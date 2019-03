La Ventana (27/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:06 y estamos en otra jornada de máxima expectación en el Parlamento británico otra jornada agitada en la que se van a producir votaciones sobre el Brexit esta tarde noche en un ratito en apenas una hora y en ese escenario Theresa May ha hablado de su futuro con los diputados conservadores euroescépticos yo no sé si ha despejado dudas ha dicho que va a hacer como cuando porqué corresponsal Begoña Arce buenas tardes buenas tardes pues al menos alguna duda

Voz 0273 00:30 así ha despejado Theresa May ha anunciado a sus diputados que presentará su renuncia antes de que comience la nueva fase de negociaciones con la Unión Europea en el comunicado que les ha leído y cuyo extracto ha hecho pública su oficina en Downing Street May señala que entre los diputados de su partido hay un deseo de hacer las cosas de una nueva forma un nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones del Brexit ha insistido en que necesita sacar adelante su acuerdo y cumplir con el Brexit para ello dice estoy dispuesta a dejar el puesto antes de lo que pensaba para hacer lo que es debido para nuestro país y para nuestro partido May ha pedido a los presentes en esa reunión que res que respalden su acuerdo para lograr una salida suave y ordenada de la Unión Europea ese acuerdo podría someterse a votación por tercera vez esta semana o la próxima semana si el speaker de la Cámara de los Comunes Si el presidente lo autoriza porque esta tarde ha dado a entender que quizás no lo autorizaría

Voz 0313 01:24 bueno pues una oferta de la primera ministra británica que suena

Ester Bazán las Cortes de Castilla y León han aprobado una nueva Ley de Caza que sortea la suspensión cautelar impuesta por la justicia Radio Valladolid José Manuel Gozalo buenas tardes

Voz 1081 01:39 buenas tardes desde hace aproximadamente una hora a la caza en Castilla y León que estaba prohibida por una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia tras un recurso de las asociaciones en defensa de los animales vuelve a tener un marco legal todos los partidos mayoritarios excepto Podemos que se ha abstenido han votado a favor de esta nueva proposición

Voz 0827 01:55 donde le que brinda esa actividad en la comunidad

Voz 1081 01:58 Paz aunque en el debate todos los grupos también han pedido que en el futuro este asunto se aborde de una forma mucho más seria petición que hacía el procurador socialista Acebes Galindo

Voz 2 02:07 la realidad que esta cámara la siguiente legislatura tendrá que aprobar una nueva ley de caza con todas las garantías jurídicas basada en el consenso de todos los actores implicados y que de una vez por todas genere certidumbre no como ahora que ha generado con las sentencias de los tribunales cierta incertidumbre en el sector en el medio rural en los ayuntamientos en un montón de gente que está implicada

Voz 1081 02:31 la defensa del medio rural y su supervivencia ha sido uno de los puntos a favor de esta nueva Ley de Caza que han llevado al Partido Popular Partido Socialista haya ciudadanos a votar a favor en Castilla y León

las víctimas de violencia machista o de acoso tendrán prioridad ante la Agencia de Protección de Datos si detectan que se han utilizado difundido imágenes o datos personales sin su consentimiento nos lo cuenta María Manjavacas es el camino rápido dirigirse a la agencia para que impida la difusión se retire las imágenes que perjudica la situación de la víctima por la vía penal hasta que se pone la denuncia coges abogado y el juez toma medidas cautelares pasatiempo este protocolo puede funcionar en paralelo y agilizar las

Voz 1621 03:06 Luzón a un tema especialmente doloroso como

Voz 1454 03:08 ECA subdirector amar España y en ese caso la

Voz 1912 03:11 Agencia puede adoptar medidas cautelares e instar a esa retirada de contenidos en el menor tiempo posible desde luego sí que digo que será uno de los principios ideas las actuaciones en las que vamos a dedicar todas nuestras energías en los próximos meses serán amplio

unitarias estas reclamaciones que al gestionarse por una autoridad pública se resuelven antes de forma más eficaz ya sabíamos que hubo grandes cantidades de agua en Marte pero ahora una nueva investigación sobre el planeta rojo ha descubierto que su Ríos fueron el doble de anchos de los que tenemos en la Tierra fue todo hace mucho mucho tiempo entre tres mil y mil millones de años Javier Gregory

Voz 0882 03:44 el flujo de agua en los ríos de Marte no fue un fenómeno de corta duración y localizado hace tres mil

Voz 1621 03:50 después de años sino que pudo afectar de forma

Voz 0882 03:52 a global a toda la superficie del planeta rojo porque según una nueva investigación liderada por la Universidad de Chicago en Estados Unidos y que acaba de publicar la revista Science los ríos de Marte influyeron con más fuerza y más recientemente que las estimaciones realizadas hasta ahora en concreto sigue la sorpresa los ríos de Marte según esta investigación fueron incluso el doble de anchos que los de la tierra en la actualidad

deporte con Toni López en marzo a la vuelta de cuartos

Voz 0838 04:18 final de la Champions femenina al Barça gana cero uno en el minuto treinta y cuatro al el ESK noruego con gol de él y que Martens prácticamente sentenciado el pase a semifinales porque en la ida ganaron los azulgranas por tres gol

Voz 0827 04:28 esa cero Además la noticia del día Lucas Hernández se

Voz 0838 04:31 la del Atlético de Madrid al Bayern de Múnich previo pago de su cláusula de ochenta millones de euros será operado hoy además de una lesión de rodilla descubierto en su reconocimiento médico por lo tanto lo más seguro es que no vuelva a jugar con el club rojiblanco

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este miércoles a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0313 07:16 en La Ventana con Carles Francino

Voz 9 07:22 uu fun fun

Voz 8 07:28 hoy

Voz 10 07:29 sin esto

Voz 11 07:34 eh que te di mi vida y es

Voz 0313 07:58 hoy por si lo saben se celebra el Día Mundial del Teatro yo esas una noticia fantástica porque hay un montón de actividades en un montón de lugares de ciudades y entre otras cosas algunas salas abren sus puertas a los ensayos generales para acercar al público las ciudadanos pues todos los los los entresijos de de las artes escénicas eh vamos a poner el foco en un territorio concreto el de los musicales no sé lo saben y si no tenemos los datos Madrid es ahora mismo la capital de los musicales con más de tres millones de entradas que se venden cada año qué ocurre que una de cada cinco personas que viaja Madrid que visita Madrid por el motivo que sea o por otro motivo acaba habiendo musical y hoy vamos a fijarnos en uno que en apenas hora y media se pondrá en marcha Anastasia en el teatro Coliseum cuál es la historia de Anastasia pues bueno es es como un cuento de hadas eh porque la trama principal gira en torno a a la Gran Duquesa Asia Nicolás de Rusia que sobrevivió algo chicas y que según cuenta la leyenda fue la única de los Romanov que salió con vida de ese de esa matanza no años después de la revolución esa huérfana de nombre Anja que había perdido prácticamente la memoria Bono intenta descubrir toda la verdad en torno a su pasado y con la ayuda de dos hombres que llevándolo de San Petersburgo a París van a intentar lo que pasa siempre o casi siempre va a intentar sacar partido de su inocencia estos el fondo la forma en el teatro están ya nuestros compañeros Pablo Arévalo Shaul cabezadita Saúl buenas tardes buenas darles Carla ver fotografía sonora del momento venga

Voz 12 09:35 fuese acaba de comenzar hace apenas unos minutos la pasa técnica para hacer todas las comprobaciones de sonido focos iluminación incluso la megafonía que da paso al propio

Voz 1621 09:44 público los actores y actrices están ya

Voz 12 09:47 separándose vocal y físicamente desde las seis y media aproximadamente y el equipo de peluquería vestuario el maquillaje ultiman los últimos detalles de trajes y pelucas que son más de setenta las que utilizan para este musical los músicos también comenzarán a prepararse pronto en el foso en el escenario en la habitación de la niña ya está montada en el hall las palomitas y el merchandising ya está esperando al público que comenzará a entrar a este teatro Coliseum de Madrid a las ocho con nosotros tenemos a dos invitados Alejandro de los saltó

Voz 1621 10:14 director residente del musical Silvia Lucchetti actriz que encarna a la condesa Lily

Voz 13 10:21 hola buenas tardes Sandro Silva buenas tardes cómo estáis que tanto da si bien existen entonces taxi

Voz 0313 10:26 en todavía los nervios sirvió después de tanta bueno tú en el caso de los musicales yo ya no sé si hablar de Sonrisas y lágrimas de Los miserables La Bella y la Bestia ahora Anastasia con qué personajes bueno podemos decir en los que no ha estado Silvia Lucchetti a Silvia con qué personaje sueños más cuarta dama sueños o pesadillas

Voz 13 10:43 todavía quedan nos soñado son todos los personajes que he hecho han sido soñados la verdad y todos han sido es de agradecer pesadilla pesadilla ninguno porque todos los he querido mucho y Lilly es muy especial porque me conecta con la alegría continua con el sarcasmo con la danza también con con el humor

Voz 0313 11:05 no es un personaje cómico que tú uno no no lo suele sacar muy a menudo en otros personajes que asienten

Voz 13 11:09 luego última vez últimamente no personajes como más realistas pero bueno sí que he hecho alguna vez por ejemplo no Delle bestia y que tengo algo por ahí cómico pero bueno esta esta me me permite jugar mucho más y bueno por suerte una tiene aquí a Alejandro de los santos que me agarra así como poquitito el caballo porque sino claro con Javier Navarro al lado pues imagínate a donde nos vamos a Jandro va

Voz 0313 11:33 Alejandro que estaba haciendo gestos una compañera

Voz 1454 11:35 que es el Torres sí que sí

Voz 0313 11:38 qué es exactamente

Voz 1621 11:40 por lo que sucede es que nuestros grandes producciones como esa Anastasia que son las que afortunadamente pues estáis Entertainment está poniendo en pie en el teatro Lope de Vega como al Coliseum con el Rey León pues son producciones creadas fuera y entonces los diré los directores lo que hacen es montar el espectáculo aquí después dejan un equipo que se encarga de mantener la dirección y al final somos los que tenemos que tomar las decisiones a diario de todo lo que significa de todo lo artístico no entonces esa esa es mi función yo no soy el creador del espectáculo sino que soy el que lo mantiene como el restaurador

Voz 8 12:14 yo soy el que está ahí todo el rato cuidado

Voz 1621 12:16 que que nada salga de ir por supuesto también el que aporta el la sensibilidad o el carisma del país es decir el intento que que la producción tenga pues hay que adaptarla mucho en ese sentido aquí a España una obra como bueno lo primero es el texto por supuesto el texto las canciones están todas adaptada al español para que el público no se pierda nada ya desde este desde ese ese en ese sentido no nos preocupamos de que todo esté muy cuidado al detallito y que y que se adapte para que el público se pueda sentir reflejado se pueda sentir identificado y que y que en todo el mundo

Voz 14 12:54 lo disfruta oye ese público Alejandro tiene tiene aún un perfil un retrato robot muy muy definido o es variopinto o hay de todo

Voz 0313 13:02 no sé yo pensaba en el caso de la pelis del año cincuenta y seis equivoco Ingrid Bergman no sé si hay que remontarse

Voz 14 13:08 junto a a gente de esa época o bien un poco de todo

Voz 1621 13:11 buenos podemos remontar a todas las épocas porque afortunadamente el musical como tú hubieras dicho al principio con la introducción cuenta una historia ya que es una leyenda Ike de la cual se han hecho muchas versiones desde esa que desde aquella película con Ingrid Bergman hasta la película de animación que pues una determinada generación la que una tercera generación también creció y ahora ya tienen por sus treinta y tantos años y que también niños ahora pues pequeños pueden también ver en las plataformas digitales por lo tanto el espectro de público es totalmente es muy amplio hay un tal y como está concebido el espectáculo hace que todo el mundo pueda disfrutarlo independientemente de la edad porque tenemos diferentes momentos donde el público puede sentir que que la historia se les está contando

Voz 0313 13:55 a ellos pero fíjate yo tengo la sensación iguales impresión mía como espectador yo tengo la sensación de unos años para Cayo que será última década ya habló de España el musical que podía ser un que era un género pues bueno pues para un público determinado que que atrae a un agente pero a lo mejor expulsa otra yo creo que ha adquirido un un un elemento de transversalidad que antes no tenía pero igual es figuración mía no no no

Voz 1621 14:17 lo que pasa es que yo no sé en qué momento pero sucedió esta esta clase como de separación que realmente el desde el siglo de oro no es nuestras nuestras piezas clásicas tenían música y canciones en escena por lo tanto lo lo lo que ha sucedido después que fue como esta separación con la revista con el Real mente en lo que estamos haciendo no es algo nuevo es lo que se ha hecho durante toda la historia del teatro nada más que ahora pues estamos con con temas diferentes o que o con espectáculo espectáculos con concepciones distintas pero eh esa separación yo creo que es el del no tenemos que hablar de tanto de ella creo que afortunadamente los actores y actrices en España están súper preparados

Voz 8 15:04 no podemos disfrutar

Voz 1621 15:07 de grandes espectáculos de esta caracteriza de estas características bueno de hecho Anastasias el en Madrid se es la primera ciudad después de Broadway que está haciendo esta da culo como comprenderás

Voz 0313 15:18 mirando a diario digo de verdad

Voz 13 15:20 que decía que estaba con ganas de decir algo si nada nada que decía que que eso es decir que el teatro musicales una categoría teatral que ha existido siempre lo decía no aquí hay por ejemplo una gran tradición de zarzuela y la Zarzuela es también teatro musical es decir es otra de las categorías que llevan teatro llevar texto un libreto música orquesta lo que sí ha pasado en estos últimos quince años por lo menos más o menos sí creo yo es que este tipo de formato ha crecido mucho más entonces hay más público el público se entera más que es lo que le estás dando ya no necesita irse a Londres sino que

Voz 0313 15:54 hace muy bien se ha ganado hace muy ya parte

Voz 13 15:56 eso a veces ir del otro lado también claro ahora

Voz 15 15:59 abonos que es verdad esas lonas diciendo mucho trabajo

Voz 13 16:03 aquí detrás mucho trabajo muchísimo y ahora hay que se yo antes éramos diez o doce que bailamos cantábamos y actuaba como estábamos formados en las tres y ahora hay un montón de gente nueva en una cantera de talento

Voz 0313 16:15 déjame que te pregunte a una cosa o por por curiosidad un jugador de fútbol llegue al estadio pollo que se hora y media antes del partido dos a lo sumo puede tarda diez minutos en equiparse quince como mucho veinte minutos de calentamiento cuánto tarda Silvia Lucchetti en ser la condesa Lily

Voz 13 16:30 bueno yo soy de de llegar temprano al teatro a me gusta estar aquí dos horitas antes tuya sales de casa haciendo cuando salí yo salgo de casa como poquito aliada de voy a ser una función sabe a ver cómo estoy claro es que los instrumentos claro no es una guitarra externa es mi cuerpo mi voz es mi mis piernas mi pies mi mi cabeza cómo está ese día ya son son como muchas cosas de dos tengo como un ritual que me gustan oír apurada entonces generalmente llegó dos horitas antes estoy en el camerino me miro al espejo veo qué tal estoy me tiro luego tenemos también con los chicos y con el director musical calentamiento vocal otro calentamiento físico hace un en total unos cuarenta minutos veinte minutos de cada de cada cosa donde también el director musical aprovecha dar notas es decir todo esto que la gente a veces no sabe realmente hacer teatro musical con ocho y nueve funciones aves es de una obra que requiere estar allí porque no hay nada grabado porque somos nosotros requieren muchísima disciplina no

Voz 0313 17:31 los músicos directo eh eso hay gente que todavía

Voz 15 17:33 en total está están yo no que estará en el foso bien escondidos ahí

Voz 13 17:38 no no no no no no está todo esto es toda la función las hemos nosotros no siempre cuento que a pesar de toda la parafernalia técnica que hay que es maravillosa la función tiene una parte que es absolutamente artesanal que tiene que ver con con que la función las hemos los actores lo músicos la gente que está detrás claro que atrás es otro ballet vamos entre sastres y técnicos

Voz 0313 17:59 Alejandro la última antes hablábamos del del boom de los últimos diez años tal yo tengo una duda el más difícil todavía que está ese aplicando musicales los cambios de escenario de este en todos los decorados eso tiene límite tiene techo

Voz 15 18:14 o hasta dónde hasta el infinito y más allá

Voz 1621 18:17 bueno esto es como todo en la tecnología

Voz 15 18:19 ya va todo va a ser va mejor

Voz 1621 18:22 Brando el vamos a seguir encontrando nuevas formas de expresar en en lo escenográfico en la iluminación con el vídeo que ahora se ha puesto tan tan de moda dónde está el límite pues yo creo que no lo no lo conocemos pero una cosa fundamental que es que el teatro lo hacen humanos es decir yo creo que por mucha espectacularidad que que tengamos en escena sino tenemos unos buenos intérpretes al final todo eso se queda solo en un envoltorio nosotros podemos disfrutar porque ya te vivimos unas audiciones que son larguísimas y muy exigente de más de tres meses Tzipi

Voz 8 18:57 donde ese envoltorio que es cierto que que cuesta mucho dinero vale lo lo ponemos siempre con los mejores intérpretes que hemos encontrado

Voz 0313 19:10 te prometo que en el caso de de Anastacia es una gozada verles cada día subirse a ella al escenario hacerlo que hacer un respeto que que yo tengo por ellos alucinante el factor humano Alejandro de Losantos Silvia Lucchetti Feliz Día Mundial del Teatro y feliz Anastasia igualmente

Voz 9 19:38 sí

Voz 11 19:46 recibido eh

Voz 1 19:58 sólo en Canarias

Voz 19 21:22 tanta

Voz 20 21:24 la Ventana de Madrid

Voz 0867 21:26 Javier Casal lo avanza está ahora la SER atentos el mismo día en el que Ciudadanos Serra y repliega su propuesta para bajar el sueldo de los diputados de la Asamblea sus señorías acuerdan quedarse las tabletas y los móviles que han usado durante la legislatura los dispositivos son del Parlamento madrileño se planteó reutilizar los donarlos a centros escolares pues la tableta y el móvil será el mejor recuerdo de su paso por Valle la Cultural Javier Bañuelos qué tal muy buenas qué tal buenas tardes la decisión se ha votado esta mañana la Mesa de la Asamblea y salvo Podemos que se ha abstenido el resto de grupos PP PSOE y Ciudadanos que además se come con patatas y por partida doble sus deseos de austeridad han votado a favor de que esas tabletas Se las queden los diputados regaló suma pico

Voz 0861 22:11 sí tanto hablamos de ciento ochenta mil euros si tenemos en cuenta Ana valoración de las ciento cincuenta tabletas que ha hecho el departamento informático de la Asamblea una Surface que al inicio de la legislatura se compraron por dos mil doscientos euros cada una se compraron pensando en una vida útil de ocho años pero ahora en el ecuador serán ya por amortizadas la mesa Javier de la Asamblea tenía tres opciones la primera que los diputados devolviese sus equipos al final de la legislatura para los siguientes que viniesen pero habían problema el departamento informático dice que no tiene medios para un borrado seguro

Voz 1454 22:42 de las Tablet así que pasamos a la SER

Voz 0861 22:45 Fundación que los diputados la recompra los técnicos han hecho una tasación podría que dárselas pagando doscientos treinta euros pero la asamblea tendría que asumir la garantía de los equipos así que al final sus señorías han optado por la tercera opción que todos los diputados Se las queden también incluidos los móviles instaba

Voz 0867 23:02 toda la información la tienen en Radio Madrid punto Es hoy Ciudadanos quería además plantear un recorte del salario de los diputados mientras no se retome la actividad parlamentaria con la siguiente legislatura una propuesta ideada en prensa Ignacio Aguado se planteaba como otro logro otra medalla pues bien Ciudadanos ha retirado su propuesta sobre la marcha durante la reunión con el resto de grupos Parlamento

Voz 1 23:22 los a ver quién es el listo que se baja el suelo

Voz 0867 23:27 siete de la tarde y veintitrés minutos Ángel Gabilondo portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes ingerido La ventana cómo está hola buenas tal esto es difícil de justificar no lo de las tabletas digo austeridad y el reciclado queda en el olvido

Voz 0175 23:40 sí yo de luego la austeridad siendo siempre no me parece ni siquiera un meritorio una cualidad sino un modo de entender las cosas y la vida de la política hay no sólo la política viola razones que ha oído es que por una parte el material parecía obsoleto amortizado y que el bar borrado seguro era más caro casi que una tableta no era no y que luego

Voz 0867 24:03 hablar los algo habrá colegios a los que se pueda donar Se puede ahorrar en una tableta porque cualquiera que tenga una tableta en su casa saben que se puede restaurar sin ningún problema en fin un poco de jetas y parece no

Voz 0175 24:15 qué quiere los primeros respetar la decisión de la Mesa y tratar de explicar las razones que se han dado en esa mesa que digo que es material obsoleto amortizado borrados en I más caro que hacer una nueva pero yo me pregunta qué pienso yo que voy a hacer yo con mi tableta lo voy a hacer

Voz 0867 24:31 qué vamos a usted con su tablet pues yo voy a hacer una cosa decía

Voz 0175 24:34 él es que yo no recibí la tableta porque no la quise aceptar entre otras razones porque yo tenía un ordenador portátil desde el año dos mil nueve que se está mirando ya los ojos con mucha ternura es dormir ocho Hinault acepte la tableta porque no la necesitaba pero yo comprendo que hay muchos que la necesitan para su trabajo pero por eso no no estoy hablando sólo de qué hago yo que pienso yo sin más estoy tratando de comprender las razones de la mesa pero compre

Voz 0867 25:01 sí que hay un debate sobre austeridad que se pida ejemplo

Voz 0175 25:03 claridad austeridad lo comprendí

Voz 0867 25:06 en otras cuestiones arrancó por esa línea roja trazada por Ciudadanos en Madrid que hasta ahora estaba por el diálogo y que el pasado viernes dijo que con ustedes no iban a llegar a ningún acuerdo después de las elecciones quiero que escuche

Voz 1621 25:17 a en este programa al final el PSOE Gabilondo es el mismo que el PSOE de Sánchez el relato las tesis de Sánchez son las mismas que en las del señor Gabilondo y por lo tanto yo no quiero que los votos que vayan a parar mi partido los votos de los madrileños vayan a bailar el agua al separatismo como ha intentado dejar entrever el señor Gabilondo así que Nuestro compromiso es claro señor Gabilondo si depende de nuestros votos no va a gobernar la Comunidad de Madrid

Voz 0867 25:42 es usted separatista y está claro que no

Voz 0175 25:45 no no es que yo creo que estaba hecho mal bien reír no yo tampoco quiero dar fin exhibición de de mi amor a España a la unidad de España que estoy en contra de autodeterminación que no quiero la independencia de ninguno de sus territorios pero claro tener que hacer estas declaraciones casi me da un cierto pudor a la edad que tengo con la vida he vivido con las cosas que he hecho con las cosas que dicho con las cosas que he padecido por decirlas yo entiendo las estrategias de los demás grupos cuando uno se quiere acercar a un lugar pues a veces se tiene que separar de otro yo lo comprendo y no sólo comprende hasta los respeto sobre todo más en estos casos que es tan evidente lo que sí digo es que yo no voy a excluir a nadie desde luego no voy a a Ciudadanos ni a nadie que yo estoy aquí más bien para construir para resolver los problemas de los ciudadanos para sumar fuerzas para hacerlo para merecer la confianza para hacerlo nada más y luego veremos lo que votarnos Ci la ciudadanía hay veremos por dónde podemos construir una alternativa eso sí creo que hay que hacer para reformar y teléfono en Madrid por tanto Sabin excluyen que quede claro que han sido otros los que me han excluido porque yo no excluyo nada

Voz 0867 26:54 de ahí el Partido Popular era una teoría para Deimos

Voz 0175 26:57 el arquero perversos que son los demás

Voz 0867 27:00 el Partido Popular están convencidos digo de que Ciudadanos va de farol en este asunto que luego en función de las generales y los resultados esas palabras se las puede llevar el viento CNI dice que dialoga sin problema conciudadanos contaría con ellos y se mostró algún problema en llegar a gobernar con Ignacio Aguado

Voz 0175 27:17 yo no tengo ningún problema en llegar a acuerdos de gobierno con nadie la historia de con quién hemos de gobernaron no primero lo encuentro en Paco anticipado éxito hasta pretencioso ponen en este tono no yo sí quiero decir que todos los que quieran reformar y transformar Madrid yo me siento vinculado a ellos y si lo quieren hacer en defensa de las políticas públicas desde luego atendiendo a las necesidades efectivas de la ciudadanía que es de lo que tenemos que hablar me parece a mí no de sino llevamos bienes y nos parece que es muy algo o poco algo yo creo que yo no rechazo a nadie lo que sí digo es que los ciudadanos también marcan los caminos si los ciudadanos indican en qué diré quién tiene la mayoría para poder aglutinar la voluntad de transformación hispanos indican quiénes tienen votos suficientes para ir acumulando esa transformación

Voz 0827 28:12 el periodista ustedes

Voz 0867 28:14 haría con cualquiera ideal lo haría con cualquiera incluso con Vox

Voz 0175 28:18 dentro de la Constitución dentro de las leyes invoque hay propuestas que no están dentro de la Constitución y dentro de las leyes por ejemplo me parecía que no está dentro de la Constitución querer quitar las autonomías que son razón de ser y vértebra de la Constitución nombre parece que vaya con las leyes la lectura que hacen del tratamiento de los otros de la diferencia de las mujeres de la violencia de género teniendo en cuenta el pacto que hay sobre eso y por tanto tengo dificultades pero no porque me caigan bien o mal que por cierto no conozco a muchos de ellos ni simplemente porque me parece que su propuesta no es a mi juicio una propuesta dentro de la Constitución

Voz 0867 28:55 dónde pongo la mirada en la izquierda y no sé cómo afecta al PSOE que todo lo que esté ahora mismo a su izquierda se esté fraccionado no yo digo que que se está auto destruyendo usted necesita sido si esa suma si quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid no se acabó el tiempo de las mayorías absolutas esta situación con la izquierda tan fragmentada que acuden cuatro candidaturas distintas a esas elecciones como les deja ustedes

Voz 0175 29:20 yo creo que que necesita que no haya tanta fragmentación entonces exactamente aunque entiendo su pregunta me parece muy pertinente que necesita yo que necesita el PSOE lo digo que necesita madre que es lo que necesita Madrid y a mi me parece que para marinos buena noticia que allá tanto el fraccionamiento que porciones de opciones que al final sea a veces por razones pues de distinto tipo supongo que también influirán las razones personales y que al final de la izquierda por ejemplo se fracciones de esa manera ose porción en realidad tenemos que hablar de porciones no es buena noticia no buena noticia desde ningún punto de lista porque luego al final hay que saber que esa de gobernar por alianzas por relaciones y construcción eso sí sí ahora mismo hacemos heridas heridas insalvables diferencias a conciliar hables luego que quién va a ser capaz de liderar un proceso que aglutine esas voluntades ahora tan encontradas por eso yo pido no hagamos esfuerzos por dividirnos sino por unirnos ya que no llamamos por ejemplo Izquierda Unida que el nombre está muy bien que Unidos Podemos que también un hombre me gusta mucho todos los demás no entonces yo creo que hay una voluntad de unidad y además una petición de la ciudadanía que nos está diciendo que lo hagamos que ante pongamos las diferencias y que sepamos que hay que acordar con quien no piensa como nosotros se con qué piensa como nosotros para eso no estamos haciendo lo que debemos hacer me parece así que no lo recibo como buena noticia no no parar porque se me pone la cosa más difícil eso no sino porque creo que se ponen las cosas más difíciles para abordar y resolver los problemas de Madrid

Voz 0867 30:55 la estrategia por tanto deduzco de sus palabras la estrategia de de división de ruptura de Errejón con Podemos de Carmena y Rejón con Podemos raro habría contribuido esa fragmentación también agrandar esa grieta que que ya guiarnos una grieta son Sócrates

Voz 0175 31:09 hombre si nos vamos abriendo y separando yo yo recuerdo

Voz 0867 31:13 así la estrategia de Errejón y de Carmena el separarse esa separación de Podemos esa ruptura violenta ha sido un error lo pregunto lo puede ser unos partidos

Voz 0175 31:21 la respuesta no va a poder ser más difusa que la que yo voy a hacer no porque yo no quiero edificar de de error lo que hacen los demás yo respeto lo que hacen los demás lo que sí digo es que si se abren caminos que son caminos que llevan más bien ha ascendido separar aunque yo sé que se proponen como caminos para unir y por eso lo respeto pues ese camino no es el que Madrid va a llevar más lejos repito para lograr que después de veinticuatro años eso sí que creo que hay que hacer haga un proyecto distinto dado dado que a mi juicio con todo respeto el proyecto del Partido Popular es un proyecto agotado claro es que agotado

Voz 0867 32:00 el PSOE no gobierna en la Comunidad de Madrid si no recuerdo mal no me fallan las cuentas ni la memoria desde mil novecientos noventa y cinco cuando se fue Leguina si ustedes no suman otra vez en mayo sea bien son conscientes se de qué van a tener un una gran responsabilidad por lo ocurrido es decir ustedes se quejan cada día de las críticas del Partido Popular de cómo planifica la Educación la Sanidad en esta comunidad autónoma pero claro es que ustedes no está dando una imagen de unidad desde la izquierda como para competir con ese bloque contra esas políticas

Voz 0175 32:30 sí yo sí siento esa responsabilidad pero la responsabilidad también que yo estoy dentro el proyecto el Partido Socialista en nosotros vamos unidos muy unidos y muy dispuestos también abrirnos a unirnos a otros pero con los hechos nosotros lo hemos hecho reacciones pero sí a mi me gusta que lo pongan ahí donde ha puesto el listón y la llamada heredera que hay una responsabilidad una responsabilidad no voy a llamar histórico porque aquí llamamos histórica cualquier gol de fútbol no nos llaman no diré histórico pero sí una responsabilidad muy grande su momento muy decisivo

Voz 0313 33:02 en un momento de transformación del de la vida

Voz 0175 33:05 ciudad de la política si en este momento no estamos a la altura del desafío nos ponemos a otro tipo de juegos pues probablemente mereceremos ser por los ciudadanos tachados de personas de poca responsabilidad yo voy a procurar ejercer mi

Voz 0867 33:20 ya sé que los demás también haberse acertamos

Voz 0175 33:22 a ver si nos unimos Si sumamos ahora seguimos

Voz 0867 33:25 cuando con Ángel Gabilondo antes una una prueba más de la solidez entre comillas no del Bloque de Izquierdas en el Ayuntamiento de Madrid de nuevo ahora Madrid hoy en el pleno se ha partido en dos durante una votación y de nuevo en este caso por la aprobación de un proyecto urbanístico no Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0273 33:40 buenas tardes primero la Operación Chamartín ahora el plan de los Berrocal es al este de la ciudad Manuela Carmena conseguido sacarlo adelante pero gracias a los votos de la derecha porque nueve concejales del PSOE y seis de Ahora Madrid han votado en contra

Voz 0362 33:51 lamento que haya división de voto en el grupo de gobierno eh en este caso de mantener una política urbanística que al final tiene que salir eh apoyada por los votos de PP dicen Ciudadanos no es eso lo que queríamos cuando accedimos al Gobierno de la ciudad

Voz 0273 34:07 el que habla es que el concejal de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato que hoy se ha llevado una bronca de Inés Sabanés en mitad del pleno que se ha levantado incluso de su asiento después de ayudar a tumbar con uno otro plan urbanístico las cocheras Buena Vista

Voz 0867 34:19 gracias Carolina sí vaya carita tenía Inés Sabanés vaya bronca la Caídos Sánchez Mato siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 9 34:26 sí

Voz 0867 36:34 la tarde treinta y seis minutos Ángel Gabilondo contento con la lista para las autonómicas ha rodeado usted de gente que concede más bien no como Pilar yo que que ha sido diputado y que ficha fichar por usted otra vez y además también se trae el Ayuntamiento Puri Causapié

Voz 0175 36:49 bueno yo creo primero yo satisfecho si con la lista que hay por supuesto también hay un proceso es la lista de Gabilondo no yo no estoy haciendo gente ustedes que se lo sé pero

Voz 0867 37:01 compañeros de viaje lo no puedo querer Lerma

Voz 0175 37:04 no hay niños estar orgulloso de que sea así pero sí quiero señalar que esto no es una selección de qué hago yo de un equipo de fútbol sino que es una lista del Partido Socialista Obrero Español

Voz 0867 37:15 el gusto

Voz 0175 37:16 claro mi diciéndonos me gusta dicho que me guste que la quiero mucho y además ellos conozco muy bien y he trabajado con ellos Si no tengo ninguna obstáculo para seguir trabajando con ellos pero sí quiero poner las cosas en su sitio esto hay un procedimiento para hacer las listas en procedimiento que el partido estipula ocho propuestas que a mi me gusta sí Pilar Llop es verdad además del Gobierno contra la Violencia de Género como magistrada comprometida absolutamente en la lucha en defensa de la igualdad la igualdad de la mujer y me parece que esto se contrapone a otros candidatos de otros grupos o que éste el presidente el Círculo Bellas Artes orquesta el hijo de Tomás y Valiente o que esté como se ha dicho y Causapié también muy identificada con lucha por Madrid para la defensa de los valores de lo que significa la igualdad y la mujer compromiso absoluto más gente que hay no o que esté el delegado del Gobierno que conoce también muy seria

Voz 0867 38:09 el punto negro no es el número dieciséis Cristina González que está imputado en un caso en Getafe

Voz 0175 38:14 pues yo que yo sepa no está imputada que yo sepa eh Si está así pues ya me dirá no me informaran bien hasta donde yo sé esto no es así pero si estoy equivocado una información no

Voz 0867 38:26 el caso aparcamiento mantendría y ahora mismo vigentes su imputación en el caso tiquete en Getafe

Voz 0175 38:31 no esto donde yo estoy informado ninguno de los que están en la lista tienen dificultades o razones para no estar en ella pero repito a la información adecuada porque antes de la aprobación definitiva de la lista que es que se hará el día cinco luego ese contrastan poco la situación de todos y cada uno

Voz 0867 38:50 Ángel Gabilondo tomado energías para la campaña lo que queda por delante es es de compañías electorales está

Voz 0175 38:57 es una cosa muy singular que es también mis convicciones soy muy animoso crea mucho las cosas Si bueno es verdad que que los demás te da mucha fuerza a los que están cerca la la la la ciudadanía qué espera algo de tiros demás esperan algo de tiro a veces me sorprenda que esperan algo de mí pero los demás esperan algo de ti yo esto me da muchas fuerzas para trabajar y lo voy a hacer

Voz 1 39:22 por construir por construir

Voz 0175 39:24 ah y además por construir para Madrid y Madrid lo necesita es una ocasión extraordinaria tiene capacidad para hacerlo podemos mejorar muchísimo para eso yo creo que hay que cambiar al Gobierno en la forma de gobernar es mi opinión pero para empezar los que hablamos de separarnos separar el país tenemos que empezar por no separar no sé pero nosotros mismos no excluir nos también para construir esa alternativa

Voz 0867 39:47 Ángel Gabilondo gracias por venir a Arroyo estará próxima muchísimas gracias y a partir de las nueve en Hora veinticinco Ángels Barceló hablamos de los apartamentos turísticos en Madrid nos visita José Manuel Calvo el concejal de Urbanismo

Voz 0313 41:51 faltan dieciocho minutos para las ocho de la tarde a las siete en Canarias recta final de La Ventana con que con el resumen con lo que queda del día

Voz 9 41:59 queda encendía

Voz 28 42:01 con Isaías Lafuente

Voz 0827 42:04 ya sabíamos que pasan cosas raras en nuestro país por ejemplo qué preguntas cuatro veces son político una cosita muy concreta y no te responda le ha pasado esta mañana Pepa Bueno con Teodoro García Egea

Voz 1454 42:15 si el PP vuelve a la Moncloa derogará la ley de plazos del aborto nosotros vamos a promover una ley de maternidad que proteja a todas las mujeres que se quedan embarazadas y que por presiones del entorno se les pasa por la cabeza tomar una decisión como interrumpir su embarazo no esa ley derogará de facto la ley de plazos del aborto esa ley protege

Voz 32 42:33 irá a la mujer embarazada para que tome la

Voz 1454 42:36 decisión que tome tenga catorce estados positions cosa que a la vez quién quiere abortar dentro de los plazos que establece la ley vigente podrá hacerlo

Voz 32 42:44 creo que si las personas que se encuentran en ese drama en esa decisión tuvieran

Voz 1454 42:50 mucho más apoyo mucho más recursos se lo pensarían dos veces se lo piense hay tres veces si quiere abortar podrá hacerlo en los plazos actuales con nosotros lo que queremos como digo es hacerlo en positivo es decir todo el Estado a su disposición y en ese sentido creo que es lo que el Estado debe hacer

Voz 0827 43:06 derogará la Ley de plazos La gallina también hemos constatado hoy un nuevo estilo de rueda de prensa improvisada que sería la cantada Carlos Vives salía de declarar ante el juez por un presunto caso de plagio en la canción de la bicicleta sucedió esto

Voz 33 43:19 estamos felices de poder ver al juez porque son muchos años de oír mentiras que estamos aquí para que la justicia no estoy unos quieres los quieres tanto yo los quiero tanto los quiero tanto los quiero tanto que sueña que te quiero vete vete que te quiero tanto que hace rato está mi corazón esperando por algo que lo quién

Voz 0827 43:41 bueno pues no sabemos si habrá cantado también delante del juez la canción en disputa era esta Akira

Voz 34 43:46 una carta ICAC

Voz 0827 43:49 sí sí es plagio o no pero resulta que no es el único caso en el que se ha visto envuelta la cantante colombiana Pablo González Batista lo ha documentado esta mañana ustedes juzguen por ejemplo

Voz 8 44:06 el año dos mil cinco Un cantante de salsa puertorriqueño de Jerry Rivera acusó a Shakira de haber plagiado el comienzo de una de sus canciones de más éxito que semana Hips don't lie Rivera pensó lo que sea esa fanfarria inicial que hemos escuchado tenía cierto parecido con el arranque de su canción Amores como el nuestro que él había publicado trece años antes

Voz 0313 44:32 pues claro que exacta en su saque en su momento le dijéramos aquí

Voz 8 44:37 no no se parece no cree que se parecen poco y según es verdad cuando yo lo escuché luego dije vaya esto hemos suena esto creo que hoy en Colombia el juez pero esto no me lo ha propuesto Wyclef Jean Wyclef quien lo había sacado de otra canción de hecho la canción de Shakira es a su vez una adaptación de otra canción de Wyclef Jean llamada Dennis like this que ha que no sabéis qué trompetillas tenía de fondo

Voz 0827 45:01 ya había plagiado ya había plagiado ya ves

Voz 8 45:05 aquí hay más porque el cantante dominicano Wilfredo Vargas la acusa de convierte copiar su canción El negro no puede en el estribillo de su himno para el Mundial el Waka Waka decías tú de derechos de autor pues bien veintidós años antes un grupo de merengue dominicano ya triunfaba cantando una canción de Wilfredo Vargas que quizá os suena de algo una se llegó a hablar de una demanda de once millones de dólares finalmente todo quedó en nada porque quiera reconoció que sí que había copiado esta parte pero no de Wilfredo Vargas sino de un ritmo tradicional camerunés conocido como Sangan igual que seguramente tanto Shakira como el propio Wilfredo Vargas habrían escuchado en Colombia en una versión de un grupo africano que tuvo bastante éxito allí los Golden Sun

Voz 20 45:56 no

Voz 0827 46:00 vamos blanco oye vienen estaría claro es que Abel de la historia se repite bueno yo y el equipo de todo por la radio como Carlos Vives y Shakira andaban revolucionados primero por un susto comenzamos

Voz 0230 46:12 casi casi casi casi tenemos que cambiar de música para el líder de Ciudadanos sí porque Albert Rivera parecen las candidaturas electorales publicadas en el Boletín Oficial del Estado como Alberto Carlos Rivera día Alberto Carlos

Voz 0827 46:29 qué ha dicho ciudadanos que todo ha sido un error pero bueno Alberto Carlos ha protagonizado un momento que con una banda sonora de determinada podría sonar también a programa de televisión de esos de encuentros inesperados tiene todo un tono de petición de mano eh como en un programa de televisión que de manera sorpresa un programa de televisión que no viniera a cuento con una sintonía vintage la petición quiero pedirle

Voz 8 46:57 aquí

Voz 35 47:00 el Partido Popular y al señor Casado para que formemos un gobierno

Voz 23 47:15 echemos a Sánchez

Voz 0827 47:17 el Gobierno de coalición que a lo mejor al ser el segundo sería de más o menos ha pasado el susto ya mucho más relajados hemos recibido a una nueva colaboradora Sara Socas ella misma se presentaba

Voz 13 47:30 saltará SOCA soy de Tenerife hago freestyle que creo que suena un poco antes yo quiero demostrar que todo puede llevarse el rap es poesía a su manera si se me da la oportunidad creo que

Voz 0827 47:44 qué podemos darle la vuelta a todo pero como no les vamos a dejar la oportunidad claro que se la hemos dado