La Ventana (28/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:00 pon las siete las seis en Canarias el Parlamento británico volverá a votar mañana otra vez sobre el Brexit votarán sobre una parte del acuerdo alcanzado con la Unión Europea se va a presentar una moción en el Parlamento se discutirá hice votará una parte que no es la política y cuyo alcance y repercusiones todavía se desconoce mientras en Bruselas se han reunido esta mañana de forma extraordinaria los embajadores de la Unión y no hay entusiasmo precisamente respecto a esa votación corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:31 buenas tardes la verdad es que hay mucha preocupación porque tras analizar los resultados de los votos día ayer el temor aquí generalizado es que a mí vuelvan a fallarle las cifras también en el tercer intentó en la práctica he visto desde aquí esto obliga a empezar la preparación del Consejo Europeo extraordinario previsto ya la semana pasada un Consejo para la semana del próximo diez de abril que es la fecha en la que están manejando si para ordenar el trabajo los representantes de los veintisiete gobiernos Yemen

Voz 1454 01:02 fue la noticia que acabamos de conocer el régimen de Maduro ha anunciado la inhabilitación del presidente encargado Guaidó para eh

Voz 0527 01:08 el sitio de cargo público durante quince años

Voz 1454 01:10 considera que ocultó falseó presuntamente datos de su declaración jurada de patrimonio y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales se justificar la Sareb el banco malo en el que se concentraron los activos dañados de los bancos procedentes de la burbuja inmobiliaria ese banco malo perdió el año pasado más de ochocientos millones de euros Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 01:31 buenas tardes ochocientos veintiocho millones de euros son cincuenta y cinco por ciento más que el año anterior la Sareb lo justifica por la fuerte competencia de la venta de carteras de créditos de los bancos

Voz 1 01:41 con fuertes descuentos por lo que le

Voz 0527 01:44 entidad seny pública está adoptando ahora dice por transformar esos préstamos en inmuebles para preservar su valor el banco malo vendió el año pasado un total de veintiun mil ciento cincuenta y dos inmuebles por los que ingresó algo más de mil cuatrocientos millones de euros a un precio medio de sesenta y seis mil en sus seis años de existencia la Sareb ha colocado en el mercado un tercio de los activos devaluados de los bancos que fueron rescatados con dinero público a raíz de la crisis

Voz 1454 02:09 final una mujer que llevaba tres meses en estado de muerte cerebral ha dado a luz a un niño tras casi treinta y dos semanas de gestación ha ocurrido en un hospital de Oporto en Portugal nos lo cuenta Aitor Hernández

Voz 1010 02:20 hoy en el hospital de Sao Joao de Oporto ha nacido pues Cesaria el bebé de una mujer que llevaba tres meses en estado de muerte cerebral Salvador el nombre que le han dado al niño han ha sido otras treinta y un semanas y seis días de gestación con un peso de uno coma siete kilogramos adecuado para su edad gestacional la madre sufrió un ataque de asma agudo a las doce semanas de embarazo ir tras un tiempo en coma inducido entró en muerte cerebral a las diecinueve semanas Se trata del segundo bebé nacido de una madre en ese estado en Portugal en Lisboa en dos mil dieciséis pasión niño de una madre que lleva quince semanas en muerte cerebral el mayor periodo de supervivencia registrado en la historia del país vecino

Voz 1454 02:59 vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 0527 03:02 tan importante para las aspiraciones de los españoles en Euroliga de baloncesto

Voz 1403 03:06 hoy y mañana se juega la penúltima jornada de la fase regular

Voz 0527 03:08 dar desde las ocho hoy el Madrid visita al Panathinaikos buscando la segunda plaza en la que ahora hasta el CSKA desde las nueve el Barça recibe al Buducnost ganas asegura la quinta posición también juega hoy el Herbalife Gran Canaria en la cancha del mando del Maccabi a las ocho y cinco sin nada en juego los isleños además en fútbol la Federación ha decidido unilateralmente prohibir empezar partidos oficiales en España antes de las siete y media en la época de calor es decir del veinte de mayo el quince de septiembre cada año aunque el presidente arraiga Javier Tebas ha dicho que los horarios los va a seguir poniendo la Liga ya en ciclismo sigue el éxito de los colombianos a la vuelta Cataluña hoy Victoria del liderato de Miguel Ángel Superman

Voz 1454 03:42 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que ha pasado este jueves a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 1454 03:57 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista acordes

Voz 2 04:38 un verano un viaje un destino una filosofía de vida una isla que te enamorada tu y Jamaica

Voz 5 05:08 hola cariño acabó de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra pesetas de alquiler o este puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya si te cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 2 06:45 la buena elección La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 12 06:51 Schumi no

Voz 13 06:54 no

Voz 12 06:58 brindar todo esto eso eh

Voz 13 07:09 eh

Voz 12 07:15 eh

Voz 1826 07:21 las siete de la tarde y siete minutos seis y siete en Canarias bueno correr está de moda esas es una evidencia la que no hace falta que reincida vamos porque hasta el marciano que viniera a visitarnos que echara un ojo a cualquiera de las calles de una de nuestras ciudades se daría cuenta sería una de las primeras conclusiones que que sacaría es posible que incluso a esta hora de la tarde a alguno de nuestros oyentes esté precisamente practicando Running llevándolos quién sabe si con algo de música como esta que está sonando de fondo pero lo que hoy hemos conocido es algo importante para esos corredores es importante conocer cuáles son las ventajas y desventajas de correr precisamente en las grandes ciudades se han dado a conocer como decía los resultados los datos las conclusiones a las que se ha llegado en ese estudio sobre la práctica deportiva y la calidad del aire en zonas urbanas es un estudio que han hecho que han presentado el RACC Zurich Seguros nos escucha chao Marfil Woods que es coordinador de estudios de la Fundación RACC más figuras qué tal buenas tardes hola buenas tardes qué es lo que analiza este estudio ciudades alguna de ellas no algunas de las principales ciudades españolas

Voz 14 08:26 las calles horas niveles de contaminación

Voz 15 08:30 correcto hemos salido a analizar las zonas urbanas más utilizadas para los runners cinco ciudades españolas Madrid Barcelona Sevilla Málaga y Donostia dentro de estas ciudades hemos seleccionado los cuatro puntos con más afluencia Rage

Voz 1403 08:47 hay algún resultado así Giamatti

Voz 1826 08:49 vivo no se de alguna de estas cinco ciudades Madrid Barcelona Sevilla Málaga San Sebastián

Voz 14 08:54 hay algún dato así como para que sea motivo de alarma

Voz 15 08:59 motivo de alarma no hemos encontrado ninguno sí sí que es verdad que eh es una información que debería estar debería ser muy útil para los runners debería estar en en alguna de aplicación de habríamos conocer las concentraciones de de contaminantes en tiempo real creemos Port por planificar los entrenamientos adecuarse en este sentido lo que hemos visto en que es que por ejemplo en en Madrid con Barcelona la hay diferencias significativas entre las calles con y sin tráfico en Madrid por ejemplo hay el doble de partículas en suspensión a en Caldes con tráfico mientras que de dióxido de nitrógeno es también casi el doble

Voz 1826 09:43 me imagino que lo que constata este estudio porque diciendo en Madrid ya que se ha centrado en la capital que es muy diferente salir a correr por el Paseo de la Castellana y en hora punta hacerlo cerca de la Casa de Campo no esa es una evidencia lo que pasa es que lo que hace es constatarlo este estudio para que no haya ninguna duda

Voz 15 10:01 sí hemos puesto un poco cifras sobre sobre la mesa también constatar que sí que es verdad que hay diferencias en la concentración de contaminantes además el runner pues a inhala mucho más aire cada paso en relación con con otra persona que no esté practicando deporte pero a pesar esto ha en ningún caso recomendamos los salir a correr no recomendamos quedarse en casa sino que al contrario hemos visto también en este estudio que el sedentarismo a sí que es peligroso para la salud a largo plazo

Voz 1826 10:40 el sedentarismo sí que es peligroso de momento más peligroso que los niveles de concentración de de alguna de nuestras ciudades las analizadas como como decía que entre ellas cuál sería la mejor y la peor parada de lo que han podido media

Voz 15 10:57 no hemos nuevos ha entrado en el comparativas entre ciudades lo que sí que hemos visto es que a hay algún patrón bastante definido en todas ellas por ejemplo a la franja horaria de los del me debía de doce a dos de la tarde a él este horario la las la concentración de contaminantes es mucho más baja entonces se recomienda a como mejor hora para salir a correr en vía laborable

Voz 1826 11:26 sí sí salir

Voz 15 11:28 es un domingo por la mañana como tal y a los días festivos la calidad del aire es muy superior en comparación a

Voz 1826 11:38 a los días laborables del la

Voz 15 11:40 la totalidad de de los puntos los

Voz 1826 11:43 este dato del mediodía los días laborables de doce a dos sí que me ha sorprendido podría darnos no sé un paseo una calle un parque es uno de los idóneos para correr en cada una de estas ciudades

Voz 15 11:56 bueno pues por ejemplo en Madrid el el Parque del Retiro aislada la zona que que sale mejor parada a en Barcelona pues tenemos era el el Paseo de las aguas que ya está casi dentro del parque natural de Collserola en Sevilla el itinerario más recomendable para hacer ejercicio es la avenida Isabel La Católica por lo que hace a Málaga con más recomendable sería al Palmeral de de la sorpresa en Donostia a hemos constatado que las Plaza Ibarreta sería lo más aconsejable de los puntos que estemos analizado que hemos salido a analizar los puntos donde había más concentración de de personas practicando deporte

Voz 1826 12:43 muy bien pues hemos tomado nota por cierto este es un estudio he han empezado por estas ciudades se irá ampliando el lo pueden consultar a aquellos que estén interesados no sé si se va a ir ampliando en tiempo real para ir conociendo nuevas nuevas informaciones

Voz 15 12:58 para es una recomendación que que hemos hecho a las administraciones cada administración a cada ciudad tiene sumó su red de de control y vigilancia de la calidad del aire pero a nivel de ciudad bajando a nivel de detalle calle por calle esta información eh no está disponible sería muy interesante que el IER general a la gente que practica deporte en la sociedad en general pudiera conocer esta información de antemano para planificar sus sus entrenamientos o incluso a dar esta información que nos interesa a todos

Voz 1826 13:36 como sea que no de momento pero no es descartable que después de haber abierto ustedes la vía a través de este estudio pues en el futuro nos puedan ir informando incluso alguna de las aplicaciones luego que llevaban los runners para saber en qué momento en qué hora en qué ciudad en qué lugar estamos más o menos expuestos a la contaminación más Figueroa coordinador de estudios de la Fundación RACC que ha participado activamente en este estudio sobre la calidad de nuestro aire para los runners muchísimas gracias

Voz 15 14:06 muchas gracias a vosotros gracias y buenas tardes

Voz 1826 14:08 contaminación por aire contaminación por tierra incluso en el subsuelo las toallitas húmedas imagino que han oído ustedes hablar de los daños que pueden provocar al medio ambiente eh bueno cuestan hasta seis euros por persona al año la mala práctica de tirarlas por el inodoro atascadas cañerías contamina también al contrario que el papel higiénico y muchas de ellas por mucho que tengamos la idea o hasta el momento incluso no informaran de forma correcta y los fabricantes muchas de ellas no se deshacen precisamente Valencia está sufriendo un atasco un atasco de varios kilómetros en el colector Norte producido por cinco mil toneladas de esas toallitas higiénicas Radio Valencia ampara Koch qué tal buenas tardes hola buenas tardes Roberto a ver cómo hemos llegado hasta aquí cuál es la situación en este momento Amparo

Voz 0122 14:58 pues desde luego hace tiempo que se viene denunciando esta situación pero se está llegando a extremos realmente insostenibles como decías hay ya un atasco de tres kilómetros y medio en el colector norte de la ciudad de Valencia un atasco aunque parezca mentira provocado por esos desechos de toallitas higiénicas que se tiran al inodoro desde que se iniciaron los trabajos de limpieza de este en este colector ya se han extraído cinco mil toneladas de residuos irse considera que el atasco dicen los expertos está confinado ir ahora mismo ya está limpio y uno coma seis kilómetros de los tres y medio afectados

Voz 1826 15:33 los que que se ha planteado el Ayuntamiento hace para para para evitar los primero para desatascar lo que estaba atascado pero sobre todo de cara al futuro

Voz 0122 15:42 claro el Ayuntamiento la verdad es que se lo está tomando muy en serio porque es un problema muy grave en Atenas lo que pedir al Banco Europeo de Inversiones nada menos que ciento sesenta millones para renovar toda la red de saneamiento no sólo el problema éste de las toallitas que se realizará en tres fases hasta dos mil treinta y cinco el colector Norte necesitará cerca de doce millones de euros de inversión total para su limpieza y mejora y además el Izar campañas de concienciación muy importante hacia el ciudadano por una parte para que no tire esos desechos al inodoro y también a las empresas a los fabricantes para que comercialicen nuevos tipos de toallitas que aunque no sean inocuas totalmente sí que sean menos nocivas de hecho ya se han realizado algunas campañas en colegios donde bueno pues se plantean experimentos

Voz 1826 16:30 simulaciones para que los niños B

Voz 0122 16:32 a los efectos de este hábito de tirar las toallitas y así pues lo lo traslade al resto de la fama

Voz 1826 16:38 sí porque al final desde luego la responsabilidad está en cada uno de nosotros en nuestras manos aunque también a final de la semana pasada supimos como las empresas del sector los fabricantes se habían puesto

Voz 14 16:47 de acuerdo para para hacer la advertencia clara

Voz 1826 16:51 eh contundente de en los envases de estas toallitas porque a ver hemos hecho números cuánto le ha costado a la ciudad sacar todo esto Amparo

Voz 0122 17:00 ser ciento sesenta millones va a ser

Voz 1826 17:02 el coste de toda la

Voz 0122 17:05 de todo el el la renovación de las redes saneamiento pero concretamente el problema del colector norte cerca de doce mil

Voz 1826 17:13 Gianni los valencianos sabemos si tienen conciencia que ha habido reacciones tiene conciencia de verdad de lo que está pasando están haciendo algo al respecto han reaccionado Amparo

Voz 0122 17:22 eh parece la verdad es que con todo esto que estamos contando que no demasiado porque como decimos ya desde hace unos años se ha venido denunciando en los medios de comunicación este problema incluso con imágenes muy impactantes del interior del colector del problema a seguir

Voz 1454 17:38 aumentando no obstante creemos que sí que empieza

Voz 0122 17:40 conocerse van a ser necesarias eso sí esas campañas de concienciación que hablábamos más directas masivas lo que tú hacía referencia hay que ya empiezan a hacer de hecho las empresas comercializadoras que destaquen de forma llamativa que las toallitas no pueden tirarse

Voz 1403 17:57 al inodoro pero este es el ejemplo que hemos conocido

Voz 1826 18:00 las últimas horas todos tenemos en mente también imágenes impactantes de cómo se ha tenido que actuar también sobre los colectores en algunas otras ciudades para Koch compañera de Radio Valencia muchas gracias Amparo

Voz 16 18:11 ático

Voz 17 18:38 demasiadas Mann

Voz 16 18:47 demasiada fe

Voz 2 18:57 además

Voz 18 19:00 no

Voz 17 19:03 y ahí BR

Voz 19 19:16 sido

Voz 16 19:25 que vamos

Voz 2 19:31 demasiado el camino o el que emprendió a las seis de la tarde Francino con destino a Ibiza donde mañana abriremos La Ventana precisamente con la actuación de Zenet a quien estamos escuchando estará con nosotros en el Auditorio de Caser para presentarnos

Voz 1826 19:48 su último disco la guardería

Voz 2 19:50 no

Voz 1826 19:52 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias continúa La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 20:01 treinta y nueve años han pasado de la muerte de Rodríguez de la Fuente El hombre y la Tierra marcó a toda una generación que creció crecimos frente a la tele viendo a Félix y conociendo la naturaleza en aquellos tiempos en los que sólo existía la primera cadena los documentales emitían en Prime Time hoy en el Zoo de Madrid niños de diez años han conocido por primera vez al profesor Rodríguez de la Fuente

Voz 1490 20:23 era un artista muy importante que en ello como un paso más para saber que los animales era muy importante y la tierra y todo yo hago la afiliado sus discos siempre he estado hablando de los animales me obsesionan muchísima mascotas

Voz 2 20:40 en La Ventana de Madrid

Voz 20 20:59 los tiempos buenas tardes a todos

Voz 0867 21:03 es el hombre y la corrupción

Voz 20 21:05 otro capítulo de ranas lo cuenta la SER

Voz 0867 21:08 el informe de la Cámara de Cuentas sobre las contrataciones de la comunidad en tiempos de Aguirre y González con las empresas de púnica el Gürtel entre dos mil ocho y dos mil quince los gobiernos del Partido popular realizaron contratos con esas compañías por valor

Voz 1403 21:23 más de ciento setenta millones de euros

Voz 0867 21:26 de la parte contratante como la contratada son especies todas bien conocidas Javier Bañuelos ha avanzado este informe de la Cámara de Cuentas Javier qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes Javier si ya que

Voz 0861 21:36 hemos escuchado las ranas bueno te sonará Alberto López Viejo bueno pues según la Cámara de Cuentas el consejero de Aguirre se lleva la palma de los contratos menores su consejería la de Deportes Javier hizo setenta contratos con empresas de la Gürtel todo estropeados sorprende por ejemplo los noventa mil euros que funcionaron para el sorteo de las semifinales de la Copa Davis el

Voz 1403 21:57 Javier Javier de la Cámara de Cuentas es interesante

Voz 0861 21:59 cruzado las ciento ochenta y cinco empresas investigadas por la Audiencia Nacional con la relación de contratos que han pedido a la Comunidad de Madrid en estos siete años

Voz 1403 22:08 es este coronel Gonzales se pagan por ejemplo fiesta

Voz 0861 22:10 treinta y tres millones a empresas de la Gürtel el noventa por ciento fueron obras Mintra y metro fueron los organismos que más contrataron sólo entre las dos renegaron con setenta y ocho millones a compañías de la trama Gürtel también hemos revisado Javier los contratos de la Púnica en este caso se han verificado que cobraron treinta y siete millones de la comunidad sí la mayoría se gastó en dos mil ocho en ese año con Aguirre en el poder la consejera de Política sociales pagó veintinueve millones de euros a las empresas de la trama de Francisco Granados por cierto hablando de Granados Javier un ejemplo muy llamativo con el de consejero de Presidencia se gastaron ciento ochenta y tres mil euros en organizar las fiesta del Dos de Mayo ojo la Cámara de Cuentas alerta que ese contrato se hizo con empresas de la Gürtel de forma verbal algo obviamente prohibido

Voz 0867 22:58 por ley contratos verbales ahora eso sí los que las vivían recuerdan la las fiestas de Granados como los más grandes gracias Javier

Voz 1403 23:07 Alicia lanzada en Radio Madrid punto es

Voz 0867 23:10 informe de la Cámara de Cuentas con primeras reacciones Éste es el candidato de Madrid a la comunidad Íñigo Errejón hemos con

Voz 0799 23:16 pido por la Cámara de Cuentas que durante los gobiernos en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre Ignacio González durante más de siete años cerca de ciento setenta y dos millones de todos los madrileños que deberían haber ido por ejemplo al metro o a la sanidad pública concretamente al hospital de La Paz han acabado en empresas de la Gurtel o de la Púnica lo vamos a por en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción pero también interpela directamente a la señora Ayuso esto es el pasado y el presente del Partido Popular y ella aspira a seguir gobernando a que la institución de la Comunidad de Madrid siga en manos de la mafia del Partido Popular para tapar todas estas vergüenzas las que con vamos conociendo las que no acabaremos de conocer del todo hasta que haya un gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid que les devuelve a la decencia a las instituciones

Voz 0867 24:03 es una de las incógnitas en las candidaturas locales del Partido Popular para las próximas elecciones que va a pasar con Borja Gutiérrez que es el alcalde de Brunete de llegue en fiestas locales próximo Pablo Casado amante de los garbanzos e imputado precisamente en el caso Púnica todas estas contrataciones entre los ayuntamientos ICO Feli que serán investigadas ya como una pieza separada y la justicia señala directamente con el dedo no solo a Borja Gutiérrez también a una veintena de altos o ex altos cargos principalmente del Partido Popular Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 1454 24:35 buenas tardes Javier Borja Gutiérrez desde esa veintena larga de antiguos cargos del PP en el poder municipal madrileño ahora procesados el único que sigue en activo

Voz 2 24:43 como alcalde no sabemos hablabas de

Voz 1454 24:46 cuántos pero no sabemos si Gutiérrez y Casado hablaron algo sobre la operación Púnica en el restaurante Las Moreras del distrito de Barajas a donde sea

Voz 2 24:53 con a comer buenas carnes rojas el día

Voz 1454 24:56 en el que Pablo Casado alcanzó la presidencia de los conservadores

Voz 0867 24:59 Israel Ryan mucho corrían mucho la foto se ve que

Voz 1454 25:01 les gustaron mucho esas chuletas en un sitio al unificar en todo caso junto a Gutiérrez también son investigadas otras cincuenta y siete personas la plana mayor de Kofi Eli la empresa de gestión energética exalcaldes como Agustín Juárez del PP fue primer edil en Collado Villalba o Daniel Ortiz también del PP exalcalde de Móstoles y ex diputado regional la Púnica se lo llevó por delante que el juez García Castellón haya dictado una pieza separada por los amaños Deco Feli facilita qué duda cabe el procesamiento pero sí sobre todo saca a la luz una parte decisiva de esa estructura de corrupción denominada Púnica al frente de esa estructura la Guardia Civil siempre ha situado a Francisco Granados como el principal responsable pero en este caso de co Feli Granados no aparece la investigación penal no va dirigida contra él pero sí lo va contra el que fue su gran amigo ahora son enemigos íntimos el empresario David Marjaliza

Voz 0867 25:53 siete de la tarde veintiséis minutos lo hemos avanzado esta mañana el varapalo judicial el doble varapalo que recibí recibido la Comunidad de Madrid por las matrículas y las becas en los tiempos en los que el Gobierno regional en plena crisis además disparó los precios de las tasas universitarias veintidós millones de euros que asumió la universidad pero que tendrían que haber abonado desde la Comunidad de Madrid Laura Gutiérrez

Voz 2 26:14 casi cinco millones y medio tendrá que pagar la comunidad

Voz 1275 26:16 a la Complutense por las matriculas gratuitas y las bonificaciones algunos alumnos durante el curso dos mil doce dos mil trece dieciséis millones setecientos mil euros del curso catorce quince por el llamado tramo autonómico que es la diferencia entre la beca que el Estado central concede a un estudiante y el coste real de la matricula que fija la comunidad son las primeras de bandas por estos impagos que la mayor universidad pública de Madrid gana en los tribunales ya y otras pendientes que ascienden a un total de cincuenta millones llegarán más porque aún queda por reclamar las compensaciones que la universidad no ha recibido de dos mil quince en adelante la cantidad que ahora fija el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es importante porque precisamente esos años se dispararon las tasas universitarias fijadas por el Gobierno del PP el precio medio de la matrícula pasó de mil noventa y cinco euros en dos mil doce a mil ochocientos veinte en dos mil catorce la sentencia

Voz 21 27:08 es no son firmes cabe recurso pero en casos anteriores siempre han sido ratificadas por el Supremo Carlos Andradas rector de la Complutense qué tal muy buenas

Voz 0867 27:16 tardes muy buenas tardes rector la Comunidad de Madrid dice que acate el fallo lo decía Ángel Garrido esta mañana por lo que entiendo no van a presentar recurso contra la sentencia

Voz 22 27:26 eso entiendo yo también se inició conversaciones que hemos tenido con la comunidad efectivamente yo creo que esa es la actitud me parece además en la actitud constructiva y recuerda

Voz 0867 27:38 eh supongo por la información que estamos dando que que todo esto está perfectamente reglado y estudiado no quién y cómo debe pagar su parte cuando un alumno becado o se produce la exención de de una matrícula no sé si estoy siendo mal pensado pero sabiendo que que no tenían la razón la única explicación que encuentro es que no sé que quisieran ahorrarse unos millones en tiempos de crisis

Voz 22 28:01 bueno no me gustaría digamos ser o por lo menos incidirá en esa es verdad que aquí hay un problema conceptual también que había que dilucidar no las becas las concede el ministerio los estudiantes solicitan al Ministerio el Ministerio concede las becas ya automáticamente la beca lleva aparejada la matrícula pero es la universidad la lo que reclaman es el importe de esa matrícula inicialmente aqui en concede la beca del Ministerio claro lo lo que nos contesta es que bueno nosotros financiamos la parte que el Ministerio entiende que el de corresponde a matricula la matricula es más cara por una decisión de la comunidad autónoma cosa que ha pasado por ejemplo madre en Catalunya pero no ha pasado en Andalucía o Galicia digo bueno pero es una decisión de la comunidad autónoma y por lo tanto de ser la comunidad autónoma la que se haga responsables y hasta que efectivamente se ha ido asentando digamos doctrina sobre esto pues hemos estado de stone reclamando judicialmente por eso yo creo que ahora ya que se ha sentado doctrina es cuando la comunidad autónoma también pues dice que acata el fallo porque yo creo que ya está meridianamente claro quién debía hacerse responsable de Cádiz claro

Voz 0867 29:20 dice Laura Gutiérrez en su información no que que ésta puede no ser la última de las victorias de la Universidad Complutense frente a la Comunidad de Madrid por motivo parecido

Voz 22 29:28 sí sí de hecho en lo que hemos tenido ahora es un primer fallo ante un curso del curso catorce quince pero están recurridos y pendientes de sentencia pues desde el doce trece también el trece catorce desde el quince en adelante te dieciséis a todos los cursos no los importes efectivamente pues irán variando porque las tasas han disminuido un poco tampoco mucho no no sea que serán por importes bastante parecidas a ésta pero hay que ajustar efectivamente

Voz 15 30:00 lo que la matrícula

Voz 0867 30:02 el rector Le tengo aquí ya de paso aprovechó para preguntarle algún asunto más del ámbito universitario ustedes están muy enfadados pero no han podido hacer nada o no han podido evitar que hoy el vocal haya publicado las tres leyes que van a permitir la creación de de las tres nuevas universidades privadas en la Comunidad de Madrid en principio la autorización estoy hace imparable el proceso entiendo

Voz 22 30:25 bueno en falta un segundo paso que es precisamente la autorización para el inicio de las actividades decirlo ahora lo que se le ha reconocido ese estatus a esas tres de un nuevas universidades al estatus de universidad privada pero todavía no pueden empezar sus actividades como tal hasta que no tengan esa autorización que la tendrá que el Gobierno no ya decreto una vez digamos comprobado in situ si reúne que cumplen todos los requisitos en cuanto a instalaciones etc etc para lo cual tienen un periodo de tiempo es decir que hay un segundo paso que bueno parece razonable efectivamente que seré no pero si alguno de estas universidades nuevas cumpliera no logra tener instalaciones medios etcétera hora alguna razón pues digamos no sé o no se debería autorizar la el inicio de sus actividades de caería como universidad privada

Voz 0867 31:30 existe algo extraño en este proceso o en este permiso no primero las prisas segundo las formas porque la Comunidad de Madrid no les ha tenido en cuenta pero además tampoco se ha aprobado esta legislatura una ley que es la ley que tiene que aclarar y determinar por ejemplo cómo queda la financiación de las universidades madrileñas es decir no se regula el espacio pero se permite la entrada de tres nuevas universidades

Voz 22 31:53 sin techo

Voz 23 31:55 las

Voz 22 31:57 bueno de las alegaciones que nosotros presentamos sobre ella es que no nos parecía correcto

Voz 23 32:03 es precisamente mal no haber

Voz 22 32:05 se ha aprobado digamos iba dentro del proyecto de ley del Espacio de Educación Superior famosa alemanes que finalmente pues no es lo que nos decían en la comunidad es que precisamente como no se habría aprobar esa ley no les quedaba de Al Capone otra alternativa que tramitar estos proyectar nosotros lo que decíamos era justamente lo contrario puesto que no se aprobó esa ley por lo tanto no se ha podido debatir sobre qué modelo de universidad privada pública abramos en este caso privada si se tiene en la Comunidad o ya en lugar de seguir aprobando universidades e porque no se debate con esta excusa digamos en este caso concreto incluso con estos tres anteproyectos pero que en lugar de haberlo hecho como se ha hecho por trámite de urgencia en lectura única que subiera propuesto un debate vieran en concreto pues ha obligado a pronunciarse sobre qué modelo de universidad se quiere si efectivamente se buscan tamaño determinado o no de titulaciones determinadas bueno

Voz 0867 33:12 bueno pues Carlos Andradas rector de la Universidad Complutense le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en el programa Un saludo muchísimas gracias

Voz 22 33:20 otros

Voz 3 33:25 cuando por fin les regalas a tu hijo la batería completa con su bombo su

Voz 2 33:29 Caja Insular platillos está pensando en los pies y puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el ahí

Voz 25 33:40 el litio piensa con los pulmones recicla

Voz 2 33:42 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 26 33:47 este mes ve en el entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman

Voz 4 33:52 los mejores trucos centrado desde veintiséis

Voz 26 33:55 con noventa en Parque Warner punto com

Voz 1403 36:02 que pase

Voz 31 36:08 sabías que puede escapar

Voz 1490 36:54 que el niño se de esa manera se defendiera porque ellos estoy borracho no incumple año iré quería matar al niño o a lo mejor Soto ha ido su eso o entre el forcejeo

Voz 0867 37:06 quién compite con Carmena y con Pepu Hernández en el arco más fragmentado que se recuerda la izquierda madrileña de cara a las municipales de mayo en la capital por parte de Izquierda Unida hoy se han presentado las primarias de Madrid en pie que deben quedar resueltas la primera semana de abril la concejala más rebelde de Carmena rumiar y el edil crítico Pablo Carmona soy reivindican como las

Voz 32 37:25 verdadera izquierda esto es la intención de generar un programa político que tenga como columna vertebral el pararle los pies a las elites financieras de nuestra ciudad a la oligarquía nuestra ciudad que sigue gestionando y que sigue planificando como hemos visto con la Operación Chamartín Martino como hemos visto con

Voz 1403 37:43 no Berrocal es en el pleno de ayer

Voz 0545 37:46 Manuela Carmena e Íñigo Errejón en ese proyecto nosotras no estamos por lo tanto no cabe ningún tipo de conversación ni de diálogo con una opción que es claramente socio liberal y con la cual pues no compartimos gran cosa no

Voz 0867 38:03 viento comparten grupo porque todos están en Ahora Madrid veremos si finalmente Carlos Sánchez Mato se convierte en el candidato de Izquierda Unida que como digo busca cartel a toda prisa para esas primarias tras el abandono de Mauricio Valiente y el Ayuntamiento no puede facilitar todavía datos de las multas impuestas tras las primeras semanas de funcionamiento de Madrid central ya con sanciones más de quince días después el equipo de Carmina no tiene cifras no sabemos no sabemos cuántas multas han impuesto sí muchas Si pocas

Voz 1403 38:32 o ninguna sanción y tampoco sabemos si

Voz 0867 38:34 van a llegar antes de las elecciones Carolina Gómez qué tal muy buenas

Voz 1491 38:37 muy buenas tardes de momento el Ayuntamiento no ofrece datos de multas a pesar de que los periodistas insistimos en pedírselos como hacía esta mañana al compañero de Telemadrid en la junta de gobierno

Voz 33 38:45 eh el otro día nos hablaron de la posibilidad de que esta semana tuviéramos

Voz 1010 38:48 primeros datos sobre sanciones a Madrid central no sé

Voz 33 38:51 sí vacas la breva o no

Voz 1821 38:54 hola eh no ha caído también aunque en algún momento éramos nuestros datos porque es importantísimo tener en cuenta el marco con el que este equipo de gobierno pone en marcha las acciones en Madrid central e las sanciones las multas son una consecuencia secundaria de la aplicación de una medida de cuanto la ciudadanía la respetado no por ahora bastante

Voz 1491 39:16 desde el área de Seguridad nos dicen que las multas aún se están tramitando y que todavía no han llegado a las

Voz 21 39:21 escasas creen que tendrán datos en quince días

Voz 17 39:24 no

Voz 0867 39:28 el Clínic completan el cartel de Las Noches del Botánico las Noches Musicales de verano en la Complutense que están un poquito más cerca están confirmados ya a Woody Allen Klein o Andrés Calamaro menos de un mes estos conciertos han venido más de cuarenta mil entradas nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten del día

Voz 10 39:48 mañana adiós

Voz 1403 41:56 el veintiocho de marzo sí pero bueno podría haber sido la Ventana del catorce de febrero no puedo sin porque hemos tenido a tres parejas muy especiales en el programa una pareja en la ficción y la realidad son Miguel Muñoz hizo alcalde que son dos actores españoles que forman parte del reparto de un búho

Voz 0545 42:18 no

Voz 35 42:20 cómo era

Voz 1403 42:22 dos jóvenes actores que nunca habían hecho cine pero bueno él se dedica también a la magia ya descubierto que las Mágina las mágicas casualidades existen

Voz 0725 42:31 la directora de casting de la película su si Figueres llamó a esta compañía para para obtener recomendaciones sino recomendaron a nosotros nos pidieron desde la directora de casting unos vídeos con lo que hacíamos decir Koi y contexto en inglés nada les pareció genial y nos embarcaron en el proyecto teníais experiencia en cine en cine no pensó mucho teatro físico teatro visual y luego hacemos claro magia y circo pero fina no habíamos hecho nunca Colin Farrell nos pregunta dice habéis hecho más tienen pues no dice pues vaya inicio yo empecé un poquito más abajo sí

Voz 1403 43:01 pues sí vaya inicio la primera película con Tim Burton que es un tipo muy especial pero según Zenaida es una delicia

Voz 36 43:08 bueno Tim Burton es majísimo me acuerdo el que estábamos súper nervioso como sería desde el primer día un trato supere cercano cuando entraba en el estudio a grabar pudrir nada lo primero te daba un abrazo buenos días qué tal cómo estás irreal te pues su nombre como muy apasionado

Voz 1403 43:28 Burton una delicia la película nos han dicho que también y además que es una película para todos los públicos

Voz 36 43:32 es para todos los públicos enganchar con los más pequeños porque es una historia preciosa que deja además muy buen mensaje pues buen feeling y a los mayores porque no recuerda muchísimo a la antigua

Voz 1403 43:44 yo vengo del elefantes adorables niños a

Voz 37 43:47 o sea que

Voz 1403 43:48 osea que todo perfecto y una historia que merecería una película la que han escrito a cuatro manos John Carlin el ilustrador Oriol Malet se titula Mandela el general

Voz 38 43:58 sé nada

Voz 0598 44:00 sí

Voz 38 44:04 y a fe que Suez

Voz 19 44:12 qué libro ilustrado

Voz 1403 44:16 la ilustrada en el que cuenta la relación entre Mandela general joint sus conversaciones que permitieron poner fin al apartheid sin que el país estallara en una guerra

Voz 39 44:27 siempre hablamos de Mandela como un líder ejemplar que lo es pero el general también es alguien ejemplar el sentido de que tuvo la tremenda integridad y honestidad de que con cuando cambiaron los hechos circunstancias él pudo cambiar con los tiempos ideó un giro brutal en lo que fue toda su visión del mundo de la política de su país del del de las razas todo esto requiere esto esto es digno de mucha admiración es algo que se debería ver más y premiar más no tanto no sólo en los políticos sino en nosotros

Voz 1 45:00 el concierto finado Un hombre que

Voz 1403 45:02 sí un giro radical es impresionante el cambio sabiendo lo que el general pensaba de Mandela antes de salir de prisión

Voz 39 45:08 en general Mandela era un comunista un terrorista una especie de como Osama bin Laden sudafricano pero de todos modos tuvo la valentía de ir a irá a la reunión y claro y se encuentra con un señor que lejos de ser el comunista terrorista osado islandesa absolutamente encantador qué le habla de manera muy cortés que les sonríe que le habla en su idioma como dijimos antes ya ahí asentaron las bases y eyes ahí Mandela ya empieza a desarmar a romperle los esquemas al al general

Voz 1403 45:39 John Carlin ha puesto la letra y la Alice las ilustraciones las ha hecho Oriol Malet

Voz 1 45:44 ha contado cómo ha jugado con los colores para potenciar una historia muy potente un uso simbólico del color hay tres colores el azul que hace la son más vale pero luego hay dos colores unos el cálido color amarillo tierra te Rosa africano que lo utilizo cada vez que aparecen los buenos también entre comillas la gente que nuestros protagonistas ilustra el rojo que para nuestra cultura es un color relacionado siempre con la violencia la sangre la agresividad que es la que hizo para cuando cada vez que aparece la extrema derecha los nazis la tercera Historia de parejas quedaría para todo para un libro para una película también para un buen momento

Voz 17 46:26 sí

Voz 1403 46:29 qué que le ha sucedido al IRA lindo ayer recibió un correo firmado por un tal Raúl que quería verla ella tiene un buen amigo que se llama Raúl así cree dijo ayer pues nada mira estoy preparando la comida veinte para ya a casa comemos y así charlamos

Voz 0545 46:44 le dije mira no tengo tiempo pero Dynamic casa llena mi casa prepara la comida más barato más rico ven prontito lo vamos a pasar estupendamente total que llega la hora entonces abro la puerta de casa veo a un nombre que no es el que yo estaba esperando eh quién eres por no dirigirle

Voz 2 47:07 allí el Pyme

Voz 0545 47:10 son muy Raúl

Voz 1403 47:12 era Raúl efectivamente pero Raúl no era su amigo Raúl sino Raúl Gómez ser directora de la Fundación Equo de la colección literaria y ecológica hojas en la hierba de la que en su día le hablar Elvira Lindo operamos Si Elvira se quedó sorprendida al abrir la puerta también Raúl con la invitación

Voz 2 47:30 pienso ahora que ha sido una casualidad maravillosa y además la consecuencia por ejemplo es que estoy aquí

Voz 1403 47:35 claro que sí y que comí con Elvira Lindo y estuvo hablando con ella un verdadero placer ella se tenía que haber visto la cara que puso porque no os lo podéis imaginar como diciendo qué es esto quién es este como salgo yo de esto pero bueno al final fue un feliz encuentro que además nos ha permitido conocer a Raúl y conocer a su hija que se llama cinta que con sólo nueve años ya es activista infantil y creadora de la campaña más gorriones para su propio colegio

Voz 0419 48:01 hola oye si habla de un asunto muy serio sudores están desapareciendo esto no lo podemos permitir desde hace milenios el coreana ha vivido cerca de los humanos por eso su nombre científico es ser domésticos ha conseguido extenderse por todo el planeta viene desde hace unos años no densidades te todo el mundo

Voz 1403 48:28 aquí está chavalillos de tan solo nueve años hablando del problema de los gorriones la hemos visto la hemos saludado aquí en directo y la verdad es que es una chavala Roberto de la que creo que vamos a hablar en el futuro de parejas bien avenidas pues a otras parejas ayer por ejemplo nos acostamos viendo como Pablo Casado y Albert Rivera se ofrecían carteras de un futuro gobierno claro cada uno presidido por sí mismo

Voz 40 49:01 el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores

Voz 8 49:09 comer al robarle puede ofrece yo el Ministerio universidades no a todo lo mundo

Voz 1403 49:14 hemos diciendo así como queriendo decir si Pablo Casado ha tenido hoy un poquito más trabajo que Albert Rivera hoy nos hemos despertado también con nuevos datos sobre un presunto entramado criminal en el seno del anterior Ministerio del Interior para extorsionar torpedear acuerdos políticos entre Podemos y el PSOE con la utilización del informe de una información sensible robada pueden el presidente y el secretario general del Partido Popular han tirado de argumentario para ponerse de perfil

Voz 41 49:41 no hay informaciones contrastadas por tanto cuando las

Voz 1403 49:44 allá opina al respecto

Voz 41 49:47 ah bueno creo que mi posición ante cualquier

Voz 1 49:51 conductas no ejemplares inequívoca especialmente escrupuloso en esto es respetuoso con la justicia y creo que afecten a quién afecte incluso si afectaran a un adversario político yo creo que todos deberíamos de hablar en base a sentencias y no pasa conjeturas hay esperar a la sentencia salvo que uno sea su adversario después tenemos a José María Aznar que ha vuelto renal

Voz 42 50:12 pido desmelenado ya me mirándome a la cara nadie me habla de una derecha cobardes y una derechista cobarde porque no me lo aguantan la mirada

Voz 1403 50:22 pues también es Robert AMISOM aguantan la mirada también se ha vendido muy arriba el último fichaje del Partido Popular Adolfo Suárez con su teoría sobre los abortos en tiempo de los neandertales

Voz 1826 50:34 Adolfo Suárez Illana ha causado un poco de revuelo hoy con una frase contra el aborto en la que ha utilizado un argumento que hunde sus raíces en la antropología

Voz 43 50:47 los neandertales también lo usaban Topas que esperaban a que naciera entonces Le Le cortaba la cabeza

Voz 1403 50:55 en La Ventana hemos hablado con Manuel Mandiá es que es doctorado en antropología ideología y que ha desarrollado gran parte de su carrera en el CSIC estudiando y analizando la historia de los humanos nos decía que el de la teoría de Suárez no tiene ni idea

Voz 44 51:11 no sé no sé de dónde ha podido sacar esta información porque todo lo que yo he leído y he leído bastante sobre los neandertales no dice absolutamente nada es que es un tema que no he visto tratado en ninguno de los documentos que yo he leído sobre el torneo andar sale nada puede ser que el señor Illana tenga documentos a los que yo no he tenido acceso fijado por lo que yo sé no se puede hacer esa afirmación de ninguna manera

Voz 1403 51:41 muy estudiar más sí sí si hay que estudiar más Él lo tiene muy estudiado bueno tan estudiado que lleva diez años haciendo declaraciones en el mismo sentido Adolfo Suárez Yoyes No somos nadie en La Ventana para meternos con la estrategia electoral de Adolfo Suárez

Voz 1 51:56 yo por si acaso Toni Martínez le ha dejado un consejo en buen plan E

Voz 1826 52:00 pero sea cual sea la la respuesta científica o antropológica o la investigación sí es un ejemplo que tú has puesto en circulación hace diez años

Voz 2 52:10 no ha tenido éxito