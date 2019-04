La Ventana (09/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:06 el Fondo Monetario Internacional acaba de confirmar la revisión a la baja de sus perspectivas económicas globales una tendencia negativa de la que no se salva a España amplía Rafa Bernardo

Voz 1762 00:16 actores como la escalada de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos los problemas macroeconómicos de Argentina Turquía o las distorsiones del mercado automovilístico en Alemania llevan al fondo a revisar a la baja el crecimiento global que preveía en enero ahora la estimación de dos mil diecinueve son tres coma tres por ciento dos décimas menos que hace tres meses eso sí deja igual la previsión de dos mil veinte en un tres coma seis por ciento porque cuenta con que la situación Serra conducirá en la segunda mitad de este año para España las revisiones de una décima a la baja este año hasta el dos coma uno igual dos mil veinte en el uno coma nueve es la rebaja menos acusada de entre las grandes economías de la zona euro sólo una décima este año cero en el año que viene en su conjunto la zona euro ver reducidas sus previsiones tres décimas este año dos el que viene hasta el uno coma tres y el uno coma hacía

Voz 1974 00:57 hemos respectivamente el candidato del PP al Congreso

Voz 1667 01:00 eso por Gipuzkoa Íñigo Arcadi corrige a Pablo Casado opina que su acusación de ayer contra Pedro Sánchez cuando dijo que prefería negociar con los que tienen las manos manchadas de sangre es una acusación desafortunada hay una falta de respeto al Partido Socialista

Voz 3 01:13 lo que no hay que poner en duda eh el sacrificio la lucha y la defensa de la libertad higos del terrorismo de nuestros compañeros del Partido Socialista en Guipúzcoa porque ellos han sufrido igual que nosotros exactamente igual que nosotros financieras palabras también poco a veces la campaña pasan estas cosas no cuando uno

Voz 0313 01:34 eh bueno y quiere quizás cero

Voz 3 01:36 contundente en un mensaje pues a veces en unas palabras puede ser poco desafortunado

Voz 1667 01:41 timo de una precampaña marcada hoy por la macroencuesta del CIS que otorga una cómoda victoria al Partido Socialista con posibilidades incluso de gobernar sin el apoyo de los independentistas el estudio eleva el número de indecisos por encima del cuarenta por ciento un dato que cuestionaba en Hora catorce el sociólogo Narciso Michavila presidente de Gaz tres

Voz 1040 01:58 con un cuestionario que tú has llevado el cuestionario ya echó dieciséis mil entre seis mil y al final el cuarenta y ocho por ciento de la muesca te está diciendo hoy tules estás permitiendo en el en el propio diseño en el cuestionario estas permitiendo que no se decida le estás diciendo algo bueno se está indecisa no intentas luego rebañar reconoce otro tipo de preguntas para ver Enrique partidos está indeciso pues al final resulta que tienen a la mitad del electorado sin poder saber lo que vota

Voz 1974 02:27 la sociedad civil catalana y la asociación de ex diputados

Voz 1667 02:30 los senadores han llegado a un acuerdo para impulsar juntos los valores de la Constitución informa Javier Carrera el acuerdo pone el acento en la colaboración entre ambas organizaciones para impulsar el conocimiento de la Carta Magna así como las relaciones entre los ciudadanos y pueblos de España en especial entre Catalunya y las demás autonomías Josep Ramon Bosch presidente de Societat Civil Catalana Fernando Sanz de la asociación de ex diputados

Voz 0177 02:52 fundamentales de la de la primera Constitución y sobre todo dirigido a la a la gente joven de conocimiento de ayuda

Voz 1974 02:58 entre ciudadanos de distintas autonomías

Voz 1667 03:02 el convenio supondrá además la realización de actos con estos fines de forma conjunta cuatro hay tres

Voz 1772 03:14 la Comunidad de Madrid endurece las sanciones a los salones de juego para impedir la entrada a los menores de edad el nuevo decreto

Voz 0313 03:20 el juego que el Gobierno de Garrido ha enviado a la Comisión

Voz 1772 03:23 dedica antes de su aprobación definitiva contempla sanciones de hasta nueve mil euros por menor que acceda también la suspensión de actividad durante seis meses debe existir un con el rol de entrada con registro en cada uno de los locales para identificar la edad del usuario un decreto que también afecta a los Juegos en los salones recreativos infantiles Pedro Rollán vicepresidente la exclusión

Voz 4 03:44 las máquinas con juegos infantiles o deportivos que conceden fichas o elementos canjeables por regalos para prohibir como digo aquellas que presentan una apariencia símil

Voz 0313 03:54 a la de máquinas de juego parado

Voz 5 03:57 dos

Voz 1772 03:58 la Federación del Taxi va a llevar a los tribunales el nuevo reglamento del sector que flexibiliza su actividad y que ha aprobado hoy el Gobierno tonal los taxistas consideran que el texto se posiciona a favor de las multinacionales y que arrastra a la precariedad a los trabajadores autónomos en el Gobierno aseguran que han elaborado el texto con las aportaciones que han hecho llegar desde el sector escuchamos a Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi y Ángel Garrido presidente regional

Voz 6 04:24 en el momento que se publica que será mañana inmediatamente se recurrirá pedirá medidas cautelares Isern ha dejado en evidencia lo que ha sido una auténtica chapuza legislativa como digo es una venganza o una actitudes desdén hacia un colectivo que ha sabido ponerle en evidencia

Voz 7 04:40 lo ha habido en cualquier caso un tiempo largo

Voz 0177 04:43 para poder presentar cualquier tipo delegación en nosotros hemos cumplido este reglamento exclusivamente con las aportaciones que nos han hecho llegar los profesionales del taxi y estoy convencido que la inmensa mayoría de los taxistas van a estar de acuerdo con nuestra

Voz 0313 04:55 ocho grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes no quisiera asustar a nadie con mis primeras palabras de hoy voy a esforzarme más pero como siempre pero hoy más que nunca para que se entienda exactamente lo que quiero transmitir primero el concepto concepto general los violadores no son extraterrestres no son unos seres extraños que viven ahí fuera

Voz 8 05:51 y con los que no tengamos nada que ver

Voz 0313 05:54 ese sería el concepto ahora voy con las palabras exactas es muy fácil colocar a los monstruos fuera a nosotros en el bando bueno lo peculiar de esta gente es que son el resultado de un caldo de cultivo que hay en la sociedad de un machismo instaurado sistemáticamente yo me preguntaba qué parte tienes tu de todo esto porque estamos en una sociedad que produce este tipo de engendros ya algo tenemos que ver todos y todas bueno estas palabras que no tienen mucho aparentemente de corrupción política pero sí de sinceridad de verdad en mi opinión fueron la respuesta de un actor a las preguntas de un estudiante de bachillerato hace unos días yo estaba delante acababa de asistir a una función de jauría una obra que los lunes programa el teatro Pavón Kamikaze de Madrid sólo para público escolar y que termine después con un coloquio jauría forma parte de ese género bautizado como teatro documento le llaman que bebe directamente de la realidad en este caso de las declaraciones judiciales por el famoso tristemente famoso caso de la manada la obra es espléndida el trabajo de los actores y singularmente de la actriz conmovedor no me extraña en absoluto que se fundan en un abrazo al terminar cada función Iker intenten de alguna forma reanimar se pero lo que viene a continuación también es muy bueno y muy valioso porque permite a los chavales por lo que yo vi sobretodo a las chavalas a las chicas desnudar sus miedos sacar sus demonios sus reivindicaciones sus quejas bueno el confirmarnos que en esto del machismo de respeto a la mujer de una cosa arde no insultar de no molestar los queda todavía bastante trabajo pero yo estoy seguro me gustaría comprobar lo demás dentro de dentro de unos años que los chicos chicas que han visto esta obra jugarán con ventaja y actuarán en consecuencia porque el arma más eficaz contra los monstruos estos y otros no es sólo la denuncia de la cárcel que también sin duda las armas que mejor funcionan son la cultura y la educación y la otra noche en el teatro con jauría nos regalaron un dos por uno bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:49 a mí me enseñó

Voz 10 08:00 si fue o no

Voz 9 08:07 a mi

Voz 10 08:18 muy joven

Voz 11 08:28 tú y yo que

Voz 12 09:02 ah

Voz 11 09:08 pues bueno pues yo

Voz 0313 11:03 tomamos que en La Ventana con Roberto y con Isaías como todas las tardes compañeros qué tal hola vamos hace con la compañera el diario El País Luz Sánchez Mellado o la luz turbinas visto jauría

Voz 1362 11:12 la vi yo creo de las primeras porque bien ensayo general con publico entonces ese abrazo pero no

Voz 0313 11:17 públicos Pais en Ona era público escolar

Voz 1362 11:20 a público adulto pero salimos conmocionados y sobre todo aparte y muy emocionados con el abrazo final de los actos

Voz 0313 11:29 porque yo lo había visto en una pero por lo que sí

Voz 1362 11:32 se repite claro yo fue una privilegiada porque vi el primer ensayo general con público se supone que era la primera vez que exponían ante ante un auditorio en Madrid la obra y creía que ese abrazo había sido por esa función tan especial pero veo que no que se produce en todas ellas

Voz 0313 11:46 María Hervás Raúl Prieto Miguel del Arco buenas tardes a los tres bienvenidos a La Ventana cómo estás lo comentas el día que yo estuve en el teatro los ensayos terminaba todos los días María con dolor de espalda que era coma como como que eso matizaba el el el el sufrimiento la obra ya sé que una actriz Se Ceará actriz para esas cosas pero joder lo es que lo transmites mucho al público es que hace sufrir de sufrir que diría que no es verdad

Voz 0733 12:14 si durante la fase de ensayos son matice bastante el dolor de la búsqueda de la tragedia en el cuerpo pero me me pasa a menudo sea yo cuento con eso cada vez que entro en un proceso complicado Mi cuerpo siempre saca todo lo que le va pasando por un lado es bueno porque la alerta rápida pero por otro lado hay y ahora ya no en función ya no me pasan para que todo el mundo se que tranquilo que recibo mensajes preguntando Mittal ya no me pasa sino todo lo contrario es fundador de hecho creo que incluso me estás sonando contracturas antes astrales mías

Voz 0313 12:49 hace si de verdad está curando terapéutico puede ser el teatro

Voz 0733 12:54 puede serlo Raúl que visual

Voz 0313 12:56 es porque porque no sé si si es que era es quieren de como

Voz 1974 13:00 no me acuerdo perfectamente de haber haberlas dicho y las hijos suscribiendo no no me no me queda más recuerdo que cuando te hizo la pregunta el el el chaval

Voz 0313 13:10 tú dijiste insisto en prevengan destacó que se me entienda bien lo que voy a decir que no se me malinterprete pero esto no es una cosa ajena a nuestro mundo ahí estamos todos de una forma u otro otra concernidos yo creo

Voz 1974 13:22 que es un peligro a ver este tipo de fenómenos como algo que que es ajeno a nosotros porque estábamos en una bueno en una sociedad en la que todos como todos formamos parte de de de las cosas que ocurren de alguna forma somos corresponsables hay que hay que indagar en en esa en esa responsabilidad no separarse porque me parece que es muy cobarde también

Voz 0313 13:46 Miguel porque has hecho esto

Voz 0177 13:48 porque necesitábamos gracias señor también nosotros es de acceder ha sido J

Voz 0313 13:51 lo pasó muy poco tiempo no bueno no ha terminado la historia de la manada todavía

Voz 0177 13:54 pero de hecho yo creo que bueno creo que es necesaria la reflexión permanente y ya hay sentencias en Fibes falta la la sentencia del Supremo pero creo que yo ya había pasado tiempo suficiente y además yo creo que el caso de la no es un caso concreto es es en este sea de de alguna manera concreta una pulsión que eran necesario un caso que marca un antes

Voz 0313 14:16 sin duda pero casi todo como este desgraciadamente

Voz 0177 14:19 muchos pasa que por una serie de circunstancias que porque se produjo en Pamplona durante los Sanfermines estaban ya como muy pendientes de que esto no sucediera fuera de la mano sucede que este caso se convierte en una sesión después por lo que sucede en la calle por lo que sucede durante el juicio y creo que son casos a específicos que vienen a cambiar radicalmente de la sociedad

Voz 0313 14:39 fíjate qué importancia a las palabras Isaías tú que te fijas siempre en esos detalles y eso creo que Raúl esa misma noche lo subrayó también incluso se ha pervertido ya y se ha demonizado significado de la más demandada por un que es un vamos y visca del diccionario dices Un grupo de animales que caminan juntos en cambio jauría es otra cosa es un grupo de perros que cazan liderados por uno Además sea zonas definiciones distintas de la red una palabra de otra

Voz 1939 15:01 el concepto Serpa animal por ejemplo no ahora tenemos muchos animales que digamos se comportan mucho mejor que algunos humanos sin embargo lo tenemos interiorizado como si fuera lo más normal del mundo y es más algunas de las cosas que nos pasan es porque no nos hemos olvidado del todo de dónde venimos no venimos de donde venimos claro y eso al final no sé si está en nuestro ADN pero después de siglos y siglos determinantes

Voz 0313 15:23 pero oye Miguel yo no sé si está previsto desde luego hace dos semanas cuando yo estuve en el en el Pavón no no sé comentaba todavía pero jauría en fin este montaje concretamente yo además de una gira por toda España porque creo que es una obra que hay que compartirla con el máximo de personas hay que hacer una gira de institutos vámonos es porque todos tienen que más Jiménez un auditorio un un teatro una instalación tampoco al montar es excesivamente complejo no no sé si lo tenéis en mente sí sí por supuesto

Voz 0177 15:54 eso ya está en marcha nosotros hicimos la la puesta grande desde el teatro era que cuando realmente empezamos a decir creo que vamos a hacer una campaña escolar todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque nos decían cómo os atrevéis o como podéis pensar siquiera en que los colegios deben sus alumnos hicimos una primera función para de que un ensayo con con la comunidad docente vinieron trescientos cincuenta profesores de diferentes institutos salir arrebatados porque ellos mismos nos decían que no tienen armas realmente para transmitir esto que de alguna manera transitar emocionalmente los así

Voz 1974 16:24 entonces es un mejor que mil direcciones que tú quieras dar

Voz 0177 16:28 hicimos una guía que di hizo Nando López una guía pedagógica maravillosa para que puedan trabajar antes y después de que el espectáculo y luego además siempre hacemos este debate vamos a salir muchas vamos ha salido mucha gira vamos a ir por partes

Voz 0313 16:40 cualquier ayuntamiento de las que vamos a hacer quieren hacer también

Voz 0177 16:42 no escolar lo teniendo más que pedirlo porque lo haremos hasta cuándo estáis

Voz 0313 16:45 Pavón en Madrid hasta el día veintiuno hasta el día veintiuno de este mes de mayo

Voz 0177 16:48 de abril abrirla uno de abril

Voz 0313 16:50 yo me quedo con muchas ganas el otro día y ahora con Sonia Ballesteros Oña buenas tardes

Voz 1913 16:54 hola haremos un poco de resumen del del coloquio posterior

Voz 0313 16:57 no sé si habéis tenido oportunidad alguna con ganas de preguntar a los chavales que los los chicos levantado muy poquito la mano yo creo que conté dos el que te preguntó el otro que es un discurso políticamente correcto por fin que no nos sorprendía mucho no con ganas de preguntarles cuántos de ellos no sólo viendo la obra sino en la conversación es cuando cuando surgió el caso de verdad cuántos dudaron del relato de ella

Voz 0177 17:20 el fue muy interesante porque ayer lo pusimos nosotros siempre este tenemos la consigna de lanzar muchas preguntas para que sean ellos los que los que hablan intentamos hacer participaciones muy cortas y muy concisas y lanzar siempre preguntas para que sean ellos los que los protagonistas de ser

Voz 0313 17:32 yo pasó ayer ayer dijimos una de las preguntas claro

Voz 0177 17:35 la hemos ido siempre que podemos la hemos la hemos introducido fue cuántos de ellos no pensábamos a pensaban que ella había cometido

Voz 1974 17:43 los errores primero aquí

Voz 0177 17:45 a una chica porque dices tú como dices tú que eso ha sido siempre a las chicas son más participativa sus argumentos y su discurso están mejor planteados una de las chicas dijo que ella sí que había saque pensaba que no había hecho nada equivocado pero que si ella hubiera estado en el mismo sitio hubiera hecho cosas completamente diferentes porque para eso se nos educa para la prevención y el cuidado frente a las agresiones en vez de educar a ellos para que esas agresiones no se cometan un chaval se levantó y dijo que todavía no está ni siquiera la función tenía muy claro si ella había cometido es así ella estaba esas equivocar esa las equivocaciones que supuestamente el creyendo que tomado de acercarse a ellos de hablar yo simplemente me dijo bueno claro es que vosotros lo habéis planteado como como actores y entonces a lo mejor pues me lo ven de una manera determinada yo simplemente le dice la devolvía hacer la enumeración de las cosas que ellos habían hecho y dijo al final terminó el chaval diciendo perdona estoy absolutamente convencido absolutamente la razón

Voz 0313 18:41 bueno es que durante la obra la propia víctima un momento donde siente algo de tan fuerte de culpabilidad que piensa lo voy a joder la vida a cuatro personas que piensan que es un cuatro además no sea el fusiona el el grado desconcierto que tenía pero que llega a sentir eso no

Voz 0733 18:56 sí sí yo creo que ese relato que que hace la víctima en ese momento que lo puedo que tengo la suerte de interpretarlo en en escena nos deja muy claro la educación patriarcal en la que todos nos hemos criado no y sobre todo la mella que dejan la mujer generalmente la mujer cuando es víctima de de una agresión sexual osea de cualquier tipo la primera cosa que se le viene a la mente va al corazón es la

Voz 1362 19:22 culpa no eso es así Sumarroca encima

Voz 0733 19:24 es una sociedad católica en la que no es muy educada en más de patriarcal entonces claro lo primero que piensas es madre mía esa el lo que dice esta chica les voy a joder la vida cuatro personas anunciándole les no entonces les al esa cosa materna en la que se nos ha educado como mujeres de oye pero primero plantea tés y tal vez tú hiciste algo para para no cargar la más si es terrible es terrible

Voz 0313 19:48 tú llegas a este papel fíjate el los chicos y Fini lo ha contado muy bien se meten en un papel que que obviamente no es Els no es el suyo ni idea ni por principios mis sentimientos y nada tu casa este papel desde unas convicciones de esto que acabas de decir a la sociedad al Patriarcado desde el feminismo y tal ya convencida o esta obra incluso a a reafirmar un poquito más

Voz 0733 20:09 bueno yo yo con con muchas convicciones porque además lo estudió Filosofía eso quiero decir que yo tengo un discurso armado pero esta obra me ha desbaratado la cabeza el corazón y todo se lo debo a jauría vamos el sesenta por ciento del discurso feminista que tengo a día de hoy

Voz 0313 20:28 durante durante la preparación de tu personaje llegado a juzgar

Voz 0733 20:33 sí claro ha llegado a decir pero como lo

Voz 0313 20:36 has llegado hacer en ocasiones tan mal actúa tu peso

Voz 0733 20:38 claro por supuesto he ido quitando me lo de encima ese juicio cuanto más ido pasando las funciones y el proceso de ensayos pero cuando llega el primer día a los ensayos tenían un poco el punto de vista que te que tenía el chico ayer de lista de esta cosa un poco de no tengo del todo claro hasta qué punto no alguien que ha ido cometiendo esta serie de errores vamos a diez

Voz 0313 21:02 lo que yo tenía un mente en ese momento

Voz 0733 21:04 además participa activamente porque un vídeo que lo demuestra yo pensaba a que me activamente qué pasa que no está dónde están los límites de la libertad sexual

Voz 1362 21:13 en qué momento y Trust se trasciende y entonces

Voz 0733 21:15 empieza a ser tenía un montón de dudas tenía un jaleo armado pero afortunadamente lo ido desengañado y creo que con mucho y muy bien argumentado y creo que absolutismo mente convencida de que hubo una agresión sexual totalmente

Voz 1362 21:30 de todas formas me parece excelente la idea de que este de esta obra sirva de material pedagógico porque es verdad que las emociones educan más que los libros que las imágenes

Voz 0313 21:40 el señor palabras porque eh

Voz 1362 21:43 las madres y yo soy madre y a mi me ha pasado lo mismo que nos ha pasado a muchas mujeres que como decías María la hemos prejuzgar el sentido de decir te has equivocado lo hiciste todo mal en hablaste les iba sola borracha exactamente con lo que digamos no provoca no el tema de vas provocando pero si te equivocas esto lo puedes decir doscientas cincuenta veces a tus hijos pero otra cosa es que lo vean se sienten aludidos porque ven aúnan a una mujer even a una serie de de hombres en un en unos roles reales reales yo creo que eso es realmente lo que les llega al corazón y lo que les puede cambiar más que muchas lecciones

Voz 0313 22:23 pero es que además la obra hay que recordar que está no no es que se base es que recoge literalmente partes de las declaraciones en el en el juicio un juicio es un duelo dos relatos si agarra es cualquier momento de la obra o del juicio pues te sale eso

Voz 13 22:39 y ya sabes lo que tampoco ha pasado a la madrileña yo lo dije social azuza que yo sienta grupo ella como que se reía

Voz 0313 22:56 hay hay hay derrotas hay dos relatos ha ido ahí discursos que está muy bien porque luego el espectador en este sentido saca sus propias conclusiones y los chicos los hombres hicisteis en la preparación algún tipo de de plan entre vosotros o cada uno ha cultivado porque en fin es un grupo pero cada uno tiene también sus características propias prendas el prenda Guardia Civiles Guardia Civil

Voz 1974 23:16 sí yo creo que no nos ha importado mucho bueno aparte también a así lo decidimos con Miguel no nos ha importado mucho exactamente a quién corresponde el el la persona real de que estás interpretando más allá de una imagen que tenemos todos la tenemos porque han salido mucho Andrea

Voz 0177 23:35 de alguna forma tienes una una idea de cómo podría

Voz 1974 23:38 no no pero más allá de eso yo creo que los chicos cada uno a su manera su a su común según su forma de ser pues fue cuestionado digamos que eso es lo que vine a decir es Sevilla también con los chicos los chavales si las chavalas se ha cuestionado que pues eso que parte que es lo que tenemos nosotros de esa manada que

Voz 1939 24:01 si nosotros no pensamos en nuestro pasado cuando éramos más

Voz 1974 24:05 jóvenes que comportamientos hemos tenido muchas veces a veces simplemente con la complicidad

Voz 0313 24:11 sí sirve unas risas

Voz 1974 24:14 a hacia una hacia una mujer o o cualquier tipo de comportamiento por mínimo que sea que evidentemente la última el último estadio sería sería la violación evidentemente pero hay muchas muchas tapas ante antes esos apuestas puertas muy muy anteriores pero que que posibilitan a que se produzca

Voz 0313 24:34 finalmente una agresión puertas que un tío sabe cómo abre o con qué intención abre pero la destinataria no con lo cual la congoja por decirlo así es en fin eso que contaban muchas chicas el otro día que vas por la calle y no sabes muy bien a qué carta quedarte igual uno le en fin le dice una cosa con la intención de ser gracioso amable pero el destinatario destine también no sabes

Voz 1974 24:58 pues respondieron poco a lo que me decías hay hay un momento en el que en el que yo creo que como chicos pues hemos nos hemos visto obligados a verlos como nuestros como decía aquel día una niña no verlos como muestra ni como algo muy alejado de nosotros sino como desde nosotros mismos desde ese comportamiento que en algún momento hemos participado de alguna forma aunque aunque sea de soslayo hemos participado de bueno y hemos ejercido ese machismo que que tenemos instalado entonces de repente bueno pues te sorprende es que cada uno lo ha alejado a mí yo no yo no siento que haya hecho un trabajo actoral digamos que un esfuerzo decir madre mía cómo me pongo yo en el papel de esta

Voz 1939 25:45 y tristemente es más fácil de lo que a mí me hubiera gustado pero real

Voz 0313 25:50 lo que me parece que el el factores fundamentales

Voz 1939 25:52 el factor de la actualidad no cuando te vemos a tío o cuando vemos a ella estamos viéndonos a nosotros mismos porque estos temas desde el teatro griego hasta nuestro teatro clásico sean tratado pero cuando los ves en ese teatro parece que estamos hablando de otros tiempos de otra gente yo creo que aquí se nos ve a nosotros mismos y ese factor Miguel me parece que es muy importante

Voz 0177 26:14 a mi me parece que es básico lo que dice yo incidiendo en lo que decía Raúl no porque cuando hablas de un violador parece que siempre se habla se decide el violador samplers les dé un sí sí sí

Voz 0313 26:23 sí se ha partes de tía partes de la sociedad hay paz

Voz 0177 26:25 estás hablando de un enfermo y la complejidad que arroja precisamente este caso es que es son gente que está entre nosotros y además que ni siquiera a día de hoy eh pueden reconocer a diferencia de ella que tiene una culpabilidad brutal a la hora de decir

Voz 1939 26:38 yo no reconocer en ningún momento su mala actuación

Voz 0177 26:40 ellos reconocen con si acaso que no se despidieron correctamente ya cuenta después de antemano

Voz 1974 26:45 los lo del móvil era un signo cuando me lo de siempre no siempre veinte todo esto

Voz 0177 26:51 es lo que hace realmente este este esta incapacidad para transformar lo que hasta ahora ha sido una costumbre porque era una costumbre atacar a las mujeres de esta manera convertirlo y empezar a observarlo como no

Voz 0313 27:01 hoy son vamos a compartir con los oyentes la experiencia del coloquio posterior a a jauría que cree que tiene muchísimo Inter

Voz 1913 27:06 pues si vamos a ello Nos acercamos el lunes

Voz 1362 27:09 pasado al teatro Pavón Kamikaze

Voz 1913 27:12 Nos encontramos pues con un teatro lleno de chicos y chicas de diecisiete dieciocho años la misma edad que tenía la víctima de la manada de los Sanfermines las primeras frases que suenan en la sala les dan esta información

Voz 0833 27:23 lo que van a ver y escuchar a continuación es una ficción dramática construida íntegramente a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados realizaron ante los magistrados jueces abogados y Fiscalía durante los días comprendidos entre el trece y el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete en ninguna ocasión se añadido texto alguno de ficción

Voz 1913 27:45 es importante que sepan que todo lo que van a oírse ha dicho antes en sede judicial un escenario desnudo y el equilibrio perfecto de luz sonidos palabras y gestos nos transmiten las inseguridades la angustia el miedo de la víctima aquí no hay equidistancia es estamos con ella todos en el coloquio posterior lo vemos lo oímos las mujeres que son más y participan más hablan porque lo identifican del miedo fíjate si los llegamos asustar que incluso amigas me han dicho pues yo me hago pasar por un hombre me pongo la capucha de la sudadera me recojo el pelo y hago que es hoy un hombre no debería ser así y que piensan ellos sobre ese miedo

Voz 15 28:38 yo cuando por ejemplo un trayecto de la Renfe a mi casa en el que yo voy sólo tan tranquilamente puedo estar escuchando música o bailando cantando o haciendo lo que sea y a lo mejor me cruzo con alguna chica yo me siento intimidado porque esa chica se siente intimidado entonces lo que intento eso cruzar de acera o sentarme simplemente en un banco y esperar a que se vaya

Voz 5 29:01 por no atacar la de alguna manera

Voz 0313 29:03 de que comentábamos antes Sonia de la de la curiosidad por si alguno de ellos se había cuestionado el comportamiento de la víctima pero el hecho de salir sola fin de fiesta o quedarse solo por la noche no ese día no salía nada

Voz 1913 29:13 pues sí alguno lo cuestionaba no lo dijo pero la respuesta esa duda que tú planteabas sí que llegó llegó en forma de igualdad de derechos

Voz 15 29:20 como cualquier otro otra persona de mi edad salgo mucho de fiesta y normalmente lo hago con amigos acompañados pero hay veces que bueno no me acompañan decididos ahí sólo como hombre pienso que cualquier mujer pueda hacer lo mismo lo que sucedió no tiene que llegar a ese punto porque una de las personas en ningún momento da su consentimiento para que esos actos se produzcan bueno no la ha en ningún momento porque yo yo hago sólo oí

Voz 1362 29:46 Dios avanzaba la representación

Voz 1913 29:48 hasta el patio de butacas llegaba la desorientación de la víctima ese no saber qué estaba pasando ni intuir cuál iba a ser el final durante el juicio apareció también el sentimiento de culpa tan presente entre las agredidas y abusaba

Voz 16 30:01 yo yo he sufrido agresiones sexuales durante seis años te sientes culpable muchísimo porque no sabes cómo decirlo así que otra persona te crea es muy duro que niñas y mujeres tienen que pasar por todo esto y que no tenga a nadie que te diga vale cuéntame qué ha pasado porque yo sí te quiere

Voz 1913 30:35 no hubo respuesta estas palabras respuesta del director de Miguel del Arco creo que mujeres valientes como tú

Voz 0177 30:40 son las que cambian el mundo también de uno de esos compaña

Voz 1913 30:42 Eros yo como hombre me siento haber

Voz 17 30:45 comenzado de que a día de hoy sigan pasando todas estas situaciones y particularmente crea a pedir disculpas a todas esas mujeres que en algún momento de su vida haya pasado por esta situación y quería animar a todos que si en algún momento en qué está pasando esto que denuncien porque creo que entre todos tenemos que colaborar intentar cambiar toda esta situación

Voz 1913 31:03 sí vamos a acabar con una reflexión final algo así como tú qué haces una cosa muchas veces pasa que a lo mejor una amiga se queja de Kundera está siendo muy pesado y a lo mejor pues les resta importancia

Voz 0277 31:14 o un tío ve comentarios en su grupo de amigos Iggy se calla o sea es como tirar balones fuera pero yo tampoco voy a hacer nada no yo dentro de mi círculo no voy a hacer nada aunque sepa que esta chica está haciendo forzada aunque sepa que este chico de está haciendo chantaje emocional esta chica para tener relaciones me da igual o sea no estamos quejando de una cosa que estoy sabiendo que estoy permitiendo a nosotros mismos

Voz 19 31:45 que uno puedo respirar sí porque siempre

Voz 0313 32:03 quiero recordarlo jauría hasta el veintiuno de este mes en el Pavón Teatro Kamikaze en Madrid después de gira larga y extensa por por toda España Miguel del Arco María Hervás Raúl Prieto muchísimas gracias por el trabajo

Voz 20 32:16 el corazón oye me dejas decir una cosa en el coloquio hay otra eh teatro hay un texto para otras verdad tienes hay muchas gracias amigos

Voz 19 32:35 por qué

Voz 0313 38:02 es curioso como a veces pueden encadenarse los relatos se hoy bueno acabamos abrí la ventana yo han escuchado con una incursión en el teatro de de mayor realismo el más actual a partir de esta historia de la manada y ahora vamos a seguir con nuestra historia escrita en este caso en el último escalón de la violencia machista que es el de la muerte el del asesinato hay una obsesión tenemos aquí en La Ventana ya hace tiempo que lo pusimos en marcha es intentar que esas vidas robadas no caigan en el olvido que podamos saber recordar que rodeaba que haría detrás de no sé de Rebeca de Leonor de gloria de Rosa de estrella de Romina nombres todos ellos de mujeres que han sido asesinadas en este dos mil diecinueve u otro nombre el de Sesé Sesé Mateo que murió hace dos años en Redondela a manos de su ex pareja que hizo explotar la vivienda pero entre los restos de la casa hay amigo la memoria como se resiste a veces entre los restos de la casa pareció una libreta y unos poemas que ahora resucitan en forma de libro no Camiño do Vento Elena Torres es una de las editoras

Voz 36 39:04 tus ojos Gordon pequeñas lea creemos que son sonidos ha vuelto sillas contando sentimientos algo que recibimos sin entender

Voz 37 39:13 pero a la luz de Jesús es sabido etcétera Espasa cuidada cuentas son amigos que yo comprendo esa marea que construye el quinto esa contagioso necesidad de ese dramón como engendrar antes de su neceser sólo salen bien voces que requiere son entusiastas

Voz 18 39:41 eh

Voz 0313 39:43 y esta tarde en los estudios de Radio Vigo uno de los hijos de Seseña Josu Alonso Mateo buenas tardes buenas tardes buenas tardes cómo estás cómo va eso amigo muchas veces que hay que supone Hot que supone este este libro de de de de de recuperación de de de de memoria de sentimiento de de todo que que suponer

Voz 39 40:01 eso Joshua como tú dices no es una forma de recuperar pues los recuerdos de de nuestra madre no de nuestra de nuestra hermana o bueno para toda nuestra familia como

Voz 1242 40:16 nos quedamos sin nada de ella digamos que es una forma de reconstruir ese recuerdo de de continuar la lucha de de mi madre de que siga viva en alguna manera cada vez te sus poemas au que la lea o qué hago una canción que haga una ilustración con un poema pues ella sigue viva

Voz 0313 40:35 dice es la lucha de tu madre tu madre estaban todo formó parte del centro social okupado rueda de Núñez por la defensa de una vivienda digna participó en el levantamiento de la fosa común donde se encontraba enterrado su abuelo republicano fusilado la Guerra Civil como miembro de la Coordinadora Feminista Doni Cela y hoy una curiosidad perdona que te lo pregunten con cómo encontraste y Se la libreta cómo cómo pudo aparecer allí a mitad de de de todos la desgracia de la casa la verdad es que

Voz 1242 41:01 eh no recuerdo es el momento exacto no en el que encontré la libreta sino que más bien recuerdo en el momento en el que leyéndola libreta para unirme bueno para poder unirme a mi madre otra vez o va a poder estar hay que me dijera algo no recuerdo cuando decidí no que esto era un sueño para mí no quería publicar algo quería que esto saliera a la luz pues la verdad es que llegado este punto me siento súper súper orgulloso de que que hayamos podido conseguirlo no hay que haya llegado tan lejos este libro claro lo oye de después de la lectura de los poemas de los escraches cubierto algo

Voz 0313 41:43 nuevo en tu madre que te haya sorprendido

Voz 1242 41:45 que haya confirmado algo de lo que ya sabía bueno lo confirma lo confirma mucho no pero bueno una forma de explicarlo sería no que está libretas la escribía para ella misma entonces está escrita de una forma transparente sin sin pensar en en que nadie le podría decir ni corregir nada antes he conocido a una madre aún más transparente que hablaba de sus sentimientos de una forma que nunca me hubiera imaginado no que expresa con unas palabras que a lo mejor no no todo el mundo es capaz de expresar no

Voz 0313 42:20 oye yo eso hace un año yo creo que incluso algún oyentes acordará en unas jornadas que había convocado el creo que era el Senado no sobre huérfanos de víctimas de machista el Senado verdad

Voz 1242 42:30 si la la convocaron el Fundación Mujeres con el fondo de becas Soledad Cazorla

Voz 0313 42:35 recordamos tu tu testimonio de que fin además el dolor del luto de de de todo eso o de la locura de tener que llamar a no sé cuántas puertas para solucionar trámites papeles burocracia ha cambiado algo ve como estuviera hoy ida de tus hermanos cómo estáis

Voz 1242 42:51 pues después de todo lo que hemos pasado la verdad es que ahora pues yo he cogido unas tablas pues impresionante no serán me manejo me manejo muchísimo en todos estos todas las todos los todos los problemas todos los palos él es que haya que entregar pues digamos que ya soy un profesional podríamos decirlo hoy pues gracias al apoyo del pueblo de Redondela de de los amigos de la familia pues estamos tirando para adelante y podemos decir que estamos bien

Voz 1362 43:19 yo recuerdo aquella comparecencia también otra de de un hermano también de una vamos de un de un huérfano de de violencia de género el Congreso recuerdo el aplauso con que se produjo después porque es de esas veces que entra la vida en el en el Congreso y en el Senado que no suele ser tan frecuente no como como los diputados y los senadores dieron personalmente aludidos por las dificultades en las que se quedan los descendientes de las de las víctimas de violencia de violencia de género en el fondo Soledad Cazorla lo que hace es hay allí dar educar a esos a esos niños que que que ven a muchas veces a su padre a acabar con la vida de su madre yo sin entrar en muchos detalles quería saber cómo cómo cómo lleva ese ese duelo tu hermano de qué manera ha influido que se haya generalizado la percepción de que hay niños huérfanos por por violencia de género porque hasta ahora las imágenes se acaba en el en el en el entierro en el sepelio pero lo que viene después

Voz 1242 44:21 efectivamente bueno haciendo referencia al hay mi intervención en el Senado creo que fue una forma muy efectiva no de abrirle los ojos a al mundo para que vean el que ciertos problemas llevan tienen estos menores desgraciadamente cuando un menor por muy joven no no es mi caso no porque tenía veinticinco años y pude dar la cara no pero cuando uno menos se queda solo no no analiza ni ni se ve que es que es lo que está pasando y necesita un apoyo educativo fuerte y un apoyo psicológico muy importante eso es necesario entonces es un es una forma de que si te pasa con diecisiete años puedas acabar tus estudios o Si tienes si tiene ocho años y la Seguridad Social no te ha no te da una educación de una un apoyo psicológico de calidad pues puedas cubrirlo de forma privada

Voz 0313 45:22 Fuentes Joshua ha empujado más o ha servido más en fin el tesón y la idea de de de gente del pueblo que la leyes o al final han confluido esos caminos

Voz 1242 45:33 que yo creo que al principio fue el pueblo el que se movió y nosotros nos quedamos en casa y no buscaron una ayuda momentánea algo para arreglar nuestra casa algo que no es cubriera pues el pueblo hizo lo que no hicieron los políticos como deja en el Senado

Voz 0313 45:48 sí sí tuvieron que organizar un com

Voz 1242 45:50 cierto benéfico y a recaudar dinero para que nosotros podamos estar viviendo en la casa para que el niño tenga su vida otra vez tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño

Voz 1362 46:03 acaso las la huella de descrita de de tu madre una historia muy de poner palabras sentimientos a las personas a las mujeres que son víctimas de violencia de género porque siempre pensamos que su vida ha consistido en sufrir el maltrato Hinault son mujeres que fueron felices

Voz 0313 46:24 el creativas que fueron como cualquier

Voz 1362 46:26 por otra no yo el tema del recuerdo no de de de que siga viva en la memoria de los otros me parece magnífica

Voz 1939 46:33 antes has dicho que era una libreta un libro que escribía para ella si ella hubiera vivido a lo mejor nunca hubiéramos visto publicado este libro

Voz 1242 46:43 seguramente que nunca lo hubiéramos vista era algo más íntimo no por eso

Voz 0313 46:48 decidimos publicarlo sabiendo que era

Voz 1242 46:50 algo muy íntimo no si portar enseñarle al mundo que ya no era una mujer maltratada clara a ella la asesinaron después de dos años estar separadas

Voz 0313 46:59 exacto la engañaron ir

Voz 1242 47:02 reventaron con su casa parece lo hicieron de una forma muy muy agresiva en un acto de violencia machista enorme

Voz 0313 47:10 yo sólo te puedo pero una cosa para terminar a lo mejor es un poco atraco pero yo tío te lo pido tú tú serías un poema de los que ha escrito tu madre

Voz 1242 47:17 por supuesto claro que sí se puede leer uno en los que creo que fue el último que escribió

Voz 0313 47:25 que tiene donde tiene que páginas que tengo un libro adelante y voy a seguir con la página cincuenta y tres

Voz 40 47:33 cuando tú quieras me motivaron un pecho después de las salas blancas y después el silencio y el miedo me creció el cuerpo

Voz 37 47:42 desde los salarios como espigas doradas eso así como con estas manos de pan alimento

Voz 40 47:50 y con ellas lucho me río Mira

Voz 1242 47:52 defiendo construyó lo venidero

Voz 40 47:55 mis piernas se hicieron fuertes pero suaves como los besos esos tienen mi peso en el camino del viento

Voz 37 48:03 en mis brazos ahora caben más cuerpos

Voz 40 48:05 mis hijos y mis nietos se unen en ellos y mis brazos agrandan para recogerlos como si fueran flores de pétalos de mi sangre de raíces entrelazadas en la misma siembra mis ojos se abren al amanecer hambrientos de mar de caminar con los pasos de los míos que no tiene miedo Iván hacia la vida como Sevilla a los vientos libres y felices como niños pequeños mi boca está llena de palabras para construir la vida de nuevo

Voz 0313 48:36 la misma que quiero

Voz 37 48:38 y mis pechos son más hermosos porque no se rindieron y esperan caricias y amor abrazos besos

Voz 40 48:47 detrás Mi corazón rojo con mis sueños de todo para todos de futuros buenos

Voz 7 49:01 Joshua Alonso Mateo muchísimas gracias profesora de noventa amigo gracias a vosotros por invitarme con abrazos chao

Voz 0313 51:15 hoy vamos a cerrar esta primera de la ventana con una noticia de esas que invita a la esperanza sin ninguna duda y con todas la cautelas sin ningún triunfalismo pero cualquier avance en la investigación en el terreno de la medicina a todo lo que tenga que ver con la salud hay que aplaudirle hay que saludarlo y está ya verán que tiene mucha importancia ustedes han oído hablar alguna vez han tenido cerca algún caso de la persona enferma de cáncer de páncreas Bono sepan que es uno de los que menos porcentaje de curación tiene actualmente sólo puede ser eliminado quirúrgicamente el tumor está muy localizado eso representa aproximadamente un un diez por ciento de de los pacientes bueno pues el equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas dirigido por el doctor Mariano Barbacid en un proyecto financiado por la Asociación Española contra el Cáncer

han logrado eliminar el cáncer de páncreas en ratones en ratones que es un paso muy importante después de diez años de investigación doctor Barbacid buenas tardes

hola muy ETA bienvenido a La Ventana insisto en lo de no no darle ninguna gota de triunfalismo la noticia pero nos podemos alegrar no se lo agradezco mucho

cómo es lo primero que indicado esta mañana porque a dar falsas esperanzas en la gente cuando tiene un cáncer pues digamos por expresar una frase común se agarra a un clavo ardiendo no entonces es importante que se sepa como usted ha dicho creo creo que es un paso importante porque abre la posibilidad de utilizar terapias de medicina de precisión para luchar contra este cáncer que todavía seguimos utilizando los lo los agentes Fito tóxicos de siempre pero evidentemente esto se ha hecho en un modelo experimental modelo experimental muy parecido al humano pero que no deja de ser experimental

eh le pregunto desde la ignorancia más absoluta eh todos los ratones se han curado una parte un setenta por ciento La Meca