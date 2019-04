La Ventana (02/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias el Reino Unido sigue pendiente de la larga larguísima reunión de Theresa May con su Gobierno que supera ya atención las siete horas Pedro Barrié de la que todavía no hay conclusiones el presidente francés cree que el Parlamento Brittany

La Ventana Yala siete las seis en Canarias

Voz 7 07:23 la primera vez que Libby fue como si todas las luces se apagarán miel el reeditan hombre clave porque se fue la luz de del Barça puede que nuestras historias

Voz 11 07:31 qué amor no sean como las del tiene pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirla

Voz 7 07:38 en Pullmantur cruceros hablan el español abordo y navegan como sólo los otros Dimas con toda la intensidad disfruta de siete noches

Voz 12 07:46 en el crucero cinco maravillas del Mediterráneo abordo del buque Sovereign desde seiscientos diecinueve euros embarcando en Barcelona el mejor recorrido para visitar en una misma travesía los rincones más emblemáticos del Mediterráneo como Nápoles Roma Florencia sin olvidarnos del puerto pesquero de ser porque cuando la ve Gastón intensidad con los cinco sentidos para vivir las mejores vacaciones tienes todo con todo incluido con la mejor experiencia gastronómica y entretenimiento para toda la familia y ahora para estar conectado con los tuyos y darles envidia sus vacaciones durante el mes de mayo tienes wifi gratis Pullmantur cruceros

Voz 1 08:25 este martes iba a sonar

Voz 0313 08:28 tal el Atlético de

Voz 1 08:30 Vic Girona González te cuenta el Espanyol Getafe la emoción hecha al segundo Lluís Flaquer que con el Villarreal el Fútbol Club Barcelona todo esto desde la el Deportivo Dani Garrido visitó desinformación desde las nueve hora25 con Ángels Barceló

Voz 0249 08:59 cadena SER

Voz 13 09:05 mira

Voz 14 09:06 veis está bombilla que tengo una mano bueno no porque es la radio no lo podéis ver pero he tenido una idea genial cuando se funda va ir a uno de los treinta y cinco mil contenedores que han Vilà ha puesto para reciclar bombillas y tubos fluorescentes no tenéis que hay nada más que ir a cualquier ferretería no buscar mucho supermercados y tiendas de iluminación fíjate ya han reciclado más de doscientos millones de bombillas no lo dudes las bombillas donde al contenedor es un mensaje

Voz 13 09:30 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:37 a los resistentes objetores de la memoria histórica de un poquito de paciencia aunque sea por alimentar su curiosidad el episodio que no estará de Nieves Concostrina no tiene desperdicio no lo tiene y además yo creo que es muy muy desconocido

Voz 15 09:54 en La Ventana acontece que lo es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:11 ya verán qué historia tan desconcertante o tan estrafalaria según se mire una de las más desconocidas de la guerra civil porque ni los que montaron el sarao saben cómo explicarlo y han preferido no hablar de ello el dos de abril de mil novecientos treinta y siete Paco el general golpista que está caído en un valle fue a Sevilla para recibir por todo lo alto y con todos los honores a los llamados Peregrinos de Franco y de dónde venían de su peregrinaje esta criaturas

Voz 15 10:39 de Lourdes de Fátima de La Meca

Voz 1626 10:43 los franquistas habían organizado una peregrinación para seiscientos musulmanes y Franco fue a recibirlos a la vuelta de la excursión para ver si lo habían pasado bien

Voz 16 10:51 arriba abajo

Voz 1626 11:02 la peregrina idea de montar semejante peregrinación fue de un teniente coronel al que Franco le encargó que reclutar a marroquíes para sumarse a la lucha de los golpista nada cómo hacerles la pelota para conseguir voluntarios el militar le propuso a Franco oye Easy les organizamos un crucero a La Meca y que a la vuelta se vengan para Sevilla parando antes en Ceuta para recoger a más lo recibimos luego con un coro de flamencas bailando sevillanas y los dejamos una semana instalados en los Reales Alcázares a gastos pagados venga vale dijo Franco y que vengan también los visores de las tribus del Rif que abrirá en Sevilla es una maravilla y así fue como ante todos ellos aquel dos de abril en los Reales Alcázares Franco les soltó una perorata pidiendo unir fuerzas contra el enemigo común los hombres IMFE Allah Dios contra la República

Voz 17 11:59 Elena

Voz 1626 12:11 y así al tuntún los despreciables infieles de ahí abajo pasaron a ser los nuevos cruzados de la España cristiana sin desperdicio lo publicado en el ABC de Sevilla al día siguiente de la recepción de los mil doscientos marroquíes tan contentos la mitad de ellos a la vuelta de la Meca tápense los oídos unos franquista si es que hay alguno la escucha no les vaya a dar un algo Frank hoy el Islam sean ligado para un futuro Mundial Franco es el protector del Islam porque juntos combaten a los indios y los marroquíes se unieron a Franco si se creyeron sus promesas Hinault no les cumplió ni una

Voz 16 12:48 ahí

Voz 0313 12:53 que levante la mano los oyentes que ya conocían esta historia porque de los que estamos aquí lo sinceramente creo que nadie tenía nada más remota idea aunque visto lo visto de Franco ya no me extraña nada y tampoco me extraña con esta alianza de Dios y Alá contra la República tampoco

Voz 9 13:13 en torno a corrido nunca tiempo derrota

Voz 8 13:17 es un comité de bienvenida déjate de Sito Franco

Voz 9 13:20 cardado monarquía pone cachondo

Voz 8 13:23 no parece

Voz 13 13:26 el choque de una ola de este colas borrascas que penetra antes del Atlántico

Voz 11 13:33 me encanta

Voz 1 13:34 ese ya Oksana Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 6 13:51 Mariola Coves buenas tardes buenas tardes en La Ventana los oyentes lo saben que siempre te tengo que pagar por debajo de la mesa

Voz 20 13:57 porque siempre alguna foto que no siempre a una foto para

Voz 6 14:01 tuitear la porque con mucha Luthi estoy terminal hago yo qué pasa ahí siempre hago una foto para tuitear La con los invitados y con Roberto Infantino si me está mirando para otro lado todavía se empezó a ver había empezado bien los oyentes no saben bien que seguía sin saber una patada cuando papeles le tengo que pegan una patada la la consulta para que me mire y no salga en la foto con un outsider es siempre buenas tardes Carles Francino que ya acabamos de arrancar hoy hablamos ahora Ventana de la tele hablado

Voz 0313 14:32 de la música en la tele la música en fin recordemos casi proscrita hasta no hace tanto ICANN a mediodía de hoy un momento de en fin de munición explosión de programas por todas partes hoy hablaremos entre otras cosas de uno de ellos con un título además yo creo que muy sugerente que es un país para para escucharlo esta noche a las once menos diez en La dos de Televisión Española hoy toca por cierto hoy toca Galicia

Voz 16 14:55 K sí sí eso de resonancias y largas extensión hora Chema de Haruki Si bien felices todo eso chunga y salsa tocará saca muy encontrarme con un poeta Thirteen que tras todos los igualmente desde el voz al brit pop con las músicas más bala tras dime que nos este viajero recoge lo mejor de cada mar dio clases Lopes pertenece la te cagas

Voz 21 15:44 Artes de un aviso que muy albina es hora de Jersey valientes Symphony días

Voz 20 16:00 Ariel Rot buenas tardes amigos era muy buena obliga a que suena España ha llegado a alguna conclusión para responder a esta pregunta después suena cosa te tanto feo por ahí ahí en un espacio relativamente reducidos serán mucho

Voz 0249 16:13 fenómeno musical es mucha tradición también mucha vanguardia y también algo de rock que algo de pop este se mezcla todo país plural sí sí siento sentido no básico cambian las las gastronomía Si los caracteres pues también creo que la música está muy muy representa

Voz 20 16:32 la de hoy ciudades porque

Voz 0313 16:35 Dosal el programa pero yo de verdad te quiero preguntar pero

Voz 20 16:37 con con muy enserio muy sinceramente

Voz 0313 16:39 sí ya te crees que estás haciendo esto que estás haciendo

Voz 2 16:42 de verdad te lo digo todo lo pregunto muy en serio a grabar

Voz 0313 16:46 me parece un regalo eh me parece un regalo para los que lo vemos para que lo harán

Voz 0249 16:51 para mí también tendrán fue un gran regalo tanto que tú hablas de esto como si fuese algo eterno que estoy haciendo llegar ha sido espero que no haya sido

Voz 9 16:59 Murray era brutal

Voz 0249 17:01 a y me gustaría por lo menos al Hesse que se repita una vez más no

Voz 6 17:05 oye pero decías que no estaba hecho a tu medida que sin te hubieran propuesto otra cosa

Voz 0249 17:09 ni pensarlo lo hubiera aceptado gráficamente Camí los duques en los platós de televisión me susciten de yo me encuentra especialmente cómodo no no es mi medio pero sin embargo viajar encontrarme con músicos tocar pero que el programa tiene algo que eso es muy interesante

Voz 20 17:27 en directo nos aprendemos las pero nos aprendemos las canciones

Voz 0249 17:29 a tocarla juntos prácticamente en el momento y eso que lo que le da mucha mucha verdad al programa que Pávez desde lo que falta en los programas de música también

Voz 6 17:38 decía Carles es una apuesta muy seria ya que la tele que ha empezado ya no sea tomar conciencia cuando bueno esto siempre lo hablamos de una fuente el pobre llevar es Bellvey minuto uno de subida diciendo que la banda y es verdad que la tele parece que ha dado un giro porque ahí gen los ahora no sólo en el que ha apostado muy serio sino en otras hemos

Voz 0249 17:58 eso sí da esa sensación sobre todo este era muy claro que la televisión ignoraba completamente a la música yo creo que la gente que de este tipo de cosas no es que odie la música o no le guste la música sino simplemente que tal vez tiene algo que ver con una realidad es interesante que se está produciendo un cambio porque eso es un síntoma de que la de que exista saliendo la televisión y la gente aguanta no cambia de canal es porque la música está teniendo más más lugar en general en la cultura

Voz 20 18:26 hay gente que seguimos es una pescadilla que se muerde la tuvimos

Voz 0313 18:31 la escucharlo pero déjame seguir hablamos decía que vamos a hablar de la música en la tele la música puede entrar por muchas vías en la tele no puede ser esto un programa de divulgación de prescripción como el que está haciendo Ariel Rot y que es fantástico y que ojalá continúe que luego de eso también hablamos pero también puede ser por ejemplo la banda sonora de una serio

Voz 22 18:51 bueno

Voz 20 18:59 además esta noche yo estaba de Galicia aparecerá también Iván Ferreiro Xoel López iba en febrero el IVAM como una sola persona vote Xavi Iniesta era no solo color de fútbol Xavi Iniesta Oliván yo creo que han conseguido ya como

Voz 0249 19:13 yo creo que en general está pasando algo que el creo que es momento bastante dorado para la música que empieza a haber una escena muy unida no con muchas colaboraciones naturales nada forzadas hice nota cuando estás ahí entre ellos este también eh ha participado un poco pero digamos que es otra generación realmente no pero me da me me encanta ver qué está pasando esto no creo que es un momento excitante

Voz 6 19:37 en una noche en el programa de esta noche es es este espectacular no repasaba bueno lo quedado Si Galicia

Voz 0249 19:45 pero hay muchas muchas parejas y muchas uniones que están que están saliendo de manera natural son amigos todos juntos jefe Iván no salió no va a salir esto aparte pero me la decía que hace diez años cuando coincidían en los festivales nadie salía del camerino y ahora sin embargo es una fiesta cada vez que en lo festivo

Voz 0313 20:03 mira yo otra banda sonora

Voz 23 20:05 otra canción ésta de la Ser el embarcadero

Voz 10 20:10 o una de las canciones el momento sin duda Tequila

Voz 24 20:18 no es extraño que cuando

Voz 20 20:24 sí

Voz 13 20:25 el fondo

Voz 25 20:28 sí

Voz 24 20:39 con el paso

Voz 25 20:53 el propio eh

Voz 27 21:25 Mariola

Voz 0313 21:27 el perro de caza que te veo impaciente espérate

Voz 28 21:31 eh

Voz 13 21:44 como los Supremo sólo corra detrás

Voz 1365 21:48 a través del buenas tardes bienvenida a La Ventana cómo estás muchas gracias por invitarme

Voz 0313 21:54 es por la canción enhorabuena porque estas otra vía de entrada de de la música música hay la tele que acude al rescate de alguien tan estaba cuenta cuentan poquito surge eso

Voz 1365 22:06 pues surge de una forma muy mágica resumirlo un palco no hola qué que es bueno pero eso ya es otro se hace notar ahí porque además de escribir un libro llegando ya no me vaya bien eso es no pues fue simplemente que por pues por medio de conocer a una persona y cuál una mañana pijama con con esta canción a medio hacer y en desarrollo pues decidí pasarla al piano que son instrumento que odiaba hasta ese momento por estudiar las cosas a veces es un problema cuando te obligan pero bueno digamos que ese día no sé muy bien por qué decidí recuperar el piano decidí pasar esa canción al piano irá subía instalarán un trocito entonces pues por medio de la persona que que os comentaba al principio que que conocí Ibor un hilo de personas que se juntaron ahí llegó a los oídos de Pekín tenía que llegar y que

Voz 6 22:55 de Pina que es el embarcadero y que te descubrió que lo contaba fascinado hoy a mí me una noche fascinado diciendo que había sido un descubrimiento que lo tuvo clarísimo mucho tiempo y luego

Voz 0313 23:06 también para que se pusiera en las fotos o no al espina

Voz 6 23:10 hola respetamos porque acaba cuando lo haga mirar con todo esto contó que que sepas

Voz 29 23:17 sino con la canción porque además en la cena todos le preguntábamos por esta banda sonora que a mí Annecy sorprendentes del del embarcadero

Voz 0313 23:25 muy hermosa

Voz 29 23:27 el fondo Carles es que la Albufera sale ahí es un entorno tan bonito sea cabecera es

Voz 20 23:33 es mi libro Travis cuenta la historia tú ya habías incluso publicado un disco creció tú estás con la música y tal bueno lo que pasa en la vida que a veces las cosas no salen ver antes ha dicho que estaba

Voz 1365 23:43 textualmente Darias no lo que pasa que bueno si era ya un tiempo picando piedra hay un tiempo que ves que hay puertas que no se te abren y que son decisivas como para que las cosas vayan a otro nivel

Voz 0313 24:01 pasota las ventanas

Voz 1365 24:03 a decir pues pues pues no sé qué has estaba diciendo

Voz 6 24:10 estoy nada estamos dar mucha fiesta pues nada un poco más

Voz 1365 24:15 al decirle a Ecuador a cambiar de rollo totalmente de un tiempo y tal bueno pues te llegó la oferta llegó la sí bueno todo llegó poco antes de irme ya cuando volví fue cuando ya pues me puse a haber un poco todo ir a ver sobre todo que las cosas pues iban a mejor pero sí pues en el momento en el que dice esta canción además y que pues estaba fatal y bueno antes esto claro es un poco lo que contaba sacamos el primer disco con muchísimo trabajo yo después de haber metido a estudiar música a muerte haber metido muy muy a tope con con la música cuando ya de repente para el tren tú te crees que después de todo es trabajo de todo de todo eso ya las cosas van a ser simplemente que tú

Voz 1915 24:59 públicas una cosa ya le ya a todo el mundo pues

Voz 1365 25:01 me encontré con la cruda realidad de que eso no era así que las cosas se hacían virales estancada

Voz 6 25:06 Biel pone cara modificado sobre suelo

Voz 0249 25:09 ahora como estoy muy cómo estoy muy preguntando últimamente

Voz 20 25:11 pasaba la pregunta esto evidentemente

Voz 0249 25:14 posición brutal de golpe en cambio qué qué pasó a partir de eso

Voz 1365 25:19 de de realidades ya verás cosas dice dentro decir de pollo

Voz 0313 25:23 a partir de colla a partir de

Voz 1365 25:25 a partir de la serie adiós pues pues sí pues de repente ves como que estás en el mapa tampoco no tampoco tampoco es que no pueda caminar por la calle sabe cero pero bueno así es

Voz 0249 25:35 gente en los también sí sí sí sí

Voz 1365 25:37 ha sido nuestro poder hoy se ha enfocado por jóvenes que eso es eso no pero es que claro ocultado cannabis qué tal muy joven la gente oyendo los oyentes cuántos años diría hoy acercan a la treintena hoy

Voz 30 25:53 sí

Voz 1365 25:54 eso está bien

Voz 0313 25:56 a un montón de música a cuestas ya

Voz 24 25:59 P A hago de una Biescas en un

Voz 31 26:09 sí sí

Voz 24 26:12 a su llegada vale

Voz 32 26:24 Nos

Voz 33 26:28 quién diría

Voz 20 26:38 tiene razón Ariel que es un país para escucharlo porque salen un montón de cosas como como Travis ingente consagradas Sestao yo descubierto muchísima en la verdad que

Voz 0249 26:49 hay que salir un poco no salir también de lo que son que escuchamos habitualmente y bueno esto me obligó a a a conocer

Voz 20 26:55 cosas distintas y una verdad muy muy sorprendentes hoy por ejemplo sale sale Mercedes Peón es una lo sé

Voz 0249 27:05 Martin increíbles bueno ya lo veréis los Paradise esta noche bueno mezcla como cosa muy de de la Tierra era Villar recorrió aldeas se musicóloga

Voz 9 27:16 pero es una percusionista toca la gaita multi

Voz 0249 27:19 en esta realmente acojonado

Voz 6 27:22 el pero hay tú por ejemplo scooter eliges a los invitados no no si hay alguno

Voz 0249 27:27 que no te gusta que al principio elegimos un poco pero claro después todo muy deprisa yo de repente me encontraba un poco a veces con las cosas ya armadas de una semana a otra pero bueno a ver el equipo que elige es un equipo muy cercano con el cual hablamos mucho antes de que empezara la dama algunas veces yo hago alguna sugerencia de cosas que me gustan mucho y que me parece raro que en que no estén pero bueno a todo el mundo le pasa a todo el mundo siempre me después de los programas que no estuvo este porque no estuve el otro

Voz 6 27:56 además lírico además está muy bien escrito y me ha gustado mucho esa manera de acercarnos

Voz 0249 28:00 lo que tiene una narra una ciudad distinta claro no es

Voz 6 28:03 cursi que era que podía caer en eso no

Voz 20 28:05 yo te sale una vena poética El el fragmento que escuchábamos antes de lo de Galicia tierra de retranca así de bueno ahí tampoco soy yo exactamente siempre hay cosas más personales Ariel les Argentina poco a formar mediaciones una alineación de gala y uno piensas y asocia nombres propios de la música con territorio coño porque sale bastante fácil de Cádiz Kiko Veneno por ejemplo dice Murcia que hace tampoco con él Carlos Tarque dice

Voz 34 28:36 buenas con los de Bilbao ya declarará otra mucho antes de que esto fuera todo esto astilleros que era lo más feo gris tenía su punto punk la mente no podías venir por aquí ahora pasas por la riáis todos los al vas andando y de repente pasado trainera o mogollón de gente que está que está corriendo con todo con el Guggenheim luego tenemos aquí el el Palacio Euskalduna que esto es maravilloso

Voz 35 29:05 hoy todas esas bandas

Voz 34 29:07 más duras sí

Voz 35 29:10 aparecen también un poco de influida por por el entorno de por todo también por la política polvo todo lo que ocurría

Voz 34 29:18 hombre el paisaje hace al hombre eso está claro no iba a tener una banda hardcore en Jamaica Nupel

Voz 6 29:26 desde un punto aquí

Voz 13 29:38 cuidado el también quiso ser niño pero la guerra un marinero conociste una

Voz 20 29:59 existen las canciones como semana esperando otra manera digo es fantástico tiene mucho territorio por recorrer todavía si mire de momento hay que seguimos enseguida Travis tiene cargaron después algo en directo además tienes territorio por recorrer osea que piano piano

Voz 23 35:17 la Ventana con Carles Francino

Voz 33 35:25 sólo que no cubre porque siempre

Voz 0313 35:54 aquí seguimos en La Ventana de la tele hoy estamos con el foco puesto en en la música

Voz 20 35:58 en televisión que entró por distintos caminos por distintas vías estamos contra desvela que se ha hecho muy conocida mucho más a partir de una canción de una banda sonora de una serie de embarcadero aunque le haya pillado ya muy cerca de la jubilación

Voz 0313 36:13 yo estamos con Ariel Rot comentando los detalles de un programa Fantástico que esta noche se puede ver en la II que es un país para escucharlo alta por pura lógica recorrido porque si ha estado en Murcia en Andalucía en Bilbao esta noche en Galicia entregan Zaragoza en Valencia

Voz 6 36:32 también quedan partes de España que hay que

Voz 0313 36:34 pero es verdad realmente yo creo que sí

Voz 0249 36:37 cadena tiene el compromiso desde aquel de que vayamos a los tengo amigos en todos lados

Voz 0313 36:42 has conseguido aclarar que te preguntaba al principio fíjate querellas lo que estabas haciendo me decía bueno cuesta pero sí me lo creo ha conseguido aclarar no tanto quién sino cómo y porqué se tomó la decisión porque después de tantos años de repente alguien decide apostar por

Voz 0249 36:56 por la activación Segi más o menos aprender un poquito a llevarlo digamos no porque claro yo el primer día me pusieron ahí con Kiko Veneno que es profesional de todo que lo hace todo bien aquí bueno era mi mi debut no hay eso de que de que teníamos ya empezamos acción no lo cómo te digan que seas tú el que pregunta no me parece muy raro no siempre yo estoy como es el otro lado pieza el otro nunca empiezo ya es ese silencio siempre me en un vértigo impresión

Voz 2 37:27 verdadera XXV que me Javad a casa mi padre soy Kiko Veneno yo digo sí hombre yo era una broma que tuvo que repetir quinientas veces y ahí no conocimos que fue un gran honor conoce a al cantante del momento que sigue siéndolo

Voz 45 37:42 como explica un argentino como Ariel

Voz 1658 37:44 Cardenal nunca oye

Voz 45 37:46 como tú para que lo pudiera entender

Voz 2 37:49 la Cádiz sobretodo en libertad libertad para aquí no tenemos los problemas que hay ahora en España con el tema del humor no los límites del humor lo hemos tenido nunca este tipo de programas no no hay límite límite es la ley con todo sea la ética cada uno tiene una entonces pues hablamos de lo que queremos y luego puede están la gente para escucharlo no

Voz 46 38:14 tienes grado

Voz 1658 38:19 ya

Voz 46 38:23 se aquí

Voz 0249 38:25 está muy bien lo que decía Keko

Voz 20 38:27 estamos bien lo que decía del humor pero es que además yo creo que para en fin los oyentes que no conozcan aún retrata bastante bien una parte de la de la filosofía de un país para escucharle que es hablar de música hablar con la gente de la música escuchar música interpretar música que también hacer unas pinceladas sociológicas de como me como es esta tierra no

Voz 0249 38:46 en hoy está muy bien sí sí sí sí porque hay cosas que bueno como decía Fito no la el el la tierra marca marca mucho no es éste el que el carácter claro no es el de la verdad que estar estar ahí con Kiko lujo increíble no porque

Voz 6 39:00 pues que esta es una tarea insoslayable de la dos dos tiene que venir esto lado te lo súplica da igual quién tenga más o menos audiencia pero es un recorrido que no pueden que no pueden negar

Voz 0249 39:13 yo creo que hay un sector que leonés lo estaba está pidiendo y lo disfruta un montón y bueno la verdad que se hacen un montón de cosas pues no podía ser que no haya un programa que en que mire la música digamos desde ese lugar es un poco más

Voz 6 39:26 el titular poético para escucharlo

Voz 0249 39:28 cuando uno es que es así si además invita

Voz 6 39:31 a dobles sentidos que eso que hay que escuchar el país

Voz 20 39:35 me lo metamos yacía pero oye Ariel

Voz 0313 39:39 felicidades amigo bueno muchas gracias larga vida con este programa eh cuando lo de por lo menos una vuelta más lo prometido es deuda Travis no se iba a regalar un coyotes en directo la canción desnudó cita sólo con el piano así cerramos hoy La Ventana de la tele

Voz 48 39:57 no me da

Voz 10 40:01 y no

Voz 39 40:07 tan extraña que cuando

Voz 25 40:11 y

Voz 49 40:18 a sí

Voz 10 40:24 a la vida

Voz 25 40:28 eso del eh

Voz 49 40:39 no

Voz 50 40:40 ya

Voz 49 40:45 y

Voz 26 41:05 sí

Voz 49 41:09 y

Voz 51 41:10 ah no

Voz 49 41:19 y a mí para mí

Voz 39 41:30 no a unos perros de

Voz 13 41:34 los rastreos su presunto cobro detrás

Voz 25 41:37 ah sí sí

Voz 49 41:51 en la UE y la no y sí sí

Voz 39 42:22 y yo

Voz 49 42:30 y y y que se va a

Voz 13 43:54 la Ventana con Carles Francino

Voz 16 44:04 búsquedas encontrarás

Voz 0313 44:20 oír esta Ventana de la filosofía vamos a conectar con un tema que así lo que es noticia desde hace unos cuantos días que es el tema famoso de la despoblación en partes de España seguirá vamos la España vacía Ada la España discriminada pero vamos a enfocarlo desde una perspectiva desde un ángulo absolutamente novedoso que es el ángulo de la filosofía la culpa la tiene Pepe Rubio pero buenas tardes hola buenas tardes y sobretodo un libro que cayó en sus manos titulado el jardín de los delirios la ilusión del naturalismo editado por Torner del filósofo Ramón del Castillo qué te pasa con ese libro

Voz 54 44:52 esa parte Rey mucho con el libro para para que luego digan que las

Voz 20 44:55 los Sofía todo ese es su de aburrido pues me he encontrado en este ensayo sobre en este ensayos sobre las

Voz 54 45:00 la acción del ser humano contemporáneo con la naturaleza con pasajes que dan alguna respuesta al porqué una España sea vaciado y otras ha llenado y así sería conveniente rellenar una con la otra escuchamos un pasaje

Voz 1900 45:14 si nuestros abuelos de orígenes rurales hubieran vivido lo suficiente para ver cómo nos comportamos un fin de semana en el campo amando a la madre naturaleza quizá habrían acabado mentado a la madre que nos parió ellos salieron corriendo del campo hacia la ciudad huyendo de un mundo atroz celebrando el dichoso día en que lograron vivir rodeados el asfalto y hormigón nosotros en cambio nos hemos asfixiado en las ciudades obra tratamos de huir en dirección contraria hacia un campo totalmente idealizado si viviéramos realmente a la intemperie en plena naturaleza o lleváramos una vida verdaderamente rural entre pastos y corrales cuadras y silos corríamos de nuevo hacia la jaula de la civilización haríamos nosotros mismos el collar como los perros caseros que se escapan pero regresan sumisa mente a su caseta magullado los hambrientos y con el rabo entre las piernas

Voz 54 46:09 iraquí Salt dos preguntas antes de llenar la España vacía da habría que saber por qué ese vacío

Voz 9 46:15 antes de que urbanitas decidan dar el paso hacia

Voz 54 46:18 el campo habría que explicarles que aquello no es estar en Malasaña con una camisa a cuadros una barba larga perfilada una bicicleta sin piñón y comprando leche fresca

Voz 13 46:32 Ramón

Voz 0313 46:33 Castillo buenas tardes Ramón es profesor de Filosofía contemporánea yo estudios culturales de la UNED y acaba de publicar este libro que les comentaba el Jardín de los delirios a soluciones del naturalismo de verdad la filosofía tiene algo que decir sobre este problema que está ahora en manos de la política de los medios y que está toda ahora vemos y que después olvidaremos de la España vacía dado a España discriminada

Voz 2 46:55 bueno yo no sé si la filosofía tiene algo que decir pero yo me sentí en la necesidad de círculos y a veces la forma en la que la filosofía habla de estas cosas pues es bastante solemne hay como ha dicho Paco

Voz 1658 47:08 pues lo que intenta es un Pepe Pepe perder goles rebautizó es que te Pepe tenía otro o Paco en la cabeza el eh hablando y con Pepe se lo comentaba pues sí es una especie socio sociología cómica o llámalo como quieras pero yo creo que en el humor a buscando un poquito el humo se pueden ver las las idioteces que hacemos no lanzando nuevos a la naturaleza no oí buscando esa especie de abstracción que no sabe ni Dios lo lo lo que es no ir

Voz 2 47:38 hablando con él esta mañana sobre lo de Soria

Voz 1658 47:42 a las manifestaciones la despoblación en Soria en Teruel es curiosos acaba de publicar este número de Nationale geográfica que os recomiendo sobre grandes metrópolis pero un artículo excelente además del de si dedicado a Japón a Los Ángeles de sobre Soria lo hace y lo hace José Manuel Navia que ha hecho ensayo fotográfico con Julio Llamazares tal ir claro cuenta la llegada de un médico de Alicante a tierras altas de Soria en los años sesenta y le pregunta al al que iba en el autobús con él cuando ve todo nevado y pelado Italia dice oí esas ovejas que hacen ahí que que dice comen piedras comen piedras desde Así empieza el reportaje en Navia no hiló más cachondo es que al poco rato del un poquito más adelante el ensayo yo no lo lo había oído estos días el tema de la de la forestación idea posibilidad de de de de de recuperar zonas bueno pues en el reportaje este que que recomiendo cuenta que los caminos por los que se fue la gente de Soria fueron curiosamente los caminos que se hicieron para la explotación forestal lo cuenta muy bonito sea hasta que aquí la frase que dice dice lo que no se había hecho antes pues las personas se hizo entonces por los pinos no entonces es es hora os recomiendo el el el Lens el trabajito este y sobre todo porque ayer también en muchos medios se hablo de que soluciones habría

Voz 0313 49:09 pero para conservar la población que hay se escucharon cosas curiosas hay verdad muchas brotó palabra

Voz 1658 49:14 las de estas que se usan ahora como externalidades irá ellos de esto no es bueno y una pues una cosa que yo voy ayer es que quizá Soria y estas zonas despobladas podían ser fuentes de recursos naturales no por ejemplo el oxígeno no yo es caro dices bueno ir como usar decían que Teruel no hacía frío que lo fabricaba Teruel no bueno pues lo mismo en Soria podían envasar bombonas de oxígeno y traerlas con burradas a las grandes ciudades digo burlas porque es más sostenía que en camiones no sea es un debate complejísimo no pero ayer hubo un gran debate no sobre muchas veces Sobrequés se hace con la población sino que se hace que no qué tipo de empresas se introduce en qué tal

Voz 0313 49:54 pero dónde tiramos más Ramón en el desconocimiento con el postureo en este asunto

Voz 1658 49:58 lo por igual porque igual no el postureo sobre naturaleza yo no creo que sea sólo una cosa de clase alta no es más que

Voz 0313 50:10 a la vez a veces sí a veces sí desde luego

Voz 1658 50:13 sobre todo porque sólo gente de cierta nivel adquisitivo se puede permitir no naturaleza apura no si los demás no nos conformamos con los campings no como decía una amiga mía que son campings de concentración turística no estamos pero los que no los los que se pueden permitir algo más más cool y más chic que un camping pues pues sí pueden pero no es sólo un tema de postureo esa revés se está diversificando el mercado y ahora ya hay naturaleza para todos los bolsillos no y ese es el problema que

Voz 2 50:49 según la modalidad de

Voz 1658 50:52 contacto con la naturaleza que elijan pues estás obligado a tener ciertas experiencias no si usted va de precipicios pues tiene que sentir ciertas cosas al borde de un cañón insiste va del horario no lo encontró

Voz 0313 51:06 vas de Slow exacto si slow

Voz 1658 51:09 cueste no pues tienes que que sentir otro tipo de cosas entonces hay una regularización de las de los tipos de experiencias que tienen según tu grado a todo esto quién mide o que termómetro mide el grado en el que estás en contacto con la naturaleza y un termómetro oficial lo o alguien alguien puede decir cuando estamos más cerca de más lejos o sea a quién quién quién administra

Voz 0313 51:34 eso tiene ver con el tiene que ver con el número de parques con la superficie que dedicamos a eso los días o fines de semana que decidimos coger el coche para ir a sea ahí subirnos a un árbol por ejemplo o disfrutar de un prado o de un río de lo que sea tiene que ver con eso hay otros factores

Voz 1658 51:50 esta sería una forma de medirlo pero pero eso no sería un indicador de que seamos por ejemplo una sociedad más concienciada ecológicamente porque los parques naturales no significa que seamos más no comprende

Voz 1715 52:02 cerca de algún pueblo que linda con el principio de un parque natural hemos visto carteles del tipo el pueblo está cerrado porque ya no cabe más gente quiero decir que imagino que el cartel ese no hacía alusión precisamente a al cariño no a la aproximación así un casi romántica que se tiene con la naturaleza pero la aparición de doctrinas que que apunta

Voz 0313 52:26 están a un cierto replanteamiento de la relación del del urbanita a entendernos con la naturaleza tipo poseso la la la Red de ciudades slow que ya existe desde finales de los noventa yo creo esto no o el salvajismo es salvajismo entiéndase el o con hipster mismo todo eso filosóficamente cómo debemos asumirlo como ocurrencias como como corrientes de pensamiento que tienen en algún punto interesante en el que agarrarse o cómo gestionamos ese Ramón es que no sé

Voz 1658 52:56 bueno si nos pusiéramos así un poco paranoicos podríamos pensar que todo responde a una conspiración de El Capital no vamos a vamos a ponernos menos

Voz 0313 53:05 tremendos no pero sí hay sí ahí

Voz 1658 53:07 es una Press osea si hay un algo común lo que yo propongo modestamente no es nada original pero decirlo quizá en estos momentos es un poquito provocativo si es que tiene que ver algo con la religión es decir hasta hace poco pues las sociedades pues sustituyera un adiós Por otra cosa será la humanidad pero como la humanidad recientemente tiene mala prensa porque vamos bien

Voz 0313 53:31 por razones obvias de puro es verdad pues

Voz 1658 53:34 coño pues se revaloriza la naturaleza no puestos viene todas estas doctrinas de que somos una es una plaga para el planeta entonces hay cierta cierta relación entre que Dios lo matamos hace tiempo luego pasamos a creer en nosotros mismos ir desde hace poco empezamos a dudar de nosotros mismos Ike curioso que cuando decrece en esos no afloja en esas fe es es esos cultos a la humanidad empieza a aflorar un nuevos cultos a

Voz 0313 54:01 a mí esa esa secuencia de pensamiento y me parece una mirada filosófico muy interesante de lo que no se no sea filosofía una interesante no claro claro está Dios humanidad naturaleza cuando acabemos con esto que algún día acabaremos claro no sé si vuelta a empezar en venderemos algo

Voz 1658 54:16 en por ahí la palabra y no digo que ahora anda

Voz 54 54:18 mira filosófica que tengo la sensación de que esta cosa que tenemos dignos al campo desconectar a evadir desconectar sí sí tiene tiene tiene la culpa alguno filósofo del pasado no hace que se iban a pasear al campo pensar muchas veces no pensaba muy bien

Voz 1658 54:32 no sabe si es que además de este libro hay otro colegio va a salir dónde dónde me perdí un poco de de grandes vacas sagradas se filosofía por ejemplo bueno pues lo algunos alemanes no todo esto viene de romanticismo inglés

Voz 0313 54:48 te

Voz 1658 54:49 menos de Tera hombre te hace reír a veces esto es de celebrar no no hay Heidegger filósofos de estos muy muy que que que bueno que odiaban la tecnología decían que había que se otra vez y tal pero luego lo tenía ni puñetera idea de botánica ni eran gente curiosa ellos tenían grandes revelaciones en los en los bosques verdad pero una cosa que yo siempre pueblo no le pasaba lo que a la gente nos pasa pues que nos dan ganas de hacer nuestras necesidades en el monte o los filósofos cuando iban al monte es que es un puro puro espíritu no no parece que iban solos generalmente claro porque si vas acompañado puedes discutir con los amigos hubo o no entonces si hay una también esto se ha popularizado ideas que desde el siglo XIX desde el romanticismo eran de de de cierta distinción bueno se han popularizado ahora pues pues podemos tener nuestras epifanía filosóficas no porque ese es como decía esta mañana hablando ya preparando esto bueno sea se ha extendido también ese mercado no es lo mismo insisto el camping de concentración turística que el que lata bañista no un chiíta hay separada y tal donde tienes tu propio donde escribes tus poemas donde te retiras a escribir un libro

Voz 0313 56:03 por esa palabra ese concepto mercado sí que aparecen todas las estaciones del Vía Crucis se en la de Dios en la de humanidad y a la naturaleza de la palabra de mercado sobresale en cuanto te descuidas pata metida