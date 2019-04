La Ventana (03/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:08 la dirección de ciudadanos descarta cualquier irregularidad en las primarias de ese partido en Murcia recordemos con informe técnico pone de manifiesto que casi la mitad de los votos que recibió la ganadora en esa votación se emitieron desde fuera de la comunidad Óscar García

Voz 1645 00:22 la dirección de Ciudadanos sigue defendiendo la transparencia y el buen funcionamiento del proceso fuentes oficiales aseguran a la SER que si la mitad de las iPS rastreada están localizadas fuera de Murcia es porque los afiliados con derecho a voto pueden hacerlo desde donde quieran el voto telemático y tan sólo se les exige un usuario y una clave es decir que pueden votar desde un teléfono móvil ubicado fuera de la región el informe elaborado por una empresa informática externa asegura que el cuarenta por ciento de los sufragios recibidos por la ganadora Isabel Franco procedieron desde direcciones gripes de otras regiones diferentes a Murcia

Voz 0313 00:53 suyo pues el goteo de problemas y de dudas con las votaciones internas de Ciudadanos y que más contamos Pedro

Voz 1715 00:58 os contamos que el Reino Unido está pendiente de la reunión entre Theresa May el líder del partido laborista Jeremy Corbijn al que ayer apeló para poder sacar adelante un acuerdo del Brexit antes del veintidós de mayo esta tarde ha presentado su dimisión el secretario de Estado para el Brexit contrario a la petición de una nueva prórroga allí en Bruselas las instituciones europeas siguen esperando a que el Parlamento británico apruebe un acuerdo de salida Jean Claude Juncker es el presidente de la Comisión

Voz 2 01:22 considero que todavía tenemos un pequeño margen por delante si el Parlamento británico está en condiciones de aprobar un acuerdo de salida viable de aquí al doce de abril si se da el caso la Unión Europea tendría que aceptar una prórroga hasta el veintidós de mayo y en Argelia

Voz 1715 01:37 el Consejo Constitucional ha aceptado hoy formalmente la renuncia a la presidencia de Abdelaziz Buteflika la agencia oficial de noticias ha difundido una carta del ya ex presidente en la que pide perdón a los argelinos la información de su nadie

Voz 2 01:50 menos de veinticuatro horas después de la renuncia al poder el octogenario presidente Buteflika quién ocupaba la jefatura de Estado desde hace más de diecinueve años se ha dirigido al pueblo argelino para disculparse por todos los errores reza el comunicado que haya podido cometer durante su mandato la carta ha sido remitida por la Agencia Estatal de prensa apenas unas horas después de la reunión del Consejo Constitucional hoy el Tribunal de Argelia aceptado sendas querellas presentadas por una plataforma civil en la que se denuncia al hermano del ex presidente por un supuesto delito de usurpación de poder ante la incapacidad de Buteflika de ejercer sus funciones después de sufrir un infarto cerebral en dos mil trece

Voz 1715 02:23 si sumamos también la información del deporte con Iván Álvarez

Voz 1643 02:26 es un miércoles con fútbol en Primera División jornada entre semana la número treinta en la Liga se disputan cuatro partidos que contaremos desde las siete y veinte en Carrusel deportivo destaca el Valencia Real Madrid a las nueve y media de la noche con los de Marcelino en busca de los puestos Champions Icon la novedad de Keylor Navas en la portería en el equipo de Zidane el primero de la tarde se juega a las siete y media Athletic Levante y una hora después a las ocho y media doble cita por la permanencia con el Eibar Rayo y el Huesca y el sábado tendremos un Barça Atlético de Madrid en el Camp Nou para el que es seria duda Álvaro Morata por un esguince

Voz 1915 03:04 hasta las ocho de la tarde los setenta y un mil estudiantes de la Complutense están llamados a participar en las elecciones para elegir al nuevo rector de la Universidad Carlos Andradas opta a revalidar el cargo compite con el catedrático de Veterinaria Joaquín Goya

Voz 4 03:16 de elaborar un plan de choque de rejuvenecimiento de renovación de las plantillas que sea también compatible con el desarrollo de la carrera profesional de los que ya están dentro de la eliminación de

Voz 5 03:27 la precariedad evidentemente en la plantilla está claramente

Voz 0882 03:30 ejercida y el problema es que nos han tomado medidas duele

Voz 5 03:32 de este tiempo para tratar de ir paliando el problema poco a poco

la dirección de ciudadanos descarta cualquier irregularidad en las primarias de ese partido en Murcia recordemos con informe técnico pone de manifiesto que casi la mitad de los votos que recibió la ganadora en esa votación se emitieron desde fuera de la comunidad Óscar García

Voz 0480 03:53 los hechos se remontan al pasado veinticinco de marzo cuando un paciente de Psiquiatría agredió a seis trabajadores de las urgencias del Infanta Sofía en la denuncia el sindicato carga contra el centro por no haber tomado las medidas preventivas específicas para evitar este tipo de incidentes Elena Cabrerizo es la portavoz de Comisiones Obreras en el centro

Voz 6 04:11 el Estado Cunqueiro prevención empecé dice que que cuando hay un accidente graves considerar cuando hay de tres a cuatro trabajadores afectados por un incidente tienen que avisar inmediatamente a los delegados y delegadas a reunió cuarenta y ocho horas después del incidente

Voz 0480 04:29 en el escrito o comisiones obreras solicita además elevar la denuncia a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales dependiente del denominado serlo

Voz 1915 04:38 y un motorista de cuarenta y tres años está en estado muy grave tras chocar contra un coche en la avenida de Recoletos de la capital el hombre sufrió varios traumatismos y ha sido trasladado al hospital doce de Octubre La Policía Municipal investiga ya lo ocurrido en cuanto al tiempo tarde de cielos despejados han caído ligeramente las temperaturas hasta ahora tenemos trece grados en el centro de Madrid

Voz 12 06:13 a partir de la una y media

Voz 0324 06:15 con Torres Cadena SER

Voz 13 06:19 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus ganas

Voz 1715 06:21 el registro hipoteca termine aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 4 06:26 en y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos Grady incluido el de tasación Si firmas con nosotros tiro comisiones y el precio que buscadas que Lasse ni NG punto es

Voz 8 06:40 cariño a tenemos que instalarnos una alarma ya eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 0324 08:52 algunas cosas más tupido Rato

Voz 1715 10:16 tenemos noticia de última hora

Voz 0313 10:19 noticia que nos llega desde el Congreso de los Diputados y que tiene que ver con los decretos sociales que el Gobierno intentaba aprobar en plena precampaña electoral José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 10:28 hola muy buenas tardes Carles si el Gobierno ha conseguido que se convalidó en todos los decretos leyes que había aprobado después per perdona de que se anunciara a las elecciones por lo tanto ha convalidado todos esos decretos el del Brexit el de la igualdad el de las jubilar pensiones perdón del subsidio de desempleo para mayores de cincuenta y dos años alquiler estiba y ayuntamientos ha sido curioso porque la mayor parte de las votaciones Ciudadanos ha votado a favor excepto una abstención que ha tenido precisamente en el subsidio del paro de cincuenta y dos años por otro lado había habido tres grupos que habían pedido que se tramitarán el de igualdad cincuenta y dos años y alquiler como proyecto de ley pero también ha sido rechazado por lo tanto han sido convalidado

Voz 1104 11:11 ninguno se tramitará como proyecto de ley

Voz 1108 11:14 las Diputaciones permanentes del Congreso y del Senado un instrumento que de momento queda inédito en el país

Voz 1104 11:20 lo Espanyol Hoyo Patiño te tú recuerdas tenemos

Voz 0313 11:22 alguna idea del montante económico global que puede suponer la aprobación de todos estos decretos social

Voz 1104 11:28 es

Voz 1108 11:28 se está hablando de unos dos mil millones tres mil millones que se subiera el el gasto público precisamente ha habido algunos reproches en ese sentido por parte del Partido Popular en los debates de hoy que hay incluso ha llegado a decir que de momento no hay fondos digamos suficientes para avalar esas medidas sociales que ha aprobado el Gobierno a menos a a largo plazo y ha hablado por ejemplo de decretos en blanco haciendo

Voz 0324 11:53 algún paralelismo entre los cheques en blanco y los decretos

Voz 1108 11:55 Blanco pero sí es un montante que de todas maneras el Gobierno considera que es asumible para cumplir incluso con el déficit que se ha comprometido con Bruselas

Voz 0313 12:05 pues mira aprovecho que tenemos hoy aquí con nosotros a Santiago Niño Becerra que viene a hablarnos de su libro de un libro que habla de la tercera fase de la crisis muy interesante y que luego comentaremos en La Ventana de los números pero ya les saludo Santiago buenas tardes Carlos hoy Gobierno que tienen los presupuestos marcados de cerca por Bruselas con un horizonte temporal limitado y tal que inyecte esta proporción de gasto que nos dice Patiño de dos mil tres mil millones es bueno malo regular se puede hacer no se puede hacer

Voz 1869 12:31 a ver como decía que lo mejor es enemigo de lo bueno esto esto secreto sabía que aprobar los sí evidentemente que sí ahora bien qué implicaciones tiene esto tres décimas de PIB

Voz 1104 12:43 tres décimas el pin exactamente claro

Voz 1869 12:45 se pregunta hay ingresos para hacer frente a eso no el Gobierno diga lo que quiera pero no hay hoy no hay

Voz 0313 12:53 porque los presupuestos hasta que no se aprueben no estarán aprobados los impuestos en las cuatro claro fiscales con lo cual ahora estamos con una patas y otra pata no

Voz 1104 13:03 entonces si tú tuvieras que definir con una palabra de este eje

Voz 0313 13:06 estudió esta aprobación de los decretos que sería esto no es que

Voz 1104 13:09 sus palabras pero a ver es que nadie

Voz 1869 13:12 quién va a oponerse a cualquier decreto de estos pues es es

Voz 1104 13:16 volviendo partidos que se han opuesto bueno si hay así pero ya ya te entiendo ya te entiendo

Voz 1869 13:21 entonces esto es tenía que ser aprobado sí sí de hecho de hecho esto a todo el mundo porque esto no beneficia a quién vota verde o Vota azul vota benefició todo el mundo el problema vendrá después el problema vendrá cuando Bruselas diga oiga a España

Voz 1104 13:37 ya ven Paca explica de los sacas

Voz 0313 13:40 muy bien muy bien Santiago bueno algo semejante Alice se Patiño alguna cosa más en el Congreso o desconectamos

Voz 1108 13:45 no de momento esto ha terminado y no sabemos todavía si habrá alguna Diputación Permanente añadida antes de la celebración elecciones para terminado una cosa para decirle a Santiago Niño que se quede un poco tranquilo

Voz 0324 13:56 no prevé que aumente precisamente las

Voz 1108 13:59 acabo de acción vía impuestos pero de los impuestos que ya existe

Voz 1104 14:02 en criticar a través del de sociedades y algún otro

Voz 1715 14:05 te tranquiliza a estos Santiago no adiós

Voz 1104 14:09 venga

Voz 0313 14:13 oye nuestro paseo diario por la historia esto es mirar Patricia nuestro una figura que posiblemente nos confunda si pensamos en William Wallace automáticamente no a mí también me viene a la cabeza de Gipson su premiada película Braveheart pero no o no exactamente o no fue así que no lo cuenta Nieves Concostrina

Voz 24 14:35 en La Ventana acontece que el es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 26 14:51 no y William Wallace

Voz 1626 14:55 no suena no unos dirán sí hombre el héroe escocés otros le pondrán cara de Mel Gibson los demás allá dirán cómo no lo vamos a conocer Si es el famoso bueno pues borren todas las ideas preconcebidas porque vamos a empezar de cero el tres de abril del año mil doscientos setenta nació William Wallace en algún lugar de Escocia si se pegó contra los ingleses YSL le recuerda como un héroe pero él no era el auténtico Brey fue el rey Roberto I de Escocia es que Mel Gibson es muy brillante está en su derecho está de liarla ojo la creaciones libre faltaría más para hacer Mel Gibson y el guionista acogieron un poquito de aquí y otro poquito de allá mezclaron varios personajes en uno Illes salió una peli de cinco Oscar pero a William Wallace jamás lo apodaron corazón valiente de ni iba pegándose con los ingleses con la cara pintada de azul y blanco como si fuera un hincha de la Real Sociedad William Wallace fue efectivamente un héroe escocés resulta que a finales del siglo XIII cuando toda Escocia se había rendido a los ingleses un hombre llamado William Wallace dos metros de tío con muy mala leche reunió a unos cuantos revoltosos más se puso al frente de un ejército de campesinos para luchar contra la ocupación de Inglaterra a su resistencia se fueron sumando otros nobles escoceses y al principio ganaban batalla pero luego ya no los nobles fueron firmando la paz con Inglaterra pero William Wallace erre que erre siguió batallando hasta que se quedó más solo que marcó el día de la madre

Voz 0660 16:45 voz al CEIP porque que me da igual

Voz 1626 17:04 el rey de Inglaterra acabó echándole el guante le dijo ven para carbónico que te voy a dar yo aquí libertad montó para William Wallace la ejecución mejor guión izada de la historia de la humanidad buscar lo arrastraron con caballos lo mutilar a una poquitos les sacaron los regadíos uno a uno lo decapitar con lo que quedaba lo dividieron en cuatro trozos que enviaron a un lugar de Inglaterra ya tres de Escocia para que fueran tomando nota que algún voluntario más para que le quitemos la vida aunque jamás le quitemos la libertad vale

Voz 17 17:51 eso sí la película al margen de la historia de la película en su banda sonora muy muy hermoso yo estoy seguro además que con Carlos Boyero al que vamos a saludar enseguida podemos recordar alguna cosita Boris cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor

Voz 0324 18:14 no y muy bonita y no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me pareció uno de los mejores actores

Voz 3 18:25 del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine

Voz 28 18:39 Carlos Boyero

Voz 17 18:50 Carlos Boyero buenas tardes amigo algo que tal vamos a ver una cosa antes de abril a recordar

Voz 1104 18:57 historias que es una película que me parece fantástico verte muy buena que aviso pero muy enserio además se este es un aviso como los de antes en la historia de la radio que se pide ayuda para localizar el teléfono de Carlos Boyero Boyero ha perdido su Nokia su Nokia no no pero muy serio esto ha perdido su Nokia con trescientos números eh de contactos profesionales personales sentimentales familiares lo que llevamos todos en el teléfono no tenía cuando la nube como es evidente conociendo Carlos Boyero ahora ha empezado a tienen que os la nueva ahora mismo es un lío es un líos ha quedado sin teléfonos ha quedado sin agenda se ha quedado sin datos para poder contactar

Voz 11 19:38 si alguien ha visto un Nokia de los ya hace un siglo pequeñito sin Internet sin duda

Voz 1104 19:44 lo que es de Boyero que lo sepa pero por donde las perdiendo sepa los del Este

Voz 0324 19:49 pues de de mi casa un resto ahora ni de Chamberí Ríos Rosas un río Roses se Madrid no pero gracias por contar claro no lo digo para que sepan los amigos que estén escucha cuando que no no la entrega o absolutamente a la entropía que es una tentación muy fuerte pero sé que puede haber un taxi por ejemplo fui andando andando ni está en casa ni encima está pagado que dice que cuando los manga lo primero que hacen es

Voz 1104 20:25 la verdad nada querer mandar un no que que ha perdido tú has dejado en un sitio o no pero sin batería

Voz 0324 20:34 estaba pero te das cuenta de la dependencia absoluta de íbamos desee jodido para no que es que te que de repente dice pero bueno Soccer es y ilocalizable y yo que sabes que no tengo internet Ny ahora que empieza a tener fibra ahora no tiene el Inter no no no no lo que tenéis vosotros sensor de la nubes es una cero a la nube ya peruano ha hablado de una da en un ordenador que si lo pierdes lo recuperas porque ésta es un respaldo es

Voz 0313 21:10 ser la copia de una agenda mano sí pero pierde la agenda con tiene

Voz 0324 21:13 de la otra forma bueno eso contarle a los amigos eso que que sigo vivo

Voz 1869 21:19 que no sé cuándo podré volver a

Voz 1715 21:22 ya sabes que el teléfono tenía el valor el el valor físico que tenía hasta hace dos minutos a partir de ahora tiene mayor valor porque la gente sabe que es un Nokia de Boyero

Voz 0324 21:36 os podéis creer que estábamos seriamente deprimida

Voz 0313 21:40 porque no es normal tal cualquier persona que ocurra esto hoy verdad Santiago es un dolor de cabeza inmenso un empresario que lleve todo su agenda de contactos un estudiante que lleva la lista de colegas y profes y fechas de exámenes dieta cualquier persona en cualquier faceta de la vida hoy quedarse inmóvil pues es una eso se puede cuantificar en euros Santiago

Voz 1869 22:01 hombre es que según el teléfono de quién puede valer muchísimo muchísimo dinero

Voz 0324 22:09 pues pues el mio de valer muy poco hablar pero no por ejemplo un problema que yo sólo tengo a mi madre que estaba pues es muy enferma la pobre en una residencia con con alzhéimer y demencia hay que se puede ir en cualquier momento no entonces mayor obsesión y no no tengo familia osea somos por ello no y mi mayor obsesión era

Voz 29 22:37 pero como contar a los médicos

Voz 0324 22:40 o sea que si le ocurre algo así como te puede ser como sesión ante no no joder quién inventariar los los teléfonos pero tú que eres lógico como yo en parte no tú no tienes una agenda con

Voz 1104 22:56 numerosos pero ante pero antes sí lo apunto

Voz 0324 22:58 harías si antes sí pero ya ha dejado claro claro claro sí pero pero se trata de buscar la desaparecido así es no sé es bueno cualquiera me entenderá que si pierde que tengan lo de la nube en el ordenador pero hay que tener un ordenador y una nube falta ordenador pero

Voz 1715 23:18 bueno aquí un ministro del Interior se dejó un naipe exacto Jover están movidas fuerte ya no imagínate la de cloaca pero bueno ya está

Voz 0324 23:30 sí a mí me quieren buscar alguna movida por el ordenador como soy transparente y siempre cuento mis mis vicios y sea adiciones esas bodas no creo que puedan chantajear mejor este

Voz 1104 23:42 sí sodio es también una a una prueba de fortaleza para la radio y en este caso concreto para la Ventana porque si conseguimos que aparezca uno de Boyero Torró que que

Voz 1715 23:52 las gentes imagínate que la agenda de Boyer el teléfono para avisar en caso de urgencia fuera el de Almodóvar

Voz 1104 23:56 no

Voz 0324 24:00 el género me están buscando otro pero dicen que ya no existen esto no lo dejara de fabricar pero pueden con su pero sí podría tener uno como se llaman lo smartphone

Voz 1104 24:09 sólo fuera para llamar pero eso pero no

Voz 0324 24:11 quién eres tú

Voz 0313 24:13 de de que tiene utilice es lo que quieras utilizar

Voz 0324 24:15 pero nada de eso de email eso de media no no pero eso requiere una pila para aprendidas primer estreno ahora llevar vamos

Voz 30 24:25 no

Voz 0324 24:28 no

Voz 0313 24:37 este viernes estrena La sombra del pasado que es el regreso del director alemán Florian Henckel cuenta la historia de Kurtz un chaval bastante joven que consigues

Voz 31 24:45 para la Alemania Occidental donde se enamora de de su compañera de el padre no prueba el padre del y no pruebas se relaciona intentará separarlos sin saber que su pasado guarda precisamente un oscuro secreto relacionado con con

Voz 28 25:00 pues que sí

Voz 11 25:03 Paco un poco más

Voz 3 25:05 Versión Original tu vida ha sido apoyaré tu cantidad qué tal está Carlos

Voz 0882 25:14 sí bueno yo tenía tenía expectativas porque el el el directores

Voz 0324 25:20 el autor de una película que me encanta en una película eh tenebrosa magnífica que se llamaba La vida de los otros sí

Voz 1104 25:29 el poder

Voz 0324 25:30 peliculón sí pero después de aquello no levantó cabeza Se metió en Hollywood hizo una estupidez con Johnny Depp y Angelina Jolie pero de las de las gordas no esta película tiene un problema son tres horas y diez minutos y no puedo hablar integramente de ella porque me dio un par de cabezadas así estaba yo solito en la sala y tenían empero el el tema es es muy terrible habla de lo lo que hicieron los nazis con con los discapacitados físicos y mentales no que fue cargarse los no la película empieza en el año XXXVIII en Dresde ya que hasta el cincuenta y ocho por ahí no a través de la historia de este niño que ha visto como su tía una mujer esquizofrénica pues la la mataron no Ivonne todo se se complica mucho vital el tema es muy interesante la película a mi se me hace fatigosa y volvemos a lo de siempre hay películas que pueden durar veinte horas y se pasan corriendo y otras que se te pueden hacer largas

Voz 1104 26:48 pues tres horas su metraje si es

Voz 0324 26:50 ese es correcta quiere decirse pero no apasionante por lo menos para mí bueno

Voz 0313 26:58 vamos con el segundo estreno acabas de desentrañar una parte de la trama de la película lo que hicieran los nazis con las personas discapacitadas sí pero no ha contado más no no no cuentes cómo se llama eso spoiler

Voz 1104 27:10 joder no en nube lo que lo que vamos a contar a continuación no ocurrió una época de las nazis sigue pasando hoy

Voz 1869 27:18 no

Voz 1104 27:19 tiene que ver con la identidad sexual de algunas personas

Voz 1108 27:21 de muchas personas

Voz 32 27:25 a ganar

Voz 33 27:37 la eh

Voz 1104 27:42 este viernes estrena identidad borrado que es una película pues sobre este asunto y cuenta la historia un caso real además eh de guerra que es un chaval joven hijo de un pastor bautista en una pequeña comunidad Estados Unidos cuando sale del armario tiene diecinueve años sus padres le envían un programa de conversión de homosexuales para curarle ese que estamos contando estos días que ocurre en Alcalá de Henares con el obispado de fondo y esas cosas y que está ya en manos de los tribunales pues sigue ocurriendo ocurrió hace muy poquito al menos en algún lugar Estados Unidos esta película lo explica

Voz 17 28:27 huy qué versión original

Voz 3 28:40 no vemos cómo vas a poder vivir bajo este techo sí es esencialmente vas en contra de nuestras creencias

Voz 1104 28:48 esta al tema planteado directamente qué tal está la película Carros

Voz 0324 28:51 el el argumento es apasionante no

Voz 3 28:56 qué terrible no está muy de moda

Voz 0324 29:01 no ya por lo que el arzobispo sino que el otro día en el que para mí fue un programa espléndido el de Salvados sí sí pues cuando el Papa contó que que los homosexuales homosexuales cuando eran pequeñitos pues también que los llevaran a a terapia no para ver si cambiaban sus instintos esto a mí me parece una barbaridad no dice es que lo tienen claro tu sexualidad creo que no eh que no sé a mí me el Papa que me parece un personaje interesantísimo inteligente y muy progre en algunas cosas por lo tanto no hay imprevisible no es un papá la solito no este fulano

Voz 1104 29:47 es muy inquietante pero la imagen de la entrevista con Évole el otro día es anormalidades señor Paco buenas noches osea esa imagen ya es un cambio de

Voz 0324 29:56 sí a mí me me gusto me gustó mucho la la entrevista pero evidentemente estoy en desacuerdo con eso no esta película te cuenta es es mucho más interesante lo que cuenta que cómo lo cuenta ya la dirección

Voz 17 30:14 es eh convencional no es eh

Voz 0324 30:19 tiene pierde fuerza dramática el tormento no sólo de de este crío que lo meten en un en un sitio rarísimo

Voz 29 30:28 para ponerlo bueno ponerlo bueno significa a verlo heterosexual no de todos

Voz 0324 30:34 on homosexual eso esto lo está considerado como una adición entonces la en esa en esas clínicas los tratan física y psicológicamente lo cual es como una una barbaridad a mí me lo me lo parece ya habiendo montón de países en el

Voz 1104 30:54 mundo donde la homosexualidad es delito e penada con castigos de cárcel incluso de muerte hoy Brunei te pueden entrar en vigor un nuevo código penal que incluye eso lapidación muerte a los homosexuales ya los adúlteros joder

Voz 0324 31:08 movernos qué manía no con los ríos el que que dejen vivir a cada uno coma Le dela Ana no sumó su sexualidad esa cosa tan tan has tica no ir a los adúlteros también a los carga en ahí en en Brunei no dices que no que oye Carles

Voz 1104 31:29 enviar el paso a secas Stade Nantes en un festival de gira

Voz 0313 31:32 español quiero que hablemos de eso pero dame tres minutos

Voz 1104 31:35 yo soy dame un segundito y lo hoy lo comentaba

Voz 37 34:49 cada hogar

Voz 0882 34:49 tiene ya en España de media tres coma dos cubos para poder separar la basura doméstica ocho de cada diez españoles afirma que tiene estos espacios para reciclar un seis por ciento más que en el dos mil diecisiete pero la nueva encuesta realizado por Ecoembes sobre la práctica del reciclaje en las casas de nuestro país tiene más datos interesantes por ejemplo reciclan igual los hombres con las mujeres como explica Nieves Rey directora de comunicación

Voz 0324 35:18 eh Ecoembes pues no hay mucha diferente

Voz 38 35:20 se respecto a genero es verdad es que antes era una cosa más de madres no hay ya hemos ido evolucionando a que los hombres también incorporen echan sumó ocho puntos en el último año en señal de que van va asumiendo también otras tareas en el hogar es y que los más reciclado de de suelen ser de mediana edad mayores XXXV cinco cincuenta y cuatro son digamos la los padres con hijos y demás los que más nos demuestran que casa recicla

Voz 0882 35:45 sin embargo por estado civil las cosas cambian se declaran más recicla Dolores los divorciados que las personas casadas o con pareja estable en cambio los viudos y las viudas son los que menos reciclan y con respecto a la edad se ha detectado también un auténtico agujero negro entre los jóvenes con respecto a sus padres y María Llorente Detrick con educación ambiental cree que esta disminución se arreglaría con más hechos y menos palabras

Voz 39 36:12 esa edad yo creo que lo que hay que hacer para involucrar es poner en contacto con la a las personas con el problema ahí por ejemplo algo que que me sirvió bastante ese ir a ahí de haber un vertedero ver la cantidad de basura que generamos y el problema que que eso supone de ponernos más en contacto con con la realidad

Voz 0882 36:33 en España los más reciclado tres las personas entre los treinta y cinco y los cincuenta y cuatro años de edad mientras que los que menos reciclan son los jóvenes de dieciséis a veinticuatro años también del siglo

Voz 1 36:49 colaboración con Ecoembes

Voz 0882 36:53 la Ventana con Carles Francino

Voz 1104 37:07 sí sí

Voz 0324 37:16 eh

Voz 41 37:20 en juego

Voz 1104 37:31 aquí seguimos en la Ventana del cine hoy compartiendo tiempo minutos con La Ventana de los números esperemos a Carlos Boyero a Santiago Niño Becerra pero esta música de Los lunes al sol que no serviría también para hablar de economía de mercado de precariedad bien

Voz 0313 37:44 población de un festival que antes anunciaba que ha visitado estos días atrás Carlos Boyero

Voz 0324 37:47 en Nantes festival dedicado al fin español

Voz 42 37:50 ya ha un homenaje a Javier Bardem

Voz 1104 37:52 en esta película porno no estaba precisen precisamente mal verdad no está mal esta película no son genial

Voz 17 37:58 es el personaje más conmovedor excesivo

Voz 0324 38:03 mira que ha hecho cosas buenas pero los lunes al sol a mí me me enamora absolutamente Eli y la película nunca se ha hablado de de la angustia de ves a gente que que ha perdido su trabajo y son tantos no

Voz 3 38:17 y que probablemente no lo van a volver a recuperar

Voz 0324 38:20 en su repercusión familiar sí

Voz 1104 38:23 qué tal la experiencia en Nantes qué tal ha ido

Voz 0324 38:25 a mí me habían invitado muchas veces no había ido nunca ir he flipado eras son veintinueve ediciones Idea de ver colas en los cines dura diez días para ver eh para ver cine español yo había no que dicen bueno es Francia es otra otra cultura ellos con la suya tienen un mínimo y un cuidado especial pero que les interese tanto el el cine español estaba muy bien hilo con la organizaciones modélica es la encontrado todo muy caro pero la ciudad es muy bonita la parte a parte antigua medieval así con un castillo de hoy muy bueno es tan importante que Javier sea prestado iba a estar nosotros nos cruzamos no llegamos a vernos pero va a estar varios días presentando como con la gente como ocho diez películas suyas es un tipo el Bardem a mí me lo me lo planteo siempre aparte de un actor inmenso me parece un un ser humano que bien N muy creíble le vamos yo Le le tengo le he tenido siempre mucho respeto y mucho cariño

Voz 0313 39:37 oye déjeme añadir un dato otro dato positivo del español que acabamos de conocer tú recuerdas aquella película dirigida por Oriol Paulo contratiempo de la que hablamos hace un par de años yo creo que en China había sido un fenómeno recabó claro que fueron veintiséis millones de euros acaba de estrenar durante la tormenta otra película de la que hablamos aquí

Voz 1104 39:55 esto que ya están Netflix porción que está Netflix ya efectivamente bueno el estrenó la primera semana es lleva tengo yo ya tú tienes la que ves no tiene móvil pero grande

Voz 1715 40:03 bueno por cierto no tiene móvil porque no quiere porque dice aquí

Voz 1104 40:06 Boyero tengo tu Nokia siquiera recupera

Voz 1715 40:09 Carlo lo único que tienes que hacer es una buena crítica de la peli mítica para mí que es El milagro de P

Voz 3 40:17 fue esa teoría yo soy con tal de recuperar

Voz 0313 40:21 oye que la peli nueva de Oriol Pablo durante la tormenta en China la primera semana recauda hoy a nueve millones

Voz 1104 40:26 euros mal eh es un fenómeno absolutamente inexplicable pero

Voz 0324 40:30 en fin la habéis visto no yo no lo sabían durante la tormenta Adriano pero fíjate fíjate que yo no la he visto saca aquí ha sido un fracaso me imagino no

Voz 1715 40:40 pues océanos aquí aquí pasó pues el tiempo que pasa la película en sí era funciona

Voz 17 40:45 todos somos muy raro nosotros hemos son los chino al sí bueno yo el cierre de la Ventana el cine de Lou Reed

Voz 0324 41:39 bueno algo al alcance no es esta selección va hacer seis años que murió

Voz 17 41:44 uno de los músicos letristas más grandes para mí de la historia del rock

Voz 0324 41:52 sin ir no habla de ni días de él

Voz 3 41:54 es como

Voz 43 41:56 habla mucho de Bowie de Cohen que han muerto después de Aretha Franklin de Prince con todo el pero

Voz 0324 42:02 Mi Dios habla de Lou Reed entonces

Voz 43 42:04 vamos a algunos destacados me avión impagable que su idea incómodo tantas las como tanta suyas

Voz 17 43:08 hasta la próxima semana amigo y muchas gracias dando un abrazo Íñigo Sastre buenas tardes hola buenas tardes Carlas

Voz 45 44:07 de instrucciones simples cual posee puta vivos capaces de hundir coso Caja Ahorros convocan pues las torres ahora que de hoy a que Wall Street el bueno mañana se abre la sesión que el toque suena al campo piensan tan sólo es discreta con el

Voz 1104 44:28 Nos hemos saludado antes por por cerrar el capítulo Nokia de Boyero oye no dejó de fabricar esos teléfonos de antes cuál fue el la oscilación económica el impacto en la empresa cuando surgió el smartphone como competencia yo yo

Voz 1869 44:40 de verdad sinceramente lo que pasó con Nokia no lo entiendo yo en el año noventa y uno por un tema de trabajo tú no noventa y noventa y cinco por un tema de trabajo Turquía Helsinki hizo bueno un apunte un tour turístico podría ver la casa de un arquitecto de Saarinen concretamente y lo haría en autobús dice a su derecha pueden ver los laboratorios de investigación tecnología un edificio y otro y otro y otro otro y otro Nokia sino recuerdo mal llegó a representar el seis por ciento del PIB de Finlandia de buenas a primeras ellos tenían su sistema tenía sus teléfonos sean llegaron a tener el veintitrés veinticuatro por ciento de cuota mundial de de de teléfonos celulares in the de golpe cuando llegó el en fin él Internet ha aplicado al teléfono esto que llamamos Rosa smartphone Nokia se murió

Voz 1715 45:35 alguien dijo no que esto no tiene futuro seguro seguro seguro que pasaría eso seguro que pasarían

Voz 1869 45:40 pero o sea yo lo intentó no sé si os acordáis que intentó poner el Mobile Fon

Voz 26 45:45 sí se de de mafiosos el sistema de

Voz 1104 45:48 el perdón no le funcionó pero sí empañó demasiados gallos en eso no porque yo no

Voz 1869 45:54 entiendo de verdad que lo qué pasa con Nokia no entiendo osea

Voz 1104 45:56 aquí H a mí me dicen que ahí hubo una mano negra me lo creo porque porque vamos sea una auténtica potencia es la historia de fracaso de los grandes fracasos también se podrán extra

Voz 0313 46:06 las lecciones muy

Voz 1104 46:07 muy positiva muy muy necesarias venimos de La Ventana del cine

Voz 0313 46:11 hoy para poner para la puesta de largo del libro de de Santiago Niño Becerra el crash tercera fase que has escrito con en colaboración con con Natalia Vila vamos a seguir un poco con código cinematográficos tú recuerdas encuentras la tercera fase verdad que recordando a los oyentes

Voz 46 46:27 club

Voz 1104 46:29 con

Voz 46 46:31 poco a poco

Voz 1104 46:35 es esa conversación musical entre humanos y marcianos al final las máquinas consigan entenderse porque la la música su lenguaje universal otra cosa es la economía y uno se pregunta cómo los veranos recordarán en el futuro en esta época de de crisis cuando todo haya acabado o haya estallado para buscar una parte de la respuesta otra película El libro de Eli habérsela recuerdan los oyentes protagonista era Denzel Washington El Mundo después de una tercera guerra cosa todo arrasado terrible y el personaje a Denzel Washington reflexiona sobre nuestra época

Voz 3 47:08 digamos más duro sabíamos pero que no tirábamos cosas por las que ahora la gente

Voz 1104 47:28 todos teníamos más de lo que necesitábamos lo teníamos mal repartido deberíamos añadir esto empezó en dos mil siete y según sus cálculos que además lo pronostica esté unos cuantos años antes esta tercera y última fase última de momento acabar en dos mil veintitrés no sea la última sí sí sí sí Adela cabe que nos encontraremos Santiago bueno haber eh

Voz 1869 47:51 una crisis por lo que más se caracteriza es por la inestabilidad por la volatilidad de las cosas solamente hay que llegar las bolsas lo que es lo que están haciendo no después de esta de esta crisis mucha esta tercera fase vendrán la estabilidad y eso que no dude nadie sana ya no volvemos a tener subes y bajas lo que pasa es que será una estabilidad en la zona de abajo por qué bueno porque la clase media se está reduciendo porque el factor trabajo cada vez menos porque el capital se está concentrando hoy por ejemplo en Estados Unidos oye hoy en la concentración de la renta del uno por ciento más rico de la población era la misma que había en mil novecientos veintiocho

Voz 1715 48:34 entonces si Roberto pero cuando hablamos de la zona de abajo lo eh yo es que he estado pensando en la zona de abajo hacia uno no referimos la de dos mil doce dos mil siete La de ahora de la otra a la que todavía no hemos llegado pero

Voz 1104 48:46 la misma eh que es que lo que estamos lo que estamos

Voz 1869 48:48 un comparando son momentos en los que

Voz 26 48:52 eh o bien se seguía

Voz 1869 48:54 yendo o bien no sería claro como si iba a salir yo me refiero por ejemplo

Voz 26 48:59 lo que está pasando con las bolsas la

Voz 1869 49:03 actuación por ejemplo la la inflación ya ha dejado de ser un problema nunca más volver a ver un problema pero eso decimos que bien no pero eso es muy malo también que los precios nunca suban porque por ejemplo eso es muy malo para las deudas no entonces al decir que es la zona de abajo a lo que me refiero esa aquí estas expectativas estas esperanzas hecho

Voz 0313 49:26 no se al ascensor social eso que llamamos ascensor está para el ascensor social yo creo que el aparato no sé durante cuántos cuantas décadas pero desde luego está está parado

Voz 1869 49:39 esto tiene que ver mucho evidentemente con la tecnología por descontado ejemplos de tecnología hemos contado muchísimos beso sobre todo tiene que ver con que el el trabajo da igual cualquier trabajo cada vez vale menos cada vez se valora menos y como cada vez se valora menos evidentemente como la mayoría de la humanidad su renta sale del trabajo esto quiere decir que las expectativas de mejora evidentemente caen se reducen pero entonces por lo que tú estás diciendo

Voz 0313 50:13 yo no lo he entendido mal el capitalismo tiene una tendencia natural al oligopolio

Voz 1104 50:17 así las grandes concentraciones grandes con

Voz 0313 50:20 Naciones le tenemos un mapa mundial clarísimo en este sentido vamos a un modelo de no sé cuántas seis siete ocho doce veintisiete cuarenta y una

Voz 48 50:28 gigantes y luego una masa

Voz 0313 50:31 en la parte esta baja que dices tú muy grande muy grande muy grande en mitad casi nada vamos a ese modelo

Voz 1869 50:36 yo creo que sí es cierto que yo creo que vamos a a grandes corporaciones

Voz 0324 50:42 concentradas tanto vertical como horizontal

Voz 1869 50:44 de es decir tanto por ir un par de ejemplos se y a partir de aquí a partir de aquí habrá unas unas personas que trabajarán para estas corporaciones una unas personas que prácticamente les en su alma a cambio de todo eh evidentemente luego luego habrá una masa de gente que sean profesionales de más o menos nivel que sean contratados con una mayor o menor frecuencia en función de sus de su capacidad en función de su necesidad también por parte de estos cuatro grupos

Voz 1104 51:15 que quede en sí sí sí sí evidentemente evidente

Voz 1869 51:17 de luego luego después estarán también lo que yo llamo las micro hormigas es decir profesionales su empresas ultra pequeñas que trabajarán en temas muy específicos pondré un ejemplo eh y que nadie les interesará a nadie tendrán una gran corporación les interesara meterse en esta historia por ejemplo un amigo mío es muy buen amigo mío está especializado está especializado solamente en un modelo de moto en la onda Goodwin se Sola mente en ese bueno tiene la tiene una lista de espera monstruosas solamente toca ese tipo de Moto E solo ahora sabe bueno pues sabe lo que no está escrito

Voz 0313 52:04 en este modelo que este modelo que que describe eso que dibujan ya lo anunció hace mucho tiempo el cine encontraríamos también un montón de ejemplos lleve a quedar con dos que yo creo que además reflejan en los dos extremos de ese de ese mapa no el de el de la altura el de los ultras beneficios el de los multi multi millonarios y luego el otro el primero podría ser el Wall Street Michael Douglas

Voz 10 52:30 de la evolución en las empresas americanas parece ser la supervivencia de los peores pues para mí o lo haces bien quedas eliminado en las siete últimas operaciones que yo he realizado dos millones y medio de accionistas han ganado doce mil millones de dólares trajes yo no soy un destructor de compañías hoy su liberador la cuestión es señoras y señores que la ambición por a falta de una palabra mejor escuela es necesaria funciona y la ambición

Voz 0324 53:15 para no sólo ha

Voz 10 53:17 el dar papers sino a esa otra empresa que va mal se llama EEUU más claro el agua

Voz 48 53:24 en el otro extremo en el otro eh opuesto full

Voz 0313 53:27 Di

Voz 49 53:29 bueno musculosos pero al tener un esa noche para Zaera toda

Voz 11 53:55 la que en realidad estos se veía venir o lo veías venir algunos no

Voz 1869 53:58 bueno a ver el el modo el modelo

Voz 51 54:01 en Wall Street

Voz 1869 54:05 sí pero a en esa en esa época el individuo el el el tiburón el el broker un sanguinario el que iba con el cuchillo en la boca eh estaba de moda no va a ser tan así es es decir va a ser más tipo macro macro grupos por ejemplo sabéis cuánto dinero tiene Apple en el cajón pero dinero en el cajón e para comprar cosas ciento catorce mil millones de dólares

Voz 1715 54:36 esto no hay tardes que no las facturas aquí pero Roberto Roberto en el cajón disfruta Joschka el entretenimiento en las tarjetas de crédito

Voz 1869 54:45 todo no de la mano de quién sea puesto de Goldman Sachs es decir gigantes claro es que estamos te la la la la la fusión que quería nacer se Alston que la Comisión Europea no les ha dejado bueno no les ha dejado hoy mayores dejarán lentamente sea vamos a estas a estas concentraciones y evidentemente con todo lo que yo con todo lo que ello comporta es decir por ejemplo lo lo que está pasando con Nissan el el el presidente de Nissan Europa estuve en Barcelona hizo un discursivo el otro día lo dijo muy claro se decir Nissan en la planta de Barcelona sobrevivirá si es solvente sino solvente puerta para claro qué significa ser solvente pues lo que haga falta invertir echar reducir quitar portar

Voz 1104 55:34 poner pegar

Voz 1869 55:36 claro es que sea la lo lo que es la la persona Clara aquí ya estamos llegando a temas éticos quiere ni en mi libro evidentemente no abordo pero qué pasa

Voz 0313 55:47 con la persona la un ha pasado a un segundo plano

Voz 1715 55:50 la renta universal entonces Renta Básica está claro

Voz 0313 55:52 o sea poner esta cantado se hace un siglo

Voz 1104 55:56 el día resultó una guerra hoy yo en la la renta

Voz 1869 56:01 así a poner ya incluso Cissé monos que hasta el Fondo Monetario Internacional está a favor de la banda básica