La Ventana (28/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0138 00:00 son las seis las cinco en Canarias el Partido Popular dice que Suárez Illana en ningún momento quiso comparar

Voz 1590 00:09 aborto con prácticas neandertales eso apuntan Fuente

Voz 0138 00:11 desde el PP después de la polémica generada por una de las frases que ha pronunciado el número dos de la lista de Casado esta mañana en una entrevista en Onda Cero el eso

Voz 0016 00:20 una vida seguro si no lo tocamos eso acaba siendo una vida eso es incuestionable que a mí me digan que se pueden matar antes otros pues mire los neandertales también lo usaban ropas que esperaban a que naciera entonces Le cortaba la cabeza

Voz 0138 00:37 hace unos minutos aquí en La Ventana esto decía el antropólogo Manuel Mandiá es investigador del CSIC

Voz 1590 00:41 no sé de dónde

Voz 2 00:44 podido sacar esta información porque todo lo que yo he leído y he leído bastante sobre los neandertales no dice absolutamente nada es que es un tema que no he visto tratado en ninguno de los documentos que yo he leído sobre los andar sale nada puede ser que al señor Illana tenga documentos a los que yo no he tenido acceso pero por lo que yo sé no se puede hacer esa afirmación de ninguna manera

un nuevo informe de la ONU alerta del estado del clima el año pasado en dos mil dieciocho se batieron récords de calor oceánico y subida del nivel del mar los gases de efecto invernadero alcanzaron concentraciones sin precedentes lo que ha elevado el aumento de las temperaturas mundiales hasta niveles peligrosos Victoria de la UNED Don europea ayer Bush en su largo conflicto con Boeing su competidora el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio considera que Estados Unidos ha mantenido subsidios de apoyo a la constructora estadounidense contrarios a la normativa internacional el director de la Academia Mexicana de la Lengua se pronuncia por la polémica carta en la que presidente mexicano pedía al Rey disculpas por la conquista son declaraciones en el Congreso de la Lengua que tiene lugar

Voz 1590 01:52 en la localidad argentina de Córdoba

Voz 3 01:55 no creo que España tenga que pedir perdón en primer lugar porque eso pasó hace quinientos años el segundo lugar porque no eran los los Borbones y no los Austrias aquí en tercer lugar porque ha habido un proceso de conquista espiritual tan fuerte que nosotros somos de alguna manera los responsables los mexicanos de esa marginación que sufren los indios

Voz 0138 02:22 vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 1826 02:24 esto lo Esther muy buenas la escudería Mclaren de Fórmula uno

Voz 4 02:27 va de confirmar que Fernando Alonso estarán los test de la semana que viene en Bahrein el asturiano dejó la competición esta temporada pero se volverá a subir al coche inglés como probador del equipo

Voz 1826 02:35 hoy en la agenda del día tres partidos de la Euroliga de baloncesto

Voz 4 02:38 empieza hoy la penúltima jornada de la fase regular el Madrid busca la segunda plaza y juega desde las ocho en la cancha del Panathinaikos el Barça Lassa recibe a las nueve Buducnost si gana hoy asegura ser quinto y el Herbalife Gran Canaria sin jugarse nada

Voz 1826 02:51 visita al Maccabi desde las ocho y cinco seis

Voz 0138 02:54 tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 02:58 cadena SER Madrid

Voz 0138 03:01 los concejales críticos del Gobierno de Carmena han presentado esta mañana la confluencia con la que harán frente las elecciones del veintiséis de mayo Madrid empieza así se llaman está formado por Izquierda Unida bancada municipalista y anti capitalistas dicen ser los verdaderos herederos de Ahora Madrid irán un paso más en la fragmentación de la izquierda dicen que no pactarán con la plataforma de Carmena y Errejón escuchamos a rumiar

Voz 0394 03:22 anticapitalistas pues bueno difiere de forma frontal con un proyecto claramente gestionar y hoy personalista como el que encabeza Manuela Carmena e Íñigo Errejón en ese proyecto nosotras no estamos por lo tanto no cabe ningún tipo de conversación mire diálogo con una opción que es claramente socio liberal y con la cual pues no compartimos gran cosa no

Voz 0138 03:48 mes de las elecciones generales personas con discapacidad intelectual han celebrado un mitin para pedir la plena inclusión califican como excluyente la decisión de la Junta Electoral que permitirá a los componentes de la mesa electoral pedirles el DNI en las próximas elecciones si perciben que no ejercen su derecho a voto de forma consciente o voluntaria Antonio Hinojosa ex miembro de plena inclusión

Voz 5 04:06 yo me he sentido herido porque es una noticia que no nos esperábamos de la Junta Electoral y además eso supone una grave vulneración a la Ley Orgánica de Protección de Datos y además supone también una grave vulneración a la convención el a personas con discapacidad intelectual

Voz 0138 04:23 ya asociaciones de empleadas del hogar se han unido en una plataforma para reivindicar unas condiciones de trabajo y un salario digno piden que se les incluya en el régimen general del Estatuto de Trabajadores y un convenio colectivo hoy dice Espínola del servicio doméstico activo cuando firmamos si es que

Voz 1480 04:37 firmamos un contrato laboral no están estipuladas los trabajos que vamos a realizar los contratos son generalmente verbales luego la empleadora lo que hace es volver a recargar te con otro trabajo no está realmente regulado y tampoco sé si

Voz 1482 04:50 gente de parte del Gobierno que estén realmente

Voz 6 04:53 implicados dispuesto a cambiar esta esclavitud porque es una esclavitud

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete de la A6 en Canarias

Voz 7 05:08 cadena S

Voz 1 05:11 servicios informativos

Voz 26 09:36 era una casa no sé que tenga ese algo

Voz 24 09:39 ya sabes entre otras cuestiones

Voz 27 09:41 es decir con la cresta que quieres pero es fácil acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te piden es el que deberías para BBVA valora ha tenido más de cuatro millones de consultas la

Voz 14 09:53 también diré creando oportunidades

Voz 1826 09:59 las seis y diez cinco y diez en Canarias está por aquí Páramo qué tal

Voz 7 10:02 pues aquí estoy para recomendarles que yo sé que vamos a ti por lo menos Roberto te gusta mucho

Voz 28 10:05 sería si tienes gran gran necesidad de ver más

Voz 7 10:09 es este fin de semana bueno pues este es el momento el momento Sky porque nos encontramos

Voz 1 10:16 del momento películas documentales y toda la emoción de la Liga Un dos tres todo sin ataduras

Voz 14 10:22 entran Skype punto Es disfruta de un mes gratis Sky tu momento es ahora la ventana con el Roberto Sánchez

Voz 1826 10:30 la historia la historia se nutre de un montón de nombres propios ya sean reyes reinas emperadores generales investigadores exploradores escritores y artistas varios pero pero también de de lugares de ciudades Joy nos ocupamos de uno aquí ha cambiado varias veces de nombre porción

Voz 29 10:50 en La Ventana acontece que lo es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 0136 11:08 yo no sé si les ha pasado

Voz 1626 11:10 pero en el cole tuvimos un pequeño lío con Bizancio Constantinopla Estambul en cada época se llamaba de una manera pero nos hacía difícil entender que las tres eran en la misma ciudad a la que iban cambiando de nombre el veintiocho de marzo de mil novecientos treinta Constantinopla la que en su momento fue Bizancio pasó a llamarse oficialmente Estambul muchos creen que es la capital de Turquía podría ser una pregunta trampa del concurso

Voz 31 11:36 hagan pero no la capitales Ankara pasa como con Bolivia capital la paz pues no Sucre

Voz 1 11:49 también

Voz 1626 11:57 con los griegos se llamó Bizancio una ciudad para la juerga y el placer pero luego echaron el ojo los romanos Bizancio pasó a ser capital del Imperio a la porra Roma y el Imperio Romano ahora lo Wire a Bizancio y el imperio bizantino allí al lado del hipódromo instalaron el Million una especie de mojón que marcaba el origen desde el que se medían las distancias de todas las carreteras que llevaban al resto de las ciudades del Imperio bizantino ante Romano como la placa del kilo

Voz 1590 12:25 metro cero que hay en la Puerta del Sol pero en plan Mojo

Voz 1626 12:27 y cuando llegó al trono el emperador Constantino dijo él no me gusta mi esto de Bizancio como bautiza una ciudad un tipo que se llama Constantino pues Constantino Pla y así los bizantinos pasaron a ser Constantino politonos un chorizo de gentilicio la ciudad mantuvo su nombre desde el año trescientos treinta a mil novecientos treinta durante seiscientos años justos hasta que llegó el famoso Kemal Ataturk dijo pues Samir esto de Constantinopla tampoco me gusta mejor Estambul

Voz 1 12:57 mira mira

Voz 1626 13:12 Ataturk fue el que dio la vuelta como un calcetín a Turquía convirtió el país en República separó religión y Estado sustituyó el alfabeto árabe el latino impuso el calendario gregoriano permitió el voto femenino el matrimonio civil alguien se estará preguntando a Pachauri en Turquía para que estén retrocediendo en derechos y libertades averigüen porque aquí hemos venido a hablar de que Ataturk mató a Constantinopla y todas las connotaciones imperiales y religiosas que arrastraba para crear la moderna Estambul y lo agradecemos sobretodo porque es más fácil decir Estambul ITA que Constantino poliuretano

Voz 32 13:48 está eh

Voz 1826 13:57 pues sí es verdad sensiblemente más sencillo es más fácil que los apuntamos y ahora por favor no se no se retiren no se vayan a perder por nada del mundo la historia que nos trae hoy Elvira Lindo desde Radio

Voz 33 14:10 esto está dándolo todo ya seis Radio lindos una

Voz 12 14:25 dado particular para observar

Voz 33 14:27 el contar con el viral

Voz 1 14:40 SATE

Voz 1826 14:42 porque de entrada mira que me sabe mal que se vaya a perder esta historia aquí en vivo en directo Carlos Francino que a lo mejor tenemos la suerte que de camino al aeropuerto Nos va escuchando en el taxi sí pero quedó las Hood

Voz 0545 14:54 de qué

Voz 1826 14:56 no me sabe mal que que se pierda Francino esta esta historia porque por primera vez aquí en Radio Lindo Elvira nos va a contar bueno

Voz 7 15:04 como

Voz 1826 15:06 yo qué sé algo en parte la historia de

Voz 0545 15:09 esta canción de causando bien no

Voz 1826 15:11 digo de de tu historia es como si hubiera llegado una novela a tu puerta

Voz 0545 15:15 no no no cuenta mira yo no te voy a contar te voy a contar a Roberto voy a cantar a Francino qué va camino del aeropuerto se lo voy a contar todos los oyentes lo voy a contar a Muñoz Molina que está en otro aeropuerto lo tiene negro a quién me quiero escuchar no bueno esta canción que tiene una letra súper ingeniosa que dije algo así como es el es la hora equivocada es el sitio equivocado aunque tu cara es encantadora pero eso es es la cara equivocado no no es su cara pero es una cara tan encantadora que bueno bien está bien conmigo es la canción equivocada es el estilo equivocado aunque tu sonrisa es encantadora es la sonrisa equivocada es no no es su sonrisa pero son una sonrisa tan encantadora que venga está bien vale está bien

Voz 1826 16:05 estamos ya has escogido esta canción porque podría ser la banda sonora de esa novela así la novela fuera una película tiene todos los ingredientes vaya

Voz 0545 16:16 trataba de hacer la historia corta y resulta que ayer pero al final va a tener que ver con nuestro invitado eh que no estoy contando una historia personal porque si resulta que ayer y yo había quedado con con un amigo que es icono que ha estado aquí con nosotros en el programa alguna vez en esto y me ocupara en los últimos tiempos me dijo como para molestar me un poco que parecía una ejecutiva dije mira no tengo tiempo pero venía a mi casa llena mi casa prepara la comida más barato más rico bien prontito lo vamos a pasar estupendamente

Voz 1826 16:50 todo eso por teléfono por email mirarte

Voz 0545 16:52 cambio de mes total que llega la hora la hora a la hora siquiera la correcta porque me invitado vino muy puntual entonces abro la puerta de casa ideó a un hombre a un nombre que no es el que yo estaba esperando eh en un primer momento pensé que era un mensajero

Voz 34 17:14 no pero no no Levy el

Voz 0545 17:18 paquete con perdón el que esto ellos

Voz 1826 17:23 no han dejado abajo y ahora sube el paquete

Voz 0545 17:26 digo eh

Voz 34 17:29 de quién eres

Voz 0545 17:31 eso por no decirle bien esto estoy no me dice y Raúl yo digo ya pero es que es verdad que es que no no sé de qué te conozco este si me conoces unos conocimos hace un año estuvimos hablando yo soy el que tengo una colección de libros cogía te te pedí que colaborara con nosotros y que no se escribiera un texto y entonces nos quedamos mirando sin decir nada muy listo porque hay que ser osara quiere decir que hay que ser rápido me dice Tú no eres una persona que estaba yo no soy la persona que tú estabas esperando te digo pues mira en estos momentos no me sale una mentira y tú no eres tú ya entonces pues el cogió su mochila al relato más alumbró en la que la llevaba me dijo bueno no te preocupes me voy yo vamos a ver el Raúl verdadera una venido has has venido tú y yo tengo la comida hecha pues que conmigo

Voz 1826 18:35 no lo conocías de nada bueno lo conocía de haberlo visto según testigos

Voz 0545 18:39 no hay entonces la verdad es que estábamos los dos bastante portados no yo por haber metido la pata de esa manera el oye porque tú te presentas en casa de alguien y te dicen que no que es están esperando entonces yo para hacerlo cuarto casi que Le puse delante del Pla todos los canelones inmediatamente no fue gracias a porque digo te gustan los canelones irme dijo es muy común

Voz 1826 19:05 es un comida favorita hombre y que ya le había advertido en la invitación a través de correo electrónico Le habías dicho

Voz 0545 19:11 no ha hablado todavía ha hablado es claro dijo canelones croquetas favorita no entonces seguía guarde coordinados Raúl él me dijo yo pensé esta tía que cada no que nos vamos a tomar un café y me dicen hombre a mi casa y comemos lo que podemos Elvira del de eso no tengo concienciado porque no lo percibo el a lo mejor lo está lo pensado no lo sé entonces oye el encuentro que podía hacer un programa de televisión de estos de encuentros y tal de repente empezó a bien once tuvo que tomar una cerveza para repostar momento no para coger un poco

Voz 1826 19:50 ya os habéis hecho muy bien cómo

Voz 0545 19:52 como dicen los americanos cuando ya el alcohol golpeó un poco la cabeza sesión yo bien pues empezamos a sentirnos como en una conversación de amigos no resultó que era Raúl es limitador que tenemos aquí que es Raúl Gómez tiene como entonces que contarnos porque como bien te dijo era el director de una editorial que publica libros de Ecología interés o relacionados con la ecología y además es el gestor de Equo de la Fundación Eneko in una sorpresa que nos ha traído eh

Voz 1826 20:29 bien Raúl Raúl qué tal buenas tardes

Voz 24 20:31 hola buenas tardes

Voz 1826 20:33 en fin aquí el otro Raúl todavía a esta hora piensas que todo es producto de una cámara oculta de una broma y lo has hecho tú yo de tu vida de tu mundo qué qué paso por tu cabeza cuando te plantas en la puerta de Elvira Lindo y te dice

Voz 7 20:49 y tú quién eres lo que pienso ahora es casi una casualidad maravillosa y además la consecuencia por ejemplo es que estoy aquí claro que sí que comí con Elvira Lindo y estuve un rato hablando con un verdadero placer pero lo que piensa en el momento que la vi bueno ella se tenía que haber visto la cara que puso porque nos lo pueden imaginar como diciendo qué es esto quién es este como está digo yo de esto claro yo yo en la había convencido por correo electrónico para tomarnos un café porque yo quería presentarle la colección de libros de repente y ella dice veo tu café pongo unos canelones

Voz 35 21:21 pero de repente en otro de los emails cambia el tono de repente lo mucho más cercana

Voz 0545 21:26 incluso demasiado bueno

Voz 7 21:30 a mí me dice que vaya a comer a su casa

Voz 1826 21:34 no noté nada extraño en ese cambio nadie lo dije no no

Voz 0545 21:36 venga a comer a mi casa que estoy sola bueno mansa dejar este vamos a vamos a dejar este tema

Voz 7 21:43 yo sí que le decía yo creo que sí si ella repasa todos los emails intente siempre mantener las distancias se yo le decía bueno no voy

Voz 35 21:53 dejar de sentirme un intruso pero acepto encantado ahora era no no han no quería asegurarme de que no me confundía con

Voz 7 22:01 otro pulso decía lo del intruso por ejemplo estoy imagínate

Voz 0545 22:04 lo que es una conversación hay que estar abierto a todo en la vida lo que es una conversación en una amistad que empieza de cero en en una mesa frente a frente no entonces de que hablábamos bueno pues

Voz 7 22:16 porque que querías vender tú a Elvira que él quería contener quiero sí bueno yo dirijo una colección de libros sobre pionero del ecologismo y que en su momento yo conocía Elvira dos minutos que las al té en una presentación de un libro

Voz 0545 22:29 hace un año no llega pero si hacemos

Voz 7 22:31 un montón de meses conseguí que me diera su correo electrónico Le mandé unos correos y lo que conseguí fue que me que me concediera a tomar un café juntos para presentarle la colección pedirle alguna cosa lo que un concreto quería el otro día era que viniera a un recital que vamos a hacer por el bicentenario de Walt Whitman que es el último que hemos publicado en la colección el libro dos hoy el poema de la tierra que vamos a hacer el Museo de Ciencias el treinta de mayo quería que Elvira fuera unas personas que que recitar a los poemas

Voz 0545 22:59 antes de que se nos pase a ese recital puede ir la gente

Voz 7 23:02 sí sí sí sí haremos haremos un formulario descripción porque el el espacio del salón de actos del Museo Nacional de Ciencias es limitado ya nos pasó hace dos años con el bicentenario de Foro que se quedó gente fuera pero sí sí claro será abierto al público y gratuito y lo único es que habrá que registrarse yo eso ya lo notifica haremos con tiempo y si te lo va a ser el cerebro pasa también para que tú lo comparta precisamente escuchábamos

Voz 0545 23:25 era un poema de Miguel Hernández y hablábamos entre nosotros ahí fuera sobre Miguel Hernández como poeta de la naturaleza que tú crees que en España hay pocos poetas como ocurre en Estados Unidos al mundo anglosajón que hay muchos más poetas que hablen de lo natural

Voz 7 23:42 y poetas contemporáneos si te soy sincero no lo sé porque no no tengo no soy un lector de poesía contemporánea fiable pero sí que Miguel Hernández quizás sería el poeta español que más eh vive la naturaleza en todos los sentidos tanto personal como poético porque él mismo

Voz 0545 24:01 pero claro exactamente además orgulloso

Voz 7 24:03 el poema que comentábamos antes de entrar en antena así afirmación en la aldea es él reivindicando la vida en la aldea Hay criticando la vida de la ciudad

Voz 0545 24:12 pero mira pero nos dio tiempo a hablar cosas muy muy interesantes aparte de que recordaremos en su momento lo del bicentenario de Houellebecq Guzmán me contó Raúl porque claro ahora hay muchas mucho un movimiento juvenil muy importante ecologista para detener este deterioro medioambiental y entonces él me habló de su niña cinta de a su familia todo pero ya estoy entrando en esta esta familia no sabe que cuando yo entro en abrir entonces para no entonces él me enseñó un trabajo que esta niña ha hecho en el colegio y aquí la tenemos a cinta íbamos a escuchar primero lo que ella escribió sobre los gorriones

Voz 36 24:55 hablar de un asunto muy serio están desapareciendo y eso no lo podemos permitir coreana ha vivido cerca de los humanos por eso su nombre científico es ser domésticos ha conseguido extenderse por todo el planeta tiene desde hace unos años se están desapareciendo densidades te todo el mundo situaciones especialmente grave en Europa en ciudades como Londres serás han desaparecido prácticamente en el resto están reduciendo bastante por ejemplo en España CNE según la SEO perdido nueve millones mejor Llanes Veinte años de ser el gorrión común Papa Sara FERE el Corriere poco común pedir que estará desapareciendo les afortunadamente nadie sale el dicen que por las cotorras no rácano pero no sólo están en actividades en las que hay es especies otros

Voz 1826 26:01 está extinta en el en el vídeo cinta que está aquí con nosotros está o la cinta que tal cómo estás Millán muy bien yo encantadísima de conocerte ya cuando me han enseñado el vídeo que yo no había tenido oportunidad de ver cuando me lo han enseñado esta esta mañana he pensado pero cinta sabía mucho ya de gorriones o estudias te como si fuera para un examen para hacerlo del vídeo

Voz 0545 26:27 su pase lo contagio

Voz 1826 26:30 su papado de dónde te viene Tito eso finta

Voz 37 26:34 pues de mi padre de tu si os a tú

Voz 0545 26:36 a veces te sientes ecologista ya te sientes un activista por el medio ambiente

Voz 1826 26:41 sí como eh

Voz 0545 26:44 Paul cuéntanos porque ayer precisamente hablábamos de que en realidad hay que hacer una pedagogía pero para toda la población no solamente para los niños tal vez me decías que les son los niños los que mejor entienden que tienen que tener un futuro limpio o que tienen que tener esperanza cómo se hace esa pedagogía como les decimos a la gente que el planeta está en peligro

Voz 7 27:06 lo que comentabas no solamente que hay que educar a los niños que hay que enseñarles que es es cierto son vio sino que hay que aprender mucho de ellos tenemos más casi que aprender en estas temas que que que enseñarles porque ellos tienen la mente limpia de las cosas que luego nos van contagiando la sociedad ahí para ellos las cosas son muy sencillas entonces el aire como lo quieres limpio como a cualquier precio el agua como la quieres limpia como a cualquier precio entonces siempre va a ser la opinión de un niño la que te va a poner contra las contradicciones y ellos en cambio lo tienen lo tienen

Voz 14 27:41 por clarísimo

Voz 7 27:44 entonces hay veces que pensamos en que educarles es decir las cosas y eso es importante pero es mucho más importante que hacemos es decir predicar con el ejemplo hay veces que pensamos que los contenidos educativos tendrían que ser así basado pues a lo mejor no a lo mejor el consumo diario a lo mejor es la cómo vivimos a lo mejor ese sitio utilizas la bici o si tu rechazar productos envasados de plástico y ellos ven quedó haces eso sirve más que que en el aula se lo digan yo creo en el trabajo en perdonen el colegio el trabajo que se hace no es malo manolas general

Voz 0545 28:16 está empezando si sí si se puede mejorar

Voz 7 28:19 su puesto ya hay que ya hay que meter muchos contenidos pero pero el problema no están en las aulas el problema está fuera de las aulas el problema está nuestra forma de consumir que es lo que ellos ven el problema está en cuáles son los modelos de éxito de la sociedad saquen que nos venden los medios de comunicación eh pues que consumimos mucho que el que más tiene es el el referente es ese ese problema lo veo mucho peor y más difícil de combatir que el que el de las aulas

Voz 0545 28:45 yo sé que tú no eres pesimista por no logrado saber quiénes pesimista por naturaleza pero esta cosa que se dice de es que muy pronto vamos a tener que cambiar nuestros hábitos de vida el otro día salía el estudio sobre el clima en España y la verdad es que te asombraba ITA te porque creo que va a haber cinco semanas más de verano es verdad que vamos a tener que cambiar esa vida que vamos a tener va a ser o puede ser un cambio que además no nos de otra idea de de lo que es el disfrute

Voz 1826 29:15 cinco semanas de verano tenemos ya más en este país desde los ochenta que es desde antes de ayer practicamente

Voz 7 29:23 yo me acuerdo de mi madre que crió a seis hijos con muy pocos recursos y fue muy duro y sin embargo luego cuando ya crecimos decía ya como echo de menos aquellos años en los que todo era difícil pero era muy felices yo creo que si convertimos la sociedad a una sociedad menos cómoda bueno puede que sea un poquito más difícil pero yo creo que vamos a ser más felices creo que vamos a ganar con el cambio y ese cambio hay que hacerlo porque además y no vamos haciéndolo sin empezamos cuanto antes sino hay una transición pues no vamos a pegar una leche con quién te en sí

Voz 0545 29:53 niño el ecologismo el amor hacia el ecologismo

Voz 1826 29:56 porque finta es lo que ha visto en casa aclara parte de lo que escucha en el colegio pero es evidente pero voy a ti

Voz 7 30:01 sí sí pero fíjate que que que tengo tres hijos cada uno es distinto que que también la persona tiene algo dentro que le llama antes lo que le llama después que lo ve de una manera o lo ve de otra en mi caso no lo sé yo la verdad es que en en en lo educativo tengo siempre el referente mi madre de la gente que les rodeaba no en los años de la transición cuando cuando yo era niño no pues había una gente con con una ilusión y poniendo en marcha proyectos cooperativos historias que eran que eran fabulosas y ahí había ya un proto ecologismo no era como el ecologismo que podamos considerar de ONG's por decirlo así pero sí que había un ansia por volver al campo por por aislarse un poco de la locura de la sociedad bueno pues eso imagino que fue que fue filtrándose seis mi luego ya perdón cuando he llegado adolescente mi familia se fue a vivir a la huerta y ahí empecé a fascinar con los con los animales la huerta Murcia que que de allí y empezaron a fascinar me los animales ya fui entrando

Voz 0545 30:58 más así como vivís vosotros los ecologistas tú eres el director de la Fundación Equo cómo vivís todo este movimiento juvenil que está viendo y que además dices es que a veces son niñas de niñas de de quince años

Voz 1826 31:11 cinta tú me perdura tú conoces sabes quiénes Greta razón Wert Ainhoa una cuenta de

Voz 0545 31:16 Pedro y quiénes quienes

Voz 37 31:17 sí es una adolescente que carteles dijo que el cambio climático está afectando se pulsa en la puerta de como ya se beneficia

Voz 7 31:31 lamento

Voz 37 31:34 Vélez a decir que esto no puede seguir

Voz 1826 31:36 pasando tú has hecho algo parecido o va a hacerlo esperas hacerlo como estos lo has hecho te he visto

Voz 0545 31:43 pero qué pensáis este movimiento de Raúl

Voz 7 31:46 pues es absolutamente esperanzador primero cualquier movimiento que surge de la sociedad tiene mucho más potencial transformador que uno que venga de arriba y este movimiento viene de una chica en concreto pero ha contagiado ya a miles de jóvenes en toda Europa esta generación lo que dice es totalmente verdad es nosotros no tenemos por qué vivir peor por vosotros sea por lo que vosotros estáis haciendo al planeta nosotros tenemos derecho a poder disfrutar bien y además lo haríamos mejor que vosotros los

Voz 1826 32:15 equívocos no siempre son felices como demuestra esta historia que nos ha traído Elvira Lindo hemos conocido a Raúl a cinta antes comentaba Elvira hemos cerrado la la anterior ahora con un poema un poema pero drapeado por nuestra nuestra nueva compañera en en todo por la radio con motivo

Voz 28 32:34 el setenta y siete haré el setenta y siete aniversario de la

Voz 1826 32:38 este de Miguel Hernández Nos vamos también con con otro poema una hoja de hierba de Walt Whitman como homenaje final por el bicentenario del nacimiento de este poeta de la naturaleza que se cumple por cierto el próximo treinta y uno de mayo Raúl Elvira cinta muchísimas gracias

Voz 0545 32:54 un besito y muchas gracias por ese trabajo sobre los gorriones tan precioso gracias muchas gracias

Voz 24 33:02 creo que una mujer de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo de la reguló son igualmente perfectos Ike la rana es una obra maestra digna de los señalados el azar Zamora podría adornar los salones del paraíso y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las orquestas Mikel Labaka que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas dique un ratones milagro suficiente como para hacer dudar

Voz 1 33:37 yo estoy aquí yo solo Carmena han dado alojamiento más pero

Voz 39 39:53 el Gobierno de España aprobado hace dos semanas un Plan en Energías Renovables para alcanzar los objetivos marcados en Europa desde la Asociación de Empresas de energías renovables APA son optimistas Así lo explica su presidente José María González

Voz 1826 40:06 ambicioso no significa que sea inviable no

Voz 46 40:08 de lo contrario viable es pasa es que tenemos que poner cuanto antes en marcha toda la maquinaria para poder cumplir ese plan del sector la tecnología incluso la sociedad ha hecho una economía está preparada hay puede conseguir esos objetivos no

Voz 39 40:21 curioso es que España sea el país con mejores condiciones para de esa

Voz 1590 40:23 apoyar proyectos fotovoltaicos pero que alemán

Voz 39 40:26 ya sea quién tenga el liderazgo en Europa la empresa alemana Solar ostenta el premio a mejor módulos fotovoltaicos dos mil diecinueve Ernesto a su presidente en España nos explica algunas de las razones principales por las que esto es así Educación Política

Voz 47 40:41 la fotovoltaica en España durante muchos años ha estado restringida a las empresas todos los inversores esto es lo que realmente fue un error porque nos ha costado bastante retraso en Alemania fotovoltaicas es una tecnología popular digamos sea educado en los colegios se ha buscado en los ayuntamientos que ha favorecido hice sigue favoreciendo chats y nosotros tuviésemos la potencia instalada que hay ahora mismo en Alemania llena podríamos haber tenido personalmente hubiesen implemente otras políticas pues estaríamos hablando que estallaran mismo obtendría un treinta o un cuarenta por ciento de los bucaneros acción eléctrica de origen fotovoltaico

Voz 39 41:14 por el momento tenemos un diecisiete por ciento de energía de autoconsumo IN ese porcentaje se encuentra hubo Valente que decidió hace unos meses mejorar su economía ya ayudar al medio ambiente con la empresa contigo energía

Voz 48 41:27 uno de los principales motivos ha sido el gasto y el precio de la electricidad proto una concienciación con el medio ambiente nosotros en una de nuestras búsquedas hemos aterrizado en la página de continuar energía la verdad que el resultado final ante por ejemplo hay que hemos tenido marzo con mucho sol que estamos prácticamente gastando cero de electricidad aprovechando toda la energía solar yo creo que es la inversión importante pero que a corto a medio plazo traerá

Voz 39 41:55 el cambio no es sencillo y menos en un campo donde las decisiones a veces se toman teniendo en cuenta más variables políticas que no técnicas así que la batalla continuó

Voz 12 42:04 los él Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 49 42:10 a quedarte

Voz 24 42:14 es una mentira que nos hace darnos cuenta

Voz 49 42:16 vialidad

Voz 24 42:19 adelante

Voz 50 42:21 Miquel del Pozo

Voz 1590 42:29 a Mikel qué tal buenas tardes Roberto estás abrimos una nueva Ventana del Arte para sumar

Voz 1826 42:36 Nos a uno de los cuadros imprescindibles cuando uno visita al Louvre hoy vamos a hablar de arte pero también de Historia estén muy atentos porque nuestra lección de hoy empieza precisamente ahí viéndonos a París

Voz 0136 42:46 Faris Museo del Louvre paseando por los jardines de las tutorías digamos ante un arco de triunfo que nos invita a pasar por él como aquí a los emperadores romanos al fondo Nos esperan la gran pirámide la impresionante estructura de cristal a la que nos dirigimos estamos entrando en uno de los museos más grandes del mundo abandonamos la ciudad de hoy para entrar en un espacio que contiene todos los tiempos nuestro viaje por el interior del museo Nos lleva detenernos ante una pintura de dos metros y medio de ancho por más de tres de alto fue pintada en mil ochocientos treinta pero su contenido sigue siendo extremadamente actuar junto a nosotros un hombre le muestra su hijo con el teléfono la versión digital de un periódico amplían la foto de portada la comparan con el cual en la fotografía aparecen cajas piedras y demás escombros amontonados es una barricada cerrando el paso de una casual el humo de las bengalas Un pide la multitud que llena la calzada por detrás de los edificios colindantes se intuye el humo de un incendio en muchos tienen el brazo alzado gritando una mujer sea subido a un semáforo con una bandera tricolor emulando la figura del cuadro que tenemos delante nuestra mirada va constantemente de la pintura al teléfono y el teléfono a la pintura hay muchos paralelismos entre una y otra entre la imagen pintada en los disturbios de la calle se respira al mismo anhelo y la misma necesidad la resonancia son constantes incluso

Voz 0545 44:18 brillo de los chalecos que llevan los hombres y mujeres

Voz 0136 44:21 fotografía del periódico encuentran sueco en la túnica amarilla que viste la mujer del cuadro la libertad viste de amarillo estamos ante la libertad guiando al pueblo de huyen de la guerra una pintura de mil ochocientos treinta que va mucho más allá del acontecimiento histórico que representa sigue viva en pleno dos mil diecinueve palpita

Voz 1826 44:46 sigue viva hemos hecho este ejercicio ese paralelismo de ficción histórica hoy a lo mejor de la hubiera pintado lo que describiríamos Aquino en este momento disturbio reivindicaciones en las calles en las calles de París chalecos amarillos estamos Brickell ante uno de los imprescindibles como decíamos la libertad guiando al pueblo exactamente qué momento hemos representado en el cuadro original

Voz 1590 45:10 claro la pintura narra los hechos y de julio de mil ochocientos treinta cuando el pueblo de París arremetió contra el Rey contra Carlos X porque había suprimido el Parlamento por decreto y quería restringir la libertad de prensa entonces tiene los disturbios se convirtió en un levantamiento donde todo el pueblo las distintas clases sociales se rebelaron contra ese poder que consideraban injusto esa idea de rebelarse contra el poder injusto es lo que vemos en la pintura de la pinta justo ese momento donde todo el pueblo a la ciudad según él ideando los a todos ellos la figura de la libertad

Voz 1826 45:40 es una crónica periodística también de ese momento precisamente verdad ocurre en mil ochocientos treinta al cuadro en mil ochocientos treinta

Voz 1590 45:47 lo pinta unos en esos nueve meses después se pone a pintar además le escribe una carta a su hermano donde dice emprendido un tema moderno una barricada sino he luchado por la patria al menos Pin Tarek para ella

Voz 1826 45:58 ya el afgano había participan los hechos pero

Voz 1590 46:01 los vive Iker he pintado yo ya parásitos

Voz 1826 46:03 dado pero bueno después veremos a ver si alguno de los personajes no es la como es la libertad la figura femenina porque desde luego es es el referente

Voz 1590 46:12 claro ser referente es la mujer la mujer que está la composición piramidal ella está la parte superior está alguna manera dirigiendo pero no es una mujer real expresa expresa una idea ese ese anhelo de libertad a la que está siguiendo a todo el pueblo que vemos detrás es demasiado pero también es bastante humana a de la juega es decíamos es un relato histórico es un documento histórico pero también es una es una alegoría esa actualidad pero también es ficción entonces hay una reminiscencia no recuerda a las diosas griegas a va desnuda el vestido que lleva lleva un gorro fijo que se era un símbolo de libertad

Voz 1826 46:50 la bandera evidentemente a en la mano

Voz 1590 46:52 pero también lleva Bello en la axila a tiene la axila peluda Panizo la humaniza eh es esa mezcla pero evidentemente es una es una figura alegórica

Voz 1826 47:01 ya quiénes qué papel tiene el hombre a los pies de de la libertad estás

Voz 1590 47:06 las figuras para mí más más más impresionante también clave del cuadro justo a sus pies hay un hombre que levanta la mirada hacia ella si nos fijamos bien veremos que por su pecho cae un cero de sangre está herido y seguramente ha herido de muerte pero en ese momento en eso en ese último suspiro mira hacia arriba como preguntando si su muerte habrá valido la pena así si habrán conseguido la la libertad y es curioso porque el la ropa que lleva este hombre son los mismos colores que la Vendée

Voz 1826 47:33 era la bandera francesa el azul y el blanco y el rojo y la juventud la juventud también también se revela ahí vemos ahí aún aún chavalín a un personaje muy muy joven cuadro

Voz 1590 48:05 la quiere representar a toda la sociedad están todos los estratos Se también casi todas las edades justo a la izquierda de la de la libertad vemos a este joven este joven chico que lleva lleva una una una cartera colgada podría ser un estudiante un repartidor de periódicos pero lo que vemos es es que es un muchacho un muchacho que también se ha sumado a Se dice que esté que este muchacho inspiró a un personaje de la novela

Voz 1826 48:27 es lo primero que te iba a decir no sería nada descabellado

Voz 1590 48:30 sí sí sí parece sacado vamos en realidad

Voz 1826 48:32 Víctor Hugo los sacar

Voz 1590 48:35 que se inspiró en el cuadro pero sabemos por los registros policiales de la época que en la revolución participaron niños murieron niños los que había niños de esta edad similar a los que pinta de la Copa

Voz 1826 48:45 todo el pueblo aparece representado todos los decías en el en el cuadro el burgués el trabajador el artesano los ganaderos de la

Voz 1590 48:54 hemos antes estaba o no esto hay algunos que dicen que está ahí un personaje justo simétrico al niño el del sombrero que le llaman El burgués que algunos dicen que esa el propio Delacroix que sea que sea representado pero lo cierto es que si lo comparamos con algunos autorretratos que ciertamente sabemos que hizo de Lakua no se parece mucho a ese alguien importante y solamente a lo mejor era un amigo suyo un poeta alguien tiene un rostro que seguramente se podía identificar pero no creo que sea Drogba

Voz 1826 49:21 como hay mucho simbolismo ahí lo que quedan nebulosa al fondo del cuadro la ciudad

Voz 1590 49:26 es Paraíso Express es París claro porque cuando vemos la imagen la imagen se convirtió en un icono es ese anhelo de libertad pero es también un documento no una revolución que pasó en París y nos fijamos a la derecha el cuadro detrás del humo se intuyen las dos torres de Notre Dame identificamos Notre Damme que además en una de ellas está colgada la bandera la bandera de la revolución como queriendo decir que ha llegado incluso a ese punto emblemático de la ciudad y también a la Iglesia por delante vemos los típicas a Construcciones parisinas

Voz 1826 49:55 claro no era momento en el que estuviera otro de los símbolos de nuestro tiempo o la Torre Eiffel

Voz 1590 50:00 de haberlo estado seguramente todavía no se había construido pero si hubiera estado construida sobre antes es lo que habría pintado porque es él quería que se viera que estábamos en París ir las Torres de Notre Damme eran el símbolo en ese momento

Voz 51 50:15 no no era veinte enero horrible la vida

Voz 1590 50:34 y dar la sangre por la revolución hay muertos muertos que estaban en primer plano de la esté en primer plano es lo primero que vemos de además tal como tienen colgado en el Louvre que está un poco alto lo tenemos prácticamente ante a la altura de los ojos a del afganos condenada Nos muestra que esa revolución que esa que esa revuelta tiene tiene sus sus implicaciones ya hay estos muertos de los dos bandos y nos fijamos a la izquierda demo seguramente lo que sería un revolucionario que aprendió los pantalones una figura casi desnuda que tienen reminiscencia también con esculturas clásicas ya al otro lado vemos soldados soldados caídos defendiendo son dos es una lucha es una batalla ella pero lo curioso de la de la tinta abre los significativo cuando nos ponemos delante están esto es muertos en primer plano pero la revolución pasa por encima viene hacia nosotros está casi tan saliendo a Oliver hasta saliendo el cuadro hacia nosotros o nos unimos a ella o nos pasará por encima

Voz 1826 51:25 este tipo de cuadros que decíamos antes que son como la crónica de

Voz 1590 51:28 de momento el cuadro político

Voz 1826 51:30 desde luego eran comunes en la época bueno es una

Voz 1590 51:33 sí exterior de Alarte Giulio Carlo largan dice que este es un es el primer cuadro político moderno pero en realidad toda pintura es política cualquier pintura expresa un posicionamiento en el mundo pasa que hasta hasta este momento las pinturas sobretodo expresaban la visión del poder que encargaba a la pintura y la pintura servía para reforzar el poder de los Reyes o de la iglesia para esos autorizó a Alarte siempre estas son las primeras pinturas donde es el propio pintor que se posiciona a frente al poder

Voz 1826 52:02 es una pintura histórica para un capítulo un episodio histórico pero hay quien no duda en en de decir que esta revolución fue la que cambió de verdad la ciudad de París