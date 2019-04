La Ventana (05/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:07 volvemos a Vallecas en Madrid donde los técnicos siguen evaluando los efectos de la explosión registrada esta mañana en un piso de ese barrio a los dieciséis heridos leves conocidos hay que sumar las más de setenta familias que van a necesitar ser desalojadas en la zona sigue Alfonso Ojea adelante

Voz 1 00:26 atención Alfonso bueno pues no podemos

Voz 1667 00:29 pero ahora mismo la información de nuestro compañero si nos podemos ir hasta la DGT porque la nieve está provocando problemas en las carreteras en el inicio de este primer fin de semana de abril problemas incluso en algunas de las principales vías de la península información de Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 00:44 buenas tardes a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la A uno a la altura de Somosierra que provoca

Voz 0313 00:49 corte de la vía sentido Burgos desde el quién

Voz 1915 00:52 lo metro ochenta y tres Además restricciones en la M seiscientos uno está prohibido el paso de camiones y articulados en ese punto en Navacerrada además hay esto ahorra ahí está ahora mucha precaución porque también está nevando en la Nacional VI desde Guadarrama hasta El Espinar en la provincia de Segovia en la AP seis también en Guadarrama

Voz 1667 01:11 ahora sí podemos volver a Vallecas donde como les decíamos que se siguen evaluando los efectos de la explosión registrada en un piso del barrio hay dieciséis heridos leves y además más de setenta familias desalojadas Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 01:26 buenas tardes Pablo dieciséis heridos leves todos sus traslados eso sí de ellos al Hospital para un diagnóstico más profundos F es el resultado de la explosión que se registraba sobre la aún inmediatez

Voz 1628 01:36 mire aquí en el madrileño barrio de Palomeras

Voz 0089 01:38 en pleno distrito de Vallecas el gas es la hipótesis más probable de esa explosión como ha señalado el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid Javier Barbero

Voz 2 01:49 lo más probable es que es debida a un escape de gas avión un un olor importan

Voz 1781 01:54 insinúa gas cuando han subido en cualquiera

Voz 2 01:56 los casos la Policía científica subirá dentro de poco para hacer las averías o acciones oportunas como se hace siempre por protocolo

Voz 0089 02:04 los servicios municipales trabajan para dar cobijo a las setenta y ocho familias que han sido desalojadas a causa de esta explosión son numerosos los inmuebles que han sido evacuados

Voz 1667 02:15 los sindicatos cuestionan la eficacia del plan contra el paro que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros aspira beneficiar a más de medio millón de personas en tres años pero UGT y Comisiones Obreras creen que faltan recursos para conseguirlo escuchamos a Carmen Barrera de UGT y la respuesta de la ministra Magdalena Valerio

Voz 3 02:32 el PP Malone en la aprobación hoy por el Gobierno del plan que considera bien orientado aunque falto de planteamiento operativo ir de concreción suficientes aún con lo han considerado un brindis al sol bueno

Voz 4 02:43 bien pues lo peor son los lunes al sol cuál es la gran suerte de que como en el Ministerio de Trabajo migraciones y Seguridad Social practicamos el tripartito cómo van a poder participar también en la evaluación en el rediseño Ziggy ese requiere

Voz 1712 03:06 lo acaban de escuchar un accidente múltiple la uno en el kilómetro noventa y cinco en Somosierra sentido salida con diez vehículos implicados está causando retenciones de hasta diez kilómetros en el lugar están trabajando ya efectivos del Samur y de la Guardia Civil la carretera está cortada entre el kilómetro noventa y noventa y cinco y se está desviando a los vehículos DGT Nerea Fernández

Voz 1915 03:25 buenas tardes a esta hora como dices estamos muy pendientes de ese accidente en la A uno a la altura de Somosierra que provoca el corte de la vía sentido Burgos concretamente desde el kilómetro ochenta y tres Además restricciones en la M seiscientos uno en Navacerrada en ese punto está prohibido el paso de camiones y articulados tengan mucha precaución también porque está nevando en la Nacional VI desde Guadarrama hasta El Espinar en la provincia de Segovia en la AP seis en Guadarrama

Voz 1712 03:51 hay ciudadanos abierto un expediente de expulsión a dos de sus tres concejales en Alcobendas que han aprobado junto al PP incumpliendo la disciplina de voto un macroproyecto desarrollo urbanístico SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 1826 04:02 Ciudadanos Madrid ha desautorizado de forma rotunda Horacio Rico Illana Rojas nada más terminar el pleno municipal iniciaban así los trámites oportunos para proceder a suspender los de militancia esta postura coincide con toda la oposición en Alcobendas y contrasta con la del propio Gobierno que cree que les ha tocado la lotería Rafael Sánchez Acera portavoz del PSOE Ignacio García de Vinuesa alcalde

Voz 6 04:24 el señor vino esa que es un hombre que está siendo investigado por malversación de fondos casi acaba de firmar un un informe de la UCO ha aprobado un pelotazo urbanístico creemos que el Partido Popular es un partido sospechoso en estos temas a Alcobendas

Voz 7 04:38 por fin la tocado la lotería la lotería que se merece

Voz 8 04:41 día

Voz 7 04:42 porque desde hace mucho tiempo estaba cuando ordenó solución a la vivienda

Voz 1826 04:46 esta es la cuarta vez que se lleva al pleno este proyecto que cuenta con el rechazo absoluto de los colectivos ecologistas porque dicen linda con el monte protegido

Voz 2 04:54 de Val de latas

Voz 9 05:26 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes hoy hace justo una semana estábamos abriendo la ventana en Ibiza donde debatimos sobre turismo sobre masificación sobre el riesgo de morir de éxito desde allí como contraste hablamos con el alcalde de un pueblecito de Soria que viajaba en compañía de una burra lo recuerdan dedal el alcalde y la burra hizo bastante popular lo hacía como propia está por las pésimas comunicaciones en la mal llamada maltratada España vacía yo no quiero dejar esa bandera vámonos que sea yo no no no no es que sea cosa mía creo que después de la manifestación del pasado domingo en Madrid de las gentes de esa parte de esa parte de España de esa parte del país el mensaje es tan nítido tan potente que no tenemos excusas no podemos mirar hacia otro lado así que cada historia cada idea cada argumento que tenga que ver con esa realidad desde luego en La Ventana vamos a darle recorrido porque vivir en un pueblo crecer lejos de las grandes ciudades puede ser una condena una dificultad un problema pero puede ser también una bendición y una magnífica escuela de vida eso hay que decirlo hilo que no solemos contar es que muchas veces los mismos que abandonaron ese pueblo esas montañas ese paisaje esa esa pequeña escuela en busca de oportunidades en la gran ciudad pues acaban regresando Hinault a causa de ninguna derrota sino por pura necesidad vital hoy les contaremos dos historias que lo confirman dos historias de ida y vuelta que han nacido además en la literatura que es sin duda el territorio más fértil para acumular ilusiones bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:56 no no sí sí

Voz 1781 09:57 Isaías Roberto buenas tardes hola buenas compras ahí Serrat Mariela San Juan cómo estás qué tal buenas que estoy un poco constipado no no no me resisto resisto bien bien oye queréis

Voz 0313 10:08 vamos a conseguirlo de no perder la bandera lo de no olvidar no sólo de que no caiga otra vez en el olvido toda la problemática relacionada con esto que llamamos la España vacía bueno Rafa tú tienes una una historia una experiencia muy próxima no de viaje de ida y vuelta sino en una sola dirección pero viaje de éxito en este caso no

Voz 1781 10:26 pues sí a España recuperada es decir de mi caso mi familia pues mi hermana y mi cuñado decidieron venderse la empresa que tenían aquí con ese dinero pues compra unas tierras inciden

Voz 0313 10:35 Barcelona no aquí en Barcelona

Voz 1781 10:38 con ese dinero pues compras unas tierras en Teruel

Voz 0933 10:40 en la en la Francia e justo al lado de Tarragona en Calaceite donde estuvimos pues enhorabuena hablando de esto además hablando de esto además

Voz 1781 10:48 si ahora se dedican a hacer una una aceite de de una calidad excelente tan excelente casi todos lo venden fuera de España pero pero en cualquier caso pues ahí se descubre una vida completamente diferente yo cuando voy tengo la la la suerte de pasar el fin de semana no pues te das cuenta de que no hay contaminación atmosférica que no hay contaminación lumínica y hay otra sensación que también cunde mucho no que es que el tiempo parece más largo es decir que ilustra bien tienes tienes tiempo para hacer muchas cosas que no harías cuando estás en las

Voz 0827 11:19 la claro que esa es la perspectiva del turista no yo he tenido la suerte he tenido la suerte de detener pueblo y bueno con el con la edad porque yo soy de Palencia pero he descubierto del pueblo en la Vera en la comarca de La Vera Aldeanueva de la Vera que es el pueblo de la familia de de mi mujer y desde entonces pues soy hijo adoptivo y es verdad que cuando voy allí disfruto de todas esas cosas pero claro vamos de ciento en viento desluce el pueblo se tiene que seguir manteniendo cuando uno llega una tarde de viernes de noviembre y lo ve prácticamente desierto pues se plantea bueno está vida tendrá futuro de aquí a cincuenta años pues esta es la gran la gran pregunta no yo confío en que no perdamos esta de la bandera pero repito un poco lo que dije el otro día no que a veces levantamos la bandera quejando unos de cómo se estantes poblando los pueblos y las ciudades pequeñas aquellos que un día dejamos el pueblo y la ciudad pequeña reclamamos desde la gran ciudad

Voz 0313 12:14 yo me quedo con las palabras del otro día del profesor universitario que entrevistamos en el en el día después de la de la gran manifestación de Madrid que utilizó un concierto parecido al a lo del rescate salvamento selectivo que es de concentrar esfuerzos en los lugares donde claramente se ve que merece la pena invertir todo tipo de esfuerzos para mantener para para para recuperar para todo eso ya eso se le llama hacer política y se le llama tener una una tabla de prioridades y una jerarquizar las decisiones al final se trate de eso no es tan complicado Rafa

Voz 1781 12:42 no yo es la primera vez además que veo que en una campaña electoral la España rural se manifiesta lo cual quiere decir que el interés sube porque si fuera menos no se manifestaría claro estoy viendo en muchos sitios que se empieza a recuperar todo eso estamos diciendo ahora de los alimentos kilómetro cero de acero pues que unos huevos sean más ecológicos digo los de gallinas eh que las cabras estén en el otro día leía una iniciativa magnífica en el país de cinco mujeres en los Pirineos que sean dedicado a recuperar el bien trato asuma animal en los en los campos de las cinco

Voz 11 13:14 cuatro venían de la ciudad cuatro luego quiere decir que ha

Voz 1781 13:18 algo se mueve y yo creo que eso es parte de nuestro futuro

Voz 0313 13:21 sí eso es parte de nuestro trabajo el que no caiga en saco roto y el poder contar el poder compartir historias por ejemplo yo escuchamos una frase te escuchamos Qué bello es vivir lo primero que te viene a la cabeza en la película de Frank Capra pero resulta que en Zaragoza aquellos vivir le han puesto una coletilla muy chula es Qué bello es vivir en mi pueblo y así han bautizado un concurso de relatos vídeos que ha organizado la cátedra sobre despoblación y creatividad de la Diputación Provincial de de Zaragoza ayer se entregarán los premios a los ganadores hoy vamos a hablar con con dos de ellos porque había categoría juvenil y categoría más Bagram llegamos los relatos la verdad que no tienen desperdicio porque son dos historias literarias inventadas que seguro que tienen algún punto de arranque en la en la realidad que son viajes de ida y vuelta

Voz 11 14:08 delato de Elena Polo ganadora en la categoría juvenil se titula el último roble termina

Voz 0313 14:13 ah se me fui del pues

Voz 0564 14:16 lo a estudiar una carrera de psicología tras acabar la volvía al pueblo donde ahora estoy recibiendo madres y mis abuelos se quedaron viviendo en la ciudad ahora vivo con mi hermanito en la antigua casa del pueblo hay veces que le oigo jugar en la hierba del jardín y otras veces le oigo tocar el piano me escribe notas y me las dejan el buzón de la casa sigue teniendo la misma letra de niño pequeño de cinco años y medio en las cartas me dice que le encanta la palabra del roble que llevo tatuada en el antebrazo y que me había echado de menos miedo expirado para escribir esta historia ha secado las lágrimas después de emocionarme al escribirla lo raro es que no le tengo miedo sólo deseo darle un abrazo a mi pequeño y fuerte roble

Voz 12 14:55 eh

Voz 0313 14:58 las tardes

Voz 13 14:59 buenas tardes cómo estás Elena Elena tiene catorce

Voz 0313 15:02 años estudia tercero de la ESO en el Instituto Luis Buñuel de Zaragoza Vide en Zaragoza capital pero en que te has inspirado para escribir esta esta historia que en fin aparte de contar otras cosas que por cierto tienes muy buena imaginación glosa en la bondad de los pueblos en dietas inspirado

Voz 1628 15:19 lo de la insistencia

Voz 0313 15:20 porque es verdad

Voz 1628 15:23 me he inspirado en que pues eh hace ya tiempo ya que veía estará teles películas y libros que estaba inspirados en pueblos y siempre se veía a niños jugando veía felices si pues después de profesor contase es cosa sobre el concurso dije pues voy a escribir llevado también sobre un pueblo porque siempre desde pequeña siempre he tenido la ilusión de pues debe ya no vamos al pueblo junto con los amigos a jugar vamos a pasar bien

Voz 0313 15:56 pero en una pregunta tú tiene ya una edad para poder te lo plantear a tiene mayor de mayor mayor te gustaría como la protagonista del relato acabar viviendo en un pueblo

Voz 1628 16:05 sí estaría muy bien lo lo he pensado ir me parece sitios preciosos con paisajes que no se ve en las ciudades hay donde todo es mucho más tranquilo lo de mayor algún plan

Voz 0313 16:20 que tú tengas de cara a tu futuro laboral no sé a qué quieres dedicarte no no sé qué quieres estudiar pero tiene alguna conexión eso de vivir en un ambiente

Voz 1781 16:29 como el de un pueblo con eso

Voz 1628 16:31 no me gusta luego sería estudiar musicoterapia pero eh no no no que tiene conexión

Voz 0313 16:38 oye Helena tú relató relató

Voz 1826 16:40 es duro mucho que mucho yo no quiero desvelar de qué va vamos vamos a decir sólo es eso que es duro y que además a mi me parece que la belleza precisamente pues también descansa ahí lo que tiene que ver con tu relato porque habla de lo idílico que puede ser la vida en el pueblo pero en el pueblo pasan las cosas que pasar la vida lo no sé si incluida

Voz 0313 16:58 incluida una pérdida pues no sé si eso es lo que

Voz 1826 17:01 es lo que buscabas te salió te lo encontraste Si estaba basado en algo de lo que te ha ocurrido Elena

Voz 1628 17:07 no es simplemente una idea

Voz 0827 17:12 oye nos has contado que sí que te gustaría ir no lo descarta es vivir en un pueblo cuando seas mayor pero tus compañeros y compañeras son de tu misma opinión o ellos piensan de una manera diferente

Voz 1628 17:24 eh no sé la verdad es que yo yo imagino que sí porque siempre suele deciden fuese este fin de semana me hubiera el pueblo eh no puedo quedar pues siempre están hablando eso y supongo que sí que se lo pasan bien porque allí también pues tiene la amigos ven a sus familias tienen comidas sí supongo que sí que tendrá la misma ambición no sé si seguramente ellos también querrán vivir en un pueblo de mayores pero sí que se les ve ilusionado

Voz 0827 17:53 se llama el pueblo al que vas tú

Voz 1628 17:56 en un del campo hizo en descargas

Voz 0827 17:58 como cuánta gente vive allí normalmente no los que vais al pueblo a pasar el fin de semana las vacaciones cuánta gente vive allí

Voz 1628 18:06 no la suficiente

Voz 0313 18:09 este proyecto este cruel no donde estáis hablando si bien ahí por ahí por ahí

Voz 1781 18:16 el Teruel ese que dicen que no existe cada vez existe más si te sirve de algo Elena te diré que mira yo pongo otra falta que lo conozca mucha mucha gente no no no no

Voz 0313 18:24 en el otro extremo es claro es que de es deja de ser pues

Voz 1781 18:26 lo eh pero mira Elena te voy a decir una cosa si yo cuando ahora hablabas me recuerda a mi infancia y mi infancia siempre es un pueblo aunque he vivido en la ciudad luego quiere decir que realmente eso es lo que nos queda como casi como patria te diría no

Voz 0313 18:43 no te retires que vamos a saludar al al ganador de este concurso de que Beyoncé vivir en mi pueblo en la otra categoría la de mayores se llama Alfredo Val su relato su cuento se titula pequeña venganza termina así

Voz 15 18:58 ya he vuelto al pueblo que transformación no me puedo quitar la sonrisa de la cara llevó la cabeza

Voz 4 19:03 alta que abrazo más sincero con mis amigos que mirada más clara hay profunda con mis padres vuelvo a sentir emociones inexplicables cuando me reúno otra vez a tomar café jugar un rato con los amigos disfrutando de Susana ironía su buen humor ahora sí que soy yo por eso prometo no dejar de ver nunca el amanecer será Mi primer acto del día

Voz 16 19:25 que haga el tiempo que haga ese será

Voz 4 19:29 Mi pequeña venga

Voz 0313 19:32 Alfredo va buenas tardes

Voz 17 19:34 hola buenas tardes Alfredo tiene sesenta y nueve

Voz 0313 19:36 Nos vive en San Mateo de Gállego que es un pueblo que está a unos veinte kilómetros no más o menos de si hiciera goza capital el estudio Derecho y fue funcionario de la Seguridad Social siempre has podido trabajar y vivir en en San Mateo has tenido que moverte como el protagonista del del relato Alfredo

Voz 17 19:52 bueno lo he vivido pues por mis padres mi familia que bueno pues estuvieron que sufrí de ese tema no yo pues tuve la suerte de que al estar el pueblo cerquita en Zaragoza pues bueno podía ir a estudiar y luego a trabajar en fin pero los veranos si luego pues entre semana hay eso me podía pues siempre me iba a huerto afín a disfrutar de de de de los amaneceres y atardeceres que eso ya hoy en día está difícil que tiene

Voz 0313 20:22 los amaneceres y atardeceres de tu pueblo porque de la forma que lo cuentas era el relato ahora mismo a verlo

Voz 17 20:27 pues es que claro y ahora los hemos podido hacer una cristalera justo por donde por todos los sitios donde aparece y desaparece el sol Jettu de ese porque ante las casas no o no tenían esa posible

Voz 0313 20:41 mira aquí además pues

Voz 17 20:44 el cierzo tenías que que hacer la las casas en en contra en contra fuerte Nobel del viento y entonces no tenías esa posibilidad pues bueno ahora lo puedo disfrutar como todos los sitios no y es que este es algo que no se puede no se puede decir

Voz 0313 20:59 me gusta mucho lo que dice es lo que explica espigas era el relato que es lo que acaba de ocurrir ahora que es que no tienes palabras que lo que lo que te sugiere ver ese momento del día hay de la vida es el silencio

Voz 17 21:09 efectivamente sí sí sí sí es que eso queda para uno no se puede porque hay gente que a lo mejor pues oiga mi sobre los atardeceres no no me va mucho no

Voz 0313 21:20 oye Alfredo cuántos vecinos tiene San Mateo de Gállego

Voz 17 21:22 bueno pues estamos en unos tres mil

Voz 0313 21:25 está en manos ya digamos que es una es un una cierta protección no todavía no estamos en situación crítica

Voz 17 21:31 hemos tenemos de todo no hay problema

Voz 0313 21:33 la gente que Bono se como tu familia tus padres decías de la gente que tuvo que marchar en un momento dado y luego regresó que historias cuentan porque habrá o alguna fuente de inspiración en tu relato

Voz 17 21:43 sí sí efectivamente es que claro cuando tuvieron que marcharse por el tema de la mecanización agrícola ha pues claro ellos estaban felices Aquino Ícaro pues imagínate a una empresa una industria y luego primero pues a una una casa pequeña sin conocer viene la indiferencia la poco pues pues pues para ir fue muy duro muy duro muy duro y claro ellos siempre estaban cualquier fin de semana o yo veía que mi casa aparecían por allí los que se habían marchado pues porque porque porque estaban ilusionados con con volver ya fue algunos lo pudieron hacer otros no

Voz 0827 22:24 es que hubo un tiempo en que irse de un pequeño pueblo a una ciudad más grande de una pequeña ciudad otra más grande

Voz 8 22:29 el compraría sí claro claro era como como irse

Voz 0827 22:32 a América prácticamente no

Voz 17 22:34 bueno para ellos tuvo que ser vamos yo lo he vivido no en mi mi familia país tuvo que ser muy duro muy duro

Voz 0827 22:42 pero fíjate Alfredo Sieso pasó entonces es que ahora también sucede lo mismo es decir que cualquier chaval joven pues es difícil que encuentre hoy es difícil que digamos una localidad pequeña de futuro a todos los que han nacido en esa localidad

Voz 17 22:55 sí sí claro hombre con la diferencia que claro las adelantos que ahora

Voz 0933 22:59 claro pero imagínate es hoy hablando de los años sesenta

Voz 17 23:02 pues imagina es poca poca educación me refiero pocos estudios no ellos eran sí muy vida órdenes de cabeza pero pero claro poca formación y Zaragoza pues había que luchar allí contra contra muchos elementos

Voz 0933 23:17 que el domingo en Madrid no no no cuerpo pero sí el espíritu y los que tenemos que cuidar nietos explica

Voz 0313 23:26 eso es otra cosa oye una pregunta para los dos Alfredo Elena Elena responde tú que os han dado de premio por lo de por el por ganar

Voz 1628 23:33 pues él cuadros con si son figuras

Voz 17 23:43 sí luego también un premio en metálico

Voz 0313 23:45 ya hemos tenido que era Elena

Voz 0933 23:47 cómo se lo guardaba

Voz 17 23:50 sí lo que pasa es que hemos tenido que hacer asociación bueno que encantados no

Voz 0313 23:54 claro pero que ha habido que por

Voz 17 23:57 porque en los promocionaba una una en este caso en el que asumía una asociación de la tercera edad

Voz 1628 24:03 sí imaginó que el de pues de menos edad

Voz 0313 24:08 alguno alguno de los dos te lo pregunto también primero Alena has dicho que quieres estudiar musicoterapia has dicho Elena dedicarte a escribir piensas o no

Voz 1628 24:18 ya Bellow estaría es una cosa que me hace bastante ilusión

Voz 0313 24:21 pues te da muy muy bien con catorce años que lo sepas

Voz 1628 24:25 gracias Alfredo no sé si yo escribía

Voz 0313 24:27 ha sido sólo para este concurso si pues para no

Voz 0933 24:30 dijo digo quitó temporal decían oye por si allí

Voz 1 24:38 en algún momento a ser una gran mus

Voz 0933 24:41 por la pregunta Elena dándole la primera clase por qué es bueno escuchar música

Voz 1628 24:50 fue yo por lo que por lo poco que se ve este tema que lo que a las personas retienen la música en su cabeza recuerde importante y bonito por ejemplo las personas mayores conocí me bueno con alguna enfermedad mental pues normalmente tienden la culpa a recordar la música que recordaban en pequeños sí pues suele me gustaría trabajar ayudando a personas mayores

Voz 0313 25:24 tú cuando te preguntan responde también que la música amansa a las fieras que ahora mismo no vendría muy bien sí sí Farmer bendiga fantástico que pues responder esto que hay música tienes ahora mismo en tu cabeza

Voz 1628 25:34 yo que el rock pues muy bien

Voz 0313 25:39 muy bien Elena Polo Alfredo Val muchísimas gracias a los dos por estos minutitos en La Ventana felicidades por el premio mira os voy a despedir con unas palabras que pronunció ayer el director de esta cátedra sobre despoblación y creatividad Luis Antonio Sáez que insistió no algo muy importante en que odiamos el victimismo que no se trata de estar llorando todo el día y calabrés de esta realidad de la España vacía los pequeños pueblos y dijo todo tiene espinas pero hay que mirar las flores mira yo en homenaje a Elena nada qué canción es puro rock venga en el pueblos está como Dios

Voz 0313 32:44 estaba pensando Roberto Isaías Rafa estaba pensando llevamos una racha llevamos unos días un tanto complicados con asuntos además muy espinosos muy muy a flor de piel con decisiones en fin el más generoso de los casos discutibles pero tras directamente detestables has lo del aborto los neandertales de todo lo que vino a continuación hemos tenido estos días bueno el tema de la eutanasia que en fin muy mal que por bien no venga al menos ha irrumpido en la precampaña electoral veremos si sirve de algo Ángel Hernández de momento siguen libertad lo cual es una buena noticia y después tenemos lo de la homosexualidad pues se estrena una película que cuenta la historia real de un caso en Estados Unidos de una familia que no acepta hondos ojos sale del armario y le obliga a seguir una terapia buenos una historia terrible yo hoy mismo este mediodía la conferencia ha avalado lo del obispo famoso de Alcalá de Henares y lo cursos para para curar para reeducar a la gente que tiene una determinada elección sexual bueno una racha realmente complicado no sirve de consuelo pero en algunos lugares del mundo en otras partes son muchísimo más bestias y ahí enfoca precisamente nuestra polémica digo

Voz 5 33:54 eh en concretamente

Voz 0827 33:59 de en el sultanato de Brunei y uno de los países más ricos del mundo que castiga desde esta semana la homosexualidad y el adulterio con penas de muerte mediante el procedimiento tan moderno de la lapidación también contempla la mutilación de la mano por robo la flagelación por aborto y la pena capital para los blasfemo

Voz 0313 34:17 no la brutalidad es inmensa pero

Voz 0827 34:20 percusión de la medida a pesar de las campañas de denuncia de las organizaciones que luchan por los derechos humanos en el mundo ha sido del tamaño del sultanato de Brunei muy pequeña Brunei no es el primer país ni nos tenemos que será el último en la aplicación de este tipo de castigos salvajes diez países esperan con la muerte la homosexualidad da más su práctica es ilegal entre ellos socios preferentes del mundo occidental como Arabia Saudí un país que tras el escaparate del lujo y la modernidad esconde un régimen que vive aún en la Edad Media algo parecido a lo que sucede con Brunei un país al que se le aplaude cada leve paso en materia de igualdad como por ejemplo dejar conducir a las mujeres en pleno siglo XXI mientras se disculpa la barbarie hay algunos actores hollywoodienses que han propuesto boicotear los hoteles que el sultanato tiene extendidos por todo el mundo bueno me temo que el efecto va a ser el mismo que darle una aspirina a un enfermo terminal

Voz 33 35:17 sí

Voz 0313 35:20 Esteban Beltrán buenas tardes

Voz 13 35:22 hola buenas tardes Esteban ex director de Amnistía

Voz 0313 35:25 general de España y no sé si tienes algún dato de cómo ha sido el proceso para que aplique finalmente este endurecimiento del del Código Penal Siro veías venir si tenías algún dato os ha sorprendido

Voz 14 35:37 estoy sorprendido porque lleva un proceso es cada vez más se llevan desde el año dos mil catorce quiso implantar la ley sharia espantado Iker y por lo tanto llevar un proceso cada vez más graves no por ejemplo antes en el Código Penal de peinaba con diez años de cárcel la relaciones homosexuales pero se llevaba actos sexuales contrarios al orden natural no que va con diez años de prisión habrá pasado como hemos visto a la dación etcétera el cada vez más a vida restricciones a las mujeres por lo tanto ahora ya que pena otra vez el aborto el adulterio de forma más grave y ante el adulterio era por lapidación ovocitos latigazos hora cada vez es más grave situación por lo tanto ha ido a peor hacia el íntegras a este país lo que ha hecho esto ahora este brutal de injustificable castigo cruel inhumano degradante que ha hecho público ahora el Código Penal he ido grabando los cinco incorrecta

Voz 0313 36:38 pero esto porque pasa Esteban porque sultanes el mismo que cuál es la corriente que empuja en esa dirección

Voz 14 36:43 bueno hay una hay una hay una hay una forma yo creo de que tiene que ver de aunque es un país muy rico a ser un país Tampico aún aumentado las desigualdades de la desigualdad una forma de verlo no forma de hacer que no haya protestas hecho endurecer el Código Penal para todos lo que consideran moralmente repudiable es es una es como una huida hacia adelante ante una situación que se está ahí

Voz 0313 37:07 hoy en este caso concreto Brunei en su día no lo ha ratificado aún pero firmó la convención contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes no lo ha ratificado lo lo firmó qué qué qué margen tiene de actuación o podría tener la eso que llamamos comunidad internacional para tomar algún tipo de de represalia de de de medida en fin intentar echar abajo esto si es que tiene los eh

Voz 14 37:31 es intolerable USAID si quiere margen claro que sí lo sea porque hay una estamos hablando de lapidación amputación Flagelación que la lapidación por ejemplo sólo se da en otro país padre de forma oficial que dan en ningún otro país no tanto a incorporarse incorpora de forma brutal auto a Pratibha hoy prácticamente está desaparecida en otras partes del mundo por ejemplo Brunei hasta ahora era un era prácticamente abolicionista en pena de muerte os es casi no ella personas condenadas a muerte ahora le aparta de la tendencia natural la tendencia de la abolición de la pena de muerte y cinco coma nueve por lo tanto yo creo que hay margen por supuesto hay margen de de I más cantidad negocios importante entre internacional Clooney simplemente no se puede aceptar porque además puede ser un puede hacer que esto tenga un efecto dominó en algunos países

Voz 0313 38:22 si durante el Rafa sí

Voz 1781 38:25 Esteban en fin no ha cambiado tanto la situación hay muchos de esos países de los que estás hablando y a mí en fin me sorprende que haya nuevos países que se ponen pero yo diría que la gravedad de la pena de muerte a la comunidad gay lesbiana hay que añadir toda la legislación de tantos y tantos países yo recuerdo Esteban cuando estaba Médicos Sin Fronteras y que muchas veces recurrimos a vosotros Amnistía no qué hacemos con los expatriados que llevamos a estos países no hay que tenemos que que decirles ojo ojo ojo ojo que puede caer una una pena de dos tres y cuatro años de esos hay una tira de países no sigue habiendo

Voz 14 39:00 ochenta concretamente no se ha hecho es la homosexualidad es ilegal en cerca de ochenta países

Voz 0313 39:05 ahora avanzamos avanzamos en algún país

Voz 14 39:08 si no tienes si soy como una tendencia hay una doble una tendencia de agravamiento de alguno de esos países que has indicado con Nigeria como saben saudí como Yemen y hay otros que mejoran por ejemplo en en Taiwán por ejemplo hay una sede conocen más y bueno sexual él ya se despenalizado el la relación sexual en después de personas del mismo sexo de una doble tendencia a una que se agrava cada vez más cruel en que mejore las pasando

Voz 1781 39:35 es una gran noticia no continente porque claro claro y además ha despenalizado el todo no

Voz 14 39:41 perduran en la India digo que es una gran noticia

Voz 1781 39:43 qué dispendio en el todo no

Voz 14 39:45 durante el año pasado el actor la relación sexual entre tanto te digo hay una os digo hay una tendencia muy positiva y hay una tendencia muy negativa entre la crueldad al alivio digamos entre pastas casi sin solución de continuidad lo que tiene que ver con la represión a personas

Voz 0933 40:03 así que lo de los cursos esto es una cosa muy civilizada visto lo visto no lo bueno kurdos y también habría que recordar de dónde venimos nosotros no claro también que la homosexualidad seguía con el Código Penal

Voz 0827 40:14 que no hace tanto tiempo y sin embargo ahora en esa materia somos uno de de los países más avanzados del mundo Esteban es decir que nosotros estamos viendo no la brutalidad por supuesto como la que estamos comentando ahora pero estamos viendo que nosotros hemos dado también unos pasos muy interesantes en los últimos cuarenta años en esta materia

Voz 14 40:33 absolutamente yo creo que la parte en la en general la parte europea ha dado grandes pasos en esta Pal también la parten en América Latina dado grandes pasos en ese sentido pero es verdad que también en este discurso de montador de nosotros contra ellos igual que vuelve digamos la la cuestión de de de cuestionar la violencia de género como psiquiatra mil exige una serie de partidos políticos que cuestiona la homosexualidad como un ejercicio legítimo en cualquier persona no lo hemos visto por ejemplo en Polonia

Voz 13 41:03 habría propiciado hay que hay que diferenciar

Voz 14 41:05 que se avanza dos años pero siempre hay un riesgo de retroceso

Voz 1781 41:08 es eso iba decide no miremos la paja en el ojo ajeno por qué podemos acabar evidentemente no como Afganistán porque estamos a años luz de lo no pero pero cuidado que puede transformarse en alguna pequeña leí por ahí que en fin que prueba que se diga pública

Voz 0827 41:23 una cosa de éstas no es desolador ver las imágenes de las mujeres en Afganistán por ejemplo en los años setenta y las que vemos ahora eh pues aquí también hay países que han pegado tropezones hacia la media muy recientemente

Voz 14 41:35 bueno es que a debe saudí por ejemplo que la época de los setenta lo que está ahora no el retroceso que no

Voz 0313 41:40 total total bueno Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional España gracias por este ratito en La Ventana era como siempre

Voz 14 41:46 gracias a vosotros un abrazo a pronto ocho

Voz 0313 44:40 todas las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana Roberto Isaías hay un servidor como todas las tardes hoy tomamos café con el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global Rafa Vila San Juan que está en Radio Barcelona ya está ahora que yo sepa Rafa si tu tienes algún dato más no hay novedades en el tema del Brexit seguro no ahora mismo no lo último es recordemos prórroga que ha pedido hasta el próximo treinta de junio otra prórroga la primera ministra eh bueno ya veremos cuál es la respuesta de la Unión Europea es muy alto pero no hablo muy alto pero no hoy queremos y aquí en La Ventana aproximarnos al fenómeno del Brexit desde un ángulo muy muy singular muy particular y muy divertido también por qué qué ocurre con el Brexit pues un poco bastante como con el que todo el mundo absolutamente todo el mundo tiene ya síntomas de antes de cansancio de de fatiga y eso afecta entre otras cosas a que a la imaginación y quién tiene que activar todos los días la imaginación los humoristas los dietistas cansados y desesperados están los dietistas de los periódicos británicos que ya no saben por dónde asomar la cabeza y hoy hemos leído un reportaje fantástico titulado precisamente así los viñetitas británicos al borde del ataque de nervios que firma la corresponsal de la agencia EFE en Londres a la que hemos invitado a asomarse un ratito a La Ventana Mora buenas tardes buenas tardes feliz

Voz 0933 45:57 sí es fantástico he de verdad

Voz 13 46:00 pero pero preocupante pues sí la verdad es que los pobres lo sufren cada día

Voz 0313 46:06 es que además están con problemas de de de imaginación vocabulario no encuentran términos para las metáforas que que te han contado resumen un poco

Voz 13 46:16 pues resulta que aquí los plomos perdiz pasa al hablar del Brexit utilizan metáforas tipo este país están borde del precipicio si no se llega a un acuerdo y el tiempo pasa reloj de arena esto hace que los humoristas tengan que traducir estas imágenes estas estas metáforas en sus viñetas llega un momento en que esto se convierte ya en clichés

Voz 1826 46:39 hombre porque lo del Parlamento el Parlamento haciendo aguas y había utilizado también hasta ayer nuevas

Voz 13 46:43 sea bueno yo cuando vi la noticia de ayer pensé bueno menos mal otra metáfora no la gotera las tormentas hubo una tormenta ayer también se desde los pobres los pobres están allí luchando

Voz 0313 46:58 cuál es metáfora cuál es la metáfora más bestia que sea autorizado por ejemplo se una explosión nuclear alguien ha puesto un hongo

Voz 13 47:05 es todo esto yo no lo he visto pero por ejemplo una muy graciosa aquí es el tema de los torneos aquí el único doce se identifica con ideas fantasiosas irrealizables y entonces pues bueno único horneamos de todo tipo han aparecido en estas viñetas ir una por ejemplo desde aunque es el de el Independent emulando a una escena de la película El Padrino en que aparece la cabeza de un caballo encima de la cama pues así es un unicornio un unicornio degollado que aparece encima de la cama de Theresa May cuando se despierta por la mañana

Voz 0313 47:39 porque en Reino Unido para que los oyentes se sitúen también un poquito mejor hay diferentes tipos de viñetas no

Voz 13 47:45 exactamente aquí lo que es el humor es muy importante forma parte de la historia de este país sobre todo la sátira política hay revistas especializadas también ir en el tema de los periódicos nos encontramos dos tipos de chiste uno es el cese de opinión que sea más comen están las páginas de opinión ya es grande en color caricaturiza los políticos y luego extra al Pocket que es el chiste de bolsillo que es más en blanco y negro iraquí ya no son los protagonistas digamos los políticos sino que es la gente de la calle son personajes pues que comentan la actualidad etc

Voz 0313 48:18 aparte sería más Forges la segunda no digamos

Voz 13 48:21 no sé si lo que pasa que Forges incluso más grande no porque esto es esto es realmente un cuadro El Pocket es es creo que es una cosa muy de este país no no lo he visto mucho en otros países tampoco

Voz 0933 48:31 Villarreal también la caricaturiza porque estos últimos días de que la de conducir

Voz 0827 48:36 habrá dado también para las

Voz 13 48:38 sí aquí aquí la verdad es que sí también también hay una revista especializada que se llama Pray de Tai que es una revista que hace muchos años que está que incluso el formatos antiguo con la letrista muy pequeña etcétera y entonces en esta en esta revista tienen una página dedicada al príncipe Carlos en la que se satirizar pues lo que hace él y las ideas éstas que tiene etcétera y también una página dedicada al Gobierno que es que es digamos Se trata como si fuera un colegio Theresa May es la directora hay escribe una carta a los alumnos y entonces Jeremy Corbijn que es el líder de la oposición pues también es el proceso suplente dejó de Geografía y también pues te satirizar un poco su actitud hacia la las cosas

Voz 0827 49:19 la verdad es que hablando esperas y incertidumbres el príncipe Carlos sabe mucho más que Theresa May

Voz 0933 49:24 claro que sigue esperando a que si el fin

Voz 0313 49:30 de tus conversaciones con con este colectivo los dietistas que tendrá muchas ganas de que esto acabe de una forma de otra o por dónde creen que irán los tiros que creen que va a ocurrir

Voz 13 49:39 bueno ellos solo un poco desde la perspectiva personal ellos en general es son todos proeuropeos sí

Voz 14 49:45 algunos están muy enfadados con el tema del velo

Voz 13 49:47 existe entonces pues reflejando un poco su su opinión personal por ejemplo Bank que es el de el del Financial Times me decía que que ojalá que si este país sale de la Unión Europea pues que algún día pueda volver a en

Voz 0313 50:02 el del Times

Voz 13 50:02 decía que lo que quería ya era que se fuera a que le cae mal que lo que quiere es que cambien los líderes para poder Tariq ardid caricaturizar a otro no sea Jeremy Ordino Ömer a Boris Johnson que también les encanta etc

Voz 1826 50:16 por qué porque el speaker del Parlamento este ya debe tener una una viñeta una revista propia no

Voz 13 50:21 pues mira fíjate que aquí el tema de speaker el speaker llama más la atención fuera de aquí porque piensa que el speaker aquí siempre hace esto o no la orden orden estoy aquí estamos más acostumbrados lo que pasa es que con el Brexit claro ha llegado a unos extremos que el Parlamento ha cobrado tanta relevancia que ha cobrado pues esta especie de protagonismo no pero aquí así estamos más acostumbrados y de hecho una cosita que es el achaca al speaker que les gusta escuchas son poquitos no entonces que se diga Se hace broma desde este punto de vista

Voz 0313 50:55 está Athletic a mí ya no la tiene una viñeta eh eh que ya no hace ni una viñeta es que ya no pueden hacerle más oye Judith la última está en plena atraco ya tú que crees que va a pasar

Voz 13 51:07 bueno si supiera esto Mariana Mi primer afines plano rojo la verdad es que

Voz 17 51:13 me he aquí no hay ninguna

Voz 13 51:16 a ningunas camas en el Parlamento de que haya una salida sin acuerdo pero la realidad es que el Parlamento tampoco se ponen de acuerdo está muy fragmentado y además el Parlamento en estos momentos no refleja tampoco la opinión pública porque el Parlamento es proeuropeo aquí pues un cincuenta y dos por ciento de los británicos votaron a favor del Brexit entonces todas estas tensiones se traducen en esta situación de caos que tenemos ahora que parece que ahora sí

Voz 1628 51:40 tipo más cerca del consenso

Voz 13 51:42 pero todavía no se ve claro porque Theresa May Corbijn no podrían estar más alejados en el espectro político con lo cual no te puedo dar ninguna predicción

Voz 0313 51:51 pase lo que pase pase lo que pase aquí no lo quiten nunca el humor Yuri Mora corresponsal de la agencia EFE en Londres un placer compañero

Voz 0933 51:59 gracias adiós abrazo grande

Voz 15 52:03 la Ventana del sur

Voz 5 52:08 una visión realista de la actualidad con Manu Sánchez

Voz 0933 52:16 sí señor de Londres a Sevilla como todos los viernes hasta ahora Manu Sánchez buenas tardes bona tarda querido amigo pues bien aquí

Voz 0313 52:23 qué te parece lo de los humoristas británicos por eso estaban bueno te te habrá pasado alguna vez también no va avanzando

Voz 8 52:28 eso te iba bien porque bueno aquí también hay temas como recurrente yo por ejemplo cada vez que veo que el Rey emérito el Rey Juan Carlos se cae la cara dijo hoy que decimos hoy no cuántas llevamos yo el último día ya digo es el único monarca que va a conseguir que que le pongan la cara de la moneda en los votos de trombos y no entonces claro por méritos propios pero cada día que pasa una cosa de esta como Congo del día de la marmota yo si me lo permiten lo viñetitas británico propongo un titular gracias a mí CCOO a todo esto sí que sería los británicos zozobra todo esto

Voz 0933 53:07 no

Voz 8 53:09 es bonito es buena Nieto es bonito se lo debo a Pedro Reyes que tuve la suerte cuando nos conocimos la primera le presentó y me dijo Hola yo soy el hombre que les el zurra a los caballos así same asisten representó así que ahí va en los británicos zozobra en en Europa

Voz 0313 53:29 oye Manu Itu en tus actuaciones por ejemplo veintiséis y veintisiete de estas embarazada

Voz 8 53:34 el Apolo en el teatro Apolo

Voz 0313 53:37 tú por ejemplo el tema del Brexit ahora mismo lo estás tocando

Voz 8 53:39 pues mira si que lo tocamos tocamos el proceso tocamos el Brexit

Voz 0933 53:42 como siempre María

Voz 8 53:45 no porque la obra se llama el buen dictador y habló un poco de todo esto de todo esto que está pasando no de de incluso de lo pesado dice mi madre que no hay nada peor que ponerse pesado un sitio no porque ya como que pie claro tú cuando la mucho vez un restaurante o algo ya al principio te da alegrías al dueño ya como que te miran como diciendo aquí no entonces pasa eso con el Baresi Theresa May lo de Corbijn que yo no puedo evitar acordarme de una cosa que ya se ha perdido ante había unos colgante con los huesos de Corbijn los huesos de coordina que era una cosa muy antigua que llevaba las abuela los huesos de Corbijn así como engarzado en hora una cosa que aparecieron una mula juicio no decirlo recordáis una muela del juicio Salas desde entonces yo aparentó vez en cuenta que sale a correr pero tengo XXXIII tengo tengo treinta