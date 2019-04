La Ventana (02/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

No hay resultados

Voz 0470 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias se lo hemos avanzado hace unos minutos en La Ventana a la justicia para investigar al presidente de la Generalitat por desobediencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido la querella interpuesta por la Fiscalía contra Quim Torra por todo el lío de los lazos amarillos derivado

Voz 1 00:22 Aitor Álvarez adelante si designa como instructor al juez Carlos Ramos Rubio Él se encargará de decidir si llama a declarar al presidente de la Generalitat para dar explicaciones en función de la investigación previa que haga el Tribunal deja claro que la presente resolución eso sí no asumen y por supuestas en absoluto todas y cada una de las valoraciones fáctica jurídicas que se contienen en esta querella de la Fiscalía que considera que Torra intentó burlar las órdenes de la Junta Electoral Central simulando que las cumplía

Voz 1715 00:50 de izquierdas contamos hasta ahora Pedro Blanco buenas tardes les contamos que el movimiento popular contra el presidente argelino va a mantener la presión en las calles el líder de ese movimiento respondido esta tarde al anuncio de retirada de Buteflika antes del próximo veintiocho de abril lo vamos a Marruecos desde allí informa Sonia

Voz 1623 01:04 bueno el líder de la protesta argelina el abogado

Voz 2 01:07 está abusa así asegura que el comunicado de la Presidencia de ayer que anuncia que Buteflika deja el poder antes de finalizar su mandato el veintiocho de abril no cambiarán nada en el país siempre se opuso a la aplicación del artículo ciento dos de la Constitución propuesto por el jefe del Ejército que inhabilita al presidente por enfermedad defiende los artículos siete y ocho que dejan el poder al pueblo impida al Ejército al que considera el único interlocutor del movimiento popular que abandone porque este régimen violó constantemente la Constitución la última vez con la cancelación de las elecciones programadas para el dieciocho de abril

Voz 1715 01:38 los agentes de la Guardia Civil han tomado declaración al hombre de cuarenta y nueve años acusado del asesinato de su pareja de treinta y nueve ocurrió ayer en Rojales en la provincia de Alicante el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana asegura que el detenido no está mostrándose especialmente colaborado

Voz 3 01:54 este detenido está ofreciendo resistencia con todo dar la versión de los hechos y entrar en constante contradicciones pues tendrá que ser la autoridad judicial que determine las circunstancias junto con la práctica forense ir será la especial para violencia de género quién determinadas y es un caso de violencia generó aparecen conjunta

Voz 1715 02:14 sí vamos a ven con la información del deporte José Antonio Duro buenas

Voz 4 02:18 hola qué tal muy buenas tenemos jornada de Liga entre semana es la XXX en primera división que comienza esta tarde con los partidos del primero y segundo clasificado desde las siete y veinte vamos a contar en Carrusel el Atlético de Madrid Girona a las siete y media de esta tarde Simeone con las bajas de Diego Costa ideal para el choque del metropolitano donde se vuelven a enfrentar estos dos equipos después de la eliminación de Copa favorable al Girona desde las ocho y media además el Espanyol Getafe que se juega en Cornellà desde las nueve y media juega el líder el Villarreal Fútbol Club Barcelona con la necesidad local del cuadro castellonense y la contundencia visitante del cuadro de Ernesto Valverde además en fútbol sala Se juega un partido adelantado la última jornada de Liga es el Movistar Inter Barça Lassa a partir de las nueve de esta noche

Voz 1715 02:56 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 5 03:01 cadena ser madre

Voz 6 03:02 sí

Voz 1915 03:03 la Comunidad de Madrid ha impuesto la primera infracción muy grave por vulnerar la Ley el eje TBI sanción a una página web denunciada en dos mil dieciséis por ofrecer técnicas para curar la homosexualidad Javier

Voz 0861 03:13 el año si Elena Lorenzo se definía como terapeuta y coach profesional esta mujer ofrecía su web terapias para salir de la homosexualidad en dos mil dieciséis Arco Polly lo denunció la Comunidad de Madrid abrió una investigación y ahora más de dos años después la consejera de políticas sociales ha decidido multar esta mujer por incumplir la ley contra la el eje Debbie fobia la comunidad debe aplicar la sanción más alta una infracción muy grave que va desde los veinte mil a los cuarenta y cinco mil euros el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy esta amonestación la primera hasta la fecha por un caso muy grave sabrán un plazo de seis meses para que la Comunidad cuantifique ahora el importe exacto de la mula

Voz 7 03:50 más asuntos la Fiscalía se ha querellado

Voz 1915 03:52 contra la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias y candidata del PSOE en las próximas municipales por la licitación de unas obras firmadas por el arquitecto municipal que no tiene competencias

Voz 0445 04:00 a esa licitación Madrid hizo este Belén Campos

Voz 1478 04:03 la Fiscalía constata que los expedientes urbanísticos de licencia de obra mayor de los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho Se realizaron informes técnicos esenciales por este arquitecto de San Martín de Valdeiglesias sin ser competente para ello la alcaldesa socialista Mariluz las tras el teniente de alcalde Lluís Haro dictaron también decretos concediendo licencias urbanísticas Por ello la Fiscalía ha presentado querella por la comisión de dos delitos de prevaricación urbanística ante el Juzgado de Instrucción de Navalcarnero

Voz 1915 04:31 se lo venimos contando el Ayuntamiento de Majadahonda también pagó dinero público a la trama Púnica para mejorar la imagen de su alcalde el popular Narciso de Foxá según un informe de la Guardia Civil Civiles Ayuntamiento abonó setenta y cinco mil euros a empresas de la trama en sólo tres años entre dos mil once y dos mil catorce Este

Voz 8 04:46 eso se suma al que les contamos ayer del Ayuntamiento de Alcobendas que pagó ochenta y cinco mil euros públicos a la

Voz 1623 04:52 la única para mejorar la imagen de su alcalde

Voz 8 04:55 tenemos que integrados en el centro de Madrid

Voz 1715 04:59 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana

Voz 9 05:03 a las seis cinco en Canarias aquí en el azar cadenas

Voz 5 05:08 de servicios

Voz 10 05:10 informativos

Voz 0230 06:16 es silencia el coche

Voz 15 06:22 luego eh

Voz 10 06:23 la te imponen dirigida

Voz 16 06:26 incluso vivir dignamente

Voz 10 06:29 cada mes dos capítulos de estreno basta ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 17 06:35 muy pocas surreal he intentado hacer las cosas bien yacía completará la vida como la que acabo

Voz 0470 06:42 hito el malo

Voz 18 06:46 hay Gray incriminada como Mona León Siminiani

Voz 6 06:51 Podium podcast Puntocom

Voz 19 06:54 hola qué tal estás muy preocupada

Voz 8 06:57 no está yendo como esperaba tocabas

Voz 23 08:34 usted en una casa encantada usó una grabadora y que grabó y como haría tuvo miedo hoy

Voz 24 08:43 el clásico ponía en las que chocan las ocho Cano a ver a ver a ver a ver a ver a ver

Voz 0470 08:50 pero eso no es no se componía es Pepa Bueno como clavo que en la Casa Encantada tenían puesta la Cadena Ser por que es que la Cadena SER si hay en todas partes

Voz 25 09:00 va a ser Nos escucho todo tipo de casas

Voz 18 09:13 la patria una marca yo no veo rojos y azules españoles de blanco yo sí Balbino pues el mercado así que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú eh

Voz 26 09:53 no sé pues si lo crío son expresiones este son dio con la pelota en la cancha somos populares expresarse como juega claro que sí a gusto que no hay Dios

Voz 21 10:04 jo el bolso comisaría

Voz 0470 10:12 Toni Martínez buenas tardes Especialistas secundarios José Antonio si hoy tenemos desafía con el gran Iturriaga estás en Barcelona además si cojas a corresponsal de yo tú Pilar de Francisco luego hablamos la polémica de veis ahí

Voz 27 10:34 bueno no es el primer parto que retransmite tampoco no no enseñan siete partes pues que nada dado tiempo a tres dos mellizas o comentamos luego comentamos eh

Voz 17 10:44 vente argelino

Voz 0230 10:47 a debatir Buteflika dimitirá antes de final de mes ha dicho su dimisiones en diferido y hay protestas en las calles protestas de estudiantes que piden la dimisión inmediata los jóvenes lo quieren todo ya

Voz 18 11:01 tras

Voz 28 11:09 la Unión Europea ve cada vez más probable y más cerca un Brexit sin acuerdo esto es lógico que lo veía cada vez más cerca porque cada día ha pasado un día más y aplica aquí la ley de reduzca fórmula

Voz 0230 11:22 este de Eugenio en el que un conductor

Voz 28 11:24 ve una señal que dice reduzca noventa reducía noventa luego reduce a setenta luego reduzca cincuenta reducía a cincuenta luego reduzca treinta reduce a treinta reduzca veinte al final ve un cartel que dice bienvenido a reduzca pues más o menos así va el Brexit bienvenidos a reduzca

Voz 17 11:45 la gira al caso

Voz 29 11:48 vamos

Voz 1623 11:50 es bueno

Voz 11 11:52 venga sin reducciones twiterías

Voz 17 11:55 aquí empezamos con un buen con saco de los Darro voto

Voz 30 11:58 si no sois mucho de hablar con la gente no vayáis a media Mar con un polo rojo ya os lo tiene claro

Voz 20 12:05 vamos ahora con Héctor ve maletón que quiere matizó

Voz 30 12:08 sé si alguna vez os contexto a un correo con un queda a tu disposición que sepáis que no

Voz 20 12:14 la tecnología a nosotros la vida más agradable pero algunos aún no se ha enterado el Twitter París

Voz 30 12:19 Siglo XXI la aspiradora Dyson no hace ruido el aire acondicionado Fujitsu no hace ruido la lavadora bosque no hace ruido el Toyota Prius no hace ruido la máquina barredora del servicio municipal de limpieza suena como el despegue del Apolo XI en mil novecientos sesenta y nueve

Voz 20 12:35 es la adaptación garantizan la supervivencia del ser humano demostración a cargo de reestreno

Voz 30 12:39 el doctor vengo que me ayude adelgazar pero sí soy el panadero o qué despistado bueno pues deme seis palmeras de chocolate de chocolate

Voz 20 12:49 ya con las tutorías con un anuncio por palabras del doctor Franco

Voz 7 12:52 urge vender granada de mano sin anilla

Voz 1623 12:57 no se urge

Voz 7 13:52 hoy es el día de del juego alrededor de otro lema

Voz 0230 13:55 la campaña del PSOE tiene este lema pasa los socialistas lo plantean en el sentido de que suceda pero los populares han dicho haz que pase pronto civiles están fastidiado la campaña al mundo ya una vez fíjate Pablo Casado cuando coge carrerilla ad

Voz 9 14:17 qué pasa qué pasa esta pesadilla de nueve meses del peor presidente de la historia de España el más radical y el más entre

Voz 7 14:27 a los independentistas a los batasunos ya los comunistas hombre él más entregado a independentistas batasunos y comunistas

Voz 0230 14:38 que pase también puede entenderse como una llamada a la abstención dile a tu vecino que pase de todo no vaya a votar desmoralizada le haz que pasa

Voz 7 14:45 aquí ninguna está bien todos es donde te quiero decir según como sea

Voz 0230 14:50 contexto puede ser una cosa cotidiana

Voz 31 14:54 uu

Voz 1623 14:56 o bien algo sin

Voz 0230 14:58 Nuestro

Voz 32 15:00 bueno

Voz 33 15:04 sí

Voz 0230 15:07 que Pedro Sánchez le da un sentido participativo todo está nuestra mano porque las cosas pasan porque hacemos que pasen porque cada uno de nosotros y nosotras hace qué pasa qué pasa si bien la ministra portavoz Isabel Celaá cree que es una frase preciosa

Voz 26 15:24 es que pase esa es precioso es de Titanic

Voz 7 15:29 parece seis nos hemos reído aquí al mismo tiempo que allí

Voz 0230 15:36 bueno un poco de investigación sobre la vinculación entre Titanic que pase

Voz 34 15:41 por no estamos mirándonos cien años estamos mirando eh la historia de amor que hay en la película cuando él le dice a ella que pase ad que cuente

Voz 0230 15:51 haz que cuente que cuente Bellver sea como sea sea como sea el caso es que

Voz 7 16:06 Sánchez Pedro Sánchez cada día presenta algo ha presentado Ciro quieres dejar de algo aquí que no me horario sí sí sí sí pero se inventó el Giro yo me diga pues el ser humano tiene una capacidad rotatoria pero bueno seguimos cada día Pedro Sánchez presenta hoy ha presentado la

Voz 0230 16:40 las candidaturas ha presentado antes también las ciento diez medidas se acordáis las historias presentado el lema de campaña ha presentado la campaña que presenta algo pues da un discurso en el que dejar frases para las teles para las radios España que tenemos

Voz 36 16:55 la España que queremos hoy ha dicho

Voz 0230 16:57 España muchas veces

Voz 36 16:59 ver a España que merecemos yo de la España que queremos

Voz 0230 17:02 bueno tantas veces y con tantas vueltas que nos lo imagináis el discurso ha durado quince minutos y medio ya dicho atención sesenta veces España ha sido el récord como que es muy difícil encontrar a otro político que haya dicho tantas veces España por segundo vamos a escuchar Last

Voz 37 17:22 sesenta Españas de Sant en España España España España España España España España España España España España España España España España España España España que España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España tantas veces que fijado pero en las dos últimas le ha salido España

Voz 0230 17:48 español para que España Bélgica que cada quince segundos ha dicho la palabra España de esta manera es muy difícil que ninguna radio televisión emita hoy una frase de Pedro Sánchez sin España por qué pero siempre habrá algún malvado que busque esos catorce segundos en los que Sánchez no haya dicho España hay una válvula de seguridad es la hora de construir

Voz 38 18:12 futuro

Voz 0230 18:13 la palabra futuro estabilidad transformaciones y futuro también la repetido Queremos futuro queremos pasada no tanto como España pero ha dicho

Voz 36 18:23 diecisiete

Voz 0230 18:25 nos escuchamos futuro de futuro futuro futuro

Voz 38 18:28 duro futuro futuro futuro futuro Future Future Futuro futuro futuro futuro al futuro y futuro

Voz 0230 18:35 en japonés a España sesenta a España así diecisiete futuros que hasta ahora eran por cierto palabras de Albert Rivera Albert Rivera hablaba mucho de futuro el fotón

Voz 0040 18:45 pero estoy delante futuro está en el veintiocho abril y os pido que me acompañáis todos al futuro también

Voz 0230 18:53 pero bastante duro el futuro de Rivera que pasó con el futuro de Riviera que encalló en la plaza de Colón porque allí coincidió con un partido que se asocia al franquismo

Voz 39 19:01 no pero pese a todo aquí permanecido cualquier detalle uno también

Voz 0230 19:06 en cuanto al Partido Popular que en fin a veces el futuro los neandertales Pedro Sánchez se ha quedado ahora con el futuro repite España una tercera idea comprometido con el progreso el progreso ha dicho siete progresó sesenta España se diecisiete futuros tres ideas que podrían haber estado en la campaña de Ciudadanos y que se ha quedado Pedro Sánchez

Voz 8 19:28 mira

Voz 19 19:31 hay unas herramientas que sabéis que se utilizo

Voz 0230 19:33 para describir los discursos las que son las nubes de palabras sobre un discurso Se contabilizan las palabras más utilizadas se colocan todas ellas en grupo en diferente tamaño según las veces que hayan utilizado y con eso se crea un gráfico vamos hacer la nube de palabras sonora del discurso de Pedro Sánchez España España España España

Voz 37 19:52 España en Durban es España España España Pallete mañana España

Voz 0230 19:55 España acompañó a España España España España España

Voz 37 19:58 España España España

Voz 0230 20:00 qué sucede con Albert Rivera el transmite la petición de voto es el voto enfadado

Voz 0040 20:05 en la indignación no es el voto indignado el voto con algo que repite muy a menudo yo estoy harto de que Torra Puigdemont hijo océanos diga lo que tenemos que hacer los españoles en singular y en plural quiero una España libres de Torras de reacciones desde el voto contra el enemigo quiero ser presidente de Gobierno para tener un presidente de un Gobierno que garantice a los españoles que Torra no manda el mes

Voz 0230 20:27 estado de voto duro el voto de la dureza implacable contra el independentismo ya no es un monopolio hay otros ahora que ofrecen el mismo producto cada vez tiene que ser más drástico Rivera yo no voy a hacer como Sánchez de nube a pactar con todos

Voz 0040 20:42 es decir que necesitas Sánchez les dice que necesita es indultos más competencias más dinero yo les digo no os voy a dar ni agua

Voz 0230 20:51 ni agua ni pan y queso vino vamos a fijarnos en lo que dice inmediatamente antes del agua lo que dice Rivera que dice Sánchez autor yo no voy a hacer como Sánchez de nueve a pactar con Torra lo voy a decir

Voz 0040 21:02 qué necesitas Sánchez les dice que necesita es indultos

Voz 0230 21:05 veis es una conversación imaginaria Sánchez dice que necesitáis indultos es eso una conversación imaginaria pero que en el discurso de Rivera se convierte en realidad esa conversación no ha existido pero en el discurso de Rivero es como si si hubiera existido no lo hace solo con Sánchez ayer sobre Santiago Abascal

Voz 0040 21:24 mi propuesta es no dar más protagonismo a los partidos en este caso que hacen propuestas como que haya pistolas en cada casa o que pueda haber tiroteos en los colegios o que son considerados enfermos según Vox yo creo que son personas y ciudadanos de primera que tienen los mismos derechos

Voz 0230 21:40 mira que Vox puede ser muchas cosas pero no consta que diga que los homosexuales son enfermos está contra el matrimonio homosexual no todos por cierto porque hay un candidato al Senado de bosques homosexual defiende el matrimonio homosexual pero especialmente Vox está contra el matrimonio homosexual ahora bien no consta esto de los enfermos la postura de Vox en realidad es la misma que tenía el PP hace seis siete años en la misma pero es que tampoco ha propuesto que hay armas en cada casa Mike

Voz 7 22:05 el tiroteo como tiene Rivera este hablar metafórico imaginar

Voz 0230 22:11 yo pone en boca de sus adversarios frases que no han dicho hechos que no han sucedido se podría decir si quieres se podría se podría que como consecuencia

Voz 7 22:21 ya de la propuesta sobre eso sí podré hasta hablando esto podría ser estilos haya sido al final vecinal podría acabar a bien Bellini pero

Voz 0230 22:35 de ahí a decir que Vox ha propuesto tiroteo que las escuelas el líder de vos sabes Santiago Abascal respondió con un tuit en el que decía Albert Rivera tus de catorce Enferbus oigo sí lo que pasa es que no lo seguramente lo dijo

Voz 7 22:49 ha salido bien al escribirlo

Voz 0230 22:52 sí sí Jaled Rivera tú sí que estás enfermo no sirve ni para difamar eres Sun

Voz 18 22:58 tanto el gran

Voz 0230 23:08 calificativos que calificativos tan curiosos estamos viviendo personas que no es un acto muy un

Voz 7 23:20 dónde queda el resto

Voz 0230 23:21 español

Voz 7 23:24 el fichaje de Ciudadanos

Voz 0230 23:26 dice que Vox utiliza estos calificativos para llamar la atención va directo gran Isaías en mundo van al utilizar la expresión quiere llamar la atención a cualquier cuesta o es a cualquier precio o a toda costa aunque también puede ser que lo mismo te da la Costa del Sol que la Costa da Morte que la Costa Brava porque todos España

Voz 40 23:43 la atención en base a ese principio básico suyo de actuación que es el populismo más radical no que es llamar la atención a cualquier costa no que se fijen

Voz 0230 23:51 en a cualquier costa pero sigamos con las aproximaciones a la verdad de Albert Rivera esto que dijo de TV3 en el hormiguero

Voz 0040 23:58 claro que con dinero público no insultes a la mitad de Cataluña y el resto de España en TV tres ha llegado a llamar

Voz 0230 24:04 ah perdón en esa Arrimadas

Voz 0040 24:06 a mi compañera y candidata de Ciudadanos y el líder de la oposición

Voz 0230 24:09 esto no es verdad en TV3 nadie ha llamado eso Inés Arrimadas un colaborador de un programa de TV tres escribió un tweet en su cuenta particular que era insultante para Inés Arrimadas desde luego nunca en TV3 no sólo eso es que TV3 hizo un comunicado rechazando ese comentario el colaborador fue despedido de la productora que hacía un programa para TV tres es todo lo contrario se podrá criticar a Bono a Pedro Sánchez a TV tres por muchas cosas pero si son verdad

Voz 7 24:39 es mucho mejor mejor

Voz 0230 24:44 pues es más mejor de todos Sánchez no ofrecido indulto

Voz 7 24:50 la alergia la me he apartado bueno

Voz 0230 25:01 son inexactitudes son falsedades podría pensarse que hay que ser muy generoso para llamar inexactitudes a las falsedades pero que cada cual elija su disposición a la generosidad un poeta

Voz 7 25:21 el secreto

Voz 41 25:22 Darío de Organización del PSOE y ministro de Fomento José Luis Ábalos hace una bonita la bonita pues bonito uso de Button que es la alteración del orden de ratón Button

Voz 0230 25:33 va Parro Button vamos a escuchar el primer verso del poema España veces que disgustos cloaca

Voz 7 25:44 muestra de cloaca

Voz 0230 25:48 maloliente era una semana de primavera todo aquello de Villarejo dice Marlaska ya está viejo cloaca cloaca maloliente era maloliente era maloliente fue

Voz 17 26:02 oye nada haciéndolo

Voz 0230 26:10 esto es así hoy es todo esto de de la cloaca hay de la investigación a Podemos la información secreta de Pablo Iglesias era un tiempo en que Partido Popular estaba agobiado de denuncias de corrupción y casualmente un grupo de policías comenzó a divulgar noticias falsas sobre financiación ilegal de Podemos que curioso que la vicepresidenta la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría decía tenemos claro que los dirigentes de Podemos colaboren porque si esas noticias fueran cierta sería un delito

Voz 36 26:45 yo pido a los líderes de Podemos la máxima colaboración judicial en la investigación de lo que Si es así el proceso judicial con el máximo respeto así lo determinase pues es un caso de delito de financiación irreal

Voz 0230 27:02 fíjate que curioso porque la misma persona cuando había salido el caso Bárcenas que tenía un poquito más de base dijo desde la misma mesa

Voz 36 27:10 ni vi muy escuche nada

Voz 0230 27:14 la policía de su Gobierno está creando pruebas falsas para sus adversarios políticos

Voz 36 27:20 dice que colabore sobre todo que si fuera así sería gravísimo ni vi ni escuché nada

Voz 0230 27:27 no esto era otro unos señores de Polonia están quemando libros sino por la ola de frío ni por la alergia lo cuenta negreros seguirlo

Voz 8 27:33 leemos en The Guardian que sacerdotes católicos en Polonia han quemado libros que según dicen promueven la ETI cedía lo curioso es que entre estos libros encuentran los de Harry Potter

Voz 30 27:44 se trata de la fundación católica evangélica SM

Voz 8 27:47 ese from Hibbert que ha publicado unas fotografías en

Voz 0470 27:50 su página de Facebook acompañadas de cita

Voz 8 27:53 las del Antiguo Testamento que denuncian la ETI sería ir emojis de fuego en las fotos tres sacerdotes queman libros y objetos llena el fuego destaca el libro de Harry Potter que según explican están inspirados en los en los espíritus malignos podrían desviará los niños eso sí también aparece un paraguas de Hello Kitty porque por el momento no tiene explicó

Voz 7 28:11 eso es

Voz 0470 28:20 esto no es Páramo todavía no vale vale

Voz 20 28:23 ahí es donde Inter pero se le parece es peor que para desde luego pero bueno abrimos nuestro modesto pero rentable Rincón comercial porque las cámaras de los problemas de la serie para que se vean al yo Eto'o pues no se pagan solas esta cámara son carísimas os recibimos a en nuestro estudio central a Carlo Bruni que es director comercial de la empresa dedicada a la venta de todo tipo de cosas relacionadas con la primavera pajaritos a bailar Verdú

Voz 42 28:44 el Zaragoza ha dado sólo un saludo Carlo qué tal

Voz 20 28:48 claro la primavera es una estación con unas particularidades y vosotros en pajaritos a bailar exprimirse estas características sacar

Voz 42 28:54 en retire no sea la primavera como todo en la vida como todo no tiene su cosa buena y sus cosas malas

Voz 30 29:00 enviar cosa buena la la la la soledad a la guerra

Voz 17 29:04 bueno eso cosa buena y mala no parece queremos yo pienso exteriorizar todo no Reyes más lleváis años sacando me quedo productos que tienen salida sólo en primavera

Voz 30 29:16 sí graves la primavera una estación que general gusta a la gente pero es muy perra no va de cara es muy suya y luego es muy muy de te digo una cosa la cara y luego por la espalda voy diciendo otra pero no puede perder por ejemplo arriba era EEUU llega el calor calor sí cuando te espeta entre Nebraska como a los o te cae encima el polen si sonaba Francino recala una espada de que hemos tenido

Voz 7 29:42 yo creo que alergia no es girar

Voz 30 29:46 pero hay gente que sí hay gente que Francino uno pero hay gente que sí que lo que en la alergia el pollo en ese sentido hemos hemos sacado al mercado el primer helado con una bola de vainilla calor calor muy bien una bola de deja el frío y una bola de antihistamínicos para la alergia mostró tres sabores resoluciones refresca caliente te quita lo moco lo tremendo de la primavera sexo

Voz 7 30:09 oye no viene hemos sacado podría esto de Nimes

Voz 30 30:18 luego también hemos sacado cuidado ahí hemos sacó al mercado en chanclas Leko que es como el chaleco Chuck la le con chaleco pero sí hemos puesto unas chanclas porque en primavera que bien lo mismo te subes a esquiar que te mojan los pies en la playa ambas cosas te aseguran constipado pelota pero bueno la gente es así la gente un poco mierdas yo la audio en general menos a Suárez Illana que me parece

Voz 20 30:41 a esa tarifa mal sí bueno dejemos esta cuarta más prácticas que antes

Voz 30 30:44 así que que otra cosa caracteriza la primavera parte los cambios de tiempo súbito el alergias que que lo que le importa lo campo no me refiero a atención la declaración de la renta o atención va a interesar a lo que hoy tenemos un servicio de declaración de renta Keats o que vio ofrecemos coger la hucha del su hijo hacerle una especie de paralela para que su beneficio de alguna manera la regresen pueda lo bolsillo de los progenitores no ya

Voz 20 31:10 estado que sería lo bien que solo

Voz 30 31:13 flojito Se salgan de rositas no paguen su impuesto que sin sudor de su frente en ganó con nuestra Palace a mí me dan escrito esa

Voz 20 31:21 por los luego flojito pero yo creo que esta última me parece bien claro vamos a dar el teléfono antes de que se enfríe Metropark que ahora están escuchando están calentitos

Voz 8 31:30 me llamarse por lo hagan ha pedido

Voz 17 31:33 porque era lo que quieres a Carlo Bruni alguna algo de regalito

Voz 30 31:40 el calor no no sé de eso que va regalando cosa Chávez quién era mucho regalito sabes quién lo neandertal

Voz 7 31:45 a escuchado decir a Suárez Illana de taxis estarlo

Voz 53 37:45 ya ves alegal legalizadas novecientos eh

Voz 36 37:48 seis seis tres

Voz 7 37:53 el informativo es gratis

Voz 55 38:00 bueno

Voz 36 38:06 Pilar de Francisco todo tuyo

Voz 8 38:08 buenas tardes vamos con esa cortina de humo para ocultar el parto de verde Elise la campaña electoral hay que obligó eso lo verdaderamente importante de esta cambiando

Voz 0470 38:19 debatimos sólo hace falta

Voz 8 38:22 bueno realmente cuando tiene ahí te va

Voz 0445 38:25 no hay debate no por un lado está ensayando a vida es el chiquillos Gran Hermano bilbaíno pero por otro lado hay quién dice que enseña a visibilizar pues cosas como la cara B de la maternidad que no todo es flor

Voz 7 38:42 ahí ahí

Voz 0445 38:43 bueno sí un millón ochocientos mil suscriptores y el último vídeo o capítulo de Woking también tengo decirlo eso con el gotero por la bata me recuerda la escena de Paco Plaza Enrique cuando se va acercando la no hago más spoiler maravilla la campaña electoral vamos minucias vamos a hablar de la campaña electoral ha llegado a You Tube en forma de canciones por ejemplo el canal los diez mil suscriptores han hecho una canción dedicada a cada partido vamos a escuchar lo que diría Santi Abascal

Voz 18 39:18 los romper no romper Pedro Sánchez

Voz 8 39:50 y así deberían ser actor al Estado que si un talento gente a que sí

Voz 0445 39:56 os acordáis no la escena de esta película que es cuando se reúnen todos los garaje para

Voz 8 40:00 prepara el funk el Falcon y reconquistar a la rubia Susana Díaz ha visto en la propaganda electoral se reinventa en Youtube los partidos buscan a su electorado con canciones es el caso de un partido pequeñito de Jerez de la Frontera adelante Jerez

Voz 18 40:24 eh

Voz 0445 40:34 bueno lo bueno ya la letra ya va el alcantarillado porque no puedan este abedul de mi calle ya distintas reivindicaciones bueno esto es lo que se lleva en Youtube con la campaña electoral en forma de canciones igual sea pegan en las urnas pero no por no ser pegadizos el canal vamos con más análisis político los Prieto Flores analizan junto al periodista crítico mal

Voz 8 40:59 tiró el estilismo de los políticos y tuvieras que votar en función de cómo viste a quién votarías pues se a Pablo Iglesias yo creo que no

Voz 56 41:09 Pablo Iglesias yo siempre fui partidario de que en el momento en el que ellos diputados él debería haberse cortado la coleta como los toreros él debe debería esforzarse este mal la además fíjate lo que te digo tú sabes lo que han apostado a militar una papeleta votar podemos viendo a Pablo Iglesias lo mal que vestía ayer ha costado muchísimo tengo o no tengo mérito de un mundo medita brutal porque vaya tela marinera

Voz 0445 41:36 muy caro es es que Pablo Iglesias pues eso se que decidir el voto quién según quién sea más estilos a Pablo Iglesias no es el más y también hay que es lógico no por ejemplo los partidos clasistas pues que vayan de Desigual debería no ser coherente también con su vestimenta no

Voz 1623 41:54 bueno yo qué sé dejo caer esta no no estoy eso sí

Voz 8 41:57 pero ese debate

Voz 0445 41:59 está en los programas electorales en fin siempre me toca a mí decir las cosas importantes otro gremio muy juzgado como el de los políticos es el de los profesores de autoescuela no oyes eso de qué quiere ser de mayor astronauta no espera profesor datos

Voz 27 42:13 pero no es verdad claro no quiero ir a Marte quiere una rotonda

Voz 8 42:17 pasar por ahí todos los días forfaits no fui es

Voz 0445 42:21 Jon Sistiaga Youtube tiene más de un millón de suscriptores es un chico que hace reportajes se ha preguntado profesores pues a su día a día que les suceden con los alumnos

Voz 20 42:31 alguna visiten metió en la autovía en dirección contraria o intentado subirse al intentar se ha intentado subir al ramal incluso intentar frenar porque no pasábamos llegue ya pero tenía bastante

Voz 57 42:44 eh ya freno en el momento cuando lo vamos a chocar pero lo surrealista aquí fue que la alumno cogió se enfadó tanto tiro de eso de manos aquí doscientos no es que bajó en medio del cruce del examen que dice sí sí dejo el coche medianamente acción y luego cuando le viene al centro de exámenes les digo pero que te ha pasado no me enfado muchísimo y no dejar a nadie no

Voz 8 43:02 bueno hay de todo interés es verdadera acción trufas tu Khimki jamás

Voz 0445 43:13 con la verdadera sorpresa en You Tube el fin de semana el nuevo videoclip de salía con J Vallvey miel Guincho está arrasando el mundo dividido entre quienes les gusta Rosalía Rosalía porque no hay más gente no le gusta

Voz 1623 43:26 las reacciones al videoclip también acumulan

Voz 0445 43:28 miles de de visualizaciones no sea el videoclip también la gente que se graba opinando sobre el videoclip tienen millones de visitas millones bueno ellos más miles vamos a escuchar una de ellas de Eduardo Sanz

Voz 58 43:39 qué tal es así que flamenco reggae Tornero flamenco como el decir rollo

Voz 7 43:46 eh

Voz 59 43:48 madre mía el estilismo una figura una estrella Arturo una estrella

Voz 1623 43:55 no

Voz 59 43:56 era ves ves es que hable de sus referentes lleva reclamaron en la guantera culturas si es que no se puede decir más cara

Voz 8 44:07 bueno buenísimo es lo que se lleva ahora mismo Icon Rosalía me despido para dar paso al desafío

Voz 7 44:20 bueno no sabíamos qué tal ripio Iturriaga baldío tenemos tenemos tema

Voz 28 44:31 la serio pero mucho bajito y tú bajito no eres me el vale pues me estoy casi comiendo al micrófono y la verdad que eso bueno he vamos a saludar a nuestros dos concursantes de hoy uno viejo conocido que es Moisés hola Moisés

Voz 7 44:47 hola

Voz 1623 44:50 como aspirante al trono está Andrés hola Andrés

Voz 23 44:55 hola qué tal vez

Voz 1623 44:57 bueno Moisés si recordáis la semana pasada llevaba dieciséis puntos sobre quince por ello triple eso con lo cual tiene opciones para llevarse el tocadiscos pero eso será después de que Andrés haga la primera ronda vale explicaré explicaría Moisés que es lo que tiene que hacer para llevarse el tocadiscos te has quedado

Voz 20 45:19 Moisés relaja

Voz 1623 45:22 fruta ibamos con Andrés Andrés con quien que les jugar

Voz 23 45:26 eh

Voz 1623 45:30 si tú Moisés

Voz 23 45:32 hoy voy alinea a Pilar

Voz 1623 45:36 a Scolari Costa cerca venga dale comenzamos mes el mes de abril íbamos a hacerlo pues como nos gusta con un refrán Andrés por favor termina este refrán la lluvia de abril a madrina Ia

Voz 11 45:51 coge a

Voz 7 45:55 la lluvia ha madrina Andrés con Toni los sabios Saramago hablando hablando de

Voz 1623 46:08 sólo has que son las golondrinas en cuestiones alimenticias tres opciones son carnívoras son insectos víboras osó

Voz 7 46:19 o lácteo Vegara víbora lo sabe Villa no participe o no

Voz 1623 46:31 es de que Garner

Voz 7 46:34 bueno pues no he Víbora

Voz 1623 46:39 la pregunta madre mía

Voz 39 46:42 eh a que le robaran el mes de abril y anda perdida desde entonces

Voz 23 46:49 Sabina ha habido cabida muy bien de

Voz 1623 46:52 quizás se le robó alguno de los compinches de Noche loca te acuerdas aquella noche loca que tuvo según aquella canción la de policía mucha mucha policía pero como se llama la canción

Voz 23 47:03 y usted no lo sabe un acuerdo acuerdo

Voz 7 47:10 pacto pacto actos la panda ya no ya Paco Caballero España atemperado no te preocupes preguntado

Voz 28 47:21 hoy hoy vamos a recordar a un poco de música para quedarse

Voz 14 47:31 no hoy hoy para cantar hubiese cumplido ochenta años el gran Marvin Gaye está sonando sexual Jilin mítica fin cómo murió Cobo murió Marvin Gaye tres opciones al accidente de avión lo mató su padre o de un infarto mientras hacía el amor escuchando su propia canción

Voz 7 47:58 la última

Voz 14 48:00 yo sólo hubiese gustado

Voz 28 48:03 sonrisa pero no lo mató su padre sí vale no paso su pago además también bueno hola papi

Voz 7 48:09 con una pistola que ganó el hijo bueno a ver he hagamos un dato nada

Voz 1623 48:15 Nos Andres si Marvin Gaye nació un día como hoy dos de abril de mil novecientos treinta y nueve murió el uno de abril de mil novecientos ochenta y cuatro qué edad tenía al fallecer fue nació el dos de abril del treinta y nueve murió el uno de abril del ochenta y cuatro cuántos años tenía

Voz 7 48:41 Cuba toro

Voz 1623 48:42 dejemos a Marvin XXXIX al ochenta y cuatro coronas dejemos a marbellí vayamos con otra cosa estoy en los estudios de Barcelona con mis amiguitos la ciudad de Barcelona Rayo Barcelona en qué calle está lo voy a decir en castellano las tres para que haya puede haber alguna duda en la calle Caspe en la calle Denia o en la calle Jávea

Voz 23 49:05 hola

Voz 1623 49:07 pero el compromiso claro

Voz 7 49:11 que se calle CAS para número ocho no

Voz 1623 49:17 claro tú

Voz 7 49:19 a el pregunta pregunta triple

Voz 1623 49:28 cuántos pregunta triple cuántos españoles han jugado en la NBA ya te aviso que han sido más de diez menos de veinte uno Si lo aciertas me da tres puntos y lo acierta a la segunda dos puntos y las dietas a la tercera punto porque no vale entonces cuántos jugadores jugadón españoles en la NBA hay base espero

Voz 7 49:52 contando los de ahora sí

Voz 1623 49:54 entre diez y veinte va he Andrés Tale pues que sí sí Oliver y siete menos segunda opción casi casi

Voz 23 50:05 no no no Gemma que arriesgas claro yo te iba a decir

Voz 7 50:15 correr púlpito no está mal correcto

Voz 60 50:17 correcto correcto bueno tanto

Voz 1623 50:20 NBA que hablamos pero que significa NBA ya te digo que en Castilla no sería a NB que significa NBA ni de que se de qué va

Voz 23 50:31 Nacional acciones asociación natal

Voz 7 50:34 correcto el último pregunta fuera

Voz 1623 50:37 pregunta cuidado Se abre el telón hay se ve a un hombre o una mujer en una tienda vale que te quedes sale dice el dependiente o dependientes y dice una máquina de tejer como se titula la película muy parecida a una de Matthew Macaulay le interesa una máquina de tejer

Voz 36 51:01 sí sí sí

Voz 7 51:02 es puede serlo te acuerdas no interior le interesa tiene mucho interés se caro en una máquina de tejer interestelar estelar ustedes perdió capacidad crítica está bien está bien aquí les contemos lo lo bueno si no me equivoco Andrés seis sobre diez vale un aplauso para todos vivamos rápidamente con Moisés Moisés

Voz 1623 51:31 vamos a ver

Voz 7 51:32 no no espera espera que hay que explicar lo que voy a hacer diez preguntas vale cinco de ella

Voz 1623 51:37 nos van a valer para el tocadiscos para el tocadiscos entonces quiero que él hijas creo que diga si quieres que las impares o las pares sirvan para el tocadiscos que deberás acertar cuatro de esas cinco llevarte en tocadiscos entre

Voz 7 51:51 no no

Voz 1623 51:53 a la par vale vamos empezábamos con la primera que no vale vale por si fallas para eh valga beca uno de Abril es el mes de libro por lo de Cervantes tocamos refrán que aparecen en el Quijote en el Quijote vale casi muelas es como molino sin

Voz 7 52:16 no no sin P I mayo pero no con su XVI esta se pregunta

Voz 1623 52:25 ole ole tu seguro que alguna vez has jugado al paro el piedra papel tijera vale pero en la serie The Big Bang Theory se hizo una adaptación que además de piedra papel tijera metieron un animal y un personaje de ficción vale vayamos por partes el animal esta cuenta tiene esta cuenta tiene un jabón a su nombre

Voz 23 52:49 lagarto correr

Voz 1623 52:51 no pues ya tienes diecisiete puntos tercera pregunta que no cuenta el personaje hablaba el personaje de este del juego habla el idioma Clean Gone claro piedra papel tijera lagarto hoy un personaje que habla el idioma Clinton

Voz 23 53:09 a nivel sería sería una para niños

Voz 7 53:13 el señor Spock

Voz 1623 53:17 esta no contaba no está bueno contaba ha fallado pero no cuenta si falla vale cuarta pregunta que sí cuenta cómo se llama la nave del señor Spock y el Capitán Kirk está para eso

Voz 23 53:30 vamos a ver el Enterprise

Voz 1623 53:38 ya tienes dieciocho vagos de Keita pregunta o Leonard mimo hoy está vivo o muerto

Voz 7 53:43 ha dicho que no hay que ser persona

Voz 1623 53:46 lo que hace el clásico Mister Spock

Voz 7 53:48 destacó que aquí ha hecho bueno ahora a día de hoy está vivo o muerto está muerto vivo está estaba murió el veintisiete de febrero del dos mil quince grados esta pregunta pregunta complicada el años no está muerto es un muerto también lo que bueno no pero estaba muerta pero no en peleas peleas felicité

Voz 1623 54:21 Mata que es el más allá sigue que este concursó bueno es un actor inglés con apellido de cerveza necesitó nombre apellido por favor siempre dice Francino siempre dice hombre hombre Galicia

Voz 0470 54:36 sí el apellido piensan al apellido primero no apetito cerveza actor

Voz 1623 54:42 sí sí sí sí

Voz 0470 54:46 digo oye ha que no

Voz 1623 54:49 no sabes

Voz 0470 54:51 vino a mi Dios hecho lo has de cerveza

Voz 7 54:54 que no pues es Alec Guinness

Voz 1623 55:01 adiós por el oye no puede fallar más vale no no puede fallar más vamos con la séptima pregunta te voy a decir tres tres películas una días no es de Alec Guinness te acuerdas queda Alec Guinness de entrada Moisés no

Voz 23 55:18 bueno me vale te bueno

Voz 1623 55:23 Alec Guinness clásico hizo el puente sobre el río el río Uruguay el puente sobre el río guay

Voz 7 55:28 bueno un cadáver a los postres

Voz 1623 55:31 maravillosa película o la vuelta al mundo en ochenta días cuál no hizo

Voz 23 55:38 voy a a la vuelta al mundo

Voz 25 55:42 pero da la séptima tenemos que ir con la pregunta

Voz 1623 55:49 ah no puedes no puedes fallar vale entonces a seus oportunidad ser una pregunta triple no pero tienes que acertar la primera luego te A d2 más porque valdrán para posea caso vale estoy en Barcelona donde aquí vive min M6 deportiva Epi vale te voy a hacer tres preguntas alguna tres preguntas vale tres puntos pero la te voy a decir las tres preguntas dije una qué crees que

Voz 7 56:16 sabe muy bien vale una oferta que tú quieres

Voz 1623 56:21 la más alto el hoyo quién gano más ligas el yo o ganamos las mismas quién ganó más Copas de Europa el yo o ganamos las mismas cuál de estas tres quieres que cuente para el toca decir

Voz 61 56:34 la espera Liga que son igual creo ganas de la misma

Voz 7 56:39 escribió debe asegura

Voz 1623 56:45 queda la última pregunta vale pero tendremos que seguir como si fuese la semana que viene quienes más salto épico yo

Voz 62 56:53 sí es correcto

Voz 1623 56:56 sí que tiene más guapo que tiene más Copas de Europa he Pío y digo poniendo carezca estas variables

Voz 62 57:04 el nombre

Voz 7 57:09 no ganó aquí dos bueno venga la novena que punto estamos el tocadiscos

Voz 1623 57:20 en el tocadiscos en la décima pregunta cuidado se juega todo vale vale pero antes la novena vale la última antes de la pregunta cuidado al parecer según un error en la lista de candidatos al Congreso Albert Rivera pasó a ser cómo se amaban Alberto José rivera Alberto Carlos Rivera o Alberto Pedro Rivera Alberto José Alberto Carlos o Alberto Pedro

Voz 7 57:46 a ver al cuidado

Voz 1623 57:51 llegados a este punto tocadiscos vale tocadiscos y es una pregunta si acertamos Antón si aciertas te va ser tocadiscos y fallas veremos a ver cuántas perdió la cuenta la semana que viene seguimos

Voz 7 58:05 el nervio sabe

Voz 36 58:07 eh