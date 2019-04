La Ventana (04/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias segundo día de negociaciones entre el Gobierno británico y el Partido Laborista el principal avance es no sé si botella medio llena medio vacía es mañana vuelven a verse Pedro

Voz 1715 00:16 como es casi medio llena las negociaciones siguen vivas eso ya es noticia eso en sí mismo es un avance los contactos han llevado en un segundo nivel después de la reunión de ayer entre Theresa May Jamie Corbijn nos vamos hasta Londres Begoña Arce buenas tardes buenas tardes cuatro eh

Voz 0273 00:30 a y media de reunión y un comunicado del Gobierno en el que se habla de conversaciones técnicas productivas las dos partes indica son conscientes de la necesidad de progresar antes de la próxima cumbre del Consejo Europeo Gobierno y oposición esperan volver a reunirse mañana para trabajar de nuevo en la búsqueda de una vía para cumplir con el referéndum la impresión aquí es que será muy difícil que de estas reuniones vaya a salir un acuerdo para el Brexit y una anécdota simbólica de la crisis que vive el Parlamento británico incluido su vetusto edificio una sonora casi eh cascada de agua sea precipitado sobre la tribuna de prensa en la Cámara de los Comunes y ha obligado en pleno debate sobre los impuestos a clausurar los trabajos por el día a diputados y periodistas han dejado el lugar

Voz 1715 01:11 manos de los fontaneros gracias Begoña al Parlamento británico hace aguas en Washington la OTAN celebra sus setenta años de vida y lo hace con la vista puesta en la amenaza que supone en opinión de la Alianza Atlántica la deriva del Gobierno ruso corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 1 01:25 buenas tardes los veinte miembros de la OTAN están buscando alternativas para contrarrestar lo que describen como una creciente amenaza

Voz 1510 01:31 de Rusia que el secretario general de la Alianza resume en la violación del Tratado Clear IANS de misiles de rango medio por las agresiones de Moscú en el mar Negro Stoltenberg asegura que la Alianza Atlántica va a acordar nuevas medidas para apoyar a Georgia y Ucrania acciones que van a implicar el despliegue de más barcos la OTAN celebren

Voz 1 01:52 siento en su setenta aniversario en un intento demostrar unidad a pesar de la discordia creada por el presidente Donald Trump por criticar tanto al organismo como a socios como Alemania y Turquía

Voz 1715 02:02 el presidente de Estados Unidos ha vuelto a amenazar con el cierre de la frontera con México si ese país no hace más avances en la lucha contra la inmigración ha dicho decretará el cierre de la frontera o aplicará una tasa a los coches que la crucen además Donald Trump ha vuelto a anunciar un próximo acuerdo comercial con China será un buen

Voz 2 02:19 acuerdo va a ser un muy buen acuerdo hemos estado muchos años perdiendo cuatrocientos quinientos seiscientos millones de dólares al año va a ser bueno para los granjeros para la tecnología

Voz 1715 02:30 día para la inteligencia todo va a ir hacia arriba rápido nuestra economía va a avanzar la de China no será un buen acuerdo o no habrá acuerdo en Galicia el juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el acusado de matar a un Acker en el auto el juez da por hecho que hubo una agresión sexual Radio Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 0089 02:49 José Enrique a Win el chicle se enfrenta a los delitos de ases

Voz 1817 02:52 innato agresión sexual y detención ilegal en el auto de apertura de juicio oral el magistrado sostiene que el chicle abordó a Diana que es la madrugada del veintidós de agosto de dos mil dieciséis la introdujo por la fuerza en el maletero de su coche la maniató con bridas la amordazó tras deshacerse de su móvil la la nave abandonada en la parroquia de asados en Rianxo y allí la agredió sexo mente y la estranguló con una brida después la arrojó al pozo al que regresó veinte días después para comprobar el estado del cuerpo ilustrarlo con unos bloques de hormigón es el relato de los hechos que hoy hace público el juez del caso tras analizar toda la documentación ha rechazado los recursos presentados por el acusado decreta la apertura de juicio oral que se celebrará en Santiago de Compostela

íbamos con los deportes Toni López empieza a la última jornada de la Euroliga de baloncesto acababa de arrancar el primer cuarto del CSKA Baskonia los vascos dependen de sí mismos para estar en cuartos de final a las nueve menos cuarto el Real Madrid recibe al Zalgiris en el Madrid va a ser tercero pase lo que pase a la espera de conocer rival entre hoy y mañana y además termina la jornada treinta de Liga Santander con tres partidos a las siete y media menos de media hora Sevilla Alavés a las ocho y media al Leganés Valladolid ya las una y media Real Sociedad Real

Voz 4 04:19 a los profesores extranjeros no les gusta la universidad española según datos de la Agencia de Evaluación Aneca en dos mil diecisiete sólo veinte docentes de universidades de la Unión Europea se registraron para ejercer en España

Voz 5 04:32 creo que es alguien soy españolas está un poco con el bazo el dos por ciento es decir menos que esto es que países que también son del sur de Europa como Italia está en el tres por ciento y en Portugal esta tres y medio

Voz 4 04:44 el que habla es Francisco Michavila catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y actual consejero de Educación en la Representación Permanente de España ante la Unesco y el Consejo de Europa en los últimos años el sistema universitario español caracterizado por algo es por exportar talento buscando fuera las oportunidades que no sabrían aquí cuáles son los motivos

Voz 6 05:06 no porque no se dan unas condiciones favorables eh hay dificultades administrativas por otra parte esos salarios tampoco y luego la tercera cosa es que vale hay que hacer un esfuerzo que vengan éstos habría que plantearse el procedimiento pero una vez que vienen la cuestión es para qué los queremos

Voz 4 05:24 salgamos de dudas para que puede querer el sistema universitario español al profesorado foráneo Fran

Voz 0827 05:30 es con mucha vida pueblos que te para que yo escucho

Voz 6 05:32 todo el sistema universitario donde tengamos que mejorar seamos menos consistente de los porque siendo las líneas de investigación y en la producción científica que sirvan de personas que tren empuje que una tradición científica a su país que permite arrastrar hacia arriba nuestro sistema

Voz 4 05:50 el punto débil de las estructuras académicas españolas es la escasa internacionalización que incluye la movilidad de docentes y alumnos pero también incluye que las universidades tengan una oferta de estudios atractiva así como de alianzas para los proyectos de investigación Eugenio Hernández es profesor de análisis matemático lo de la Universidad Autónoma de Madrid que actualmente está realizando estancias de investigación en la Universidad de Cambridge

Voz 7 06:14 el sistema educativo español en cuanto a lo que aprenden los alumnos en su etapa de graduados es bastante bueno el problema que tenemos es que lo que sigue a esta enseñanza el doctorado y la investigación ya no está muy organizada

Voz 4 06:30 la presencia de profesores de diferentes nacionalidades es beneficiosa para todos introduce una pluralidad que al tiempo que enriquece la formación que reciben los alumnos aporta nuevas formas de enseñar Eugenio Hernández

Voz 7 06:43 tener en una universidad a los mejores profesores los mejores investigadores siempre ha sido un aliciente para que la docencia hacía mejor irse trae profesores que bueno es que son buenos investigadores yo creo que eso repercute también en las doce

Voz 2 06:58 en Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 0313 07:54 todas las siete y ocho minutos de la tarde a las seis y ocho en Canarias estamos en un tiempo de precampaña electoral hay varias convocatorias por delante en los próximos meses y este siempre es un tiempo oportuno para recordar a los políticos a los partidos que toman decisiones en definitiva que siguen existiendo algunas asignaturas pendientes asignaturas importantes por ejemplo la conciliación de la que se habla mucho pero se hace más bien poco Unicef España ha lanzado una nueva campaña para intentar contrarrestar esto para solicitar poseso a todos los partidos políticos algún compromiso real

Voz 0089 08:27 con este asunto por la conciliación real

Voz 0313 08:29 han publicado un vídeo muy interesante yo se lo recomiendo y que te además ya un montón de visualizaciones donde se invita a los niños a decir que les gustaría ser de mayores Noyce parece pues bueno aparecen cosas muy muy son muy previsibles dos periodistas calor de montaña quiero ser peluquera pero al coger el sobre les espera una sorpresa que les propone ser Papa Juanma y esto lo que gustar no les gusta mucho y esto es lo que hacen y lo que dicen

Voz 4 09:07 extingan

Voz 12 09:08 Mariño Vivienda lo sea mañana se mañana te prometo te prometo

Voz 13 09:19 a tal

Voz 2 09:24 triste

Voz 0313 09:26 hola buenas tardes hola Cristina responsable de incidencia política de de Unicef bueno felicidades por el vídeo eh oiga más todos toda la gente que aparece y son son fantásticos son adorables Serveis envió a los partidos ya directamente o no o esperáis que lo veían ellos por su

Voz 14 09:42 pues mira no falta la verdad que Nacho falta porque ya se han hecho eco a los nuevos al mundo responsables políticos en las redes en Twitter por ejemplo ya has es que Twitter va muy rápido y no hace falta enviarlo nada enseguida se dan cuenta de lo que se está hablando de un vídeo potente porque realmente son videojuegos en sirvió serio es un vídeo serio también emocional pero un vídeo con un contenido muy serio yo enseguida se han hecho eco o sea que no ha habido no ha hecho falta enviárselo personalmente

Voz 0313 10:10 es verdad Cristina que si uno mira revisa un poquito el tema hombre hay hay hay bastante legislado en el papel están reconocidos derechos como la reducción de jornada para el cuidado de hijos bajas por maternidad acaba de entrar en vigor el permiso por paternidad etcétera etcétera pero luego la práctica sigue habiendo una brecha ahí notable no

Voz 14 10:29 sí así es rozar la sí es cierto que ha habido avances igual hoy tenemos también que valorar pues la última medida como decías el permiso atacar mira su delante aprobada hay que valorarlo todo eso todo lo que se va haciendo bien pasos adelante hay que valorar pero es cierto que si nos comparamos con países europeos pues estamos a la cola no hay una nueva directiva al Consejo de Europa que marca unos requisitos que todos los países tienen que ir cumpliendo la la con el el gas un poco de esta directiva es que no dice exactamente lo define como cada Estado tiene que materializar estos estos mínimos entonces ahí hay diferentes modelos pero claro hay modelos muy bueno y que que bueno que destacan considerablemente sobre otros no como el modelo de Alemania o países como Suecia Dinamarca Islandia

Voz 0313 11:17 pero a esos países que no tengamos nosotros en en en el plano teórico quiero decir tienen una ley de horarios laborales lo que tienen

Voz 14 11:25 pues mira tienen para empezar eh conviven permisos parentales largo como de de año de duración

Voz 15 11:32 a poner así de paz por hablar un poco de una media no

Voz 14 11:35 cada país es verdad que tiene sus particularidades y con una parte muy importante de obligatoriedad para que tanto el padre como la madre que tengan que cubrir esas muy importante porque estas Fali política que es lo que están favoreciendo es que en los hogares tanto padre como madre tengan los mismos roles porque es otra si no tenemos permisos a todos ellos tanto para madre probará padre pues normalmente porque es así en general la acaba haciéndola Madre la que acaba acogiéndose a los permisos de maternidad con el fin también se puede encontrar unas condiciones el padre laborables no favorables a que también se lo sacó a los coja que se queda no entonces son condiciones que están favoreciendo esa igualdad de role no son permisos como digo pues relativamente largos con obligatoriedad para que ambos progenitores deban de coger no al no no transferible

Voz 1715 12:31 mira Cristina quédate con nosotros que vamos a conocer el testimonio de dos personas de dos de los adultos padres madres

Voz 0089 12:37 en este en este vídeo de Unicef Jessica Bach buenas tardes

Voz 0867 12:40 eh

Voz 0313 12:41 hola buenas tardes Juan Antonio López buenas tardes y se han monoparental sureñas Paula de ocho años hijo Antonia es padre de Mario que no quiere ser Papa sino más bien triatleta no creo Juan Antonio

Voz 1193 12:52 sí sí lo es en el vídeo que se da parte de lo que ven

Voz 0313 12:59 oye Juan Antonio en qué trabajas tú soy consultor una última horario tienes

Voz 1193 13:06 pues en principio de nueve a siete

Voz 0313 13:09 en principio en principio muy principio qué significa

Voz 1193 13:13 o sea que al final acabas un poco en el día a día a día indias que me pongo la jornada

Voz 0313 13:23 y puso un poquito más y ya tú en qué trabajas

Voz 15 13:27 extras un poco de todo yo de Auxiliar de clínica pero pero lo que digo algo de todo trabajo de camarera trabajo buscando defectos para poder compatibilizar como Confer Ariz

Voz 0313 13:38 que iba a preguntarte cuál es tu horario de trabajo pero que variar que me llame

Voz 15 13:46 cómo te apaños éxito pues siempre un poco la familia no pudiendo como digo no puedo en el el trabajo que quiera por eso mismo porque no puedo tener un trabajo fijo entrar en la mañana y salir en la noche dicho con ella sola pues sería imposible entonces me toca pues un poco varía

Voz 0313 14:10 oye cuando cuando ves cuando escuchas a tu hija decir bueno si le gustaría ser como su madre pero no les gusta su trabajo como fue cómo se te queda el cuerpo Co

Voz 15 14:20 es el momento vamos que se refleja tal cual en el vídeo un escalofrío en el cuerpo pues no es algo es como excepción te produce decepción no se pensar que lo estás haciendo todo por ella y al final Arellano quién es

Voz 0313 14:37 ya te puedo preguntar una cosa Jessica Juan Antonio luego también eh lo voy a preguntar lo mismo tú con este asunto de la conciliación de de ser consciente que no puedes atender todo lo que querrías que no llegas que te faltan horas tal tú te has sentido alguna vez culpable

Voz 15 14:52 sí yo por mi parte sí sí porque es mejor digo haber sido yo lo que lo está haciendo mal a lo mejor hay personas que se puede arreglar de otra manera y poder estar al tiempo que necesitas con nuestros hijos con ellas entonces si lleva momentos en los que sí

Voz 0313 15:14 Juan Antonio

Voz 1193 15:18 digo la verdad no era muy consciente hasta hasta ver el vídeo

Voz 15 15:22 sabes

Voz 1193 15:24 intento hacer todo pensando en qué es lo mejor para ellos en donde toda la familia pero realmente no les preguntas a ellos que es lo que opinan las para ellos es cuando de repente tu haces lo piensan que lo que es lo mejor para la familia te das cuenta que cuando le preguntas a ellos te dicen esto no es lo que quiero la Liga

Voz 1826 15:46 el vídeo qué es eso de si Juan Antonio lo hicimos daño de realidad es un mazazo no sé qué es lo que te impactó a ti más de lo que dice o tu hijo o a alguno de los que actúa también haciendo de papá o de mamá porque después también a cámara hay algún niño algún adolescente que dice es que me da mucha pena no poder tener más tiempo para compartir con mi madre como mi padre

Voz 1193 16:06 sí para mí eso es muy duro o uso do también otro otorgan y me pareció lo significativo es que

Voz 14 16:12 dicen que cuando estoy extremadamente no

Voz 1193 16:15 con ellos pero no tienes tiempo de calidad casi con el móvil con el portátil es la visión que tienen del tiempo que pasa con ellos no sólo es que pasa es poco tiempo sino que el tiempo que está plenamente muy

Voz 0313 16:31 estaba pensando Cristina escuchando a Juan Antonio Jessica estaba pensando que estés un vídeo con un mensaje muy directo muy caro muy contundente a los partidos políticos pero también y sobre todo un toque de atención en fin a las familias a los padres a las madres ya ese ámbito particular que todos tenemos donde seguramente podemos hacer algo a lo mejor uno de nosotros o una o unos cuantos no podemos forzar un cambio de leyes pero sí un cambio en nuestro día a día no yo creo que también es un mérito de verdad

Voz 1826 17:00 además contra la ley hay que luchar contra contra algo que sí que tenemos muy muy interiorizado que es la tradición cultural es cuando le preguntaba qué diferencias hay en Finlandia en otros países en Italia incluso pues hay algo que tiene que ver con nuestra tradición cultural del reparto del tiempo no presentó mismo este que tenemos también en la oficina que eso a veces depende de nosotros un poquito ese toque de atención es es voluntario Cristina

Voz 14 17:23 sí totalmente totalmente otra para nosotros es muy importante el verla conciliación como una cuestión de todos y ha sido fundamental e colocar a la infancia al este de las eh porque cuando hablamos de conciliación no aparecía el punto de vista de los niños no ahora lo decía nuestros papás no que sean han sorprendido a mí como madre pues se pasa lo mismo no les es cuando te cuenta no es una pregunta que está su punto de vista a veces se queda de piedra no ostras pues no lo había pensado así pues fíjate que qué increíble nosotros para nosotros como hice un derecho de los niños no

Voz 15 17:56 ha recogido en la convención recoge

Voz 14 17:58 derechos de los niños bueno pues el hablar de la conciliación desde su punto de vista era algo fundamental el ver que salgo no sólo de los Estados no sólo los gobiernos no sólo que las empresas no son los padres y madres excepto dos que realmente de todos es ser conscientes cada uno de nosotros de que los niños necesitan un tiempo de de calidad

Voz 0313 18:20 el señor padre y con su familia

Voz 14 18:22 que los niños son presente y son y que si no entendemos este país nuestro con pocos niños porque por desgracia tenemos pocos niños como el capital humano Presente y futuro de nuestra sociedad de verdad no entendemos que tiene que haber un compromiso por tener un PAI por ser un país responsable con la infancia realmente responsable con los niños y las niñas pues mal vamos a ser un país que siempre vamos a estar a la cola el donde Rankin

Voz 0313 18:49 su señora Cristina Junquera felicidades por este vídeo ya esta campaña de Unicef de verdad

Voz 14 18:53 muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos también a difundirla y animamos a todo el mundo a que firmen la petición a que vean el vídeo porque creemos que la voz que tiene que hacer muy muy alta y bueno el y la petición enorme no de todos para que realmente consigamos

Voz 0313 19:08 con tan básicas Juan Antonio abrazos a los dos y ánimo

Voz 17 20:46 la Ventana de Madrid

Voz 0867 20:49 Javier Casal La policía detiene a un menor de dieciséis años por acoso escolar el chico estudian el Instituto Ciudad de Jaén donde también estudia fue acosado otro chaval que el pasado domingo se quitó la vida

Voz 0827 21:02 la policía es muy crudo

Voz 0867 21:03 Centelles muy cauta porque es estudian pruebas ahora mismo que reina Fiona en este caso reaccionaría en este caso con este suicidio con la decisión del menor Alfonso Ojea en concretos estudia una nota que ha aparecido en el móvil del chico no buenas tardes

Voz 0089 21:16 tal buenas tardes Javier así es una nota en la que reconoce que estaba siendo acosado pero no ofrece ninguna identidad por eso los agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Madrid interrogaron a los compañeros de clase del chico fallecido todos han señalado a un alumno un alumno conflictivo que fue expulsado incluso una semana por lemas de disciplina hay que ahora está bajo custodia policial por orden de la Fiscalía de Menores de cualquier modo esa nota a modo de carta de despedida porque el móvil tiene todos sus archivos borrados en esa nota decimos señala también su disgusto por haber tenido que regresar a Madrid desde Galicia ante la separación de sus padres ese regreso le obligó también parece ser a tener que acabar con su noviazgo en la Comunidad gallega el asunto sigue en manos de la Fiscalía de Menores que tiene varias explicaciones sobre este suicidio aunque no descarga toda la responsabilidad en un caso puro de acosos

Voz 0867 22:11 es el mismo instituto en el que en el año dos mil quince se quitó la vida otra menor el centro naturalmente no quiere hablar y es comprensible que impere la calma una vez el tema lo que ha adelantado este mediodía la Cadena SER haya saltado ya al resto de medios Miguel Del Nogal psicólogo de la Asociación Española de prevención del acoso escolar qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes no le pregunto por el caso concreto de hoy porque tenemos los datos justos pero sí por estas situaciones no las que llega un chico una chica que que deciden quitarse la vida la la policía cree que en este caso podría haber otros motivos personales es normal que los chicos y chicas que que llegaron a una situación límite lo hagan no sólo por el acoso que pueden sumar

Voz 0827 22:49 en las aulas que haya una mezcla de todo

Voz 6 22:52 eh a ver puede ser por varias razones lo que a mí me preocupa verdaderamente es que el tema del acoso que es un tema tan importante son más que el acoso la convivencia en las aulas no vuelva a salir a la palestra hasta que desgraciadamente ocurre en casos de este tipo que es si hacemos el parangón con el tema de la violencia género pues eh qué cosas han fallado no

Voz 0867 23:14 mí destacaba yo antes que han coincidido dos suicidios en el mismo instituto de Usera Se podría decir que hay centros por el trabajo que ustedes realizan eh que relajan los controles lo que son digamos no son más permisivos como el acoso escolar Ercilla mente como usted señala hay fallos sino estamos incidiendo en ellos

Voz 6 23:34 en las políticas educativas y de intervención es cierto que se aplican de una manera o más incisiva más laxa en otros en unos centros educativos que en otros lo que sí es cierto después de nuestra presencia de quince años y de haber trabajado con con cientos de color Dios es que en unos centros educativos la incidencia es mayor y en otros es menor e hice dan a mí muchas variables que pueden explicar esto pero desde luego una de las claves es el la la amortiguación las ganas para poner en marcha iniciativas no no simplemente poner en marcha lo que cubre el expediente es decir la las medidas disciplinarias son necesarias si el problema es que no son suficientes no cuando escuchaba la entradilla hablábamos de de el alumno cuál había sido sancionado durante una semana yo hacía es necesario sí pero evidentemente sino se pone en marcha educativas pues es que el el agresor que no deja de ser también una víctima pues es que no acabaremos con el problema

Voz 0867 24:38 hay un problema evidente de voluntad y luego hay un problema de medios es decir porque sabemos que se han puesto en marcha muchos protocolos que hay una cierta repercusión mediática al menos cuando se producen casos de este tipo pero lo que le pregunto hay medios ahora mismo suficientes para combatir este acoso escolar

Voz 15 24:53 te existen programas

Voz 6 24:55 existen líneas de intervención la cuestión es que falla por un lado que muchas veces esos protocolos en demasiado generales nos aterrizan y tiene que ser la voluntad y la buena predisposición de algunos docentes a que haga que es aterricen no ese es el verdadero problema es decir de de la Asociación nosotros evidentemente tendremos

Voz 15 25:15 puentes con los

Voz 6 25:18 sin planes públicos lo que entendemos esa a aterrizar ese plan que ha puesto sobre el papel está muy bien y todas las medidas atacan a cada uno de los actores pero que hay que aterrizar las porque nunca terminaron de aterrizar

Voz 0867 25:32 el papel de los padres empiezo con los padres de un niño acosado supongo que que el niño tendrá un miedo atroz a contarlo en casa y bueno y que sus padres vayan al colegio le digan a los responsables al director o la directora oiga qué está pasando esto que niño destapan temiendo también no las consecuencias de de contarlo las consecuencias futuras sí

Voz 6 25:51 que cuando leía yo la noticia en el país y lo que más me llamó la atención era un punto que yo pensé que habíamos avanzado pero que todavía está ahí son dos cosas no poblado el miedo y la culpa de la víctima ahí de la familia que tratan de silenciarlo precisamente por esa vergüenza pero sobretodo otra cosa no y es que desgraciadamente muchas veces eh se minimiza esto porque no deja de ser una patata caliente que muchas veces trata de ocultarse pues como como las pelusa debajo de la alfombra

Voz 0867 26:21 papel de los padres de un hijo acosador no el shock que supone para ellos enterarse de que su hijo tiene un comportamiento que que a buen seguro ellos se bueno ni máquina

Voz 6 26:32 si el el verdadero problema de los padres y yo lo pensaba no injusto cuando antes en La Ventana es S A habría el tema de del tema de la muerte digna no iba hablábamos de el caso de Sampedro decía sólo hay una cosa peor la película sólo hay una cosa peor que un hijo fallezca ahí es que que quiera morirse no realmente yo poniéndome sin papeles en los padres decía que sufrimiento no ya hacer en estos casos pues evidentemente escucha nuestro hijo y sobre todo tratar de romper esa brecha que mis compañeros y yo siempre decimos que se ha ido rompiendo con el paso de los tiempos entre los profesores los docentes y los padres que parece que son el enemigo es realmente al contrario todos reman en el mismo barco

Voz 0867 27:20 Miguel del Nogal psicólogo de la Agencia Española de prevención del acoso escolar le agradezco mucho que haya respondido a nuestras preguntas esta tarde buenas tardes muchas gracias la tarde y veintisiete minutos la otra noticia del día la detención en efecto de un hombre que ha ayudado a su mujer a morir ella sufría una enfermedad terminal e irreversible sufría esclerosis múltiple y él él le administró una sí estancia para provocar su muerte ya había contado su caso en diferentes medios de comunicación José Carrasco lo contó por ejemplo en Radio Nacional de España

Voz 1 27:51 pensó en el en el suicidio en algún momento lo que pasa es que yo aborte

Voz 0867 28:03 este suicidio que es escuchas a su marido ahora detenido un tema que reabre el debate sobre la eutanasia en plena campaña electoral este caso del debate político vamos a hablar a partir de las nueve en Hora Veinticinco con Ángels Barceló tirón de orejas del Defensor del Pueblo por la situación que se vive en el aeropuerto de Barajas en las salas de no admitidos en las salas de solicitantes de asilo donde personas que no pueden entrar en España o que están a la espera de un trámite administrativo viven en condiciones infrahumanas comida poco saludable sin agua caliente en el caso de las mujeres con situaciones que son de todo menos dignas Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 28:39 qué tal buenas tardes Javier si abiertamente el Defensor del Pueblo dice que esas instalaciones no están cumpliendo los estándares mínimos exigibles por ley otro extremo muy grave dicen es que la Dirección General de la Policía no está llevando a cabo un control actualizado del número de menores que llegan a esas dependencias el Defensor del Pueblo Javier también alerta que en esa sala de solicitantes de asilo de Barajas por ejemplo las habitaciones no están separadas por sexo no hay agua caliente en el aseo de mujeres las sábanas están rotas y ni siquiera les dan una toalla por persona bueno estas personas además Javier durante días y días no tienen contacto directo con la luz natural unas dependencias muy deterioradas que tampoco tienen un servicio sanitario propio de hecho ni siquiera existe un servicio para dispensar medicamentos a las personas que están allí encerradas la situación de abandono es tal que la zona de juegos para niños está siendo Javier utilizada

Voz 0089 29:38 como

Voz 0861 29:38 como almacén por si fuera poco en inspección por sorpresa que los técnicos del Defensor del Pueblo realizaron en marzo también han detectado que en otra sala admitidos de Barajas había posibles víctimas de trata de seres encerradas en esas dependen

Voz 0867 29:55 más celo Belgrano coordinador de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 15 30:00 a ver lo que cuenta

Voz 0867 30:02 hay muchas denuncias de ONG y otros colectivos que defienden los derechos humanos denuncias que hemos escuchado durante años que esto es España siglo XXI de quién depende que esas condiciones allí en estas salas sean óptimas no del estado del aeropuerto no está poniendo los medios necesarios

Voz 15 30:17 en realidad lo que estamos hablando siempre con el mismo admitidos a la espera de centro de retención son centros de hecho humano

Voz 0867 30:28 es que

Voz 15 30:31 yo siempre hablo de la hipocresía institucional en el momento en el cual están detenidos bajo la custodia del Cuerpo Nacional de Policía sino hay que Muti usar eufemismos es decir evidentemente tienen que estar custodiados y con toda la gente que solicitantes de protección internacional Jenson no pueden estar en esa situación evidentemente también al dar la custodia la Cuerpo Nacional de Policía tampoco en las funciones de policía tiene que hacer la Guardia de salas

Voz 0867 31:05 ahí tienen todos los problemas que tenemos esto creo que estamos relatando hoy evidentemente que que recuperamos con con la denuncia al Defensor del Pueblo en realidad está pasando mínimo desde el año dos mil diez

Voz 15 31:16 un mínimo desde el año dos mil uno Desde

Voz 0867 31:19 Emilio uno pero los centro de retención

Voz 15 31:22 el aeropuerto

Voz 0867 31:23 ya hace unos meses recuerdo con los diputados de Podemos intentaron entrar en estas salas recuerdo que no pudieron hacerlo yo tengo la sensación de que existe cierta opacidad no fue no hace falta de transparencia que que ha tenido que entrar finalmente el Defensor del Pueblo para que se denuncie lo que ya sospechábamos que pasa

Voz 15 31:43 es que jugamos con esa ficciones de que no estamos en territorio nacional porque no se ha franqueado la frontera es cierto la frontera está quite con el control de fronteras pero están perfectamente en un sitio del aeropuerto de Barajas físicamente bajo la jurisdicción española

Voz 0867 31:59 no qué tiempo medio Marcelo puede estar una persona en una de estas salas por ejemplo en la sala de no admitidos

Voz 15 32:06 pues tranquilamente puede estar hasta siete días más de tres días hay que pedir autorización a un juez de instrucción para que el estancia cuando se vuelve el vuelo pasado tres días que puede hacer que no haya una frecuencia diaria en algunos destinos de frecuencias hasta siete días por lo tanto mientras se le niega la entrada hasta que el vuelo de regreso son siete días si se pida autorización al cuello pero sin abogados sin garantías legales higiene estando en esa situación

Voz 0867 32:36 pero si te dieras a ellas es mucho en esta situación y en estas condiciones infrahumanas

Voz 15 32:43 en opinión internacional pueden a estar hasta siete ocho días tranquilamente

Voz 0867 32:47 que tenemos constancia de si reciben uno asistencia sanitaria en caso de ser necesario

Voz 15 32:52 tiene que ser pero lo tienen que trasladarlo a la al al ambulatorio para dónde anda expresión que echarla al puesto de sanitarios pero puerta

Voz 0867 33:03 y una cuestión más los menores que pasa con el registro de los menores que entran allí creo que no se sabe ni cuántos llegan y nadie les controla de hecho hay denuncias sobre la falta de actualización de estos registros de menores

Voz 15 33:15 pues los menores normalmente que están ahí normalmente noventa acompañado siempre por un mayor es difícil menor no acompañado que estén en esa situación

Voz 0867 33:25 bueno pues Marcelo Belgrano coordinador de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid muchas gracias por estar esta tarde en La Ventana de Madrid un abrazo

Voz 15 33:33 muchísimas gracias a ustedes buenas tardes

Voz 0867 35:41 siete de la tarde treinta y cinco minutos vamos a completar la crónica del día en Madrid Juan Carlos Bermejo el rival de Ignacio Aguado en las primarias de Ciudadanos ha presentado una denuncia contra Aguado por hacer trampa la denuncia que ha presentado los juzgados Bermejo le pide al juez que suspenda la candidatura de Aguado y que repita en las primarias de ciudadanos denunciante que recordemos perdió por más de mil votos de diferencia alega que Ignacio Aguado contó con las herramientas del aparato para hacer campaña a diferencia de él hizo segundo vulneró la jornada de reflexión que marcan las propias normas internas de la formación naranja

Voz 23 36:14 Ignacio Aguado se saltó claramente en la jornada de reflexión porque apareció durante la tarde del día veintiocho de febrero y la mañana del día uno pues en diferentes medios de comunicación haciendo claramente mensajes electorales no cuando el cuando el partido había dejado claro que la campaña electoral interna terminaba el veintiocho de febrero

Voz 0867 36:38 lo ha avanzado la SER Arco Polly denuncia ante la Comunidad de Madrid una web que aloja textos y audios homófobos dentro de una terapia dedicada a curar supuestamente la homosexualidad una web que se utiliza dentro de los cursos del Arzobispado de Alcalá y en la que se pueden leer y escuchar comentarios durísimos contra los gays con las lesbianas Laura Gutiérrez

Voz 0089 36:56 las mujeres lesbianas pueden llegar a liberarse de ese comportamiento adictivo destructivo vivir un celibato cargado de sentido así arranca el Manuel de bienvenida de la web es posible la esperanza punto com una terapia una sido terapia gratuita con cientos de recursos on entre el material que utilizan hay numerosos audios donde se habla de sacar la masculinidad del armario donde alertan

Voz 1 37:17 puso sobre la destrucción de la humanidad hombres

Voz 24 37:21 para eh decir no quiere entrar nada con las mujeres pero yo a ser padres plante de pero el tratamiento hormonal implantar un óvulo fecundado

Voz 13 37:33 no

Voz 0089 37:35 el digo la supuesta terapia exige una dedicación de cuarenta y cinco minutos al día durante tres años el psiquiatra Aquilino Polaino colabora con ellos sesiones donde entre otras cosas vincula la homosexualidad con la masturbación

Voz 25 37:48 sí sí lo sé yo abro alguno que les pique flotando ley tocando mereció algún día su cabeza volverá sobre el experimento irá cuando se sentir placer masturbaba no será que yo ya mucho otro puente

Voz 0089 38:10 Arco Polly bajista en las próximas horas una denuncia ante la Comunidad de Madrid contra esta web después de que varias víctimas les hayan alertado sobre estas sesiones al menos una persona sigue en tratamiento psicológico traspasar por esta supuesta terapia

Voz 26 38:26 sí

Voz 0867 38:28 a Netflix se instala en Madrid hoy su buceo Reed Hastings ha cortado la cinta inaugural de la casa Netflix en Tres Cantos un centro de producción para rodar series para España y Europa lo van a hacer en sus tres platos de mil doscientos metros cuadrados

Voz 0827 38:42 los nuevos que se están construyendo ya

Voz 0867 38:44 Blanes Netrebko ha inaugurado oficialmente jazz

Voz 1463 38:47 sucede en Tres Cantos en Madrid su primer centro de producción en Europa unas instalaciones de veintidós mil metros cuadrados que tiene en alquiler al grupo de comunicación Sequoia en una presentación con actores como Álvaro morte de la casa de papel y miembros de la industria audiovisual el CEO de la plataforma Red Hastings presumía de haber creado trece mil empleos durante estos últimos años decía que tratarán de llegar a los veinte mil

Voz 27 39:08 sobre Chávez ha yo no sé si es amorfo echaba

Voz 1463 39:15 contratos a los que se incluyen hostelería transportes de también técnicos y empleos artísticos en Madrid y también en el resto del país lo más interesante para la capital es que aquí vendrán rodajes de toda Europa ya están en uso tres estudios de grabación ya a finales de este año se espera poder sumar otros dos además de alfombra roja así presten los europeos como los que hemos vivido en las últimas semanas con Kevin Costner

Voz 1 39:35 a nacer

Voz 0867 39:38 mañana jueves día de lluvia menos espera dice el pronóstico un fin de semana de sofá mantita series nos marchamos mañana regresamos como siempre desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER

Voz 0313 41:16 hablábamos Isaías pues vamos

Voz 0827 41:19 delante de una persona que hacía mucho que no es así Él sí

Voz 0322 41:22 pues sí señor

Voz 2 41:25 a hombre que le ha costado más tomar

Voz 0827 41:27 las tapas esa Sevilla que lo que le costó llegar a la presidencia de Estados Unidos Barack Obama que ha visitado España ya anoche en Sevilla fue de tapas al restaurante del chef ALE Alcántara suponemos que él estará alucinado Barack buen esta mañana estaba flipando

Voz 34 41:42 yo conozco al señor Costa el exembajador que es cliente de nuestro restaurante Madrid y me dijo que iba a pasar por Sevilla es miércoles y le dije que me iba resulta muy complicado el me insistió mucho en que tenía que estar que tenía que estar

Voz 35 41:54 no sabía yo muy bien porque hasta que

Voz 34 41:56 Vimos que Obama le acompañaba entonces idear hindú Brown poquito pero sin querer nos creyendo que iba a venir a ocho y media de Raúl me dijo que yo Alec que esto parece que sí que viene cuando llegué ya estaba allí intentado cenando

Voz 36 42:11 no tomo cociente de lo que ha pasado muy bien

Voz 34 42:14 yo soy muy orgulloso de lo que hemos hecho pero claro todavía no no lo ponemos al francés llevo casado

Voz 0827 42:21 has dado vamos a tener que poner una plaquita para recordarlo aquí estuvo comió Obama ido Obama ustedes disculpen a Jesús Gil no hay color

Voz 0322 42:29 todo el tiempo nos hacemos pie

Voz 3 42:32 empieza Sapa

Voz 0322 42:35 que resulta que la plataforma AHT veo está preparando una serie una serie documental sobre este personaje que fue presidente del Atlético de Madrid alcalde de Marbella tuvo unas pocas de condenas judiciales por diversos delitos malversación prevaricación oye pero las cosas como son la SER

Voz 0827 42:53 de HBOS titula el pionero pues entonces es por qué

Voz 0322 42:55 nuevo follón Marbella por qué mientras los demás se dedican a tapar ahí a destapar alfombras y a ver

Voz 27 43:01 que está quitado chillón no te pongo el sillón ya vender filosofía barata y yo me dedico a trabajar creo riqueza y hasta el último jardinero de ayer tiene un coche

Voz 0313 43:11 sus Gil fue un adelantado a su tiempo creó la doctrina de sin complejos

Voz 0827 43:15 de ahí viene el título de la serie que no sabemos cuándo severa todavía el pionero pero sí que sabemos que la dirige Enric Bach que ha estado esta tarde en La Ventana y nos ha contado que la serie se le ocurrió hace cuatro años

Voz 37 43:28 yo desde mi adolescencia había sentido una fascinación por Jesús Gil yo lo veía en la tele cuando tenía doce trece años no o personaje que yo no acababa de entender pero que me fascinaba no me caía muy bien me hacía reír y al mismo tiempo que ya que era polémico pero no sabía porque hace cuatro años y una entrevista que había hecho Jesús Quintero a Jesús Gil en el año dos mil doce corta y vi que tenía unas ganancias brutales con la actualidad con el mundo en que vivimos presente entonces se cómo es que nadie ha hecho nunca una película un documental sobre la vida de Jesús Gil pues porque no yo no

Voz 0827 43:58 y ha sido él el que la hecho eran otros tiempos aunque la verdad es que uno echa la vista atrás ya al presente y algunas cosas no han cambiado mucho

Voz 38 44:09 bueno estén

Voz 0827 44:13 esta semana El País Semanal publica un reportaje sobre los nuevos capos de la droga de Galicia que cuenta cómo mientras las lanchas de hachís siguen cruzando el estrecho en el norte otras planeadoras cargadas de cocaína siguen descargando donde descargaban hace décadas en Galicia Tomás bar bulo es el autor

Voz 37 44:31 el negocio está centrado sobre todos los responsables del negocio en una comarca que es una de las más bonitas de Galicia decíamos al mes está entre la ría de Arousa Pontevedra son unos ciento doce mil habitantes y allí viven la mayoría de los sospechosos habituales el negocio vivía Sito Miñanco tenía su su mansión de Los Charlines también tienen la niña también tienen ayer está está todo concentrado

Voz 0827 45:00 el negocio sigue porque es un negocio boyante

Voz 37 45:03 en la selva colombiana el kilo de cocaína sobre cuesta dos mil doscientos euros en las playas de Galicia veintinueve mil y al menudeo en las calles de cualquier ciudad europea el precio sube a sesenta mil ya que es es es tremendo

Voz 1 45:20 así que actúan muchos es como una especie de

Voz 0827 45:22 la empresa que actúa en todo el mundo en donde por cierto beneficios y riesgos no están bien repartidos

Voz 37 45:27 en una operación de pongamos quinientos kilos de droga que el que lo organiza hay que se va a llevar la parte león el el todo el beneficio prácticamente los jugadores los que están descargando a pie de playa los fardos de droga se van a llevar sólo unos pocos miles de euros y corren el riesgo de que les caigan diez años y al otro por llevarse el beneficio de los quinientos kilos le caen entre diez y doce años es prácticamente a la misma pena para dos cosas muy muy diferentes no se juegan se juegan su futuro por muy poco

Voz 0827 46:00 lo el reparto desigual que no ha cambiado y hay otras muchas cosas que no han cambiado en este país yo no he sabido que un hombre Ángel Hernández ha sido detenido tras ayudar a morir a su mujer María José Carrasco enferma en fase terminal de una esclerosis múltiple diagnosticada hace más de treinta años la detención desde luego es conforme al Código Penal pero hombre leyendo la historia de María José lo que ella incluso dijo a los medios de comunicación la actitud de Ángel se nos hace difícil ver en esta persona aún homicida así que quizás es lo que hemos planteado en la polémica tendríamos que plantearnos ya de una vez si el verdadero delito es no despenalizar definitivamente con garantías con controles la eutanasia se lo hemos preguntado a Javier Velasco presidente de la asociación el derecho a morir dignamente

Voz 41 46:48 de momento indignar no no sabemos cuántos casos más tendremos que soportar tendrán que soportar la muerte de Sampedro la celebramos el doce de enero pasado con su familia Yi después de veintiún años de su fallecimiento todavía de tendría que pedir disculpas a Ramón porque puede ser veintiún años pese a los esfuerzos que hemos hecho la situación es la misma nuestro país mucha muerte clandestina Nos parece indignante es que nos parece un imperativo moral el acabar ya con esta situación o cuántos casos más de sufrimiento tenemos

Voz 37 47:26 que aguantar

Voz 41 47:28 para cambiar la situación me lo han pedido

Voz 0827 47:31 en los últimos meses enfermos terminales que no querían seguir viviendo lo han pedido también sus familias también es una demanda ciudadana una demanda social sin respuesta política

Voz 41 47:41 está claro que hay una demanda social mayoritaria como habéis comentado sin embargo a esta demanda social tan mayoritaria la respuesta política ha sido prácticamente nula a día de hoy no sé si es que los políticos no están a la altura pero también es verdad que tenemos los políticos que escogemos

Voz 0827 48:02 es un asunto que nos indignó nos indigna y esperemos que no nos indigna por mucho tiempo relajemos

Voz 43 48:16 porque esta tarde ha pasado por la ventana

Voz 0827 48:18 la Nicolás Coronado es actor pero además ahora es director de un documental titulado cómoda que mira esta sociedad en la que vivimos cansada en la que un setenta por ciento de los ciudadanos se declaran nos declaramos sentirnos cansados con frecuencia con falta de vitalidad física y mental con estrés hace unos días además leíamos que la generación más joven la generación Z los nacidos a partir de mil novecientos noventa y siete son más ansiosos depresivos que generaciones como la nuestra por ejemplo es decía Nicolás que a veces nos expresamos

Voz 1 48:50 por cosas absurdas es que la gente se pone unos objetivos muy pobres en la vida medimos nuestro

Voz 1231 48:57 éxito o fracaso con cosas tan absurdas como los like son los comentarios que ponen en vez de nosotros tener unas metas que vas poniendo tu voluntad a trabajar cada día ibas acercando te por eso pues te valorase dices ole ole yo Él es joven y por supuesto

Voz 0827 49:12 toque a la atención y la ansiedad lo que pasa es que nos ha dicho que él es un suerte pudo

Voz 1231 49:19 mira yo he tenido mucha suerte porque desde los cuatro hasta los diez años estado viviendo en un pueblo de veintisiete habitantes en Segovia uno se acostumbra a lo bueno y lo sabe identificar entonces pues yo sí claro que me venido luego a la ciudad no luchando con las luchas que tenemos todos los que vivimos aquí cada día de hecho cuando bueno a todos nos toca momentos difíciles en la vida o momento los que tenemos que manejar emociones un poquito más pesadas yo pues el irme a la montaña la verdad es que es lo que más me ayuda a aflojar tiene muy buena pinta este documental

Voz 0827 49:50 ya que estamos aquí nos quedamos en lo audiovisual

Voz 1231 49:53 eh

Voz 26 49:56 no

Voz 0827 49:58 porque y Netflix ha inaugurado su primera sede de producción europea aquí en España en Madrid en Tres Cantos una nueva etapa de esta plataforma en nuestro país Paco Ramos es director de contenidos originales y María Ferreras era vicepresidente de Desarrollo de Negocio Nos han hablado de lo que califican como un gran proyecto creativo pero también empresarial

Voz 44 50:18 significa una oportunidad enorme para poder llevar historias únicas especiales contadas por españoles para España y para todo el mundo y contar quiénes somos de dónde venimos tenemos casi ciento cuarenta millones de miembros pero sabemos es que hay casi quinientos millones de hispanoparlantes incluidos sesenta y cinco millones en Estados Unidos

Voz 1 50:38 en dos mil dieciocho al final hemos empleado trece mil personas entre artistas equipos extra y este año esperamos llegar a los veinticinco mil

Voz 0827 50:48 íbamos con alguna cosa rarísima que ha pasado en el día

Voz 43 50:50 que hoy es verdad que el líder del Partido Popular Pablo Casado tiene un nuevo máster

Voz 0827 50:58 visita a las instalaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias en La Laguna pues ha habido un grupo de jóvenes investigadores que ha querido hacerle entrega de un título de máster en cosmología astrofísica y astrología Éste es el

Voz 45 51:09 momento queríamos hacerle un título honorífico de máster pero que él tiene tiempo cincuenta días yo creo que esta vez