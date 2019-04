La Ventana (01/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 2 00:06 el presidente de Argelia dejará la presidencia

Voz 1715 00:09 este mismo mes Abdelaziz Buteflika renunciará al cargo antes del veintiocho de abril o al menos eso es lo que ha anunciado la Presidencia argelina a través de un comunicado Nos vamos a Marruecos desde allí informa Sonia Moreno

Voz 3 00:20 menos de veinticuatro horas después de nombrar un nuevo Gobierno la presidencia de la República argelina informa en un comunicado que Buteflika renunciará a seguir en el poder por razones de salud antes de que finalice su mandato este veintiocho de abril ayer la televisión privada argelina Nahar decía que podría ser este martes dos de abril la fecha elegida para hacerlo oficial la marcha de Buteflika abrirá un periodo de transición dirigido por el presidente del Parlamento Abdelkader Ben Salah que tendrá tres meses para convocar elecciones presidenciales según lo instaurado en la Constitución

Voz 1715 00:50 vamos a acercarnos de nuevo a Londres a esta hora la atención está puesta en un grupo de personas que está protagonizando una protesta dentro de la Cámara de los Comunes donde hoy se del bate de nuevo sobre el Brexit Begoña Arce Begoña buenas tardes

Voz 1600 01:02 buenas tardes hoy es el primero de abrir el día de los inocentes en el Reino Unido pero esto no es una inocentada un grupo de doce personas que estaban en la galería destinada al público asistente al debate del Brexit sean medio desnudado como forma de protesta contra el cambio climático con eslóganes pintados en la espalda el diputado Peter Kelly que estaba hablando o no ha podido resistir la tentación y sin dejar el hilo del discurso ha hecho una broma sobre la verdad al desnudo y fin la sesión continúa cuatro son las enmiendas finalmente elegidas por el presidente de la Cámara la permanencia en la unión aduanera un Brexit suave al estilo de Noruega la confirmación en cualquier modo de salida de un en un referéndum y la revocación del artículo cincuenta

Voz 1826 01:39 gracias Begoña Adif el gestor de infraestructuras Ferrol

Voz 1715 01:42 diarias ha decidido llevar a los tribunales a las empresas que formaban el cártel detectado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia quince empresas que durante años supuestamente se repartieron licitaciones ferroviarias Josema Jiménez

Voz 4 01:54 la entidad pública ha anunciado que va a licitar cuanto antes un contrato para la realización de un informe especializado que determine los daños y perjuicios que hayan ocasionado las actuaciones de estas empresas Adif pone especial atención al impacto sobre los fondos europeos que han financiado parte de los contratos adjudicados a estas empresas por lo que respecta a las medidas de control Hadid va a incluir a partir de ahora en sus pliegos una nueva condición de ejecución para que las empresas asuman como obligación que su participación se realizará de forma íntegra ética y evitando la comisión de cualquier tipo de fraude la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no determina al alcance ni la duración de la prohibición de contratar de las empresas sancionadas

Voz 0771 02:34 en Cataluña la Fiscalía quiere que la Audiencia de

Voz 1715 02:36 la lona impute a diez votantes del referéndum del uno de octubre los diez votaron en dos escuelas de Barcelona el fiscal cree que presentaban una voluntad rebelde Barcelona

Voz 0771 02:46 si la Fiscalía se une así al escrito

Voz 1600 02:48 los representantes del Sindicato Profesional de la Policía que habían pedido que la Audiencia ordena imputar a votantes que estuvieron haciendo resistencia en los colegios donde había urnas donde la policía entró para llevárselas para impedir que se celebrará el referéndum la fiscalía según ha avanzado el diario punto es considera que estos votantes una docena de las escuelas Pau Claris Mediterrània de Barcelona ejercieron una oposición obstinada persistente y reiterada a que los policías se llevarán los urnas considera que lo hicieron con voluntad rebelde el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Assens ha hecho ya una primera valoración a través de Twitter considera que la Fiscalía quiere trasladar el marco mental de la rebelión a la causa del uno de octubre en Barcelona

Voz 1715 03:29 esta tarde hemos conocido la muerte de un inmigrante que había sido rescatado junto a otras doce personas de la patera en la que viajaban en la zona del Estrecho Salvamento Marítimo recibió el aviso yo de una embarcación que vio esa patera rescató a los trece inmigrantes los trasladó al puerto de Tarifa pero uno de ellos ha muerto víctima de la severa hipotermia que sufría nos queda la información del deporte con Toni López mañana empieza la jornada treinta de Liga Santander hoy tarde de ruedas de prensa Ernesto Valverde hablan la previa de Villarreal Barça sobre las cuentas para ganarla

Voz 5 03:57 Liga quedan nueve partidos ganamos seis somos campeones tener que ganar seis partidos no significa tener la Liga ganada sino que hay que hay que remar mucho para conseguirlo todavía no hemos ganado nada en fin todo está por decidir

Voz 1715 04:11 también ha hablado al Cholo Simeone sobre Diego Costa sobre su futuro en la previa del Atlético Girona

Voz 6 04:16 deseo que se quede quiero que se queda me gustaría que se quede porque siempre que ha estado cota con nosotros no se ha permitido cosas importantes confío a muerte Nelly

Voz 0827 04:24 el deseo de seguir el año que viene

Voz 1715 04:27 mañana también se juega el Espanyol Getafe hoy termina la jornada XXXII de Liga dos tres con el partido a las nueve en La Romareda entre Zaragoza en Asia tratará de Tarragona de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Ana dio las ocho y siete en Canarias en Hora Veinticinco con años dárselo cadenas de servicios informativos

Voz 2 04:44 de servicios informativos

Voz 12 06:42 no

la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 7 07:11 Costa

Voz 11 07:15 y todo porque esconderlos que aguanta corría

Voz 2 07:59 siete de la tarde y ocho minutos seis y ocho en Canarias vida moderna diferente consumo así que vicios y adicciones también distintas vicios modernos esperan a ver en Netflix por ejemplo ya saben la gran plataforma de consumo de de vídeo de lo que muchos siguen seguimos considerando que es televisión Netflix ese gran mostró que no se distingue precisamente

Voz 1826 08:20 por la transparencia a la hora de A para abortar de compartir datos millones de datos que tiene sobre el consumo sí que sí

Voz 1 08:27 lo que hace algunos aún unas semanas público

Voz 2 08:31 unos que Nos llamaron mucho la atención sobre su audiencia y algo muy curioso fue ver cómo esos datos revelaban que un mismo usuario había visto la película Piratas del Caribe una vez al día bueno al menos esa media durante los trescientos sesenta y cinco días de mayo también destacaba otro caso parecido de alguien que había visto una película de animación pues casi en esa misma proporción trescientas cincuenta y siete veces en eso que el periodo de un año esta adicción que por cierto dicen los especialistas que suele ser propia de los niños a los que sabemos que les encanta ver películas series de dibujos verlas una y otra vez pues ya digo que nos ha llamado la atención para consultarle precisamente

Voz 7 09:12 a otro experto

Voz 1826 09:15 amigo conocido de este programa como Manuel Martín Loeches neurocientífico Manuel qué tal buenas tardes enviar así que bueno que eso son los posibles motivos como decía expertos para que un niño vea la misma película tantas veces sino se canse es decir que se haga básicamente por dos motivos el primero por el aprendizaje que supone para para el niño y el segundo para experimentar más de una vez las sensaciones las emociones que para él en ese momento fueron nuevas la primera vez que vio la película

Voz 0715 09:46 bueno yo creo hay son dos posibilidades claro pero yo creo que además es clásica emplear para estas situaciones que son niños pequeños y cuanto más pequeños se da más el caso lo que necesitan es seguridad y certidumbre necesitan rutinas no entonces necesita saber lo que va a pasar necesitan estaría cerrada sin la misma historia repetida ya saben cómo va a acabar y que va a acabar bien pues es lo que va buscando ellos tienen seguridad

Voz 1826 10:16 fíjate que

Voz 0715 10:18 por ejemplo cuando tienen cuando los dominios tienen trastornos alimentarios sobre sueños siempre a los padres siempre sales indica que buscan rutinas no que busque en las mismas acciones más horas tramita manera y eso es lo que van buscando

Voz 1826 10:32 porque eso es lo que les da sobre todo seguridad estabilidad pero decíamos estamos desde luego leyendo esos datos en el caso de que sea una película como Piratas del Caribe suponiendo que la asociamos al consumo de un adulto cuando estamos hablando de ese comportamiento en los niños no sé si lo podemos considerar también como una una adicción

Voz 0715 10:52 hombre yo creo que en parte comparte algunos principios pero no es lo mismo porque los niños y las cosas los los cuentos hola series películas no es la seguridad y la tranquilidad pero no necesariamente porque estén nerviosos sino porque eso de alguna manera sobre su estado normal pues les relaja el estanque Tivisa ido incluso deba facilitar que vayan a la cama no en el caso de una adición lo que suele ocurrir es que uno está ansioso que de partida no entonces se tranquilice y se calma cuando consiguen ese producto esa sustancia no que a la que es adicto que decir el punto de Parker diferente aunque luego al final pues se considera uno por relajarse hola está en una situación de bienestar no mejor de lo que estaba antes

Voz 1826 11:38 oye Manuel cuando hemos conocido estos datos y los estábamos comentando la reunión entre los compañeros y compañeras de del equipo alguien decía bueno no

Voz 2 11:47 los a los mayores a lo mejor con una pelicula no

Voz 1826 11:49 que no tanto pero con la música desde luego también el consumo es mucho más breve es lo que dura una canción pero con la música sí que nos pasa no a los a los adultos

Voz 0715 11:58 sí es un comportamiento totalmente diferente hoy estamos

Voz 1826 12:01 en el mismo estándar no haber ahí no pruebas

Voz 0715 12:03 de adicción de hecho sí que es verdad que es un fenómeno reconocido por la ciencia pues lo que no hay una explicación clara no convincente es decir no se puede hablar de seguridad pero sí que es verdad que puede hablarse más bien de estados de ánimo repetitivos que te genera una canción y que de alguna manera pues pues buscando no sé pero es verdad que por ejemplo ritmos pegadizos no que estaban buscando y fíjate si la ciencia supiera a ciencia cierta no a que se deben es lo llevan buscando mucho tiempo para poder tener algoritmos

Voz 15 12:38 te te produzcan canción no pero avisando

Voz 0715 12:40 todavía no se ha conseguido no pero si si es algo es una sensación yo lo he tomado bien emocional en este caso de emociones que se buscan no que se intenta minimizando como en el caso de una adicción pues intenta minimizar una sensación de angustia o de lo que se tiene por no tener eso no

Voz 1826 12:59 ahora se habla mucho del gran tesoro que debe tener una plataforma como decíamos antes como Netflix que juega con millones y millones de de gatos que respondo desde desde luego al comportamiento en en el consumo real de de sus abonados y desde luego Disney en su tiempo no lo no lo tuvo pero sabe si está estudiado que por ejemplo las grandes creadoras de imágenes de sueños de sueños quiero decir para los para los niños a través de las películas de dibujos animados juegan precisamente con con esa forma de consumir con con eso que ya sabemos que forma parte de de su manera de ser de su comportamiento

Voz 0715 13:37 sí colas fórmulas no si hay hay bastantes fórmulas conocía desde hace muchos años desde Ci por ejemplo si te fijas casi todos los personajes que han tenido éxito en los dibujos animados tienen ya la cabeza redondo lo mejor los ojos grandes son prototipos no que el ser humano va buscando no lo que buscaron niñas en Almuñécar lo que buscan los adultos en los niños por ejemplo Mickey Mouse es el prototipo típico no en este caso no pero son fórmulas que se han encontrado por la intuición de que algunos productores son algunos dibujantes y han tenido éxito no ahora lo que se está buscando y me consta que es así no se está haciendo grandes compañías están invirtiendo en cómo cómo encontrar pues esos prototipos una manera sistemática carta de informática nos permite ahora buscar patrones y lo que se está haciendo ahora que se hace con la música se hace con las películas aunque todavía no se haya dado pasa como por ejemplo un caso que ya yo me he encontrado no con con la belleza no que es lo que hace a un cuadro o una persona o una pieza musical repetitiva o machacona sino que sea

Voz 15 14:42 era una obra de arte

Voz 0715 14:43 si se quieren encontrar no pero sí que verdad informática el tratamiento masivos está permitiendo avanzar yo creo que antes pues encontrarán

Voz 1826 14:53 confiamos confiemos que que siga existiendo el secreto y que dependa también en parte del del factor humano o Manuel Martín Loeches muchísimas gracias

Voz 0715 15:02 con un abrazo y gracias un abrazo buenas tardes

Voz 1826 15:04 sobre Adicciones y vicios más o menos confesables gira por cierto una nueva entrega del programa la vida con Samantha

Voz 0771 15:11 que que baila se puede ver en el

Voz 1826 15:13 a cuatro la sociedad actual decíamos te permite tener acceso en todo momento a todo IT lleva en ocasiones a a convertirlo que en un primer instante era quizá una simple afición en una conducta adictiva por ejemplo saben que casi ocho millones de españoles están estamos enganchados al teléfono móvil Samanta Villar qué tal buenas tardes

Voz 15 15:36 buenas tardes tú sabías que estabas también ha echado al teléfono

Voz 1826 15:39 móvil como lo sabes a partir de ahora

Voz 15 15:42 pues yo tenía muy real de que hombre si se pierde el filme va a ser complicado pero desde luego cuando a mí me hacen un test de grado de dependencia al móvil y me sale un ochenta y cinco de un test de cien puntos me dejó

Voz 1826 15:58 ya te has sometido entonces a no sé si si es hundía varios días una semana de desintoxicación si se lleva una pauta muy estricta para que te puedas desengancharse convivir con el mono si es que lo tienes Cuéntame cómo fue

Voz 15 16:13 lo más estricta que pudo ser que fue el psicólogo que me atendió me saco el móvil sin darme yo cuenta al principio me lo pidió así voluntariamente ya no me lo devolvió y hasta una semana después y entonces fue no tienes que ser capaz de ir porque antes vivíamos sin móvil no pero es verdad que en el primer momento salen a las calles y cómo voy yo por lo menos me sentía desnuda y me sentía desamparada era como vamos a ver no tengo los contactos de nadie no tengo reloj no tengo teléfono no tengo GPS y tengo ahora no sé nada de repite a Dios mío

Voz 0771 16:48 dice este aparato para prácticamente todo no

Voz 15 16:51 fueron unos primeros días difíciles pero tengo que decir que al final el desenganche fue una sensación muy placentera

Voz 1826 16:58 te llegas te habitual pero no la practicas ahora después de del período de desintoxicación sobretodo de la experiencia vamos de la prueba

Voz 15 17:06 pues que sobre todo profesionalmente con problemas

Voz 1826 17:09 es complicado es complicado claro

Voz 15 17:12 el trabajo fue pues compañeros Javi locos a los por eso se me parte que coger un AVE de fui a Madrid de repente estaba seis siete horas sin poder hablar claro

Voz 1826 17:23 no le podía pedir el teléfono tampoco nadie quiere decir a un compañero de Le podía es decir no es que tengo una urgencia imposibles

Voz 15 17:28 no claro tampoco tenía dos números de teléfono y ha dicho trataba de no el alto el teléfono no el Aldea un compañero de viaje habría sido aceptada para ir yo era para ellos los volví loco pero pero sin embargo me sirvió para tomar conciencia de que es algo que iba conquistando terrenos de nuestra vida así que los de y sin darnos cuenta nos han J J mucho más porque yo todo tenía microespacios si bien que me gusta ver rebajaban

Voz 1826 17:57 oye que otro tipo de adicciones decíamos al principio adicciones vicios modernos de que otro tipo de adicciones nos nos vas a hablar en el programa Samantha

Voz 15 18:07 bueno tratamos los vicios confesables hoy nosotros no estoy diques más plena amables sea yo empiezo con la adrenalina por ejemplo estar ahí Ana es una de las pocas españolas que hace falta Kovacevic y ha volado en con el traje de hombre pájaro ella por ejemplo perdió a su padre en un accidente en un salto sin embargo sigue saltando no estás hasta ese punto llega el vicio de la adrenalina luego también hablamos del vicio al trabajo que se hace que tienen estas protagonistas al trabajo y que decide en un momento dado romper con todo y lo hace a través de una serie mucho con un alucinógeno natural el humo que es el el sapo o no lo que tratamos esa comportamiento que ese con te era vicioso que es el contratar a trabajadoras sexuales lo es es un vicio o no son vicio

Voz 1826 19:00 el interesante debate desde luego aparte del móvil las descubierto que puedas tener o estés aunque sea de manera incipiente en el inicio de no sé dar síntomas de tener algún otro tipo de adicción por ejemplo al trabajo tu Samantha

Voz 15 19:17 yo no yo creo que he sido Huércal Holy no que es la palabra que define lo saben la adicción al trabajo no son muchos años pero luego aparecieron mis hijos es vivida llora esté cansada a mis hijos estoy alegre pero en sustituido una adicción por otra

Voz 1826 19:32 sí sí sí esa esa esa no es mala Samanta Villar manera tenemos salida con Samantha en un beso muchas gracias otro

Voz 16 19:43 la N llenos de agujero hay presos compartido

Voz 17 19:49 eh el de señales

Voz 2 19:54 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias continúa

Voz 1826 19:57 tan aquí en la SER

Voz 7 21:01 red de servicios oficiales de la Comunidad de Madrid

los otros al fallecer como herederas Mijayo hemos continuado la demanda y queremos que finalice con con con justicia para él independientemente de las indemnizaciones queremos justicia en La Ventana de Madrid

Voz 0867 21:21 visto para sentencia el juicio por el primer fallecido por el amianto en el metro de Madrid la familia quiere justicia y metro alega que el cáncer que acabó con su vida con la vida de Julián Se pudo haber contraído por cualquier otro motivo los trabajadores del suburbano secundan hasta las diez y media de la noche una jornada de paros que ha dejado algunas complicaciones por la mañana en el andén Puerta del Sol Elena Jiménez como está siendo el regreso a casa buenas tardes

Voz 1315 21:47 hola buenas tardes con intervalo de cuatro minutos van pasando ahora los trenes de las diferentes líneas de esa estación de la Puerta del Sol tiempo similar a la habitual estos días a pesar de esos paros convocados hoy en los que los servicios mínimos están garantizados en un cincuenta y cuatro por ciento lo diferentes que se escucha en ocasiones por megafonía avisando de esos par de esos paros de hoy y los paneles luminosos también recuerdan que hay paros hasta las diez y media de la noche las carreras por los vestíbulos a esta hora de vuelta a casa son cosa habitual también quienes regresan con bolsas de hacer alguna compra en los andenes bueno pues no hay muchos huecos para esperar y lo mismo pasa ya dentro de los vagones donde lo más difícil que hemos visto ha sido lo que ha conseguido una mujer que hacía equilibrios con una tarta hasta que ha obtenido su asiento

Voz 0867 22:32 bueno el metro para por el caso amianto que se ha cobrado recordemos la vida de dos trabajadores y un tercero cuya relación entre trabajo y enfermedad no está todavía esta tarde nuestro invitado en el programa es Ignacio Aguado antes muy rápido un par de cuestiones del día en Madrid Garrido será el número cuatro de la lista del Partido Popular a Europa

Voz 19 22:52 en esta por supuesto es normal

Voz 0827 22:54 cerrar

Voz 19 22:55 muy agradecido por supuesto al presidente

Voz 2 22:57 adoptar haber incluido en esta yo creo Pedro Rollán

Voz 0867 23:00 se prepara para convertirse en el tercer presidente de la Comunidad en una legislatura hay para la festividad del Dos de Mayo que eleva a tocar presidir Rollán será presidente interino hasta después de las elecciones y ha muerto este hombre Enrique Álvarez Conde

Voz 20 23:12 Vinícola raras el no haberme sabido sustraer

Voz 0827 23:15 los días veinte y veintiuno de marzo

Voz 0867 23:18 el responsable del Master de Fuentes que haya fallecido tras sufrir una enfermedad Conde estaba expedientado y de baja en la Universidad Rey Juan Carlos no podrá por tanto de taller ante el juez todo lo que pasó y las presiones que supuestamente sufrió Il denunció a Conde se le considera el responsable del chiringuito por el que Cifuentes obtuvo un master fraudulento que nunca curso llena de Púnica lo avanzado y la SER el Ayuntamiento de Alcobendas pagó ochenta y cinco mil euros entre dos mil once y dos mil catorce por trabajos para mejorar la imagen de su alcalde García de Vinuesa candidato de nuevo en la localidad

Voz 21 23:50 estas contrataciones parecía que lo que intentaban he dado paga electoralmente al al Partido Popular ya al señor gracia el no es Sampe hacía pedazos vas a la hora de las campañas electorales utilizando medios públicos

Voz 0867 24:03 el PSOE la división de Vinuesa y su jefa de Comunicación que negaron la existencia de informes de reputación que ahora la UCO demuestra que sí existieron y que se pagaron además con fondos de un patronazgo dedicado a la asociaciones de Cultura ya las fiestas el Ayuntamiento defiende la legalidad de los contratos y no aclara por qué negaron en su día la existencia de estos trabajos que deja al descubierto esta investigación de la Guardia Civil

Voz 0771 24:30 tenemos

Voz 0827 25:08 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 25:12 cinco Ignacio Aguado candidato de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes perdido buenas tardes muchas gracias reputación para un candidato el PP acabamos de escuchar pagada por el Ayuntamiento no está imputado pero su ayuntamiento básicamente mintió al decir que no había tales informes de reputación y que no se habían pagado usted cree que viviría de mentir como diputado regional Vinuesa también como alcalde aunque estemos en el tiempo de descuento de una legislatura

Voz 0771 25:36 bueno yo creo que en primer lugar el dinero del contribuyente de los madrileños tiene que destinarse a hacer políticas públicas también a contarlas pero en beneficio del Ayuntamiento no de una persona en concreto y en este caso no deseo del alcalde en cualquier caso quedan dos meses de legislatura y creo que la mejor manera de qué Vinuesa no siga al frente del Ayuntamiento Alcobendas ganarles en las urnas que es precisamente para lo que nos presentamos nosotros en Alcobendas si lo que queremos hacer es presentar un proyecto distinto al del Partido Popular los vecino de Alcobendas nos den su confianza para demostrarles que en cuatro años podemos hacer mucho más de lo que ha hecho el PP hasta final

Voz 0867 26:10 no debería presentarse

Voz 0771 26:12 bueno no me corresponde a mí decidirlo esos son los miembros del Partido Popular los que tienen que decidirlo bueno de hecho ha sido Pablo Casado con el método digital a dedo el que ha elegido a su candidato para al Ayuntamiento Alcobendas y son ellos los que marcan el listón de qué perfiles son los idóneos para representar a su partido yo desde luego tengo claro que nosotros en Alcobendas vamos a ir con un equipo ganador con una propuesta ganadora de gente que viene de la sociedad civil de la calle de pisar mucha calle y poca moqueta y desde luego el objeto lo tiene que ser entrar en el Ayuntamiento de Alcobendas siendo un revulsivo para una ciudad que tiene todos los mimbres para convertirse en un referente de la zona norte de Madrid

Voz 0867 26:50 me voy a dejar a Alcobendas vamos a la política regional usted siempre ha querido situarse en el centro político un espacio que recuerdo se llegó a disputar con Cristina Cifuentes en declaraciones en el Giro de de su partido hacia la derecha de Pablo Casado a usted le ha descolocado

Voz 0771 27:09 bueno es que yo creo que no nos hemos movido desde hace doce años el mismo momento en el que nacimos en Catalunya defendiendo la Constitución defendiendo la convivencia defendiendo los símbolos que nos unen haciendo frente al nacionalismo ya los populismos no nos hemos movido yo sí que veo que PP pues está todo el rato mirando por el retrovisor a a Vox que el PSOE hace ya meses que se entregó a a los separatistas y a Podemos pero nosotros seguimos defendiendo exactamente lo mismo que nos llevó a ganar las elecciones en Catalunya

Voz 0867 27:38 tentado a unas elecciones no el caso de ciudadanos con las líneas rojas marcadas no en el caso de la Comunidad de Madrid de usted diciendo que no va a gobernar ni va a llegar a ningún acuerdo con Gabilondo no

Voz 0771 27:47 bueno lo que hemos dicho es que lamentablemente el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista de los años noventa el Partido Socialista de Soraya Rodríguez de Celestino Corbacho del propio Joan Mesquida ex director de la Guardia Civil que teníamos

Voz 0867 28:03 el socialista con el que Albert Rivera pacto

Voz 0771 28:06 pues precisamente por eso no no no se parece nada es un Partido Socialista quince coloniza ya siempre siglo XVIII lamentablemente en estos últimos cuatro años la deriva del PSOE en manos de de Sánchez pues le ha llevado a situarse como socio preferente al separatismo entregado a los brazos de Podemos de hecho en el Ayuntamiento de Madrid ha sido más bien una facción de Ahora Madrid que otra cosa y eso pues nos ha obligado a tomar decisiones qué entendemos que salvaguardar nuestra centralidad nuestro proyecto de mayorías en la Comunidad de Madrid y en toda España que no es otro que usted

Voz 0867 28:41 hace Ángel Gabilondo bien si está cuatro años ha hablado muchas veces con él se le parece un peligroso independentista o separatista

Voz 0771 28:48 no yo no digo que sea una independentista pero está sometido a las tesis de Sánchez y desde luego no ha movido ni una

Voz 0867 28:53 pero lo que hay que crear usted no es con con Pedro Sánchez ustedes gobiernan para los madrileños lo quiere gobernar para los madrileños tendrá que diseñar desarrollar políticas para los madrileños y ahí pues lo digo abiertamente Pedro Sánchez pinta más bien poquito

Voz 0771 29:07 los fíjese Pedro Sánchez da colonizado el PSOE madrileño de hecho el número tres sin ir más lejos de del señor Gabilondo es el delegado de Gobierno de Sánchez Madrid El señor Gabilondo votó en contra de rechazar indultos a los presos golpistas que hoy están siendo juzgados no ha levantado nunca la mano ni ha criticado nunca Sánchez por levantar el control financiero de las cuentas en Cataluña no ha dicho absolutamente nada con la con la invasión del espacio de los espacios públicos con lazos amarillos tampoco dijo nada cuando el señor Sánchez purgó al abogado el mundo oval por solicitar el delito de rebelión en lugar del edición Sánchez le fulminó como abogado del Estado tampoco levantó la mano y en señor Gabilondo es decir que se puede se puede ser cómplice del separatismo o por acción u omisión omisión Gabilondo la sido por acción

Voz 7 29:58 vetando esa propuesta la Asamblea de Madrid para

Voz 0771 30:03 que no se indultó a los presos políticos y también por omisión en todas y cada una de las veces que no ha dicho nada en contra de las tesis Sánchez sí defendiendo el separatismo las negociación

Voz 0867 30:14 en el Congreso para que lo de lo de Gabilondo me queda claro pero usted se subió al escenario de Colón junto a Santiago Abascal ahí se sentía usted como también fui

Voz 0771 30:23 el día del Orgullo con Podemos y otros partidos políticos si no es la mía sí porque hay diferentes partidos políticos lo mismo si es parecido simplemente con compartimos algunas cosas es que

Voz 0867 30:37 el partido como Podemos por ejemplo es desaparecía la diferencia entre el orgullo y lo que defiende el partido de Abascal es que algunas de las propuestas de Abascal se sitúan al margen de la ley fija al margen de lo legal Hydro ético muchas de ellas

Voz 0771 30:50 le pongo un ejemplo de cómo ciudadano la preguntar usted se sintió

Voz 0867 30:53 cómodo durante esa mañana con Abascal en el mismo

Voz 0771 30:56 escenario haciéndose la foto con el pero Messi cómodo en tanto en cuanto estaba con doscientos mil españoles que defendían algo tan básico y tan obvio como la convivencia los símbolos el sentido común la exigencia de convocatoria elecciones a Sánchez igual de cómodo que me sentí en en en la semana del orgullo le pongo un ejemplo mire yo en la semana el orgullo cuando íbamos en la pancarta defendiendo la libertad la igualdad para el colectivo LGTB había partidos en esa pancarta eh que cuentan con personas como Mauricio Valiente por ejemplo entre sus filas un señor que es tercer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid y que tiene un póster de Lenin a sus espaldas me siento identificado con este señor en absoluto pero a lo mejor con respecto al colectivo LGTB pues sí que compartimos esa visión de garantizar sus derechos y de seguir trabajando en plano de igualdad pues igual en Colón habrá partidos políticos con los que no coincida muchas cosas pero en defender los símbolos en defender la Constitución y en defender la convivencia entre españoles ahí coincidimos muchos líderes políticos y ciudadanos anónimos que quisieron ir a esa mañana en la Plaza de Colón

Voz 0867 31:57 le pregunto por política municipal un territorio que le ha dado algún quebradero de cabeza ciudadanos Arroyo Molinos va a repetir el actual alcalde

Voz 0771 32:05 si repetirá de hecho ya tiene la confianza de la mayoría de los grupos en el Ayuntamiento a pesar de lo que sucedió con el anterior alcalde y eso significa que al margen de lo que pasará con con el anterior alcalde el proyecto de ciudadanos tenía sentido se habían hecho cosas bien y cuando se presentó esta alternativa donde se presentó Andrés era

Voz 0867 32:24 le parece elegía al alcalde me parece eficientes

Voz 0771 32:26 espalda el resto de formaciones políticas o de la mayoría

Voz 0867 32:29 pero el hombre no tengo qué no no confiar en

Voz 0771 32:31 el de hecho creo que están haciendo las cosas bien en Arroyomolinos y que el Gobierno a pesar de estar en minoría pues está poniendo en marcha proyectos interesantes para los vecinos de remolinos y espero que no revalide su confianza para seguir gobernando cuatro años más

Voz 0867 32:44 cuando de proyectos interesantes un concejal que estuvo en el PSOE con lo cual su sobrino un puesto próximo al Ayuntamiento de psicóloga ese concejal tránsfuga del PSOE para a ir de número tres en la lista de de Ciudadanos por Arroyomolinos porque me parece también normal lo lo parece también de fiesta

Voz 0771 33:03 lo desconozco yo siempre defiendo lo mismo si sí

Voz 0867 33:06 me coloco a su sobrina o de en la zona

Voz 0771 33:09 las dos cosas y si soy pero las cosas si la sobrina por el hecho ese familia no tiene que ser una penalización si es competente y ha pasado todos los trámites oportunos no tiene porqué haber problemas si hay una persona del PSOE que en esta legislatura se siente más cómoda y mejor representada en el proyecto de ciudadanos que en el Partido Socialista pues también bienvenida no es transfuguismo transfuguismo es dejar unas siglas durante la legislatura y pasarte al adversario político pero si decides como han hecho líderes políticos abandonar un barco en el que no crees Ismar de otro proyecto político en unas nuevas elecciones me parece que es legítimo es más me parece que es valiente porque ya no confías en tu siglas decidió dar un paso y Marta otro proyecto que te seduce más

Voz 0867 33:50 es que en Arroyomolinos con todas las investigaciones que ustedes encargaron que se hicieron podemos dar por garantizada la limpieza de todos los procesos que se llevan a cabo en ese ayuntamiento especialmente en materia laboral se lo digo porque aquello parecía durante durante una época suya por cierto lo de Ciudadanos una agencia de colocación bueno nosotros tuvimos que

Voz 0771 34:08 ganar en en Arroyomolinos en minoría hay gobernamos con el Partido Socialista todos los contratos que se han elevado a la Fiscalía porque fuimos nosotros fue el alcalde el que los elevó la Fiscalía todos dependen de la Consejería de Empleo o dependían mejor dicho de la Concejalía de Empleo que estaba en manos del Partido Socialista dicho lo cual creo que sean depurado todas las responsabilidades habidas y por haber y si la Fiscalía detecta alguna irregularidad lo que tiene que hacer yo le animo y apoyo yo siempre al lado de la fiscalía es que actúe hoy por hoy parece que se han hecho las cosas bien y que río Molinos tiene un equipo de gobierno limpia de cualquier sospecha en el caso concreto de ciudadanos dispuesto a seguir gobernando otros cuatro años más

siete de la tarde y treinta y cinco minutos

Voz 7 36:49 cuenta con la SER pase lo que pase

siete de la tarde y treinta y siete minutos

Voz 0867 36:59 Ignacio Aguado hablando de fichajes ustedes han fichado a Bailén para la lista irá de número tres se encargará de los temas de educación han hablado ya ya han visto que van a proponer de cara a la campaña electoral y sobre todo en caso de que ciudadanos gobierne esta comunidad

Voz 0771 37:15 también me gusta la de fichajes fichajes de Florentino

Voz 0867 37:18 pues les hacen casting no en absoluto

Voz 0771 37:20 otros actores damos atraer talento y en este caso estoy muy orgulloso porque a Bailén que fue la impulsora de de casi doscientas treinta mil firmas en favor de la racionalización de deberes escolares en la Comunidad de Madrid pues incorpora proyecto de de Ciudadanos Irene con muchas ideas que tienen que ver con innovación y que tienen que ver con seguir avanzando en los planteamientos educativos de Ciudadanos ya hemos conseguido que las escuelas infantiles públicas de cero a tres años van a ser gratuitas a partir de dos mil diecinueve casi seiscientos millones de euros más desde que Ciudadanos llegó a la Asamblea de Madrid en el sistema educativo madrileño y a partir de la vida de legislatura que viene si soy presidente de la Comunidad de Madrid además extender el bilingüismo a la etapa de cero a tres una etapa que todos los pedagogos coinciden en que es vital a la hora de desarrollar las lenguas ya capacidad lingüística hay que nosotros apostamos por llevarlo también a el bilingüismo hasta hasta tapar

Voz 0867 38:16 una última cuestión usted devolver la tableta de esta famosa de de la Asamblea se la va a quedar clavo funcionales como al final como ha quedado porque bueno la Mesa decidió que finalmente los diputados se quedaron con la tableta usted repite se queda con la misma tableta la devuelve

Voz 0771 38:30 yo la mía no funciona así que quien quiera un regalo poco era reacciona como que

Voz 1826 38:33 después de cuatro años le mucho tute ya no me fundí

Voz 0771 38:36 era pero hoy Si hay que devolverla de bulbo encantada con un lazo porque ha hecho una utilidad ha tenido utilidad enorme de cuatro años me han servido para hacer mi trabajo y además el portátil o sea que fantástico entonces sinceramente al que quiera

Voz 0867 38:49 austero no que no se puedan donar o que no se puedan reutilizar

Voz 0771 38:52 se pueden donar pero eso yo acá a tal

Voz 0867 38:54 mente que era muy complejo reiniciar las cualquier niño de cinco años con una tableta en la mano sabe perfectamente cómo reiniciar una tableta y dejarla con con los con los valores de fan

Voz 0771 39:06 ECA el tema el tema más que se pueda devolver o no que yo estoy de acuerdo devolverlo porque a mí ya no me hace falta es que la tecnología cuando han pasado cuatro años a cualquiera que tenga un teléfono en la mano de de funcionalidad mira de memoria

Voz 0867 39:21 las lo veo

Voz 0771 39:21 ese es suyo de la Asamblea fuertes de la Asamblea pero que tiene ya mucho tute como la Tablet pero es un iPhone eh si todos todos tenemos este modelo no lo de la Asamblea para trabajar día para es una herramienta

Voz 0867 39:32 imprescindible Ignacio Aguado le agradezco mucho que haya venido a este programa una vez más muchas gracias a vosotros por la invitación le cito evidentemente para los debates y para los cara a cara que tenemos aquí cada martes y por supuesto que tenemos también aquí en campaña cuando queráis hasta la próxima asustaba ustedes mañana estamos de vuelta es de las siete y veinte precisamente con nuestro cara a cara político de los martes hasta mañana adiós

lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 2 41:08 Isaías que queda de este lunes que parece que cueste más remontar impusieron otro

Voz 0827 41:12 no poco casa vi yo yo lo estoy es que oyes de esos días no que cuesta remontar el sábado adelantamos obra se nos olvida año tras año pero este es el cambio duro de verdad se ha colado en las twiterías

Voz 37 41:24 sobre el cambio de hora que hemos padecido este fin de semana nos quedamos con este tuit detrás todo está lloviendo en Murcia ha sido cambiar la hay joder se toda la configuración

Voz 0827 41:34 ah pues eso es lo que les ha pasado en Murcia ya atención a esta noticia también sobre el cambio horario de El Mundo Today

Voz 38 41:41 cada español ahorrará ocho millones de euros gracias

Voz 1704 41:43 el cambio de hora el Gobierno va a los españoles que no se gasten todo el dinero de golpe porque cuando la obra vuelva a cambiar los ocho millones de euros volverán a desaparecer muchas ofrece el Papa en un episodio de Salvados Cuarto Milenio asegura que investigará sólo la ponías porque de las imágenes no tienen derecho

Voz 0827 42:01 efectivamente ayer acabamos la semana viendo la entrevista del Papa en Salvados es lo que debió gritar el equipo de Salvados cuando dijeron adelante puede ser posible la entrevista y la entrevista la verdad es que es un Scoop sobresaliente estuvo como tal notable yo creo que el retrato del Papa fue más qué suficiente ya hemos salido además que fue divinamente logró un veintiuno por ciento de ser más de cuatro millones cien mil espectadores de media la emisión más vista desde dormí quince bueno un exitazo el minuto de oro superó los cuatro millones y medio de espectadores y fue el momento

Voz 2 42:41 en el que Jordi Évole le preguntó por los

Voz 0827 42:43 países España por ejemplo que venden armas a quién después la Susa en guerras salvajes y olvidadas

Voz 39 42:50 me da pena ellos te diría no es el único gobierno no tienen derecho a hablar de la paz están fomentando la guerra en nuestro país quién la paja en el propio Arteria es querido mira la vida es las cobra sabía acuerdo nuestro camino será cobran sí luz al Massagué no va a tener en tu casa quiera o no

Voz 0827 43:12 diez esta es de las cosas que habló muy claramente el Papa Francisco y bueno aunque la entrevista era para hablar de la inmigración pues hemos visto como Évole se las arregló para hablar de otras cosas bueno llegó a hablar con un papa argentino de Messi por ejemplo en teoría es un sacrilegio no se puede si lo creo son expresiones es hundió con la pelota en la cancha somos populares expresarse como juega claro que sea gusto pero no Dios yo estoy convencido que siempre de Papa fuera solamente cardenal habría dicho que sí que sí es lugar a dudas bueno de Messi hablador y también muchísima gente sea ocupado hasta arcano

Voz 1704 43:51 qué pasa con esta por el Papa se está preguntando si Messi es Dios yo lo escucho y pienso vaya cuadro Messi no será Vioxx pero a nivel fiscal hace milagros grupo al menos eso es lo que estoy pensando que si es un Dios ahora mismo estoy invocando hay dioses que multiplica los panes y los peces que dimite su porcentaje IRPF sólo a cada uno lo hace a su manera realmente es es lo digo unas cuantas veces Messi no será Dios pero en realidad sale parece porque por mucho que les red en el Mundial no aparece al final no aparecer nunca te dan que les llega hasta la nunca no sé si esto está mal puesto está bien fuera sigo palabras de arcano amén

Voz 0827 44:29 sobre dioses hoy también hemos conocido la muerte del escritor Rafael Sánchez Ferlosio el hombre que tiene un lugar en la historia por una novela de la que él renegaba el Jarama

Voz 5 44:40 ha ofrecido más que una obra completa sabores de siempre lo que se ha escrito al tiempo eso era aborrece pero de de de favorecer un que una hora concreta que no era eh pero aunque uno tenga más razonable un santo al descalificar se es no vale nada conviene dejarse descalificar por los demás

Voz 0827 45:03 sin rechistar sin rechistar pero bueno él sí que rechistar iba cuando se lo echaban en cara pero como puede decir usted que SO Brown realmente lo pueda abastecer y eso es algo que Benjamín Prado pues no le perdona y en cierta ocasión se lo hizo notar yo soy un grandísimo admirador de

Voz 0281 45:23 Rafael Sánchez Ferlosio pero me pasa una cosa es que a mí me parecen dos obras maestras El Jarama Alfanhui que son dos libros de los que él renegaba a todos los detesta los Delta estaba como uno a veces es un imprudente yo una noche lo dije oye igual asumió pero de verdad tú te crees eso que dices cómo puede es decir que son malos unos libros que han marcado la manera de escribir de casi toda la narrativa española contemporánea le dijo muy antipatía

Voz 1715 45:46 digo me dijo bueno imagino que sí lo llevo diciendo veinte años será porque lo pienso

Voz 0827 45:49 si él lo pensaría pero desde luego muchos leían muchísimos libreros librerías han vendido a puñados estos libros

Voz 16 46:03 Rus

Voz 0827 46:05 ni una de ellas se llama Belén ha estado en La Ventana porque ahora ha escrito un libro en el que cuenta cómo cumplió su sueño de abrir una librería y cómo después vivió la pesadilla de tener que cerrarla nos ha hablado del libro sobretodo de su relación su buena relación con los clientes

Voz 40 46:21 yo creo que en Occidente son como como los amigos no que definan buen amigo pues que tu amigo los clientes

Voz 1704 46:27 es distinto como son distintos nuestros amigos y

Voz 40 46:29 y en ninguno se busca una cualidad especial pero hay algo que conecta hay algo que somos testigos lo fue uno de los otro de nuestras vidas en un librero como cualquier empresa necesita clientes muy distintos si es capaz de disfrutar disfrutará precisamente de esa variedad

Voz 0827 46:55 y este fin de semana vivimos una paradoja maravillosa la España es poblada abarrotó la capital Madrid para manifestarse para hablar de su problema es un problema complejo del hemos hablado y en La Ventana con Joaquín Caño que es demógrafo profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona un hombre que cree que más que de la despoblación hay que hablar de las despoblación

Voz 41 47:18 primero porque es un fenómeno de larga de largo recorrido histórico en algunas zonas del país incluso se remonta a la segunda mitad del siglo XIX por ejemplo el Pirineo que tan Iker ha sido siempre un fenómeno consustancial con dureza con dos otros fenómenos la industrialización y la urbanización Madrid desiste porque se ha comido a todo el territorio que les circunda así de claro

Voz 0827 47:44 él lleva muchísimos años estudiando el fenómeno de la despoblación y dice que algunas de ellas son difícilmente reversibles

Voz 41 47:50 la despoblación tiene difícil reversión en algunos casos los hilos servicios es un derecho de todos los españoles a recibir los mismos servicios por lo tanto yo pondría más énfasis en elegir aquellos lugares que son salvables teniendo en cuenta que ahora viene algo más importante que es la segunda ola de despoblación que afecta a poblaciones más grandes estaba hemos entrado en una fase bastante negativa de evolución demográfica

Voz 0827 48:19 es un problema muy complejo y que tiene muchas caras hemos hablado también en el programa con Santiago Aparicio que es presidente de la patronal en Soria de la plataforma Invest in Soria que pretende precisamente eso atraer empresas y proyectos aquella provincia para que haya pueblos que no mueran

Voz 42 48:34 Vimos que es que había una posibilidad de de atraer empresas hacia la provincia de Soria hizo nos pusimos manos a la obra hasta ahora hay insisto visto lo que realmente la la los frutos que da Invest in Spain que de cada cien proyectos suele salir uno o dos proyectos todos nosotros lo hemos visto cinco proyectos tenemos uno ya firmado y uno que ya está ya está en funcionamiento y ahora mismo tenemos cuatro proyectos a punto de firmar la inversión sería una inversión aproximada de unos treinta millones de euros unos unos cincuenta puestos de trabajo

Voz 0827 49:07 y en esa España despoblada hay que viajar desde Soria hasta Teruel y hemos hablado con Manuel Jimeno portavoz de Teruel Existe que ha propuesto esta mañana el derrame el denominado Pacto de Teruel que quiere sobre todo no tanto a hablar de dinero sin hablar de dignidad