La Ventana (01/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

el presidente de México responde a la amenaza lanzada por Tram la semana pasada Pedro Blanco buenas tardes

Voz 1715 00:11 buenas tardes del presidente de Estados Unidos advirtió de un posible cierre de la frontera con su país y México no actuaba contra dos caravanas de migrantes que viajan desde hace días hacia la zona poseen López Obrador se ha comprometido a intervenir para regular los flujos de inmigrantes de Centroamérica tenemos que ayudar porque por nuestro territorio pasa migrantes centroamericanos si tenemos que ordenar esa migración legal y al mismo tiempo que se en derechos humanos en eso estamos Pedro seré en el Gobierno ha ordenado esta misma tarde un aumento del despliegue de seguridad en la frontera se va a reforzar con otros setecientos cincuenta agentes además el Departamento de Seguridad Nacional ha ordenado extender en el tiempo la expulsión inmediata de inmigrantes en Andalucía el presidente de la Junta puesto ya fecha la aprobación del decreto con el que se va a eliminar el impuesto de sucesiones donaciones vamos a Sevilla informa Mercedes Díaz

Voz 1541 01:13 el impuesto de sucesiones y donaciones desaparecerá en Andalucía el martes de la semana que viene por decreto los andaluces pagarán solo el cero coma uno por ciento de los bienes que hereden por línea directa si supera el millón de euros las herencias menores no pagan nada de escena

Voz 1915 01:26 la reforma que hicieron el PSOE y Ciudadanos

Voz 1541 01:29 en cuanto a las donaciones quién no por ejemplo diez mil euros a un hijo pagará ocho Juan Manuel Moreno presidente de la Junta

se aprobará por decreto el fin de Lima

Voz 2 01:38 puesto de sucesiones y donaciones en Andalucía

Voz 3 01:43 con este impuesto con este injusto impuesto en nuestra tierra

Voz 1915 01:49 esta es una de las medidas estrella tanto del programa electoral del PP como de Ciudadanos

en La Ventana hemos hablado con el portavoz de la plataforma Teruel

Voz 1715 01:56 existe una de las organizaciones que convocó la manifestación de ayer en Madrid esta plataforma quiere aprovechar la inercia de la protesta de ayer para conseguir que se firme un pacto de Estado que comprometa a los grandes partidos políticos el portavoz es Manuel Gimeno

Voz 4 02:08 entonces hemos decidido ir porque no este pacto

Voz 0922 02:11 dado que estamos demandando por qué no que sea pues que se llame pacto de Teruel sí que sea pacto de tener contra la despoblación y que los filmes de los máximos responsables de los partidos políticos antes de las elecciones

ibamos ya con la información del deporte Downey López buenas tardes

Voz 5 02:27 tal Pedro muy buenas lunes sin fútbol en primera noche terminó la jornada veintinueve mañana empieza la XXX de Liga Santander jornada semanal que arranca con el Atlético Girona Espanyol Getafe Villarreal balsa por la tarde hoy hablan los entrenadores del primero y el segundo de Liga antes del entrenamiento recordamos ahora mismo líderes el Barça con sesenta y nueve puntos segundo a diez puntos estar Atlético tercero a doce el Real Madrid si hay partido en Segunda División para cerrar la jornada treinta y dos tres duelo de la zona baja en La Romareda las nueve entre Zaragoza Ignasi de Tarragona

los trabajadores de Metro secundan hoy una nueva jornada

Voz 1915 03:05 de paros paros hasta las diez y media de esta noche coincidiendo con el inicio del primer juicio contra el suburbano por la muerte de un trabajador a causa del contacto continuado con el amianto este empleado murió el pasado mes de octubre poco tiempo después de llevar a la empresa a los tribunales sus compañeros se han concentrado esta mañana frente a los juzgados de lo Social donde han comer donde ha comenzado el juicio para pedir que se tomen medidas que eviten nuevos casos Juan Carlos de la Cruz Comisiones Obreras

Voz 7 03:26 de ese tome las medidas lo antes posible para ese mentar Metro de Madrid que creo que es un problema bastante grave que a parte de los trabajadores nosotros tenemos nuestras dudas de que los usuarios también en cualquier momento hayan podido estar expuestos ante esa situación y esperamos que es a mí ante el lo antes posible

Voz 1915 03:43 diferentes asociaciones ecologistas han presentado una batería de ciento cuarenta y siete propuestas de cara a las elecciones municipales y autonómicas después de una legislatura que consideran decepcionante en términos ambientales han elaborado un listado con medidas entre las que se encuentra la de elaborar una nueva Ley del suelo y una ley de cambio climático que reduzca un siete por ciento las emisiones Enrique García consideran que Madrid está a la cola en gestión medioambiental icono legislaciones obsoletas Entre las medidas propuestas piden una Ley de Residuos a una revisión del catálogo de especies protegidas que no se modifica desde mil novecientos

sobre esta legislatura María Ángeles

Voz 1915 04:17 Eto'o coordinadora de Ecologistas en Acción

Voz 8 04:19 mi experiencia un lote e incluso se han producido retrocesos en cuestiones de urbanismo por ejemplo sea seguido modificando la Ley del Suelo a medida sea modificado dos veces no se ha realizado ningún avance y seguimos exactamente igual que hace veinte años en materia ambiental en la Comunidad de Madrid

Voz 1915 04:37 incluso con legislaciones con décadas a sus espaldas Aller la Ley de Caza por ejemplo data de mil novecientos setenta y la de pesca fluvial de mil novecientos cuarenta y dos gracias Enrique en cuanto al tiempo cielos nublados que pueden dejar lluvias intermitentes en cualquier punto de la Comunidad también han caído las temperaturas con máximas que no van a superar

Voz 9 04:53 los dieciocho grados a esta hora tenemos quince

Voz 10 04:55 el centro de Madrid

Voz 0470 08:46 rojos azules españoles que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo

Voz 0684 09:00 tú mirando

Voz 2 09:22 no mira a la cara

Voz 0684 09:24 bien bien escrita cobarde porque no

Voz 22 09:31 a todo el mundo cierra los ojos

Voz 0470 09:40 venga pasemos lista en Todo por la radio Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 2 09:45 hola El Mundo Today media

Voz 0470 09:47 los Tegui arcano Joe que tú tienes del esta noche si es verdad esta noche proyecto arcano a las doce menos diez de la noche en Televisión Española muchas gracias que aborda el que aborda Lloyd hoy hablamos de redes sociales

Voz 22 10:03 supedita queda quedan

Voz 0470 10:05 te sientes como mayor hay presentando el programa no te lo pregunta verdad de verdad sí porque hay cosas que me cuenta de las que yo estoy desconectado ya ahí ya estoy descolgado entonces siendo que sí se me está pasando el arroz Dorothy envites Luca nosotros tenemos una entrevista de altos vuelos lo dicho bien no sé si ya claro no nos entrevistas nunca nosotros sí pero sentirsel de altos vuelos

Voz 0230 10:32 no éramos comenzamos con música fusión Pedro Sánchez Albert Rivera ir rumbo a tres yo no sé qué

Voz 24 10:38 de paso el señor Rivera conmigo no sé no sé

Voz 0470 10:45 este paso con Sánchez en el Gobierno España creo que complica mucho más la dinámica de acuerdo si Sánchez se va a la oposición para que formemos un Gobierno Sánchez por un lado el Falcon los dos hits del Gobierno de Sánchez alguien con ese señor es capaz de cualquier cosa

Voz 22 11:32 el PSOE y Ciudadanos C's

Voz 0230 11:35 el PSOE en menos de un mes para las elecciones no se sabe si se quiere él posible odian odian en secreto si se quieren en secreto se oyó se odian pero sus familias quieren que sería lo contrario de Romeo y Julieta en Romeo y Julieta ellos se quieren las familias se odian aquí podría darse el caso de que ellos se odian pero sus familias en este caso una parte de sus electores se quieren otra música del día Pablo Casado en uno de sus ataques de hiperactividad dice Bacca en todas las frases como ha sido Fin de Semana de la reivindicación de la España despoblada Casado ha dicho quinientas frases con vaca

Voz 11 12:12 aprender lo que es una vaca donde ayuna Hadiza de un ataque hace un mitin con vaca detrás se exportó a partes se me acusa una vaca sacar el coche la Rafa Vilella de vacas de una vaca flaca mucha cuerna negra IS

Voz 22 12:42 mención aparte Mención aparte

Voz 0230 12:45 de merece el Papa el salvado si música hablando sobre Messi dice que revuelo

Voz 26 12:51 pero que no es Dios ente diesen sacrilegio no se puede decir los críos son expresiones este son dio con la pelota en la cancha somos populares de expresarse como juega claro que sea a gusto que en una Dios

Voz 0230 13:05 es sustos y añade el Papa dioses Cristiano

Voz 27 13:09 elegante juego de palabras y real

Voz 0230 13:12 abriendo de paso un debate después de Messi el Papa Francisco sólo nos falta arcano

Voz 0684 13:18 qué pasa con esta por el Papa se está preguntando si Messi es Dios yo lo escucho y pienso Palha cuadro Messi no será Dios pero a nivel fiscal hace milagros o al menos eso es lo que estoy pensando que si es un Dios ahora mismo ya los Toñi invocando hay es que multiplica los panes y los peces el dimite su porcentaje del IRPF cada uno lo hace a su manera realmente es es lo digo unas cuantas veces Messi no será Dios pero en realidad sale parece porque por mucho que les red en el Mundial no aparece al final no aparecer nunca legal hasta que les llega hasta la nunca nuevas Si esto está mal esto está bien fuera sido palabras de arcano amén

Voz 0470 14:03 pues allá twiterías viril

Voz 20 14:07 sobre todo de obra que hemos padecido este fin de semana nos quedamos con este tuit detrás todo está lloviendo en Murcia ha sido cambiar la hora y joder se toda la configuración cuando quieras tu mascota pero tampoco es para tanto el Twitter de Carlos Langa

Voz 23 14:22 esta es mi perro Dostoievski es tan listo que sólo le falta hablar sí que hablo ya prodigó sobre cosas interesantes ahí me has pillado

Voz 20 14:32 esto Twin de esos que los que son jóvenes pues no vamos a entender pero los que yo tener una edad os gusta no va a gustar quien preside la Asociación de expresiones obsoletas aquí Almeida Lerena

Voz 22 14:43 a caras nueva

Voz 20 14:52 bueno pues es bastante cierto lo que dicen es gordo cincuentón atentos

Voz 29 14:56 en dos caníbales practicando un sesenta y nueve eso es confianza

Voz 20 15:02 para acabar de Trías chorrada que nunca viene mal los abucheos que se lo lleve el autor presidenre

Voz 29 15:08 Paco tres le no perderá Paco siete letras piedra de origen volcánico basalto siete letra piedra de origen volcánico

Voz 30 15:17 no no no

Voz 0470 15:24 Thomas donde los caníbales y ahora las noticias del Mundo Today venga

Voz 1915 15:30 Albert Rivera reconoce que cuando pactó con Rajoy se hacía el dormido para no ver qué leyes aprobaban ahora planea hacerse el muerto para pactar con la ultraderecha cada español ahorrará ocho millones de euros gracias al cambio de hora el Gobierno va a los españoles que no se gasta el dinero de golpe porque cuando la obra vuelva a cambiar

Voz 9 15:49 los ocho millones de euros volverán a desaparecer

Voz 1915 15:52 crearán unas Keith Room inspirada en el grupo de whatsapp de los padres del colegio el noventa por ciento de los padres españoles se plantea educar a sus hijos en casa para no estar en ningún grupo de Cawley aparece el Papa en un episodio de Salvados Cuarto Milenio asegura que investigará sólo la ponías porque de las imágenes no tienen derecho Ibáñez revela que Filemón era Mortadelo disfrazado de Filemón primero dibujaba Mortadelo y luego lo disfrazaba de Filemón para que fuera irreconocible alarma antiincendios más molesta que el incendio por favor que alguien está puta alarma ha exigido un señor envuelto en llamas logra que su hijo haga la cama cada día haciéndole creer que es un nuevo reto viral si lo ordena cohabitación Challenge lleva todas las semanas siendo Trending Topic en Twitter Pablo Iglesias intentó cambiarle el pañal a Ana Pastor en plena entrevista lo siento pero es que es la hora soy muy estricto con los horarios los usuarios los independentistas catalanes planean requisar todas las urnas de las elecciones generales tenemos botes de Fairey estamos muy locos David Broncano pregunta a uno de sus becarios cuánto dinero tiene vengáis conmigo que su patrimonio es el mismo que el del Getafe

Voz 31 17:13 ah me pega sin maldad como todas las noticias

Voz 23 17:58 todas las noticias van tan deprisa Si atropellan las unas a las otras no hay tiempo de enterarse luego al final todas las noticias valen lo mismo

Voz 0230 18:06 Pelícano con dos cabezas selecciones en Eslovaquia la policía española espía los políticos lo estamos conociendo en estos días y pasa como la rutina de las noticias sí sí espionaje a partidos políticos en España que fuerte a su ídolo del pelícano con dos cabezas el hombre blandengue de esta noticia es del jueves pasado en Hoy por hoy de un grupo de agentes liderados por Villarejo robó información sensible sobre Iglesias para reventar un hipotético gobierno del PSOE

Voz 0684 18:39 hemos

Voz 0230 18:43 un grupo de policías robaba información seguimos escuchando ahora a Miguel Ángel Campos que investiga el juez

Voz 32 18:48 investigan y es literal si la organización criminal en que se convirtió el Ministerio del Interior ejecutó esta maniobra para dañar la imagen de Pablo Iglesias boicotear un posible acuerdo de gobierno con el PSOE

Voz 0230 19:01 policías que se llamaban asimismo es la Brigada patriótica si bien es verdad que no se sabe dónde está el patriotismo

Voz 23 19:09 pero cuando hay alguna calamidad que hacerse apela a la patria oiga usted está cometiendo un delito patrio

Voz 0230 19:15 el ministro del interior Grande Marlaska ha dicho hoy que ya no hay policías corruptos

Voz 33 19:21 en Cannes no existen en el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno de España lo único que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la leía la Constitución

Voz 0230 19:35 pues ha sido cosa de dos días centro un grupo de policías investiga a políticos rivales del Gobierno en este caso del gobierno del Partido Popular este grupo de policías crea pistas falsas informaciones falsas el mismo grupo de policías por cierto intenta destruir pruebas que vinculen al Partido Popular con Luis Bárcenas y esto lo hacía grupo de policías por su cuenta sin que nadie del Gobierno del Partido Popular se diera cuenta tenía una increíble así son las noticias hombre seamos un poco serios no España vacía que no se nos olvide una cosa a la España vacía la España vacía la España discriminada pero no os lo vais a creer el presidente del Gobierno e hizo un juego de palabras no

Voz 23 20:22 queremos representaron a España que use manifiesta Madrid a esa mal llamada España vacía que lo que necesita es que se llene de oportunidades que es lo que está

Voz 34 20:32 ya

Voz 0230 20:34 España vacía que se llene de oportunidades que es lo que está haciendo este Gobierno un Volvito forzadas la sintaxis a veces son como los hermanos Marx hundida en el campo donde quieren que sus hijos al menos vayan en verano aprender lo que es una vaca aprender lo que es una oveja ahora crítica musical maneras de dar el mitin de Pedro Sánchez vamos a vivir en mitin en caída suave el que empieza

Voz 35 20:56 no nada nada nada nada nada nada nada nada nada nada nada nada

Voz 36 20:58 nada nada nada

Voz 23 20:59 es un mitin en caídas no andan que si se funden o refunde lo único que están haciendo es simplemente abrazar todos los argumentos de la ultraderecha eso está haciendo el Partido Popular

Voz 0230 21:11 esto ahora lo aprecia haremos mejor empezamos ponemos sólo el inicio y el final de la frase y veremos cómo cae

Voz 23 21:16 y luego eso es lo que está haciendo el Partido Popular

Voz 0230 21:18 eh eh ahora un mitin en caída brusca

Voz 35 21:23 no no no no no no no no no

Voz 23 21:26 aquí se nota ya la caída brusca problema con Casado es que es justo lo contrario no quiere llegar militar de la imagen y arrastras lo que quiere es retroceder diez el este es difícil diafragma es es es difícil tras el problema de casados retroceder problema retroceder cuarenta años

Voz 0230 21:45 eh Aznar en cambio da el mitin Pavarotti parece que está en la ópera

Voz 22 21:51 saber una cosa

Voz 9 21:53 sí

Voz 37 21:56 dos horas

Voz 0230 21:59 podría hacerlo si sólo queda muy bien muy bien Aznar acompañado de Pavarotti

Voz 0470 22:12 sí

Voz 9 22:30 yo no

Voz 39 22:31 pero no

Voz 22 22:35 también

Voz 0230 22:38 la semana pasada hablamos de otro mitin de ramblas en el pasado de verdad es que decíamos eh mitin de pues este fin de semana oyendo a Carrusel que estaba en Benalmádena no sé si eh me he dado cuenta de que el mitin de Aznar con un aplauso en realidad es el mitin carrusel ver porqué es cuando ya ha marcado un gol sabes que hay una conexión para explicarlo Icon el tono de voz se recrea la emoción aunque ya no es una emoción en directo es una

Voz 22 23:07 la emoción narradas pero mi partido es Fesser mira

Voz 0230 23:26 este consolidan el gol es este es el mitin carrusel a todo esto Pablo Iglesias en el Partido Socialista quizá preferirían gobernar con Ciudadanos y el PSOE preferiría gobernar con Ciudadanos volvemos al principio yo no sé qué le pasa el señor Rivera conmigo

Voz 24 23:42 decenas Semana Santa

Voz 22 23:47 estudio paso cuando les pregunten

Voz 0230 23:55 lo que pasa es una es una de las cuestiones de esta campaña como se formarán mayorías después de las elecciones que se llama política por ansiedad porque la selección es todavía no han sucedido se habló de lo que pasará después de que pase lo que todavía no ha pasado cómo se habla sobre encuestas sabiendo que hace años que las encuestas fallan que no es extraño que fallen por lo menos incluso que fallen mucho al PSOE Le puede pasar que sume conciudadanos que sumen mayoría con Podemos o que sume con los dos tenga que elegir que no sume con ninguno en la noche electoral se dice así encuestas fallaron al día siguiente se dice nadie esperaba horas después ha olvidado bueno hemos escuchado a Pablo Iglesias decir que parece que el PSOE prefiere gobernar Ciudadanos ahora escucharemos al ministro José Luis Ábalos responder a Pablo Iglesias incluso con tonillo sarcasmo Man queremos que he oído alguno decir hoy prefiere ciudadano diga nosotros no no

Voz 22 25:02 a ver aquí

Voz 0230 25:05 veinte Ábalos que él prefiere a los que no cuestiona la unidad de España pero que de esos hay mucho a recibir apoyos prefiero aquellos que no cuestionan la unidad de España claro no se tiene un poco este tono Ábalos de claro no de todo esto se habla un mes antes de las elecciones que es de locos cuando sean las elecciones entonces de que lo haremos es como si los deportistas hicieran las declaraciones pues partido antes del partido era por anticipación en la que vivimos este que Albert Rivera sí dijo que no pactaría con cada día Rivera da razones para no pactar con Pedro Sánchez y aquí se va a una sobredosis de plurales quiero una España libres de Torras de Rocío bueno pero había tantas sesiones había tantas eses que si os fijáis al principio dice es caña libres una España libres de Torras como alcalde Cypress España libres de cerdos vietnamitas que es el plan del Gobierno anunciado el viernes pero es el cerdo vietnamita cerdo vietnamita ha sido declarado enemigo de España por si tuviéramos pocos es especie invasora cerdo vietnamita la ministra portavoz Isabel Cela le dio la risa explicando las nuevas especies invasoras esto pasa de tres a la ministros dicen tienes que decir esto porque así se les da seriedad al tema de la ministra lo dice adiós seriedad hablando de plantas invasoras la planta ya

Voz 0470 26:43 dos

Voz 0230 26:47 bueno mucho más difícil lo tendría la mini en el papel de energía Aróstegui que nos cuenta con total seriedad la siguiente noticia la DEA busca a alguien dispuesto a quemar marihuana

Voz 40 26:57 es una noticia que encontramos en público el Departamento Antidrogas de Arizona quiere contratar a alguien para quemar una tonelada de marihuana cada dos horas estarían quemando unos dos millones de dólares aproximadamente al día la de avisa de que habrá un agente de su equipo supervisando el quemado para asegurarse de que todas las drogas destruida y que abra también cámaras de vigilancia vi el departamento de vigilancia fronteriza de Estados Unidos también busca a alguien para quemar drogas en este caso con un menú un poquito más variado porque se encargará de acabar con hachís cocaína heroína metanfetamina esteroides más sustancias

Voz 22 27:28 por favor

Voz 0470 27:32 no te atreves atreves con por ejemplo con marihuana

Voz 0684 27:35 sí sí claro que me atrevo con marihuana tendrías que verme como a las seis de la mañana para que vieran en realidad no tengo fallos que esta noticias estoy resurgir de la carrera de Chimo Bayo lo cierto es que aquí no hay delito quieren que que me marihuana para esperar un ratito el que va quemarla dice esto no va a ser delito eh yo la que hemos pero traen de un par de mosquitos la no tener aquí el picador me había dicho marihuana y esta es la situación en realidad lo marihuana sería muy grande así solucionaría todos los problemas Pedro Sánchez y Albert Rivera no tendría tantos problemas y los políticos cambiarían existe Magerit dejarían a un lado el ego no sé si sería trocado espero comprendería han cómo cambiar el juego yo mientras sin fumar marihuana con mis conexiones neuronales estoy establecían dos ramas templos como está haciendo ya verás no sé si con hace falta más felicidad a Max tenga cerdo

Voz 0470 28:30 en admita

Voz 0684 28:33 bien bien bien bien bien bien la palabra capricho es cerdo vietnamita vamos a pero arcano ahora mismo como lo quita realmente recibido un soplo acaban con el cerdo vietnamita que acabó con el cerdo que dice piropos al con ellos y que necesitaría acapare para pero en lo que va a pasar que tengo un buen plan me imagino a los que trabajan para exterminar decir tenemos muchos problemas compartiendo en Vietnam porque es un cerdo vietnamita mientras Misilo has visto como sal pica sal quita sal diga simplemente les pido que lo grita de Francino casi tiró hasta alagüita sólo lo han visto en el estudio simplemente el cerdo vietnamita está haciendo un Inter eludió pero bueno en realidad yo estoy acabando no hay cerdos vietnamitas pero me convierto en rampa eh

Voz 0470 29:17 venga la última la última por ahora con la invitada tienes que al final

Voz 0684 29:21 por alusiones palabra Sara Socas Sara Soto Yao Azata Zaza Sara Caja demuestra que rapera ser España que la poca hay que te raperos como las botas simplemente digo otra porque Sara Socas a mí me representa a ver cuándo me la trae al programa que La ventana se lo inventa realmente en cada improvisación cuando escucho a Sara Socas sólo puedo sentir admiración por todas ellas que que no pierde los papeles que demuestran que en el rap también protagoniza mujeres pues lo estoy haciendo y me alegro que ya demuestre el topless de talento y el triple de cerebro

Voz 9 34:25 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de gravamen me me pregunto yo mil millones de descargas

Voz 22 34:40 la encina

Voz 0470 34:50 ahora aquí seguimos en La Ventana en todo por la radio Especialistas secundarios que pasa a ver qué voy a votar porque vengo con historias de baloncesto así si por casualidad no me ha dado por ahí porque

Voz 20 35:05 no tanto fin de semana con Carrusel Deportivo pues tengo un poquito así de la la cabeza llena de pelotas el baloncesto del primer jardín el deporte femenino porque ya sabes que afortunadamente está generando últimamente una gran expectación si eso está muy bien por ejemplo este fin de semana no se ha enterado ha habido un partido de básquet femenino en Nueva Zelanda que ha sido récord mundial de asistencia cualquier evento deportivo de la historia

Voz 51 35:31 ya se hace siete millones de espectadores

Voz 22 35:34 seis siete millones en directo

Voz 20 35:37 partido baloncesto si tenemos a María Ángeles Lakers que es una es una jugadora argentina que estuvo en ese partido María Ángeles qué tal

Voz 4 35:45 se viene desde aquí desde la emisora de Radio Caracol en Segovia Segovia Nueva Zelanda gana

Voz 20 35:55 es decir que esta es atendido una llamada porque sí que estas horas son malísima para que ahora es

Voz 4 35:59 como este Llorens ahora mismo hubo cambio fue siete tren oye María Ángeles siete

Voz 20 36:09 millones de espectadores en un partido de baloncesto

Voz 4 36:12 a Shisha pero que quería aclarar si estoy convencional Samad de basket de esta muerte anormal estadístico en pelota pero diferencia es que podré jugar con hachas cuchillos y navajas motosierras se juega bajo una cúpula metálica entrando su equipo en la cancha y solo sale uno vivo

Voz 20 36:38 que vas que vale vale vale ahora entiendo que haya tanto público en directo

Voz 4 36:42 que hay aquí es por pisar sitio literalmente nos lleven de entrada no suelen llegar a la siento a puñetazos

Voz 20 36:49 ah amigo puede como están en Nueva Zelanda e hizo en el baloncesto femenino pero y en el de chicos también ocurre eso sí

Voz 4 36:57 Anne de chicos los chicos pues no sé la verdad que bueno mira no se pregunto no no no no no no a no mujer que da igual porque es una información que debería ser Boluda escucha escucha escucha

Voz 20 37:12 lo que tú haces Basquet mortal bastante tienes tú en la cabeza como pensar en otra cosa que no sea matar no te te compliquen que

Voz 4 37:19 no normal sí que no que los chicos hace más que normalmente se va a ver si

Voz 20 37:24 Vázquez normal hacerlo así pero flojo

Voz 4 37:27 os eh

Voz 20 37:29 lo que sí pues María Ángeles muchísimas gracias hasta luego buenas tardes noches para ti ya lo hablamos con vamos a conocer Historia hubo que es un jugador de baloncesto Tau José vale es un jugador de baloncesto que vivió una de las mayores experiencias que se pueden vivir en una cancha jugo qué tal buenas tardes

Voz 4 37:47 sí

Voz 20 37:47 te experiencias alucinantes no os

Voz 4 37:50 el sueño de tomo futbolista que que Davis de un tiro en el último año

Voz 52 37:59 segunda sobre la bocina no decía

Voz 4 38:02 todo lo que dice no que el mundo se tiene no se dio cuando sí como si se congelaron no se ralentiza ralentiza si generalmente literalmente cuando la pelota la música épica

Voz 22 38:15 esta probable

Voz 4 38:20 yo por mi madre no quiere la pelota volaba metía tiempo a pensar en todo lo que todavía llevaba llevaba hasta allí comentó lo sacrificio sufrimiento Juanjo esta yo Time Machine de Rueda pero me enseñó el coraje que necesitaba yo para ser mi mía de mi seguro cura seguridad pensé en mi padre que me construyó la primera canasta en el patio trasero con una sartén agujereada Mi abuelo Time que siempre confió en mí Isabella que que que estaría viendo desde el cielo porque para ETA pese Marie Rossi Rossi estaba en la grada siempre me gustó hacen fuego con la dije nada vale se lo dijo al finalmente no hacemos todo esto pero bueno estamos dando está volando vale vale para todos tiempo de todo bueno casi cuando viene un hijo precioso no Shaquille ven luego cosa de la vida el amor se acabó nuestra relación se volvió insustancial no separamos ella rehizo su vida con cardiólogo una profesora ahí pensé porque la gloria deportiva efímera y no vale la pena tanto es sí iré en cuanto acabará el partido deja mayor Baker

Voz 20 39:30 claro que sí sí sí sí que cundió el tiro eh hoy la bola entró o no

Voz 4 39:38 sí sí sí sí hay mi propia grata por eso los nervios sino el me equivoqué y eso va cogiendo además hicieron además claro

Voz 20 39:51 sí bueno puede estar hubo muchísima luz José muchísimas darle pues estas una dos de las miles de pérdidas queda

Voz 0470 39:58 bueno yo creo que nuestra invitada tendrán algo que decir al respecto vamos a presentarla como digo

Voz 1715 40:03 costumbre su banda sonora Vidal con la ayuda de

Voz 0470 40:05 ya ya

Voz 1636 40:15 en un principio se enamoró del atletismo pero el baloncesto entró en su vida un día que fue a ver a entrenar a su hermano

Voz 53 40:22 sí que liderando modo de vida

Voz 1636 40:28 mejor equipo femenino de la historia la ficha para la recién inaugurada NBA femeninas ese tiempo resultó duro pero aprendí un montón jugó poco pero cada vez que salía balón que cogía balón que tiraban la gente fin pava con ella

Voz 54 40:42 sí

Voz 0470 40:45 la llama

Voz 1636 40:47 nica pega a su carrera es no haberla podido compartir con su madre la casta y el carácter se los debe a ella

Voz 55 40:54 bueno ya se verá

Voz 22 40:57 la Code

Voz 55 40:59 eh

Voz 1636 41:00 en esta nueva etapa dice que se está volviendo un poco friki todo el día viendo partidos analizando estadísticas eso sí piensa que tiene que aprender a ser la mejor en nuestras cosas se define como una mujer con mucho carácter reconoce que a veces estalla como una botella de champán eso sí le importa pedir perdón y es consciente de que ha llegado hasta donde ha llegado en parte

Voz 56 41:25 por su forma de ser

Voz 22 41:28 Piera

Voz 56 41:32 al piano

Voz 0470 41:33 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio en la gran Amaya Valdemoro grande de verdad no no sentido figurado eh hoy atletismo en principio tú por dónde iba a ser el dramatismo que hacía que querías hacer

Voz 9 41:46 es que empecé muy jovencita antes nada gracias por invitarme a pasar un ratito con vosotros eh en Qatar

Voz 0470 41:51 ser años estuviste aquí con el con el libro no con Chuck contaste entonces que todas las mañanas tenías dolor Dolores un al eso sigue

Voz 9 42:01 yo no ha mejorado ya que me acuerdo yo retirado un tiempito

Voz 0470 42:05 lo comentamos después seguimos sufriendo de Berlín

Voz 9 42:08 no no no era un horror de verdad que me duele el cuerpo cuando hago deporte pero por las mañanas estoy bastante mejor están trabajoso bueno pero bueno cuando el mismo atletismo están los ocho años yo el primer recuerdo que tengo son las Olimpiadas de Los Angeles con seis añitos ochenta y cuatro y hasta las ocho no me dejaron hacer deporte y hacia un poquito de todo lo que me daba tiempo de hacer dos mil metros altura relevos lanzamiento de peso Cross

Voz 0470 42:34 te gustaban a algún concreto de las mil que

Voz 9 42:36 es cosa campeona olímpica de los mil quinientos tengo grabada como los mil quinientos de Fermín Cacho en Barcelona noventa y dos ya ya hay ahí ya estaba perdón baloncesto pero

Voz 0470 42:48 en qué momento y porqué saltas al baloncesto

Voz 9 42:51 era jugar a mi hermana en un entrenamiento falta al equipo rival me meto con ellas tengo que decir que suena bastante bien todos los deportes y me puse a jugar había una chica estaba federada me dijo vente a hacer una prueba dije bueno pues vamos hasta aquí pero no llega

Voz 0470 43:07 me esta pasando de José de en una canasta que te pase media vida por la cabeza oró da tiempo tanto

Voz 9 43:12 no en algunos lesión en alguna lesión

Voz 0470 43:18 oye tu programa de basket en Movistar Plus y tiene el lema nosotros no lo es que hemos el baloncesto él nos eligió a nosotros así fue en tu caso no directamente

Voz 9 43:28 sí la verdad es que es que yo jamás pensé que iba a ser jugadora de baloncesto oí casualidades pelotita Nos hicimos muy

Voz 0470 43:36 miras no existe es muy amiga bonitas que que te ha gustado más que te ha sorprendido más del deporte cuando las practicado Amaya buenas

Voz 9 43:43 sorprendida estoy súper agradecida de todo lo que me ha enseñado al final soy una privilegiada vivido en muchísimos muchísimas vivencias para países diferentes culturas diferentes y al final te quedas con con lo bueno no oí de lo malo te te quedas con el aprendizaje que si las derrotas haciendo altamente te enseña muchísimo no yo siempre digo que he tenido muchísima suerte sido veintiún años profesional en todos los años ha ganado por lo menos un título te acuerdas muchísimo de las de las derrotas más quedar victorias en el deporte tipo ganas algo y enseguida ya estás pensando lo siguiente como cuando pierdes te queda ahí analizas la los porqués de la derrota no te hace mejor deportista y a la vez más humilde y mejor persona que el deporte tiende a qué edad

Voz 0470 44:28 si se te va subiendo bueno pero también enseña a compartir eh para mucho pole depende de cada una de Cat por perdón de pilla no puedes enseñar puedes aprender a compartir más o jueves aprender a ser más egoísta eso depende deporte de equipo tienes que pretenderá si no te va mal antes decían los gansos especialistas

Voz 22 44:46 dar cariño

Voz 0470 44:49 es antes decían decían los gansos que hay un que es un momento ahora de mayor visibilidad el deporte femenino es verdad yo creo que básicamente el fútbol porque tanto el baloncesto como el Balonmano sí que tiene más cuando juega la selección sobre todo el fútbol mucho tú crees que esto va a abrir un camino de verdad ya enserio para que las teles para que todo apuesten por el deporte

Voz 9 45:08 bueno no creo que la respuesta que podría dar me un poquito de Palito pero desde luego que era el deporte femenino desde dos mil doce está teniendo mayor seguimiento no el fútbol femenino va a pasar a todo el deporte femenino por la derecha Nos va a dejar atrás estamos en un país que es de futboleros no

Voz 0470 45:27 el cólera si tú si tú

Voz 9 45:30 te pones a ver los éxitos del deporte español femenino tanto el baloncesto balonmano waterpolo natación tiene muchísima más historia muchísima atletismo muchísimo más recorrido que el fútbol femenino pero se ha creado la Liga Iberdrola y parece que sólo hay fútbol no entonces esto para mí tiene un tiene muchísimo bueno porque creo que también es buenísimo para las futbolistas se femeninas que para las niñas que quiere ser vistas pero para el deporte femenino saque de repente la selección U dieciséis au diecisiete que hagan acampada Europa sea Puerta del Mar marca cuando esto en el baloncesto ha pasado mañana tarde noche todos los veranos pues me parece injusto a la vez muy contentas por ellas eh

Voz 0470 46:12 lo que no ha ocurrido lo mismo en los últimos años con el baloncesto que es otro deporte que que en el caso de fin de los tíos que en el caso del de los equipos masculinos si tiene mucho seguimiento en la tele en los medios

Voz 9 46:23 sí pero tiene bueno es que el fútbol si tiene menos

Voz 0470 46:26 tiene bastante menos que el fútbol es en fin porque sí porque porque es así pero tiene bastante más

Voz 9 46:33 bueno pues ya de la misma manera que por ejemplo en Francia en el puede salir en primera portada ahora está cambiando poquito y judoka aquí eso jamás pasaría no yo creo que al final en España pues nos centramos muchísimo los en el fútbol nos olvidamos del otro y ahora creo que se está haciendo más eco pues porque hay un movimiento social que pone a la mujer entonces esto lo tenemos que coger nosotras Isabel aprovechar no hay desde aquí pues vosotros los periodistas los que mandáis en los medios pues tienes que hacer para igualar la balanza eso está clarísimo no porque puede pasar que que al final el fútbol femenino se coma al deporte femenino

Voz 0470 47:08 claro es es el mismo riesgo cuestiones razón en eso eso es un peligro que está ahí

Voz 9 47:12 de aquí a todas la todas niñas al azar es vida pero al final yo creo que en la balanza no estará el éxito no igualarlo

Voz 0470 47:21 oye antes decía Olga cuando repasaba alguna parte de la del de tu banda musical de tu banda musical vital que eres una persona con un carácter digamos de de como decía batalla champán que es que pero que no te cuesta nada pedir perdón cuando has pedido perdón por última vez por un descorche de esos de no perdona perdona

Voz 9 47:40 no estoy sorprendido ahora mismo porque hace tiempo que no pero lo hace tres o cuatro no sé no me acuerdo pero sí fatale no que no te pille cerca

Voz 22 47:52 es no soy falta arcanos acaba de retirar yo me yo civil

Voz 9 48:02 sabes lo que pasa que yo no sé si es un defecto una virtud que que lo digo todo me da igual lo que sienta lo voy a decir en ese momento madre mía digo yo aquí de Le digo esto

Voz 0470 48:15 al a lo mejor el competir también ayuda a tener esos pronto

Voz 9 48:18 no porque creo que la comunicación al final es el resultado es el éxito entonces creo que cuando tú estás incómodo hay que decirlo cuando tú tienes algo hay que criticar hay que decirlo ya esta misma manera que soy bastante dime de todo eh todo cosas buenas y cosas malas me las dices porque esto me sirve pues para ser mejor persona entonces lo suelto todo y a veces pues se políticamente incorrecto no no en las maneras Diego Amaya lo podías haber dicho otra manera hubiese llegado mejor el mensaje de aprendiendo a mis cuarenta y lo que ha aprendido

Voz 0470 48:53 oye lo de la la faceta de de divulgador a de de prescriptor del baloncesto te sientes cómodo en esto estás disfrutando

Voz 9 48:58 muchísimo aquí yo estoy más a gusto que un arbusto hasta menos sí yo creo que al final los que hemos bebido pues el deporte femenino tenemos que ponerle voz no y al final creo que yo soy una afortunada de de dentro del deporte español porque se me pone una imagen no pistas otro problema el deporte femenino que no hay muchas caras reconocibles y al final pues yo pues por estar en equipo supo buenos con con sus compañeros supera las pues pues la gente me reconoce

Voz 0470 49:26 tú sabes cuántas camisetas se vendieron con tu nombre

Voz 9 49:29 más poquísimas no hay es que no se venden a mí me llegan por favor que quiera una camiseta tuya entonces decía no llamar a la Federación y que os

Voz 0470 49:37 aquel que hay que hay que encargar Gemma hotel

Voz 9 49:39 a compras iba la tienda esto es así de triste

Voz 0470 49:42 así de triste no hay no hay lo es hoy antes de que empiece aquí a disparar todo el mundo y que arcano cierre con con lo que tú le a la cabeza yo te preguntan cosas no si es verdad han dicho Mendi si eres muy aficionada a las cuentas de Instagram donde aparecen tiburones no digo pero también el pueblo tiburones tiburones

Voz 9 50:03 bueno sí soy tengo sigo muchísimas cuentas porque que tenemos que es tener una conciencia bastante fuerte de lo que está pasando en el mundo de Greenpeace de todas si si eso sí entonces que si sí que si un par de de Sax me acuerdo ahora nombres si es que desde que salió tiburón de nuestra época los impacto no bastante que creo haber eso sí sí bueno no es que yo de joven me daba si estaba una piscina sola me daba miedo son pensando de verdad fíjate la mente no

Voz 22 50:31 típico tiburón de pista peores porque no te lo esperas

Voz 9 50:39 sexo no no creo pero has nadado con tiburones a tener la oportunidad no tenido me encantaría pero no sé si madre y

Voz 0230 50:46 bueno no miento miento mantenimiento miento miento miento

Voz 27 50:50 siento tengo una anécdota de buenismo estoy mira eh hace

Voz 9 50:57 cinco seis años como estaban activo me fui de vacaciones con b Quijano no sé si ahora conocéis es la entrenadora ayudante de Popovic con Diego en la NBA Ivano pues eso Familia pues son pescan tiburones tiburón toro tiburón pescando y luego lo sueltan sólo en suelta entonces fuimos una semana no se pescó absolutamente nada yo el último día estábamos ahí típico Duck este como se llama en inglés del muelle estaba Becky cedemos pescado dijo la mar todos al barco pues al barco yo no sabía hay que cansar al tiburón y entonces tienes que cansar entonces se queda así como panza arriba y entonces el padre era un tiburón limón dos metros pues dejó como estábamos ahí yo había varía rusas que estábamos cuando el CSKA subió primero porque tenía un anzuelo antiguo desequilibrante para quitárselo entonces claro tú lo subes pero ese bicho miedo me va soltando en plan bueno entonces lo grabamos y a mí no se me ocurre

Voz 23 51:59 no es que eres tonta

Voz 9 52:02 eh se me ve en el vídeo que Leiva para que se quedará quieto que le iba a poner el pie en la cabeza

Voz 27 52:07 pero bueno haciendo algo pues me encogió de Give me cogió Begic

Voz 9 52:15 a mí me tiró para atrás en vez de tu estás tonto achica Chicago pues totalmente cierto

Voz 0470 52:18 gracias a Beck y sé que es andando

Voz 9 52:21 no se vuelta estuvo tan yo gané yo continúe con mi carrera deportiva gracias a Dios

Voz 0470 52:29 van más preguntas

Voz 20 52:30 bueno Amaya desde tu pastiche más experiencia en el baloncesto primero como jugadora de élite luego como como comentarista Si hubiera una regla que tú te puedes inventar o qué crees que pudiera ayudar al baloncesto

Voz 9 52:43 cuál sería algo bueno y ampliaría el campo se está quedando pequeña si no es grandes más ancho más ancho más más ancho que os porque lo jugador por jugador las las reglas de del baloncesto vienen de Schmidt hace bastante tiempo entonces se está viendo que se quizá muchísimo no es la línea lateral yo lo ampliaría a ver te atentado algún partido político para que entre en sus listas todos todo bueno menos Vox todos nuestros bosques

Voz 20 53:18 entonces una jugada de baloncesto no

Voz 9 53:21 dame te voy a decir que son muy listos y Lacen sibilina mente Yossi Beilin

Voz 0470 53:25 creo que son apolítica Toni

Voz 0230 53:29 antes hablabas de carácter eh fuerte vamos a decirlo sí pero tú has seguido siempre la máxima de que lo que pasa en la pista se queda en la pista

Voz 9 53:38 sí sí sí sí sí sí

Voz 0230 53:41 ya han pasado cosas

Voz 9 53:43 sombra claro

Voz 22 53:45 me verdad problemas por qué no

Voz 9 53:49 qué pues porque oye pues no todo el mundo tiene el mismo carácter no entonces si yo te mando

Voz 22 53:54 la mierda

Voz 9 53:58 final

Voz 22 54:00 sí a Cataluña

Voz 9 54:05 al final el deporte es un deporte de equipo que tú también estás compitiendo con por un puesto por un contrato muchas cosas entonces hay roces y hay veces que yo me equivoco que la otra equivoca hay que dárselo pues entonces yo soy de las que pues bueno pues pues ya lo he dicho hay que expresarlo todo muchas cosas

Voz 0470 54:21 a lo de la medalla oigo muy pocas no no no acuerdo lo Iturriaga ya se lo diré que ganó una medalla de Michael York

Voz 22 54:34 se se delito la bien

Voz 32 54:41 estoy seguro de que sí de que cuando ves partidos de baloncesto

Voz 1915 54:45 de cualquier deporte que te guste chillar a la tele pero quería saber si eres de esas personas que también chilla a la tele cuando ves una película

Voz 9 54:53 yo lloro a la película yo no soy soy favorable no hay no hay me cago de película de terror paso pero no eh

Voz 0470 55:04 no contra el último de viendo la pelea que cuando yo era por última vez viendo una película que película yo el últimamente