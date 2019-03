La Ventana (28/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 pero las tres en Canarias la Federación de Mujeres Progresistas califica de lamentables y frívolas las declaraciones de Adolfo Suárez Illana el número dos del PP por Madrid sobre el aborto diciendo entre otras cosas que un embrión no es un tumor y que hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto es la última reacción que hemos recogido Mariola Lorite buenas tardes

Voz 0259 00:24 buenas tardes Esther la presidenta de Mujeres Progresistas les recuerda además a Suárez Illana que el aborto en España es un derecho y que debería preocuparse por no abocar a las mujeres a poner su vida en riesgo con interrupciones inseguras y clandestinas Yolanda Besteiro

Voz 2 00:37 Nos parece triste y lamentable ninguna mujer merece que se frivoliza sobre la situación en la que se ve enfrentada en lugar de apostar por una adecuada estrategia de salud sexual y reproductiva para evitar que se produzcan los embarazos no deseados se realizan este tipo de frivolidades

Voz 0259 00:55 hay reacciones también políticas en Twitter la socialista Adriana Lastra se pregunta qué les hemos hecho las mujeres a la derecha nuestros derechos no se cuestiona ya basta de machismo y tanta mentira dice lastra desde Podemos Irene Montero llama salvaje a Suárez Illana por estas declaraciones

Voz 1454 01:11 satisfacción de los sindicatos tras el acuerdo alcanzado a mediodía sobre empleo la Administración General del Estado porque supone empleo neto dicen el pacto se firma en una hora Éstas son las valoraciones de José Manuel Vera de Comisiones Obreras Carlos Álvarez de UGT y Francisco camarilla del CSIF

Voz 3 01:26 supone un incremento considerable respecto a la propuesta que no cifra la administración ayer entorno a un treinta por ciento más en promoción interna que va en cuenta lo que abre unas posibilidades de progresión en la carrera profesional potentes de los empleados públicos

Voz 1454 01:54 Sos Racismo en Madrid asegura que la mayor parte de las denuncias racistas no están documentadas con imágenes y eso dificulta que salgan a la luz es uno de los argumentos de Paula Guerra en el informativo Hora catorce en el que ha valorado la agresión por parte de varios vigilantes a un inmigrante que se había colado sin billete en la estación de Plaza de Cataluña

Voz 5 02:10 nosotros denunciamos que es una agresión racista que simplemente por el hecho de que está acción

Voz 0313 02:16 que saltar su entorno hubiese sido efectuada por no

Voz 5 02:18 la persona blanca la respuesta por parte de los guardias de seguridad no habría sido besa no habría sido ni desproporcionada ni violenta Ny brutal

Voz 1454 02:27 un inspector del Banco de España en excedencia militar en la reserva será el encargado de coordinar el programa económico de Vox informa Javier Carrera

Voz 0866 02:33 tratas de Rubén Manso que genera confirmado como número dos de la formación ultraderechista la listas por Málaga y que hoy el partido de Santiago Abascal anunciado como encargado de elaborar sus propuestas económicas manso es según su biografía doctor en Económicas también teniente del Ejército de Tierra en la reserva tiene aquí

Voz 1454 02:50 Hamás la Organización Médica Colegial ha presentado hoy su propuesta para mejorar la atención primaria exigen la contratación de dos mil médicos para aliviar la sobrecarga laboral cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:07 prisión para el presunto autor del crimen de Vallecas el joven conocido como el Chile que se entregó ayer en una comisaría de la capital libia ha declarado ante la jueza está acusado de un delito de homicidio y otro de homicidio en grado de tentativa Alfonso

Voz 0089 03:18 cojea el Chile ya va camino de prisión tras decretar su ingreso en Centro Penitenciario la titular del Juzgado de Instrucción número cuarenta y cuatro de Plaza de Castilla esa prisión tiene carácter provisional es comunicada pero no admite el abono de ningún tipo de fianza al detenido se le imputa ser el presunto responsable de un delito de homicidio ideó otro delito más de homicidio pero en grado de tentativa el Juzgado número cuarenta y cuatro se ha inhibido además en favor del Juzgado número XXXII ya que este órgano judicial fue el que asumió la investigación desde el día del crimen

Voz 1915 03:51 entre tanto el Ayuntamiento mantiene el dispositivo de seguridad en el barrio los vecinos piden que ahora que se ha terminado el conflicto el Consistorio no para su trabajo en la zona para integrar a todos los colectivos sobre Madrid central la portavoz municipal Rita Maestre ha defendido que su efectividad dependerá de la reducción de los niveles de contaminación en la ciudad y también el tráfico Maestre ha respondido así sobre las multas para los infractores de la medida que entraron en vigor el pasado dieciséis de

Voz 1821 04:14 Arzo eh las sanciones las multas son una consecuencia secundaria de la aplicación de una medida de cuanto en la ciudadanía la respetado no por ahora bastante pero el objetivo y la forma de evaluación de Madrid central no tiene que ver con el número de multas o sanciones que se ponen tiene que ver con sí aumentan o se reducen los índices de emisiones en el centro de la ciudad y la movilidad se perjudicada o se ve afectada

Voz 1454 04:40 hice lo venimos contando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón da por finalizada la investigación del caso Feli que investiga los sobornos que se pagaron a esta empresa a cambio de numerosos contratos en ayuntamientos madrileños semanas sentar en el banquillo cincuenta y siete imputados entre los que hay políticos es políticos la mayoría del Partido Popular es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

hola buenas tardes y les propongo a ser un ejercicio a ver cómo nos sale Ike conclusiones sacamos imaginemos un conflicto Un conflicto que esté ahora mismo especialmente encabezado donde encontrar una solución parezca Misión Imposible que nos viene a la cabeza el proceso el proceso el follón de Cataluña España la independencia el patriotismo lo presos todo ese lío también podríamos poner otro ejemplo saldría otro que es el Brexit e del Brexit donde las mentiras la mala fe los errores la incompetencia la soberbia y más cosas han creado una mezcla que está a punto de provocar un estallido histórico son dos problemas muy serios muy grave sin duda vale pues ahora esta sería la segunda parte del ejercicio los vamos a multiplicar por cien o por mil cambiemos escenario de tiempo la Sudáfrica del Apartheid en mil novecientos noventa cuando Mandela sale de la cárcel después de veintisiete años cuál era el pronóstico más extendido que habría guerra guerra civil de negros contra blancos porque lo Onega los estaban hartos de opresión y los blancos la mayoría se querían en posesión de un derecho divino sobre Hacienda y personas hilos blancos la mejor armados pero los negros eran muchos más osea que todo invitaba a pensar en eso en que correría la sangre bueno pues no ocurrió la clave fue Mandela claro con su empatía su inteligencia su generosidad su visión su liderazgo en definitiva le llamaron de todo eh traidor elevaron blando vendido tuvo mucho mérito lo que hizo pero es que también hubo alguien al otro lado Un general llamado por los suyos por lo más belicosos al derrotar por las armas a los negros y que también hizo el esfuerzo de ponerse en lugar del adversario de pensar en el bien mayor de evitar una guerra también a llamaron traidor y blando y vendido hoy les contaremos esta historia oportunísimo a través de una novela que acaban de publicar un periodista y un artista gráfico se titula Mandela y el general creo que podría ser de lectura obligatoria en todas las escuelas también en la sede de algún partido solo tengo una duda sólo voy a plantear enseguida a sus autores Mandela yo el general billón hubieran tenido el mismo éxito habrían podido mantener su acuerdo en tiempos de Twitter con la presión y el fanatismo que destilan las redes sociales yo quiero pensar que sí que sí pero sinceramente también tengo alguna duda bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:57 de de

Voz 10 07:59 me hasta Nantes

Voz 9 08:04 sí fue se fue

Voz 10 08:11 la NASA

Voz 21 16:36 bueno y también a ver es verdad con Juan gracias jugamos con ventaja de que la ventaja entre comillas obviamente se en el poca fue una desgracia eso lo contará el mejor yo

Voz 19 16:47 de que esta gente se inspiraba directamente ya abiertamente en origen

Voz 21 16:52 todo en toda la parafernalia nazi para a reproducir exactamente lo mismo con lo cual y fijaos cuál era el color predominante de sus insignias el rojo entonces es decir

Voz 0313 17:03 el al rojo en ese sentido también arranca el libro lo de John sin palabras era una metáfora él va a seguir hablando es real arranca este libro arranca este libro con el propio piso Carlin que es un personaje más del del cómic entrevistándose con el general billón en un bar en en Ciudad del Cabo y le dice atención está yo yo era un soldado

Voz 20 17:21 dice él dela era un asesino él era mi enemigo número uno osea que el punto de partida John no estaba mal

Voz 17 17:29 irá en este libro creo que seguramente estará el recuerdo Carlos que de cierto modo aunque la figura de Mandela hay domina como casi como una especie de de Dios como en en en en en la en la Iliada como los dioses en en las nubes pero el personaje que es más interesante porque evoluciona es el general

Voz 0313 17:53 en general sin ninguna duda es muy interesante

Voz 17 17:55 es ir siempre hablamos de Mandela como un líder ejemplar que lo es pero el general también es alguien ejemplar en el sentido de que tuvo la tremenda integridad y honestidad de que cuando cambiaron los hechos las circunstancias él pudo cambiar con los tiempos ideó un giro brutal en lo que fue toda su visión del mundo de la política de su país del del de las razas todo y esto requiere esto esto es digno de mucha admiración es algo que que que se debería ver más y premiar más no tanto no sólo en los políticos y los dos otros consignados y es muy

Voz 0313 18:35 interesante y menos conocida la historia del general pero ya a la historia del hermano gemelo

Voz 1826 18:40 viene el general eh que es un

Voz 0313 18:43 el la Constant y el hermano era plan y que es un anti Apartheid es un blanco que se opone al régimen discute se cabrea allí en un momento de dos se distancian mucho pero a medida que avanza la historia y que se produce esa transformación del general dice yo sabía que era una persona que quieras hacerlo gusto

Voz 17 19:01 cuando se esto no te lo podías de inventar que que hubiese un un hermano gemelo además yo entrevistados dos sí claro vía el segundo y pensé bueno que hace otra vez el general no era el otro no exigen

Voz 0313 19:12 quién reinventar no es creíble si no es creíble

Voz 17 19:15 si fuese verdad nos va a costar creerlo pero es que es verdad ahí Easy estos dos señores en los años cincuenta cada uno tiene tipo veintitantos años y uno elige ser soldado ir a defender la patria el sistema del apartheid del racismo institucional y el otro se mete en la iglesia protestante africana pero rápidamente gira a la izquierda de esa Iglesia empieza a cuestionar todo el sistema el apartheid la noción que tiene ese momento que Dios bendecía el apartado incluso llega ahora les informó de pensar como contamos en el eso que había dos cielos diferentes para blancos y negros por el amor de Dios no entonces estos hermanos gemelos van en direcciones absolutamente opuesta

Voz 21 19:56 dos puntas pero mantienen

Voz 17 19:59 una relación de cariño entre hermanos siempre eso no se pierde y al final convergen como cualquier cuarenta y tantos años después convergen en el momento absolutamente decisivo cuando Mandela ve que este el general va a ir a la guerra que tiene un potencial de cuarenta mil hombres armados con experiencia militar para derrocar y destruir todo el sistema que le edificio democrático que ha construido Mandela mantenerse tengo que hablar con este general y hacerlo de manera secreta contacta al hermano y es el hermano el que acto actúa de intermediario entre el general Mandela para que se llevase a cabo esta histórica reunión que es el punto de inflexión clave claro en

Voz 0313 20:40 pero en ese momento que en ese momento los dos hermanos estaban muy separados o sea en ese momento estaban especialmente separado claro absoluta

Voz 17 20:46 la mente el porque porque claro exacto es en general iba a ir directamente a la guerra contra Mandela gracias

Voz 1603 20:52 bueno John John y Oriol bueno me parece increíble que haya conseguido además transmitir en un cómic que tiene un componente periodístico no solamente en el contenido sino en el trazo Oriol y eso sí que es todo es todo un mérito del del ilustrador del artista gráfico ese factor humano en el que tú titula este libro John en el que cuentas a Mandela pero además ya no solamente centrado en la figura de Mandela

Voz 20 21:20 sin han el cambio que da el que

Voz 1603 21:24 yo en es decir el factor humano sigue siendo por mucho que estemos en épocas de redes por mucho que estemos una época en la que parece que hay algo extracorpórea o que nos nos dice cómo tenemos que ser sí que sigue existiendo un factor humano en el caso de la sin notorio que puede que tiene una fuerza transformadora de la de la realidad

Voz 17 21:44 sí sí sí mira yo he hablado en en Sudáfrica con amigos e muy eh el teóricos marxistas dogmáticos que me han confesado que después de haber visto el papel que jugó Mandela en la transición en Sudáfrica han tenido que cuestionarse todo osea en cuanto la noción clave así marxista de que todo se rige por cuestiones económicas sino que yo siempre habían desdeñado la noción de la figura del gran hombre o más contemporáneos también gran mujer lo habían desdeñado hice dieron cuenta que se vienen equivocado

Voz 1603 22:15 esto es el liderazgo no es el liderazgo no él que es capaz de él que tiene el valor tú decías la integridad o tenía la la la honestidad bueno y el valor el valor de coraje a los tuyos de cambiar tu forma de mirarte al espejo y decir lo que está defendiendo hasta ahora estaba equivocado voy yo es tan importante tan importante

Voz 22 22:35 el general que de no haberse producido esa transformación quizá

Voz 0313 22:38 estás no se hubiera producido la transición de

Voz 22 22:40 el Apartheid a la nueva Sudáfrica

Voz 17 22:43 bueno a ver es es muy muy difícil la siento términos hipotéticos pero si el general hubiera seguido en su línea la línea que decidió que eligió en mayo no hay tres once meses antes de las primeras elecciones democráticas Sudáfrica si cielo hubiera sido ese camino yo sospecho que las elecciones subió que lleva llevado a cabo con mucha violencia mucho miedo bombas en los lugares donde estaban las urnas y tal pero se hubiera llevado a cabo porque el la la la población negra iba a votar pasara lo que pasara pero lo que existía como una muy muy enorme posibilidad es que se iba a provocar lo que sería lógico por presenta histórico una contrarrevolución después de la revolución esta gente no eran tres tipos no eran cien eran como digo hasta cuarenta mil con armas y casi todos con experiencia militar en guerras en Angola y tal colocar aunque sólo mil de esos o quinientos de eso que hubieran volcado en esto la capacidad de generar caos en un en una Home ven frágil democracia como fue Sudáfrica momento era total

Voz 0313 23:49 oye John contesta me la pregunta que me planteaba no la abrí la ventana Mandela ya general general yo en en ese momento en el

Voz 20 23:58 mundo de hoy con Twitter apretando

Voz 0313 24:00 diciendo creando estas burbujas que en fin que lo hacen

Voz 7 24:04 lo único que hacen es retroalimentado pensamientos

Voz 0313 24:06 copias nos aisla no se enfrentan en monedas de Judas

Voz 23 24:09 es eh

Voz 0313 24:10 bueno más complicado ver han tenido seguro la duda y que nunca podemos aclare si hubieran conseguido resistido no tú tienes dudas

Voz 17 24:17 yo no tiene ninguna tengo pocas dudas como tú dices también al principio Carlas porque primero tanto Mandela como el general en Fillon

Voz 24 24:29 eran personas de una integridad a prueba de balas eh

Voz 17 24:35 se les acusó como tú bien dijiste a ambos Luis de de ser traidores que es lo que claro la gente tanto lo teme no haber que aquí estoy en Barcelona Puigdemont no entremos en este tema pero sabes de lo que habla

Voz 0313 24:46 es perfectamente exacto entonces

Voz 17 24:50 ese fue el momento en el que realmente se se evalúa se ve la la madera de un líder la claridad de tus principios de tus objetivos y entonces claro una cosa es que te gritan traidor en Twitter pero ten en cuenta lo siguiente que en general estuvo en un enorme mitin en una asamblea en Pretoria con cuatro mil de los suyos tres mil ochocientos de los cuales le gritaban traidor ahí en persona a la cara

Voz 0313 25:15 bueno le quitan el micro incluso de exacto exacto

Voz 17 25:18 yo he estado en un estadio de fútbol con Mandela en también en un gran mitin político en que había cuarenta mil personas de los cuales treinta y ocho mil no cien traidor pero pero gritaban brillaban en contra de la paz y la reconciliación Mandela se enfrentó a ella los entonces y esta gente es capaz de enfrentarse esta gente así en carne propia yo creo que hubieran sido también ir vulnerables a las expresión

Voz 1603 25:41 pues ya yo no perdona es que no son las redes es que X son las redes las que provoca no no es la incapacidad de alguien

Voz 0313 25:49 es que además tiene la desgracia prometedores

Voz 1603 25:52 es decir de de de resistir ya sea a gente gritando Otero a la calle gritando dé la cara o en o en Twitter no son las redes las las que empujan es tu incapacidad de seguir tu criterio o de o de o de ser

Voz 20 26:06 integro

Voz 1603 26:08 saber dónde está el camino que tienes que seguir no son las redes Nos escuchamos en ellas a veces para decirnos que fueron las redes tal son las personas las que son capaces

Voz 0313 26:18 por eso a pesar de la prisión no piensa exacto para que estamos en la radio ir para para que podamos dibujar bien en un contexto de lo que era aquel aquel momento John no había era corresponsal durante seis años por The Independent en Johannesburgo y nos explican este libro insisto Mandela y el general como fue ese periodo tan complicado y tan apasionante estamos en la radio y lo mejor para el contexto pues es un una cierta recreación sonora de lo pudieron ser de lo que fueron de hecho algunas esas conversaciones Matilde Suarez al Ejido algún fragmento yo creo de verdad de enorme interés

Voz 23 27:00 sí

Voz 0438 27:01 once de febrero de mil novecientos noventa Nelson Mandela concluyó veintisiete largos años de encarcelamiento había cumplido los setenta y uno cuando por fin pudo andar aquel día por Ciudad del Cabo

Voz 25 27:14 estoy en disposición de anunciar que el señor Neri

Voz 7 27:16 Banderas ante el libertad

Voz 25 27:19 Jon Víctor Mester el domingo

Voz 26 27:22 once de febrero alrededor de las triste la está el señor Nelson Mandela el señor Mandela un hombre libre que dan sus primeros pasos en una nueva Sudáfrica este es el momento que el punto estaba espera

Voz 0438 27:43 pero nadie sabía ni podía imaginar lo que iba a acontecer

Voz 7 27:51 sobre el tema de la violencia y cuando las negociaciones se rompieron fue el primero en decir seguida planto con la otra parte

Voz 27 27:59 Hardenne construido bastante convencer a los más sin gran Sicko antes de su partido de que aquello de grado

Voz 6 28:04 tú al mismo tiempo los extremistas

Voz 28 28:07 blancos de la derecha intentaron revivir el juego de los

Voz 0438 28:12 los acontecimientos hacían prever un final dramático la situación sin embargo se recondujo gracias a crear las condiciones para un entendimiento Éste fue el punto de arranque y en lugar de encuentro la casa de Mandela Johannesburgo octubre de mil novecientos noventa y tres punto ingeniero

Voz 29 28:31 gracias señor Mandela leche un poco gracias

Voz 0178 28:35 azúcar una cucharadita general me ha parecido entender que pretenden declarar no es la guerra y creo saber porque con el tiempo he acabado conociendo bien a la gente como usted he leído la historia de los suyos como ve hablo su lengua comprendo sus miedos comprendo lo que los empuja a buscar la guerra en su lugar si hubiera recibido la misma educación quizá yo habría querido hacer lo mismo también se general que disponen de armas y hombres suficientes para provocar un baño de sangre terrible en este país militarmente ustedes son superiores pero nosotros somos más y contaremos con el respaldo internacional me parece general que es y nos lanzamos a una guerra como la que ustedes contemplan la única paz posible será la de los cementerios no cree para ser completamente sincero señor Mandela estoy muy de acuerdo con su análisis debo reconocer que se lo que es la guerra se lo que es anuncian a una mujer la muerte de su marido no de sus hijos ahora vamos a hablar con mis amigos ya han esperado demasiado pero me parece que deberemos volver a conversar en privado usted yo creo que debemos vernos de nuevo con discreción para tratar de encontrar una forma de dar expuesta a los miedos comprensibles de su gente y a las aspiraciones legítimas de la mía coincido con usted señor Mandela al menos debemos intentar ahí ya tenemos un punto de acuerdo general debemos aspirar a la paz a la coexistencia pacífica entre nuestras dos poblaciones

Voz 30 30:15 eh nada

Voz 0313 30:26 el desciframiento que acabas de escuchar John sería como el primer capítulo de un manual de la negociación de conflicto es verdad sería como la la primera letra del abecedario buscar un puntito de encuentro uno el básico el fundamental el decir bueno ya a partir de aquí a ver qué construimos sea antes

Voz 0178 30:42 a contestar me ha encantado la cabeza hecho a la persona las personas que montaron eso precioso y aparte han dado absolutamente en la clave en el momento de inflexión del libro han estado bien al escoger los colores también pero es que ha sido una experiencia escuchar de repente si no me ha encantado muy pasara por haber hecho todo un premio de Periodismo ahí para que por favor por favor

Voz 17 31:09 pero pero sí sí sí exactamente el momento es cuando después de que el hermano gemelo no gestionara esto se reúnen ahora Mandela propuso esta reunión eh porque así era Mandela Mandela siempre había un conflicto y buscaba construir un puente siempre buscaba resolver el problema este este era el tema no era no era Twitter estará yp haciendo numeritos todo el tiempo y demostrándolo virtuoso Care eso tal no vamos a resolver el problema pero lo que es al igual de admirable es que el general dijo que sí a la reunión

Voz 0313 31:41 el señor sea para el general Mandela eh

Voz 17 31:44 aun comunista un terrorista una especie de como Osama bin Laden sudafricano pero de todos modos tuvo la valentía de de ir a irá a la reunión y claro y se encuentra con un señor que lejos de ser el comunista terrorista osado islandesa absolutamente encantador qué le habla de manera muy cortés que les sonríe que le habla en su idioma como dijimos antes ya ahí asentaron las bases y eyes ahí Mandela ya empieza a desarmar a romperle los esquemas al al general hice crea el inicio de una reacción humana entre dos personas que en cierto modo sabían deshumanizado no a lo largo del tiempo especialmente el general había demonizado a Mandela ibais empezó tuvieron mucho más reuniones y al final de una mezcla de la integridad de ambos del encanto de Mandela también de de argumentos sólidos que que Mandela tenía convence al general a que abandone lo que iba a ser su gran lucha armada defensa del del de la civilización blanca y todo esto no sólo abandona las armas sino que legitima el el proceso democrático de Mandela formando un partido que participa en las primeras elecciones democráticas no raciales del país

Voz 0313 32:59 qué saca nueve diputados hay muchos tacos

Voz 17 33:01 pero es quitarlo Ocean's pero estuvo ahí pero esto

Voz 13 33:10 eh

Voz 7 33:16 general John Carlin Oriol Malet felicidades amigos de verdad gracias a un abrazo

Voz 1603 37:19 lo que pase

Voz 6 37:26 aprendimos juntos te presenta

Voz 42 37:28 hechos de emociones herramientas para que padres y profesores ayuden a niños y adolescentes a gestionar irregular sus emociones entra ahora en BBVA aprendemos juntos punto com y accede gratis a los materiales para trabajar con ellos la inteligencia emocional aprendemos juntos un proyecto de educación de BBVA con la colaboración de Santillana el país

Voz 43 37:49 hola qué tal está

Voz 29 37:51 preocupada negocio no está siendo como esperaba

Voz 1454 37:55 pues yo no doy abasto desde que puse

Voz 21 37:57 denunció en la radio en poco tiempo necesita

Voz 6 37:59 esto son no parar ya mismo

Voz 21 38:02 deberíais probarlo es fácil rápido y económico al el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 6 38:08 un tren ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es

Voz 0313 40:26 sin español estaría estaría seguro esta canción de Jeanette Por qué te vas en la banda sonora de de Cría cuervos Saura siempre apostó en en sus películas y música y canciones que luego recordamos su montón bueno pues esta película Cría cuervos forma parte de una lista de de cien que ha presentado la Academia de Cine en un libro que se titula Cine y Educación que recoge un proyecto pedagógico a través del cual se invitas es sugiere se propone que los estudiantes al acabar su etapa universitaria

Voz 20 40:57 deberían conocer un centenar

Voz 0313 41:00 de películas de de cine español hay un montón eh películas de Buñuel del propio Saura de Berlanga de Almodóvar de Isabel Coixet o hasta el año dos mil porque dice la Academia de Cine que se beneficiarán de una cierta perspectiva para eso pero me parece antes que estábamos hablando de Mandela y el general de cómo este libro podría o debería ser de lectura obligatorio en en colegios e institutos bueno lo del el cine como herramienta pedagógica y de contacto con la realidad parece también muy buena muy buena idea esta película es de mil novecientos setenta y seis bueno pues cuarenta y tres años después saltó a la revisión de un clásico rumbo que se estrena mañana

Voz 46 41:43 cobra

Voz 47 41:51 sí

Voz 46 41:58 yo voy

Voz 0313 42:05 dos mil diecinueve donde Najwa Nimri interpreta la canción central de la película en la versión en en español ayer estuvimos hablando con con Carlos Boyero largo y tendido a Roberto no le agrada no no no yo diría el uso que que le gustó porque tocarlos clásico siempre es un ejercicio delicado eso es un nueve para cualquiera de nosotros Hidum un clásico sin duda pero es la versión hilera además lleva la firma de Tim Burton

Voz 10 42:32 bienvenidos a mi familia aunque sea pequeña

Voz 7 42:46 argumentos Basque sabido no la historia de un elefante recién nacido que con suponen grandes gigantes bueno Se ríe todo el mundo del circo del pero todo cambia cuando alguien descubre que el elefante volar bueno pues en este nuevo rumbo de Tim Burton resulta que hay dos actores españoles cuando nos hemos de bueno que es asumen a la venta

Voz 0313 43:03 para Miguel que mago Zenaida alcalde que es trapecista que son pareja en la película pero más son pareja en la vida real Miguel buenas tardes buenas tardes como ésta Zenaida La balsa de la portería solo porque dando clase de trapecio efectivamente Cervino buenas tardes

Voz 48 43:20 hola buenas tardes la avenida gracias por por

Voz 0313 43:22 para el que parar la clase OT o retrasarla pero gracias por estos años varado arriba

Voz 48 43:27 bueno pues nada parecido momentos

Voz 0313 43:32 vale hoy en Miguel cuéntanos cómo llegaste este proyecto esta esta película fue que es un porque sí la verdad que siempre

Voz 16 43:39 esto espectacular a través de una compañía inglesa no es una compañía de de circo contemporáneo la directora de casting de la película su sífilis llamó a esta compañía para para obtener recomendaciones sino recomendaron a nosotros nos pidieron desde la directora becas tienen unos vídeos con lo que hacíamos decir Koi y contexto en ingles nada les pareció genial y nos embarcaron en el

Voz 0313 44:03 pero teníais experiencia en cine en China no

Voz 16 44:06 pensó mucho teatro físico teatro visual y luego hacemos claro me magia y circo pero fin habíamos hecho no

Voz 0313 44:11 qué tal ha resultado la experiencias no está mal empezar con Tim Burton Eduardo empiezo Tim Burton eso bueno

Voz 16 44:15 no está mal bien eso nos dijo Colleen Farreres segundo día se pregunta dice habéis hecho más tienen pues no dice pues vaya inicio yo empero

Voz 0313 44:22 un poquito más abajo Dios es como si es creciendo si sí Miguel es Iván el maravilloso Ifema Catalina la la grandiosa tu punto de vista de la de la de la experiencia Zenaida del primer contacto con el cine qué tal que es Tim Burton por cierto

Voz 49 44:42 bueno Tim Burton es majísimo el que estábamos súper nerviosas como sería desde el primer día un trato supere cercano cuando entraba en el estudio a grabar pues nada lo primero te daba un abrazo buenos días qué tal cómo estás irreal te he pues su nombre como me apasionado que estaba todo el rato desde la una atmósfera cercana Hay

Voz 0313 45:14 cuánto tiempo es esto rodando cinco meses meses en Londres no Londres si todo en estudio o ha habido todo en estudios y al ser una película claro particular pues esto en estudios sí sí

Voz 49 45:26 Don a perdona ya lo he visto

Voz 0313 45:29 vosotros vosotros toreando Boyero también a mí me ha gustado mucho ya creo que también tú también Zerain

Voz 48 45:35 me ha encantado si si hubiera hemos visto ya tres veces tres veces esto sí porque fue

Voz 49 45:43 Ana luego buenos pusieron otro grabaciones mítico para todos los trabajadores de la película ayer estrenó aquí en Madrid entonces yo lo hemos visto tres veces estamos encantados

Voz 0313 45:56 hemos veis os veis bien estamos contentos si por allí con el equipo tan fantástico que hay de

Voz 16 46:02 desde los cámaras denominación de vestuario pues nos han sacado Fantastik

Voz 0313 46:07 oye para aquí no existe porque yo reconozco que cuando

Voz 1603 46:10 leí que es estaba preparando me dio un poco de

Voz 0313 46:13 miedo tumbos para los que tenemos

Voz 1603 46:15 la edad ve claro una película mítica de de Disney esa imagen de ese de ese bebé que en el fondo es un niño que tiene un complejo horroroso por una sobredosis que es capaz de transformar

Voz 0313 46:28 me parece mágico no le hacen bullying

Voz 1603 46:30 le acosan y le machacan y entonces me da me da un poco de miedo me da miedo pensar que me van a destrozar la imagen que yo tengo derrumbo pero tú crees que podemos

Voz 0313 46:40 yo creo que si a los niños que crecimos

Voz 1603 46:43 a esta película y no pasa os va a encantar

Voz 0313 46:45 por qué

Voz 16 46:46 han retomado lo que los temas crece trataban en la película clásica hay desde el punto de vista actual y además hay muchísimas sorpresas itera hay muchas cosas que te ríes

Voz 0313 46:56 perdona la antigüedad emocionan mucho esa que yo creo que se deban canta

Voz 50 46:59 a a a los que la han visto y a los que no la conocen también

Voz 0313 47:01 o sea que no es sólo para niños no no no para todo el mundo

Voz 16 47:04 los temas que tendrán claro claro es que con Tim Burton

Voz 0313 47:07 no hay que preguntar a partir de que da de los comicios hacer películas es decir a un niño de que de cuatro años de ocho en este caso cualquier niño lo puede ver

Voz 49 47:15 no en este caso es es para todos los públicos con los más pequeños porque es una historia preciosa que deja además muy buen mensaje pues buen feeling y a los mayores porque no recuerda muchísimo a la antigua

Voz 16 47:29 muy bien

Voz 0313 47:31 estas adorables niños levantados me Audi

Voz 1826 47:34 lo que tiene como diferentes niveles de lectura no quiero decir que el mayor extrae otras conclusiones donde ha querido pulsar precisamente Tim Burton cosa que el niño hasta que no lo había dentro de veinte años es posible que no llegue a yo creo

Voz 16 47:45 sí sí yo la he visto ya varias veinte sí sí que tiene muchas lecturas si trata temas además muy adaptabilidad de la familia de el trato de los animales de de muchas cosas que yo creo que al adulto le va a interesar mucho también

Voz 48 47:58 cada mañana porque el tema también a persona no no sé yo si se sigue tú que tiene que

Voz 49 48:03 tema gerente no hizo ser señalar

Voz 0313 48:07 exacto puesto todo eso creo que no

Voz 49 48:10 si todos los podemos ver representados en en esa idea de de que las diferencias son bonitas muchas veces

Voz 0313 48:17 esta mañana el país ha colgado una historia fantástica que cuenta el personaje real en el que se inspiró en su momento a la historia de Dunn es un artículo que empieza diciendo lo siguiente alcohólico locamente enamorado de su mánager muerto en extrañas circunstancias no engaña

Voz 1826 48:36 ninguno con estos datos podríamos estar hablando de color

Voz 0313 48:39 la estrella del rock pero no es da vida de Jumbo elefante más famoso de la historia que expiró el clásico infantil

Voz 1826 48:45 a un montón de ahí que por ejemplo significa hola en su a Gili porque fue capturado fue en mil ochocientos sesenta y dos que primero se lo se lo trajeron a Europa París en París parece que no tuvo mucho éxito lo compraron para el zoo de Londres hilo de que estuvo locamente enamorado de su mánager Se refiere a que tuvo una relación muy directa muy estrecha dependencia entre Scott su cuidado dos en el zoo de de Londres y el mismo hilo de que era un alcohólico es porque bueno se comprobó que tenía una un comportamiento bipolar era muy agresivo por las noches muy dócil durante el día y parece que esa bipolaridad le le venía de la ingesta de dulces que no tenía que tomar de whisky que también para que calmara la visita

Voz 0313 49:27 además de venir a lo mejor lo de agarrarse una trompa pues es posible que bueno Jumbo también permitió la utilizara un habían fantástico seis siete cuatro siete no

Voz 1603 49:37 está está bien lo de resalta la la relación con su cuidador porque ahora ahora sabemos la inteligencia prodigiosa que tienen los elefantes hilar relaciones estables en en décadas que mantienen o con sus cuidadores eso con cualquiera por supuesto con sus congéneres porque hay algo que les destine muy nidos también en comportamiento y en inteligencia al ser humano

Voz 0313 50:00 el otro día comentábamos con un experto en inteligencia artificial ese descubrimiento el primer robot que se identifica ante el espejo los únicos que no sintieran despegue somos los seres humanos más los primates los elefantes los delfines claro que que todavía es cuestión aunque sea así que estás

Voz 1826 50:22 está muy bien bueno

Voz 0313 50:25 por cierto Zenaida está dando clases en la Escuela caramba con k que me gustaría que contar un poquito de ese proyecto Zenaida

Voz 49 50:34 muy bien pues en realidad cada Ampa concede perdona

Voz 48 50:37 si no habéis pensado cambiarlo

Voz 49 50:47 va es un proyecto que lleva ya años pues es un proyecto que es una escuela de circo veto en ella hicimos el segundo de esta escuela creo que fue en el dos mil Millán

Voz 0313 51:01 dos mil uno se ir prime

Voz 49 51:04 el curso que salió pues a ver templos y dos mil E y nada pues es una escuela que se enseña de todas las que te obliga a bares equilibrios acrobacia clown como coges una base luego en el dos un poco más adelante se antes era un año ahora son dos ideas hecho ahora soy profesora en la escuela

Voz 0313 51:31 ya hay cantera hay mucha gente que se apuntes pregunto tengo una idea sí si sale todos los años sí

Voz 49 51:38 muchísimas y si cada vez hay más gente interesada del circo se les preparamos para que vaya luego a estamos de diversidades de escuelas europeas

Voz 0313 51:49 como la superiores es uno de los espectáculos que más ha evolucionado en los últimos años el circo no yo creo que el crecimiento increíble el circo contemporáneo de los últimos veinte treinta años

Voz 24 51:59 ha sido un un avance

Voz 0313 52:02 ha generado muchos estilos adonde el papel de los animal esa transformado también hay dos

Voz 51 52:07 en pleno prácticamente no existe no

Voz 1603 52:09 desde ayer por ejemplo en en Madrid Llanos ya no puede haber animales salvajes en las representaciones de circo siguiendo una una estela ni en Barcelona ni en Baleares ni estoy hablando de ciudades es ese podía bueno de ciudades también y de lo común

Voz 0313 52:27 aquí de comunidades no se puede y ahora tampoco

Voz 1603 52:30 no se puede hacer en en Madrid porque nuestra sensibilidad hacia el sufrimiento que tienen los animales a los que para entrenar recordemos no solamente darles whisky o darles una

Voz 0313 52:40 una chuches es intolerable no está la película nos ayudará también a incrementar un poquito se conciencie aseguró Miguel Muñoz alcalde muchísimas gracias a los dos mucho éxito gracias

Voz 7 54:33 estamos ya terminando esta primera hora de la Ventana parece que te buena hora fluyendo o con fluyendo hacia un mismo punto fíjate hemos hablado de cine hemos hablado de de Dunga tiene infantil cine también para adultos hemos hablado de libros estamos hablando de educación todos al final suma para algo tan intangible y tan buscado qué es la felicidad que uno no sabe si existe sino existes es una suma en momentos pero ahora se trata de intentar medirla hay un país que es Bután que desde los años setenta

Voz 0178 55:00 la bonos inventó un sistema para

Voz 7 55:03 a intentar aplicar un termómetro a la a la felicidad Generali personal también hacen una mezcla que prioriza el producto interior bruto sobre la Felicidad Nacional Bruta bueno tiene tienes tienen su fórmula y partiendo de esta idea una empresa consultora hay sabia está impulsando un proyecto denominado Territorio feliz que busca mejorar la vida de los vecinos de poblaciones pequeñitas eso de la España vacía vacía bueno pues también buscar hay la felicidad potenciando los elementos propios del del pueblo Torreiglesias que su municipio pequeñito de Segovia ha sido elegida para convertirse en el pueblo a feliz de España a falta que lo consigan Mario Pastor alcalde buenas tardes

Voz 0313 55:42 qué tal hombre como eso están contentos por la designación o hueso lío esto cuéntanos cómo bueno haciéndolo dadas las mediciones saber

Voz 3 55:49 no deja de ser la cosa nueva no uno a curiosas cuanto menos

Voz 0313 55:55 por qué han elegido Torreiglesias cuántos habitantes tiene doscientos sesenta verdad

Voz 3 55:59 doscientos sesenta sí

Voz 0313 56:02 ha elegido su su municipio

Voz 3 56:04 bueno pues me supongo que habrá sido por el por el bajón Democratico que hemos tenido pues en los últimos años la gente que muere imagen leí no nacen niños

Voz 0313 56:15 hacia el último niño en Torreiglesias

Voz 3 56:17 pues hace un año y el anterior nueve años atrás

Voz 0313 56:24 pic cómo cómo se puede que cómo se puede revertir esto si es que se puede

Voz 3 56:29 pues es difícil repetirlo la verdad es que debe bueno pues ésta puede ser una si conseguimos que todo el mundo quiere encontrar la felicidad pues esto es esto que difícil la verdad es que es Ricky revertir este tema pero bueno

Voz 1603 56:45 Mario usted es usted es un alcalde feliz

Voz 3 56:49 muy feliz ya que tengo dieciocho nada de agua tiene alcalde dice concejal

Voz 0313 56:53 no va a repetir como candidato en las próximas

Voz 3 56:56 sí sí Copito sea que tiene ganas