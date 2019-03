La Ventana (27/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0324 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 los investigadores enmarcan el robo de datos a Pablo Iglesias en un intento del Gobierno del Partido Popular de boicotear un posible pacto entre el PSOE Podemos en el año dos mil dieciséis recordemos que el líder de la formación morada ha acudido hoy a la Audiencia Nacional para personarse en el caso Villarejo Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 00:25 buenas tardes los investigadores del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional afirman a la Ser que la sustracción del móvil a una eurodiputada amiga de Pablo Iglesias del que extrajeron conversaciones privadas y fotografías del líder de Podemos obedeció a una maniobra de la literal organización criminal del Ministerio del Interior para extorsionar ley por boicotear el posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en dos mil dieciséis fue el principio del verano de aquel año cuando todavía cabía la posibilidad del pacto cuando se emplearon contra Pablo Iglesias algunos de los datos de que el móvil robado en medios controlados por Villarejo los investigadores sostienen que esta causa apuntala la acusación

Voz 0313 01:04 siguen al juzgado contra la policía política

Voz 1552 01:06 lo de Jorge Fernández Díaz utilizada por aquella cúpula de Interior fundamentalmente contra líderes soberanistas sólo Ezquiaga

la Junta Electoral Central permite que permanezca en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta colocada el pasado viernes tras la polémica de los lazos amarillos recordamos que el gobierno de la Generalitat decidió retirar las dos pancartas que había colocado antes de que cumpliera el plazo de la dado por la Junta y que colocó esta en la que recogía el artículo diecinueve de la Declaración de los ERE los humanos Donald Trump considera que Rusia tiene que salir de Venezuela en referencia a los militares que llegaron el fin de semana a aquel país Moscú ha defendido el envío de especialistas rusos y dice que se debe a un acuerdo técnico militar con Caracas el presidente norteamericano se ha reunido esta tarde en la Casa Blanca con la mujer del presidente encargado Guaidó mientras en Venezuela tercer día del segundo mayor apagón que afecta al país el Parlamento británico va a votar esta tarde noche ocho planes alternativos al acuerdo del Brexit que negoció con Bruselas la primera ministra británica aunque el resultado de las votaciones recordamos no es vinculante para el Gobierno de nuestra política el líder del PP responde a la oferta de Ribera de un gobierno de coalición

Voz 0324 02:16 menos hacer brindis al sol lo más

Voz 2 02:18 propuestas después de las elecciones ibamos a mandar un mensaje yo creo que muy sensato muy cabal que es optimizar hemos esfuerzos el Partido Popular

esto en los titulares del deporte Toni López buenas tardes Esther muy buenas la noticia de última hora hasta el Atlético de Madrid el defensa Lucas Hernández al Bayern de Munich por ochenta millones el precio su cláusula firma por cinco temporadas este junio el francés será operado hoy de una lesión de Ros de rodilla que vio el equipo alemán de reconocimiento médico en lo más normal es que no vuelva a jugar con el equipo rojiblanco además a las seis y media vuelta de cuartos de final de Champions femenina con el Barça que visita al LS ESK noruego con el tres cero a favor del partido

Voz 1454 03:03 el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato apuesta por seguir buscando una confluencia con Podemos a pesar del rechazo de las bases Sánchez Mato asegura que respeta la decisión de la militancia pero cree que es mejor hacer una apuesta amplia la izquierda

Voz 0362 03:16 el máximo respeto a lo que la militancia organización dice ir siempre a sus órdenes sin para las ordenes de la gente que es la que evidentemente tiene sentido que se pronuncia yo no no renuncio nunca ha hasta que un balón sale por la línea de fondo pero tiene que haber salido completamente yo lucho hasta el final y mi organización también

Voz 1454 03:34 propietarios y empresarios de alquiler de pisos turísticos anuncian demandas individuales y colectivas contra el decreto aprobado hoy por el ayuntamiento que acabará con el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos de la capital dicen confiar que la justicia les de la razón los vecinos en cambio celebran esta nueva normativa porque creen que estos negocios están expulsando a los vecinos de los barrios más céntricos Alfonso meras de Madrid aloja invicto Rey de la Asociación de Vecinos de sol y el barrio de las Letras

Voz 3 03:58 yo no creo que diez mil viviendas muevan todo el precio de Madrid lo que sí que hay una demanda de cuidado hay cuatrocientos mil empleados más desde hace cuatro años en Madrid y personas que tienen ingresos que antes no tenían cuando vas a alquilar un piso es lo que pasa es que el piso desaparece de repente en cuatro horas cuando estábamos en precios que llegan diez personas a comprar si hay diez personas que existes

Voz 4 04:15 demandas que son grandes fondos de inversión grandes capitales los que están comprando edificios enteros viviendas etc etc eso es lo que constatamos día a día pero el barrio de las Letras apenas conocemos algún edificio donde no haya una vivienda de uso turístico en algunos casos incluso un tres cuatro cinco y en otros es por completo

y una cosa más ciudadanos da marcha atrás y finalmente no pedirá que se rebaje el sueldo a los diputados de la Asamblea de Madrid ahora que no hay actividad parlamentaria la formación naranja había anunciado que lo pedirían la Mesa de la Cámara pero cuando ha llegado el momento solicitarlo su portavoz en este organismo no lo ha hecho en esa misma reunión la Mesa aprobado con el visto bueno todos los grupos a excepción de PP remitir a la Fiscalía Anticorrupción los dictámenes de la Comisión de investigación sobre corrupción y sobre la presencia de amianto en el metro

Voz 10 06:22 José Luis

Voz 11 06:31 sin prisas la vida suena de otro modo bien sea de otro modo

Voz 12 06:37 Nos ponemos en motos hora25 sin prisas lo síguenos también tareas secundo con

Voz 11 06:45 estás sin prisas Cadena SER

Voz 5 06:53 oye Juanjo yo creo que como un buen

Voz 14 06:55 dos Juanjo cuando tiene razón tiene razón de unos cinco mil euros al mes más o menos Juanjo pues claro que sí Juanjo veinte años a Juanjo IVE vendrían genial trescientos mil euros

Voz 6 07:53 sin recursos escuche este jueves en Hora veinticinco responsablemente en un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés E incluso algunas excusas más tupida red como Seijas

Voz 17 08:14 lo de ser o no ser víctima en español como se dice después cierta sino no ser o no ser suele ser o no ser eso está hacerse es esto

Voz 18 08:25 yo muy bien de lunes a viernes pasa por El Larguero y hablaremos de todo el deporte modelo que surja

Voz 9 08:33 se prestó otra de Nasser

Voz 19 08:38 en

Voz 1 10:18 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:22 este dos mil diecinueve del que apura museo al primer trimestre igual que lo fue el dos mil dieciocho está resultando un año fundamental muy importante en el movimiento feminista quizá el año pasado fue el de la eclosión diríamos Yeste está brillando también por por la contrarreforma da igual yo estoy convencido de que esto de que esto no tiene marcha atrás pero lo que vamos a hacer hoy es precisamente eso mirar atrás y conocer uno de esos nombres propios que merecen con toda justicia la categoría de de pioneros o de pionera en este caso

Voz 21 10:53 en La Ventana acontece que Luis poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 11:11 en Alcalá de Henares además de presumir de su ilustre Cervantes ahora también presumen de haber tenido como vecina a Francisca de Pedraza una mujer a la que no le cabía un golpe más en el cuerpo ni una humillación más en el alma una insensata que pretendió divorciarse a principios del XVII porque su marido la pega que loca verdad pero es que os se separaba o moría el veintisiete de marzo de mil seiscientos veinticuatro Francisca de Pedraza se sentó por quinta vez ante un tribunal para suplicar el divorcio quédense ahí para saber qué pasó

Voz 23 11:44 libra como el rollo que de abril depeden ya en eh

Voz 25 11:57 no

Voz 23 12:04 un aquí conocemos

Voz 1626 12:06 esta historia gracias a que el catedrático Ignacio Ruiz Rodríguez la sacó a la luz hace muy poco tiempo Francisca creció en un convento hasta que la dieron en matrimonio aún salvaje que la a palos decidió no aguantar más India huyó con sus dos niños y pidió ayuda a la justicia eclesiástica donde interpuso la primera demanda de divorcio hija mía ajo y agua estos son pruebas que nos pone el señor ya le decimos que te pegue menos pero la pegó más acudió luego a la justicia civil lo metieron un ratito en la cárcel pero la obligaron a volver con él venga palos era una persona como diría Pablo Casado que no se estaba portando bien con su mujer en fin pidió Francisca el divorcio por tercera vez tampoco hasta que un día el maltratador cada vez más rabioso frente a la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares le pateó el vientre a su mujer la hizo abortar la apuñaló pero Francisca no se rindió lo más lógico es que los tribunales le daban la razón a ella pero la condena al marido era que la tratara con mucho amor y le diera una vida honesta

Voz 23 13:10 he aquí ha dicho día de esté

Voz 1626 13:28 esta mujer era un cadáver andante por las calles de Alcalá cuando planteó ante el arzobispo de la ciudad su cuarta demanda

Voz 0324 13:35 divorcio adivino tampoco

Voz 1626 13:38 hasta que consiguió ser oída por la justicia universitaria por quinta vez hablaron los testigos por quinta vez se presentaron las pruebas a la quinta vez fue posible el tribunal concedió el divorcio ordenó al maltratador devolver la dote dictó orden de alejamiento todo de golpe por primera vez en la historia de este país o Le Tube Francisca olé tus conviene recordar que en estos tiempos en los que algunos y algunas pretenden devolvernos a tu sitio

Voz 23 14:06 y de lo divino

Voz 1 14:12 Francisco

Voz 0313 14:12 traza acordemos es fenómeno estará nunca seguramente los grandes titulares de los libros de historia pero lo suyo eran ha escuchado tuvo un mérito descomunal

Voz 1 14:26 cada miércoles tenemos una cita con un señor que a una historia de amor

Voz 0324 14:32 por muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma a alguien que se define con una sola palabra

Voz 1 14:49 es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero

Voz 0313 15:08 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal qué tal muy bien muy contento de tenerte aquí como siempre tengo mucha curiosidad por lo primero que vamos a hablar hoy porque bueno esto todos los oyentes lo entenderán no porque tumbó tumbó Bambi verdad Pinocho pues claro hay una serie de palabras de ese títulos que forman parte de nuestra memoria vital de nuestra patria de la infancia todo eso dice estuvo Hidum Bou pero que no sea de dibujos que es lo que vamos a comentar no sé yo no sé qué qué opina el vosotros de el películas dibujos que han sido llevadas a la pantalla no sea Asterix Mortadelo o lo que sea y luego de gente con actores de carne y hueso usted a mí siempre me genera Monroy no se no un primer rechazo no de entrada de Otxandio yo también te pasaba con la del gordo y el flaco de la que estuvimos hablando aquí por el mismo motivo pues lo mismo pero pero también sino sea mi sacar los personajes en su contexto original igual soy un carga pero de entrada me cuesta

Voz 0324 16:11 de entrada me cuesta vamos a ver Hollywood se defiende en los últimos años con esa con la apestados toda de los superhéroes ya no y Marvel hilera

Voz 0313 16:27 eso funciona bien pero más más

Voz 0324 16:30 es una sorera está excluido casi todo el cine de autor sí yo estoy de de superhéroes y vive en Marbella hasta hasta donde no no voy a decir hasta dónde la otra moda que les resulta muy rentable es que todas estas películas de dibujos animados de nuestra infancia que hacerlas con con personajes de de carne y hueso no llevan llevan un montón y siguen con ella se pues se está rodando actuó el el Rey León pero vamos sean hecho ya que León sí La bella y la bestia Cenicienta Aladino

Voz 26 17:18 eh

Voz 0324 17:19 es pues bueno hasta que hasta que el negocios acabe por ya tampoco hay un millón de ella velinas las míticas de galgos animados y ahora le ha tocado a ese a ese elefante Tito con oreja descomunales que se llamaba tumbó no

Voz 27 17:41 con a cara yo voy

Voz 0313 18:04 Juanín rica ante la versión en español de la canción principal de esta película cuyo argumento pues ya saben no uno elefante recién nacido con oreja muy grande muy grandes

Voz 0324 18:12 es el hazmerreír en un circo cierto

Voz 0313 18:15 el declive pero todo cambia cuando el dueño del circo descubre que el elefante con los rejones esto puede volar

Voz 1 18:32 Colin Farrell Michael Keaton Danny De Vito la dirección Tim Burton

Voz 10 18:39 bienvenido a toda su familia

Voz 1 18:46 bueno

Voz 0313 18:49 Carlos ver

Voz 0324 18:51 bueno en Hollywood que no son tontos y no hacen nada al azar le han encargado la la dirección a Tim Burton es un nombre qué cuyo mundo ha sido los siempre la fantasía la fantasía mucho más porque tiene películas tan tan personales tan insólitas sita en hermosas como como no pero vamos digamos que que que este rollo incluso dándole un toque inquietante es muy del universo de de Tim Burton yo creo que lo hace correctamente es más una película de de productor que de que de Tim Burton

Voz 0313 19:35 lo que es capaz de lo mejor

Voz 0324 19:38 y también de películas que son un pasote pero que es un día todo muy imaginativo con un sentido visual enorme y tal yo creo que aquí sigue sigue unas directrices y la la película yo la veo sin frío ni calor me parece que está bien es si sabes ver tiene interpretes muy adecuados aquí menos imaginaria es como director de un circo en decadencia pues Danny De Vito no no idea malvado o de otro circo en Colonia aisla que es como el gran negocio y todo está planificado pues a Michael creo no la trapecista pues Eva Green esas señora tan tan bella y tal y luego lo Dunn ah pues Dunn voy los niños y niñas

Voz 0313 20:36 del Guaje detuvo un tráiler he visto un tráiler no tenía mala pinta llevará sano no te han preguntado si claro pero no sé a qué si yo la voy a ver sobre pero la última peli que vi con mis niños de Tim Burton que fue lo de es peregrina

Voz 29 20:51 la pequeña todavía tiene pesadillas ya sí si es así

Voz 0324 20:58 a veces voy apropiados y que haberla visto porque no sé si recorta

Voz 29 21:00 eso tenéis presente alguna de las imágenes de la tumba original la de dibujos la de la Disney el otro día lo estaba comentando aquí con con Oristrell con Joaquín Oristrell esa película se comenta la broma de leyenda urbana que hay es que ha sido se tomaron los guionistas son alguna de las escenas por lo tanto escoger a Tim Burton hay algo psicodélico pues no lo había pensado yo pues hombre que que iban de ácido los guionistas pero si me ahora sí sí yo es que la mucha da mucha

Voz 0324 21:34 xima si no recuerdo haber llorado como era yo yo hay más jabón bueno todos son un poco sí pero curiosamente películas de dibujos de la infancia cuál es la que tenéis más grabada

Voz 0313 21:49 con estas dos Dumbledore sin sin ninguna duda

Voz 0324 21:52 siente un Dálmatas Es la cambie acuerdo la idea pero bueno sí yo también pero más estas dos dos perritos si aquella bruja la novela de y tal pero es verdad que tumbó era era muy triste pero bueno con Disney las cosas siempre siempre acaba bien en tres repito yo que es muy difícil

Voz 0313 22:13 el al al argumento original lo que no me acuerdo bien el argumento original Eramus básico no acaba ahí los tres cuervos

Voz 29 22:21 fíjate no la tienes que ver conociendo datos

Voz 0324 22:27 los los interpretes también excepto un actor a mí me resulta intratable quiere está en todo a las películas Achille yo le tengo una manía especial que es Colin Farrell Gemma aquí hace del padre de los niños domador no sé si manco después de de la guerra con historia de amor cómo no con la con con la trapecista Hay que gusta Colin Farrell Colin Farrell no es alguna peli que si hay alguna ya trabaja con los mejores directores pero es un tío que les dé no sé a vosotros pasa también que hay actores que te queda

Voz 0313 23:06 de no que no te entrante no

Voz 0324 23:09 sí pero vamos estética uno no para de currar se lo disputan osea que

Voz 0313 23:13 a mí me pasa quedado con quiere que es una actriz fantástica de visto permanece pero ella ella no pero tampoco repelús

Voz 0324 23:21 haría o no me da repelús no

Voz 30 23:23 tengo otra explicación me da repelús ya no no no no

Voz 0324 23:27 los científicos no es no o no puede entender para mí me parece bueno sería informaron hable fantástica magnífica si no no hay para mí estará siempre en media era era ella lo era

Voz 29 23:40 Meryl Streep quién cubre la débil yo ahora tengo no

Voz 0313 23:43 no sé si era Clemente pasa también

Voz 29 23:45 a veces se entre el striptease Glenn Close

Voz 0324 23:48 lo que el personaje de de Glenn Close en las relaciones las amistad que es las relaciones a las amistades peligrosas y Las amistades peligrosas amistades peligrosas

Voz 0313 24:00 un día podemos hacer este tema con oyentes aquí en La Ventana del cine actor reclamen oyente de la próxima semana cuando sea ahí el actor o la actriz con la que lo puedes que no son gorrillas saldrá curioso porque saldrán actores actrices cojonudo pero que por lo que sea alguien no no no puede tragar uno con este ya te pasa con con

Voz 0324 24:18 no no y hay ahí una actriz que me parece inmensa

Voz 0313 24:23 en Coast Glenn Close la de débil

Voz 0324 24:26 hay una actriz que me parece inmensa que es que es Meryl Streep sin embargo la ya nunca me enamoré digo que no de Meryl ni el

Voz 0313 24:36 los puentes de Madison

Voz 0324 24:37 no hay incluso fíjate que esa puede desprender un punto de frialdad pero es tan buena actriz

Voz 30 24:43 que allí estaba erótica

Voz 0324 24:46 conseguía te acuerdas sí sí sí sí perfectamente el deseo por un clinic las miradas Said es que qué buena actriz pero es una señora que que a mí no me pone nada hay otras que me me enamoran ansiedad galo o interpreten en lo que interprete bueno este

Voz 0313 25:03 viernes estrena Trumbo ir a juicio de Carlo Boyero

Voz 30 25:07 se deja ver más

Voz 0313 25:30 otro de los estrenos de esta semana la caída del imperio americano del canadiense Denys Arkan un doctor en Filosofía treintañero trabaja como repartidor para tener un sueldo decente en fin una historia que no suena pero un día mientras entrega un paquete se encuentra con un robo a mano armada en el que mueren dos personas frente a él que se encuentran dos bolsas repletas de billetes y un dilema coger o no coger el dinero

Voz 1 26:06 hola señor Grau quiere que lo lleven necesita

Voz 0313 26:11 de que nos cuentes cosas de la tele tú querías son dos puestas de Don Juan Carlos con la pasta la corriendo sí seguro que sí

Voz 0324 26:18 me que me mataban al día así que no llegaba la noche si pierde

Voz 0313 26:25 sí sí daría la

Voz 0324 26:27 basta de yo saldría corriendo no pero que seguro que me cogían duendes mil millones y donde cuenta la veía con interés en principio porque este tipo el Venice Arkan tiene tiene algunas películas muy interesantes como el declive del imperio americano se acordará yo no lo recuerdo de amigos intelectuales porque la amigo de toda la vida se está muriendo no iban a acompañarle

Voz 0313 26:57 a mí me suena la historia pero no el título de la película

Voz 0324 26:59 sí tenía las invasiones bárbaras que estaba estaba bien esta me resulta simpática pero también bastante increíble no ya por este personaje el repartidor que es también filósofo un hombre lleno de qué miedos eh muy poco muy poco atractivo por por tímido por ir de repente me resulta muy inverosímil que la se enrolla a través de de Internet con con la puta más cara de Montreal una colgaron de súper lujo no iba ellas de pues especialista en millonarios en todo el mundo pues se queda prendada de su cese esas cosas sólo pasan en las en las películas entonces como como llano no me creo la historia central que es el amor entre estos dos personajes bueno la veo con con ciertas simpatía el director es listo dialoga bien pero pero ahí se me cae por todos los lados que digo pero que lo de dinero eso sí lo ves muy era muy real muy lógico no hay al principio pues es sale le da dinero a ella pero vamos eso dura poquísimo porque ella descubre la enorme bondad de su corazón y su soledad se enamora locamente vais a la voz que la cosa de calidad qué le ayuda en su empeño para ver cómo va y eso pues está bien para el cine pero no no pertenece a la vida real

Voz 1 28:59 me me

Voz 0313 29:19 segunda semana consecutiva de musical de Los Bravos en La Ventana del cine la semana anterior por formar parte de la banda sonora de la

Voz 0324 29:25 Chema película de Tarantino y ahora porque

Voz 0313 29:28 Boyero tiene fibra en casa está viendo la serie el día de mañana de Mariano Barroso donde canciones como esta nos sitúan en los años sesenta

Voz 21 29:39 quién era justo

Voz 0889 29:45 es la historia de justo Gil sí un joven y ambicioso inmigrante que llega a Barcelona en busca de una vida mueva ahí mejor no allí se

Voz 32 29:52 no me Karma una joven aspirante a actriz

Voz 0313 29:55 pero todo se complica cuando se acaba convirtiendo en un confidente de la policía franquista una casa en la montaña este señor Miguel

Voz 1 30:04 se han hablado a rendirse

Voz 0889 30:09 antes de que lo que te parece el día de mañana voy a avanzar estaba gustando mucho déjame que concierne a los oyentes de La Ventana que no habrá Goya para la serie que ya nos dejó ver Mariano Barroso Un día aquí cuando lo entrevistamos que estaban ahí discutiendo pero que seguramente no habría no habrá Novara categoría de de series en los premios

Voz 0324 30:31 eso pues la si la serie me ha gustado mucho es muy bueno me parece

Voz 0313 30:35 sea mañana muy buena muy buen me parece

Voz 0324 30:37 tras el personaje esto que contaban en la avances es tan complejo de entrada me me da muchísimo las ganas de leer la novela de Ignacio estaba muy bien muy bien muy bueno no muy buena la Illa repito la trama es es tan compleja el personaje es tan tan despreciable a dos géneros tan tan tramposo tan Innamorato qué tan rata finalmente optan rara rodeado de otras así con pe también bueno por cierto Karra Elejalde está sublime preguntando a un comisario aun comisario fascista y sofisticado que se hasta la vida hablando de torturando gente torturando cosas verdad qué combinación Mozart y la tortura que es uno de los fundadores de edades os acordáis de recuerdo no pero el el tipo el protagonista es que de asco pero hay momentos que te que te conmueve es es un trepa hasta extremos inimaginables deja tirada a la a la la mujer que ama y pasa el rato esto que su vida intentando arreglar esa movida está también ambientada también escrita también interpreta dame

Voz 0313 32:11 me gusta mucho caco curas por las calles de Barcelona manifestó dándose una que que hay

Voz 0324 32:16 quién dice pero de cuando los curas se manifiestan contra el poder y piden la libertad pues en ese momento lo hacían ya es es verdad sí pero vamos no duró mucho aquello de la la teología de la liberación cuando enseguida el Vaticano le le cortó las alas no

Voz 33 32:39 no

Voz 34 32:44 va solo

Voz 18 32:53 hoy el cierre de la Ventana del cine viene pausado calma Brito sosegado esto es Quino Gluck que tal vez sea

Voz 0324 33:03 no voy a decir que el mejor disco de la historia del jazz pero si te diré que uno de mis tres favoritos no un disco en el que Miles Davis acompañado es que dar los nombres ya asustado TVE con un escalofrío Bill Evans al piano

Voz 18 33:20 John Coltrane la bolsa Amber al contrabajo no

Voz 0324 33:25 hicieron el uno de los discos más elegantes sin más sensuales y más originales que yo he escuchado nunca este es el tema que abre el disco dices pues vale Davis que era muy chulo nos dice

Voz 1 34:15 Carlos Boyero lo dejamos aquí en vivo y hasta la próxima semana

Voz 32 34:18 bonita el suelo de Varadero

Voz 0313 34:21 pues vaya bien

Voz 5 34:47 la Cadena ser presenta el placer de escuchar

Voz 36 34:52 ha vuelto hace unos instantes de visitar a mi casero que me hace que ese solitario vecino gay inquieta por más de una causa en bello

Voz 1869 35:01 ahí es que ningún misántropo hubiese podido

Voz 37 35:04 tras más agradable en toda Inglaterra es señor sí Fillon es habíamos llegado

Voz 38 35:10 que siempre me ha parecido extraordinario

Voz 0313 35:12 pienso que él no imaginaba la espontánea simpa

Voz 1 35:15 quiero que me inspiro por el contrario un

Voz 37 35:18 dio los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco y sus ojos desaparecieron el tres sus párpados

Voz 39 35:24 cuando oyó anunciar mi nombre y preguntarle el señor asintió con la cabeza su nuevo inquilino lo visitó tan pronto como me ha sido posible para decirle que espero

Voz 0313 35:38 con insistencia en alquiler la granja extras

Voz 39 35:40 no le haya causado molestia puesto que la casa es mía respondió apartándose de no no hubiese consentido que nadie me molestarse sobre ella si así se me antojaba pase dijo entre dientes como si quisiera mandarle al diablo ni siquiera tocó la puerta para confirmar lo que decía

Voz 1 35:59 esto bastó para aquellos resolviese entrar interesado por aquel hombre al parecer más reservado que yo mismo y como Mi caballo empujaba la barrera El soltó la cadena del portón y me precedió con los que da hacia el patio donde dijo a gritos

Voz 39 36:15 el caballo ver que al señor

Voz 1481 36:20 hombre esbozó las cosas Emily Brontë

Voz 5 36:22 mil ochocientos cuarenta y siete gasolina

Voz 1 36:25 en el PP escucha David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque

Voz 0324 39:51 historias como la suya y nos encanta compartirlas

Voz 0313 39:54 María Jesús Espinosa de los Monteros buenas tardes muy bien

Voz 1481 39:57 las tardes Carlas hoy quiero compartir con vosotros el estreno

Voz 0313 40:00 no de dos nuevos episodios del podcast

Voz 1481 40:03 oigo pienso luego actúa una serie que da visibilidad a proyectos de cambio social a través de historias apasionantes como la de Ana Cristina Herreros fundadora de libros de las malas compañías una editorial que está focalizada en dar voz a aquellos que no la tienen Ana Cristina ha viajado por África ha escuchado sus historias para después escribirlas y convertir en cuentos estas historias en literatura que transmite una cultura única escuchemos cómo comenzó su visto

Voz 42 40:33 en dos mil tres el centro de investigación por la paz me pide que haga un trabajo de investigación en fuentes folclóricas para utilizar los cuentos como argumentos en mediación internacional el objetivo era llegar a la conclusión de que los cuentos catalanes los cuentos valenciano los cuentos andaluces exactamente igual que los puntos en Marruecos que los cuentos de Túnez que los cuentos amanece los montenegrinos los serbios son idénticos que los cuentos con que no esa cuna anotaron que nos dan de comer son iguales en todo el mundo

Voz 1481 41:03 Trias como la de música para despertar un proyecto impulsado por PP Olmedo para combatir el Alzheimer una enfermedad con más de un millón doscientos mil diagnosticados en nuestro país gracias a la música que ha acompañado la vida de los pacientes se consigue que conecten con sus emociones recuperen cierta consciencia

Voz 0313 41:24 en recuerdos que parecían borrados Pepe

Voz 1481 41:26 está buscando un despertar noble

Voz 43 41:29 despertar es un despertar el doble por un lado el despertar de la sociedad que despertemos no nuestra conciencia ante este tipo de enfermedades de este tipo de personas por otro lado tenemos despertar te descubrimos en las personas con Alzheimer no personas que a veces parece inaccesible personas que a veces no se comunica que de repente llegamos a eso momentáneo despertar en donde conseguimos que la persona se convierta en

Voz 1481 41:56 presencia no se pierdan cada semana pienso luego actúa en Podium podcast punto com la sección de Sociedad de El País una serie documental ofrecida por Yoigo que narra historias de personas que pensaron cambiaron el mundo

Voz 0313 42:38 Santiago Niño Becerra buenas tardes charlas quedó porque Roberto Olabe te gusta Gila Santiago te gustaba Hillary las pues mira hace buenos días hablamos con con Elvira Lindo estuvimos aquí con el editor del libro de Gila que Jorge de Cascante tuve recordándole el doce de marzo a no roben el día doce si el día te cumplían cien años desde su nacimiento

Voz 1869 42:59 pero seguro que tú no esperabas

Voz 0313 43:01 no pensabas que hundía viviríamos La Ventana de los abrimos La Ventana de los números con con con Gila porque hay un si hay un monólogo hay un monólogo de ahí un monólogo de Gila que tiene que ver con la complejidad con la complicación de las facturas de lo que nos toca pagar se les presenta a los consumidores etc etc en este caso es del cole pero se puede aplicar otros terrenos vamos primero con Gil

Voz 46 43:28 y una cosa que me niño factura el colegio dijo que no se la de algún hotel se atrás va me usted pues aquí te externa algo catorce mil estrenada no entra no piano siete mil eran el piano para él afirma curso más vale sello inglés ochomil no tiene usted Sito Pons el valenciano deprisa como la abuela ahí uniforme doce mil vestido de almirante Marina

Voz 0313 44:14 y siguiendo por por qué este monólogo de Gila hoy La Ventana de los numeros bueno pues porque Santiago Niño hoy se ha hecho un Gila con la factura eléctrica la desglosado por porcentajes la ha colgado en redes sociales ya ha sido un exitazo yo yo diría que triste pero un exitazo a ver si soy capaz reproducirlo factura de la luz la suma total tiene que dar cien es más o menos haber porcentaje si epígrafes energía catorce con dos transporte tres con ocho diste emoción doce con cuatro apoyo renovables grandes eléctricas ocho con uno apoyo renovables independientes nueve apoyo cogeneración y residuos cinco con cinco subvenciones a la industria uno con seis coste financiero dos con siete regulador cero cero cinco financiación Bono social cero con cinco otros Paco dos grandes eléctricas subgénero cuota déficit ejercicios anteriores pago pérdidas en transporte restricciones de garantía de suministros pago

Voz 29 45:08 capacidad sobrecoste de los servicios de ajuste

Voz 0313 45:10 o sea desvíos pago márgenes de comercialización aportación al coste insular del régimen ordinario y último capítulo impuestos el veintidós con seis total

Voz 1869 45:19 bien pues en fin a veinte ayudas

Voz 0313 45:22 puesto no entiende ser a Santiago y la tristeza también

Voz 1869 45:27 sí y y bueno yo me quedo yo me quedo con él final de la película es decir lo que es la energía que consumimos osea contando la producción más el transporte y distribución eso ese setenta por ciento

Voz 0313 45:43 pero aquí hay dieciocho conceptos y sólo tres tienen que ver con eso no sé

Voz 1869 45:47 sí sí es decir moraleja es decir a grandes rasgos de cada tres euros que pagamos de energía eléctrica uno es la energía a grandes rasgos sí sí nosotros los otros pues pues son cosas varias cosas

Voz 29 46:05 es que casi todos sí pero aparte del coste financiero casi todos son en realidad una forma de impuestos no porque a pesar del híper

Voz 0313 46:13 Viguera fue al final de impuestos todo lo demás

Voz 29 46:15 poco generación apoyo renovables apoyo eso es una forma también de desviar

Voz 1869 46:19 ahí se evidente evidentemente así así lo tenemos montado en España eh claro la la gran pregunta es por qué hacía yo esto no me lo inventado porque yo no os osea es decir porque esto ningún partido político lo ha puesto encima de la mesa porque las asociaciones de consumidores no han llegado hasta el final con con con este tema y qué no se ha pedido una explicación detallada de cada partida una repito eh una explicación detallada de cada partida esta es la pregunta

Voz 0313 46:55 aquí este modelo te parece curioso escandaloso turbio como lo define

Voz 1869 47:00 varias ilógico lo entró tiene lógica no sé es que carece absolutamente lógica España estoy preparando otra cosa que que bueno que ya ya también la colgar evidentemente que es comparar el PIB per cápita con el precio de la energía eléctrica España es uno de los España es en base a su PIB per cápita uno de los países de Europa que está pagando más caro en eh

Voz 29 47:21 por qué facturas así no hay en países de de Europa que se sepa

Voz 1869 47:25 que yo sepa no a decir tan tan es que es que hay que hacer un máster

Voz 0313 47:29 yo cuando has dicho no me lo ha dado digo ya se imposible directamente y eso por qué ocurre Santiago

Voz 1869 47:37 no pues porque van a ver qué

Voz 0313 47:40 pagamos estancada porque es tan complejo entenderlo porque

Voz 1869 47:43 bueno a ver ahí hay cosas que son absolutamente esenciales es decir tú a veces no no sé yo no al cine puedes decirlo ir al cine o puedes decidir no comprarte pues no sé qué jersey pero tú necesitas consumieron eléctrica sea porque es un bien absolutamente esencial de hecho hay un apartado que esa pobreza energética algo y esto necesitas ver como lo necesitas de estas ya te han enganchado en aquello que necesitas ya estás enganchado entonces a partir de aquí a partir de aquí consiste en hacer las cosas de tal forma de tal manera que no sea muy complejo de entender sea prácticamente imposible llegar al llegar al fondo con lo cual ya tienes a la a la a la persona pagando por algo esencial de lo que no se puede escapar

Voz 29 48:34 pero eso sí alguno eso tiene algún nombre muy feo no

Voz 0313 48:36 la definirlo no tampoco lo voy a utilizar pero no

Voz 1869 48:39 los desearles yo pero pero es así y es que es que es así o sea no a mí e insisto eh en en todo aquello que es esencial estamos muertos porque no no podemos elegir o sea no no decir insisto tú puedes escoger entre una serie de cosas helado de fresa o helado de menta entonces en serio pero hay cosas en que entiendo no puedes escoger

Voz 0313 49:00 pero esto no ha sido siempre así o en cualquier caso

Voz 1869 49:03 ha sido siempre así es que perdió a este nivel hombre a este nivel puede que no por ejemplo en el tema eléctrico en el tema eléctrico nos hizo muy mucha os acordáis el déficit tarifario sí sí sí esto nos hizo un daño terrible no se tienen en cuenta que eso llegó a los veintiséis mil millones llegó eso eh

Voz 0313 49:22 eso cómo se genera el déficit tarifario

Voz 1869 49:25 darlo esto fue una cosa muy simple o sea que la las la la la la subiendo entonces a las a haberlos resumo mucho eh y fue el el la Un con las eléctricas fueron a ver al ministro de turno del Gobierno de Aznar dar el ex le dijeron que había que subir energía eléctrica hijo esto de turno no esto ustedes lo suban es echar en pérdidas bueno considere lo como beneficios y sigan ya que fue acumulando haberlo he resumido muchísimo

Voz 29 49:59 ya pero hoy de aquellos polvos estos productos

Voz 1869 50:01 descaro el déficit tarifario lo estamos pagando estamos pagando todos es decir la la subvención al carbón es decir etc etc cuando cuando me parece que fue Iberdrola dijo voy a cerrar todas las Carbon dijeron que no lo hiciera

Voz 30 50:16 claro

Voz 1869 50:17 porque entonces claro y es decir es una cosa es una y además el gran problema es que el consumidor español tiene muy pocas defensas sea la asociación de consumidores en Francia o en Alemania Austria es fortísima acciones de consumidores en España diez a Pedro hasta hace cuatro días ha sido una cosa muy suave muy tenue en el consumidor no ha tenido prácticamente defensa bueno no no no

Voz 0313 50:44 no me quiero deprimir lo vamos a cambiar de temporada

Voz 47 51:12 eh mío

Voz 0313 51:18 ayer más o menos a esta hora tuvimos oportunidad de hablar con dos emprendedores muy especiales muy singulares triunfadores además estaba el el chaval porque digo que es un chaval de veintinueve años el fabricante de las carcasas de móvil que vende más de tres millones cada año que es una auténtica barbaridad y era socorrista en la piscina el pueblo y el otro dos amigos un periodista o un fontanero que deciden meterse en una empresa de venta de calcetines sólo calcetín y también les va muy bien bueno esos dos historias muy concretas y exclusivas de ayer hoy hoy tenemos son emprendedor que podríamos calificar de así como de todoterreno su primer proyecto comenzó en dos mil diez e cuando lanzó la primera red social de fútbol de España fue mi con veinte años tenía veinte años entonces en dos mil trece con Veintitrés llegó su gran proyecto que es una herramienta para crear tu propia Applications que vendió cinco años después

Voz 1869 52:09 yo ahora

Voz 0313 52:11 está con las últimas startup son dos mínima Alice in que son dos y Comerç la primera de carteras y mochilas y la segunda de ilustraciones decorativas en en madera quién da más joyas periodista también Víctor Rodado buenas tardes qué tal cómo estás muy bien encantado tenerte en La Ventana aquí con Santiago que está deseando escuchar tus tus explicaciones yo yo voy a empezar por lo último que es lo que tenemos ahora sobre la mesa lo de carteras y mochilas formulado ilustraciones en madera por otro pero luego te preguntaré por los por los orígenes se empecemos por explicar a los oyentes en qué consiste en estas dos y Comerç que tienes ahora

Voz 48 52:47 bueno pues minimalista es una marca de ropa y complementos tratamos frutos muy cómodo si muy funcionales en vemos emparedado lanzando una mini caracteriza que es posiblemente halagar tramos pequeña que jamás haya inventado y dimos el primer año veinte mil o carteras y haremos lanza una mochila que también la verdad es que está yendo súper súper bien y punto com luego me fui bulés otra cosa que no tiene nada que ver a mi abuelo era era carpintero

Voz 30 53:20 sí me pegó

Voz 48 53:22 sí bueno pues creemos magrebís muy creamos Mouse que son eh unas ilustraciones muy finas en madera que en la pared Clean mucha vida a tu padre no pasa nada no hace falta clavos y bueno como el gustan bonitas gustan las paredes bolitas pues hemos que estamos intentando que eso que que la gente por la bonita su casa además a un precio

Voz 0313 53:42 bastante coherente y Quique son minimalistas también estas

Voz 48 53:44 sí sí sí sí son muy pequeñitas

Voz 0313 53:47 cuánto tiempo hace que están en marcha las dos y comerse estas

Voz 48 53:50 pues llevamos ya año y medio y llevamos aproximadamente seis meses

Voz 0313 53:58 cifras decías que veintiséis cuantas veinte mil carteras nos decías el primer año

Voz 48 54:01 sí sí carteras dio muchísimas carteras a dábamos camino de igual con las mochilas pues por ejemplo en minimalista es muy interesante nosotros sabemos todos los dados públicos Tito entras en la UE ya digo hay un botón que poner transparencia y bueno ahí entonces lo que facturamos día a día que tenemos todo el año pasado a un equipo que somos sólo de dos conseguimos facturar en poco más de ciento cincuenta mil euros

Voz 0313 54:28 los dos nuestro primer año de vida joder Santiago qué te parece usted un poco abrumado sinceramente llevamos una racha de conocer gente veinteañera de esta edad y con este cabeza digo nuestro talento y con este don de la oportunidad que esas otra que a mí me tiene absolutamente

Voz 30 54:41 fascinado bueno pues esto esto son dos cosas Carlas Éstos son dos cosas

Voz 1869 54:46 por un lado evidentemente tiene que haber una calidad porque si estas carteras se rompieran a la la segunda vez en las abrieran pues Víctor Nuria es vendido ninguna pero es que aquí tiene que haber una calidad

Voz 30 54:59 esto es internet es decir la la la gran ventaja la gran ventaja

Voz 1869 55:04 de lo que hace Victory su sus colegas es que ahora es posible que un señor en Yakarta

Voz 30 55:12 este comprando una cartera

Voz 1869 55:14 esto es internet osea con internet tienes esos que se dijo y que sonaba muy bien de que el mundo está a un clic es verdad entonces esto es internet insisto tiene que haber una

Voz 29 55:26 calidad tiene que haber una calidad y que destacar hay hay que llamar la atención del posible usuario el posible comprador de Yakarta porque el de Yakarta también tiene mil posibilidad

Voz 1869 55:37 sí claro claro claro pero es que luego vino la segunda parte de El señor de Yakarta está mirando está mirando encuentra os encuentra los encuentras tenemos Yakarta hiciese lo dice a un montón de amigos

Voz 48 55:50 eso es de hecho por ejemplo o sea que tenemos siempre es la de que casi casi casi no te merece la pena comprar una cartera porque es casi el mismo precio comprar Te2 entonces qué pasa esas que tenga un efecto muy viral muy específico que es oye tengo dos carteras no necesito militó una pues la otra va para alguien entonces el efecto viral efecto multiplicador es muy rápido

Voz 5 56:14 yo Víctor pero tú lo has periodista

Voz 49 56:17 yo quería trabajar con vosotros yo

Voz 0313 56:20 sexo

Voz 49 56:22 carencia y todo eso

Voz 48 56:25 debe ser de Belén pues a facultad quizás la Universidad empiezan a pasar cosas India te das cuenta de la vocación no vocación vocaciones lanzar proyectos crear equipos e crear cosas sutiles

Voz 30 56:41 ya ya

Voz 0313 56:42 no no no tienes no tienes pensado ninguna aplicación

Voz 30 56:45 la radio para el periodismo algo que podamos aplicar aquí a nuestro terreno Víctor Víctor de estamos perdiendo un poquito a derecha o izquierda ahora si no te muevas ahí sí que sigue

Voz 48 56:59 la ahí está en no que que real Mi primer proyecto mil era un proyecto periodístico el tenido místico y demás

Voz 30 57:10 qué pena que estamos perdiendo la la comunicación fíjate Internet esta fantástica la telefonía móvil también para

Voz 0313 57:15 me falla pero la historia de Víctor Rodado es una auténtica maravilla Santiago si yo de verdad que hay tal cantidad de gente de insisto eh de esta franja de edad de tal que bueno que es que que se busca la vida descubre nichos yacimientos bueno es que es una cosa

Voz 29 57:31 te demuestra lo que hubiese sancionado cada semana no que que

Voz 0313 57:33 sí lo que funcionan son los macro

Voz 1869 57:36 macro monstruos hongos has muy específicas exactamente pero esto va así pero pero cuidado con los jóvenes no sólo los jóvenes ya lo que pasa es que luego dio marcha atrás dio marcha atrás por otras razones pero la entrada dijo que iba a cerrar todas las tiendas

Voz 0313 57:50 es verdad