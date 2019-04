La Ventana (05/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 hasta cincuenta vehículos se han visto implicados en varios accidentes registrados esta tarde en la autovía A uno en Madrid a causa de la nieve es autovía ha quedado cortada en los dos sentidos así que vamos a ver cómo están las cosas Dirección General de Tráfico buenas tardes

Voz 3 00:20 buenas tardes seguimos como dices pendientes de ese accidente múltiple la uno en Somosierra que provoca el corte de esa carretera pero ahora sólo sentido Burgos desde el kilómetro ochenta y tres desde el municipio de Horcajo de la Sierra justo antes de esos cortes hay retención en total diez ocho carreteras en todo el país están afectadas por la nieve de la red principal están cerradas en Granada la A trescientos noventa y cinco en Monachil entre los kilómetros treinta y dos XXXVIII y en Segovia la uno en Santo Tomé del Puerto además está prohibido el paso de camiones articulados y autobuses en la AP seis en la Nacional VI en Guadarrama en Madrid y además están transitables pero con precaución la A52 en Orense a la altura de A Mezquita hay en Segovia y en Madrid la AP seis entre El Espinar Guadarrama para finalizar les insistimos antes de emprender la marcha infórmense de las condiciones metió pero lógicas y extremen la precaución al volante

Voz 1715 01:14 es contamos hasta ahora Pedro Blanco nos vamos a acercar al País Vasco esta tarde renunciado el candidato de EH Bildu las elecciones europeas lo hace después de reconocer que ha tenido comportamientos inaceptables después de una ruptura sentimental Bilbao Eva Domaica en Hunan

Voz 0599 01:27 nota remitida a los medios Jon Juaristi informa de que renuncia por haber mantenido actitudes inaceptables que han causado daño a su ex pareja sentimental actitudes como el envío de mensajes fuera de lugar sin el consentimiento preciso Juaristi que iba de número dos en la lista ahora repúblicas que encabeza yunquera explica que se encuentra en un estado físico y emocionalmente frágil a consecuencia de la ruptura de esa relación sentimental EH Bildu también en nota de prensa ha aceptado la renuncia ya ha iniciado un procedimiento para aclarar lo ocurrido aunque mientras tanto suspende de militancia Juaristi de manera cautelar la coalición abordará en breve el nombramiento de un nuevo candidato

Voz 1715 02:03 el Gobierno ha respondido hoy a las críticas de PP y Ciudadanos que en estas últimas horas han cargado contra Pedro Sánchez por apoyarse en Bildu para sacar adelante los decretos leyes en el Congreso Isabel Celaá es la ministra portavoz

Voz 4 02:13 que nada de nada eh la moción de censura constructiva que prosperó en España fue eh un asunto de dignidad

Voz 1679 02:22 política de devolver las líneas política

Voz 4 02:25 de las instituciones y ahí se alinearon las fuerzas políticas que así decidieron hacer eh entre ellas eh eh a los que usted conoce

Voz 5 02:36 vamos también la información del deporte Toni López deporte en directo está jugando la selección española femenina amistoso contra Brasil minuto XXXI España cero Brasil uno acaba de marcar la canarinha la Copa del Rey de balonmano cuartos de final en juego cerca del descanso el Bidasoa Irún siete Liberbank Cuenca seis luego se juega el Barça Ángel Ximénez Puente Genil ya clasificados Logroño La Rioja Efrén Granollers y además a las nueve empieza la jornada XXXIII de Liga dos tres con el Tenerife Sporting

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 0313 03:58 no todos los viernes hasta ahora tenemos una cita con la agenda de la cultura y el ocio porque hay un montón de planes que se pueden hacer realidad durante el fin de semana Emma valles Pino buenas tardes

Voz 0564 04:08 buenas tardes por dónde porqué empezamos hoy hoy en Barcelona con cómic sobre todo por Spider Spiderman concreta desde luego yo su porqué porque hoy ha abierto sus puertas el cómic Barcelona El hasta ahora hasta lo internas

Voz 9 04:36 al final del cómic que estrena nombre en su edición treinta

Voz 0564 04:38 hay siete Spiderman es uno de los grandes protagonistas del cómic Barcelona bueno lo es supo creador el guionista Stan Lee padre también de Hulk y Los Cuatro Fantásticos murió en Holanda

Voz 0313 04:48 pasado murió el año pasado ahora no predican una

Voz 0564 04:51 las trece exposiciones de esta edición muy recomendables también las muestras dedicadas al autor autora Laura Pérez Vernet y la del libro pinturas de guerra de Ángel de la Calle serán tres días para vivir entre viñetas además de exposiciones y mesas redondas firmas de autores del espacio como Kids enfocado a los más pequeños Antoni Guiral comisario de las exposiciones le hemos preguntado si la infancia sigue siendo en la edad de iniciación al mundo del cómic

Voz 10 05:15 sí de hecho la infancia curiosamente digamos de de una manera históricas y abramos históricamente hablando eh había sido la puerta de entrada al cómic no gustaría que seguirá siendo si la sensación que tenemos es que igual hace una generación que eso se ha perdido un poquito nosotros con la intención de comer en Barcelona es que comí kits de Estació abierto a los niños que pueda llevarles al cómic no entonces bueno una serie de actividades entre ellas talleres para que los niños o vean o descubran o descubran lo que es el cómic y todas las posibilidades que ofrece

Voz 0313 05:46 pues mira este es un plan de agenda para niños para el fin de semana luego habrá más que por cierto los niños y alguna vez dejan de mirar al cómic cuando entre

Voz 0564 05:56 pero bueno es una buena puerta nos contaba Guiral que además hay cómics para todas las edades para todos los gustos porque hay decenas de géneros con todo esto la pregunta es vive un buen momento el cómic en España

Voz 10 06:06 bueno eso depende del cómic que en sí como medio yo creo que sí aunque vive en buen momento porque es una herramienta fantástica para muchas cosas es una herramienta para pasar el rato es una herramienta de ocio pero también es una herramienta para aprender para disfrutar y para valorar muchas cosas tocando un cómic puedes explicar cualquier historia para adultos para niños algo histórico hechos muy crueles hechos no tan crueles pues explicar cualquier cosa como es un medio visual ir literario que se puede leer fácilmente si está bien hecho entra por todos los sentidos

Voz 0313 06:39 las agendas seguimos en Barcelona el Lliure estrenó ayer a escala la sonrisa al pie de la escalera un texto de Henry Miller que ha traducida y adaptada Màrius Serra

Voz 4 06:56 los médicos a

Voz 0564 07:00 todo

Voz 2 07:04 esta historia cuenta esta obra

Voz 0564 07:05 es la historia de Augusto un payaso al que da vida el actor Jordi Martínez una obra que tenía que estrenarse la temporada pasada pero el segundo día de ensayos Martínez tuvo un accidente de moto un coche sí invadió su carril ha pasado un año entre quirófanos y haciendo rehabilitación de hasta nos contaba siete horas áreas afortunadamente todo eso ya pasó y ahora le presta su cuerpo y su voz Augusto

Voz 13 07:26 Augusto es un payaso un payaso que viven en el circo que es un gran payaso imaginémonos ahora por ejemplo el Charlie Charlie Rivel de la época payaso que llena teatros circos el tiene una obsesión a él no le basta gente querría Siro quiere que la gente sea feliz luego se da cuenta que eso es un sueño imposible porque la felicidad es un estado de ánimo no es un estado perenne pero el pelea para que ese Estado si apelen eh

Voz 0313 07:58 oye tiene algo que ver el el personaje con el autor porque Henry Miller su tiempo en fin fue recordemos muy polémico y transgresor

Voz 0564 08:04 se lo preguntamos a Jordi Martínez que nos contó que las obras de Miller son muy seudo autobiográficas pero en este caso era un texto de encargo paradójicamente hablando supuestamente tampoco de él se describió casi casi al detalle Henry Miller decía además que los payasos son poetas en acción y le hemos preguntado a Jordi Martínez si lo suscribe

Voz 13 08:22 lo suscribo perfectamente creo que somos armas de construcción masiva y que estamos en el mundo para intentar va a generar un poco de poesía un poco de alegría en un momento y en unos momentos tan difíciles que siempre nos toga vivir y creo que en todo caso es un chamán es un como un médico de la Armada el payaso y en eso estamos intentando defender esa personalidad

Voz 1826 09:02 Roberto así encontrar alguna cosa más para el fin de semana han hablado de que la Fundación Mapfre acoge es hasta principios de mayo no hay mala exposición de Chagall a Malevich el arte revolución

Voz 0564 09:12 un recorrido por los artistas rusos que a principios del siglo pasado entre mil novecientos diez y mil novecientos treinta rompieron con los moldes establecidos era un momento de gran efervescencia creativa estos artistas habían visitado los epicentros del arte de la época París y Berlín hice empataron de modernidad de cubismo de color y lo que hicieron fue trasladarlo a sus propias temáticas la muestras tan los grandes claro también Kandinsky todos ellos artistas que forjaron las vanguardias Ike fueron en realidad ellos y ellas lo hemos hablado con nadie arrolló directora de Cultura de la Fundación Mapfre

Voz 14 09:45 este es otro aspecto fascinante de este movimiento hay muchas mujeres y sobre todo hay una presencia de la mujer artista en igualdad de condiciones con sus compañeros de hablar de la revolución artística en Rusia sin una Popovic sino a inundarse escoba son clave entonces sí que lo que es sorprendente es que en este caso son mucha están exactamente en igualdad de condiciones como tardará mucho tiempo

Voz 0313 10:14 claro

Voz 12 10:16 a quién pierde gana no soy indio

Voz 1826 10:30 venimos de la Fundación Mapfre que por cierto no sé si hemos dicho que está en Madrid nos quedamos en Madrid donde hoy y mañana podemos practicar algo tan sano como la escucha

Voz 0564 10:39 lo escucho si el Museo Lázaro Galdiano acoge un ciclo de charlas debates gratuitos al estilo de las ahora tan de moda charlas tête alrededor de la pasión y la tecnología las organiza una marca de coches BMW que ha reunido a personas que tienen en común ser apasionadas de su trabajo para contar cómo han conseguido sus metas gracias a esto a la pasión qué papel ha tenido la tecnología en su camino entre los ponentes están Iván Ferreiro la piloto Carmen Jordá o el triatleta Mario Mola que esta tarde ha protagonizado una de las charlas ya hemos hablado con él

Voz 15 11:10 yo creo que siempre al trabajo por ser considerado que uno debe darse por satisfecho y que la tecnología es todo igual que añadía mucho trabajo y la dedicación nos permite pues siempre seguir siendo un pelín más rápido o aguantar durante más tiempo esfuerzos prolongados y eso al final es lo que es la diferencia en muchas casos entre el el ganar o no ganar y por supuesto todos estamos en el deporte de competición con el objetivo de estar lo más adelante posible ir no aprovechar todos los avances sería dejar de lado pues unas oportunidades muy buenas

Voz 0313 11:54 a por todas partes Iván Ferreiro el otro día en el programa televisión Ariel Rot hoy en nuestra agenda de la cultura o la Torre de la Música Javier Gutiérrez también interés por cierto Antonio de la Torre lo tendremos todo por la radio he seguimos con agenda en Bilbao

Voz 12 12:12 sí

Voz 0313 12:18 cerraba la Sala Rekalde y puede visitarse hasta mediados de mayo la exposición en el tiempo del fotógrafo Carlos Cánovas

Voz 0564 12:25 sí una muestra que fue galardonada con el premio del público la mejor exposición en la última edición de Photo España se exponen un centenar de fotografías en seis series la mayoría en blanco y negro y todas sobre el paisaje urbano Carlos Cánovas refleja en sus imágenes su vaga abundó o por las ciudades y sus periferias hemos hablado sobre su forma de trabajar con la comisaria de la muestra Juana Arlene

Voz 16 12:46 es trabajar de manera lenta pausada en recorre siempre en las ciudades andando me gusta ir como el trípode

Voz 0313 12:54 con la cámara de fotos

Voz 16 12:56 transmite son formas en medio formato pesadas is sin prisa es decir de él de un lugar cree que hay pues tenía una fotografía que puede estar bien vuelve en sucesivas ocasiones sabes si la luz está como el quiénes la climatología también será y lo que interesa es el paisaje

Voz 0313 13:19 una pinta tiene tiene esta exposición eh Bonnie los viernes ya sabemos que son el día preferido para los cinéfilos porque llegan los estrenos de la semana hoy es el turno de la comedia negra con siete razones para huir

Voz 2 13:42 preguntaba qué número hay después

Voz 17 13:44 el seis

Voz 2 13:51 hay ciertas cosas que queremos queremos hablar de tu vida sexual sino de la nuestra como este verdad

Voz 0564 14:03 ver son siete historias alrededor de siete conceptos que en los últimos años han cambiado de forma drástica ejemplos la familia la propiedad el compromiso o el trabajo la dirigen tres debutantes este quinto y David Torras y cada una de estas historias juega en con el elemento del terror uno de los tres directores este Sulé es también el guionista de la película ya él le hemos preguntado si el humor negro integrismo se lleva bien con la con

Voz 0313 14:25 pues la verdad es que no a encontrando con

Voz 18 14:28 reacciones muy interesante eso muy muy divertidas en seguida que la gente se ríe muchísimo en algunos instantes pero después lo deja de hacer hizo compras ese escalofrío no la intención esa esa una especie de mezcla de ambas emociona para que precisamente la gente pues perciba todas esas ideas toda esa reivindicación social de una persona crea pues distinta y que acabe provocando una cierta conciencia o algún tipo de deberes

Voz 1826 14:58 sí ya voy atando cabos entonces eso es esta película no la que dicen que es una especie de Relatos Salvajes pero a la española

Voz 0564 15:04 sí lo hace mucho con ella pero como en la película argentina que hay mucha bilis en cada una de las situaciones ya Esteva Sulé le parece bien la comparación aunque con algunos peros

Voz 18 15:13 son películas distintas Relatos Salvajes y nosotros tenemos pues una estructura distinta tenemos una perspectiva de el humor también distinta pero sí que es cierto que Kristen nexos no pero hay por ejemplo mide uno de los Mis codirectores quinto dice que nosotros somos bastante más salvajes que Rato salvaje bueno no lo sé en todo caso parece evidente que que ahí está la comparación se produce y bueno me parece que que es bueno en tanto en cuanto a que me parece que es una película

Voz 0867 15:43 me

Voz 19 15:49 K K que single claros él si y que sí señor

Voz 0313 16:05 el descubrimiento está chica Travis al menos para mí era tuvimos esta semana La Ventana es la autora de la de la canción bandera de la serie el embarcadero bueno el lunes en nuestra ventana de los libros hablamos con con Belén Rubiano que fue librera en Sevilla y que cuenta en un libro la historia de cómo abrió y tuvo que cerrar el el negocio aquí saben que somos muy fan de las librerías de los libreros de las riberas y cada viernes colamos alguna recomendación

Voz 0564 16:29 si esta semana le hemos pedido un titulo a Paco Ivars de la librería Berlin una de las de canas de Valencia

Voz 18 16:34 voy a recomendar la única historia de Julian Barnes eso voy a recomendar porque su libro que afecta a los sentimientos afectada acciones humanas afectados de los que todos hemos tenido historias como dice el libro es una relación entre una adolescente de la pena allí se LB años con una señora madura situamos en en el Club de Tenis sexo ya de un enamoramiento muy fuerte en la que realmente les da igual lo que piensen por un lado la familia de la señora su marido y sus hijas por otro lado los padres del adolescente es muy fácil de leer no es nos hacen pensar mucho

Voz 9 17:12 no

Voz 2 17:14 historia de Julian Barnes tomamos nota

Voz 12 17:19 a vivir

Voz 0313 17:33 ya hemos dicho que teníamos más propuestas para la agenda de niños del fin de semana

Voz 0564 17:36 Nuestra propuesta familiares el espectáculo El Mundo Mágico de Pinocho una adaptación del cuento clásico que puede verse mañana en Santander y el domingo en Burgos siguen siendo los cuentos de toda la vida atractivos para los niños de ahora le preguntada Paulo Medal director de esta adaptación

Voz 0333 17:51 bueno yo creo que tanto Pinocho como Los tres cerditos en la Caperucita son pues los clásicos de los clásicos entonces una historia que que conocen aunque no la conozcan en profundidad quizá Pinocho sea de los tres cuentos el que menos se conoce la historia en sí pues yo creo que en sí la esencia no es no decir mentiras que hemos crecido a nadie sí que sí que todavía llega a los niños de hoy

Voz 2 18:19 ella siga jugando

Voz 21 18:27 va

Voz 22 18:29 diez con tejido entre las cañas duerme mi primer amor llegó to lose the Kiel vaqueros

Voz 0313 18:38 este fin de semana se nos acumulan como casi siempre los conciertos la Sala Clamores en Madrid acoge mañana a partir de las seis de la tarde algo muy interesante un concierto de María Parra y Carmen Paris a la que estamos escuchando dentro de la celebración del piano del piano Days

Voz 0564 18:54 la cita que se celebra en todo el mundo por estas fechas y que tiene como objetivo rendir homenaje al piano

Voz 22 19:01 para qué

Voz 23 19:03 con sus dos noches de inducir Manu

Voz 0564 19:06 seguimos con novedades caribeña que tocan esta noche en la sala Riviera de Madrid

Voz 24 19:11 lo que pretende el negocio gemidos

Voz 0564 19:27 si terminamos con Juanito McCann de que estará mañana

Voz 9 19:30 en Murcia

Voz 25 19:33 hola altura puede la tranquila ya que la tierra para qué yo loco cuando tú tres y me encanta cuando me vaya quedando duda

Voz 0313 19:54 hola siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 20:46 las carreteras de Madrid y choque múltiple en la A1 ha provocado el caos en sentido entrada y salida y un herido grave y medio centenar de vehículos implicados Rafa qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid cómo estás hola buenas tardes Rafa vosotros estabais viajando hacia el norte de España no en qué momento os habéis encontrado con el choque múltiple

Voz 16 21:08 sí estábamos desde Madrid hacia Sebastián bueno lo vamos en el coche delante digo los kilómetros por delante de nosotros y nos han ha empezado a nevar nosotros ya hemos visto que empezaba a nevar que se ponía feo Nozar ha avisado desde el coche de delante que estaban parados en ese momento no sabíamos porque porque nos pongamos todo el accidente y bueno pues nos hemos salido para para no quedar atrapados en la nacional pero pero bueno nuestro caso ha sido peor porque la vía de servicio estaba estaba ah pues completamente nevada también se nos iba bueno así un poco un poco dantesco todo hasta que bueno pues nos hemos hemos parado ha mejorado un poco para mejorar un poco cuando hemos seguido ya la Guardia Civil pues había abierto una pequeña vía de servicio para dar la vuelta ya Madrid que también estaba fatal la la carretera hacia Madrid para ahora pero pero bueno son las siete y media hemos salido a la una ahí estamos entrando en París

Voz 0867 22:07 no ahora calentura y me dices nevaba negaba mucho en ese momento por lo que hemos podido ver en las fotografías y los vida

Voz 16 22:14 pegaba mucho nevaba mucho yo o sea estamos oyendo en las noticias que decían que que colapso ácido por el accidente es cierto el accidente pero si no es accidente quinientos metros después o un kilómetro después habría pasado cualquier cosa porque es que estaba estaba todo muy nevado es verdad que luego ha dejado de nevar pero ahora estaba volviendo a nevar entonces es el dio con el accidente pero pero no llevaban y allí no había o nosotros hemos visto quitanieves supongo que luego es que no no habrán podido pasar claro

Voz 0867 22:43 a Rafa vía advertencias estaba indicado en la carretera que estaba nevando con fuerza o que se había producido el accidente

Voz 16 22:49 a saber nosotros hemos mirado la la la previsión todos porque sabíamos que que pero claro la alerta amarilla y ponía precipitaciones débiles esto ha sido tan poco antes de salir como una hora antes de salir no nos esperábamos en absoluto lo que ha pasado ahí sí que quiten los paneles ponía pues de viabilidad invernal circulen con precaución tal pero pero nada sea el cambio el cambio entre el kilómetro treinta del kilómetro cincuenta era como de pues de la primavera Ari ahí era pues pues eso un caos

Voz 0867 23:22 más allá de de de la demora del tiempo que os habéis pasado en el coche bueno no en ningún momento habéis tenido ningún contratiempo os habéis llegado a chocar y lo que no ha sonreído simplemente según monumental atasco no

Voz 16 23:33 nosotros no a los compañeros que iban delante que ahora hemos parado en un área de servicio hemos contactado con ellos pues sí que sí que han tenido que empujar el coste les estallido camionero y el conductor nos ahí han pasado un par de momentos pues es bastante malos que ha sido no nosotros no hemos sido los peores porque no hacemos conseguido salir de en el área de servicio aunque estaba luego muy mal

Voz 10 23:55 la verdad que la peor

Voz 0867 23:58 Rafa muchas gracias y con nosotros en el programa un saludo

Voz 16 24:01 no os saludo gracias por ciento ampliados

Voz 0867 24:03 lleguen en la carretera de Burgos a los Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado durante toda la tarde para sacar de allí a los conductores que han quedado atrapados La Ventana de Madrid ya digo que lo peor ha ocurrido en la A uno pero la lluvia y la nieve han obligado desde luego a pensarse dos veces lo de viajar este fin de semana muchos conductores sepamos cuál es la situación ahora mismo Dirección General de Tráfico buenas tardes

Voz 3 24:27 buenas tardes a esta hora seguimos pendientes de ese accidente múltiple en la A uno en Somosierra que provoca al corte de esa carretera sentido Burgos el carril sentido Madrid ha sido reabierto hoy a través de él Se está facilitando la circulación no sólo hacia la capital también hacia el norte dirección Burgos además en la M seiscientos uno en Navacerrada está prohibido el paso de camiones articulados y autobuses y es obligatorio el uso de cadenas para el resto de vehículos son transitables pero con mucha precaución la AP seis entre el Guadarrama y El Espinar ya en la provincia de Segovia así que insistimos antes de emprender la marcha infórmense de las condiciones meteorológicas y extremen la precaución al volar

Voz 0867 25:05 no lo pueden evitar mucho mejor gracias María Herrero hacia las seis de la tarde ha caído además una buena granizada en Madrid en no más de cinco minutos ha caído hielo pero bueno lo de un tamaño considerable en Lavapiés está Elena Jiménez bueno la zona de la Plaza de Cascorro Elena ha durado pero pero lo justo no para cubrir Blanco balcones y aceras cómo estás

Voz 0152 25:26 hola muy buenas tardes y bueno hielo resiste la verdad es que poquito en algún capo de algún coche hemos visto en los alrededores de papeleras papeleras marquesinas de autobuses o en algunas aceras muy pegado a la pared es decir donde las pisadas no llegan ahora no llueve al menos aquí en el centro pero es justo en el momento de indecisión para algunos de cerrar o no el paraguas

Voz 0313 25:46 porque aún escurre agua por ejemplo de árboles

Voz 0152 25:49 toldos o aleros también es de momento justo y oportuno en el que hay que fijarse en esas baldosas que no está muy bien colocadas de algunas calles y plazas Ike ocultan debajo un buen charco que va directo a los pies si haces de palanca pero sin duda de lo más arriesgado que he visto hasta ahora la turista que iba sin calcetines con pantalón taquillero sentarse en alguna de estas terrazas de la zona de Cascorro que están bien mojadas y que de momento de momento no hay nadie

Voz 26 26:15 de la moda es la moda Elena ya sabes la moda es la moda desde luego pero quizá para una primavera un poquito más calentita paraguas Coyote adiós hasta luego Jordi Carbó meteorólogo de la SER qué tal muy buenas tardes cómo estás muy bien buenas tardes tienes que haberlo visto

Voz 0867 26:30 le tengo fotos y vídeos sí hemos pasado de una granizada que parecía esto Navidad a ver de nuevo el sol tiempo loco de primavera

Voz 0978 26:38 eh ahora lo has dicho no la primavera tendemos demasiados olvidarnos de de lo que hace cuando toca no después de un invierno que no ha hecho invierno ahora cuando es primavera podíamos ir a mucho

Voz 0313 26:48 los refranes no del mes de abril que el más conocidos

Voz 0978 26:51 dos en abril aguas mil pero el granizo la nieve que sube de cota baja rápidamente otra vez es lo más habitual para estas fechas antes hacías la reflexión no era un buen fin de semana para planificar y hacer actividades al aire libre podríamos decir que si tenemos que escoger un día porque tenemos mucha necesidad de salir de la ciudad el mejor día será el domingo por qué pues porque ese día esperamos que la lluvia tenga poco protagonismo tendremos algunos chubascos durante la tarde pero por ejemplo la nieve ya subirá bastante de cota lo digo porque si os vais todo el fin de semana el regreso no sería tan problemático como la situación que ahora describía en muchas carreteras que están cruzando la sierra pero decimos el domingo porque de entrada la situación de las últimas las ya ha dado todo lo que tenía que dar es decir poco a poco irá mejorando tendremos una tregua hasta mañana al mediodía incluso con ratos de sol mañana a primeras horas cuidado con la formación de hielo a partir de una cota de mil a mil cien metros de altura donde ha llovido nevado y mañana volverá a pasar lo mismo prácticamente con el mismo horario es decir a partir de mediodía y hasta que eso con el sol chubascos que dejarán granizo rayos y fuertes rachas de viento en algunos momentos la cota de nieve se volvería situar alrededor de los cien de los mil metros con nevadas que serían copiosas pero la parte que lo diferencia de una nevada de invierno es que no será persistente se pueden acumular en todos estas situaciones cuarenta centímetros en cotas altas pero la situación complicada en puntos que pasan carreteras muy transitadas insisto sería mañana por la tarde no tanto el domingo

Voz 0867 28:17 uno está cruzando los dedos Jordi porque claro dentro de una semana justo estaremos prácticamente el inicio de de la la Gran Semana Santa del gran puente y muchos dicen y me toca una Semana Santa con con lluvia y con nieve no hay pronósticos todavía fiables no

Voz 0313 28:33 te imaginas que se tiene que ir a la y no es mosqueo en la sierra

Voz 0867 28:37 por ello alguno alguno esquiar no esquivado mucho este invierno

Voz 0978 28:41 eh factible lo será es decir está claro que en otros puntos del del norte de la península será más fácil pasar una Semana Santa en la nieve que muchos lo dudaban porque este año es muy tarde la Semana Santa pero incluso en en algunas zonas las demás de Umbría de de de nuestra comunidad la nieve puede persistir como mínimo hasta el principio de la Semana Santa cuando los niños empiezan ya a descansar y algunos mayores afortunados también más adelante queda lejos pero también hay que decir que la situación de tiempo tan revuelto que estamos teniendo todo apunta que aguantaría una semana más de la Semana Santa de momento nos la pintan tan lluviosa

Voz 0867 29:13 bueno Jordi cuya T un fin de semana que hasta luego

Voz 2 29:17 sí digo allí estaban apostados y de repente esa pasión por la ventana Se veía que todo volaba lo empezaron a quebrar nada haremos corriendo por las escaleras arriba

Voz 0867 29:31 susto en Vallecas susto con consecuencias que podrían haber sido infinitamente más graves una explosión casi seguro de gas ha destrozado todo una vivienda ya ha provocado graves daños en un inmueble de la calle San Claudio con Pablo Neruda Alfonso Ojea estado allí todo el día diecisiete heridos pero la cosa se ha podido ser infinitamente peor como digo porque una bañera por ejemplo ha caído ha salido literalmente desde la planta trece no

Voz 0089 29:52 en el barrio vallecano Javier de Palomeras alistó a la una de esta tarde como llovían cascotes ventanas barandillas de terrazas e incluso sanitarios tú lo decías todo después de una fortísima explosión en la decimotercera planta de un inmueble de la avenida de Pablo Neruda que se escuchaba en todo el barrio y que ha hecho incluso vibrar el suelo ha dejado diecisiete personas con heridas leves varios bloques de viviendas de la avenida desalojados y atención ochenta y dos familias sin poder entrar en sus domicilios hasta que acaben las obras una explosión de gas es la principal hipótesis que barajan tanto los técnicos en edificación también los bomberos y por supuesto la policía los señalaba el jefe de

Voz 0313 30:31 guardia del Cuerpo de Bomberos de Madrid

Voz 0089 30:34 el gas gracias un calentamiento tremendo

Voz 27 30:36 masa de aire del cuatro veces cuatrocientas veces más capacidad ventanas no puede salir entonces jondo Time ventanas los cristales y luego del resto para expandirse adecuadamente y por eso tienen la fachada de mi habitual ha ocurrido muchas veces

Voz 0089 30:51 los servicios del Ayuntamiento están ofreciendo a esas ochenta y dos familias una habitación de hotel para pasar las próximas noches aunque muchos de los afectados están optando por trasladarse a casas de

Voz 0867 31:01 Millares de la tarde treinta minutos Javier Barbero concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 28 31:06 muy buenas tardes Javier no sabemos que los perros

Voz 0867 31:09 ha entrado en el edificio se puede confirmar ya con absoluta rotundidad tiene fallecidos en el interior verdad

Voz 28 31:14 exactamente y esa es la única buena noticia de todo ello

Voz 0867 31:17 sí porque el resto bueno Nos apareció de lo más sorprendente con las consecuencias graves que ha tenido la explosión que practicamente no haya pasado nada evidentemente hay diecisiete heridos muchas familias afectadas pero que no haya habido ninguna consecuencia mortal no

Voz 28 31:30 ciertamente de hecho el el impacto por la onda expansiva ha afectado a cuatro de los edificios que estaban alrededor del edificio la gente donde la plantilla décimo tercera ha tenido la explosión con lo cual de verdad que ha sido un bueno pues casi milagroso el el resultado en este sentido felizmente

Voz 0867 31:47 necesitamos prácticamente por seguro concejal que se trata de una explosión de gas no

Voz 28 31:51 sí eso son todos los indicios Si ya te digo que han estado muy puestos lo decides no policía científica también el análisis de bomberos ahora también está la gente de Control de la Edificación bueno el olor a gas era enorme cuando han seguido los primeros bomberos según han comentado esta mañana pues parece que la hipótesis más probable sí

Voz 0867 32:10 no entiendo que con las personas desalojadas de sus viviendas creo que son más de ochenta en principio se aloja o bien en hoteles o en casa de familiares que este este mecanismo habitual en este tipo de casos que se ha puesto ya en marcha

Voz 28 32:22 sí sí desde Samur Social tenemos todas las todas las estrategias que están funcionando según el protocolo ya todos en esa peras ofreció tener en cuenta que es una planta de un edificio de tres de plantas viviendas cada uno de ellos eso ya en setenta y ocho familias y luego en otro de los edificios también por precaución hay tres familias que en principio in dormirán fuera ochenta y uno familias a las que a todos el Ayuntamiento de Madrid esa eso apartado la posibilidad de de dormir fuera de casa normalmente es con el convenio que tenemos para algunos hoteles sino se buscan cualquier otras alternativas aunque las familias habitualmente prefieren hacerlo en casa de algunos de los familiares mí

Voz 0867 33:01 el concejal se que es pronto para para saber cuándo van a poder regresar a sus casas pero hacer un cálculo estimado se sabe si si el edificio ha quedado como parece tan seriamente dañado

Voz 28 33:11 en principio lo que es con seguridad me definan y esta mañana ha hablado con alguno de los técnicos esta tarde es que como mínimo van a ser dos noches en cualquiera de los casos se que se ha activado el lunes en la junta del distrito de Puente de Vallecas también un grupo de trabajo y una oficina de atención para los los directamente afectados por donde habrá profesionales tanto de la Junta como el Samur Social inclusive también de bomberos de cara ir dando información explicaciones en torno a cuando es la posibilidad de la vuelta porque te y me han dicho es que probablemente ya a estas horas en casos como muy especiales donde se necesita coger algún en Ser o alguna medicación de estos son absolutamente necesarias vuelcos tanto policía como están acompañando a alguno de los vecinos para poder retirar esos elementos que son tan precisos para la vida cotidiana de las personas

Voz 29 33:59 Javier Barbero muchas gracias por atender la llamada de la Ventana en Madrid un saludo a vosotros faltaría más cosas

Voz 1 36:05 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 2 36:13 siete de la tarde treinta y seis minutos

Voz 0867 36:16 acuden Europa respalda Madrid entra Lane director general de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea ha estado este viernes en Madrid la verdad es que encantado nuestro Metro le encanta del Sistema Integrado de Transportes pero la consejera de la Comunidad casi sequedad de piedra cuando se ha referido a Madrid central INE ha dado la enhorabuena este representante europeo con lo que rajado el Partido Popular de Madrid central por este proyecto de Manuela Carmena Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0733 36:42 qué tal buenas tardes Casal frente a Rosalía Gonzalo el director adjunto de móvil hay transporte de la comisión Matthew Baldwin ha empezado diciendo esto

Voz 33 36:51 vale

Voz 0733 36:53 el centro de Madrid ha cerrado este invierno para los coches y se han incrementado un tres con tres por ciento las ventas en toda la ciudad y un nueve coma cinco

Voz 33 37:01 entonces mira mía y sigue

Voz 26 37:07 ese mismo periodo ha habido un setenta y uno por ciento menos

Voz 0733 37:10 de contaminación Hinault escucho protestas masivas contra esto dice Valbuena así que realmente os felicito por ese progreso claro que lo que no sabía casa es que a quien felicitaba no era el ayuntamiento que ha puesto en marcha la medida sino a la Comunidad de Madrid que llegó a recurrir Madrid central en los tribunales

Voz 0867 37:28 may EFE cogí gracias Carolina el Gobierno regional ha cambiado los requisitos para que los menores de treinta años puedan beneficiarse de la deducción por alquiler en el tramo autonómico de la declaración de la renta Si no han pagado el impuesto de transmisiones no hay ayuda tendrán derecho a la deducción dicen los expertos que todo es legal pero que ha faltado publicidad Carlos Cruzado presidente de Gestha

Voz 16 37:49 quizás y se debería haber anunciado no es también había puesto que se muchas medidas inflación con bajadas

Voz 34 37:55 los impuesto según con beneficios fiscales postiza así debería haberse dado algo de publicidad a este nuevo requisito incluye para poder optar a esta deducción de una erupción es lo importante para quienes reúnen los requisitos

Voz 0867 38:07 la Comunidad de Madrid asegura que la medida no tiene afán recaudatorio y que los ciudadanos tienen la obligación de pagar impuestos indio la vista otra vez en Ciudadanos la formación ha tenido que abrir expediente dos concejales que se han saltado hoy la disciplina de voto de esta formación política bueno entre comillas por una buena causa la aprobación del mayor proyecto urbanístico de Alcobendas conocido como el desarrollo de los carriles SER Madrid Norte Israel harán

Voz 1733 38:30 quizás hizo debería haber ciudadanos Madrid ha desautorizado de forma rotunda a Horacio Rico y Rojas nada más terminar el pleno municipal iniciaban así los trámites oportunos para proceder a suspender los de militancia esta postura coincide con toda la oposición en Alcobendas contrasta con la del propio Gobierno que cree que les ha tocado la lotería Rafael Sánchez Acera portavoz del PSOE Ignacio García de

Voz 9 38:53 el alcalde el señor Vinuesa que es

Voz 35 38:56 un hombre que está siendo investigado por malversación de fondos casaca de firmaron un informe de la UCO ha aprobado un pelotazo urbanístico creemos que el partido

Voz 0313 39:05 es un partido sospechoso en estos T

Voz 35 39:06 más a Alcobendas hoy

Voz 36 39:08 por fin la dar la lotería una lotería que se merecía porque desde hace mucho tiempo estaba pensando surgió a la vivienda

Voz 1733 39:16 esta es la cuarta vez que se lleva al pleno este proyecto que cuenta con el rechazo absoluto de los colectivos ecologistas porque dicen linda con el monte protegido de Val de latas

Voz 0867 39:29 la lluvia con nieve con granizo pero viernes nos marchamos la música Day ZAL que está hoy y mañana en el Bicing Center a partir de las diez de la noche con todo agotado para presentar su gira autoterapia el lunes estamos de vuelta desde las siete y veinte La Ventana de Madrid

Voz 40 41:08 el mejor de los viajes

Voz 12 41:20 con Nadal

Voz 0313 41:39 sabes una cosa Roberto estoy contento porque hoy volvemos al formato de concurso con los oyentes de adivinar dónde está Wally Paco Nadal nos detenemos a y Nadal sitio a mi me gusta mucho tenerle aquí al adicto en los estudios eh bueno pero ya cansado cuando cuando está para responder con sus pero hoy le tenemos donde Paco Nadal buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes a mí también me gusta este récord que era es el cariño para Nadal pero esto esto con mucho cariño por dónde anda

Voz 1679 42:12 pues mira decencia con mi esencia estoy en medio del Mediterráneo es una de las islas estratégicas del Mediterráneo en Malta en el pequeño archipiélago de Malta que bueno pues como todo el mundo sabe es un poco la puerta de entrada y salida en la puerta de comunicación dentro del Mediterráneo oriental y el occidental siempre ha sido una isla deseada por todo lo que han pasado empieza empieza por aclara

Voz 0313 42:40 por esto a los oyentes que bueno estamos hablando no de una isla sino de un pequeño archipiélago porque son tres

Voz 1679 42:45 sí en realidad son tres muy pequeñito la isla my grande se llama Malta trescientos dieciséis kilómetros cuadrado luego está gozo es la segunda y luego está comino que es una isleta pequeña prácticamente deshabitada hay tres personas viviendo allí y ese es el Archipiélago no pero claro una isla tan pequeñita ha sido importante en la historia

Voz 0313 43:04 fíjate lo que te digo por la ubicación no cualquiera

Voz 1679 43:06 que mire un mapa puesta está al sur de Sicilia al norte de Túnez esa ha sido siempre el paso entre una parte y otra del Mediterráneo y ha condicionado su historia de momento lo que más me está llamando la atención eh por situarnos un poco esto por ejemplo durante dos siglos y medio perteneció a la Corona de Aragón luego Carlos I Garro quinto en mil quinientos treinta se lo cedió a los caballeros a los cruzados a los que había echado de ruedas Se establecen aquí los cruzados eso marca mucho también el carácter y la fisionomía de de la ciudad es hipertensa cero cruzados hasta que a principios del siglo XIX se cede española Fedea a Gran Bretaña no entonces toda esa mezcla que está aquí es es lo que más llama la atención

Voz 0313 43:49 fíjate déjame destacar algo que además servirá para situar a los oyentes para que en fin el speaking poquito más la curiosidad es una isla Malta con muchísima historia que ha visto desfile

Voz 1 43:58 dar a fenicios griegos cartagineses

Voz 0313 44:02 romanos árabes Normando por supuesto los caballeros de de la Orden de Malta ya ha servido también esto es muy interesante como escenario para un montón de rodajes cinematográficos mira el expreso de medianoche

Voz 1 44:12 de Troya el Código Da Vinci Ágora Gladiator

Voz 0313 44:17 por esto se entiende porque es un escenario cargado de de monumentos de ambiente callejero lo tiene todo en ese sentido Paco verdad

Voz 1679 44:36 sí eso es verdad que siendo una isla mediterránea no es un destino de sol y playa tiene unas poquitas Playas salió no sería la isla a la que viniera ha pensando en tirar una semana en una en una tumbona tomando el sol sol Aitor que quieras pero sin embargo sí tiene mucha variedad a mí lo que más me llama la atención es que hay momento no sé por ejemplo ayer estábamos comiendo en un sitio de gozo y pusieron una comida a base de pequeños aperitivos de niños platillos que me recordaba otras que tomado en cierva en la isla en Túnez o la gastronomía de Líbano hay otras veces que te imaginas que esto Sicilia o o el Palermo es es Nápoles y ahí luego en toque british porque claro también fue británica sigue perteneciendo a la como el que te encuentras cabinas rojas otra que encuentras aquí no ella tiene también es decir italiana era de los aragoneses queda mucho todavía el Rosal for que es una de las comidas típicas abrazarlo habló de de de de de la gastronomía aragonesa no es verdad que se ha construido mucho en algunas zonas sobre todo en el sur de la isla grande de Marta alrededor de la capital Letta se está construyendo demasiado pero en una ciudad principales

Voz 0313 45:43 a una maravilla Ballet es una maravilla

Voz 1679 45:45 lleva una sorpresa tremenda ayer estuve viendo un atardecer en el en los jardines de barraca Jardí de barraca se ve al fondo de hacer pequeña ciudades que está cercanas Google borre la isla todo amurallado otro fortificado hasta hasta las cejas y la verdad que era una vista espectacular no La Valeta es muy bonita Medina que es otra de las ciudades históricas que fue la capital durante la Corona de Aragón también hizo la ciudad fortificada estuve grabando allí con el ron a La Habana SER parece que claro te podías creer estabas en Gladiator en cualquier película Historia que no había que tocar mucho y eso entró ya porque son ciudades que que permanecen como hace hace siglos

Voz 0313 46:27 déjame ilustrativos comentarios con dos sonidos Paco que estamos en la radio y tú has citado has hablado antes de de cabinas rojas bueno cabinas rojas y autobuses

Voz 2 46:35 los amarillos un medio de transporte muy muy muy típico

Voz 0313 46:44 los típicos autobús de color amarillo utiliza un montón de gente

Voz 23 46:49 y luego está luego está la Semana Santa

Voz 0313 46:54 es que Malta con más de trescientas sesenta iglesias capillas vive de una forma intensísima y simbólica la Semana Santa con con procesiones en fin muchos malteses participan emulando escenas bíblicas van vestidos de van vestidos de época prisión tiene un peso importante allí en en Malta cero Paco sí sí sí y creo que estás acompañado por alguien que no podría ilustrar un poquito más verdad estoy maltesa Mi amiga Maika que sabe mucho de la Semana Santa hola Maika buenas tardes qué tal Maika de Antonio cómo estás pues muy bien muy bien empezamos por la Semana Santa porque es tan especial en Malta va

Voz 9 47:34 bueno pues sabes que Matas somos es un país confesional somos católicos el setenta y seis por ciento población va a misa sacos ganamos por goleada

Voz 0313 47:42 por oleadas y en este terreno sin duda poco

Voz 9 47:46 y entonces todas las fiestas católicas bueno pues son fascinantes en Malta la Iglesia en Semana Santa tiene su propia colección representando de figuras representando a la Pasión y Muerte de Jesucristo pero además sale todo el pueblo vestido como dices tu de época o los niños de romano si tienes una cabra pues las sacas a la procesión también no entonces es pues muy coloristas una mezcla yo diría entre la Semana Santa española Insa fiesta de Moros y Cristianos agua así

Voz 0313 48:14 hoy atrae muchísimo turismo no la Semana Santa de Malta

Voz 9 48:17 pues la verdad es que empieza a atraer pero tampoco se conocen mucho la Semana Santa y la verdad es que seguimos teniendo mucho más turismo deberán claro o cultural pues Prehistoria etcétera no como es como define

Voz 0313 48:31 días ayudan los Maika cómo definirías el

Voz 9 48:33 al

Voz 0313 48:34 el carácter de los malteses saber es un retrato de de cómo sois bueno además de tener idioma propio el maltés que eso quiero quiero que lo después

Voz 9 48:42 el maltés pues es una mezcla curiosa entre mediterráneo muy mediterráneos somos muy ruidosos vivimos en las calles pero luego somos muy privados no está casa no entra nadie hicieron tras eso sí entrar hasta la cocina pero luego tenemos un punto hay de flema británica como que no pega mucho

Voz 0089 49:03 es una mezcla curiosa flema británica pero también muy amables no porque yo encontré ahí la maleta con gente así muy abierta ya sé que tú eres un poquito más asturiana incluso

Voz 2 49:13 en maltesa pero sí que sois muy hospitalaria

Voz 9 49:16 la gente desagradable la gente desagradable si tiene ese punto Mediterráneo claro de además nos interesa a todos de la calle y queremos saber quién eres que haces a qué te dedicas a sí

Voz 0313 49:27 oye Maika como suena al maltés dinos algo maltés como suena algo

Voz 9 49:31 hoy básico que luego seguro que lo reconoce además como árabe por ejemplo si te que diría va Malta es bienvenida me lo merezco mamá dado entonces una leí talle

Voz 0313 49:44 eso suena árabe entonces importáis

Voz 9 49:47 perdí un setenta y dos por ciento la lengua es todavía árabe pero luego tiene palabras latinas que nos dejada la orden de San Juan de herencia y lógicamente las palabras nuevas vienen todas ser inglés

Voz 0313 49:58 pero hay mal dato el mundo habla inglés e casi todo

Voz 9 50:01 sí sí sí sí

Voz 0313 50:03 lo de tu itinerario de tu recorrido hasta ahora con Mayka así Maika que es lo que más te ha llamado la atención hemos hablado antes de tres islas Malta gocho comino conmigo es más famosa Blue Lagun no

Voz 1679 50:13 sí sí me ha llamado la atención gozo porque él

Voz 0313 50:16 mí me gustó muchísimo

Voz 1679 50:18 sí es ya te digo Malta la isla grande es verdad que se está construyendo demasiado y es un poco caos pero gozo es todavía el granero siempre ha sido el granero del Archipiélago es una isla más natural más rural me llama mucho la atención los pedazos de Iglesias hice celebran once mil Hinault me estoy equivocando sedante está como lo hicimos once mil misas semanales Jové hay once mil misas semanales que me llama mucho la atención los pedazos de Iglesias que hay en pueblos pequeñísimos tiene Iglesias que podían ser catedrales en gozo vez despuntar es el enormes gigantescas Iglesias en pueblecitos pequeños comino y lo típico es ir a ver el Blue Lago es una zona muy pequeñito

Voz 0313 51:02 no es un pedacito de tierra