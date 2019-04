La Ventana (05/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0889 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias vamos a esta hora la Dirección General de Tráfico la nieve ha provocado un accidente en cadena en la A uno en sentido salida de Madrid donde se han visto implicados al menos diez vehículos entre coches y camiones y que ha obligado a cortar esa autovía DGT buenas tardes

Voz 1315 00:21 muy buenas tardes pues sí efectivamente a esta hora permanece continúa cortada esta uno a la altura de Somosierra en sentido puro

Voz 1478 00:29 dos en sentido salida de la capita

Voz 1315 00:31 al de hecho a esta hora es vamos a pedir que intenten evitar esta uno en la medida de lo posible también encontrarán a esta hora en total en todas las carreteras españolas dieciocho vías afectadas de la red viaria principal a esta hora permanecen cerradas por nieve en Granada la A tres nueve cinco en Monachil entre el kilómetro treinta y dos y XXXVIII en Segovia en la A uno

Voz 2 00:54 cura de Santo Tomé del puerto Ita

Voz 1315 00:57 bien en nivel verde es decir transitable con precaución la A52 en Ourense también en la provincia de Zamora en Segovia en Madrid en la AP seis salvajes

Voz 2 01:06 dura del Espinar y Guadarrama a esta hora les vamos a insistir

Voz 1315 01:09 en que antes de emprender la marcha informe de las condiciones meteorológicas y sobretodo que extremen la precaución al volante

Voz 0889 01:15 así está el panorama más allá del tráfico Pedro Blanco buenas tardes qué tal buenas está la primera referencia es un acto público el líder de Ciudadanos al suicidio asistido

Voz 3 01:23 María José Carrascosa hay que recordar que Ciudadanos junto al

Voz 0889 01:26 Partido Popular propició el bloqueo en el Parlamento de la ley de eutanasia que promovió el PSOE Albert Rivera acaba de pedir

Voz 3 01:32 una regulación de la eutanasia piensen segundo

Voz 0040 01:35 si tu hija a tu mujer está sufriendo tu marido de esa manera yo no puedo poner hoy la mano en el fuego que yo no haría lo mismo que se hombre pronto y lo digo con toda humildad y con todo los riesgos que suponen lo que estoy diciendo pero creo que es mejor ser humano y pensar lo que te puede ocurrir y cómo hay que garantizar eso que no decir y opinar lo que tiene que hacer cada uno bueno pues yo ante una situación así me gustaría tener una ley de muerte digna y una ley de eutanasia regulada de garantista por si tuviera que ejercer la libertad ese derecho

Voz 0889 02:06 además el líder de Ciudadanos quiere que el Defensor del Pueblo los recurra ante el Constitucional la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento vasco el Partido Popular ha decidido presentar ese recurso dicen en el PP para resarcir a los cuerpos de seguridad tras la es lo que ha dicho Pablo Casado ignominiosa sesión de ayer así la calificado ignominiosa sesión en el Parlamento de Vitoria

Voz 0827 02:27 vamos a sumar también a información del deporte Toni López buenas

Voz 4 02:29 qué tal Pedro muy buenos días sin fútbol en Primera mañana empieza la jornada treinta y uno de Liga Santander con el partido grande entre primero y segundo a las nueve menos cuarto en el Camp Nou Barça Atlético los rojiblancos a ocho puntos de los azulgranas mañana al Barça puede sentenciar la Liga en Segunda División sí que hay partido hoy en Liga tres empieza la jornada treinta y tres a las nueve hora peninsular con el Tenerife Sporting y termina además la fase regular de la Euroliga de baloncesto hoy a las ocho Valle Gran Canaria nueve partidos sin nada en juego porque ya están clasificados a cuartos Madrid Barça con cinco

Voz 0889 02:59 hoy tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 0889 03:06 la setenta y ocho familias desalojadas del edificio de Vallecas donde se ha producido un incendio no podrán regresar a sus viviendas hasta dentro de dos días están siendo realojadas por el Samur Social en hostales de la zona los bomberos continúan trabajando en el edificio ahora deben medir la estructura del inmueble para garantizar que no hay riesgo de colapso hay veintiséis heridos leves y en total se han visto afectados por el fuego cinco inmuebles ir más cosas Antonio Beteta el secretario de Estado de Administraciones Públicas en el Gobierno de Rajoy y consejero de Hacienda con Esperanza Aguirre irá en las listas del PP de Alcorcón en las próximas elecciones municipales ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 03:42 además de ser Secretario de Estado de Administraciones Públicas Beteta ocupó entre otros puestos los cargos de consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid consejero de Economía y Hacienda en la comunidad y también portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid la candidata a la Alcaldía de Alcorcón Ana Gómez ha valorado el trabajo de Beteta en la administración en tiempos de crisis y le ha considerado una persona honesta sencilla dicho con una gran reputación desde el Partido Popular también han anunciado que no van a imponer una tasa de basuras en este municipio y que la candidatura de Alcorcón también va a estar integrada por los tenientes de alcalde Luis Galindo y Susana Mozo

Voz 0889 04:18 el chico detenido por acosar en el instituto Ciudad de Jaén en la capital al chaval de dieciséis años que se quitó la vida el lunes está ya en libertad aunque sigue acusado de acoso el consejero defiende los protocolos Anti acoso aunque no sean infalible

Voz 5 04:31 es todo está descendiendo en más de un cincuenta por ciento no que esto evite al cien por cien que se produzca un caso como esto y eso es

Voz 0889 04:41 practicamente imposible pero desde luego seguiremos trabajando por ello y ha muerto el hombre de ochenta y siete años que permanecía ingresado en La Paz muy grave por el incendio que se produjo ayer en su vivienda en la ciudad de los periodistas son dos los fallecidos seis grados a esta hora en el centro de la capital de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana las seis las cinco en Canarias aquí de no ser cadenas

de servicios informativos

Voz 18 09:24 he vino que usted me habla muy mal

Voz 1 09:31 bueno pues como otra vez más eh un placer estar en Melilla el orgullo

Voz 19 09:36 de de de la único ha sido una

Voz 1 09:40 la ciudad española y europea en este concierto

Voz 20 09:46 al desafío

Voz 2 09:50 haremos lo que

Voz 0827 09:51 podremos haremos lo que podremos tres mujeres al menos

Voz 1478 09:53 de haber sufrido abusos en la clínica Virgen Blanca de

Voz 21 09:56 Bilbao cuando se recuperaban de la eutanasia la eutanasia

Voz 1478 09:59 de la anestesia buenas tardes hoy tenemos algunos intervalos de nubes que pueden hacer que el sol poco menos porque lo detiene la nube que cuando se ponen delante el supo casi que no lo ves luego ya se quitan y estaba ahí pero mientras está la nube donde conectará es una información del Instituto Nacional de Meteorología Ministerio de Medio

Voz 22 10:17 lo podemos cometer errores iban los horrores rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 1 10:30 González Tears in de V unidad de vigilancia

Voz 3 10:38 el informe quinientos ochenta y cuatro

Voz 0827 10:41 sí que problemas aquí en Madrid está cubierto es dije eso es decir Kate es españolas no sé dónde estará el sol no bueno más o menos pues ahí está hemos tenido esta semana una duda interesante sobre si lo que hace este humilde vigilante en la primera hora de la Ventana es una polémica o es una homilía

Voz 0125 10:57 así los otros los que están sentados en el banquillo pues están echando claro los trapos entre ellos y sobretodo intentando bueno mirar más arriba claro preguntaba también Isaías no en su en su homilía mitines en su homilía

Voz 0827 11:10 hombre es verdad que algunas de las polémicas son divinas modestia aparte pero homilía tiene un significado muy preciso que es ese sermón que se hace para explicar materias de religión estrictamente de religión es verdad que después se utilizan estas palabras pero yo creo que en sentido un poco peyorativo no vaya ser mot me ha soltado mi padre por ejemplo así que advierto no nos falléis a utilizar mucho o tened cuidado con quién lo utilizáis y quién nos iba a decir la semana pasada cuando recogimos con media sonrisa este gazapo que acabamos de escuchar y que no se enviaron Alfonso Martínez y José Blasco haga sobre la palabra eutanasia que se coló hablar de una noticia grave tres mujeres han denunciado

Voz 1478 11:48 haber sufrido abusos en la clínica Virgen Blanca de Bilbao cuando se recuperaban de la eutanasia el autoras de la anestesia

Voz 0827 11:55 bueno pues quién nos iba a decir que esta semana hablaríamos tanto pero esta vez en serio de la eutanasia que Pedro que las cosas se mueven hielo que acabamos de escuchar a las cuales importantes diré significa que es muy importante ser reabierto un debate sobre esta práctica desde el punto de vista médico personal ético bueno quizás la lengua también podría ayudar a allanar el camino porque eutanasia etimológico mente no hace referencia una especie de asesinato mundo que es lo que parece que algunos quieren decir sino sencillamente a la buena muerte e ese eu Se refiere siempre algo bueno como en la palabra eufemismo que Timo lógicamente sería bien decir y no tanto mentir como a veces nos mienten a través de eufemismos incluso nombres como Eugenio que sería el bien nacido mención Eulogio que Timo lógicamente es el que habla bien así que nosotros al menos en la intención somos un poco Eulogio nos aunque a veces nos tengamos que cubrir

Voz 24 12:55 quizá

Voz 22 13:00 todos

Voz 0827 13:02 Isaac colado se ha colado la eutanasia en la campaña electoral porque estamos en plena vorágine las encuestas aún recoge en la existencia de muchos indecisos y apuntan eso sí buenos resultados para el PSOE de Pedro Sánchez que haría más ancho su cuerpo de votantes y quizás por eso los dice algún vigilante Toni Garrido se ha inventado esta semana el verbo en Sant Sezer

Voz 1995 13:22 Tur Luis Rojas Marcos no sabe lo que yo estoy dado la radio argumento científico para demostrar justificar para Ensanche EC para Ensanche hacer aún más ese orgullo que sentimos

Voz 0827 13:36 para Center nuestro orgullo un palabro de piedra sería un palabro bueno el verbo está bien construido de Francia bueno ahora eso sí no figura en el Diccionario en el diccionario tenemos es el verbo más eficaz y más corto que es ensanchar pero vaya usted a saber a partir de grande por ejemplo quienes nos precedieron construyeron agrandar y engrandecer así que estaremos vigilantes a ver si la cosa se va extendiendo no creemos que prospere sin embargo este de base de CER que escucharon Silvia Arismendi Juan Carlos Ruiz también Luis Lafuente Carmen Espinosa José Javier Simon harta es más alta no es como pueda competir dos delitos vamos a vender droga sí pero ya de paso vamos a baste CERT vamos a de abastecer de agua a Doñana vamos a vender droga ya de abastecer de agua suponemos que quería es decir de es abastecer como era Manuel Jabois he preguntado alguna compañera gallega de la redacción sí podría ser un galleguismo me ha dicho que hasta donde ella sabe no bueno las elecciones generales se presentan interesantes por la doble atomización de la izquierda de la derecha en la izquierda por ejemplo esta semana Ana Pastor habló en su programa de televisión en el objetivo con el líder de una escisión al parecer feminista radical le Unidas Podemos que con toda lógica se llama unidas poemas lo escucho Íñigo Sastre

Voz 25 14:53 este muy buenas noches diez y cuarenta minutos y después de esa entrevista de Jordi Évole al Papa que están viendo ahora mismo el candidato de Unidos Podemos el candidato de Unidos Podemos Pablo Iglesias muy buenas noches bienvenidos

Voz 0827 15:05 bienvenido o bienvenido interina eh siendo de Unidas Podemos bueno pues un desvío de Ana Pastor Unidas Podemos es una desviación rara pero bueno de existir su organización madrileña ejemplo podría utilizar como luego la osa y la Madroño hablan del Oso y el Madroño pero tú sabes que en realidad la leyenda habla de una osa de una madre de una de los vegetales no me consta

Voz 22 15:32 que tengan género el así la Madroñal ya les

Voz 0827 15:38 estoy viendo por el rabillo del ojo a Fermín Agustí la maldad de ir a sacarlo para Isaías Lafuente porque esto merece siempre digo si es que tengo al enemigo en casa Fermín Agustí es un mal lote pero no somos tus amigos eh bueno lo de la es verdad aparecer ese oso siempre nos referimos a los sigue madroño parece que es una osa pero lo de la madrileña desde luego tiene miga hay que tener mucho cuidado eh porque nos ponemos a veces hace minimizar no salen los famosos Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado la última que hemos recogido es la de Irene Montero

Voz 0814 16:10 algunos están jubilados muy poquitos están en prisión y rindiendo cuentas ante la justicia y otros siguen en activo sin haber rendido cuentas y manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de muchos trabajadores y trabajadoras de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0827 16:26 los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e empezó aquí Miguel Ángel Campos

Voz 3 16:30 clásicos Toni Garrido después el ministro

Voz 0827 16:32 la voz del anterior Gobierno después hasta el propio Pedro Sánchez y ahora tenemos aquí a la portavoz o a la portavoz a The unidas Podemos o poemas bueno ya sabemos que una campaña electoral obliga a hablar mucho y hablando mucho se puede también errar en la misma proporción pero algunos van a prendiendo a lo mejor es que escuchan la Unidad de Vigilancia Pablo Casado por ejemplo no atinada con aquello de las Heikki News o New

Voz 6 16:57 la cuestión es claro que la persona que sufre la fe

Voz 0827 17:07 lo tenía interiorizado pero al parecer en la última semana lo ha trabajado bien el líder del PP ya ha aprendido la lección ya corregido y además lo remarca si estamos muy atentos vemos que lo remarca

Voz 26 17:18 porque una de las cuestiones fundamentales en las que el Partido Popular quiere dar la batalla en aceite acciones comunitarias es a las Fake News es a las faith News ya el falso relato del nacionalismo bueno míos silos

Voz 0827 17:34 te marca bastante bien una campaña es tiempo de hacer promesas esto todos lo sabemos ya hace los políticos serían el presunto compromiso se convierte en un inquietante churro por ejemplo nos dice Alfonso Sanz que Albert Rivera quiere que España sea líder en su lucha

Voz 27 17:50 contra el medio ambiente no nos plantan objetivo para dos mil veinte nosotros queremos ser un país

Voz 3 17:56 líder en la lucha contra Medio ambiente líder en la lucha

Voz 27 17:58 el medio ambiente y en la lucha contra el sida

Voz 0827 18:01 de malestar el medio ambiente como para que además seamos líderes en la lucha contra esto es como los disgustos

Voz 0889 18:06 los discos que son para la droga no

Voz 0827 18:09 para la droga con los conciertos para la droga eh que se fume bien bueno Suárez Illana también para oponerse al aborto se metió en la caverna inventó a los neandertales una especie que llevamos muy mal cuando la citamos citamos muchas veces mal Nica Palomares Jaime Cabanes Jorge Ruiz Nos han ido señalando diversos ejemplos pero cuando estaba oyendo

Voz 28 18:33 la comparación con los nada rentables

Voz 29 18:36 Tales es que no daba crédito a Suárez

Voz 30 18:39 llana Un día más con Alsina ya acaba diciendo que el PSOE

Voz 0827 18:41 el partido los LEAR dentales crear dentales

Voz 2 18:45 aunque uno de las grandes autoridades en este escaso ibérica en materia de mentales no dentales no

Voz 3 18:51 bueno pensaba que la campaña nos llevaría como mucha Hernán Cortes y la reconquista estamos en los graves

Voz 8 18:57 más claro porque claro como los en tales como los dentales no tiene acceso a bufetes de abogados en Nueva

Voz 0827 19:02 yo atentos niños y niñas de España no a lo que vivís en la radio es Van der tal neandertal Hinault Near dental que vendría a ser si tomamos la raíz inglesa pues una clínica odontológico de proximidad muy cercana en donde te atiende además su salvaje que te interviene sin anestesia eso es lo que sería un Near dental por cierto Suárez Illana hizo estas declaraciones polémicas en Onda Cero a la que también le ha salido una facción radical en la competencia que es Honda

Voz 31 19:31 cero la actual vicesecretaria de Comunicación del PP Marta González las dos Se lo han contado al diario El País

Voz 0827 19:38 así que el partido después de estas declaraciones en Onda

Voz 31 19:40 cero Onda Cero poco en él

Voz 0827 19:43 living de Polaino daba también como

Voz 3 19:45 podría haberlo Onda Cero para daros o como se diga eso sí

Voz 0827 19:50 sí podría ser también una emisora religiosa el uso de las velas Onda Cera podría ser también bueno la Junta Electoral recordemos que prohibió que TV tres y otros medios de comunicación empleadas en términos como presos políticos o exiliados en plena precampaña y resulta que hubo un programa preguntas frecuentes un programa muy imaginativo que para sortear esta orden de la Junta Electoral sin inventó un hashtag que nos proporcionó en Hora Veinticinco un gran momento de radio

Voz 32 20:17 se utilizó una etiqueta hashtag que el hashtag era bicis Pili

Voz 22 20:26 es que tiene

Voz 32 20:30 desde entonces los espectadores comentaban el programa con que hasta aquí no os riáis hombre serio vamos a pedir Pedro ganarlo vamos el maquinilla de cárcel y cada vez que la tertulia Zaballa de madre Angels que del botón contigo diciendo bueno pues el Partido Popular es que la Junta Electoral declare sustitutivo de presos políticos

Voz 22 21:00 y ahora a ver quién Mariela Rubio

Voz 0827 21:06 menudo papelón te toca es quién le cambia la UE al blanco es decir prisión Politics yo es más nos hemos reído tanto y entre las carcajadas no hemos escuchado un gazapo del propio Pedro porque dice la primera vez crisis política no era gratis lítica solamente a alargarlo más bueno es bordar en vida pero aquí en la radio nos lo pasamos

Voz 1 21:36 pues debemos lo de no

Voz 0827 21:37 después de Alcalá que organiza cursos para curar entre comillas la homosexualidad ya entró en su día en esta unidad de vigilancia porque dijo esto en una homilía sobre unos hombres muy raro los hombres nocturnos quisiera decir una palabra

Voz 0675 21:51 aquellas personas que piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo ya veces para comprobarlo se corrompen prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos o van a clubs de hombres nocturnos os aseguro que encuentran

Voz 15 22:07 televisión

Voz 0827 22:09 parece que hablar con quería ir con propia bueno señor obispo para hablar como Dios manda no serían clubs serían clubes serían clubes nocturnos de hombres porque la categoría de hombres nocturnos diurnos sabemos que el dinero como mira quemaduras aunque considera un hombre nocturno no claro que oye ten cuidado tened cuidado porque quizás el obispo de Alcalá tengo un poquito de razón con respecto a los más pequeños porque esta semana hemos detectado que en algunos colegios los niños en el recreo se reparten camareros

Voz 33 22:42 pero casi peor ha sido la desdeñosa respuesta de Casado la oferta del Ministerio de Exteriores ambos se comportan como niños repartiéndose en la puerta de la escuela unos camareros unos camareros que aún han sacado de la tienda

Voz 0827 22:52 suponemos que se repartirán caramelos hay mares ahí

Voz 3 22:55 es que es hombre nocturno sí sí sí pero Aimar

Voz 0827 22:58 Aimar a veces se equivoca como todos pero suele son caramelos empleo corregir bueno su pues pues quedarían caramelos en bandeja ahora como sentiré lo del obispo y además que se venden en tiendas y lo sacan en las tiendas bueno entre los expedientes Sakhir de esta semana tenemos El extraño caso de los jugadores de fútbol que tenían melones en la cabeza nos envía José Ignacio pero un partido de locos en ese estallido

Voz 1161 23:26 la cerámica se ponía pronto favorable al Barça con un cero dos a los quince minutos marcaban Gutiña balcón hasta el descanso salía bien la puesta de Valverde que dio descanso a Rakitic Piqué y Messi pese a que recortaba el Villarreal con el gol de Samu se desmoronaba de desmoronaba se desmelenó los amarillos para seguir sabes a treinta minutos

Voz 0827 23:42 sedes merodeaban llevaban te digo odio saltando el campo no me extraña que pusieran en dificultades el Barça buena también tenemos el extraño extrañísimo caso de peligrosos jabalíes que parece que están actuando ahora en las ciudades pero que van armados no escucho Aurora Echevarría lo escuchan Antena tres en Espejo público

Voz 34 24:01 más bien la Guardia Civil en pequeñas ciudades que es donde más se acercan a los basureros en principio son animales peligrosos armados en principio son animales peligrosos armados y además muy fue muy fuertes yo no soy cazador Francina insistió

Voz 3 24:13 lo he visto alguno pero armado ningún momento no no se tendrá que defender

Voz 0827 24:17 hombre si haber un jabalí a congoja imagínate es iba armado ni te cuento bueno ya sabíamos también que el océano Atlántico es extensísima profundísimo aunque no sabemos si tanto como dijo Toni Garrido en Hoy por hoy esto lo escuchó Enrique López me quieres decir que alguien ha decidido voy a criticar voy a juzgar lo voy a avalada por ejemplo el océano Arlanza

Voz 1995 24:37 el segundo océano más extenso de la tierra por una superficie de más de cien mil kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de once mil kilómetros

Voz 2 24:44 menos pudo máxima de un kilómetro

Voz 1995 24:47 ese es José Vega

Voz 0827 24:49 si no pues no tanto estoy Marín y once mil kilómetros de profundidad tiene más o menos tres mil seiscientos de media tiene una máxima profundidad ocho mil seiscientos pero lo de once mil kilómetros vamos el punto central de la tierra está a unos seis mil kilómetros de profundidad eh pero vamos incluso la zona más extensa del núcleo esta unos tres mil kilómetros bajo quiero decir que si realmente tuviera esa profundidad lo que tendría es un desagüe eh por qué el agua iría justo por el otro lado exactamente también son extrañas las semanas laborales de Andreu Buenafuente bueno al menos las que tuvo hace tiempo yo creo que ahora viven mejor semanas que escucho Rafael Urturi tienen ocho días acción broma por la noche

Voz 2 25:32 es una emisora hoy por la mañana en otro

Voz 1995 25:34 ahora mismo grupo no transmisora de los ocho días de la semana de los ocho días de la semana igual llevados

Voz 0827 25:41 bueno sí vado solamente no le costaría mucho pero lo de los ocho días de la semana desde luego aquí queda en la Unidad de Vigilancia también queda en la Unidad de Vigilancia pues ésta me lo nada de una compañera de la sexta del programa la estación La Sexta que estaba explicando un fenómeno muy interesante que es el Petrikorena que es el que nos produce ese olor a tierra mojada una vez que que llueve lo produce a partir de unas partículas que es la Jesús mina pero bueno lo interesante del gazapo es que al parecer no otra compañera huele por la nariz que creíamos que era lo que hacíamos todos

Voz 29 26:14 cuando llueve sobre el terreno muy seco lo que ocurre es que se generan moléculas de geos Mina y esas moléculas las generan unas bacterias que se encuentran en el suelo empiezan a ascender se quedan flotando en el aire y la solemos por la nariz del Real Madrid

Voz 0827 26:34 pero es que además lo subraya es lo sabemos por la nariz no vaya a ser que usted huela Por otro lado bueno son cosas desde luego para que investigue el ángel de la guarda de los Especialistas secundarios o Iker Jiménez que al parecer también ha cambiado de programas según Manolete esto lo escuchó Juan Carlos Ingelmo

Voz 35 26:52 que lo de Lehman ni Iker Jiménez

Voz 0827 26:55 programar Cuarto Misterio en Tiananmen

Voz 22 26:59 bueno pues era otro

Voz 35 27:02 nadie entiende cómo pudo fichar al Atlético

Voz 3 27:05 no me gusta no quedar cuarto misterio e lo podemos ir trabajando

Voz 1 27:16 entre dos porterías diría que estamos

Voz 0827 27:19 Tiersen en fútbol Jorge Ruiz hombre nos dice que vale que el Real Madrid no está teniendo una buena temporada que sus jugadores no está muy allá pero otra cosa es que estén alienado

Voz 1478 27:31 el Real Madrid anoche para ganar al colista en casa con una alienación con una alienación además sorprendentes

Voz 0827 27:37 con una alienación que es la limitación condicionamiento de la personalidad por parte de otra persona ajena a nosotros o ese estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad bueno a lo mejor en este sentido vete saber pero bueno yo creo que a lo que nos referimos es sala alineación el otro sería alienación indebida en el fútbol encontramos el colmo de los gazapos que es extender un lapsus con la palabra lapso este lo captó lo captó Abelardo Mourinho

Voz 36 28:07 son las once y treinta y cinco está Lluís Flaquer todavía en la cabina de retransmisiones de la Cadena Ser en

Voz 0827 28:12 hola Manu qué tal muy buenas pues parecía que con el dos uno cundía por momentos el pánico cundió de hecho durante un breve lapsus de tiempo en breve lapsus de tiempo en el partido un breve lapsus de a tiempo bueno es un lapsus eh es decir una equivocación cometida por descuido porque el otro en realidad la otra palabra sería lapso eh y como lapso además es el tiempo transcurrido entre dos límites pues no es necesario remover remarcar que es un lapso de tiempo precisamente sería en un lapso y hablar del lapsus de tiempo efectivamente es un lapsus tenemos otros este sobre si los que son de Ávila son abulenses o Avilés años

Voz 37 28:54 y como es verdad que a nadie dulce y además es viernes

Voz 2 28:57 qué os parece si notamos un homenaje Lin

Voz 37 29:00 diente a esta boya ahí si así es como las llaman en el pueblo de Cebreros el pueblo a veleño de Cebreros

Voz 0827 29:07 Cebreros efectivamente está en Ávila eh pero el gentilicio es abulense ni siquiera Avilés que es una palabra que recoge el diccionario como sinónimo de abulense menos utilizada pero en este caso sería sólo para referirnos a personas no a pueblos e es verdad que Avilés es un gentilicio que recoge el diccionario pero para los naturales de Ciego de Ávila es una ciudad y es una provincia que está un poquito más lejos que Cebreros está en Cuba y una muy sutil la capital de Estados Unidos es Washington DC o Washington D F

Voz 38 29:37 el sobre hojuelas por ejemplo

Voz 3 29:40 Paco Washington Washington

Voz 38 29:43 se te ocurren en Washington

Voz 3 29:45 entonces Washington Distrito Federal

Voz 0827 29:47 el DF es muy interesante la duda porque Washington es un distrito federal e esas dependiente del Estado en el que se encuentra pero la denominación oficial de Washington es Washington DC que es Distrito de Columbia es verdad que Ciudad de México sí que es México ONG o era México DF y a lo mejor de ahí Nos viene esta equivocación bueno yo el lunes uno de abrirse conmemoraron ochenta años que al final de nuestra Guerra Civil el último parte de guerra que conservamos el que ponía fin a la guerra resulta que contenía dos niños

Voz 40 30:25 pero el día muy desarmado manejar Pinto alojó a las tropas nacionales su son dimos a objetivos militares

Voz 0827 30:39 bueno la primera noticia falsa es que la guerra terminase no llegó la paz llegó la victoria como se decir recordamos en Las bicicletas son para el verano pero la segunda noticia falsa es que se parte no es el que se escuchó en directo el uno de abril del XXXIX lo grabaron después para que quedase en la historia en nuestra fue uno Teka hemos hablado mucho muchísimo de ese final de la guerra que siempre viene acompañada como todas las guerras de grandes desgracias pero que también la guerra acuñado palabras que dispara Amos en todos los frentes así que Ignacio Barrón son es en estas palabras en las que ha buceado esta semana

Voz 8 31:14 cuántas veces hemos dicho cuando los niños se ponen pesados que dan mucha guerra ya que todos conocemos una persona proactiva que apunta a un bombardeo o que tengo temperamento que es de armas tomar y no me refiero a quién John Éstos son sólo algunos ejemplos de cómo ha calado la terminología bélica en nuestro idioma

Voz 2 31:29 en el mundo

Voz 3 31:33 el deporte es el mejor ejemplo suenan frases como vaya misil Cook

Voz 12 31:37 Nadal que dispara debe si Contador se escapa del pelotón la victoria pírrica no debe su nombre al jugador madridista sino al rey macedonio Pirro que ganó una batalla contra los romanos con mucho esfuerzo y muchas bajas y ahora cuando llegue el verano tendremos cada día un bombazo informativo

Voz 3 31:52 con el último rumor sobre el Real Madrid

Voz 12 31:59 no sólo ocurre en el mundo del deporte por ejemplo antes de ser una corriente artística La Vanguardia en una posición en el Ejército igual que la retaguardia cuando el Ejército atacaba un pueblo una ciudad estos llamaban a las armas para defenderse y daba la voz de alarma quería pasar desapercibido y que no supiesen que era del bando enemigo será la vuelta a la chaqueta para que no hubiesen sus colores irá ser un choque cero las guerras aparte de la devastación produjeron grandes avances tecnológicos y hubo que denominarlo desde internet al GPS

Voz 3 32:31 creo Ondas a los ultrasonidos que son la base de las ecografías o del sonado algunos objetos cotidianos evolucionaron para adaptarse a la batalla como las bolsas de té la cremallera Wes reloj de pulsera que se creó para no perder el tiempo sacándolo del bolsillo

Voz 41 32:48 podríamos seguir hablando de otras expresiones como no hay moros en la costa irse por los cerros de Úbeda o versa la porra pero no me queda tiempo así que os invito que gays una incursión en su origen tanto

Voz 0827 33:00 el Guaje bélico que se nos ha colado en el lenguaje cotidiano no sabía yo lo del reloj de pulsera relacionado con la guerra de bien a los espacios viene un jabalí armadores frente bueno que haya paz nosotros esta tarde no damos más guerra hasta aquí la Unidad de Vigilancia nuestra iré de correo recuerden lo de V arroba

Voz 1995 33:17 a hacer punto com ya saben sin algo equivocado que seguro que sí

Voz 0889 33:24 bueno Isaías hoy hoy tenemos una cosa muy especial con Mona León Siminiani si te la recomiendo a tío al resto de los oyendo ya verás

Voz 42 33:37 sigue a La Ventana en las redes sociales

Voz 2 33:42 la Ventana

Voz 42 33:43 sí sí La Ventana

Voz 43 33:45 cadenas

Voz 44 33:49 con las horas el día va a acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos

Voz 2 33:56 todo con unos Juan

Voz 1 33:58 otros las corrientes te empujan hacia arriba que arrastra bajo te llevan a la izquierda hecho mover cuidado con el oro

Voz 45 34:11 aquello que les parece bien a los Tianjin provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 1 34:23 cuidado con la vaca y ustedes se preguntarán qué tal situación escuchará información contrastar análisis

Voz 8 34:39 hora veinticinco le estamos esperando en la SER

Voz 2 34:43 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en alguien lo sabe

Voz 1 34:51 no saben lo sabe que publicó el día apenada Berto Romero y Andreu Buenafuente

Voz 0827 35:00 a qué pudo pasar de todo pero si no es tu programa porque Alves

Voz 3 35:04 no se tiene buena semana volcando contenedores

Voz 1 35:10 el viernes a las tres y media de la mañana una hora menos en Canarias resumirlo es como la comedia pero

Voz 46 35:19 Abbado más cutre comedia perpetua con Antonio Castelo yo estoy en contra el linchamiento en redes síguenos también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com comedia perpetuar

Voz 1 35:32 las calles los cómicos y esto no va a ser

Voz 0827 35:37 hay una radio sin relojes un lugar en el que coinciden en España hay el Santo Grial

Voz 1 35:45 y la ópera comienza en un claro en el bosque en las montañas que rodean el monasterio de Montsalvatge un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España si son monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 2 36:06 lo que tú programas

Voz 6 36:10 y una ser que no se escucha en antena

Voz 2 36:13 en nuestra dispones de una complica Parrilla

Voz 47 36:16 de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 1 36:24 la toma el control de la SER quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 48 36:38 sí

Voz 0827 36:44 son así que casi treinta y siete minutos

Voz 3 36:46 tarde cuatro y treinta y siete en Canarias estábamos en La Ventana Íñigo Sastre

Voz 0959 36:49 buenas tardes hola Francino también es viernes por cierto señor así que ganas de una escapadita bueno bueno pues en Pullmantur cruceros hablan tu idioma navegan con toda intensidad escucha mayo siete noches en el crucero cinco maravillas del Mediterráneo desde seiscientos diecinueve euros con wifi gratis en una misma travesía vas a poder disfrutar de Nápoles Roma Florencia para vivir las mejores vacaciones tienes todo incluido con la mejor experiencia gastronómica Pullmantur cruceros cruceros

Voz 1 37:30 la Ventana con Carles Francino

Voz 49 37:47 la

Voz 1 37:54 sí

Voz 42 38:13 solo

Voz 3 38:25 los viernes a esta hora ya saben que habitualmente tenemos lo que le contaba Isaías se que es algo especial ya saben que tenemos

Voz 1 38:31 es una cita con los relatos de suspense

Voz 3 38:34 dichos espacios la bautizamos así no Roberto quién dijo miedo dijo miedo así se llama es una experiencia fue muy hermosa muy intensa también a veces porque la ficción sonora tiene un poder evocador enorme no te metes en la trama te sientes ahí en en mitad de todo el lío pero el género da para mucho así que queremos abrir el foco a historias de vez en cuando eh que no sean sólo de miedo pero que esté narradas con los mismos códigos hace unas semanas el ocho m posiblemente los recuerden muchos oyentes Mona León Siminiani los dejó un regalo llamado Mataharis aquella legendaria espía que que acabó fusilada bueno pues hoy les proponemos otro clásico y la verdad es que no tiene desperdicio esta tarde bajo la batuta de Mona León Siminiani les ofrecemos Robin Hood

Voz 2 39:21 tenso el arco tenso la niño el ojo izquierdo y la de cabeza un poco hacia la derecha mejora la izquierda mejor que la la cabeza hacia la que enfocó la Ariana

Voz 1 39:38 en el centro exacto estaba clavada la flecha de su

Voz 2 39:41 Val impasible dominante y segura de la victoria sólo tenía una opción posible

Voz 1 39:48 tú ción in lanzó la flecha Llesta voló lo imposible ocurrió fue a clavarse justo sobre la flecha que ya ocupaban por completo yo quién lo que conlleva mentiras ni Guillermo Mottaki podría haberle subraya

Voz 2 40:08 ganó el torneo por supuesto lanzando una flecha y acertando exactamente en el mismo lugar donde ya había una flecha clavada de su rival ya empezamos donde fue ese torneo cuando fue os perdáis en minucias padre minucias estamos narrando una historia debemos ser fieles a la verdad simpático de Fraile la verdad dice la verdad no le importa que

Voz 6 40:31 Cortés que hay es increíble no

Voz 2 40:33 imposible es pero permitidme una pregunta diríais que la Biblia a describir el vio cómo os atrevéis a cuestionar los textos sagrados nunca padre sólo quiero hacer es entender que cuando se cuenta una leyenda hay que dejar espacio a la imaginación aquí puede hacer daño una fecha más Ömer una flecha puede matar a una persona o convertirla en un héroe no pensáis acaso que lo merece permitidme la licencia y prometo usarla para contar la historia más maravillosa jamás contada en Little John pero osado y esa es facultad que me congratula contumaz con mi pluma pues ponemos un título que os parece Play cafre no está mal pero si vais a usar su nombre empleado mejores que les decía un lugar en la gran historia del mundo

Voz 1 41:22 Robin Hood la leyenda del bosque de ser algo

Voz 15 41:31 el de tu madre sitio fuera tampoco me fiaría que eres demasiado gordo para ser un conejos o tal vez que llamarlos por cierto

Voz 2 41:44 azotó John me parece que tendría que explicar esto quienes son Robin Hood antes de llamarse Robin Hood Israel Chery tenga tenga antes de convertirse en su peor enemigo juntos de caza eran íntimos esta parte os aseguro que es fiesta padre vivir pro sigamos por dónde vamos estábamos a punto de escuchar una amenaza

Voz 51 42:04 eso llamar estos al si Eric el contacto a ZP eso parece pero si le gustará a nuestro Rey corzos y lustroso Kuti a esa lengua te traerá complicaciones si llega hasta el Rey Su Majestad ya tiene suficientes aduladores no creo que no te la ausencia de uno Su Majestad tiene no pocos aduladores pero tapiz reconocidos enemigos de hecho es algo que me preo

Voz 15 42:30 se ha ganado el fuego esos enemigos asfixian en puestos a sus

Voz 51 42:33 pitos un no sino resultó muerto dicen increíble

Voz 15 42:37 ahora no estos condados debe de ser bueno tu salario para que lo defienda si serie

Voz 2 42:47 lleva tu nombre pero qué demonios se ha escapado me ha rozado la cara sino me giro me atraviesa el cráneo otra vez a que conejo dispara vas esta altura dos centímetros más y te toca dar explicaciones amiguita a su viuda sabía que lo iba a dejar escapar este dato sí bueno el caso es que Roger estaba casado y tenía dos hijos pero sabéis quitarlo de la mujer que lo Kitty podría crear problemas cuando aparezca María María Caro con nombre de leyenda necesita un amor de leyenda Fray tal vais entendernos pero antes tenemos que hacer una corrección qué conejo dispara vas esta altura dos centímetros más hipotecas colgar mi cabeza en tu salón como trofeos recuerda lo cuando pienso en posicionar precontrato contrato

Voz 1 43:28 cuida tus flechas alguien podría salir herido Tú vigila tus palabras Roger podrías acabar muerto externo que este es el principio de una gran humanista en efecto soplaban vientos de guerra el entonces Rey Enrique III

Voz 2 43:51 apretaba en los impuestos hasta límites inhumanos los granjeros pasaban hambre los padres veían desfallecer a sus hijos fue un tiempo de tinieblas la violencia y el caos se apoderaron del Reino y algunos nobles decidieron actuar se rebelaron contra el Rey decidieron no seguir fue entonces cuando se Roger cofres se convirtió en un Robin Hood señor Señor habéis vuelto bendito sea Dios que usted vuelta CITEL John qué demonios ha pasado aquí los soldados de Reis vinieron obligaron a nuestro Señor el conde de Leicester a vaciar los silos de grano para entregárselos el conde se negó al principio les dijo que ese grano era para sujeto que no tendrían que comer mientras el Rey engordan su palacio donde está Conde asesinados y colgado en la torre del castillo para su escarnio como aviso para los agitadores el se ha bajado procurarse un entierro digno el pedirle a todo el mundo que salga de sus casas cero el Rey ordenados obedecer a un tirano es una obligación John que ha males a todos competiremos hasta el último aliento estos crímenes no quedarán sin castigo hay algo señor que ocurre al frente de los soldados venía Reginald de Grey pinta se que es vuestro amigo señor y fue es verdad pero su amistad murió junto a nuestra gente que para los caballos que reúna todas aldea tenemos que partir de inmediato a dónde

Voz 1 45:06 en el bosque no vuelvas a llamarme señor John ahora somos hermanos pero Sergio rollo Arkote frenaba muerto desde hoy

Voz 2 45:19 desde hoy soy Robin Hood el se puso el nombre porque no es cierto que suena un poco raro John demasiado épico al contrario demasiado fácil Robin Hood era una forma de referirse a los bandidos a los forajidos Del Bosque esa era su intención convertirse en un proscrito junto con tantos otros en eso tiene razón bueno tiene está contando está bien está bien así que desde hoy se Roger Fry

Voz 1 45:43 a vía muerta desde hoy sobre Robin Hood

Voz 22 45:57 hemos visita puestos esperada Mis señal forradas de oro y piedras preciosas el cochero

Voz 52 46:19 se puede saber qué ocurre mira Robbie hemos que cede un bonito ejemplo locura tocarme ciento perturbar os Melendi pero debo dar por terminado el viaje ese Zafiro que lleva el me el dedo y también de estas perlas sin oponer resistencia John disculpar de amigos mi Lady no usará daño

Voz 15 46:42 sólo quiere vuestras joyas aunque si me permitís decíroslo una belleza como Bosnia necesita de ellas para resaltar sus cualidades

Voz 52 46:50 por ruboriza es mi señora sí claro estoy y tan robotizada eso dolido

Voz 1 46:57 oh Dios

Voz 52 47:02 Nos aconsejaría que corriera el mi señora profundo yo os seguro que hemos aprendido la lección nadie se acercará Bossi vota

Voz 2 47:10 Nos Donaire nuestros caballos y costras joyas

Voz 52 47:14 no tenéis que creerme solo tenéis que elegir entre los logos la generosidad con nuestra causa y no tenéis mucho tiempo empieza a anochecer pendientes un recuerdo teléfono

Voz 15 47:26 de lo lobos Valente Miley respetaremos vuestros pendientes gracias señora ha sido un placer

Voz 52 47:36 vamos hermanos como pretende

Voz 15 47:40 defendéis Bosch que os haga prisionero no somos secuestradores hay de todo padres alfareros carpintero Bocos y con demasiada poca experiencia la verdad

Voz 53 47:52 no puedo quedarme aquí sola que pueda hacerse hincapié ellos tiran del carro pero sí ha desvanecido como una dama en apuros y no recobra el sentido eso es cierto tal pobre

Voz 15 48:02 no todo el mundo es tan duro como vos mire y estoy seguro de que una mujer de vuestro carácter sabrá cuidarse son son

Voz 52 48:08 no tenéis que ir al norte hizo escucháis con compañía no deseada usa técnica que habéis empleado a John apostó que aún tiene la voz aguda de la impresión muy divertido

Voz 15 48:17 quién sois tres morales no son los de un forajido salvaje del Bosque hubo un tiempo en el que me parecía más a bosque a estos salvajes como los llamáis para no hay nada que me distinga de ellos habéis dejado a ser un vulgar ladrón

Voz 2 48:31 señoras impactar si alguien entrara

Voz 15 48:33 sacarse y dos robar a buscar alimento llamaría robar a tratar de recuperarla yo no he robado el alimento a nadie os creéis señora pero el Rey sí lo está haciendo ha subido los impuestos hasta el punto de que las familias de Notting han sólo pueden permitirse una comida cada dos días es son las más afortunadas y para que para que la mesa de un puñado de poderosos rebosan lujo y abundancia repartir no es robar así que es lo vais a los ricos para dárselo a los pobres sea si queréis pensarlo bien

Voz 53 49:02 pues ahora que me habéis robado ellos y tan pobre como cualquiera de vosotros militares a cenar

Voz 2 49:09 es decir una cosa Little John esta Dama que tan oportunamente ha entrado sustituir a la esposa de ser cofre no se corresponde más bien a una fantasía o estrés me parece que el sacerdote te ha pillado John muy respetado frita aprecio vuestra pasión por la rigurosidad pero me temo que no desde el corazón del público una leyenda necesita una historia de amor a su altura sospecho más bien que es un narrador quién la necesita no es ofrenda es padre pero siendo fraile dudo que el amor sea una de vuestras especialidades proseguir por favor nuestra tema Se había invitado a sí misma cenar por cierto como decíais que era su novia

Voz 1 49:47 María será un placer que sean nuestra invitada esta noche legitimar sea de noche la conversación dio paso a las mira las miradas a los los gestos a las caricias

Voz 22 50:02 cuando salió esto

Voz 2 50:04 con los cuerpos de Robin y Marian se fusionarán en Un monstruo de dos espaldas Llull tal vez estaba siendo demasiado descriptivos si por decirlo suave además de que has plagiado varios siglos antes de que nazca un detallito está bien dejando en no lo dejaremos las miradas ir parecería ahora preparados para porque en traes en escena

Voz 1 50:34 dejadme ir con dice no Marin yo te lo dicho

Voz 15 50:37 porque temes que te ponga nervioso nuestra forma trece ya se cuentan por cientos las piezas de oro que ofrecen por mi cabeza y no quiero que te pongas en riesgo innecesariamente no te pones tu en riesgo no es igual yo elegí esta vida voluntariamente

Voz 53 50:50 veras crees que no hubiera salido de este bosque sólo valgo por seis hombres y eso desarmados

Voz 15 50:55 sí son hombres del Rey vales por una docena al menos Marian no es eso lo que me preocupa no me perdonaría convertirte en un asaltante de Cannes

Voz 1 51:03 buenos Biraghi un momento ese soy yo

Voz 2 51:18 pero por qué estoy borracho no os acordáis de cuándo llegas pizzas Airbus no lo cierto es que no pues ahí tenéis vuestra respuesta al bosque John

Voz 52 51:27 el control de mercancías padre que lleva ahí vino asqueroso tan malo es digo que llevo Beat asqueroso iba para lo vende también padre que no nos queda más remedio que probarlo bien padre sabéis caido solo no ha hecho falta atacaron a mí no es mala idea vendría bien un hombre de Iglesia en el campamento seguro que los hermanos tienen muchos pecados que confesarlo me veréis Mi vino en cuanto acabe las concesiones

Voz 1 52:08 lo digo por mí que a otro

Voz 54 52:16 detenga el tarro padre fiel Lord de la Ley

Voz 2 52:19 el bosque de Sherwood

Voz 36 52:22 entre otras cosas que quién entre el bosque debe hacerlo con el rostro descubierto hacer la capucha que os vean

Voz 55 52:28 aún no aquí hay algo raro John este hombre no es un os lo dice que narra recta

Voz 15 52:37 dice la verdad del sacerdote no sois cura tampoco es mi nombre es Robin Hood Men Roger

Voz 1 52:47 Nottingham mal Tito cobarde

Voz 2 53:00 Roger Got del conocido también como Robin Hood quedas arrestado en nombre de Su Majestad el Rey Enrique III no cobras conmigo tan fácilmente y eso ya lo veré llevados lo llevaron directamente a una celda pero allí duró menos de un día para el momento en el que llevaron preso a Robin las redes del ejército de marginados habían arraigado con tanta fuerza que llegaban a todos los rincones de la ciudad de Nottingham incluida por supuesto la presión buenos días Roger ese no es mi nombre me temo que tu título nobiliario dice lo contrario son conscientes Tus ladrones de que cuando desde esta pequeña aventura volverá a tu Castillo mientras ellos tendrán que trabajar de sol a sol Patti hablas de mis hermanos tú

Voz 15 53:53 que podría entenderlo pero vas a ver antes de lo que te imaginas cuánto razón de falta guarda tus espaldas de Nottingham cuando estas robo la mayoría esta tarde o temprano

Voz 2 54:03 vuelve con Tati afortunadamente no manda la mayoría manda quien tiene el poder en eso no te falta razón sede podéis a pesarle pero no las años los guardianes

Voz 15 54:13 con los que has venido serias son dos de mis hermanos bastardos siento que la visita haya sido tan corta me encantaría decirte que volveré pronto pero sinceramente no ha quedado satisfecho con las atenciones de este lugar

Voz 2 54:28 yo creo que no te moleste que cerremos por fuera para que no nos persiga sobre todo pagarés cara vuestro

Voz 1 54:34 hasta la vista

Voz 52 54:45 su cara una vida persigue para que no pase siquiera una noche bajo llave andan llamando