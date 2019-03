La Ventana (29/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0825 00:00 seis las cinco en Canarias Bruselas ha convocado una nueva cumbre el diez de abril después de que Theresa May haya sufrido la tercera derrota de su plan para el Brexit centenares de personas se han concentrado a las puertas del Parlamento durante la votación algunas continúan todavía a esta hora José Luis García Íñiguez

Voz 1061 00:18 centenares de personas convocadas por los partidarios del Brexit después de que el Parlamento británico haya rechazado por tercera vez el acuerdo de May con Bruselas esta vez de la negativa ha sido por un margen de cincuenta y ocho votos así que Reino Unido camina o bien hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea el doce de abril o bien a pedir una prórroga larga que obligaría a los británicos a participar en las elecciones del Parlamento Europeo por tanto tercer fracaso del plan de May en la Cámara de los Comunes en la calle también hay quienes piden un segundo referéndum

Voz 0825 00:42 Airlines andan a este joven

Voz 1061 00:45 explica en la BBC que los políticos han votado tres veces el mismo acuerdo pero no dan opción a los ciudadanos un perdona a votar una segunda vez la libra esterlina por cierto ha llegado esta tarde a su cotización más baja frente al dólar en casi tres semanas

Voz 0825 00:57 primera vez el Consejo de Ministros ha ratificado el nombramiento de un colegio ecologista como miembro del Consejo de Seguridad Nuclear la propuesta la hizo el Gobierno hace algo más de un mes fue al Congreso y ahora ha pasado su último trámite Javier Gregory

Voz 0882 01:09 se trata de Francisco Castejón un ingeniero nuclear con amplia experiencia internacional que trabaja en el Ciemat el principal centro público de España dedicado a la investigación en el sector de la energía nuclear entra por primera vez como decías un ecologista destacado portavoz antinuclear en el organismo público que regula el funcionamiento y por lo tanto también el cierre de los reactores atómicos en España los diputados del Partido Popular votaron en contra del nombramiento de este ecologista pero con los votos del PSOE y Podemos su nombramiento contó

Voz 1061 01:37 con la mayoría de los votos en la Comisión de Energía

Voz 0882 01:40 congreso de los diputados el Aeropuerto de Menorca se ha convertido

Voz 0825 01:42 esta tarde en el primero en nuestro país en probar el sistema de reconocimiento facial para embarcar allí ha estado nuestro compañero yo

Voz 2 01:49 de Rivera Menorca es desde este viernes el primer aeropuerto de España en el que hoy se puede embarcar por la cara AENA ha puesto en marcha un sistema piloto del reconocimiento biométrico facial en la zona de facturación quién use este sistema podrá cruzar el control de seguridad y la puerta de embarque con sólo un escaneado de la cara a los primeros usuarios como César Elche Kato estaba encantado

Voz 3 02:11 he metido mi pasaporte me ha registrado de dicho que está ya todo que ellos me dicen que puedo posar directamente utilizando reconocimiento facial para llegar a la Unión

Voz 2 02:24 se espera que este sistema piloto dure apenas unos meses mientras las aerolíneas se suman al dispositivo y se insta a la más scanners en otros aeropuertos en los titulares el deporte con Paco Hernanz

Voz 4 02:34 CR9 el campeonato de Liga en Primera División lo hace con un partido a partir de las nueve de la noche en Montilivi se enfrenta en Girona ya Athletic de Bilbao para mañana el derbi catalán entre Barcelona y Espanyol también Alavés Atlético Getafe Leganés Celta Villarreal también comienza hoy la jornada en Segunda División a partir de las nueve de la noche en La Rosaleda con el partido entre en Málaga y Sporting de Gijón y Baloncesto Euroliga desde las ocho y media Baskonia busca un triunfo ante el Efes para meterse entre los ocho primeros

Voz 0825 02:59 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:04 cadena SER Madrid

Voz 0825 03:06 el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Podemos contra los presupuestos de la Comunidad de Madrid la formación morada impugnó varios artículos de esta ley de presupuestos por considerar que recortan beneficios sociales para el personal del sector público de la región Eduardo Gutiérrez es el diputado que llevó el asunto a los tribunales si elemento sustancial

Voz 5 03:24 es de inconstitucionalidad entre ellos hoy en concreto algunos que eh conculcan derechos básicos del Estatuto de la de Básico del Empleado Público de la negociación colectiva que eso no se congratula que el Tribunal Constitucional vea que hay elementos inconstitucionales en la de Presupuestos aprobada para el dos mil diecinueve por Ciudadanos por el Partido Popular

Voz 0825 03:47 la Comunidad va a presentar alegaciones porque esas bonificaciones dicen se están aplicando desde el pasado uno de enero y metro logró uno beneficio de sesenta y tres millones de euros en dos mil dieciocho el dato lo ha ofrecido hoy la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo que da por finalizada la crisis del amianto en el suburbano el próximo lunes se va a celebrar el primer juicio por la muerte de un trabajador a causa del contacto con ese material la consejera asegura que se creará un fondo para compensar a los afectados

Voz 6 04:12 lo cierto es que han fallecido dos personas e la compañía lógicamente va a hacer iba a asumir la responsabilidad económica técnicas de indemnizaciones

Voz 0825 04:22 yo en la cuarenta por ciento de los trabajadores madrileños sufre el paro o la precariedad es una de las conclusiones del estudio que ha presentado hoy Comisiones Obreras sobre empleo el sindicato reclama un incremento de las

Voz 0246 04:32 Inspecciones de Trabajo medidas que acaben

Voz 0825 04:35 con estos datos su secretario general es Jaime Celia

Voz 7 04:37 y tenemos que exigir los catorce mil euros de salario mínimo convenio planes de igualdad creemos que hay que incrementar la labor de vigilancia de la lucha contra el fraude necesitamos triplicar los efectivos de la especial

Voz 0825 04:49 en cuanto al tiempo sol y temperaturas máximas en torno a los veinte grados hoy durante todo el fin de semana a esta hora tenemos diecisiete en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que está pasando las siete las seis en Canarias

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 8 05:15 en verano un viaje un destino una filosofía de vida una isla que tengo a tu hija Jamaica un recuerdo inolvidable para toda la vida Viajes el Corte Inglés título mundial te llevan de vacaciones a Jamaica reserva ahora con un veinticinco por ciento de descuento disfruta de las nueve días siete noches con vuelos traslados y hotel de cinco estrellas con todo incluido desde mil seiscientos cincuenta

Voz 7 05:41 unos con Viajes El Corte Inglés

Voz 9 05:46 lo la vino primero David debía medir XXXIX eh

Voz 7 05:54 y mil ochenta aniversario del final de la Guerra Civil recorrimos las calles de Belchite el único pueblo que se ha conservado en España como testigo de lo sucedido

Voz 10 06:04 a ver María tú cuántos años tienes que hay noventa y uno Josefina

Voz 7 06:09 noveno día hablaremos con quienes entonces vivieron aquel conflicto siendo solo unos niños estaba este domingo en A vivir que son dos días con Javier del Pino Cadena SER

Voz 8 06:29 la mayor bajada de impuestos de la historia en Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos ahora hasta el treinta y uno de marzo consulta condiciones

Voz 11 06:41 es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterriza a tu lado Celia tu amor de siempre dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 12 06:53 te explicarlo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo Tunis por La Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino a Ana García Siñeriz Daniel Gascón Juan Cruz muchos más disfruta de nuestro

Voz 1280 07:13 para qué especial de habitación doble que incluye paseos Salinero con después Kay degustación de productos de las marismas fiesteros gaditanos por solo

Voz 0246 07:21 ciento noventa euros por persona

Voz 7 07:23 en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar

Voz 13 07:27 colaboran Ayuntamiento de Cádiz Unicaja Banco y Loterías y Apuestas del Estado si sueñas Loterías Los Vengadores guardianes de la galaxia Iron Man

Voz 14 07:40 todos ellos tenían secretos hasta ahora

Voz 7 07:43 colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas ni detalles de los rodajes por sólo nueve noventa y cinco euros cada domingo una nueva entrega

Voz 13 07:55 bueno lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche

Voz 10 08:01 te paso de vez en cuando pero BP lo que te pasará siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción válida en Península Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 13 08:17 precio tachado pareció mejorada

Voz 15 08:20 los últimos días de los liquidó Estévez llamar bajamos nuestros mejores precios de el último mes en miles de productos en tu tienda y en mediador punto es date prisa sólo hasta el martes media mar

Voz 16 08:34 el abogado desde la estrés una hora menos en Canarias comienza el carrusel oye Ence pase de la primera hora Daimiel se va a motivar a partir de las dieciséis quince el derbi de Barcelona desde el Camp Nou Barça Espanyol sexto hay algunos que empiecen a jugarse la vida contesta el Villarreal que juega en el lujoso res más tarde

Voz 0825 08:53 apagamos todo por la naturaleza de los mismos a Laura

Voz 17 08:56 también

Voz 16 08:56 la eh oye y con qué piensas acabara el Atlético de Madrid y el carrusel compromiso con Pablo Pinto pues me parece Carrusel deportivo nueve horas del mejor programa deportivo de la RAN con Dani Garrido Dani Garrido

Voz 14 09:09 cadena SER

Voz 18 09:12 sí ya te lo decía hace un ratito que te queda muy poquito para que te quitas los zapatos y por fin te puedas tirar en el sofá haber tu serie favorita

Voz 0453 09:20 con Sky tu momento es ahora tendrás las mejores series del momento canales de pago películas y documentales toda la Liga Un dos tres por son

Voz 18 09:30 los seis euros con noventa y nueve para disfrutarlo en tres dispositivos a la vez entra en Skype punto es ir disfruta de un mes gratis Sky tu momento es ahora

Voz 19 09:40 la Ventana desde Ibiza con carrera

Voz 0313 09:44 a Francino las seis y diez las cinco en Canarias abrimos esta tercera de La Ventana que como todos los viernes está dedicada a la música en directo hoy nos encontramos a ver cómo lo cuento con un fenómeno muy especiales o al menos muy poco frecuente un disco

Voz 13 09:58 que se presenta asimismo así como suena

Voz 0313 10:02 Iker responde a las preguntas básicas del periodismo por otra parte que son qué quién cómo cuándo dónde y porqué hallaba Un

Voz 21 10:15 como hemos dicho está

Voz 22 10:25 este feliz estudio y aguantó un cuarto ayer ahí el ahí va inmenso ahí Isar sería universal decida canciones y qué hacemos acciones porque si le pido más melancolía que ha pasado se le parece sacado de amos del One tocar para que musical aventura que belleza dudas cada vez que Zenet Cannes tal Tim Sale el sol con su garganta la vida menos combustible tras total agua maravilla musicales Titín y el olor a vieja que hay en cada melodía full vía del pozo de los solares es dulce

Voz 21 11:26 cuando por

Voz 0313 11:32 pues nada dicho y ocho esta tarde en directo para presentarnos la agua Perea desde Ibiza con José Taboada la guitarra el gran CNET

Voz 24 11:56 en eh eh

Voz 25 12:16 no

Voz 26 12:19 comprendo que tu amor por mías es que una nueva ilusión

Voz 24 12:29 eh

Voz 27 12:32 la ropa

Voz 26 12:40 que ya no piensas

Voz 28 12:45 Mas no tiene cerebro

Voz 26 12:52 Bagdad sí sí

Voz 29 13:03 de Buñuel deme mis peso IMI caricias con la misma que te los devuelve me con ellos ilusiones vi toda la espera que puso devuelve Messi puedes aquellos días en que constantemente

Voz 26 13:23 saben nos hará

Voz 29 14:09 TAP tuvo que ver a Dios

Voz 26 14:15 me

Voz 29 14:24 de acuerdo eres encare y ya con la misma en en el hostil vuelve con ellos mis ilusiones toda esperanza de

Voz 26 14:37 te vuelves alegría

Voz 28 14:46 en harapos

Voz 30 14:51 Fiz

Voz 31 15:03 también regalo de periodista de Celler de o a la presentando nuevo disco de de la guardería vaya concepto éste fue una hipoteca de verdad eh prestan en la vida para poder vivir

Voz 0313 15:18 por Internet cómo estás amigo buenas tardes bien encantado de estar aquí de tal José bienvenido buenas tardes no se atreve a tocar la guitarra

Voz 1 15:24 no es verdad

Voz 0313 15:27 oye cada vez hacéis cosas mejores de verdad lo digo sinceramente hace años que nos conocemos que coincidimos que hemos extirpado proyectos distintos y cada vez suenan cosas mejores que además con conceptos nuevos es de la guardería exactamente qué

Voz 0246 15:40 otra palabra robada al maestro Machado yo es un banco de para darle nombre a los discos es un banco y y fue en uno de esos momento donde donde yo le pedía él una lista de sus canciones de infancia como punto de referencia también lo hice con Rivero fue el punto de partida y lo bonito fue el me decía algo así como yo sé lo que te gusta el agua perilla hay sí dice que palabra Lita para porque me parecía que data con una forma de vivir de sentir la vida hay me parece un buen punto de partida en el concierto guardería yo voy pensando entraría alegría entraría poquito chulería un poquito de clase también en sensibilidad que entrarían en el batería tu que les metería al guiso volviera a John M que una cosa una inscripción que dice Toni que está muy bien que es como cruzar una calle llena de charcos con un traje blanco llegar a la otra sin mancharse sin mancharse sí hay hay aprender te tiene que ayudar ayudarán hay mucha dignidad en eso en esa agua pedía que dice José hay mucha dignidad es muy posible esa persona sólo tenga un traje blanco sea para todo el año o una camisa solamente una camisa pero la lleva pulcra lleva digna posible que a lo mejor no se pasiva cenar esta noche pero no le falte esa dignidad interna que se entonces afuera no Sukhoi hay un montón de de conceptos de ideas de influencias en en este disco pero hay un hilo común es muy reconocible además que es el que es el bolero que es el son el amor el desamor

Voz 32 17:15 el desgarro concretado

Voz 24 17:25 sí

Voz 33 17:31 es más en inventar una razón para Emarsa

Voz 26 17:37 es que a mí me sobra vanidad

Voz 33 17:50 para no dejar la la lectura carente de mi lado es la impresión de que tú a mí me hace ya

Voz 26 18:09 a mí un poco

Voz 33 18:15 ya en España

Voz 26 18:21 puedo soportar inevitable un final

Voz 0246 18:29 está seguro de que puede soportar un final así cantado y contado lo ve así está seguro de estaba pensando en lo moderna de la letra escrita por Marta Valdés en su época

Voz 0313 18:40 quiénes Marta Valdés cuéntanos por favor Marta

Voz 0246 18:42 Valdés en la considera una de las de las originarias dentro del movimiento el feeling que es una forma una variedad de bolero hebreo nace como una estructura de canción determinada que surge de la mezcla de otras dos formas de música determinadas que son el D'Antoni la trova y aparte

Voz 34 18:57 desde ahí con dos estrofas y un estribillo sede

Voz 0246 19:00 el pop de la época porque todo el mundo hacían

Voz 34 19:03 qué época es ese entre comillas pop

Voz 35 19:06 una de las variaciones fue el feeling ellas una de las reinas definen ahí hable antes que comentabas el tema de la letra me parecía

Voz 14 19:13 importante como como digamos elemento para

Voz 0246 19:19 hace una selección final porque yo me encontré con mil

Voz 35 19:22 este posibles canciones Hilal

Voz 0246 19:25 letra era una de ellas y me di cuenta que a partir de la década de los cuarenta o menos entre los cuarenta y los cincuenta la letra Lorenzo empezó a cambiar hacerse más modernas entre comillas

Voz 0313 19:35 eso qué significa más moderna en aquella época esto que estamos

Voz 0246 19:37 escuchando ahora no es un bolero antiguo no es un bolero digamos al uso de eh y te entregué mi flor en eh como símbolo de mi amor no esto es una cosa muy directa es muy existencialista al borde de la época muy influenciado por literatura realista de que al momento ya habla de de cómo aborda un conflicto y le hizo una persona a otra oye que si te tienes que ir que te vayas gracias a Dios que la vida continúa es algo muy mucho más muchos digamos menos románticos que es la letra de anteriores no

Voz 14 20:10 bueno no se sabe dice José

Voz 37 20:27 oye sigamos con la lista de conceptos de palabros que es exactamente el arqueo Sofía bueno

Voz 0246 20:32 ya sabes tenemos un idioma tan rico que nos permite eh ya no sólo tener millones de palabras preciosas sino formar nuevas eh un lema humor FEMA muy a mi hijo inventa una arqueo es antiguo no oí Sofía es es conocimiento no en y hay un amor por el conocimiento y hay un amor por lo antiguo porque nosotros partimos de la base de que hay una pieza maestra que cuando tú lo haces te hace mejor porque son tan difíciles y tan ricas en armonía y melodía que partimos de esa base y entonces eh pues arqueo Sofía ese es un poco ese amor al conocimiento del antiguo

Voz 0313 21:08 hoy aquí en Ibiza descubierto tarde veo hace un rato lo el verbo tardar que no sabía que existía pero Isaías ha confirmado que está que está en el dice

Voz 0246 21:15 no está en el difícil dieciocho yo nunca lo pensaba que era menos mal que tener

Voz 0313 21:19 seis por por reinvención pero además desde insiste que está reconocer literario oye yo quería volver sobre la sobre la décima de inicio con la que hemos arrancado estará de música en directo a escuchar momento Tomás es muy bueno es lo de autos presentar un disco ya desde ahora este es Alexis Díaz Pimienta catedrático yo es que quería preguntarte por eso y por la por la hora cultura porque esto mira vamos a gustar

Voz 21 21:40 cómo que

Voz 0246 21:44 es recetar porque recitar huelga

Voz 22 21:47 Publio a pero Rollán Ebro cuarto

Voz 0246 21:51 quién es Alexis Díaz Pimienta es el catedrático del repentino como cubano que es la forma de improvisar en forma de verso es una costumbre que no viene del Siglo de Oro que nosotros aquí teníamos los grandes escritores se picaban entre ellos por la calle en forma de ver sólo hacía Calderón de la Barca esa costumbre se ha perdido

Voz 0313 22:12 bueno está las peleas de gallos en el rap mi hijo

Voz 0246 22:15 es un seguidor de las peleas de gallos felices papás llevarme aún hay tal digo te ya llevar llevamos una de las de las mías muy claros bueno tiene mucha gracia porque en cierto modo él ha ido a peleas de gallos también ha picado con algunos raperos habría que verlo de haciendo una décima expide la que fue inventada en mil quinientos sesenta

Voz 0313 22:33 sí pero muy complicado lo de lo de eh esto del freestyle esta semana hemos tenido un par de ejemplos con con Arcan hoy con Sara Socas que es una chica de veintiuno años que acaba de empezar y que nos puso a prueba ayer es muy complicado es casi casi tan complicado casi casi tanto

Voz 0246 22:48 cómo fabricarse un amor es tan difícil fabricarse

Voz 25 22:52 por qué

Voz 38 23:13 y así

Voz 39 23:18 un sí sus

Voz 40 23:24 eh

Voz 25 23:27 ya está

Voz 33 23:34 por debe siempre padecen sea

Voz 0313 23:49 muchas gracias por la radio todavía no sede pero esto es como cuando invitamos a un escritor alguna escritora irle hemos alguno de los párrafos de lo que ha escrito y se le pone una cara siempre como como de sorpresa hoy con los músicos

Voz 41 24:04 quizá la divisa o lo están comprobando

Voz 0313 24:07 Juan José y con Toni eh yo no sé que recordaba hay sin momentos de la grabación Seal con el concretos de la historia que cuenta

Voz 42 24:14 ten en cuenta que nosotros nos escuchamos poco porque cuando hemos

Voz 0313 24:17 es la la radio no salida el otro día me lo dijo Leiva también

Voz 0246 24:20 claro porque tú cuando me gusta que suenen las claro acabas harto de de optimismo porque tras el proceso es muy intenso todo el proceso de grabación repite la canción muchas veces llegas a soñar con la canción diez pesadilla La pesadilla no te acuerdas cómo continuar te quedas ahí anclado eh no en la verdad es que ahora yo me estaba viendo la cabeza varios momentos de la grabación de de del proceso de llegar hasta está la canción esta que estamos escuchando es una canción de Bola de nieve es quizá la que más se acerca al original lo hicimos con mucho respeto yo creo que ahí me puse al borde del precipicio porque si bien es verdad que siempre intentamos hacer una aportación a la a la canción que hacemos en este caso fue la intención mía era unirme a él de alguna forma no sé si si de alguna forma yo sea levantara la cabeza al maestro Iggy Pop podía no podía permitir que hiciera eso

Voz 0313 25:12 pero era acercarme por si acaso hacerlo con respeto por lo que hoy he leído por ahí en alguna entrevista que dices que tiene prohibida naciste en La Habana choque objetividad alguna molécula escuchándote yo creo que la gente lo puedes se lo puede creer vamos a hacer una cosa vamos al viaje de vuelta

Voz 42 25:29 vámonos vámonos a La Habana no vamos a la Habana para para contar una

Voz 0313 25:33 es muy curiosa estos boleros estas canciones esta música que en fin que yo creo que es más allá de autores autoras concretas en fin les suena todo a todo el público esta música en Cuba no se estudia en las academias y sin embargo está en la calle están las casas están los bares está por todas partes Isabel quién sabe esto pues Mauricio Vicent corresponsal en La Habana de toda la vida el señor Mauricio las tardes hola buenas tardes chino

Voz 0453 25:57 ya ya os veo llenos de ritmo cubano del buen es increíble pero en Cuba haga igual cuánto tiempo pase los boleros y canciones rotundas de amores y desamores desengaños de me muero por ti pero no me muero están clavadas en el alma de la música de esta isla muy presentes en el imaginario de los cubanos aunque toda esta música popular y estos temas que aparecen en la guapa quería Nos estudian en las escuelas de música tampoco se ponen tanto en la radio ni en la televisión pero son parte de la tradición y de la mitología cubano y las conocen no sólo los más maduros sino también los jóvenes Se escucharon la voz de Olga Guillot de bola de nieve las interpretaron gente como Rolando la serie las hicieron inmortales iconos de la canción cubana idea feeling como Marta Valdés de pronto estás en un club de jazz y su fraseo aparece en el teclado de un joven pianista o una orquesta de salsa mete una de sus estrofas en una melodía actual me dicen que tú dices que yo digo mil cosas de un amor que no existió canta Zenet en uno de los temas del disco estas equivocada que es del compositor cubano Osvaldo Farrés autor de más de yo creo que de trescientas canciones cuya letra ya no es sólo cubana así no internacional fue popularizada hace tiempo recuerdo en una versión de El Gran Combo de Puerto Rico esta música las canciones e son auténticas gustan tanto en sus versiones más clásicas como en las que ha hecho CNET en este disco como Rivero en el piano y Manuel Machado en la trompeta que son dos genios y hacen que adquiera una sonoridad de una potencia increíble moderna jazzísticas al Alavés respetuosa con la tradición una bomba muy sabrosa y espero que todo un éxito

Voz 1 27:56 sí no hoy tu Jo

Voz 0313 28:34 yo ello estamos en La Ventana de strip Pando el nuevo disco de agua perdía pero esto no termina aquí va a seguir nada en tres o cuatro minutos

Voz 1 28:44 querido

Voz 0825 28:48 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro

Voz 0246 28:52 pero si buscas hipoteca termina aún mejor conocer

Voz 0825 28:54 la de un banco que no te cobran y gastos ni comisiones

Voz 43 28:57 elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra la semilla NG punto es

Voz 44 29:09 te has dado cuenta de que cuando te venden entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo un poco y un poco de si quieres ver algo en la Tablet Paco un poquito más y si tu hijo lo quiere poner en el móvil un poquito más todavía puestos que hay que presenta el entretenimiento

Voz 45 29:26 disfruta Sky de los mejores canales de pago series y películas hasta en tres dispositivos a la vez sin compromiso de permanencia y ahora por seis el dos coma veinte y Alves para siempre prueba

Voz 1 29:36 es gratis entonces ahora Skype punto

Voz 8 29:41 desde el circuito de Viajes el Corte Inglés con más de mil quinientos circuitos por todo el mundo China Tailandia Canadá Costa Rica Francia Italia Praga Viena Croacia Polonia Rumanía Rusia Inglaterra elige ya tu circuito y reservarlo por sólo sesenta euros por persona hasta un doce por ciento de descuento y Paco en seis meses además si encuentras un precio mejor te lo igual mes del circuito de Viajes el Corte Inglés datos

Voz 7 30:05 lo financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación consulta condiciones

Voz 17 30:11 hola qué tal está

Voz 46 30:14 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 13 30:17 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio que en poco tiempo

Voz 7 30:21 toda la ciudad me conoce estos son no parar deberías probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 1 30:30 tras ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta Diana ser publicidad punto es

Voz 47 30:42 te sigue a La Ventana en la red

Voz 1 30:46 sociales a la venta

Voz 47 30:48 Ana quien fuiste Istok La Ventana cabe

Voz 7 30:55 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos hola Sergio qué tal estás hola Ave tras rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a chupar triples Daimiel mucha mandarinas que siga que sigan cayendo está muy rica un Marta si no me dices lo contrario cuanto resto noticias del día

Voz 1 31:14 sí ya puede decir no abandonen el Real Madrid ante la mirada de esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias hay amor no esto eh pero Yago de Vega también en El Larguero punto es Cadena SER David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde texto de la Toral Dios

Voz 0825 31:57 Las Noches de Ortega tiene el colegio lo que es ser un hombre Arbeloa teléfono Juan Carlos Ortega

Voz 1 32:05 cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena SER cada vida tiene al menos una historia algunos las escriben otros las Len para unos y otros los muchos libros

Voz 0825 32:25 el programa donde la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vid

Voz 1 32:31 en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 41 32:36 guiris en el interior Arteta aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 1 32:43 dos muchos libros cadenas

Voz 48 32:49 vamos a ver Chema que te está pasando no porque llega hoy esto acaso está mal

Voz 0825 32:53 no puedo hacerme si resulta que yo escuchaba

Voz 48 32:55 bueno no podido escuchar aunque sí hombre el certamen lo puedes escuchar el pocas cuando quieras fue en Cadena Ser punto com como fundación mira muy es como una nevera tienes ahí guardaba un pues el zumo pues él es el adecuado cuando abre la nevera y te pone el tumor pero tengo que mirar en la aplicación cadenaser punto como en la aplicación de la SER ya INE suscribe anda pues de fuerza has visto o de los vídeos míos era menester junto con el poca

Voz 1 33:31 cuenta con

Voz 50 33:34 pase lo que pase

Voz 37 33:47 oye vea tú tienes darme que está sí de Securitas Direct que tan es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando no podemos al chalet

Voz 1280 33:54 ya estén por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos de metal quien lo ganas en tranquilidad

Voz 16 34:00 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una inglés Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 34:49 y llega

Voz 14 34:53 es una pena

Voz 26 34:57 sí

Voz 1 35:00 como en la vida real

Voz 0313 35:24 faltaban veinticinco minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos en La Ventana hoy desde Ibiza aquí no terminen ninguna película porque estamos destripar el último disco de de Zenet la batería Ikeda mucha tela por cortar todavía estamos conectando con Cuba con el son con los boleros vamos a conectar unos minutos también con la historia con la historia de Ibiza con nuestra especialista en esta materia que no es otra que la gran Nieves con con

Voz 31 35:48 trina no hablaría de la carne todo está muy contenta para iniciar el relato para iniciar el relato

Voz 0313 36:00 vamos a ver vamos a dar un salto musical que seguro que choca que que puede chocar pero pero tiene su explicación prometo que tiene explicación de todo a ver la explicación te tocará tu dirás que pinta o Julio Iglesias yo me limito a a presentar el contexto estamos en Ibiza de tres mil años a esta parte la verdad es que muy poquita gente en el mundo muy poquitas ha resistido hacer escala aquí en en la isla no con intenciones distintas unos venían para para quedarse mientras pudieran donde está muy bien reside muy viene aquí pero otros venían arrasaban lo perdido y se iba a bordo por dónde empieza monedas que ánimo

Voz 1061 37:05 minuto Dios aquí nadie sabe inicio de vinieron los fenicios porque para sus rollos comerciales la verdad ellos Trapiche hagan mucho por el Mediterráneo Ivo si en Germán Bossi Impossible les venía de perlas está esta isla para hacer una paradita camino de Gádir que de Katyn no vinieron luego los romanos porque allí donde había un fenicio tenía que en Roma no echarlo eso era siempre así eran culo veo culo quiero sino porque lo quiero dijeron los romanos Queipo significa niño muerte USA y nos la quedamos se quedar une Musa vinieron luego los árabes e luego los aragoneses los de la Corona de Aragón vinieron después los piratas vinieron después los piratas turcos muy mosqueados además porque Jauma el con querido les había echado de aquí bueno pues mano su venganza no después vinieron los hippies después vino culpable ha

Voz 0313 37:56 por eso

Voz 1061 37:59 de los pijos de Publio lo hijos luego los turistas low cost en fin ETA prepara para este ratito para este ratito nuestro vamos a fijarnos sólo en dos complejos de grupos humanos uno muy canalla muy broncas y otro muy Flower Power no vamos a hablar de piratas ver mariscos de hippies además intentando un poquito huir de los tópicos y buscándolos asuntos un poquito menos conocidos

Voz 0246 38:42 a ver los vende discos era

Voz 1061 38:44 de los que arrasaba en los los hippies no los hippies éramos Paz y amor no bueno eran épocas distintas modos distintos se parecían en el estilismo eso sí serán parecidos pero bueno para algo sirvió también tanta piratería dista porque gracias a estos esto Chori los ibicenco tienen una red defensiva muy chula

Voz 0246 39:04 era muy bonita y un montón de Torres

Voz 1061 39:07 Torres de vigilancia hay torres pre diales eh vamos a contar de todas maneras por si alguien no está situado que los Verve discos venían de ver vería hiciera de las costas de Argelia de Túnez de Marruecos de Libia toda aquella costa del norte de África estaba plagada de pequeñas repúblicas eh que vivían pues de incordiar a los demás y de pillarle es lo que lo que fuera no vivían del delito literalmente asaltaban todo barco con el que se cruzaban en el en el Mediterráneo y en el litoral español por supuesto se llevaban Ibiza no se libró aquí pegaron duro la verdad era de todas las islas a la que estamos abajo la que nos pilla más cerca pues aquí aquí damos no desembarcaban hacían las famosas cabalgadas te ponían la granja patas arriba te burlaban las gallinas a Rambla van con el trigo hoy con la sal pero bueno sobre todo buscaban humanos para luego venderlos en barbería como como esclavos no mejor esclavas

Voz 0246 40:00 eh que pagaban los pagaban mejor

Voz 1061 40:02 el habito que los pagaban todavía muchísimo mejor no más caros la única defensa que tenían en Ibiza cuando venían cuando veían moros en la costa era avisar se israelí

Voz 0313 40:14 de qué sirven las torres de vigilancia de otra las predicciones para qué

Voz 1061 40:18 las previas viales previa les vienen de previo de previo de Hacienda de de finca no servían para que se refugiaron los los campesinos las torres costeras avisaban

Voz 14 40:27 entiendo juego haciendo señales de humo que esto no lo han inventado los hijos

Voz 1061 40:31 esto ya se hacía hacía aquí antes en las previa les eh los campesinos se escondían en Ibiza creo que se conservan aún unas sesenta todos pues eh prediálisis llegó a ver dieciocho de de vigilancia los ibicenco sean en aquellos siglos XVI y XVII la verdad es que estaban en un sin vivir no sea es que no hacían dos cosas seguidas sin que aparecieran los piratas ver el turco no y cuando ya se aliaron y te cuento nuevo que eso se juntaron esto yo fue un no parar un pim pam pim pam pim pam no había forma moros en la costa hasta que se les inflaron las narices aquí a los a los amigos isleños ir ligero piratas nosotros semana entera no que hemos estado tomando apuntes todo este todo este rato ya está bien de estar corriendo todo el día escondernos en las Torres que no damos abasto además a criar gallinas que ponen unos huevos estupendos damos fin sí sí

Voz 0246 41:23 ahora hay que plantar hay que plantar cara

Voz 1061 41:25 en consiguieron el permiso de la Corona para hacerse piratas legales

Voz 1 41:36 hubiera

Voz 0313 41:50 recientemente eran corsario Alonso sea pirata con permisos con patente de corso eh

Voz 1061 41:55 zona les decía Tú ataca les sacas hasta los cigarrillos y a mí me das una quinta parte eh John no te castigo por ser un delincuente todos sacamos tajada debieron de tener muy mala leche los corsarios ibicenco fueron famosos e Traian cabreo acumulado de dos siglos

Voz 0246 42:11 sí resultaron bueno pues unos temerarios

Voz 1061 42:13 verdad los veinte discos y los turcos les pillaron miedito e inspiraron mucho miedito porque eran vistos además sino vistos los británicos también los tenían un poquito acongojados

Voz 0246 42:23 el buque gibraltareño que veían a poner

Voz 1061 42:26 eh vosotros tenéis un peñón muy gordo y nosotros un cabreo más gordo que vuestro peñón si estamos estaban nariz además navega navegaban en unos barcos muy muy rápidos los los Jávea que es no ir muy bueno a por el enemigo Ana a mordiscos no con armas temibles por aquella época a pedradas no Pedro a vasija Zeus en realidad iban a vasija hacer lanzaban al enemigo vasijas de barro llenas de pólvora a las que prendían fuego llega eran una un arma tremenda y cuando ya los tenían desconcertados por los pillaba Ali decía os acordáis cuando venía esa por esclavos no pues tirando a Ibiza qué vais a ver lo que ocurre en las Salinas enough vais a cuidar las gallinas no que nos tenéis móvil Hart se soy esto en el Puerto de Ibiza hay un obelisco muy bonito y ese es el monumento a los corsarios ibicenco a los que se hartaron y mantuvieron a raya a los ver veríais Goss a los turcos a los British a partir del siglo XX el que viniera Ibiza o venía en son de paz o que no viniera retiraban vasijas

Voz 0313 43:32 bueno es también será el plan de los primeros hippies no

Voz 1061 43:35 el amor paz y amor venían en paz no querían malos rollos zanja su copita Tito su flipante mes Calin en supone amor libre de sexo bien no mire con quién todo bien pero ojo que aquí aquí se lo saben bien pero desde fuera podemos tener una visión confundida poquito confundida de respecto aquellos aquellos primeros hippies no eran unos vagabundos que aterrizaron por aquí dando tumbos no eran jóvenes con dinero eran universitarios la mayoría que llegaron aquí casi enviados por sus padres para evitar este acabaran en Vietnam eh pero luego aquí ya se les hizo hombre pues ya se te hace el cuerpo a la isla a sol los padres estadounidenses prefería

Voz 0246 44:35 eh viejo hippy antes que un hijo muerto hilos

Voz 1061 44:38 empezaron a sacar del país a finales del sesenta y siete habían muerto viviendas veinte mil soldados todos jovencísimos lo había medio millón de jóvenes luchando en la otra punta del mundo en una guerra que no entendía nadie no no entendía nadie no lo mal pues que aquello iba a peor INI pinta de mejora El mayor miedo en una familia estadounidense con hijos jóvenes poseerá recibir la la famosa carta de reclutamiento muy lacónica que solo decía saludos por la presente SL ordena la incorporación a las fuerzas armadas de los Estados Unidos Punto pelota no se decía más tele bravas si ibas a la universidad pero siempre y cuando estuvieras matriculado en toda la carrera no valía curso a curso y en Estados Unidos la educación es muy cara carísima cien se podía permitir el lujo de pagar toda una carrera de un tirón no cursillo ha con éxito los ricos los ricos

Voz 0246 45:27 efectivamente como siempre claro

Voz 1061 45:29 no siempre quiénes iban a Vietnam los hijos de los de los pobres no sobretodo negros por supuesto Donald Trump se libró de ir a Vietnam a base de prórrogas universitaria y luego también por una extraña lesión en un pie que nunca se supo qué era es una uña encarnada o algo así o unas rozaduras de los Martinelli digo yo no lo sé calculan que unos cien mil jóvenes abandonaron Estados Unidos para evitar ir a Vietnam unos porque ya habían acá habían acabado la carrera y lo siguiente ya era el reclutamiento otros porque no tenían para estar matriculados en toda la carrera pero así fue como muchos pasaron a Canadá y otros se fueron a los paraísos hippies Bengoa Katmandú Bali Marraquech y algunos pues recalaron en en Ibiza que entró a formar parte de esa de esa ruta Tzipi no bueno pues así de tontamente Sestriere a veces la la historia no yo sólo puedo decir que Dave gracias porque a Donald Trump le dieron muchas prórrogas universitarias y le dolía un pie porque si no se os podría haber empadronado aquí

Voz 51 46:45 ir a ver a me yo

Voz 0246 47:04 hoy el egipcio en El corsario yo yo de pirata no que ha venido a la cabeza porque Zenet de no era un nombre propio era un nombre común de la tribu de los Zenet Se supone que venían debería eh yo yo que hace el nombre por parte Mi abuela me parecía más bonito que

Voz 54 47:20 que ya doy Escalona como yo me llamaba para un escenario no cuadraba mucho más dinámico Zenet y luego me enteré todas historieta que tiene detrás y luego como está bajo los corsarios que yo he venido a la cabeza un libro precioso de escritura amigo mío Ramiro Feijóo la ruta de los corsarios con su segunda parte después que su libro precios de todas las torres vigías de la época del emperador y tal y las algaradas garaje contaba los árabes y tal y la verdad que dribló precioso porque además de arte Historia te dice los camping que hay cerca de cada torre para poder ir de vacaciones y donde está más barato comer por lo tanto el libro maravilloso

Voz 0246 47:55 oye y hay una faceta de

Voz 0313 47:56 de ti déjame saltar un momentito de la música está rodando H está rodando una una serie para Netflix con Adriana Ugarte con Javier Rey H viene por Elena es el nombre de uno la protagonista hoy por heroína es la Barcelona de canalla de los años cincuenta y tal pero hace hace tiempo que no estabas tú en lo de lo de actuar lo tenía un poco aparcado

Voz 0246 48:16 sí lotería aparcado porque es verdad a ver usted puede ser más selectivo cuando uno está absorbido por la música y tiene tanto trabajo gracias a Dios que no falte si es verdad que a veces color andaluces pasa que siempre te encuadran en en el papel de siempre dices tú bueno pues pueden ser selectivo este papel era de esos que no se puede decir que no que bueno yo soy aquél de no maten al pianista tú eres el Pionir ese soy yo el excluye la mafia en los años cincuenta en Barcelona y además hemos escuchado están difícil de bola de nieve que he conseguido que entre entre

Voz 0313 48:48 la banda sea la banda sonora de la buenísimo buenísimo las jugadas bueno llevaba tiempo sino actuar pero tus conciertos tienen mucho de teatro

Voz 56 48:59 pero canciones maravilloso

Voz 0313 49:13 lo

Voz 14 49:15 sí que pueda sin no

Voz 56 49:56 aprovechó para

Voz 0313 49:57 las recordaros para anunciar a los oyentes de La Ventana pero si no lo saben que el próximo lunes día uno de abril en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid está la pues la puesta de largo la presentación oficial de del agua perdía y que esa misma semana el día el día cinco que es viernes en Adra en en Almería en el Centro Cultural y el día seis en en Barcelona en la en la sala fíjate antes conectamos con La Habana con Mauricio Vicent perdona el día doce en Sevilla tenidos el día doce en Sevilla efectivamente darlo tu acento muy bien muy bien antes hablábamos con Mauricio desde desde La Habana yo comentaba al principio que este disco responde un poco las preguntas básicas del periodismo al que que aún cómo cuándo dónde y porque el periodista tiene que investigar tiene que ir a las fuentes al origen de una de una noticia lo hemos hecho con ese trabajo Ibai saber el resultado de la mano de Laura Piñero

Voz 1280 50:53 la primera fuente de la que debía Zenet para hacer este disco fue su propia recuerdo las voces que cantaban al otro lado de la radio en el tocadiscos temas que le llevaron hasta su patria sentimental Cuba

Voz 1 51:10 tú espera

Voz 1280 51:13 otra ya tenía mucho más cerca parte de los músicos y amigos que le acompañan habitualmente son cubanos como el pianista Pepe Rivero

Voz 57 51:22 por parte familiar no padres siempre estuvo grupo también da yo desde pequeño siempre he estado escuchando esta música polar la radio es como cuando uno va por la calle hay algún olor a veces no también ocurre valor y te recuerda a algo tan cubana tiene una cosa que aunque sea nostalgia luego siempre tienen un final feliz una propuesta que yo le hice a Toni porque puede graderío Pérez es un gran poeta compositor y demás mi yo se lo mostré a Toni ya L es uno de los poemas a a Antonio demasiado se llama La el tema no Toni la puesto la ha hecho la música no la puesto con José Taboada mira ahí uno de los de los autores en ese en ese disco que él grandísimo Bola de nieve sólo devuelves me muy claro yo he escuchado augurar a nieve también de pequeño cuando claro cuando Tony escoger este tema Mi a mí me mató

Voz 0246 52:11 comprendo que tu amor

Voz 58 52:13 mi asesorado que una nueva ilusión Melo

Voz 0313 52:18 arropado

Voz 59 52:22 adivinan

Voz 39 52:24 es que

Voz 0246 52:27 no me

Voz 39 52:31 o el trompetista

Voz 60 52:32 Manuel Machado yo vine ya si algún presido que me decía que le ha tiene una buena voz para cantar esto agravó para incursionar en otros temas de ciudad lo hemos sido cubano de la de al latido de otra de otras corrientes no que decidimos elegir arreglando la serie él lo descubrió y entonces euros más serio temas precioso para mí me

Voz 56 52:59 P a mí

Voz 1280 53:28 en casa de la artista repasaron juntos canciones e historias de esta época dorada de la música cubana para hacer la selección Bellvís disco a ellos les sorprendió la gran cantidad de información de la que disponía se había documentado muy bien en la colección Gladys Palmera que cuenta con unos sesenta mil discos y treinta mil CD es en su mayoría afrontó latinos la investigadora cubana Rosa Marchetti trabaja actualmente en este archivo

Voz 62 53:55 con la música cubana se ha hecho en muchas partes del mundo no sólo en Cuba por la propia condición de hacer pública que ha tenido que han tenido los músico esa característica de la música cubana la recoge en los fondos de la colección mira entonces de esa manera hacen Evin fue posible es decir dentro de esa riqueza documental musical que AENA por lesión

Voz 0825 54:20 una colección viva que ahora incluye para

Voz 1280 54:22 siempre la guardería de Zenet como dice él Ésta es una historia de ida

Voz 33 54:30 su

Voz 25 54:34 yo esperar

Voz 39 54:38 tenías

Voz 0246 54:43 ya que de ella no

Voz 0453 54:45 la

Voz 59 54:51 ya

Voz 0313 54:54 los viajes de ida y vuelta son lo que hacemos cada tarde cada mañana cada noche aquí en la radio y en días como hoy cuando tenemos la oportunidad de de compartir esta experiencia con personas que nos están viendo que nos estamos viendo en directo pues es un placer añadido yo les agradezco muchísimo a los amigos a las amigas que han estado esta tarde en Ibiza en Eivissa que hayan venido aquí para compartir esta tarde de radio que vamos a cerrar con otra canción con otro regalo de la guardería de Zenet José Taboada muchísimas gracias muchísimas gracias

Voz 26 55:54 tengo ansia infinita estás loco que jamás se te puede dar sólo Dida que me ya en sus brazos el placer el dolor cuando dejo giro el vaso de otro mal

Voz 25 56:54 sí

Voz 24 57:09 no

Voz 26 57:25 es más a sus brazos ninja era el plazo y cuando después si no gustas va a ser

Voz 0246 57:47 no no

Voz 26 57:50 de otro mal que tenido tanto

Voz 0246 58:24 pero

Voz 26 58:26 de placer y dolor

Voz 1 59:04 silencio

Voz 7 59:06 en el que luego increíble

Voz 63 59:13 esa gentuza escribir tengan que mira

Voz 7 59:16 cada mes dos capítulos de estreno ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 1 59:23 he intentado hacer las cosas bien

Voz 0246 59:25 aciertos

Voz 1 59:27 el Polo acabo

Voz 48 59:29 hito el malo