La Ventana (03/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:09 a juicio del proceso en una jornada clave tras la declaración del número dos de los Mossos durante el uno de octubre el tribunal debe decidir si accede a un careo entre este mando y el que fuera responsable del dispositivo de seguridad designado por el Gobierno en el Supremo sigue Alberto Pozas buenas

Voz 0470 00:25 buenas tardes el coronel de la Guardia Civil dijo que se enteró de que pondrían dos mossos por colegio esa misma mañana cuando lo vio y hoy el comisario de Mossos ha dicho que lo sabía desde dos días antes

Voz 4 00:34 el comisario López manifestó expresamente que hizo entrega a Agustín de las pautas de actuación en la reunión del día veintinueve no es cierto no es cierto el día veintinueve y el día treinta no había la menor divergencia señor Pérez de los Cobos respecto de la existencia de este dispositivo conjunto

Voz 0470 00:51 no hubo ninguna la defensa de Ford considera que es esencial está acusado precisamente de instrumentalizar a los Mossos con un dispositivo insuficiente para permitir el referéndum

Voz 1667 00:59 una de las cuatro candidaturas a las primarias de Ciudadanos en Murcia aporta pruebas de supuestas irregularidades en el proceso de elección de los candidatos en esa región cuestiona a través de un informe casi la mitad de los votos informa Óscar García

Voz 1645 01:14 se trata de un informe elaborado por una empresa informática externa al partido en base a los datos suministrados por la Comisión de Garantías de ciudadanos datos de las iPS desde las que se hicieron los votos que recibió la candidata ganadora y apoyada por la dirección del partido Isabel Franco ese informe al que ha tenido acceso la Cadena SER dice que de los seiscientos sufragios que recibió doscientos treinta y tres es decir el cuarenta por ciento procedieron de direcciones IP ubicadas fuera de la región de Murcia algunas de esas direcciones IP contienen congregaciones de hasta diez votos pero la mayoría son de cuatro apoyos la candidatura que encargó el informe reclamado ya explicaciones a la dirección del partido en Madrid aunque de momento aseguran fuentes cercanas no han llegado en Reino Unido

Voz 1667 01:55 estamos a la espera del resultado de la reunión que se anuncia entre Theresa May Jeremy Corbijn después de que la primera ministra le pidiera noche ayuda al líder laborista para evitar un Brexit duro el próximo doce de abril Jean Claude Juncker vincula la extensión de ese calendario a la aprobación del acuerdo en el Parlamento británico Nos a Sevilla porque el ex presidente de EEUU Barack Obama interviene a esta hora en la Cumbre Mundial sobre turismo que

Voz 0827 02:21 se celebra allí en Sevilla Mercedes Díaz buenas tardes

Voz 1541 02:24 buenas tardes Barack Obama conversa en tono distendido en este auditorio de Sevilla con el presidente del grupo Hilton sobre la globalización y los viajes ha dicho que está preocupado por el cambio climático que su monstruo que tendrá un gran impacto en muchos lugares del mundo que obligará a desplazarse a miles de personas para sobrevivir el ex presidente de los Estados Unidos piensa que las políticas todavía no están diseñadas para estos retos retos que sobretodo preocupan a los jóvenes afirma lo que a su vez provoca que esos jóvenes no se sientan representados en las instituciones escuchamos sonido directo

Voz 0470 03:07 el hombre acusado de matar a un vecino

Voz 1915 03:09 el caso ha mantenido en su declaración que actuó en legítima defensa la jueza lo ha enviado de nuevo a prisión Alfonso Ojea

Voz 0089 03:14 Jesús Campos alias el Schäuble sólo ha contestado a las preguntas de su abogada defensora para señalar que lo único que hizo fue defenderse de una agresión la magistrada Rosa María Freire le ha comunicado su situación procesal tras levantarse el secreto de las diligencias el Chile seguirá en prisión provisional comunicada como presunto autor de dos delitos homicidio consumado intenta la de homicidio en las próximas jornadas el Juzgado de Instrucción número XXXII va a recibir los informes policiales también los informes de anatomía forense que viene detallar las lesiones mortales que costaron la vida a un hombre el pasado dieciocho de marzo hubo además dos heridos desde ese día Jesús Campos emprendió una huida que terminaba la semana pasada cuando se entregaba voluntariamente

Voz 1915 03:56 a la policía gracias Alfonso y se lo venimos contando uno de los agentes absueltos en el caso por el espionaje político del PP en Madrid denuncia Manuel Moix ex jefe es el ex fiscal jefe Anticorrupción en esa denuncia el guardia civil asegura que Moix manipuló datos durante la investigación para afuera favorecerá el partido Moix actualmente es fiscal de sala en el Tribunal Supremo la candidata del P latido popular a la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso asegura que contará con miembros del actual Gobierno regional para su futuro equipo Ayuso se ha referido al actual vicepresidente Pedro Rollán o al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero aunque no ha especificado si los incluirá en su lista o en un hipotético Gobierno

Voz 6 04:32 hay personas del Gobierno con las que yo quiero seguir contando como es su caso como es el caso consejeros y quiere contar con su experiencia vienen las listas o bien emitir ayer

Voz 1915 04:45 sí podemos y Madrid en pie seguirán negociando para elaborar una candidatura conjunta de cara a las elecciones del veintiséis de mayo a la formación morada y la plataforma que integra Izquierda Unida hay anticapitalistas se han intercambiado propuestas programáticas tras la reunión mantenida esta mañana

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes alguien dijo hace tiempo y con razón que en España es entierra muy bien de una persona a la que hemos puesto a parir basta que muera para que todo automáticamente se convierta en en alabanzas ya es verdad ocurre sobre todo con personajes de gran relevancia pública ya sea de la política de la cultura de la economía no importará eramos a todo pero puede suceder también lo contrario y creo que entonces también tenemos que destacarlo porque hay personas que a lo mejor lo sale en la tele son famosas ni tienen miles de seguidores en Instagram pero que generan a su alrededor una atmósfera vital un joder un buen rollo y dejan un rastro tan sano por donde pasan que no queda otra que sonreír les en vida llorarles cuando se van o les quiero contar la historia de un médico que era exactamente así se llama se llamaba Antonio cepillo Llera pediatra en Albacete donde por cierto coincidió con Iniesta porque además de curar niños también le daba al balón al final él también ha sido galáctico pero por otros caminos hace tiempo que había enfocado sus esfuerzos hacia un colectivo muy concreto los niños enfermos de cáncer y ahora a los treinta y seis años era muerto precisamente de esa enfermedad cómo será el recuerdo que deja que a esta hora ya se han recogido casi veinte mil firmas para que le pongan su nombre al Hospital de Albacete pero creo que otra forma de recordarle de rendirle homenaje y sobretodo de darle las gracias es reivindicar la figura del pediatra de la pediatra de la pediatría esa especialidad tan querida por la gente que estudia medicina pero tan maltratada después hasta el punto de que faltan ahora mismo casi dos mil plazas por cubrir en la sanidad pública española así que esta tarde les invito a que nos llamen a partir de ya al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta para contarnos si les apetece historias de pediatras que pueden ser pacientes pacientes los padres madres o pueden ser los propios pediatras para explicarnos cómo es su día a día tal vez alguno que conoció ACP conserve algún recuerdo alguna anécdota estaremos esas llamadas al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para poder compartir historias aquí en La Ventana para hacer buena esa filosofía que el propio Antonio cepillo repetía a quien quisiera escucharle

Voz 8 07:37 invertiremos en cuidar ya Viar con acciones sencillas que generan grandes cambios de ahí les repito el lema En mis palabras de mis queridos Watchmen esos pequeños luchadores gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el

Voz 9 07:52 mundo una obra Center

Voz 0313 10:36 Roberto Sánchez Isaías Lafuente buenas tardes compañeros fondos tal buenas tardes vamos que afectan Jon Sistiaga de tal Jon pueda estar enterado de que Robbie Williams esta canción hace un montón de tiempo que no la cantan nunca con los conciertos en directo porque le da mucha cosa porque la compuso en recuerdo y homenaje a seres queridos que había perdido Iker edad tanto apuro cantar en directo la canta

Voz 11 10:56 imagino que porque se ha puesto el grandes éxitos pero sí han puesto tanto en momentos de despedidas en funerales de verdad en el Reino Unido ha convertido en un himno ya casi no que yo creo que él imagina que muchos de los que están presentes van a vincularla

Voz 12 11:10 pues pese directamente con eso no va a lo mejor les sirvió para pasar el duelo yo duelo ya se ha terminado buenos forma parte del pasado todo artista debe ser consciente de que una vez que entregan las canciones al público reconstrucciones no dejan de serlo en parte suyas no ya son son del público y tienen su propio huele su propio recorrido no yo público las red significa de alguna manera no otra cosa es que a él pues eso le trae malos recuerdos le de bajonazo en esos conciertos queda a cantar esto no

Voz 0313 11:35 esto muy contento que hagamos hoy en la radio esta especie de depurarán la hipócrita porque es verdad que lo que comentaba antes eso lo dijo Rubalcaba lo de que en España se entierra muy bien el se refería pues en fin a la política que es un terreno tal vez abonado al teóricamente al cainismo las cosas tan tan sucias no pero ocurre en cualquier otro ámbito de la vida incluso lo más particulares pero hoy no hoy es de esos días de esos momentos esas personas que generan un un raro consenso a su alrededor también está muy bien que lo destacamos por eso querido abrir la ventana con él Juanma Sevilla Radio Albacete buenas tardes

Voz 1646 12:08 hola Carles qué tal buenas tardes está más datos

Voz 0313 12:10 de que no lo conocía de cómo era el de quién era viandas

Voz 1646 12:13 no pues el doctor Antonio Javier cepillo Boluda CP y para los

Voz 0338 12:16 ambos a su nombre que ha dejado mucha huella

Voz 1646 12:18 en la capital manchega falleció ayer a los veintiséis años de edad tras una larga batalla contra el cáncer precisamente Carles la enfermedad que él atendía

Voz 1552 12:25 son niños es siempre además lo lo hacía cada una

Voz 1646 12:28 sonrisa algo que pues le ha valido un hueco en la familia de los wadis que es el proyecto que reúne a los menores con cáncer aquí en el Hospital General de Albacete con sus familias Carles pero también con sus cuidadores eh Albacete la ciudad le va a dar el último adiós dentro de unos minutos a las cinco de la tarde está previsto que tenga lugar ese multitudinario funeral para despedir al capitán optimista a este doctor ACP para los amigos porque te puedes imaginar que la noticia de su muerte pues ha dejado una gran conmoción aquí en la ciudad en las últimas horas por cierto tú lo comentabas casi veinte mil personas ojo Anfi

Voz 0313 12:59 qué barbaridad a través de la plataforma Change punto

Voz 1646 13:01 R G para que el Hospital General de Albacete pase a llamarse ahora Hospital General Universitario Antonio cepillo para que te hagas una idea Carles y todos los oyentes de La Ventana estamos hablando de casi un diez por ciento de la población de la capital manchega de Albacete tenemos que decir que el legado que deja ACP es sobretodo de de un gran valor humano como te puedes imaginar doctor trabajaba en el área de Oncología de área integrada además fue voluntario y Cabo colaboró en proyectos de Pediatría en países como Bolivia o Tanzania coordinó la galería del cooperante del Hospital General de Albacete y tanto es así Carles que en octubre de dos mil diecisiete ganó el premio al capitán optimista un galardón en los premios hospital optimista si te parece la escuchamos

Voz 13 13:43 pienso que es una bonita a Roma para despertar conciencias para que se nos acerque a nuestro modelo sanitario de del día a día que a menos que tan simple como trabajar con asombrosa

Voz 1646 13:57 también fue reconocido por FEGA es la Confederación de Empresarios aquí en Albacete que lo premiaba el pasado año por su responsabilidad social en sus Premio San Juan que organizan cada año en verano muestra de su compromiso para cuidar a los niños con esta enfermedad el doctor cepillo eh Carles atención empleó el dinero del reconocimiento en pintar con imágenes de películas de Walt Disney para los más pequeños las habitaciones las estancias del área de Oncología Pediátrica escuchamos también cuando recibió este premio por parte de los empresarios de Albacete

Voz 8 14:27 una sonrisa ese era mejor de los tratamientos muchos de los pequeños de esas familias que se ven atados durante días a un gotero privados de su libertad la felicidad se encuentran en un lugar desconocido hostil donde el miedo y el vértigo se apodera de sus sonrisas y de la niñez por ello la donación irá destinada a una asociación que mejoren la ambientación humana y adecuación de zonas hospitalarias

Voz 1646 14:50 y por si fuera esto poco eh Carles el doctor cepillo comentado al principio del programa también estuvo ligado con el alba con el Albacete Balompié jugó dieciséis temporadas en las categorías inferiores del club blanco y además coincidió con Andrés Iniesta como compañero de equipo hoy desde el lejano Oriente desde Japón a miles kilómetros de Albacete Andrés Iniesta publicado en sus redes sociales una fotografía concepto

Voz 0338 15:11 con un emotivo mensaje dedicado a sus eso

Voz 1646 15:14 su ex compañero de al igual que el Albacete Balompié que también lamentaba ayer a través de sus redes sociales su pérdida a las cinco de la tarde Carles te puedes imaginar Albacete va a despedir hasta gran persona que deja un vacío enorme aquí en en la ciudad manchega

Voz 0313 15:26 un abrazo Juanma que vayan una compañero Lucía Galán buenas tardes

Voz 0545 15:31 hola buenas tardes Lucía galanes Midi

Voz 0313 15:33 lo pediatra tiene el Bloc Lucía mi pediatra de la que hemos hablado alguna vez aquí en La Ventana es una referencia para un montón de familias cuenta con miles de seguidores en en redes sociales es autora de varios libros como lo mejor de nuestras vidas So Ho eres una madre maravillosa en un día como hoy a pesar de que el motivo en fin sea sea triste yo creo Lucía que es un gran momento para no sólo palabras de CP como ejemplo concreto no sino para reivindicar este oficio que yo querría saber aprovecho para preguntarte tú por qué te dedicas a esto

Voz 14 16:02 pues pues mira mi historia aquí como todos con nuestra mochila ahí nuestra historia detrás pues mira yo conozco años sufrió una sepsis meningocócica una enfermedad una enfermedad muy grave que bueno que mata por ciento de los niños que la padecen porque ciento cuarenta secuelas contar aves como hacer aportaciones sordera permanente total yo su fiesta terrible infecciones en cuestión de veinticuatro horas y bueno pues ahí ahí Alfie no me ingresaron aislada antiguamente pues lo nos dejaban ver a nuestros padres estaban una habitación atada las veinticuatro horas porque no me podía quitar las sillas que llevaba en los brazos y fue una experiencia una muy traumática para mí como niña porque realmente hay ya por el título lo que no aprendí luego eh durante el información dado todos esos cuidados de los que hablaba Antonio

Voz 0545 16:58 la humanización de la que tanto se habla ahora pues yo

Voz 14 17:01 aprendí la necesidad de poner en marcha ya siendo una ya no te cuando salí del hospital afortunadamente sin prácticamente sin secuelas mire a mis padres y les dije yo de mayor quiero ser médico dimitió es para

Voz 0313 17:13 hoy

Voz 14 17:16 incansable veinte perseguir Mi sueño de una familia donde no los padres puedan sanitarios mi mi eran del del muslo la medicina ahí teníamos claro que que yo no podía dedicarme a otra cosa más que al cuidado de los niños efectivamente al facilitarles no once ese es el paso por hospital por las consultas por la enfermedad acompañar a las familias porque todavía nos queda mucho por hacer

Voz 15 17:42 joe Lucía una vocación precoz pero con argumento eh con fundamento que diría Arguiñano eh con fundamento nova canción con fundamento consultivo concreto oye perdona un segundito que hemos pedido ya oyentes de La Ventana que nos cuenten experiencias con pediatras a través de nueve cero dos catorce sesenta sesenta y tenemos una historia concreta ahora mismo Enrique que nos llama de Rivas Vaciamadrid Enrique buenas tardes hola

Voz 14 18:02 hola buenas tardes buenas tardes Enrique bienvenido noventa

Voz 15 18:04 que nos cuentas del mundo el mundo de la pediatría que que te ha pasado

Voz 14 18:08 muchas gracias pues nosotros tuvimos las dos

Voz 16 18:10 esta evidencias con con una pediatra y con las dos pediatras positivo hay otra alternativa a nuestra vida llegó una niña de Sofía sí estuvimos viendo al pediatra con todas las visitas ordinarias pero era parecía que íbamos con el a pasar la ITV del vehículo no sé si en cinco minutos de de inmobiliarias de visita y lo que decía la pedía a traer ansioso pero qué sucedió que empezó a no hacer cosas tuvimos que cambiar de pediatra porque les pedí un la obligue que me dieran un volante para el neurólogo el neurólogo nos dijo que que que la pasaba algo y ahí fue cuando conocimos a Mar Vegara una una pediatra fantástica que está está en Vallecas en un centro de salud que cogió a la niña estuvo diez años hasta que conseguimos el diagnóstico participando en su mejora en su calidad de vida en su alimentación a todo esto a ciegas porque claro no se sabía la patología que tenía la niña y es que tenemos que besar el suelo por donde pisa a nosotros nos hemos mudado desde Vallecas aquí por necesidades de la niña eh a Arribas es que no cambiaría jamás de pediatra no hemos cambiado y la verdad es que conocemos a un montón de médicos dentro de la sanidad pública fantástico otra como digo tenemos una experiencia estupenda forma parte de nuestra familia

Voz 15 19:27 joder Enrique has dicho has dicho diez años no hasta dar con el con el diagnóstico preciso

Voz 16 19:32 es diez años entre el diagnóstico horas Sofía tiene tres añitos

Voz 15 19:35 es lo que sí

Voz 16 19:38 sí peros a una mutación que se más Fox se uno que hay menos de diez casos en España no hay no hay investigación y claro no sabemos su esperanza de vida su medicación para la epilepsia pero siempre que vamos al pediatra salimos eh con con salimos con como hinchados

Voz 15 19:55 por qué iba cada día a Gemma se llama Mar has dicho

Voz 0827 20:02 Imaz has dicho que es de la familia pero que familia es decir es como una hermana como madre Koke

Voz 16 20:08 pero él lo primero cuando entramos es como aquel que dice donde manda patrón no manda marinero ya es decir que todo lo que nos dice que tengamos que hacer es probar porque ya es mucho decir probar con estos probar con esto no lo dudamos la madre sí sí sí sí sí sí sí sí llegue y como digo trata su sociedad tiene una hermana pequeñitas que se Bolivia Il no tienen ningún miedo en ir al pediatra les encanta venir cuando va a su hermana para acompañarla aunque ya no de mala voy y también es como digo es que nos sentimos sensibilidad porque porque ha hecho mucho por nuestra hija tenemos que ver sólo cordón de Pisa cómo se muy bien

Voz 15 20:47 oye Enrique muchísimas gracias por llamar a La Ventana ha sido un placer de verdad eh procede nuestro venga un abrazo si acompañamos en el sentimiento eso es triste esta triste noticia espero que bien enterramos hoy verdad Enrique hoy sí hoy sí sí sí sí sí no está mal un abrazo amigos un abrazo Lucia Lucia no te veo en la cara pero estás sonriendo seguro con la historia me lo ves que una sonrisa

Voz 14 21:11 sí la verdad es que sí que hizo es que fue muy bonito realmente es que siempre me lo dijo tengo que es la profesión más bonita del mundo porque es que seamos en la casa de nuestros que es casi todas las noches nos lo dicen Pucci ser Circe así de querido es Joaquín es una pasada tener este trabajo

Voz 15 21:27 pero ya te dice te dice

Voz 14 21:29 inútiles pero es gratificante

Voz 15 21:32 día tras son multidisciplinares no son los médicos de los niños los psicólogos de los padres y los psiquiatras de los abuelos Claudel no

Voz 14 21:40 si hacemos lo que podemos pero pero es una es una asegura que bueno que tenemos que cuidar también porque efectivamente los compañeros que están en los centros de salud de la atención primaria pues están en una situación bueno pues que pues que no me extraña no que haya residentes que terminen la especialidad ciclones pues no tengan muchas ganas de ir a los centros de salud no están saturados unos cupos imposible decir que ascenderá a los niños cada quince minutos es que posea cada cinco minutos perdón sea absolutamente frustrada

Voz 0827 22:08 o sea que ahí tenéis tenis una dificultad añadida y es que a veces los pequeños pacientes no pueden expresarse o no pueden expresarse con la precisión que que necesitarían no hay funciona lo que en nuestro tiempo cuando éramos pequeños nos referimos a los médicos a los buenos médicos como el ojo clínico no bajo clínico es muy importante

Voz 14 22:29 sí totalmente fuera de yo no lo veo como un como una dificultad al contrario porque él es cuando no habla pues realmente es que es lo que ves no es ojo clínico experiencia conocimientos cuando son más mayores los adolescentes ya la cosa se complica con los adultos que que es lo que te cuentan claro pero con los niños cuanto más pequeños más cómoda me siento realmente porque es que es lo que le dé no no es tan difícil no daba tres

Voz 0313 22:58 pendientes de la ventana hoy compartimos historias de pediatras a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Donosti Heine buenas tardes arratsalde on

Voz 0545 23:07 hola buenas tardes

Voz 0313 23:09 cómo va eso qué tal

Voz 0545 23:12 lo primero que soy un asiduo oyente metí a esta hora justo un ratito que tengo que estar esperando a la salida de de mi niño no te estoy escuchando contó muy brevemente Mi es soy madre de un gran prematuro significa que pesó más de menos de kilo y medio al nacer nació en la semana en la semana veintinueve más un día ERE se llama Ekaitz que en euskera significa tormenta tempestad

Voz 14 23:40 precisamente por eso

Voz 0545 23:43 en demasía con un kilo ciento cuarenta gramos se quedó los asientos adoramos estuvo cincuenta y un día en la Unidad de Neonatología de la Residencia Sanitaria San Sebastián un hospital también público no sé cómo agradecer a todos los que quieran porno dijo él

Voz 16 24:00 empezando para los te ya atrás las auxiliares enfermeras

Voz 0545 24:04 su pediatra de cabecera eran dos el doctor requiere desgraciadamente falleció el doctor y y no creo legábamos nicho que se llama Miguel Ángel Cor Kortajarena para nosotros es una maravilla de Doctor como os digo pequeñísimo pequeñísimo ya tiene actualmente tiene diez años yo te puedo decir que una vez envió también es leemos a niños súper sano

Voz 15 24:32 qué bien lo controla

Voz 0545 24:35 sí con una amabilidad veis como cogen esos niños que pesan menos de un que como bueno es una es es una maravilla mejoras como ha dicho lo anterior oyente pues para nosotros es uno más de la familia no hay cualquier cosita me llaman mucho más Valiño un gran no porque cuando era pequeñito porque claro si perdía un poquito de peso estuvo cincuenta días en igual ahora entonces pues claro eso si no te preocupes es la tranquilidad con la que hablan has hecho hacen psicólogos buenas pruebas porque claro cómo va a salir adelante una criatura así

Voz 0313 25:10 bueno el el el cole esto con cuentas

Voz 15 25:13 lo confirma algo muy importante que el trato forma parte de la cura verdad

Voz 0545 25:17 sólo semana claro actualmente si además una cosa que te voy a decir nosotros cuando yo les llevó a Nicky que alguna vez se ha tenido que ver otra otro pediatra buena pues le tratan exactamente igual pero enseguida dicen no no vamos a llamarle a Estepa entonces pues para contrarrestar pero el trato es fundamental

Voz 15 25:37 pues no claro

Voz 0545 25:40 con diez minutos a veces les y de atender

Voz 0313 25:44 bueno lo que es lo que decía Enrique de pasar de pasar la ITV Honey muchísimas gracias saltamos de Donostia Palencia con P Antonio buenas tardes hola

Voz 17 25:52 buenas tardes bienvenidos

Voz 15 25:55 es por grandísima

Voz 17 26:00 hace cuatro meses tuve a mi nieta muy mala vaya en el Río Hortega en fines me gustaría que me estoy dando la pues tu mía se ve que ver actos de este hospital porque ha sacado usted por qué ha luchado mucho por hoy él

Voz 15 26:26 muy emocionado también Antonio muchísimas gracias porque si si mandato claro

Voz 0313 26:32 Rajoy Lucía oye como este

Voz 15 26:35 pero en el cuerpo de puedes escuchar esas cosa verdad buena beso me queda vamos a me queda bien lo que pasa es que lo que pasa es que emocionado

Voz 11 26:40 pero tiene que ser un carrusel eso de gestionar estas emociones instante Lucía eso nos enseña la facultad verdad

Voz 14 26:46 no desgraciadamente no es pues una asignatura pendiente desde hacía es porque en la facultad y lo que te encuentras que hay un abismo es tan importante es tan importante que los Papas cuando salgan de la consulta salgan tranquilos serenos eh con confianza con con la sensación de que lo están haciendo bien es tan importante porque es que a veces es bueno pues yo soy madre también si sí hay muchas dudas bien muchos miedos es fundamental no que que la figura del pediatras te ahí el bastión un poco de de no el el faro ONU el Belén que puedan usar estas fuentes el proceso si es que esta clave

Voz 0338 27:32 bueno yo voy a confesar que es el seguida lucía en su en el Twitter e si lo pienso expansión

Voz 14 27:42 te enorgullece

Voz 0338 27:47 los piratas a diferencia de lo que estoy diciendo lo bueno sería que no se convirtieran en parte de la familia no es decir que fueran porque porque en el caso de que lo que hay son enfermedades de largo recorrido con muchas al pediatra no pero yo quería incidir en esto que estamos hablando ahora por qué no se enseña ya de unas de una vez en casa facultades una especie de asignatura de empatía con el enfermo como cómo contar las cosas a los padres au al PRI

Voz 15 28:17 el propio enfermo estábamos hablando de Sepi

Voz 0338 28:19 sí yo por por experiencia personal también se lo que es estar en oncología infantil la gente que está ahí lo contra alguna

Voz 0470 28:27 sí sí es que en su currículum ponen que suelen ser

Voz 0338 28:30 de sonrisa fácil y de buen carácter y los cogen por eso no pero realmente son gente maravillosa que está siempre con con una disposición extraordinaria que que que no que no se suele tener que no es habitual no que las cosas se suele soltar de repente al enfermo que que te dejan o los padres de los niños que te deja que te dejan eso

Voz 0470 28:49 voy a contar rápidamente una anécdota de mi pediatra

Voz 0338 28:52 pero admite Dios mío del que me

Voz 0470 28:55 trató a mi un problema tenía

Voz 0338 29:00 pues que me cansaba mucho jugando al fútbol etcétera Mi madre luego lo hemos comentado me llevó a este pediatra un señor de estos de los de antes que me dijo una frase una frase lapidaria me dijo que yo nunca podría hacer nada sin llegar a ser un buen jugador de fútbol me dejó porque tenía un gran corazón quería decir que tenía el corazón demasiado grande según su punto de vista dijo que tenía un gran corazón entonces siempre falla

Voz 0313 29:21 no podido nefasta

Voz 0338 29:24 yo que no podía jugar fuego cosa que sería haciendo pero también pensé que bonito que me dijo que

Voz 0470 29:28 es un gran pero sí pero si eres maratoniano claro vio claro no lo dijo con su utilidad lo dijo lo dijo con torpeza pero qué bonito es decir alguien tiene un gran corazón no puedes jugar al fútbol

Voz 0545 29:40 la última llamada a través

Voz 0313 29:43 el cero dos catorce sesenta sesenta que se nos acaba el tiempo Sergio desde Sevilla Sergio buenas tardes

Voz 18 29:48 hola buenas tardes hayan tenido a mí lo que tal hombre pues muy bien aquí pasando un grato agradable con vosotros como cada tarde

Voz 15 29:53 que contamos de pediatras mira con todo

Voz 18 29:56 sí mixto o de amistades es un poquito publican políticamente incorrecto a ver explico mi nombre no Sergio vales por si acaso vale te cuento es que las es que tengo una de ataques maravillosa alguien se villas del centro en el centro médico San Luis que es María Luisa Reyes María Luisa para todos si es que me tengo que cruza toda la ciudad y meterme en pleno centro con mi mujer del carro y el niño con tal de ir a por ella vales que pasa

Voz 15 30:20 sí es que pende

Voz 18 30:22 los cincuenta bueno de hecho es el ya tenemos dos niños con lo cual no quedemos cantando la dirección donde vivimos realmente porque esto nos cambiaron de centro médico yo es que es una de esas personas extraordinaria que las cuales a nivel profesional el nivel personal es es es mágicas una mujer mágica porque siempre está su consulta con el permiso estaba de gente como dicen por aquí y siempre con la sonrisa es una maravillas una maravilla es es de verdad vale la pena el sacrificio hacemos para llevar a nuestros hijos humano ICO une ella haya verdad

Voz 15 30:51 pues es una labor que día a nivel personal

Voz 18 30:53 eso sí estamos como Sergio eh

Voz 0313 30:56 lo dejamos como Sergio como como el ánimo muchísimas gracias oye Lucía para cerrar más historias esperando pero no no tenemos tiempo pero mira al punto de partida hoy de esta conversación era algo triste pero también reconfortante que es honrar a una persona qué envidia se lo mereció y ahora que que se despide que se que se les reconozca y con los testimonios has escuchado venga cierras tuvo esta conversación que te viene a la cabeza

Voz 14 31:19 pues a mí me viene a la cabeza que durante nuestra formación en la carrera no diversidad la residencia los nos preparan para recibir reconocimientos premios aplauso palmaditas en la espalda pero nadie nos preparan para para salvar vidas pero nadie nos prepara para perderlas nadie nos prepara para dar malas noticias a unos padre nadie nos prepara para preparar unos padres para despedirse de su hijo nadie nos prepara para para equivocarnos para cometer errores y es nuestro día a día entonces tenemos todavía mucho por hacer con las nuevas generaciones de profesionales

Voz 0313 31:56 Lucía Galán Lucía mi pediatra muchísimas gracias por este ratito más hoy hundida en un abrazo llorar a toda la gente que en Albacete está a punto de despedir en un ratito

Voz 19 32:07 Antonio cepillo CP

Voz 2 32:22 sí

Voz 0313 40:28 existen muchas maneras de cantarle al cabreo a la indignación formas musicales distintas para para protestar para denunciar incluso para describir el paisaje Nacho Vegas eligió una fantástica me parece muy buena con este pólvora y en su letra habla entre otras cosas de fantasmas de ruido de cadenas yo casi añadiría algo más el olor o mejor dicho el hedor eh porque la corrupción huele fatal son eso que llamamos cloacas el Estado podía ni te cuento ahí enfocados nuestra polémica

Voz 0827 41:01 la trama policial que presuntamente se dedicó a espiar investigar y fabricar pruebas contra rivales políticos en la etapa de Fernández Díaz tiene hoy un nuevo capítulo publica El Confidencial que tres policías ofrecieron protección al ex ministro de Chávez en nombre del ministro de Rajoy a cambio de ratificar la entrega de dinero venezolano a una fundación que vinculaban a Podemos fuentes cercanas a la antigua cúpula de Interior han negado al hacer que los policías actuasen a sus órdenes dicen que lo que se escucha en las cintas no es más que un farol bueno no es lo mismo desde luego pero tanto si la operación contaba con el beneplácito de la cúpula de Interior y del presidente o el ministerio era un limbo en el que policías corruptos dos actuaban a sus anchas sin que los responsables políticos enterasen de nada estamos ante asuntos graves hicimos porque aquellas informaciones se usaron para debilitar a un partido emergente para boicotear un posible pacto de gobierno en una época de incertidumbre electoral grave también es la tibia respuesta de los partidos salvo el espiado ante tema de tal envergadura ya es para nota que Casado mantenga Fernández Díaz como secretario de Interior y libertades en su Ejecutivo porque no se puede estar uno llenando la boca con golpes de o al Estado tratando de otros asuntos ponerse de perfil ante lo que podría ser de confirmarse un golpe desde aparatos del Estado

Voz 0313 42:21 y señor Ana Terradillos buenas tardes quería preguntarte una cosa y con todo este follón con todo lo que está saliendo no ha terminado pero con contó lo que está saliendo

Voz 0125 42:30 de los agentes de la Guardia Civil no sé

Voz 0313 42:32 a los comisarios de la Policía Nacional bueno

Voz 0125 42:35 la Guardia Curra Guardia Civil dejó claro directamente

Voz 0313 42:38 esto no ha terminado pero como están en general no

Voz 0125 42:41 sea la tropa los que nunca han participado en este tipo de maniobras policiales pues están con el ánimo bajo claro esto es un caso que se está ralentizando Villarejo ahora mismo tiene corríjame si me equivoco Miguel Ángel Campos condenado

Voz 15 42:54 Miguel Ángel buenas tardes espera

Voz 0125 42:56 oye fiestas abiertas va a haber más piezas abiertas sólo cual esto es un calvario judicial pues en general para toda la policía no para todos aquellos que no han participado en esas maniobras porque evidentemente la etiqueta de la policía está ahora mismo muy manchada todos los días oímos cosas consolidados acaba de contar ahora mismo Isaías acerca de la UDEF acercando Comisaría General de Información esa gente está baja esta baja demorar no es año los otros los que están sentados en el banquillo pues están echando claro los trapos entre ellos y sobre todo intentando bueno mirar más arriba claro preguntaba también Isaías no en su en su homilía

Voz 0313 43:29 su padre

Voz 0470 43:32 nos encanta está muy bien esta noche muchas gracias

Voz 0313 43:35 todo el nombre que tiene Isaías ya invitada eh

Voz 0470 43:38 el acuerdo un funcionario policial a actuar

Voz 0125 43:40 es libre y yo creo que esa es yo creo que esa es la clave porque yo fíjate no conozco un funcionario policial que haya actuado nunca libremente soltería pero eso os acordáis

Voz 0313 43:50 viento que necesitan recursos económicos

Voz 0125 43:52 esto esto esto de esta envergadura

Voz 0313 43:55 la que está bonos de la que supuestamente tiene se puede hacer sin conocimientos sin autorización de algún mando político no va

Voz 0125 44:01 hay dos formas hay dos formas la primera pregunta señoría la primera mira jefe lo que tengo aquí te gusta dice oye pues mira así a mi me gusta porque no me tres más de esto esa es una forma dice esas una forma la otra forma es directamente oye mando por qué no me traéis esto tú que mira fíjate queremos investigar a esta persona que además es decir prevenir la orden de arriba desde el inicio o la orden puede venir en un segundo encargo cuando John policía llevado algo para bueno pues para tener bueno pues diferente trato con con él si hubiera hecho

Voz 0313 44:29 sin conocimiento también es un problema si si se hace sin conocimiento también sería un problema enorme de inutilidad manifiesta no voy y lo que decíamos de la pestilencia de las cloacas del alcantarillado o de lo que sea bueno esto sale es de boca o de manos de gente que efectivamente está encausada ahí puede estar intentando defenderse Tatary pero esta mañana escucho esta mañana en la SER que contábamos lo que ha contado Miguel Ángel Campos que un agente de la Guardia Civil absuelto es decir que ya ha terminado con sus cosas que tuviera con la justicia por el caso del espionaje en Madrid un agente limpio sin ningún peso digamos sobre él señala al que fuera fiscal anticorrupción y que hoy es fiscal de Sala del Supremo se le acusa de un presunto delito de pertenencia a organización criminal por haber el toque creado pruebas falseado documento manipulado evidencias para favorecer al entonces partido gobierna el Partido Popular dice Sostoa donde estamos esto que es cuántas línea más tenemos que cruzar

Voz 1552 45:24 le acusa a José Luis Caro Vinagre es el agente de la Guardia Civil que fue absuelto como decías

Voz 0470 45:29 los espías efectivamente bueno pues

Voz 1552 45:31 sí una vez ya su caso limpio su expediente inmaculado por lo que respecta a este hecho porque hay que recordar que fue condenado por el chivatazo de la púnica un año y seis meses de cárcel

Voz 0338 45:42 bueno pues ha decidido ir

Voz 1552 45:44 enviar un procedimiento judicial contra lo que él considera una organización criminal conformada por Manuel Moix integrada también por el comiso Mario de la Policía Nacional Jaime Barrado por el entonces jefe de la UDEF José Luis Olivera encargada de falsear y manipular pruebas para favorecer los intereses del Partido Popular de qué forma favorecía los intereses del Partido Popular pues eh bueno desviando el foco de atención el desviando el tiro lo que hacían era directamente según la denuncia a presentar pruebas contra personas que nada tenían que ver en el supuesto espionaje para no tener que investigar a los que realmente estaban metidos en ese espionaje defender a quiénes ordenado en ese espionaje que según el letrado denunciante José Javier Vasallo pues se trata de Ignacio González el entorno de Cristina Cifuentes Jack todas estas estas personas en la época de Esperanza Aguirre al frente del Partido Popular que habrían ordenado ese espionaje contra otros dirigentes políticos

Voz 0470 46:43 se posiciona van más a favor de Mariano Rajoy en aquella

Voz 0313 46:46 falta la demostrarlo y faltarán confesó que eso sea verdad pero el relato es Donate

Voz 0470 46:50 sí si cuentan además de una serie de Jones de raro no

Voz 1552 46:54 la cosa no es Carla una denuncia descabellada porque

Voz 0313 46:57 da con el propio testimonio de Jaime Barrado de

Voz 1552 47:00 uno de los implicados en esa supuesta trama en el juicio por el caso de los espías el pasado mes de febrero quien sostuvo que efectivamente Olivera Moix le ordenaron fabricar informes falsos que él se negó a firmar los a añadir a manipular datos y que no se fiaba directamente ni de Moix ni

Voz 29 47:19 te mide el jefe de José Luis Oliver

Voz 0313 47:21 los fijaos que coincide en el tiempo dos estrategias futbolísticas una de defensa que sería de campos y otra de ataque que sería la del Terradillos para perjudicar a un partido democrático supuestamente que es que no supuestamente partidos sino lo del hecha no para perjudicar a Podemos es bueno esto teoría Iñaki pedían Antena yo creo que demostrando que su nombre con esperanza al final de todo no es tan escéptico como como él presume decía monos que en esto todos los partidos deben hacer piña porque lo idea es es de los nuestros en esto no es más que cuando pase dice hay una campaña a campaña bueno también yo yo me sumo a esa petición Carlas no

Voz 0125 47:52 no sólo a Podemos se detuvo acuérdate fíjate eh amigo Últimamente me preguntan eso pista mí me preguntaba mucho y es todo

Voz 0313 48:00 decía patrióticas cloacas y rojos y separatistas

Voz 0125 48:02 siempre es decir ha sabido en la lucha contra ETA

Voz 1552 48:05 el otro día hablamos con Mikel Lejarza tan a mi amigo dedicarles perdona la me me molesta bastante lo de llamarle policía patriótica bueno a este supuesto pinchazo negarles no yo más bien diría si dice María como policía política porque yo lo de patriotas creo que es otro o tiene

Voz 0125 48:21 la palabra otro es lo que te decía esto porque claro que vacas cloacas sabido siempre no hemos visto gente del Partido Socialistas sentado en el banquillo condenado Putin Carlos va por tema de fondos reservados que ese es otro debate el tema de los fondos reservados yo creo que es la madre del cordero de todo este asunto operativos que tienen dinero a su disposición para hacer lo que buenamente quieren hemos visto Aznar casos de tortura en Intxaurrondo hemos visto el espionaje político también a Ignacio González porque no decirlo porque de policías y que están ahora mismo también allí ya hemos visto cosas como el Faisán el presunto chivatazo policial a miembros de ETA que solamente llegó a Bono el director de la Policía ya haya quedado la cosa no pero este caso porque es distinto este caso es distinto porque por primera vez un ministro del Interior ha sido grabado en este caso con el jefe de la Oficina Antifraude con Daniel de Alfonso en su despacho en Castellana cinco por cierto por los mismos policías que ahora también están rindiendo cuentas ante la Audiencia Nacional los mismos que filtran un medio de comunicación esa conversación por eso la moral de la tropa la moral de la policía está tan baja porque este caso en concreto yo creo que es un caso muy específico que ha llegado a la cima de los casos decir ha sabido siempre lo que no ha habido nunca es un ministro del Interior grabado diciendo lo que todos pudimos escuchar en su día a la Fiscalía del cielo afines no

Voz 0313 49:37 bueno alemán que es otra cosa y una cuestión que no que no nos por justificar nada ni ni por comparar dices polacas todos los estados todos los gobiernos servicios de inteligencia espionaje operaciones de contra vigilancia antiterrorismo ETA Al Qaeda Haidar pero podemos pues tras es que son una cosa eh no sólo podemos no es otra cosa

Voz 1552 49:55 a ver tampoco quiso justificar ni las cloacas de antes

Voz 0313 49:58 miles de ahora unidos no es nada me parece

Voz 1552 50:00 esta mente abyecto que hubiera cloacas en el en por ejemplo los GAL y en otras de otros momentos del de de la vida democrática de este país pero desde luego bueno pocas no sea empleado por ejemplo para inventarse una cuenta falsa

Voz 29 50:14 de de la alcalde de Barcelona

Voz 1552 50:16 el Trías para Prince tarde y filtrar los medio de comunicación montar acusaciones falsas e informes fraudulentos y falsos apócrifos de la UDEF contra líderes soberanistas y de otro calado que se filtraran a determinados medios de comunicación para intentar desprestigiar les es decir había una cloaca que en el pasado que intentó daba o tenía un sentido equivocado de Estado eh que intentaba por ejemplo en un momento determinado luchar acabar con ETA que sí que sí que espero en este momento lo creo que lo que hacía era acabar con con líderes o con representantes políticos libremente elegidos por los ciudadanos creo que hay una diferencia muy sensible y muy grande en todo esto no

Voz 0338 50:57 bueno yo yo creo que cloacas siempre ha habido iba a ver las cloacas están en nuestras propias casas también todo el mundo tenemos desagües en nuestras propias habitaciones baños va a seguir existiendo el problema es cuando se convierte en un en una forma paralela de gobernar cuando el estado profundo empieza a actuar por su cuenta Estados profundos tienen todos los países desde el Vaticano a Argelia o

Voz 0470 51:22 España decir si la moral de la tropa está muy

Voz 0338 51:24 van pero pero está muy mal sobre todo por la absoluta amoralidad de este grupo de policías patriotas policías corruptos que eran capaces por si acaso de grabar incluso a alguien que podía estar dándole ciertas órdenes dándoles ciertas coberturas no se fiaban y entre ellos mismos porque este grababan entre ellos

Voz 0470 51:44 amigos como amigos como amigos bien

Voz 0338 51:48 extracciones a tres personas uno Le está grabando al otro e incomprensiones con terceros están grabando al propio ministro por si acaso para atarse para atarse los machos hay diez causas abiertas para el tema Villarejo no Ana va a hacer muchas más badén muchas más pero como se corta esto o es posible cortar si un Gobierno como el con no sé cómo Maxi Pablo Iglesias llega a la presidencia que tanto habla de que destruiría el Estado profundo etcétera Se en contaría con algo que es muy complicado de de desenmarañar se encontraría con algo que además va a tener que utilizar como como gobernante si quiere que el Estado siga funcionando no porque hay cosas que que es verdad que se tienen que hacer un poco desde abajo sí que se puede hacer unos pocos controles tú decías Manuel Cordero son los fondos reservados desde luego voz desmontar la estructura clientelar de amistad que está creado desde hace treinta años por el cual todo policía que se jubila o pasa a segunda o tercera actividad pues ya sea EFE comisario hoy hasta inspector jefe o ya sea coronel

Voz 19 52:53 pasa a dirigir las

Voz 0338 52:56 departamento de seguridad de grandes empresas de comunicación de bancos de de grandes almacenes de lo que se os ocurra de vuelos que deben favores Irán favores a amigos

Voz 1552 53:11 sí consiguió por ejemplo Villarejo todo el registro de llamadas en el espionaje del BBVA por qué porque las principales compañías telefónicas de este país los jefes de seguridad son ex comisarios de la Policía Nacional hizo una llamada al

Voz 0470 53:24 a turno pues pasaba pasaban el listado por encima de oficio del juez ya pediremos el oficio mañana pero yo ya tengo las llamadas ya tengo todos los datos se sin llegar no

Voz 0313 53:34 pues bueno yo ahora que a partir de ahora que que que que que esperamos que puede pasar hay plazos hay previsiones hay hay apuestas allá algo