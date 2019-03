La Ventana (29/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 3 00:06 el Parlamento británico ha vuelto a tomar el plan de mí

Voz 1454 00:08 sobre el Brexit hace una hora ha rechazado el Tratado de salida por trescientos cuarenta y cuatro votos frente a doscientos ochenta y seis a favor en Bruselas espera la primera ministra en la cumbre que sea convocado ya para el día diez de abril corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:22 tardes estará en la cumbre del diez de abril si el presidente del Consejo Europeo lo enviará también la invitación para que participe a la primera parte de la Reunión como hizo en el última cumbre antes los europeos necesitan pero saber qué quiere el Reino Unido si pide tiempo aussie quiere marcharse sin acuerdo una demanda que esperan se traduzca en documento concreto por escrito antes del día diez el director ejecutivo de Human Rights Watch para las

Voz 1454 00:47 Américas ha pedido al responsable de la ONU que tome partido en la crisis humanitaria de Venezuela para activar los mecanismos de ayuda a la gente de ese país una recomendación António Guterres que plasmarán en un informe que darán a conocer el próximo cuatro de abril en Huaxi todo el Consejo de Ministros ha completado hoy la regulación del sector de la estiba portuaria que dejó pendiente el gobierno del Partido Popular son dos reales decretos que afectan a empresas y trabajadores del sector como ayudas económicas o prejubilaciones que han acogido con satisfacción Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 01:17 buenas tardes la patronal de Empresas Portuarias pide a los grupos parlamentarios que apoyen la convalidación del real decreto ley que regula la subrogación de contratos y adaptar la Ley de ETT es a este sector considera que la norma mejora su seguridad jurídica su competitividad ida mayor estabilidad a las relaciones laborales desde el frente sindical la coordinadora de estibadores dice que la nueva regulación conjugue el principio de libertad de contratación con el derecho de los trabajadores a mantener sus puestos y UGT destaca que sí ha hecho con el acuerdo de todos los agentes implicados de la Comisión Europa

Voz 4 01:50 el Gobierno defiende al ministro de Exteriores

Voz 1454 01:53 es Josep Borrell que interrumpió una entrevista en una televisión alemana hace un par de días la portavoz Isabel Cela lo argumentado así tras el Consejo de Ministros

Voz 5 02:01 fue un acto de firmeza ante un interrogatorio ustedes preguntan bien pero probablemente por razones medioambientales quizá algún colega suyo no preguntabas sino que interrogaba eh no obstante el ministro Borrell eh

Voz 1915 02:20 volvió a los titulares el deporte

Voz 1454 02:22 con Paco Hernández buenas tardes buenas tardes vuelve

Voz 6 02:25 la Liga comienza la jornada veintinueve en primera división lo hace a partir de las nueve de la noche con él Girona Athletic mañana derbi entre Barcelona y Espanyol también Alavés Atlético de Madrid Celta Villarreal Getafe Leganés en Segunda División comienza la jornada la XXXII con el Málaga Sporting de Gijón a partir de las nueve de la noche además en Baloncesto Euroliga desde las ocho y media Baskonia busca un triunfo ante el Anadolu Efes para meterse entre los ocho primeros de la competición en motor primeros entrenamientos libres de Fórmula Uno en el Gran Premio de Bahrein también en motociclismo en el Gran Premio de Argentina

Voz 1454 02:56 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 el alcalde de Boadilla Antonio González Terol no se presentará a la reelección Terol que irá en el número siete de las listas del PP al Congreso por Madrid ha anunciado su decisión con un mensaje en las redes sociales informa Raquel Fernández con una carta de despedida en Facebook el alcalde justifica su decisión de no presentarse en su familia a la que dice quiere dedicar más tiempo asegura que no deja la política fija tan sólo el cargo de regidor ya que su intención es seguir como diputado en el Congreso donde indica continuará llevando los problemas de Boadilla del Monte que sólo el Gobierno de la Nación dice puede solucionar como el Cercanías y la M50 avanza también que el candidato del PP en el municipio será el actual teniente de Alcaldía Javier Úbeda el nuevo reto lamento para el sector del taxi está cerca de su aprobación es lo que ha asegurado la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo que dice que ese plan que prepara el Gobierno regional permitirá el taxi ser más competitivo contempla entre otras cosas fijar tarifas máximas lo que según las distintas asociaciones del taxi va a precarizar el sector la consejera en cambio cree que la propuesta recoge las medidas que necesita

Voz 7 04:03 estamos es cuestión de horas que se eleve a esta propuesta al Consejo de Gobierno por tanto el Reglamento del Taxi como digo es una

Voz 8 04:12 propuesta que que surgió del ser

Voz 7 04:15 tory que este Gobierno lo que ha hecho ha sido recoger

Voz 1915 04:18 y una cosa más el renovado lago de la Casa de Campo sufre fugas de agua sólo dos meses y medio después de una inauguración tanto del Ayuntamiento como grupos ecologistas niegan que tenga que ver con una mala ejecución de las obras explican que al reparar el fondo del lago se retiraron sedimentos naturales que evitaban filtraciones Juan García de Ecologistas en Acción

Voz 8 04:37 ya sabemos eh yo si esto aquí

Voz 9 04:39 pausa vamos sin eso tras las ampollas con mala ejecución de la de la obra que hay que descartar nada evidentemente no y habrá que estar vigilantes veintiunero frente antes de varias previsiones para ver cuál es el desarrollo de la midle de la situación

Voz 1454 04:53 tenemos diecisiete grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 4 05:06 cadenas

Voz 2 05:09 servicios informativos

Voz 10 05:16 la solución espalda menos de Carrefour tiene un quince por ciento de descuento en todos los jamones ibéricos pieza la Casa de de dos kilos origen vuelva por solo un euro con sesenta el kilo hasta el treinta y uno de marzo en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es en Península y Baleares Carrefour os merecemos Rajoy

Voz 4 05:36 los viernes después del Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches programa de hoy será muy distinto a los habituales como están Las Noches de Ortega Juan Carlos venga síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com bonitas Belinda

Voz 11 06:03 en un circuito de Viajes el Corte Inglés con más de mil quinientos circuitos por todo el mundo China Tailandia Canadá Costa Rica Francia Italia Praga Villena Croacia Polonia Rumanía Rusia Inglaterra elige ya tu circuito y reservarlo por sólo sesenta euros por persona hasta un doce por ciento de descuento y Paco en seis meses además si encuentras un precio mejor te lo igualados mes del circuito de Viajes el Corte Inglés date una vuelta por el mundo financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés es sujeta a aprobación consulta condiciones

Voz 12 06:35 hola cariño a qué modo a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra peste este alquiler pues te puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya de visite cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 11 06:47 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 06:59 que es una casa no sé es que pringar algún sabes que en tres días

Voz 13 07:04 cuesta mucho con la cresta que quieres pero ahora es fácil acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te piden es el que deberías para BBVA valor ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la tu también BVA crear

Voz 1915 07:18 de oportunidades holgadamente

Voz 14 07:21 qué tal estás muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 15 07:25 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 4 07:29 toda la ciudad me conoce esto son no parar

Voz 16 07:33 deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 4 07:38 Cintra en ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana ser publicidad punto es

Voz 11 07:47 me ha dado un tirón es que los músculos necesitan calor Iturra de sale tirones radios al crema inflamatoria con efecto calor Radio Jalil radios a Lille de laboratorios Viñas las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 7 08:00 los Vengadores guarniciones de la que la aire humano todos ellos secretos hasta ahora colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas ni detalles de los rodajes por sólo nueve

Voz 4 08:13 de cinco euros cada domingo una nueva entrega con el país

Voz 17 08:22 sé

Voz 16 08:30 sin prisas la vida suena otro modo piensa de otro modo el día

Voz 19 08:37 nos ponemos en motos hora25 sin prisas síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 16 08:45 en está sin prisas Cadena SER

Voz 8 09:04 son las cinco y las cuatro y nueve en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana hoy estamos en Ibiza por ciertos los quiero recordar acompañados un buen puñado de amigos y amigas oyentes de La Ventana que han venido indulta a una tarde de radio ya los cuales les quiero agradecer una vez más su cariño y su valor es combustible para nosotros dicho lo cual unirá de vigilancia lingüística

Voz 20 09:31 Kennedy rodeado sabemos que usted habla muy mal

Voz 1454 09:37 la presentación en Valencia de del Premio de Novela Histórica Alfonso X el Szabo Alfonso X El sabor

Voz 20 09:44 pues me alegro muy bien me alegro muy bien ya que aquí Villena

Voz 4 09:47 el alto Duce que muchas veces hombres en suma

Voz 1 09:50 Llorío mejoren su nivel de renta cuando fallece su cónyuge mientras que las rentas de las mujeres empeoran al endurecer empeoran al endurecer final hablamos de cientos de miles o cientos miles de millones en dos miles de millones de teléfonos

Voz 21 10:04 efecto otro ex militar del Ejército del Aire Manuel Mestre se presentara por Alicante y Fulgencio Coll ex jefe del Estado Mayor del Ejército de la tierra del Ejército en la zona

Voz 22 10:14 así la cuestiones las seis New las seis New York Post verdad os afecta caro que hace la persona que sufre la fecha podemos cometer errores iban los horrores

Voz 23 10:26 rápido hay que emitir esta cinta

Voz 1 10:28 es esta calabaza

Voz 23 10:29 esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 4 10:34 con Ana días de V unidad de vigilancia

Voz 3 10:43 que llega el informe número quinientos ochenta y tres

Voz 0827 10:46 quinientos ochenta y tres ideas de Ibiza ni más ni menos y además contemplando que la fiebre vigilante Francino se va extendiendo como diría el Rey emérito

Voz 24 10:56 el Rey Don Juan Carlos II Juan Carlos II

Voz 0827 11:01 no no no no Juan Carlos II Juan Carlos I bueno como diría él Nos llena de orgullo y satisfacción esta semana ha sido el presidente de la Sala que juzga en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas el que se erigió como vigilante para corregir a uno de los abogados

Voz 0527 11:16 a continuación vamos a escuchar al juez Marchena en funciones de gran Isaías un abogado pregunta un testigo durante el juicio del proceso eran guardaespaldas o eran personas el juez Marchena toma la palabra para partirse de la risa Junqueras

Voz 19 11:30 con cuatro guardaespaldas eran guardaespaldas au eran personas como saber vanguardia

Voz 4 11:37 claro viene el el recurso no

Voz 0827 11:46 en el recurso que es a lo que todos llamamos palabra más o menos bueno te vemos a Marchena como vigilante también tenemos aquí gran Francino

Voz 25 11:53 llega el momento como siempre el lunes se tomaron un Fito Humbert

Voz 0827 11:59 Fito

Voz 8 12:02 ver jaimas lanza Isaías

Voz 0827 12:04 Isaías siempre acaban Isaías bueno vamos a ver Francino el sufijo hito tiene valor diminutivo esto ya lo sabemos afectivo así que ver mutó pues no le veo ningún problema eh pero el sufijo a veces adopta una forma que es cito así que tampoco hay ningún problema con ver musitó que además es la forma más extendida sobre todo porque la palabra ya se ha iniciado en vermut sencillamente así que determine ver mutismo efectivamente eh pero bueno tampoco te vuelvas loco en caso de dudas te tomas una cañita o Milito ya si no tienes ningún problema con el diminutivo bueno construir palabras a veces es complicado construir oraciones pues ya ni te cuento cuando te despista después puedes dar lugar a equívocos Nos dice Mario Suárez tras escuchar a Albert Rivera

Voz 26 12:47 yo quiero que un español con la tarjeta sanitaria única en los primeros tres meses de gobierno en los primeros tres meses de gobierno pueda desplazarse por todo el terreno

Voz 0827 12:54 así que podrá circular por España en los tres primeros meses de gobierno en el resto de la legislatura nos has con lo que el cuadrante

Voz 8 13:01 lo ha entendido el pobre bueno él se refería a cosa

Voz 0827 13:03 las que iba a hacer en los tres primeros meses de gobierno pero al construir Mar la frase parecía que solamente quería extender esa tarjeta sanitaria los tres primeros meses de gobierno pero bueno aquí cae todo el mundo hoy tenemos una unidad de vigilancia altura porque por ejemplo el Rey participando ni más ni menos en el Congreso de la Lengua que se celebra en Argentina cambió el nombre de Borges

Voz 4 13:25 Castro José Luis Borges José Luis Borges

Voz 0827 13:28 nuestro José Luis Borges mira que este hombre Borge se llamaba Jorge Francisco Isidoro Luis eh bueno pues le tuvo que llamar José Luis Enrique diremos de Suárez no nos meteremos en materia con lo del aborto pero hay una discusión lingüística sobre la barbaridad que dijo ayer en

Voz 1454 13:44 Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento

Voz 0827 13:51 se permite el aborto después del nacimiento vamos a ver señor Suárez el aborto es la interrupción de la gestación la gestación es desde desde la fecundación al parto así que si se interrumpe algo después del parto eso se llama anormalmente o asesinato homicidio pero ya no se llamaría en todo caso aborto y para eso tampoco hay que llamar a los abogados de Nueva York después tenemos la semana pasada de acuerdas un caso de de su ubicación de Pablo Casado resulta que sitúa a Guecho que se ve que está en Vizcaya pues lo sitúa en Guipúzcoa

Voz 27 14:23 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar Guecho vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar

Voz 0827 14:34 no bueno bueno se equivocó se equivocó bueno pues esta semana resulta que ha estado en Melilla hice ha pasado en el elogio no sé lo que pensarán los ceutíes Hereu diez después de escuchar esto

Voz 2 14:47 bueno pues cota además un placer estar en Melilla el orgullo de la único ciudad

Voz 4 14:56 ciudad española y europea en este coincidente

Voz 0827 15:00 la única ciudad española y europea en este continente en África para empezar lo de Ceuta parece claro en Canarias donde va a meter pues ya que hay hay discusiones pero los de Ceuta está claro y lo bueno es que da más había estado la víspera en Ceuta y tenemos también a Aznar en la UE sí hacía mucho tiempo que no lo recibíamos esta vez por un neologismo que es la insolencia

Voz 28 15:23 pena que al desafío que ya ya la mayoría de esta pandilla competente es todo que gobierna Rajoy

Voz 0827 15:35 bueno bueno la insolencia que abocaría a insulina así que a lo mejor podía ser un insolente diabético que quizás necesiten insulina no lo sabemos insolencia lo dejamos ahí pero bueno no hagamos sangre de no siempre atina hay vallas y lo sabemos en esta unidad a veces por ejemplo no encontramos el tiempo verbal correcto que debemos conjugar ir entre haremos lo que podamos hacemos lo que podemos ir veremos a ver si podremos acabamos común haremos lo que podremos es todo reenvía Alfonso Sanz

Voz 1454 16:07 cambio en el sur todavía algo de calor en el Guadalquivir máximas de más de veinticinco grados hoy

Voz 29 16:12 los titulares pero empieza a Hora Veinticinco Sastre haremos lo que podremos haremos lo que podremos

Voz 0827 16:17 haremos lo que podremos queda muy bonito la verdad es que se hizo lo que se pudo eh dejamos constancia de ello también comienza a ser frecuente lo de la extensión verbal e el hemos escuchado lo de envío de CERT por el galardón

Voz 8 16:29 cero museo en vez de enviudar bueno pues esta semana

Voz 0827 16:31 tenemos el verbo es Pioneer lo escucharon Antonio Carvajal Carmen Espinosa Fernando Martínez Nieves Pozo Javier Espinar ir eventualmente ha estado cobrando también

Voz 8 16:41 con dinero privado por espionaje por espionaje

Voz 0827 16:44 personas como Miguel se hacer espionaje de personas hacer espionaje intenta corregir pero bueno todo caso tenemos el verbo espiar hacer espionaje se conoce como espía eso es espiar Hinault espionaje no lo necesitamos de momento ha hablado tanto de aborto y también de eutanasia un expediente que es de esta semana se refiere a esa porque hay unas dudas que nos plantean Alfonso Martínez hijos José o la escuadra es una persona se puede despertar

Voz 30 17:17 de una eutanasia tres mujeres han denunciado haber sufrido abusos en la clínica Virgen Blanca de Bilbao cuando se recuperaban de la eutanasia la eutanasia de la anestesia

Voz 4 17:26 ya

Voz 0827 17:27 en la eutanasia es difícil recuperarse bueno es difícil llegar a la eutanasia pero ya recuperarse es bastante complicado y Salvador Díaz se pregunta si es un partido homenaje a un club pueden jugar las leyendas muertas de ese equipo él apostaría que no pero claro después de escuchar esto

Voz 3 17:45 vamos a Valencia porque ayer se jugó un partidazo celebrando el centenario del club las leyendas vivas las leyendas vivas

Voz 0827 17:52 del Valencia las leyendas vivas no podría ser días tras manera porque un partido homenaje con las leyendas muertas

Voz 8 17:59 los contra muerto no bueno habría sido un poco

Voz 0827 18:01 claro habrían matado del baloncesto aumente leyenda muerta así que es el faraón Tutankamón su misterio permaneció enterrado durante siglos bajo tierra pero cuántos siglos pueda Juan Carlos Orozco cree que en este momento de radio tiramos un poquito a la baja el telón

Voz 31 18:16 oro de Tutankamon Tutankamon irse hoy la capital francesa acoge una muestra de la pieza funerarias que permanecieron en aquella cámara sellada durante más de tres siglos más de tres siglos

Voz 0827 18:27 durante más de tres siglos bueno fueron más de tres siglos efectivamente concretamente más de tres milenios eh lo que estuvieron enterrados los tesoros de este faraón yo otra pregunta se puede lanzar una lanza bueno es evidente que se pueda lanzar pero cuando queremos decir que hombre apoyamos alguien se lanza ose partes se lo preguntan Teresa Colomer y Mario Suárez si una primera cosa Pepa que quería lanzar un

Voz 32 18:51 a una danza lanzar una una avances

Voz 0827 18:54 al borde de Mario Ginés Rodríguez Palop bueno lanzar una lanza sería más bien romper una lanza yo no querría que me lanzando desde luego que no no no no vaya a ser que den buenos son estas frases hechas que hay que tener cuidado con ellas porque a veces una mina preposición por ejemplo puede cambiar el sentido de la frase

Voz 3 19:10 venga que yo sé que tenía unas ganas de llegar a casa lo que para para tirarlos en el sofá impera una se aparatito

Voz 4 19:19 los al sopas o no para tirados Al Pacino cada cual no descarta nada

Voz 0827 19:24 cartel nada excluirse se mete bajón metiéndose admitiendo hay que tener cuidado con esos juegos de palabras que a veces claro nos frotan Nos brotan sin querer pasa lo que pasa

Voz 2 19:37 hoy por hoy

Voz 8 19:40 cadena SER hay que ver cómo se pasa la mamá cómo se pasa maman

Voz 4 19:43 a la mañana diez y treinta y nueve minutos es el momento

Voz 0827 19:48 te pasas la mañana clave el momento diré más directos no podía no podía haber

Voz 8 19:53 damos fe en el estudio no ocurría nada en ese momento

Voz 0827 19:55 normal no ocurría absolutamente nada bueno hablemos del tiempo Francino

Voz 33 20:00 eh

Voz 0827 20:03 ante la El meta dado a conocer un estudio preocupante esta semana que nos habla de los efectos del cambio climático la verdad es que este cambio lo hemos ido viviendo y contando aquí en la radio en los últimos tiempos con fenómenos muy preocupantes como el que se produjo en Madrid en donde precipitaron fuertes rubias

Voz 1454 20:19 buenos días ha refrescado un poco menos que en Toledo diecinueve grados en el centro de la capital y alerta amarilla por fuertes rubias rubias lluvias

Voz 8 20:27 la alerta amarilla es lógico recoge

Voz 0827 20:29 James ganador si caen rubias alerta amarilla puede no sabemos lo que lloverá en Castellón o los efectos del calor sobre sus ciudadanos como para medir en gramos el tiempo y no en grados

Voz 8 20:41 las temperaturas siguen el ligero descenso con vientos flojos variables de componente este en el litoral once gramos once gramos tenemos a esta hora en el centro de castellano Espolón gran junta e hizo gramos tenemos hasta ahora en el centro de Castell

Voz 0827 20:54 más hasta ahora yo era una información de la mañana no es qué pasará por la noche buena estas distorsiones son frecuentes en alguna emisora por ejemplo llegan a dar la hora en grados

Voz 1454 21:03 en el centro de Logroño cuando pasan diez grados tenemos cuando pasan diez minutos tenemos cinco grados mucho mejor

Voz 0827 21:10 las ciudades es la edad a la que se mide en grados

Voz 34 21:13 ha sido un hombre de cuarenta y cinco grados fallecido un hombre de cuarenta

Voz 0827 21:16 cinco grados uno tiene cuarenta y cinco años en un accidente de tráfico la verdad es que en Valladolid era una información de Valladolid con el frío que hace en invierno a cuarenta y cinco grados y que te puede dar un síncope como para morir es que claro con el cambio climático pasamos del calor intenso al frío extremo éste que congela hasta los huevos en el País Vasco sabe muy bien hay frío cielo azul

Voz 35 21:38 sol esto me imagino que también sucede en Gernika Bermeo José Antonio Hidalgo queda que las las aves de la reserva de Urdaibai tienen los lo huevo los congelados las aves digo

Voz 0827 21:49 bueno pero bueno

Voz 35 21:50 vuelos en Bilbao comunicadores como debo recordarle Caballero

Voz 32 21:53 la la también mucho frío cinco grados de temperatura cielos despejados

Voz 0827 21:59 como para dar la información después decir algunas cosas bueno menos mal que en otros sitios las cosas son normales por ejemplo en Cantabria el cielo luce en el cielo como tiene que ser

Voz 1454 22:09 tráfico día realmente precioso el cielo luce en el cielo el cielo luce en el cielo tenemos

Voz 4 22:14 eh eh pues eh un cielo totalmente

Voz 8 22:18 azul decíamos que el sol luce en el ciclo habíamos

Voz 0827 22:20 ha dicho otra cosa pero es verdad el sol era el que lucía en el cielo

Voz 1 22:25 y la verdad el cambio climático está afectando al medio ambiente a la naturaleza pero también está provocando Francino qué inquietantes mutaciones en los humanos en Valencia por ejemplo los políticos se nublan especialmente de los políticos

Voz 0827 22:39 socialistas donde puede superar

Voz 1248 22:41 los setenta kilómetros por hora en el litoral por la tarde los socialistas los socialistas van a estar nublados los cielos

Voz 0827 22:49 Ana estar numeradas los socialistas van estar nublados pero bueno siempre es mejor amanecer nublado que amanecer poseído o poseída y encima que te toque informan en la radio sobre el tiempo

Voz 1248 23:00 saludos muy buenos días atrás quedó el temporal mejora por lo tanto el tiempo previsión meteorológica Ana García Llorenç muy buenos días

Voz 1454 23:06 muy buenos días muy buenos días para hoy los hijos estarán poco nubosos a despejados y las temperaturas siguen sin cambios en el litoral subirán de forma ligera moderarán el ayudarlas

Voz 0827 23:16 la que ayuda ayuda que con su vida y algo parecido le pasó que a este compañero de Jaén en la Ronda del tiempo

Voz 4 23:24 Ronda ve temperatura iniciamos en Málaga tejados catorce grados también despejado en Almería trece grados algunas nubes y once grados en Linares y cielos despejados también en Granada nueve grados cielos

Voz 0827 23:35 cero once grados hasta ahora en Jaen cielos despejados once grados hasta ahora hay el retorno El retorno en la radio que es peor que un viento de levante desde luego pobrecillo bueno en fin oye que a veces nos despistemos no sentir Akin informa del tiempo

Voz 36 23:51 los vientos flojos de dirección variable se prevé métodos significativo

Voz 0827 23:58 vale se prevén métodos significativos ya a veces lo que pasa es que informa correctamente pero la que está escuchando no se entera

Voz 1153 24:05 y cuál es el pronóstico para hoy Josu Segovia el paso de un nuevo sistema frontal ocasionará un empeoramiento del tiempo la nubosidad será abundante durante toda la jornada pero será especialmente compacta en las horas centrales del día cuando lloverá y localmente lo hará con algo más de fuerza las temperaturas máximas más bajas que las de ayer rondarán los

Voz 1454 24:22 dieciocho a ver cuál es el pronóstico para hoy

Voz 0827 24:25 pero es que te acabo de contar el que te acabo de contar ni más ni menos pero bueno son excepciones porque en general nuestros hombres y mujeres del tiempo son muy profesionales cuentan muy bien las cosas para que queden bien claras en Badajoz por ejemplo

Voz 37 24:37 tardes hoy en Badajoz intervalos de nubes euh nubes altas o bajas han bueno

Voz 29 24:42 muy bien que ustedes quieran pongan la siguiera no vale Marta adiós adiós adiós adiós adiós

Voz 8 24:52 estoy en Escocia en Logroño bueno lo de Logroño es para enmarcar buenas tardes hoy tenemos algunos intervalos de nubes que pueden hacer que el sol sale un poco menos porque es lo que tiene la nube

Voz 4 25:02 no se ponen delante siguen estaba ahí entre estará nude dice

Voz 8 25:09 es un información del Instituto Nacional de Meteorología Ministerio de Miriam

Voz 0827 25:12 claro que la FIL afirma que es lo mejor aunque aquí también Francino cuando llueve también tiene

Voz 8 25:19 lo suyo eh sean de precipitaciones es de cuarenta litros por hora es de cuarenta litros por hora cuarenta litros por hora por metro cuadrado entre cuadros como más los cuarenta más que estéis aquí

Voz 0827 25:33 hemos de hablar del asunto pero bueno hay por metro cuadrado cuando llueve mucho a quién Ibiza están preocupados de lo que dicen los meteorólogos bueno o como se diga ya veremos qué dicen

Voz 38 25:43 en los próximos días nos mete ocho logos mes de oro luego se mete o los siempre tengo problemas con estas conclusiones en un poco les ICO

Voz 0827 25:54 no sabemos lo que pasará así a así

Voz 4 26:00 es una línea

Voz 0827 26:08 Irak no no queremos poner fin a la película todavía ni poner fin a la palabra sin hablar de esta tierra que Vinos acoge siempre nos acoge muy bien es un lugar carismático caro a la vez es decir es carismático

Voz 39 26:22 que se contemplaba especialmente lo que es un aparcamiento en una zona tan bella tan Karim masticar tan carismática como es como es el el la Marina

Voz 0827 26:31 Tahri masticar una palabra muy bonita y es una emisora que tiene magníficos profesionales es verdad que son un poco testarudo sí sí aunque no lo sepan decir

Voz 18 26:40 es el encargado del caso Lola gracias a su estatus

Voz 0827 26:43 estaré testarudez te dejes muy testaruda acceso muy pero siempre se puede encontrar un vericuetos y quizás sean testarudo porque es que aquí Francino tiene uno huevos como macetas

Voz 1454 26:58 eso es tener unos huevos como Barreto eso es tener unos huevos como va zetas y es que es la verdad joder

Voz 0827 27:05 pero eso es comprobable no lo dudamos es un poco Aznar es que vengan y me miran a la cara a ver si los tenemos a unos debemos pero bueno es gente muy formada es gente con grandes trayectorias currículos

Voz 1454 27:16 que se tienen en cuenta son las historias los currículos la estrella historias los currículos

Voz 0827 27:24 Hinault sabemos nada más tienen un gran sentido del humor bueno en los programas por ejemplo de radio a quién Ibiza dicen muchas paridas tantas paridas que hasta las van numeradas si si si con todo ello desde ahora y hasta las cuatro menos veinte en tiempo de SER Deportivos primera parida primera parida primera ahora para la primera parida del día hablan idiomas eso sí hay gente aquí de muchos países viviendo y nuestros compañeros hablan perfectamente idiomas

Voz 40 27:51 también hay Filmoteca de firme tarde filmoteca en la casals de Poble de de la Mola en Formentera Night is war un vial una película Anna Ford dos son cinco Pretty diferentes

Voz 4 28:08 ir al cine

Voz 0827 28:11 pero bueno a pesar de sus grandes conocimientos oye yerran resbalan como nos pasa a todos lo que viene siendo que cometen errores grasos o un Grasso error

Voz 41 28:22 ustedes pensarán que yo soy el que dijo este programa yo presento este programa y que aquí se dice lo vio digo pues es un Grosso error grupo un craso error craso error no Grosso Grasso las dos caras Grasso porque tiene grasa Grosso porque es gordo eh

Voz 0827 28:36 pero es claro no es craso craso eh salvo aquí en Ibiza ha concedido es otra cosa lo que sucede es que en una tierra así es muy fácil despistarse tal por ejemplo como tiene una isla tan bonita pues son más de recibir que de viajar fuera de la isla y cuando viajan pues no sé cuándo van a ver un partido de fútbol por ejemplo pueden confundirse de destino Roussel con las Champions juega el Madrid en Ajax en Ajax Amsterdam mejor dicho con ustedes hay corriendo por donde juega el Madrid en Ajaccio buena Ibiza es una isla perfecta para usar la bici su uso está tan extendido lo disfrutan tanto que aquí en vez de pedalear la paladea yo yo bajo a trabajar en bicicleta

Voz 4 29:15 que digo yo que puntitos también eléctrica eh sí sí pero

Voz 32 29:19 hay que hay que hay que pagar LEAR hay que pagarle para que esto te ayude

Voz 0827 29:23 hay que para LEAR hay que pedalear buen y después está el sexo Francino eh que aquí ya ni te cuento y claro hasta recomendando un disco de duetos por ejemplo como siempre están pensando lo mismo resulta que nos venden un disco de coito que no te digo yo que no soy interesante un disco de mitos bueno en la verdad que es uno de los compositores

Voz 42 29:43 que qué hacen temas más para mí

Voz 0827 29:45 bonitos que tenemos ahí

Voz 4 29:49 está mucho chulo nuestro escritos cuesta mucho lo nuestro escritos duetos

Voz 0827 29:54 está muy crueles es cambiar el disco no tengáis bueno en fin oye que con este planchazo con esta isla los compañeros aquí aguantan trabajando hasta la vejez no se quieren ni prejubilar es vamos es que ni les sale la palabra

Voz 43 30:08 segundo mayor banco español ha pero prejubilado prejubiló Iza hoy perdón prejubilado

Voz 0827 30:16 es que no sale prejubilado prejubiló ideado bueno bueno bueno bueno hemos hablado mucho en Ibiza y a lo largo de la ventana de el turismo que a partir de los años sesenta sobretodo en los trajo Vigil eh visitantes iba a decir vigilante también a uno habitantes llegaron los turistas ICO Ellos llegaron también nuevas palabras y en esas nuevas palabras en las que tiene bucear esta semana Ignacio Parro

Voz 4 30:45 los años sesenta fueron una época de progreso y aperturismo para España ayudamos a aquel hombre llegas a la luna Nos visitaron los Beatles abrimos nuestras puertas a los tories las playas se llenaron de ingleses alemanes

Voz 29 31:01 nórdicos aunque para nosotros todas eran guiris según la RAE esta palabra es una poco P del euskera distintos que es como llamaban los carlistas a los partidarios de la reina Cristina últimamente no llegan tantos que ha aparecido una nueva corriente la turismo

Voz 3 31:14 no exista un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa

Voz 29 31:21 con los extranjeros también llegaron nuevas palabras la mayoría provienen del inglés aunque en realidad su origen está en otros idiomas turismo mismamente nace el francés Togo también aparecieron nuevos alojamientos como los resorts solos bungalows que tiene su origen en el indie denomina un estilo arquitectónico de venga pero no sólo trajeron palabras también influyeron en otras cosas como la manera de vestir y ahí destaca una prenda el biquini aunque su nombre proviene del atolón de Bikini como su prefijos vi ha dado pie a la creación de nuevos nombres de bañadores como el mono Quini o el trekking e incluso sirvió de inspiración para una de las canciones mexicanas más famosa os imágenes cuál antes de irme quieren hacer una observación la palabra hotel y la palabra hospital tienen el mismo origen etimológico esto debe despistar mucho a los ingleses en Baleares porque vienen alojarse en uno y acaban ingresados en

Voz 4 32:20 el hombro muy buena observación

Voz 0827 32:27 la mente pues nada hasta aquí la unidad de vigilancia desde Ibiza recordemos la dirección de correo que es ud de V arroba Cadena Ser punto com ya saben si en algo me equivocado que seguro

Voz 2 32:36 qué es esto mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir

Voz 8 32:41 feliz fin de semana

Voz 45 32:45 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos

Voz 4 32:48 días gestoría registro

Voz 45 32:50 Cate viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobran

Voz 10 32:53 Listas ni elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto

Voz 32 33:09 la idea es la de impone en las redes sociales a la Ventana La Ventana Cadena

Voz 15 33:21 en la Cadena Ser presenta

Voz 0827 33:26 el placer de escuchar

Voz 1594 33:29 es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesitan un esposa sin embargo poco se sabe de los sentimientos hubo opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecino Mario está verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean que algunas le consideran de su legítima propiedad de otras de la de sus hijas mi querido señor Bennett le dijo un día su esposa sabías que por fin se alquilado en fin Park el señor Benet respondió que no cuesta sigues insistió ella la señora Alon ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo el señor Bennett no hizo ademán de contestar no quiere saber quién lo alquilado se impacientes su esposa eres tú la que quieres contar Melo yo no tengo inconveniente no irlo esta sugerencia le fue suficiente pues habrás querido que la señora lo dice que ha sido alquilado era un joven muy rico del norte de Inglaterra que vino el lunes en un lado de cuatro caballos para ver el lugar que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris que antes de San Miguel en ocuparlo Bike algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene cómo se llama Bingley está casado soltero Jo Sol te rockero dudó por supuesto un hombre soltero y de gran fortuna cuatro cinco mil libras al año que buen partido para nuestras hija Bike en que puede afectarles mi querido señor BN contestó su esposo como puede ser tan ingenuo debe saber que estoy pensando en casado con una de él

Voz 16 34:59 Orgullo y prejuicio Jane Austen mil ochocientos trece

Voz 47 35:04 tiene el placet de escucha

Voz 1 35:08 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en nota de unidad no lo sé

Voz 32 35:18 Lolo

Voz 4 35:21 qué público nadie sabe nada Berto Romero Andreu Buenafuente el programa

Voz 10 35:26 qué pudo pasar de todo pero sí unos

Voz 48 35:29 su programa para cabe en Los Ángeles

Voz 8 35:32 a una semana volcando contenedores

Voz 1454 35:36 apenas se hay una radio sin relojes

Voz 3 35:40 hay un lugar en el que coinciden en España y el Santo Grial

Voz 18 35:47 la ópera comienza en un claro en el

Voz 4 35:49 los que en las montañas que rodean el monasterio de Mons al salvar un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España si son Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 20 36:02 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 4 36:06 la radio que tú programas

Voz 16 36:16 hola cariño

Voz 12 36:17 acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra peste este alquiler pues te puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya de visite cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 11 36:28 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 47 36:43 cada vida tiene al menos un año

Voz 4 36:45 Soria algún escriban

Voz 19 36:47 otros las Len para unos y otros muchos libros esta semana recuperamos soldados de eso

Voz 16 36:53 la mineral que el lector que nos acercamos al libro divulgativo de Samanta Villar y a la literatura juvenil con Beatriz Esteban

Voz 1454 37:00 en impactante el contraste entre lo que yo creía que era la karting lo que no me encontré

Voz 19 37:04 en la madrugada del viernes al sábado a las doce una hora menos en Canarias los muchos libros con Macarena Berlín

Voz 4 37:10 cadena SER

Voz 49 37:13 no cuentes más las horas para el fin de semana a ese paraíso está a punto de llegar donde va a saber series partidos Ponte ese documental maravilloso que tiene pendiente entonces es el momento IS momento se llama es

Voz 10 37:25 con los principales canales de pago las series del momento películas documentales y toda la emoción de la Liga Un dos tres todo sin ataduras apunta entrar Skype punto es disfruta de un mes gratis Sky tu momento es ahora

Voz 18 37:39 la Ventana con Carla

Voz 1594 37:48 dos hijos eh

Voz 8 38:06 quién dijo miedo efectivamente los viernes hasta ahora faltan veintidós minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias tenemos una cita con los relatos de terror de suspense de espías de atracos de todo tipo de gente de mal vivir de la mano de Mona León Siminiani Mona buenas tardes hasta restar las bienvenida muchísimo claro que aplaude si aplaudió muchísimo a ver a ver cómo a ver cómo a aplaudir a ver Klaus a increíble y luego ya con el miedo

Voz 4 38:37 las galletas haber

Voz 26 38:40 bueno pues hoy traigo el segundo vamos una racha con la matanza de Columbine yo no tengo suave de mí soy os prometo que vengo a vernos un poco triste la cosa pero un poco pero suave es es además el segundo capítulo de la

Voz 1594 38:52 quinta temporada que ya sabes que estrenamos hace dos semanas de Negra y Criminal que ya se puede escuchar desde ayer en Podium podcast punto com sigue en iTunes y hoy como me decía no es un caso de miedo al menos no del miedo a ese al que os tengo acostumbrados al tipo Columbine y así hoy es más miedo yo diría que social que creo que se entiende bastante bien con estas siete palabras España años ochenta Khimki Dieguito el malo es un caso que no para usarla a anegar criminal que además le conoció estuvo con él en varias ocasiones ella lo cuenta bastante bien en el caso yo confieso que sinceramente siempre tenía una cierta debilidad por esta época por este tipo de personajes así un poco lo Khimki incluye entre otras cosas porque por lo general no estamos tema ante malos así malos tipo un asesino en sí

Voz 0827 39:35 sino ante gente que reaccionan

Voz 1594 39:37 tres situaciones verdaderamente desgraciadas que en muchos casos extremas que en medio de todo eso son capaces de desarrollar un ingenio y unos códigos muy muy sorprendentes bueno pues no los representantes de esta criminalidad es Dieguito el Malo Juan Diego Redondo granadino criado en Barcelona atracador el mayor futbolista de la historia carcelaria española estuvo treinta años en la cárcel en dieciocho prisiones diferentes protagonizó nada menos que treinta fugas casi a un año la más experto culpar de ellas fue la de la Modelo de Barcelona el dos de junio de mil novecientos setenta y ocho en la que se fugaron cuarenta y cinco presos aunque él quería que se hubieran fugado seiscientos nada menos es la fuga más grande en una cárcel española aprovecharon un hueco de un montacargas que no usaba en la sala de enfermería para enlazar con con el alcantarillado al frente de la operación con Dieguito ayudado por José Antonio tú Antúnez alias el ingeniero pero escuchemos porque es increíble lo que hicieron

Voz 4 40:44 durante

Voz 1594 40:44 dos semanas cincuenta presos escaparon túnel que conectará el hueco del montacargas con el sistema de alcantarillado la ciudad trabajando veinticuatro horas en turnos de cinco y usando por todo material cucharas platos muy son sí maderas cavaron en quince días un túnel de dieciocho metros de largo unos sesenta de alto

Voz 4 41:15 usted muchos vayan pasando la tetris

Voz 52 41:21 venía luego que deprisa cada metió más al metro esto parece la multa montaña rusa amarrar vosotros alijos la primera de otro

Voz 4 41:40 hombre ahí a latir a poder mierda no me extraña completan la CAM

Voz 52 42:04 pasa eh está cumpliendo con su obligación y nosotros con la nuestra

Voz 4 42:16 España

Voz 52 43:24 venga venga toda multa a tomar por culo darlo a me hoy tenemos

Voz 4 43:49 vaya movido montaron en dos semanas tardaron sólo en en hacer este túnel

Voz 53 43:54 en dos semanas un túnel de dieciocho metros de largo por uno sesenta de alto me parece increíble alucinante lo apuntalaron además el ingeniero lo cabeceó para que tuvieran luz tenían hasta música y todo esto sin herramientas realmente verdaderamente una ingeniería pero entiendo que esto es un delito en sí mismo imagínate esta gente en otra cosa en fin Diego llevaba desde los catorce años entrando y saliendo de la cárcel antes de centros de menores de los que empezó a ir con doce años esencialmente penas se debían a atracos con rehenes como le ocurre a muchos de estos criminales Dieguito también se consideraba un Robin Hood considera

Voz 1594 44:33 Caracas sus acciones eran casi una venganza

Voz 53 44:35 como él decía haber recibido tantos palos de niño el hecho es que treinta días después de esta fuga de la modelo su nombre vuelve a aparecer una ráfaga de la Guardia Civil de deja clínicamente muerto cuando huía de un atraco en Castelldefels

Voz 1594 44:49 sin embargo se recupera así continúa de atraco en fuga de fuga en atraco sigue esta rutina hasta que en mil novecientos ochenta y ocho conoce a Carmela el amor de su vida se enamoran se casan con ella tiene dos hijos un niño y una niña consigue trabajo una carpintería e inicia un nuevo periodo pero un día

Voz 18 45:11 en casa

Voz 54 45:14 hala a Karen esta sin reventar el resto están matando en taller Bono contratarán además digo que no llegamos a Navidades te traigo algo

Voz 4 45:27 están en el parque para te acaba el tiempo abre tu serán ellas voy preparando la cena buenas tardes es usted Juan Diego Redondo Puertas se porque policía tiene que acompañarnos está detenido por un delito de atraco y tenencia ilícita de armas si no puede cumplir Elena lo explicamos todo comisaria a venga vamos que pasa nada cariño que hacen aquí lo acompañara comisarios señora a comisaría porque él no ha hecho nada no redondo usted fue notificado hace meses para comparecer por un delito de atraco y tenencia ilícita de armas que se produjo cuando fue mil novecientos setenta y ocho aquí tienen la notificación están equivocados mi marido ya no lo tiene que explicar ex marido tiene que venir con lo déjame momento

Voz 54 46:24 pero rapidito de ahí que yo vea

Voz 4 46:27 cariños quien dijo que no te escuchan seguro que nos por mucho tiempo estaré fuera unos meses unos meses

Voz 16 46:36 no Gaspar donde añora mírame a los ojos de prometo que no te vas a mi hermana te ayudará Carmela la charla

Voz 8 47:07 desde luego mala suerte también sí

Voz 1594 47:10 a la cosa por este delito que había cometido hacía catorce años Diego final ante pasará varios años en la cárcel Carmela no lo soporta entra en depresión y en diciembre de mil novecientos noventa y cinco se suicida con una sobredosis y no sólo eso dos años después su hija pequeña también Muere electrocutado al tocar un cable de alta tensión cerca de la casa de su tía la hermana de Diego con la que vive este segundo golpe es para Diego ya la gota que colma el vaso

Voz 4 47:53 venga coño levantó ese ánimo que te he dicho que me dejas vuelo

Voz 18 47:59 lo que os eso lárgate sólo ha herido si tu hija

Voz 4 48:12 a presentar mi respeto quería era ver a ver vamos a ver qué día

Voz 20 48:36 bueno pues ya se sabe

Voz 52 48:43 el mito de que pasa cosa que he intentado ser bueno joder me he intentado hacer las cosas bien como Becara la vida llena la puta vida acabo acabo ya

Voz 2 48:59 sí

Voz 1594 49:17 en ese momento decide volver a las andadas tarde no olvidemos esta sensación de resarcimiento de la que hablaba al principio de la que él hablaba de exigir a punta de pistola lo que su entorno nunca le había dado en realidad así es como lo entiende él al menos pero también no perdamos de vista lo que él mismo también le contaba a Neus que para él atracar no era sólo de esa venganza por decirlo de algún modo también algún hobby digo la palabra hobby porque así es como lo llamaba eh

Voz 53 49:42 esa sensación de poder ese escupir a la cara a un sistema que desde el principio le había repudiado llega a convertirse en el caso de Diego en algo realmente adictivo además de esto Diego era un auténtico superviviente tenía el cuerpo lleno de perdigones de balas incrustadas en la piel a lo largo de su carrera habían recibido doce impactos de bala siete en el tórax y cuatro en las piernas que recibió mientras huía precisamente con el Vaquilla de un atraco a un banco pero lo peor fueron los ciento setenta puntos de sutura después de recibir dos cartuchos de escopeta a bocajarro en una pelea entre clanes gitanos del tío seguía en pie griego se había convertido a estas alturas en un delincuente de los considerados muy peligrosos policialmente se le consideraba de los hechos p'alante es decir que se tenía que llegar a tiros pues el tiros en los atracos para no dejar huellas se juntaba las manos con lo cite este pegamento algo tan fuerte y entonces sí

Voz 1594 50:35 oye cuando los directores de los bancos le veían pensaban uf estás perdido sin guantes pero sinceramente si hubieran pillado tampoco hubiera sido mucha diferencia porque como él decía con treinta fugas sus espaldas entraba y salía de la cárcel realmente cuando quería sin embargo su último eso en la cárcel fue se podría calificar casi de voluntario luego te explico porque esta vez le cogieron tras un atraco a un supermercado Caprabo pero también escucha que atraco

Voz 3 51:02 quieto todo el mundo estos no haga nada raro yo no te haré daño

Voz 4 51:13 sí que me cara rubia tierras apasiona de dice la puerta trasera también pero que te vea eh cuando el calor del momento digo no advierte que el encargado se escabulló no tardará en dar la voz de alarma a la Policía dónde está el dinero

Voz 3 51:26 esta en las cajas señora saben porqué una cajera abre la venga que yo necesito el único que puede abrir la caja es el encargado pero ahora mismo no está

Voz 4 51:38 dónde está no se me visto pinta de señalando relájate no va pasando tú en conmigo que yo

Voz 54 51:49 que no te voy a hacer nada coño venga

Voz 10 51:55 en hoteles

Voz 1594 51:55 el jefe Dieguito a suponía que iba a estar aquí siempre está él es el único que pudo abrir la caja

Voz 54 52:02 bueno pues tendremos que sacar algún provecho pero lo vamos a ir con las manos vacías venga vamos fuera

Voz 4 52:09 a ver primero que alguien apague esa música de mierda y segundo champán el atraco duró una hora y media

Voz 1594 52:16 tiempo más que suficiente para que el encargado avisara a la policía y ésta se personara en las inmediaciones del Capra

Voz 20 52:22 algo

Voz 55 52:25 no es tan grave que Tucker el cajero no cuánto te pagan no entiendo nada

Voz 54 52:35 puta mierda seguro salvo lo que gana con este supermercado un pastizal de pagan una mierda seguro venga abre la Navidad no habrá que celebrarlo toma tu abre esta rubia que no reparador yo vale pues de las cestas esas de ahí coge la más caras y les das una a cada uno

Voz 20 52:52 pero no

Voz 54 52:57 procuro no van a intervenir con RNE no interviene es el protocolo tú abres la botella

Voz 1 53:02 aunque

Voz 4 53:04 venga rol

Voz 20 53:07 me tiro concentrar a gozar a dar

Voz 1 53:10 la vida por la Boccia porque el Guaje está bueno la hostia eh

Voz 54 53:15 qué le gusta o a mitad de cara si pues esto es lo que beben tus jefes todas las noches mientras tú te tomas una Coca cola de mierda además no es por nada pero para entrar me deja déjalo que entre Rubio chocolate que no te lo voy a los policías tú tienes que se tiene a los niños les encanta chocolate se lo das de parte del distrito oye no es mejor no es lo mismo no me pasa nada estoy acostumbrado

Voz 1594 53:47 a lo mejor puede salir y que no te reconozcan lo mejor no aunque hombres si te mezclas con los otros no pueden

Voz 4 53:52 por quién eres y por qué ibais hacer

Voz 54 53:54 es acabo de atracaron

Voz 1594 53:57 es mejor les encanta chocolate hoy saldré yo primero soy una mujer núcleo que sospechen de mí

Voz 20 54:02 es que ahora lo lleva te jamás

Voz 54 54:05 es la falda y lo está bajo la camisa de ahí el éxito lo hizo también llevártelo

Voz 1454 54:21 está bien

Voz 8 54:26 pero de verdad salieron algunos rehenes en su defensa vamos a intentar no echarle una mano y eso eso eso ocurrió

Voz 7 54:31 correrá verdad les tocaba para mucho estuvieron no llegaron a dos horas estuvo con ellos pero así es como se resolvió de él como no pudo acceder a la caja fuerte pues dijo bueno pues algo tenemos que llevarnos así que de todas

Voz 1594 54:46 maneras parece que él lo que quería era que le detuvieran cuando le detuvieron los periodistas en la entrada de la cárcel de preguntaron por qué lo había hecho el contexto esto es hubo real

Voz 56 54:56 sí es él

Voz 4 54:59 dime dime

Voz 26 55:07 hora del hijo no pudieron en una escuela si el hijo que

Voz 1594 55:11 bueno estaba ya tonteando con las drogas Italia estaba bastante preocupada Elx había quedado de Mazzola

Voz 0827 55:15 panorama sin embargo parece que no