La Ventana (02/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:06 el FMI también revisará a la baja su previsión de crecimiento de la economía mundial su directora gerente Christine Lagarde acaba de explicar en Washington que el Brexit o la guerra comercial han seguido restando vigor al crecimiento de la economía que este año será menor del tres coma cinco por ciento previsto por el propio organismo

Voz 2 00:23 en Chuck Berry en enero el FMI proyecta un crecimiento mundial para dos mil diecinueve y dos mil veinte de alrededor del tres coma cinco por ciento más bajo del que hemos visto en los últimos tiempos desde entonces el crecimiento ha seguido perdiendo ímpetu Touch son pongan tú

Voz 1667 00:38 hoy también seguimos a la espera de decisiones en Reino Unido Theresa May estudia con su Gobierno alternativas al bloqueo del Brexit entre ellas la posible convocatoria de elecciones en el Parlamento un grupo de diputados británicos negocian prohibir por ley una salida de la Unión sin ese acuerdo aquí la precampaña avanza hay Soraya Rodríguez está cada vez más cerca de Ciudadanos el ex portavoz socialista va a acudir esta tarde junto a Albert Rivera a un acto del partido naranja sobre la Unión Europea Óscar García buenas tardes

Voz 0313 01:05 sí qué tal buenas tardes Pablo la previsión según fuentes

Voz 1645 01:07 danos es que Rivera anunció la incorporación de Soraya Rodríguez a la lista europea que encabezará Luis Garicano quien también estará en el acto de esta tarde de momento no está confirmado en qué puesto concurría Rodríguez se dio de baja en el PSOE hace algunas semanas por su discrepancia profunda con la decisión de Pedro Sánchez de pactar con el independentismo Fuentes del PSOE aseguran que les produce congoja que alguien que lleva tantos años en el partido que ha sido tanto entre otras cosas secretaria de Estado de Cooperación cambia todo por un puesto en una lista para estas fuentes

Voz 3 01:34 el socialismo también está en el ADN la cadena

Voz 1645 01:37 será tratado de confirmar la información con Soraya Rodríguez pero de momento no ha respondido

Voz 1667 01:41 entre tanto el Partido Nacionalista Vasco negocia su apoyo a los decretos sociales del Gobierno quema

Voz 4 01:47 ya no agota la Diputación Permanente del Congreso

Voz 1667 01:49 los nacionalistas vascos reclaman garantías para los traspasos de competencias pendientes informa desde Vitoria David R

Voz 1402 01:56 si el PNV presión al Gobierno y condiciona su apoyo a que el presidente cumpla distintos compromisos que había adquirido entre otros el traspaso Euskadi de un paquete de ocho materias cuyo acuerdo antes de las elecciones peligra hasta el punto de que el propio lehendakari ha involucrado ya involucrado el presidente Pedro Sánchez al que ha expresado ya directamente su malestar Josu Erkoreka portavoz

Voz 5 02:14 no les ver que el tiempo avanza que los acuerdos no fructifican el no parece advertirse un impulso político suficientemente enérgico como para superar

Voz 6 02:22 los obstáculos el Gobierno insiste en que hay voluntad de aquí

Voz 1402 02:25 todo pero hay que da el toque de atención que espera respuesta con la que el PNV decidirá el sentido de su voto

Voz 1667 02:30 bildu sí ha confirmado su apoyo a esos decretos entre ellos el que incluye las nuevas normas de alquiler o la equiparación de los permisos de paternidad y en Alicante el Ayuntamiento de Rojales ha convocado una concentración silenciosa para las nueve de esta noche como gesto de repulsa al último crimen machista el asesinato ayer de una mujer de treinta y nueve años así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres tres en Canarias

Voz 7 02:56 cadena SER Madrid

Voz 1915 02:59 la Comunidad de Madrid investiga ya al Obispado de Alcalá de Henares por sus terapias para curar la homosexualidad después de que hayan vuelto a salir a la luz practicas denunciadas en el año dos mil doce la sanción puede ir hasta los cuarenta y cinco mil euros por infracción muy grave más madrid y las asociaciones de consumidores Facua y Arco polí del colectivo LGTB y han denunciado estos cursos ante la Consejería el diputado Eduardo Robinho

Voz 8 03:20 Nos parece absolutamente aberrante que un caso como éste haya tenido lugar en el Obispado de Alcalá es un caso de máxima gravedad ex queremos exigir a la Comunidad de Madrid toda la contundencia del mundo no pueden mirar para otro lado

Voz 1915 03:33 el paro apenas bajó en marzo en la Comunidad de Madrid descendió un cero con trece por ciento hasta los trescientos cincuenta y cuatro mil parados sí aumentaron la afiliación a la Seguridad Social en diecisiete mil cotizantes la contratación un siete y medio por ciento Los sindicatos critican la precariedad de los nuevos contratos los indefinidos no llegan al veinte por ciento del total Isabel Vila Vella UGT

Voz 9 03:53 en lo que llevamos de año se han firmado más de medio millón de contratos pero no llegan a dos de cada diez los que son indefinidos y además se tienen que firmar cinco contratos y medio por cada nueva afiliación a la Seguridad a la Seguridad Social Manuela

Voz 1915 04:07 Carmen ha presentado junto a Florentino Pérez la remodelación del Bernabéu las obras presupuestadas en quinientos millones de euros empezarán en mayo cuando termine la temporada futbolística contemplan instalar una cubierta abatible en el estadio La reforma también creará nuevos jardines en los alrededores del campo algo que la alcaldesa de la capital ha agradecido al club blanco

Voz 1410 04:25 es muy bueno el que un equipo que efectivamente genera tanta riqueza tenga también una visión importante que es devolverle parte de esa riqueza de ese patrimonio a la ciudad de Madrid yo quiero decirlo ahora darles las gracias que todas las que todo lo que significa el entorno va a ser a costa del Real Madrid cuando mucho recibimos hay que devolver esa es la manera de expresar esa gran idea de la solidaridad que es una ciudad muchísimas gracias y enhorabuena a todos

Voz 2 04:54 catorce grados en el centro de Madrid

Voz 1667 05:00 es todo tienen más información a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena

Voz 10 05:05 a punto com las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1667 05:08 en la SER cadenas

Voz 7 05:11 servicios informativos

Voz 2 05:26 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes no sé si conocen aquella teoría según la cual todos tenemos un doble en alguna parte del mundo bueno incluso hay quien apunta que no es una sino hasta siete las personas de las que seríamos teoría practicamente con una fotocopia no no entrar los detalles ahora en detalles científicos que la avale no la desmientan pero esa teoría existe y lo que es seguro es que supone entre otras cosas un magnífico punto de partida para contar una historia para escribir una novela sí porque tener un doble bueno permite muchas cosas permite Un juego de espejos una mezcla de realidades Hyun si me apuran un disfrute de la de la impostura que puede ser muy divertido muy serio o las dos cosas a la vez como es el caso el caso que nos ocupa esta tarde hoy presentamos en La Ventana un libro escrito no sé si a cuatro manos a dos mentes por un padre y una hija hombre el padre Isaac Rosa es escritor muy conocido además es un gran cronista a mi juicio de la España miedos hay cabreada es de alguna forma un activista también un gran retratista de la vida y sus dificultades en este siglo de la de la precariedad todo esa ayuda sin duda pero lo más notable es que esta vez ha compartido la experiencia de escribir la novela con su hija de catorce años con Olivia les ha salido un paseo muy interesante y muy entretenido además por los territorios de la adolescencia los dudas su acoso escolar sus diálogos digitales la amistad la lealtad con la curiosidad infinita la timidez los primeros cosquilleo el amor el deseo la novela se titula W por el nombre de las dos protagonistas que son Valeria de Valentina hoy que celebramos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil me permito recomendarle por tres razones primero porque cualquier día de acceso a la lectura me parece muy muy saludable segundo porque en las páginas de W muchos lectores y lectoras de esa

Voz 1362 07:19 la edad

Voz 0313 07:20 se van a reconocer tercero porque los más jóvenes van a descubrir si es que no lo conocen algo que pervive en el paisaje sentimental de varias generaciones que son algunas canciones de los Rolling Stones bienvenidos a La Ventana

Voz 12 07:34 un a

Voz 13 07:35 eh

Voz 7 08:04 así eh todo a eh allí fui eh

Voz 0313 10:25 Isaac Rosa Olivia Rosa buenas tardes bienvenidos a La Ventana consta dice de las tardes Olivia buenas tardes deja los auriculares hace falta te vas a escuchar cómo estás qué tal habéis montado caballos salvajes a una vez agotado ya no tú tampoco es tengo alguno el año en My de algunos caballos echarle la mano alivia que quiero que nos cuenta un poquito su su parte de protagonismo en esta historia no sé si a cuatro manos a dos mentes reseco a sería la definición más más precisa de W

Voz 6 10:53 sí yo creo que me gusta mucho esa expresión de que entre los dos hacemos un cerebro yo creo que en este caso entre las dos hacíamos un cerebro a cerebro necesario para escribir esta historia que seguramente necesitaba un escritor pero necesitaba también una mirada mucho más cercana a lo que son hoy los adolescentes

Voz 0313 11:10 hoy Olivia Isaac cuentan el antes de empezar a meterse de lleno en la historia que siempre se había preguntado que qué libros te gustaría y bueno a lo mejor también escribirlo no cómo fue ese proceso de decidir de invitarte a participar en la elaboración de la novela como fue cuenta

Voz 0268 11:26 pues me contó la idea me pareció bien a la primera sí sí y luego yo lo que aporta era cómo diseñar un poco de cada protagonista con las cosas también que me pueden gustar a mí o a la gente de mi edad y también proponer ideas en conjunto

Voz 0313 11:47 la que Roberto Isaías como todas las tardes y hoy tomamos café con Luz Sánchez Mellado para disipar todos es la nota en la conversación al use la puesto una sonrisa escuchara como arrancaba hablar Olivia verdad

Voz 1362 11:58 sí porque bueno en realidad estoy viendo a mis retoños también no todos hemos pasado por esa edad unos nos hace más tiempo que otros pero la mirada que tiene Olivia pues es fácil de reconocer

Voz 0313 12:12 es una mirada en la que te has inspirado en en historias que conocías que que has vivido más o menos de cerca o no hacía falta las de las de las de la novela claro a Valeria Valentina Simón pobre hablaremos más adelante pero bueno pobre porque pobre bueno es otro tampoco hay que destapar mucho no no es como todo

Voz 0268 12:35 estado pero un poco como inspirándose en cuando a esta edad en algún modo

Voz 1362 12:42 me gustaría tener otra persona igual que tú para las cosas que te cuesta

Voz 0268 12:46 más y eso

Voz 4 12:48 para experimentar y para superar la timidez y los miedo el nada a Melilla oye tú eres muy lector a poco lectora bastante lectora ahora mismo no tanto pero aquella era muy lector y que has leído así eres de literatura fantástica Harry Potter se deriva

Voz 0268 13:06 no me gusta lo veré como de la vida normal de la vida

Voz 4 13:11 real que es más Diwali la vida real es más difícil leer o escribir para escribir escribir supone sí que no eres tan lector ahora dices porque sí

Voz 0268 13:23 dedico más tiempo otras cosas que no son leer

Voz 4 13:26 pero estudiar vivir

Voz 1362 13:29 creo que la vida en un momento determinado se pone muy interesante fuera no como para encerrarse a leer un libro o qué te ha pasado

Voz 0313 13:35 no que lo voy dejando pero cuando me acuerdo vuelvo a coger un libro agobiado por el disparate que tenéis aquí no me hable no desde tu desde tu perspectiva de ese tu mirada y la experiencia la aventura como ha sido como resultado es es muy entretenida es muy interesante porque además tiene

Voz 1362 13:58 tiene Chinchilla tiene

Voz 0313 14:00 pinceladas de Bono de realidades y de problemas que nos han afectado a todos como adolescentes y que hoy tienen particularidades pero que son las historias de toda la vida del señor creo que es también una novela para adultos no sólo para público juvenil pero me gustaría saber cómo ha sido tu tu vivencia de todo esto

Voz 6 14:17 bueno pues esto inicialmente era casi un proyecto de uso interno de consumo interno familiar yo tenía muchas ganas escribir algo para lectores jóvenes había escrito ya un par de guiones de cómic que son para todos los públicos pero especialmente para para esos lectores más jóvenes soy asiduo de institutos desde hace años en encuentros con estudiantes sería ganas de escribir algo para para esos lectores

Voz 0313 14:40 o mejor dicho algo también para eso

Voz 6 14:41 lectores porque es esa idea de que eso es literatura sólo para jóvenes no él literatura también para jóvenes no que es lo que lo que se suele decir y esas ganas que yo tenía se sumaban a ese digamos esa intención más personal más familiar de querer hacer algo con mi hija de querer hacer algo con Olivia en un momento en el que ella estaba entrando en la adolescencia que como sabéis los que tenéis hijos adolescentes pues una edad en la que de repente ya la comunicación no estamos

Voz 0313 15:06 Sacyl hay que buscar entrar otras vías ABC otras extra

Voz 6 15:08 Mejías para para entender te para comunicarte y hacer algo juntos en una buena forma también estaba entrando en una edad en la que como ya he dicho era muy lectora de niña de pronto le pasa a todos los jóvenes no que llegan yo creo que ahora mismo es seguramente se cruza Instituto la llegaba el instituto en la que como ha dicho muy bien luz de repente te abre el mundo y hay otros intereses y hay otras cosas en la vida ahí está el grupo están los demás está por supuesto la tecnología no vamos a hablar claro la literatura de repente queda un poco en segundo plano parece que

Voz 0313 15:39 está demostrado que todos pasan un bache

Voz 6 15:41 luego se que vuelve si yo me yo estoy muy tranquilo que yo no no no lo dramatizado de pensar quién no te conozca no sólo por por las novelas que has escrito sino por los artículos uno

Voz 0313 15:51 sepa estar a bien recordarles que si uno repasa un poco tu obra cada libro responde responde una pregunta no porque tenemos miedo que porque no queremos mal que por qué en España estando las cosas como están no estamos montando en Fos tocados por tres a que pregunta respondería esta novela si es que hay una pregunta

Voz 4 16:08 claro

Voz 0313 16:09 pues pues respondió a la pregunta más más

Voz 6 16:11 el excedente que hay que es la de quién soy yo creo que esa es la pregunta por eso cuando cuando empezamos a pensar esta historia decidimos utilizar un tema tan clásico como es el doble dedicado tantas novelas tantas películas viene de los cuentos tradicionales del folclore el doble siempre pone en juego una serie de preguntas que tienen que ver con la identidad que tienen que ver con el con el lugar de uno en el mundo que tiene que ver con ese deseo de dejar de ser tú mismo de vivir otras vidas que tiene que ver también con el miedo a que te suplanta en la que te que te quedes fuera que alguien ocupe su lugar yo creo que esas son preguntas miedos deseos muy propios de la adolescencia perfectamente no y entonces el precisamente y queríamos llevarlo a ese terreno al de esa edad en la que uno deja la niñez entra en el mundo adulto tienen muchas dudas tiene muchos miedos pero también tiene muchas muchos deseos muchas ilusiones

Voz 0313 17:01 Bolivia me imagino que tu padre te habrá venido ya de lo plasta es que somos los periodistas preguntando siempre lo mismo pero algo que te van a plantear a menudo cuando te entrevistan para esta novela es si dura más de Valero Valentina que que cuánto hay más cada uno de ninguna au si hay algo realmente Aires

Voz 0268 17:17 eh yo como que la

Voz 0313 17:20 ese es un clásico también un poco a las del periodo en Mérida no me parezco mucho a ningún hombre la suma de las dos eligiendo lo lo mejor lo más posible estaría nada mal una persona con principios pero segura una persona leal pero compás con capacidad de cabrear se cuando las cosas no les gustan la suma de los dos sería un retrato robot perfecto pero eso no es fácil ya te lo digo

Voz 1362 17:46 se habla Valeria que estoy vamos en tengo aquí una adolescente Florin en deseos de preguntarle cosas porque como las mías no me contestan pues igual qué va tomando ajena lo hacía no han salido todavía no han salido la de diecisiete estábamos por qué Isaac esto no ha hecho más que empezar lo sabes sabes me gusta de Salzburgo tú sigas les ha propuesto escribir un libro no bueno de hecho no leen nada mío vamos bajo bajo torturas me me me estoy acordando de un artículo de Javier Bosma que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba que publicó en El País Semanal IRI la gente decía esto lo van a leer tus hijos dice si de algo estoy seguro es de que no lo van a mis hijos a mi me pasa un poco lo mismo entonces me siento hoy libre a la hora de escribir y yo quería preguntarte Olivia siempre se dice que los padres sufrimos muchísimo con los hijos adolescentes porque senos pan o porque parece que se nos van yo quería preguntarte si tú notaste cuál no empezaste a ser otra otra persona siendo siendo la misma la misma Olivia llano Heras Olivia niña lo notaste de alguna manera si crees que ese proceso es doloroso es ilusionante como de esta cómo estás llevando este este tránsito

Voz 0313 18:58 puedes acoger a tu derecho

Voz 16 19:00 pues que si lo gaste un tránsito para ella contestó que sí que voy cambiando

Voz 0268 19:06 no pero tampoco notó mucho cambio porque la relación con mi familia es bueno entonces

Voz 1362 19:13 pues un poco igual que antes pero te enteraste siempre se habla del verano del cambio del colegio al instituto no sé si si si hubo un momento en el en el que bueno pues el el cambio de ambiente empezaste anotar que ya que ya no eras una niña o ya notan niña

Voz 0268 19:27 sí un poco sí pero en el buen sentido tamil

Voz 4 19:31 claro por supuesto Fisac escritor maduro que de repente revisita la adolescencia pero con los ojos de su hija

Voz 3 19:40 descentre qué diferencias o qué coincidencias de entre su adolescencia y la de su hija

Voz 6 19:46 bueno me preguntabais antes a ella ella era más Valerio Valentina yo diría que yo era muy Valeria de mi adolescencia damos Valeria no yo yo cuando me planteaba escribir algo para para adolescentes

Voz 0313 19:56 o dirigido especialmente para adolescentes

Voz 6 19:58 Torres más jóvenes uno uno siempre piensa que que se acuerda muy bien de su adolescencia es cierto que que a diferencia de la infancia de la que no tenemos recuerdo que tenemos una memoria de segunda mano que nos cuentan de fotos de Historia pero de la adolescencia yo creo que todos tenemos el recuerdo ya de esa conciencia de uno mismo de ese lugar en el mundo que uno va buscando de esa ilusión y ese sufrimiento también que es verdad que la adolescencia también hay pero claro no es lo mismo acordarse de tu adolescencia de hace treinta años que que pensar en la adolescencia de hoy en la que hay constantes por supuesto que van a asistir siempre pero también hay muchos cambios también hay muchas cosas nueva entonces a mí eso es lo que sobre todo ha aportado Libia el entender qué pasa hoy por la cabeza de los adolescentes esa esa esas duda esas inquietudes esos deseos esos miedos que forma toman hoy no oí yo creo que sólo lo portaba ya había

Voz 4 20:44 eh

Voz 0313 20:44 os habéis encontrado alguno de los que estamos aquí uno dos tres cuatro cinco seis delante del micrófono con una persona que digas cómo me parezco o cómo se parece os habéis encontrado con una selección en fin parecida a la que le ocurre a Valeria

Voz 6 20:58 yo no sé si contarlo porque es un poco un doble doble con el que me han confundido de hecho crece ahora te lo voy a decir me va a mirar así porque con Antonio Carmona pero bueno esto no porque no digas otra vez o sea yo que no era fundido sí si me quito la barba yo me quito unos años menos porque yo creo que él que yo estoy envejeciendo peor que él me han confundido en público en varios momentos con él alcalde de Cádiz con Kitchen

Voz 0313 21:24 sí es verdad

Voz 6 21:25 no pero me han me han confundido no voy a decir quién me he confundido porque era una persona digamos pública que me confundió hoy mantuvo una inicio de conversación dando por hecho alguna persona que me conocía realmente dando por hecho que yo al alcalde de Cádiz y que estaba en un lugar en el que no se esperaba el alcalde

Voz 0313 21:40 a intercambiar iba y en redes sociales por ejemplo probando ya cuando no

Voz 6 21:46 discurso cuando publico un artículo en el diario punto y sí sí cuando lo ponen en redes sociales en Peñalba foto no falta nunca el comentario de alguien diciendo en vez de escribir esas cosa dedica te a cuidar la ciudad de Cádiz yo no le pasa también se aquí chino confunden conmigo alguna vez pero pero a mí me han confundido con Kitchen varias veces no entonces eso es lo más parecido a un doble que tengo en la vía

Voz 0313 22:06 tú no te has encontrado todavía con nadie que diga Wiggins o que alguien dijera no encontraban para tu prima no esto no no ha pasado

Voz 4 22:13 no no nunca te has dicho mira la hija de Titi

Voz 0313 22:17 sin embargo es verdad que lo de lo del juego de los dobles en en literatura es un es un clásico porque luego está además la figura del narrador hoy estamos hablando de W vamos a ver cómo empieza la novela no

Voz 17 22:27 on no

Voz 18 22:30 hay nadie como tú no he conocido nunca nadie igual eres irrepetible un ejemplar único cuando te hicieron rompieron moldes bla bla bla bla bla no te creas nada de eso

Voz 4 22:43 los típicos piropos que las mil veces en

Voz 18 22:46 tu vida tus padres tu pareja tu mejor amiga cualquiera que quiera regalarte el olvido o levantarte el ánimo cuando tenga un mal día nadie como tú irrepetible ejemplar único rompieron el molde ni caso Blabla hablar de la verdad que no hay nadie como tú claro que si no te pienses que eres tan especial no eres irrepetible ni un ejemplar único sino es encontrado nunca nadie igual sigue buscando no rompieron el molde cuando naciste queda lo usaron para hacer más como tú no digo similares iguales cómodos huevos cómodos hojas de un mismo árbol como dos gotas de agua como todos lo que sea

Voz 19 23:31 podríamos en este lugar en estos puntos suspensivos

Voz 0313 23:34 estos dos gotas de agua dos huevos alguna que más pondríamos hay que otra que otro elemento de comparación se os ocurre que podría poner

Voz 6 23:42 no se me ocurre ya como Isabel Rosa ahí Ichi pero es que no puedo pensar sobremesa lo dicho oye exacto

Voz 0313 23:49 que tienes mantienen un contacto tan tan constante con con con chavales que tienen la dada de de Olivia no

Voz 20 23:55 eh Len tampoco

Voz 0313 23:58 como a veces decimos eso queremos au pensamos au o tú tienes otra percepción de la Real

Voz 6 24:03 no yo yo creo que no yo creo que todos tendemos al catastrofismo cuando hablamos de los adolescentes y además parece que siempre lo estamos comparando con una ayer como una especie de pasado una edad de oro en la que la que todo era mejor que los adolescentes lo más los niños jugaban en la calle lo Estopa te saben a tomate creo estamos siempre con esa nostalgia de un tiempo pasado perdida bueno yo creo que frente a ese lugar común de que el adolescente hoy menos yo me preguntaría menos que quién sea menos que los adultos no lo creo yo de hecho creo que lo bastante más que lo adulto a lo mejor no le lo que queremos es lo que esperamos también en otros en otros formatos pero yo lo digo también desde mi experiencia como decía antes en encuentros inmisericorde secundaria de bachillerato yo creo que leen y leen bastante

Voz 0313 24:45 yo no estaba repartido que hay tenemos una brecha también tanto jóvenes como adultos hay gente que le queremos mucho y otra que no Elena claro sea no hay no hay por ahí de la misma familia además y si en la misma la misma familia misma familia Ia han mamado

Voz 1362 24:59 lo mismo han tenido la misma educación han tenido los mismos libros en en acceso a la biblioteca familiar o no unos al lector

Voz 4 25:05 y otro no

Voz 1362 25:06 tiendo a pensar que que no sé si es que hay un gen o una costumbre o hay un gusto un talante personal y no lo sé a mí me me llama la atención lo que dices Isaac del contacto con con adolescentes con tú lo tienes en casa obviamente va va creciendo pero también estas institutos y demás cuando hablas de la brecha generacional yo creo que eso a una viéndola en el caso de una hija más el sentido de que bueno los conflictos van a estar sí o no hay personas que pierden ese contacto entonces ahí sí que el el la misma es más insalvable el otro día me contaba Almodóvar que si él tuviera que hacer una película sobre él millennials au sobre adolescentes tendría que investigar el asunto como si estuviera investigando la Edad Media que ha perdido absolutamente el contacto con adolescentes no entonces aún con mucho conflicto que tengamos Olivia imagino no se dice es que claro evidentemente está tu papá delante y no vas a decir nos conflictos que tienes pero conflictos me refiero desacuerdos de inevitablemente la la la vida consiste muchas veces en en superar es hoy en matar al padre en el sentido figurado eh tú crees que tus amigos tienen una relación con sus padres parecida a la tuya o se quejan de incomunicación pollo todos

Voz 0268 26:16 pues hay amigos míos que tiene muy buena relación pero también me di cuenta de que gente que que sus padres son como desconocidos y que y que en eso pues me siendo un poco mal por ellos también que escribí un libro juntos también te ayuda a junto al temas

Voz 0313 26:38 oye desde que has escrito una novela de te miran o andas distinto por el Instituto o hay o ha habido un cambio de decir adscrito ahora va por ahí o todavía no se ha producido tres días

Voz 4 26:49 es tan contentos pero pero no ya verás cuando te llegan los derechos de autor que todo el mundo te pedirá

Voz 0313 26:54 para no decir bytes no derechos les

Voz 6 26:57 ahora a partir de este viernes que aprovechó el minuto publicitario porque vamos presentarlo en Madrid todas sus amigas y amigos del instituto lo presentamos este viernes en Madrid en la librería Alberti a las seis de la tarde entonces a partir de ese momento base cuando Libia va a tener que mandar de otra manera por los pasillos distinto

Voz 0313 27:11 eso eso eso son palabras mayores Caritas Bolivia de mi gracias a los dos de verdad muchas gracias mucha suerte que lo tengamos cómo empezamos con canciones de los Rolling

Voz 12 27:28 eh eh

Voz 0268 27:30 yo no

Voz 12 27:32 sí

Voz 21 28:16 cuando empezó el temporal llamaste para saber cuánto iba a durar cuando tuviste los primeros desperfectos llamaste a los bomberos pero cuando todo vuelve a la calma y no tienes seguro de hogar dime a quién diurnas evite los llamando el dinero directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com un acompañaran quitar

Voz 22 28:41 soy Gabriel de Glass ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas

Voz 4 28:45 te regalamos un juego de escobillas Bosch

Voz 22 28:47 como gratis

Voz 23 28:50 Carlas repara pide cita

Voz 24 28:52 las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones

Voz 0821 28:55 el punto es

Voz 22 28:57 descuidar T tener algún seguro por el que pagó de más mutuas de traer tela mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 25 29:05 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos

Voz 26 29:08 precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 2 29:17 vive la primavera ahora todas las gafas graduadas tiene el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo parte cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira y regala sólo embistió la consulta condiciones

Voz 27 29:36 la idea La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 2 29:50 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 27 29:56 vamos que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 28 30:07 esta ardieron de lunes a viernes a partir de las once y media

Voz 2 30:10 ya una hora menos en Canarias

Voz 28 30:12 quiero buena noche bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 2 30:17 síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capello cada sueño cocina tren tren desayuno coches teléfono teléfono

Voz 29 30:33 las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes y el nuestro

Voz 2 30:47 la aplicación móvil cadenaser de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la moverla los tocó esto el tapiz

Voz 6 30:59 aunque no estábamos trata esta gente aquí pero esta pena

Voz 2 31:03 sí que lo es también en Cadena Ser punto com Il nuestra el susto no radio Cadena SER

Voz 30 31:10 son los domingos de bulto del pueblo con la paz impuesta desafiante veintiocho

Voz 31 31:16 desde el conductor del sesenta al salir del colegio Plaza Elíptica Usera con sus cinco paradas son impresionar es la tarde del sábado con la pita estaba debajo de los mil euros calculando los puntos

Voz 32 31:32 tú te lo espera

Voz 33 31:34 no

Voz 7 31:38 este Baltar se este sonando

Voz 2 31:43 negro Alonso queridos Valiño Márquez Mireia Belmonte renovarán venir a ver si su equipo pendiente de si ganas es mucho más que deporte

Voz 33 31:58 hasta solo

Voz 2 32:02 el Deportivo el dedo

Voz 34 32:03 en la Cadena Ser

Voz 22 32:08 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 2 32:12 Argelia José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros el mundo nos explica solo

Voz 22 32:25 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo Hoy por hoy cadena SER cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 2 32:41 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 32:44 son las cuatro y treinta y dos minutos de la tarde las tres y treinta y dos en Canarias tenemos noticia de última hora noticia relacionada con la querella que en su día presentó la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat contra Quim Torra que ha pasado Aitor Álvarez buenas tardes

Voz 10 32:57 las tardes Carles pues que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite esta querella interpuesta por la Fiscalía por desobediencia y designa como instructor al juez Carlos Ramos Rubio Él se encargará de decidir si llama o no a declarar al presiden Torra para dar explicaciones en función pues de la investigación previa que haga sobre el caso el Tribunal eso sí deja claro que la presente

Voz 1362 33:16 no no asumen y da por supuestas en absoluto todo

Voz 10 33:18 así cada una de las valoraciones fáctica jurídicas que se contienen en esta querella de la Fiscalía que recordemos que consideraba que Torra intentó burlar las órdenes de la Junta Electoral Central por lo tanto consideraba que el cambio de pancarta en la sede de la Generalitat si os acordáis cambió aquel lazo amarillo por uno blanco con una franja roja pues bien consideraba que este cambio pues no puede entenderse o valorarse ni tan siquiera como un intento de cumplimiento formal sino como una burla de la orden de la Junta Electoral Central ahora este juez tendrá que ver pues eh decidir si finalmente lo imputan lo cita a declarar que hace con con este caso pero de momento lo que sí que ha decidido el Tribunal es un primer paso que es admitirla a trámite y por lo tanto llegue a los tribunales esta querella

Voz 0313 34:04 la política de gestos y de símbolos que llega efectivamente a la justicia un abrazo

Voz 10 34:08 gracias hasta luego

Voz 1 34:13 cuando por fin les regalas a tu hijo la batería completa con su bombo su caja

Voz 0821 34:17 esos platillos está pensando con los pies

Voz 35 34:21 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 0821 34:33 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya

Voz 36 34:35 sí eso ayer robaron a los de enfrente y no tenía la alarma está bien sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 37 34:44 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Wert llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 34:57 el humo eh

Voz 39 35:16 la cita

Voz 12 35:29 eh

Voz 39 35:45 eh

Voz 0313 36:08 no sé si este es el mejor momento para digerir en condiciones aceptable

Voz 0821 36:11 es insensatas humanitarios

Voz 0313 36:14 todo lo que supone el reto de la emigración no sé si es un mal momento por el avance en toda Europa España incluida de los discursos racistas y xenófobos si ese descaro ese sin complejos que proclaman algunos puede servir para lo contrario como detonante para hacer las cosas de otra forma para hacerlas mejor yo no lo sé de lo que sí estoy bastante seguro desde que las ideas que merecen la pena intentan derribar prejuicios que intentan eliminar mitos también que intenta mejorar la vida de las personas en definitiva esas ideas esos proyectos tiene que ser compartidos hoy quiero hablarles de Hatay pero los detalles lo voy a dar los dio los Bandar Isabel León compañera de Radio Bilbao que ha estado en Senegal donde el primer objetivo es explicar a los jóvenes que Europa no es ahora mismo precisamente Eldorado

Voz 40 37:00 Spain suba mi que

Voz 0821 37:04 es la presidenta de la Asociación de Mujeres para el Desarrollo en Dakar

Voz 0277 37:10 viste la inmigración clandestina es nuestro día a día conozco el caso de una madre de la asociación que ha perdido a mi hijo así yo track cuyo hijo está en España pero sin recato

Voz 2 37:21 sin trabajo

Voz 0277 37:23 no vale la pena ir no así ya estamos trabajando para que se sepa que Europa no es el paraíso que el trabajo aquí es rentable innecesario para todos como él

Voz 0821 37:34 ya hay políticos locales que también nos han reconocido

Voz 41 37:37 después de que se vayan en vías seguras coger lo bueno de allí volver colaborar con la gente del pueblo y a ser el desarrollo comunitario que ellos quieren siempre es difícil y duro cuando llega esta noticia y más en mezclar con el director de sorpresa porque ese es un álbum es alguien tu familia que salió desde las ONG de Senegal insiste

Voz 2 37:58 el futuro dentro del futuro la ocasión

Voz 42 38:00 yo estoy hablando castellano que no soy español Dinara habrá hablar otros idiomas que la gente por el aprender para el futuro para llevar el país esto lo más

Voz 0821 38:11 por tanto todos ellos son senegaleses todos tienen a alguien cerca en sus propias familias en su entorno en sus casas que ha partido en un cayuco en el mejor de los casos ha llegado yo tengo un hermano que que se ha cogido el barco

Voz 43 38:23 pese a España si ahora está en está viviendo ahora en

Voz 0821 38:28 Barcelona tiene hablas Hadi vecino de Gandia tiene poco más de veinte años acaba de llegar al municipio vizcaíno de Berango dentro del proyecto de intercambio que por segundo año Hatay con la colaboración de la Diputación de Vizcaya realiza viaje legal viaje formal sin mitos de por medio puedo decir que he aprendido mogollón de cosas nuevas palabras nuevas experiencias intercambios nuevos Hadi me está terminando el bachillerato quiere estudiar relaciones internacionales desarrollar proyectos engañó

Voz 4 38:57 sí sí quiero volver a esa ley como él fatuo

Voz 0821 38:59 de de la radio que Hatay ha puesto en marcha

Voz 43 39:02 yo la la pupila yo soy Bea de humo es dice que Andy Él es una comunidad muy variada pero lo más quería son mujeres jóvenes dice que la radio es un proyecto de desarrollo comunitario que ha puesto en marcha gracias a Hatay Dios y que pretende crear lazos y la incomunicación entre todas las comunidades que haga con minutos

Voz 0821 39:25 Nos hace de traductora en una pereza Ros pide a su enlace en Vizcaya colaboradora de Hatay que nos recordaba detalle importante

Voz 43 39:32 lo más bonito me parecía que cuando el equipo de Grandio él volvió hagan dio el hicimos una evaluación del proyecto sentí que que sentían ese orgullo de Gandía no no era

Voz 1362 39:42 ya no era un pueblo que estaba esperando a que las

Voz 43 39:45 te viniera ahí esperando a ir simplemente era un pueblo que que vieron aquí que que genera muchísima expectación que que la gente tenía curiosidad que tenía ganas de conocer sus proyectos que incluso envidiaba muchas cosas de las que hacían allí

Voz 0821 39:58 lo es nos decía porque son las iniciativas locales las que se implementan allí las que garantizan su futuro y que quienes vengan conozcan de forma digna Europa una vez vista será ya su decisión quedarse o regresar

Voz 44 40:11 puede moderno

Voz 0313 40:17 este proyecto de Hatay como todos tuvo tuvo un promotor tuvo un alma máter que se llama Mamadou día del año dos mil seis

Voz 6 40:24 tenía sólo veintidós años en una travesía

Voz 0313 40:26 sí ha como tantos otros desde su pueblo desde cambió el para llegar a España llegó a la isla de La Gomera termina de Murcia y recordó toda su odisea en un primer libro luego vendría otro ese primero eso titulaba tres mil cincuenta y dos persiguiendo un sueño el número menos kilómetros que había tenido que a recorrer para llegar hasta hasta nuestro país sin embargo mamado dos mil trece decidió hacer algo muy importante regresar a su tierra y canalizar todo lo que había aprendido lo que teníais su energía a convencer a la Juventus senegalesa de que un futuro es posible en en su país luego viene el segundo libro en en dos mil quince a las quince en el que reflexiona a partir de eso experiencia personal sobre el racismo que que padecen a veces dos extranjeros en en España del potencial de una sociedad diversa y lo hemos invitado asomarse a la ventana Mamadou buenas tardes muy buena tal como estas

Voz 3 41:14 muy bien yo lo primero para situarnos un poco Gan

Voz 0313 41:16 Lloll exactamente dónde está con respecto a Dakar por ejemplo

Voz 3 41:19 está en el norte en la región de San Luis

Voz 0313 41:22 a cuántos kilómetros unos doscientos sesenta

Voz 3 41:24 kilómetro y la gente vive de de que de la

Voz 0313 41:27 de la pesca básicamente de de de la agricultura

Voz 3 41:31 cañones es un pueblo antiguo nuestros antepasados vivían de la pesca ida la escritura hasta la llegada de de en los mil ochocientos de los franceses que por allí entre entraron empezó su proyecto de colonización empezaron porque Gainza donde está el primer faro que pusieron los franceses para poder asentarse en el continente

Voz 0313 41:53 la gente que vive en tu pueblo sigue teniendo muchas ganas de embarcarse y tratar de llegar como sea a Europa o ha bajado un poquito esa intensidad

Voz 3 42:01 eh a ver digamos que eso es esta es es es una cosa que a lo mejor no se explican muchas veces la gente quiere vivir están quieren vivir allí claro son felices allí lo que pasa es que claro Mi pueblo es un pueblo que siempre ha vivido de la pesca qué ha pasado a la pesca en Senegal durante muchos años ha sido de manera tradicional la pesca tradicional de la gente faenaba en la orilla hasta que los barcos industriales europeos en gran parte vas barcos españoles empezaron a limpiar el fondo marítimo senegalés y esto de alguna manera empujan a los pescadores ahí ir cada vez hacia el fondo del mar para poder buscar esos esos peces entonces era allí claro la gente ya empezar a tener la idea de inmigrar de emigrar hacia el norte para poder ir al encuentro de los pescado emigra hacia el sur para poder también ir al encuentro de los de los peces y allí nace el fenómeno de inmigración pero no es un pueblo que siempre ha dependido de la migración no es un pueblo que que siempre ha vivido su propio recurso hasta que ya por por injusticia tuvieron que emigrar yo estuve hace trece años

Voz 0313 43:21 en Senegal haciendo un programa de radio con Nicolás Castellano con otros compañeros de de aquí de la SER era el momento más potente de del del tráfico de cayucos embarcaba muchísima gente y ahora me imagino que es un poquito menor la intensidad o al menos las cifras lo dicen que alternativas habéis encontrado sea tú qué hiciste la travesía por ejemplo cómo convences a un chaval de tu pueblo de que no merece la pena que se embarca

Voz 3 43:45 ah yo primero sea muchas veces lo veo en en la noticia de aquí en algunos sitios como invitado y tal o entrevista que me han hecho que dice mamado convencer a los jóvenes africanos para que no vayan a Europa sinceramente esto no es mi rol yo lo intentó convencer a nadie yo lo que intento es compartir la vida que he vivido en Europa lo que intento es compartir la realidad que este proceso de viaje pero desarrollo personal mandado decir que encontrar un gran proyecto en ese humor es humanización en Europa es decirle mira esto y esto insiste en Europa

Voz 0313 44:22 si tú decides claro decidir

Voz 3 44:25 claro porque ahí ya entramos en intentar frenar el proyecto de desarrollo humano que esta en el viaje el viaje es un derecho las personas tienen derecho en viaja en mi casa viven españoles que nos han encontrado a gusto en España es han ido a Senegal han han encontrado a gusto allí Isaac ha Mi hermano vive aquí en Madrid está Augusto aquí entonces pues esto intentar fomentarlo para que la gente necesita dónde vivir cuando cómodo vivir pero no frenar el proyecto no violar los derechos humano para decir que unos tienen derecho de viajar

Voz 0313 45:03 el no cómo te va la vida te iba a modo cómo te ha ido estos años en España hablar ha habido momentos de todo me imagino cómo te va hora la vida

Voz 3 45:11 señal la vida me va genial estoy super feliz de haber regresado a mi país estoy súper feliz de haber creado un espacio universal donde ahora mismo crece personas de distintos rincones del mundo donde cara uno intenta aprender del otro donde entre todos intentamos luchar contra el nuestros propios prejuicios porque los tenemos y luego luchar contra los prejuicios que el sistema no impone

Voz 0313 45:40 tú vives un poco a caballo de los dos países va Si bien es como si te pasas un tiempo aquí un tiempo John tiempo hay en Senegal

Voz 3 45:45 esto estoy más bien asentado en Senegal pero sigo sigo viajando porque era necesario

Voz 1362 45:52 Luz siempre se se habla de lo que comentabas no que la gente no salga de allí en este hace ya trece años yo no sé si en este tiempo hace trece años había la globalización cotidiana personal que existe hoy en día donde todo el mundo puede ver al resto del mundo o la imagen que el resto el mundo quiere transmitir en su propio teléfono móvil o su propia vamos su propia aldea la aldea global no hablo has de que de que no se tiene o no es preciso idealizar Europa para para ir venir que está el derecho del viaje pero esa conciencia de lo que les espera frena la gente todavía hoy o no

Voz 3 46:32 hay dos cosas una es la conciencia de lo que les espera aquí pero a ver cuando ahora mismo un español decida irse a Inglaterra para probar vida

Voz 0313 46:43 sí sí

Voz 3 46:44 es consciente de lo que le espera allí pero tiene el derecho por ejemplo ir vivir es decir ostra yo no estoy preparada para inglés o yo en este prepara para el frío ya decidir volver entonces es cuando a uno lo arrobas el derecho de viajar que les pones que pones en la peligrosidad de poder enfrentar buscar otros caminos es ahora mismo estamos hablando está la Guardia Civil española en Senegal en las costas senegalesas intentando frenar las

Voz 1362 47:15 vida de la gente que que migrar son marco teórico pero el marco prácticos que se iban a encontrar con dificultades que se van a encontrar probablemente con con bueno pues con con hostilidad de algunas de algunas partes de la población a eso me refiero una cosa es el marco teórico si las fronteras tienen sentido si el derecho a viajar es universal o no que evidentemente sí sí ese ese esa conciencia me refiero real osado desmitificar lo que hablabas de desmitificar Europa que si eso disuade a día de hoy a tus compatriotas

Voz 3 47:47 a ver eso disuade ánima yo he tenido la oportunidad de que arma aquí a vivir en Senegal gracias al proyecto que llevamos con la Diputación de Vizcaya y donde pues agradecemos no lo que ellos han apostado ellos han apostado junto con nosotros de decir que la mejor manera de poder acabar con la vida de la gente en el mar o en los de cierto es favorecer viajes seguras y quitarle a Europa esa cosa que ellos piensan que hora es el centro del mundo es que todo el mundo quieren vivir venir aquí vivir aquí no la gente viene nosotros entonces digo gracias a la Diputación de País Vasco precisamente gracias a Teresa la es la Vespa hemos podido venir aquí los chico han venido han convivido con gente de Dueñas han convivido con gente de Berango pero han regresado no saquen ningún joven aquí han regresado siguen trabajando en los proyectos de Hatay nosotros creemos en eso queremos quizá un joven africano le cuesta el viaje para venir a Europa al igual que les cuesta aún joven europeo irse a África ya no sufrirían y se moriría

Voz 0313 48:59 pero vamos a hablar Ville vamos a hablar con uno de esos jóvenes que están los estudios de Radio Bilbao se llama San tiene veintiocho años y es de te pueblos llegan dio el también forma parte de este proyecto de de intercambio que por segundo año Hatay lleva a cabo en en Vizcaya bueno además del intercambio de jóvenes lo que ha hecho es es quedarse un mes más para aprender las labores de de ganadería en las granjas y ver cómo se trabaja que oye vete a saber si en el futuro puede ser

Voz 4 49:23 buenas tardes bueno estar ver cómo estás a San que nadie estabas escuchando a Mahamadou

Voz 0313 49:30 eh tiene algo que añadir de bebé de su experiencia de de de su forma de pensar de lo que está haciendo así a caballo entre los dos países cómo lo ves tú cómo ves todo el panorama ver

Voz 45 49:42 pues lo que mi hermana a las dieciocho horas para mí es de ahora no porque pues yo no soy ganadero yo tengo aquí es que es que no tengo suerte de de decidir ir para aprender no lo que yo estaba trabajando pues los jóvenes de desarrollo no esto es pueblo sin un viaje no pero sin querer otra pies para para trabajarlo claro viaje es bien no para para aprender pero también aprender después para volver sigue trabajando ahora mismo yo soy en esta en un granjero que se llama sobre Pepe José Ignacio se iría Antoni ahora tenemos allí seis días siendo yo quiero ir otro granjas para para para aprenderse actúe siempre se llama Miguel Gomes para mí es muy importante el veces de aprender entonces puedes volver

Voz 0313 50:54 para señor joyas han dicho que eres ganadero en tu país y Quique animales tienes tienes cabras tienes ovejas que tienes

Voz 45 51:02 sí claro yo tengo Cup vacas ovejas palomas cabras yo eso sí ni granjas

Voz 0313 51:09 que que has aprendido aquí que puedas llevarte a Senegal que ha que has aprendido alguna técnica nueva alguna forma de de estimular los animales de ordeñar no se asa aprendido algo estos días

Voz 45 51:20 sí claro en los días que yo yo estaba allí se ocupe yo aprendí con poderes más ordenar sin mano porque allí allí sentó allí y yo con me manos alarmismo yo esa aprende que poder más así en mano que una máquina que esta aquí para mí es muy fácil muy rápido

Voz 0313 51:39 oye Berango oigan de All no suelen parecer mucho no creo si o no no no no no no

Voz 45 51:44 parece que hay mucha montaña yo también tenemos mucha arena Aquino para Arena viaje muchos se para para para

Voz 0313 51:58 hoy a ti te ha pasado por la cabeza quedarte a vivir aquí en España en Europa o no de momento lo que piensas hacer seguir en Senegal

Voz 45 52:06 yo soy Ambassador es Mi pueblo para eso yo no puede quedar otro pues yo quiero siempre de viaje terror después volver para siguen mi proyecto no ese traspiés de esto

Voz 0313 52:16 pues bien a San oye pues muchas gracias por compartir esos minutitos de tu vida gracias a la radio en La Ventana que te vea muy bien Mahamadou lo mismo felicidades por el proyecto y ahí seguimos en contacto y no y nos va contando cómo va todo vale

Voz 4 52:30 muchísimas gracias mucha suerte amigo que de verdad

Voz 47 52:36 llega este seísmo lo más hacer una llamada seguro implique directa se supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 21 52:48 la consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter recuerda así USA es una furgoneta para trabajar sólo Línea directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter consigo el mejor precio de cara

Voz 0313 53:03 compañía selección uno el mejor entre los mejores

Voz 2 53:06 ese es el mejor mejor

Voz 21 53:08 yo esto lo hace cualquiera pero Yosu rastreador punto com bueno buen