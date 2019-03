La Ventana (29/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 son las cuatro las tres en Canarias Theresa May ha vuelto a perder otra votación el Parlamento británico ha rechazado por tercera vez su plan para el Brexit lo ha hecho por una diferencia de cincuenta y ocho votos votos la menor hasta ahora Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 00:19 buenas tardes otra sonora derrota del acuerdo de Theresa May trescientos cuarenta y cuatro votos en contra doscientos ochenta fe doscientos ochenta y seis a favor de nada le ha valido eliminar la parte política del acuerdo y la conversión a última hora de algunos euroescépticos recalcitrantes según May las consecuencias de este resultado son graves

Voz 3 00:40 este este Shakespeare además profanos recula final cesado

Voz 0273 00:44 señor presidente creo que debemos lamentar profundamente que cada miembro de esta Cámara una vez más han sido incapaces de apoyar la salida de la Unión Europea de una manera ordenada las implicaciones de la X son de la Cámara son graves la ley ahora indica que el Reino Unido debe dejar la Unión Europea el doce de abril en tan sólo catorce días al final de su intervención

Voz 0313 01:05 me ha dado a entender que su propósito es

Voz 0273 01:07 seguir insistiendo con el acuerdo este Gobierno ha dicho seguirá defendiendo la opción de una salida ordenada como reclama el resultado del referéndum

Voz 1454 01:15 os vamos a ir a Bruselas allí que se dice cuál ha sido la primera reacción Griselda Pastor buenas tardes buenas es la primera es presidente del consejo de Donald Tusk ha decidido convocar la nueva cumbre extraordinaria para el miércoles día diez de abril eso es dejando una semana de tiempo para la reflexión y eso con la esperanza que el Reino Unido diga si necesita sin necesita otra prórroga para recomponer su crisis interna O'Shea Se marcha en tal cual sin pacto el día aducía una opción que aquí nadie desea aunque hace ya mucho que en Bruselas aceptan que no es aquí donde controlan el proceso

Voz 0273 01:45 eh

Voz 1454 01:46 en Argelia nuevo viernes de protestas concentraciones que la policía ha empezado a disolver con gases lacrimógenos y cañones de agua ampliamos con Saiz nadie

Voz 1258 01:54 las consignas de esta jornada masiva han estado dirigidas especialmente contra el Ejército temiendo que las palabras del viceministro de Defensa supongan un golpe de Estado encubierta apelando al artículo de la Constitución que podría de poner de sus funciones Abdelaziz Buteflika los jóvenes figura clave de esta campaña iniciada el pasado mes de febrero acamparon la noche de ayer jueves cerca de la plaza de la capital para comenzar la marcha desde primera hora de la mañana a la policía que ha incrementado su presencia considerablemente ha respondido con el lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar a los concellos

Voz 1454 02:24 la presidenta del Congreso y cabeza de lista del PP por Pontevedra Se ha vuelto definir como feminista y cada año que pasa más ha dicho Ana Pastor ha advertido que la igualdad no es un tema de partidos y que nadie va a hablar por ella como mujer

Voz 4 02:36 yo efectivamente soy una feminista soy feminista que además cada vez cada año que pasa soy más feminista in es lo que tengo que decir con respecto a las declaraciones que estoy dice eh creo que ya ha rectificado y ha pedido disculpas por lo tanto ya saben que siempre digo que ahora lo veo que es lo repite mucha gente es que no quiero que nadie hable por mí como mujer porque esto va más allá

Voz 1454 03:02 de los cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1 03:07 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:10 la Comunidad de Madrid estudia elevar a la Fiscalía el informe de la Cámara de Cuentas que cifra en ciento setenta y dos millones de euros la cantidad que los gobiernos de Esperanza Aguirre Ignacio González pagaron a empresas de la Gürtel y la Púnica en el PSOE su secretario general José Manuel Franco asegura que el informe justifica aún más la moción presentada por los socialistas contra el gobierno del Partido Popular en la comunidad

Voz 0802 03:29 presentamos la moción de censura no solamente por el caso Cifuentes sino por el clima de corrupción que reinaba en la política madrileña concretamente en el Partido Popular presentamos la moción de censura porque no se podía soportar a un Gobierno que estuviese secuestrado como está el Partido Popular

Voz 1454 03:47 por la corrupción en Pozuelo los Tedax han tenido que desactivar un obús de la Guerra Civil que quedó ayer arabista en las obras que se están realizando en el centro de la localidad somos Pozuelo ha pedido crear en la ciudad museo con la historia del municipio aprovechando este hallazgo Raquel Fernández

Voz 1257 04:02 en pleno centro urbano durante la ejecución de unas obras entre la calle Calvario San Roque ha sido encontrado el obús de la Guerra Civil no es la primera vez que se produce un hallazgo de estas características en Pozuelo por lo que el grupo municipal de somos Pozuelo ha pedido la creación de un museo de la ciudad Unai Sáenz es su concejal

Voz 0753 04:20 crear un museo de la ciudad en la que bueno puedan contar con estos restos y otros que se han encontrado y que los vecinos de Pozuelo en este caso pues bueno tan conocer la historia que que ha pasado en nuestro municipio

Voz 1454 04:31 Colmenar

Voz 1257 04:32 dejó Boadilla Las Rozas han sido también otros municipios en los que se han encontrado bombas de la guerra civil

Voz 1915 04:37 hoy se ha presentado en la Real Casa de Correos la Noche de los Teatros el eje principal será el homenaje a Federico García Lorca cuando se cumple un siglo de su llegada a la Residencia de Estudiantes más de un centenar de actividades van a tomar mañana por la noche las calles y los teatros de la capital entre ellas obras de teatro recitales o exposiciones tenemos diecisiete grados en el centro de Madrid

Voz 5 05:00 hijos de rock and roll jóvenes que no es que aparquen debido a golpe de batería

es todo empieza La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1 05:30 servicios informativos

Voz 6 05:50 la venta ala con Carles Francino

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes ya sé que con el culebrón del Brexit los británicos ahora mismo lo tienen rivales pero creo que nosotros somos también un país bastante raro esté en algunas cosas con una tendencia a la bronca realmente notable no crean que voy a hablarles hoy al menos de momento de de neandertales que matan a los recién nacidos ni de las cloacas policiales que vuelen cada día peor ni de líderes políticos que insultan alegremente al adversario como es el lugar de elecciones lo que estuviera convocado fueron botellón no lo de hoy Pérez menos conocido por el público en general más modesto en su tamaño pero de indudable trascendencia para quién lo sufre me explico hoy les hablamos en Ibiza hemos venido aquí a abrir La Ventana estamos acompañados de un montón de oyentes de amigos todo muy bien fantástico pero esta mañana abre el Diario de Ibiza y me encuentro con un artículo titulado Menorca no nos quiere donde se hace una lista de agravios por tema de infraestructuras equipamientos de inversiones etc etc pero es que también esta mañana a través de Radio Ibiza un analista tan fino como Matías Vallés periodista del Diario de Mallorca le escucho decir que Mallorca puede estar tan alejada Ibiza como Jamaica después esto empezaba a preguntar y a preguntar Hinault no resulta que esto es lo habitual que se repiten todo Baleares y en todas direcciones pero claro bien mirado tampoco sé de qué me extraña porque no hay rincón de España donde no tengamos un pollo más o menos parecido en las otras islas en las caídas en las Canarias el pleito insular es histórico bueno en Tenerife llegó a haber manifestaciones para que en Las Palmas no tuvieran universidad eso hace tiempo que tiene tela lo de Cádiz y Sevilla alimentado además con la rechifla del Carnaval es de aúpa lo de Oviedo y Gijón que todos conocemos ya ni les cuento en Castilla y León están últimamente que trinan con el supuesto anotan supuesto centralismo de de Valladolid ir arriba esto lo con los convivían irá rivalidad secular entre Tarragona y Reus consiguió que la estación del AVE se ubicara en un lugar tan equidistante como campestre en mitad de la naturaleza lejos de las ciudades osea una ridiculez en toda regla yp podría seguir pero no hace falta eh la pena es que yo jo incauto de mí pensaba que un lugar tan hermoso como la isla de Ibiza divisa de la que hoy vamos a hablar quedaba fuera de esta epidemia craso error ya lo dice el refrán Isaías nunca te acostumbras sin saber una cosa más bienvenidos a La Ventana

Voz 7 09:58 está a la vista el título de canción y letra Matías Vallés Isaías Lafuente buenas tardes hola buenas tardes era mi compañero de tal Matías es responsable en parte de que hayamos abierto la ventana

Voz 8 10:10 con esta reflexión es que lo que yo quería pero Jamaica está muy lejos no pero hay el hermanamiento algunas como un ser humano que es Bob Marley Bob Marley o no porque por motivos porque le llega a toda Europa ya todo el mundo el gran éxito es a través de Ibiza cuando su música se funden Ibiza cuando el reggae se convierte en el ritmo mundial cada año la música que se escucha en invierno en Inglaterra es la que los pinchan los Dj's ibicenco es durante el verano es decir es un influjo estaban estamos en la isla más famosa del mundo esto es lo que yo quería resaltar que en Ibiza con perdón de los presentes todos somos extranjeros por qué por eso porque Laila más famosa del mundo tenemos los datos si suponemos simplemente el San Google la palabra Ibiza Nos encontramos con trescientos millones de menciones Andalucía o Cataluña sin establecer ninguna competencia regional cien millones trescientos millones de millones de I D

Voz 0827 11:00 la isla que es también la mayor concentración

Voz 8 11:03 el de Liga fijas alusión a la música de Bob Marley

Voz 0313 11:06 pero esta música que suena de fondo es de de un grupo

Voz 8 11:10 eh que se llama de aquí que se llama

Voz 0313 11:12 joven dolores y que cuenta Levitt cogió el el nombre de un ferry que fue el primer ferry que durante treinta años desde el mil novecientos sesenta y cinco barco por cierto construido en Tarragona

Voz 7 11:22 Dios neuronas no no es opiniones

Voz 0313 11:26 adscripción no dio servicio de de comunicación entre dice Formentera que era una barca además eh yo vistazo revisando imágenes una barca de madera en el primer viaje podían subir tres coches unos entre las Formentera que no está mal que esto de los coches Vicente Torres director insular de Turismo del Consell de Ibiza buenas

Voz 7 11:43 tardes bona tarda hola bona tarda buenas tardes era eso un placer

Voz 0313 11:47 aquí qué tal eh esto de los coches que en Formentera ya está muy recientemente regulado han puesto hay un fin tope para el número de ricos en Ibiza sería planteaba algún día ya sé que es una isla cuarenta kilómetros que distinto al tamaño pero sería planteaba en algo así o Sopot estudiaron

Voz 1174 12:02 existe el debate ahora mismo la verdad es que Formentera ha sido un poco el quiera ha empezado con con el tema de de controlar lo que es la llegada de vehículos evidentemente es un debate que está abierto y es un debate que supongo que será motivo de de estudio en en los próximos meses por decirlo así

Voz 0313 12:19 de bronca en la campaña de abroncar la campaña evidentemente ese forma parte del paisaje pero estas cifras quedado a Matías a mí me lleva estás otros elementos que vamos a poner en la conversación hacerla pregunta que siempre cuando abordamos el tema de de un enclave turístico tan potente que hay que formular no se puede morir de éxito que se al final es el es es el peligro cuando una triunfado tanto ya no

Voz 1174 12:40 no tenemos que olvidar que Ibiza es un territorio pequeños un territorio visitado pero también es cierto que Ibiza siempre ha sabido reinventarse hemos pasado por épocas de de mucho esplendor pero también hemos tenido épocas en las cuales hemos tenido problemas serios siempre es Ibiza ha salido a sabios saliera adelante antes cuando hablabais de de Bob Marley pues yo creo que siempre Ibiza ha marcado tendencias ha roto moldes y eso quizás es lo que nos caracteriza la posibilidad de esa vernos reinventar la posibilidad de ver siempre tirar adelante

Voz 0313 13:09 por dónde pasa hoy la reinvención de Ibiza de un lugar como Ibiza adonde llegaron cuatro millones de turistas el año pasado donde hay dos ofertas muy claramente diferenciadas más la de la costa finca todo el mundo conoce ya otra parte del interior donde apuesta por otra filosofía absolutamente distinta cuál es el camino para RIM

Voz 1174 13:25 y para sobrevivir yo supongo que Ibiza Hoy por hoy cuando tenemos un perfil de turista que está cambiando mucho y un turista que busca más un modelo de experiencias su modelo de actividades Ibiza Se tiene que decantar hacia hacia ese camino ya está empezando

Voz 0313 13:41 hacia de anterior de ofrecer de franceses

Voz 1174 13:43 deban ofrecer sobre todo lo que son experiencias al visitante

Voz 8 13:49 estamos en un proceso electoral proceso electoral continua en vísperas de las elecciones primero generales y luego autonómicas hay dos tendencias en Ibiza en toda España turística PSOE todo en Ibiza una tendencia cuanto más mejor cuanto más distante mejor son cuatro millones ahora pues si son cinco mejor ahora es la saturación hay saturación no podemos sentirnos ibicenco es hemos estamos perdiendo identidad cuál de estas dos tendencias Eva imponen las elecciones el cuanto más mejor o el de que hay una saturación hay que frena

Voz 1174 14:16 yo pienso que se tiene que imponer la tendencia de de saber que el modelo turístico nuestro es el modelo que da de comer a los residentes de la isla y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos guste o no todos vivimos del turismo hablar de saturación sí que es cierto que cuando nosotros llegamos hace cuatro años hablábamos de saturación ahora hemos conseguido

Voz 6 14:35 prolongar la temporada turística

Voz 1174 14:38 ya es una realidad ahora empezamos a primeros de abril cuanto antes a lo mejor es empezaba a mitad de mayo julio agosto ya no ya no están aún son mes están saturados y yo pienso que es el debate que tenemos que tener que seguir trabajando para que se consiga prolongar a esta temporada turística

Voz 0313 14:53 sens el hombre señala sólo preguntar de otra manera a usted como responsable que preferiría para entendernos es muy así pocos turistas que gasten mucho o muchos turistas que tempo

Voz 1174 15:03 supongo tenemos que apostar por la calidad no la cantidad esa es la diferencia

Voz 9 15:08 sea lo primero

Voz 0827 15:12 creo que ha gustado la propuesta el turismo el turismo es un gran yacimiento pero es el único yacimiento es decir aparte del turismo de que vive Ibiza

Voz 1174 15:21 a ver Ibiza vive principalmente el turismo pero hay pequeñas iniciativa

Voz 0827 15:24 es que también son a tener en cuenta ya valora

Voz 1174 15:27 la iniciativa sobre todo en el mundo de artes

Voz 0313 15:30 tenía en el mundo de la moda la moda Ibiza es una moda conocida

Voz 1174 15:33 mente de una moda que también está creciendo mucho y esto parece que no pero aunque sea pequeña actividad es una pequeña actividad que complementa principalmente a esta actividad turística y hay personas que se dedican a pues precisamente a estas pequeñas actividades y esto es importante el hecho de que crezca sobre todo el hecho de que también nuestro producto local sobre todo este cada vez más más de moda se conozca más todo esto es positivo

Voz 8 15:56 hay hay una moda tan famosa la moda Live que ya es Ibiza tan tolerante que no mucha gente muchos de los presentes recordarán que el pregonero de la modalidad el año mil novecientos noventa fue don José María Aznar Él fue el que hizo la presentación del desfile a pesar de que reconocer

Voz 0313 16:10 yo no lo veo vestido de nuevo es que es reconoce

Voz 8 16:12 lo que sus ropas la compraba a su mujer en unos grandes almacenes para que grandes almacenes ser pues puedes el presentaba la modalidad yo en el caso turísticos señor Tele quería hacer también una pregunta IUCA ahora cada ciudadano es un hotelero cada ciudadano alquilar su piso aquí la su casa tiene una casa el alquila existe un peligro de que este alquiler turístico de haga daño los hoteleros por tanto a los trabajadores de la hostelería es decir puede haber un momento en que el conflicto sea dañino para la industria turística

Voz 1174 16:40 es un problema que tenemos aquí es una realidad es una realidad contra la cual estamos luchando muchísimo ir de hecho yo creo que lo que se ha ido haciendo durante estos últimos años pues empieza a dar su fruto por un lado sea sean normalizado se regularizado el hecho de que no exista alquiler turístico en pisos turísticos y esto la gente lo tiene que tener muy claros dice el propietario de un piso turístico sabe que si alquila se enfrenta a una sanción de cuarenta mil euros esto lo tiene que tener claro innovar en la excusa de que yo no lo sabía ahora tenemos la modificación del de normativa turística que permite que imponga estas sanciones bien esto vamos a ser muy muy muy claros por otro lado el hecho de que exista una demanda turística diferente hace que la realidad de la vivienda turística vacacional tenga que existir por eso el el hecho de que se ha llegado a una regularidad regularización con la modificación de la ley turística en el año dos mil diecisiete ha provocado de que pienso que puedan copa de compaginar las dos cosas es decir que el piso turístico no exista y que la vivienda turística siga existiendo siempre y cuando cumpla las condiciones que marca la ley

Voz 0313 17:41 cuáles son esas condiciones porque ahora mismo tenemos en Madrid desde hace cuarenta y ocho horas por ejemplo en fin cuando ocurre algo en Madrid tienes una caja de resonancia para todo para todo el país una normativa bastante restrictiva bastante dura en el sentido de imponer condiciones de en fin de acceso diferenciado ascensor particular que más del noventa por ciento de los que ahora están alquilando no podrán asumir cuáles son las cuales son las condiciones

Voz 1174 18:03 sí así es en Ibiza en particular sabemos que partimos trabas a de que pisos turísticos y familiares no pueden darse porque está prohibido por tanto en el momento que haya un anuncio de un piso turístico ya se tiene cuestionar su legalidad él dice John para que una actividad sea sea en este caso esté permitida es que sea en una una unidad unifamiliar Marcela única

Voz 0313 18:25 sí sí que no puede compaginar bien

Voz 1174 18:27 otro uso es decir una vivienda vacacional es una residencia particular que durante un tiempo determinado está permitido que se al quiere por tanto allí no se pueden celebrar fiestas ilegales no puede haber otro tipo de actividad que no sea la de alojamiento turístico propiamente

Voz 0313 18:43 a mí me me sigue preocupando mucho cuando hablamos de hoy estamos en Ibiza en cualquier lugar parecido haríamos lo mismo el tema de la convivencia eso que decía Matías de no ya no podemos sentirnos ibicenco es porque hay un momento donde en Madrid sería la gente edificación me preocupa la convivencia se acaba de cerrar en Tenerife un un congreso

Voz 1174 19:01 sobre ocio nocturno donde sale batir

Voz 0313 19:04 sobre una figura que existe en otras ciudades tipo Londres eh Nueva York Tokio Berlín Zúrich Amsterdam que es del alcalde de noche

Voz 10 19:12 eh

Voz 0313 19:12 ah a un alcalde de noche no es exactamente un concejal que forme parte del Ayuntamiento pero si es una persona no sé si como mediador iba a decir relator no relator no digamos

Voz 8 19:21 yo no sé si como mediador o algo parecido

Voz 0313 19:24 puede e interceder entre los intereses de los vecinos de los autóctonos de los visitantes el ruido e las fiestas todo esto vamos a conectar con Amsterdam Adecco Nos cuenta Isabel Ferrer porque yo creo que es la primera ciudad que puso en marcha esa esa figura a ver qué tal a ver qué tal les les chuta Isabel Ferrer buenas tardes

Voz 11 19:43 hola cómo estás oye desde dos mil dos dos mil tres no empezó a funcionar esto del alcalde de noche

Voz 12 19:48 la idea surge en el dos mil dos la primeras elecciones en el dos mil tres es un un yo no sé si es encontrar la palabra es difícil pero quizá se podría llamar embajador de la noche y asesor de

Voz 13 19:59 por qué por la mañana

Voz 12 20:01 el aconseja la la alcaldesa en este caso de Amsterdam que es una antigua líder de Los Verdes por la noche lo que hace es dinamizar la vida nocturna y ocuparse de que de que haya arte de que haya espectáculo de que haya cine de que haya teatro de que haya toda clase de actividades para que la ciudad esté viva

Voz 11 20:21 que ha conseguido esta alcaldía nocturna con con resultados en la mano a nivel de poseso convivencias hay más denuncias menos denuncias hay proyectos nuevos seiscientos que ha conseguido si éste ha conseguido algo

Voz 12 20:32 pues como suele suceder depende a veces de la del personaje que que es el alcalde y en este caso el que ha estado más años que se llama Midi Milan que es un productor de actividades también nocturnas y festivas en este caballero lo que consiguió es convencer al anterior alcalde no ahora alcaldesa actual de que por qué no habrían algunos locales algunos clubes algunas salas durante veinticuatro horas de día de manera que como pasa con las vacaciones escalonadas que no todo el mundo se marche al mismo tiempo bien porque no todo el mundo salga a la misma hora que consiguió con eso es que hubiera menos ruido menos menos problemas por la noche y que hubiera mucha más oferta y que variar a también la edad de la gente que sale por qué hay tantas horas de haber mayores de edad muy mayores de edad casi mayores de edad toda clase de gente entonces gracias a su de veinticuatro horas y de conseguir que la ciudad se moviera más en es el que propuso además que otras ciudades tuvieran la figura del alcaldes nocturno y eso que ha conseguido practicamente que haya otros lugares donde también lo hayan puesto en práctica

Voz 0313 21:32 LIC Iker quién elige a esta figura se vota algo es de

Voz 11 21:35 pero cómo va eso bueno está un poquito más Instituto

Voz 12 21:38 originado porque a pesar de que no tiene un cargo tienen cargo público porque sí sabe quién es pero no es un funcionario entonces ahí un jurado pues con gente del espectáculo con gente del Ayuntamiento con actores por ejemplo el alcalde de una noche de La Haya es un disc jockey pero también es actor de modo que son figuras conocidas y que tuvieron durante unos años un mandato por así llamarlo muy largo por ejemplo Milan estuvo varios años pero ahora es cada dos años

Voz 0827 22:04 ciudad es una idea sería hacer primarias en las discotecas claro

Voz 12 22:09 bueno la verdad que las elecciones son en este tipo de locales

Voz 13 22:13 si habéis estado en Ámsterdam hay uno que se llama la Vía Láctea

Voz 12 22:15 Mellberg y es ahí donde se eligió a Amiri y es ahí donde ese día siguiente lo dejó en el dos mil dieciocho porque prometió que no estaría más que unos años y el siguiente estará hasta el dos mil veinte entonces es allí es es Instituto de locales donde donde la gente decide quién quiere que le represente de noche

Voz 14 22:34 que te iba a preguntar Isabel sí desde luego se convocarán elecciones alcalde de noche de Eivissa abriéramos centenares de candidatos en toda Europa que que se presentarían voluntarios pero que creía desde desde desde España digamos que el problema de Ascen sí que era también la saturación no poco calmar calmar la noche que hubiera menos ambiente no más ambiente

Voz 11 22:53 sí

Voz 12 22:53 lo que pasa es que precisamente por eso él quería que abrigan los locales veinticuatro horas que trasladado a otro contexto a lo mejor en el Reino Unido los los sesenta y cuatro horas pueden dar otro tipo de problemas gente yo viendo demasiadas horas aquí lo que han conseguido es que hubieran local el euro sí que ampliaran la oferta que hubiera más teatro más firme más más música más jazz más usted más café lo que fuese entonces a base de eso de que pudieran ampliar el horario han conseguido más oferta la ciudad es pequeña pero está muy viva

Voz 11 23:22 realmente La noche se mueve es Vicente Roselló sería impensable una figura de este tipo en nuestro país en Ibiza concretamente on cualquier plazo porque bueno no se lo pregunto muy en serio no tiene no tiene mala pinta de hace dos años participe precisamente con quince expresó de ocio

Voz 6 23:39 precisó que había iniciado el año

Voz 11 23:42 Celac la Asociación Internacional de Congreso de ocio y tuvo el placer de conocer a alcalde de de la noche de de Amsterdam también al de Berlín y creo que es una iniciativa muy buena es una iniciativa porque

Voz 1174 23:53 esta figura de alguna manera consensuada

Voz 11 23:56 entre lo que son las instituciones lo que es la actividad y a veces pues ese consenso ese diálogo es bueno es bueno y en un sitio como ese Ibiza que somos una de ocio un destino con una marca de ocio muy potente pero también que a la vez pues hay un cierto reacio diríamos a este horror mal efectivamente pues pues yo pienso que esta figura puede encajar muy bien Pokemon bueno la campaña

Voz 0313 24:21 era tiene una cerca es una es una pues tomamos nota

Voz 11 24:24 la homosexualidad es muy difícil de compaginar

Voz 0827 24:26 en la ciudad no duerma teniendo que dormir los habitantes de aclararles que no están aquí mismo no estar la gran dificultad

Voz 11 24:32 pero no tiene muestra reaccionar ocio directamente con con la noche porque también puede ser un ocio de día en otros aspectos ahora por ejemplo están poniendo de moda los tardíos Éstos una nueva moda que que va a suponer un tarde para a lo mejor Ibiza que es un destino de playa

Voz 0313 24:49 junta palabras leídas Ferdinand rodeo a apunta apunta

Voz 11 24:52 y lo mismo que esto pues también es socio el que vayas al cine al teatro que participes a lo mejor en un festival de ópera como o hacer senderismo por tanto es un una palabra muy muy amplia Easyjet la lo que Ibiza ofrece en cuanto a ocio de música en este en este aspecto no nos tenemos que limitar solamente a a las discotecas tenemos una gran oferta también de ocio

Voz 6 25:13 el Jazz Festival de Ibiza ya lleva no sé cuántas direcciones hay recibió un precio de un premio de una cadena también

Voz 11 25:21 de comunicación y quiere decir son son eventos musicales tenemos en Ibiza que de mucho renombre no olvidemos que Onda Cero con ocho estuvimos con los compañeros tiene ante sí

Voz 0313 25:28 E Isabel alguna cosa más desde Amsterdam

Voz 12 25:31 no que es una figura realmente conocida y además respetar es decir empezó casi como una broma un alcalde de noche esto que es tenemos uno

Voz 0827 25:39 a él y además que trabaja muchas horas

Voz 12 25:41 en realidad visto que funciona es realmente sí que se ve por las mañanas entrando y saliendo del Ayuntamiento y teniendo sus reuniones oficiales pero con ese toque bueno yo trabajo por la noche porque es lo que me interesa en plural mayestático este señor es que la noche funcione y que esté bien regulada

Voz 11 25:58 muy bien Isabel un abrazo compañera hasta luego

Voz 0313 26:01 de verdad vamos a saltar a Londres porque hoy Londres el Brexit Ibiza todo está absolutamente conectado CIU preocupantemente conectado diría yo creo que es una magnífica oportunidad para escuchar la voz eso que decimos de poner rostro a los datos ya las estadísticas para poner voz a algunas de las personas británicos británicas que elevan un montón de tiempo viviendo aquí cómo están viviendo y cómo están sufriendo todo este culebrón este proceso del Brexit sin saber como cualquiera de nosotros cuál va a ser el final vamos a hacer ese repaso con la ayuda de Lola Vera

Voz 1454 26:30 la puntual y Doha el té el acento sobre todo el acento que no lo pierden y estando aquí décadas y décadas los británicos su orgullo de serlo aunque en estos tiempos lo cuestionan incluso ellos mismos pero para empezar como buen británico lo primero la buena educación así que lo primero es lo primero las presentaciones

Voz 15 26:48 se llama a usted lo llevo en la isla más de cuarenta años yo llegue

Voz 0313 26:54 quién la ISO ha con brisas vuelo

Voz 1454 26:57 llevo cuarenta y cinco o más quizás un poco más años en Ibiza yo he bebido

Voz 16 27:01 hay casi sesenta años ahora yo pedido de hecho baja de que

Voz 8 27:05 día de euros pero yo he tenido

Voz 16 27:08 cuando cinco años con iTunes después se empezado mi negocio mío

Voz 17 27:11 no yo llegue a Ibiza Menard años sesenta y seis Mis padres emigrar

Voz 1454 27:17 on

Voz 17 27:17 yo tenía siete años Viena

Voz 18 27:20 no hay tiempo que me enamoré con un empiezan en los dos hijos ya ibicenco ellos pienso en que son Ibiza se esperas

Voz 19 27:30 llegué a Ibiza en abril de mil novecientos ochenta y siete para trabajar de guía soy de Escocia llevo aquí residente permanente desde mil novecientos noventa y siete

Voz 1454 27:40 James Martin Ángela Leslie Heysel o Walter son sólo algunos de los casi dos mil quinientos británicos que viven en Ibiza algunos más integrados otros en zonas donde apenas habla castellano pero si algo les une o al menos a este grupo es que no les gusta lo que está pasando en su país de hecho algunos se plantean pedir pasaporte español otros ya están pidiendo la nacionalidad y la gota que ha colmado el vaso no es otra que el Brexit

Voz 20 28:05 voy a hacerme española ir comencé todo el papeleo y trámites para hacerlo porque medios descubierto tanto tenía tanta vergüenza por el resultado del Brexit

Voz 1454 28:18 desde los son ignorantes por sus hijos si llega el caso se hace el nuevo pasaporte Martin más de lo mismo

Voz 16 28:25 soy británica oyó yo quiero que me lo que pasa y son posibilidad que podemos pedir de de español en en en el futuro si me poquillo pues sigue viviendo

Voz 21 28:37 sí en Ibiza España Ángela Eyenga

Voz 1454 28:40 la tienen nacionalidad española pero también les preocupa por sus amigos por sus familias

Voz 0313 28:44 las que hay en la zona quieren sea ahora

Voz 22 28:46 yo tengo una inmobiliaria y hemos notado que la clientela británica ha bajado mucho en el último seis meses nueve meses

Voz 1454 28:57 les queda esperanza de que todo vuelva a ser como antes por sus compatriotas por ellos también por sus hijos

Voz 16 29:02 yo pienso va vamos a su selección a todos porque España hay ganemos mucho en cómo muchísimo

Voz 1454 29:10 los hay como Walter Agustín que dicen que aunque pase lo que pase seguirá siendo británico ICOM pasaporte su país nunca

Voz 0313 29:17 pensado en cambiar de nacionalidad hilo de ibicenco

Voz 1454 29:19 los en Inglaterra también los hay como Jose sea fue hace veintidós años es economista trabaja en una potente multinacional el lo tiene fácil otra cosa es lo que llevan menos de cinco años en Londres

Voz 23 29:30 a nivel personal después de veintidós años residencia viviera aquí permiso de trabajo no preocupan porque creo que será bastante fácil obtener esa esos permisos gente que en menos tiempo menos de cinco años puede que tengan problemas pero aún así que este país necesita inmigración colaborar y trabajar con Europa queramos o no estamos condenados a entendernos

Voz 1454 29:50 ibicenco en el Reino Unido como escuchan también los hay

Voz 0313 29:53 sus problemas con otros pero eso ya es otra historia

Voz 1454 29:56 ya para otra venta corresponsal Begoña Arce

Voz 0313 29:58 buenas tardes que hay buenas noches buen tono

Voz 7 30:01 esto ya no es tu si no puede ser respuesta a ninguno de los protagonistas del reportaje verdad

Voz 0273 30:09 bueno yo debo decir que aquí también hay muchos español por un lado tratando de buscar pasaportes británicos y por otro lado muchísimos británicos tratando de buscar

Voz 24 30:17 es una huela en Irlanda o en Alemania para

Voz 0273 30:20 la sacar un pasaporte europeo porque para muchos es vital por trabajo por negocios o por familia el tener un pasaporte de la Unión Europea en fin esta locura como veis eh no tiene fronteras

Voz 0313 30:31 hoy después de lo de hoy eh yo me he tomado la molestia de recordar un poco los resultados de las otras votaciones donde se rechazó la la propuesta que defiende Theresa May para para la salida para el Brexit Taro la primera derrota fue eh por goleada espectacular perdió por doscientos treinta votos en la segunda perdió por ciento cuarenta y nueve en la de hoy por cincuenta y ocho bueno tres votaciones más apagamos no este este es el proceso

Voz 25 30:57 lo pongo como se arregla esto pues no lo diga siempre

Voz 24 30:59 toma porque no no no no no

Voz 0273 31:02 por qué me hoy a después de decir que las consecuencias de ese resultado son muy graves ha sugerido que el Gobierno va a intentar seguir insistiendo

Voz 1454 31:11 defendiendo la opción de

Voz 0273 31:14 la salida ordenada como reclamaba el referéndum en fin lo tiene bastante complicado de momento lo que hay es una cumbre extraordinaria que inmediatamente ha convocado la Unión Europea el presidente del Consejo Donald Tusk el diez de abril porque la situación es realmente de emergencias y las cosas siguen así Si no hay ningún acuerdo la ley indica que el Reino Unido deja en la Unión Europea el doce de abril sólo faltan catorce días y si alguien no presenta un plan aprobado por una mayoría en el Parlamento algo que se va a volver a intentar el próximo lunes esa opción sigue hay que puede ocurrir posiblemente que que se pida una ampliación mucho más amplia mucho más grande pues es de un año puede ser de dos en medio de todo eso puede haber elecciones generales puede haber un nuevo referéndum pero lo cierto es que este sufrimiento

Voz 1454 32:06 va a seguir ir de momento no se debe

Voz 0273 32:08 tampoco el final puede ser muy largo

Voz 0313 32:10 déjame que te pregunte una cosa el nivel de atraco directamente mentiras no sé no sé si tú tuvieras que hacer un pronóstico ahora doce de abril Brexit labrada o prorroga larga

Voz 0273 32:20 yo espero que el Brexit a la brava no salga en ningún caso porque sería caótico para todo el mundo pero el peligro está ahí el peligro casi de que ocurra por accidente es decir aquí todo el mundo va dejando pasar los días y dejando paso los días y no da ninguna solución ibamos a ver lo que decide esa cumbre del diez de abril el comportamiento del Gobierno del Parlamento de todos aquí ha sido tan dubitativo tan oscuro tan contradictorio incluso hoy hemos visto peleas enormes incluso hemos visto un resultado que no va a ninguna parte también lo vimos el jueves que no quiero presagiar una salida de ese tipo ya digo que posiblemente al final lo que va a haber es una un un largo periodo una ampliación larga para recordar a todo mundo entente un en fin replantear replantear este asunto que está realmente endemoniado eh

Voz 0827 33:12 pero visto lo visto si los parlamentarios están virando de esta manera su opinión a lo mejor los ciudadanos están virando también su opinión y en sentido contrario yo creo que desde luego llamarlos a unas nuevas elecciones bien para elegir un nuevo Gobierno o bien incluso para volver a refrendar lo que es el refrendó en su día a lo mejor sería una puerta interés

Voz 0313 33:30 hay que volver a tirar las cartas un abrazo Begoña

Voz 7 33:32 no habíamos ojalá la música Manchón poquito a la fiera

Voz 32 38:41 no

Voz 6 39:02 busca siempre fantástica yo decía que sirve entre otras cosas para marchar a las fieras veremos en el caso del Brexit

Voz 0313 39:07 estado no y además a menudo tiene siempre una historia alguna explicación detrás esto que estamos escuchando es una de las muchas actuaciones en directo que cada noche Andreu Buenafuente sólo hay motiv trae al escenario con con la compañía de una banda que tiene que es que es buenísima Valdés tirado un montón de gente importante de la música lo seguirá haciendo en las próximas semanas pero yo he puesto esta canción invención menciono en nombre de De Buena Fuente por qué alguien se imagina que no se un Andreu

Voz 8 39:34 Raúl Pérez

Voz 0313 39:36 Ana Eva Hache Un Javier Coronas eh

Voz 33 39:39 presentar a las elecciones eh les votaría hemos les votaría la gente tendrían éxito bueno pues relativamente cerca de aquí está a punto de ocurrir ya es con eso con lo que planteamos nuestra polémica

Voz 35 39:55 polémica

Voz 0827 39:59 viajamos hasta Ucrania que celebra elecciones presidenciales el próximo domingo y resulta que los sondeos en tan un claro favorito se llama voló dimite Celestin su mérito más destacable es ser imitador haber interpretado al actual presidente en una serie de gran éxito en la televisión los escándalos de corrupción en aquel país y el hartazgo de la clase política en la que no confía más del nueve por ciento de los ucranianos está en la raíz de esta inédita posibilidad y la verdad es que si no fuera por otros president precedentes estrambóticos que hemos encontrado en el mundo no dejaría de ser una mera dijo Zidane excepcional en el panorama político pero nacional y nos preguntamos eso podría pasar algo así en España pues vaya usted a saber por qué la decepción política si uno analiza los barómetros del CIS es clara la política los políticos y los partidos son desde hace tiempo en nuestro país el segundo problema para los españoles por delante de la corrupción que es el sigue ante algo que haría sonar todas las alarmas de cualquier democracia y además porque los representantes de la nueva política que tantas esperanzas despertaron están dando síntomas de envejecimiento prematuro a una velocidad inaudita porque además cuando nos llaman a las urnas como en estos momentos estamos convocados algunos plantean debates que sólo tienen en su interior saben ustedes cuántos españoles respondieron al CIS que el aborto fuera uno de los tres principales problemas de España bueno pues exactamente cero nadie así que no digo yo que algo como lo de Ucrania pueda pasar en España pero si yo fuese Raúl Pérez o Manu Chao Sánchez quizás le plantearía hacer un máster que facilita es que tampoco hace falta pasarse

Voz 0313 41:45 Telma os imagináis dicen Matías Isaías Thomas Grace una vez a Consejo de Ministros con con Silvia Abril Juan Carlos Ortega Javier Coronas Luis Piedrahita Raúl Pérez no se enseña al portavoz hay tendríamos un problema

Voz 8 41:59 no está claro que la política es un género de ficción sacos de tierra una cosa totalmente ficticia pero lo que lo que dice Isaías es totalmente es un caso extraordinario imaginar que el presidente de Estados Unidos viniera de presentar uso de telebasura nuestras es imposible no puede no puede ocurrir no correr y jamás aparte si fue subieron candidato de este tipo se pondría hablar de los hombres en las tertulias también está At las mujeres que pueden a de verlo pero lo que plantea se sí que es muy curioso que es lo que no lo único que no ha llegado a España porque decíamos no sea Fuerza Nueva y la extrema derecha no llegará ya la tenemos es el lobo solitario el candidato televisivo estrictamente sin el apoyo sin el apoyo ningún partido el Macron totalmente inventado el Salvini absolutamente a fue la apuesta de tuit él el sonaron o el o el tramo yo por eso sí que hago en este ejercicio y habéis dicho un cómico muy muy reputado y que lo haría perfectamente pero yo siempre he querido Revilla por ejemplo un gran un gran tertuliano televisivo aún Bertín Osborne es que va a ser va a ser cuál es

Voz 0313 42:56 el ataque de ideas

Voz 8 42:59 a la gran pero no lo cuidado que confunden cuidado que dónde donde sale un Bolsonaro quién o quiénes Donald Trump Donald Trump podría ser el Bertín Osborne de de Estados Unidos en su momento y mira mira dónde acabados a cuidar cuidar a cuestas fichado hemos tenido lobos solitarios a nivel nacional pero sí a nivel local a esos que Jesús Gil lobo solitario Ruiz Mateos

Voz 0827 43:17 no llegó al Europarlamento no porque sacar votos suficientes para tener uno dos o tres europarlamentarios tampoco

Voz 8 43:23 Dennis pero está señalando una coincidencia muy peligrosa en los tiempos del bipartidismo fuente de bipartidismo fuerte del bipartidismo que hegemónico con ochenta noventa por ciento de los votos que pasó con Ruiz Mateos carcel qué pasó con Gil y Gil carcel qué pasó con Mario Conde cárcel es decir

Voz 0827 43:39 has ya venían es poco trabajado escaza gestiona fue un honor cuidado

Voz 8 43:43 todos los casos con los motivos perfectos pero lo que hay ahora es esta irrupción masiva que el que entra se lleva disputados porque lo que es al margen de la tendencia política de Vox lo que es lo que es impresionante es que se puedan publicar encuestas sean ciertas o no en que es el asignan cincuenta diputados así de entrada estos estuviese una barbaridad hace hace diez años hace seis siete años es que estemos es decir hoy juegan todos y cualquiera que se presenta puede salir alcalde de noche das Celda Moha portavoz del Gobierno de Francisco decías

Voz 0313 44:09 de todas formas yo siempre que hablamos de estos asuntos en fin tenemos un político a quien que por alusiones pueden intervenir cuando quieran político en ejercicio siempre que hablamos esto yo recuerdo hace muy poquito estuvo en La Ventana al poeta Joan Margarit que su nombre ya con mucha mili a cuestas ir siempre hace una reflexión que a mí me parece oportunísimo si los políticos no son unos seres extraterrestres que nos caen del cielo los políticos somos nosotros son todos todos desde un extremo estará otro los políticos somos nosotros somos la sociedad somos las personas son las personas que no representan este también es un viaje de ida y vuelta es decir lo de bebé de enarbolar un discurso de ciertos políticos tienen bueno monótono el político eres tú todos somos un poco esto no no es no es un fenómeno ajeno a a nuestras costumbres a nuestras ideas a nuestras filias en nuestras fobias

Voz 1174 44:54 sí lo que pasa es que parte de lo mismo efectivamente somos personas normales del día a día que un día decidimos no sabemos por qué pues meternos en política ya a partir de ahí pues cambia tu vida no pero sí que es cierto que somos personas de la calle que estamos haciendo un trabajo lo mejor que sabemos con las mejores intenciones que nos equivocamos seguro porque todos nos equivocamos al algún día no pero que en ningún momento yo pienso que hay mala fe animada de Diane ni debería haberla no porque estás haciendo un trabajo para la comunidad te para las personas

Voz 0313 45:22 mal decirlo ya a lo mejor muy popular en estos momentos pero la política tiene un gran componente vocacional en fin y lo digo porque todos conocemos un montón de gente que ha entrado por esa vía por esa puerta por esa ventana señala la palabra no es la política tiene un gran componente vocacional tenemos otro ejemplo clarísimo a esta hora en La Ventana esta semana yo creo que era el lunes hablábamos con un alcalde de un municipio pequeñito de eso que se va a haber ido en llamar la España vacía a España vacía de un gran contraste por cierto con este lugar con Ibiza en el que estamos hoy hablando de de problemas de de de morir de éxito del turismo de la saturación etcétera etcétera hay otros lugares este país tan desequilibrado que tenemos donde los problemas van en la otra dirección en no tener nada o casi nada este alcalde además bueno pues podía hacer gracia la iniciativa hay tal lleva un par de días eh andando por caminos con una burra al lado para llegar mañana a Calatayud coger un AVE poder estar en una manifestación convocada este fin de semana por las plataformas de Teruel de Soria de todas esas partes del territorio que hace tanto tiempo que piden que se les preste atención no acaban de de conseguirlo está terminando la semana nos hemos preguntado Isaías donde estará donde estará Raimundo donde estará el alcalde de de Torrubia

Voz 8 46:33 eh bueno a ver si podemos contactar con él porque

Voz 0313 46:36 desde las seis de la tarde de ayer hasta esta mañana no tenía cobertura por donde pasaba en un pequeño detalle también a a consignar Raimundo Martínez buenas tardes

Voz 11 46:45 buenas tardes bueno tenemos cobertura eso es lo primero felicidades donde extrínsecamente ahora Raimundo

Voz 13 46:51 bueno yo estoy de Calatayud Soria llegando ya a la segunda meta de El día por la paz

Voz 11 47:01 con el horario previsto para poder mañana embarcarse en él

Voz 13 47:04 sí sí sí hemos estoy bien muertos algo que no nos para no llegar a tiempo al pueblo que estábamos vamos avanzando de tiempo están la burra como se comporta me muy bien como los compañero que todo fue enorme es lo que se está comportando pero lo mejor que nosotros vamos a llegar a a lo más alto destino sin embargo el tren que viene de matriz a Soria en el año

Voz 12 47:33 digo en lo que llevamos de año

Voz 13 47:36 quedó veinte veces tirado antes llegar a Madrid ganó a Soria ahí un tren que viene de madre no suele aquí viene el Tour día a veinte días de lo que va de año que se ha quedado Pita creo otro hombre era al tiempo nuestro la digo

Voz 11 47:52 creo que barbaridad al final va solo Raimundo Le acompaña algún amigo

Voz 13 47:56 no me acompañando son amigos hemos vertieron grato ofrecieron hace desde el día que salió la historia pero yo aún no conocía me dijo que por poco le dejase venir gracias al apoyo de ellos no estás haciendo todo perfecto y el apoyo de la gente de de de hoy bueno pues un caso preciso precioso no somos gente de la comarca pero hay aún manos

Voz 36 48:19 vamos es que se llama

Voz 13 48:22 rueda de la sierra

Voz 36 48:23 han venido a la gente y han venido de venga

Voz 13 48:27 residencia de la tercera edad que invitamos comer con mi ahí querían verme que algunos veían la burra precioso preciosos el viaje estás haciendo precioso como se llama como se llama la burra Margarita Margarita Ramos

Voz 3 48:42 pobre no paramos de hablar de ella no renombre Margarita Stella

Voz 0827 48:47 no que de margaritas a me parece un poco preocupante pues quizá no corre desde Madrid le van a enviar cincuenta burradas como Margarita no des ideas tampoco en vez de resolver los problemas que realmente tienen no

Voz 0313 48:57 pregunta una cría en el quería preguntar le quería preguntar una cosa el Consejo de Ministros de hoy tenía o tiene sobre sobre la mesa un plan de fin de actuación que creo que harán setenta medidas para combatir este fenómeno de la de la despoblación tan acelerada de los últimos años una de las ideas que que estaba sobre la mesa que no sé si es aprobado imagino

Voz 18 49:14 que si consiste en eh real