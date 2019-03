La Ventana (28/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0470 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias a esta hora el Gobierno en los sindicatos tienen previsto ratificar el acuerdo sobre la convocatoria de empleo el Landín

Voz 0470 00:13 extracción general del Estado Ester Bazán serán once mil tres

Voz 1915 00:15 mientras XXXVIII plazas de acceso libre ochocientas más que el año pasado y ocho mil trescientas cincuenta plazas de promoción interna dos mil trescientas más que en dos mil dieciocho es una oferta que supera en cinco mil plazas las de ayer y que gusta a los sindicatos entre otras cosas porque supone creación neta de empleo en la Administración General del Estado está previsto que el Gobierno lleve el acuerdo mañana al Consejo de Ministros en el Supremo se ha retomado la jornada número veinticuatro del juicio del Prius es con la declaración de otro guardia civil que relatado también el acoso que sufrieron aquellos días Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0470 00:47 buenas tardes manifestaciones de decenas de personas frente a las

Voz 0055 00:49 esas cuartel de Weiss Travessera de Gràcia o igualada carteles pintadas sobre todo insultos

Voz 3 00:54 perros fascistas bueno algún que otro hijo de puta asesinos hijos de puta fuera fuerzas de ocupación

Voz 0055 01:03 más lindezas o un agente del cuartel de Igualada ha explicado que un artefacto incendiario fue lanzado dentro del complejo pero en una zona donde era poco probable que diese a alguien

Voz 1454 01:12 la polémica en la localidad onubense de Almonte por una oferta de empleo del Ayuntamiento busca personas sin defectos físicos psíquicos para construir una catedral efímera para la Virgen del Rocio nos lo cuenta desde Radio Huelva Carmen

Voz 0464 01:25 porque se trata de uno de los requisitos publicados por

Voz 0141 01:28 el Ayuntamiento de Almonte en su web literalmente pide que los peones no sufran enfermedad o defecto físico psíquico que les impida el desarrollo de las correspondientes funciones los aspirantes hasta sesenta deberán aportar un certificado médico que así lo certifica según ha avanzado el periódico ABC Se trata de una oferta de trabajo para el montaje de la catedral efímera que se construye en el municipio con motivo de la avenida de la Virgen dos mil diecinueve los aspirantes tienen hasta el uno de abril para ceder a este empleo de tres meses

Voz 1454 01:55 de la actualidad internacional una noticia que acabamos de conocer un atentado con coche bomba en Mogadiscio en la capital de Somalia ha subido el número de muertos ya son dieciocho las personas fallecidas hay otras veinticinco que han resultado heridas los hechos han ocurrido frente a un popular restaurante del centro de la capital somalí vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 0464 02:16 el Esther muy buenas continúa la guerra en el fútbol nacional la Federación Española de Luis Rubiales ha decidido de forma unilateral prohibir partidos en España antes de las siete y media la tarde entre el veinte de mayo y el quince de septiembre eso sí el presidente de la Liga Javier Javier Tebas ha insistido hoy que los horarios los va a seguir poniendo la Liga

Voz 0230 02:32 en lo deportivo tres partidos de la penúltima jornada

Voz 0464 02:35 de la fase regular de la Euroliga de baloncesto a las ocho el Madrid visita al Panathinaikos con el objetivo a alcanzar el segundo puesto a las nueve el Barça Lassa reciba al Buducnost con la idea de mantener la quinta posición también juega el Herbalife Gran Canaria a las ocho y cinco en la cancha del Maccabi sin nada en juego para los canarios y además acaba de terminar la cuarta etapa de la Volta a Catalunya de ciclismo Victoria para Colombiano Miguel Ángel Superman López que es el nuevo líder de la Vuelta

cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:03 las leyes que permitirán crear tres nuevas universidades privadas en Madrid aparecen hoy publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad entrarán mañana en vigor el Gobierno regional dio el visto bueno a estos centros en contra de los informes emitidos por la Agencia que vigila la calidad del sistema universitario de la Comunidad sobre universidades precisamente hoy les estamos contando que la Comunidad de Madrid ha sido condenada a pagar más de veintidós millones de euros a la Complutense por las matriculas gratuitas y las becas concedidas a alumnos de esta universidad durante los cursos dos mil doce dos mil trece dos mil catorce dos mil quince esos años las tasas universitarias en la Comunidad llegaron a un máximo histórico dejando un agujero las universidades que en este tiempo han tenido que reclamar por vía judicial ese dinero el presidente Ángel Garrido asegura que la comunidad acatará la sentencia

Voz 0177 03:46 decir que nosotros respetamos siempre todas las sentencias judiciales creo que son eh asuntos que derivan desde hace bastantes años yo conocí allí más de diez años por supuesto lo acataremos y haremos el pago lo que sí hemos intentado en todo caso es acordar con las universidades una fórmula de pago para evitar precisamente esto están en los tribunales por asuntos que no tiene ningún sentido no yo creo que lo hemos conseguido buena medida y seguimos trabajando para que sea así pero mientras tanto las sentencias que vayan saliendo obviamente la Comunidad las las va a Qatar

Voz 1915 04:11 esta tarde hablaremos en La Ventana de Madrid con Carlos Andradas el rector de la Complutense a partir de las siete y veinte en Tres Cantos ha dimitido la candidata del PSOE a la Alcaldía de la localidad por diferencias con la ejecutiva del partido Lidia Martínez asegura que no le han permitido conformar un equipo completo y cohesionado como ella pretendía

Voz 5 04:26 en los primeros puestos de la lista a la propuesta que yo hice los cinco primeros pues a días de todas las sensibilidades no comprendo la actitud que han tenido en este caso conmigo pero bueno son cosas que tasa yo voy a seguir siendo el partido socialista podría estar siempre

Voz 1915 04:42 Martínez seguirá siendo portavoz del grupo municipal hasta que se constituya la futura Corporación desde el PSOE dicen que respetan la decisión ahora tendrán que proponer una nueva lista antes del diecisiete de abril cuando se cierra el plazo para los comicios tenemos dieciocho grados en el centro de Madrid

Voz 6 05:07 en ese

Voz 1 09:03 Iñaki luego kárate importada de libre y Crimea

Voz 12 09:09 al dura cada mes dos capítulos de estreno bastante este jueves en Podium podcast punto com un nuevo caso real he intentado hacer la cama vetará la vida

Voz 0470 09:24 Dieguito el Malo

Voz 12 09:28 GREIM criminal como Mona León Siminiani

Voz 13 09:32 Podium podcast punto com

Voz 12 09:38 la patria una marca no veo rojos y azules españoles blanco y es un Balbino pues el mercado en ella sigue más matarle mayoría de Cover españoles del Partido Popular uno Lozano emblema no soy yo que tu problema eres tú

Voz 19 09:58 hasta

Voz 20 10:04 CNN

Voz 21 10:15 en fin yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de México ir contra la actuación de senadores franceses

Voz 4 10:29 quién no quiere permanecer aquí coge la eso

Voz 0470 10:31 sí ya tenemos en marcha todo por la radio en La Ventana pasemos lista alineación de hoy Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Aróstegui José Antonio Páramo señor seto hola Iñaki de la Torre Eloy repite Sara Socas

Voz 0230 10:56 hoy tenemos desafío importantísimo Saras ocas tiene que hacer un taller de rap para Francino como a Francino tiene que acabar capeando dio a hablar hoy

Voz 0470 11:05 tú eso

Voz 0230 11:08 bueno Adolfo Suárez Adolfo Suárez Illana ha causado un poco de revuelo hoy con una frase contra el aborto en la que ha utilizado un argumento

Voz 22 11:21 que hunde sus raíces en la antropología los neandertales también los sábados tropas que esperaban a que naciera entonces Le Le cortaba la cabeza

Voz 0230 11:35 aparte de las implicaciones políticas que tenga hablar del aborto de los neandertales vamos a intentar averiguar de dónde ha sacado Adolfo Suárez Illana esa información tan precisa

Voz 1176 11:49 sobre los neandertales bien

Voz 0230 11:57 en doscientos mil y cincuenta mil años en ese periodo es el de los neandertales es verdad que se hacían cosas que hoy veríamos quizá como chocantes seguramente los sapiens en aquella época también hacían cosas turbias pero Suárez Illana se mete específicamente con los neandertales que además se extinguieron y no pueden pedir disculpas nos quejamos del presidente de México que exige perdón por la conquista de hace quinientos años is sale Suárez Illana con que los neandertales cortaban la cabeza a los recién nacidos la duda es cómo puede saber Adolfo Suárez Illana eso de los neandertales con esa precisión

Voz 22 12:35 son esperaban aquí nacieron decía

Voz 0230 12:40 Di les cortaban la cabeza pues hemos hablado con un antropólogo se llama Manuel mandarines es doctor en antropología es investigador del CSIC planteada la doctrina Suárez Illana sobre los neandertales comienza responder así

Voz 23 12:55 no se me ha

Voz 0470 12:58 luego lo escucharemos con interesante pero por el inicio

Voz 0230 13:01 yo de esta frase cabría pensar que podríamos estar ante un fe me Albert Talent cívica ya tiene mérito mira que se habla de Donald Trump sus noticias falsas pero podríamos estar ante el récord del mundo de las noticias falsas un caso de noticia falsa sobre sucesos de hace doscientos mil años se llenará el caso de momento vamos con las twiterías vamos a ella calorcito no bueno pues nos confía

Voz 26 13:40 pues porque mirad lo que dice María la meteorología

Voz 27 13:43 mira pacientemente a que acabas de lavar las manitas de los nórdicos de la cama para bajar la temperatura del grave

Voz 26 13:50 ay cómo te vienes arriba te vienes arriba Hinault calcula las pérdidas el tuit desde P en total

Voz 27 13:55 llevaba trío de Asia cariño trío de ases pero otros acuden Fuji que dónde está nuestro bebé bueno técnicamente ya no es nuestro

Voz 26 14:05 ahora vamos a escuchar una verdad insondable y una reflexión que nos proporciona María de la Oh My God tener

Voz 27 14:10 pareja es fácil cuando uno de los dosis un pincho de tortilla

Voz 26 14:15 Almunia no lo van a pillar tan fácilmente

Voz 27 14:17 quiere esta mujer como legítima esposa eh que solo estoy mirando

Voz 26 14:22 no ya desde una hora porque es uno de los tweets que requieren un poquito de reflexión hasta llegar a asimilarlo lo tuiteo adaptar estos sin nada asusta tanto a un astronauta como que llamen a la puerta

Voz 28 14:36 seis bienes entiende

Voz 0470 14:39 después

Voz 2 14:40 desde las twiterías llegan las noticias del El Mundo Today

Voz 12 14:43 con esa música fantástica

Voz 1981 14:47 de Pablo Iglesias se compromete a cambiar el pañal a todos los españoles si sale elegido presidente llevo meses preparándome y estoy dispuesto a cambiar este país español ha español asegura el líder de Podemos que no dudará durará tú dará perdón en mancharse las manos para limpiar España la reina Letizia abandona la monarquía tras finalizar sus reportajes sobre la Casa Real para Televisión Española la periodista decidió infiltrarse en la Casa Real desde viento para llevar a cabo la mayor investigación jamás realizada sobre la monarquía los datos que hasta ido aparecerán en el documental reina por seis mil quinientos setenta días que estrenará Televisión Española este domingo luego doña Letizia recuperará su puesto de presentadora del Telediario vox exige que los caballos mayores de dieciocho años puedan votar en las próximas

Voz 0470 15:36 Abascal también exige una red

Voz 0230 15:38 forma de la ley electoral que permita que los votantes de Vox puedan disparar al aire en vez de depositar un voto en la urna

Voz 12 15:46 última hora Arman cuéntanos

Voz 26 15:48 la procesionar ya del Pino huye a Bélgica tras la retirada de lazos amarillos en Madrid desde Waterloo el ex president Carles Puigdemont ha grabado varios vídeos en los que se les voy recibiendo a las orugas a las que considera animales represaliados

Voz 1981 16:01 a las Arman vamos ahora con algunos titulares breves y que hay Woody Allen producirán montando a Harry sale a la voz y la bandera de España en la que se somos los mocos Dani Mateo un mosquito se prepara para picar al hombre que mató a su padre el pasado verano dos obispos sujetan al Papa por los brazos para que los feligreses puedan besarle el anillo nos nuevos bolsos de Zara se venderán llenos para que no puedas encontrar nada eso sí en las tomas falsas de dolor y Gloria aparece Almodóvar gritando Rosalía que soy Pedro

Voz 12 17:07 la expresión una de las expresiones clave

Voz 0230 17:10 es común dicho mágico como la palabra para un hechizo para un embrujo atención

Voz 25 17:14 con con tu dato

Voz 0230 17:17 I don't want to that I es Josep Borrell ministro de Exteriores hablando en inglés con acento catalán con un periodista alemán

Voz 15 17:24 Don Juan tu ciudad

Voz 0230 17:25 hay con One to that todo el mundo sabe ya que Borrell se levantó de esa entrevista con el periodista alemán molesto con las preguntas que le hacían sobre Cataluña es una mala semana para la diplomacia española mala

Voz 29 17:39 y ahí

Voz 30 17:43 sabéis que los Reyes viajaron Argentina ya en el aire

Voz 0230 17:45 Puerto no había escalerilla para

Voz 30 17:48 que bajaran del avión

Voz 0470 17:50 luego lo de López Obrador el presidente de Metro

Voz 0230 18:01 Nico ha exigido a España que pidiera perdón por la conquista hay por Hernán Cortés y luego

Voz 31 18:07 veía leía

Voz 0230 18:13 cuarenta y un senadores franceses firmaron

Voz 31 18:16 manifiesto contra el juicio

Voz 0230 18:19 si ayer

Voz 1 18:19 jo ni un solo

Voz 12 18:24 Josep Borrell estaba en una televisión alemana

Voz 0230 18:27 el entrevistador le preguntaba por qué no se reforma la Constitución para que pueda haber autodeterminación que es lo que quiere el ochenta por ciento de los españoles un dato que sólo tenía veinte entrevistador alemán ciertamente Iborra y responde pero usted miente todo el rato

Voz 1176 18:43 con cinco continuismo

Voz 15 18:47 a continuación unos minutos tenso so Jones al lado un hito histórico

Voz 0230 18:57 bueno aquí un poco el alemán parecía Borrell e finalmente el ministro se levanta y se va porque dice que las preguntas son un despropósito ahora escucharemos la palabra mágica

Voz 15 19:08 caben no no fines mimo todo

Voz 0230 19:21 pero habla con sus asesores y regresa Borrell ya la entrevista aunque ya se le nota en en la cara por cómo está mirando el periodista que Borrell por dentro está pensando Rat

Voz 12 19:41 al final regaña al periodista

Voz 0230 19:44 le pide que haga mejores preguntas el periodista dice yo no estoy aquí para hacer las preguntas que usted quiera en fin es una es una situación tensa la imagen que ha quedado en Europa no ha sido del todo positiva

Voz 15 19:54 en cuanto

Voz 32 19:56 Juan no

Voz 0230 20:04 se va a continuación José María Aznar diciendo verdades como puños estoy aquí por qué el Partido Popular

Voz 33 20:11 el Partido Popular

Voz 4 20:12 no dudo si el portero titular es el Partido Popular y además lo sabéis fijado que os habéis fijado dice

Voz 0230 20:19 pero con mucho énfasis en el sentido existencial en el sentido del ser escuchamos

Voz 33 20:27 es todo

Voz 0230 20:29 esto sí llaman a la puerta de tu casa

Voz 34 20:33 un

Voz 0230 20:34 bien

Voz 33 20:35 es

Voz 0230 20:39 además al visitante intimidado si es un comercial de Orange ya no vuelve a lo que quería decir Aznar es que con Mariano Rajoy y el Partido Popular no le gustaba

Voz 22 20:51 ya ya sé porque ahora ya

Voz 0230 20:55 lo dice a continuación con una técnica de mitin que es es chulas muy buena en la que se habla sobre los aplausos si tenía que dar un mitin es muy bonito hablar sobre los aplausos porque ya tienes el tono de voz muy alto enardecido cuando llega el momento de señalar el énfasis subes un poquito más los aplausos suben contigo

Voz 0684 21:19 pero este partido es es el partido por el cuello trabajamos este es el partido

Voz 0470 21:33 este ahí beige como es el oro de claros un subidón es un subidón pero ya sobre subidón es un elogio Pablo Casado Aznar vino a decir a Pablo estaba en modo Aznar veinte Estir a Aznar que estira la mano tiene este estos la fuerza no con la fuerza levantó una Gürtel correa en alemán es un pequeño trozo de de pequeño truco de ahí

Voz 0230 21:58 los la mano se levanta la Gürtel como como Aznar Baker se dirige a Vox mirándome a la cara

Voz 0684 22:04 nadie el día de una derecha cobardes y la derechista cobarde porque no veo

Voz 35 22:18 a ver yo yo yo lo he hecho ideas desde otro mensaje para vos no

Voz 0684 22:24 se trata de repartir armas debe juntáramos color

Voz 0230 22:30 las armas no sí bueno está bien eh pero es un es un es un síntoma de que el clima que se vive en Chad

Voz 35 22:42 claro no es decir si si si se puede crear en humilde a no claro dices tú bien bien bien

Voz 0470 22:52 a

Voz 0230 22:54 es un síntoma de que el debate está algo escorado eh hablando de todo un poco vamos a escuchar al número dos del centro hechas baña por Madrid Adolfo Suárez Illana que ha hecho esta consideración sobre el aborto de la que antes

Voz 22 23:08 claro eso es una vita seguro sino lo tocamos eso acaba siendo una vida eso es incuestionable que a mí me digan que se pudo matar antes o después los neandertales también lo usaban ropas que esperaban a que naciera entonces Le Le cortaba la cabeza

Voz 0470 23:27 mantente a continuación curiosamente mala gente los neandertales ya a continuación curiosamente Adolfo Suárez Illana ha hablado de que en Cataluña a los niños se les enseña salvajadas no no me voy a poner yo dar todas las salvajadas entre comillas dicho con todo respeto también entre comillas

Voz 22 23:47 eh

Voz 0470 23:47 hacia hacia esas cosas que se enseñan en en Cataluña las comillas lo anularía copia pero bueno

Voz 0230 23:54 sin discutir sin entrar a discutir sea lo que sea lo que expliquen en Cataluña no descartó vemos que a Suárez Illana le hayan explicado también alguna salvajada por lo que ha contado antes porque hay una persona que es curioso estoy una persona que habla del aborto los neandertales el asesinato de bebés y a continuación dice hay que vez que salvajadas se sigan por ahí bueno para esto de Suárez Illana el neandertal y el aborto os sede decir que no es algo que es el ahí ocurrido hoy no es una idea nueva

Voz 1 24:24 en un país muy lejano fíjate que navegando

Voz 0230 24:28 cuando se encuentran artículos de prensa llegando navegando sin mucho navegar eh Google Illana aborto neandertal y hasta se encuentra en artículos de prensa entrevistas de Suárez Illana insistiendo en la misma idea desde el año dos mil ocho en una entrevista en el diario El Comercio el once de julio de dos mil ocho dijo tiene muy poco de progresista algo que ya hacía el neandertal

Voz 1 24:51 y hablaba sobre el aborto

Voz 0230 24:54 en un artículo en el mundo en el año dos mil nueve titulaba los neandertales eran progresistas resulta

Voz 0470 25:00 decía resulta que estos homínidos extinguidos

Voz 0230 25:02 van a ser la reserva ideológica del ala más radical del PSOE de Zapatero yacía toda una teoría sobre el neandertal el aborto el PSOE Zapatero se es una idea que él lleva proponiendo desde hace años él asocia neandertal PSOE niños lo pone todo junto piensa fuerte fuerte Illes sale sede qué hemos hecho humorismo de investigación Nerea Aróstegui

Voz 36 25:25 hemos hecho pues hemos llamado a Manuel Mandiá que tiene una carrera extensas doctorado en Antropología y teología tiene más de una docena de ensayos ya desarrollado gran parte de su carrera como titular del CSIC que es lo que no has dicho pues esto

Voz 23 25:37 no sé no sé de dónde ha podido sacar esta información porque todo lo que yo he leído he leído bastante sobre los neandertales no dice absolutamente nada es que es un tema que no he visto tratado en ninguno de los documentos que yo necesito sobre Ornella andar sale nada puede ser que al señor Illana tenga documentos a los que yo no he tenido acceso pero por lo que yo sé no se puede hacer esa afirmación de ninguna manera

Voz 0470 26:10 de todas maneras de todas maneras de todas maneras sea cual sea la ciencia

Voz 2 26:13 tendríamos una clave para explicar desaparición de Ander tales

Voz 0470 26:16 sí sí sería más normal y además les cortaban la cabeza como Alicia la reina de dos maneras

Voz 0230 26:28 o sea la la respuesta científica o antropológica o la investigación sí es un ejemplo que tú has puesto en circulación hace diez años no ha tenido éxito

Voz 4 26:41 no han tenido éxito desde hace diez años tú lo has intentado hoy así

Voz 0230 26:46 mi idea lo has puesto las publicado lo has explicado quizá te hubiera que cambiar de ejemplo porque cuando una idea es buena oye circula con facilidad

Voz 26 27:02 no no mentales bueno no lo sé no lo sé vamos a vivir nuestra seguir damos el tema de la ciencia la naturaleza con nuestro notáis no el olor

Voz 1 27:10 Tito fuerte ya que O'Leary soleil

Voz 37 27:14 tú aventurero del diálogo Antonio agrupan fuerte abrazo

Voz 1176 27:18 yo lo cuarta

Voz 25 27:23 la naturaleza que eso eso que oigo un avutarda no tuyo te fijas bien que tarda buscando lloro tema

Voz 26 27:29 escondite olas que es el diestro un caballo un caballo sexo drogas también en lo que se escucha es no porque que vamos no no yo no hablo de personas el pero bien y qué tal por ahí

Voz 25 27:49 oye Cher en para mi casa donde me siento seguro me estoy tranquilo ahí es cuando vengo la ciudad me me me agobio me da me da miedo todo sido las señoras mayores todo

Voz 26 28:00 de los mayores también te una también

Voz 25 28:03 de todos modos no se todas las mayores a partir de veinte si no sé si es por mi pelo largo por mi forma de decir me miran con con odio que dicho es la Guardia Civil esto que entonces sí sí sí sí

Voz 26 28:15 como yo como ellos no miran con odio odio en fin de ahí ahí ahí buscas la tranquilidad

Voz 25 28:21 tranquila yo aunque el otro día tuvo me permito donde el otro día en ese partido no estaba yo caminando por el planeta dentro de otro sueño pues me tiré a dormir ahí en el suelo y cuando desperté coño que no veía nada sabes lo que era que un Leo medio despistado sesentón de tal forma que depositó sus ojos claro lo veía todo negro en León te ven respingo yo pegó un respingo nada nos tocamos las manos quedamos en que ninguno diría nadie nada a nadie esto lo ocurrido lo que ser aunque tengo sabor ha sido bueno es que bonita anécdota viendo si te pasa de todo repasa de todo pero vienes de contar alguna cosa que estás haciendo algo cosa interesante atención sí han descubierto una nueva especie esto siempre que se cubre una nueva especial a mi me gusta explicar la aquí muy bien El escarabajo no dudo en La Pampa argentina es igual que el escarabajo pelotero pero en Argentina que tiene el manejo del balón

Voz 4 29:31 cómo maneja la bolita negra esa carrera trampa

Voz 25 29:33 pan pin regate puede hacer ciento cincuenta toques con la bonitas a veces

Voz 26 29:37 sin que todo el suelo post muy pesados conseguido grabar a uno ahí bueno tenemos si vamos

Voz 38 29:46 si no pibe por ahí lo que trato de decirte que Jorge Luis Borges abandonó el dogmatismo yeso lo lo de su obra no hace me caso ontología son fan táctica de verdad a pie su genealogía sin crónica escuelas de contra Concha no tanto no tanto su geografía gramática eso para mí es una pelota es ya todo lo que

Voz 26 30:04 la juventud hasta el día sonidos muy bueno de Susana calidad Susana si pasa ahora escuchando el sonido que aquí

Voz 1176 30:13 el escarabajo me la tumba

Voz 25 30:18 porque estará escuchando pero bueno esquí una iniciativa muy bonita eso no que tenéis Le acabó con iniciativa precioso hemos abierto una especie de consulta psicológica para Piraña del Amazonas por fin hemos detectado que siempre está como muy enfundada sabe con lo diente fuera la ceja como de cabreo y bueno mucho porque pensamos que interesante escucharle a ver qué es lo que le pasa que les cabrea tanto a Kevin que queden pasa pirañas de dónde viene de intentamos explicar de Piraña estas en el Amazonas nueve Manzanares alegra esa que la la vida con una mirada más positiva y eso oye pues es de Antonio Vega yo estaré firmando libros que me queréis pasado donde en el final de Bangladesh Bangladesh cuando mañana el libro que ha escrito a cuatro manos con un mandil José Luis se lleva un interesantísimo explica él mismo el Madrid le a en su visa de su vida en Madrid que llegó a Palo Alto y montó una PP de

Voz 26 31:15 pues ahí estaremos en Bangladesh gracias Antonio

Voz 1176 31:17 a respetar a los animales siempre siempre Paloma no falta

Voz 7 31:23 equivocar creer que el mejor seguro es el más caro mutuamente traer de la mutua cualquier

Voz 11 31:28 de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 7 31:31 vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mucho apuntó es

Voz 15 31:43 aquí se recicla una chapa un juguete del cocido croquetas somos capaces de reciclar una vida

Voz 1 31:51 siempre hemos ido tanta reciclar Muratinos dice Klaus también las bombillas azulón en supermercados puntos limpios tiendas de iluminación ferretería cuidar el medio ambiente es más fácil de lo que crees han Pilar

Voz 4 32:04 si buscas hipotecas te viene bien conocer sus gastos notaría gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no se cobra

Voz 7 32:11 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es vuelve el circuito de Viajes El Corte Inglés con más de mil quinientos

Voz 0887 32:28 circuitos por todo el mundo China Tailandia Canadá Costa Rica Francia Italia Praga Viena Croacia Polonia Rumanía Rusia Inglaterra elige ya tu circuito y reserva lo por sólo sesenta euros por persona hasta un doce por ciento de descuento y Paco en seis meses además y encuentras un precio mejor te lo iguala Bosch mes del circuito de Viajes el Corte Inglés date una vuelta por el mundo financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés es sujeta a aprobación consulta condiciones

Voz 13 33:01 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 15 33:11 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar Vide como es la porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Peter Pan

Voz 40 33:23 como mi madre me lo dijo yo me prometí que vendría verlo en cuanto ella muriera

Voz 1 33:30 le apreté sus manos en señal de que lo haría

Voz 40 33:32 pues ella estaba por morirse yo

Voz 39 33:35 en plan de prometer lo que esté ir a visitarlo me recomendó que Gemma

Voz 40 33:40 de otro modo vestido otro estoy segura de que le da a gusto conocerte entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría dire tanto decirse no sé no sé qué diciendo aún después que a mis manos de costó trabajo zafarse de esos malos

Voz 1 33:56 estas todavía antes me había

Voz 15 33:59 dicho

Voz 1 33:59 no voy a pedirle exigen de lo nuestro lo que estuvo obligado a dar vi nunca me dio

Voz 13 34:06 el partido que hemos tuvo hijo comprárselo carro

Voz 1 34:12 así lo haré

Voz 13 34:15 pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora pronto comencé a llenar de de sueños

Voz 1 34:21 pues a darle las ilusiones de este modo se fue formando junto al rededor de la esperanza que era quieres señor

Voz 13 34:30 se llama Pedro Páramo el marido de mi madre Pedro Páramo Juan Rulfo mil novecientos cincuenta y cinco Cadena seguir el destino

Voz 41 34:47 con las horas el día va acumulan hechos contradicciones y discrepancias

Voz 1 34:53 desatinos pitado con unos van otros vienen

Voz 40 34:58 las corrientes te empujan hacia Kerry

Voz 1 35:01 el hacia abajo te llevan a la izquierda hecha cuidado con el oro aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 19 35:22 cuidado con la vaca

Voz 1 35:25 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 39 35:34 y análisis sus pues Hora Veinticinco le estamos esperando en la SER

Voz 1 35:42 de llevar a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 12 35:48 últimos programa selecciona el que prefiera darle al play toma el control de la SER quieras cuando tú quieras descarta de nuestra aplicación

Voz 39 36:03 tú

Voz 42 36:04 así todo el cariño a que Bodo llamará Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra alquiler pues te puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya de visite cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 14 36:17 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0470 36:29 la Ventana con Carles Francino

Voz 6 36:35 vaya

Voz 0470 36:45 tres minutos para que son las seis de la tarde las cinco en Canarias por cierto yo ahora me voy a sí también viejos si te queda Roberto con con Nieves comicios del pozo siguen al Sangoy momentito no hacer en Goethe no me voy porque mañana abrimos la Ventana en Ibiza Porter claro si fuera carretera pero mar mañana hay un avión a media mañana si falla

Voz 2 37:07 el si llega tarde de mejor mejor con esos hoy estas allí a con mucha fuerza seis dos claro claro yo yo he dicho lo cual Páramo te quieres venir venga pero si no llegamos yo tengo abogado e así

Voz 1176 37:24 para Ramos

Voz 43 37:27 necesitamos un asesoramiento por ejemplo que el avión llega tarde abogado una reducción de jornada al contrato de alquiler factura tenemos la solución al alcance de la mano

Voz 0470 37:36 no contrata ahora la tarifa plana de legalidad

Voz 43 37:38 en cuanto dinerito quince euros al mes gol siente ese poder maravilloso decir tengo un abogado llamas gratis alega alitas Teléfono novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres informativo de garitas gato

Voz 2 37:54 a ver ayer se estrenó en Todo por la radio Sara Socas la princesa del freestyle demostración de todo

Voz 0470 38:00 yo no sé cómo soprano Reina

Voz 2 38:03 bueno yo no sé cómo surgió la con lo lo dijiste dijiste

Voz 0470 38:06 mire a alteza salió algo de un taller que Tony ha recordado hoy

Voz 0230 38:12 sin querer un taller Express y Francino tiene que reparó pero veces

Voz 2 38:15 hoy los demás no lo tiene claro

Voz 4 38:19 aquí que abro como zona Javier

Voz 0470 38:22 lecciones básicas conseguía básico vamos a ver

Voz 4 38:25 empezamos a ver el folio ya lo primero para arrimar de lo más sencillo verbos en infinitivo no te estás liando no me estoy buscando palabras loca verbos en infinitivo a ir por ejemplo

Voz 2 38:41 es que haga trabajo nuevo me vais a atacar no

Voz 1176 38:44 vale vale

Voz 0470 38:46 lo pongo gente mala

Voz 4 38:49 a ver

Voz 0470 38:53 pues en infinitivo es voy a apuntar

Voz 4 38:55 expresando deseo intensión así no tienes que pensar nada porque tú dices voy a andar a caminar a luchar a cagar lo cada uno lo que la Peter parece momento entonces perfecto el gerundio el gerundio una fantasía es decir porque lo puede ir remando con todo tú por eso con todos lo sustantivo en los bailando tú por ejemplo Si yo te digo ti tiempo que un sustantivo con que Vermont gerundio los remates

Voz 2 39:20 miento ha con verbo Vernon gerundio pues comiendo durmiendo tiempo durmiendo comiendo

Voz 44 39:27 ah bueno

Voz 4 39:31 los de día

Voz 0470 39:33 yo el participio más de lo mismo

Voz 4 39:35 nevado lo puedo arrimando con distintos sustantivo poder diciendo Prado pasado casado no lo vaya a prisión después tú te preguntará como los que nos dedicamos un poco los batallas de gallo conseguimos rimas tan rápidamente y además responder a lo que no es tal

Voz 2 39:56 a mí lo que me importa es eso darle sentido

Voz 4 39:59 tardamos hombre ripios y tal

Voz 2 40:01 más o menos pero darle sentido algo que estamos hablando ahora de repente en el en el en el freestyle salen cosas argumentos que enlazan con eso eso cómo se hace se entrena Senado

Voz 4 40:11 con ello hombre al principio pues lo detallado la madre naturaleza si tienes el ingenio de una de una ameba pues no no pero todo el mundo puede entrenar y conseguirlo entonces si tú por ejemplo yo quiero acabar con la palabra fuerte porque es tema llamado débil por ejemplo posturas que la última línea va a ser fuerte Tetuán metiendo hay suerte muerte verte lo que cada uno vaya queriendo y esto es muy importante lo de pensar en un auto en un antónimos o en una idea contraria vale por ejemplo dar la vuelta a los conceptos Si tú me dices algo de agua pues yo te digo fuego negro por supuesto por ejemplo que me llama gorda pues estoy doblemente fuerte por ejemplo está porque no sabe entonces sí yo te llamo viejo lo que fuera tuve muy doblemente experimentado poner yo

Voz 1176 41:07 que Flow

Voz 4 41:17 entonces bueno yo quería también un poco ponerte a prueba y que lo intentara

Voz 2 41:22 este tres cosas tan fundamentales se infinitivo el gerundio sobre todo irá idea contraria siempre dentro

Voz 1176 41:27 nada no lo primero que hizo para la batalla de gallos para responder de sobretodo para tener algo a lo que agarró

Voz 4 41:33 te porque sino claro está hablando con la nada entonces bueno si tú tienes algo sobre lo que quiere arrimar una idea no en pro de los cuatro pilotos pero peor tu entró de los cuatro

Voz 26 41:44 a partir de ahora

Voz 2 41:47 a partir de a poner nombre venga tú les propongo hacer un ejercicio a ver cómo nos sale se les suena ficticio pues me dicen que me callo además quema si digo yo si los vamos a multiplicar por cien mil cambiamos de escenario del Miño Sil adiós pude el ripio me pude la la la tendencia al ripio a arrimar lo toda así los blancos estaba mejor armado los pero los negros eran mucho más José que todo invitaba a pensar en eso en que correría la sangre yeso como los ritmo hora

Voz 12 42:46 madre venga armados sangre armado sangre

Voz 2 42:51 no como la harían los blancos estaban armados pero los negros eran muchos más

Voz 0470 42:56 de todo invitaba a pensar que corren

Voz 2 42:58 a la sangre toque empezaría con hambre

Voz 4 43:01 ejemplo simplemente podría cambiar la última frase al anterior porque ya pensar rima con con lo que ha dicho

Voz 12 43:10 a ver cómo es eso

Voz 2 43:12 la última frase

Voz 12 43:15 las más saber otro párrafo

Voz 2 43:17 dar a un general llamado por los suyos a derrotar a los negros y que también hizo el esfuerzo de ponerse en el lugar de los otros

Voz 0470 43:28 rubios negros no

Voz 4 43:34 eso es el el el el lugar de lo contrario al de los nuestros por ejemplo simplemente para que rímel porque claro otro la verdad que te está está el el rap un poco tenso con el tema del que estás hablando como para estar porque la verdad está en pleno

Voz 2 43:48 pues ya es mejor pensar rimas y no coger texto no es si venga pues empieza tú pero yo no voy a tal pero bueno no sea una palabra un concepto una frase que tú

Voz 0470 43:58 ves que te vaya diciendo yo no sé como tú quieras cómo se hace el taller cómo funciona como funciona pues mira voy saludar era una punta

Voz 4 44:09 una temática una palabra pues por ejemplo

Voz 6 44:13 trece Yllana

Voz 1176 44:16 no es fácil derribar

Voz 2 44:17 Peares Suárez Illana fácil derribar si las palabras de Yllana me recuerda a mi hermana debe por la noche se pone en peligro en el coche

Voz 1176 44:37 palabras de cantante que esto sí sí

Voz 0470 44:39 bueno pero haremos más talleres bueno a ver dos Milene al que hay que corre por ahí por Internet hay freestyle el mundo milenio avisamos la vida nos inventamos un trabajo de hecho si tú ves porque es bueno no no pusieron los medios yo nunca me consideré youtuber fue los que me dijeron entonces

Voz 1176 45:04 mucho más técnico

Voz 33 45:07 yo tuve miente porque el el artículo trece esto que es aprobado ya no es tan malo como parece todos los medios a la Renau es verdad que todos los medios ponía el grito al cielo se volvía loco diciendo que vamos a morir de Internet va a cambiar toda pues no es la primera vez que en Europa se reconoce el fair Yus y y aquí como en Estados Unidos porque no existía hasta aquí voy a explicar el que es el Yus a ver una vez que el contenido es transforma el contenido con copyright es transformado puede usarse para fines educativos tienen en cuenta la porción de contenido usado con copyright el impacto de este en el producto cuál es ese magma grosso modo el feria sus entonces esto en Europa nunca se había recogido es decir tú un colegio tú no podías poner una película para los chavales no era ilegal de hecho a partir de ahora ya no es ilegal tú lo puedes poner eso me me explotaba la cabeza que no se podía yo

Voz 0230 46:05 en un artículo de periódico de periodista que no tenía ni idea

Voz 33 46:08 hablando de esto ha metido caída la Fuente madre a la web de la Unión Europea a leerle decir a ver estáis poniendo que no es así vamos a vamos a poner los puntos sobre las cantábamos en y esto es lo más importante dentro de toda la el artículo toda la parrafada en la enmienda XXI que todo el mundo decía van a morir los merme expone como excepción los Game Pleiss los fan Fix hilos mes al uso del copyright no no son infracciones de copyright no es para nada ilusión los fue el Fix los Fancy son historias de ficción ejemplo Harry Potter tu tormentas una historia paralela al mundo vale por ejemplo eso es un fan FI y no se no se incumpliría el copyright para nada por ejemplo también el problema de todo esto es que You Tube miente porque ella tú sacó una campaña hace poco que era te imaginas el titulaba así antes de lo pides por un anuncio dice te imaginas que no puedes ver los vídeos que más te gustan yo me preguntaba a mí mismo no es ya lo que está pasando ahora en You Tube que yo me meto en la página en la página principal no me la suscripción a lo que yo estoy me sale Televisión Española en los canales de televisión que están poniendo pasta y no me salen las con su cristiana a la que yo estoy puesto pues yo tuve muy mal el problema de todo esto es que You Tube y la ley le obliga Youtube no puede borrar el contenido que no incumpla el copyright pero tiene la obligación de llevar a cabo el filtro para no perjudicar a los creadores es decir Monzó también en la para la prensa se permite el hipervínculo y todo todo eso dices pero que que es lo que pasa You Tube que no quiere trabajar entonces para el tú es mucho más fácil borrar el contenido dudoso y te te armó Letizia Alpidio edad tú imagínate tú pones cinco segundos de una canción de Iñaki todo el dinero del vídeo aunque dure veinte minutos documenta todo el dinero del vídeo que generaba Iñaki porque sólo hay cinco segundos eso eso no respeta el feria es una putada porque al final todos los medios que van repitiendo una mentira se hace verdad ir como decía Goebbels una meta una mentira repetida cien veces se convierte en verdad pero suerte que hoy ya tenemos internet

Voz 0470 48:11 menos mal estamos ya en clase de música con Iñaki de la Torre los Jos Martín no sé porque los Jos Martín siempre bien sí sí es una maravilla siempre los House Martin pero

Voz 6 48:57 que no se hundirlo traje por aquí que por Jito al cantante sigue haciendo canciones muy parecidas a las de los House martes con otra mujer ya que Abbot sigue hablando mucho que lo quiera buscar pero bueno hoy de lo que hablo es de cosas que nos habéis dado cuenta que habéis oído un instrumento con el que se oye mucho más de lo que creemos en el rock y que de repente por ejemplo en esta canción hay un solo

Voz 12 49:18 de que pues a lo vais a ver

Voz 6 49:35 es muy gracioso la campanadas se utiliza la música sinfónica en algunas cosas utiliza tome las campanas tubulares las tubular Belles famosas que decía Mike Oldfield pues es que estar en un montón de canciones más que seguro que no os acordáis o que no os habéis fijado que están ahí las tenéis ya por supuestas por ejemplo en esta canción

Voz 1 49:56 como

Voz 6 49:58 pensasteis sabéis donde suena una campana varias campanas en la verdad que no suena o no haber a no no basaban todavía plenos para que vaya pensando pues también hay un solo primero que es de un modo sea de un de un sintetizador creo que son muy vamos ir de repente llega el solo de guitarra que ocurre esto

Voz 19 50:43 es como si la cara

Voz 6 50:44 buenas hubiera dedicado a hacer una de cada tres notas sigue sonando de fondo como siquiera una de cada tres notas haciéndole la armonía a la a la guitarra saque es gracioso porque es un arreglo que no se nos ocurre que nos parece extemporáneo que es una cosa rara para el rock pero es que aparecen un montón de sitios más he traído un montón de ejemplos esto es que hace una chica como tú el sitio como este

Voz 1176 51:01 aunque este ya demasiado joven para nuestra edad lo siga por ese camino no sigamos no que luego hay que ratificarlo y lo bueno va a comprar también

Voz 6 51:13 bueno pues atentos porque también para gente que tenemos esta poca edad resulta que no nos hemos da cuenta que la melodía principal de la sintonía del gran programa de la infancia de los ochenta también tiene campanas

Voz 46 51:25 el nombre

Voz 19 51:38 la bola de cristal

Voz 6 51:53 la tarea de ambos en casa y resulta que estamos planeando una campana porque las campanas también tienen afinación dependiendo de los grandes lo pequeñas que sean

Voz 1 52:00 al Racing que tiene un montón de útil

Voz 6 52:02 sabes que no se serán habían ocurrido yo me di cuenta el otro diálogos digo con qué canción fue porque igualmente por supuesto hay un montón de canciones que mencionan la campana de hecho hay una muy famosa de los a CDC que se aman las campanas del infierno que empieza como descamada largas

Voz 47 52:17 yo no

Voz 48 52:23 eh

Voz 6 52:52 les van bajando el volumen pero sigue siendo la campana afinada en la misma tonalidad que la que la canción no sea que tu tienes que elegir además usas también hay otras que son como unas tiritas de campanillas eso

Voz 0470 53:02 el monográfico campamento monográfico

Voz 6 53:04 mano pero para que os deis cuenta de cuántas cosas que os digo siempre que hay en segundo plano que tenéis que escuchar los discos no hay que hoy los hay que escucharlo dentro se encuentra en este tipo de cosas te justifique

Voz 0470 53:12 es muy bonito gracias

Voz 6 53:15 cobrar es lo mismo sigo otra canción otro que venía formación clásica era George Martin que era el productor de los Beatles sobre todo el empezó haciendo grabaciones de orquestas porque es lo que se hacían en de estudios primero inflados bueno cuando tenga sesenta y cuatro cantaba I McCartney bueno pues ahí ahí en ese disco también ahí

Voz 1176 53:51 exactamente te has váter acercando peligrosamente

Voz 6 53:54 bueno pues una gran fiesta cuando cumplió sesenta y cuatro años McCartney una gran fiesta estuvo cantando esa canción por supuesto bueno vamos otra vez al seguimos al Reino Unido porque hay otra canción en la que yo creo que no había caído que hay campanas que es esta

Voz 1 54:13 bueno pues eh

Voz 6 54:14 en esta en la segunda estrofa creo en la segunda drama si os fijáis porque están un poco agitan hay unas campanas

Voz 37 54:42 este disco es el lo produjo

Voz 6 54:44 Mark Ronson como sabéis a Amy Winehouse y en era muy fan de las tesis de Phil Spector el productor de hecho le hizo ponerse esa especie de Bonn llega en la cabeza que era el pleno que llevaba bueno pues agarrones lanzaba mucho pero eran Campanillas Joaquín de esta canción de al lado otra famosa que duran aparte la Be my baby ir voy terminando porque hay otra canción en la que en la primera estrofa no pero la segunda para animarla pues si ocurre ahí va la primera de la estrofa de las estrofas de María de Blondie otras enseño siempre la segundas estrofas de las canciones siempre están más alimentadas de recursos y de arreglos que la primera propios en la segunda sí que aparecen unas campanas por último la campana carismas me gusta que además tiene doble sentido porque cuando a veces

Voz 26 56:16 en inglés Ring es bueno me tilín

Voz 6 56:20 pero también cuando algo te suena dices Brinkmann modelos de Isabel II me está sonando algunos se que es pero también hay Bell pues puede tener otro sentido y entonces esto le está diciendo Anita jugar en el uno de los grandes clásicos de la música disco porque no me hace sonar la campanilla

Voz 0470 56:42 son campanillas oye ya que con tu permiso con el de Tony me gustaría cerrar todo

Voz 12 56:57 radio ya que repite Sarah Sarah Socas ayer Rosa

Voz 0470 57:00 esto un ejercicio fantástico con un poema de Lorca del Romancero de banco para demostrarnos que todo casi todos EPO de rapero hoy se cumplen setenta y siete años de la muerte de Miguel Hernández tú te atrevería con algo de Miguel Hernández

Voz 1176 57:13 para no entrada lo tenga

Voz 50 57:22 venga vamos allá eh