La Ventana (04/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:06 vamos a volver a esta hora el Tribunal Supremo Sesión de tarde en el juicio por el SES por el uno de octubre con los testimonios de agentes de la Guardia Civil que intervinieron el día de la consulta en algunos colegios electorales Alberto Pozas

Voz 0055 00:18 las tardes buenas tardes los manifestantes cantaban lemas pacíficos pero según estos agentes de la Guardia Civil algunos de ellos no lo eran

Voz 2 00:25 me acuerdo que me llamó la atención por lo que ya relatado antes que gente que había visto a golpear a guardias civiles luego nos gritaba la cara que era gente de Pau

Voz 0055 00:32 comparecido por ejemplo un guardia civil que se llevó un siguiendo en las piernas en Sant Joan de Vilatorrada todavía tienen que declarar veinte más uno de ellos recibió una patada en la cabeza en San Esteban subidas más allá de este juicio que otras cosas contamos Pedro Blanco vamos a recuperar

Voz 1715 00:44 el testimonio del presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha pasado por la ventana hoy hemos conocido la detención de un hombre que ayer ayudó a morir a su mujer ella estaba enferma de esclerosis múltiple desde hace décadas grabó el momento en el que suministró arsénico a ella lo hizo llegar a una televisión Javier Velasco el presidente de esa asociación denuncia todos los casos de muertes en la clandestinidad a las que obliga la ley en nuestro país

Voz 3 01:06 indudablemente en nuestro país hay mucha muerte clandestina desgraciadamente peligro para la libertad de los seres queridos que les acompañan les apoyan les ayuda como es el caso de Ángel nos parece indignante es que nos parece un imperativo moral El acabar ya con esta situación o cuántos casos más de sufrimiento tenemos que aguantar para cambiar la situación

Voz 1715 01:35 además el Tribunal Superior de Justicia de Baleares va a investigar al juez y al fiscal que durante años instruyeron el caso cursa H después de un informe policial que les acusa de un rosario de delitos ese caso implica policías políticos y funcionarios investigan los negocios de mayor empresarios de ocio nocturno de Mallorca y hasta allí nos vamos informa Lucía Bórquez

Voz 1315 01:54 el juez que instruye la causa por la presunta filtración de información del sumario del caso Okur ha dictado un oficio por que envía la causa al Tribunal Superior de Justicia tras recibir un informe de la Policía Nacional que apunta la presunta comisión de un rosario de delitos entre ellos pertenencia a organización criminal detención ilegal alteración de pro nuevas e inducción al falso testimonio los investigadores se han centrado en la recuperación de varios grupos privados de Whatsapp en los que presuntamente participaron miembros de la Policía el juez y el fiscal en los que compartieron información sobre el caso el juez ha enviado la causa al Tribunal Superior porque ambos son aforados y sólo pueden ser investigados por este organismo

Voz 1715 02:34 deportes Toni López termina la jornada treinta delegan

Voz 1284 02:37 Lander con tres partidos a las siete y media Sevilla Alavés duelo por Europa a las ocho y media al Leganés

Voz 0230 02:41 Solís ambos huyendo del descenso ya lo remedia real

Voz 1284 02:43 sociedad Betis en media tabla ambos buscando por meterse en la lucha por puestos europeos empieza a la última jornada también hoy de la fase regular de la Euroliga de baloncesto el Baskonia depende de sí mismo para estar en cuartos y juega desde las siete en la cancha del CSKA no se juega nada al Real Madrid que recibe a los no menos cuarto Arza

Voz 1715 02:58 cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 4 03:05 la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado dos grupos criminales que se dedicaban a la compra venta ilegal de gasolina y que han defraudado más de ciento cincuenta millones de euros Hacienda hay veintiún detenidos catorce de ellos en Madrid Alfonso

Voz 0089 03:17 cojea buenas tardes buenas tardes y más concretamente han sido detenidos en unas oficinas situadas en las cuatro torres del Paseo de la Castellana en uno de esos despachos Se Frau daba quedándose con el IVA cobrado en la venta de combustible en otro despacho se blanqueaba ese dinero del IVA que nunca ha llegado a Hacienda su potencia económica como organización criminal era inmensa como ha declarado Antonio balas teniente coronel de la Guardia Civil

Voz 1033 03:41 si fuese invertido por una organización que se dedica por ejemplo al tráfico de cocaína podré podrían adquirir veinticinco toneladas de de cocaína es decir seria

Voz 0230 03:51 era una de las organizaciones

Voz 1033 03:54 eh más potentes a nivel mundial

Voz 0089 03:56 se han defraudado al fisco más de ciento cincuenta millones de

Voz 1704 04:00 euros es la capital los vecinos del edificio donde

Voz 4 04:02 de nombrar muerto por un incendio en su vivienda ya han vuelto a sus casas hay dos heridos uno de ellos ha está en estado grave sobre el fallecido las primeras investigaciones apuntan a que padecía síndrome de Diógenes Javier Barbero delegado de Seguridad

Voz 5 04:14 que daba la impresión de que en la casa podía haber síndrome de Diógenes que pudiera estar un poco a la base de que pudiera de alguna manera desarbolar Se la cuestión del del incendio

Voz 4 04:25 en la escasa lluvia de los últimos meses ha supuesto pérdidas de hasta un cuarenta por ciento para los agricultores madrileños que hablan de situación alarmante Jesús Sánchez secretario general de la UPA la unidad de pequeños agricultores de Madrid

Voz 6 04:37 sobre todo de la feria cambiaron los ganaderos están afectados porque los pactos que mantienen todavía la comida los animales cuando ya a estas alturas pues tendría que comer solamente de de los pastores caída en la sierra

Voz 2 04:51 tres a dos a esta hora en el centro de la capital

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias

Voz 0230 11:51 no vamos a comenzar por él ya que todo hoy en la ser él unas instrucciones para Sara Sarah Socas que es la más nueva hay toda una serie de canciones que coreásemos para aludir a determinados personajes por ejemplo para hablar del ministro de Fomento José Luis Ábalos ponemos a balón de Roxy Music si decimos a súper gracioso

Voz 21 12:12 no somos

Voz 0230 12:14 hemos adulto posmoderno sitúa como si fueran normal el ministro de Fomento José Luis ha estado esta mañana en Hoy por hoy con Pepa Bueno y vamos a Pepa Bueno íbamos a fijarnos en los cinco primeros segundos de su respuesta a la pregunta de Pepa sobre el espionaje ilegal a Pablo Iglesias que enclave policial se llamaba Informe PISA pregunta Pepa responde Ábalos usted fue de los que se creyó el informe PISA sobre la financiación de los morados

Voz 22 12:55 de de

Voz 23 13:02 cinco segundos

Voz 0230 13:03 a y cuando por fin arranca hablar explica la verdad todos sabíamos un poco que era el Gobierno del PP cometiendo delitos robo presunto naturalmente HBO presenta una serie sobre Jesús Gil que fue presidente del Atlético de Madrid alcalde de Marbella tuvo unas pocas de condenas judiciales por diversos delitos dos malversación prevaricación no no oye pero las cosas como son la serie de HBO se titula El pero por qué triunfo en Marbella por cuenta los demás se dedican a tapar a destapar alfombras y crisis de Keaton sillón no te pongo el sillón ya vender filosofía barata yo me dedico a trabajar dinero creo riqueza y hasta el último jardineros de ayer tiene un coche Jesús Gil fue un adelantado a su tiempo del creo la doctrina de sin complejos hablando de todo un poco de cosas raras un grupo de investigadores del Instituto Astrofísico de Canarias ha entregado a Pablo Casado un máster en astrofísica cosmología ya astrología evidentemente falso en las imágenes que han difundido ellos mismos se ven joven con camiseta negra pelo rapado en los laterales una coletilla junto con otro joven con camiseta blanca también pelo recogido en coleta esta vez ya coleta amplia se les veía perro flautas pero por no prejuzgar probablemente por no prejuzgar Pablo Casado les aceptado el obsequió queroseno

Voz 24 14:22 lo más diríamos como parte de un título honorífico demás pues sí

Voz 1704 14:33 el tiene cincuenta ahora no son

Voz 0230 14:39 cosas extrañas que pasan cosas extrañas una frase que se puede decir normal

Voz 25 14:43 el como

Voz 18 14:52 José Luis Ábalos la dice con un estilo muy

Voz 0230 14:55 cinematográfico escuchamos Ábalos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 11 14:58 me dicen cosas muy extrañas

Voz 0230 15:03 vamos a escuchar la hora con banda sonora veréis como en Ábalos hay un actor de doblaje que pugna por salir de ese cuerpo de ministro bueno bueno pues entre cine Jesús Gil astrofísica las radios a las ocas en estilo libre lo que quieras tú verás

Voz 26 15:35 desearía que todos generamos titulados como Pablo Casado

Voz 27 15:39 el día haciendo apología a lo que en el Sevilla etarras dio a pasa a ser como ven ni de lo que hablábamos Ábalos pero alzara la voz para hablar de lo que ha pasado lo que ha causado me encanta cuando Tony me enseña canciones ni conocimiento del pasado otra forma que no quiero llamarles Viesgo depende la forma ni la norma que yo estoy conforme mi trabajo así que ten cuidado porque pilló lata vamos a hablar de política entre otras cosas porque siempre aquí pasan cosas preciosas que me tratan como mientras que este hombre está pescando como decimos en Canarias

Voz 20 16:20 mira a mí me habla ahora Carlos Francino pero se quedan sin ignorando por el modo en el que rima

Voz 21 16:38 lo que viene ahora

Voz 1 16:40 he vivido

Voz 1606 16:43 está por las loterías con Susana Pascual que tiene serias dudas sobre la honestidad de algunos bocadillos sándwich bacon atún porque ya se sabe que este año la siembra de atún en los campos de Castilla ha ido muy bien vamos ahora con Joe Di Falco que presume de lo que carece flipa según la pulsera de actividad oye hecho veinte kilómetros de la has vuelto a olvidar en la lavadora verdad no me digas que lo haya pensado alguna vez en esto que propone raro Benson Señora en un mundo justo y ordenado after significaría ante sí before después que ha estado en el aeropuerto de una descripción bastante precisa le vamos a ponernos los primeros de la cola ya quedarnos de pie durante esta media hora que tenemos hasta el embarque a verse si conseguimos ganar el Campeonato Mundial de sentarse primero en el avión con asientos reservados sus acabamos las detenidos con clases de idiomas al cargo qué tal el coche de japonés genial o enseñar la diferencia entre esas Jimmie pullitas oído Raimon no se da ninguna clase verdad

Voz 28 17:48 tú

Voz 20 17:51 después de lo has twiterías llegan como siempre a las noticias de él

Voz 1981 17:56 Fatma ganaría las elecciones generales con mayoría absoluta según una encuesta realizada en una granja los pollos encuestados apuestan por un presidente de grano y con pluma sólo los cerdos capitalistas con diez por ciento del electorado de la Granja sigue confiando en los grandes partidos tradicionales el lobby gay celebra cursos ilegales y clandestinos para curar el catolicismo el colectivo LGTB sometía a diversos sacerdotes

Voz 1704 18:23 cursos y retiros espirituales para Rey

Voz 1981 18:25 Bertín su catolicismo algo que consideran una enfermedad que es un problema para el propio sacerdote también para las familias Santiago Abascal tendrá caballo oficial en lugar de coche oficial Si gana las eh

Voz 0230 18:40 el candidato de Vox pretende convertir La Moncloa en un rancho si gana las elecciones su gabinete presidencial estaría compuesto por Virgil Kennedy toro precioso y Perro Loco Schmitt Televisión Española sería sustituida por la emisora de Wichita W

Voz 1981 18:55 de RCat Teo última hora Arman cuéntanos

Voz 1606 18:59 una concursante Defence de arroja las ruedas al techo antes de contestar sí tendría una segunda cita se quedan pegadas mi respuesta es sí

Voz 1981 19:08 gracias Armand vamos ahora con algunos titulares el calentamiento global obliga a cancelar el estreno de Frozen dos Florentino Pérez anuncia que en el nuevo Bernabéu será más fácil pitar penaltis a favor del Real Madrid Antonio García Ferreras hará el seguimiento de las selecciones desde una mesa electoral porque le ha tocado ser vocal la policía del Estado dejó de espiar a Íñigo Errejón porque sólo hablaba de núcleos y radiador los españoles tardan una media de seis horas en desaprovechar un sujetador la Alves Rivera dice ahora que se llama José Alberto Carlos españoles de Rivera patria

Voz 18 19:55 nosotros somos gente

Voz 9 19:56 qué queremos representar pues a la buena gente que tiene este país que es mucha

Voz 18 20:01 España es un país lleno de buena

Voz 11 20:03 el corazón

Voz 18 20:06 durante qué es lo que hacer alguna gente buena gente nos roba ahora no tengo tiempo para tonterías abona gente no Speed enemigo esta buena gente Suiza pues discute pudimos arreglar las cosas no para perpetuar la discusión eternamente

Voz 21 20:24 bienvenidos a buenismo bien un programa de humor con las mejores intenciones

Voz 0230 20:59 la Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación por unas declaraciones de Javier Ortega Smith que en septiembre dijo que el enemigo común de España es la invasión islamista en Europa

Voz 29 21:13 el del el digo el progreso el enemigo de la democracia deriva de la familia el enigma de la vida en el legal vino sellaba vació islamista no esperemos

Voz 0230 21:28 invasión islamista dice el líder de Vox ya verás cuando la fiscalía se entere de que también dice Fermín AFIS nosotros feminidad bueno la invasión islamista

Voz 30 21:38 me da

Voz 25 21:42 hola soy solamente Vox

Voz 0230 21:46 ha anunciado que su campaña electoral que tiene como lema por España comenzará en en la localidad asturiana de Covadonga allá donde Don Pelayo derrotó a los musulmanes en el año setecientos veintidós lo que se considera tradicionalmente el origen de la reconquista cristiana de España y es verdad que la batalla de Covadonga como casi todos los episodios medievales tiene su poquito de leyendas

Voz 31 22:13 Mon Fake News medieval

Voz 0230 22:16 la historia más reciente notica llegaba hablar de trescientos soldados cristianos contra ciento ochenta y siete mil soldados musulmanes que son cifras que quieras que no generan alguna duda incluso aunque Don Pelayo tuviera Messi trescientas personas contra ciento ochenta y siete mil

Voz 1715 22:38 me genera dudas muy blandengue tenían que sólo los musulmanes que sucedió en Covadonga en el año setecientos veintidós pues es difícil de establecer con precisión pero Nerea Aróstegui a investigar

Voz 32 22:52 bueno Javier

Voz 1315 22:53 hay del historiador y librera cuenta sobre la batalla de Covadonga mito o realidad

Voz 33 22:58 el jugador tiene toda la pinta de mito fundacional como una batalla bueno como muy te voy mítica pero la verdad es datos sobre esa batalla pues no tengo unos te lo sacan bastante en la manga que de hecho por ejemplo la crónica mozárabe que escribió veinte años después de esta supuesta batalla de Covadonga pues tampoco hace ninguna emoción

Voz 1315 23:13 Javier Fernández Conde catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo aparte de párroco en cinco parroquias que más que una

Voz 3 23:20 la batalla fue simplemente una escaramuza

Voz 1315 23:24 una escaramuza que es exagerar ya con las crónicas escritas con cierto retraso Periodismo medieval ciento cincuenta años después durante el reinado de Alfonso III

Voz 3 23:33 las crónicas escriben ciento cincuenta años más tarde en el reinado de Alfonso III magníficamente

Voz 1315 23:39 y que se utiliza para el mito de la fundación de España católica durante todo el siglo XIX y especialmente durante el franquismo

Voz 3 23:46 se va magnificar posteriormente y especialmente en la que depende del franquismo

Voz 0230 23:52 bueno en todo caso hay una bueno dos Fuentes eh dos dos dos dos esto pues Periodismo en todo caso hay una tradición religiosa

Voz 31 24:00 el abad de Covadonga a Adolfo Mariño

Voz 0230 24:03 dice que le parece bien que vaya a Vox que vaya quién quiera Covadonga pedir el favor de la Virgen pero no por motivos político

Voz 34 24:09 pues aquí recibimos a todo el mundo lógicamente no es nada más que para venir a rezar y no para otros fines ni políticos ni de otras realidades que puedan utilizar a la propia Santina

Voz 0230 24:24 bueno boxes que le da un tinte de reconquista a su campaña utiliza mucho esta palabra la reconquista evocando la Edad Media los neandertales o no la Edad Media y os pido que me acompañáis todos al futuro a la cual ve el futuro donde parece la fiscalía investiga a raíz de una iniciativa de musulmanes contra la islamofobia en España hay dos millones de musulmanes casi la mitad son españoles por lo que esta identificación de España hay cristiandad es un poco ligera vamos a decirlo así Santiago Abascal opina de la iniciativa de la fiscalía

Voz 35 24:53 este Estado que está cobrando tintes totalitarios gobernado por socialistas hipócritas a continuación que dice que nos oponemos a la invasión islamista

Voz 0230 25:02 bueno esto no es que lo diga el Estado lo dice Bosch lo dicho Javier Ortega Smith como él mismo Abascal confirma inmediatamente

Voz 35 25:08 pero quién se atreve a negar que hay muchos que vienen precisamente con esa mentalidad

Voz 0230 25:12 es decir que si hay invasión islamista de parte de muchos que vienen con la intención de invadir España se ve pero no es odio

Voz 35 25:19 caracteriza el odio a los de fuera nos caracteriza

Voz 0230 25:21 el amor por esos dos millones de musulmanes que hay en España son de dentro de fuera esto siempre es

Voz 35 25:28 en todo caso Abascal estoy dispuesto a ir a la cárcel pero si quieren callarnos tienen que saber que van a tener que meternos en la cárcel y que ni aún así vamos a callarnos

Voz 0230 25:39 bueno a la cárcel eso faltaba que se encuentren en el patio de la cárcel con Oriol Junqueras todos los que ya está el serían cárceles animador simas como dice Ábalos esto tiene esta voz de duro de cine de los años cincuenta

Voz 1715 25:58 qué le desmerece el tic de repetir siempre ha habido algo definitivo la historia de España no

Voz 0230 26:03 que ahora le coloca ahora a colocarla ahí en medio la Central pide Ábalos que siga la colaboración entre PSOE y Podemos tras las elecciones no necesariamente en Gobierno de coalición y con la colaboración de

Voz 1715 26:15 quería seguir dándose era una forma de gobierno no lo tengo tan claro porque aspiramos como digo a un gobierno monocolor

Voz 0230 26:23 es para quejarse del veto de Ciudadanos dos es una medio y otro al final se han planteado un un veto cada vez que ha habido incluso una insinuación que hay frases que merecen dos es en muchas frases dice la eh la tontería que hemos hecho hoy es recopilar todas las es pero no las es de palabra no las es sueltas estas son todas las es de Ábalos

Voz 36 26:51 eh eh eh eh eh eh

Voz 0230 26:56 como ciudad ahí también utiliza la Ábalos a explicar con bastante naturalidad que él considera muy probable que el anterior ministro del Interior Jorge Fernández Díaz estuviera al corriente del espionaje ilegal a Pablo Iglesias de la guerra sucia contra Podemos dice si este ministro ya tiene antecedentes

Voz 1715 27:13 que el ministro en este caso

Voz 0230 27:15 el interior ya está ya ha salido

Voz 1715 27:19 hago una nota situaciones también yo recuerdo con el tema de la agencia anticorrupción que hubieran grabaciones

Voz 0230 27:25 me acaba con la eh por supuesto y a continuación enlaza con un ahí para decirnos con esta naturalidad asombrosa que muy probablemente el ministro estaba al cabo de la calle de una actividad ilegal

Voz 22 27:37 eh eh eh

Voz 1715 27:40 te probable que como responsable del departamento y esto tuviera conocimiento

Voz 0230 27:47 pues nada encantado que viene es bonito que se digan estas cosas con normalidad sin escandalizarse delitos estuvieron ministros seguro con razón las series sobre Jesús Gil se llama el pionero contusas porque triunfo en Marbella

Voz 40 37:10 debe yo estoy firme setenta y dos millones de risas setenta y dos millones de viajes bueno vale igual son demasiado viejas este viernes bote de setenta y dos millones de euros y además el millón de Euromillones que toca siempre quién es

Voz 7 37:25 la lotería este recuerda que juegues con responsabilidad sólo Si eres mayor de edad con cuatro por cuatro

Voz 9 37:30 dos sólo sirve la montaña si es diésel contamina más

Voz 50 37:35 es más cierta con con distintivo ambiental se circula por toda España disfruta de un incentivo adicional de hasta cinco mil euros en la gama diésel en unidades limitadas en esto

Voz 7 37:48 en La Ventana con Carles Francino va a eh

Voz 20 38:04 minutos para que sean las seis de la tarde las cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio momento para escuchar de nuevo José Antonio para abogado llegado necesitamos un abogado pero te

Voz 2 38:17 da experto en firman un contrato de alquiler solicitar reducción de jornada reclamar factura tengo la solución al alcance de la mano con trata ahora la tarifa plana de legal listas por sólo quince euros al mes y hay que sentir ese poder de contar

Voz 21 38:33 cuántas veces no

Voz 2 38:34 si es así que os voy a dar el teléfono delega alitas ex novecientos bien seis seis tres podéis llamar gratis novecientos

Voz 21 38:44 seis legal citas

Voz 0230 38:46 todo cambia los abogados fueron Beto

Voz 27 38:51 que Compromís

Voz 1704 38:55 te acabamos vamos voy con San Juan de la Cruz

Voz 27 38:58 y en una noche alegre moderno

Voz 9 39:03 no

Voz 27 39:07 cura con enamore inflamada o dichos aventura salir sin ser notado estando ya mi casa sosegada secreta Cala va disfrazada dichos aventura oscura estando ya mi casa sosegada la noche dichos cree que nadie me veía ni yo miraba cosa sino sino la que en el corazón ardía aquesta me guiaba es cierto que la luz de ese medio día donde me espera un llovían mesa ardía en parte donde nadie parecía días o noche amable más que Alborada o noche que juntas te Amado con

Voz 43 39:59 armada dan el amado transformada

Voz 27 40:03 en mi pecho Florido que entero para el sólo se guardaba allí quedó dormido yo le regalaba ayer venta de cedros aire daba el aire de la al menos cuando yo sus cabellos esparcida con su mano serena en mi cuello hería y todo mi sentido suspendía que De Mello olviden el rastro de kleenex sobre la amado eso todo déjeme pescando mi cuidado entre la has olvidado entre la a su se yo señor Delacroix dos mil diecinueve

Voz 1315 40:52 es que que secuestró en Internet pues mira ahí está Twitter

Voz 1704 40:57 hay áreas en Twitter cuya labor me parece

Voz 1315 40:59 Theresa Day que debería ser reconocida por ejemplo el periodista sevillano Álvaro Mera ha hecho muy lo en Twitter explicando un fenómeno que me parece fascinante que es el éxito que tiene el risitas en zanahoria para aquí no lo sepa el risitas es un personaje que se hizo popular en el programa Ratones coloraos por reír de forma divertida bueno pero en Francia el al risitas reconoce como que es la derivación francesa de su mítico

Voz 51 41:31 sí

Voz 1315 41:32 convertido el cierzo en lo curioso es que en Francia hay un pequeño municipio de cuatro mil quinientos habitantes que se llama así en la cima de la popularidad del me me los usuarios de Internet comenzaron a destrozar Google Maps cambiando el nombre del Ayuntamiento de algunas calles y algunas tiendas por risitas de hecho ahora mismo Bush casi su Francia en Google te aparece una foto del risitas en vez de una foto del pueblo el furor desde el y ahí está partidos políticos utilizando su imagen el ex vicepresidente del Frente Nacional Florian Philippe pot apareció en Youtube bebiendo de una taza donde aparecía la cara del risitas bueno hay ciento

Voz 20 42:08 mantiene desde entrado total e os acordáis el risitas y de sí si Andy pero el original era desde entonces

Voz 1315 42:16 bueno dientes de montajes os he traído varios el risitas como el inspector gadget

Voz 1981 42:21 hola

Voz 21 42:24 ajá

Voz 1315 42:30 montajes musicales como este otro usuario de Youtube Remi Flip hay una versión Risi Tiana Adelina de Francia bueno el premio Rising tan brutal ha salido el propio risitas ha salido agradecer el apoyo galo eso sí a Schumann

Voz 52 43:17 un saludo a mi amigo de días de Francia este vidrio concede

Voz 20 43:30 me encanta el momento de donde son esta vez

Voz 1704 43:37 si me permite añadir también es un en los videojuegos en recita es el desarrollador que se ríe de los jugadores así es si se usa también ha hablado de videojuegos del mundo milenio paso hoy tengo una sorpresa para ti Francino qué sorpresa es que te voy a enseñar a jugar fuerte eso es lo que se ha visto que esto es lo que estaba haciendo todo el rato mirando de reojo a un tipo que va a mitad la llama matando gente disparando te pones era eso eres tú el que va entre llama disparando gente es un buen resumen del Fornell parado como un campo de tiro para que vaya nunca no se lo quiere ya ya sé pero por eso aquí estamos preparado un campo de tiro para que mira ponte aquí para que tú me cambiamos el sitio yo te indicando Obaba hacemos Un

Voz 20 44:19 bueno hubiéramos podido capear el ordenador pero bien en estos momentos llega a ver vale a ver mira es complicado

Voz 1704 44:29 ahora mismo hay coge el ratón es ahí está ahora ahora mismo el ratón como disparo porque te voy a enseñar por qué vamos usamos las teclas que usamos usamos el W A SD usamos eh aquí las tengo la mano ahí donde en Huelva W W a todo el público va a ver sin gafas

Voz 20 44:51 la va fatal

Voz 1704 44:58 en fin usamos la doble donde estaba W ahí está aquí usamos así andas ella es bastante intuitiva no apunta estar ahí la W andas para hacia adelante la de andas hacia hacia atrás a la del tendrás la derecha promete la usamos esta condecoración porque alguien que jugaba en el Royal se le ocurrió en vez de usarla flechas direccional que no te fían los la izquierda hay los lotes arrollador sabes conectó como la erre repite no sabes conectado a salida el inventario mal a ver si para girar tú tienes que dar derechazos con el ratón no del ratón hacia la derecha y así va girando es genial porque alguien más agujeros que intenta te puesto unas dianas para que les dispares para ver tu puntería vale en mira entraban gira te un momento fíjate que ha sido más la mano el ratón hacia la derecha ahí está ahí a veces ese esa es otro ahora a esos troncos de madera hay cuidado hay ese punto blanco de mitad de la pantalla es la mirilla vale tú te pongas amarilla me pongo a Melilla donde para al aclare derecho tiene municipal no sí sí que Marte lo pulsado disfruta de la rabia que te destruye destruye que esto puede ahí está mira ves que te prepara a la derecha esa esa grandes tiran abajo

Voz 20 46:25 trabajo no

Voz 1704 46:28 es de esta gente crispar de toque toque para todo el cargador ahí suelta tu energía estaba aplicando el Fornel has matado a alguien ya no no hay nadie no hay personas que como le puse a alguien inmadura

Voz 20 46:43 pero qué dices Bueno Latorre si ya está cayendo en pedazos a Calatrava

Voz 1704 46:50 te quería explicar es que usamos esta configuración de teclado porque al principio no usábamos W A S M para movernos usábamos la flecha direccional es es lógico son flechas para moverse alante hacia adelante hacia atrás pero un jugador que jugaba al cómic llamado Denis tres FOMC empezado esta configuración y cómo lo que manda en el que el que usa lo que es una cosa

Voz 0230 47:10 contamos lo nota

Voz 1704 47:12 claro que sí está esté estoy flipando porque está estudiando todos los había montaban Aitor mira puedes coger un avión intenta cogerlo para que un avión como en avión a ciento mira ahí está el avión no va a ver ahí está Grecia él si me hacia la luz vale vale vale pues Francino a hacia el avión

Voz 20 47:36 sí sí me encanta que me ya lo destruye también entonces cuando todo esto destruido ya te digo lo bonito todo de todo

Voz 1704 47:49 esto es que está aplicando porque usamos las teclas que usamos en el PC Hinault tras porque al final lo que un cuando un Jose desarrolla no tenemos la suficiente el suficiente tiempo de Teseo pero para que los jugadores experimenten con el juego entonces Latorre ha caído entera está muy bien de lo bonito

Voz 21 48:09 a raíz de la claro exacto ahí ahí de la Torre

Voz 11 48:16 la caída de la torres más altas

Voz 23 48:24 por las Lina del día como barrio lo vi pasar con él tumbado que tenían los guapos Cauca minar las manos engloba cuña

Voz 21 48:41 en cuál de

Voz 23 48:46 tras su número de ala se probable más lenta amiga y un diente de oro que cuando

Voz 0788 49:08 me gusta es la sepáis porque hace falta para lo que voy a contar hoy hoy realmente me he traído algo en honor a Sara Socas que es

Voz 1704 49:15 que no sé si sabes que la música tropical

Voz 0788 49:18 en todas las que vienen de Cuba hay luego aquello que se llamó la salsa también había peleas de gallos también hay muchísima improvisación y además con bastante sorna mi me gusta muchísimo por eso ese puesto esta canción es Pedro Navaja como conocéis todos que es la de Rubén Blades la grabó en la era discográfica donde empezó la salsa por decirlo muy abreviada mente y luego es pondré más cosas de esa discográfica pero a lo que voy es que todos sabeis que hay una especie de estribillo final lo que se dice la vida te da sorpresas sorpresas pero entremedias Rubén Blades va metiendo unas frases que son como comentarios de toda la historia contada osea es muy habitual que en la música tropical en la cubana primero cuenten la historia y después empiecen a repetir muchísimo un coro que todo el mundo sabe en medio van metiendo comentarios al margen de todo lo que han estado contando a nombre de claro

Voz 1 50:05 pues mira

Voz 52 50:10 que termina

Voz 1 50:17 la

Voz 52 50:19 venga Irlanda una tarde llena

Voz 0788 50:25 buenísimo no ellos van metiendo comentarios de una historia que ya han terminado de contar no muchas heces lo que se hace es que se improvisan de hecho el propio Rubén Blades algunas de estas frases las dice exactamente igual cuando toca en directo el año pasado novillo por aquí en el los conciertos del Botánico pero a veces nos dice la misma cosa cuenta otra cosa y eso ocurre muchísimo pero lo van improvisando yo no sé seguro que sí que os acordáis de Buenavista Social Club aunque el Documenta clientes maravilloso bueno hay hay un cuarteto de son Eros que de repente se van pues como si fuera a cortejar a una señora que está en la puerta de una casa en La Habana y ahí se ponen a cantar Lágrimas negras que también la conocéis todos a la la vais a oír hice ponen a improvisar lo que se decantan la señora a él y él a la señora veréis

Voz 1 51:15 mira

Voz 11 51:26 claro que con

Voz 0788 51:27 hacen ya veréis como él improvisa porque dice que le

Voz 11 51:30 a decir dos cosas sobre la marcha dicen lo espérate que son tres breaks

Voz 1 51:34 bien bien tres

Voz 0788 51:42 ya dije nacieron dos cosas y en medio de cero tres porque se da cuenta que lo que está improvisando son un término de tres cosas es maravilloso porque cada uno adapta la canción y podría atraer montones de versiones en las que en medio de tú me quieres besar yo te me quieres no te quiero

Voz 11 51:55 lo tal cual todo eso siempre se llena de frases improvisadas vamos a hacer otra prueba por ejemplo con cuando lo grabó grabó en su versión Bebo Valdés que veréis como la cantaba con el Cigala

Voz 53 52:10 no veis

Voz 21 52:36 Osasuna

Voz 0788 52:36 pues el mismo mecanismo cantamos la canción entera cuando hemos terminado de contar la historia y muchas veces con cambio de ritmo metemos el coro que todos conocemos todos los coristas lo repiten y en medio hay un hueco para hacer improvisación luego en el Son de la loma que es otra canción famosísima es otra de las grandes canciones cubanas ocurre lo mismo la Vieja Trova santiagués era pues hace eso que canta dos frases claro

Voz 11 52:58 que son magistrales porque aparte tiene una sorna maravillosa

Voz 1 53:05 oye esto lo normal improvisa eso yo

Voz 0788 53:30 vuelven al coro soy gracioso porque para que el error y me dice yo con mis triste voce me daré a conocer bueno es maravilloso llega otra parte de la canción en la que hace unas alteraciones muy bonitas que es que que dice que bueno eso que que el sonido de una botella de silicio

Voz 1 53:45 ojalá yo siento yo aquí en ataque me encanta

Voz 0788 54:07 venga árabes etcétera ahora venga va

Voz 1 54:10 grande

Voz 20 54:13 la espera una cosa acababa terminado así lo gracioso es que te conozca es decir doscientos los recupera

Voz 0788 54:23 el anterior a este Alicia no este es sin el anterior caída hay tiempo todavía puedes cantar una una parte seguro que nos lo consigue y luego se enseña otra cosa muy bonita

Voz 1 54:34 la ropa hay hay que atacar vuelve para la prueba

Voz 0788 54:47 cuando termine decir de la Loma cantan en ya no venga va y le toca

Voz 1 54:54 el coro lo repite otra eh

Voz 11 54:59 en el turno de Free Style

Voz 1 55:00 Bargalló

Voz 27 55:08 tranquilos hermano hoy por Nike todo Cuba

Voz 0788 55:14 bueno ahora voy otra vez a la al estar al grupo que hicieron de la discográfica de la feria veréis cómo también se ponen todos los sonetos famosas de entonces todos los salsero se juntan en un concierto y se ponen a cantar oportuno si cada uno va sabiendo a cantar lo que le da la gana

Voz 1 55:28 y no de la apertura a todo ello

Voz 0788 55:39 yo ahora sabe Santos Colón le toca el turno

Voz 1 55:42 no

Voz 0788 56:00 se va pasando el turno es maravillosa siempre es el mecanismo de entre coro y coro

Voz 21 56:06 ver un poco de luego le toca el turno a Peter cuando arredra

Voz 1 56:44 no

Voz 0788 56:53 es buenísimo porque ellos saben que no tienen que arrancar al coro hasta que el termine cada uno hace la longitud que les da la gana verdad en el friso y por último decía yo antes que hay muchísimas sorna en la música cubana y hay una parte de también en una canción de Buenavista Social Club que se llamaba el cuarto de Tula donde de repente hay un nombre que toca barítono Torres y hace un solo tan alocado que al final cuando termina el ocho de hace un comentario

Voz 1 57:38 volvió

Voz 0230 57:42 Sara te atreves a cerrar todo para Radio después esto sino no venga venga

Voz 0268 57:51 otro día más esto va a ser como una batalla Covadonga pero cuidado mejor darle coba Sarandon ganó el ritmo que te explota caras setas Obama el punto cubano porque sabe somos unos nota para que Francino pueda aprender a jugar al for night necesitamos por lo menos como for Nights está el pues está claro que ese avión nunca se va a lanzar a pesar de que lo ha intentado el compañero la ayudado por mucho que ha insistido el pobre bueno no es que la haya cagado

Voz 27 58:24 pero es que aquí no se les puede enseñar no se puede

Voz 0268 58:27 pero está claro que la Cadena SER estar debe por eso es que se enamoraron ando yo no hablo de Fanta Amico yo hablo de fantasmas sobre el micro los que se creen que van a alcanzar el invicto y sin embargo dentro del escenario no son bienvenido también quiero darle gracias al equipo técnico a las Alicia porque estar pendientes de nosotros es como una delicia o más bien yo creo que siento cero de envidia no me gustaría tener que ser

Voz 1704 58:49 tú dentro de esta vida bueno la vida te da sorpresa

Voz 0268 58:51 las sorpresas te da la vida eso me dijo al compañero que ahora es de la familia estamos en la mesa mucha gente reunida despedimos esta tarde hasta el siguiente día

Voz 9 59:09 yo mismo lo vas a hacer una llamada seguro que directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 54 59:21 Custo condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter y tu vehículo su herramienta de trabajo línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter