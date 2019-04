La Ventana (04/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 la Junta Electoral Central acaba de emitir un comunicado institucional en el que con una pretendida solemnidad rechazar las informaciones que ponen en duda alguna de las decisiones tomadas por ese organismo respecto a Cataluña José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:20 buenas tardes Carles en su reunión semanal en efecto la Junta Electoral Central ha querido solemnizar a través una declaración institucional lo que ya se comunicó hace dos semanas en una nota de prensa tras la decisión de la retirada de los lazos amarillos y la apertura de procedimientos contra el president de la Generalitat el organismo señala que ante las noticias aparecidas sobre un hecho falso quiere poner de manifiesto que los magistrados del Supremo Ana María Ferrer Luciano Varela no han asistido ni participado en la deliberación ni votado ningún asunto que esta Junta haya podido conocer y que esté relacionado con el juicio de Bruselas Ferreri Valera recordemos forman parte de la Sara que lleva a cabo este juicio

Voz 0313 00:58 estamos hasta ahora Pedro Blanco es contamos que la ministra de sonido

Voz 0115 01:00 a sostiene que el Gobierno sigue teniendo la voluntad de que se regule la eutanasia para despenalizar por ejemplo el suicidio asistido la policía detenido en las últimas horas a un hombre por suministrar arsénico a su mujer ella estaba enferma de esclerosis múltiple desde hace treinta años María Luisa Carcedo es la ministra de Sanidad

Voz 3 01:15 esto pues podía haber estado ya regulado porque hace ya más de un año e que la ley fue

Voz 4 01:22 fue tramitada hay eh

Voz 3 01:26 y admitida a trámite en el pleno del Congreso de los Diputados sí perfectamente hubo tiempo suficiente para que pudiera estar finalizado no no fue posible pero que bueno la voluntad política sigue en pie para para regular este asunto tanto éste como la Ley de Cuidados Paliativos

Voz 0115 01:44 los españoles viajamos más por nuestro país gastamos más dinero en turismo interior el año pasado en dos mil dieciocho Son datos del Instituto Nacional de Estadística Andalucía es la comunidad que recibe el mayor número de turistas nacionales Carlos Sevilla

Voz 1709 01:56 en total las personas que residen en España hicieron algo

Voz 5 01:58 más de ciento veintisiete millones de viajes el año pasado casi un dos por ciento más que en dos mil diecisiete el gasto también suben un seis coma cuatro por ciento hasta alcanzar los cuarenta y siete mil millones de euros gastamos cuarenta y ocho euros diarios en los viajes internos ciento seis en los viajes al exterior lo que suponen tres y cinco euros más cada día con respecto al año anterior nueve de cada diez viajes fueron dentro de nuestro país los destinos más solicitados y las comunidades más viajeras no cambian Andalucía Cataluña y Comunidad Valenciana volvieron a ser las autonomías preferidas para viajar madrileños catalanes y andaluces los que más viajes

Voz 1709 02:28 dieron información de deporte Tuni López diga importa

Voz 6 02:30 de la Euroliga de baloncesto empieza la última jornada de la fase regular el Baskonia depende de sí mismo para estar en cuartos y juega desde las siete en la cancha del CSKA de Moscú sin nada juego esperando rival está el Real Madrid que va a terminar tercero recibe

Voz 7 02:43 hoy han Zalgiris a las nueve menos cuarto ya en fútbol termina

Voz 6 02:45 la jornada treinta de Liga Santander con tres partidos duelo por Europa a las siete y media entre Sevilla ya la ves con la intención de alejarse del descenso a las ocho y media Leganés Valladolid juegan buscando la última oportunidad de llegar a Europa a las nueve y media real

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 0313 03:04 la Junta Electoral ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid

Voz 0115 03:07 Díez retirar la publicidad institucional del plan ha de calidad de aire de las calles de la web municipal diario apuntó Madrid lo hace después de una denuncia interpuesta por ciudadanos Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1751 03:18 buenas tardes la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre ha explicado esta mañana que la Junta Electoral ha rechazado las alegaciones que había presentado el Ayuntamiento en plazo para poder mantener esa campaña institucional así que ellas están retirando los Carter

Voz 8 03:28 les será la segunda fase de la CAM

Voz 9 03:31 España de conocimiento público plana de calidad del aire entendíamos que se enmarcaba en los principios del servicio público pero por supuesto cumplimos con el requerimiento que nos ha hecho la Junta de forma inmediata

Voz 1751 03:43 en la Junta Electoral sostiene que la campaña del Ayuntamiento incumple el artículo cincuenta punto dos de la Ley Electoral según el cual desde que se convocaron las elecciones generales queda prohibido hacer actos utilizar imágenes que hagan alusión a los logros obtenidos en las banderolas colgadas en las calles se le lemas como hacerse la Gran Vía sin respirar no es plan

Voz 0115 04:01 el último informe del Defensor del Pueblo sobre la situación en la que se encuentran las personas que pasan por las salas de petición de asilo del aeropuerto de Madrid al que ha tenido acceso la SER pone de manifiesto malas condiciones con mantas rota su falta de agua caliente Marcelo Belgrano coordinador de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid

Voz 10 04:16 no nos olvidemos que una persona solicitante de asilo puede llegar a estar ocho días en esa situación y jugamos en que no es realmente que no se le franquear la entrada sino que están encerrados bajo llave y con custodia del Cuerpo Nacional de Policía

Voz 0115 04:32 el vicepresidente Pedro Rollán se ha referido a los trabajos de reputación que el alcalde de Alcobendas como les venimos contando en la SER encargó con dinero público a empresas de la trama Púnica

Voz 11 04:41 los ayuntamientos están en la potestad de poder mejorar los sistemas de comunicación yo creo que esto es algo que también el tiempo determinará si está o no dentro de la ley

tenemos trece grados en el centro de la capital

en la Cadena Ser

los servicios informativos

Voz 24 09:10 muy buenas tardes ya es Harness así que hoy vamos a hablar de uno de nuestros planes favoritos salir de tapas bueno un momento salir de tapas o tomar unas raciones porque no es lo mismo cuando hablamos de salir a comer algo hablamos de salir a tomar raciones ahora si el plan es tomar unas cañas entonces salimos a taponear Anse de la herramienta que analiza el reconocimiento y la crítica que hay en los comentarios de las redes sociales indica que ajustarnos nos gusta todo bueno un poquito más salir de tapas porque este término recoge un ochenta y seis por ciento de reconocimiento las raciones se llevan un setenta y cuatro por ciento y cuáles son las que más reconocimientos se llevan los clásicos la tortilla tiene setenta y dos por ciento de reconocimiento y las croquetas

Voz 1709 09:51 es un ochenta por ciento invalidadas con unas cañas

Voz 24 09:53 mejor claro Itu de quieres tortilla o croquetas con Amsterdam reconozcámoslo bueno

Voz 1709 09:59 más info index punto es

Voz 15 10:03 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:07 oye nuestro paseo diario por la historia les contamos un caso de esos de de frustración máxima eh de sucumbir ante las críticas de los demás Nostradamus Sabina al año mil ochocientos sesenta y ocho para escuchar la crónica ni más ni menos que de un suicidio

Voz 25 10:25 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 26 10:35 no

Voz 9 10:41 no no todo el mundo encaja bien las críticas también es cierto que se encajan mejor o peor dependiendo de quién las haga el arquitecto Eduard fan de Raúl no encajó bien que la prensa austriaca y la opinión pública SER echaran encima por cómo estaba quedando la construcción de la nueva Opera de Viena cuando el emperador Francisco José se sumó a las críticas dijo que aquello era horrible el arquitecto no pudo más y el cuatro de abril de mil ochocientos sesenta y ocho con la ópera sin termina se suicidó al hazlo tú el edificio de la Ópera de Viena está bien muy bien es muy austriaco muy Imperial es como es Viena todo muy tocho y muy igualitos neo renacentista dicen es un estilo que se puso de moda en el siglo XIX que tiene un poco de todo pero que no es ni chicha ni limoná esto va en gustos el encargo para construir el edificio de lo que entonces se llamaba ópera de la corte imperial irreal de Viena porque ellos son muy de dichos cayó sobre dos arquitectos Edward fan de Hernán Auguste Piccard Eduardo y Augusto hicieron un diseño fetén pusieron sus cimientos levantaron las fachadas y a sólo un año de la inauguración las autoridades municipales de Viena decidieron Renny velar las calles de alrededor es decir elevaron el nivel de las calles un metro y el edificio de la ópera quedó como si estuviera tragando la tierra el efecto óptico era raro y la prensa los vieneses si el emperador criticaron muy duramente aquel adefesio semienterrado sin reparar en que el edificio no se había hundido es que habían subido la calle aquel cuatro de abril superado por las malas críticas el arquitecto Eduardo se quitó de en medio pero es que dos meses después su colega el arquitecto Augusto se murió de tuberculosis ninguno de los dos artistas pudo ver la inauguración de la Ópera Imperial con el Don Giovanni de Mozart ni ganas tuvieron dicen que el emperador Francisco José afectado muy afectado por lo que habían provocado sus críticas nunca más volvió a valorar negativamente una obra artística a la pregunta que le parece Majestad siempre contestaba lo mismo es muy bonito me gusta mucho

Voz 15 13:37 Roberto los arquitectos criticados ahora por por sus proyectos que hay unos cuantos

Voz 0313 13:41 les diera por tomar decisiones tan drástica como ésta espero que no tendríamos Pacer u seriales pero la Opera de Viena que concede la Ópera de Viena es es chula y eso a su otorga a su responsable no no se lo quita nadie haya por cierto en un ratito vamos a abrir la ventana de los clásicos pero antes

Voz 27 14:05 tengo eh

Voz 0313 14:16 esto podría cuadrar perfectamente dentro de la ventana de los clásicos supe que un estudio de neurocientíficos ingleses ha permitido elaborar una lista de las canciones y las composiciones musicales que resultan más efectivas para reducir el estrés y la ansiedad y en esa lista de canciones composiciones está está que está sonando

Voz 29 14:35 que es Denia

Voz 0313 14:40 está muy bien las esta hora de la tarde hora entra traje genial pero quizá lo ideal pues escuchar música porque si simplemente porque nos apetece no necesariamente para reencontrarnos con nosotros mismos vuelta al día agotador qué pasa que vivimos con estrés vivimos cansados deprisa estamos enfermos deprisa estresados hace unos días leíamos lo comentamos aquí en La Ventana que eso que llamamos Generación Z los nacidos a partir de mil novecientos noventa y siete osea pollos son más ansiosos más represivos que que cualquier generación anterior sienten presión en el ámbito académico por el futuro por aparentar en redes por asuntos relacionados con el sexo por el futuro del trabajo son los hijos de una sociedad cansada retrata a la perfección un documental del COI vamos ahora en La Ventana de más cómoda

Voz 16 15:35 nunca sus filosofías está somos una sociedad cansada lo dicen los expertos lo sentimos nosotros cada día estoy hablando de sensación de fatiga esa falta de energía que domina nuestras miradas desde primera hora de la mañana y que nos acompaña todo el día hasta que caemos de nuevo rendidos en la cama para un sueño habitualmente poco reparador vivimos en el mejor de los mundos la esperanza de vida crece sin cesar el ocio ofrece oportunidades casi infinitas

Voz 13 16:05 los placeres están al alcance de un clic viajamos hacemos deporte tenemos acceso a todo tipo de medicinas y sin embargo unos falta vitalidad física y mental vivimos dominados por el estrés con una constante sensación de ansiedad y todo suma para sentirnos en energía sin fuerza sin voluntad

Voz 15 16:46 Nicolás Coronado buenas tardes muy buenas tal nuevas

Voz 31 16:49 pues muy bien nada acabo de oír detuvo tu

Voz 7 16:52 el a mí hay digo ahí que que que gran diferencia

Voz 0313 16:54 yo estoy seguro que muchos oyentes lo habían reconocido porque es actor porque ha aparecido en películas series L tienen localizado lo que seguramente no es tan habitual es tu nombre con su profesión con su oficio se dedique a conducir a conducirnos por un territorio de de documental de análisis de reflexión como es este cómoda con k que yo del que yo querría que contaras un poco la génesis el origen como barcas en esto que busca luego veremos dando detalles pero vamos por el principio cómoda

Voz 7 17:22 al final es nos hemos juntado un

Voz 15 17:24 el grupo de de buenas personas espero

Voz 7 17:27 incómoda pues al final es pretende ser nuestro granito de arena que votamos para que la sociedad esté cada vez más consciente o mejor dicho más despierta frente a la realidad a la que nos enfrentamos cada día y sobre todo que seamos conscientes del poder de cambio que tenemos sobre nosotros mismos porque creo que para que una sociedad cambie primero tiene que haber un cambio en el individuo entonces es responsabilidad de cada uno poner esa teoría que también no sabemos porque como estamos en un mundo en el que con internet y estamos conectados tenemos todos los conocimientos de nuestro alcance pero no lo ponemos en práctica tenemos muchas teorías pero no lo llevamos a la practica entonces creo que es porque tenemos nuestra fuerza de voluntad débil poco trabajada entonces pues yo creo que la voluntad es el don que tenemos como seres humanos para modificarlos y mejorar cada día en base a lo que vamos aprendiendo no lo que pasa que estamos muy vagos

Voz 0313 18:22 pero tú has conseguido tú personalmente has conseguido estar fuera de ese porcentaje del cuarenta en tanto por ciento de españoles que confiesa vivir habitualmente estresados o Un setenta y tantos casi ochenta que en algún momento ha sufrido también tú has conseguido salir de esos porcentajes y si es así como las setas

Voz 7 18:39 mira yo he tenido mucha suerte porque desde los cuatro hasta los diez años estado viviendo en un pueblo de veintisiete habitantes en Segovia entonces pues he tenido la suerte de

Voz 32 18:48 esas es de tener un micro mundos eso es extra

Voz 7 18:51 ya ya pero bueno pero de ahí me he quedado con con ese contacto con la naturaleza que creo que es que lo decimos así como muy naïf mente pero pero creo que es una gran fuente de alimento no es nuestra mayor fuente de alimento que hemos perdido no entonces pues es la gente como que que ni separa pensarlo pero creo que el pasear por la montaña el dedicarse a hacer momentos de silencio de inspiración en la naturaleza simplemente pues son cosas que no repercutiría muy positivamente y aún así

Voz 1709 19:22 pues no las hacemos pero eso cuando lo tiene uno

Voz 1826 19:25 cada día quiero decir cuando lo tiene en esas edades tan tempranas como unos dices cómo te pasó Patti a veces es lo que se echa de falta es precisamente lo que el ruido y el ritmo vertiginoso de la ciudad no cambio tú has tenido la suerte de vivir en esos años tan fundamentales de tu vida allí en ese pueblecito de Segovia pero después habrás tenido algo más para valorarlo para saber que lo quiero

Voz 7 19:50 el Atlante pero bueno unos acostumbra a lo bueno y lo sabe identificar entonces pues yo sí claro me venido luego a la ciudad y menos mal porque si te quedas ahí en el pueblo de veintisiete habitantes pues no estaría aquí vete a saber cómo sería ahora pero pero bueno he venido aquí estoy intentando hacerme camino luchando con las luchas que tenemos todos los que vivimos aquí cada día pero bueno no se me ha olvidado pues pues como un mes repercute también cada vez que que me escapo un poco a la montaña de hecho cuando bueno a todos nos toca momentos difíciles en la vida o momentos que tenemos que maneja

Voz 32 20:24 la emoción es un poquito más pesadas yo pues el irme a la montaña la verdad es que es lo que más me ayuda a aflojar pero bueno

Voz 0313 20:31 los es trepando algunos apartados este documental de cómoda que son que son muy interesantes y el arranque ya te sitúa en una realidad muy familiar muy conocida que es trabajamos y dormimos dormimos y trabajamos trabajamos dormimos dormimos trabajamos los preparamos para trabajar dormimos descansamos y en una sucesión que puede ser realmente asfixiante y a pesar de eso hay gente de gran referencia como el Mans un fin visionario empresario moderno muchas cosas que está proponiendo que trabajen ochenta horas es hoy digamos que sería ya un un elemento a considerar y luego está la realidad el contexto de cada uno claro toda esta filosofía todo esta lista de recomendaciones de consejos experiencias vitales cuando la plantea un panorama determinado digamos que puede resultar un pelín más complicado darle respuesta ya verás

Voz 13 21:18 las cifras de paro hay que Prospectiva hay de empleo juvenil en qué están trabajando no sólo licenciados eso también provoca problemas en uno de los problemas es la depresión vive una situación económica que él está afectando mucha gente ahí donde las diferencias entre pobres y ricos cada vez son más evidentes donde muchos derechos sociales conseguidos en las últimas décadas Se están perdiendo es normal que a la gente esto al afecte era una persona embargado el piso pues obviamente no bastaba muy contento

Voz 0313 21:46 efectivamente este es José Miguel Mulet un bioquímico una de las voces expertas y muy interesantes que aparecen en este documental cómo se salta de la de del escenario de la realidad

Voz 32 21:57 pues con cómo cómo evitas ese obstáculo pues mira yo creo que que que también repasaremos eh pero muy concreto vaya

Voz 7 22:05 pero todo nace de la educación no y entonces en la educación que se da no se nos enseña a abrir esas puertas en nos enseña a ser herramientas productivas del gran engranaje social cada vez más especializados en una tuerca o en ser especialmente saber hacer una cosa entonces pues claro es si queremos tener una búsqueda un desarrollo personal un crecimiento espiritual lo energético pues depende totalmente de nosotros de una búsqueda individual porque no se nos enseñan no tenemos guías ni maestros que ni siquiera nuestros padres ni nuestras generaciones de mayores pues manejan esta información porque todo esto viene de Oriente no en en Occidente como que hemos ha pesado mucho siempre lo racional el pragmatismo todavía estamos ahí no le damos valor a las otras cosas que al final son las grandes carencias que nos llevan a a momentos de crisis

Voz 0313 22:59 más problemas más más obstáculos que se plantean en este documental en cómoda el rechazo lo que puede llegar a doler

Voz 33 23:06 la sensación de rechazo de exclusión dispar en el cerebro la misma actividad las mismas áreas se activa que cuando alguien siente dolor físico séptimo en las mismas a desfondado y siete rechazada cuando siente dolor físico un cerebro hace cuarenta años en la sabana salvaje hace cuarenta años tú te quedaba solo fuera de la tribute excluyó la trigo Ci la conclusión natural sólo la obra

Voz 0313 23:36 Nicolás cuando sentido dolor del rechazo por última vez te acuerdas el dolor del rechazo puede ser un rechazo profesional sentimental

Voz 7 23:46 sí supongo que en el ámbito profesional donde tú vas con todo lo bueno que lo tienes y de repente ves que no es lo que vale entonces también ves que que se valoran unas Un tipo de cosas en este mundo profesional en este mundo laboral que a veces no son las más humanas entonces no nos queda otra que desarrollar ese tipo de cosas porque luego tenemos que luchar con ella son armas con las que vamos a tener que competir con muchos que que están luchando por el mismo puesto de trabajo que tú porque porque eso es también una cosa no que que hace veinte años éramos menos

Voz 1709 24:19 la esto ahora

Voz 7 24:21 sí Ximo Si es casi una lotería que que te toque entonces hay que estar muy muy preparado para que cuando te llegue el momento pues como el gimnasta que ir al gimnasio todos los días para que cuando llegue la maratón te pillen

Voz 0313 24:33 fíjate hay algo hay algo muy interesante en todo esto que acabamos de escuchar la última voz por cierto pertenece a Leandro Fernández macho que es un un coaching de estos en fin que trata de de de ayudar desde de aconsejar a las personas como superar problemas miedos sí cosas de éstas están los problemas digamos reconocibles que pueden ser del mercado laboral abajo de vivienda de dinero de Solaria ta Ata pero luego nuestro tiempo hay otros añadidos que tienen que ver además con esta ansiedad excesiva que la gente de vuestra da sufrís que es el el tener que para entrar sea el escaparate La Ventana es todo el mundo y tú tienes que mostrar te ahí tienes que gustar sino gusta pues ya tenemos un problema de todos los seres humanos

Voz 33 25:14 necesitamos sentirnos concierto una cierta sensación de control sobre nuestras vidas y autonomía sobre nuestro entorno pero también estamos ante los queridos apreciados tenidos en cuenta valorados vivimos en una época en la que probablemente habíamos estado eh puestos socialmente como las redes sociales han cambiado de porque nivel de exposición nivel de riesgo de ser descuido de no gustar

Voz 32 25:49 es más tú cómo llevas esto perdona que te ponga de ejemplo para que estas aquí tú cómo llevas es yo creo que bien porque tengo tengo calado el asunto

Voz 7 25:58 lo creo no lo creo que es que estamos una sociedad en la que cada vez hay más personajes y menos personas que quiero decir con esto que la gente se mira a sí misma y se valora ese juez entrar en tela de juicio consigo misma a través de los ojos de los demás

Voz 0313 26:16 se suspende ciudad hablamos desde fuera

Voz 7 26:19 no desde dentro y más con este mundo explosivo de las redes sociales en el que además todo el mundo está feliz porque sólo hay sonrisas y eso es lo único que que puedes jugar no no hay mucha falsedad no en en este en estas redes porque todo es muy impostado entonces al final y eso pues repercute porque cada vez hay menos autenticidad en la gente no la gente no es honesta con con con lo que piensa con lo que siente al final

Voz 8 26:45 eres

Voz 7 26:46 te coges pensamientos que van a ir a favor en tu camino tú

Voz 0313 26:50 cómo haces para gestionar eso

Voz 32 26:52 pues yo intento eres muy activo en redes sociales poco activo la parte profesional si en la personal no soy poco activo la verdad

Voz 7 26:59 es un poco intenso porque cada foto que que pongo pues viene acompañada de de pensamiento es muy reflexivo es muy profundos y al final pues me doy cuenta de que a veces no es ese el interés que que tiene la gente en general no importa lo que dicen a mí me importa pero no como

Voz 32 27:20 para que yo me ve a mí mismo como mejor o peor sino como el arquitecto de la Opera de no no no

Voz 7 27:27 eso es importante no pero pero bueno yo creo que que que estamos en este momento y la vida bueno el cambio es la única constante yo creo que esto de las redes sociales en algún momento la gente tiene que tomar conciencia de que esto es así implicarse no oí no ser tan víctimas de de estas redes

Voz 0313 27:46 otro capítulo muy interesante muy muy particular muy específico de este documental de de cómoda insisto con k las mujeres

Voz 34 27:54 apunta la socióloga María Ángeles Durán que está especializada en trabajos invisibles sobre el trabajo no remunerado de las mucho

Voz 13 28:02 es en realidad el verdadero escándalo

Voz 34 28:05 que incluso las mujeres digamos emplean más tiempo en lo que es el trabajo no remunerado en general en su vida frente a cualquier tipo de trabajo remunerado en ella dice que si este dato se pusiese sobre el papel vendría a ser el cincuenta y cinco por ciento del Producto Interior Bruto de este país

Voz 0313 28:24 las Cecilia Muskiz la directora de The Cosmopolitan cuál ha sido el criterio de selección de las personas que aparecen en el en el documental detenciones hemos juntado un grupo de buena gente buena

Voz 32 28:34 sí bueno personas interesadas la vida eso seguro claro lo primero quién quién participa en el documental es porque quiere ir porque tiene algo

Voz 7 28:41 que aportar ese deseo de aportar no

Voz 32 28:44 entonces a ti se te nota que que te lo crees lo que digo sí si no sensación quiero decir podrías es un actor podrías estar dando paso a los totalmente los gráficos qué tal se te nota implicado esto no es un papel

Voz 7 28:59 totalmente todos los temas que se tratan y son de interés si para mi ha sido un regalo el poder poner voz Isère un poquito común

Voz 32 29:07 calor de esto que al final pues huyes

Voz 7 29:09 de ser el protagonista de en este proyecto simplemente pues pues ser él el que comunican poquito estos profesionales con los que hemos contado pues además de exponer el problema pues nos dan soluciones no de cómo lidiar día a día con con estos estreses con estas cosas que se nos van acumulando y que sino buscamos una vía de salida ya puede ser el yo

Voz 32 29:32 va a oponerse a meditar o asaltar

Voz 7 29:35 simplemente a parar iba a ser observador de ti mismo cinco minutos cada día son cosas donde liberamos un energía que si no se hace pues al final y se traducen enfermedad

Voz 0313 29:47 pregunta fundamental donde se podrá ver cómoda cuesta ahora estos días presentaciones oficiales de la Academia de Cine tal en un sitio en el otro el de más allá en alguna plataforma en los cines donde se podrá ver

Voz 7 29:58 sé que es está negociando es hoy de aquí a una semana ya Ayala podremos ver pero todavía es pronto para decirte

Voz 0313 30:05 yo le auguro circuito de empresas institutos si yo creo que sería una herramienta pedagógica para adultos extremadamente eficaz

Voz 7 30:15 muy bien visto además este este primer documental pues quiere ser un piloto de de muchos no entonces aquí hemos abordado muchos temas que luego nos encantaría pues poder ahondar más profundamente en cada uno de ellos y contar con más profesionales que nos ayuden a a clarificar un poquito de esto a darnos alternativas para para nota

Voz 0313 30:34 pues mira insistiendo en lo de las redes sociales y en la autoexigencia en la sobre exposición y todo eso hay uno de los protagonistas del del documental que utiliza un concepto para mí básico en todo este debate que es el tema del narcisismo

Voz 35 30:51 pero conectividad eso llevan narcisismo que solamente está pendiente de su imagen cuántos que les he recibido hoy a ver cuántos comentarios Le ha recibido hoy tener cuidado la imagen entrega no es el mis se tú se tuvo el que eres vive coherentemente estos fundamental coherentemente esto lo dice también la neurobiología los personas que viven coherentemente gastan menos energía

Voz 7 31:29 yo creo que también es el problema de de esto de es que la gente se pone unos objetivos muy pobres en la vida o ni siquiera no entonces pues medimos nuestro grado de éxito fracaso con cosas tan absurdas como los like son los comentarios que ponen en vez de nosotros tener unas metas que vas poniendo tu voluntad a trabajar cada día ibas acercando te tú por eso pues te valorase dices ole ole mi o leyó pero pero bueno el problema es que es lo que hablábamos que a nivel educacional no se nos enseña a ponernos está estas metas no de personales

Voz 0313 32:07 Nicolás Coronado otro día hablaremos de cine y de televisión proyectos que tienes entre manos uno con tu padre por cierto que ya ya hablaremos pobrecita duro pero hoy quiero cerrar esta conversación con tu alter ego en cómoda con una voz de reflexión que yo creo que introduce mensaje de una cierta esperanza yo creo que saldremos de ésta costará pero creo que saldremos muchas gracias a un amigo

Voz 13 32:29 cómo se qué producto es al mejor y el peor ver cuando vas a un supermercado sabes que si te vas a la sección de frutas y verduras de compras una lechuga cebolla te puedes hacer una ensalada eso hay alguien que no lo sepa y mira que la receta sencilla si comes durante una semana cuatro veces o cinco veces ensalada cumbres Lluna dos veces productos precocinados tocarme vas a tener una mejor dieta que si lo haces al revés cinco seis días y eso yo creo que no te lo tienen que explicar nadie lo deberías de saber entonces no le echas la culpa que es que ponen etiquetas tal ir por norma compra menos productos empaquetados y más productos que elija su la pieza

Voz 0313 33:11 eso también es fundamental comer bien pero el mensaje

Voz 16 33:15 todo y sin embargo nos falta energía interior ese impulso que no se ha definido como especie en el largo camino de la evolución en este relato hemos visto de todo el mundo que cae sobre nuestros hombros el abandono que tienta a nuestras mentes tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas que a primera vista puede parecer que no hay salida a esta situación pero eso no es cierto de hecho la realidad nos indica lo contrario no vamos a ser obesos ociosos en un mundo insostenible gestionado por máquinas nuestra energía interior está ahí la volveremos a encontrar para seguir nuestro camino hace cuarenta millones de años un movimiento geológico en el Rif hizo que el clima cambiase en el Cuerno de África donde vivían nuestros antepasados homínidos hizo que el bosque cediera paso a la sábana y al desierto sin comida en los árboles los homínidos tuvieron que bajar al suelo y por primera vez a su existencia tuvieron que abandonar

Voz 36 34:12 el ni La la el lazo

Voz 38 34:24 en

Voz 15 34:32 la del en las redes sociales a La Ventana

el Deportivo la Ronda del gol

Voz 16 37:11 para uso deportivo donde los el Deportivo la Ronda del gol

Voz 43 37:22 cuentes con la las

Voz 29 37:25 así lo que pase

Voz 40 40:30 desde el otoño hasta el verano ella prima Juan Angel Vela del Campo da la nota con la de los clásicos

Voz 0313 40:55 Juan Ángel buenas tardes amigo muy buenas tardes bienvenidos a La Ventana cómo estás muy bien gracias hoy tenemos un menú muy especial porque esta tarde La Ventana de los clásicos vamos a internos en uno de los muchos caminos que que permite abrir la música pueden ser camino más solemne menos solemnes lúdicos incluso pueden ser alegres tristes apasionados evocadores siempre por qué no contar la historia con la música por qué no recordar hechos recordar personas la historia tiene puede tener también banda sonora e inspirar un montón de cosas por ejemplo la denuncia

Voz 1 41:25 por ejemplo la piedad

Voz 48 41:28 el homenaje no no no

Voz 0313 41:38 el próximo trece de abril se va a estrenar en Madrid la cantata Levy estreno mundial con motivo del centenario del nacimiento del escritor de Primo Levi judío italiano que sobrevivió al infierno de Auschwitz que nos legó uno de los relatos más descarnados y más conmovedores

Voz 19 41:54 sobre aquella atrocidad los que vivís seguros en vuestras casas calcinadas los que os encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos considerar así su nombre quién trabaja en el fango quién no conoce la paz que lucha por la mitad de un panecillos quién muere por un sí oportuno considerase si es una mujer quién no tiene cabellos Mi nombre ni fuerzas para recordarlo vacía la mirada ahí frío el regazo como una Reme internas pensad que esto ha sucedido os en comiendo esas palabras

Voz 12 42:36 grabar vuestros corazones

Voz 19 42:39 dar en casa al ir por la calle a la dos ante manteros repetirse las a vuestros hijos o que casa se derrumbe la enfermedad sin posibilite a nuestros descendientes sus vuelvan rostro

Voz 0313 43:03 Jorge Grumman es el compositor que ha sido la cantata Lady pero antes ya creó su fragmento de esta música que estamos escuchando para recordar a todas las víctimas del Holocausto a su lado Esther vendan escritora filóloga directora de Cultura del centro Sefarad de Madrid buenas tardes a los dos bienvenidos a La Ventana en este es un placer y un honor de verdad me gustaría ir cabalgando la conversación sobre los distintos escenarios el estrictamente musical el el literario el vital pero yo creo que al final se mezcla todo así que vamos a empezar por lo básico por recordar por explicar a los oyentes

Voz 1 43:33 querer a Primo Levi y qué es lo más importante de su mensaje Primo Levi es un escrito judío italiano europeo

Voz 8 43:43 que nace en uno de los momentos más terribles de la historia y que sufren los campos de concentración de Auschwitz uno de los campos de concentración dentro de Auschwitz que Scary de deja testimonio en sí esto es un hombre que convierte así su testimonio en una obra de arte legada toda la historia yo creo que una de las más importantes del siglo XX

Voz 0313 44:08 Jorge y a ti el interés por todo lo que representó el Holocausto oí el buscarle una especie de de respuesta o de código musical donde te surge y por qué

Voz 1155 44:18 bueno surge tras visitar en Praga el Museo Judío oí

Voz 1709 44:23 ir con mi mujer preparando las bodas de plata Iber la exposición que me marcó que se iban a través de los ojos de los niños donde los niños del campo de entre cien dibujaba lo que veían en el día a día esa viendo cómo les habían robado la infancia de que opinable pasa va a ser el lujo niño o un sol despeinado que de repente con una mujer tirando de los pelos por la calle esos un dibujo de un niño de seis años

Voz 0313 44:48 esto que escuchamos esto te sugirió todo eso que estás escribiendo te sugirió esto otro

Voz 49 44:59 de ahí fue cuando verdaderamente

Voz 1709 45:03 me apareció la oportunidad de poder escribir una partitura que una rara todo lo que debería ser un recuerdo para las víctimas del Holocausto que yo quería que fuera un homenaje un homenaje qué sentido lo cierto es que no sabía en qué terreno mira a meter porque cuando empieza uno explora el Holocausto necesita una preparación psicológica yo no la tenía lo más cerca novio tenía cerca el Holocausto es que mis abuelos murieron en el gueto de Varsovia bueno nací en Madrid los total es lo que yo no les conocía pero es lo que me transmitieron a mi a mi familia yo de hecho soy cristiano no soy judío yo fui educado aquí en Madrid pero esa falta de ese nexo que me faltaba en medio pie a a poder interesarme por todo ello pero luego me convirtió en una cosa que todavía no superado yo creo casi un monstruo porque tienes que elegir qué es lo que quieres contar lo que no que

Voz 40 45:55 descontar entonces cuando empiezas a explorar todo lo que hay

Voz 1709 45:59 tomar decisiones de esto no lo voy a tratar esto sí lo voy a tratar es un tema muy duda yo no lo no lo he superado todavía

Voz 51 46:25 algo

Voz 0313 46:28 dos sonoridades distintas puede transmitir el mismo violín Juan Ángel si estos tres pasajes que hemos escuchado

Voz 1 46:33 por eso el primero hora del gueto de Varsovia el segundo el inspirado directamente en en los ojos de los niños de Telecinco y esto que está sonando es está bautizado como el último aliento pero qué cosas tan distintas aunque tengan un tronco común pueden transmitir en la música nos vimos instrumentos

Voz 1155 46:49 sí en concreto yo en particular la música del violín porque ve orín tiene ese elemento de captación es el elemento que te envuelve realmente desde un punto de vista reflexivo nubes es decir melancólico pero sí como mínimo en un en un punto no punto interiorizado espiritual que te hace reflexionar muy pocos

Voz 40 47:08 pues el humano y sus penosas circunstancias momentos no

Voz 0313 47:21 quería preguntarte antes comentaba él que el Holocausto sino tienes algo

Voz 1 47:24 de preparación te puede dejar KO te puede que puede noquear

Voz 0313 47:29 cuando leíste cuando leyó por primera vez y esto es su nombre

Voz 1 47:32 si recuerdas la la la impresión a la huella que dejó

Voz 8 47:36 mira lo primero recordar que prima si tiene algo de español también porque él es sefardí Sefarad Sefardí significa España así que me gustaría que lo viéramos también como algo de nuestra liderada como uno de los vuestro como uno de los no sirve esa frase no luego por otro lado decirte que cuando un judío le algo relacionado con el Holocausto la pregunta que es que se puede hacer cualquiera donde hubiera estado yo no se la puede hacer sabes dónde estás sabes de dónde viene esa sabes dónde tuviera situada en ese momento y eso también terrible te puedo decir que mis hijos tienen todavía tiene pesadillas con el Holocausto

Voz 1 48:14 tienen pesadillas tienen

Voz 8 48:16 Adidas con el Holocausto en muchas ocasiones cuando le libro mi hija acaba de conocer a una superviviente al leer su historia ella te esa noche tuvo tuvo pesadillas con el Holocausto porque sabes dónde hubiera asestado ves el mundo de otra forma

Voz 0313 48:33 tenemos una oportunidad magnífica yo creo que a los oyentes de La Ventana les va

Voz 1 48:37 yo sonar que es a escuchar la voz de Primo Levi en el año mil novecientos ochenta y

Voz 0313 48:42 dos creo que fue hizo un un viaje con un pero

Voz 1 48:45 lista Auschwitz una entrevista Fórum por un reportaje y cuando vio a los trenes de carga esto es lo que le dijo el italiano observa pillado bien iré diciendo algo habérselo

Voz 0313 48:55 a ver si lo entendemos que catenarias el reflejo da más impresión

Voz 52 49:03 que han fuera de eso eh en vendieron

Voz 7 49:06 bueno el día de hoy ver un vagón de tren

Voz 0313 49:09 el violenta dice Primo Levi mucho rechazo

Voz 52 49:14 no hay que non del país

Voz 0313 49:18 incluso a los Veintisiete enero

Voz 1 49:21 no necesite que nadie viven dice haber viajado durante

Voz 0313 49:24 cinco días en un vagón de carga sellado eso

Voz 1 49:26 una experiencia que una experiencia que nunca se olvida

Voz 0313 49:29 que curioso sexto no que que frente a las atrocidades a en fin a los a los a los hechos

Voz 1 49:34 creemos en los que puede situarse a un ser humano cada uno luego al final su cabeza su recuerdo ese sentimiento tiro por un lado por otro

Voz 0313 49:40 esto en la música también se puede

Voz 1 49:43 pues sí precisó jerarquizar con diferencias con el como mediante diferentes no los eh

Voz 1709 49:48 durante has dado en el clavo porque la la obra que se presenta en el festival La cantata Levy empieza con el viaje en tren y precisamente eso es momentos más impactantes en la propia lectura cómo se pasa del estado de shock inicial a sentir miedo por los extraños que están en la misma oscuridad de viaje el tren apenas entra una rendija de luz por los huecos de las maderas que separan el frío que entra de de del exterior y en un momento determinado empieza la pasión de la persona diciendo que vaya a pasar que va a ser de mí que luego ya siente una deshumanización porque cinco días en un tren te obliga hay que pensarlo siempre a al al Slow darte en todos los sentidos porque tiene necesidades delante del resto de la gente gente que no conoces hombres mujeres es una sensación tan fuerte y eso seco

Voz 7 50:45 cuenta de principio la cantante que

Voz 1709 50:47 era que yo lo he tratado ese con la cantata es no solamente cantata que hay una soprano que cante a un acuerdo sino también un concierto de violín y la voz del violín es Primo Levi

Voz 38 51:04 no no no

Voz 53 51:17 no

Voz 38 51:24 sí

Voz 0313 51:30 esto que estamos escuchando conecta directamente con el tema que tratamos hoy en La Ventana de los clásicos porque hace unos años en dos mil seis la mezzo soprano sueca que estamos escuchando Anne Sophie Von Otter

Voz 1 51:41 grabó UCD de un contenido muy muy especial muy valioso no porque estaba compuesto de las canciones que habían creado artistas que que murieron que fueron exterminados precisamente en el campo de en el campo de Trichet

Voz 54 51:56 no no no

Voz 1 52:06 este campo Juan Ángel te acordarás que hablamos hace unos meses porque esto en su día lo utilizó el régimen nazi de Hitler para dar una especie de de buena imagen de que en fin había artistas intelectuales a agentes a la tratada bien te acuerdas que lo hablamos

Voz 1155 52:20 yo sería perfectamente sí sí ahora es curioso el grado de eso desde luego fue un intento vamos inútil me parece a mí porque la realidad está ahí es muy clara pero es curioso lo constatar cómo la música los ejemplos que hay composiciones hechas en campos de concentrar en circunstancias extremas o por grandes músicos Ana por buenos han utilizado esa excusa para componer obras maestras desde bien con su Cuarteto para el fin de los tiempos hasta no se hablábamos antes en una ópera como la pasajera pues yo creo que son que da idea un poco de lo que decía antes Jorge lo que dejaba indicar quiere o lo que decía también que el campo que los campos pero cauto todavía de alguna manera sí

Voz 1 53:07 hay que presente eso es así

Voz 8 53:11 yo creo que no es así sería terrible en forma parte de nuestra historia de una historia muy trágica y debería seguir ahí como un elemento que en el que podemos visualizar la gran tragedia humana no oí estar alertas creo que nos debería servir como un punto negro de ejemplo para no volver

Voz 0313 53:32 pero entonces la la música es un acicate para componer para crear en situaciones extremas como dice Juan Ángel o es una salida o es un nuevo es un refugio o un poco de todo