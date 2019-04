La Ventana (01/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:06 el ministro de Interior asegura que las llamadas cloacas del Estado son cosas del pasado se ha referido así a las maniobras contra Podemos durante el Gobierno del PP que investiga la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska afirma que ha tomado medidas para garantizar que el único marco de actuación en interior sea el legal

Voz 3 00:23 las cloacas no existen en el Ministerio del Interior en lo que es el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno de España lo único lo único que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la leía la Constitución policías guardias civiles funcionarios de instituciones penitenciarias funcionarios laborales absolutamente cómplices de la ley de la Constitución exclusivamente

Voz 1667 00:54 la venta de coches encadenó en marzo su séptimo mes de caídas es la peor racha desde el comienzo de la crisis la patrona lo relaciona con el calendario y también con la incertidumbre sobre el futuro del diésel que afecta especialmente a la compra de los particulares hemos hablado en Hora catorce con Noemí Navas es portavoz de Anfac

Voz 4 01:11 todavía nos quedan dos semanas para la Semana Santa de dos mil diecinueve con lo cual los alquiladores tienen dos semanas más todavía para renovar sus flotas entonces bueno habrá que esperar un poco más para ver cómo está el turismo en ese sentido

Voz 4 01:24 incertidumbre tanto para los particulares como para las empresas el de ahora mismo los particulares tienen muchas dudas sobre qué coche comprar eso es lo más fundamental es el que más afecta al canal de particulares y es por lo que encadena siete meses de caída

Voz 1667 01:35 por cierto sobre economía hayan página preelectoral el Partido Socialista reclama ha reclamado a Pablo Casado que aclare si respalda la apuesta de su economista Daniel Lacalle al que acusa de querer recortar las pensiones en nuestro país el Tribunal Supremo avala que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pueda actuar contra los directivos de una empresa infractora y no sólo contra la propia firma que incumplan la normativa informa Alberto Pozas

Voz 0055 02:00 el Tribunal Supremo da luz verde a que la Comisión de la Competencia sancione no sólo a las empresas que se repartan el mercado sino también a los directivos que tomen las decisiones necesarias en este caso con seis mil seiscientos cincuenta euros para un directivo de una empresa del sector ferroviario que formó parte de un cartel que se repartió contratos de suministros de Adif durante más de una década toda esta actividad fue voluntariamente desarrollada por el directivo dicen los

Voz 0313 02:20 jueces mientras formaba parte del cartel por tanto

Voz 0055 02:23 o de ser sancionado sin que la publicación de sus nombres esté vulnerando además su derecho al honor a la intimidad o a la propia

Voz 1667 02:29 en las letras españolas despiden hoy a uno de sus máximos referentes han muerto Rafael Sánchez Ferlosio a los noventa y uno años de edad el ministro de Cultura José Guirao ha destacado la huella de este miembro de la generación de los cincuenta y autor de obras como El Jarama

Voz 5 02:42 el la pérdida de un personaje único dentro de la literatura española lamentamos enormemente su pérdida y lamentamos el hueco especial particular

Voz 1546 02:53 siempre inteligente siempre

Voz 1 02:55 más incisivo siempre al

Voz 5 02:58 parador de su literatura

Voz 1915 03:08 ha muerto Enrique Álvarez Conde el catedrático que estaba al frente de polémico Master de Cristina Cifuentes el principal imputado en el caso ha fallecido a los sesenta y seis años por una infección y sufría desde hace meses un cáncer de pulmón su última aparición pública fue el pasado quince de febrero en la comisión de Universidades de la Asamblea de Madrid entonces se negó a declarar aunque reconoció que había recibido presiones del Gobierno de la Comunidad para elaborar pruebas

Voz 6 03:29 por de Cifuentes y corrala el no haber sabido sustraer los días veinte y veintiuno de marzo del dos mil dieciocho a las fuertes presiones del rectorado en mil diversidad de la Comunidad de Madrid Ángel Garó

Voz 1915 03:44 hay dos será finalmente el número cuatro de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas lo ha confirmado este lunes el presidente del partido Pablo Casado y como esta candidatura es incompatible con su cargo como presidente de la comunidad Garrido dejará el cargo Illes sustituirá el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 7 03:58 yo lo que hago en primer lugar es felicitar al presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido que ha demostrado ser un servidor público con mayúsculas en los equipos del Partido Popular lo que hay son grandes equipos con la figura de Cristina Cifuentes con la figura de Ángel Garrido yo no me considero estar a ese nivel pero sí que el desde luego como digo pues haré lo único que sé hacer que es entregarme en cuerpo y alma a cualquier misión o labor que me encomiende

Voz 1915 04:25 hoy les estamos contando que Alcobendas pagó con fondos públicos las campañas de imagen de su alcalde el popular Ignacio García de Vinuesa lo refleja un informe elaborado por la UCO que ya está en manos de la justicia Vinuesa utilizó el patronato cultural para abonar facturas por valor de ochenta y cinco mil euros a las empresas de Alejandro de Pedro el considerado conseguidor de la trama Púnica era yo el Ayuntamiento de Alcobendas ha emitido un comunicado en el que defiende la liga de legalidad de esas contrataciones pero en ningún momento reconoce que esos trabajos fueran para mejorar la reputación del alcalde digamos

Voz 0313 10:11 Michael Robinson buenas tardes amigo como estas y Frank que meteoritos francamente bien Roberto Isaías buenas tardes hola qué tal ahora hay con Michael por alusiones futbolísticas por este último episodio que citaba Lloll el tercero dentro del cuadro de otro de hoy de esa bronca que le han montado al pobre Pedrosa por intercambiar su camiseta con Messi tuvo alguna vez te rindieron por cambiar de las camisetas con algún rival no es sobretodo sobre todo

Voz 1546 10:34 sí fue ese mes y no es que es que el patio una camiseta de mes era verdad

Voz 1 10:39 el Papa dijo que Messi es Dios eh no no poco dijo que el propio Gary Jordi Nico que Dios no haya

Voz 1546 10:48 en teoría sí pero yo pero es que es universalmente conocido como el mejor futbolista del mundo algunos como yo el mejor de la historia aunque

Voz 1 10:56 sólo tengo sesenta años antes no pero pero da igual el mejor es un adversario oí pero lo normal y lo habitual y los pasos intercambiar camisetas comen

Voz 0313 11:07 la bufandas entre aficionados paso conquista

Voz 1 11:10 sí sí tuvo que pedir perdón si te acuerdas

Voz 1546 11:12 sí no entiendo muy bien yo tampoco

Voz 1 11:15 porque una cosa es que muchos

Voz 1546 11:17 es uno aman los colores pero Amando unos colores no vine implícito el detestan miento del enemigo entonces yo pienso que por mucho que yo soy un aficionado del club no es implícito que yo con Manchester United terriblemente malo y más bien respeto aunque es mi máximo rival en el mundo el deporte pero es un cant fantásticos que Nashville por amar

Voz 0313 11:45 no puedo entender el problema muchos peces y pase

Voz 1546 11:48 con banderas no es que el patriotismo mal medido es decir que yo quiero los míos tanto tanto tanto a lo de mes queden morcilla no ha ido por ser muy dio un equipo no quiere decir que esto beneplácito la desconocido

Voz 0313 12:04 sí de un equipo mide un partido de un territorio ni de nada

Voz 1546 12:09 que yo pienso que sí hubo una encuesta a la la han callado tapado ETA no sé que tú vas el vestuario del Real Madrid no habrá ni un solo futbolista que no concede que Lionel Messi es sencillamente el mejor que no tenga una camiseta del seguramente

Voz 0313 12:27 habrá cambiado casi con todo posiblemente

Voz 1546 12:30 el pecado es mostrarlos entonces bueno pecado para algunos no ya bueno

Voz 0827 12:35 fortuna hay otras aficiones que vamos ovación han al rival como sucedió hace muy poco

Voz 1546 12:40 tampoco es un hombre no es no es todas las

Voz 0313 12:42 el español eso como siempre sea aquel en las redes también como siempre donde el están están cogiendo hoyo por cierto este equipo de televisión británico que anda por aquí estudio

Voz 1546 12:52 Dati me imagino no sí sí sí eso no no es que has hecho bien bueno este fin de semana ese fin de semana se disputó la semifinal de Copa inglesa entre Manchester City Brighton yo militaba los dos equipos pero da la casi iguales edad de que el tuve que se enfrentaron la Copa se ganó Brighton eliminaron Brighton amantes inscritos goles de cero y yo tuve un día cuando me confundo y los dos goles entonces es una grabación para la del patio de ese fin de semana en la que sí

Voz 0313 13:22 muy bien muy bien que lo disfrutes haber vamos a saludar a nuestros siguientes invitados segundo elemento del cuadro que pintamos hoy al abrir la ventana Manuel Jimeno portavoz de Teruel Existe buenas tardes

Voz 10 13:32 hola qué bueno tardes tal Manuel

Voz 0313 13:34 el Thiago Aparicio presidente de la patronal Soriano fue Si de la plataforma Invest in Soria Santiago buenas tardes

Voz 11 13:40 hola buenas tardes tal Joaquín caños proceso

Voz 0313 13:43 por de la Universidad Autónoma de Barcelona experto en el Centre d'Estudis amo Graphics y uno de los demógrafos españoles yo creo que más atentamente ha seguido el fenómeno de la despoblación Joaquín buenas tardes bona tarda qué tal

Voz 12 13:54 bueno vamos por partes quiero empezar con

Voz 0313 13:56 el profesor porque en las últimas cuarenta y ocho setenta y dos horas a propósito de la de la manifestación de ayer en Madrid se han dicho muchas cosas algunas sabidas otras no tanto pero en fin más o menos reconocibles yo quería ahondar si es posible en las causas últimas que ustedes pueden haber descubierto

Voz 0827 14:13 que expliquen este fenómeno porque en un siglo eh

Voz 0313 14:18 esa parte del territorio perdió casi dos millones y medio de habitantes Llesta hoy en la situación en la que está por dónde empezaría Joaquín

Voz 12 14:25 bueno primero porque es un fenómeno de larga de largo recorrido histórico en algunas zonas del país incluso se remonta a la segunda mitad del siglo XIX por ejemplo el Pirineo que tan Iker ha sido siempre un fenómeno consustancial con con dos otros fenómenos la industrialización y la urbanización Madrid desiste porque se ha comido a todo el territorio que les circunda así de claro Barcelona lo hizo en la segunda mitad del siglo XIX por lo tanto son fenómenos con con militantes del desarrollo histórico del modo de producción capitalista de la economía que conocemos porque la agricultura ha ido perdiendo peso por eso antídoto perdiendo peso

Voz 10 15:13 ya ves estas conexiones profesor y esto reversible

Voz 12 15:17 bueno he aquí el problema varios primero yo no hablaría de una despoblación rural digamos hay distintas realidades es verdad distintos estadios respecto a las soluciones hay un grupo una feria de zonas donde la despoblación es un fenómeno de difícil el digamos elemento positivo y me voy a referir a que hay unos fenómenos demográficos de crecimiento endógeno y otros exógenos en los endógenos tenemos los nacimientos si las defunciones que en estos momentos ambos van en el sentido negativo las estructuras en algunas zonas del país estructura son muy envejecidas prácticamente no hay nacimientos se espera que los haya ir a lo que vamos a vivir en los próximos años un crecimiento paulatino de las defunciones vinculadas con esas estructuras luego hay una emigración que cada vez es más pequeña en número pero que porque prácticamente no hay candidatos por ahí pierde allí todos los factores en esas zonas van en negativo además tenemos otro elemento otro factor exógeno que es la inmigración que en estos momentos no es que podamos decir que va a ser un fenómeno decisivo pero es el único fenómeno se puede solventar ese problema algunas zonas están condenadas eh porque ya tenemos Arias ha no hay que olvidar hay muchos zonas despobladas hay muchos pueblos que dejaron de existir en el siglo XIX había más de once mil pueblos en España la actualidad tenemos ocho mil y pico de es el otro de los problemas importantes es la excesiva y a digamos fragmentación de las estructuras locales

Voz 0313 17:04 vale vamos a ver propuestas concretas Santiago Aparicio qué es exactamente el proyecto de plataforma investigó en qué consiste

Voz 11 17:11 bueno in Soria es un proyecto que desde la Federación de Empresarios de Soria pusimos en marcha dentro del Plan Sur ya que el plan Soria viene lo hizo la Junta de Castilla y León viene con motivo de que Soria Cuenca Teruel estaban bueno señaladas por la Unión Europea como las zonas más despobladas de España con menor de doce coma cinco habitantes Cuadrado a partir de ahí empezamos a hablar con la Junta de Castilla León vimos que es que había una posibilidad de de atraer empresas hacia la provincia de Soria bueno por su situación estratégica por la calidad de vida por la paz social por bueno pues una una serie de de de factores que dentro de la financiación son importantes y que la propia Junta de Castilla y León tiene tiene tiene ahí como como como proyectos para para financiar empresas sí todo eso hizo que pensamos que era posible el crear una una figura pues como él Invest in Spain inversa peines la relación de empresas a la oficina de empresas hacia España entonces a través de hablamos con invasión Spain is nos pusimos manos a la obra y al final creamos nuestra nuestra organización investigan Soria bueno estamos trabajando en a en atraer empresas bueno pues con una serie bueno pues de de de propuestas

Voz 13 18:29 qué hacemos a a los empresarios españoles

Voz 11 18:32 el empresario mundiales para que vengan a Soria porque Soria estratégicamente está muy bien situada en Soria han seguido hasta ahora Santiago nuestro tiempo hasta ahora hay críticas que realmente la la los frutos queda Invest in Spain que de cada cien proyectos suele salir uno o dos proyectos todos nosotros habíamos hemos visto cinco proyectos tenemos uno ya firmado uno que ya está ya está en funcionamiento que es una empresa agroalimentaria en Ágreda muy muy cerquita

Voz 10 19:00 sí soy con Aragón

Voz 11 19:01 ahora mismo tenemos cuatro proyectos a punto de firmar la inversión total de los cuatro proyectos actualmente más un proyecto que ya que ella realidad sería una inversión aproximada de unos treinta millones de euros unos y unos cincuenta puestos de trabajo creo que bueno es una labor muy costosa una labor muy complicada porque lógicamente en España por las ofertas que para atraer las inversiones son son tremendas no en Soria pues cuando hemos tenido algún déficit lógicamente tenemos un déficit en infraestructuras tenemos déficit en en en conectividad que eso es un déficit

Voz 10 19:36 terrible es es terrible es es terrible

Voz 11 19:39 terrible de todos porque lógicamente hoy por hoy cuando cómo hago a cualquier rincón de la provincia a todos los ninguna podían no llega a la conectividad hay zonas en las que realmente hay turismo rural es muy importante hay empresas establecidas no puede dijo pueden en en determinados momentos tras bajar como cualquier otra empresa que está en noveno en otras zonas no eso es lo que realmente bueno sorbete de los tenemos pero estamos esperando otros desde acaben por por por cubrir y que al final de Soria bueno tengamos todas las potencialidades necesarias que tienen otros otros territorios de nuestro entorno

Voz 10 20:13 es una lista eso en la lista de peticiones es absolutamente fundamental

Voz 11 20:16 fundamentales para el otro lo primero no lo dinero

Voz 10 20:19 la duda lo primero iban con habilidad aparte bueno

Voz 11 20:21 otra serie de cosas como la legislación es legislar no se puede elegir las lo mismo para una capital de o para unos una zona urbana

Voz 10 20:30 claro una zona rural yo soy tenemos ejemplos

Voz 11 20:33 en Escocia que lo hicieron muy bien aunque hablabas antes

Voz 10 20:35 sí a Escocia lo hizo muy bien

Voz 11 20:38 es revirtió la población hay un modelo único que hemos visto en todo el mundo querido del toda la población en los años setenta pusieron en marcha una oficina que las Highland Island Enterprise empezaron a trabajar con proyectos a muy largo plazo es nuestro modelo ya el modelo que queremos un poco implantar en España y creo que es posible hacerlo se dice tuviera conciencia política de estos proyectos son a muy largo plazo

Voz 0313 21:02 vamos en busca de la conciencia política Manuel Gimeno Pepe pacto de Estado que han propuesto esta mañana con el con epicentro en Teruel que pudiera llamarse el pacto de Teruel como el Pacto de Toledo en las pensiones exactamente que persigue que demanda

Voz 14 21:14 vamos a ver esto ha sido una decisión cuarto de hora antes en una rueda de prensa que sí claro yo me dedico a la medicina entró el esto

Voz 12 21:24 dicho esto pues pero bueno

Voz 14 21:26 llevamos veinte años la coordinadora existe llevamos veinte años en la pelea que el tema de la despoblación de hecho en el dos mil tres llevamos al Parlamento Europeo la situación de la provincia de Teruel allí le sorprendió dos cosas la primera que fuera un movimiento ciudadano quiere llevar a este problema a los que no fueran los políticos los que lo llevaran allí donde esta mañana ha sido pues en la rueda de prensa decimos bueno al periódico Diario de Teruel dice y ahora un interrogante en la pagina

Voz 10 21:54 claro que tenemos tenemos que dar contestación

Voz 14 21:57 porque en esto hay uno que tenemos que hacer es contestación a las preguntas no evasivas y entonces bueno nos hemos reunido en Teruel tenemos la gran suerte que somos un ejemplo a nivel nacional en que toda la patronal todos los sindicatos movimientos sociales ciudadanos Teruel Existe vamos juntos juntos en la reivindicación desde hace un año y medio entonces hemos decidido que no este pacto de Estado que estamos demandando por qué no que sea antes de que se llame pacto de Teruel sí que se apartó de Teruel contra la despoblación y que lo los máximos responsables de los partidos políticos antes de las elecciones

Voz 0313 22:31 ahora es un buen momento o ahora o nunca que diría aquel no luego los papeles quedan en lo que quedan pero no estarían momento para firmar yo le quería preguntar profesor a Joaquín Rancaño usted atrevería como demógrafo e a darles no sé si la palabra consejos excesivo pero si algún tipo de recomendación a nuestros interlocutores que cuáles son a su juicio y después de tanto tiempo estudiando lo los pasos que podrían darse para mejorar este panorama

Voz 12 22:55 bueno cómo le sus rallado antes hay unas es muy diferentes entonces por ejemplo a el caso de Ágreda por ejemplo es un caso donde hay una importante industria que Gamesa por ejemplo que es una industria producción vinculada a la energía renovable

Voz 10 23:14 sí eso vale pero a nadie está

Voz 12 23:17 al pie de una carretera bien comunicadas

Voz 10 23:19 claro claro el tema fundamental

Voz 12 23:21 lo que define la Navidad en estos momentos es es la y el aislamiento no las densidades que es una forma arcaica de de tratar el tema una un espacio de densidad baja pero sí tiene unas buenas comunicaciones no debería tener grandes problemas por lo tanto es el aislamiento del aislamiento que se mide a través del tema transporte pero también a través del aislamiento tecnológico un no

Voz 15 23:45 el acceso a a las

Voz 12 23:47 nuevas tecnologías yo lo que sí que lo que en todo caso establecería es una jerarquía de actuaciones porque el problema no no es el de la aquí hemos confundido servicios con despoblación la despoblación tiene difícil reversión en algunos casos lo hilos servicios es un derecho de todos los españoles a recibir los mismos servicios por lo tanto yo pondría más énfasis en elegir aquellos lugares que son salvables teniendo en cuenta que ahora viene algo más importante que es la segunda ola de despoblación que afecta a poblaciones más grandes estaba hemos entrado en una fase bastante negativa de evolución demográfica con todos los parámetros en en negativo y eso afecta a las comarcas alegales de comarca y capitales de provincia las grandes digamos el las generaciones de tamaño grande la del baby boom ya han pasado a la historia ahora vienen generaciones más pequeñas con lo cual la fecundidad aunque se recuperara los nacimientos no iban a crecer mucho y estamos en una fase

Voz 10 24:57 de la inmigración no tiene muy buen sea una receta sería elegir lugares que se puedan salvar exacto yo yo más que nada diríamos que los servicios es una cosa si las políticas demográficas hay que a picar en aquello que salvable

Voz 0313 25:10 por esta mañana Isaías tú ideada con un compañero excompañero de la SER cuenta eso Isaías de Granada porque es que es muy ilustrativo bueno es un compañero del J J

Voz 0827 25:19 nací en un pueblo concreto de Granada ya hace cuarenta años teníamos médico ahora no hace cuarenta años teníamos escuela ahora no hace cuarenta años teníamos tales servicios ahora no yo me quedé con las ganas de tuitear ya hace cuarenta años tenían Nati y ahora no porque muchas veces claro con un cierto postureo de buena voluntad estamos muy a favor de mantener estos pueblos pero sin embargo quienes estamos a favor hemos abandonado sus pueblos hemos abandonado las pequeñas ciudades como es el caso de de muchos de nosotros para pedirnos a una ciudad más grande así que yo estoy de acuerdo con el demógrafo no que habrá que ver cuál es el problema y habrá que hacer incluso a lo mejor una despoblación ordenada para que otra despoblación no sea irreversible quizás esa sea la fórmula pero bueno en todo caso es muy complicado y por supuesto quienes en estos momentos viven todavía en esos núcleos de población hombre claro que necesitan que lleguen allí todos los servicios

Voz 1546 26:10 Byblos profesor en el caso que ha habido un descreimiento a entre la población casi por todos los lados donde seguido la gente o simplemente hemos muerto

Voz 12 26:20 no es bueno la gente se ha ido a las grandes ciudades a las capitales de provincia muchas capitales de provincia del interior de España han vivido de la emigración interna de sus provincias y a tenga en cuenta también otra cosa es que al noroeste de la provincia de la del país es una zona de una fecundidad bajísima en muchas zonas del interior de Castilla hay una zona de Galicia la seguridad estos momentos está por debajo de un hijo por mujer

Voz 0827 26:46 estamos hablando de un hijo por mujer Joaquín usted no sabe alguna cifra de once mil pueblos hemos pasado a ocho mil en este último siglo en cuántos pueblos digamos razonablemente si es que se pudiera cuantificar Se podría quedar España para precisamente para que sus núcleo sobrevivan

Voz 12 27:02 bueno yo yo a lo mejor los pueblos no tienen que desaparecer lo que hay que hacer es un sistema de distribución de servicios que sea razonable y que sea asumible económicamente porque la la la inversión qué hay que hacer para los transportes de la la yo creo que la inversión en términos de de Internet no están cuantificados

Voz 0313 27:23 la ONU grande como la de hoy mucho claro

Voz 12 27:26 Carboneras pero sí que a lo mejor un cierto ordenamiento lo que pasa es que el ordenamiento también hay que tener en cuenta que yo ordenamiento que es una transferencia a las comunidades ni siquiera tenemos en estos momentos con todas las comunidades autónomas tienen una estructura comarcal

Voz 10 27:39 que pueda que puede pero sí la estructura comarcal sí que este España así que es uno de los países que más se ha vertebrado políticamente cuanto administraciones quiero decir está la local en algunos sitios la comarcal la Diputación Provincial la comunidad autónoma quiero decir que no será por

Voz 16 27:57 la salvaguarda que ha podido darle la la

Voz 0313 27:59 protección pública esos verdad Manuel este proyecto este modelo de digamos de de salvamento selectivo una nueva hablar ustedes en la en la plataforma de pero así a primera a primera vista como les suena

Voz 14 28:12 vamos a música celestial porque vamos a ver yo creo que a veces se habla mucho de los despachos desde los despachos se toman decisiones desde los despachos pero yo creo que hay que conocer in situ la realidad como muy bien dice el profesor cada cada pueblos distinto pero incluso dos pueblos que están juntos pues no tiene nada que ver uno con otro en cuanto a digamos las posibilidades aquí hay una cosa que es muy importante es decir dentro de las causas que producen pues la despoblación he hablado de de de infraestructuras entonces claro la provincia de Teruel por ejemplo está justo en el centro de los cuatro grandes polos de desarrollo del país y entonces estamos absolutamente aislados por ejemplo en comunicaciones de ferrocarril

Voz 13 28:52 es un ejemplo corredor cantábrico

Voz 14 28:55 daño que por fin ha entrado en posible financiación europea entre Zaragoza de ahí el Cantábrico Fomento establece doce mil millones de euros para su desarrollo entre zaragocista junto trescientos ochenta y nueve euros IVA incluido eh vamos a ver cualquiera que tenga un sentido común estamos hablando de corredores no de Teruel eh no no no pensemos que queremos el AVE que que

Voz 10 29:17 no no no no no vamos aquí

Voz 14 29:19 dar de cohesión de vertebración en definitiva de dignidad osea porque si cogemos el mapa de España vamos a vertebrar lo vamos a estructurar lo de vertebrados y lo estructuramos tú no puedes condenar de una manera premeditada a la muerte de todo una provincia por los motivos que sean no voy a entrar quizá todos lo sabemos pero no vamos a entrar en ello un corredor es un corredor que se ha planificado que sea estructura que ha salido publicado en el BOE y la realidad es esta eso no hay quién lo entienda por otra parte pues hay una tesis muy reciente de Carlos López Escolano que establece una relación directa

Voz 13 29:53 está entre el desarrollo la despoblación

Voz 14 29:56 venidas infraestructuras entonces que esto ya está como bastante estructura que sólo las infraestructuras no son para conseguir el desarrollo oí combatir la despoblación es cierto pero donde hay desarrolla infraestructura

Voz 13 30:12 relación directa entre ellas entonces

Voz 14 30:14 es que es difícil muy difícil que poblaciones que no tiene solución de acuerdo yo siempre hablo de Miravet el pueblo de que trabajé allí de médico recientemente viven seis habitantes la edad de ochenta y dos años eso desgraciadamente es insalvable un pueblo precioso con mixto tremenda del Maestrazgo turolense que se ha dejado morir así de claro vale que es difícil esto pero lo que hace falta son unas políticas de Estado o de verdad que se quiera resolver el Emma todo demás eran papeles son planes son historias pero la realidad es que no se resuelve el problema

Voz 0313 30:49 yo voy a poner como como cierre de esta conversación un ejemplo que que siempre me gusta para ilustrar este tipo de debates y el profesor recambio lo conocerá muy bien seguramente comarca del Priorat en la provincia de Tarragona hace treinta años XXXV treinta treinta y cinco años era la segunda comarca más deprimida de cata

Voz 1546 31:06 Bruno

Voz 0313 31:06 una red de carreteras impulsada básicamente por la Diputación Provincial pero también con participación de otras administraciones y un proyecto concreto una idea que fue la del vino la de revitalizar el vino han convertido al Priorat hoy en lo que todo el mundo conoce es decir poderse Sí Se Puede Se trata de buscar las fórmulas y aplicar los protocolos necesarios para no meter la pata esto no ha hecho más que empezar Joaquín Relaño Manuel Jiménez Santiago Aparicio les agradezco muchísimo de la presencia en La Ventana hay otro día repetimos seguro de acuerdo

Voz 10 31:34 yo creo en hoteles tardes gracias claro

cada amarillo de Antonio Machado

Voz 18 31:44 cada amarillo de Antonio Machado

Voz 17 31:48 dado

Voz 18 31:52 si bien iracundo del carro

Voz 17 31:59 era tierra me importa al Gobierno

Voz 18 32:15 aquí no busque Soros no lo da el cielo

Voz 17 32:25 sí de cereal

Voz 18 32:31 sin miedo ya miedo del mundo Monti una Royo que no llega

Voz 17 32:46 que nace queda

Voz 18 32:51 la

Voz 19 32:56 sí

Voz 18 32:57 sabe que debería nuevo Harlem a Hitler en verano mirando del pasado nada

Voz 17 33:32 pero si yo de palo

Voz 18 33:39 mi gira Thiem

Voz 17 33:42 ahí

Voz 18 33:48 nuevo

Voz 21 33:50 el lodo

Voz 17 33:54 le importa el invierno a su dueño

Voz 18 34:05 pueblo

Voz 22 34:07 y

Voz 18 34:12 sueño

Voz 36 40:58 los presa con gran precisión es posible que me detengan o que papá siempre no lo sé pero están deteniendo a mucha gente sabeis como sindicato no sin cantamos de las Bodegas Silvano el Papa asegura el abastecimiento era un asunto trabaja ya le política ya ya ya ya ya a lo mejor no pasa nada no están deteniendo a muchos ya te digo por cosas así normal estaba tan contenta porque había llegado a la par es que no ha llegado la paz

Voz 0313 41:32 ese fue por desgracia el espíritu de quienes ganaron la guerra lo malo es que ochenta años después algunos sentimientos parece que no han cambiado tanto y hay situamos nuestra polémica

Voz 37 41:42 a la vista

Voz 38 41:46 indica

Voz 0827 41:49 si se cumplen ochenta años del final de la Guerra Civil que no trajo inmediatamente la paz sino solamente la victoria que este país tiene una deuda pendiente con su memoria es una evidencia haya a veces se percibe bien desde las aparentes anécdotas por ejemplo en las últimas horas la socia siempre a la recuperación de la memoria histórica ha recordado en Twitter que la Hospedería del Valle de los Caídos todavía exhibe en sus platos y en su servilletas el escudo personal de Franco como si fuera aquello su parque temático el perfil de Twitter de la Hospedería no ha negado la información pero se ha despachado en su respuesta con cuarenta palabras preñadas de insultos les ha llamado a los de la asociación comisarios del pensamiento único Paniagua a dos de las subvenciones intolerantes amargados obseso del monotema talibanes ideológicos y cansinos o creadores y rencoroso una respuesta impropia para quién presenta la hospedería desde la desde la misma que brama como un lugar de paz y de reconciliación

Voz 1 42:48 no lo fue y es evidente que sus actuales gestores

Voz 0827 42:50 tampoco parecen por la labor el Papa Francisco le dijo ayer a Jordi Évole que una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos parafraseando le tampoco parece que insultar de esa manera a quien trabaja desde hace años por recuperar sus restos dignificar los sea el mejor camino puede eso sí que la entrevista les pilla Se ayer a los monjes

Voz 9 43:12 durmiendo

Voz 0313 43:15 no podemos descartarlo Michael Robinson tú sabes que en España no existe ahora mismo ningún museo dedicado en exclusiva a la guerra civil hay alguno para bueno para alguna batalla algún episodio concreto alguno alguno pero no existe ningún ningún gran museo dedicado a eso analizar la contienda desde todos los puntos de vista con representa en fin con documentos con lo que fuere con aportaciones de todos los que estuvieron ahí implicados pues no existe ningún

Voz 1546 43:41 no no no lo sabía pero si lo que sabía era que es más fácil enterarse si es un alumno de la Guerra Civil en en una aula en un colegio en el Reino Unido que en España eso sí lo sabía ha claro pero que no hay un museo que no hay nada en su nombre no es que no no no lo sabía

Voz 0313 44:01 bueno pues el primer proyecto para intentar cambiar eso está en marcha y no sabéis dónde en Teruel el primer museo de la Guerra Civil será cuando consigue abrir Joan Saura canas profesor de Historia museo autor de este proyecto profesor buenas tardes qué tal

Voz 13 44:17 buenas tardes qué tal bienvenido

Voz 0313 44:19 de Teruel por cierto hay que hemos hablado de Teruel por otros motivos

Voz 13 44:23 bueno hay muchas razones para que sea Teruel mil Teruel la única capital de provincia que por azar de de la guerra fue martirizada por bombardeos masivos ataques de artillería hay por asalto por los dos bandos entonces en Teruel fue masacrado por el bando nacionalista y fue masacrado por el bando republicano no la gente se tuvo que esconder de ambos es claro si su triste honor tenemos una ciudad pequeña nosotros contemplamos siempre da guerra vaqueros puede ser contemplada desde muchos ángulos pero tengo una que recibir hay que contemplar no sólo desde el ángulo Militar los militares siempre estudian las guerras pasadas pero nosotros no tenemos que continuar desde desde van conducir vivir es decir desde el Banco de la población que la población siempre sufre la guerra no no no es la parte pasiva de la guerra entonces desde ese punto de vista Teruel que tiene todas las medallas

Voz 10 45:32 casi que me da casi que me da vergüenza preguntarlo profesor pero éste será un museo de los dos bandos entonces no sé qué decir que lo lógico

Voz 13 45:39 pues a ver tiene que ser un museo de conflicto tiene que ser un museo del sufrimiento de la gente tiene que ser un un museo en el cual se planteen las causas profundas de las causas inmediatas no sepa temen las consecuencias e Historia tiene esa función entonces debe dos bandos obviamente tiene que estar representados los dos bandos porque esos dos cuando se crearon y eso significa que los dos bandos tienen igual responsabilidad de la guerra Ésta es una decisión que que el visitante del museo tiene que sacar a posteriori es decir el museo plantea siempre aquello que es objetiva de en la medida cada historia lo puede ser que no no siempre es posible no ir evidentemente cada ciudadano tiene que sacar su propio sus propias con sus consecuencias no

Voz 10 46:33 digamos que deducción no es o no deberías

Voz 13 46:35 ser en ningún caso un aparato de propaganda debería ser un aparato de reflexión no yo si me lo permite mire yo he seguido muy de cerca la evolución de algunos museos europeos unos más complicados ha sido Museo de Historia de Alemania situado en la capital federal actúa es verdad no bien piense que Berlín eran dos ciudades antes has hasta hace en fin era hace pocos

Voz 10 47:04 yo ya había dos museos dos museos con todos

Voz 13 47:06 visiones distintas absolutamente distintas de concepto no porque uno pertenecía a República Democrática encontró la República Federal no han tardado en hacer un museo han tardado han tratado muchísimos años pues sí hoy cualquier ciudadano disipe ese museo une así que resultan muy difícil discutir un solo están del museo

Voz 1 47:30 estos porque bueno porque

Voz 13 47:32 se ha procurado que sea objetivamente ciertos decir todo cuando se dice que es indiscutible usted puede luego sacar sus conclusiones eso es lo que deberíamos hacer acá

Voz 1546 47:42 que una cosa es que casi todo orden de la vida a nivel personal o inclusive colectivo es que hemos de pasar un proceso de luto digamos no a lo mejor alguna gente lo hace muy seguida otra gente tardo un poco más pero proceso de luto si acabas pasando de que España ya pasó el proceso de luto de la de la Guerra Civil

Voz 13 48:05 no en absoluto no de los que una guerra civil no se digiere fácilmente mire lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos eje es decir si hoy eh pues americano tiene problemas y está profundamente dividido en el fondo estaba ideología que subyace en su guerra civil que es bastante más antigua que la nuestras eh es decir las guerras civiles y dejan cicatrices muchísimo más profundas que las guerras internacionales es mucho más fácil que franceses alemanes en las manos creo que republicanos y nacionales sentemos Manus es decir hay que entender que el las luchas en el lo de la propia familia las luchas fratricidas son terriblemente dura duraderas es decir es que no se caracterizan fácilmente no no no somos diferentes de restos de del mundo eh pero no hemos hecho nuestro proceso de duelo eh no tenemos muertos en las cunetas es cierto no entonces hay que admitir lo tenemos muertos en las cunetas sí pero hay muertos en las cunetas de los dos bandos reina hay muchos curas en las cunetas soy bien

Voz 10 49:16 es verdad es verdad

Voz 13 49:19 de los dos bandos es decir no se puede sacralizar un bando no no no no no aquí hubo una guerra profunda eh si hay una lucha entre el mal no no es cierto no fue cierto entre bien y el mal la ducha en el que algo bueno sí hubo más dos y hubo buenos y abogados que ambos bandos como ocurre en todas las noches

Voz 0827 49:43 siendo cierto lo que acaba de decir sobre los sacerdotes durante cuarenta años esos sacerdotes y esos caídos de uno de los dos bandos han sido elevados a los altares han sido reconocidos en las fachadas de las iglesias en los cementerios mientras los otros Samper mal eh es decir una cosa y la responsabilidad objetiva del inicio y otra cosa es lo que ha sucedido con la memoria durante cuarenta años que para unos ha estado perfectamente congelada para otros sin embargo ha sido reivindicada

Voz 13 50:13 pues esto es lo que hay que reparar claro es cierto lo que usted dice no pero eh pero evidentemente habrá las masacres por mutuas entonces esto también hay que plantear no no cuando voy me refiero a eso me refiero a los estudios que hay hoy sobre sobre la somos nosotros mando sobre el número de muertos etcétera no esto está ya suficientemente documentado hay que empezar la exponer no

Voz 0313 50:41 hay que hay que empezarán a exponer

Voz 13 50:44 comprarse porque no profesor tiene fecha

Voz 10 50:46 este museo para su apertura fecha aproximada aunque sea

Voz 13 50:50 bueno ya sabe usted que las obras públicas dependen siempre de pactos supuestos etcétera yo esto no puedo no es que no lo sé porque eso depende en definitiva de Aragón ID las ayudas que tenga ya ya ya estado no pero o sea vamos a ver lo que sí sé es que hay el solar en Teruel P I el proyecto ejecutivo hecho que se ha creado la comisión es de sabios que tiene que supervisar todo eso para que no haya en fin informaciones erróneas y estar trabajando en esa misma línea nunca es más llano dos se Níger se proyecto podía

Voz 10 51:36 esto empezó hace diez años así a ver si conseguimos ponerlo en marcha antes de que se cumpla centenario del final de la quiebra a ver si damos un poquito pero Santacana muchísimas gracias por estar esta tarde en La Ventana no ha sido un placer verdad nosotros adiós buenas tarea

Voz 1 53:58 pero pero también esos line no hay soy juro a mi nación del colegio es lo que cantamos todos los todas las mañanas

Voz 0313 54:10 te gusta esta campaña que hemos visto hoy en alguno de los grandes diarios europeos

Voz 1546 54:14 me gusta Escocia Europa eres bienvenido

Voz 0313 54:16 Escocia querida Europa vosotros seguís contando mucho para nosotros

Voz 1 54:20 sí hay coso políticamente los escotes esto

Voz 1546 54:24 manteniendo o hablando hablando en la en el panorama nacional del Reino Unido con más cordura que ningún otro partido político poquita bien llegado está bien llevado muy aperturista muy imagínate el problema acabe quiere decir que si el Reino Unido sale bueno saldrá de el Brexit claro es que hizo un referendo ganó la unión del Reino Unido o foto finish explicamos que se hubiese votado en el caso que próximamente hubiese dejado de ser europeo

Voz 0313 55:00 pues muy distinto seguramente corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 55:04 que hay buenas tardes Begoña oye esto además de ser una claro

Voz 0313 55:06 son para querer seguir como hasta ahora esto es un aviso a navegantes muy clarito no a los que quieren un Brexit que además duro

Voz 0273 55:13 bueno este es un vídeo que además yo lo lo he lo he visto francés he visto carteles en francés lo he visto en inglés que aquí se interpreta como un no estamos cerrados queremos que sigan viniendo los turistas los estudiantes y los inversores Londres la ciudad Londres ha mandado un mensaje también similar es una de las razones en Escocia como decíais es que se votó en contra de la independencia precisamente porque les prometieron que la permanencia en el Reino Unido garantizaba su vez la permanencia en la Unión Europea que pasó después pues que el sesenta y dos por ciento votó a fa

Voz 0313 55:47 pues de la permanencia pero eso no ha servido de nada

Voz 0273 55:50 cocía va a salir y ahora lo que los escoceses requieren es decir por favor no nos olvidéis que nosotros estamos aquí y que es el seguimos dando la bienvenida a seguir abiertos a Europa en la medida que sea posible

Voz 0313 56:01 tú crees que si el Brexit sigue adelante de Escocia puede podría volver a plantear un referéndum por la independencia