La Ventana (08/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

una Time no me pregunto desde cuando lleva soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar con ella me hizo sentir muy cómodo les pregunto a qué concierto me apetecía ir

sorprendía no desde la óptica y religiosa pero sí desde el África militar yo he escuchado hasta antes de ayer pues no se finales de los ochenta yo no hice la mili pero un compañero de la universidad me contaba cómo lo había hecho en en la Marina era un poquito díscolo lo metieron en el calabozo dice que compartió calabozo con un mástil al que habían también encerrado en el calabozo porque había caído

sobre la cabeza de un Grume dentro encerraron al que eso es bueno es que ustedes parecida a persona porque yo hice la mili en mi en mi cuartel estaba arrestada la pista americana porque al parecer un chaval allí pues había roto la espalda o algo así debe de haber un accidente de cierta gravedad en la pista americana y había quedado arrestada ya hacía varios años creo yo bueno no te puedo decir que los disgustada eso es no poder hacer pista americana no se aunque encartado no se podía utilizar estaba arrestada no se podía hacer a otros ejercicios pero jamás entramos le ha levantado el castigo todavía como el aquel en el mío

y cuando llegas alivio en Trípoli que te encuentras me encuentro que realmente no tiene nada que ver con lo que me habían contado in encuentro con vivir en la calle en un país que no hablo su idioma no conozco a nadie me toca vivir en guetos en situaciones muy muy inhumanas ser negro vivo el delito prácticamente no no cuentan no contar con el grupos conflictivos es también que le llamamos no eh que les cuando te ven en la calle dice Asma tal talas más me doy les llaman los Mambo pues no porque claro son grupos y digamos un poco rebelde es bueno para ellos la culpa les el culpar el porqué que da fija dijo subsidios a las familias y libios fueron por culpa de los africanos no que vinimos a trabajar interceptó una paliza y nadie detenidas no tienes derecho a hacer nada no en fin realmente vivir en Libia durante cuatro años es librarse de una batalla cada día