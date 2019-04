La Ventana (08/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1071 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

crece la tensión militar en Libia donde los últimos bombardeos San llevadas

Voz 1071 00:09 cerrar el aeropuerto internacional de su capital de la ciudad

Voz 0313 00:12 Trípoli formación de Álvaro Zamarreño hace unos minutos

Voz 0116 00:14 las autoridades han decidido cerrar el aeropuerto de la capital a consecuencia de un ataque aéreo a mediodía desde la pasada semana las tropas comandadas por Khalifa Halffter avanzan hacia la capital en cuyos alrededores se combate desde entonces unas dos mil personas han huido de la ciudad y con la información dada por diferentes bandos Se calcula que hay en torno a treinta personas muertas la mayoría milicianos son militares Naciones Unidas intenta que al menos se respete una tregua temporal para evacuar heridos y que los civiles puedan salir de las zonas de combate de momento no ha conseguido que las partes lo acepten

Voz 2 00:44 en España la semana en que va a empezar la campaña electoral será la me

Voz 1071 00:47 de noche del jueves al viernes el PP sube el tono contra Pedro Sánchez después de acusarle de traidor defenderé España a los separatistas Pablo Casado ha afirmado que el presidente prefiere a los asesinos de ETA Éstas son las palabras del presidente del PP y candidato y la respuesta del socialista José Luis Ábalos

Voz 0313 01:01 quiere malos manchado de sangre

Voz 3 01:04 los pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles

Voz 0175 01:12 yo no sé si el señor Casado es consciente de lo que sí hubo una frase delirio inconsciencia está hablando de criminalidad creo que ya es un paso más allá que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación IS nivel de responsabilidad de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir España

Voz 1071 01:29 el servicio de estudios del BBVA ha reducido su previsión de crecimiento de la economía española para este año lo sitúa en el dos con dos por ciento subraya aún así que la economía española va a seguir creciendo de momento en tasas elevadas Rafa Bernardo las sinceras

Voz 1762 01:41 el hombre es externas y algunas señales internas como el menor vigor de sectores clave como el automóvil lo el turismo o un tirón de la vivienda más flojo de lo esperado llevan a BBVA Research a bajar sus previsiones de crecimiento dos décimas para este año hasta el dos coma dos por ciento y una para el que viene hasta el uno coma nueve por ciento Las nuevas previsiones llevaría la tasa de paro hacia abajo hasta el doce por ciento para finales del año que viene aunque el responsable de Análisis Económico alerta de que España podría estar ya por debajo de su paro estructural Rafael Doménech

Voz 1374 02:08 estamos viendo en el comportamiento de los salarios en desaceleración de los salarios a la inflación lo estamos viendo también eh en el comportamiento de la productividad lo estamos viendo en la relación vacantes no la alpaca antes que tienen las empresas en relación a la tasa de desempleo

Voz 1762 02:25 con todo España crearía este año y el que viene según el servicio de estudios del BBVA seiscientos treinta mil empleos

Voz 2 02:31 los ministros de Exteriores de la Unión Europea no cierra

Voz 1071 02:33 a la puerta a poder ampliar el plazo para el Brexit después del treinta de junio para el treinta de junio como ha pedido Theresa May quien por cierto se reunirá mañana por separado con Merkel y con Macron Yerma antes el ministro británico

Voz 1 02:45 muy a Bonds de hoy a sus colegas europeos que May ha movido cielo y tierra para intentar resolver el Brexit hecho la primera ministra ha citado para dentro de una hora su

Voz 1071 02:56 ministros en Downing Street son las cuatro y tres minutos de la tarde tres y tres en Canarias

Voz 1 03:03 sí

Voz 4 03:03 el Real Madrid

Voz 5 03:05 Cristina Cifuentes sitúa toda la responsabilidad del caso Máster en Enrique Álvarez Conde director del Instituto de Derecho Público que falleció la semana pasada lo ha hecho en el escrito de defensa que hoy ha enviado a la jueza que investiga la supuesta falsificación del acta del trabajo de fin de máster la ex presidenta a la que la Fiscalía solicita tres años y tres meses de prisión señala que ya no ordenó encargó la supuesta falsificación por lo que traslada todas las responsabilidades Álvarez Conde y la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre la proyección de los papeles de Bárcenas este sábado en la Plaza Mayor considera que el Ayuntamiento se ha saltado la ley general de Patrimonio por permitir esta acción en un edificio protegido sin sin informar previamente Ángel Garrido presidente regional

Voz 0177 03:46 es la comunidad vamos a abrir unas diligencias previas para estudiar lo que ha pasado porque para utilizar además un espacio que está catalogado como de interés cultural como es la propia Plaza Mayor se requiere un permiso alguno utilización de la Comisión de Patrimonio que no ha sido concedido y ha sido solicitado por lo tanto abriremos diligencias previas en cualquier caso un episodio absolutamente lamentable de Podemos la utilización de los espacios de todos para fines políticos propagandísticos

Voz 5 04:10 el PP va a llevar este asunto a la Junta Electoral y el Ayuntamiento no se responsabiliza vincula el contenido a podemos ir dice que cualquier Murt multa la deberá pagar esta formación hace unos minutos aquí en la SER Ignacio González Vega portavoz de juezas y Jueces para la Democracia ha explicado los artículos de la ley que habría incumplido el Consistorio

Voz 6 04:28 esto sería una sanción administrativa porque es todo se ventila en la vía administrativa lo que son las juntas electorales en este caso en concreto existe un artículo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de cincuenta y tres que claramente prohibe este tipo de publicidad entre la el periodo que va desde la convocatoria de las elecciones

Voz 0313 04:51 hasta el inicio de la campaña electoral trece grados hasta ahora en el centro de la capital

pues es todo por el momento la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:08 sí sí

Voz 7 05:08 formativos

Voz 1 05:24 en la Ventana con la encina

Voz 0313 05:31 hola buenas tardes el otro día cuando nos contaban desde Londres que los humoristas británicos están desesperados con el Brexit que ya no saben de dónde saca ideas paras yo pensaba Tate tiene razón tienen razón en quejarse pero el ingenio seguro que no se les va a agotar nunca no porque esa categoría de humoristas que son los viñetitas los que día Siria también en los periódicos en los diarios los dibujan un retrato de la actualidad la vida Ésa es gente muy especial y muy buena además en España tenemos ya hemos tenido pensando en el añorado Forges tenemos una nómina muy notable de viñetitas y uno de ellos que se Andrés Rábago El Roto pero que la clava hoy en el País al dibujar a un hombre ya bastante veterano bastante ruidito que dice llegó la paz cuando yo ya había pasado una guerra llegó la democracia cuando que ya había sufrido una dictadura llegó el divorcio cuando yo ya llevaba años separado llegará la eutanasia cuando yo ya ya muerto me parece un mensaje certero y contundente para todos los partidos ahora que está a punto de comenzar la campaña electoral y una denuncia bien argumentada de cómo los tiempos de eso que llamamos sociedad civil idea que conocemos como clase política no coinciden no coinciden demasiado a menudo en fin tampoco creo que la viñeta de El Roto sirva de mucho pero sí al menos hace pensar a alguien alguno de ellos aunque sea durante un minuto yo sinceramente ya me daría por satisfecho bienvenidos a La Ventana

Voz 8 06:54 Navarra disfraz

Voz 10 07:06 a la hora

Voz 8 07:14 debo

Voz 10 07:16 sí

Voz 8 07:21 Roy ya mira ya eh eh voz guitarra ya no Ruiz

Voz 11 09:43 Roberto Isaías buenas tardes compañeros qué tal buenas este país ha empezado la semana estamos todo el orden Seris todos lo tenemos

Voz 0827 09:50 yo creo que hasta el propio Rábago está en orden porque tiene setenta y dos años ha vivido treinta bajo una dictadura ha habido ya cuarenta y dos en democracia así que la mirada pesimista la podía girar un poco pero lo otro tiene toda la razón desde luego tiene

Voz 11 10:04 Michael Robinson buenas tardes amigo buenas tardes sabes qué tal pues hay que mentir luchando contra captaron que creo que por lo visto no es el único en España no o es muy español y el único ni el único con catarro ropa un partido regional acostumbraba a empresas mayores eh no no vayamos a engañarnos tampoco pero no todo bien todo bien

Voz 1546 10:28 en condiciones oye cómo vives y como científico

Voz 0313 10:31 analizas tú te lo pregunta podría preguntárselo a cualquiera ese esa falta de sintonía de acompañamiento entre los tiempos políticos y los tiempos sociales entre es que en fin parece diez de la populista entre los problemas reales de la gente los los los que preocupan los que afecten a la vida cotidiana y ese otro fuego de artificio de si manos manchadas de sangre que se mano blancas que si asignatura nueva que si tal igual tú cómo lo vives Michael

Voz 1546 10:55 este bueno está viviendo el otro mente muy intensamente ahora estamos en la precampaña aquí en España en el Reino Unido hemos estado padeciendo del Brexit a también una cosa muy sorprende que la gente y satírica en el Reino Unido piensan que hizo el otro

Voz 0313 11:13 sí estaban muy agotados pobres sí pero yo creo que

Voz 1546 11:15 hace más gracias perversa no yo estoy imaginando dar mismo ahí como la película de Monty Python los dos del de donde se de a Tour no cuando está luchando y soldado Veïns en un brazo vuelva aquí

Voz 11 11:33 madrileño brazo y una pierna vuelve cobarde tal no sé

Voz 1546 11:39 él ya ha logrado contentar a todo dios se ha no cine aliado al cada paso que toma esté en falso esta misma mañana me provocó una una sonrisa oreja oreja El vídeo desde su retiro defiende semana achaques a al pueblo diciendo lo que estoy intentando hacer un vídeo que dura tres minutos cuando logra decir absolutamente nada pienso que ha sido lo más certera que he estado en los últimos dos años

Voz 0313 12:13 por cierto se dice Monty Python no Monty Python no

Voz 1546 12:16 la verdad ha dicho Michael

Voz 0313 12:19 Prisa de oreja oreja y tal vez la forma en fin más clara Hay precisa que nos viene a la cabeza para que nos escuche es imaginar una oreja si la abejas gigante de más de dos metros de altura hay sesenta kilos de peso esto tiene que funcionar tiene que funcionar yo sí bueno esta idea que como es lógico tiene su tiene su significado y tiene su mensaje citó es la que ha pensado Change punto org la va a poner en practica mañana mismo en dos lugares concretos de de Madrid para intentar establecer esa conexión a la que antes hacía referencia entre ciudadanos y partidos políticos ahora que está a punto de de comenzar la campaña electoral José Antonio ritos de buenas tardes qué tal bienvenido a La Ventana José Antonio ex director de Change punto org quería que nos contaras de bueno primero de las

Voz 2 13:01 la las orejas porque al saberlo después mañana va a estar en la plaza de Ópera sí ha desde las once hasta las cinco de la tarde y al día siguiente el miércoles va a estar en la plaza Alonso Martínez

Voz 0313 13:11 pero no es un elemento decorativo sólo verdad

Voz 2 13:13 no es un elemento decorativo no no no lleva más mensaje hay mensaje y de hecho la la oreja que que efectivamente tiene dos metros tiene incorporado un micrófono para escuchar las reivindicaciones de los ciudadanos que se que se acerquen mañana y el miércoles a qué persona cualquier

Voz 0313 13:29 nosotros poder mañana hoy mira yo

Voz 2 13:31 el creo que estaría bien que cual Pascual claro así si esas límite esa es la idea yo creo que es un poco también como decía Robin no hay ahí los los a los filósofos griegos decían que si tenemos dos orejas y una sola boca es para escuchar el doble

Voz 0460 13:46 eh que hablar no de más majorera

Voz 2 13:50 hay además vamos sabiendo que nos van a grabar no como Villarejo exacto exacto está claro está claro que se va a agravar entonces ahora en campaña vamos a escuchar muchísimo a los a los político ya les estamos escuchando el entrevistas en mítines y bueno pues lo que quieren Moses que también reciban un poco de está muy bien de los ciudadanos no ya lo reciben durante todo el año a través de de las peticiones de las redes sociales y lo que queríamos era sacarlo a la calle que no sólo que de lo digital sino que quede ese símbolo de las de la oreja no la oreja de que además es una que es importante que sepáis que hemos estudiado las cuatro orejas de los cuatro principales candidatos de los partidos con representación nacional hay el el la persona que el escultor que la diseñado ha tenido en cuenta las fisonomía es de las cuatro orejas echó la oreja mezcla perfecta entre entre las orejas de Pedro Sánchez Pablo Casado al una oreja pactada una oreja pactada eso es es un acuerdo un acuerdo entre los dos

Voz 0313 14:41 de la más pero en política que con el material con el material que recoja

Voz 2 14:47 días pues se lo vamos a enviar a sus a a a los candidatos no a sus gabinetes no vamos a escuchar y vamos a a recibir todo podremos conocer nosotros sí claro claro va a ser público oí todo llegará los los candidatos igual que a todas las peticiones que tienen pendientes de responder y que ya saben que tienen que responder sobre temas de los que habéis hablado aquí en muchas ocasiones no

Voz 1546 15:08 bueno sexuales algo es como el Museo de cero del de La Oreja sólo nombre desde los cuatro

Voz 0313 15:13 es pues pues si si reprodujera hemos también esa seguramente sería sería un hallazgo a oreja

Voz 1546 15:21 son son las orejas izquierdos o derechos

Voz 11 15:25 pues esa es una buena pregunta será una década claro claro

Voz 2 15:29 claro eso es una buena pregunta para el escultor yo he visto en algún plano del making of he visto alguna oreja derecha saquen permitiendo que habrá algún es decir

Voz 11 15:36 casado y lo que no

Voz 0313 15:39 pero bueno yo creo que tienes que hacer

Voz 0827 15:41 esto un oído eh porque no se pueden hacer los orejas no que es posiblemente lo que lo que hagan pero me parece una iniciativa muy rica no porque en el fondo las campañas electorales deberían plantearse así de abajo hacia arriba sea aquí tenemos a comités de partidos diseñando sus programas electorales yo creo que antes de diseñar un programa electoral había que escuchar qué es lo que quiere la gente y muchas veces nos sorprenderemos no sorprendió cuando hicimos la polémica en torno al aborto no cuando uno va al barómetro el CIS resulta que cuando les preguntan los españoles los tres principales problemas de España es que hay

Voz 1546 16:15 sí

Voz 0827 16:15 pero españoles que responden que el aborto sea un problema para el país y nos hemos pasado quince días discutiendo sobre algo que parecía que estaba ya

Voz 1546 16:23 esto es exactamente la razón para que el Brexit esté como esté por una sencilla razón es es dice que todos vamos a salir los irlandeses no norirlandeses galeses escoceses los laboristas liberales los bueno todo el mundo los cristianos lo judíos todos los ateos los agnósticos todo el Reino Unido va a salir de Europa sin embargo ha estado negociando durante dos años y siete meses una mujer entre su gabinete conservador cuando viene con su plan pues está rechazado por la Cámara porque no ha escuchado a todas las versiones posibles cuando seremos todos que salimos no podemos salir con una noción única eso es como ha sido durante tanto tiempo es que los políticos no nos escuchan esos hoy dos son esos dos orejas y ahí es fundamental para que la gente sabe exactamente lo que padece la sociedad himno una adivinanza antes la planta noble sobre y además otra cosa cuando lo dejamos en las manos de de las dos jefes de campañas es que ellos van a los te Knut tríos como yo es decir que compra Sound esa frase

Voz 0827 17:39 sin fe S

Voz 1546 17:41 sonora explicaciones demagogia la gente simple como yo a lo mejor lo podemos percibir como bueno lo entendemos no mientes tanto a los que realmente eh entiende de la política los entresijos de Kelly lo siga es que nadie habla hacia ellos

Voz 0313 18:01 yo lo el voto de centro el voto tú

Voz 11 18:03 el decir tú eres vale todo vale lo malo no es no

Voz 1546 18:07 que es hacen un una cosa como almacén otros que eruditos en un ruido hacer hacerte nutrió como yo

Voz 0313 18:14 José Antonio vosotros es un buen termómetro

Voz 2 18:17 por si los políticos y los partidos si esas estructuras fin tampoco

Voz 0313 18:21 entes y tan y tan indagó a veces

Voz 2 18:23 se han vuelto más porosas con el tiempo si recibiese Chase punto org un montón de peticiones

Voz 0313 18:28 sugerencias que ahora nos dirás cuál es extremadamente mal

Voz 2 18:31 es más es más éxito que otras son más eh son más permeables si los últimos años se nota que sea un pequeño cambio si eso se ha notado desde luego así es verdad que nos gusta decir que somos un poco el barómetro de tiempo real no porque efectivamente se producen un movimiento en dos direcciones por un lado grandes temas para la sociedad que son desconocidos para los políticos y luego ocurre que hay muchas peticiones que son eco de lo que los medios de comunicación y los políticos cuentan no pero en el ámbito del de la permeabilidad desde luego desde que desde que cambió en dos mil quince la configuración parlamentaria ha cambiado muchísimo la forma en la que los políticos lo se escuchan a los ciudadanos y los ciudadanos se sienten con mucha más fuerza para acercarse a los políticos y en ese sentido tenemos un montón de experiencias de creadoras de petición y creadores de petición que han sido recibidos por todos los grupos parlamentarios que siempre nos hablan de en general educación y exquisitez a la hora de de de reunirse con esos políticos pero luego ya viene el ámbito de las promesas las soluciones que eso ya es otro es otro cantar pero desde luego sí que ha habido un proceso de ciudadanos que se sienten con más fuerza para reclamar a sus representantes políticos que se sienten en la necesidades escuchar más y luego según qué casos sean más capaces de tomar decisiones también lo que vemos es que si los ciudadanos no presionan continuamente continuamente continuamente los políticos hagan olvidar del asunto

Voz 0313 19:49 antes antes aparecido escuchar que mencionabas entre los temas de y de mayor demanda

Voz 2 19:55 los últimos tiempos el tema de la eutanasia si no sé si a propósito de la historia de de María José Carrasco en los últimos días vais notado hay también movimiento y ahí hemos notado la evolución incluso de la sociedad española porque la primera petición sobre eutanasia le hizo la asociación Derecho a Morir solamente hace más de cuatro años cinco años Hinault funcionan no tenía el apoyo que luego han tenido diversos casos como José Antonio Arrabal que también era un enfermo de la que se suicidó hoy iría digamos que se el vídeo lo dio el país a Luis de Marcos que también su viuda Asunción está luchando por K por la eutanasia el caso de

Voz 0313 20:27 Maribel la familia vasca Maribel que era una forma de lo mismo y si llegas a María José

Voz 2 20:34 ya hemos ido viendo cómo paulatinamente desde luego el apoyo social y popular ha ido creciendo conforme también lo las historias humanas se van haciendo visitas

Voz 0313 20:42 mira en este asunto concreto de la eutanasia esta mañana claro el otro día a la semana pasado lo lo hablamos aquí en La Ventana

Voz 2 20:47 todo nos topamos con la historia de de María José Carrasco unos venía a todos el precedente de de Ramón Sampedro no y que hay que

Voz 0313 20:55 quién veintiún años haya cambiado tan poquita cosa esta mañana en en en Boiro A Coruña Ramona Maneiro que era la persona que le acompañaba en ese momento a Ramón cuando finalmente pudo encubrir su voluntad de dejar este mundo era como con lo de prensa y a mí me interesa mucho saber que habrá dicho por el momento en que no Nos encontramos en Galicia no Apestegui buenas tardes buenas tardes

Voz 0028 21:17 qué tal va a tu dirás cómo ha ido eso

Voz 0313 21:19 eso que ha dicho Ramona como ha dicho muchísimas

Voz 0028 21:22 sí con una gran entereza como habla siempre ella porque es una mujer muy reflexiva una de las primeras que ha hecho es por supuesto mandar todo su apoyo Ángel Hernández ha dicho que ha sido muy valiente que es muy jodido esto es textual dar ese paso con la persona a la que se llama que le dio mucha pena verlo esposado algo que ella no les sucedió Lehman da todo su apoyo y también escuchar el convencimiento de que no le va a pasar nada

Voz 12 21:45 besos abrazos y ánimos que no le va a pasar nada porque no interesa que se hable mucho del cuento espero que a partir de ahora que sí que que debería de pero bueno tampoco puede decir mucho porque ya pasaron veintiún años y no nos hemos movido una mierda del cuento no de verdad entonces eh no sé no sé no sé ojala porque estas cosas no deberían de suceder así

Voz 0028 22:15 con este cabreo con esta vehemencia hablaba esta mañana Ramona que ha pedido por supuesto eso que se den pasos que se avance en la legalización de la eutanasia nos ha llamado la atención también que ha dicho que hay muchos casos como el de Ramón como el de María José que no salen a la luz que se hacen de forma clandestina y que ella también les da todo su apoyo porque es increíble en la prisión mediática el boom social que tiene la eutanasia el día siguiente Un de uno de estos casos y que después y ahí el reproche también a los medios de comunicación caen un poco en el olvido ha dicho también que no oculta la envidia que le provoca Ángel Hernández porque él sí pudo despedirse de su mujer de María José Carrasco de cara al público y agarrando su mano algo que estuvo fuera del alcance de Ramona cuando ayuda a morir a Ramón Sampedro

Voz 12 22:58 qué envidia sana que dicen que no hay envidia sana en mí ni de la buena ni de la mala pero bueno envidia de que Ángel pudo despedirse de su mujer de cara

Voz 13 23:10 a al público a la cámara

Voz 12 23:13 Icon agarrando de su mano en sus fue muy bonito sabes los sentimientos encontrados es muy complicado la gente lo entenderá otra no

Voz 10 23:23 pero me dio un vuelco el corazón

Voz 0028 23:26 con este sentimiento veintiún años han pasado Carla

Voz 0313 23:29 sí bueno ha dicho que en fin que esto sigue siendo una mierda en sus palabras no pero he dicho algo concreto sobre tanto tiempo que haya pasado de lucha por esta causa que no avancemos

Voz 0028 23:40 bueno pues ella ella ha reconocido que que se encuentra agotada aquel que le faltan

Voz 2 23:46 fuerzas que le flaquean de hecho no pensabas

Voz 0028 23:48 al ir a hacer una convocatoria pública como la que ha hecho esta mañana pero lo ha hecho para todos los medios a la vez al mismo tiempo después de recibir cientos de llamadas desde la semana pasada dice que

Voz 0313 23:59 bueno que ella quiere mantener un poquito al imagen que han sido mucho

Voz 0028 24:02 esos años de lucha que sabe que su imagen su nombre va a estar siempre ligado al de Ramón Sampedro pero que quiere dar un paso atrás que está agotada

Voz 12 24:11 que me quería desvincular un poquito del tema ya pensando sólo en mi persona no en mi vida bueno como hay otra gente luchando pues eh que luchen otros porque yo no yo no pinto nada creo yo sé que es muy difícil eh diez desvincularse del tema de la eutanasia porque mi nombre va ligado al de Ramón Sampedro pero es que de verdad no sé si son los años o los kilos pero no tengo muchas ganas muchas veces de hacer de escolar cielos de todas formas os lo agradezco que hayáis venido

Voz 0028 24:44 con ese agradecimiento a los periodistas fíjate que estaban deseando desde hace días hablar con ella se despedía Ramona

Voz 1546 24:51 muchas gracias Ainhoa compañera que que bueno cree comentarte que hace unas fechas en acento Robinson entrevisté por sus mejores para olímpicas atletas al pocas Elia lucho para tener la eutanasia o permiso y su noción era echar sus cenizas en Lanzarote y su lugar preferido del mundo no que vivió un calvario yo risotto quién alguien me dijo poquitín una enfermedad degenerativa de que él ya en esos momentos estaba viviendo tres días de cada semana terriblemente mal esto va llegar al punto cuando va a vivir muy mal durante seis días a la semana no lucho le concedieron los permisos de la eutanasia pero desde que le dieron el permiso se puesto Félix vinos en peor Elia ya sabe que está empadronado mano dura en sus manos que realmente sea pues se ha hecho una una mejora

Voz 0313 25:51 de qué países es al detrás belga es ves belga no claro

Voz 0460 25:54 es uno de los pocos países que el otro día el otro día como entonces debate tampoco esa otro con todo este debate Reilly La

Voz 0827 26:00 la Constitución y me di cuenta de que la muerte solamente está en la Constitución para hablar de la pena de muerte para decretar la abolición de la pena de muerte es un poco absurdo no que una Carta Magna que regula los derechos de los ciudadanos solamente hable se preocupe de la vida no se preocupe del momento final de la vida que que es la muerte aunque bueno hay otro artículo el artículo precisamente que habla de la vida que dice que una persona no puede ser tome sometida a trato los inhumanos y degradantes y a mi me parece que es inhumano que alguien que llega al final de su vida cuando la vida ya está agotada solamente sufrimiento decide morir que les sigamos haciendo vivir en esas circunstancias yo creo que ese es un trato inconstitucional creo que si realmente escuchasen a los ciudadanos pues seguramente no habría ninguna duda en regular definitivamente este problema

Voz 2 26:49 sí de hecho tenemos una una petición iniciada por un médico Marcos un médico argentino condenado en su día condenado en su día no por practicar la eutanasia que que pide que no se presenten cargos no es algo que va a ser muy difícil pero bueno ha generado una movilización entorno a esa idea no de no presentar cara los contra contra Ángel no lo que dice es que lo hizo porque la mala vida no es es una frase muy poética que además el sabes que está haciendo de sí mismo en una obra

Voz 0313 27:13 a ver si en Madrid no

Voz 2 27:16 el caso si me me me ha llamado mucho la atención lo que decía la ayuda de Ramón el desgaste que supone para las personas que hacen este tipo de campañas esta experiencia no pero también por otro lado nosotros sabemos que es la única manera de que realmente se consiga

Voz 0313 27:28 porque son referentes son referente a la escucho

Voz 2 27:31 L y nosotros sí que hemos visto en persona no a los políticos cuando se juntan con este tipo de personas las barreras caen también les cambia la mirada un poco es imposible que se resistan

Voz 0313 27:41 de todas formas yo estoy delante Isaí estate tranquilo con la Constitución sabes a la van a estudiar en los colegios lo que ha propuesto claro como asignatura troncal además en fin y me imagino que su propuesta por un poquito más allá de los valores patrios pues lo que uno supone de esta iniciativa no sé si se estudiara en su conjunto

Voz 0827 27:57 lo compraran todos los derechos a la viví

Voz 0313 27:59 a una muerte digna a un puesto de trabajo etc etc pues a lo mejor vete a saber si no surgía hay una ola que nos llevar algún algún puerto un poquito

Voz 0827 28:07 sobre todo lo más paradójico yo no sé con qué nivel de profundidad es estudiar la Constitución supongo cargos estudiará en la enseñanza básica en la secundaria en el bachillerato no pero es un poquito absurdo que nuestros escolares aprendan cosas de la Revolución Francesa Hinault conozcan cuál es la Constitución que nos rige en estos momentos no la que nos ha permitido avanzar en muchos aspectos la que todavía tiene que ser desarrollada seguramente modificada corregida en un futuro pero yo creo que es fundamental porque solamente si conoces tus derechos lo es exigir que a mi me parece que esto es fundamental no después tener una mirada crítica hacia

Voz 0460 28:44 que las cosas si dejar de aprenderlo la Revolución Francesa a aprenderlo de parecer agosto

Voz 0313 28:49 a mí me parece un peñasco que a pocos días de comenzar la campaña estemos única y exclusivamente con las patrias con las banderas con las unidades Ilan unidades y las zarandajas me parece una cosa por cierto

Voz 1546 29:02 es que hay por ahí estoy en lo cierto es que en el Reino Unido si hay una petición de cien mil firmas entre dentro del hay un debate en la cama

Voz 2 29:14 bueno eso es dentro de para el Parlamento tiene su propia plataforma de peticiones de hecho hay una que ha supera los

Voz 0313 29:18 millones de firmas pidiendo no salir este éxito

Voz 2 29:22 pero es dentro del Parlamento Chen pintor no es una iniciativa no es una Plataforma de Iniciativas Legislativas Populares es una plataforma de presión

Voz 0827 29:28 el oye tendidos para nuestra particular lista éxitos es decir cuantas peticiones de conseguir una solución al problema

Voz 2 29:35 pues hay en el mundo una victoria cada cada hora y en España hay unas dos victorias al día de esas son la digamos la la gran estadística no pero el al final la estadística son las personas que que ganan sus campañas de los últimos grandes éxitos que que nos gusta mucho contar es la historia de Ana González que igual os suena que haya estado tres años luchando para que se cambie el Código Penal y se proteja más a los ciclistas ya los peatones en la carretera ellas una mujer que se quedó viuda porque su marido fue atropellado y ya estado tres años haciendo campaña antes cuando hablábamos de el desgaste que supone para una persona anónima años yendo a casa que el atropello se dio a la fuga salto entonces ahora ya se pena el abandono del del accidente

Voz 0313 30:14 uno a uno a preguntas de cuantos activistas tenéis en la red

Voz 2 30:17 hoy en España concretos catorce millones de personas en España es el país más activo que hay más porcentaje con respecto a usuarios de Internet el que más porcentaje de firmantes activado estás ahí en el mundo no y eso es increíble porque habla muy bien de que la sociedad española cuando encuentra causas que les movilizan se movilizan importarle un apunte uno de los grandes temas que siempre vemos que tiene un gran apoyo es el cáncer y que generalmente está fuera de las agendas no la investigación del cáncer la investigación en ciencia grandes cánceres mortales que apenas tienen investigación cáncer de páncreas son temas que efectivamente yo creo que cualquier español ha vivido de cerca eh y cualquier persona que generalmente recibe muy poca atención por parte de los políticos no es uno de los grandes temas olvidados

Voz 0313 31:00 José Antonio Quintero director de Change punto org ha sido un placer tenerte este ratito en la en la Ventana estaremos atentos al al la oreja de las de las orejas gigante desde Madrid a ver a ver que soplan y a ver qué escuchan de momento escuchemos un poquito de música que tampoco está mal no cumpla adiós

Voz 1 31:45 bueno

Voz 10 37:08 con Carles Francino

Voz 24 37:16 bueno veremos Vedruna

Voz 25 37:27 anda que ha venido bien añadió no

Voz 10 37:57 esto aclara

Voz 0313 38:05 faltan veintidós minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana con Roberto con Isaías como todas las tardes tomando café con Michael Robinson yo me imagino que debe ser ley de vida que los mayores sin como nosotros somos los adultos los órganos preocupemos suelo incluso suframos lo pasemos mal he por las amenazas de los riesgos y los peligros que puedan estar acechando a los a los más jóvenes no a los chavales y cada época tiene sus propios demonios eso está claro la otra noche viendo en Televisión Española el programa de proyectar Cano dedicado a las redes sociales pensaba que esa es una de las amenazas claramente aunque como también son una herramienta muy potente para comunicarse para realizarse que pasa pues que la gestión es complicada no además si hay aparecen los los malos de turno que los hay que los hay

Voz 10 38:49 pues ya la tenemos liada hoy enfocarnos nuestra

Voz 0313 38:52 polémica de hoy

Voz 1 38:56 polémica

Voz 0827 38:59 el Instituto astures de Lugones ha detectado y frenado un peligroso juego viral en el que participaban cuarenta de los ciento sesenta y cinco alumnos de primero de la ESO es decir uno de cada cuatro el juego es el abecedario del diablo una especie de Pasapalabra en el que el chaval va recitando palabras con cada letra del abecedario mientras otro le va pellizca ando con intensidad creciente en las manos y en las muñecas hasta producir heridas que en cuatro de los casos de este instituto han sido graves como no es el primero de este tipo de desafíos virales que circulan en Youtube o en las redes sociales no llegamos muy bien a saber si lo que sucede es que cada vez se denuncia más lo que sería buena noticia Os y es que la práctica Se está esto pendiendo de una manera imparable el reto la apuesta la sensación de pertenencia o no al grupo la moda son ingredientes que se convierten en cóctel muy explosivo cuando se mezclan con la inmadurez de un adolescente así que los padres y los educadores tienen tenemos una gran responsabilidad en vigilar en detectar in responder ante estas prácticas pero también sería interesante que los responsables de las redes se prevé paran de controlar según qué contenidos a según qué edades al menos con la misma eficacia con la que por ejemplo Facebook detecta pezones indebidos no debe de ser tan difícil

Voz 20 40:20 Mario Prendes buenas

Voz 0313 40:22 hola buenas tardes mareo Prendes es el director del Instituto yo no sé si le había ocurrido alguna vez algo parecido Mario en su en su carrera en su trayectoria

Voz 26 40:30 no tenía no con las redes no

Voz 0313 40:32 cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo

Voz 26 40:35 pues la semana pasada empezamos a ver

Voz 0313 40:40 lo hemos perdido a Mario Morente está yo no yo creo que hemos perdido bueno pues Mario Prendes sigue ahí sea corta momentito lo lo restablecer los enseguida Laura grabó buenas tardes hola buenas tardes oficial del grupo de redes sociales de la Policía Nacional no hace muchas semanas con un colega suyo estuvimos comentando aquí la otra historia del del del de Momo del bombo que se colaba en vídeos de Pepa pick y esas cosas decía es que es muy complicado saber quién está detrás de todo esto hemos avanzado algo quiere decir alguien que propone este tipo de retos que busca atemorizar ganar dinero crear follón porque sí que ocurre con esto Laura

Voz 27 41:22 bueno el objetivo de las personas que generan este tipo de retos virales puede ser muy muy variado y no siempre con una intención eh bueno de perjudicial no para para los internautas hay retos virales que pueden ser cómicos que pueden ser inocentes no esté este reto en el que se comparan fotos de hace años con otras de la de la actualidad bueno pues para ver un poco el el paso del tiempo no desde el punto de vista cómico no otros incluso nacen con un fin solidario recuerdo aquel que os acordáis ese reto en el que sus protagonistas incluso alguno de ellos personajes famosos que señala al retó viral echaban cubos de agua helada

Voz 0313 41:59 ah sí sí sí

Voz 27 42:01 caso contra esa terrible enfermedad contra contra el Islam e icono nos encontramos con que es cierto que bueno con cierta frecuencia estos estos retos rozan más bien lo absurdo no es decir pues el fin último es conseguir más la ex nuestros en nuestros perfiles lo que se realicen lo más posible

Voz 0313 42:21 pero este por ejemplo el otro de Momo sí que claramente se convertía en viral en el momento en que uno lo comparte lo difunde no pero esto del ABC David el diablo también sigue el mismo itinerario

Voz 27 42:32 en en en su origen este tipo de retos tienen todos la la misma intención base no que es que al llegar a Aznar más personas

Voz 0313 42:43 es lo que ocurre que muchos ciudadanos

Voz 27 42:45 eh bueno pues como dice cuando se encuentra con ese tipo de retos tratan de alertar a con la mejor intención a las personas que

Voz 0313 42:52 lleguen a otros padres para que bueno para

Voz 27 42:55 para que sepan qué es lo que está ocurriendo y eviten eh que sus hijos caigan en este en este tipo de retos y lo que consiguen con ello

Voz 0313 43:01 a crear una alarma social innecesaria

Voz 27 43:04 ya bueno en una situación de inseguridad

Voz 0313 43:07 Kenneth real no entonces esto que estamos haciendo ahora Laura Le pregunto con toda franqueza estamos obrando bien a los regular dependes que no se ya tengo dudas

Voz 27 43:17 bueno también nosotros desde la Policía Nacional advertimos cuando éstos cuando estos retos cuando estas acciones que a través de la red bueno generan cierta alarma social y bueno desde la Policía Nacional también igual que los otros alerta sobre sobre su presencia en el caso de que comentabas el saber de dónde procede esa figura ayudar a mitificar un poco no hemos un asegura que crea mucho terror no por el aspecto que tiene porque realmente se diseñó para una exposición de figuras raras necesarias su su intención crear terror no saber esto muchas veces tener esta información nos ayudamos no como decía les a desmitificar no va a a quitar pude importancia a ese tipo de de retos

Voz 0313 43:58 ahora permítanme un segundito que me recuperado comunicación con Mario Prendes con el director del Instituto astures del gol en varios si hay verdad

Voz 26 44:05 sí sí sí nos estaba contando no yo no he preguntado

Voz 0313 44:07 que cuando se dieron cuenta nos dice que la semana pasada verdad

Voz 26 44:10 si la semana pasada empezamos a ver algún no sospechosamente con los mismos heridos en la mano y a raíz de ahí fue cuando tomamos la iniciativa de preguntarles qué era lo que estaba ocurriendo

Voz 0313 44:20 Part participarán todos digamos de de en fin por voluntad propia porque era aún juego entendían que en juego había alguno hay medio forzó

Voz 26 44:28 ahí fue cuando realmente los empezamos un poco alarmar a algún niño que expresaba que bueno engañando de alguna manera se había visto forzado a participar y lógicamente las heridas en algún caso eran de consideración se veía claramente que alguno iba con infección y todo

Voz 1826 44:43 claro que les dijeron ellos sobre el origen del reto quiero decir quién se lo había propuesto donde lo habían visto

Voz 26 44:49 pues en youtube las redes sociales y ahí es donde nosotros lo averiguamos en acción tutorial nuevamente al peligro de las redes ya a las familias a la necesidad de que Tubinga un poco

Voz 0313 44:59 bajo control porque

Voz 26 45:01 Pajín lanzando en sus hijos no

Voz 0313 45:04 cuál ha sido yo quería preguntarle Mario porque en fin ha ocurrido en su instituto bueno es un es un buen de territorio en fin con con números concretos de alumnos afectados y demás cuál ha sido la reacción de los padres por ejemplo se han podido ahí en fin unir esfuerzos intercambiar opiniones e intercambiar información incluso

Voz 26 45:22 no la resulta la familia ha sido ejemplar lógicamente nosotros lo que hicimos pues notifica a los niños que íbamos a tener inmediatamente una sesión informativa con los padres transparencia en este tema y lógicamente pues me ha dado un trabajo conjunto nosotros supervisando en el centro y los padres en casa ahora mismo los niños se de que estarán cicatrizado las heridas que tenía

Voz 28 45:43 yo lo que hemos dicho es que a partir de ahora tolerado

Voz 26 45:45 cero que el juego entre comillas se ha acabado ir desde luego que existe iban a adoptar medidas drásticas correctoras en caso de que se quiera o se tuviera constancia de que había algún niño a partir de ahora que fuera forzado a participar en este tipo de juegos

Voz 0313 46:00 Laura como experta de la Policía Nacional en en en redes sociales añadiría algo a lo que acaba de comentar Mario el director alguna recomendación alguna algún consejo o algo

Voz 27 46:11 desde la Policía Nacional siempre aconsejamos que en el entorno digital en los padres de acompañar a sus hijos cuando navegue no los errores de fiscalizar pero sí de supervisar las no de de además de provocar conversaciones que les ayuden a valorar las consecuencias de determinadas de determinados actos y saber que en la vida real como la vida habitual lo que decimos lo que hacemos tiene también su así se

Voz 0313 46:35 ha habido algún expulsado pregunto eh por por curiosidad

Voz 26 46:37 no no no no no no no no ha sido necesario llevar no desde el mismo momento tiene que hemos detectado el problema lo hemos atajado de forma automática muy bien mi ahora mismo y saben que están bajo supervisión y no no bajo ningún contexto

Voz 0827 46:51 pero interesante Mario lo preocupante también es que con el nivel de alumnos que han participado en este tipo de juegos no podemos decir que estuvieran los alumnos más conflictivos al final

Voz 2 47:01 termina termina sumando todos porque considera que

Voz 0827 47:03 en juego porque el riesgo el dolor este tipo de cosas bueno pues forman parte de las reglas de ese juego que han visto

Voz 26 47:13 sí ha hecho el perfil incluso era el de la I más inmaduro más inseguro el que sevillano de alguna manera volcado a participar en este tipo de actividades y miedo que cogimos poco dando supervisarlos nosotros investigando en las redes que había una versión más dura que se conoce como el Cutty donde ya hay hay un auto lesión con fin de subir unas imágenes no sé con cuchillos y teníamos algún caso que podría estar sospechosamente metido ahí en ese tema no fue cuando dijimos esto hay que cortarlo de raíz de forma automática con información a ellos y lógicamente notificando los fans

Voz 1546 47:50 a mí me gustaría Laura que me explica poco con este mundo nuevo como es el mundo digital etcétera etcétera que donde deja de existir la libertad empieza el libertinaje

Voz 27 48:05 bueno es responsabilidad de todos no eh como decía antes es importante saber que a veces cuando nos encontramos en el entorno digital cómo usamos comentando no escondemos tras un perfil que quizá no da una sensación de anonimato que Nos bueno quitamos anima no va a cero a decir cosas en la vida real no haríamos pero tenemos que saber que quienes así que también en la en la vida habitual nuestros nuestras acciones estos hechos tienen sus consecuencias es cierto que van a nivel legislativo en nada bueno pues la ley les va adaptándose poco a poco al al al daño a la evolución de la de la sociedad nuestro Código Penal en su reforma del año dos mil quince introdujo algunas figuras precisamente a este nuevo mono algunos delitos que se produce en el entorno digital en caso de que el acoso a través de las redes sociales pues vamos evolucionando con ella no pero siempre un poquito por detrás

Voz 0313 49:00 muy bien la hora grabó oficial del Grupo de Redes Sociales de la Policía Nacional y Mario Prendes director del Instituto Asturias de de Lugones muchísimas gracias a los dos ánimo e gracias muchas gracias adiós buenas tardes

Voz 32 50:47 la ahí

Voz 33 51:01 desde las

Voz 32 51:06 eh

Voz 0313 51:19 a ver pregunta de aficionados al cine y a la música bueno la músicas fáciles Michael Jackson no pero al cine esta canción con haber donde la situamos Frings Willy perdón Friuli liberado pero esta esta película tiene veinticinco años sólo han pasado si sí veinticinco años deliberada

Voz 1546 51:40 es un penalti que

Voz 0313 51:42 el alto el noventa y cinco años y es verdad que esa esa película hay otras que se quiere no porque si una especie de deshaga pues ponían sobre la sobre la mesa el el problema el del programa general de los animales en cautividad no que se destine a veces no se en fin a lo mejor con un con una finalidad conservacionista que uno puede incluso llegar a entender y tal pero que en otros te les tiene por motivos absolutamente espurios si repugnantes esto es la música la banda sonora esto otros sonido de la vida real

Voz 34 52:11 en