La Ventana (01/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 1715 00:07 Theresa May continúa explorando las opciones para intentar por cuarta vez que el Parlamento apruebe su plan para el Brexit Pedro Blanco si esta noche ha convocado una reunión con los diputados conservadores mañana lo hará con su Gobierno sigue sin estar claro Si se va a atrever a volver a intentarlo vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 00:25 los laboristas han anunciado que votarán por la permanencia del Reino Unido en el mercado único que podría convertirse en la propuesta favorita aunque no necesariamente capaz de obtener la mayoría esa propuesta implicaría que los laboristas afectan ahora a la libertad de movimiento algo que Yeremi Corbijn había rechazado previamente todo es pues tan confuso y contradictorio como siempre en este proceso Theresa May por su parte ha dado libertad de voto a los parlamentarios conservadores pero no a los miembros del Gabinete Main no descarta al presentar su plan por cuarta vez ante la Cámara de los Comunes esta misma semana

Voz 1715 00:57 por cierto que el vicepresidente del Banco Central Europeo español Luis de Guindos asegura que los riesgos de un Brexit duro de un Brexit sin acuerdo serían manejables para la economía europea apellidos ha comparecido hoy en Europa

Voz 0882 01:08 el sexo fue gracias a los preparativos hechos por las autoridades públicas y el sector privado un escenario de un no acuerdo plantea riesgos manejables para la estabilidad financiera de la eurozona de cualquier modo Se mantienen algunas vulnerabilidades que podrían generar aún más efectos adversos interactúan con los riesgos inherentes a la situación

Voz 1715 01:29 en Canarias la justicia ha dictado orden de detención contra el ex alcalde de Santa Cruz y exsenador Miguel Zerolo de Coalición Canaria tiene que cumplir una condena por el conocido como caso de Las Teresitas informa desde Radio Club Tenerife Yanira al Falla

Voz 2 01:43 la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado la detención del exalcalde Miguel Zerolo condenado a siete años de prisión por la macrooperación urbanística de Las Teresitas sobre este podría emitirse también una orden de busca y captura en las próximas horas según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el ex concejal Manuel Parejo y el constructor Antonio Plasencia también condenados se encuentran ya en el centro Tenerife dos mientras que el empresario Ignacio González ha alegado malestar físico para eludir ingresar este lunes en prisión por lo que será reconocido por un médico forense en el día de mañana

la Bolsa este primer día de la semana deja una subida de un uno con diez por ciento en el Ibex empujados fundamentalmente por por la banca vamos a bien con la información del deporte

Voz 0313 02:26 a las nueve partido de Segunda para cerrar

Voz 3 02:27 pudo nacional del fin de semana aún zaragozanas TIC es el último encuentro de la jornada XXXII de la Liga Un dos tres en Liga Santander mañana empieza la jornada treinta que irá hasta el jueves mañana tres partidos Espanyol Getafe Atlético Girona Villarreal Barça acaba de hablar Ernesto Valverde diciendo que nunca es un buen día para dar descanso a Messi dándole la importancia que tiene al partido en unos minutos hablar al Cholo Simeone entrenador del Atlético de Madrid que ahora mismo está a diez puntos del Barça que es el líder de Liga Santander

con el deporte llegamos a las seis y tres minutos las cinco y tres minutos en Canarias

Voz 1 02:58 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:01 Podemos todavía no ha respondido a la propuesta de Madrid en pie para elaborar una candidatura conjunta de cara a las elecciones autonómicas de mayo la plataforma que integran Izquierda Unida y anticapitalistas ha emplazado a una reunión el próximo miércoles a la formación morada ofrece celebrar unas primarias conjuntas y proporcionales a pesar de que la militancia votó en contra de esa confluencia Sol Sánchez es la cabeza de lista de Izquierda Unida

Voz 4 03:20 hemos estado eh o ese recibiendo llamadas de gente comprometida de activistas de ciudadanos y ciudadanas en en general eh también incluso dentro de Izquierda Unida no llegamos a el compromiso de no dejar de intentar una vez más que esta candidatura sea lo más amplia posible no

Voz 1915 03:45 la Junta de Gobierno extraordinaria del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la nueva Zona de Protección Acústica como principal novedad Se adelanta media hora el cierre de las terrazas de la capital Carolina

Voz 0393 03:55 en primavera y en verano las terrazas el distrito Centro tendrán que cerrar media hora antes los viernes sábados y las vísperas de festivo su horario será de nueve de la mañana a una de la madrugada otra de las novedades es que los vecinos van a poder instar al Ayuntamiento a declarar la caducidad de la licencia de un local Jorge García Castaño ex concejal del distrito Centro

Voz 0313 04:13 que es una forma activa que ha funcionado

Voz 5 04:16 Prado las mediciones de ruido en el ochenta por ciento del del distrito pero en todo caso lo que nos dicen es que tenemos que seguir mejorando para llegar a los niveles que no obstante a la Unión Europea lagunas que Mundial de la Salud

Voz 0393 04:26 el plan del Ayuntamiento también contempla la prohibición de abrir nuevos locales de ocio nocturno la medida se someterá a votación en el próximo pleno para su aprobación

Voz 1915 04:33 definitiva y una cosa más Sanidad analiza las causas detrás de la intoxicación leve de más de un centenar de niños en el colegio deberes Monte Carmelo de Pozuelo de Alarcón ocurrió el pasado jueves los menores y cinco profesores encontraron indispuesto después de comer en el comedor del centro técnicos de la Comunidad y del ayuntamiento de Pozuelo han revisado el catering no han detectado nada relevante así que están a la espera de esos análisis hoy tanto el comedor como el colegio han abierto con normalidad

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana y las siete seis en Canarias aquí en la SER

servicios informativos

Voz 1626 08:56 la

Voz 0313 08:59 el cine no son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias hoy nuestro paseo diario por la Historia nos ofrece nos sorprende con un caso un caso de matrimonio con Roberto matrimonio realmente singular os imagináis unos hermanos siameses como hacen a la hora de casarse todo lo que conlleva a casarse siameses pegados bueno pues existe un caso está documentado yo se lo contamos aquí en La Ventana con la insuperable Nieves Concostrina

Voz 19 09:33 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:49 y nos vamos a una boda doble que culminó en dos largos y sincronizados matrimonios tal sincronizado como estrafalarios el primero de abril de mil ochocientos cuarenta y tres los hermanos siameses Chang en Se casaron con dos hermanas en Carolina del Norte en Estados Unidos con qué ánimo se pueden llevar a cuestas dos matrimonios cuando los maridos son literalmente inseparables pues con mucho temple porque cuando una esposa estaba con su marido también estaba allí el cuñado confundirse no se confundían de marido aunque fueran igualitos porque unas siempre sabía que el suyo era el de la izquierda

Voz 1 10:31 si puedo

Voz 1626 10:36 son hermanos gemelos unidos por una parte de su cuerpo esto ya muy sabido el término sea mes viene de Siam

Voz 0136 10:42 el lugar donde nacieron Chang Yen en las

Voz 1626 10:45 tal Tailandia esta pareja inseparable supo sacar provecho de su peculiaridad se hizo de oro exhibiéndose en ferias hasta que con cuarenta y cuatro años decidieron casarse pero lo primero organización mejoren no Viar con dos hermanas que se llevarán bien esas dos fueron Adelaida Isar allí planearon muy bien la convivencia que les esperaba porque si te casas con unos siameses tienes que tener las cosas muy claras para evitar malos rollos cada esposa vivió en una granja hilos siameses vivían tres días consecutivos con cada mujer al tercer día se iban a la otra granja con la otra esposa pese a estar ellos unidos por el esternón una pareja tuvo diez hijos la otra doce que look supongo que los niños preguntaría han siempre por el Papa y el Tito nunca llegaba al uno sin el otro

Voz 1 11:32 que era no está lo más terrible verde

Voz 1626 11:54 si algún roce hubo entre ellos entre los siameses porque Chan se dio a la bebida para en cargar con un hermano vale pero que vaya pedo fin y lo mismo diciendo eso desde dicho alguna vez que te quiero mucho no bueno eso debió ser para verlo en fin los matrimonios duraron treinta y un años hasta que la muerte lo separó también en esto hubo una perfecta sincronización una noche uno de los siameses Chang murió mientras dormía cuando el otro se despertó se llevó el susto de su vida murió tres horas después las autopsias dijeron que Chang había muerto por un aneurisma el otro casco de miedo cargar con borrachos una cosa cargar con el muerto otra

Voz 11 12:42 son cosas son cosas muy distintas es verdad pero juego ya pedazo de historia que nos ha traído y he tenido la tentación del chiste fácil de aquella canción de Sergio Dalma de Bailar pegados pero no no no no lo voy a hacer no nos quitamos de Sergio Sergio al Málaga Dios vincula Bailar pegados pero no tan pegado porque nos quitamos de líos y abrimos como cada lunes a esta hora La Ventana de los libros

Voz 21 13:11 ya no estás de incidentes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado tener él por botella tres horas hasta que no son horas

Voz 11 13:37 ella Benjamín Prado buenas tardes amigos buenas tardes garbanzos estás qué tal la experiencia en Córdoba

Voz 0313 13:44 Córdoba Argentina en el Congreso de la Lengua cómo ha ido la ente maravillosa recién llegada además de ayer Vine vine ayer

Voz 1715 13:51 el avión con Mario Vargas Llosa ahondar hablando de uno de los libros de la que vamos a hablar esta tarde aquí por cierto

Voz 22 13:56 sí la verdad que cuando uno llega a una ciudad como Córdoba

Voz 1715 14:00 donde los habitantes piensan que sólo se habla de Buenos Aires ya hace algo allí

Voz 22 14:05 viven con entusiasmo con un cariño con una amabilidad

Voz 1715 14:09 bueno me dijeron Si será cierto que se habían matriculado más de cinco mil personas en los diferentes

Voz 1280 14:13 es eh actos de de el cine no

Voz 0281 14:17 debe ser verdad porque algunos ellos acción yo hice cuatro actos en cuatro días dos de ellas los dicen en un teatro el teatro San Martín precioso de cuatro pisos con cada paciente para novecientas personas uno era una lectura de poemas un homenaje a este señor que canta por detrás de Joaquín Sabina estaba hasta la bandera pero es que al día siguiente a las ocho y media de la mañana en una ponencia sobre interesa a las ocho y media de la mañana textual a novecientas personas debe hacer ochocientas cuarenta y cinco impresionante la asistencia brutal

Voz 22 14:44 estoy muy feliz por mi amigo al éxito García Montero aclara

Voz 11 14:57 Germán Solís subdirector de los escritores cómo estás amigo muy buenas tardes a La Ventana qué tal ha ido esta semana el concursado

Voz 23 15:03 muy bien además de participantes es que ya soy un poco más refunfuñando con esto

Voz 1715 15:08 por eso gana Sagarna no está mal

Voz 23 15:11 pero pero la verdad la verdad que que que sí si hay el material hoy me me gusta lo que traemos

Voz 1715 15:17 eso sí al nivel ha estado bien si tú con bueno pues a ver qué pasa

Voz 0313 15:21 qué queréis que hablemos de librerías del amor a las librerías sobretodo

Voz 25 15:36 en el grupo

Voz 0313 15:39 el amor a las librerías y también de una cierta como lo digo

Voz 0281 15:43 no

Voz 0313 15:44 de una cierta hipocresía que veces mantenemos las personas con las cosas que decimos que nos gustan mucho a todos

Voz 26 15:50 que le pregunto bajo la librería templo fantástico todos los lamentamos jugando una cierra

Voz 0313 15:56 pero seamos sinceros cuántas veces acudimos a una librería cuántos libros compramos al año sólo por Sant Jordi pero el día el libro bueno está muy bien ese día pero se puede entender que los negocios mucho mucho sólo con ese día no van a sobrevivir hoy hemos invitado a asomarse a la ventana de los libros a alguien que acaba de publicar una historia Rialto once donde cuenta cómo cumplió su sueño de abrir una librería y cómo vivió la pesadilla de tener que cerrarla una historia un libro

Voz 0136 16:27 que arranca yo tenía una librería en Sevilla era tan hermosa como pequeña de techos altísimos con elegantes molduras vitrinas con luz y azulejos catalogados por patrimonio que no se debían horadar aunque viniera Dios ITEL ordenada a él mismo y porque sí estaba en el número once de la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba pero no preguntéis a un sevillano por esa dirección

Voz 27 16:51 pues a menos que viva al lado os dirá

Voz 0136 16:53 aunque les suena mucho no la ubica se conoce como la plaza del Rialto por un antiguo cine que también lo ha pasado el tiempo y sus estragos en Mi vida hasta ahora he conocido dos revoluciones aprender a leer Billy Billy es el gato con el que vivo y no tener una librería son mis dos maneras de leer recuerdo con absoluta nitidez mi aprendizaje de la lectura unas

Voz 0564 17:17 de vista que compraba mi madre incluía en sus bajos

Voz 0136 17:20 las centrales aisladas unas viñetas que me encanta la protagonista era una niña la ilustración muy tosca yo imaginaba todo lo que ocurría un día me di cuenta de que a menudo sobre la niña y su familia había una nube con un poquito como de pájaro dentro de la nube los mismos caracteres esotéricos que inundaban el resto de la revista aquel día intuir que esa grafía contenía un relato que el argumento que yo atribuía a esa niña hasta entonces era el mío no el de ella tenía que conseguir descifrar el verdadero peligro

Voz 0313 17:57 yo Sevilla Belén Rubiano buenas tardes qué tal Belén cómo va eso

Voz 28 18:02 bueno emocionada muchísima gracias Carles por por este honor por este placer pero es que además yo no me esperaba que hay con un fado por el momento he pensado que estaba dentro de Rialto otra vez porque hasta ahí suele tengo un poco de respeto y no ya no suenan tanto en mi casa como antes

Voz 0313 18:20 pero pero sería un poco la música que corresponde a la historia verdad al menos en Marte

Voz 29 18:24 fue muy muy importante

Voz 28 18:26 enfado en la banda sonora de Rihanna

Voz 0313 18:29 Belén de cuéntanos un poquito cuenta comparte con los oyentes Elgin Elián la alegría la decepción abrir la librería cerrarla el porqué de dónde viene la afición por dónde empezamos

Voz 28 18:40 bueno viene por una intuición extraña porque lo cuento en el libro no de pequeña sin saber casi lo que era un libro sin saber desde luego lo que era una librería sin saber lo que era una editorial si tú y que mi vida tenía que estar muy pegada eso in hijo de una intuición acertada no me he separado de ahí además siempre lo digo y no no orgullosamente he leído mucho más de lo que he vivido aquí a estas alturas de mi vida no no creo que haya sido un acierto pero cada de chino tiene su paso si dejando cumpliendo el míos sí

Voz 0313 19:13 libro está plagado de anécdotas que yo que que nos retratan prácticamente a todos

Voz 28 19:17 sí a mí me ha gustado perdona cuando ha dicho ante cuando ha dicho hipocresía yo no sabía por dónde iba a tirar pero lo bueno es que es que se vota con los pies

Voz 0313 19:28 claro hay mucha más impactante

Voz 28 19:30 dónde metemos los pies cada día cuando vamos a comprar algo ido en qué gastamos nuestro dinero porque así se podríamos vivir

Voz 0313 19:39 paraíso si no decía que está lleno de anécdotas muy muy muy sabrosas porque el pisto vistos de cerca todos somos todos somos muy especial en muy curiosos no entran muchas preguntas una librería que lo pueden preguntar petición bueno hay una una mujer que pidió tres metros y medio de Live

Voz 1715 19:54 los azul marino verde clarito interesa creo que no manías

Voz 28 19:56 el final

Voz 0313 19:59 dirías que hace una librera ante una petición como esta se arma de paciencia pone cara de circunstancias Silva

Voz 11 20:08 busca los colores decirle que el azul y el verde no casa mucho depende de la librera ahí del librero no lo sé

Voz 28 20:15 a mí es que me gusta mucho la las personas y me gustan todas entonces ante cualquier petición extraña lo primero que me que se despierta la curiosidad antes que el recelo así me pasa la cosa que me pasara

Voz 1715 20:29 ahora es obra del censo en aquella época no se pero ahora

Voz 0281 20:33 lo que entra alguien pidiendo tres metros libres a una librería

Voz 1715 20:36 le ponen una alfombra roja para salir con un metro también alfombra o verde siquiera ha bajado mucho y ahora yo yo te si te quería preguntar

Voz 22 20:44 sí era Jamil

Voz 0281 20:47 el los inicios fueron raros no porque es que empiezas a leer con creo que que una edición del el Estatuto de los Trabajadores una novela de Díaz plaza hay otra de un autor al que no ha ido nunca

Voz 11 20:57 oye empezar por ahí arriba claro claro

Voz 28 21:01 claro que sí que eran lo realmente lo tres libros que que tenía

Voz 0281 21:07 lo cual demuestra que es más fácil pasar de un libro a uno bueno que de nada a un libro verdad Venables

Voz 28 21:12 camino de rosas

Voz 0313 21:15 Belén que define a un buen buenos y malos me molesta pero para entendernos que define a un buen cliente y a uno no tanto huelen cuando entran ya

Voz 28 21:24 no yo creo que los clientes son como como los amigos no que definan buen amigo pues que tu amigo y los clientes son todo distinto como son distintos nuestros amigos y en ninguno se busca una cualidad especial pero hay algo que conecta hay algo que que somos testigos lo uno de los otro de nuestras vidas en un librero como cualquier empresa necesita clientes muy distintos si es capaz de disfrutar disfrutará precisamente de esa variedad

Voz 0281 21:51 de todas formas déjame que dé la vuelta a la pregunta tiren yo sí que creo que tengo la respuesta para que es un buen librero no para mí un vuelo hebreo puede ser dos cosas o el que tiene el libro que le Pires sino Ludina ante la busca de prisa o el que te vende un libro que no sabía ni que existía pero a mi me gusta mucho el libro que dice le texto que te va a gustar porque es que es lo que pasaje no fallan casi nunca Olazábal de la pregunta es bueno es que un libro tiene que tener algo de esto de psicología también hace sol valentía

Voz 0313 22:19 sólo hizo Belén seguro que muchas veces pero cuenta una historia en concreto la de orgullo y prejuicio cuéntalo tú Belén no me dejes que lo cuento yo cuéntalo tú

Voz 28 22:25 pero eso no se Paullier

Voz 0313 22:28 para perfectamente no

Voz 28 22:31 eso fue lo cuento en el libro pues eso esas colecciones que siguen existiendo con otro nombre de novela romántica que son bueno muy era una colección espantosa de Bergara a mí me daba mucha pena pues alguna clienta que yo veía que suponía pues un porcentaje de su sueldo esa venía como vamos a terminar una y había que empezar otra eran todas iguales y un día pues a una señora que medio cosita me atreví Le dije usted me dejaría que les recomendará algo dice claro claro cuando me vio que yo no iba a acoger ningún libro de la mesa de novedades sino que era un libro que estaba mezclado con los otros pueblos alfabético ya me puso mala cara cuando le puse la mano un libro de cátedra de letras universales dice yo esto no lo puedo leer estos es un libro para universitarios sicarios Ile di Orgullo y prejuicio de Jane Austen y le dije Si no le importa se lo lleva si no le funciona pues tendrá que ver la tele leer revistas hablar con alguien acordarse más de mi insultarme no volver a confiar nunca más el une me lo trae se lo devuelvo si se lo cambió por otro y bueno cuando volvió y me dio un abrazo y eso sí sí sí sí me dijo que usted usted no sabe lo que ha hecho conmigo que descubrir que yo puedo leer libros de verdad como lo que hace la gamberra de mi sobrina que gamberra se habrá estado riendo la esto no es normal que un estudiante disfrute

Voz 0313 24:01 Belén cuando tenían la librería tenía una iniciativa muy chula que es que abogaban la puerta una pizarra y cada día escribió un texto o unos versos eso tuvo mucho éxito y gracias a esa pizarra tuvo uno de sus días más que cree como más felices como librera con Vila Matas verdad

Voz 28 24:17 eso también lo vas a contar pero yo no

Voz 0313 24:20 por eso terminó llegando venga a yo claro claro claro claro claro pero Isasi queja

Voz 28 24:26 me acaba pasando una tarde entera no

Voz 0313 24:29 pasamos una tarde Mara

Voz 28 24:31 Llosa absolutamente maravillosa fue muy feliz si porque no tendría yo no pensé que fuera ver nunca la pizarra además esa cosa así se te ocurre que la puede ver pues te te da vergüenza no te atreves como era prácticamente imposible porque no tendría que haber pasado por ahí

Voz 0313 24:46 ya casi está honrado

Voz 28 24:48 pues o que no estuviera del desnortado por lo que fuera la colgué y además me invente el techo hice lo citaba Vila Matas se lo atribuía a quién me pareció

Voz 0281 25:01 oye hablan árabe y más perdona que yo te pida explicaciones a ver en tu libro dice Soledad es decir a un personaje que yo me parezco

Voz 28 25:10 la a aquí me parece Antonio Caro

Voz 1715 25:13 bueno es verdad mucho más gitano uno o no

Voz 11 25:17 pero es verdad no he pensado he digo voy a acabar San trabajando me porque esto me va a caer cuando uno oye tipo es un genio es un honor para aunque sea de lejos eh

Voz 28 25:29 porque cuando aún escribe bueno tú lo sabe Benjamín no que escribe en en una soledad absoluta escribe sin esperanza y lo último que se te puede ocurrir porque claro aquí me tenéis que yo soy una autora que publica cada cuarenta y ocho años el libro

Voz 11 25:44 en

Voz 28 25:45 once a ti no se te ocurre que eso va llegar a talar un árbol escribe con esa libertad también afortunadamente yo eso no te ha molestado no no de verdad

Voz 0281 25:57 sin ideas a comparar con Luis Aguilé o algo pero vamos no

Voz 1715 26:00 con con Kiko Veneno encantado de a quién votarías cosa Antonio Carmona eso verdad si te lo dicen

Voz 0313 26:06 no pero yo decía una mezcla meros que lista es una broma todo

Voz 28 26:09 que no era buena persona

Voz 0313 26:12 acuérdese alguien te pidió alguna vez un libro de Sánchez Ferlosio

Voz 28 26:16 sin duda el Jarama te lo pidieron

Voz 0313 26:18 por ejemplo muy sí sí sí sí fue el Jarama

Voz 0281 26:21 Anhui no fue él el que te lo pidió ya lo todo hasta entonces tengo una bronca con él pero eso no nos adelante la bronca sino que a mí me pasa una cosa yo soy un grandísimo admirador de de Rafael Sánchez Ferlosio creo que tiene quizás con Carmen Laforet en mi opinión la prosa más transparente más limpia de toda su generación de toda la posguerra otros tienen otras otras armas las Florida es más objetiva si son también buenos pero eso es imbatible pero me pasa una cosa es que a mí me parecen dos obras maestras El Jarama Alfanhui que son dos libros de los que él renegaba de los detesta los Delta estaba como uno a veces es un imprudente yo una noche coincidimos en una prestación se lo dije oye igual te enfada conmigo pero de verdad tú te crees eso que dices cómo puedes decir que son malos unos libros que han marcado la manera de escribir de casi toda la narrativa española contemporánea le dijo muy anti Papa digo me dijo bueno me imagino que si lo llevo diciendo veinte años será porque lo pienso ajenos y mala me lo he merecido pero me parecía tan es como si viniera Vargas Llosa te dijera que la ciudad y los perros era muy mala o llegará al cabo hoy te dejará que bueno no puede el poro llegar a Juan Marsé que dejará que no a últimas tardes con Teresa es un libro muy malo yo entiendo con muchos autores detestan sus éxitos porque tapan otros libros El público muchos yo creo que en narrativa nunca llegó a las alturas del Jarama pero sí que creo que llegó a una altura enorme por ejemplos famosos pecios sus aforismos en sus artículos en el diario El País era de una claridad

Voz 0313 27:50 el timo que editaron en dos mil diecisiete del nuevo modelo

Voz 0281 27:52 cuando lo haya cuentos poemas ensayos los poemas prefiero no hablar pero el resto tenía

Voz 1 27:58 no

Voz 0281 27:58 si realmente era un grandísimo escritor uno de los grandes

Voz 0313 28:01 bueno hoy estamos con Belén Rubiano una librera que publicó también recomienda el Jarama que también recomendar Jaime que publica Rigalt once dejadme saltar o una biblioteca a una historia Temas de Hoy acaba de editar la Biblioteca en llamas de la norteamericana Susan Orleans que es la historia cuenta la historia de Reale del incendio muy bueno una recomendación que santa la central de Los Angeles hace más de treinta años bueno el mismo día que tuvo buena el centro nuclear de Chernóbil que también es casualidad o no pero ha estado estos días en España nuestra compañera María Espinosa ha podido hablar con ella

Voz 0564 28:33 el veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y seis ardió la biblioteca central de los el incendio duró siete horas y treinta y ocho minutos se quemaron cuatrocientos mil libros entre ellos un ejemplar del Quijote de mil ochocientos sesenta otros setecientos mil ejemplares quedaron dañados la periodista del New Yorker Susan Orleans ha dedicado casi una década investigar lo ocurrido había decidido dejar de escribir libros pero esta historia la cautivó

Voz 27 29:01 ay hay vencen pues empecé a escribir este libro hace siete años llevaba mucho tiempo pensando en escribir sobre bibliotecas siempre sentí que ahí había una historia que yo tenía que contar himno sabía cuál era la manera hasta que me enteré el gran incendio que también me enteré de que no se le había dedicado tanta cobertura como se le debería haber dedicado en su momento y enseguida supe que ése fuera ese sería mi punto de entrada para escribir una historia más grande con las bibliotecas

Voz 0564 29:34 el único sospechoso de haber provocado el incendio y que no llegó a ser condenado fue Harry PIC un eterno aspirante a actor que murió de sida en los años noventa a lo largo de la investigación dio múltiples versiones de los sucede

Voz 27 29:45 a mí me han y en cierto modo representaba el tipo único de Los Ángeles era joven era guapo era encantador desde el principio el soñaba con ser famoso con ser una celebridad yo pienso personalmente que es alguien que no quería hacerle mal a nadie un personaje casi casi inocente pero también era un mentiroso tendría como a agrandar su vida ya había otorgarle como un glamour que realmente no tenía y eso fue lo que al final acabó metiéndole

Voz 0564 30:16 tras el incendio empezó el proceso para salvar los libros hubo dos mil voluntarios se hicieron cadenas humanas para trasladar los libros húmedos mano a mano hasta enormes congeladores para impedir que apareciera

Voz 27 30:28 saben siete años más tarde que había suficiente dinero y tecnología para ver cómo se podían descongelar todos estos libros y restaurar los y fue el mayor proyecto de restauración de libros de la historia ya que eran setecientos mil ejemplares lo más impresionante de todo es que la mayoría de esos libros sí bueno en restaurado en Harpo muchos de sus Vila

Voz 0564 30:49 te cambio sufrieron un trastorno de estrés postraumático ver arder la Biblioteca fue muy doloroso a lo largo del proceso de escritura Susan para ver cómo ardía un libro y entender el trauma que supone decidió quemar uno no fue sencillo

Voz 27 31:06 fue muy difícil de hacer tanto en un momento dado decidí que no iba a hacerlo había algo que resultaba terrible Mi marido sabía que era importante para el proceso de escritura con lo cual él fue el que me animó a hacerlo parte de mi problema es que no sabía qué libro quemar no sabía si quemar un libro que me gustase uno que no era ése fue el momento en el que él llegó con una copia de Fahrenheit cuatro cinco uno no hay pensamos los dos que sería el libro perfecto para quemar lo fue Anne

Voz 0564 31:33 a punto de cumplirse treinta y tres años de aquel incendio algunos de los libros todavía huelen a humo muchos ejemplares tienen marcas del fuego y el agua que lo apagó la biblioteca en llamas es una investigación una historia apasionante pero también un homenaje a los libros a las bibliotecas a la madre de la escritora la responsable de su amor por ellas

Voz 27 31:56 este libro tributo a mi madre en gran parte de la historia de mi relación con ella ella fue la que la que me en este amor eterno que sentido siempre por las bibliotecas desgraciadamente el final de su vida coincidió con el momento en el que yo estaba escribiendo acerca de cómo preservar la memoria de una biblioteca hace por nosotros precisamente lo mismo que hacen nuestros padres por nosotros que es ser como los conductores de las historias

Voz 1280 32:26 no

Voz 0313 32:36 vaya historia iba Ibai al libro recomendado bueno yo voy a hacer un Guayana Quique Jesucristo porque hoy me habéis pero no ventana ahora mismo pero por un motivo muy concreto me voy al Pavón Teatro Kamikaze haber una obra de teatro que es la jauría que los lunes solos se me representa para chavales de instituto es una obra basada en toda la historia de de la manada tengo muchísimas ganas de verla pero sobretodo de compartir con los chavales saber cómo cómo reaccionaba hoy un Coloquio con lo que veamos Ballester es un servidor pues mañana no pero pasado o cuando sea les contaremos lo que haya así que vamos a las recomendaciones de Roberto encomendado nuestros muy bien venga

Voz 35 34:36 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 11 34:41 si de verdad les interese lo voy a ver cómo fue todo ese rollo tenía

Voz 17 34:48 a mis padres antes de tener Miami y más puñetas estilo David Copperfield pero no tengo ganas de contarles nada primero porque es un ala

Voz 7 34:56 y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí hablarles de su vida privada

Voz 17 35:01 para estas cosas son muy especial sobre todo mi padre son buena gente quisquilloso además no calidad qué voy a contarles mi biografía con pelos suria Blair les de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas ante este que me quitara y que tuvieran que matarme reponer no poco

Voz 0136 35:21 tampoco le he contado más Germain

Voz 36 35:25 Biden Hollywood como no está muy lejos de este antro suele venir a verme casi todos los fines de semana él será quién me llevé a casa le quitaron el próximo acaba de comprarse un Jaguar uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como si nada

Voz 17 35:41 cerca de cuatro mil dólares la hora está forrado de postín no saben quiénes les diré que ha escrito el PC Filho secreto que suplica cuentos fenomenal el mejor de todos es el que se llama igual que el libro trata de un niño que tire un pez no sólo de Javier a nadie porque si lo ha comprado con su dinero es una historia estupenda ahora debe esta en Hollywood prostituyen pase si hay algo que en el mundo es el Fine ni me lo nombren El guardián entre el centeno JD Salinger mil novecientos cincuenta y uno Cadena Ser el esquí

Voz 0281 38:12 esta tarde también se pasa por aquí Íñigo Sastre Iñigo qué tal hola Roberto qué tal lo estás escucha

Voz 17 38:17 ando ya llevaban tiempo avisando y sintiendo lo no y por fin hemos empezado a notarlo un gran seísmo ha llegado para darnos miedo no

Voz 40 38:56 el modo de miedo e a los pues experto siempre

Voz 1715 39:38 estamos a veinte minutos para llegar a las siete de la tarde las seis en Canarias en esta obra que dedicamos cada semana cada lunes a la literatura a los libros a las lecturas a los relatos por aquí Germán Solís subdirector de la Escuela de Escritores enseguida conocemos a nuestros finalistas de de esta semana también hemos charlado nos escucha desde desde Radio Sevilla Belén Rubiano que ha venido a presentarnos tu Rialto once y a la que le vamos a invitar a que continúe con nosotros también para para poder votar en el concurso de relatos Benjamín las recomendaciones de de esta semana que somos todo oídos por dónde empezamos bueno pues fíjate que vengo con cuatro menos que con cuatro libros pero tiene una explicación para que sea para que sean como explicación a una excusa no bueno las dos cosas cuál es la diferencia ver pero no lo está está muy cerca no bueno es que los cuatro de los como los llamaríamos de los chicos de oro de la narrativa española esos que en los años ochenta consiguieron de alguna manera cambiar el el curso de la de la lectura diría yo no porque por qué porque aquí la gente leamos mucho más autores latinoamericanos está muy de moda fabuloso no todos autores del del

Voz 0281 40:52 del boom y demás no pero claro estamos tan deslumbrados por por Cortázar Borges Roa Bastos sopor Vargas Llosa lo que realmente a y poca gente leía pocas veces llegaba un libro de una narrador español joven ha pues por ejemplo las listas de éxito sólo a tener colas de lectores en las ferias del libro esto ocurrió por ejemplo con los cuatro autores que traemos hoy que son por este orden Luis Landero Gustavo Martín Garzo Antonio Muñoz Molina Juan José Millás entonces esto para hundía contemporáneos todo esto hombre yo te he ido a Córdoba haya vuelto el viaje acordó por vía Asunción dura dieciséis horas y había que te ha cundido sí claro que sí bueno eh pero ellos Luis Landero una novela llamada lluvia fina que es verdaderamente estremecedora cuenta una historia que tiene por desgracia para la autor un anclaje autobiográfico en la historia de un en fin de una familia dentro de la cual hay un suicida

Voz 41 41:49 un chico que parece apuntar maneras que parece ir a hacer grandes cosas estudiar Filosofía llega a ser profesor de Filosofía piensa escribir libros que no escribe dice que está bien

Voz 0281 42:02 en los libros que cuando la mujer los Mirabé que están siempre marcados o en la misma página o dos más para allá mientras un poco al a lo El resplandor no digamos dice que va a hacer una tesis que tampoco hace y cuando tienen una una hija con algunos problemas psíquicos el ser refugiar una especie de de mutismo es la historia de una familia eco de cómo en las familias y a la misma cosa que le ha pasado a no solamente a personas de la misma sangre sino que además vive en un espacio muy pequeño cuando la recuerdan cambia completamente la madre de esta novela fue monstruo fue un monstruo de egoísmo segó de golpe todas las ilusiones y todos los talentos de sus hijos o fue una mujer que trabajó abnegada mente al quedarse sol al morir el marido para sacar adelante de todas las hijas concertó bodas más bien vergonzosas o realmente pensaba que empujaba su hija hacia un hombre que la iba a hacer feliz a dos les apareció un anillo hoy a la hija que tenía talento para la música que quería estudiar música la pone a Travis a trabajar en un geriátrico limpiando a los sanciones y demás lo hizo por su bien para darle una lección había robado la sortija o no la había robado o incluso esas oreja había sido robada bueno son muchas cosas gran esta preciosa porque como Luis Landero escribe poca gente en este país me vas a perdonar que lo diga terrible novela que es lluvia fina publicada por Tusquets

Voz 1 43:26 OTAN

Voz 1715 43:39 apuntada la primera recomendación lluvia fina de Luis Landero

Voz 22 43:42 yo editada por Tusquets

Voz 1715 43:44 la segunda bueno los cuatro prometen en la de Martín

Voz 0281 43:47 Garzón la segunda la rama que no existe la historia de un de otro amor imposible la historia de un hombre que coincide en un pequeño pueblo de de Santander con una profesora de su instituto por la que siente una fascinación inmediata esta persona rara porque fíjate cómo se van uniendo las historias no porque

Voz 27 44:06 que esta mujer también ha perdido un hijo ha perdido un hijo

Voz 0281 44:08 situaciones dramáticas después de una transfusión con el marido al que descubre una infidelidad y y se va de casa se quiere llevar al niño va a la cama donde el niño duerme lo levanta dormido lo mete al si tiene un accidente el niño el niño muere esa mujer evidentemente tiene una serie de cuchillos en la espalda por decirlo así

Voz 22 44:30 y que no sabe ni sacar

Voz 0281 44:33 enamorar la el el protagonista de la novela sin embargo así que parece tener una fascinación inmediata proto personaje que vive en ese pequeño pueblo es un pintor un pintor conocido pintor que expone en el Reina Sofía después de morir y demás eh hoy es expuesto más bien no hay que curiosamente lo que pinta son personajes que todos ellos tienen alguna pequeña merma alguna alguna minusvalía que hay que mirar muy profundamente para ver a uno de falta un trocito de oreja uno parece ligeramente encorvado como si tuviera una una pequeña chepa otro parece que le falta un dedo de una mano bueno la historia de amor de estos personajes o de no amor la fascinación que siente con una persona que le necesita lo dice quédate even conmigo no te das esta noche pero con la que no llega a tener ninguna relación carnal digamos es también muy muy interesante y muy dolorosa ya habla de cómo bueno no debería de tener cuidado con aquellas cosas con las que sueña porque a veces es que no según

Voz 0313 45:29 bueno entonces es una pena

Voz 40 45:33 ah muy bien

Voz 28 45:56 ah

Voz 40 45:57 eh

Voz 1715 46:03 esta música que suena perfectamente Nos podría introducir en en parte de relato yo he leído un poquito de tus pasos en la escalera de Antonio Muñoz Molina

Voz 0281 46:13 que es la historia de otra pérdida al menos una pérdida momentánea es la historia de una hombre

Voz 22 46:18 que ha estado viviendo en Nueva York mira mira que ahora se va a ir a Lisboa a fíjate qué casualidad conmovió Molina también que

Voz 0281 46:27 está montando la casa esperando a que llegue su mujer y en mientas el bueno pues se ocupa de el de la mudanza se ocupa de ir colocando las cosas en en la casa iba recordando momentos sus momentos de de felicidad con su mujer cuando la conoció lo que hacían sus paseos por por Nueva York sus sus todos de de de ocio casero leyendo juntos demás no bueno pues todo eso con esa prosa

Voz 1715 46:52 llamará Elvira su mujer no se llama olvidado

Voz 0281 46:54 GER ni él ni el narrador llama Antonio tampoco pero sí que comparte con los libros de de Landero y de Gustavo Martín Garzo la idea de la pérdida y la idea de cómo muchas veces cuando vemos de verdad a las personas y lo que es lo que las personas significan para nosotros as cuando es justamente cuando no las tenemos delante así de tonto somos así de complicado somos no parece que estamos más dotados para la añoranza que para el cuidado en algunas ocasiones

Voz 1715 47:22 te decía lo de las coincidencias porque en la que nos vienes a presentar de Juanjo Millás el protagonista sí que se llama igual que el escritor no bueno a Juanjo Millás que claro siempre a los cuatro vientos que es un genio directamente es un tipo

Voz 0281 47:37 que ha inventado un género en sí mismo periodístico Ike I'm él en las novelas sigue estando presente el mismo que escribe los los artículos Yves luego está presente siempre su ingenio por ejemplo este esta novela que publica la editorial Alfaguara que se llama la vida a ratos porqué a ratos bueno pues porque es una novela que lo que cuenta es eh mira es un diario es una especie de diario en el que en el que va apuntando cosas que le ocurren y demás claro esto si en vez de ser millas fuera otro pues no pare sería muy atractivo pero es que él Millás ya Millán no le pasa cosa normal realmente no le puede pasar por ejemplo que vaya a Barcelona a dar una conferencia sobre el apasionante tema de literatura infierno Ike cuando salen de la conferencia iban a cenar el organizador de la conferencia les da a así asimismo a otra conferencia sobre el mismo tema en la que les pone los los puntos sobre las si el doce de manera tan tan apasionada que llega un momento que sean cuenta que ese señor lo que está muy mal muy mal muy mal y que hay que dejarle hablar no voy a ser que cometan disparates o por ejemplo se estropea un un electrodoméstico no cuando no una cosa es otra dice cuando funciona la nevera se estropea la caldera del gas viene el técnico la mira dice que tiene más de diez años y usted tiene más de cuarenta Le digo yo a partir de ahí se encierra en un mutismo que produce pánico hace su trabajo en silencio y alarga me da miedo abrió el agua caliente por si explotara algo bueno Juanjo Millás en estado puro y un libro muy divertida de leer muy fácil de subrayar con mucho John muchos párrafos porque te puedes morir de la risa y mientras está riendo decir I'm a este tío me está hablando de la muerte

Voz 1715 49:12 yo está editado por Alfaguara de Juan José Millás la vida ratos vamos a conocer a los finalistas y los relatos de esta seguro

Voz 17 49:22 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 1715 49:34 aunque ya nos había adelantado Germán Solís que estaban muy contentos en la Escuela de Escritores con la cosecha de esta bueno de estas dos semanas han sido algo más de mil doscientos

Voz 23 49:42 los relatos mil doscientos treinta y tres mil claro las semanas el número anormal de Semana de semana doble no están unidos profesores pueda escritores contentísimos deseando que en esas semanas dobles para pegar un hartazgo ubicarse aquí en la SER no ha también Z Z de tres sea la leer relatos toda la semana

Voz 1715 49:57 a imitaba que la frase con la que había que arrancar el último día de vacaciones

Voz 23 50:01 el último día de vacaciones invitaba ahí bueno da para esto todo verano tiene una historia no en este caso mil doscientas XXXIII historias

Voz 1715 50:08 sí una de ellas es la que ha escrito María Gil Sierra María qué tal buenas tardes

Voz 1385 50:12 hola buenas tardes de cincuenta y cinco años

Voz 1715 50:15 eh trabajó hace muchos años de de periodista en televisión pero ahora que haces María

Voz 1385 50:20 si ahora me dedico la buena muy bien enhorabuena mira bajo pero bueno específico mi padre que

Voz 1715 50:28 sí

Voz 1385 50:31 ahora que acaba de dar una clase

Voz 0281 50:36 digo al revés que son había Jorge tienen noventa y cinco años pero está muy bien así

Voz 1715 50:39 no estamos muy muy bien

Voz 0281 50:42 oye tú participa de las habituales participar