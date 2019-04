La Ventana (03/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias no los hemos contado hace unos minutos aquí en La Ventana el Gobierno ha conseguido finalmente validar en el Congreso todos los decretos ley que ha ido aprobando en las últimas semanas los llamados decretos sociales Pedro Olano

Voz 1715 00:19 eran seis decretos y los seis han salido adelante gracias al bloque de la moción de censura en todo caso el debate dejado reproches a Pedro Sánchez por entender que algunas de estas medidas tienen un aire electoralista vamos al Congreso José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:31 bueno estar Pedro en efecto la llamada mayoría de la moción de censura se ha mantenido incluso Ciudadanos ha votado a favor de interés de los decretos Brexit igualdad hay superávit de los ayuntamientos y comunidades autónomas el PP se ha opuesto por electoralistas e inadecuadas a todos los decretos incluido el del Brexit lo que ha llevado a la portavoz socialista Adriana Lastra considerar que ha dejado de ser un partido en Estados

Voz 1617 00:53 porque ya lo que es inexplicable es que haya quebrado y haya roto la política exterior que es una política de Estado y en este caso calla con su voto negativo a ese Real Decreto bueno pues eh casi que he intentado es amparar a todas estas personas situar las empresas que que les decía antes la

Voz 1108 01:09 el de alquileres ha sido el más ajustado XXXIII y es XXXI es una abstención sorpresa la de UPN la Unión del Pueblo Navarro PNV ha votado a favor en este caso pero niega que haya habido contrapartidas a cambio por parte del Gobierno

Voz 1715 01:22 entre las declaraciones de precampaña esta del número dos de las lista de Pablo Casado en Madrid Adolfo Suárez Illana cree que la declaración unilateral de independencia de todas las decisiones adoptadas por el Gobierno después de mono el Parlamento de Cataluña fueron más perversas que el golpe de Estado del 23F

Voz 0016 01:37 yo creo que es incluso más perverso porque eh aunque cualquier golpe eh es e ilegítimo es perverso es contrario a la Constitución E insisto cada uno puede hacer los matices que siquiera eh el golpe de el secesionismo catalán se ha dado por parte de personas que fueron elegidas por el pueblo para administrar a ese pueblo para hacerle progresar para hacerle cumplir las normas que entre todos nos hemos dado así que para mí es una traición especialmente desagradable

Voz 1715 02:13 juicio por el uno de octubre esta tarde se han escuchado los testimonios de varios agentes de la Guardia Civil que han relatado las agresiones que sufrieron ese día no lo va a contar Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 02:22 buenas tardes todos los agentes están relatando episodios de tensión de más o menos intensidad lesiones que sufrieron en diversos centros de votación por ahora de la provincia de Barcelona como sabría de alta o castell Dalí este agente por ejemplo asegura que la gente les provocaba buscando la foto la foto

Voz 1259 02:37 sentar que un guardia civil perdiera el control perdieron los papeles agrediera a alguien en ese momento captar la imagen inmortalizar la lo de los móviles yo nunca lo haya visto si acaso en algún concierto de adolescente nunca visto tantos móviles nunca trabas probable

Voz 0055 02:52 el testimonio del comisario de Mossos Juan Carlos Molinero se haya aplazado a mañana

Voz 1715 02:55 en el Reino Unido el presidente de la Cámara de los Comunes autorizado hoy su voto de calidad para rechazar una nueva votación sobre posibles vías alternativas al plan de Theresa May la votación de hoy había acabado en empate ha utilizado esa prerrogativa que no se había empleado desde mil novecientos noventa y tres que esta tarde se ha registrado un terremoto de cuatro con dos grados en la escala de Richter ha tenido su epicentro en el Pirineo de Lérida se ha sentido en buena parte de Cataluña pero no ha provocado daños materiales vamos con la información del deporte Iván Álvarez

en aproximadamente diecisiete minutos a las siete y veinte de la tarde comienza Carrusel deportivo

Voz 0831 03:28 la web de La Ser para contar los cuatro partidos de hoy en prime

hay duelos directos por la salvación concretamente los dos encuentros de las ocho y media Éibar Rayo Huesca Celta desde esa hora Carrusel ya se escuchará en cadena y el último del miércoles se juega a las nueve y media de la noche en Mestalla Valencia Real Madrid dieciséis partidos acumulan sin perder los de Marcelino que reciben al invicto Zidane dos noticias de lesiones Álvaro Morata tiene un esguince en el tobillo derecho y Sergio Llull sufre molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y también en baloncesto Iberostar Tenerife que juega desde las ocho y media en el Santiago Martín se clasificara para la final four de la Basketball Champions League

Voz 0362 04:09 si gana al Hapoel Jerusalén por al menos tres

Voz 1643 04:11 puntos de diferencia de momento es todo más información

en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana y a las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1 04:21 se servicios informativos

Voz 8 07:07 la Ventana con Carles Francino

Voz 12 07:23 eh eh nada eh

Voz 1 07:56 may un son

Voz 0313 07:59 las siete y ocho minutos de la tarde las seis y ocho en Canarias cada tarde en la ventana cuando nos asomamos a la vida tratamos de contar las cosas que ocurren situarlas en su contexto pero hay hay por lo menos dos terrenos o dos enfoques distintos unos la percepción y el otro es la realidad por ejemplo uno de los grandes asuntos de debate de este momento el cambio climático la percepción es que algo está cambiando están las movilizaciones de los chavales de los jóvenes los viernes un movimiento de conciencia de reivindicación o no esto va mejor sin duda

Voz 1259 08:29 luego está la dura y cruda realidad

Voz 0313 08:32 por desgracia tenemos algunos ejemplos que nada en apenas veinticuatro horas Se acumulan

Voz 1259 08:37 entonces es una estampa

Voz 0313 08:39 así en general como bastante deprimente vayamos con la primera playa de hierro norte de Fuerteventura el año pasado se convirtió en bueno famosa en todo el mundo por una peculiaridad que tiene su arena que no es tal sino que se trata de unas algas calcar áreas que recuerda mucho a lo que son las los palomitas las palomitas de maíz que comprobó cuando vamos al cine lo malo es que de esa fama que dice qué bien qué bien sea derivado pues un expolio en toda regla

Voz 1259 09:05 Desiré Rodríguez Ser Las Palmas buenas tardes

Voz 1278 09:07 la estar dejarlas me imagino pero que es lo que está

Voz 0313 09:10 pasando exactamente haber pasado

Voz 1278 09:12 la playa Canarias ha vuelto en un verdadero reclamo turístico por la peculiar forma que adoptase arena como tú bien decías es una arena de algas calcar ideas blancas rodó litos se llaman exactamente se asemejan a verdaderas palomitas de maíz esto ha hecho que los visitantes como ya ocurriera en otros lugares del mundo como con los corales por ejemplo caigan en la tentación de llevarse a casas algunas de esta ficticia palomitas y ojo al dato porque Se estima que los visitantes están llevando unos diez

Voz 14 09:36 kilos al mes lo que está produciendo un verdadero

Voz 1278 09:39 eh atentado medioambiental nuestro sería vandalismo

Voz 0313 09:42 serviría la definición pues sí

Voz 1278 09:44 sí sí a mi la culpa de esto la tienen las redes sociales Instagram y Twitter y sobre todo el pop Beach aquí en la SER en Canarias ya nos hicimos eco a finales del año pasado de las más de mil imágenes que están publicadas en la red en la que los turistas aparecen con estas famosas palomitas de maíz no sólo nos hicimos con nosotros sino también medios internacionales como la norteamericana Fox News o el diario británico Daily Mail

Voz 0313 10:06 el Ayuntamiento pueda hacer algo ha tomado alguna medida lo puede prohibir no se puede condenar a puede hacer algo

Voz 1278 10:11 bueno pues el consistorio otras percatarse de este de verdadero expolio ha puesto en marcha una campaña de concienciación en la que hace caer en los perjuicios no y en los daños de esta moda Isaí blanco en su alcalde le podemos

Voz 15 10:23 Nos escuchar todo sectores de la población tanto vocal como

Voz 1278 10:40 por cierto Carlas que los turistas no son los únicos culpables de este daño medio ambiental se han llegado a detectar estos rodó litos en algunos jarrones incluso en jardines de los propios hoteles de la isla de fuertemente

Voz 1804 10:50 buena

Voz 0313 11:01 ya tenemos un ejemplo vamos con el segundo otra playa de Canarias Boris sur

Voz 1259 11:06 Tenerife llena repleta de kilos y equipos centenares se kilos y kilos de micro plásticos

Voz 0313 11:12 antes de ser limpiada por un grupo de voluntarios durante cinco horas esas una imagen un vídeo que se ha hecho también viral a través de Instagram del Whatsapp María Celma buenas tardes muy buena tal marea responsable del grupo ecologista océano limpio Tenerife no sé si esta estampa estás bestia de verdad eh si es muy habitual o ha sido un caso donde ya en fin se han superado todas las expectativas os estáis acostumbrados por desgracia esto

Voz 1735 11:38 por desgracia la estampa esa del Paris suele ser lo habitual nunca te encuentras la la playa limpia e lo que pasa es que bueno a pesar de ello ir frecuentemente tres para para limpiar las no para tumbar Mini para disfrutarlas eh especialmente ese día que se hizo el aliento está organizada que no la organizamos nosotros nosotros participamos eh yo lo encontré especialmente sucia como suele ser habitual nos dice lo de siempre que sacar fotos hacer vídeos e intentar es pensar el problema ya lo visual

Voz 0313 12:12 oye cuántas personas están implicadas en esta en esta operación de de limpieza y en este en este movimiento

Voz 1735 12:19 en Tenerife hay muchas asociaciones organizaciones moviéndose haciendo limpieza organizada yo desde océano limpio Tenerife lo que intento es promover hábitos Irún poquito más allá de solamente no solamente las nacientes amistosas mediática mediante está muy bien que te organicen una limpieza el día catorce pero el problema es tan grande que no hacemos lo suficiente yendo solamente el día catorce

Voz 16 12:43 ya vas a hacer

Voz 1735 12:45 día tras día hasta el día catorce hay intento de entrar un poquito yo en la situación

Voz 0313 12:51 oye tú eres maestra María creo maestra de de de infantil bueno si tocas un colectivo muy muy pequeñito muy tierno todavía pero de verdad los que vienen detrás y tienen ya alguna dan alguna señal de de tener conciencia preocupación por esto que eso me parece claro

Voz 1735 13:10 el tema es que hay que meterse en en educación hay que tratar temas medioambientales y hacerlas que sean que a día a día que se produce el día a día en las clases porque si no ellos no crece tampoco crecen pues con la educación que les podamos ir dando en general en las casas en los colegios no pero enfocar hacer un proyecto educativo como ni que yo empecé a hacer en el colegio que llevo y que gracias a a eso se ve una diferencia increíble pequeños ya no sólo Mis pequeñas porque luego lleva el proyecto hasta los niños de doce años igual no nos dan mil vueltas en cuestión concienciación a los adultos

Voz 0313 13:47 en esas horas gran esperanza María felicidades por el trabajo y gracias por contarlo La Ventana

Voz 1735 13:52 nada más gracias

Voz 0313 13:54 por cierto se encontraban en Tenerife una tortuga muerta por un plástico que llevaba enrollado en el en el cuello eso en Canarias hace unos días en Italia saltaban también las alarmas por una imagen en fin nefasta y muy espectacular también un cachalote que apareció con más de veintidós kilos de residuos la mayor parte plásticos en el interior de de de su estómago esto ocurrió en una playa del Parque Nacional archipiélago de la Magdalena en la isla de Cerdeña así que saludamos hasta ahora nuestro corresponsal Ismael Monzón Ismael buenas tardes hola

Voz 0831 14:25 qué tal buenas tardes Carles y el que se conoce destaquen

Voz 0313 14:27 destacan sobre esta historia concreta que no sé si es la primera vez que ocurre me imagino que no

Voz 0831 14:32 no no es no es la primera vez que ocurre sí que es sí que es la primera vez que ocurre en un sitio digamos de tan tan turístico cerca de de Costa Esmeralda que es una de los lugares más turísticos de Cerdeña encontraron allí a esa ballena varada en una playa como como decíais y cuando cuando la cuando sacaron el el cuerpo del animal pues vieron lo que lo que había dentro que eran veintidós kilos de plástico en una en una van en una ballena de de ocho metros había prácticamente de todo había platos de plástico había tubos para la instalación eléctrica había un envase de un detergente incluido bolsas de la compra dos tercios del volumen del estómago estaban ocupados por los plásticos también también tenía un feto estaba embarazada a la ballena Un feto de de más de dos metros que estaba en estado de descomposición estaba ya estaba ya muerto y en fin lo que es lo que se ha encontrado en el cuerpo de esta ballena que que evidentemente pausado bastante indignación todos los colectivos no sólo entre los entre los ecologistas hoy ex

Voz 0313 15:40 en Italia algún tipo de norma del ello de algo que que que regule aunque castigue que persiga lo de la presencia de residuos de este tipo en el mar o no

Voz 0831 15:49 pues en estos momentos no se está se va a tramitar una ley de este tipo porque lo que ocurre ahora mismo es que si los pescadores por ejemplo encuentran plásticos o residuos en el en el mar y los llevan a tierra los llevan a la costa incluso les multan les multan porque porque consideran que que están y que están llevando llevando basura a la costa así que es se va a tramitar una ley que se va a va a someter ahora a debate en la en la Cámara de diputados en la que precisamente se implica a los pescadores para que puedan ayudar a recoger todo este tipo de basuras y se les dé además una bonificación de ha habido distintos proyectos piloto en algunas regiones hice quiere aprobar a nivel nacional además de también como como ocurre en otros sitios a partir de dentro de unos años de dos mil veintiuno se quiere a prohibir todos estos plástico de un solo uso ya está pidiendo los alcaldes que sobre todo las zonas de costa si en los paseos marítimos pues no se vendan este este tipo de plástico

Voz 0313 16:52 esa idea parece bien encaminada el que contamine que paga que pague el te contaminan y el que ayude pues que reciba algún tipo de recompensa o o gratificación un abrazo un abrazo venga y la última historia es una historia muy curiosa no tiene tanto que ver con con eso de soltar plásticos en el mar ni ni ni cosas de éstas ni hacer fotos donde no conviene preso una historia curiosa no vamos a cambiar las a por los leones en la franja de Gaza al tienen un zoológico el de Rafah donde los responsables del centro han decidido extirpar las garras

Voz 14 17:24 a una leona osea de alguna forma mutilar un poquito para que pueda jugar con los niños José

Voz 0313 17:31 hace Aguirre buenas tardes José Ignacio exprofesor de técnicas en investigación zoológica del Master de Zoología de la Complutense de Madrid bueno así de primeras lo de entrada ya choca que los niños puedan jugar con una leona no sé si tenemos que empezar por ahí no tengo ni idea

Voz 16 17:49 sí bueno lo que debemos plantearnos lesiones a jugar con un animal salvaje o sacarse fotos con él es más interesante que verlo en su habitat natural no

Voz 0313 17:59 los responsables del zoo han dicho que es que este animal animales muy amigable que no hay peligro de Lima los dientes también a parte del tema del riesgo esto para el propio animal no sé es que no sé no lo había oído nunca no sé qué que puede suponer profesó

Voz 16 18:16 para un animal que vive en cautividad pues ya les supone un un digamos un trauma inicial el hecho de no vivir en su entorno natural si además sumamos a todo el hecho de que sea mutilado pues nos podemos imaginar todos el el el sufrimiento que puede estar que puede estar atravesando en ese pobre animal en cuanto a a qué eramos totalmente sus condiciones naturales

Voz 0313 18:40 usted usted tiene noticia de algún episodio parecido es francamente no veo nunca

Voz 16 18:44 eh afortunadamente la sociedad en la que vivimos aquí en Europa en las leyes para el bienestar animal ahí todo todo en el ámbito relacionado con los cascos el cuidado de animales etc están muy adelantadas y la verdad que episodios como éste prácticamente son inexistentes lo que tenemos que intentar es que que bueno que en en otros entornos en otros en otras sociedades pues se avance un poco más en en en este tipo de cuestiones

Voz 0313 19:13 claro porque el debate sobre los zoológicos hoy no tenemos tiempo sería otro otro asunto concreto pero sí es verdad que se ha avanzado mucho en que los que siguen existiendo tienen una clave que es fomentar ayudará a la conservación de las especies no esto casi tiene más buena proyección lúdica como de juego un parque

Voz 16 19:29 sí indudablemente los toros tuvieron su origen como como elementos lúdicos digamos para enseñar a la gente lo que estaba lejos en el contexto en el que vivimos eso ya no tiene ningún sentido sino que bueno ese ese esa fase más de conservación de preservación de determinadas especies puede ser interesante pero desde luego todo esto no tiene lugar en la sociedad

Voz 0313 19:52 muy bien profesor José Ignacio Aguirre muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en La Ventana eh

Voz 16 19:56 gracias a ustedes adiós buenas tardes son las siete

Voz 0313 19:58 entre las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 21:06 tal día como hoy hace cuarenta años se celebraban las primeras elecciones municipales tras la dictadura hoy como entonces en aquella campaña se hablaba de la limpieza de la vivienda

Voz 14 21:16 la congestión en Madrid el pasado jueves

Voz 21 21:18 es un proceso electoral iniciado el día tres de abril en el que los españoles por primera vez en cuarenta y seis años acudieron a unos comicios municipal

Voz 1 21:29 cuál es el problema principal de Madrid a su problema principal de de la congestión que se trata de algo parecido a una habitación para dos personas en las que hubiesen metido en La Ventana de Madrid

Voz 22 21:47 no

Voz 0867 22:07 Carlos Sánchez Mato el candidato de Izquierda Unida las primarias de Madrid en pie qué tal muy buenas tardes cómo está muy buenas tardes Javier no sé si para bien o para mal pero al menos cuarenta años después musicalmente las campañas Se ha mejorado un poquito

Voz 0362 22:20 bueno yo creo que hay que también recordar con cariño y con admiración cosas que por ejemplo a mi madre le gusta entonces pues bueno pues creo que hay que valorar también la música y la tradición de entonces

Voz 0867 22:32 no me voy a decir que es usted

Voz 0362 22:34 la mía no es la mía soy muy malo bailando valer

Voz 0867 22:37 pero cuarenta años después seguimos hablando en las campañas electorales de lo mismo no decía Tierno en otro pasaje de esta entrevista que hemos escuchado la derecha no puede resolver los problemas de la vivienda porque tienen intereses en el sector de la construcción y hay que fomentar decía el alcalde un mercado del alquiler asequible para las clases medias esto es tierno en el año mil novecientos setenta y nueve

Voz 0362 22:58 pues tanto en esa situación como en otras en las que los elementos los problemas que las clases populares la gente del pueblo tenía entonces desgraciadamente siguen siendo vigentes hoy el tema de la vivienda especialmente hoy mismo ha aprobado un Real Decreto in extremis en el Congreso de los Diputados en el que me organización política en mis compañeros de Izquierda Unida y Podemos hemos conseguido avances pero avances siempre inferiores al reto que tenemos por delante a mi me gustaría que nos pareciera vamos a Viena es diez veces más tiene es la capital la capital de Austria de vivienda social en régimen de alquiler que la que tenemos en Madrid parece que desde Tierno ahora tanto gobiernos del Partido Popular como el Partido Socialista no han hecho su trabajo

Voz 0867 23:42 no desde luego los resultados al menos no se no se observan en las calles de Madrid señor Sánchez Mato que usted no se presenta a estas primarias por venganza Manuela Carmena no en absoluto

Voz 0362 23:53 yo lo que sé lo que hago en este caso es responder a una petición de mi organización política de Izquierda Unida pues que que me ha pedido que quede en paro al frente en estas primarias con compañeros y compañeras de la bancada anticapitalistas yo siempre desde una perspectiva de ofrecer un proyecto ilusionante en absoluto no vivo en la vida nada

Voz 0867 24:13 el rencor pero es un proyecto político distinto al de Carmena

Voz 0362 24:17 digo claro evidentemente por eso nosotros planteamos un programa político que consideramos que hay que poner en marcha porque Madrid lo necesita en Madrid lo merece

Voz 0867 24:28 el ya defraudado Manuela Carmena

Voz 0362 24:31 no desde el punto de vista del análisis de estos cuatro años creo que ha sido han sido muy buenos para Madrid lo que ocurre es que algunos algunas pensamos que pueden y deben ser mejores todavía que hay capacidad para avanzar en determinadas líneas que en este caso bueno pues de alguna manera se establecieron de manera colectiva cuando trabajamos en ese proceso de confluencia ilusionante en dos mil catorce y dos mil quince que constituyó Ahora Madrid creemos que bueno pues ese proceso debiera haber continuado no fuimos nosotros los responsables de que esa situación ese se quedara diríamos en dique seco y ahora toca reimpulsar el proyecto con toda la ilusión de

Voz 0867 25:13 usted si fuera alcalde de Madrid se hubiese hecho la foto de ayer en el Bernabéu con Florentino Pérez en el palco

Voz 0362 25:19 pues ya sabes la respuesta evidentemente que que en mi opinión las los proyectos que la ciudad necesita bueno pues seguramente están en otros lugares y no sólo en la Castellana y necesitamos hacer muchas fotos con gente muy anónima en muchos barrios de la ciudad de Madrid

Voz 0867 25:35 qué ICO la Operación Chamartín también ha votado en contra no usted se opone no quiere

Voz 0362 25:41 sí suponemos como es lógico porque

Voz 0867 25:44 el Gobierno de Manuela Carmena así la quiere

Voz 0362 25:46 sí hay diferencias en materia de política urbanística que Javier tus oyentes lo saben es donde realmente nos jugamos el futuro modelo de la ciudad donde los jugamos de verdad esas grandes políticas para la ciudad en materia de Molí movilidad de calidad del aire también de CD

Voz 0313 26:04 pero no a los intereses de las oligarquías

Voz 0362 26:06 las que quieren gobernar la ciudad sin presentarse a las élites

Voz 0867 26:09 ahí voy le voy a dar una vuelta al calcetín gobernar desde la izquierda una ciudad como Madrid es igualar renunciara a impulsar un gran proyecto urbanístico es decir por qué está tan mal visto por por una parte de la izquierda no contar con un banco el contar con una gran empresa para impulsar un proyecto de habló de de la Operación Chamartín pero me puedo referir a cualquier otro

Voz 0362 26:29 porque lo que hace falta es el impulso público lo que no es fácilmente variable

Voz 0867 26:34 pero lo ponen los bancos no también no no no no es verdad

Voz 0362 26:36 la de Madrid tiene capacidad para impulsar el proyecto de desarrollo en la zona norte de la ciudad por supuesto que tiene posibilidad de hecho tres de cada cuatro metros de la operación del ámbito de Chamartín son públicos no necesitamos a las entidades bancarias lo que ocurre es que hay gente en la izquierda y en la derecha adicionalmente se han apoyado en estos estas élites para desarrollar la ciudad y el problema es que entonces la ciudad se desarrolla a beneficio de satélites creo que hay una alternativa vamos que no es nada rara y lo que está ahorrado rara lo que estamos planteando es lo que dicen la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid es lo que dicen las asociaciones ecologistas es lo que dicen las propias bases de Ahora Madrid

Voz 0867 27:17 conclusión Carmena sucumbido al BBVA y a Florentino Pérez bueno yo no

Voz 0362 27:21 los titulares bueno muy bueno haciendo no no no

Voz 0867 27:24 le pregunto a usted yo creo que cuando hay

Voz 0362 27:26 hay izquierda que cede a la hora de impulsar de manera directa los proyectos de desarrollo público los urbanísticos de vivienda social pues evidentemente lo que se hace es poner por delante los intereses en este caso de las empresas privadas por delante de la de la sociedad

Voz 0867 27:44 me queda claro que usted se opuso el otro día el proyecto urbanístico de las cocheras de Buena Vista en Carabanchel verdad

Voz 0362 27:49 sí estaba muy enfadada Inés Sabanés bueno es es una situación dolorosa para mí para mí es doloroso tener que dividir el voto del grupo municipal de Ahora Madrid en este caso lo que nosotros hicimos los concejales y concejalas de Ahora Madrid que votamos en contra de ese proyecto lo que hicimos fue ser fieles al programa electoral que nos llevó a estar sentados en los escaños porque en ese programa electoral

Voz 14 28:13 digamos muy claro y además después de haber firmado el pacto

Voz 0362 28:16 contra la especulación y que no se puede vender patrimonio público además insistiendo alternativa que era el traspasar ese ese suelo público para que la Empresa Municipal de la Vivienda Suelo hiciera vivienda social en una ciudad en la que tenemos pues un cerca

Voz 0867 28:32 el proyecto era hay compañeros suyos además lo dicen abiertamente que no entendían su posición de voto el otro día porque dicen que cuando usted era concejal de Economía fue precisamente quien impulsó este proyecto de de de venta de estas cocheras de la EMT

Voz 0362 28:45 en absoluto yo lo que impulse fue el traspaso a la EMVS la capacidad de que se hiciera vivienda pública hay eso lo saben todos y todas pero yo no quiero confrontar lo que quiero es explicar que esa situación para mí no es deseable siempre defendimos desde Ahora Madrid que teníamos que utilizar el suelo público para hacer vivienda social y no para venderlo para que empresas privadas en su legítimo derecho la hagan creo que tenemos una necesidad imperiosa de acercarnos a ciudades como bien a Berlín para hacer eso tenemos que utilizar las armas si me permites que tenemos que es el suelo público la voluntad política hay que tener ambas cosas suelo voluntad suelo tenemos en ocasiones falta la voluntad

Voz 0867 29:26 quiero que escuche a Pablo Iglesias

Voz 23 29:28 cuando se habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión magnífica a veces se omite que el artificio de esa gestión económica fue un señor de Izquierda Unida que se llama Carlos Sánchez Mato y que finalmente fue purgado

Voz 0867 29:40 bueno por Iglesias le hace ojitos qué papel va a jugar Pablo Iglesias Si usted finalmente excandidato de Madrid en pie al Ayuntamiento de Madrid

Voz 0362 29:49 bueno agradecerá al compañero a mi compañero Pablo Iglesias y sus palabras y evidentemente también decir que fue un trabajo es un trabajo que hemos realizado siempre colectivo bueno pues a agradecer sus palabras pero evidentemente las las posiciones futuras de del Secretario General de de mis aliados Mollet Podemos pues la lo tiene que decidir

Voz 0867 30:10 no es usted el candidato evidentemente de Podemos o no va a serlo

Voz 0362 30:13 yo soy el candidato del espacio en el que participan en la organización política que Izquierda Unida a mí me hubiera encantado que tendrán Podemos con nosotros respeto por profundamente la decisión de de mis compañeros y compañeras y en todo caso sí que creo que ofreceremos una alternativa que esté trufada de elementos en los que coincidimos al cien por cien con el compañero Pablo y con otros compañeros y compañeras

Voz 0867 30:38 el poder que es evidente es que Podemos como marca no se va a presentar al Ayuntamiento de Madrid pero si se trabaja en el ámbito regional en un acuerdo entre Izquierda Unida anticapitalistas Podemos para que finalmente se llegue a un consenso ya una candidatura única en el caso de la Comunidad de Madrid hoy ha habido una reunión en principio las bases de Izquierda Unida dijeron no al acuerdo con Podemos pero todavía es posible acuerdo

Voz 0362 30:59 por supuesto que es posible no

Voz 0867 31:02 porque lo ve viable ahora mismo claro claro

Voz 0362 31:04 veo viable lo veo sobre todo deseable yo creo que el paso de hoy es un un un paso adelante un paso que avanza en la buena diré por supuesto desde el máximo respeto a las bases de Izquierda Unida que en su momento decidieron de manera mayoritaria no aceptar un determinado acuerdo con Podemos pero se está avanzando en el ámbito programático yo creo que el esfuerzo que ha hecho la compañera Isabel Serra y Podemos Madrid es algo que nuestras bases van a valorar de era muy positiva para nosotros y nosotras creo que hemos demostrado claramente en Izquierda Unida que estamos defendiendo la parte programática muy por delante de cualquier otra cosa creo que el tiempo dará la razón a quienes defendemos y hemos defendido desde el principio que tenemos que fundar ese acuerdo con las compañeras y compañeros de Podemos en base a eso en base elementos programáticos hace falta rescatar la Comunidad de Madrid de las garras de una derecha que lo que ha hecho ha sido muchos muchas cosas negativas en en la comunidad autónoma pero nos tememos que pueda ir a peor en el futuro

Voz 0867 32:05 bueno de momento es probable que entre optó actor distinto en la Asamblea de Madrid a partir de del mes de mayo es evidente que no estamos en dos mil quince que el escenario ha cambiado y que la izquierda se presenta infinitamente más fragmentada con la ruptura de Errejón y demás pero qué riesgo supone ahora mismo esa fragmentación de la izquierda ustedes usted por ejemplo da da por hecho no que que si ustedes van participando con pequeñas formaciones alguna se puede quedar fuera es decir que Izquierda Unida puede sufrir la mala experiencia que sufrió en dos mil quince ya con con García Montero

Voz 0362 32:34 si te refieres al ámbito de la comunidad precisamente eso es lo que nos ha hecho algunas personas en mi caso como miembro de la dirección federal de Izquierda Unida a defender esta confluencia también Javier te digo que he defendido la confluencia en el sentido más amplio del término también con el compañero Íñigo Errejón lo que ocurre es que bueno el abandono el el el el barco ahí ya podemos hacer poco y nuestra obligación

Voz 0867 32:59 consiguieron otro estables de

Voz 0362 33:01 no creo que sea cuestión de temas morales yo creo que estamos hablando de me parece un profundo error político el el el fragmentar el espacio ir bueno anteponer decisiones individualistas a las necesidades colectivas siempre es una maravilla

Voz 0867 33:16 qué se juega Íñigo Errejón en esas elecciones porque las encuestas de momento no sale muy bien yo

Voz 0362 33:21 lo que en el se juega la izquierda eh

Voz 0867 33:23 él es el riesgo que puede sufrir la comunidad y usted apelaba el organismo qué riesgos corre Íñigo Errejón

Voz 0362 33:30 el espacio político de la izquierda yo creo que sí que también sabe reconocer las lealtades es estricto a la hora de las exigencias en materia de coherencia de programa también es especialmente duro con esos elementos que se puedan entender cómo fragmentado es o individualistas

Voz 0867 33:48 vamos que la izquierda es dura hay sanciona vamos estoy absoluta

Voz 0362 33:52 de seguro de eso bueno

Voz 0867 33:54 las siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 0362 36:19 bueno en primer lugar decir que todavía no soy candidato porque el espacio en el que estamos y bueno pues

Voz 0867 36:24 en unas primarias que empiezan ahora

Voz 0362 36:27 animo a la gente a inscribirse hasta el Madrid en pie municipalista punto info

Voz 0867 36:31 me acordó la cuña eh a participar en unas primarias

Voz 0362 36:33 Javier te invitan a participar y a votar no necesariamente a mí a candidatos y candidatas mes

Voz 0867 36:39 porque ahora ya de verdad por Mato derribado pero no no es nudo

Voz 0362 36:45 no elude la pregunta por supuesto que me parece una un gran avance para esta ciudad lo que supone Madrid central y lo que son las actuaciones en el marco del plana de de defensa de la calidad del aire que respiramos creo que es absolutamente imprescindible seguir avanzando en este en este paso y evidentemente eso hay que hacerlo compatible con una política que permita de verdad la movilidad de la gente no puede ser que el transporte público en nuestra ciudad se vea en el caso de los del transporte que depende de la Comunidad y del Consorcio Regional de Transportes pues bueno pues utilizado como herramienta como arma arrojadiza para intentar que fracase algo que ya sabemos que es un éxito como es en este caso Madrid entradas

Voz 0867 37:22 lo ampliaría sí evidentemente creo que

Voz 0362 37:24 lo que hay que hacer es avanzar en esa línea pero hacerlo de manera coordinada y compatible con las actuaciones ya digo de refuerzo del transporte público metro puede hacer más debe hacer más la EMT Le tienen que dejar hacer más en este caso el Consorcio Regional de Transportes de Madrid sea usado en este caso pues como un elemento más bien de sabotaje en vez de contribuir a que respiremos una idea

Voz 0867 37:48 juegue algún partido de los que se presentan algunos muy crítico con Madrid central del Partido Popular Ciudadanos no pero algún partido realmente usted cree que se va a atrever a derogar este proyecto de Madrid dentro bueno

Voz 0362 37:58 lo que no hay nada más que echar una vista un vistazo atrás Iber cómo se oponían en su momento a medidas que hoy mismo ya se considerarían irreversibles alguien piensa que la calle Preciados en la Puerta del Sol pues podrían ser atravesadas por vehículos de manera masiva en el momento actual alguien piensa que el retiro debiera ser bueno pues a campo abierto para que entraran los vehículos privados con un ocupante bueno pues yo creo que son cosas que lo que revelan claramente es que hay gente que está en el siglo pasado desgraciadamente no estoy hablando del veinte

Voz 0867 38:32 de cuál Aula de tifus de Veo ser dieciocho yo creo que están muy atrás a ver voy a terminar señor Sánchez Mato le voy a pedir que me defina con una palabra de sus posibles adversarios Si gana las elecciones y ganó las primarias este fin de semana define con una palabra o cuando se Begoña Villacís

Voz 0362 38:49 no encontrado o sustancia política ideológica en la posición de Ciudadanos

Voz 0867 38:56 más

Voz 0362 38:57 era una gran alcaldesa que creo que merece una actuación mucho más potente en el

Voz 0867 39:06 José Luis Martínez Almeida candidato del PP

Voz 14 39:09 no sé quiénes no me lo puedo creer se sienta

Voz 0362 39:13 es suya si si no tiene no tiene una idea propia Fernández es una persona a la que admiro muchísimo de su etapa de de entrenador de el Estudiantes y de la selección de baloncesto creo que es una pena que que haya tenido el el Partido Socialista que tener que Fitch

Voz 14 39:31 estar fuera de casa tenía muy buena gente dentro termino Vox Vox gente absolutamente bueno pues fuera fuera de lugar en una sociedad abierta como la madrileña Carlos Sánchez Mato

Voz 1 39:45 es proponía el programa Un saludo buenas tardes estará basado en muchas gracias mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 28 40:03 en La Ventana con Carles Francino

Voz 1 42:11 día con Isaías Lafuente muy intenso muy interesante Isaías pues déjame que empiece hablando alto e me voy a dirigir

Voz 0827 42:20 al papa transmitirá usted no tiene razón

Voz 35 42:23 en teoría es un sacrilegio no se puede decir lo creo son expresiones que este es un dios con la pelota en la que son modus populares expresarse como juega claro que sí era gusto pero no es Dios

Voz 0827 42:36 tío es bueno pues al menos vice heridos o por lo menos tiene un coro de arcángeles de porque lo que pasó ayer fue memorable levantó un cuatro dos en tiempo de descuento metió el cuatro tres hirió el último

Voz 36 42:49 los cuadros ser última sube Ter Stegen la puede Messi balón al segundo palo la saca la defensa la capa Suárez pero

Voz 37 42:57 algo algo algo a los dos días

Voz 0827 43:00 daron lo sacaron un puntito y tienen el partido más tranquilo con el Atlético de Madrid así de contentos estabais hoy los dos bueno pero nos tenemos que meter en los tribunales hoy el comisario de los Mossos d'Esquadra Ferrán López ha confirmado en el juicio del proceso que advirtieron a Puigdemont de posibles incidentes el uno de octubre del dos mil diecisiete porque el Gobierno catalán estaba llamando a la gente a votar en un referéndum la policía tenía la orden de impedir ese referéndum

Voz 0362 43:25 sí que recuerdo pulmón dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en ese mismo momento declaraba independencia así lo dijo así lo recuerdo perfectamente sí

Voz 0827 43:37 si no se ha entendido claramente la situación que se planteaba a partir de ese momento ha usado el comisario una metáfora forestal

Voz 0362 43:43 en términos forestales se dice que si hay mucha temperatura que si hay poca humedad hay mucho viento es fácil que haya incendios lo que planteamos nosotros era un escenario de más que fácil incendio en el sentido metafórico el día uno

Voz 0827 43:58 pues ya es raro que habiendo previsión de incendio lleves a la gente a votar al incendio raro raro aunque es entienda perfectamente

Voz 0362 44:06 no es difícil de entender el Gobierno catalán

Voz 0230 44:08 su presidente su vicepresidente y el consejero de Interior ignoraron los avisos de peligro para el uno de octubre

Voz 0313 44:15 a y melena los ocultaron a la población

Voz 0230 44:17 con la magia de nivel lo ocultando los a la población siguieron convocando a la población para ese mismo acto de peligro apena tengo es decir seguían llamando a la gente a la zona de incendio

Voz 38 44:31 a Ana que encestó diez

Voz 3 44:34 pero esto lo oímos de un

Voz 0230 44:36 un país lejano de una de estas noticias que decimos fíjate que curioso unos dirigentes de una tribu de una isla remota de Oceanía y pensemos que noticia tan curiosa que gente tan bestia hubiéramos dicho que brutos diríamos

Voz 0827 44:51 eso salvaje antes pero bueno no es la única noticia e hoy hemos comentado en La Ventana otra que nos lleva directamente a las cloacas

Voz 28 44:58 en nuestro otro que

Voz 0827 45:04 por qué no habla de eso llamado policía política que presuntamente investigó a Podemos y ofreció protección a un ex ministro del Gobierno de Hugo Chávez a cambio de información sobre la financiación de la formación morada tenía que confirmar esta persona la entrega cierta o no de más de siete millones de euros a una fundación vinculada a Podemos quién habla en esta conversación grabada es Fuentes Gago

Voz 39 45:28 yo hablo con el ministro de Interior español y al ministro español habló con el presidente español yo sólo tengo un mandato aquí acompañar a estas personas es decirle a usted que me digan los nombres de las personas que quiere que documentó vemos en España

Voz 1259 45:44 vida

Voz 39 45:45 la que ustedes tienen los famosos una bosque

Voz 0827 45:48 Munir hoy el confidencial y que ha sido objeto de nuestra polémica homilía según Ana Terradillos ya hemos hablado con ella y con Miguel Ángel Campos que nos han contado que es muy difícil que algo así se pueda producir sin que los responsables políticos del Ministerio se enteren

Voz 0125 46:02 hay dos formas hay dos formas la primera pregunta señorío la primera es claro mira jefe lo que tengo aquí te gusta dice oye pues mira así a mi me gusta porque no me tres más de esto esa es una forma esas una forma la otra forma es directamente oye mando porque no me traéis esto tú que mira fíjate queremos investigar a esta persona y demás es decir

Voz 0230 46:19 prevenir la orden de arriba desde el inicio o la orden puede venir en un segundo encargo

Voz 0827 46:24 esta pandilla presuntamente delincuente no es la policía son unos policías y por eso la mayoría de los policías que es gente honrada pues está como está

Voz 0125 46:33 la tropa los que nunca han participado en este tipo de maniobras policiales pues están con el ánimo bajo claro esto es un caso

Voz 0416 46:39 está ralentizando Villarejo ahora mismo tiene corrígeme si me equivoco

Voz 0313 46:44 el Ángel Campos que detendrán Ángel buenas tardes ahora voy a Haro voy a partir pero

Voz 0125 46:48 diez piezas abiertas iba a haber más piezas abiertas sólo cual esto es un calvario judicial pues en general para toda la policía no para todos aquellos que no han participado en esas maniobras porque evidentemente la etiqueta de la policía está ahora mismo muy manchada

Voz 0827 47:00 mientras tanto pasan otras cosas

Voz 1 47:07 porque el mundo sigue girando y la economía también Santiago Niño

Voz 0827 47:11 observa cada uno de estos giros y ahora ha escrito un libro sobre la tercera fase del crash que como en el chiste pues tiene una noticia buena y otra mala

Voz 14 47:21 no sea la última sí sí sí sí vendrá la estabilidad eso que no dude nadie sea no ya no volvemos a tener bajas lo que pasa es que será una estabilidad en la zona de abajo por qué bueno porque la clase media se está reduciendo porque el factor trabajo cada vez vale menos porque el capital se está concentrando el ascensor social yo creo que se ha parado yo hoy no no sé durante cuántos cuantas décadas pero desde luego está está parado

Voz 0827 47:49 esa era la mala noticia y hoy nos hemos acercado a una noticia dura pero muy hermosa

Voz 40 47:55 ah

Voz 0827 48:02 porque la ciudad de Albacete despide hoy a un pediatra desconocido para nosotros un pediatra albaceteño llamado Antonio cepillo más conocido como CETI es un joven pediatra muy inquieto volcado con el trato a los pacientes especialmente a los niños con cáncer

Voz 41 48:18 con una sonrisa estoy en el mejor de los tratamientos

Voz 0827 48:21 muchos de los pequeños de esas familias que

Voz 41 48:24 se ven atados durante días a un gotero privados de su libertad de la felicidad se encuentran en un lugar desconocido hostil donde el miedo y el vértigo se apodera de sus sonrisas y de la niñez invertiremos en cuidar ya con acciones sencillas que generen grandes cambios de ahí les repito el lema En mis palabras de mis queridos is esos pequeños luchadores gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo un abrazo eterno

Voz 0827 48:52 es un hombre que hablaba así de los Watch de los niños que padecían cáncer y hoy ha muerto víctima de esa enfermedad un hombre que tuvo gestos como éste que no ha contado nuestro compañero Juanma Sevilla recibió un premio dotado económicamente e hizo lo siguiente con el dinero

Voz 1646 49:07 muestra de su compromiso para cuidar a los niños con esta enfermedad el doctor cepillo eh Carles atención empleó el dinero del reconocimiento en pintar con imágenes de películas de Walt Disney para los más pequeños las habitaciones y las estancias del área de Oncología Pediátrica