La Ventana (09/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias la Fiscalía quiere que Oriol Pujol vuelva a entrar en la cárcel y le pide al juez que revoque la concesión del tercer grado penitenciario que le fue concedido a los dos meses de de entrar en prisión el fiscal considera que ese régimen abierto traslada un peligroso mensaje sobre la inocuidad del delito

Voz 2 00:27 la Fiscalía considera que no se ha cumplido ninguno de los fines que tenía la pena recordemos dos años y medio de prisión por varios delitos de corrupción en el conocido como caso ITV considera el fiscal que con tan sólo cincuenta y siete días no se puede haber reinsertado correctamente como decías también

Voz 1509 00:43 según la Fiscalía se está lanzando un peligrosísimo

Voz 2 00:46 el mensaje de que es rentable delinquir por el escaso cumplimiento efectivo de la pena y que la ley no es igual para todos pues no se castiga dice el Ministerio Público con la misma severidad los hechos cometidos por aquellos delincuentes de elevado estatus social que los cometidos por los desafíos favorecidos dice que además hay que tener muy presente que retorna a un entorno familiar en el que varios de sus familiares sus padres sus hermanos también están imputados por varias causas que actuó con ánimo de lucro con puro ánimo de lucro y que esto puede volver a ocurrir

Voz 0882 01:19 además contamos hasta ahora Pedro Blanco huelgas descontamos buenas tardes quieras organizaciones feministas piden a los partidos que cambie la ley para abolir la práctica de los vientres de alquiler también proponen que se castigue a los clientes de la prostitución los lo va a contar murieron Louvre

Voz 0230 01:30 no que se tipifica como delito la ley

Voz 0259 01:33 de reproducción asistida la práctica de los vientres de alquiler en el extranjero porque en España ya es ilegal o que se prohiba la publicidad y el negocio de todos los intermediarios de esta industria son dos de las medidas que piden las asociaciones feministas Alicia Millares es filósofa portavoz de No somos vasija

Voz 3 01:49 que el feminismo no está dispuesto ya a declaraciones formales de partidos políticos que dicen ser feministas que no incorpore en sus agendas ya en sus programas electorales

Voz 0259 02:01 actuaciones concretas sobre la prostitución piden entre otras medidas sancionar el consumo y penas de cárcel para los dueños de los burdeles

Voz 0882 02:09 ha conocido que entorno al ochenta por ciento de las mujeres no tienen un hijo antes de los treinta años son datos oficiales precisamente hoy en la crónica de precampaña uno de los argumentos del día lo ha aportado el presidente de Ciudadanos Albert Rivera que ha prometido deducciones fiscales de mil doscientos o de dos mil cuatrocientos euros sean anuales para las familias numerosas también para los monoparentales con un hijo información del deporte Paco Hernández

Voz 4 02:33 nuevo formato de la Supercopa con cuatro equipos cambiará el modelo de la Copa del Rey Antón Meana buenas tardes

Voz 5 02:38 qué tal buenas tardes los cuatro equipos que disputen la Supercopa estarán libres de las dos primeras rondas de la Copa del Rey que a partir de la próxima campaña Se va a jugar a partido único en el campo del equipo más pequeño habrá que ganar ocho partidos para ser campeón de Copa la semifinal seguirá siendo hay hay vuelta hilos primera entrarán desde primera ronda

Voz 4 02:56 gracias Antonio B la Champions Liverpool Oporto Tottenham Manchester City mañana juega el Barça United Barcelona cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 0882 03:08 la Comunidad de Madrid endurece la regulación de los pisos turísticos el nuevo decreto que actualiza al de dos mil catorce elimina el plazo de noventa días para que un inmueble sea considerado vivienda de uso turístico

Voz 1509 03:19 ahora los propietarios deberán darlo de alta desde

Voz 0882 03:22 primer día que reciban a un usuario que además tendrán que contar con un certificado técnico para garantizar que la vivienda cumple con todos los requisitos Ángel Garrido presidente

Voz 6 03:31 tendrán que presentar una declaración responsable in certificado de idoneidad que este suscrito por un técnico competente se fija una ratio máxima de personas también alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de esa vivienda los arrendadores deberán contar con un seguro de responsabilidad civil disponer de las pertinentes hojas de reclamación será obligatorio remitir Policía Nacional o Guardia Civil la identidad de las personas que se encuentre alojado

Voz 0882 03:55 Ciudadanos critica la aplicación que la Comunidad está haciendo de la ley de gratuidad de libros de texto el programa accede nació para ser un préstamo gratuito de libros en todas las etapas educativas sin embargo como les estamos contando en la SER los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil se quedarán fuera de este programa el próximo curso escuchamos a Eva Bailén de Ciudadanos

Voz 7 04:15 los comprensiblemente el PP ha decidido boicotearla primero retrasó un año su puesta en marcha quiera aplicarle el tramo educativo de tres a seis años por eso exigimos al PP que aplique esta ley en toda de manera universal en todos los tramos educativos que es tal y como se aprobó en la Asamblea de Madrid que es lo que las familias se merecen

Voz 0882 04:36 y una cosa más hoy se ha presentado el cartel de la Feria del Libro de Madrid su autores Sara Morante diseñadora cántabra y es la cuarta mujer que diseña el cartel en la setenta y ocho ediciones de esta feria

Voz 8 04:48 es una lectora que sujeta un libro que como ven está en llamas una referencia importante Fahrenheit cuatro cinco uno de Ray Bradbury no trata de una distopía en la que los libros están prohibidos pero

Voz 0882 05:01 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com el noventa

Voz 0933 05:05 la seis las cinco en Canarias aquí

Voz 0230 05:08 en la Cadena Ser

Voz 12 06:20 sí

Voz 1 06:26 casa

el ruido son las ocho las siete en Canarias

hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 12 07:04 tengo un dolor terrible yo uso sentí que

Voz 0259 07:18 con su te hacen más amor llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma

Voz 17 07:47 una puerta no me pregunto desde cuando el soltero yo casi ni me acordaba de comunicar con ella me hizo sentir muy cómodo me pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 13 08:31 aprendimos juntos te presenta resolución de conflictos herramientas para que profesores ayuden a sus alumnos adolescentes a transformar los conflictos

Voz 19 08:54 después de haber sido siempre la madre más moderna la primera en traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el Kio ojalá Si a las redes sociales les pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ya te contesta para Tegui puente Anselmo abedules extremo

Voz 13 09:26 sin mención a técnico el que luego credibilidad

Voz 20 09:34 incluso civil tengan que mira

Voz 9 09:37 cada mes dos capítulos de estreno que ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 21 09:43 en muy caso surreal he intentado hacer las cosas bien yacía completará la vida como la que acabó

Voz 0933 09:50 hito el malo

Voz 1 09:54 Grey criminal como Mona León Siminiani la patria una marca yo no veo rojos y azules españoles de blanco lo haré ya así que más matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu plena no soy yo tu problema eres tú

Voz 12 10:45 para José Crespo García sobre el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería reconocen también soy el

Voz 1 10:56 la gente

ya estamos en Todo por la radio La Ventana con Toni Martínez

Especialistas secundarios Aróstegui Pilar de Francisco José Antonio Páramo Juanma López Iturriaga

Voz 0933 11:17 a Álava López El estudio Madrid Madrid que hoy Pilar

Voz 0230 11:26 de Francisco nos hablará de cómo Pablo Iglesias ha conversado con el youtuber FAS no lo digo bien más de padres cuenta sólo ahora un avance un detalle inicial qué nos va a llevar desde You Tube a Hitler pasando por Francino

Voz 22 11:43 eh eh en un minuto no apto para menores no venden embutidos

Voz 5 11:50 vamos a escuchar esta frase de Pablo Iglesias nosotros por ejemplo a pesar de nuestra mierdas internas hemos sido capaces de establecer mecanismos revocatorio

Voz 0230 12:03 les aquí hay un problema que es incluir en la misma frase la expresión mierdas internas hila expresión mecanismo revocatorio

Voz 23 12:21 ea

Voz 0933 12:25 es un problema porque hay un acercamiento al lenguaje coloquial

Voz 24 12:30 con nuestras mierdas internas

Voz 18 12:33 pero queda disuelto por la siguiente expresión que es muy sofisticado

Voz 0230 12:37 cada mecanismo revocatorio siempre siempre hay que intentar empatizar con el interlocutor aunque a veces es posible que se nos vaya la mano la recopilación de intentos de empatizar de Pablo Iglesias en esta entrevista nos obliga a pedirá a los niños niñas que se tapen los oídos durante los próximos catorce segundos si hay menores que se tapen los oídos porque hay empatía por un tubo haya

Voz 5 13:01 qué cabrones ostia la acabaremos haremos el gilipollas mola cabrones que asumiera incluida en la televisión putter mucho pueden putter medida un montón de mierda cuando la has cagado las cada ocho euros mierdas internas joder cabrones

Voz 0230 13:17 claro empatizar con el interlocutor siempre es importante Francino sin ir más lejos menudos menudos Fran pero yo no digo todo en todos los estilos de muchas maneras ayer estaba aquí el actor Antonio de la Torre que estaba haciendo una defensa

Voz 1220 13:37 el trabajo que es como yo suelo si ya hasta que estás de acuerdo todavía se estaba Antonio de la Torre no no no yo me siento respaldado

Voz 0230 13:47 Antonio de la Torre estaba haciendo una defensa del trabajo del actor que interpretó a Hitler estaba defendiendo al actor por las críticas recibidas por haberle humanizado y acaba razonado Antonio de la Torre que Hitler era también un ser humano y salta Francino qué es

Voz 22 14:04 con una fan que parece superior llana

Voz 0230 14:07 ahora de que alguien lo deja vamos a escuchar este momento empatía Francine

Voz 25 14:14 saca Bruno Ganz por lo visto en el hundimiento recibió muchas críticas porque humanizado a Hitler pero es que es que lo terrible por terrible que sea y esto lo digo esto desde el punto de vista casi aleccionador para un futuro es que Hitler de un ser humano que sí que supongo que no se comporta más pensar que era un demonio era era un ser humano

Voz 0933 14:33 pues bien ahora te da tanto Hillary tanto también tenía madre

Voz 0230 14:41 esta criatura luego set de hoy otra vez Francino insistir cuidado

Voz 22 14:44 sí claro que sí que sí

Voz 0230 14:47 es un señor que tendría sus defectos pero oye como todos tendría sus cosas Hitler no era humano y El CIS también tendrá sus efectos con sus encuestas y Pedro Sánchez

Voz 26 14:59 entonces veré

Voz 0230 15:08 encuestas

Voz 1610 15:09 es un triunfo

Voz 0230 15:12 para Pedro Sánchez pero eso no se sabe si es bueno o es malo para Pedro Sánchez porque si se percibe que el triunfo es seguro que habrá gente que diga pues yo no voto otros dirán que sí que sí pero esto de las encuestas siempre Surio que sí que sí

Voz 27 15:30 sí sí sí

Voz 22 15:36 sé que se twiterías

Voz 28 15:38 verdad y empezamos las tuberías con FON Speak que tuitera sobre el nuevo proyecto de HB a la serie de Jesús Gil sólo le pido que Sara

Voz 6 15:47 que siga Parquer haga de imperios

Voz 1610 15:51 cuando se gana la

Voz 28 15:52 qué tal el Twitter de Calais que le apetece al señor morirme propongan las albóndigas en salsa para empujar las albóndigas tema pico nuestra él vino a mí me has elegir entre un Vega Sicilia Don Simón iré depende de quién pague vamos ahora con Jorge que tuitear con admiración sobre nuestros antepasados a mí lo que me flipa es que los hombres de las cavernas pudiesen salir a cazar sin haberse tomado una Tinell y acabamos con un debate que propone al Martin sobre el uso del móvil querrá disfrutar Iturriaga te va a gustar menos adoro los mensajes de texto si eso también Morán

Voz 29 16:28 así lo que ya tiene el sí

Voz 31 17:30 dediquemos unos segundos

Voz 0933 17:32 al fin del mundo es posible que este viernes se acabe el mundo es este viernes no debido al Brexit sin acuerdo o también llamado Brexit salvaje como la lubina

Voz 0230 17:40 yo sé lo que ellos digan pero se ve que hoy está en Alemania

Voz 0933 17:48 la primera ministra británica Theresa

Voz 32 17:51 sí sí

Voz 0230 17:57 ahora bien una vez dicho que estaba Theresa May en Alemanía saber cómo van las cosas es muy difícil muy FECE más vale esperar al viernes que se acaba el mundo pues ahí ves que vemos que el mundo sigue funcionando pues es que no sin estrés

Voz 33 18:12 tú aquí venga asume venga sube sube y sube muy eh

Voz 0230 18:17 sin estrés el juez Marchena que preside el tribunal que juzga a los jefes de todos los días sin estrés hacia las doce del mediodía las voces más o menos hacia una paradita como para el vermú vamos a hacer un descanso ahora

Voz 34 18:33 lo vamos a extender

Voz 24 18:35 exactamente hasta y media muchos iba a gracias

Voz 5 18:38 abandono la sala por favor es estoy

Voz 0230 18:40 ha sido el de hoy si hay alguien preguntando cómo ha pasado otros días pues se siente dijo segundito

Voz 24 18:46 se prevé que

Voz 21 18:47 el interrogatorio lo digo para cortar aquí seguir con su interrogatorio si me dice que que va a ser Laredo entonces cortamos aquí en treinta minutos volvemos

Voz 0230 18:57 eh esto es así cada día y lo más curioso es que cada día lo hace el juez Marchena con la misma precisión milimétrica la

Voz 35 19:04 invierte trece segundos estamos llegando justo a la a la hora en que interrumpir Si

Voz 24 19:11 queda todavía un bloque de preguntas muy amplio que hagan pues queda todavía para bueno pues entonces interrumpidos durante treinta minutos

Voz 0230 19:20 a veces las sesiones son largas y cuando el juez pregunta a alguien al que esté en el turno de palabra Le queda usted mucho

Voz 35 19:26 eso sí tiene pocas preguntas continúa pero eh ya en la sala pues ahí como una alegría de corazón

Voz 36 19:37 cobran de dentro

Voz 0230 19:46 oye de Barcelona acusado a treinta altos cargos del Gobierno catalán por delitos de malversación desobediencia y alguno prevaricación en este juzgado sea descartado rebelión y sedición para estos altos cargos en el Tribunal Supremo mientras tanto se van sucediendo declaraciones y testimonios hay una cosa interesante como de peli de misterio que son todos los testimonios que reconstruyen lo que sucedió entre las seis y media a las ocho de la mañana del uno de octubre de dos mil diecisiete el uno de octubre es fecha clave que hubo fue la fecha del referéndum no referéndum fue la fecha de la intervención policial las imágenes que dieron la vuelta al mundo las denuncias acusaciones la intervención del Rey dos días después todo sucedió a partir de aquel día que vamos a intentar reconstruir

Voz 24 20:33 cinco minutos a partir de ella

Voz 0933 20:39 comenzamos escuchando a uno de los abogados el abogado melé

Voz 0230 20:42 pero qué pregunta al testigo Pérez de los Cobos hace unos días Pérez de los Cobos coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo policial para el uno de octubre pregunta por la reunión del día treinta con el comisario de los Mossos d'Esquadra Ferrán López

Voz 37 20:55 el día treinta Se reúne usted con el comisario López si es que tal vez se despiden ustedes para ponerse a trabajar al día siguiente que esas esas así es

Voz 0230 21:09 se despiden más tarde de las once de la noche

Voz 37 21:12 tarde de las once de la noche del día treinta que cuando usted se despide amistosamente el señor Lope

Voz 0230 21:18 pero sólo unas horas después la coordinación entre Mossos y Cuerpos de Seguridad del Estado sea roto cuando el coronel Pérez de los Cobos tiene constancia de que los Mossos no quieren impedir el referéndum la constatación

Voz 18 21:30 con fe a Occidente de que de que no había unidad de propósito se produce el día uno a primeras horas de la mañana

Voz 0230 21:37 el mismo día uno a primeras horas de la mañana el responsable de Información de la Policía Nacional que ha declarado hoy concreta la hora

Voz 0933 21:44 esas comunicaciones de las de las unidades que están en la calle las de información que dependían de mí empiezan a comunicarnos estos extremos cuando llegan a la calle ellos están todos en la calle a las seis y media de la mañana a las seis y media de la mañana que es lo que sucede

Voz 21 21:59 bueno a las seis y media empezamos a recibir comunicaciones de que el diseño que había establecido por parte deportiva autonómica no era precisamente para intervenir en los colegios

Voz 0230 22:08 el dispositivo era una pareja de los Mossos d'Esquadra no fuerzas antidisturbios este jefe de Información de la Policía llama a su superior que es el comisario de Policía Nacional Sebastián Trapote que también en ese momento tome una decisión

Voz 24 22:21 a primera hora de la mañana se una serían las siete y las siete y cuarto siete treinta aproximadamente yo llamo al coordinador

Voz 0230 22:32 el comisario de Policía Nacional que ha recibido la llamada del informador al coordinador y el coordinador responde

Voz 24 22:39 y me dice dentro momento te llamo

Voz 0230 22:42 por qué porque a su vez el coordinador llama a su jefe le dice

Voz 24 22:45 si tengo que hablar con el secretario de Estado

Voz 0230 22:48 sí efectivamente al cabo de un momento le devuelve la llamada y le dice una cosa atención bastante importante

Voz 24 22:54 teníamos dos planes que la edad que quiera colaborar con policía autonómica IB darle su apoyo el ver sustituirlos hacer nosotros la intervención con lo cual que nada que a partir de aquel momento ponemos en marcha el plan B

Voz 0230 23:16 el coordinador Pérez de los Cobos y el secretario de Estado comunican que la Policía y la Guardia Civil sustituyen a los Mossos d'Esquadra Ése era el plan B SAC de manera inmediata como ha explicado el informador el policía nacional que ha declarado hoy

Voz 0933 23:29 nosotros a las ocho ya estamos haciendo intervenciones

Voz 0230 23:31 el comisario de los Mossos d'Esquadra Ferrán López explicó al tribunal que él telefoneó a Pérez de los Cobos a las ocho y cuarto de la mañana porque le llegaron ya imágenes de esas intervenciones policiales

Voz 24 23:42 el coordinador sobre las ocho y cuarto de la mañana y le pregunto medio hoy dio que estado estoy viendo esto por imágenes no es como hemos quedado no sé si me puede informar de qué esta pasando me dice que no sabe lo que está pasando que todo caso más más adelante ya me informará más adelante no no tuvo ninguna comunicación

Voz 0230 24:02 todo parte de la información que ha facilitado el testigo de oye la observación del dispositivo de los Mossos

Voz 21 24:08 el diseño que de había establecido por parte de Policía autonómica no era precisamente para intervenir en los colegios

Voz 0230 24:13 pero los Mossos que dicen que el dispositivo era en realidad el coronel Pérez de los Cobos escuchamos al comisario Ferrán López

Voz 24 24:19 es que los dispositivos no fue de Mossos d'Esquadra o de uno octubre el tío fue un dispositivo conjunto bajo la coordinación barra dirección la semántica creo que importa poco de De los Cobos

Voz 0230 24:35 para asegurarse la abogada del Estado le preguntó al comisario

Voz 24 24:38 yo usted ha comentado que el señor Pérez de los Cobos había validado la presencia de binomio en todos los centros es así por supuesto el comisario Trapero

Voz 0230 24:48 de de los Mossos d'Esquadra dijo también lo mismo

Voz 24 24:51 hemos pactado son sus palabras hemos pactado poner un binomio en cada uno de los colegios

Voz 0230 24:57 yo ahora el tribunal tendrá que establecer qué sucedió entre las seis y media y las ocho de la mañana del uno de octubre de dos mil diecisiete si los mossos estaban disimulando por lo tanto colaborando con el referéndum o si el secretario de Estado y el coronel de la Guardia Civil se equivocaron al romper el plan a las ocho de la mañana más cosas Nerea

Voz 1509 25:18 la NASA busca voluntarias para pasar dos meses en la cama es un titular que podemos leer en el país haber mujeres mayor buscando doce mujeres para nada la respuesta del cuerpo humano ante los efectos de la ingravidez deberán pasar sesenta días en una cama con una elevación de seis grados en la zona de los pies a cambio de dieciséis mil quinientos euros bueno deben hacer todo tumbadas comer ejercicios e incluso ducharse boca abajo muchos

Voz 1610 25:43 sí sí

Voz 1509 25:46 con una docena de hombres comenzaron las pruebas el pasado mes de marzo las doce mujeres escogidas empezarán en septiembre las candidatas puedan apuntarse en la web del Centro Aeroespacial Alemán pero tienen que cumplir algunos requisitos deben tenerlo entre veinticuatro y cincuenta y cinco años a gozar de buena salud no fumar

Voz 1610 26:03 hablar por hablar alemán

Voz 1509 26:09 el X

Voz 22 26:12 como como como si deben deben medir entre uno cincuenta y tres coma noventa bueno

Voz 1610 26:17 Carmen Vela sí

Voz 39 26:22 bueno no me gusta hablar alemán

Voz 0313 26:29 además ella Especialistas secundarios o quítame está músicas porque aquí ha hecho Etxeita otra hecho esta obra notáis hoy hablamos de series en la tele con Mariola Cubells pero no

Voz 1610 26:43 bueno pues bueno también un poco pero ya

Voz 28 26:47 Miguel leyó vuelve a Winter is Comín Se acerca el estreno el próximo quince de abril si no me equivoco se acerca el final la última temporada de Juego de unos y hay más tensión que entre Ferreras y Pablo Iglesias yo quiero enviarle mensaje a los oyentes oyentes fan de Juego de Tronos aún no es sólo la suficiente en los que no ven la serie quiere seguir dando la paliza pues llámanos convence a la audiencia que tienen que ver Juego de Tronos así tenemos la llamada hoy qué bien qué maravilla siéndolo de teléfono hola buenas tardes que está en memoria cero no La Ventana

Voz 40 27:20 no no bueno el uno cero en la Cope

Voz 28 27:26 cuál es tu nombre amigo o amiga Ramona hola Ramón Solís afán de Juego de Tronos supongo no

Voz 40 27:31 me dejó pero nada más que Demi si mal y no quiero ahora que nadie vaya a pensar que no soy buena más o qué tal eres a mis hijos pero bueno me gusta más juego de sus hijos no significa que no lo quieran no no no no tenga yo atendidos por supuesto que sabe Dios que los Adoro Juego de pero no Jamis hijo lo quiero con toda mi aseguro seguro pero que hubiera preferido tener dos hijos tener dos dragones sí pero eso no quiere decir que no suman más tocado como Hitler igual al mando de los quiera yo creo que

Voz 28 28:10 si miro de todo el mundo te te respalda nadie pone en duda tu amor de madre nadie una cosa por qué deberíamos ver de Juego de Tronos aquí

Voz 40 28:19 que mientras dejó detrás a olvidar de todos los problemas mundanos y de los sinsabores de la vida como el trabajo el dinero sobre todo de los de los sí que los hijos

Voz 28 28:31 desde luego que sí Ramona muchísimas gracias a Dios venga tenemos otra llamada ola tu nombre

Voz 40 28:36 buenas tardes hola tu nombre Victoria's Secret por la Victorio fondo Juego de Tronos no mucho se llevó mira queja se llevó

Voz 28 28:47 yo eso pero es que esto es la radio

Voz 40 28:51 a la anestesia

Voz 1610 28:55 a este

Voz 40 28:58 no me lo compré en Candem no sé con la cara se Lane

Voz 1610 29:03 se llama jerséis el invierno

Voz 40 29:07 lo cuando venga siguientes no siempre me acuerdo no

Voz 1220 29:10 mira pese que siguen

Voz 28 29:13 no no es alguien que no mira Juego de Tronos

Voz 40 29:16 la primera prisión preventiva de entrada es innegociable ya luego intentar quiera verlo a la cárcel para explicarle que Game como yo llamo a niños admite que la serie que te cambia la vida a mí me la ha cambiado todo yo antes pero la calle no mira te pongo otro ejemplo iba yo la discoteca Ibon veía una chica pero no sabía comentar la en la conversación con ella

Voz 28 29:42 ya ni que decir la norma como entrar recurre a Juego de tronos para entablar conversación

Voz 40 29:47 loco no no ahora ya no tengo que entablar conversación con nadie ni conocer achican una persona en general porque tengo Juego de tronos de orden a ver una bolsa de cachito en la mesita paquete de kleenex el respaldo el sofá como diría ella Clooney humores

Voz 1610 30:04 ahora él está

Voz 40 30:08 bueno pues muchísimas gracias Victorio domingo nosotros pues sí

Voz 28 30:12 hola buenas tardes

Voz 40 30:15 John Nieve cita

Voz 1610 30:20 esto te has quedado tras que los olores todo pero

Voz 40 30:22 oye no no sé pero fans y sí bastante no acaba los anteriores diamantes

Voz 28 30:28 eso sí oye porque alguien debería aficionarse Juego de Tronos

Voz 40 30:33 ya tenemos

Voz 28 30:34 el otro fue aquí hay algún otro argumento

Voz 40 30:37 es muy buena hay pasan cosas guays si si no lo ha visto no a ver pero le he dicho a su novia que es sí que sí que que no le he visto Juego de Tronos me de Juego de Tronos lástima no

Voz 28 30:50 claro claro sobre todo si te gusta mucho el personaje sobre todo de mucha mucho mucho no Sansa Stark no por ejemplo

Voz 40 30:57 danza estar muchísimos ánimos y es muy bueno

Voz 22 31:00 el señor Spock eso me encanta

Voz 40 31:03 pues Skywalker que que me dais es una gran papal

Voz 28 31:08 el gran papel de la pareja de Oliver y Benji qué pasa

Voz 1610 31:12 también te da miedo

Voz 28 31:14 no lo has salvado completamente escucharnos que claro que sí claro que sí pero fíjate Tinder posa caso vale venga hasta luego amigo

Voz 0313 31:23 apurado éste sí sí estaba por ahí verdad estamos todos muy nervioso cojo Turquía que tenemos desafío no tenga calienta calienta que enseguida sales va

Voz 0230 31:30 agobiante en estos dos misa curas en la misma compañía Jaume así pagar de más

Voz 10 31:34 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros trabajamos bajamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutuas de consulta condiciones en mutuo punto es

Voz 39 36:55 Aramón primero bárbaro un poquito sobre todo a pensar cuántas veces necesitamos a a lo largo del año un abogado claro

Voz 6 37:05 pues llega la declaración de la renta firmar un contrato de alquiler reclamar facturas cualquier cosa bueno tengo la solución al alcance de la mano hace claro contrata ahora la tarifa Lana del legal quince euros anuales quince pero sí siempre el poder de contar con un aboga tantas veces como necesites y os voy a dar el teléfono para que ya mes es es gratis la llamada novecientos seis seis tres vamos a repetirlo cantando no

Voz 53 37:34 todos bien se

Voz 1610 37:37 se quita así lo hemos hecho volcado merece la pena para no no tiro nada quería decir solo

Voz 6 37:47 pero

Voz 1610 37:48 les va a gustar el hombre

Voz 9 37:51 soy Stansted

Voz 1610 37:56 la corresponsal de la era en Youtube Pilar de Francisco adelante buena

Voz 1509 38:00 esta tarde

Voz 1610 38:02 hola soy telonera

Voz 1509 38:10 me llamaban esta semana Theresa May español está pasando un purgatorio más

Voz 1610 38:16 ha estado de gira está de gira jamás llevado

Voz 1509 38:19 bueno esa hubo estará aquí porque hoy traigo una sección especial vocación como la mía de de telonera el desafío hay gente que dedica su canal de Youtube a lo que más le gusta hacer hablaba Toni de fuerzas el reportero Youtube más de un millón de suscriptores él por ejemplo hace reportajes en los que entre está todo tipo de personas que están por ahí a profesores de autoescuela que le cuentes anécdotas taxistas y ahora a Pablo Iglesias el resto de candidatos en los invito peor de dijeron que no el líder de Podemos le desveló además una anécdota poco conocida que hoy es viral sus quedadas con Pedro Sánchez en hoteles

Voz 5 38:56 con quién preferiría ir te de caña con Pedro Sánchez como Maduro con Pedro Sánchez de caña no dos toma una cerveza con Pedro yo siempre les decía que por qué no hubiéramos en tu sede la mía que no pasa nada bien siempre me citaba en hoteles Llera cuando entrábamos en una habitación de hotel que hay una cama que no se ve que es como Pedro esto es rollo de gente quedaba fue está bien que que rompamos el hielo para ponernos de acuerdo pero no sé tal esos porque eso sí

Voz 1610 39:30 todo lo llaman arreglar España no

Voz 1509 39:36 se imaginan una habitación de hotel que bonito con la rosa el PSOE y el Círculo de Podemos alguien le dio a su flora alguien esa noche y día las vocaciones del periodismo a la fotografía la artista Desirée Delgado tiene doscientos noventa mil suscriptores a los que enseña pues hacer fotos pero las fotos útiles porque domina tanto técnica como practica mi ex

Voz 0259 39:59 sueño es como hacer fotos a tu perro

Voz 1509 40:02 qué te sin que se mueva lo desvela que es bueno

Voz 54 40:04 no que que el can seis primero a el PRT antes de hacerle fotos porque sino es una locura mira acabará rápidamente paga en los plazos y no tengáis a doscientos cincuenta que tengáis el diafragma por lo menos también importan

Voz 1610 40:18 que lleve chuches porque luego cuando llevas mucho rato como un ahora sí olfatear pone a las órdenes fetén bueno sobornaba al perro básicamente eso sirve a los perros no les gusta que les llamen Pernet TC os lo digo eh que queda Ícaro se ha pues estoy tengo les gusta es otro señor señor perro perro

Voz 1509 40:44 mira los perros influencer ya es más competencias sino ojalá gane pack My regule estoy sacar diputados sacaba aún no cree un escaño son Enciso pero ya con los gatos estarán de Rejón yo creo de la cuota Cuqui de Instagram abierta por cierto recomiendo muchos estarán de Rejón que lo gestiona el mismo es el único más vocaciones y sois creyentes estáis de suerte aparte de la vida eterna tenéis un canal sólo para vosotros católico está el canal de católicos para católicos

Voz 0230 41:15 sin

Voz 6 41:16 hoy vamos a hablar sobre cómo cómo responder

Voz 21 41:21 bienvenidos a casa el programa ideal si quieres evangelizar

Voz 55 41:24 el mundo claro ahora nos puede surgir la pregunta cómo pudo yo descubrir esa llamada no esa vocación de Dios tiene claro porque si nosotros vamos a hacer así la oración diciendo al señor sí sí sí sí en el fondo estamos pensando no no no no es como sabes ducharse con un paraguas Dios tiene un plan para ti para hacer feliz a la contra

Voz 1509 41:43 las fechas vete a nuestro canal Dios se hace youtuber claro que sí renovarse o morir ya lo decía ese versículo idiomas convirtió el ADSL en fibra óptica y todo Jerusalén disfrutó de lo que evangélica más nieta que lo PETA cónsul vocación en Youtube Alberto Chicote el cocinero de conocemos por Youtube no marca no tiene fin pan Canal Cocina con su mujer hace recetas sencillas y castizas como boquerones en vinagre es el Chicote más amable y Chicote sólo para la tele estes Happy Chicote vamos a escuchar

Voz 18 42:19 se bienvenido de nuevo a mi cocina presentó Inma me invade un plato como muy muy de casa para para poner aperitivo Dominguín estoy y cosas del caballito solamente pasaba por la tasa de Hitler cuando deja no puede dar de los bocatas en la piscina del cole cuando iba yo en verano yo creo que el rey de los bocata de tortilla de patata también

Voz 1509 42:53 un niño que le gustaba era el colegio Alberto Chicote sí ojalá alguien hable de mí como Chicote habla de la comida eso es devoción por su trabajo y por último mientras la campaña electoral está ahí nosotros preocupados por el paro el proceso hay otra persona que lo está pasando fatal

Voz 1610 43:10 el rubio de Japón

Voz 1509 43:14 sufriendo hoy tiene un problemón no encuentra papeleras al parecer es un gran problemón en Japón no hay papeleras de hecho ha escrito una balada sobre el tema

Voz 1610 43:24 esto es una

Voz 23 43:26 Irán especial pero es que esta especial o o hay paz eh cuerda que no

Voz 1610 43:50 bueno días

Voz 1509 43:55 la trama de primer muro de Business Class

Voz 0230 43:58 bueno cuatro millones de decirle bien bueno

Voz 39 44:01 sentía desafía hemos entrenado

Voz 1220 44:06 hoy estrena bueno estrenamos uno porque el otro lo teníamos metido de Mario he saludamos

Voz 22 44:12 nos saludamos al que ya conocemos en su segunda semana hola Andrés cómo estás

Voz 1220 44:16 hola hola André

Voz 22 44:20 también empieza a es de Vitoria

Voz 1220 44:22 te espero vive el Zaragoza tenemos a Aaron Aaron cómo estás con mantas qué tal con Aaron a balón

Voz 39 44:33 Arona la una racha Arona las dos va a pasar venga vamos a empezar a pegas

Voz 1610 44:43 bueno nada

Voz 22 44:47 Aaron bienvenido y cómo era aspirante

Voz 1220 44:49 sí eh he te voy a dar la primera de las opciones vale hoy

Voz 22 44:55 unos van a jugar en estas primeras diez preguntas con la revista Playboy juegos de todos no y el otro a jugar con Severiano Ballesteros Juego de Tronos vaya

Voz 53 45:06 ya he Aaron con des pues a la revista Playboy

Voz 22 45:12 revista Playboy Juego de Tronos Nos quedamos Andrés con Severiano Ballesteros vale Alon segunda cosa de toquen quieres que te ayude en algún momento

Voz 1220 45:23 Francisco Perfecto Andrés tú quién me con Toni Torres bien muy bien pues venga pues empezamos con las diez alternando lo que bueno ya lo veréis venga dale

Voz 53 45:36 preguntaba

Voz 22 45:39 sí porque vaya empezamos un nueve de abril de mil novecientos veintiséis nació en Chicago el fundador de la revista Playboy de quién hablamos Aaron

Voz 1220 45:50 ver jefe me dio

Voz 22 45:52 acto todos pelean por está a ver voy a alternando revista Playboy hijo de toros muy bien vale tanto en todas pelean fuera de no dos pelean por sentarse en el trono que de qué materiales el trono de Juego de Tronos

Voz 40 46:10 es que yo no sé si quieres para mí sí ya lo sé y sí sí sí sí sí sí

Voz 1220 46:19 Jarro error correcto pregunta mía por cierto Hugh Hefner está vivo está muerto ha bueno murió hace

Voz 22 46:30 para Gallito sólo es una regalada todo el fenómeno

Voz 1220 46:33 en Juego de Tronos viene

Voz 22 46:36 libros escritos por un tocayo de Clooney por Ken

Voz 53 46:40 o visto bueno

Voz 1220 46:43 yo correcto en quede cada aparecer playboy en los quioscos pista la misma década en la que nació Francino fanzine yo yo yo

Voz 0313 46:57 esto lo sé porque ella no

Voz 1220 46:59 que quede claro yo creo yo de que década

Voz 22 47:02 que de que década de los cincuenta y los cincuenta correcto más concretamente en mil novecientos cincuenta y tres

Voz 0230 47:08 otro volvemos a Juego de Tronos u otro George

Voz 22 47:11 Martin al que deberíamos rendir pleitesía también porqués tres opciones fue productor de los Beatles incluso le llamaban el quinto beatle fue un arquitecto inglés que lideró la construcción del canal de Suez que el Canal de Suez tuvo una importancia fundamental o fue Premio Nobel de Economía en mil novecientos los sesenta y dos cuál de las tres era ese el George Martin es bueno

Voz 1220 47:36 sea la de los Beatles la de los better pregunta cuál era la vestimenta favorita de Hugh Hefner un batín de seda no bueno lo que desató una una bata me tires te mola sabes era color morado ha querido recordar no yo estuve yo estuve un par de fiestas pero no también pero vale

Voz 22 48:05 silencio por favor porque pregunta quién protege en Juego de tronos de los peligros que acechan más allá del muro

Voz 1220 48:13 la policía patriótica lo viejo de todos así que imagínate ahora pues era anoche guardia de la noche primer error no pasa nada te voy a dar mira es que te voy a dar te voy a dar un dónde te voy a dar un doble para completar en esta

Voz 22 48:31 siguiente evidentemente en el primer número de Playboy estábamos hablando el año cincuenta y tres que Actriz apareció mítica actriz tres opciones

Voz 1220 48:39 Marilyn Monroe Mae West o Carmen Sevilla yo creo que Marilyn Monroe correcto madre Monroe

Voz 22 48:48 él tenía que tenía de de unos años antes tenía fotos de Marilyn Monroe desnuda hilo aguantó Itar y cuando sacó la revista en la primera puso que bonito de verdad es es que este este concurso es que además es un tema de última de jo te voy a dar tres localizaciones donde AMRO bueno donde supuestamente han rodado en España porque en dos de ellas sí pero en una no vale Amío han rodado en el castillo de Almodóvar del Río Córdoba en el castillo de Zafra en Badajoz llega el castillo debutaron en Vizcaya en cuál de estos tres no han rodado

Voz 53 49:28 yo no voy a decir

Voz 22 49:30 no me digas Vizcaya así seguro

Voz 1220 49:33 creo que sí bueno yo creo que no según tengo ya me hecho pero en Zafra aseguro ayer Almodóvar también porque estoy yo osea que que esta esta cabina

Voz 0313 49:45 ante blanco Abidal bueno

Voz 1220 49:48 espero con la doble nueve de diez muy bien pero antes vamos con Andrés Toni preparado pero bueno hoy habría cumplido mira

Voz 22 50:02 te hacía siete años ha cumplido sesenta y dos años que murió muy joven e el mejor golfista español de todos los tiempos de quién hablamos

Voz 1220 50:12 Andrés eso ya lo he dicho antes de punto vale vale punto teoría acaba de hacer pero bueno pregunta dejó crítica que de hecho veo que se estrena el domingo no sabéis que llega la última temporada de Juego de todos no es mal lugar el domingo

Voz 22 50:31 es que temporada comienza el domingo Andrés la séptima la octava o la novena qué tal vamos a Sergi da faltaba correcto cuál fue el primer yo el primer torneo grande el primer Gran Slam Tennis que ganó Severiano el British Open el Masters o el Bilbo Open

Voz 1220 50:52 venir que es correcto se pregunta eso no

Voz 22 51:02 no quiero que cuentes qué es lo que cuentes Andrés y me digas cuanto reinos ahí en el universo de Juego de Tronos lo que se lo vais bien también sigue haciendo números y dime cuantos grandes torneos el número terminó ganando Seve cuanto de los cuatro grandes cuántas veces los ganó me pista bueno te puedo dar pista de una yo yo lo sabría tú lo sabría Tony sí hombre Toni cinco

Voz 1610 51:35 muy bien muy bien tres y dos más

Voz 22 51:41 tapa volvamos a quién de estos tres personajes a Palma olla Jay Milán este Net Stars o John Snow

Voz 1220 51:51 eh leer aunque bueno yo Snow también puedan corregido Tito como esto bien

Voz 22 51:58 no había salsa a la vida como se llama la competición de golfista que enfrenta a Europa contra Estados Unidos es esto también no lo sé pero ya no juego más

Voz 56 52:12 Marcel la Ryder Cup la Ryder ya había empezado a preguntas

Voz 22 52:17 tú Chacho antes de comenzar esta octava temporada quién ocupa en este momento hoy en día hasta a la espera de lo que pase el domingo que no ocupa el Trono de Hierro en

Voz 1220 52:28 estos tres opciones de ser Zidane esté

Voz 0230 52:32 Jon Snow o la Khaleesi

Voz 1220 52:36 esas seis grandes se yo espero que se note donde nació se ve donde nació Seve

Voz 53 52:45 Luz y y y

Voz 1220 52:49 por aproximación como comunidad autónoma hombre gol comunidad autónoma que se País Vasco casi parecía de Bilbao eh pero no era de Pedreña por última habría Cantabria habría Viña que a lo mejor es vale

Voz 22 53:05 no te hemos hecho pregunta doble estaba cómodo hable vale venga es una pregunta a una pregunta cuidado pero no cuidado de esto inocuidad pues que te has cuidado nada de créame

Voz 1220 53:15 Del Toro no

Voz 0230 53:18 otro no es porque es Juego de Tronos torno en inglés

Voz 57 53:23 esperar a que se eche

Voz 1220 53:29 en tronos tronos en plural no sé por una salida algo se mueve mueve mueve dos fallos poner hace tan nueve de diez partidos vale

Voz 22 53:42 estilo hay que hacerlas ahora casi además nueve puntos cada uno vale entonces las preguntas y seis minutos que esto es labor con lo cual muy poquito menos la pregunta es imaginemos esto lo tenía preparado para la semana pasada que sabes que estaba en Barcelona si entonces ya la vamos a dejar vamos a la la pregunta siempre es la misma que está más cerca de Barcelona vale vale vale Andrés Sharon os voy a hacer preguntas siempre los daré dos ciudades al prime tenéis que decir que está más cerca de por su arresto vale empezamos por Aaron como aspirante vale vaya bien o Burgos que está más cerca de Barcelona

Voz 1220 54:29 yo creo que está más cerca a Burgos como cuatro cuatrocientos noventa y siete kilómetros Burgos quinientos setenta y cuatro cuando más cerca Burgos está más cerca Burgos sí sí va a ver no en carretera en línea línea se supo ese mismo día eh no en carretera vale hacer oye pregunta pregunta para Andrés Tokio o México DF que están más cerca

Voz 57 54:53 tú has dicho a Méjico

Voz 22 54:56 correcto nueve mil cuatrocientos por diez mil sigue el empate empate a diez pregunta pararon Londres o Copenhague

Voz 53 55:06 su nombre es

Voz 1610 55:11 muy bien tres mil ciento

Voz 22 55:13 treinta y ocho mil setecientos cincuenta y nueve Copenhague lo pregunta para Andrés Río de Janeiro Nilo

Voz 0230 55:24 o Caracas hola

Voz 1220 55:27 ahí que es decir decir como por carretera por carretera que

Voz 22 55:38 la más cerca Río de Janeiro cada caso pero viendo porque este es correcto Sete siete mil cuatrocientos Caracas ocho mil quinientos Río de Janeiro ya avisado de todo estáis empate vamos con cuidado Aaron las Palmas de Gran Canaria o Dakar de Barcelona

Voz 40 55:59 Somalia yo creo están a favor de Las Palmas de Gran

Voz 1220 56:02 sí correcto Jaca de Senegal empieza por eso es tan bien

Voz 22 56:08 de dos mil cien Las Palmas tres mil quinientos de ahora nosotros cuál es la capital de Somalia por cierto

Voz 1220 56:18 a Bilbao Bilbao pregunta Alonso agrega Andrés no Amalia París o Roma no pregunta la capital de Somalia que sabe y Topal a B atención Andrés que está jugando el cocido París o Roma que está más cerca de Barcelona clama a Dios

Voz 22 56:39 cocido ocho asientos treinta París ochocientos cincuenta

Voz 39 56:43 no coge ventaja Aaron pero pregunta pararon Aaron Nueva York

Voz 22 56:49 Nueva Delhi Nueva York Estados Unidos Nueva Delhi la India que está más cerca

Voz 1220 56:56 Nueva York o Nueva Delhi o Nueva Delhi ya no pero entonces

Voz 1610 57:02 no vale vale correcto

Voz 1220 57:09 hasta ahora se mira te suele mil setecientos vale pregunta para Andrés Castellón Castellón Zaragoza estás una Castellote gozan claro está o que no casa

Voz 22 57:28 con doscientos cuarenta y tres por doscientos cincuenta y seis bueno ya ganaron vamos a rematar las dos últimas

Voz 0230 57:35 son Sidney o Hawai bueno claro

Voz 53 57:39 y a mí

Voz 1220 57:42 no Hawai

Voz 22 57:44 Smith Sinde diecisiete mil Andrés por lo menos vete sabiendo Pete acertando vete metiendo la última canasta es perdiendo de las islas Azores o la sí o Madeira donde prima

Voz 1220 57:59 no he vale todo mil novecientos por dos mil cuatro dos de Andrés doce Aaron trece Andrés ha sido un placer de Aaron con dos salas he pues te escuchamos la semana que viene muy bien vale no lo dudó grabo

