La Ventana (08/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1704 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 1715 00:07 el Gobierno británico sigue negociando con el Partido Laborista un acuerdo bilateral que permita aprobar un plan de salida de la Unión Europea los contactos van a retomarse esta misma noche Pedro las negociaciones técnicas que preceden al viaje que mañana emprende Theresa May para visitar las dos capitales es poderosas París y Berlín nosotros vamos de momento Londres corresponsal Begoña Arce buenas tardes buenas tardes una tercera ronda

Voz 1600 00:28 conversaciones técnicas que hasta ahora han concluido sin resultados nosotros no queremos que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo alguno ha declarado el líder de los laboristas Jeremy Corinne Corbijn acusa al Gobierno de seguir imponiendo las mismas líneas rojas ya conocidas los suyos piden entre otras cosas que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera esos anatema para los euroescépticos del Partido Conservador el presidente del llamado Comité mil novecientos veintidós Graham Brady se ha reunido esta tarde con Theresa May un encuentro después de que otro euroescéptico radical más François pidiera por carta hoy una votación indicativa el próximo miércoles de una moción para cesar a la primera ministra

Voz 1715 01:07 el Gobierno de ese país ha decidido incluir a las tropas de Estados Unidos desplegadas en la región en la calificación de organización terrorista es un gesto que llega horas después de que Estados Unidos haya hecho lo mismo con la Guardia Revolucionaria

Voz 1 01:21 antes vamos

Voz 1715 01:23 ha estado Mike Pompeo ha asegurado esta tarde que la Guardia Revolucionaria ha estado involucrada activamente en los últimos cuatro años en actividades terroristas IRA organización europea el Europa Laica perdón quiere saber si los candidatos en las próximas elecciones generales pueden o no participar en procesiones de Semana Santa esta organización elevado una consulta a la Junta Electoral Central del amor

Voz 0011 01:44 sí en la que le pide que dicte instrucciones precisas sobre si los cargos públicos institucionales pueden participar en esas procesiones o en actos religiosos durante la Semana Santa que por primera vez coincide con la campaña a las generales Europa Laica recuerda en un comunicado que la Junta Electoral tiene una reiterada doctrina que exige a los poderes públicos mantener la neutralidad en ese periodo y considera que su participación en este tipo de actos religiosos sobretodo si son candidatos puede ponerla en cuestión además cree que no se respetaría la separación Iglesia Estado que establece la cocina Acción Europa Laica señala también que la Junta Electoral ha obligado a retirar simbología política de las calles y por tanto dice debería actuar en consecuencia respeto a estas actuaciones de simbología confesional

Voz 1715 02:24 en Alicante la autopsia practicada al cadáver de la mujer localizado ayer en Torrevieja apunta su fallecimiento por un golpe en la cabeza que habría sufrido al caer por unas escaleras a Radio Orihuela Elisa Gil

Voz 0011 02:33 el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Juan Carlos Fulgencio ha confirmado que el fallecimiento de la mujer de treinta y nueve años cuyo cuerpo sin vida semidesnudo apareció este domingo en el portal de un edificio de Torrevieja fue por causas accidentales la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha realizado un exhaustivo visionado de las imágenes obtenidas las cámaras de seguridad del edificio y en ellas se observa cómo la mujer deambula por el bloque de viviendas en un aparente estado de embriaguez es ella misma la que sedes viste de cintura para abajo antes de precipitarse por accidente por las escaleras gracias a las cámaras del edificio se puede descartar por completo la participación de terceras personas en estos hechos ya que en un primer momento se sospechó que podría tratarse de una muerte violenta incluso de una agresión sexual

Voz 1715 03:20 Nos queda la información del deporte Toni López no

Voz 2 03:22 todo de primera división hoy sí de segunda desde lo no ese juega el Cádiz Zaragoza en el Ramón de Carranza que cierra la jornada XXXIII de Liga hondos tres mañana vuelve la Champions League se juega esta semana la ida de cuartos de final mañana martes Liverpool por Tito tener Manchester City y el miércoles Ajax Juventus y Manchester United Fútbol Club Barcelona el Barça viaja mañana hablarán en rueda de prensa Ernesto Valverde Gerard Piqué que Gerard Piqué el jueves se juega la ida de cuartos también con duelo español Villarreal Valencia por cierto el Rayo Vallecano ha anunciado con su consejo de administración está reunido para analizar los insultos del pasado sábado al técnico del Valencia Marcelino García Toral y adoptar las medidas que se estimen oportunas

Voz 1715 03:57 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana y a las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Pablo Morán

Voz 3 04:06 en ese

Voz 4 04:09 vicios informativos

Voz 3 04:14 cuestionar que no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuamente traer la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con

Voz 5 04:23 Kira de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llamado

Voz 3 04:26 el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo apuntó

Voz 6 04:34 amor bollo llamara Securitas Direct para que nos pongan una alarma quizá porque la semana que viene Semana Santa ni para cuatro días que nos vamos fuera quiere dirime tranquilo no quiero estar pensando sino gana entrar a robar

Voz 3 04:46 el protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece calculan on line en Securitas Direct punto tres recuerda novecientos ciento trece ciento trece trabajando hasta las tantas de sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas

Voz 7 05:04 va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 1038 05:26 ayer celebramos el Día Mundial de la Salud una fecha en la que se reivindica el derecho de todas las personas a gozar de una buena salud nosotros queremos aprovecharlo para dar visibilidad a una enfermedad crónica que lleva muchos años silenciada la dermatitis atópica grave por eso hemos estado hoy con Jaime Llaneza presidente de la Asociación de Afectados por la dermatitis atópica y esto es lo que nos ha contado

Voz 8 05:46 no hay ni cómo podemos transmitir a quién nos está viendo qué significa vivir con dermatitis atópica grave seguir con dermatitis atópica es vivir con un picor insoportable muy intenso todo el día que no te da tregua ni de según

Voz 3 05:57 no saldría es ardores escozor es dolores malestar generalizado por poner algún ejemplo no duerme por las noches estás agotado durante todo el día meterte en la ducha que debería ser algo placentero pues es un reto tremendo esto pues afecta de manera muy significativa tanto laboral como a tus relaciones

Voz 8 06:15 personales existe alguna conexión entre la parte física como es el constante Illa aparte mental como es la ansiedad o la depresión

Voz 3 06:22 como dices el picor el escozor e todo esto está muy vinculada a la depresión pero también tenemos por otro lado la estigmatización rechazo social que te provoca no solamente ya la enfermedad sino los efectos secundarios de la única opción terapéutica que tenemos los pacientes qué te provoca unos efectos secundarios tremendos y que yo viví en primera persona como son el siete desfigura la cara siete desfigura el cuerpo tiene osteoporosis cataratas problemas de tensión arterial cambios de humor repentinos no te permiten llevar una vida normal sientes rechazo social por tanto esto puede derivar en una ansiedad hay una depresión muy grave y desde la asociación venimos reclamando un mayor apoyo psicológico coordinado con el dermatólogo que por suerte

Voz 8 07:02 ellas está empezando a hacer en algunos hospitales por qué crees Jaime que no se le está dando a la dermatitis atópica grave la importancia que por lo que nos cuentas merecería

Voz 3 07:10 el atienda banalizar por una falta muy grande de información ya que se tiende a confundir la dermatitis atópica grave con la leve por qué nació la Adam nación en dos mil diecisiete como consecuencia de unas necesidades que no estaban cubiertas de los pacientes que sufrimos esta enfermedad importante con un objetivo claro que es luchar por mejorar la calidad de vida de los pacientes para que puedan compartir experiencias ya que es muy reconfortante hablar con personas que te entiende por lo que estás pasando como se pudo

Voz 8 07:37 contactar con ellos a través de nuestra web ha

Voz 3 07:40 eh apuntó es también a través de redes sociales Facebook Instagram y Twitter muchas gracias AM por acompañarnos muchas gracias a vosotros

Voz 9 07:48 sí

Voz 5 07:59 la Ventana con Carles Francino

Voz 10 08:03 yo he Unico infierno con hielo

Voz 4 08:11 campo amarillo Antonio Machado

Voz 10 08:14 dado

Voz 4 08:18 le bien

Voz 10 08:20 Irán mundo del carro era tierra menos sin importar el Gobierno

Voz 1715 08:37 estoy seguro que ahora mismo hay un montón de oyente revolucionado con esta canción algunos porque era la conocen y les choca porque es especiales muy singular muy muy particular la forma de de Interpol darla y otras porque la tiene muy fresca la memoria de días atrás cuando sonó aquí también en La Ventana en los días previos a la gran manifestación contra la despoblación que tuvo lugar en Madrid

Voz 4 08:59 eh

Voz 1715 08:59 contrasta que se llama España vacía a España vacía es decía que España maltratada esta canciones de la moda de la maravillosa orquesta de del alcohol en grupo que ha pasado por aquí por los micrófonos de La Ventana el más de una ocasión Isaac convertido bueno pues para bastante gente en una especie de himno eh para para ilustrar

Voz 11 09:16 Art para contar y para cantar los problemas y las demandas de esta de esta España vacía

Voz 1704 09:21 la petición de ayuda de la gente que

Voz 1715 09:23 bueno pues eh la moda la orquesta el alcohol ha tenido una una idea magnífica que es que después de cosechar que llevaban tiempo con su último disco con salvavidas de balas perdidas de las balas perdidas un montón de éxitos por muchos sitios de España fuera de España eran decir esto próximo es este fin de semana vamos a llevar la música a lugares por donde habitualmente no pasa la giras qué es una forma tan bien de de de apuntalar de ayudar de echar una mano a esas zonas de la llamada España vacía David Ruiz buenas tardes

Voz 12 09:55 hola buenas tardes cómo estás David como

Voz 1715 09:58 va eso

Voz 12 09:59 pues muy bien preparando todo lo que ha explicado tú también de este fin de semana ahí preparan toda la gira de dos mil diecinueve que eso no tiene por delante

Voz 1715 10:08 déjame decir que el viernes

Voz 1704 10:10 en frías

Voz 13 10:12 el sábado en Villadiego hiel domingo en Hontoria del Pinar

Voz 12 10:21 y el sábado por la noche también en población de Bali eso

Voz 1715 10:24 José crece el sábado hacéis doblete sesión

Voz 12 10:27 quién no está mal

Voz 1715 10:30 hoy David cuéntanos cómo en fin no sé si habéis tenido debate para tomar esta decisión o ha surgido a raíz de algo concreto cómo se os ocurre esto

Voz 12 10:39 pues se después de editar esta canción después de ver los movimientos sociales que está sucediendo en nuestro país en los últimos tiempos y la propia reflexión en la que te lleva el parar como llevamos tres meses en subirnos a los escenarios hemos tenido un poco de tiempo para reflexionar he pensamos que era una buena una buena iniciativa grano de arena en una playa de cosas que hay que hacer pero pero que de alguna forma nos permite ser coherentes con lo que cantamos y nos va a permitir disfrutar mucho de tocar conciertos con la libertad de actuar con la gente a un metro de Ci con entrada libre ahora son las que todo el mundo de cualquier edad no se va a hacer algo bonito y familiar creemos

Voz 0313 11:22 oye me gustaría que contara es también un poco la la historia y el proceso de creación de de campo amarillo porque yo decía idea verdad que no exagero que hay gente que la ha asumido como una especie de de In

Voz 1715 11:34 no yo quería que contara un poco como

Voz 0313 11:36 cómo es la idea de de explicar esto desplegar de esta manera tan tan desnuda tan descarnada que es una forma concreta de de hacer música que a mi me parece que en este caso que ha muy bien pero querría que lo contarás tú cómo fue el proceso David

Voz 12 11:49 fue un ese fue un proceso que que partió de la desnudez como decías

Voz 1715 11:54 de una soledad incluso así de bien

Voz 12 11:57 algo que no pretendía acabar comino nada parecido sino más bien una forma de sacar algo que una espina que que uno tiene dentro y que en nuestro caso surge de recordar nuestra infancia de recordar en ese lugar del que venimos del recuerdo cariñoso de nuestros abuelos y de los veranos en los pueblos de la provincia de todo lo que conlleva a esa edad mágica de alguna manera también todo yo recuerdo feliz ha contado con la pena que queda a día de hoy admiro Haro mirar muchos pueblos y ver en qué se han convertido y verlo olvidados que está

Voz 14 12:34 Palo

Voz 5 12:38 midiera

Voz 10 12:39 a intento propio país

Voz 15 12:47 no

Voz 3 12:48 no

Voz 10 12:53 poco le importa el invierno a su dueño

Voz 4 13:00 el pueblo pues ello se comenta que que no es la primera

Voz 1715 13:18 la iniciativa solidaria altruista como quieras que que ropajes hace un tiempo tu en particular organizase un concierto para recaudar fondos para Escuela Municipal de Burgos porque ve que comprar instrumentos sugiere que la cultura en general y la y la música en particular en este caso pues también es compromiso no yeso joyas esta bien subrayarlo

Voz 12 13:40 bueno pues intentamos sí que que que esto nos hemos conocido entretenimiento que aquí hay espacio para todos y cada uno puede llevar a cabo su propuesta pero en nuestro caso pues nos pide el corazón hacer estas cosas y ojalá nuestro siga pidiendo mucho tiempo y hay un público detrás ya ya periodistas como vuestro caso que que recoge el guante

Voz 1715 13:59 David Ruiz de la maravillosa orquesta del alcohol de la moda un abrazo muy grande amigo

Voz 12 14:04 muchas gracias familia

Voz 1715 14:07 bueno en la provincia de Burgos es uno de los lugares donde es muy patente esta realidad de lo que llamamos la España vacía está Teruel esta Soria Palencia Zamora hasta Zaragoza hay un montón de de lugares en el en el centro de la península pero no es un problema exclusivo de España en Italia por ejemplo a un pueblo concreto que se sino Lario tiene menos de ochocientos habitantes ha decidido organizar una subasta pública a nivel nacional para bueno pues para vender todo lo que tiene desde lo faroles farolas de las calles

Voz 11 14:36 hasta la hasta la plaza principal

Voz 1715 14:38 corresponsal en Roma Joan Solés buenas tardes bona será buenas era buena está muy bien lo primero es conectar con el con el problema de España que ahora está en la en la agenda cuántos pueblos abandonados o casi abandonados a en Italia existe un censo de eso pues sí mira

Voz 0946 14:53 en Italia hay seis mil núcleos urbanos abandonados de ellos un millar son pueblos con todas sus casas deshabitadas los cinco mil restantes son pedanías pequeñas agrupaciones de viviendas todas generalmente en zonas rurales de montaña y alejados de centros urbanos algunos municipios las ofrecen por el precio de un café un euro en Italia pero ni así nadie las quiere porque conllevan reconstruir muchas veces no hay ni albañiles en las cercanías con un coste muy elevado hay que comprometerse a vivir en el lugar muchas veces en solitario no se admite como segunda residencia con colegios para hijos hospital esos supermercados a kilómetros de distancia trabajó muy limitado salvo en tareas agrícolas o ganaderas hay mucha oferta así pero escasa demanda

Voz 1715 15:42 hoy en este municipio en este pueblo concreto en en en es sino Lario semana poner en venta de verdad todos los bienes públicos bueno pues como mensajes como uno a uno un toque de alerta

Voz 0946 15:53 una León es una provocación Carles la del alcalde de sino Lario una población como has dicho de menos de ochocientos habitantes a casi mil metros de altitud entre el lago de Como y los Alpes con la huida de vecinos la recaudación municipal ha descendido el Ayuntamiento no consigue la financiación que necesita el alcalde advierte que deberá vender los bienes municipales edificios calles plazas terrenos pero es una provocación lo reconoce el primer teniente de alcalde de sino Lario Fabio Billy ahí

Voz 0827 16:25 el rostro eh

Voz 1 16:27 o es que es que es una vocación allí recado

Voz 0946 16:32 John pública nos da una mano bien sino nos veremos obligados a vender el patrimonio público seguramente no llegaremos a tanto pero advertimos a los señores gobernantes y políticos añadido nos sobre

Voz 1 16:45 siendo existimos fíjate que existía monje no

Voz 0946 16:49 esta es la cuestión a millares de pequeñas localidades aisladas cada año con menor población con servicios públicos deficientes au sin servicios públicos estas localidades también existen son un gran patrimonio que hay que mantener

Voz 17 17:03 dar apoyo y tú que conoces las dos realidades la

Voz 1715 17:05 Thalia y de España ahora que tenemos es de hace cosa de un mes un poquito más de un mes a propósito de la de la gran manifestación convocada en Madrid este asunto está en la agenda y además hay elecciones y la distribución de escaños va a afectar al resultado final todo ese lío ahora en España se habla de eso en Italia más allá del caso concreto de sino Lario es un tema que está en la agenda del debate político o no sincera

Voz 0946 17:28 sí sí sí sí claro porque por ejemplo algunos alcaldes el Derry H el que hemos hablado en otras ocasiones técnico Lucano había evitado la despoblación acogiendo a inmigrantes

Voz 1715 17:39 claro tantos como la disponibilidad de viviendas

Voz 0946 17:42 lo permitía bien como sabéis el alcalde de Riad fue arrestado procesado y los inmigrantes expulsados por orden del Ministerio del Interior del ministro del Interior Salvini meses después los tribunales han declarado nulo el proceso ya han eximido al alcalde Lucano

Voz 1715 17:58 de toda responsabilidad penal pero la actuación de

Voz 0946 18:00 Salvini del Ministerio del Interior italiano ha sido un aviso que ha atado de pies y manos a muchos alcaldes preocupados por el abandono de sus poblaciones principalmente en el sur de Italia

Voz 1715 18:11 voy a enviar el libro del protagonista de esta tarde en La Ventana de los libros Viaje al país de los blancos de Guzmán Umar para que si tienes manera de hacérselo llegar será haces llegar a Salvini para que lo lea simplemente es la historia de una persona no no Dowdell llega tampoco ninguna gran conclusión como no sea pedir ayuda fin de la mejor manera que se les pueda prestar pero es una historia digna de ser contadas en ninguna duda será un placer lo dudo

Voz 0946 18:35 que consiga leer español

Voz 1715 18:38 fuera de la Ribera

Voz 9 18:48 sé no sí

Voz 18 19:13 a mí mi

Voz 19 19:16 sí

Voz 18 19:20 sí

Voz 3 19:23 sí

Voz 18 19:31 me expandió ah sí

Voz 20 19:43 quién

Voz 18 19:46 de ahí

Voz 21 19:51 ah sí

Voz 1704 19:56 a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 23 20:12 no

Voz 17 20:18 Madrid Javier Casal

Voz 24 20:20 no no no no

Voz 22 20:24 hace unos días pianista

Voz 0867 20:26 anulan Lan puso música Las Meninas en el Museo del Prado con motivo del bicentenario de nuestro museo más internacional hoy quién han ha puesto los madrileños a bailar no es la primera vez es el ministro de Cultura razones no le faltan un treinta y siete por ciento de los madrileños no pisado nunca al Museo del Prado como una llamada de atención

Voz 25 20:47 para los para el público español para que visite también el Prado que es extra nuestro museo más importante

Voz 0867 20:56 llamada de atención situación escalofriante muy preocupante decía hoy el ministro Guirao esta tarde nosotros hemos ido con esta misma inquietud a las calles de Madrid y al menos los madrileños más jóvenes nos han dado una lección al resto lo conocen y han estado allí aunque sea la fuerza con el cole

Voz 0394 21:14 sobre todo por el Colegio Leonés entonces ahí ya pues hay un porcentaje muy alto que ha ido pero que no vuelve a ir a lo mejor en toda su vida pues yo he ido a muchos museos pero con el gol y osado por mi cuenta no ha ido pues explicó en el cole y no no es un plan que digas hoy sábado venga que vamos al museo sí que es verdad que lo vi digo ojo hay que currado pero no me transmite tanto sabe como que esto es muy silencioso y a la mínima que dices algo te mandan callar es como venga vamos a disfrutarlo no a callarme sabe lo que pasa es que yo creo es mucha dejadez es porque como lo tengo ahí ya iré ya fueron claves

Voz 26 21:44 claro claro y también le coge rencor seguro porque te obligan y estás ahí o vas con tus padres quieren estar más rato viendo una obra que tuvo iguales más niño y no lo entiendes sí sí sí por favor

Voz 15 21:55 todo el mundo

Voz 0827 21:57 el Prada todos los días desde las diez de la mañana a las ocho de la tarde no hay excusas desde las seis hasta el horario de cierre la entrada es gratuita

Voz 1704 22:09 sí claro quién lo montada así lo sabemos

Voz 1 22:13 verdad Manuela Carmena cree que los madrileños somos tontos ese puedes entender echándole la culpa un funcionario

Voz 1704 22:22 sí pero te digo en fin de semana analizamos montones de actos de todos los partidos políticos no creo que me enteré una de Ciudadanos esas estamos a Podemos

Voz 27 22:36 hombre es la Junta Electoral Central entiende que hay que poner una multa o que hay que hacer cualquier otro tipo de actuación el Ayuntamiento ahí no tiene nada que ver supongo que podemos en este caso acatará la decisión de la Junta Electoral Central

Voz 1704 22:46 ya está en La Ventana de Madrid

Voz 0867 22:49 a esta hora no hay nadie en la ciudad que no sepan lo de la plaza a mayor la proyección que realizó Podemos en la fachada de la Casa de la Panadería mostrando los papeles de Bárcenas con el lema que no vuelva el Ayuntamiento que tardó diecisiete horas en emitir una primera contestación hoy se rectifica asimismo ahora sí reconoce que autorizó la proyección que no entro a valorar su contenido que el contenido no es competencia ningún caso de la Junta de Distrito

Voz 3 23:15 las horas de silencio en Cibeles la falta de

Voz 0867 23:18 en respuesta la escasa cintura el situaciones de este tipo de nuevo queda evidente cuando la legislatura ya agoniza y al final el lugar de los papeles de Bárcenas se termina debatiendo sobre cómo se autorizó esa polémica proyección Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0393 23:33 qué tal buenas tardes los líderes de Podemos insistían desde primera hora en que tenían todos los permisos y el Ayuntamiento ha acabado reconociendo esta tarde que efectivamente podemos contaba con la autorización adecuada para poder realizar esa acción no había afirma el concejal del distrito Centro pero esto no le resta valor aseguran fuentes municipales la formación tenía permiso Se concedió el pasado cinco de abril y por tanto podía proyectar los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor en cuanto al contenido el ayuntamiento asegura que no supervisan los mensajes que se van a difundir en aras de la libertad de expresión que aprueba a diario actos de todas las formaciones políticas y que sólo puede negar permisos sino se cumple con las normas de seguridad osea afecta a la movilidad

Voz 0867 24:11 ayer contraste Carolina a las dos en Hora catorce lo que nos decía el Ayuntamiento que negaba la existencia de una autorización definitiva hoy Múnich digamos pasito atrás

Voz 0393 24:19 sí tratando de desligarse de la acción de Podemos el Ayuntamiento subrayaba ayer que no había un permiso definitivo que Jorge García Castaño el concejal de Centro no había firmado esa autorización que lo único que había era un permiso provisional firmado por un técnico del consistorio daban a entender que la firma de ese funcionario era papel mojado todo esto después como decías de diecisiete horas de silencio las imágenes que proyectaban recordamos entre las nueve y las once de la noche del sábado el Ayuntamiento no dice una sola palabra hasta las dos de la tarde del domingo

Voz 0867 24:47 bueno hemos invitado este programa Jorge García Castaño o a cualquier representante del Ayuntamiento de Madrid para que realicen las aclaraciones oportunas la respuesta ha sido aún no que no van a salir y que ésta que acaban de escuchar es la versión oficial definitiva de los hechos Podemos ha reconocido esta mañana que sí que fueron ellos quienes pidieron la autorización que la tenían lo dicho y portavoz adjunta

Voz 28 25:10 todo lo que lo que habría que pedirse pidió hoy hijo concebido me sorprende que haya generado más polémica la cuestión de los permisos que lo que este proyecto

Voz 0867 25:20 la empresa que hizo la proyección insiste en que sí que tenían todos los papeles y que tenían todos los permisos hoy el Partido Popular se ha ido denunció por los hechos ante la Junta Electoral en patrimonio al menos que sepamos nadie les notificó que se iba a llevar a cabo este acto proyectando las imágenes sobre un edificio protegido siete de la tarde y veinticinco minutos Paloma Sobrini directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 29 25:42 qué tal Javier buenas tardes a Sobrini vivir parte si le parece a ver si lo podemos aclarar todo

Voz 0867 25:48 hablo siempre desde el punto de vista de la protección del edificio se necesita una autorización de Patrimonio para realizar cualquier acto cualquier proyección es decir el Ayuntamiento que era ya sabemos que sí dio el permiso a Podemos tendría que haberles nota notificado informado ustedes de esto

Voz 12 26:03 exactamente el artículo diecinueve de la Ley de Patrimonio cualquier intervención en un en un vi como es el caso de la de la Plaza Mayor que desde mil novecientos ochenta y cinco está declarado tiene interés cultural en la categoría momento histórico artístico requiere de una autorización de Patrimonio de la Comisión Local de Patrimonio para poderse llevar a cabo

Voz 0867 26:24 es habitual que el Ayuntamiento digamos se salte este paso porque es cierto que no que hace poco por ejemplo se hizo una especie de vídeo map in recuerdo por el cuarto centenario de la Plaza Mayor entonces entiendo que sí se pidieron todos los permisos

Voz 12 26:36 efectivamente no es la primera vez que saltan pero se aprenden damos sea flexible el año pasado se dividió Mapi en febrero hemos autorizado traen otra intervención y también ha sido autorizada pero es que es fundamental que se dice es muy fácil entender Si cualquier local en la Plaza Mayor puede hacer uso fachada lo que quiera pues el Ayuntamiento we the Map in el hotel este de los portugueses que va nació en la casa que sería pues una oferta de sus viajes especiales en los restaurantes pueden poner Lombillo de cómo se elaboran sus cocidos entonces pero Viriato

Voz 28 27:07 toda la el valor patrimonial pero eso no puede hacerse ni en la Plaza Mayor en la Puerta de Alcalá están faxes de entender cómo eso

Voz 0867 27:14 desde el punto de vista de Patrimonio se tienen en cuenta digamos que los contenidos de la acción que se va a llevar a cabo es decir el edificio entiendo sufre lo mismo con un anuncio de dijo a cola no que que con uno de Podemos no pero pero pero claro se ve también afectada la imagen exterior de un edificio protegido

Voz 12 27:31 pero se ve muy afectada nosotros cuando hemos autorizado en los vídeos Mapi pues la verdad es que tampoco nos hemos visto enteros porque hemos detenido que no suena siempre presuponen más que eso es un vídeo o una actuación decente y digna no lo que pasa es que sí que es cierto que necesita autorización por lo que acabo de decir porque si no esto pueda convertirse en un tenderete de feria todos

Voz 1715 27:49 ah claro nosotros tenemos la home

Voz 12 27:51 o tenencia de velar por la protección no solamente de los edificios sino de los spa que esa riqueza patrimonial como es la Plaza Mayor

Voz 0867 27:59 pues eso voy a los espacios dice la número dos de Manuela Carmena que se autorizan actuaciones similares así a todos los partidos políticos prácticamente todos los días a todos los fines de semana de cara a la plaza no sé si Se trata igual la instalación de una mesa para repartir propaganda que un idioma PIN como el del sábado

Voz 12 28:15 bueno en la mesa no pero cada vez que han hecho ahí un concierto un acto de verde suelta papelitos de estos de incitación a la poesía hacen cualquier tipo de demostración claro que nos piden autorización IMAS con motivo del IV centenario que ha sido el año pasado permanentemente mostraba autorizando actuaciones e intervenciones porque además creo que así debe de ser real de las relaciones buena no entendemos como en este caso pues es alta así una la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid no

Voz 0867 28:44 la Comunidad de Madrid abierto ya diligencias para aclarar este asunto decía el presidente Garrido esta mañana no quiero ser mal pensado pero todo este revuelo que ha montado la comunidad y también la oposición política en el Ayuntamiento le pregunto hubiese sido similar si el promotor de la iniciativa hubiese sido el Partido Popular

Voz 12 28:58 oye exactamente igual nosotros es que el color político y nosotros hablamos de patrimonio y de incumplir la Ley de Patrimonio y además esto lo saben todos los arquitectos aparejadores ingenieros comerciantes que trabajan en el centro de Madrid que todo está protegido saben que necesitan requieren de una autorización sea cual sea el partido lo quién lo pida

Voz 0867 29:18 la otra reflexión señora Sobrini dice el Ayuntamiento que no tiene por qué visitar digamos el contenido no de de este asunto en este caso de esta proyección ah claro sin nadie visa nadie revisa esto evidentemente aquí estamos confrontando dos temas muy delicados la libertad de expresión y por otro lado la protección de un edificio la concesión de una licencia para operar pero claro sin nadie revisa a los contenidos es que podríamos encontrarnos no sé con la exhibición de un vídeo como el del otro día de un partido político pero no sé también otro promoviendo el terrorismo haciendo apología del terrorismo

Voz 12 29:48 totalmente yo creo que cada cual tiene que asumir su responsabilidad en cuanto a la sección al patrimonio que es lo que a nosotros nos compete nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer y además es nuestro deber iniciar este proceso diligencias previas para ver dónde acaba igual no nada habrá una serie de de conversaciones de explicaciones yo creo que es función de es competencia pues posiblemente el Ayuntamiento pero yo tampoco quiero opinar en aquello que a mí no me compete no si yo creo que esto puede ser también grave

Voz 0867 30:14 en el caso de la Junta Electoral es evidente que pueden imponerse sanciones económicas en el caso de Patrimonio también

Voz 12 30:20 también esto según también tenemos esa ley es una infracción hizo una infracción leve con lo cual pues hay un está entre cero y sesenta mil euros pero esto ya son proceso ahora de de pues de se estudiará todas las diligencias que se abren quién es responsable a mi me da igual que sea una empresa que la que es el encargo el vídeo Mapi o en fin esto es una autorización del Ayuntamiento no entro ni salgo en como se ha concedido salga esa hélice Yago este permiso y lo único que yo sé es que a nosotros el Ayuntamiento no nos lo elevó autorización

Voz 0867 30:50 pues Paloma Sobrini directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid le agradezco mucho que he estado con nosotros esta tarde aquí La Ventana un saludo

Voz 28 30:57 encantada muchas gracias

Voz 5 31:05 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien FUCI La Ventana

Voz 31 31:16 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 29 31:22 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 32 31:25 Antonio Romero Jesús Gallego Julio

Voz 4 31:28 Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto

Voz 32 31:31 Jordi Martí Marcos López Miguel Martín gente

Voz 31 31:33 alargaron de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 33 31:44 que también en nuestra aplicación móvil IN

Voz 3 31:46 el arquero comentó es que apenas

Voz 17 31:54 las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir quite

Voz 3 32:12 buenas primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel hacer

Voz 34 32:19 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras inicia la Cadena SER lleva muchos años aquí

Voz 4 32:26 caña muchos años contigo

Voz 35 32:30 qué tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que parar al tratan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya cansa pero nombre que

Voz 36 32:43 esos que va ese que completen pero bueno penosa sucesión

Voz 4 32:49 cadena SER estaremos siempre contigo que canas en la que al idiota al locutor

Voz 29 32:59 cuenta con la SER pase

Voz 0011 33:02 se puso

Voz 3 33:12 doble de vacaciones sueldo doble el doble siempre siempre gusta más por eso si quieres a tu servicio que al Pello este mes te damos un dos por uno en neumáticos Hancock continental consulta condiciones empezó punto es servicio posventa Pello que llevan

Voz 29 33:30 red de servicios oficiales de la Comunidad de Madrid

Voz 4 33:33 me llevo el coche al centro seguro que sí

Voz 38 33:39 en Madrid central tiene setenta aparcamientos y seis mil plazas para dejar tu coche irás de multas de etiquetas B o C puedes venir sin problemas porque ya estás cumpliendo con la normativa municipal aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos

Voz 0867 33:54 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos lo avanza a esta hora la Cadena Ser en Madrid la Comunidad da luz verde para que los centros de salud que estaban aplicando en pruebas la reducción del horario las seis y media de la tarde sigan aplicando ese recorte en la atención la medida no se iba a seguir aplicando según reconoció el presidente Garrido hace semanas en una entrevista con Europa Press pero Sanidad va a permitir a estos centros una vez finalizado el tiempo el periodo de prueba que la sigan aplicando es decir una medida Teresa Rubio buenas tardes

Voz 1933 34:22 para qué tal Javier las catorce son catorce centros de salud que pilotar On el horario reducido podrán instaurar lo definitivamente de hecho parece que la mayoría de ellos no han vuelto al horario convencional desde que arrancó el proyecto a principios de enero ni la decisión el presidente de la comunidad ni el criterio de la Mesa Sectorial con la mayoría de sindicatos en contra han podido frenar el empeño de la Consejería que parece que tiene claro que ésta es la única solución a la falta de médicos desde Sanidad lo acaban de confirmar el pilotaje ha finalizado y los resultados que todavía están pendientes de análisis se van a presentar el mes que viene en mesa sectorial remarcan que la dirección de cada uno de los catorce centros que han participado pueden con la autorización de la Gerencia de Atención Primaria prolongar estas medidas organizativas si consideran que reporta un beneficio a la accesibilidad y organización

Voz 0867 35:12 de este lo último gracias Teresa Rubio caso Máster Cifuentes se agarra en su defensa al fallecido Álvarez Conde en su escrito presentado ante la jueza que instruye insiste en que ella hizo todo lo que le dijo el responsable del y reitera que fue a clase y que hizo lo que le indicó el responsable del Instituto de Derecho Público que murió recordemos la semana pasada Alfonso Ojea

Voz 0089 35:32 Cifuentes en su escrito de defensa señala al gabinete del rector como la institución que le facilitó el acta presuntamente falsificada señalar al rectorado significa según la investigación señalara Enrique Álvarez Conde

Voz 1715 35:44 que dirigía el Instituto de Derecho Público fue

Voz 0089 35:47 Suárez Conde el que entregó ese documento en el Rectorado desde el gabinete Se mandó a Cristina Cifuentes varios testimonios en sede judicial han ofrecido detalles de cómo Álvarez Conde forzó a que ese cocinar el acta pero Álvarez Conde fallecía hace ahora diez días llevándose consigo todos los secretos del Instituto de Derecho Público y allanando así

Voz 1715 36:07 una estrategia de defensa que al final

Voz 0089 36:09 Eva siempre a la misma persona también investigado que no va a poder declarar nunca porque ha fallecido de cualquier modo Cifuentes niega que ordenara a nadie que se falsificaron nada pide que comparezcan el día del juicio como testigos el consejero de Educación Rafael Van Ken o el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos Javier Ramos

Voz 0867 36:29 Manuela Carmena tendrá que medirse las municipales de mayo con este hombre uno de sus concejales más críticos Carlos Sánchez Mato

Voz 0362 36:35 yo creo que sí que también sabe reconocer las lealtades es estricto a la hora de las exigencias en materia de coherencia de programa también es especialmente duro con esos elementos que se puedan entender cómo fermentado eres o individualistas el izquierda es dura hay sanciona como estoy absolutamente seguro de eso

Voz 0867 36:56 Sánchez Mato estuvo en este programa la semana pasada ir él ha ganado las primarias de Madrid en pie que junta en una misma coalición a Izquierda Unida bancada municipalista y anticapitalistas Enrique García qué tal buenas tardes

Voz 1258 37:07 qué tal si el ex delegado de Hacienda de Carmena ha ganado las primarias pero no sabemos con qué porcentaje lo ha hecho hasta mañana en la plataforma no dará a conocer el número de votos y sabemos que en este proceso habrían participado un total de tres mil setecientos setenta y seis personas una cifra superior a la que a las primarias por ejemplo que se celebró en Ciudadanos de la Comunidad de Madrid Sánchez Mato irá así ha acompañado en los puestos de salida de la representante de anticapitalistas rumiar C que irán la segunda posición del representante de bancada municipalista en tercer puesto Pablo Carmona por lo que los tres han sido miembros del equipo de gobierno de la actual alcaldesa y muy críticos con sugestión la lista la completan otros clásicos de Izquierda Unida como la concejal Yolanda Rodríguez o Ángel Guillem que es el portavoz de Izquierda Unida en Madrid central y el miércoles Javier se darán a conocer los resultados de las primarias de esta confluencia a las elecciones autonómicas de momento sigue en el aire seguirán con Podemos a estos comida

Voz 0867 37:58 el gracias Enrique suceso del día la Guardia Civil ha detenido a un hombre que trató de saltarse un control de alcoholemia embistiendo varios vehículos oficiales cuando los agentes consiguieron detenerlo encontraron en ese coche a dos personas retenidas en contra de su voluntad SER Madrid Sur David Callejo

Voz 1965 38:13 los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado

Voz 1715 38:16 no a la una y media cuando el ahora detenido

Voz 1965 38:18 veintiún años vecino de Getafe y nacionalidad rumana se saltaban control de tráfico en el kilómetro veintiuno de la A42 con las luces apagadas y a toda velocidad intentando atropellar a los agentes Se iniciaba una persecución por la autovía luego por un polígono industrial de Parla al acabar el terreno urbanizado el conductor se metió campo a través para despistar a los agentes sin embargo poco después los daños en el vehículo le obligaban a bajarse del coche salir corriendo y refugiarse en una gasolinera donde Guardia Civil y Policía Nacional conseguían por fin reducirlo y detenerlo allí encontraban en el vehículo a las víctimas

Voz 39 38:54 la gente en el interior del vehículo abandonado los guardias civiles

Voz 12 38:57 entraron a una joven maniatada

Voz 40 38:59 encerrado en el maletero un varón con varios golpes en la cabeza

Voz 12 39:02 ah resultó ser el propietario de turismo

Voz 1965 39:04 el detenido está acusado de cinco delitos ya ha pasado a disposición judicial

Voz 0867 39:13 lunes vamos a poner a prueba nuestra adicción Rufus Wainwright anuncia actúa ya sabía yo esta noche en el Teatro Nuevo Apolo a las nueve menos cuarto arranca ese concierto con su música nos marchamos mañana estamos de vuelta a La Ventana de Madrid desde las siete y veinte como siempre las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten de Liga hasta mañana

Voz 5 40:03 la Ventana con Carles Francino

Voz 0011 40:07 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos

Voz 36 40:10 la gestoría registro busca hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 0946 40:31 hola qué tal estás

Voz 41 40:33 para mi negocio no está yendo como expiraba Aíto cómodas

Voz 3 40:36 pues yo no doy abasto desde que anunció en la red

Voz 0827 40:39 en poco tiempo toda la ciudad me conoce

Voz 3 40:41 Toxo no parar así mismo pues deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio intra en ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 22 40:58 motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 3 41:00 el humo Duero hace lo mismo por menos dinero

Voz 42 41:04 veinte a la mutua bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 0867 41:15 bienvenidos condiciones el Mutua a punto

Voz 22 41:17 hola soy Sara Carbonero y quiero pedirte ayuda para los niños de Yemen allí a los niños que no los mata la guerra los mata el hambre cada diez minutos muere un niño por falta de alimentos por favor hazte socio de UNICEF en el novecientos novecientos siete quinientos treinta o en UNICEF ayuda a punto es los niños indefensos de Yemen te necesitan

Voz 5 41:44 sí

Voz 4 41:50 sin prisas la vida suena de otro modo piensa de otro modo el día

Voz 36 41:57 nos ponemos en módulos hora25 sin prisas que no conviene hacer un poco

Voz 4 42:05 sin prisas Cadena SER ves

Voz 43 42:10 los

Voz 5 42:14 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 4 42:19 ya tenemos otra danza Isaías si cada semana en Martorell

Voz 0827 42:23 la semana en marcha semana pre pre electoral las campañas electorales siempre nos proporcionan momentos para no olvidar este fin de semana se nos ha colado Camila

Voz 1715 42:31 así según mitin del expresidente extremeño

Voz 0827 42:34 hago y claro en el Hoy por hoy lo han aprovechado sabe

Voz 5 42:36 el grupo que más dicta vendió buenos días España

Voz 44 42:41 a mí me gusta

Voz 15 42:44 por qué

Voz 5 42:44 se llenan de gente de gentes Arpegio de gente humilde gusta Camela porque no tienen patrono de multinacionales me gusta Camela empezaron a Amanda de la cinta el mercadillo

Voz 0827 42:59 es que no nos parece mal que le guste Kamel al ex presidente Monago pero claro para cimentar sus gustos pues parece que se caga en otros gustos para defender su gusto musical

Voz 1 43:09 legítimo como cualquier otro Monago necesita crearse un enemigo en este caso un enemigo inventado porque

Voz 4 43:19 el abusiva eso

Voz 1 43:22 eso es España ahora mismo la política sólo se plantea Cole enemigo si no tienes enemigo te lo inventa

Voz 1704 43:33 no hace falta que te acuerdes de los muertos de Beethoven pero hecho

Voz 19 43:38 W

Voz 1704 43:41 a mí me gusta

Voz 0827 43:43 bueno son momentos curiosos es una locura pérdida en este caso de Toni Martínez hay otros momentos un poquito más graves no en los que a veces los políticos se acuerdan literalmente de los muertos entendemos que se eleva la temperatura se eleva la tensión en esta precampaña pero llegar acusa a un contrincante de lo que ha acusado Casado a Sánchez parece atravesar alguna línea peligrosa Ábalos le ha respondido

Voz 45 44:05 quiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles

Voz 0175 44:15 que no sé si el señor Casado es consciente de lo estoy con una frase delirio inconsciencia está hablando de criminalidad creo que ya es un paso más allá que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación ese nivel de responsabilidad de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir España

Voz 0827 44:33 la verdad es que si lo comparamos casi mejor nos quedamos con Camilla que vendía cintas en las gasolineras hasta arcano

Voz 1704 44:40 les gusta Camela ahora mismo a esta amigo más fiel gusta cancelarse al tesorero de su partido pero bueno yo lo hago sobre el instrumental dice que le gusta Camela como si estuviera mal pero bueno menudo personaje lo que está mal es pagar con dinero

Voz 0827 44:53 ICO tu propia viajes

Voz 1704 44:56 qué pasa con ganado algo que simplemente ahora mismo con estragos chica Mela no tiene tanta buena poesía los del PP que escuchen Arkan hoy Rosal y está haciendo un momento simplemente ahora mismo lo hago estoy contento pero bueno yo Rafel cada mañana lo único que se justifica en mi freestyle en la Ventana puesto

Voz 0827 45:14 lo que sí Menos mal que tenemos aparcando en La Ventana y menos mal que tenemos también el escape de las otras noticias políticas los lunes además por partida doble por la tarde las de El Mundo Today Bob

Voz 1704 45:25 mientras legalizar la eutanasia de gente de izquierdas

Voz 36 45:27 para que luego digan que somos radicales declara Santiago Abascal los españoles ya consideran moderado a cualquier partido político que no intente matarlos se conformaría con un programa electoral que no contemplara hundirnos en la miseria dejarlo sin sanidad pública ya acabar con su vida Franco visitará Bertín Osborne en cuanto lo hayan hecho mal

Voz 4 45:48 no como encriptados será un hueso duro de roer iraní tanta

Voz 0827 45:52 en la política que también en la escuela por la mañana en los titulares del futuro que hoy hablan de Periodismo de encuestas electorales promesas de campaña todo presunto

Voz 1022 46:01 Eduardo Inda elegido Periodista del Año por la Asociación Española de criminales los delincuentes han valorado el continuado compromiso del periodista con el sector la nueva encuesta del CIS otorga doscientos treinta y seis escaños a UPyD la muestra se tomó entre un grupo de hombres borrachos que estaba cantando el sábado de madrugada en la Puerta del Sol vox pide que el cine vuelva a ser en blanco y negro porque el color es de izquierdas formación ultra también apuesta por volver al cine mudo dado que los actores no dice más que chorradas

Voz 0827 46:38 y de manera lateral la política se nos ha colado en las twiterías

Voz 46 46:42 estamos en las puertas de las elecciones y por suerte gente que no esté políticamente interés con este tuit de Johnny P

Voz 47 46:47 y mi primera medida como ministro de Interior sería cambiar el nombre de la DGT Dirección General de Tráfico por organización general de Tráfico o GT

Voz 46 46:58 cuando las respuestas no puede ser prueba más clara de que las cosas no han ido como esperabas que la de señorita Purito

Voz 3 47:04 qué tal ha ido la sesión de hipnosis

Voz 0827 47:08 casi casi esta canción me quedo contigo suena huele a campaña electoral

Voz 18 47:13 a dos todo aquí que queso

Voz 15 47:25 ah sí

Voz 0827 47:30 me quedo con las canciones que forma parte de la banda sonora de la vida Antonio de la Torre que hoy ha venido a ser entrevistado aquí ha con el equipo de todo por la radio ya ha hablado también de política bueno por ejemplo le han preguntado un discurso que para él merecería un Goya

Voz 0213 47:47 todos los trabajadores públicos a especialmente a los maestros a a los profesionales sanitarios porque cohesión a la sociedad porque ellos sí que hacen patria con siendo que nadie se sienta atrás porque son la guardia pretoriana del estado de bienestar con el que soñaron generaciones y generaciones de España

Voz 0827 48:03 Nos ha contado que al rodar el Reino ha conocido incluso personalmente a el gente metida en el mundo de la corrupción y les ha llegado entre comillas a entender porque el factor humano unos de los otros es muy importa

Voz 0213 48:16 sí hemos sufrido porque estos de alguna manera sufrir que un partido político a nivel sistemático sea condenado por corrupción y eso provocaba la primera caída de un Gobierno en la democracia es porque de alguna manera la sociedad lo tolera o de alguna manera la sociedad asomó poroso eso es el gran problema

Voz 4 48:33 oye parece que este de campaña no puede hacerme carreras

Voz 0827 48:39 el joven Antonio de la Torre un ciudadano un poquito cabreado un actor sin embargo muy feliz

Voz 0213 48:44 está muy bien ha sido ha sido un comienza increíble perdón si esto es una petulante pues lo ganó todo lo que se puede ganar también una sensación así como de ello el alpinista que sube a la montaña de hoy quieren sabe aquí todo llegará que no sobre todo lo que me gustaría todo lo que haga lo que me quede por hacer que sea con las tripas como lo he intentado hacer siempre

Voz 15 49:06 tú

Voz 0827 49:10 los políticos escuchen a los ciudadanos es una petición en deseo recurrente Change punto org ha querido visualizar lo con una oreja gigante de dos metros de altura y sesenta kilos de peso que van a colocar en pleno centro de Madrid en la que los ciudadanos podrán dejar mensajes y peticiones José Antonio ritual es el director de el Chelsea ha estado en La Ventana los filósofos

Voz 1965 49:30 griegos decían que si tenemos dos orejas y una sola boca es para escuchar el doble que que hablar no frentes harán campaña vamos a escuchar muchísimo a los a los político ya les estamos escuchando el entrevistas en mítines y bueno pues lo que quiere Moses que también reciban un poco de de los ciudadanos no ya lo reciben durante todo el año a través de de las peticiones de las redes sociales y lo que queríamos era sacarlo a la calle que no sólo queden lo digital sino que quede ese símbolo de las de la oreja de hecho la oreja que tiene dos metros tiene incorporado un micrófono para escucho Xarla reivindicaciones de los ciudadanos

Voz 0827 50:04 y nos enteraremos de ello porque nos ha dicho que después nos contarán qué es lo que ha pedido a todos los ciudadanos hacen caso a las peticiones la verdad es que muchas funcionan en seis