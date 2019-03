La Ventana (27/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el Premio Nobel Mario Vargas Llosa se ha pronunciado también sobre la carta del presidente mexicano enviada al Rey en la que pide que haya disculpas y españolas por los abusos de la conquista e donde ha dicho eso Ester Bazán

Voz 0138 00:19 dicho en el la ceremonia inaugural del VIII Congreso

Voz 1860 00:22 de la lengua española que se está celebrando en la localidad argentina de Córdoba así que vamos a comunicar con el enviado especial de la Cadena Ser con Javier Torres

Voz 3 00:29 Mario Vargas Llosa cree que no es un asunto de España ni de su pasado piensa que es de toda Latinoamérica idea ahora mismo un tema que afirma golpea a todos los latinoamericanos la conciencia de todos los latinoamericanos porque dice no han sido capaces de solucionarlo el mandatario mexicano

Voz 1503 00:46 se equivocó de los destinatarios que esta carta debió mandar será él mismo responderse o respondernos a la pregunta de por México que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España

Voz 3 01:08 Vargas Llosa que considera que es la lengua española en la que llevó la conciencia moral a Latinoamérica ha cerrado su discurso por cierto anunciando que el próximo Congreso de la Lengua se va a celebrar dentro de tres años en su ciudad natal Arequipa Perú

Voz 0138 01:21 Donald Trump se ha reunido en la Casa Blanca por sorpresa con la mujer del presidente encargado de Venezuela a ella pasado por algo muy duro ha dicho el presidente norteamericano al recibir a la esposa de Guaidó en el Despacho Oval junto a su hija iban K en Italia un barco con ciento ocho personas rescatadas en aguas del Mediterráneo se dirige a un puerto italiano a pesar de que el ministro Salvini no los quiere en su país los rescatados obligaron al capitán a dar media vuelta cuando estaba ya a punto de devolverles a livianas lo cuentas Saiz nadie

Voz 4 01:48 el buque mercante que había rescatado a un grupo de inmigrantes en el Mediterráneo está dirigiéndose en estos momentos hacia Italia tras ser obligado a dar marcha atrás cuando apenas dice Salvini faltaban seis millas para llegar a la capital libia de Trípoli

Voz 5 02:00 B el primo caso el primo acto de piratería

Voz 0230 02:04 estaríamos hablando del primer caso de piratería

Voz 4 02:06 el primer caso de delincuencia en alta mar con inmigrantes ha dicho el líder de la formación ultraderechista esto se produce apenas unas semanas después de que las autoridades italianas interceptaron una embarcación que transportaba cuarenta y nueve inmigrantes después de que Salvini impidiera su entrada

Voz 0138 02:22 precampaña política e Inés Arrimadas contesta el líder del PP no debe equivocarse dice de adversarios ni tirar la toalla después de que Casado cuestionara la oportunidad ahora de la oferta de un gobierno de coalición lanzada anoche por el líder de Ciudadanos vamos con los deportes José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy

Voz 6 02:37 buenas termina la jornada de selecciones con la vuelta de los internacionales españoles ya a sus equipos después de el Malta cero España desde ayer ya empezamos a mirar al fin de semana a la Liga con la incorporación por ejemplo de el argentino Leo Messi ya desde esta mañana entrenando con el Fútbol Club Barcelona además hoy se ha conocido que Real Madrid Atlético se va a enfrentar en pretemporada en Nueva Jersey el veintiséis de julio en el marco de la International Champions Champions Cup cinco y tres min

Voz 2 03:00 es Cadena SER Madrid

Voz 0138 03:05 las oposiciones para cubrir ciento cincuenta plazas del Samur han quedado anuladas la oposición con los votos de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE ha tumbado la propuesta del Gobierno de Carmena rechazada también por los propios trabajadores porque por primera vez no tenían en cuenta la experiencia de los aspirantes escuchamos Ana Domínguez de Ciudadanos a Paloma García del PP y al concejal de Emergencias Javier Barbero

Voz 7 03:25 porque los trabajadores a los que pretenden poner ustedes en la cuerda floja llevan mucho tiempo desempeñando su trabajo con excelencia gracias a ello usted puede presumir de servicio como hizo el otro día la comisión porque ese servicio los prestan los que ahora están

Voz 8 03:40 no engañó excesivos Barbero como que la experiencia así se valora está engañando a los trabajadores sabe perfectamente qué tal y como está la experiencia

Voz 1509 03:46 no está valorando no no sirvió un concurso

Voz 9 03:49 eso queremos ver a los profesionales en acción el concurso que es lo que valora el tiempo pero no valora la evaluación del desempeño

Voz 0138 03:57 sí todavía en el pleno de la capital el PP acaba de votar en contra del retirar honores a figuras del franquismo entre ellas a Carmen Polo como hija adoptiva de la ciudad vamos a Cibeles Carolina Gómez buenas tardes

Voz 10 04:07 buenas tardes el socialista Ramón Silva argumenta que es una cuestión de justicia y respeto a la memoria de las víctimas y el PP dice que no tiene sentido retirar un reconocimiento honorífico a alguien que ya ha fallecido escuchamos a Ramón Silva como decimos sí a Pedro Corral

Voz 11 04:22 por respeto y homenaje a todas estas víctimas las que salieron en las que se quedaron no podemos mantener el reconocimiento a estos franquistas tiene ustedes en eso

Voz 1091 04:33 voy a cometer la ridícula mezquindad de esperar a que esta señora se muriera para proponer que se les retire este título un título que ya no tiene para que el señor Pedro Sánchez pueda seguir bloqueando con el fantasma de Franco

Voz 10 04:47 a pesar del no del PP de la abstención de Ciudadanos sea aprobado que Carmen Polo deje de ser hija adoptiva de madrid y la retirada de las medallas de honor áreas rana Arias Navarro ir a Carrero Blanco ahora les

Voz 0138 04:57 educa al equipo de gobierno ejecutó dieciocho grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis a las cinco en Canarias

Voz 12 05:09 cadena S

Voz 2 05:11 servicios informativos

Voz 0530 05:18 cada día cientos de personas se juegan la vida en la carretera trabajando para mejorarla auxiliando a los conductores regulando el tráfico algunas de estas personas acaban muriendo atropelladas en concreto casi un centenar en los últimos cinco años la razón los conductores que a pesar de las señales no reduce la velocidad o invaden el carril en el que se está trabajando por eso te recordamos que en la carretera no está solo piensa en la vida de quiénes trabajan por tu seguridad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno

Voz 13 05:47 España es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterriza a tu lado Celia tu amor de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues masón

Voz 3 05:59 menos eso sería explicar lo bien que te sientes

Voz 5 06:01 entre los en bienestar no es fácil pero pude venir a uno y comprobarlo tú mismo ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana Garcia-Siñeriz Daniel Gascón Juan Cruz muchos más disfruta de nuestro para qué especial de habitación doble que incluye paseos Salinero con después Kay degustación de productos de las marismas gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa T

Voz 14 06:30 en Cadena Ser punto com y encuentros del bienestar punto es

Voz 13 06:34 colaboran Ayuntamiento de Cádiz Unicaja Banco Loterías y Apuestas del Estado si sueñas lotes

Voz 6 06:41 quizás un motero siempre llega puntual a cualquier sitio hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 15 06:49 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 16 07:00 venidos condiciones en Mutua punto es vuelve el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés con más de mil quinientos circuitos por todo el mundo seguirá Tailandia Canadá Costa Rica Francia Italia Praga Villena Croacia Polonia Rumanía Rusia Inglaterra elige ya tu circuito y reserva lo por sólo sesenta euros por persona hasta un doce por ciento de descuento y Paco en seis meses además si encuentras un precio mejor Tel Aviv guardamos venas mes del circuito de Viajes el Corte Inglés date una vuelta por el

Voz 12 07:27 lo financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a aprobación consulta condiciones

Voz 17 07:33 si la hacia ese coche

Voz 12 07:35 la nueva temporada del criminal cada mes dos capítulos de estreno este jueves en Podium podcast punto com un nuevo caso

Voz 18 07:52 el he intentado hacer las cosas bien aquí acometerá la vida a cabo bueno atacamos

Voz 1284 07:59 hito el mal

Voz 12 08:02 The great criminal con Mona León Siminiani

Voz 13 08:07 Podium podcast punto com

Voz 6 08:10 la mayor bajada de impuestos de la historia en Vision Lab te quitamos el doble de Lima en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos ahora hasta el treinta y uno de marzo sólo en visionar consulta condiciones sabes que te digo que si me toca el triple de la ONCE empezamos el día en el circuito de karts después Nos vamos al campo de béisbol luego una pelín el cine ya a las nueve y media como un clavo en casa a las nueve y media sitio es que tengo que sacar al perro

Voz 19 08:33 no te cambia la vida pero te cambia el día triple de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos te eligiendo tres picas

Voz 1509 08:41 hay dos sorteos diarios

Voz 18 08:46 estaba usted tiene una casa encantada especialmente usó una grabadora

Voz 0230 08:51 que grabó ICOM María tuvo miedo

Voz 18 08:54 hoy clásico afonía

Voz 20 08:56 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1284 08:59 a la verdadera de la verdad

Voz 21 09:01 pues eso no eso no se componía es Pepa Bueno como Pepa bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena Ser pues por que es que en la cabina SER hay en todas partes

Voz 0230 09:14 Carlitos

Voz 1284 09:14 Nos escucha todo tipo de

Voz 22 09:16 Casas

Voz 18 09:25 nuestra patria una marca rojos y azules españoles blanco Viva el vino más caro así que más matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe todo el lema No soy yo tu problema

Voz 23 09:45 ahora

Voz 24 10:04 rompió usted con alguna más a alguno de los cristales para cerciorarse del contenido de lo que había dentro del vehículo

Voz 25 10:10 son dos muy bien pues más preguntas gracias muchas gracias

Voz 18 10:16 letrado pidiendo guerra

Voz 1284 10:22 hay momentos es realmente realmente brillantes se Toni Martínez buenas tardes Especialistas secundarios Nerea Aróstegui hola hola Marta del Vado Marta Marta sigues ahí será Marta este eh yo y luego una serie eso bueno alguien más para no páramos y Páramo ya alguien que no noche ahora no clara nos espera no para de paso

Voz 1 10:59 P aquello se que tenis unas ganas de llegar a casa no lo que para para tirarlos en el sofá Ibero un ascenso o no para tira os also Fassino vigía así estar vamos a serie maravillosa cada cual no descartan nada no pero porque yo sé que llega el momento es

Voz 1284 11:19 claro tendréis las mejores los mejores canales de pago las mejores series películas documentales la Liga Un dos tres cuántos va a costar sólo seis euros con noventa

Voz 1 11:31 ahí encima encima o además eh bueno disfrutar que me voy a meter un jardín

Voz 6 11:37 vais a disfrutar de tres dispositivos a la vez apuntado entra en Skype punto es disfrutar de un mes gratis Sky tu momento es ahora los que la secuencia orden

Voz 1860 11:45 assange ganas sofá dirá si empeoró todo bien todo

Voz 0230 11:53 es un bueno comenzamos un casi casi saber eh en realidad no deberíamos comenzar así por ha sido un casi casi casi casi tenemos que cambiar de música para el líder de Ciudadanos Sí quiero ves Rivera parecen las candidaturas electorales publicadas en el Boletín Oficial del Estado como Alberto Carlos Rivera Díaz Alberto Carlos

Voz 26 12:18 me gente

Voz 27 12:21 mira hemos cambiado de música pero Ciudadanos ha aclarado que se trata de un error que se va a corregir no es que se cambie el nombre de

Voz 0230 12:31 Albert Alberto Carlos es un error Pablo Iglesias en la Audiencia Nacional se persona como perjudicado en el caso Villarejo denuncia que les robaron información personal y apunta a una trama de delincuentes organizado

Voz 0771 12:43 una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos a medios de comunicación

Voz 28 12:52 ya grandes empresarios

Voz 0230 13:05 productos medios de comunicación y empresarios en España ha habido actuaciones de la policía al margen de la ley para perjudicar a determinadas opciones políticas lo está investigando la Audiencia Nacional y todos lo decimos como si fuera lógico pero hoy es un tempo se es un poco de de fuerte Iglesia se dispone a limpiar la democracia de basura comprometido con la ley y las instituciones

Voz 0771 13:30 desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley con las instituciones ICO limpiar nuestra democracia de basura

Voz 0230 13:39 la Fiscalía bueno es una frase que ya no impugna el sistema Pablo Iglesias dice comprometido con la ley en las instituciones va a limpiar de basura la democracia la Fiscalía se querella contra el presidente de la Generalitat Quim Torra por desobediencia a Quim Torra se querella contra la Junta Electoral Central demore hay tantos políticos en los tribunales

Voz 1 13:59 es

Voz 0230 14:00 que en realidad podría hablarse de información Tribune lítica ahora la frase del día Pablo Casado propone un ministro de Asuntos Exteriores para dos cosas

Voz 29 14:08 yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de Méjico así contra la actuación de senadores franceses

Voz 0230 14:20 claro ministro de dos cosas si tiene que haber un ministro de Exteriores para todo el resto de Exteriores o o ministro de Exteriores cada dos países habría mucho ministro no dicho Pablo Casado que cartera daría a Vox el Ministerio de Igualdad también podría ser un buen Ministerio hay un relevo de cosas hoy y además tenemos nueva colabora

Voz 1284 14:48 adoré Sadena eso en tres tramos

Voz 0230 15:02 tres preguntas tres preguntas quién eres qué sabes hacer qué quieres hacer zanjó

Voz 1860 15:08 soy de Tenerife hago freestyle que creo que suena un poco antes yo digo tenemos una nana no anda nada parecía parecía que que quiera ser pues quiero demostrar que todo puede llevarse al el rap es poesía a su manera a veces con unas palabras que pueden sonar un poco mal algunas casas algunos familiares pero bueno si se me dejará oportunidad creo que que podemos darle la vuelta a todos

Voz 23 15:37 sí sí ya con yo a lo que me dedico a y no me gusta jamás que me comparen con Arca

Voz 30 15:53 el seguramente que lo hace genial pero yo soy un tipo ser humano que lo hago diferente para mí el referentes pero sabe que hoy estoy en Cadena SER para demostrar que la mujer también con con el paso del tiempo se dan a su poder su sitio estoy aquí con las que no para de sonreír no se creía que yo tendría la certeza pero incline ante mí porque de Su Alteza

Voz 28 16:23 bueno vamos haciendo cosas hoy con

Voz 13 16:28 no

Voz 1284 16:32 es lo que hay ahora tocan las teorías construir de rabiosa actualidad casi suscribimos todo dos el tuit desde ok cultura que pida disculpas

Voz 3 16:43 conforman

Voz 1284 16:46 sí sí sí debate debate

Voz 31 16:48 no no todos han hecho daño se así estar aquí seguimos con Hani rival sobre la importancia de los grupos de autoayuda

Voz 3 16:57 bienvenido la charla sobre el respeto hacia los demás alguna pregunta va a durar mucho vaya además engorde paciente

Voz 31 17:05 veranos de cuatro meses afilado piensa que en los que han tenido suerte de no vivir el calentamiento global si bien

Voz 3 17:11 Aldi tuviera que hacer ahora las cuatro estaciones sería la fecha un libro

Voz 31 17:16 vamos a doméstico familiar de hecho la Begoña

Voz 3 17:19 cariño qué posibilidades hay de que haya un cónclave para elegir al nuevo Papa en el cuarto de tu hijo ninguna entonces está echando a porros

Voz 31 17:30 pero escuderías con Manu beluga su retrato de alguien realmente admirable oye

Voz 3 17:35 a tipo corriendo sin mallas ni ropa estridente con esa firmeza en la mirada que tan sólo otorga la desesperación de alguien que se va cargando

Voz 25 17:52 yo

Voz 22 18:11 hasta luego y

Voz 28 19:02 vamos a entrar en un bucle de pedir disculpas

Voz 0230 19:06 ahora veremos destinaron nosotros al PSOE presentado hoy ciento diez ciento diez medidas de gobierno en su programa electoral no ha presentado cien ha presentado ciento diez debe ser un debe ser truco de comunicación o para que no se hagan bromas con el todo a cien qué ciento diez esto es muy de la política de hora cuantas medidas presentamos en la reunión noventa y nueve no que parece que estemos de rebaja no noventa y nueve rebajas cien no que parece un todo a cien ciento diez ciento once dice alguien que es

Voz 1860 19:41 delictivo núcleo entonces

Voz 0230 19:53 hemos escuchar la frase principal de Pedro Sánchez de hoy la que podríamos considerar su frase central con una palabra incógnita al final nuestro país les

Voz 12 20:02 cita una mayoría estable que garantice un gobierno fuerte

Voz 13 20:07 para una España

Voz 0230 20:10 cómo lo diríamos una mayoría está hable con un gobierno fuerte para una España con

Voz 1860 20:16 no que diría sólido Oliva plural plural

Voz 0230 20:22 luminosa una mayoría estable con un gobierno fuerte para una España como Sara

Voz 1860 20:27 tú qué diversa que obtenía decepcionaron porque la respuesta es España

Voz 0230 20:37 muerte de una frase con tres objetivos dos son Repe porque es una mayoría estable con gobiernos para una España fuerte fuerte y por casualidad llegó realmente el hombre la Luna no a mí los Sánchez va a repetir una idea fuerza a lo largo de estos días semanas esa idea fuerza es precisamente la fuerza otra frase otra frase de hoy ahora con fuerte fuerzas fuerzas España nación

Voz 12 21:05 esta un gobierno fuerte que hable con todas las fuerzas políticas pero que dependa de sus propias fuerzas es

Voz 0230 21:11 fuerte fuerzas fuerzas el va diciendo fuerte

Voz 1509 21:15 todo el rato va diciendo fuerte

Voz 0230 21:17 ahora que vaya quedando esa idea asegurarse de que capta la idea de fuerza nada de debilidades

Voz 12 21:23 gobierno fuerte es en otro momento hemos empieza una

Voz 0230 21:25 se va a comprar el pan y entonces diré buenos días un gobierno fuerte en una barra de pan entre las medidas entre las medidas de hoy ciento diez haya una promesa estelar un ingreso mínimo garantizado que parece también un anuncio de media mar ingreso mínimo garantizado en estos días se anuncia que el Gobierno va anunciar esto es muy de campaña electoral anunciar que se va a anunciar el Gobierno anuncia que va a anunciar la convocatoria de treinta mil empleos públicos

Voz 1284 21:54 mira

Voz 0230 21:57 a la pregunta de si es muy buena idea anunciar este anuncio de anuncio gubernamental en plena campaña electoral la respuesta es no vamos a detener algo que es necesario

Voz 1860 22:09 por el hecho de que haya campaña electoral engañando a la verdad

Voz 0230 22:14 nos adentramos ahora en un nuevo territorio para gran Isaías

Voz 1284 22:17 caramba

Voz 0230 22:28 veamos estamos se que abusa de gran Isaías pero planteamos como la entonación de una frase puede alterar su significado vamos a escuchar a Alberto Carlos

Voz 27 22:42 Alberto Carlos Rivera

Voz 0230 22:43 se requiera Se refiere a Pedro Sánchez y Rivera ajenos este asunto Albert Rivera se refiere a Pedro Sánchez ir conociendo el contexto de su relación podemos entender que la referencia es peyorativa pero podría ser también admira a escucha

Voz 12 22:59 Nos alguien tiene ese señor es capaz de cualquier cosa

Voz 0230 23:04 alguien tiene duda de que ese señor es capaz de cualquier cosa es peyorativo porque se refiere a Pedro Sánchez con el que no se lleva bien pero podría ser combinativo en realidad poniéndole una banda sonora adecuada

Voz 12 23:14 alguien tiene que ese señor es capaz de cualquier país

Voz 0230 23:21 de las bandas sonoras los contextos es la la nación vamos a escuchar esta propuesta de gobierno de coalición que hace Rivera Albert Rivera al Partido Popular y a Pablo Casado

Voz 34 23:31 yo hoy quiero pedirle aquí al Partido Popular al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez y a los que quiere liquidar España

Voz 5 23:44 tiene todo un tono de petición de mano como en un programa de televisión

Voz 0230 23:51 de manera sorpresa un programa de televisión que no viniera a cuento que fuera de otra cosa pero de repente alguien dice

Voz 34 23:57 yo hoy quiero pedirle aquí eh y con una sintonía vintage la petición y hoy quiero pedirle aquí

Voz 2 24:04 el Partido Popular

Voz 12 24:10 y al señor Casado

Voz 2 24:18 para que formemos un gobierno

Voz 12 24:21 y echemos a Sánchez hay

Voz 0230 24:28 pongo al final hay un poco de bajón porque no es propositivos es decir quiero proponerle que formemos es un Gobierno en la política española siempre haya alguien echando a alguien sería bueno que dijeran echara a Sánchez y convocar elecciones entraríamos en bucle no sólo queremos

Voz 31 24:47 echar a Sánchez para forma

Voz 0230 24:49 pero si no hay que echar a nadie la política pierde Alicia en cambio Pablo Casado ha respondido con esta propuesta a la baja la hemos oído antes salve Alberto Carlos ministro de Exteriores

Voz 29 24:58 yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores

Voz 0230 25:03 esto Exterior estos como proponerle alguien matrimonio y que te digan no mejor te contrato de Jardines en sus en Exteriores además como de Mortadelo jefe jefe el Super dice que nos vamos a encargar de los Asuntos Exteriores de la tía y en la siguiente viñeta se les ve por tanto los cipreses en el jardín de Asuntos Exteriores Asuntos Exteriores en ellos tanto Exteriores Mortadelo asuntos patrióticos vamos a escuchar a la fiscal Consuelo Madrigal peleándose en el juicio del pluses como uno de los testigos al que no está claro cómo hay que llamar observador internacional no puesto que no era un referéndum no había nada oficial colaborador externo con la misión de echar un vistazo a ver qué pasaba el uno de octubre de dos mil diecisiete es un político alemán es un ex diputado de los socialistas del SP de este señor ha dicho que el novio violencia en los votantes y en la policía que le pareció que la gente tenía mucha paciencia para los palos que recibió aquel día era un testimonio claramente favorable a las defensas citado por las defensas la fiscal el Madrigal se lo ha tomado mal le ha venido a decir en su turno de preguntas que por qué no se iba a observar a su pueblo ante lo cual el juez Marchena se ha visto obligado a intervenir

Voz 0545 26:08 si en esa actividad política se ha interesado por problemas similares en su propio país en relación por ejemplo con la cuestión de que clave

Voz 25 26:22 desde el punto de vista del tratamiento jurídico de los hechos esa pregunta por más interés que pueda tener el otros órdenes aquí no lo tiene

Voz 0230 26:30 a continuación eh la fiscal ha planteado que él ella su intención es descalificar a este testigo

Voz 25 26:37 se quiere descalificar el testimonio de el declarante pues si estoy era descalificado

Voz 0230 26:43 no es como en el baloncesto el juez Marchena tiene trabajo cada día para centrar las preguntas sobre todo de las defensas por lo menos hasta ahora a veces con discusiones

Voz 25 26:52 el pueden explicar nos vamos a darnos no como que no no no

Voz 0230 26:58 que si si si esta esta fórmula de no no no sí sí sí es bastante un clásico de Marchena un careo con el texto es podría incluso montarse algo como que no

Voz 12 27:12 claro que sí sin como que no es que no no no no como que lo que sí sí sí

Voz 0230 27:24 a veces el juez Marchena entra con precisiones a decirle esta si está o con golpes de autoridad Raynaud entre el debate conmigo no no se lo permito no en debate no entre en debate conmigo no todo esto se lo ha dicho a lo largo de estos días en algún momento pues abogados de las defensas hoy le ha tocado la fiscal Consuelo Madrigal con este testigo alemán que estaba respondía

Voz 1860 27:46 pero allí

Voz 0230 27:49 a ella sí bueno sin grita ella Consuelo Madrigal la interrumpe diciendo que sólo quiere oír sí o no tal y

Voz 0545 28:00 sólo han sido alguien más que sí

Voz 1860 28:07 la al pobre hombre esto vaya usted Marchena

Voz 0230 28:11 con un tono de voz que veréis que sugiere un uso de dosis extra de paciencia explica que la pregunta que había hecho la fiscal no se podía responder con monosílabos Madrigal dice que sí

Voz 25 28:21 la pregunta exactamente es que no no sugería monosílabos sí

Voz 0230 28:26 Marchena pide repetir la pregunta y la fiscal plantea una pregunta de si o no pero Marchena que puede parecer que está dormido pero está atento le recuerda que la pregunta era más larga explica

Voz 25 28:36 a favor sí supo que el referéndum planteado era un referendo de efecto vinculante hablado también de una ley de la le que que era

Voz 0230 28:49 juez que el juez cree que la pregunta requiere alguna aclaración más y la fiscal responde sí pero no tanta

Voz 25 28:54 en la pregunta requiere alguna aclaración sí pero sí

Voz 0230 28:59 no es habitual que un fiscal de pida Un testigo que no aclare tanto el juez le pide que deje hablar

Voz 28 29:05 lo deje de ser testigo que que que diga lo que considere oportuno

Voz 0230 29:09 bueno a gente que se enfada siempre hay ahí está el caso de Madonna que seguido de Portugal cuenta Nerea Aróstegui

Voz 1509 29:16 en El País la cantante quería grabar un videoclip en un palacio del siglo XIX y quería que hubiese un caballo pero el Ayuntamiento no le dio permiso porque el palacete era de madera no era nada aseguró la cantante acusa de ingratitud a los portugueses y los medios apuntan a que en el momento de la grabación gritaba Jodie tanto a este país hoy cuando pido una simple

Voz 1860 29:35 por me dicen no es recientemente se ha visto como poco creciente

Voz 1509 29:40 antes abierto como es su flota de coches ha salido cargada de maletas del Palace Hotel Ramallets donde llevaba hospedado a más de un año Ramallets

Voz 0230 29:47 bueno y momentos para su casa este en el que decías que cualquier cosa se puede con cualquier cosa se puede rastrear has dicho que te hagas tu manera de demostrar Torres lo para demostrar a ver a ver

Voz 27 29:57 de ella

Voz 23 29:59 el reyerta del Romancero gitano de Lorca bueno bellota no ni tan distinto de las batallas de Gallo no lo sé quizá un poco

Voz 0230 30:08 hemos a rodear por García Lorca

Voz 27 30:11 ahí

Voz 35 30:14 ya

Voz 27 30:19 en la mitad del barranco naipe recortan perfil la copa de un olivo llorando piensa mujer el toro de la reyerta se sube por la pared Ángel de enero traían oye para de nieve han con gran de gala en va Albacete Juan Antonio el de Montilla rueda muerto Lab envían su cuerpo llenó delirio Granada las quieren ahora monta Cruz de fuego carretera de la muerte el juez con Guardia Civil por los Rolling parecían sangre respaldada aquí me muda de serpientes señores Guardia Civil aquí paso lo de siempre han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses la tarde loca Viguera como lo mulo herido de lo jinete yo Ángel de negro volaban por el aire del Poniente Angeles

Voz 36 31:13 largas prensa corazón de aceite corazones de aceite en sí Laure quita para todo

Voz 27 31:19 el mundo

Voz 37 31:24 el gran error Pedro

Voz 0230 31:27 atención

Voz 1 31:28 tenemos noticia de última hora noticia en el mundo del deporte Pedro Fullana buenas tardes qué tal buenas tardes repasan Atlético de Madrid que Lucas Hernández bajo el Bayern de Munich las próximas cinco temporadas pero que ahora ya es oficial no será en verano pero va a jugar las próximas cinco temporadas recuerda que el pasado mes de enero apareció ya ese acuerdo entre el futbolista y el valle en el Atlético de Madrid consiguió aplazar el fichaje por el conjunto bávaro hasta verano a cambio de negociar el traspaso así que se ha llegado a ese acuerdo entre clubes va a pagar el Bayern ochenta millones

Voz 1860 32:00 tenemos que es la cláusula recesión del jugador pero no creo que el Madrid había accedido a negociar

Voz 1 32:06 pues ha cerrado ese acuerdo seguirá en junio cuando termine la temporada va a reaparecer después de un mes y medio de baja este fin de semana jugará ya sus últimos partidos con la camiseta del conjunto rojiblanco estará contento no por ese traspaso pregunto Simeone contaba con Lucas como pieza clave de futuro en su proyecto ahora bien desde enero sabe que Lucas se iba a marchar de la Atlético de Madrid al Bayern a partir de ahí el Atlético Madrid ya está trabajando en reforzarse de cara a la próxima temporada con nuevo proyecto donde va a tener numerosos refuerzos encima de la mesa sobre todo a nivel defensivo recordamos que se va Lucas Godín acaba contrato y se marchará a Italia al Inter de Milán y a partir de ahí nuevo proyecto con Simeone ya sin Lucas Hernández oficialmente va a ser jugador del Valle veremos lo último ahora en La Ventana en la SER Lucas Hernández se va al Bayern

Voz 12 32:53 este seísmo Ícaro más hacer una llamada seguro no implique directamente supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 6 33:05 consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 12 33:09 queremos reconciliar te con el uno escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 38 33:19 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduque

Voz 1509 33:22 que enseña los valores que respete el medio ambiente

Voz 12 33:24 pienso luego actuó ya disponible en la web la de Podium podcast ahí vos iTunes Google pocas

Voz 1860 33:32 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te comes

Voz 39 33:40 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 40 33:53 sí

Voz 14 33:59 la Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana quien friki La Ventana

Voz 41 34:06 eh

Voz 12 34:10 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde la vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido te ves cada día un nuevo programa de humor en nuestra que la arena ser

Voz 42 34:44 con las horas el día va acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos cuidado con la dice

Voz 12 34:53 los van otros vienen

Voz 14 34:55 vientos te empujan hacia abajo te llevo cuidado con el Lorca

Voz 43 35:06 aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 2 35:19 cuidado con la vaca

Voz 14 35:22 y ustedes se preguntarán qué hacer antes tal situación escuchar Ángels Barceló información contrastada

Voz 40 35:31 Ali sus sus hora25 le estamos esperando

Voz 0230 35:37 SER

Voz 40 35:41 eh

Voz 27 35:52 Carlos

Voz 12 35:53 buenos días

Voz 46 35:59 son las cinco menos veinte de la de Joaquín

Voz 3 36:09 sí de buenas a primeras

Voz 14 36:14 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 12 36:26 en la pantalla de tu smartphone impulsa el logo de la SER tomaron control pero Oramas tendencias boletines opiniones tíos opciones para compartir o crear tu propia play list tú programas La SER con un deja toma el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 27 36:53 cuenta

Voz 12 36:54 en la SER pase lo que pase

Voz 47 37:03 hola qué tal estás

Voz 48 37:05 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba

Voz 6 37:08 tocaba vas a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad

Voz 14 37:13 conoce estos son lo parar amistoso

Voz 6 37:16 deberíais probarlo es fácil rápido y económico hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 12 37:21 un tren ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien no ser publicidad punto es

Voz 14 37:30 hola soy el planeta y han llegado mi hora el próximo sábado treinta de marzo de ocho y media nueve y media celebramos la hora del planeta de WWF

Voz 2 37:41 el momento de apagar la luz por la naturaleza

Voz 12 37:44 este año te proponemos tres retos concretos para que nos ayudes a conservar la naturaleza quiere saber cuál es hora del Clarita punto los cuarenta actúan contra el cambio climático

Voz 17 37:56 Aito La Ventana con la esperanza

Voz 12 38:00 en Andorra

Voz 1284 38:10 faltan veinticuatro minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias en Canarias Páramo que más quiere saber a ver si os pregunto al cubo de la basura no

Voz 49 38:21 contenedor de vidrio tampoco de qué estoy hablando es reciclar claro pero es que vamos a reciclar bombillas fluorescentes Villa donde hay que hacerlo en los contenedores diseñados para este fin mira amb Ilham ha creado una red de treinta y cinco mil puntos de recogida de estos productos donde ferretería supermercados tiendas de iluminación y fíjate se han reciclado más de doscientos millones de bombillas no lo dudes las bombillas a su

Voz 1284 38:48 tenedor es un mensaje de Vila ferretería música tan bonito verdad para porque yo también Uruguay

Voz 2 38:58 qué

Voz 1 39:00 venga va especialistas secundar vamos al lío

Voz 31 39:07 bueno pues vengo con una bonita yo diría preciosa historia de primavera así una historia llena de vida estamos ahora mismo en plena polinización vale ya a causa de ella un hombre vecino de Tomelloso se ha quedado embarazada por culpa sí sí sí sí este hombre está aquí con nosotros Emma Peter KAS Peter Casquero Peter en tu vientre ahora mismo está gestando vida mediante la reproducción sexual vegetal se han politizado

Voz 3 39:36 posee polinización emocional a la que el viento hace como de Celestina transporta el polen ya lleva un lugar íntimo donde tiene lugar es eso el viento

Voz 31 39:45 vale vale que podemos decir que que el el viento te apremiado el viento se pues eso sería correcto no sé ya sabes

Voz 3 39:52 de lo que la Gutter con la con la boca abierta por la calle porque a mí me sorprende todo llevo hablábamos

Voz 12 39:56 que mira eso otro ausente

Voz 3 39:59 hoy con la boca abierta no parece ser más bonito eh parece ser que envió la puerta de entrada ahí en la boca abajo por mitra que hasta la alegato digestivo y allí germinó germinó germinó Nano terminó

Voz 0230 40:13 pero una perderá como como un como puede ser eso

Voz 31 40:15 con un cuerpo humano un granito de porque no yo sí

Voz 3 40:18 lo sé pero según los médicos tengo estilo en el bajo vientre sí se conoce que una vez el polen entre el propio gametos masculinos se pusieron a fecundar en lo que es el óvulo con a lo loco totalmente fertilizante

Voz 31 40:34 ya semillista ya está ahí dentro no tú tú cómo estás te encuentras bien no se dice que las primeras la horas primera la peores pero bueno ya han pasado de la cara tienes la cara así como sabes cómo cómo iluminada de las mejillas muy esto es precioso verdad ya sabemos lo que eso gardenias y esto es muy importante porque has decidido después de después de pensarlo mucho ha decidido tener

Voz 3 41:11 es verdad porque les cuesta asimilar cremita humano te aflora Bertone dijo que podíamos interrumpir el proceso sino me diría yo con corazón de seguir adelante pero lo he pensado oí yo estoy yo que para la literatura no por un tema religioso y moral soy yo he preguntado puedo yo mantener un par de gardenias cuidarla y alimentarla

Voz 31 41:30 claro que sí muchas un crío luego oye cómo va a ser el el parto bien dicho alumbramiento poco cómo va a ser como es

Voz 3 41:40 calculamos que en cuarenta y ocho horita ya las flores

Voz 31 41:43 salen nada más que cuarenta y ocho horas quiera saber por dónde

Voz 28 41:46 no me diga pero no me digas por ahí

Voz 31 41:50 te tienen que salir pero no se puede hacer cesar y hay que salgan por delante pero muy arriesgada para Flores de forma natural que Rotten

Voz 3 42:01 qué bonito mala que se tiene que quedar un tiempo ahí abajo crezca lo suficiente se puede acortar el tallo umbilical

Voz 31 42:09 madre mía su sacrificio sin duda bólido tiene que ser precioso de tu casa que es me consta que ha habido problemilla

Voz 3 42:16 esa mujer mi mujer aunque es culpa mía ve esto como una siente que algo donde ya no cuenta no que lo que no hemos planificado Tahir adicta

Voz 31 42:29 pues Peter tu mujer si no se ha dejado un mensaje en el contestador automático dedicado aquí quieres que escucharlo escuchamos el mensaje

Voz 1509 42:38 que soy Maro

Voz 1 42:40 siento haberme deja de decir en este momento tan importante de tu vida cuestan mucho saber que tu marido es un hombre planta pero reflexionar y te puedes contar con todo mi apoyo para lo que se ha hecho de hecho he comprado una ciudad preciosa para que retrató digo nuestra nuestra todo puede crecer fuera tengo tengo otra maceta por si acaso para poder ya sabes que siempre tengo una tercera más como me conozco he comprado un montón de bueno

Voz 50 43:17 ya

Voz 31 43:25 grandes esto es torpe Mottola hoy empieza a notar los primeros hay suerte suele pásalo en Instagram suerte con una historia bonita eh Francino como la obligase sobrepasó nunca mejor dicho macetas

Voz 1284 44:04 Barthe además

Voz 1509 44:07 bueno ellos están tanta alegría como que la investigación de la trama rusa ha terminado

Voz 28 44:16 por fin

Voz 0230 44:18 pues pero sí

Voz 1509 44:21 eso sí pero las conclusiones las conclusiones varían depende de quién te las cuenta también como prosas su presidente Donald Trump dice que no ha habido involución con Rusia que no ha habido obstrucción a la justicia para los demócratas el presidente así los generados por el investigador Robert Müller este hombre es el presidente del Comité Judicial en la Cámara Esteban en qué queda llamado ya pasado pues que Robert Miller después de una investigación que ha durado veintidós meses no ha encontrado ninguna evidencia de que nadie del equipo de Donald Trump haya cometido conspiración con Rusia para interferir en las elecciones pero no se pronuncia sobre el delito de obstrucción a la justicia lo que hace es exponer los hechos constitutivos de este delito y añade literalmente este informe no concluye que el presidente ha cometido un crimen pero tampoco le exonera

Voz 3 45:24 pocos minutos después al el presidente diciendo estas

Voz 2 45:26 sí exacto

Voz 1509 45:31 era una exoneración total y completa no sabemos si es que Trump no ha entendido bien lo que ha dicho Müller pues que no se ha ido el resumen del informe que ha publicado el fiscal sí sabemos por la Casa Blanca que el el resumen del informe de hecho se lo leyeron por teléfono es la crisis más importante de su administración no sea leído las cuatro páginas del resumen a las tuvo que leer el jefe del Gabinete del del fiscal

Voz 1860 45:55 qué tal

Voz 1509 45:56 en fin creéis que el culebrón este termina aquí no pues no dice tras una investigación uno le puede volver a pasar nunca más a otro presidente para él tiene una motivación política cree que hay mucha gente que ha hecho daño al país presidente y hay que ver quiénes son así que sus aliados en el Congreso su equipo de campaña sus asesores están buscando a los presuntos instigadores es decir quieren abrir otra investigación para aclarar quién está detrás de la investigación de Müller están buscando responsables desde los medios de comunicación hasta pasando por las filas del Partido Demócrata hasta allí para Barack Obama que es quién estaba en el poder cuando el FBI abrió su primera pesquisa sobre la injerencia rusa en fin que yo no puedo otra investigación madre Pepa Bueno vamos que por la radio no pero que recurrir a ayuda externa para sobrellevar todo lo que está pasando en esta Casa Blanca dije lo intente con el yoga pero tiene más gente luego me volví ha sido al Johnny Pistolas

Voz 28 46:59 no necesitábamos

Voz 1509 47:05 también está más así que en busca de mi felicidad paz mental este fin de semana he acabado en una iglesia luterana en Virginia yendo a un taller de meditación con conejos que perdona eh esto mayor un taller de meditación con conejos en una iglesia luterana es la Anita moda aquí en Washington y que por eso

Voz 37 47:26 al

Voz 1509 47:27 dicen que una mayor conexión con los animales trae beneficios mentales emocionales y espirituales gastronómico yo necesito todo cara a la próxima me voy a esto del del yoga con cabras que lo es lo siguiente trending dos cosas más ha entrado en vigor la primera restricción sobre las armas que ha aprobado esta administración desde hoy está prohibido tener bands Touch que son unos dispositivos que se colocan en alarma ya aceleran los disparos permiten un ciclo continuo de disparos apretando el gatillo una sola vez

Voz 23 48:03 invirtiendo una un arma normal en un arma automática

Voz 1509 48:06 a quién tenga uno de estos dispositivos se enfrenta ahora a diez años de prisión las asociaciones pro armas han recorrido esta decisión al Supremo claro pero para las víctimas de los tiroteos masivos es insuficiente a la Administración un mayor control de la tenencia de armas y una mayor inversión en prevención lo piden en una semana que ha sido horrible a las víctimas se han suicidado dos estudiantes supervivientes de Portland y un padre cuya hija de seis años fue asesinada también en la escuela Sandy Hook en dos mil doce a las víctimas de hecho le piden al presidente que ese dinero que iba a destinar a armar a los profesores recordó que quería Trump que llevaran pistolas en las aulas

Voz 0230 48:42 pues que lo destinen a ayuda psicológica

Voz 1509 48:45 acapara las víctimas y por último otro tema completamente diferente la NASA anunció que el próximo viernes iba a realizar el primer paseo espacial sólo de mujeres astronautas es verdad a una noticia que nos alegro mucho a todos y a todas pero dos de ellas e iban a salir de la Estación Espacial Internacional a instalar unas baterías de iones de litio para mejorar el rendimiento de energía del laboratorio pero han tenido que cancelarlo por falta de trajes no tienen dos trajes detalla M en la estación espacial

Voz 0230 49:16 la talla treinta y ocho XXL

Voz 1509 49:18 en la lotería del Bloc astronautas si así que la NASA ha explicado en un comunicado que finalmente saldrá solo una mujer y un compañero hombre que debe tener talla Elliot allá ese no saber

Voz 1860 49:30 no

Voz 0230 49:31 al pequeñito pequeñito porque no

Voz 1860 49:34 auto y Arona PIL Dorita de televisión con Marta estando como estamos en campaña electoral pues políticos al Hormiguero ayer abrió el fuego Pablo y que además de decir que el cartel de su vuelta fue una cagada cósmica que eso ya lo sabíamos vamos demostró que al menos pañales ampliarlos lo sabía

Voz 22 50:02 no en este envite lo voy a contar un rollo de estos super pesados bueno pero tienen muy poquito regalo poco regalo pero se perdió mucho el de esta dura que recordar estas cosas no se deben contar en el mitin pero me hace recordar quién me enseñó a mí a cambiar pañales y me enseñaron enfermeros y enfermeras del mes de julio Marañón acribillaron con remiendos pequeñitos y les quedaban bajo vaquero los pañales como vamos a tener una niña siempre hacia atrás así con cuidado un poquito de esto viene muy bien

Voz 28 50:48 diseños Pablo Iglesias que hoy

Voz 1860 50:54 al Hormiguero va Albert Rivera o Alberto Pedro que no ni Pedro Sánchez

Voz 1509 51:03 no

Voz 27 51:04 no pudo

Voz 28 51:09 no no bueno voy a empezar hablando de amor

Voz 1860 51:20 yo soy románticos son muchos los pierde gardenias Arman con ese nombre perfume seréis conoceréis esta canción

Voz 51 51:36 de John Lee

Voz 27 52:04 esta canción visual si bueno es es un dúo mítico mayor según la lista Billboard es la Biblia de las listas de los Heats ha decidido que este es el mejor Tema de amor de la Historia os parece bueno

Voz 1860 52:20 bueno eso

Voz 27 52:22 si había que tener la palabra Love en el título bueno bueno vamos a marcar bastante friki en estas voces cruzadas hace tiempo que no trae un duro venga vamos con incluido van a cantar este tema Mariah Carey que hizo una versión en los noventa

Voz 1860 52:39 oye que es la reina de los dúos con estuvo mítico del del Barcelona por poner no sí bueno pues vamos a ver cómo su marido esto

Voz 53 52:51 el otro

Voz 54 52:53 no no

Voz 53 52:56 el IMV a él no digo te da o no a Eric eh eh eh Seat ha

Voz 27 53:18 eh

Voz 53 53:20 sí

Voz 55 53:21 no

Voz 57 53:32 sí de hoy día es un juego de hecho uno de bien

Voz 1284 54:13 no no no

Voz 1860 54:16 bueno se viene vamos con con ese vino la época de de festivales musicales si íbamos yo me voy al Fibes de Sevilla que se celebra en mayo y que trae a artistas tan dispares como Bob Dylan o Calamaro o Manolo García lo mismo y bueno yo pensaba serio puntazo que de repente se canta un tema con Calamaro el famosísimo flaca pero oye con con su estilo cantautor es casi arrastrado medio cantado medio hablado del del primero de los primeros discos de Dylan Iñaki podría darnos aquí una una una charla sobre estos Sharia o así

Voz 28 54:47 en contradicción incluida así que Marta del Vado hay que que este este pendiente

Voz 37 54:55 tiene a mi si le ello no he mi mi del primer y

Voz 1860 55:36 termina ya veréis va de traducciones hoy es el Día Mundial del Teatro si Madrid siempre hay una cartelera de lo más apetecible pero yo quiero y recomendaron el nuca nuca Si con dos sílabas como una que es un festival cara Cabaret pero vanguardista que se celebra desde mañana hasta el treinta y uno de marzo bueno yo os acordáis del tema puro teatro de La Lupe

Voz 0230 55:55 hombre es vecino

Voz 1860 55:56 bueno pues aprovechando el rollo acabar hetero vamos a interpretar en francés por ideología que comenzó cantando en cabarets parisinos pues este puro teatro ya lanzada con las traducciones

Voz 28 56:06 pues venga vamos allá

Voz 53 56:17 eh eh eh Cela son que yo vi no tiene sumo simulada

Voz 28 56:48 Solé

Voz 53 56:50 pagar el que se Judith T eh es que se lo tú sí

Voz 1 57:15 yo creo yo estaba por día como las que a

Voz 0230 57:20 tiene nueve coma ocho

Voz 1 57:22 que que cerrar me todo por la radio con la debutante con con

Voz 59 57:26 no lo hago ya yo hago yo

Voz 1 57:28 algo que hace es que hace te tiros palabra sólo tú solo o lo que es sur con lo que hurga Osama

Voz 1860 57:34 que tú me diga

Voz 1 57:37 el Día Mundial del Teatro Teatro

Voz 60 57:39 no guardan y dramática

Voz 61 57:50 me encanta me ponga toda la versión es toda la posible mejor que cada uno tan dramático trágico

Voz 0230 58:12 yo la verdad

Voz 61 58:15 me encanta

Voz 1860 58:25 la radio vía directa para el barrio yo quiero quedarme para demostrar que todos no mira Tony con lo cual DJ cualquier va bien y mira otra

Voz 0230 58:47 oye pero eso sí podría hacerlo no es plástico comidas hacer lo que es hacernos un taller y que Francino por ejemplo aprenda hacen

Voz 1284 58:53 esta mañana aprendió el taller de Free mañana taller de Freestyle Tino que bueno agrega

Voz 1 59:06 muy bien

Voz 62 59:15 cerrajeros dígame hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga Mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces

Voz 6 59:24 acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco

Voz 63 59:27 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud ante la duda con prueba Gobierno

Voz 1509 59:33 de España