La Ventana (08/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el juez ha ordenado el ingreso en prisión para el joven de veintidós años detenido la pasada semana por el asesinato de su pareja en Vinaròs Radio Castellón esa suegra

Voz 0230 00:16 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro

Voz 1304 00:19 de Vinaròs ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el novio y presunto autor de la muerte de la joven de veintiséis años de Vinaròs además el magistrado ha decretado la libertad provisional de los otros dos detenidos por estos hechos que están investigados inicialmente por el mismo delito sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica y les ha impuesto como medida cautelar la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes el cadáver de la joven recordamos fue encontrado ayer enterrado y con signos de violencia en un descampado de la localidad de Wii de Conan Tarragona tras la confesión del detenido

Voz 1715 00:51 además contamos hasta ahora Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes Carlos vamos a Bruselas ha terminado ya la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea todos los socios siguen esperando que el Reino Unido concrete sus planes antes de decidir si concede o no una prórroga Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 01:06 tras días puede ser complicado sí pero el ministro Borrell se muestra convencido que habrá acuerdo este miércoles con Theresa May en la cumbre del Brexit y esto a pesar que lo que se decida necesite luz verde en los Comunes

Voz 2 01:19 todo esto es lo complicado un poco pero en Europa somos maestros en en la organizar los relojes de manera que las cosas siempre acaban hago última obra arreglados

Voz 0738 01:31 declaraciones de Josep Borrell que ha asegurado que seguirá en el cargo de ministro hasta ser eurodiputado

Voz 1715 01:36 de la crónica de precampaña la presentación de los programas electorales de algunos partidos Esquerra Republicana por ejemplo hecho públicos los diez ejes fundamentales de su propuesta que incluyen la convocatoria de un referéndum Barcelona

Voz 0760 01:46 para defender el derecho a la autodeterminación es el primero de los diez compromisos de su programa electoral a Esquerra considera que sin referéndum no es posible solucionar el conflicto entre Cataluña y España uno de los ejes que va a centrar también la campaña de los republicanos es la denuncia de la estrategia represiva que consideran está llevando a cabo el Estado el partido encabezado por Oriol Junquera se presenta además como la mejor garantía para defender los derechos y las libertades de la ciudadanía como el baluarte a la hora de cerrar el paso a la extrema derecha Éstos son algunos de los compromisos que centrarán esta campaña electoral en la que los republicanos están intentando poder celebrar algunos de los actos dentro de las prisiones tanto catalanas como españolas

Voz 1715 02:25 vamos con la información del deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:28 pero muy buenas mañana el Barça viaja Manchester después de sentenciar la liga el sábado pasado otros ganar su perseguidor el Atlético de Madrid el miércoles los azulgranas juegan la ida de cuartos de final de Champions en Old Trafford contra el Manchester United mañana antes del entrenamiento hablaran el míster Banesto Valverde llegan Gerard Pique los otros cuartos de final de Champions mañana Liverpool Porto Tottenham Manchester City y el miércoles también Ajax Juventus hoy termina la jornada XXXIII de Liga tres con el partido que enfrenta desde las nueve a Cádiz Zaragoza

así llegamos a las cinco y tres minutos las cuatro y tres en Canarias

Voz 0027 03:02 en Leganés la Policía Nacional ha detenido nombre de veintinueve años como presunto autor del homicidio de un anciano de ochenta y siete que apareció muerto en su vivienda el pasado diciembre con golpes en la cabeza el detenido accedió a la casa por la ventana y según la investigación se disponía a robar pero al ver al hombre en el interior le golpeó hasta la muerte

Voz 1000 03:21 jugar sin proceder al robo más

Voz 0027 03:23 cosas en Collado Villalba Podemos ha denunciado ante la Guardia Civil las pintadas con las que amaneció ayer su sede en ese municipio pintadas firmadas con un símbolo que simula ser el del Partido Comunista Raquel Fernández

Voz 1315 03:34 oportunistas vuestros votos nuestra miseria y un símbolo que simula ser el del Partido Comunista de España pero que se mezcla con algo que parece una varita mágica han sido escritos en las cristaleras de la sede de Podemos en Villalba los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil para que identifiquen a los supuestos autores ya que según el concejal de cambiemos Villalba Sergio Asunción podrían haber sido grabados por cámaras de seguridad

Voz 4 03:59 creemos que la verdadera política de hecho es llevar a cabo acciones que mejoren la vida de la gente ya sabes lo que nos comprometemos a hacer aunque tengamos que pagar a veces eh precios como este

Voz 1315 04:13 no es la primera vez que la sede de Podemos es objeto de pintadas

Voz 0027 04:16 y esta tarde se conocerá el resultado de las primarias en el de Madrid en pie para designar candidato a la alcaldía de la capital en cuanto a la comunidad esta confluencia siguen sin ponerse de acuerdo con Podemos Izquierda Unida le ha ofrecido una reunión antes del miércoles propuesta a la que la formación morada no ha contestado por cierto que Izquierda Unida no entraría la Asamblea según la última encuesta de Telemadrid si se presenta en solitario según esta encuesta ganaría el PSOE pero sin votos para hacer frente a un posible

Voz 1000 04:41 el pacto de gobierno a la andaluza con Vox

Voz 0027 04:44 sería la tercera fuerza en la Cámara autonómica tenemos dieciséis grados a esta hora en el centro

de la capital

Voz 1123 09:00 el Larguero de la Cadena SER todas las opiniones tenemos capaces de opinar sin perderle el respeto sobre todo en este campo

Voz 18 09:10 gran claro clarísimo manía Papa Benedicto apuntaba otro débito yo tengo muchos Ruano Baltar murciano Aubry

Voz 1123 09:18 el piadoso con el creo que es falta dentro dentro de los campos

Voz 11 09:24 en Sebastopol yo lo que digo es lo que dice él

Voz 1123 09:26 para mi falta de ejemplo de más

Voz 18 09:31 sí bueno el viernes desde las once y media una hora menos en Canarias

Voz 1 09:49 una marca rojos y azules españoles y que la mayoría de jóvenes españoles leído el Partido Popular lo sabe soy yo tu problema eres tú

Voz 1704 10:26 va el futuro estoy delante futuro está en el veintiocho abril

Voz 1123 10:32 pido que me acompañáis todos al futuro puede de qué estas hablando ocurre en el futuro nos volvemos gilipollas o algo parecido pudo oír presente oler pasemos lista vamos allá Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today hola José Antonio Páramo

Voz 11 10:58 Marcano tal

Voz 1123 11:00 yo no falta nadie no no no faltará el entrevistado que estará en Radio Sevilla en un ratito muy chulo parece ganas de hablar chulas no muchas ganas de hablar con él de verdad

Voz 0230 11:11 a veces ofrece lo presentó los invitados mucho no como la anterior semana aquellos para todos aquellos que no saben cómo presentarse en público aquí un ejemplo de UCI

Voz 20 11:22 verano de Ciudad Real buenas tardes para los que no me conoce esos José Crespo García sobre el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería para los que me conocen también soy el mito que bueno

Voz 1123 11:34 bien bien bien eh

Voz 0230 11:37 más fácil imposible más sencillo imposible en estos días que hay mucha gente hablando en público compiten por ganarse unos segundos de radio o de televisión vamos a estar atentos al crecimiento del estilo sarcasmo

Voz 21 11:49 no Man en la política española

Voz 1704 11:59 el otro día escuchamos a José Luis

Voz 0230 12:01 la Valois en estilo sarcasmo Man imitando a unos otros imaginarios y poniendo todo

Voz 1000 12:06 millo pero ellos que he oído alguno decir hoy prefiere a nosotros no

Voz 1123 12:13 lo

Voz 0230 12:14 a los otros seis millones y ahora este fin de semana en el que probablemente será considerado con el tiempo el mejor discurso de campaña electoral en años José Antonio Monago del Partido Popular defiende sus gustos musicales para defenderlos ridiculiza el indie el tecno y la fusión con un tonillo de sarcasmo Man fijaros en cómo sarcasmo Omán cuando habla de otros estilos musicales y recupera su tono recio de voz para defender lo que le gusta

Voz 21 12:43 aquí la moda es decir que me gusta lo indie o la fusión no a mí Camela

Voz 0230 12:53 oye te collejas uso que vamos a escuchar completo porque es la expresión de lo que ahora mismo en la política en España para defender su gusto musical legítimo como cualquier otro Monago necesita crearse un enemigo en este caso un enemigo inventado porque le habrá hecho

Voz 1704 13:12 el abusivamente eso

Voz 0230 13:15 eso es España ahora mismo la política sólo se plantea con enemigo si no tienes enemigo te lo inventa son treinta y cinco segundos cuál es el segundo grupo

Voz 21 13:26 que más discos ha vendido de la historia de España a mi me gusta aquí la moda decir que me gusta lo indie o la fusión vuelta que no a mí Camela porque los pueblos se llenan de gente de gente sencilla de gente humilde porque no tienen patrono de multinacionales me gusta Camela que empezaron a vender de la cinta en la gasolinera yo lo mercadillo son el segundo grupo que más ha vendido

Voz 1123 14:00 pero está prohibido Camela alguien alguien ha presentado la carta Huesta diciendo en esta multinacional no se sabe por qué los políticos necesitan un enemigo

Voz 7 14:16 sí

Voz 1704 14:17 te multa moza no hace falta que te acuerdes de los muertos de Beethoven pero esto es también juega Beto

Voz 22 14:32 y me voy

Voz 1704 14:36 todos podemos Bruno Mars ilegal

Voz 11 14:40 si a ella

Voz 22 14:55 qué tendrá de malo o la libertad

Voz 21 14:58 como para tener que tomar partido

Voz 1704 15:01 por algo y eso signifique estar contra alguien todo el rato

Voz 0230 15:06 te puede gustar Camela y el indie o Mozart que a cada cual le guste lo que le de la gana

Voz 21 15:14 a mí me gustan

Voz 11 15:16 pues puede antes y quién sabe si a Camela Le gusta

Voz 1123 15:21 Cano

Voz 11 15:23 le gusta arcano no lo sé vamos a estoy parado les gusta Camela ahora mismo a este amigo más fiel le gusta cancelarse al tesorero de su partido bueno yo lo hago sobre el instrumental dice que le gusta Camela como si estuviera mal pero bueno menudo personajes lo que está mal es pagar con dinero público tu propio viaje es bueno lo que pasa con algo que simplemente ahora mismo lago con estragos si Camela no tiene tanta buena poesía los del PP que escuchen arcano hoy a Rosalía está haciendo un momento simplemente ahora mismo lo hago estoy contento pero bueno yo Rafel cada mañana lo único que se justifica en mi freestyle en la avenida

Voz 23 16:03 no colorado

Voz 1123 16:07 no

Voz 1610 16:10 hoy teorías van vamos Prat estamos transporte Gran Selección por suerte gente que no está en política lo entenderéis con este tuit de Johnny P

Voz 24 16:19 la primera medida como ministro de Interior sería cambiar el nombre de la DGT Dirección General de Tráfico por organización General de Tráfico para que la gente tenga que decir o GT

Voz 1610 16:31 cuando la respuesta no puede ser prueba más clara de que las cosas no han ido como esperaba la de señorita Purito

Voz 24 16:38 qué tal ha ido la sesión de hipnosis mía

Voz 1610 16:42 vamos ahora con una lección de urbanidad de Ignatius Farra y sí de Ignacio Farrés y urbanidad

Voz 24 16:48 educación es esperar a doblar la esquina para tirar a la basura el Flyer que acaban de dar

Voz 1610 16:54 esta vez luego hay gente que como Ángel tiene estrategias muy originales para no cumplir

Voz 24 16:58 con sus obligaciones a veces me digo a mí mismo estudia Carlos y sigo sin estudiar porque me llamo Ángel

Voz 1610 17:06 supongo que estamos todos de acuerdo con esto que nos comenta

Voz 24 17:09 la gran mayoría de la gente con todos no va al médico va al cine

Voz 26 17:14 hola Radio

Voz 27 17:19 después de las twiterías llegan como de costumbre las noticias del mundo

Voz 6 17:23 ella con Xavi y Kike por de orden Vox se compromete a legalizar la eutanasia de gente de izquierdas para que luego digan que somos radicales declara Santiago Abascal millones de españoles votarán seguir espiando a Pablo Iglesias en las próximas elecciones líder de Podemos empieza a sospechar que uno de los gemelos seis Villarejo disfrazado los españoles ya consideran moderado a cualquier partido político que no intente matarlos se conformaría con un programa electoral que no contemplará hundirnos en la miseria dejarlo sin sanidad pública ya acabar con su vida un señor llaman mala racha a pasar treinta y cinco años en la cárcel da de revés profesional el ataque el ataque frustrado en una sede de Bankia Netflix producieran documental sobre cada uno de sus suscriptores Andrés Maroto una vida entera con Conchi Franco visitará Bertín Osborne en cuanto lo hayan exhumado como entrevistado serán uso será un hueso duro de roer admite la lluvia obliga a un joven a decidir en apenas unos segundos que prendas salvar para que no se mojen ha sido incapaz de sacrificar las bragas de su ex que aún colgaba miles de españoles huyen a Bruselas porque les ha tocado presidir una mesa electoral Bélgica se llena de presidentes de mesa electoral en el exilio los españoles tendrán que elegir entre Sonia hay Selena a partir de dos mil veinte ciudadanos propone prescindir de las dos y quedarse con Malú Pedro Sánchez ha obligado a anunciar las nuevas hipotecas del Santander en pleno mitin que pase Tata tu hipotecan el Santander Millás realidad tu sueño de una España mejor ha declarado

Voz 1123 19:03 sí

Voz 7 19:06 el Prado

Voz 1 19:25 muy le

Voz 1704 19:44 Pablo Casado ha presentado el programa electoral del Partido Popular que en resúmenes menos autonomías más España este es el mensaje principal junto con llamar cosas a Pedro Sánchez Pedro Sánchez

Voz 0230 19:53 es un peligro público para España bueno claro no va a ser un peligro privado una afirmación dura pero la competencia está difícil cuando quieres llamar algo a Pedro Sánchez tienes que pensar que es muy probable que alguien se lo haya llamado antes Inés Arrimadas ha sido un peligro público a este señor pero bueno Casado tiene un máster Fenoll una frase Pedro Sánchez prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco una frase que seguro que tenía ensayada Ibai en el momento comienza diciendo pretende lugar de prefiere pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco esto de confundir el verbo le pasa a veces a Pablo Casado ahora le oiremos con los gerundio es pagando pactando la manera que tiene de resolverlo es seguir la frase diciendo pagando

Voz 28 20:44 pactando porque nos dejamos recetar carnés de moderados centristas de aquellos que están pagando con pactando pagando

Voz 29 20:54 el él lo acepta

Voz 0230 20:55 que le den carné de moderado aquellos que están pagando y pactando con una hidra de siete cabezas eh Nos lo esperábais esto no para hacer cuadrar la frase enumera hasta siete aliados malignos de Pedro Sánchez

Voz 1000 21:11 la hiedra tiene

Voz 0230 21:14 estas siete cabezas no como el mambo que tiene ocho como el cupo una hidra un mambo cojo atención a las siete cabezas porque la última pieza

Voz 28 21:21 de Reyes pagando a esa hidra de siete cabezas de los batasunos proetarras dentistas separatistas comunistas pro chavistas hipocresía heridas es atinada de

Voz 0230 21:32 pero al final ha dicho Hypo castristas que sería un grupo de personas que tiene el castrismo

Voz 21 21:36 bajo cuando eres

Voz 1123 21:39 Víctor hipoteca castrismo escucharlo

Voz 0230 21:45 qué Hypo castristas

Voz 28 21:47 comunistas pro chavistas Hypo castristas

Voz 0230 21:50 bueno es normal porque es una palabra con mucha Serres el quería decir

Voz 30 21:55 pro estás triste está a raro

Voz 0230 21:59 de Castro la hidra de siete cabezas la documento

Voz 1123 22:02 Nerea en la mitología

Voz 0313 22:05 acuático que tiene numerosas cabezas de serpiente escupe fue

Voz 1123 22:09 luego ya azufre custodia la entrada

Voz 0313 22:12 inframundo quizás lo recordáis porque es el monstruo contra el que luchó Hércules

Voz 0230 22:21 el que luchó Hércules que Pablo Casado pues se de beber asimismo como Hércules atentos a este momento de Especialistas secundarios de la semana pasada un hombre que quería llamar la atención de la radio y cuidado con su risa al final

Voz 31 22:33 el ladrón entre en una joyería Ice deja el DNI

Voz 1123 22:40 ver si ahora vamos a escuchar a Albert Rivera

Voz 0230 22:44 coreando su lema vamos ciudadanos atentos a la risa final a Ciudadanos

Voz 1704 22:53 Ciudadanos os digo una cosa eh este lema Nos lo vais a quitar de la cabeza vais a estar en casa en la lucha con el vamos ciudad

Voz 32 23:06 ahí hay un punto eh

Voz 0230 23:09 sostienen Ciudadanos y Vox un tenso debate a distancia a propósito del uso de las pistolas

Voz 6 23:14 es el beso de España

Voz 0230 23:17 en estos debates sostiene Rivera que la propuesta de Vox sobre las armas no le convencen aunque como Albert Rivera habla en crees que es el idioma que siempre lleva implícitas las verdades del barquero y por eso para decir que no es partidario de algo dice me gusto pero

Voz 33 23:34 a mí hay cosas de lo que ha dicho Vox estos últimos días por ejemplo que a mí yo no me lo imagino de un ministro no proponer legalizar las pistolas pistolas en cada casa o locos con pistola o que se produzcan imágenes como hemos visto en Estados Unidos a mí no me gusto

Voz 0230 23:46 que me gusta me gusta un pelo eran el objetivo en La Sexta me gustó un pelo locos con pistola es una propuesta que así planteada claro locos con pistola difícil de asumir incluso acuerdos con pistolas no es por defender a Vox pero Vox no propone que haya locos con pistola no yo no lo no leído Bosch propone acuerdos con pistola permiso de armas que puedan disparar a los ladrones son debates el centro hecha dispar

Voz 1704 24:10 ahora al ladrón sí o no llame al nueve cero dos catorce sesenta tu tanta pasión será la radio del futuro

Voz 34 24:15 espero pero realmente lo que hay que facilitar es que si alguien está su casa asaltado no tenga que estar preguntándole al ladrón a oscuras Si va armado si lleva un cuchillo Si hubiera con buenas intenciones o malas claro

Voz 0230 24:27 en defensa propia siempre de manera que se pueda justificar que no había más remedio si por ejemplo instalar una orca en el salón

Voz 1123 24:33 no en la puerta no puedes poner cuidado con la soga o peligro claro peligro hay que hay que imaginarse

Voz 0230 24:45 que esto sería el debate político e con debate con un gobierno de mayoría PP Ciudadanos Vox pues sería un poco así no el Congreso de los Diputados debatió ayer la propuesta de Vox de despenalizar el uso de armas contra intrusos en el domicilio

Voz 1704 25:02 sería la España de septiembre hachís son debate chulos no el presidente del Gobierno Pablo Casado

Voz 0230 25:07 ha planteado la idea de ilegalizar cosas reforma educativa asignatura den Constitución cuando lleguemos al Gobierno

Voz 1704 25:16 vamos a implantar una nueva asignatura estará dentro el Pacto Nacional de Educación una asignatura que se llama Constitución española

Voz 0230 25:23 hay un detalle que en la misma frase ha dicho pactar vamos a implantar si pactos propones no aclara cuántos años se va a estudiar la Constitución según cómo van a hacer los niños más horas de derecho que Pablo Casado a qué asignaturas se lo quitas además no es el único que quiere asignaturas nuevas aquí escuchamos a Irene Montero de Podemos hace un mes

Voz 35 25:47 creo que tenemos que tomar el guante y asumir esa propuesta también para para las elecciones generales y que la educación pública en nuestro país cuente con una asignatura de feminismo

Voz 0230 25:56 a ver cuántas asignaturas más caen de aquí al final de campaña hay con suerte nos libramos de la física y la tontería

Voz 21 26:02 la del tumor y a mi me gusta Camela

Voz 1 26:06 a la siento ganas

Voz 1704 26:13 no eres de echar a Sánchez de quitarle a Iglesias la economía de España veo ganas de independizar nos de independizar los de Puigdemont de Torra de Rufián

Voz 1 26:27 adiós adiós un montón de cosas

Voz 0230 26:37 fíjate tú por ejemplo en Castilla y León que tienen unos resultados en educación que son la envidia del mundo Planeta Tierra Venus también no consta que haya ningún problema con la Constitución española de repente los alumnos les la asignatura para lugar de además enseguida se corre la voz entre los alumnos Ésta es una asignatura que con sabérselo unidad de España de la prueba que sabes vivienda no pasa nada no te sabes separación de poderes grave si no te sabes policía política no pasa nada luego traté toca de profesor Pablo Iglesias si te examinan Rivera que hacemos

Voz 24 27:13 vamos a inspirar en la Constitución

Voz 36 27:15 para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 0230 27:28 ha presentado hoy podemos son sus propuestas y propone una reforma fiscal inspirada en la Constitución en qué curso damos Villareal mismo policía patriótica o extraescolares podrías la cámara que vigilaba esto la cámara que vigilaba la casa de Pablo Iglesias estaba pirateada y se veía en una página web de Singapur lo que demuestra que estamos dirigidos por colgados

Voz 37 27:51 ah muy bien la fiesta mantuvieron es muy guay mucha gente y la gente muy divertida bailando bebiendo todo muy bien muy bien

Voz 11 28:01 venga cercano Yao tenga arcano que simplemente lo estoy haciendo con el persa improvisado estoy no me ha dicho una palabra para hacerlo bien gracias a Villarejo bajan las ventas de Securitas Direct no lo sé porque ya no tenemos cámaras da están diciendo ahora mismo baja la pero cuando está improvisando cuál es mi destino describiendo con cara amorosas y que hicimos una palabra Francino Constitución la Constitución ahora mismo una asignatura le ponen la solución yo voy al colegio no me extraña la asignatura basa virgin cosa mejor banderas de España y como las cosas me conoces simplemente ahora mismo lo estoy poniendo voces pero bueno para probar aquí mismo ofrece tienes que sacar un ocho y metió la asignatura Pippo castrismo en lo que estoy teniendo el momento represento que simplemente lo estoy haciendo con talento Francino dime una palabra para escapar porque ahora mismo estoy tan caliente que lo que Emética voy a arrimar madre yo tengo una madre que es la culpable de que yo sea tan responsable realmente ella me enseñó a combatir guerras mi madre la responsable de que tenga los pies en la tierra por eso yo no creo en Dios yo sólo creo maldita madre que me parió para mí ella representa todo lo que soy por eso hay logros hoy en mi madre por eso lo hago aquí mismo mi madre es el mayor ejemplo de lo que significa optimismo pero bueno arcano lo comparte se ya habló de mi madre porque para mí es el día de la

Voz 6 29:25 a Kunis se inspiran en las fotos

Voz 6 34:04 en sólo cinco y treinta y cuatro horas cuatro y treinta y cuatro en Canarias aquí seguimos en La Ventana en todo por la radio y el gran José Antonio Páramo viene y quiere decir algo claro

Voz 32 34:15 canciones venga que es acerca lunes piel quiere disfrutar con lo sabía

Voz 50 34:21 pero eso sí en un coche en un cochazo Elvis viaje siempre ligado a lo mejor por eso para mis vacaciones os recomiendo y el hijo Opel Grand Land X un ingerir

Voz 11 34:30 le suya con la mejor tecnología

Voz 50 34:32 Ana qué vais a disfrutar por todo lo alto haz como yo prepárate la aventura esa aventura maravillosa en su capaz de dominar cualquier terreno tantos va a costar sólo diecinueve mil novecientos noventa y dos El Gran Land X vive el carácter alemán

Voz 1 34:53 cara

Voz 1610 34:56 Especialistas secundarios que pase el carácter si tenemos al invitado ya esperando en Sevilla limitado misterioso quién será será espero que nadie ha escuchado

Voz 1123 35:07 la SER durante este fin de semana

Voz 1610 35:09 hoy vamos a hablar quiero hablar de películas porque hoy voy a proponer a los oyentes que nos digan cuál es la película de su vida la películas la si su película favorita y que es un ejercicio que puedes hacer también los que estáis aquí en la mesa pero os lo guardé para vosotros porque yo lo que quiero es hablar con la gente con los oyentes qué es lo que me interesaría tenemos al teléfono si tenemos al teléfono alguien hola buenas tardes cuál es tu nombre amigo me la eutanasia es donde llamas a que el de Benidorm Benidorm de acuerdo en cuál es la película de tu vida

Voz 51 35:42 ya tengo una lo tengo clarísimo ya sé que igual no es la mejor película de todos los tiempos que te remueve no sé por qué pero me toca mucho la patata

Voz 1610 35:56 la patatas situado en el pecho Francino entonces sí cuales qué película es la del rubias

Voz 51 36:03 he de Brad Pitt A Electra le hacía que salía con el a través de los ojos azules

Voz 1610 36:14 Paul Newman Paul Newman vales una película de Paul Newman en El Real de Robert Redford buenísima buenísima pero en una película con Robert Redford no sé de qué va cuál es

Voz 51 36:28 vale que el estáis a la cosa

Voz 1610 36:32 bueno tío si no me dan más datos Memorias de África pueden ser Memorias de África es un cazador de África no no no

Voz 51 36:44 el uno con el otro bueno Newman no con el otro es muy bueno tremendo tremendo

Voz 1610 36:50 Juan Baker el candidato los tres días del cóndor

Voz 51 36:56 el título pero es tu pero tu película favorita las veces al año si ya en casa mira armamento

Voz 1610 37:04 estás en casa ahora

Voz 51 37:07 no yo no sigo no

Voz 1610 37:09 lo más somero Nos queda claro que tu película favorita es una película de rock y Sáez Rojo

Voz 51 37:14 es buenísima ejercer la recogiendo datos las todo lo que se que

Voz 1610 37:19 ha sido pues la recomendación a ver si tenemos suerte con la siguiente llamada hola buenas tardes

Voz 0313 37:24 buena sobre todo si desde luego haber hola buenas tardes

Voz 1610 37:27 la pasada nombre

Voz 0230 37:29 exacto tercer grado obeso te preguntan

Voz 1610 37:32 nombre nada

Voz 51 37:35 José Luis José Luis

Voz 1610 37:37 pues bien desde dónde llamas

Voz 51 37:40 a Béjar da igual dónde llamas oye coches

Voz 1610 37:42 ya la película de tu vida está de gira

Voz 51 37:45 las serpientes en el avión por estar muy buena hasta la costa aclarar si yo no me gusta que te que te diga las cosas

Voz 1610 37:56 Little odio las películas cree que este que a veces

Voz 51 37:58 claro que desde los corderos los corderos

Voz 11 38:01 no Aldaia a la baja Zacatecas que apuntan a la gestora feliz

Voz 51 38:06 el cartero se cepillaba a ABC que cartero corre ahí tomadura está ya encanto

Voz 1610 38:13 luego que tomadura sesenta no no estoy estaba duras

Voz 51 38:16 desde hoy y cambió

Voz 52 38:18 pero serpientes del avión sí que tiene

Voz 51 38:21 es que prometen no es mucho más todas esas maestra y al final esperaba verse

Voz 1610 38:32 Justo serpientes y un avión Cristiano es lo que tiene la película película tras las películas honrada Siol eh tú también

Voz 51 38:42 el loca desata está llamada a los perros con los datos

Voz 32 38:47 a ese guarda los pitos de los oyentes

Voz 53 38:51 adiós Castellví en sí

Voz 1610 38:55 como hemos tenido mucha suerte pero bueno serpientes en el avión es un artículo en es su película los caminos de cine son inescrutables totalmente

Voz 0313 39:03 preguntas de las que te dice haber vamos a presentar invitado como siempre con ayuda de Olga Nebra

Voz 54 39:08 una niña triste con su hijo Martina comparte lazos

Voz 1636 39:17 dilación por Rosalía además en el colegio de su hija ponen esta canción en el patio a la hora de entrar si si en vez de las campanas de toda la vida a atención porque para los que creen que nuestro invitado comenzó tarde en esto de la interpretación se van a llevar una sorpresa porque esta canción les recuerda a los primeros pinitos que con qué años con tan sólo tres añitos

Voz 55 39:47 sí está de la misma

Voz 6 39:52 esta canción evidentemente eso te cuerda como iba con ella a ver las sesiones dobles en el cine

Voz 56 40:00 el tres

Voz 1123 40:04 mí

Voz 27 40:05 nos Chunguitos le recuerdan a uno de sus hermanos Enrique y Mike Oldfield a otro a Haggis

Voz 57 40:14 los hermanos dos sonidos dos personalidades que le acompañan siempre

Voz 1636 40:26 terminamos con este andar contigo de Julieta Venegas que es la canción que sonó en su boda con Rosario con la que llevan dando ya once años

Voz 1 40:35 sí

Voz 1123 40:44 esta tarde en La Ventana todo por lo radios desde Radio Sevilla Antonio de la Torre metió esos aplausos

Voz 22 40:53 a ver Holanda

Voz 1123 40:59 hemos puesto otra aplausos

Voz 0313 41:03 venga clasificado letal está contento de poder charlar un día contigo ya la radio hombre mismo digo lo mismo

Voz 1000 41:11 sí oye dile que no estás haciendo nada ahora

Voz 0313 41:14 de proyecto bien te

Voz 1000 41:17 bueno pues seguramente en breve voy voy a empezar el rodaje de la línea invisible una miniserie para Movistar

Voz 6 41:25 dos dirigida por Mariano Barroso sobre

Voz 1000 41:28 sobre el primer atentado de la ETA que bien

Voz 0313 41:31 has trabajado Mariano alguna vez

Voz 1000 41:33 no hemos con Mariano cuando decidí por fin ser actor a principios de los noventa un curso que todavía un recuerdo hace veinticinco años en la Unión de Actores

Voz 0230 41:42 me llamo

Voz 1000 41:43 para éxtasis para hacer un papel pero claro no lo pudo hacer de hecho cuando me cuando hablamos con el pacto es oye dice aquello no lo hizo

Voz 6 41:49 no no no lo hiciste digo vale digo ya sabía yo que la película había ido muy bien

Voz 0313 41:53 has visto su última serie el día de mañana a las visto sí sí sí es muy buena muy buena muy buena bueno Mariano es colaborador de La Ventana que lo sepas

Voz 1000 42:01 no sé si vale vale gastarse

Voz 0313 42:03 sí

Voz 1000 42:04 bueno no sé en fin tema la verdad que me hace mucha ilusión trabajar con él y bueno a ver qué tal nos queda cómo estás ahora en el a mediados de mayo empezamos a mediados de mayo qué tal cómo estás amigo pues bien la verdad muy bien ha sido ha sido un comienza en increíble

Voz 6 42:23 perdón petulante que porque lo ha ganado todo lo que se puede has ganado todo lo que se puede ganar menos el Ondas caigo están hace tiempo Tate tiro no no no no no no no estoy proponiendo nada por favor Dios me libre

Voz 1000 42:37 pero ha sido muy no sé con una una bueno muy feliz también una sensación así como de ello se alpinista que sube a la montaña digo y que bien sabe aquí todo y ahora que no es bueno

Voz 0313 42:47 esa es la pregunta cuando el alpinista ya gravísima y ahora que bueno primero bajar

Voz 1000 42:51 ir el primero bajar primero bajar porque de luego una cosa fundamental es bajarse del escenario y bajarse de ahí bueno que esto lo digo siempre con a que me quiere escuchar saque no que un actor son los Goya y además yo de hecho yo pertenezco a ese ocho por ciento de privilegiados que esto me costó cuarenta años hacernos he y bueno no perder la pasión sobre todo lo que me gustaría no perder la pasión me gustaría todo lo que haga lo que me queda por hacer que sea con las tripas como lo he intentado hacer siempre

Voz 0313 43:22 hoy estaba pensando en lo del Goya los Goyas los premios a reino

Voz 1000 43:26 en poquitas semanas están dando argumentos para las

Voz 0313 43:29 Honda tercera cuarta parte o más incluso en la realidad supera a la ficción

Voz 1000 43:34 esto es algo que llevo mucho tiempo pensando y es eh en alguna entrevista eso perdón por repetir pero lo he dicho de buena frase por primera vez a Fernando Lugo te acuerdas que Carles cuando le pillaron aquello de de dijo ilegítimo que tuvo el presidente paraguayo tuvo una frase mítica yo creí que era del luego me enteré que era diferencio que dijo soy humano por lo tanto nada humano frase que tiene su aquel y la verdad es que bueno la la historia de la humanidad y los titulares superan cualquier guión por delirante que sea así

Voz 1715 44:05 hoy Antonio así para preparar el Reino entrevista hace tuviste alguna conversación con el Bigotes por ejemplo

Voz 1000 44:10 si tuviera que hacer una cosa del Reino de ahora tú hablas con Villarejo

Voz 1123 44:14 por qué

Voz 1000 44:16 sabiendo que te va a grabar bueno por supuesto no hay ser humano con quién no quisiera a reunirme mira a los ojos se me parece esencial es decir yo estuve que seguramente siete preguntará quién no pues te te pasaría lo mismo sea yo yo siento que perder pero otras veces petulante o presuntuoso pero es que yo yo me acerco ahora lo que voy a decir

Voz 1123 44:43 como no hay perdón

Voz 1000 44:45 m no era intento acercarme con con la curiosidad del periodista los personajes

Voz 0313 44:50 bueno qué es lo que eres no además es sí sí pero esos no

Voz 1000 44:53 ah y con esa máxima no hay ninguna persona a la que no quisiera interpretar ni ningún esto crea que no tenga que ser contada esto es un debate interesante Bruno Ganz por lo visto en el hundimiento les recibió muchas críticas porque humanizado a Hitler pero es que es que lo terrible por terrible que sea y esto lo digo esto desde el punto de vista casi aleccionador para un futuro es que Hitler de un ser humano que sí que supongo que no sí que importa más pensar que era un demonio era

Voz 0313 45:21 era un ser humano el otro día en una obra de teatro en en la jauría que están haciendo en el Pavón Kamikaze que está inspirada en la Esther muchas ganas de verlas de la manada está muy bien está muy bien y hubo una un un pase con con chavales de instituto y al final en el

Voz 1715 45:35 Coloquio uno le preguntó a uno de los actores no hoy como como os ponéis en el papel de un violador asqueroso como esta

Voz 0027 45:41 that is decía mira es que es que son personas

Voz 1715 45:44 al final todos llevamos algo de esto dentro no sé

Voz 0313 45:48 trata de que convirtamos a los violadores a los corrida

Voz 1715 45:50 todos los ladrones en una especie de gente que está por ahí fuera navegando es que forman parte de nosotros y todos tenemos algo de eso sea que contestó casi lo mismo que tú

Voz 1000 45:58 a ello y bueno este tema es un poco laberíntico y tal pero me encanta hacerlo con brevedad sin miedo al jardín sin pedir disculpas sí sí sí sí no no no no no por por por por preguntar quizá las cosas gracias eh yo me reuní con muchas con persona con periodistas con con políticos con empresarios con jueces y con alguna persona que estás en incursos en procesos judiciales y algunos pendiente de resolución con el tema de del Reino y el titular a todos de alguna manera evidentemente a cometer un delito que a todos les entendí humanamente a todos les les a todo el mundo tiene una razón para hacer algo yo creo que es muy importante

Voz 0760 46:44 ahora para aprender para para para contar la historia por supuesto

Voz 1000 46:47 pienso tanto como actor como lo que me pueda quedar de periodista pero es que para para hacer un mundo mejor que supongo que es el anhelo que tenemos todos los que estamos aquí cuando dejemos este mundo creo que es fundamental entender eso quiso ni acercarse al otro bueno y antes sí pero es que os así tenemos y esto lo he dicho en alguna ocasión también si tenemos si hemos sufrido porque estos de alguna manera sufrir que un partido político a nivel sistemático sea condenado por corrupción y eso provocaba la primera caída de un Gobierno la democracia es porque de alguna manera la sociedad lo tolera o de alguna manera la sociedad somos poroso eso esos comentarios con IVA vamos a tenemos un veinte por ciento del PIB de economía sumergida eh ojo al dato son doscientos cincuenta y el otro día escuché en que la SER no es como cuando en qué tramo porque soy muy seguidor de hemos sabes hablando Alia Un técnico de un responsable de de Hacienda y creo que era el setenta mil millones de euros lo que se perdían por la de cosas que se pueden la cantidad escuelas públicas y hospitales públicos que podremos hacer con ese dinero que este es el gran problema en estos años que ya va a estar intensos oye pareceres

Voz 6 47:55 de campaña no teme carreras por el campo boquilla Hillary Clinton

Voz 0313 48:04 has echado de menos alguna vez lo de hacer de periodista en esto

Voz 6 48:06 los años tan intensos de de Curro

Voz 0313 48:09 claro claro claro claro si si si es que las

Voz 1000 48:11 hay más apasionante esto que me perdone algún director que me pueda hoy ha habido muchas veces que dijo eh tíos que es mucho más apasionante muchas veces la la investigación y tal que luego la esta frase vaso como actor pues lo digo desde el corazón muchas veces me interesan más las películas por lo que me enseñan que por lo que yo puedo aportar porque al final lo que también hay más cera que la que arde no saca

Voz 1715 48:32 nos pasa a nosotros con nuestro trabajo también Antonio que lo sepas

Voz 1000 48:35 sí sí sí porque además es esa pasión la que te permite luego me entiendo o no que como comunicador tu contarla que nos está escuchando no porque si no no hay manera oye qué hacemos con

Voz 0230 48:45 Málaga

Voz 6 48:48 bueno el uno cero con el Granada que no entre tres mismo como si fuera el Madrid el Barça segunda el equipo de de Emma me temo que

Voz 1000 48:57 no vamos quedan entre los seis primeros tú

Voz 6 48:59 nada de por la próxima semana Málaga después no hay el Depor perdió un desastre brutal

Voz 1000 49:07 un desastre te veo poco esperanzado di si estoy esperanzado

Voz 0313 49:10 bueno pues que preguntas del mundo a que tienen ganas y luego luego terminar la entrevista Touré tiras palabras arcano y el hará eh tú ya sabes se habla arcano pregunta tú venga tú primero Antonio de la Torre quiere quiénes proyecto Antonio sí hola hola hola Antonio

Voz 6 49:29 estás ahí aquí estoy aquí está es la primera pregunta facilita bien respondida ya a este nivel a este nivel intelectual me defiendo bien vale pues se siente

Voz 30 49:41 te gusta el rap

Voz 1000 49:43 el derrame pasa como con el catalán

Voz 1123 49:46 sí me gusta

Voz 1000 49:49 esto es la intimidad una cosa una canción de Tote King mucho por puro ego porque me citaba

Voz 58 49:53 eso eso te iba a decir eso te iba a decir que Tote King te mencionan un tema hizo muchos raperos que te seguimos Si bueno y muy seguida Tote King cuando lo hizo lo que te Ike Ike se habla de ti mucho en el Círculo de eso quería verse recíproco claras entiendo yo porque aquí

Voz 6 50:10 el Rattle temas banales vengo más preguntas Íñigo si sigo aquí vale justo es casualidad pero esta mañana en el AVE en el que yo iba estaban poniendo el Reino

Voz 0230 50:23 esto en casa me encantó pero macho en el AVE con esos monitores de los ochenta parecía serpientes en el avión si a esto se le pregunté cómo se nuestra invitada la semana pasada y me sorprendió la respuesta te han ofrecido algún partido estar en sus listas

Voz 1000 50:38 es verdad sí sí sí

Voz 1123 50:40 muchos muchos muchos no uno uno ganaba caballo

Voz 6 50:47 no son grabados no no no no lo digo porque yo a veces porque como eso no me parece una falta que luego o lo que sea tal pero sí sí sí que verdad si eso está tanteado Arman hola Antonio

Voz 1610 51:01 así empezó empezaste tu carrera a principios de los noventa como has dicho echo un vistazo hay mb d y he visto que tienes acreditados ciento catorce películas ciento claro

Voz 1000 51:11 no es exactamente así puede también entra la Seris y los votos

Voz 1610 51:14 no no perdona perdona si como como actor

Voz 52 51:16 en serio si en papeles y el crédito se dirige hacia

Voz 1000 51:19 catorce luego ha ido a ver a la ficha

Voz 1610 51:21 de Leonardo Di Caprio y Ryan Gosling que empezaron más o menos a principios de los noventa básicamente ninguno llegan a los cuarenta

Voz 0230 51:29 entonces claro películas mi pregunta

Voz 1123 51:32 está muy bien

Voz 6 51:35 hay algo en común con ellos por tres no cumplimos los cuarenta ya exacto ellos

Voz 1610 51:42 qué mejor o turbas como pollo sin cabeza

Voz 6 51:46 es que no se pregunta tan genial salir primero que con esta cara tu los mismos papeles con esta carga con este inglés Carreño

Voz 1000 51:58 es de Caprio aquí es que tengo claro es que esto es lo que hay que explicar que es como engorros es que yo hasta hasta hace diez años más o menos hasta que casi cumple cuarenta con compaginar mi curro de periodista con convence yo hacía papeles de uno otro deprimido al fondo parroquiano es taxista ocho tipo que no habla y yo empecé a tener papeles con nombre cuando allá estos tenían un Oscar recuérdese

Voz 0230 52:26 frase

Voz 1000 52:27 el primero el sigue la primera peli tuvo frase la primera peli se me oye pero no se me ve en las zonas se me ve pero no se me oye porque me hablaron memoria sí que es director ha prohibido que cuenta esta anécdota yo le dije te prometo que voy a hacer mal cosa que me está dando cuenta que aquí estoy la tercera la tercera fue la vencida que fue hola estás sola Belén que por fin se ve se me oye estás un poco la cosa

Voz 0313 52:54 a preguntas ticket hola Antonio hola el Reino arranca con con esos

Voz 0027 53:00 de Carabineros estupendos yo entiendo que el catering de el rodaje no estaba a la altura de los carabineros pero te quería preguntar en qué películas comía mejor

Voz 1636 53:10 hombre gordo

Voz 0313 53:13 hombre a ver si dices comedia rodando o o la de sí sí sí hombre las perdida Almodóvar se come muy bien le Almodóvar trata muy bien a Alá

Voz 1000 53:25 frente a

Voz 0313 53:26 a todo el mundo la verdad no es un detalle es un detalle venga Antoni más venga

Voz 0230 53:32 dado que para hacer el Reino de entrevista esté con personas que tenían procesos judiciales pendientes yo lógicamente no te voy a pedir que traiciones ninguna confidencia pero sí me gustaría saber si en general intentaban convencer de su inocencia o eso ya se daba por supuesto