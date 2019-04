La Ventana (05/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

en ese accidente en cadena en la autovía A uno treinta y cuatro personas han resultado heridas leves una herida grave en Cataluña el PSC y Ciudadanos quieren que la Generalitat explique en el Parlamento la creación de un grupo policial dentro de los Mossos d'Esquadra un grupo dedicado a la protección del presidente de la Generalitat entre otros vamos a Barcelona informa Pablo Tallón

Voz 1673 01:53 a la mañana estos partidos han ido registrando peticiones de comparecencia para que Quim Torra y los consellers de Presidencia de Exteriores expliquen si como publica el periódico el entorno del president está seleccionando en función de si solo no independentistas a un grupo de hemos d'Esquadra que se encargarían de su seguridad de la de los ex president que no dependerían de la conselleria de Interior también pide más detalles la portavoz del Gobierno Isabel Cela

Voz 3 02:16 esto es así seriada errante no lo podemos contemplar no lo podemos contemplar por tanto el lo primero que hay que hacer es explica pedir explicaciones al Godard y que lo Claire

Voz 1673 02:28 cuando el Govern aprobó hace unas semanas crear este equipo de seguridad el propio Ejecutivo alegó que se había inspirado en el modelo que utiliza la Moncloa vamos con unos de por destruirlo

Voz 1715 03:01 sí tres en Canarias

Voz 4 03:07 lo acaban de escuchar treinta y cuatro heridos leves y uno grave en el accidente múltiple la A uno a la altura de Somosierra en la que han estado implicados cincuenta vehículos están trabajando en la zona bomberos de la Comunidad de Madrid y de Castilla La Mancha y el tramo permanece cortado al tráfico David García es portavoz emergencia

Voz 5 03:22 se han producido varios accidentes en cadena entre los kilómetros de veintitrés y noventa y cinco en Somosierra posiblemente ocasionados por la nieve han atendido un total de treinta y cinco personas una mujer de sesenta y dos años herida de gravedad con un traumatismo torácico trasladada por salud Castilla y León al hospital de Segovia y luego treinta y cuatro personas heridas de carácter leve trasladadas a diversos centros hospitalarios

Voz 4 03:50 decenas de personas se han concentrado frente a los juzgados de Plaza de Castilla en apoyo a Ángel Hernández el hombre que ayudó a su mujer con una enfermedad terminal a morir este miedo está esta libertad la juez no ha impuesto medidas cautelares está acusado de un delito de cooperación para el suicidio y también por quinto viernes consecutivo los jóvenes han salido a la calle para exigir medidas contra el cambio climático hoy lo han hecho con sus madres en una convocatoria que han llamado Madres por el clima hay que comenzó hace una hora frente al Congreso de los Diputados

Voz 0272 04:19 el grupo de madres y padres todos estamos organizando las últimas semanas eh para principalmente apoyada la fuga está movilizando los viernes para luchar contra el camino telemático y también para juntarnos acciones eh con nuestros críos que normalmente son más pequeños eh pues las escuelas islámicas lo que queremos es organizarnos como madres porque me preocupa al cambio climático

aquí los bomberos continúan saneando y evaluando los daños del edificio donde se ha producido un incendio en Vallecas finalmente son diecisiete los heridos todos de carácter leve

Voz 0313 08:11 son las seis y ocho minutos de la tarde las cinco y ocho en Canarias y Roberto Sánchez la historia se repite la historia cíclicas pendular y esa pareja de hecho que tenemos para nuestra música en directo formada por Benjamín Prado a Iñaki de la Torre paso hay días en los que se rompe se rompe aunque sea momentáneamente Norman hay divorcio no porque llega tarde pero bueno ya

Voz 0057 08:33 es feliz que he visto con la guitarra pero no me he traído un bajón bajo maravilloso que tengo que minas conciertos esta noche tengo conciertos yo creo que el cumpleaños de una buena amiga muy bien

Voz 0313 08:42 era un ratito pero mira déjame decirlo una cosa y hay músicos la música tiene un poder evocador siempre puede salir en cualquier dirección pero hay músicos que que te permiten visitar un montón de lugares no con nuestro invitado de hoy lo que recuerda en alguno de sus seis discos anteriores todo el curiosidad hay llega Benjamín calma tras la tormenta y desesperación hemos descubierto territorios desconocidos hemos vivido crisis hemos tocado el mar o la Benjamín el viento la ciencia la filosofía pero esta tarde hemos proponer un poquito más allá en su nuevo trabajo nos propone abrir la ventana nunca mejor dicho a la dimensión poética del mundo y eso Benjamín como se hace no contestes recupera la respira pero digo yo

Voz 14 09:31 viviendo de poda en bueno

Voz 16 09:44 the People vez sin me la dan no cree Ramón Díaz dividía su de Arana la columna vez que tipo Pierre vengo

Voz 0313 10:37 Daniel Drexler buenas tardes amigo avenida cómo establecer hoy Benjamín tiene excusa de llegar tarde está garantizando en Madrid ahora mismo que te ha pasado lleva achuchones en la cabeza que te ha ocurrido

Voz 0352 10:47 oye eran granizo del tamaño de de de guisantes yo creo que aquí

Voz 0313 10:53 Londres con guarnición en algún momento duro se oye cómo se hacen los de vivir de lo bueno si es posible eso que no lo sé porque pregunta tiene Hamid yo creo que es la única manera de vivir de Si no le busca uno el poema cada cosa está listo se quedaría en una vida prosaica

Voz 1715 11:09 la ahí sin rinconcito mágicos ni lucecitas misteriosas hacia el fondo

Voz 17 11:14 Daniel tú lo haces cubierto hace poco o bien hallado

Voz 0313 11:16 la serie contigo

Voz 17 11:18 yo hace tiempo que descubrirse una dimensión donde me sentía muy bien dónde tenía esa contradicción ese oxímoron febril remanso no es una sensación

Voz 0313 11:26 dura de esta canción es la canciones preciosas y el título es extraordinario y las chicas del con un estaban bailando todas además

Voz 17 11:32 a tuve a los se así como febril Yelmo tiempo sanción de conexión no de remanso en medio de de del ajetreo diario que vivimos y sobre todo esa sensación de la necesidad de bajarse de la mitad de la rodilla tanto tiempo corriendo renovando pero nueva para ningún lado no ojalá ojalá pueda pasar más tiempo en esa situación palabras revolverse puede exhibir la palabra libre además de Marlene también también servir mejor con esta con esta Vera con está pulsión poética Abidal se se bueno irle mejor se soporta mejor los reveses no sé yo creo que sí yo por lo menos que que de alguna manera ha perdido la religiosidad religiosidad institucionalizada

Voz 18 12:16 he encontrado mi mi remanso

Voz 19 12:19 la poesía no usaba es una cosa estamos de acuerdo en ese deseo que no se pierda la poesía pero yo añadiría otro que está también en tu disco en uno que no se pierda nunca la pasión

Voz 16 12:31 no

Voz 17 12:32 anda

Voz 16 12:47 son las

Voz 0313 13:23 ahora cambia idioma hay que esperar un momentito

Voz 16 13:40 en mí

Voz 14 13:48 paz

Voz 0313 13:51 oye porque yo creo que la primera parte es la parte más Carioca del bono una gran parte cariocas el disco de la primera parte esta canción

Voz 17 13:57 es ideal para bailar la anti jamás si la segunda ya hay que ponerse a calles estaba no tiene mucha música tiene mucho

Voz 20 14:08 de trasfondo obras de Pisco huele a viaje

Voz 17 14:12 sí bueno vamos en Río directamente no así y fue una experiencia tan linda normalmente cuando uno va a Uruguay a Río Janeiro en invierno vuelve playa no Judy blanco pues me pasó encerrado dentro un estudio era tan lindo lo que estaba pasando entre el estudio que no quería seguir ni siquiera la playa no fue una primicia muy loca para mí grabar con con músicos los permisos hace muchos años de la primera división a la digamos de la música brasileña

Voz 0313 14:40 eso te preguntan cómo en Río de Janeiro dices es muy bonito tiene dos micrófonos además dos taburetes

Voz 0352 14:46 bueno no no sé porque tú vas más a Río no antes me contabas que además de Uruguay vas habitualmente a Brasil a México y España te has quedado más o menos hay en ese

Voz 0313 14:57 India Argentina no urgía Argentina también sí sí claro

Voz 20 15:01 oye cuéntanos porque tengo la percepción de la intuición de que Brasil es como el lugar donde se hace la música más moderna o donde se exploran más cosas donde hay más variedad es más la punta de lanza de la música hispanoamericana de todos los países de por allí

Voz 17 15:15 mi impresión es que dentro de la música popular de de los últimos cien años digamos hay dos grandes potencias Estados Unidos y la otra a mi juicio que Brasil pero eso es una visión personal

Voz 18 15:27 vierte teñida de gustos no de mí

Voz 17 15:31 decías que lo que pase claro el tema del portugués ha hecho que que un poco cápsula o no y que entre en sectores donde se consume música alta calidad no siga a veces no tan masiva no entonces ya te digo trabajar con con Qasim que ese productor ni más ni menos Gaetano Veloso y cortó Gil con hablo Antunes con Gal Costa cuando apareciera posibilidad Llull lo llamé en realidad levantamos una derogación On camerinos y emocionados

Voz 20 16:00 qué es lo que has bebido

Voz 17 16:04 parece que han dado esta canción Marcelo erosiones y cantó conmigo en San Pablo esa canción vacas Il Divo o me queda grande jugando en la tercera Peñarol me quiere mandar al Barça no es demasiado cara

Voz 1 16:15 muy Cassini éste y le mandamos una duración sita emociona de camerino hizo el otro día me desperté diciendo que hice le mande al Casino una grabación de camarín eso lo hace nunca pero tipo me llamó y me dijo bueno a dos médicos te dijo

Voz 0352 16:30 pero es que eso que dices sopesado la música yo creo que las dos grandes contagios que yo recuerde de la música en el mundo han sido la música brasileña y luego la música jamaicana seguramente Reed también contagió a todo el mundo es que la música brasileña la cantaba Frank Sinatra tendencia no

Voz 0057 16:50 bueno pero Ricky también hay yo me he leído hace poquito un libro muy bonito que es la historia del pop que la escribió y no recuerdo el nombre me da mucha pena por si alguien la quiere mira ahí contaban como Enrique que hoy hemos realmente es una educación no es una es un destrozo para decirlo rápidamente de lo que originalmente fueron los ritmos que formaron el reggae y el ska el ipso el Calypso el momento y entonces luego lo american izaron un poco o un poco cuando se fue para allá entonces ya no puedes decir que en realidad sea una influencia sino que al revés se dejó comer por las influencias comerciales occidentales esa que yo estoy más de acuerdo con con Daniel que que fue la música sobre todo el sur de Estados Unidos que eso se lo merendó todo

Voz 0313 17:31 porque siempre nos interesan los los los títulos de los de los discos siempre nos gusta comentar que los discos son sólo uno

Voz 1715 17:37 dato que viene sus códigos tiene so

Voz 0313 17:40 en su sus sus puntos álgidos tienes tú tiene tiene sus secretos y hay que empezar por el título no como como con un libro con una novela en este caso uno

Voz 21 17:49 la suma su mano

Voz 16 18:21 más acá las verdad sí Silvio Alves eh

Voz 0313 18:49 están escuchando esto antes decía Daniel Drexler que es la pérdida hace tiempo digámoslo de la pista de la religión institucionalizada pero en esta canción en esta letra nuevo iremos con otras

Voz 17 18:59 de ahí hay yo que sé budismo puede haber ahora mismo claramente no se en física cuántica acaba la Cábala ahí ahí ahí de todo no hay esto qué es esto sobre todo monoteísmo la vuelta no claro que que Empar también el título dijo juega con esa idea no de la unicidad de todos los siglos me pasó simplemente que no momento dejé de creer en las religiones institucionalizar tuve una experiencia muy temprano en la vida de vivir de cerca del Tesoro vimos a Israel cuando éramos chicos diez años fue directa duro Uruguay a vivir allí el ir realmente el lo que la religión termina siendo en el día a día de la vida de la gente sino lo ahora entiendo la cita que pones en el en el libreto

Voz 0313 19:45 con esta canción que quería preguntarte qué significa porque me

Voz 17 19:47 este es Jupp ni idea que uno uno quién sabe de afrontará que es esto no es una frase en hebreo de El libro de de

Voz 6 20:00 pues sí

Voz 17 20:03 que es una ocasión circular que arranca el de del uno basta el trece equipos vuelo de vuelta al uno ya me me gusta siempre ese juego de la unicidad a la diversidad de hecho el disco entero arranca esta frase maravillosa de Rubén Darío que dice la celeste unidad que presupone palabrotas sentimientos diversos eso es un poco el juego que hay hablar dijo no el camino entre la unicidad y la diversidad yo perdí perdí la fe en las en la religión institucionalizada

Voz 0313 20:33 no lo decías es al obispo de Alcalá apurará los empresarios quienes pero bueno no te lo pierde porque sale cada día de todas maneras yo estaba pensando que en el exilio es canción

Voz 0352 20:43 el el uno todo

Voz 0313 20:44 tiene dos lecturas el Pamela musicales que un es todo un mes esos tipos del señor sí señor

Voz 17 20:50 Pony el título uno viene más también por un lado de unir no

Voz 11 20:53 a pesar de contar cosas que tan separa

Voz 20 20:56 estaban es es la que mezcla de todo pero luego como es una familia de médicos yo creo que en tu casa cada ocho horas les daban una

Voz 0959 21:04 The Beatles lo marca cada ocho horas una decorosa de los Beatles gracias a como de todos los tipos

Voz 20 21:10 como dice Benjamín pero de repente me dice Honda pero si esto es esas yen Pepe es que maravilloso andar pero si esto es de los límites por la armonía de los corres está muy bien explica que hacer cosas varapalo a la verdad que es obvio

Voz 0352 21:25 ataron a los Drexler en casa eso os acordáis una vez aquí cuando estuvo Iván Ferreiro que habló de cómo trabajando en una canción con Leiva le dijo Livan un momento hombre pasa por el la la normal

Voz 0313 21:37 bueno no pasa nada que no tenga a quemar a lo ponen una corredera toda verdad sencillo y luego luego están las letras que que son cualquier cosa menos joven menos varales no antes lo comentaba en serio no la sutil bendición del olvido ese concepto no o el remolino de pura gracia la memoria de embarcación fondeada en Tous orillas a mí me interesa mucho nadie piensa en el futuro sin un poco de temor y eso desemboca al menos en mi recorrido por el disco desemboquen una canción fantástica que no sé si es un elogio del fracaso o una denuncia de que el éxito está sobrevalorado o las dos cosas juzguen ustedes mismos

Voz 18 22:20 Billy Miren externa alegría

Voz 23 22:23 sólo

Voz 16 22:25 sí

Voz 18 22:28 ni Constanta ni nada sólo piensa una vez que ahí

Voz 24 22:41 Green

Voz 18 22:43 no que yo queja

Voz 16 22:53 le quería

Voz 18 22:56 cada tristes

Voz 23 23:04 no

Voz 18 23:08 eran por

Voz 16 23:12 la eh

Voz 18 23:14 es darlos de Madrid

Voz 14 23:23 este

Voz 0313 23:27 es una reivindicación de la vida esta esta canción dice lo que dice también lo contrario que también está muy sobrevalorado el fracaso y esta canción dice el prestigio del de la melancolía de la tristeza del desamor en las canciones pero Mail podía dar la vuelta a hacer una nación donde día que todo tiene sólo diría que la melancolía eligiendo la frase si ésta fue una noche de hotel así deja deja no cuentes

Voz 17 23:53 no no no no sólo los ocultar todos los estaba acústicamente estaba su en México por nosotros al concierto que es y un poquito duro

Voz 1 24:02 no llega a casa y me tiré así

Voz 17 24:05 mientras los fracasos vivida juntos no como te pasa cuando uno tiene una noche mala arriba el escenario Isar y están a la estación de que en cierta medida uno aprende más en la derrota en el que la victoria claramente no Yeste y empecé a un montón de cosas que había aprendido cómo se había ensanchado mi experiencia vital a partir de las derrotas no

Voz 18 24:28 he estado ahí

Voz 26 24:43 eh

Voz 18 24:46 no hay que que ahí

Voz 27 25:00 no

Voz 18 25:04 sí lo hicieron

Voz 16 25:15 esto ya verá

Voz 29 25:24 ah maravilla

Voz 0313 25:27 cuánta razón tiene en lo que dice una cosa y es que los ya de ellas juegan con ventaja son uruguayos y eso quiere decir que que es un país muy

Voz 0352 25:37 pequeñito que produce los poetas más grandes de América algunos de ellos de es que esté claro es que estamos en el país de Mario Benedetti estamos en el país de Idea Vilariño estamos el País de Ida Vitale estamos en el país de Llull Superbe el yo estamos el país de lo tramó aunque también era Uruguayo uruguayo ya es como garantía de que salen poetas de aire de unas dimensiones extraordinarias

Voz 1715 25:57 de cosas que ahora podrá elegirse poder elegir a los amigos pero no el país en el que naces ni tu apellido

Voz 0057 26:03 claro si tú eres Daniel Drexler no es muy difícil que alguien haya pillado ya que es hermano de Jorge Drexler pero es que hay muchos hermanos de grandes músicos que conocemos mucho que resulta que también tienen su carrera como por ejemplo ya os conté un día que el hermano de Mick Jagger también canta

Voz 32 29:51 no

Voz 0521 29:55 canto parado

Voz 33 29:56 dentro de canto para ir en busca de tú a Rato porque eso

Voz 0521 30:05 a tu corazón no jugaran a la lista de qué

Voz 1 30:13 yo tengo la menos

Voz 0521 30:16 o quizás

Voz 33 30:21 que te acerca de salvando la distancia y te canto por qué se dijo tu camita del realojo atrasa decanto porque eso

Voz 0521 30:47 por qué tengo quizás Toso

Voz 33 30:56 a otro lado tu salvando la distancia

Voz 0521 31:02 eh eh tengo nada serio solo alumbre de estar al lado distancia

Voz 33 31:22 yo sé muy bien que hoy mismo se les a su casa masajes no que dejen whatsapp ayuda pero en tú

Voz 0521 31:33 ha sido yo no estoy ahí me decanto por qué tengo la ahí que quizás Toso

Voz 33 31:50 mira de lado tu salvando una distan sea

Voz 0521 31:56 eh

Voz 34 31:58 porque tengo hola

Voz 0521 32:02 que me la sala

Voz 35 32:17 venga nada

Voz 36 32:20 ah

Voz 38 32:25 sí sí sí

Voz 0313 32:32 Daniel Drexler en directo La Ventana luego hablamos

Voz 1715 32:35 esta canción van a distancia que zona de la más hermosas el disco de opinión pero seguimos después va venga

Voz 21 38:03 Eva

Voz 14 38:23 por una parte de denso como prisa

Voz 16 38:34 aquí está se tiro quemar en el Claire T

Voz 17 38:58 de

Voz 0313 39:00 mariposas de Daniel Drexler que parecen también en su último disco I E y con un ritmo con una cadencia Iñaki era llamar la atención no sé exactamente porqué te visto haciendo gestos de pasa

Voz 0057 39:10 porque es un ritmo hispanoamericano que hay tantos tan bonitos que muchos de ellos vienen de África pero que es muy específico de Uruguay que es el can

Voz 6 39:17 que es muy difícil de pillar porque yo no sé nunca

Voz 0057 39:19 distinguir cuál es cuál no igual que hay cumbia en Cuba todo esto pero el Don ver muy propio de allí digo esto es Daniel me veo en es exactamente

Voz 17 39:28 claramente no es un puro no yo fui a Río Janeiro porque quería ver cómo dialogado a la raíz debido con la de Río Janeiro justamente no impregnar y cuando me montevideano de algo más brasileiro esta en particular está impregnada de un ritmo Salvador de Bahía que será Foyer la tocando aquí un clásico la es David Mora es Lee entonces quedó ahí como una especie de híbrido entre cuando me voy a Foyer se nota bajo el pulso llamándome puta lo que como como pregunta respuesta pero arriba eso suena una cosa muy apoyado

Voz 16 40:05 sí

Voz 17 40:17 oye Daniel hace un par de años estuviese aquí en en hace un par de años no sin haber ganado tres de ese dispositivo que que habías creado para reducir el zumbido en los oídos así que es ejerciendo todavía

Voz 18 40:28 si no estás Eye Toy

Voz 17 40:30 estoy con bueno tengo dejó importante medida que la medicina tu meses

Voz 0313 40:35 invirtieron en los papiros fin

Voz 17 40:38 que realmente después de mucho tiempo de sentir que que la encrucijada había sido una maldición no esto de estar parado ante la ciencia y el arte los universos paralelos incompatibles yo no bendición eso me di cuenta de los últimos diez años que la cuantía cosas lindas que surgió de intersección ido qué significa tener la posibilidad de tener una conexión directa con dos de las áreas más creativas de los campesinos el arte y la ciencia

Voz 0352 41:03 porque el descubrimiento en realidad llegó en un estudio de grabación no es

Voz 17 41:07 en el de erosión pues momento epifanía mil novecientos veintiocho estaba mezclando primer disco no quedó mal estuve toda la tarde trabajando arrogante al otro día prendía estaba altísimo yo no me he dado cuenta toso dije Si cerebro tiene esta capacidad atenuar un sonido repetitivo qué pasa si yo a los pacientes de populismo sueño que eso se escuchan no llegue a Palacio ofrecería obviamente calmó tiempos estaba pasión una amnistía neurociencias en los laboratorios que trabajaba en Audición durante sueño aparte

Voz 19 41:38 entonces ahí surgió esta idea según uno de los más grandes del siglo XX que es el norteamericano William Carlos Williams era dentista Villel siempre dijo que le debía la la fin la forma de su poesía su trabajo odontológico no

Voz 1715 41:53 sí yo curioso ocho de ABC es el en el en el cambio de en el cambio casi casi de elemento se aprende mucho que que éste puede llevar al otro lado pero que has transportado de un sitio a otro tú eso de del arte la ciencia de la ciencia al arte

Voz 1 42:07 el arte la ciencia directamente en el área que también abogando me estuvo centrada en el sonido sigue estando central de sonido todo este aparato surgieron estuviera ovación más después lo que pasado en el laboratorio insiste en el arte bueno las letras están totalmente atravesaron la visión científicas yo en este momento estoy tratando de no perder mi área científica por una cuestión de saber que de ahí pueden subir hurgando cosas lindas entonces mantengo mi conexión con el grupo de investigación que tenemos en Montevideo y cuando estoy en Montevideo doy una vez por semana una consulta de cuatro cinco obras que la disfruto muchísimo

Voz 16 43:02 aun

Voz 17 43:07 las

Voz 16 43:16 no sé cómo no les hubieras paran tan

Voz 0313 43:38 para la gira vas a tener una cola de aspirantes a bajista para que va a dar la vuelta al avanzar a hablar claro mira mañana Daniel Drexler está las nueve de la noche en Barcelona el Luz de Gas en el festival Barnasants que es una ley que es una convocatoria mucho la música que hace años que funcionan en Barcelona y el domingo y el lunes estas en Granada en el festival abrir para y para vivir pues que has empezado y el jueves de la próxima semana en en Jerez en la guarida del ángel doce el día doce viernes en Cádiz en el pelícano osea que esto ya ha empezado a rodar el balón

Voz 17 44:16 si es varón yo estoy corriendo trece

Voz 0313 44:20 oye cuando vienes

Voz 0352 44:21 Europa está quince no menos de veinte días en muchas ocasiones si sigue llevando regularlo de estar fuera de casa

Voz 17 44:28 últimamente está mejorando porque ahora mis hijas ya son grandes grandes vivo que doce años

Voz 1 44:33 en una nota tiene diez cuando era más chiquitita

Voz 17 44:36 se lo llevaba fatal fatal y de ahí surgió la ocasión a de estancia no tratar de es una maravilla de aluminio en lo que en ausencia oí hizo tiene una misión circular el tiempo lineal Tusquets

Voz 0959 44:49 cierto es la canción hablando en la variedad de ritmos es un vals peruano bueno lo necesito criollo clara criollo claro pero lo es que reciclar

Voz 17 44:58 porque son tres por cuatro seis pero yo me mires no la riqueza géneros musicales América de sus maravillosas aquí donde estoy yo particularmente la cuenca del río de la Plata esa intersección entre el brasilero y yo es que te preguntaba antes de repetir sin nombrar aires medita la canción para el disco está más ves yo es muy muy bonita muy Carlos

Voz 33 45:28 tanto que tanto porque se tu corazón como dos de tiempo de distancia

Voz 0313 45:42 no no ha supuesto maja suena mal pero es que este disco este disco de de Daniel diríase tiene de todo incluido un tema que yo creo que hay que intentar escuchar prácticamente entero a ver si podemos hacer un poco más de tres minutos yo no creo que este esta canción nunca los cuarenta ya te lo digo pero hay que prestar mucha atención a lo que dice porque es una es una letanía es es una descripción buenos una denuncian definitiva de las violencias y de las exclusiones de

Voz 17 46:08 que de todo tipo que tanto nos acompañan por desgracia en nuestro tiempo no

Voz 44 46:14 si los peones este era de raza malo los peores

Voz 23 46:30 siempre

Voz 16 46:44 el vestido

Voz 14 46:52 quedan siempre al margen de la Historia lo que nunca

Voz 45 47:10 no

Voz 14 47:34 no tenerle ha cortado la instruye quien está dentro siquiera fuera oro pida sí

Voz 23 48:03 Messi periferia Buenos Aires favela

Voz 45 48:54 el puerto muralla Nador Navarra es la Pires trabajo Arpa luce similares cuenta con dicha panameña por Concord Concord ya era directo vivo Aralar en Cortes era menor Verizon sin breves por miedo el embarazo para la reja algún el acerca la violencia pura Claudia quieres la de empleo fue

Voz 1 49:44 la fatiga incluso

Voz 0313 49:47 charla eh si te te hay un momento donde te te satura pero por eso quería poner antena

Voz 1 49:53 sí sí sí yo un poco la idea era este régimen te habías quedado fuera el disco hace el productor el el día antes de irme a mi hijo da ningún que eran doce canciones vamos once meses que persona escondida ahí quiero hasta mostrando demostrada yo era tenía agitan partituras dice Paradis seis Este instrumentos iré pasé la partitura Illa Miró me dijo esta canción va ir porque va ir poco yo quiero que vaya lo mejor no ir habrá que es bueno estoy súper contento

Voz 1715 50:23 sí pero es muy distinto de todo lo demás verdad es totalmente distinta al resto el disco me lo que me gusta es la idea de que de que los muros los construyó la violencia y eso es una edad muy interesante no son más para agredir que para defenderse en la mayor parte de las veces hubiera es otra demostración

Voz 0057 50:38 también de de que Daniel piensa las canciones de las que de esos músicos que pegan mucho de qué va la detrás a como es la música porque esta es una música desasosegante yo no me la pondría para bailar no ha pondría para alegrar una cena

Voz 0313 50:50 bien lo que tiene una letra desagradable tiene una música de

Voz 0057 50:53 agradable realmente es una música desagradable Encabo y cuando hace otro tipo de canciones ajustado muy bien en lo que está contando con las músicas que hay gente que realmente se juntan dos piezas dicen bueno casan bien pero no las había pensado juntas pero se ve que tú siempre estás pensando qué música de pongo a según qué letra no te come

Voz 17 51:08 la cualquier cosa rarísima porque esta tensión

Voz 1 51:11 yo no la podía resolver no encontraba la vuelta en el contra la vuelta hasta en un día obsesivamente con un amigo músico estuvimos toda la tarde en viaje en auto escuchando una canción de lo que da buena este yo lo sabía cómo volver al estribillo en esta canción y esa canción me dio la pauta ir a Naciones Gad on line sus claras Lennox claro que secreto que tienes el mismo que tiene Penny Lane que ella también lo lo contó McCartney no son canciones que vienen el verso que arriba baja en el estribillo no Dara venirle y los lo mismo no segaron le no hubo vive desde la tranquilidad ajustarán el estribillo si la canción tiene tus circuitos circuito arriba arriba descienden el estribillo no así que éste es una intersección entre los Beach Boys y de saber que

Voz 0313 51:57 fíjate como la vida es un juego de equilibrios y de contra

Voz 1715 51:59 besos y el y Eliane este disco también

Voz 0313 52:02 hay uno que antes comentaba Daniel va precisamente en esa dirección bueno el dijo que tiene esta canción los peores de la guerra que acabamos de escuchar en la mitad termina con esta otra absolutamente

Voz 16 52:23 claro

Voz 0313 52:25 la Matas está tocado con tú fíjate con bajo es maravilloso

Voz 16 52:28 el sentimiento fría

Voz 0313 52:51 déjame que regresemos un momentito al al terreno fraternal porque es verdad que el apellido Drexler es lo que es

Voz 17 52:58 no quería comentar cuando he comentado a todas estas si lo que yo tengo un hermano también que es como la parte oculta de Javi tiene solo

Voz 0313 53:07 hermana verdad ante una hermana se llama Paula no

Voz 46 53:11 sin cable Drexler hablando desde Montevideo

Voz 47 53:14 una mañana de otoño muy subió la hermana mujer de los cuatro hermanos Drexler fuimos criados todos en un entorno muy musical sea sea del lado de ni papá otro gran melómano coleccionista de música todos es muy chiquititos ir a alguien hay que estudiar un instrumento piano hizo feo es captar decidirán repasar todos los psicodrama Pierce sumó una gran fuente de aprendizaje de música inglés otro de Mi gran de miran pasiones las elecciones a Ical la cura Uría musical la parte sala encargada de la musical de la Fiesta de la Familia que no son pocas iba en Hoy Daniel se caracteriza por ser un gurú de podríamos decir de la Amical es el encargado de de acercar a la familia montón de gente valiosa que va conociendo en el mundo a través de los viajes de los cuales yo disfruto personalmente muchísimo una fuente inspiración brutal para en todos los aspectos no sólo los musicales sino que culturales admiro su capacidad de composición sus letras su profundidad su tenacidad

Voz 48 54:27 creo en tono en niñas sin de una formación médica entre casi todos los hermanos el el menor empiezo medicina pero fue el único que se reveló mi mi mamá era médico Mi topa también ETA esté lo pues otorrino yo quede en el área de la pediatría Daniel es un y mis otros los hermanos son una fuente de inspiración contínua

Voz 47 54:50 tenemos un chat donde hay un intercambio de ideas intercambio de de de descubrimiento

Voz 0133 54:58 dos musicales de todo tipo bueno gran fuente de inspiración

Voz 33 55:05 de dentro de eso tanto miren que tanto porque ese era porque se tiene

Voz 17 55:16 de un golpe bajo al número que Paulita es iluminada de la Familia Armando cuenta con los años que todos los músicos cuando no está la ingesta o sea que además a la iluminadas la iluminación la iluminación es este es increíble porque nosotros hemos una reuniones anuales en un sitios llamara serena que vamos una tacita se inquietaba un bosque bueno yo empecé a invitar a mis amigos porque empiezo habitaron suyos muchas veces son los mismos alguna familia ampliadas pues digo también Paula también

Voz 14 55:54 tanto por segundo año creemos casas bueno el año pasado aquí éramos cinco

Voz 17 56:00 contaron cuatrocientas personas a un festival alrededor de claro esto acabar así que ahora vaya adelante Avenue quiso gente de tu maestro Javier Ruibal con nosotros el año pasado fue una maravilla tenerlo allí Pablo penoso de vivo músicos un botón de gesto tus este Paulita es el alma

Voz 0313 56:18 pues para Paulita y para el resto de oyentes de La Ventana Nos tienes que regalar la segunda canción Daniel Drexler ha sido un placer de verdad un busto poder repasar con detalle todos los dos perfiles de este disco sexto nuevo disco de uno yo recuerdo mañana actúa en Barcelona después va Granada yo le tenemos en directo aquí en La Ventana cuando quieras amigos ya está siempre

Voz 0959 56:42 usted no la cual ermitaño éste sí que es un cambio afrontaban el Clínico esa rareza

Voz 33 56:58 corrió Reyero Horna veda para la cuadra esos hundimientos se los un torbellino de

Voz 0521 57:06 la gracia está deseando que

Voz 49 57:21 se de tanta gracia

Voz 33 57:28 quién comprendiera sutil me pasa cubriera al abrazo

Voz 0521 57:35 tenga la ilumina no queda gira

Voz 50 57:50 buscando el todos

Voz 0521 57:57 Ermita ermita mi hermanita que abre gracias

Voz 33 58:41 pasó encanto un beso corrió la fiesta tuvo tanta efusivo

Voz 0521 58:51 si está de nada tu corazón

Voz 35 59:29 la lista

Voz 0521 59:34 mi