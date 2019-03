La Ventana (29/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:00 las siete las seis en Canarias un millón de personas se han manifestado de nuevo este viernes por varias ciudades de Argelia principalmente en la capital para reclamar de nuevo un cambio de régimen y la marcha de Buteflika la policía actuado duramente contra ellos en Argel información desde la zona de Sonia Moreno

Voz 2 00:19 los ciudadanos corearon Buteflika seguirá ese llevará gays a late el general jefe del Estado Mayor que esta semana propuso inhabilitar al presidente por enfermedad amparándose en el artículo ciento dos de la Constitución el último intento del régimen para apaciguar las protestas pero en las calles la presión continuará mientras se mantenga el sistema decían hoy los argelinos en la calle cientos de soldados retirados también participaron en la marcha de Argel en la capital alrededor de las cuatro de la tarde los manifestantes forzaron el bloqueo de las fuerzas antidisturbios en el centro de la ciudad precisamente Amnistía Internacional ha hecho hoy un llamamiento a las autoridades para que dejen de detener a manifestantes pacíficos

Voz 1454 00:55 Londres el Parlamento volvió a decir no a primera hora de la tarde rechazaba el tratado de salida por una diferencia de cincuenta y ocho votos pero decía Theresa May la votación de hoy no es la última palabra mientras Bruselas convocaba minutos después una nueva cumbre

Voz 0419 01:08 el diez de abril de esas book en Cheney él

Voz 1460 01:12 sí les este Parlamento continuará el proceso para ver si hay algún tipo de mayoría estable para una versión alternativa de nuestra relación futura con la Unión Europea desde luego todas las opciones incluirán el acuerdo de salida el crimen

Voz 1454 01:25 el Gobierno ha dado luz verde a una estrategia nacional para combatir la despoblación y el envejecimiento pretende favorecer el asentamiento y la fijación de la población en el medio rural o afrontar lo ese desequilibrios de la pirámide de población el plan recoge ochenta medidas de todos los ministerios el reto demográfico fue uno de los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes reunida en enero del año dos mil diecisiete en el Congreso de la Lengua que se desarrolla en Córdoba en Argentina uno de los integrantes de la élite del ha presentado una ponencia en el plenario no se pierdan lo que nos cuenta nuestro enviado especial Javier Torres

Voz 3 01:56 sostiene el escritor y periodista Alex Grijelmo que el humor de Le Luthiers juega tan sólo con las palabras no con las personas y así lo ha demostrado en una sesión plenaria especial en una intervención grabada ante una atiborrado el jubiloso teatros en Martín de Córdoba Marcos Mundstock miembro fundador del elitista que además de dar opiniones sobre refranes varios ha realizado una invocación al amor que ha arrancado la carcajada del auditorio y además ha propuesto a las academias de la lengua la introducción de nuevos términos en el diccionario

Voz 4 02:23 cada vez los médicos especializan las por citar un ejemplo hay médicos que sólo atienden actrices de cine son los cine con in sin el Cobos han descubierto nuevas enfermedades como él en Christie's horas inflamación provocada por lavar los utensilios de cocina con productores cimiento de los dedos de las actrices por gesticular demasiado la A

Voz 1679 02:55 es la baja Cities íbamos con los titulares el deporte Paco Hernández buenas tardes

Voz 5 03:00 tal buenas ahora vuelve el campeonato nacional de Liga en Primera División se abre la jornada veintinueve a partir de las nueve de la noche con el partido entre el Girona y el Athletic de Bilbao para mañana el derbi catalán Barcelona Espanyol también al Atlético de Madrid en la previa de este encuentro habla Diego Pablo Simeone el técnico rojiblanco sobre la marcha de Lucas Hernández al Bayern de Munich

Voz 0501 03:19 siempre un agradecimiento todo el trabajo Isolux en estos años la verdad que no dio muchísimo como como futbolistas lo queremos mucho como como chico el club hizo un gran esfuerzo por intentar retenerlo tome una decisión de cambiar aquí pues deseándole lo mejor para el futuro de él y obviamente muy bien

Voz 5 03:36 además mañana también se juega el Getafe Leganés y el Celta de Vigo Villarreal también comienza la jornada en Segunda División Málaga Sporting de Gijón esta noche a las nueve Baloncesto Euroliga desde las ocho y media Baskonia busca un triunfo ante el Efes para meterse entre los ocho primeros

Voz 1454 03:50 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este viernes a las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco

Voz 1 03:58 en ese servicios informativos La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 3 04:15 la una de la cultura y el ocio

Voz 6 04:24 eso lo

Voz 1826 04:34 pues si llega el momento como cada semana de nuestra Ventana de la cultura y el ocio ese es el lugar desde el que nos asomamos a una decena de planes en los que vale la pena invertir el tiempo libre Emma valles pinos qué tal buenas tardes

Voz 0564 04:47 buenas tardes a ver veo por aquí planes tenemos para

Voz 1826 04:49 hoy mucho teatro libros cines condiciones pero empezamos nuestro recorrido con qué donde

Voz 0564 04:55 con arte y en Madrid

Voz 1 05:03 Hossein B

Voz 1826 05:14 días son buenos por ejemplo para acudir a la Casa Encendida entre bueno hasta el veintiuno de abril está la exposición Body Baker tarros de Cheney quienes lo vive

Voz 0564 05:24 esta es un artista británica de larga trayectoria su arte se centra sobre todo en Performance pero también en el dibujo todo a través de la comida como temática y objeto la artista pone el foco en lo supuestamente trivial e irrelevante el día a día llene el busca y encuentra lo que llama la épica de la vida cotidiana que incluye la maternidad con la falta de tiempo y el estrés pero también todo lo que tiene de bueno Clara Zarza es comisaria de la exposición

Voz 7 05:47 nos contaba de camas critica el trabajo doméstico como una empresa

Voz 8 05:52 a mí algo aburrido sino que también sin el anillo

Voz 7 05:55 el gran disfruta que se pueden encontrar no sólo en lo doméstico es lo doméstico como tareas domésticas sino es toda esa experiencia cotidiana a la que normalmente no miramos no ya lo que a todos invitarnos a mirar y observar qué estructuras sociales primo oprime esa vida cotidiana que parece bueno niña o irrelevante pero también qué cosas son increíblemente bella valiosas y emocionantes y rectificar

Voz 1826 06:20 ya hilo del título lo de los tarros de hecho

Voz 0564 06:23 pues tiene mucho que ver con todo esto Bobby Baker es ahora abuela pero cuando era madre de niños pequeños tenía que conciliar el trabajo de la casa con su vida artística a menudo creaba en los pocos ratos libres de los que disponía a diario el título lo de los tarros de Chani hace referencia a una de sus Performance más conocidas

Voz 7 06:38 ella en un momento dado cuenta cómo en ese periodo de la primera maternidad en la que bueno tenía que ocuparse la casa de los niños no tenía tiempo para el trabajo artístico sentía que debería estar haciendo algo productivo ganando dinero aportando a la economía Amelia decidió ponerse hacer conserva entre ellas me que es además algo muy británico ir pensaba pues venderlas este que nunca ha conseguido venderlas yo ya cuenta en esa Performance como para ella el momento de realizar está está conserva nada como era para ella un momento de gran belleza parejas han momentos estético oí casi artístico no

Voz 9 07:16 Hugo

Voz 10 07:19 de de de

Voz 9 07:22 luego me negué no no de de de

Voz 1826 07:27 Nos quedamos en Madrid habíamos dicho que tenemos mucho teatro

Voz 1 07:31 se demasiado esperar

Voz 1826 07:40 por ejemplo porque el teatro español acaba de estrenar Dunaway es una obra basada en la novela de Virginia Woolf que protagoniza Blanca Portillo

Voz 0564 07:48 sí son Veinticuatro horas en la vida de una mujer clarisas Galloway que organiza los preparativos para una fiesta quedará en su casa esa noche ella se siente feliz alegre por fin traspasar por una enfermedad seguramente una depresión el texto es todo un canto a la vida a la directora de la obra a Carme Portaceli le hemos preguntado cómo es Mrs Dunaway ellas una mujer claro

Voz 0611 08:08 binaria generosa que es todo el mundo Ahmadi interpretas porque tiene un nivel cultural chino viven de económico de carnet entonces eso cómodo malinterpreta eso ella ha tenido una serie de limitaciones sociales como mujer que la han hecho se me si ya lo voy pero ella como hace o siempre hay que yo más bello que tiene una el teniente yo que la lleva a pensar ya allá cuestionarse todo ya contestar si lo que sea

Voz 1826 08:36 la novela por cierto la novela de Virginia Woolf fue publicada hace ya casi cien años en mil novecientos veinticinco

Voz 0564 08:42 si aún así no es contemporánea porque nos habla de una mujer que vive para hacer felices a los demás descuidando sus propias necesidades que reflexiones nos genera la señora Dali Wei que interrogantes no sabe

Voz 0611 08:53 yo creo que vikingos sino lado oscuro tiene un lado luminoso yo he optado por el lado luminoso y en ese caso la reflexión es que vivir es muy importante que la vida hay que tomárselo en serio que elegir la de una manera en la medida en la que se puede hay que que tiene que tener miedo a la conciencia hay que dirigirse las cosas tal como sean archivaron las que sean yo creo que en ese sentido es la gran reflexión no

Voz 11 09:25 eh

Voz 12 09:29 a no ser

Voz 1826 09:42 Nos quedamos en el teatro ahora en Barcelona porque en el teatro Tantarantana puede verse hasta mediados de abril la obra robota

Voz 0564 09:50 es un thriller This tópico y futurista que ha escrito y dirige Mar Pavlovsky Yeste su debut en ambas cosas una historia catastrofista en un futuro dominado por la inteligencia artificial en el que está prohibida la heterosexualidad para impedir la sobrepoblación un mundo que no permite a las personas faire ni decidir sobre ellas mismas Pavlovsky forma parte de la compañía el eje y la obra se enmarcan un ciclo en el que el teatro les da total libertad para crear hemos hablado con ella

Voz 7 10:14 tengo muy claro que vivimos llamamos de una manera porque no tenía enseñado que aquí lo normal en supuró pues todo el mundo he pero fólico porque todo el mundo lo normal es ser homosexual gay o Godella nace los personajes rompen esquemas de igual que pasa en la actualidad que rompe esquemas y no no quiere pasar productivo de lo que he aprendido no la gente que lo ha visto los colectivos LGTB con de alguna manera enfatizan mucho más porque todos

Voz 13 10:38 lo que estamos dentro del colectivo LGTB hemos podido sentir esta prohibición no estén no estar dentro de lo normal de lo normativo la obra carga mucho contra él

Voz 14 10:52 yo he probado es eso

Voz 1826 11:16 vamos ahora hasta Málaga el Centro Pompidou acoge hasta principios de junio la muestra Matisse un país nuevo

Voz 0564 11:22 sí una exposición que destaca la dimensión experimental de matiz y lo que le convirtió en un artista fundamental de la modernidad este fin de semana un momento más que oportuno para acercarse al Pompidou porque mañana el centro celebra una nueva edición de otra noche un evento que permite visitar el museo hasta medianoche con actividades talleres y conciertos y el protagonista en este caso será claro matiz al director del museo a José María Luna le hemos preguntado que hace de Henri Matisse uno de los grandes del siglo XX

Voz 15 11:49 su forma de interpretar y de English de representar la realidad su aportación del color como verdadero protagonista de las composiciones color

Voz 16 11:59 he entendido una manera a realmente

Voz 15 12:01 a área autónoma no algún un color supeditado a la representación en la supuesta realidad sino que un color activado de manera genuina pero también de una manera muy poderosa que no tiene que comparecer Chen necesariamente el color del cuadro con el color de la realidad que representa lo que pretende representar que pretende evocar tenemos ahora una cita en Murcia

Voz 17 12:29 mira

Voz 1826 12:38 y es además esta noche nada en menos de dos horas a partir de las nueve en el teatro Romea puede verse jazz Bodas de Fígaro es un espectáculo dirigido por uno de los miembros de Tricicle Paco Mir que está en plena

Voz 0564 12:50 giro Si cómo sonaría en Las bodas de Fígaro a ritmo de jazz fue la idea que le pasó por la cabeza Un día Paco Mir ya no paró hasta que acabó creando este espectáculo que recrea la producción desde cero de una versión de jazz de la ópera de Mozart sobre el escenario siete cantantes líricos de un trío de jazz suela bien tan bien que asegura que la obra parece haber sido creada para un piano un contrabajo y un baterista

Voz 0921 13:12 los clásicos suelen tener una base es muy sólidas casi casi permite en cualquier locura sobre todo si se hace la locura con el mayor respeto posible no porque no hay mayor respeto que intentar estudiar una obra clásica no escucharlas y no estudiarla para rehacer la es cuando comprendes lo difícil y lo bien que está que está hecha no esto es por mi parte con el texto me pasa Isabelle músico Vilaseca la votación alucinado estudiando este Dios que no es que no repite nunca es una creación absoluta

Voz 18 13:44 no llega

Voz 1826 13:48 sí

Voz 18 13:49 era está contigo

Voz 1826 13:52 es viernes si es el día de los estrenos de cine hoy llega a las carteleras qué te juegas es la ópera prima de Inés de León

Voz 19 13:59 estas son las fábricas que su hermana propone cerrar máximo para cualquier oportunas que no que Daniels se pasa todo el día trabajando no tiene tiempo

Voz 0564 14:08 es la historia de dos hermanos ricos Un tocayo tuyo Roberto y Daniela interpretados por Javier Rey Amaya Salamanca ambos están al frente de la naviera de su padre y acaban enamorándose de la misma mujer Leticia Dolera es una comedia irreverente que se burla de las comedias románticas a la directora Inés de León le hemos preguntado a quién está dirigida esta película

Voz 8 14:27 yo creo que eso es una película para la gente me gusta la comedia te guste reírse sobre todo que tengan un buen muy especial muy diferente si no te apetece ver la misma de siempre por favor de haberla porque de verdad os prometo y si no es así COCEM el dinero que es una prueba que no habéis visto antes un tipo de humor que no había visto antes entonces quién se va a sentir identificado pues bueno eso ya depende de cada uno pero a quién está dirigido a quién le va a gustar pues a la gente que le guste la comedia seas mayor menor o hombre homo

Voz 1826 14:58 ya ya ya ha dicho que nos devuelven el dinero sino nos reímos no lo ha dicho que

Voz 0564 15:02 sí bueno juega sobre seguro es una comedia para reírse y mucho pero no es sólo risas tiene su moraleja

Voz 8 15:07 la película tiene un mensaje claro que dé después de las risas ya puede llevarse esa lectura que que la ambición profesional hace tomar decisiones que a veces van en contra de nuestros principios y yo creo que la felicidad está en otra en otros sitios no en en en los logros profesionales sino pues las cantidades en el amor

Voz 0611 15:26 por ejemplo que acabó a toda una película que es un logro

Voz 8 15:29 profesional Lan y lo que realmente me hace feliz con mi familia y mis amigos por supuesto por supuesto ahora es una película pero si no puedo compartir con ingentes pues no no disfrutaría

Voz 20 15:39 es una decisión que era abres La Ventana

Voz 1 15:49 para los partidarios de los fines de semana aquí

Voz 1826 15:51 los que los ahí vamos a recomendarle su libro pero aquí el hemos cedido un título este fin de semana

Voz 0564 15:56 Ana García la librera de en un bosque de hojas en Valladolid una librería que está a punto de cumplir diez años

Voz 21 16:02 eh así la belleza de David fue inquilinos por qué es un libro han de esas que te dan tranquilidad que lo lees disfrutas leyéndolo es es la historia de un profesor de Bellas Artes que lo deja para entrar a hacer cuidador de una sala del Museo d'Orsay que era su su pasión estar en ese museo disfrutas leyéndolo es precioso el horribles con ritmo pausado a mí es que David continuos me gusta

Voz 1826 16:33 pues qué hacemos caso Ana García hacia la belleza de David fue en Alfaguara tomamos nota

Voz 1 16:39 que canta que ya los padres de tus también tomamos nota de los siguientes porque llega el turno del plan para niños de esta semana

Voz 0564 16:53 mañana se celebra la hora del planeta una llamada para que todos a paguemos la luz durante una hora a partir de las ocho y media de la tarde entre todas las actividades nos quedamos en las que proponen en Zaragoza a las seis de la tarde en la plaza Aragón habrá un montón de actividades y talleres para niños a partir de los tres años Leire Vallés es la portavoz de WWF Zaragoza la ONG que organiza las actividades como concienciar a los niños en la importancia de cuidar el medio ambiente

Voz 8 17:19 hay que educarlos desde desde bien pequeñitos con topes de herramientas que tenemos de educación ambiental de de interpretación y que podemos sacarlos al al campo y que no vean solo pues lo que tienen en su día a día no que es el colegio asfalto todo lo que es más cosmopolita y que ponen bombas eso es decir que ahí verde que también está al orden su ciudad que tiene la naturaleza lado y enseñarles a eso no a ver a verlo como parte de su día a día hay que que ellos estén a gusto

Voz 22 17:48 nadie colonial y Miami mejor aprender qué tiqui taca

Voz 1 17:56 es un minuto ni un segundo más ni un segundo menos repasamos el mapa de conciertos de este fin de semana

Voz 0564 18:01 empezamos con el Partit de Eril que está hoy en Valencia mañana en Tarragona y el domingo en Barcelona

Voz 23 18:07 son fenómenos que ven con tanto lío Fini

Voz 0564 18:30 seguimos con funambulista que está hoy en Valladolid mañana en la sala La Riviera de Madrid y terminamos con con Carlos Sánchez que actúa esta noche a partir de las nueve en la sala Bart de Barcelona

Voz 18 18:57 si bien Claire que te que tanto a él y sabéis que nunca estuve se cree que es y y un ultimo minuto experta cariño a piña

Voz 24 19:45 sí

Voz 25 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 26 20:04 este parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos

Voz 1 20:08 el veintiséis con lo veinte en Parque Warner

Voz 26 20:11 punto com esta semana teórico de pop convierte tu baño en un espacio único mueble de baño con lavabo y espejo incluidos por sólo noventa y cinco euros Villa a tu tienda rico de pop precios bajos todos los días

Voz 1 20:25 la Ventana de Madrid

Voz 28 20:27 Prso más se han estado encima de los árboles porque lo frío han subido encima de su casa

Voz 0419 20:35 el ciclón Ida y ha dejado más de un millón y medio de personas entre ellos muchos niños sin acceso a alimentos agua potable y saneamiento Javier Casal ciclón ha dejado solo hemos

Voz 0867 20:50 también que cerca de mil muertos ha destruido casas y arrasado poblaciones enteras en una catástrofe humanitaria que prácticamente ha pasado por la prensa sin pena ni gloria en unos minutos a las ocho en punto de la tarde parte de la base de Torrejón grupo de bomberos de Madrid que van a trabajar sobre el terreno echando un cable en las labores de rescate y logística en directo a esta hora saludamos a Gonzalo Velasco que forma parte de ese operativo de los Bomberos del Ayuntamiento y de la comunidad Gonzalo qué tal muy buenas tardes

Voz 0880 21:19 hola con nuestra pregunta los bomberos del Ayuntamiento

Voz 0867 21:21 Madrid cuantas personas forman parte del operativo que está a punto de salir

Voz 0880 21:25 pues mira el operativo de costar de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo en ese equipo que va a ser montar un hospital durante un mes en Mozambique participamos el mérito de Logista entre los cuales nos desplegamos hoy pues cinco bomberos del Ayuntamiento de Madrid cuatro bomberos de la Comunidad de Madrid y otros tres compañeros los es que es una independiente

Voz 0867 21:50 Gonzalo en qué zona de Mozambique vais a trabajar pues no

Voz 0880 21:52 no está muy definido como sabrá cómo os habréis pues el de emergencia ha sido importante entonces no está muy definido la zona son cosas que que controla más la gente de la decir que son los técnicos de la admisión lo que es bueno lo que sin que que sabemos es que vamos a estar en una zona pues en el foco de el con quién dice el huracán no ya pasó pero bueno

Voz 29 22:17 la zona la zona más afectada

Voz 0880 22:19 de Mike pues cercano a Beira pero bueno es lo tenemos nosotros todavía ni ubicación exacta o por lo menos la gente que al al hospital supongo que dentro de la coordinación estatal que hay entre ambos países tendrán las cosas mucho más claras y a nosotros pues no las dirán pues cuando desea que sabes

Voz 0867 22:39 lo mismo que han pasado ya unos días que es lo que más se necesitan esas zonas en las que como hemos escuchado al arrancar en boca de las ONGs y falta por ejemplo agua potable y existe un riesgo serio de de epidemia a causa de las inundaciones

Voz 0880 22:52 claro esas cosas suelen ser bastante después de una gran catástrofe natural que al final pues se ha habido grandes ovaciones Costa no está un país que lamentablemente pues es un país con pocos recursos y bueno pues suelen ser muchos problemas a nivel sanitario tres grandes epidemias un tema sobre todo lo que los sanitarios que es lo que nosotros vamos a hacer y por eso el tema del hospital no el hospital pues tiene una capacidad tienen capacidad quirúrgica tiene capacidad de tratamiento de todo Macron ya enfermería matronas el resultado pero es un hospital de realmente se entonces pues en ese hospital servicio para atender todas estas necesidades sanitarias que tiene la gente invite pues pasa que el mecanismo ágil esto se ha activado España llega la disponibilidad mensajes que no cesó en serio que pues no te vayas al haber como bomberos dársena pues yo no sé a qué se cita al montar el eficazmente campaña que llegará el terreno y luego pues hacer todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de viario del hospital por potabilización de agua como bien decías el saneamiento de todo lo que pueda requerir el el tener en funcionamiento un hospital a estar allí plantados durante bastante tiempo nosotros por nuestra condición del once y además de expertos en logística esta función va a ser dará apoyo a eso en la parte logística del hospital

Voz 0867 24:35 a Gonzalo sabemos que no es la primera vez que no es la primera catástrofe no humanitaria en la que na que colabora seis por lo que ha visto a través de los medios y que habéis conocido previamente las cosas allí en Mozambique están francamente mal

Voz 0880 24:49 sí pero bueno es que es un coto a lo que suele pasar después de una gran catástrofe natural que aceptaba una zona los países que menos recursos tienen del mundo no y entonces al final el pan de cada día vendo bastante claro es catadores estaba previo de va a nosotros como de las ONG está mala fundamentar en todos estos sitios en los que hay una catástrofe natural pues al final siempre es un por qué que es es duro porque son gente que está pasando una que se seguramente el peor momento de su vida pero bueno nosotros pues lo que tenemos que hacer es intentar hacerlo lo mejor posible quinientos pues compatible con el resto de la gente que se aquí para para intentar que todo salga lo mejor posible y podrá llegar a cuanta más gente mejor que es lo que vamos creando

Voz 3 25:40 bueno pues Gonzalo desde aquí os mandamos mucha fuerza para cualquier madrileño desde luego pues es un honor eh vuestro trabajo mucha suerte que vaya todo bien muchísimas

Voz 0880 25:50 Macías

Voz 27 26:02 sí

Voz 0867 26:16 esta mañana de nuevo cientos de jóvenes han salido a las calles de Madrid para pedirle a los que mandan que se tomen en serio el cambio climático son chavales francamente jóvenes que se han plantado así llevan ya un mes frente al Congreso de los Diputados con ellos ha estado Elena Jiménez

Voz 0419 26:36 este ha sido el cuarto viernes en el que la gente joven ha salido a la calle para reclamar su derecho a tener un futuro en este planeta lo han hecho frente al Congreso hablándole

Voz 27 26:50 a los de sin parar de gritar lemas

Voz 0419 27:15 con humildad y claridad como señala Irene de diecinueve años

Voz 31 27:19 es importante recordar que somos niños es decir al final somos gente muy joven y no sabemos cuáles son las medidas correctas que sabemos que hay científicos que son mucho más listos que nosotros que saben cuáles son las medidas correctas lo que pedimos es que se les escuche

Voz 3 27:30 o con preocupaciones como añade

Voz 0419 27:33 de veinticinco preocupar me preocupa todo yo

Voz 32 27:35 que lo más grave es el calentamiento por todos los problemas que genera el deshielo de los polos la subida del nivel del mar la extinción de especies que no van a ser capaz de adaptarse

Voz 0419 27:45 Icono urgencias Leila tiene diecinueve porque sólo tenemos once años según la ONU para que el cambio climático deja de tener efecto reversible eso entre otras causas como que el nivel del mar ha subido una forma estrepitosa los último maño lo han gritado en inglés así lo han traducido al castellano que queremos claim justicia climática Bonet cuando la queremos ahora por si quedaban dudas también a lo castizo hasta alguna mascota se ha sumado ya interpretado los mensajes en las tribus

Voz 0867 28:30 Banana importantes monumentos edificios de Madrid se apagan de ocho y media no y media por la hora del planeta un apagón al que se suman los compañeros de los cuarenta que estarán en la zona del Teatro Real a partir de las seis y media Jordi Carbó meteorólogo de la SER qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 33 28:45 sí

Voz 0978 28:45 pues bien intentando interpretar los ladridos me imagino lo que estaba diciendo porque los perros sabes que no les gusta mucho el calor no

Voz 0867 28:52 ONU aquí seguro que se queja con con toda la razón del mundo estoy viendo Jordi aquí los mapas que quise acaba esta primavera con sabor a verano no que llegan cambios a Madrid híbrido también lluvias el domingo la sierra

Voz 0978 29:04 si no no oí la sierra y en día en prácticamente toda la comunidad a lo largo del domingo mayo ver claro ahora muchos que estén planificando el fin de semana pues estaba pensado

Voz 1826 29:14 Nos fastidió ya les vale no

Voz 0978 29:17 tiempo sin que llueva de manera decente justo tiene que ser en domingo pero vamos a intentar dulcificar un poco este panorama porque al final no va a ser mucho tiempo y además será al final del domingo lo digo porque si está planificando el fin de semana la idea es que mañana sábado va a ser un tiempo muy parecido al de hoy de hecho podríamos decir que en en lo que respecta a temperaturas por fin en la media cerca de lo que sería habitual para estas fechas no hace frío durante las mañanas y seguir haciendo frío pero durante las tardes al sol el ambiente llega a ser agradable hasta que llega el viento porque el viento por estas fechas siempre es determinante en Hoy es lo que hace que si no llevamos chaqueta y el sol ya está bajando en el horizonte pues se nos coja ese fresco tan tan contundente nota se a finales de todas las tardes de la primavera el domingo en cambio sí que las nubes van a ser más abundantes si tenéis pensado hacer actividades al aire libre yo tampoco dejaría de ser las muchas porque no serán activas estas nubes como mínimo de manera significativa hasta el final de la tarde y sobre todo durante la noche tema ya que gran parte del día aunque veamos muchas nubes solo irá dejando algunas gotas eso sí van a repercutir en las temperaturas el domingo la sensación de ambiente frío va a ser generalizada en toda la Comunidad

Voz 0867 30:24 bueno pues Jordi Carbó gracias un abrazo Coyote

Voz 33 30:27 en fin de semana

Voz 34 30:32 no

Voz 27 30:35 la Ventana en la red

Voz 0564 30:37 sociales a La Ventana

Voz 27 30:39 a quien funky La Ventana

Voz 1284 30:45 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos alargó la Sergio qué tal estás ahora bien tras rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a enchufar triples magníficos Daimiel mucha mandarinas que siga que sigan cayendo no tanto está muy rica Marta sino me dices lo contrario cuanto resto noticias del día

Voz 35 31:04 sí ya puedes ir contando abandonó el Real Madrid ante la mirada de Estado

Voz 1 31:09 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias a Soraya

Voz 35 31:13 a lo mejor no no pero pero Yago de Vega también en El Larguero punto Cadena SER

Voz 3 31:22 Maddalena resume Vasco yo creo que sí espera que la pregunta en euskera no

Voz 36 31:29 esto es costumbre mal alentar que desordenadas la si bien digo yo pregunto eh si vienen a comer dime te no te no estabas ya me curó la frase turba monta la ha eh con vidas me boda

Voz 1 31:48 los sábados a la una de la tarde una hora menos en Canarias incorrecta aquí SL

Voz 25 31:53 nadie sabe nada yo no sabíais vasco ignorantes con Andreu Buenafuente Berto Romero cadenas

Voz 1826 32:07 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte

Voz 1 32:09 hoy por hoy evidentemente que hoy por hoy estamos en este escenario que hoy por Libby Hoy por Hoy por Hoy por hoy hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio

Voz 0564 32:17 que tirón bajo eh con Pepa Bueno

Voz 1 32:20 cuando lo Toni Garrido síganos también en Hoy por Hoy punto es escucha Cadena SER

Voz 33 32:29 cuenta con la SER pasé

Voz 1826 32:31 lo que pase

Voz 37 32:38 tú puedes subir la escalera metálica más altas del mundo con mil setecientos setenta y seis escalones pero lo realmente asombroso es que con los increíbles precios de Lufthansa puedes volar a Norteamérica desde tres

Voz 26 32:47 cientos veintiocho euros ida y vuelta con todo incluido reserva antes del tres de abril en tu agencia de viajes suelen Lufthansa punto com ellas ya Dubois luz tanta SITE

Voz 0867 32:57 la tarde y treinta y tres minutos vamos a completar la crónica del día en Madrid con varias cuestiones la primera una de esta misma tarde el Partido Popular va a presentar este fin de semana sus candidatos a alcalde en la zona oeste de la región ir sorpresa ni imputado Borja Gutiérrez imputado en Púnica por los contratos Deco Feli será el cabeza de cartel en Brunete

Voz 38 33:17 las administraciones locales tenemos un papel trascendental para cuidar el medioambiente adoptando este es Borja que llegarán un alcalde popular

Voz 0867 33:25 su pueblo DJ en las fiestas como contamos ayer alguien más de defender el garbanzo autóctono será candidato a pesar de que la justicia ya incluido la lista de altos cargos salpicados por presuntos contratos ilegales en la Púnica y segunda sorpresa Antonio González Terol que no optará a la reelección como candidato en Boadilla del Monte te se queda solo en el Congreso de los Diputados recordemos que va de siete en la lista de Pablo Casado pero el problema no es Terol la clave está en quién va a ser su sustituto Javier Úbeda que participó por ejemplo en un escrache junto a la gente de Hogar Social un concejal que ha destacado además en su carrera política por sus digamos giros autoritarios nos lo cuenta Raquel

Voz 1441 34:03 es tercer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad padre de familia numerosa licenciado en Gestión Comercial y Marketing saltó en enero de dos mil dieciocho a los medios de comunicación nacionales por su supuesta participación en un acto de la Fundación para la Defensa de la Nación Española Denaes al que acudieron miembros de Hogar Social Lied para protestar contra la Mesa del Parlament en noviembre de dos mil diecisiete desde el PP de Boadilla negaban su participación en un escrache Él mismo indicaba que su presencia era a título personal para mostrar su indignación y que la asistencia de miembros de Hogar Social Madrid no era responsabilidad suya Ángel Galindo de Alternativa por Boadilla e Isabel Carmona del PSOE pedían así su dimisión

Voz 39 34:46 porque al lado de de de Hogar Social

Voz 29 34:51 no creo que esté en los demócratas

Voz 0611 34:53 Areces vergonzoso una vez más es una actuación que que no se corresponde con un con una extracción democrática

Voz 1441 35:01 en Boadilla gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta

Voz 0867 35:06 Pablo Iglesias contra Manuela Carmena y además sin complejos esta mañana en Hoy por hoy aquí en la Ser admitiendo que lo que ha pasado en Madrid ha sido muy duro Ike Carmena entre otras cosas purgó a un concejal a su concejal de Hacienda sin complejos además

Voz 40 35:19 cuando se habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión magnífica a veces se omite que el artificio de esa gestión económica fue un señor de Izquierda Unida que se llama Carlo

Voz 1826 35:28 Sánchez Mato que finalmente fue purgado

Voz 0867 35:31 Sánchez Mato que podría convertirse en cabeza de cartel de Izquierda Unida de cara a las primarias de Madrid en pie la Coalición de Izquierda Unida con anticapitalistas iban cada municipalista ahí la comunidad estudia si eleva la Fiscalía el último informe de la Cámara de Cuentas sobre los contratos firmados por los gobiernos del Partido Popular en Madrid con empresas de la trama Púnica y de la Gürtel hablamos según este informe adelantado en este programa ayer de ciento setenta y dos millones de euros de dinero público que pagaron los gobiernos de Esperanza Aguirre Ignacio González

Voz 0177 35:59 con nuestro con todos los informes que vio la Cámara cuenta en la que han estado algún indicios de irregularidad o de cualquier otra naturaleza que no parecía normal por supuesto lo hemos elevado la Fiscalía eh en este caso pues imagino que haremos como en todos que la propia Abogacía de la Comunidad será quiénes a medida los datos decir así debemos elevar no hemos actuado siempre en esto con coherencia exactamente igual un caso con otro y creo que eso también lo que nos da la fuerza puedes decir que siempre actuamos de manera

Voz 1679 36:25 en La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 36:28 este fin de semana además de cambiar la hora celebramos la Noche de los Teatros un montón de actividades repartidas no sólo por Madrid capital actividades que se van a poder ver también en otros puntos de la comunidad que se han presentado esta mañana unos resumen ya Enrique García

Voz 0313 36:43 el arranque lo hará la actriz Verónica Forqué con la lectura del pregón de Alberto Conejero a las seis en la Real Casa de Correos y hasta la medianoche diecisiete montajes y piezas gratuitas en San Lorenzo del Escorial Alcalá de Henares en la capital

Voz 3 36:56 Sol con un protagonista

Voz 1826 36:59 en los textos de Lorca que se utilizan para interrogar a algunas de las fragilidades de la sociedad contemporánea Carlota Ferrer dirige esto no es La Casa de Bernarda Alba un texto lorquiano cuyos personajes ahora son interpretados por hombres

Voz 41 37:13 bueno los personajes dicen muchas veces durante la función que ojalá fuera nombres para poder ser libre de de miles de maneras entonces al escuchar a un hombre decir que ojalá ser un nombre para ser libre e causa un shock en el espectador mayor me parecía mío o por lo menos distinto a como lo venimos viendo que me parecía interesante

Voz 1826 37:34 también Yerma Las Bodas de sangre Federico hacia Lorca o una Performance pasión por Lorca dirigida por Consuelo otro

Voz 42 37:41 yo que he dado de un taller de investigación un entorno a lo que la obra de Lorca pero concretando nos en Poeta en Nueva York

Voz 1826 37:51 en la música con Christina Rosenvinge que presentará a las nueve su Romancero de plata en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol

Voz 19 38:12 eh

Voz 0867 38:29 tiene todas las actividades de la Noche de los Teatros en la web de la Comunidad de Madrid nosotros nos vamos a marchar de fin de semana

Voz 19 38:37 pero vamos a hacer con la música de Mónica Naranjo

Voz 0867 38:52 el río arriba que será la pregonera oficial del Orgullo dos mil diecinueve Mónica Naranjo profesora hemos elegido para finalizar les vamos a dejar con ella ir es vamos a emplazar aquí al próximo lunes desde las siete y veinte nuestro invitado del programa será el portavoz de C's y candidato a las autonómicas y Ignacio

Voz 1454 40:03 gastos de gestoría buscas hipoteca termine aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 44 40:09 en y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 45 40:21 es la mayor bajada de impuestos de la historia en Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos ahora hasta el treinta y uno de marzo sola embistió la consulta condiciones La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 11 40:40 el mejor de los viajes

Voz 1 40:41 siempre es el próximo

Voz 46 40:49 la

Voz 1 40:51 tan Adele dos vías Paco Nadal

Voz 1826 41:09 es Paco Nadal qué tal buenas tardes bueno muy bueno estar de preparado imagino porque ahora empiezan a disparar T con preguntas los oyentes que nos han inédito ante

Voz 1679 41:18 encanta que que me pregunten cosas bueno

Voz 1826 41:20 ver en buen viaje arroba Cadena Ser punto com ya saben los oyentes que pueden enviar cualquier duda cualquier pregunta que tengan relacionado con su próximo viaje que por cierto vemos aquí cada viernes Paco que cualquier época del año es estupenda para para viajar

Voz 1679 41:36 hombre yo creo que sí además el turismo cada vez se va desestacionalizar pudo más y quién es inteligente puede y la verdad sobre todo si puedes pues coge vacaciones fuera de julio agosto porque hay muchísimas cosas que ver más baratas no entiendo que no siempre

Voz 1826 41:51 eh

Voz 47 41:53 no

Voz 48 41:58 ah sí

Voz 1826 42:04 pues aquí tampoco nada es gratuito si estamos escuchando al pianista chino es uno de los músicos habrá nuestros oyentes más influyentes en los últimos tiempos y lo hacemos para situarlos en China porque la semana que viene uno de nuestros insultantes Ángel

Voz 3 42:20 se va allí de vacaciones Ángel qué tal buenas tardes

Voz 1826 42:24 hola buenas tardes bueno estás ya prácticamente no Ángel

Voz 29 42:29 sí sí está todo muy claro efecto la la pregunta

Voz 1826 42:34 y qué pregunta es esa

Voz 29 42:36 pues es que vamos el mes de abril prácticamente todo el mes bueno patillas bien a todo el mes porque no lo vamos el dos de abril y volvemos el cuatro de mayo entonces el queremos hacer el crucero por el río Yangtsé y entonces aquí a que utiliza habitualmente que la Lonely Planet dice que le el viaje de no sé si lo pronunció bien la ciudad que es con con King o con Clinton Kinca bueno el viaje me río abajo es más bonito que el río que el viaje río arriba pero que viaje río arriba hay mucha menos gente no entiendo que en un viaje de Richard crió sea el mismo crucero fluvial sería que ser igual de bonito en un sentido que no entiendo

Voz 1679 43:18 sí sí yo no he oído nada de que sea diferente

Voz 1826 43:21 lo pone lo pone la los sí sí sí pero la palabra menos dramático el dramático inglés porque a veces hay que ver

Voz 1679 43:32 a ver la única diferencia es que subiendo de de Chan a Chongqing aunque saco es verdad que se pronuncia clásico ocho en Chin sí bueno primero ver la presa y luego las Tres Gargantas dejando de hecho en Chongqing allí Chang es al revés primero las gargantas y luego la presa pero yo no he oído a nadie que lo haya hecho que sea diferente pero yo creo que a ver ese sitio dejó de ser tan dramático cuando se construyó la presa bueno pues ha cambiado todo

Voz 1826 44:03 eh yo a si también incluyó la rebeldía del cronista justo vejes mucho de la percepción personal

Voz 1679 44:11 a los lo haya es setenta veces pueda decidir que es mejor uno que otro hecho una vez puede ser una percepción personal fíjate yo le di yo no tomaría más en función de cuál va a ser vuestro viaje porque es mucho más fácil por vuelos llegar a Chongqing por eso hay más gente que empieza ahí Río bajo que allí Chan que es una ciudad más pequeña primero vuelos todo depende de dónde vais a llegar

Voz 29 44:35 bueno el principio planes vamos de Madrid Hong Kong porque poblamos directos con la Cathay sí luego estaremos allí unos días de Hong Kong Shanghai con el tren si luego de Shanghai estaremos un par de días comienzo porque luego la vueltas que estar con más días porque era gustaría haremos Shanghai con directo Madrid el plan es decir de Shanghai a Hans

Voz 21 44:58 tú suba o a jugar agua

Voz 29 45:01 así porque es que hay una ciudad que no sé cómo se pronuncia que mujer urgió Hugué o algo así sí que lo recomendaba mucho y allí ir a hacer el crucero

Voz 1679 45:15 John Keane quien aquí y allí

Voz 29 45:17 hemos unos días que no sabemos muy bien qué haríamos

Voz 1826 45:20 yo yo voy cuando estamos en Shanghai

Voz 1679 45:22 de hecho en China pues mira yo si vais a hacerlo en ese sentido es decir by desde la costa oeste hacia el interior y empezáis y Chan cuando Jay Chou King o cómo se pronuncie ahí al lado tenéis dos provincia maravillosa Sichuan Yunnan que solas para mí la provincia más bonito y lo está

Voz 29 45:41 que no vamos a tener que que vamos con este plan no podemos cumplir el principio sólo tenemos el billete de vuelta el hotel de Hong Kong Shanghai cuando llegamos ya que lo demás tenemos tenemos los hoteles porque sabes que para disfrute

Voz 1826 45:57 no sé si es peor son hoteles

Voz 29 45:59 no no falso porque es verdad pero vamos no no es definitivo pero quiero decir que en ese sentido si hacemos el plan previsto al final sólo tendremos tres días antes devolverá

Voz 1826 46:10 sí que queremos estar ahora desde luego gel tienes más información tiene

Voz 1679 46:16 ahora me senté gente y sobre todo controlar que el barco

Voz 1826 46:20 bueno Ángel Luna todo hasta luego gracias muchas gracias la historia se han deducido muy bien sin destino

Voz 1679 46:50 tallos de vamos y ahora mismo ese ese es el lugar

Voz 1826 46:53 donde tiene pensado ir León Leo qué tal buenas tardes

Voz 1454 46:56 hola buenas tardes

Voz 1679 46:58 qué tal cual me cuál es la duda sobre el viaje

Voz 1454 47:01 que a Cuba

Voz 29 47:03 pues mira nosotros tenemos claro cuál es el destino que es Cuba no tener no tenemos muy clara la fecha todavía porque en un principio queríamos a final de junio pero debido a bueno a al trabajo pues que seguramente lo pondremos para pasar allí la noche vieja no para Navidad pero es la duda que más nosotros somos dos matrimonio no tenemos do do hijos cada uno entre seis años

Voz 49 47:30 no es el más pequeño y catorce

Voz 29 47:33 es la mayor ir aguda más grande que tenemos o el problema más grande que tenemos es el no saber si los niños se pueden ocurrir allí como organizando un viaje para quedó dueño y se lo pasen bueno vivir nosotros tenemos claro cuáles son los objetivos no

Voz 1679 47:48 es que los niños

Voz 29 47:51 Nancy otra cultura no dice si tienen tenemos un niño de seis y otro niño de diez años y una niña de siete yo también ya de catorce entre seis Mika catorce

Voz 1679 48:01 sí sí Iker dónde vais a ir debida decidido de vais a ir

Voz 29 48:04 hombre por supuesto La Habana vamos a visitar el viaje típico que se hace ya Cuba no de parte de La Habana no ver la cultura pasar unos días también pues disfrutando del Caribe supuestos el mar Caribe

Voz 1679 48:18 en Varadero quizás no en Fabero

Voz 29 48:20 es la primera opción hombre a ver yo te

Voz 1679 48:23 en Cuba es muy fácil que los niños no se aburran porque es muy fácil interactuar con la población local entonces apenas que os hagáis de ser en vulgares y corrientes ITA de hablar con la gente de entrar con ello de su casa de que cuenten de bailar con ellos comprar en una calle y montas una fiesta allí yo creo que los niños se van a entretener divertir porque es que no van a estar haciendo el terrorista escribiendo museo en iglesias barrocas yo creo que el interactuar con la población local es una de la grandeza de Cuba es facilísimo es una de sus grandes atractivos para el incremento de fuera y eso un niño tenga o un adolescente tengan la edad que tenga lo tiene que valorar no Ximenis hacerse lo hizo a La Habana Varadero es bueno en la playa bueno pues allí habrá mil entretenimiento explaya actividades náuticas y tal hay otra Cuba que es alquilar un coche y recorrerla a Santiago llegar a Trinidad Cienfuegos y tal pero bueno ese es otro viaje no sé si queréis hacerlo y en cuanto a las fechas bastante mejor si Weiss en Navidad esta temporada alta allí junio no en toda la temporada de huracanes llega luego más tarde en agosto así pero bueno ya habrá lluvias y tal si podéis elegir mucho mejor Navidad ya te digo yo creo que es un un destino donde esa esos niños adolescentes que tú dices no sean de aburrir porque es muy fácil compartir con la población local ir de algo más que no sea de turista contemplado

Voz 1826 49:49 no se pueden aburrir Leo después de lo que no os acordáis

Voz 1679 49:51 no no debería

Voz 29 49:54 mente solamente tengo una duda que sí porque tenemos varias opiniones no de gente Cominos también si no a un hotel hoy no a una casa de las típicas que hay allí para alquilar

Voz 1679 50:07 sí hay sí muchas haber mucho mejor la experiencia en una casa particular sin lugar a dudas es decir lo vais a estar en Varadero en la playa pues a lo mejor es más cómodo más útil estar depende ya te digo las ganas que tenga hacérselo playa yo cruzar un océano para estar solamente cuatro días tumbado en la en una tumbona no me merece la pena

Voz 29 50:28 me voy a Chiclana chico

Voz 1679 50:31 Ana a hay playa bien bien no es lo bonito de Cuba es eso sí podéis alojaron en casas particulares es Ximo muchísimo más recomendable sin lugar a dudas de acuerdo Leo ya nos contarás buen viaje muchas gracias un abrazo hasta luego

Voz 1 50:58 es posible que la música también

Voz 51 51:00 pero Paco ya verás con la siguiente llamada yo creo que vas a recordar el viaje quizá

Voz 1826 51:04 a principios de año

Voz 52 51:06 porque es que Felisa Felisa qué tal buenas tardes finalizar

Voz 1826 51:11 sí los ha escrito también a buen viaje arroba Cadena Ser punto com preguntando por la Patagonia Felisa que quiénes

Voz 42 51:18 pues nada que es uno de mis vía que que tengo en el punto de mira desde hace tiempo y cuando hemos ahí teníamos pensado hacerlo entre octubre noviembre porque por lo que he leído parece que es la mejor época para poder hacerse viaje lo que pasa es que hace una semana o y a Paco en el programa de Javier del tema en A vivir que son dos días eh que hablaba de los cruceros patagónica pusieron los dientes largos si yo entonces he buscado lo que he visto el reportaje que hizo que es maravilloso y bueno quería preguntar de especialmente por si por ese crucero patagón Nico dique nevar pues el Ventoux Australia y quema de ahí así esa misma nadie era cuántos días para poder recorrer todo eso no

Voz 1679 52:10 pues mira te cuento esa naviera cruceros en Australia porque es la única autorizada por el Gobierno chileno a navegar por allí ya sabes que los barcos hacen Punta Arenas a Ushuaia su haya Punta Arenas hizo el viaje dura cuatro días es decir decirlo puedes elegir ni más ni menos porque son deje cerrados dura cuatro días para del Cabo de Hornos y en todos los glaciares a ver allí la temporada empieza a mediados de septiembre eh que aquí está acabando el verano pero ahí está acabando el invierno ir dura hasta hasta hoy hasta el veintinueve de marzo de este año y creo que el año que viene hasta el cuatro de abril pero esa es la temporada si puedes ir en temporada baja es decir noviembre como me decías octubre noviembre los precios son más baratos puede rondar mil quinientos dólares no es una juerga barata pero luego en enero febrero que es temporada alta el doble vale tres mil entonces yo te diría si quieres hacerlo es muy recomendable si has visto el reportaje publiqué es la única manera de descubrir una Patagonia que no se puede ver de otra manera allí no hay carreteras ni aviones ni nada sólo puede pasar con este barco la temporada vaya te digo de mediados de septiembre a finales de marzo

Voz 21 53:15 y si bien no

Voz 42 53:18 no la idea era pues ya poner pero no sabría cómo te mata osea porque para trasladarnos allí que tendríamos que envía Buenos Aires hasta Calafate au Ushuaia directamente

Voz 1679 53:29 pues tienes que volar a Ushuaia sale de Ushuaia ya te digo de lo hace los dos sentidos tienes que volar tú a Ushuaia eso va por tu cuenta si ésta fuera Argentina pues un vuelo interior interior que son tres horas de de Buenos Aires pero bueno a Ushuaia en Calafate creo que también hay hay vuelos y lo estas por la zona de Chile lo mejor siempre estar en Punta Arenas en su página web tienen todos los itinerarios es adaptar la salida a tu itinerario

Voz 1826 53:55 es que ya estamos un poquito más cerca de la Patagonia Felisa que vaya muy bien

Voz 52 54:01 y yo te encontrarás

Voz 1 54:11 vamos ahora Marruecos escucha a Blanca