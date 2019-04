La Ventana (04/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:06 sigue el pulso entre Gobierno y oposición por los llamados decretos sociales de Pedro Sánchez el Partido Popular ha recurrido este mediodía ante el Constitucional dos de los textos que avaló ayer la Diputación permanente al tiempo el presidente anuncia la aprobación de un nuevo decreto mañana en el Consejo de Ministros dice ayer las

Voz 3 00:23 determinación e para sacar adelante estas medidas y también el compromiso social de este Gobierno sobre todo con los más desfavorecidos va a continuar hasta el último minuto de la legislatura la de una todos cosas mañana el Consejo de Ministros aprobaremos

Voz 1667 00:39 el paro de larga duración Quim Torra desprecia la moción aprobada hoy en el Parlament que le reclama someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones anticipadas a través de las redes sociales el presidente de la Generalitat dice que seguirá gobernando

Voz 0827 00:52 sí cuestiona la votación de hoy por la ausencia

Voz 1667 00:55 día de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo un argumento similar al que expresaba Josep Costa parlamentario de Junts per Catalunya Noos a otras creían que nosotros creemos que políticamente esta moción ha sido rechazada por el Parlament porque políticamente tenemos que ser fieles al resultado de las elecciones

Voz 0689 01:12 veintiuno de diciembre queremos destacar

Voz 1667 01:14 especialmente que el Gobierno hoy en esta votación ha demostrado tener el mismo apoyo que tuvo en su investidura que va tenía la investidura la Fiscalía no se cree la versión del 11M de José Manuel Villarejo Hinault reabrirá la investigación sobre la autoría de los atentados dice la Fiscalía que el comisario sólo ha aportado especulaciones sobre este caso informa Javier Álvarez

Voz 0689 01:35 las revelaciones de Villarejo adolecen de claridad precisión y finalmente verosimilitud es la conclusión que extrae la Fiscalía de la Audiencia Nacional de las supuestas revelaciones del ex comisario Villarejo sobre las nuevas autorías o conspiraciones sobre el atentado del once de marzo hace quince años Villarejo fue sometido a múltiples preguntas para puntualizar sus afirmaciones en su respuesta la Thalía son mera recopilación de informaciones periodísticas y testimonios de referencia con especulación eso juicios de valor un conjunto de afirmaciones vagas datos ya conocidos concluye el fiscal que sólo sirven para el archivo ahora el juez Manuel García Castellón tiene la última palabra para archivar el caso a la vista del informe del único acusador el Ministerio Fiscal o reabrir la investigación sobre el atentado con las afirmaciones exclusivas del ex comisario encarcela

Voz 1667 02:20 aquí seguimos recogiendo reacciones al debate de la eutanasia que ha reabierto la detención de un hombre en Madrid que ayer ayudó a morir a su mujer afectada por una enfermedad degenerativa Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia confía en que la acción no tenga consecuencias penales para el detenido son declaraciones en Hora catorce

Voz 4 02:37 de todo eso ha hecho que apelar al sentimiento de humanidad y sobre todo a la dignidad de las personas y en este caso en concreto cuando es la propia la persona que lo está sufriendo quién está demandando una muerte digna pues creo que en este caso incluso podría apreciarse alguna circunstancia eximente como si fuera el escabeche de necesidad que le exonera de cualquier tipo de responsabilidad penal

Voz 0689 03:08 la Fiscalía de Menores investiga si el joven detenido del Instituto Ciudad de Jaén en la capital por la muerte de un compañero lo acosaba en el centro el menor de dieciséis años se quitó la vida este lunes según fuentes de la investigación hay indicios que confirman un posible delito de acoso aunque sabe también que la víctima arrastraba problemas al margen del detenido la Consejería de Educación también mantiene una investigación abierta hasta el momento no ha encontrado pruebas de que el menor sufriera bullying hace cuatro años en este mismo centro de Usera se suicidó otra alumna víctima de acoso escolar más cosas cómo iba a denunciar ante la Fiscalía otra página web que como lo venimos contando también ofrece servicios para curar la homosexualidad sobre este asunto Facua ha presentado un escrito a la Fiscalía considera que las terapias ofrecidas por el Obispado de Alcalá pueden incurrir en un delito de odio y en otro de intrusismo el vicepresidente Pedro Rollán ha anunciado que la comunidad puede tardar hasta seis meses en tramitar el expediente contra el obispo

Voz 0833 04:00 cinco un expediente sancionador Travel que tiene una cuantía de entre veinte mil un euros hasta los cuarenta y cinco mil que hay unos plazos de solicitud de información de compartir la información adquirida con las diferentes partes podemos estar hablando de cuatro seis meses de tiempo en el en el plazo más

Voz 0689 04:20 en la capital la junta de gobierno iniciado los trámites para la transformación urbanística de la fábrica Clesa está previsto que el uso final de esta parcela esté destinado a lo a la cultura lo explicaba así José Manuel Calvo desarrolló un Durban desarrollo urbano sostenible

Voz 5 04:35 queremos que esto sea un gran contenedor cultural un gran espacio madrid ahora así funciona los grandes proyectos urbanísticos ahora sí se desbloquean los grandes proyectos urbanísticos ahora sí están en marcha

Voz 0610 04:46 podemos decir permitir de la arrogancia podemos decir que ahora Madrid fluye

Voz 0313 04:51 luce el sol tenemos doce grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes nos por buscarle excusas a nada ni ni Fini tampoco justificaciones pero ahora que ponemos tanto el foco en los equilibrios económicos en la España vacía ovacionada en la desigualdad de oportunidades y en como a los agricultores a los pescadores por ejemplo cobran precios raquíticos cuando luego el consumidor en la ciudad tiene que pagar bastante más qué les parecería un producto que en origen vale pongamos dos mil euros el kilo que cuando llega el primer intermediario ya subido casi hasta los treinta mil pero que en el mercado en la calle en la última fase de distribución se puede vender fácilmente a cincuenta o sesenta mil euros el kilo tres parece un negocio redondo verdad Un milagro bueno milagro a medias porque estamos hablando de algo ilegal hablamos de la cocaína y resulta que España sigue siendo una puerta fundamental para el tráfico de esta droga en Europa y resulta además que en Galicia esa Galicia de los años ochenta noventa sobre todo que también retrató la serio Fariña pues igual las cosas no han cambiado tanto como pensábamos El País Semanal va a publicar este próximo domingo un reportaje que lo confirma donde se habla de los nuevos capos de la coca de la comarca dos al mes de cómo intentan ser más discretos que los personajes de Fariña y que llega a una conclusión inquietante el chatos el rechazo social a la droga existe claro que existe ya hace tiempo además en Galicia pero el dinero que genera el negocio de la cocaína a eso ya no se le hacen tantos ascos es lo que hay enseguida lo comentamos con más detalle bienvenidos a La Ventana Domínguez director de El País Semanal buenas tardes compañera es bienvenida Isaiah Roberto qué tal hola felicidades por el reportaje que vais a publicar el domingo eh felicidades yo te pregunto a ti Sorpresa sorpresa de género un poquito sí me ha generado un poco sí porque esto

Voz 1603 09:05 sea que en los últimos tiempos nos hemos enfocado más lo que estaba ocurriendo en Algeciras que es fundamentalmente con el tráfico de hachís estamos leyendo muchas historia estamos muy preocupados también con lo que está ocurriendo allí cuando vino Thomas bulo en estaba en la redacción de El País Semanal dijo bueno pero es que deje me que investigue que rasca un poco más porque a gran escala lo que sigue ocurriendo en en Galicia pero no solamente en Galicia ya procedente de Latinoamérica en alta mar Icon el soporte logístico de varios puertos africanos de toda la costa africana es decir una operación técnicamente complicada de gran envergadura higa acaba distribuyendo cocaína no solamente en España sino a toda Europa Yesa digamos esos pilares de esa de esa gran multinacional que es cocaína sí sí desea bueno todavía no es no es fácil a pesar de que hay muchas fuerzas de seguridad siguiéndole el el rastro a los organizadores

Voz 0313 10:03 Tomás Barruelo buenas tardes hola buenas tardes Tomás cómo estás compañero muy bien tomó eso

Voz 9 10:09 va va oye

Voz 0313 10:12 bueno a ti tanta sorpresa no habría generado aguanten tenías ya hilos de los que tirar para para ese retrato que ve que dibujos en el en el reportaje pero lo que decía Mossos verdad cocaína SA a nivel mundial y en este caso nivel de Galicia y alguna comarca concreta además es un negocio con sus escalas sus niveles su jerarquía sus métodos sus intentos por ser prácticamente invisibles pero que genera un volumen de negocio extraordinario

Voz 10 10:36 sí tremendo fíjate lo que comentabas antes osea en la selva Colon

Voz 11 10:42 era el kilo de cocaína cuesta dos mil dos

Voz 10 10:44 dos euros las playas de Galicia veintinueve mil al menudeo en las calles de cualquier ciudad europea el precio sube a sesenta mil ya que es es es tremendo y el negocio está centrado sobre todos los responsables del negocio en una comarca que es una de las más bonitas de Galicia decíamos al negro

Voz 9 11:04 sí señor está entre las rías de Arús

Voz 10 11:06 ay de Pontevedra son unos ciento doce mil habitantes y allí viven la mayoría de los sospechosos habituales en el negocio vivía Sito Miñanco tenía su su mansión de Los Charlines también tienen la Viña también tiene allí está está todo concentrado hice protege unos a otros en el jefe de de de los GRECO del Grupo de Respuesta al Crimen Organizado de la Policía que se dedica a controlar a este este negocio turbio pues me decía que si él aparecía o cualquiera de los pueblos de los Arnaes eh eh simplemente por el acento de lo lo colgaban bajo vigilancia

Voz 1603 11:52 lo ficharon luego lo que es curioso Tomás es es lo que cuentas de de la distribución del trabajo de manera que cuando se detiene a alguien es muy probable que esa persona sólo conozco una parte muy pequeña del transporte de la distribución hay unos que vigilan ayunos que guardan hay otros que colocan una lancha hay unos pesqueros que recogen en alta mar pero es muy complicado que una persona que caiga finalmente en en en manos de la de la policía de la Guardia Civil tenga un conocimiento más allá de lo que eso

Voz 9 12:24 con dicha exclusiva no sí sí

Voz 10 12:26 así y en Galicia en realidad reciben los pocos los cerebros de del negocio de las pocas personas a las que los colombianos les confían un cargamento grande son personas que viajan a Colombia con frecuencia algunas pasar allí parte del año están emparentados con

Voz 1603 12:50 gente de ese delito

Voz 10 12:52 la al al negocio de la droga allí y luego por debajo del de esos cerebros están los comisionistas y muchos de los de los protagonistas de las personas que aparecen en la serie de Fariña la televisión pues eh han quedado convertidos en eso en comisionista son personas que hacen contactos con los colombianos en la cárcel a la que llaman la universidad y entonces les ofrecen pues tengo fe pescó planeadoras ofrezco aquellos un mercado te ofrece yo tengo GPS yo tengo que les ofrecen es cuando tiene un cargamento pues a lo mejor recibieron una llamada de del colombiano y les dice oye tú puedes proporcionaban pesquero claro yo te lo no te lo proporcionan tal esos son los comisionistas y luego por debajo está la gente a la que contratan en esos comisionistas que son los dueños de las planeadoras y los pilotos los almacenistas y lo que suelen pertenecer a los mismos grupos criminales siempre a las mismas a los mil pues clanes

Voz 9 13:56 pero estos son los que más se juegan el enojo no porque a esto si les pilla en manos de ganan menos dinero que los otros digan juego las penas a cárceles Honduras eh

Voz 10 14:05 en una en una operación de de pongamos a quinientos kilos de de droga el que el que lo organiza hay que se va a llevar la parte del León el todo el beneficio prácticamente los los realizadores los que están descargando a pie de playa a los los fardos de droga y y corren el riesgo se van a llevar sólo unos pocos miles de euros y corren el riesgo de que les caigan diez años y al otro por llevarse el beneficio de los quinientos kilos le caen entre diez y doce años Socías prácticamente a la misma pena para dos nosotros para dos cosas muy muy diferentes no se juegan se juegan su futuro por muy poco

Voz 1603 14:48 oye lo que lo que me resulta también muy muy llamativo Tomás del del reportaje es cómo se han extendido también las redes hacia África de hecho hay algunos sospechosos que tienen órdenes de búsqueda y captura quien en España hay que han tenido que emigrar e instalarse en en África desde donde hacen negocios y luego además algunos de los episodios más que más miedo dan de lo que cuentan de venganzas de asesinatos liberal transcurre en precisamente en la Costa en la costa africana no

Voz 10 15:20 sí bueno y los de África no es que no son independientes de la infraestructura de Galicia

Voz 0313 15:26 lácteos no no dependen de los jefes de Galicia

Voz 10 15:29 a ellos es digamos que son como una especie de sucursal entonces lo que ocurre es que África les viene muy bien primero porque hay muchos pesqueros gallegos faenando delante de las costas de África occidental pueden utilizarlos para transportar la cocaína que entra en buques desde desde Latinoamérica y luego pueden utilizar determinados países que tienen una vigilancia muy débil de sus fronteras como Mauritania Guinea Bissau Guinea Conakry le digo muy débil porque sus propios dirigentes lo lo han reconocido y pueden utilizarlos como pueden utilizarlos como almacén y tener la cocaína allí retenida hasta que los de Galicia les dicen pues ya ha vendido este cargamento a no sé quién hay que llevarlo a tal sitio entonces la vuelven al sacar de los de los almacenes la meten en un pesquero que faena allí y que vuelve teóricamente ha supuesto basa en Galicia y que debajo del pescado lleva fatal se trata de drogas

Voz 0827 16:35 es el grado de infiltración social y el grado de infiltración digamos en los aparatos del Estado es decir que veíamos en el negocio de los narcos tradicionales que creaban empresas que daban trabajo en sus municipios incluso compraban clubes de fútbol es pues veíamos también como compraban a policías guardias civiles incluso apolíticos que les permitían dejar hacer mirando hacia otro lado eso sigue siendo igual hoy

Voz 10 16:58 no no sí si es siempre igual no se sabe no no no no ha sido descubierto nada si a ellos antes era muy ostentosos lo tarde que les gustaba mucho llamar la atención lucir un Porsche un Ferrari por el pueblo tal ahora es todo lo contrario ahora es la discreción quieren pasar inadvertidos completamente sí bueno o el y la sociedad lo que ocurre es que después de los años de reacción contra la contra la droga pues en teoría está está en contra de la droga pero en el día a día pues se olvida de que determinados negocios han surgido del dinero de la droga la si sigue pues comprando en ellos e hay por ejemplo hay un dato muy revelador a la policía ha puesto una página de internet donde cualquiera podía hacer una denuncia anónima el jefe del Greco de Galicia me me decía que la gente tiene miedo que hay algunas denuncias pero muy pocas poquísimas

Voz 1603 18:04 sí porque recoge pero no se sabe la pieza no y la pieza clave de este fenómeno sigue siendo como blanqueaba el dinero ilegal que tú recibes por esto porque es verdad que los cuenta de los narcos gallegos cobran en droga cobran en cocaína no una parte tonás

Voz 9 18:20 para mi Geijo es lo que ellos se quedan

Voz 1603 18:23 pero luego el problema para todos es como Blanquerías a través de qué negocios legales ese dinero puede volver a entrar al circuito porque lo que no olvidemos tampoco es que si se han estrechado los controles en bancos en cuentas en ya no es tan sencillo hacer determinadas transacciones

Voz 0313 18:40 bueno Tomás oye Tomás barbudo compañero que de verdad felicidades por el por el reportaje mostrado cuatro pinceladas para que los oyentes sepan lo que van a encontrarse el domingo en las páginas de El País Semanal y otro día comentamos con más detalle un abrazo amigo adiós

Voz 1603 18:56 lo más comentado antes se que este reportaje

Voz 0313 18:58 de los nuevos capos de la coca en Galicia no recuerda que hace tiempo que en las últimas semanas últimos meses hemos puesto el foco en la otra punta del país en el Estrecho con la ruta del hachís aunque la coca también entre pero pero básicamente por el tráfico de hachís ha habido un gran movimiento de protesta civil vecinal al del que son nos hemos ocupado menudo aquí en La Ventana bueno es un buen momento hoy para para para ver cómo están las cosas allí en Radio Algeciras Gloria más haya buenas tardes

Voz 1917 19:24 hola buenas tardes Carlos bienvenido bueno pues tú

Voz 0313 19:26 mira cómo están está más tranquila la cosa ahora da la sensación desde fuera que sí pero que unos días

Voz 1917 19:32 la situación en relación al narcotráfico ha cambiado de forma rotunda en esta comarca la llegada de efectivos policiales de la Guardia Civil y la ampliación de los medios con los que cuentan los cuerpos de seguridad del Estado han permitido asestar importantes golpes a las mafias que operan en la zona siendo descabezadas las principales organizaciones de narcotráfico con el área del Estrecho unas medidas que se han tomado desde el Ministerio del Interior con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno Francisco Mena presidente de la Federación de coordinadoras de lucha contra las drogas en el Campo de Gibraltar habla así del cambio que se ha vivido en la comarca desde la primera hasta la última visita a La Línea de la Concepción esta misma semana del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska

Voz 12 20:18 no tienen nada que ver de la visita que hizo el ministro ha sucediese con las del día como cambia en aquella reunión recuerdo cuando unos otro al ministro le dijimos que el narcotráfico le estaba echando un pulso al Estado en el campo Gibraltar me he dicho eludió que ese pulso no lo iba a ganar y eso se hace pues como bien ha dicho él dotando con medio San mandado los medios para que equilibrar esa guerra que había contra el narcotráfico Isaki equilibrado

Voz 1917 20:48 estas medidas eh Carlas consisten principalmente como bien ha dicho Mena en refuerzos policiales enlazó

Voz 0313 20:54 cuántos agentes nuevos han llegado Gloria esta misma semana

Voz 1917 20:57 Ana de hecho han llegado cincuenta y ocho nuevos agentes

Voz 0313 20:59 que en fin es que era un sí pero sí sí

Voz 1603 21:04 Ian que tenían las manos atadas

Voz 0313 21:06 a falta de media el Unirea no daban abasto no no daba así que sigue olor ya perdón

Voz 1917 21:10 principalmente lo que ha hecho a Marlaska clase es escuchar lo que decía la sociedad campo gibraltareña pero para hacernos una idea de cómo estaban aquí las cosas hace

Voz 1603 21:20 menos de un año donde los en narco otra

Voz 1917 21:22 picantes campaban a sus anchas y las redes de narcos existentes estaban ganando la partida tanto al

Voz 13 21:28 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a la ciudad

Voz 1917 21:30 ya vamos a recuperar un tren de voces de cómo veían la situación hace tan sólo unos meses los campos gibraltareños

Voz 14 21:37 que estamos en la situación fronteriza con con Marruecos con Gibraltar y entonces esto es es histórico esto de ahora a ver cómo cómo ser recupera una general

Voz 0610 21:46 John que he difícilmente recuperable

Voz 15 21:48 se han dado cuenta de que si ven cierta impunidad y está haciendo que estamos llegando al límite hizo pesa y que las cantidades que se pagan por un alijo de droga pues no lo va a conseguir trabajando en la

Voz 0610 22:00 es que no tienen salida ninguna no le dan tampoco oportunidades

Voz 15 22:04 no tienen opciones a nada obviamente nuestra controlaba el problema no es si la cantidad sino que nuestra controlado lo que hay en la línea una ínfima minoría que delinque

Voz 0610 22:16 trabajadores la fama que tenemos por ahí no es la realidad

Voz 0313 22:19 son un conjunto de testimonios que duró nueve horas de cómo estaban las cosas los ánimos sobre todo hace un tiempo y como afortunadamente han ha mejorado Jonas vas contando compañera hasta la próxima adiós ya lo tenemos noticia de última hora noticia triste por cierto del mundo de la música

Voz 16 22:38 yo empezar Gabi amistad debido a partir de mayo pesara Mori Luck

Voz 9 22:47 ha muerto a los setenta

Voz 0313 22:49 tras nueve años de edad del cantante argentino Alberto Cortez Javier Torres buenas tardes buenas tardes más que es argentino spam PA no era plantearnos te veo que todo el mundo tiene incorporado en el chip de la televisión en blanco y negro de nuevo de los conciertos los conciertos del sábado la noche

Voz 0610 23:06 se hacía en Televisión Española con ese uniforme camisa negra pantalón negro con el micrófono en la mano siempre acompañado de un piano en el la pasada semana fue ingresado de urgencia en un hospital madrileño tenía setenta y nueve años iba a participar el viernes en un concierto en el Teatro Nacional de Santo Domingo el domingo Se volaba a Puerto Rico lo tuvieron que cancelar aunque el concierto de Puerto Rico del pasado domingo creo que fue con su pianista números para para no decepcionar a la gente no era un poeta era un cantor de esas pequeñas cosas de las bueno esa esa esa canción de la de la vida normal y corriente como Serrat con una voz que todo el mundo recordarán seguro

Voz 17 23:52 sentimos una todo el peso vi por sobre todas las cosas bajamos de las estanterías donde recogen el polvo del tiempo los libros de poemas pusimos de los poetas el caminar en la calle ciudades convergente especialmente con jóvenes Serrat lo hizo mucho mejor que yo porque estaba más metido en el mundo de la juventud que yo pero vamos a decir que me guardo todavía en la SER de decir que eso es vendiese antorcha estamos

Voz 0610 24:30 en eso que dice esto hablaba en dos mil

Voz 0313 24:32 a reponer los poetas la caminar en la calles ver exactamente

Voz 0610 24:35 con una voz absolutamente profunda con ese no ser absolutamente reconocible luego decía una cosa que a mí la verdad es que ni emocionado gracias a la documentación de la Cadena SER de en dos mil trece lo decía aquí en la Cadena Ser venía a decir que para él no había mayor felicidad

Voz 17 24:54 que subirse a un escenario ojalá que esto siga ahí que pueda cada año o cada vez que tenga la suerte pasar por Madrid o vivir en Madrid como vivo y que me imiten a cantar para mí es un motivo de felicidad mesa no hay felicidad mayor para mí que subir a un escenario

Voz 18 25:15 ponerme cantar igual que las gaviotas de Varela Iradi di los demás

Voz 19 25:29 dijeron que brillo

Voz 18 25:33 no sabe qué bola

Voz 17 25:38 extendió

Voz 0610 25:38 a las salas si es él

Voz 18 25:45 y los tema

Voz 19 25:49 quedaron en el suelo

Voz 18 25:52 el dólar

Voz 8 26:00 construyó con un beso

Voz 0313 26:08 pues esta esta noticia amorfo Alberto Cortez a los setenta y nueve años de edad un abrazo Javier una Brando

Voz 8 26:25 bueno de de las

Voz 0313 31:50 voy a confesar una cosa cada vez que tenemos que hablar de ese tema se nos llevan los demonios cuando discutimos sobre si poner honró la banda sonora de de Mar adentro abrigo que que narraba hace ya quince años la historia de Ramón Sampedro que pioneros verdad en toda la lucha en todos date por intentar que la eutanasia el derecho a una muerte digna bueno fue un pionero pero quince años después hay seguimos los progresos digamos que han sido por ser generosos como muy modestos son muy raquíticos o nada de eso hoy nos topamos con un nuevo episodio con otro capítulo de esa realidad que no hay manera por cierto de que se en el debate político estamos en precampaña electoral con varias convocatorias por delante

Voz 33 32:33 con las urnas no hay ningún partido que haga bandera que lo que lo que lo sitúe que

Voz 0313 32:39 coloque en un lugar de preferencia para que pueda ser discutido pero es que hoy nos topamos con una historia común caso de vida cotidiana de vida real de ejemplo práctico de lo que supone la falta de de legislación sobre este asunto vamos te directamente lo proponemos como nuestra polémica

Voz 0610 32:58 la polémica de sandías Lafuente

Voz 0827 33:02 pues en quince años la historia acumulado nombres y el de hoy es Ángel Hernández que ha sido detenido tras ayudar a morir a su mujer María José Carrasco enferma en fase terminal de una esclerosis múltiple diagnosticada hace treinta años la detención es impecable con el Código Penal en la mano porque la eutanasia sigue siendo delito en España pero leyendo la historia de María José nos hace muy difícil ver en Ángel aún homicida así que tendríamos que empezar a plantearnos si el verdadero delito hoy es no despenalizar definitivamente con todas las garantías y todos los controles necesarios la eutanasia desde que hace cinco meses Pablo Casado proclamase que la eutanasia es problema que no existe en España justo cuando María José declaraba en El País que no quería dormir sencillamente quería morir hemos conocido la historia de Maribel de ella eche que pidió a los suyos que el ayudasen hacerlo cuando ya no les conociera no fue posible o la historia de Jose el hombre que contó hace unas semanas en A vivir que son dos días como había planificado su muerte cuando la vida ya se le hizo insoportable para no implicar penalmente a su mujer y a sus hijos en los dos últimos años además dos iniciativas parlamentarias plantearon esta regulación y ninguna de ellas próspero es algo durísimo para muchas personas que se encuentran hoy en la misma situación que María José que Maribel Ike Jose es algo incomprensible en un país en el que según las últimas encuestas la de Metroscopia o la de Ipsos el ochenta y cinco por ciento de los ciudadanos está a favor de regularla

Voz 29 34:37 Javier Vela

Voz 0313 34:38 Paco buenas tardes

Voz 9 34:39 buenas tardes Javier es presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente que hacemos Javier

Voz 34 34:46 pues de momento he indignar nos como habéis comentado no sabemos cuántos casos más tendremos que soportar tendrán que soportar habéis comentado que hace quince años es Sampedro realmente quince de la película

Voz 0313 35:03 la de la película muerte

Voz 34 35:06 de Sampedro da celebramos el doce de enero pasado con su familia Yi después de veintiún años de su fallecimiento e comenté yo con la familia con el público que nos acompañaba que todavía le tendría que pedir disculpas a Ramón porque el poesía veintiún años pese a todos los esfuerzos que hemos hecho la situación es la misma igual que murió como murió ha muerto hoy María José Carrasco ayudada por Ángel con las consecuencias que pueden tener para el judiciales

Voz 0313 35:43 ya hombre la grabación que hicieron en el momento final es verdad que María José volvió a expresar a reiterar fin como podía su su voluntad de morir no no sé si esto en fin en parte puede deliberar ayudó a Ángel no lo sé no tengo ni idea de Javier Pérez

Voz 34 35:56 Breixo lo que puede y de hecho está grabado el vídeo con esa intención es que la pena sea menor en dos otras desganados tal como se ponen el Código Penal en el artículo ciento cuarenta y tres él pertenece

Voz 0313 36:09 la vuestra asociación Javier

Voz 34 36:11 sí sí sí sí que pertenece

Voz 0313 36:14 sí y claros que preguntarse si esto debería tener reproche penal como el Código está como está pues no ha lugar a la pregunta pero en fin

Voz 1603 36:22 sí pero hay formas hay formas diferentes de valorar también es decir y no se le podía haber tomado declaración porque es que además el hecho de ayudar a morir a alguien que está en situación terminal es una atenuante es decir el códigos el que espero no tiene antecedentes no tiene no hay ningún factor de sospecha luego igual las cosas se pueden hacer de otra de otra forma pero hay me gustaría recordar sobre todo recordando la historia de de de María José Ángel que que ha contado Emilio de Benito con tanta sensibilidad en El País que Carlos Rosillo fotografió con tanto cariño porque esa historia de amor una larga historia de amor viejos había intentado suicidarse varias veces sí porque ya sabía que su caso era termina principio de

Voz 0313 37:03 enfermedad en su mano

Voz 1603 37:05 ha sido la la la la pilló en uno de los momentos lo lo impidió ya le hizo jurar que nunca más se lo iba a impedir que nunca más en pedir bueno han tenido esa especie de comunión de de de lucha por arreglar la casa para todas las complicaciones que llevaba la situación de de María José y al final el miedo que tenía ella el pánico que tenía ella es que le acusaran que detuvieran a su marido y finalmente es lo que ha ocurrido claro porque efectivamente con la ley en la mano está cometiendo un

Voz 0827 37:35 lo dramático es eso lo dramático es que la historia en Gelasio

Voz 1603 37:38 lo voy a raíz de humos que el Cousteau

Voz 0827 37:40 odio y ahora pasa por en virtud del Código Penal aún ángel exterminador y esto es lo que es un poco insoportable intelectualmente y desde luego interiormente también Javier yo lo que te preguntes por qué qué es lo que está pasando que es lo que está frenando para que una sociedad donde hay una mayoría absolutista

Voz 1603 37:59 sí es que pide regular la eutanasia

Voz 0827 38:01 donde hay muchas personas que cada año se enfrentan a este problema que es lo que está pasando para que no se haga definitivamente lo que se tiene que hacer

Voz 34 38:09 pues realmente no sabría contestarte Carles está claro que hay una demanda social mayoritaria como habéis comentado sin embargo a esta demanda social tan mayoritaria la respuesta política ha sido prácticamente nula a día de hoy no sé si es que los políticos no están a la altura pero también es verdad que tenemos los políticos que escogemos

Voz 0313 38:34 sí señor sí señor no sólo son extraterrestres

Voz 34 38:37 eso es que no no Carla impuesta nadie ahora que estamos en precampaña y en una nueva molicie movilización electoral de ellas de queremos recordar a la ciudadanía que hay que hacer activismo ciudadano y político ir un modo no únicos a quién votamos y votamos

Voz 1603 38:56 y hay que recordar Javier para fotografiar bien cuál es la situación política que finalmente el Partido Socialista que le ha costado muchísimo tiempo decidirse a apoyar una ley sobre la la eutanasia la presentó el el proyecto ciudadanos dijo que lo podría apoyar siempre y cuando sea aprobar antes la ley es diferente que estamos hablando de otra cosa estamos hablando de cuidados paliativos estamos tratando hablando de algo que no tiene absolutamente nada que ver con la eutanasia y que luego curiosamente ciudadanos a pesar que dijo que apoyaría la ley ha ejercido la obstrucción en la Mesa del Parlamento junto con el Partido Popular para evitar que esto se podría tramitar de una manera más rápida luego hombre sí que sería interesante recordar que esto está sobre la mesa que sí se puede gestionar y que hay partidos que por ejemplo el Partido Popular está radicalmente en contra

Voz 0313 39:49 quién febrero sentimental casi quinientas mil firmas engañarnos ya doscientas ochenta mi Esquerra repito

Voz 1603 39:54 pican está a favor Unidos Podemos está a favor Izquierda Unida también es decir sí que hay partidos que finalmente el Partido Socialista también se ha decidido a dar el paso hombre hay partidos que lo apoyan y hay otros que mantienen una cierta ambigüedad sobre el principio teórico de sino nosotros no nos oponemos

Voz 0313 40:11 pero luego bloquearlo hacer filibuster

Voz 1603 40:14 en el Parlamento bloquear su tramitación

Voz 0827 40:16 Javier estábamos hablando aquí de de casos conocidos los de San Pedro los de María José los de Maribel el de el de Jose pero yo no sé si tenéis datos eso sí podéis dar datos de otras personas que hacen esto que hoy estamos comentando que no saltan a los medios de comunicación tiene estamos hablando de una realidad extendida

Voz 34 40:36 hombre sí que tenemos datos no podemos usarlos obviamente por razones obvias eh pero sí que tenemos actos de socios y socias que deciden cómo pueden acabar con sus vidas con riesgos como en este caso el de Ángel pero naturalmente no podemos dar datos recibir pero indudablemente en nuestro país hay mucha muerte clandestina

Voz 9 41:03 desgraciadamente

Voz 34 41:06 es como para la libertad de los seres queridos que les acompañan les apoyan les ayudan como es el caso de Ángel nos parece indignante es que nos parece un imperativo moral el acabar ya con esta situación cuántos casos más de sufrimiento tenemos que aguantar para cambiar la situación

Voz 0313 41:27 son palabras del presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Javier Velasco un abrazo muy grande amigo de verdad

Voz 35 41:34 un abrazo muy fuerte para todos vosotros

Voz 29 41:36 sí

Voz 40 43:21 sí

Voz 41 43:27 sí

Voz 42 43:30 no

Voz 43 43:37 sí

Voz 0313 43:56 cuando hablamos de marcas éxito en el sector que se quiera existen una serie de identidad que rápidamente permiten identificar esa marca estamos escuchando esta canción es la casa de papel y la casa de papel es símbolo de éxito más grande aún de los últimos años que es la explosión de la de la afición española Casa papel que por cierto por cierto tiene ya fecha de estreno para su tercera temporada será el diecinueve de julio y se podrá ver en Netflix que casualmente hoy hoy precisamente ha inaugurado su primera sede de producción europea el Madrid en en Tres Cantos y ahí estaba como no podía ser de otra manera Nuestra prescriptor a televisiva que es Mariola Cubells Mariola buenas tardes hola buenas tardes Carles Lara cómo estás invasión no está sola puesta con Paco Ramos director de contenidos originales para España Latinoamérica y con María Ferreras que es vicepresidenta de desarrollo de negocio para Europa África y Oriente Medio sólo estuvieras voces en Netflix buenas tardes a los dos Paco María qué tal

Voz 9 44:56 las primeras voces conseguimos que se asoma

Voz 0313 44:58 en La Ventana verdad Mariola y hace tiempo inclinada nada

Voz 13 45:03 pero bueno soy sois caros de ver en ese sí

Voz 9 45:06 Dido pero bueno merecido la pena no espero que este jueves invitar qué significa producir desde España

Voz 15 45:16 significa una oportunidad enorme para nosotros para poder llevar historias únicas especiales contadas por españoles para España y para todo el mundo significa además una oportunidad extraordinaria para la comunidad creativa y las industrias audiovisuales en España de poder llevar su contenido con amplísima las ambiciones técnicas artísticas contar quiénes somos de dónde venimos

Voz 13 45:43 yo ruso tú por veinte lo hablaba de dirimió el peor año de no que hablaba de un universo esta mañana hay ahora un universo de cuatrocientos millones de personas que pueden que pueden ver esas serios no Paco

Voz 15 45:56 pero no tenemos ciento casi ciento cuarenta millones de miembros pero si lo sabemos es que hay casi quinientos millones hispanoparlantes incluidos sesenta y cinco millones en Estados Unidos entonces de ese es nuestro mercado iniciático los cuarenta de españoles en segundo lugar los otros cuatrocientos millones de hispanoparlantes en el resto del mundo y en tercer lugar la gente que no lo español pero que quiere escuchar Iber emocionarse con historias muy especiales como las te hacen los los mejores creadores españoles

Voz 0313 46:24 actualmente en cuantos proyectos en español estáis trabajando por hacernos un poquito ahí

Voz 9 46:28 no

Voz 15 46:29 entre películas series documentales entre de la aproximadamente unos veinticinco treinta

Voz 1603 46:34 es que es una barbaridad

Voz 15 46:37 bueno también además tenemos acuerdos que hacemos coproducciones que hacemos cofinanciación es por nuestros compañeros de otras cadenas de televisión en los que el número no es es mucho mayor pero de producciones originales aproximadamente las que te decía

Voz 0313 46:51 pero fíjate yo quería preguntarle a María a propósito de estos datos en fin que nos que nos está aportando Paco que unos datos impresionantes yo quería preguntarle a María como responsable del desarrollo de negocio que puede por lo tanto tener una mirada así de cara de cara al futuro hoy ese puedo morir de éxito quiero decir estamos ante un boom de la ficción eso es incuestionable además es un elevación del nivel de calidad de la producción en España hay en todo el mundo notables potabiliza vimos pero se puede morir de éxito estamos en tiempo burbuja o no

Voz 13 47:20 estás justamente al acerado calles Castle debía dejar a Paco que que conteste eso pero yo suelo decir que es de mí desde mi punto de vista y lo que estamos diciendo es que al final es algo natural no estamos haciendo algo artificial estamos dando respuesta algo que ya existía que ella era había una semilla muy muy importante de gente que ya estaba produciendo voy haciendo cosas yo sinceramente pienso que estos son los problemas bueno es que no hay que tener este tipo de cosas que que dices pues quiero tener este problema ojalá ojalá tenga que plantearme qué pasa cuando hay tantas producciones y tantas cosas buenas si tengo que elegir

Voz 1603 47:54 esta mañana ha salido también

Voz 13 47:56 en Carles este tema espinoso de cómo hacer que los exhibidores estén tranquilos que esto decías Paco que me hago

Voz 1603 48:02 como mucho lo del fair play no he esta historia

Voz 13 48:04 ah bueno de intentar convencerles de que estamos aquí todos estáis todos aquí para navegar juntos

Voz 0313 48:10 cabemos todos caemos todos

Voz 15 48:12 pero desde luego nosotros nos tú no sólo unos debemos nuestra obligación Spa nuestros miembros mientras entonces al final lo que tenemos que lograr es que en las series las películas y en este caso las películas del tema que estáis hablando lleguen a nuestros números cuanto antes y con la mayor calidad posible

Voz 9 48:30 oye otro lado está el arte como arte

Voz 15 48:33 Nos gustan mucho que las películas puedan tener su camino pero al final nosotros tenemos que ofrecieron a todos nuestros miembros en España el contenido lo más rápidamente posible y en la en mejores condiciones técnicas posibles

Voz 1603 48:46 yo quiero bajar al terreno y quiero preguntarle a la Script hora eh ha hecho mucha gracia como las definido porque me le imagino con uniforme prescriptor a Cubells hay que ella es la vente como decía que dejarme así en evidencia delante de los jefes de no no lo es cómo es el centro de producción porque yo me imagino que algo como los estudios de cine de salen los Angeles es decir que son platós son por sí

Voz 13 49:23 las el número de metros cuadrados no me lo sé Paco tú sí que lo sabes no cuanto bueno está mirando aquí lo apunta

Voz 1603 49:30 es muy aproximados

Voz 13 49:34 de es muy grande claro y a decir que impone mucho que una de las cosas que desde fuera cuando vas allí te gusta es que bueno que tienes la sensación de que allí se va genera industria que esto es lo que bueno Nos justa a los que estábamos en el otro lado no solo como espectadores no vino como hacedores de este tipo de cosas yo tengo muchos amigos guionistas técnicos que se ha hecho esta mañana también un llamamiento a todo eso no va a buscar el talento juntarlo allí para que aquello genere y Mariano Barroso ha dicho que no se nos olvide ha dicho que él echara un capote para esta historia que os decía de la de la exhibición no Paco

Voz 15 50:12 atentos a ellos y mil Francia

Voz 13 50:15 lo que para de los convencidos

Voz 0313 50:17 vivencia porque lo ha dicho más de una ocasión claro que sí

Voz 13 50:20 no hay en esa en esa convivencia también decía esta mañana que a mí me ha gustado ya te va a gustar más que es lo de ni el advenimiento de nuevos plataformas que hay que correr juntos que es la experiencia está correr que no es como correr solito

Voz 0313 50:34 yo yo yo les pregunto para sí perfectamente y una pregunta para María para Paco me da igual pero María cómo lleva negocios yo apuntó para ahí y cuando se habla de la planta de Volkswagen en Barcelona por ejemplo o la de Landaben en Pamplona donde o sea unos en esta planta rentable si o no estas instalaciones en Netflix son serán rentables algún día y cómo se mide eso

Voz 13 50:56 la aspiración de Netflix es es rentable somos una empresa final que que busca al final que exista un beneficio de que están uno sobre todo una sostenibilidad que al final lo hacemos inversiones con la idea de que de que esto pueda tener un plazo de repercusión lo que estamos viendo desde luego son muy buenos indicios con temas como casa de papel lo que sopresa sobre pasan fronteras y con una audiencia de ciento cuarenta millones de usuarios potenciales pues creemos que precisamente se puede pensar en grande sólo unos datos que hablábamos antes de de empleados ahora que hablas de plantas de Volkswagen en dos mil dieciocho al final hemos empleado trece mil personas entre artistas equipos extra y este año esperamos llegar a los veinticinco mil personas que están trabajando en nuestras series con lo cual estamos hablando de una inversión fuerte pero sobre

Voz 8 51:44 todo con una ilusión de impar

Voz 13 51:47 estar y hacer alguna cosa grande y me Paco yo no conozco

Voz 0827 51:49 también el vuestro mundo como Mariola Cubells pero a lo mejor voy a hacer una pregunta muy inocente pero vuestro objetivo desde Flix desde España digamos es que los América

Voz 0610 52:00 vamos que lo chinos vean

Voz 0827 52:02 el producto en español o es fabricar productos tan buenos que después el formato se adapte en Estados Unidos en China etcétera cuál es el objetivo

Voz 15 52:12 bueno el principal objetivo las producciones que hacemos en cada país del idioma de de ese país es programar el apetito y los gustos que tengan los miembros que tengamos en ese país por lo que cuando decidimos hacer una serie una película un documental en España para nosotros más lo más importante es estar atento a escuchar atentamente repite la palabra en atención a que queréis los españoles que pongamos en Netflix si como se complete una experiencia única y personal para cada uno de vosotros y luego si además encima viaja y traspasa fronteras ya sea Latinoamérica o a cualquier otro país del mundo pues no es una un segundo beneficio miel sobre hojuelas como diríamos aquí lo de adaptar los formatos a formatos en otros idiomas no te diría que lo descartamos del todo pero que sí hemos descubierto es que el en la lengua no es lo que es lo que genera la barrera aún a una serio una película de altísima calidad sino es en sí la bondad y la excelencia del proyecto entonces a mí parece que la gente ya hemos pasado esa etapa donde no podías consumir más que lo que debe o series o películas dobladas al castellano sino que cada uno tiene una experiencia personal con su tiempo de ocio y hay gente que los ve dobladas hay gente que la ve eso tituladas pero al final lo que quieres es el la específica a la ciudad el pueblo El Español queriendo alguna española o a otros

Voz 9 53:42 sueño esas historias de alguien

Voz 15 53:44 entero que es importante para nosotros es que siempre decimos esta historias de alguien

Voz 9 53:48 no de algo como un libro es el mismo pero hasta de alguien

Voz 0313 53:51 es la misma clave que el periodismo historias locales de interés general Paco Ramos María Ferreras

Voz 13 53:56 el muchísimas gracias por la Ventana

Voz 0313 54:01 y hoy por hoy por pura casualidad de plataforma a Plataforma cuando el tiempo

Voz 44 54:06 además nos pasemos pie en pie es que piensan más los daños que unos mismos

Voz 0313 54:17 yo dos mil cuatro Juanes trufado con esto y con otras canciones fue un año muy potente para él fue el año en que murió Jesús Gil un personaje

Voz 45 54:26 y de la política el deporte

Voz 0313 54:28 T de la sociedad de papel couché un personaje eh con todas las atribuciones de de esa palabra al que ahora sale va a dedicar una serie H veo va a dedicar una seria Jesús Gil Enric Bach buenas tardes hola buenas tardes qué tal cómo estás Enric muy bien oye pues bien pues muy interesados en esta historia en este este proyecto va a ser una serie de cuatro episodios que va a enfocar como la vida del ex alcalde de Marbella Enric

Voz 11 54:59 bueno pues va intentar contar una historia que nos parece fascinante de Navidad apasionante y contarla con honestidad pues desde su nacimiento hasta su muerte tentar a través de de escenarios de los cuatro episodios pues recorrer la vida de Jesús Gil intenta contar su historia de manera apasionante y que la gente la disfrute obviamente

Voz 0313 55:18 pero estamos hablando de un de de modelo documental más

Voz 45 55:22 lleno o va a ser ficción con un con un acto

Voz 0313 55:24 no hay ningún Jesús Gil esas cosas

Voz 11 55:26 no no no es documental es que aquí no hay actores no hay reconversiones en todo basado en El básicamente dos cosas en entrevistas pocas pero buenas hay mucho material de archivo que por suerte pues obviamente Jesús Gil para para aparecía cuando en los medios de comunicación que que tener hay mucho material de archivo dispone lo he dicho