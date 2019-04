La Ventana (02/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 1715 00:08 ya ha terminado la larguísima reunión de Theresa May con su Gobierno que a esta hora permanece en la residencia de la primera ministra haber para que Pedro Blanco pues allí están esperando que Theresa May haga una declaración pública en la que no se sabe qué va a anunciar o que iba a contar todas las opciones siguen sobre la mesa incluido un posible adelanto electoral un nuevo intento de aprobar su plan del Brexit con algunos cambios eso sí el negociador europeo para el Brexit ha reconocido este martes que Bruselas cada vez se teme más a una ruptura sin acuerdos Michel Barnier

Voz 3 00:36 el abogado

Voz 1 00:39 si no acuerdo nunca fue un escenario deseado pero los Veintisiete están preparados se está convirtiendo cada día en un escenario más probable si Reino Unido todavía quiere dejar la Unión Europea de una manera ordenada este acuerdo

Voz 0785 00:52 no será el único and will be

Voz 1715 00:55 la policía ha detenido en La Laguna en Canarias a un hombre como presunto asesino de su ex pareja todo ocurrió en enero la mujer murió en lo que entonces se interpretó como un accidente de tráfico Radio Club Tenerife Yanira

Voz 4 01:07 la principal hipótesis de los investigadores apunta a un accidente fortuito después de que el coche en el que viajaba en la pareja chocarse contra un poste de la luz en la localidad de San Cristóbal de La Laguna ahora nuevos indicios has no descartar un móvil machista y un nuevo caso de violencia de género en el país según ha informado la Policía Nacional el informe preliminar de la autopsia sobre el que ha tenido conocimiento la SER establece que el fallecimiento de la mujer se produjo por traumatismos e inhalación de humo y que no existían indicios de una muerte previa o diferente a la provocada por un accidente el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas

Voz 5 01:43 resumen de la tarde en el juicio por el referéndum del uno

Voz 1715 01:46 de octubre es el turno del jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Cataluña el elaboró un informe que analizaba las imágenes grabadas por las cámaras de los cascos de los policías nacionales que intervinieron ese día Nos vamos

Voz 0313 01:57 el Supremo Alberto Pozas buenas tardes y buenas tardes varios agentes del dispositivo de seguridad llevaban esa cámara en el casco y grabaron los disturbios hoy a la gente que analizó todas las imágenes ha ratificado su informe

Voz 1715 02:29 la Comisión Europea difundido hoy su lista anual de las treinta empresas que más contaminan la atmósfera de esas treinta y tres son españolas lo que supone una más que el año pasado Javier Gregory

Voz 0882 02:39 la Comisión Europea acaba de publicar como todos los años la lista de las treinta empresas que más contaminan la atmósfera y la primera española está en el número diecisiete Se trata de una central térmica de carbón que Endesa tiene en la localidad gallega de As Pontes y que emite cada año ocho millones de toneladas de CO2 equivalente las otras dos empresas de nuestro país que aparecen también en esta lista negra son dos centrales térmicas la de Apoño en Gijón propiedad de ADP en la central térmica litoral en Almería que también es de Endesa por primera vez en esta lista negra en los diez primeros puestos aparece una aerolínea en este caso Ryanair

Voz 8 03:15 vamos con la información del deporte José Antonio en media hora comienza la jornada treinta interés semanal de Liga en Primera División lo hace con el choque del según el Atlético de Madrid que diez puntos por detrás del líder recibe al Girona en el Wanda Metropolitano lo hará desde las siete y media de la tarde desde las siete y veinte ya lo vamos a contar en Carrusel por supuesto con las retransmisiones además de los otros dos partidos del día el Espanyol Getafe que comienza a las ocho y media y el Villarreal Fútbol Club Barcelona el partido el líder que hace lo propio desde las nueve y media de esta noche además un apunte de fútbol sala se juega un partido adelantado de la última jornada de Liga es el Movistar Inter Barça Lassa a partir de las nueve de esta noche

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

cadena SER servicios informativos

Voz 16 05:15 este martes te va a sonar a Domingo que va a narrar tal

Voz 0785 05:20 Tico de Madrid Girona

Voz 17 05:23 González te cuenta el Espanyol Getafe emoción hecha voces en City segunda Lluís que con el Villarreal el Fútbol Club Barcelona Messi la Combi todo esto desde las el Deportivo Dani Garrido visitó desinformación desde las nueve

Voz 0246 05:47 la veinticinco con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 18 05:54 la Ventana con Carles Francino

Voz 17 06:11 era uno Bermudo para para son gratis

Voz 0313 07:12 es importante son las palabras en cualquier idioma que necesarias para explicar aquello que que sentimos aquello que que queremos comunicar aquello que queremos transmitir a los demás hoy vamos a hablarles lo hemos hecho esta tarde a las cuatro ya con una novela escrita a cuatro manos entre entre un padre y su hija al vamos a hablarles a esta hora de dos iniciativas literarias que han tenido un recorrido distinto hace un tiempo posiblemente lo recuerden los comentamos una iniciativa literaria ya capitaneada por una de aquellas profesoras entusiastas que logran contagiar no es fácil pero logran contagiar el placer por aprender en este caso por leer Se trataba Se trata del First Day no el First literario David que inspirado en el título del del célebre programa de televisión polariza encuentros literarios con alumnos en Secundaria esta iniciativa Aido también ha ido creciendo tanto que esta tarde se ha celebrado por tercer año consecutivo en una edición en la que han participado doscientos alumnos de cinco institutos saludamos a Rosalía Delgado profesora de Lengua y Literatura Castellana en el Instituto Santa Eulàlia de L'Hospitalet cerquita de de Barcelona rosaría buenas tardes bona tarda hola buenas tardes qué tal Rosalía cómo va eso otra vez aquí en antena La Ventana

Voz 19 08:22 sí sí muchas gracias por el interés

Voz 0313 08:25 bueno vaya vaya exitazo no es señal de que señal de que la fórmula funciona

Voz 19 08:29 hombre de momento estamos súper contentos y la verdad es que la cuestión es ir haciendo Red y este año pues ya digo cinco institutos Idi hay lista de espera para que se sumen más de hecho están invitados todos los que quieran sumarse

Voz 0313 08:43 lo los saludos si los alumnos participan de forma voluntaria esto es es interesante dejarlo claro

Voz 19 08:48 los de la eso sí porque los que nos los que están ligados obligado son los de primero de Bachillerato que unos organizadores

Voz 0313 08:56 sí lo veinte gramos dentro del asesinato

Voz 19 08:58 era de lengua puede ser castellana catalana cada uno la que quiera en la asignatura lo trabajamos como lecturas obligatorias con lo que decía las obligatorias tradicionales pues se amplía la oferta ahí hay Zidane menús de entre los que pueden escoger si luego ellos encargan de hacer la difusión y promoción entre los laicos y los que quieren pues se apunta residió son voluntarios

Voz 0313 09:21 qué te leído esta tarde Rosalía

Voz 19 09:25 muy bien muy bien estamos súper contentos porque además hemos hemos ido mejorando detalles además este año no se ha unido la Escuela Municipal de Música de L'Hospitalet y hemos tenido incluso un intermedio musical bueno tenemos a también a diseñadoras y artistas visuales de de la Universidad de Barcelona que han colaborado con los alumnos van a editar luego un documental sobre la experiencia osea se está enriqueciendo por todos lados Si yo siempre digo que eso hace red enriquece la experiencia que cada uno aporta desde lo suyo

Voz 0313 09:59 oye tienes por ella lo editó a una alumna verdad de Bachillerato

Voz 19 10:02 así una de las organizadoras de Bachillerato la paso

Voz 0313 10:06 venga Adriana buenas tardes buenas tardes cómo estás alumno de Bachillerato dieciséis años pregunta directa hay primera qué libros has leído para esta edición del First We are the age

Voz 19 10:19 yo he leído como para chocolate y Jane Eyre

Voz 0313 10:22 qué tal te han gustado porqué comentario de texto

Voz 19 10:27 el como agua para chocolate ya me lo leí anteriormente pero ya me gustó bastante así que decidí volver a leer y volver a disfrutar esta lectura entonces luego también me leí llene ídem y la verdad es que me gustaba mucho la narración me ha gustado mucho todo del libro

Voz 0313 10:49 en las mesas de debate por ejemplo con estos títulos has comentado tú de de qué se habla Kike argumentos se ponen sobre la mesa en estos libros que has comentado por ejemplo a la hora de debatir qué dice la los otros compañeros o compañeras

Voz 20 11:03 te lo sabes todo les gusta hablándonos personaje y les gusta sobre todo las la trama

Voz 19 11:14 porque siempre suelen decir que en principio no les ha llamado mucho pero que el metros más avanzan más les gusta el libro

Voz 0313 11:25 de todas formas está pensando Adriana que tan tampoco es muy muy frecuente muy habitual que que una chica de tu edad por ejemplo no un adolescente pues lea libros de en fin del siglo XIX como como es el caso de Jane Eyre Tutu qué tipo de lectura sueles es tocar habitualmente

Voz 19 11:40 yo suelo leer un bastante de todo así que no como que no pongo que un límite a siempre me gustan como descubrir más temas Si aprender

Voz 0313 12:00 osea Jane Eyre no es incompatible con Harry Potter por poner un ejemplo digo eh

Voz 19 12:05 pues con pocos sí pero porque Harry poderes como Harry Potter

Voz 0313 12:10 pero qué es lo que lees una cosa y otra digo

Voz 19 12:12 claro que me puede ser una cosa el otro

Voz 0313 12:15 bien hoy una última pregunta Adriana ya no te les más este este estos encuentros estos First literaria de excedente han abierto puertas a a lecturas distintas a las que tú tenías au

Voz 19 12:26 sí ha porque bueno a los alumnos de los institutos también no sean ha recomendado otros libros en la mente en la mesa era muy bueno in no sé por ejemplo hay un par de libros que no había pensado leer o que los tenía pendientes y que me cómo despertó las ganas de leer

Voz 0313 12:51 cuáles son

Voz 19 12:53 por ejemplo un monstruo en haberme

Voz 0313 12:56 sí

Voz 19 12:57 si el otro no me acuerdo muy bien era el día que dejó de nevar en Alaska o algo así no no recuerdo bien el nombre

Voz 0313 13:06 muy bien Adriana oye pasarnos a Rosalía un segundito y gracias por compartir estos minutos en la radio eh

Voz 20 13:15 sí

Voz 19 13:16 a estos hay que otra vez sí aquí otra vez me ha interesado mucho lo de

Voz 0313 13:20 es lo que comentaba Adriana de que gracias a estos encuentros le han entrado ganas de leer libros que a lo mejor ni se había planteado no como lo demuestro viene a verme

Voz 19 13:28 claro esa es la gracia que como somos tan diversos pues cada uno tiene su mochila lecturas y ahí empiezan hablando de la que has leído todos pero luego cada uno más comentas no lo que me gusta lo que lo hoy lo mismo que a otros la han recomendado a ella aseguró que ella ha recomendado también los que le gustan a ella hay bueno todo ese van enriqueciendo con intercambio una idea

Voz 0313 13:49 a última pregunta para ti Rosalía y un libro de los últimos que hayas leído que quiere recomendar nos

Voz 20 13:55 el de Luis Landero lluvias

Voz 0313 13:58 de lo recomendado Benjamín Prado Benjamín recomendó también

Voz 19 14:02 pues está muy bien escrito es lo que más me ha gustado es eso cómo está el lenguaje como refleja los diferentes puntos de vista cómo va construyendo la historia con eso pese a que lo recomendaría a todo el mundo

Voz 0313 14:14 muy bien profesora Rosalía Delgado muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un placer como siempre

Voz 20 14:19 igualmente hasta pronto adiós adiós

Voz 0313 14:22 yo creo que teníamos dos esta otra de momento ha terminado en en polémica y es una polémica un poco rara en el municipio gallego de Cedeira están bastante hay gente bastante cabreada por la retirada de una exposición de poemas que habían escrito alumnos de cuarto de la ESO el motivo en fin que es una cosa enseguida entenderán que me parece un poco raro es por fomentar supuestamente el el odio no se saludar a la coordinadora de la biblioteca del Instituto punta candidatura y coordinadora del grupo que organizó el taller de de poesía Rosana Freire buenas tardes buenas tardes

Voz 19 14:55 a tarde

Voz 0313 14:57 todo esto sobre todo el texto en teoría polémico en fin que me resisto a llamarle así versos que dicen odio que todo empiece por odio que odios postureo estas redes sociales odios fachas o de Otter Fabio de ochenta odio España odio odiar todo o que odio qué qué problema hay con estos versos pregunto a lo mejor se me escapa algo

Voz 21 15:18 bueno probablemente porque le el hecho de que todas las una lectura más o menos completa es lo que da la dimensión de lo que es el poema en sí mismo ni la polémica generada por hacer una lectura sesgada él nuestra Biblioteca fomentamos la la expresión literaria permanentemente mucho más es dentro de un contexto de un taller de poesía hiciese para conmemorar justamente el día internacional de la poesía que era de lo que se trata

Voz 0313 15:45 si el día veintiuno no es lo hicimos aquí también en la radio

Voz 21 15:48 exactamente exactamente entonces bueno dar dar voz a los alumnos no dejar que los poemas creen escritos en un papel arrinconados

Voz 20 15:57 es nuestra intención

Voz 21 16:00 pero bueno siempre hay gente a la que no les gusta la poesía y a la que no les gusta el pensamiento

Voz 0313 16:04 no pero quién que nos portada tal por poner el dedo en el ojo de nadie pero quién ha denunciado estos Rosana se sabe

Voz 21 16:11 no no es una denuncia anónima en forma de queremos que guasa dirigido a esto Territorial de Educación de la provincia de La Coruña muy no sabemos todavía bueno Rihanna que tampoco tenemos vocación policial para saber

Voz 0313 16:28 claro claro

Voz 21 16:29 suponemos que las autoridades han pasivos educativas en este caso son quienes tienen el deber de velar por los derechos de los alumnos de dichos además están contemplados en todos los legislación tanto educativa como genérica es decir la cual desde la Constitución española no sé si nosotros nuestro deber es realmente por eso estamos en las bibliotecas poner estamos en una red de bibliotecas escolares de Galicia es eso estamos según plan de metió ahora que yo por eso estamos en un proyecto Loba por eso hemos tenemos una radio escolar para para difundir el pensamiento diverso

Voz 0313 17:05 pero lo malo es que se haga caso a esa denuncia no porque yo no estaba podría decir si alguien alguien ha dicho retire sexto ahí está sí

Voz 21 17:13 sí es bueno hay confusión porque la orden según la directora del centro procedió del jefe territorial de forma directa por vía telefónica pero en contestación a la prensa y concretamente la Voz de Galicia el gabinete de prensa de la Consejería de Educación manifiesta por escrito obviamente que no dieron orden de retirar ninguna exposición entonces bueno hay una serie de contradicciones que supongo que están por aclararse nosotros estamos pendientes presentamos dos escritos ante la dirección de centro y el propio jefe territorial y esperamos contestación todavía no tenemos ninguna de momento las posiciones una oferta de concellos severa para hacerla en uno de los servicios públicos del Concello

Voz 0313 17:58 qué Rosanna una última pregunta dos profesores ya lo sabemos que la gente que integran el equipo de la Biblioteca habéis dirigido un escrito a la dirección del centro poniendo los cargos a disposición como fin como protesta y los chavales cómo se lo han tomado

Voz 21 18:11 bueno hoy me hicieron una sentada una manifestación dentro de lo que fue el recinto porque son alumnos de cuarto de la ESO no pueden salir muy reivindicando sus derechos a la libertad de expresión a sus poemas exponerlos a quitarnos que se a que fueran conocidos en espera que no se para su libertad expresión que es lo que están reclamando también nosotros desde la alegría de lo que es la poesía nada más

Voz 0313 18:36 claro Ibex de la creación

Voz 21 18:39 siempre nos quejamos de que los alumnos y tienen poca comprensión lectora le tocó me gustaba mucho la iniciativa que está escuchando ahora en la mucho bueno en en Galicia las bibliotecas escolares están haciendo trabajo impresionante nosotros estamos metidos en esa red IRIS la verdad el trabajo es ingente por parte de todas las bibliotecas que está en en esa red plan B bueno el hecho de no sólo no valorar lo que es lícito sino atacar lo de una forma cobarde relatora pues es lo que realmente no sienta pues muy mal a todo el equipo la biblioteca de nuestro equipo sentí narco formado por un grupo de personas de distintas materias que trabajamos duramente

Voz 22 19:22 Sport para los alumnos nada más

Voz 0313 19:26 en Rosana Freire muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ya ánimo de verdad eh

Voz 23 19:30 gracias adiós adiós sí

Voz 24 19:46 sí de

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

sabías que puede es cazar fantasmas en el parque de bomberos de los caza fantasmas el Nóvaya

Voz 0867 22:17 buenas tardes a todos dos años ha tardado la Comunidad de Madrid en imponer la primera sanción contra una supuesta coach que siguiendo el modelo del obispo de Alcalá de Henares también ofrecía terapias para curar la homosexualidad la sanción todavía está por determinar pero podría llegar a los cuarenta mil euros por incumplir la ley contra la legitimidad fobia Rubén López fundador de Arco publicitar muy buenas tardes Cervera Rubén la denuncia partió de Arco y cómo se explica entonces que que el proceso administrativo sea tan lento vosotros presenta la denuncia pero pasan muchos meses todavía tienen que pasar más meses para que conozcamos la sanción exacta que se va a imponer a esta supuesta coach

Voz 25 22:58 sí la verdad es que sus tornillos para dicho lo hace y relativamente unas semanas hace poco que el fuimos a preguntar por la situación de este expediente pero dijeron que facilitan información de la situación administrativa pese a que lo habíamos impuesto lo vamos a repostar los otros entonces bueno los saber a qué porcino ya ha salido y que haya salido que sea una sanción muy grave pero ha tardado más de dos años y todavía no sabemos la sanción definitiva dos pero culpa la labor que haya podido ejercer esta supuesta coach durante estos dos años

Voz 0867 23:33 el problema es un problema de la ley es un problema de la administración de cómo se mueve la administración en tiempos

Voz 25 23:40 bueno pues eso sean no sabemos exactamente porque la ley dejará margen para que puedan dictaminar en no no estará acotado el tiempo

Voz 20 23:49 yo yo yo

Voz 25 23:52 podido o no han podido retrasarlo hasta este nivel entonces bueno pues desgraciadamente no podemos hacer más

Voz 0867 23:59 de tenéis conocimiento de más casos de otro supuesto Se terapeutas que se venden como curanderos digamos de la homosexualidad

Voz 25 24:07 sí tenemos conocimientos de otros supuestos no sé cómo denominarlo curanderos dicho tú sí

Voz 0867 24:15 pero hablarnos Tykwer sí

Voz 25 24:17 sí podría llamarlo así que aquí tenemos otros dos focos que haré que ser que también este tipo de terapias y estamos intentando recabar pruebas para presentar denuncias de la Comunidad de Madrid puede este tipo de prácticas tan dañinas para el colectivo

Voz 0867 24:36 desde las siete de la tarde distintos colectivos están concentrando en Alcalá de Henares coincidiendo con la recuperación por parte el diario punto es de un hecho que que hoy ha recuperado como digo este medio pero que destapó Telecinco en dos mil doce de y otros medios de comunicación en el año dos mil dieciocho la terapia contra la homosexualidad del Arzobispado de Alcalá ustedes en este caso no hayan presentado ninguna denuncia no

Voz 25 24:58 no nosotros estábamos investigando desde junio de dos mil dieciocho que sí que tuvimos un caso pero no es muy difícil conseguir las pruebas nosotros no tenemos los medios como ancho periodista para infiltrar no hay y además nosotros no creo que los con unos nuestra función entonces nuestros agradecemos muchísimo excluidos cosas un amor llevamos hablando con el de más de se y ya distante que no publica no hemos interpuesto en la primera denuncia contra el obispado no podría estas presuntas terapias que parece ser que realizan ellos han ya bueno de estos la labor de la Comunidad de Madrid sonoro y en el caso de que tengamos más información que estamos de Recamán en algún testimonio los llevaremos también a la Fiscalía

Voz 21 25:43 disparado dice que todo esto

Voz 0867 25:46 qué es lo que han publicado es un montaje teatral pero claro es que los antecedentes que tiene

Voz 25 25:53 a ver aquí está muy de moda está esclavas moderno y habla de técnicos no es cierto es que su discurso es detrás lo menos moderno ha hecho unos discursos terribles hacia nuestro colectivo que han sido denunciados públicamente en varias ocasiones nosotros tenemos indicios de que no ocurre lo que ha dicho no el diario punto es es totalmente verídico entonces eso hemos interpuesto la denuncia cuando que se ha hecho público no es la primera medida que que vamos a tomar

Voz 0867 26:25 Rubén López de Arco Polly gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes

Voz 25 26:29 es a los otros

Voz 0867 26:31 y veintiséis minutos cara a cara de los martes entre PSOE y Podemos José Manuel Franco portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes cómo estás José Manuel

Voz 0827 26:39 es encantado de estar aquí Clara Serra portavoz Parlamento

Voz 0867 26:42 de Podemos en la Asamblea buenas tardes bienvenida buenas tardes voy a la parte más administrativa de este asunto tenemos una ley que está muy bien pero salta a la vista no José Manuel que cuando se tiene que poner en práctica cuando se tienen que llevar a cabo las inspecciones las sanciones todos se demora demasiado tiempo estamos hablando hoy del caso de la primera canción que impone la Comunidad de Madrid todavía no sabemos ni la cuantía podemos tardar hasta medio año en saber cuánto le cae esta supuesta coach que cura la homosexualidad

Voz 5 27:07 sí efectivamente una Ari además aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid la que efectivamente parece que existen demasiadas trabas para que se apliquen en yo sinceramente espero una reacción inmediata de la Comunidad de Madrid de la consejería correspondiente ante esta verdadera vergüenza porque es una vergüenza lo que está sucediendo es un insulto no sólo a la al colectivo LGTB sino a la inteligencia de cualquier persona decente esto es inadmisible que en pleno siglo XXI siga siga insultando a personas que elige una manera de vivir qué les apetece a ellos esté verdad es es indigno es intolerable de verdad no tengo palabras para clarificar esto que pido la máxima urgencia ir a máxima contundencia por parte de la Comunidad de Madrid el Partido Popular clara se ha movido con con la energía

Voz 0867 27:59 María o con la eficiencia que esperábais esta mañana hablado la candidata no Ayuso ha dicho que bueno que esto evidentemente no le gusta pero creéis que que muestre la suficiente contundencia tanto desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid como la propia formación política

Voz 13 28:11 pues tristemente famoso de la acritud el Partido Popular porque ya sabemos que es lo que tenemos es una ley como tú bien dices pero también un gobierno al que no le gusta esta ley porque claro no no ha habido ninguna voluntad por parte del Partido Popular de llevar a cabo implementar la ley más bien la dejado morir no por eso precisamente esta denuncia que se ha puesto que ha ido también mi compañero Eduardo Fernandes Robinho a poner las impere es imprescindible hay que ir ahí presionar a la Comunidad de Madrid y además decirle que llegue hasta al final porque solamente con presión vamos a conseguir a conseguirlo desde el año dos mil dieciséis cuando el Observatorio se pone en marcha y ha denunciado cientos y cientos de casos solamente ha habido seis sanciones que haya puesto la Comunidad de Madrid no entonces como el caso que estabais diciendo mucho si muchos de ellos claro es que decía José Manuel Se aprueba por unanimidad ojo aprobado por unanimidad pero hubo algunos diputados del Partido Popular que en el momento de la votación se levantaron de su escaño histrión de la sala para no tener que votarlo entre ellos quienes esta pues el número dos de la señora Ayuso el señor Bono el señor David Pérez que es creo que una persona tan homófobo como el propio obispo de Alcalá de Henares entonces esta ley no les gusta el Partido Popular sobre todo al Partido Popular de la señora Ayuso

Voz 5 29:25 es verdad que la rancia efectivamente a regañadientes tienes toda la razón que no se sabe dónde no

Voz 0867 29:30 pensar que que fue tanto David Pérez como

Voz 5 29:33 no como Peral no bueno pero él no sé si estaba en ese momento pero sí creo que sí efectivamente efectivamente ella digo fueron llevados un poco que parecía que era oponerse a algo tan sensato que no se atrevieron pero claro a lo que se atreven esa no aplicarla con rigor adecuado que es lo peor casi cuando uno aprueba una medida en la que no cree lo que es muy difícil que actúe en consecuencia pero insisto exigimos que actúen ya actúen con contundencia que espera la sociedad madrileña

Voz 0867 30:04 hemos hablado de Rick Pla Enric Pla es un viejo conocido lleva años diciendo auténticas barbaridades sobre la homosexualidad esté no es no es un problema de de respeto la libertad de expresión es que este señor ha hecho comentarios como éstos que vamos a escuchar lo dijo en una misa televisada en dos mil doce durante la Semana Santa

Voz 0675 30:22 quisiera decir una palabra aquellas personas que os llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo ya veces para comprobarlo se corrompen prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos os aseguro que encuentran el iniciar no

Voz 0867 30:45 este plan contra la Iglesia hay alguna manera de actuar

Voz 5 30:50 no lo tenemos ahora en vida como a obispos como este se

Voz 0867 30:53 yo sinceramente bueno o no

Voz 13 30:55 sorprende como digo este señor ha dicho muchas barbaridades ha presidido misas por Franco este señor Pérez cuestión sobre todo es lo que que queremos que esto es homofobia pero que la homofobia sí que tiene cura no a mi me gustaría saber insisto si la señora Ayuso piensa que la homofobia tiene cura porque me parece que no sólo el señor obispo sino que su propio número dos tendría que curarse de ella pero por supuesto que además como como dices la comunidad puede hacer algo Mines que hay una cosa

Voz 0867 31:22 porque por ejemplo contra los coach estos sabemos que se puede actuar que hay una ley vale será lenta primero un arzobispo que desde el año dos mil doce yo voy diciendo cosas como estas nadie puede actuar

Voz 5 31:31 bueno puede que puede costarles creyentes no irá es que a mí me me lo dicen algunos católicos practicantes que se escandalizan ante lo que dice este señor que es curioso es que la Iglesia no reaccione la iglesia del siglo XXI no reaccione ante declaraciones de señores pareció el modo de esta categoría Etica inmoral

Voz 13 31:51 sí por eso creo que tenemos que ser los partidos la sociedad a la que presionamos pero mira a según la ley esto que es supuestamente querer curar la homosexualidad está tipificado como una cosa grave con sanciones graves de hasta cuarenta y cinco mil euros para quienes las cometan y quiénes las amparen por cierto si la Comunidad de Madrid hace una dejación de responsabilidades la están parando

Voz 5 32:13 creo que la ley si es que aparte hay una cuestión muy importante

Voz 13 32:15 y es que se queda inhabilitado para recibir financiación pública y las dos instituciones que están aquí en juego están probablemente recibiendo dinero de de de la Comunidad de Madrid y el Centro de Orientación Familiar donde estaba las esta señora Belén Vendrell está bióloga por cierto no colegiada que aquí hay otro en cumplimiento de la ley y el Colegio de Psicólogos debería poder también una denuncia por intrusismo laboral pero también el Instituto Juan Pablo II reciben financiación pública así que es fundamental que la señora Ayuso el Gobierno de la Comunidad de Madrid diga cómo va a cortar esa final

Voz 0867 32:48 José Manuel muy rápido la señora el Ayuso

Voz 5 32:50 que lo digan las otras derechas que concurren a las próximas elecciones que yo no he visto declaraciones contundentes de verdad condenando esta auténtica atrocidad con lo cual yo estoy esperando reacciones por parte de ciudadanos y por parte de otras fuerzas políticas que concurre con la misma contundencia con que estamos haciendo nosotros

Voz 13 33:06 sí que Ciudadanos tampoco ha presionó mucho al Partido Popular para que esta ley se lleva

Voz 0867 33:10 las siete de la tarde y treinta y tres minutos

Voz 23 33:15 sí

la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 10 35:13 cuenta con la saber pase lo que pase

siete de la tarde y treinta y cinco minutos

Voz 0867 35:22 está preparado para convertirse en el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid tras la marcha de Garrido a Europa es un mero trámite pero el colofón desde luego una legislatura que no va a pasar a la historia como la más sosegada de de Navidad de la comunidad no es clara decía esta mañana en funciones pero funcionando no sé si al ralentí un poco también

Voz 13 35:41 de pero vamos a ver parece el síntoma inequívoco de la debacle del Partido Popular durante esta legislatura ha habido tres presidentes pero es que si echamos la vista atrás en los últimos cinco ocho años ha habido cinco presidentes aparte de eso podemos hablar de que todos sus secretarios generales están hoy imputados lo encarcelados o condenados investigados qué han dimitido veintitrés diputados en esta legislatura del Partido Popular la mitad de ellos por casos de corrupción escándalos políticos no entonces claro esta es la cuestión del Partido Popular haciendo aguas y otra candidata más pretendiendo por lo visto ahora decir que es la cara nueva el Partido Popular cuando lleva reivindicando la herencia de Aguirre y de de de la señora Cifuentes todo este tiempo no

Voz 0867 36:21 siente interino

Voz 5 36:22 sí yo desde el máximo respeto que hay verdad que le tengo mucho respeto al señor Rollán el problema no es de nombres el premio es que es un Partido Popular que se está demostrando día a día además con cada con casos nuevos que surgen cada día es un partido que está trufado secuestrado por la corrupción e importa poco la persona que esté al frente del Gobierno es diferente es que el Partido Popular no está ahora mismo legitimado para seguir gobernando los madrileños yo espero que la cosa cambie en mayo la última palabra lógicamente a la tienen los ciudadanos pero ya digo no es cuestión de nombres máximo respeto personal para señor Rollán pero es que es un partido trufado por la corrupción que no puede seguir gobernando los madrileños

Voz 0867 37:00 estamos en campaña y nos dejaron ustedes auténticas perlas se políticos hemos visto apolíticos estos días subidos al tractor con vacas de boxear ayer Ayuso hoy hemos sabido precisamente a la candidata del PP que se ha ido a ver una exposición sobre la Guardia Civil acompañada de David Pérez eso sí nos hemos quedado sin la foto el tricornio porque no lo han dejado ponerle la candidata Virginia Sarmiento

Voz 3 37:26 acompañados de

Voz 0246 37:27 fotógrafo y algún otro miembro de la candidatura popular no han perdido

Voz 18 37:30 calle de la exposición

Voz 0246 37:37 explica Diaz Ayuso el rescate de montaña que ve a través de unas enormes gafas de realidad virtual una de las fotos más vistosas claro vamos a por otra

Voz 18 37:44 Isabel

Voz 0246 37:48 una foto y que será el que guía los posados de la candidata es su número dos David Pérez y el fondo de la foto la sección dedicada a las mujeres en el cuerpo la música que suena viene de la sala de vídeo donde se relatan los momentos históricos de la Guardia Civil quieres ver un momento el vídeo les decía Pérez no respondía ella rápidamente pero después se lo pensaba mejor

Voz 33 38:09 el cuerpo de la Guardia Civil nace en el Real Decreto

Voz 1 38:11 lo que veintiocho de marzo de mil ochocientos

Voz 0827 38:14 veinte y al final del recorrido en Cuba

Voz 0246 38:16 tras otro escenario digno de foto baza muy este sitio que ambos califican de guay es el cartel de la exposición que combina el uniforme antiguo con el actual

Voz 18 38:28 mira mira

Voz 0246 38:30 qué y quién elogia Ayuso es de nuevo su número dos que también quiere salir en esta antes de marcharse a él se le ocurre otra foto yo puedo coger un tricornio pero el intento fallido discretamente le indican que mejor no

Voz 18 38:42 bueno pues nada

Voz 0246 38:46 la muestra estará abierta al público hasta el próximo catorce de abril eso sí fotos de la visita no incluidas hasta luego hasta luego la candidata del Partido Popular

Voz 0867 39:03 no lo han dejado hacerse la foto con el tricornio José Manuel pero el que manda es David perece

Voz 5 39:07 finalmente la Guardia Civil se merece un respeto mayor que han demostrado estos dos señores de verdad

Voz 0867 39:12 y el tricornio esa foto el tricornio que vale más que así que unos guantes del museo de ayer hay que respetar hay que respetar una institución como la Guardia Civil no se puede hacer campaña con todo sinceramente José Manuel Franco gracias por venir esta tarde al programa yo estará próxima ustedes hace mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER

la Comunidad de Madrid aquí en La Ventana hasta mañana

Voz 34 39:38 sí

la Ventana con Carles Francino

Voz 1 42:33 para mi falta de ejemplo de

Voz 18 42:39 queremos

lo que queda del día

Voz 18 42:54 lo que queda del día

Voz 0246 42:56 con Isaías Lafuente del día no lo sé pero deben pero nos quedan ahora mismo diecisiete minuto quince minutos de este día que

Voz 0827 43:03 es otra vez un día de la marmota porque pasan pasan los días y aquí andamos a vueltas con lo del Brexit

Voz 30 43:14 la Unión Europea ve cada vez más probable y más cerca un Brexit sin acuerdo esto es lógico que lo vea cada vez más cerca porque cada día ha pasado un día más y aplica aquí la ley de reduzca formulada en el chiste de Eugenio en el que un conductor ve una señal que dice reduzca noventa reducía noventa luego reduce a setenta luego reduzca cincuenta reduce a cincuenta luego reduzca treinta reduce a treinta reduzca veinte al final ve un cartel que dice bienvenido a reduzca pues más o menos así va el Brexit bienvenidos a reduzca

Voz 0827 43:48 más o menos bienvenidos a reduzca bueno podíamos decir oye que pase lo que tenga que pasar que se parece un poquito al eslogan que has cogido el PSOE para su campaña electoral hoy lo han presentado

Voz 6 44:02 así pasa

Voz 0827 44:05 a Pedro Sánchez le da un sentido

Voz 6 44:08 dice todo está nuestra mano porque las cosas pasan porque hacemos que la ministra portavoz Isabel Cela cree que es una frase preciosa

Voz 38 44:16 es que pase eso es precioso es de Titanic

Voz 18 44:21 Dios

Voz 0827 44:23 pues sí es de Titanic que tengan cuidado con el iceberg Pedro Sánchez ha repetido en la presentación una palabra hasta la saciedad seguro que se la imaginan parado quince minutos y medio

Voz 6 44:34 ya ha dicho atención sesenta veces España ha sido el récord que es muy difícil encontrar a otro político que haya dicho tantas veces España por segundo

Voz 39 44:44 Doña que España España España España España España España España España España España España España España España España España se hacía hasta sesenta veces Bono la campaña electoral también ha llegado

Voz 0827 44:54 Youtube Pilar de Francisco nos ha dado la nota

Voz 1480 44:57 la campaña electoral ha llegado a You Tube en forma de canciones por ejemplo el canal los niños de diez con diez mil suscriptores han hecho una canción dedicada a cada partido vamos a escuchar lo que diría Santi Abascal

Voz 18 45:10 Juan Pedro fui deberían también

Voz 0827 45:38 dice así deberían ser buena ti te he visto muy convencido Francino pero podría ser por qué no para mí es el Día Internacional del Libro Infantil y lo hemos celebrado con dos autores un padre y una hija que han escrito una novela a cuatro manos que habla de dobles de la adolescencia

Voz 0313 45:58 ilesa ha salido un paseo muy interesante y muy entretenido además por los territorios de la adolescencia con sus dudas su acoso escolar sus diálogos digitales la amistad la lealtad con la curiosidad infinita la timidez los primeros cosquilleo del amor o del deseo

Voz 1382 46:13 de ahí que el padre Isaac Rosa la hija es Olivia que nos ha contado aquí en La Ventana cómo surgió la idea

Voz 0268 46:21 me contó la idea me pareció bien a la primera sí sí he logos yo lo que aporta era cómo diseñar un poco a cada protagonista con las cosas también que me pueden gustar a mí o a la gente de mi edad también proponer ideas en conjunto

Voz 0827 46:42 Bolivia no lo necesitaba porque vive allí pero el padre ha regresado a la adolescencia con los ojos de su hija nos ha dicho a qué responde la novela

Voz 0313 46:49 pues al a la pregunta más más

Voz 40 46:52 este de que hay que es la de quién soy el doble siempre ponen juego una serie de preguntas que tiene que ver con la identidad que tienen que ver con el con el lugar de uno en el mundo y que tiene que ver con ese deseo de dejar de ser tú mismo de vivir otras vidas que tiene que ver también con el miedo a que te suplanta llena que te digan que te quedes fuera a que alguien ocupe tu lugar yo creo que esas son preguntas miedos deseos muy propios de la adolescencia perfectamente

Voz 0827 47:15 no quiero Libia no solamente nos ha hablado del libro también nos ha hablado de cómo está viviendo ella la adolescencia de las relaciones que tienen los adolescentes con sus

Voz 0268 47:23 a sus amigos quizá hay amigos míos que tienen muy buena relación pero también me di cuenta de que gente que que sus padres son como un desconocido así que que en eso pues me siendo un poco mal por ellos también y que escribió un libro juntos también te ayuda

Voz 0827 47:43 a juntar todas en fin la novela de dobles ya lo hemos dicho a Isaac Rosa le persigue uno el me confunden a veces con el alcalde de Cádiz casi sobre dobles iba hoy la primera en nuestras twiterías

Voz 38 47:56 empezamos con un buen consejo que nos Darro voto sino no sois mucho que hablar con la gente no vayáis a media Mar con un polo rojo ya os la tecnología los hace la vida más agradable pero algunos aún no se ha enterado el Twitter XXI la aspiradora Dyson no hacer ruido el aire acondicionado Fujitsu no hace ruido la lavadora Bosch que no hace ruido el Toyota Prius no hace ruido la máquina barredora el servicio municipal de limpieza suena como el despegue del Apolo XI en mil novecientos sesenta y nueve

Voz 0827 48:26 aquí hemos hablado también en La Ventana de Teba muy interesante relacionada con la inmigración siempre Hatay que ha establecido una especie de puente entre el País Vasco y Senegal para acompañar a los inmigrantes que llegan desde aquel país y ofrecerles herramientas para que si quieren puedan regresar el proyecto lo puso en marcha Mamadou Dia que llegó a España con sólo veintidós años en un cayuco nos ha dicho en La Ventana que no quiere convencer a los suyos de nada

Voz 41 48:56 no sinceramente esto no es mi rol yo le intentó convencer a nadie yo lo que intento es compartir la vida que he vivido en Europa lo que intento es compartir la realidad que este proceso de viaje pero desarrollo personal mandado decir que encontrar un gran proyecto eres humor es humanización en Europa es decirle mira esto y estoy insiste Europa y tú decides vaya tú

Voz 5 49:19 claro decidir esto intentar FON

Voz 41 49:22 contarlo para que la gente decida dónde vivir cuando cómo vivir pero no frenar el proyecto no violar los derechos humanos para decir que unos tienen derecho de viaja otros no

Voz 0827 49:33 Mamadou decidió volver a su país y ahora en realidad tiene un pie en su país y otro aquí en España en una especie de viaje de ida y vuelta

Voz 41 49:41 la vida me va genial estoy súper feliz de haber regresado a mi país estoy súper feliz de haber creado un espacio universal donde ahora mismo crecen personas de distintos rincones del mundo

Voz 0827 49:55 en ese espacio universal crece Hassan que es de dio el como él mismo como Mamadou él es ganadero y está aprendiendo aquí en el País Vasco sobre su oficio

Voz 42 50:06 sé que nada de oro y tengo aquí a suerte de de decir para aprender no lo que ya está trabajando pero también aprender después para volver a señor Ambassador de mi pueblo para eso yo no puede quedar otro pues yo quiero viaje terror después volver para siguen en mi proyecto

Voz 0827 50:28 es un proyecto muy interesante sin duda hay otros bueno que no lo son tanto

Voz 3 50:33 para todavía sólo sea una voz sin quedará

Voz 0867 50:36 sólo el lleno

Voz 0827 50:37 no sabemos que el mundo está un poco loco hoy en la polémica hemos hablado de la última idea de la youtuber verde Elise que ha compartido el parto de su última hija ya lo hizo con otros dos partos y ha compartido con sus millones de seguidores ha sido nuestra polémica una polémica en la que también entrado Pilar de Lara

Voz 0268 50:54 disco hay debate hay debate no por un lado está

Voz 43 51:00 ver de Lise ensayando ávidas chiquillos Gran Hermano el bilbaíno pero por otro lado hay quién dice que enseña a visibilizar pues cosas como la cara B de la maternidad que no todo es flores y el posparto ahí ahí bueno sí un millón ochocientos mil suscriptores y el último vídeo o no capítulo de Woking

Voz 0827 51:21 más o menos sí Luz Sánchez medianos ha dicho que ya no lo haría pero también de que hay vertientes polémicas lloro

Voz 13 51:28 haría pero es interesante más que el es verdad

Voz 44 51:31 a la voluntad de un adulto de

Voz 1362 51:33 tu acto más íntimo que puede ser un parto pues el derecho del recién nacido a su imagen y fíjate que yo eso me lo he planteado desde hace no tanto eh el derecho de los niños a su imagen ir no sólo a la voluntad de sus padres porque claro en los niños se hacen grandes y luego qué

Voz 0827 51:48 la humanidad ha lleva ya un tiempo paseándose por la red también paseándose por la naturaleza a la que se ha vuelto con una gran fiebre una fiebre que hemos mirado hoy desde la filosofía con Ramón del Castillo que es profesor de Filosofía Contemporánea en la UNED y autor de El jardín de los delirios él ha encontrado una teoría provocadora sobre lo que está sucediendo le lleva la religión