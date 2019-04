La Ventana (09/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 volvemos pues hasta ahora al Tribunal Supremo porque a lo largo de la tarde están declarando varios agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el despliegue del uno de octubre Pedro Blanco y que están relatando lo que vivieron en los cuales

Voz 1715 00:17 los electorales nos lo va a contar Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 00:20 buenas tardes seis policías nacionales que actuaron en la ciudad de Barcelona relatan resistencia activa algunos actos de violencia e insultos cuando intentaban impedir que se llevaran las urnas

Voz 2 00:28 eh era sobre todo empujones y golpes con Paraguay bueno nos dijeron hijo de puta sinvergüenzas y recuerdo claramente iros a vuestro país

Voz 3 00:36 los Mossos ha dicho agente se llevaban urnas en coches

Voz 0055 00:39 sociales del departamento de Presidencia de la Generalitat

Voz 1715 00:42 en Estados Unidos el fiscal general William Barr ha confirmado que la próxima sea

Voz 0313 00:45 a las once público el contenido del informe del fiscales

Voz 1715 00:48 decía el Müller sobre las relaciones de Donald Trump y Rusia vamos a Washington Marta del Vado buenas

Voz 1510 00:53 tardes buenas tardes el fiscal general está compareciendo ante un subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que tiene como objetivo conocer la solicitud de treinta mil millones de dólares de el presupuesto fiscal que la Administración ha pedido para el Departamento de Justicia que él dirige pero los congresistas le están preguntando por el informe bueno huy a Sánchez Lewis Williams ha confirmado que lo hará público dentro de unas semanas después de reescribir información que considera a clasificada para no poner en peligro la seguridad nacional bar mantiene que el presidente no ha cometido colusión ni obstrucción a la justicia varios investigadores del equipo de Mueller han revelado a la prensa estadounidense que no comparten el resumen que adelantó va

Voz 1715 01:32 el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha presentado hoy nuevos avances en la lucha contra el cáncer de páncreas es uno de los que probó con mayor número de muertes en nuestro país un equipo de investigadores liderado por Mariano Barbacid ha conseguido hacer remitir en ratones el tipo de tumor más agresivo este científico Mariano Barbacid ha pasado esta tarde por la venta

Voz 1483 01:51 creo creo que es un paso importante porque abre la posibilidad de utilizar terapias de medicina de precisión para luchar contra este cáncer que todavía seguimos utilizando los los agentes citó tóxicos de siempre pero evidentemente esto se ha hecho en un modelo experimental modelo experimental muy parecido al humano pero que no deja de ser experimental

Voz 1715 02:16 la Bolsa el IBEX35 ha cerrado el día finalmente con pérdidas y ha dado la vuelta sobretodo en la sesión de la tarde ha caído un cero con tres por ciento el valor más castigado en la sesión de hoy ha sido Ence que ha perdido un dos con veintinueve por ciento información del deporte Paco

Voz 0313 02:30 de la Champions cuartos de final Partidos de ida al Liverpool

Voz 4 02:33 por ti Tottenham Manchester City a partir de las nueve de la noche mañana el Barcelona se mide al Manchester United el conjunto de Ernesto Valverde realizará en una hora su último entrenamiento antes del inicio de la eliminatoria en el escenario del partido en Old Trafford antes la rueda de prensa de Ernesto Valverde Gerard Piqué mañana también se juega el Ajax Juventus de Turín y en baloncesto empieza la final de la Eurocup desde las ocho y media se juega la Fonteta el primero de los tres partidos entre Valencia Basket y Alba de Berlín

Voz 0313 03:06 la Guardia Civil ha detenido a quince personas que formaban parte de una organización criminal que robaba mercancía de vehículos de alta gama en toda la región y que luego revendían en el mercado negro Alfonso

Voz 0089 03:17 Gea esta organización delictiva se había asentado en Madrid desde aquí adquiría vehículos de alta gama de segunda mano que estaban a la venta en otros países europeos tras llegar a la Comunidad de Madrid la red se encargaba de eliminar miles de kilómetros recorridos de los cuentakilómetros de los coches en algunos casos han logrado hacer desaparecer hasta doscientos mil kilómetros hasta la fecha se han contabilizado cuarenta y ocho víctimas de la estafa en todo el territorio nacional y los agentes estiman que la Red ha obtenido un beneficio de hasta cuatrocientos mil euros este golpe policial ha sido bautizado como operación premium debido al sector automovilístico al que pertenecen los coches todos de las tres grandes marcas alemanas de ahí que en una nave industrial de la zona sureste de la capital se haya localizado los equipos de alta tecnología que permiten este tipo de manipulaciones

Voz 0672 04:04 la Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto que regula la educación concertada y que entrará en vigor el próximo curso este texto da preferencia a centros que atiendan a poblaciones con situaciones económicas desfavorables y subraya la imposibilidad de que ese cobre una cuota obligatoria mensual a las familias de esos centros algo que no el caso ha debido hacerse hasta ahora como recuerda el secretario regional de las Escuelas Católicas de Madrid José Antonio

Voz 1671 04:28 era

Voz 6 04:28 no se pueden cobrar cuotas obligatorias a a las familias eh eh por por la impartición de las enseñanzas es eso es algo que esto está desde el año dos mil seis en la normativa no es que es nuevo inquilino por cuota el pago obligatorio sin el cual nos pueden recibir el servicio eso está prohibido pero está prohibido de siempre

Voz 15 06:48 el fútbol entiende la justicia aunque sea pues si cabe tiene que rezar resultado al Barça

Voz 16 06:54 este miércoles desde las ocho y cuarto una hora menos en Canarias

Voz 13 06:57 estaba balcón negarla

minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias

el

Voz 0313 10:03 hoy nuestro paseo diario por la historia les proponemos una de aventuras o de aventureros para ser más exactos de descubridores y en este caso

Voz 1 10:10 hablamos de un español portugués inglés hoy les toca los franceses

Voz 26 10:20 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 27 10:35 el bolso a eh

Voz 1626 10:39 n negó Beca Belmonte la sal es de los pocos exploradores franceses que han descubierto a ver hubo muchos excelentes pero en comparación con portugueses españoles y británicos lo que se dice descubrir descubrieron poco pero nueve de abril de mil seiscientos ochenta y dos descubrieron algo grande Messier de la sal navegó un río inmenso salió por el Golfo de México tomó posesión de la gigantesca desembocadura del Mississippi un delta tan formidable que al quedarse con él se quedó con todo un Estado Luisiana el río Misisipi además de tener muchas eses y muchas pesa tiene mucho Caudal una exageración de Caudal pero esto ya lo sabían los indios porque el nombre viene de antiguo Mrs Sepe significa gran río lengua nativa pero los blancos cambiaron el PP por Misisipí el francés desembocó con el Río tras navegar lo desde el sur del lago Michigan se quedó pasmado cuando comprobó la anchura de aquel Delta cuatrocientos kilómetros de ancho sigue grande aquello que la sal tomó posesión del territorio en nombre de Luis XIV aquella basta extensión pasó a ser el estado de Luisiana en su honor al rey francés por cierto que el descubrimiento le pareció muy inútil según sus propias palabras porque a Luis XIV sacándole de su lazos sus pelucas y la verdad ahora bien N Rove Cabriel de la sal ni fue el primer rostro pálido en navegar aguas del Mississippi ni tampoco el primero en ver la desembocadura el primer europeo que vio el río hilo cruzó fue un extremeño Hernando de Soto

Voz 28 12:37 veamos

Voz 1626 12:48 y antes de todos dos siglos antes otra expedición española la de pan filo Narváez Alvar Núñez Cabeza de Vaca se dio de bruces con la desembocadura iban ellos con sus barcos por aguas del Golfo de México cuando la violencia de las aguas y las corrientes que provocaba el caudal del río les mandaron a freír espárragos mar adentro claro se les quitaron las ganas de volver parece mentira que un río que miden su nacimiento menos de cuatro metros de ancho y cubre hasta las rodillas se anime tanto en su recorrido hasta alcanzar una anchura de kilómetro y medio sigue miope de de una orilla Novés la otra

Voz 27 13:26 sí que es animal ya lo creo

Voz 0313 13:29 el desde luego vaya mundo excede de los aventureros e Roberto a mi me parece absolutamente fascinante y mira que ha dado para todo para el cine para la tele para la tele La Ventana la tele la abrimos ya yo creo en la hierba

Voz 29 13:44 esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida a propósito Franco y cargados la monarquía os pone cachondo

Voz 5 13:53 no aparece

Voz 30 13:57 el choque de una ola de aires indebida

Voz 31 13:59 no ponerme este con los borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 13 14:03 me encanta mirar al Força Nawaz a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0313 14:22 hoy unos estudios de radio Valencia Mariola Cubells buenas tardes Mariola cómo estás qué tal como está sola en Valencia de menos de chanclas tienen mucho de no faltará transmitirlo todas segundo pero no está sola en los estudios de Radio Valencia verdad porque el jueves comienza el primer la de series de Valencia que qué es esto exactamente

Voz 32 14:41 venga que te lo explique el director no

Voz 3 14:44 Mikel Labastida buenas tardes buenas tardes cómo estás invitarnos aquí a hablar de series que siempre es una buena excusa nerviosos ya aquí apurando porque el jueves empieza el dos de series en Valencia no esto está primero el primero bueno nosotros estábamos pensando las series se han convertido en un tema como muy recurrente Nos conversación pones una herramienta que todo el mundo utiliza eh tanto políticos para llegar a a toda clase públicos como nosotros para expresar cosas que van más allá de la cuestión sería fila osea que ahora decimos aquí se va a liar la de Juego de Tronos todo el mundo sabe más o menos a que no refería espérate que por alusiones labrar Pablo Simón politólogo Pablo buenas tardes cómo está la la buenas útiles

Voz 0313 15:24 el a menudo esta expresión porque bueno

Voz 1671 15:27 César es que se va a una boda roja es decir cuando va a haber muchos cadáveres

Voz 0313 15:31 porque al final la política también va de que haya cadáveres

Voz 1671 15:33 los armarios entonces sí que hablamos de que se va a liar la de juntos los

Voz 0313 15:36 buenas noticias

Voz 33 15:38 a ver quién no pero Pablo además tiene una serie de

Voz 0313 15:41 de tesis de argumentos concretos que se pueden apoyar en en fragmentos en momentos concretos de de la jueves de del de la serie Juego de tronos que luego desgranará pero si os parece Mariola Pablo Roberto y Mikel mire dejándose un segundito que Marta Estévez sitúen poquito a los oyentes en el contexto de este estreno del LAPD de series de Valencia va

Voz 34 16:05 las series escriben se graban se producen se disfrutan desde este jueves también se someten al análisis de directores guionistas escritores sociólogos periodistas pactado

Voz 1626 16:16 sí que veo sería sí que veo series Ayala

Voz 35 16:18 buenas que me han enganchado a día de hoy y otras no

Voz 36 16:21 sí sí me gustan bastante de la normal lo esperado la semana siguiente espero que hagan la temporada en el adiós del tirón que tiene no puedo aguantar eh

Voz 37 16:30 pero bueno es no sé es sobre un chaval joven que me tiene problemas mentales Si sabe mucho

Voz 38 16:38 este jueves arranca el primer Festival de Series de Valencia donde a falta de alfombras y de nombres de postín se van a analizar las series como espejo de una sociedad que se ve reflejada en ellas este festival a falta de respuestas va a plantear preguntas primer ejemplo entorno a la juventud que por ciclos ha sido la piedra angular sobre la que han girado

Voz 18 16:58 el inca

Voz 32 17:01 el evento se hace esta pregunta están los jóvenes bien representados en las series el que respondes Manuel San Martín creador de compañeros

Voz 1328 17:09 no digo que no haya jóvenes como se cuenta en élite que seguramente hay pero no es lo normal lo que pasa que la gracia yo creo que tanto el sorprender el provocar el crear un unos jóvenes pues intensos que les pasan un montón de cosas que viven al límite

Voz 39 17:24 otro ejemplo el futuro tan lejano que nos parecía tan verosímil que lo ve

Voz 12 17:29 si nos fijamos en los números sueco de popularidad de donde trayectoria mismo veamos su espera

Voz 39 17:40 la puntuación a la ciudadanía que planteaba Black Mirror dista poco de un futuro cada vez más próximo dominado por la tecnología y las redes sociales el festival organiza una mesa redonda en torno a esta pregunta será el futuro como lo pinta Black Mirror responde Marta Pellerano periodista experta en el mundo digital

Voz 40 17:58 yo pienso que Black Mirror ha tenido el equilibrio perfecto que tienen pues las grandes obras de ciencia ficción de hablar del presente pretendiendo ser un futuro la política el mal la historia

Voz 12 18:11 hombre nosotros cuando entramos ego pero quién es a la gente

Voz 39 18:15 Nos podemos reír de todo responde Borja Cobeaga

Voz 3 18:19 yo creo que nos podemos reír de todo que Naim nadie

Voz 41 18:21 que pueda marcar de que no reírnos es decir que cada persona tiene su nivel de ofensa más arriba abajo creo que la única solución posible es reírse de absolutamente todo

Voz 0313 18:36 bueno sobre el papel está muy bien eh eh pero en fin este sería Miquel sería otro debate y verdad podemos reír de todo sobre todo si podemos hacerlo sin consecuencias

Voz 3 18:45 es es el de claro con el que estamos igual nos estamos la respuesta definitiva imagínate cuando que se está debatiendo

Voz 10 18:52 Alemania

Voz 3 18:54 la gente interesante la que lo debata Borja que acaba de hablar para estar aquí David Trueba Darío Dante anti a los tres nos sentamos en una mesa con Pepa Blanes para que para que eso para preguntarle si se pueden reír de todas las series no sigue habiendo

Voz 0313 19:07 Torres que os que el el matiz y la pregunta tiene su aquél también quiero decir uno a lo mejor sí que se puede reír de todo las series a lo mejor en otros contextos no

Voz 42 19:17 bueno yo no sé si lo todo te lo digo yo que a lo mejor real

Voz 0313 19:22 mejor es un marco del debate también no sé

Voz 3 19:25 yo creo que hay capítulos eh vamos por hablar de series Mason bueno más o menos así que todo el mundo ve por ejemplo a la que se avecina yo recuerdo que se habían quejado una asociación de frutero una cosa así es que el nivel de ofendidos Ajax igual es muy amplia

Voz 10 19:39 sí Ricky Ricky Gervais diente que de la que se avecina Ricky es que hay un nivel dije dice que estar ofendido no significa tener razón afortunadamente no

Voz 0313 19:53 porque porque una pregunta Pablo tú vas a estar el sábado en una en una mesa redonda en el en el en el festival la política española hoy es Juego de Tronos sola que se avecina

Voz 1671 20:01 bueno tiene tiene bueno tiene componentes de los dos lo que pasa es que claro las series qué hacen también un poco es ejemplifica el esperpento amplifican determinados factores no y nuestra serie nuestra serie política que nuestra política tiene un poco de juego de Tronos tiene un poco de la la oeste tiene un poco de Borja en porque también al final nos gusta lo Nos guste a partir del veintiocho de abril va a tener que jugarse a buscar pactos y acuerdos y por lo tanto esto también va a ser interesante tenemos pinceladas de todos los sitios pero también depende la concepción del poder que tenga cada político qué no

Voz 3 20:29 esto varía Miquel y cuántas series puedes ser tu al cabo de paz del mes

Voz 43 20:35 en un mes pues veo muchas la verdad algunas

Voz 3 20:39 más de la cuenta por obligación pero vamos probable una cifra diez series seguro que diez series mundiales seis senderistas enteras averiguar alguna la opa a medias cumplidor para al final para poder hablar con con profusión estamos estamos el tiempo está

Voz 0313 20:54 hemos en tiempo de burbuja con lo de las series o no

Voz 3 20:57 yo creo que sí absolutamente a todos los que no toca todos los todos los viernes yo creo que es estrenará la serie no ha cambiado

Voz 1671 21:04 eso sí eso sí eso sí pero no penséis un poco que hoy las series como la novela en el siglo XIX y exactas no vela por más que teníamos yo lo que sí que ilustraban del dilemas contemporáneos

Voz 3 21:14 no es que lo creo

Voz 0313 21:16 a grandes doctor de la literatura de venía eh poquito que tengan puesta al admirado a un poco lo que pasa

Voz 3 21:21 yo no menosprecio de hecho aparte hay un debate absurdo y al deber todas las series nadie le todos los libros que efectivamente les preocupan y les tristeza eso no pasa nada pues con las eso estemos acostumbrar lo mismo así no llegamos y sobre todo ese ansia de ser los primeros que la serie en la misma serie por mucho Cars esté hablando se puede disfrutar dentro de dos años yo admiro la gente me está diciendo pues me estoy poniendo al día ahora con Juego de tronos para ver la última temporada que yo querría no tengo tiempo yo querría hacer eso Miki al Jo verlas todas otra vez otra no alto cuidarse de dormir

Voz 10 21:51 bueno el otro día a Ricardo Gómez nación tuit muy divertido que decía por favor lo siento pido perdón pero es que resulta que yo no había visto nada de Juego de Tronos claro se ha puesto a verlo ahora me ahí no te busca

Voz 3 22:03 entusiasmado entusiasmado lejos eh

Voz 1671 22:05 si si ves lo hice les los libros ya puntúa doble quiere decir que no y eso que las tramas son separada se porque la serie ya seguido unos derroteros y los libros otros distintos pensar que la SER iba por delante de los libros está va a ser la última temporada y todavía quedan dos libros más

Voz 3 22:19 por se verdad incluso si las después de las risas si yo soy de los profanos libro yo me empecé a leer después de repente descubrió un montón de personajes que me aclaraban algunas cosas cosas que no tienen nada que ver con lo que luego visto la asientos como una especie de ampliación

Voz 10 22:33 oye Pablo tú cuando ves la serie claro tú que no te para la cabeza logias políticas cuando

Voz 44 22:39 es la serie y piensas en esto en nuestra política española en como pones SAT donde ponen a cada uno dónde se sitúa

Voz 1671 22:47 las a los personajes bueno a veces si no es inevitable pensar en esto porque Juego de Tronos es una serie que podríamos decir es muy joven Diana es decir saca lo más interior de Lopo el hombre es un lobo para el hombre del poder más descarnado y es inevitable pensar también en estos dobleces que tiene la lo cómo concibe cada uno de nuestros políticos el poder porque queramos o no queramos no podemos distinguir muy bien al político idealista del político cínico en el que quiere el poder por el poder porque todos necesitan algo antes que es ganar elecciones entonces nunca sabes si quieren el poder para el bien para el mal eso sólo descubres después y es verdad que estos personajes que son tan ambivalentes el enano Thai Lan que hirió en el de los clanes el clan de los Land hay algunos que somos muy Lancaster yo por ejemplo que es un poco la contraposición entre los Stark los Lancaster que es un poco entre la visión más maquiavélica hay más adaptativa de la política lo que podríamos decir son más zorros

Voz 0313 23:37 ya sabes que te voy a preguntar quién es quién eh

Voz 33 23:40 hasta ahora por supuesto pero fijaos cómo

Voz 1671 23:42 el asestar son más como un erizo no son gente muy noble que tiene principios y fijaos cómo salen sistemáticamente derrotados a lo largo de toda la trama es decir esta serie en el fondo es muy realista muy centrada siempre en las élites El pueblo no desaparece si no no aparece un actor pasmo nunca vemos dónde están las masas que opina la gente esto da igual es todo élites tenemos siempre que los personajes nobles son sistemáticamente derrotados por personajes más astuto

Voz 0313 24:07 los caminantes quiénes son

Voz 1671 24:09 yo aquí hay muchas dudas oye podía ser yo creo que podría ser el cambio climático fíjate lo que te digo una razón porque es como nosotros enredados en nuestra pelea por el Trono de Hierro y mientras tanto el con

Voz 3 24:20 la que viene avanzando poco a poco Andrea no

Voz 1671 24:22 el pueblo sentenció el pueblo no creo no no no lo veo tan claro no porque aquí sí que hay alguien que me parece muy interesante que creo que no se la presta mucha atención que es el pueblo salvaje fijaos los salvajes que está al otro lado del muro se vienen huyendo

Voz 3 24:35 a ver si son los únicos que no quiere el poder

Voz 1671 24:37 por el poder quieren cruzar el muro para sobrevivir de hecho son heterogéneos son multiculturales es decir son la esas grandes migraciones que están huyendo también si lo pensáis incluso el cambio climático son como estos refugiados que se apilan en nuestras fronteras y que quieren entrar en nuestras Veronés

Voz 0313 24:52 siete temporadas en la singladura de de Juego de tronos que van desde el principio más o menos tú puedes adjudicar nombre eso siglas del mapa político español aquí entre medias ha nacido Vox

Voz 33 25:03 el no en verdad donde con ocho es el mal encarnado

Voz 3 25:10 bueno yo no digo eso pero donde los y donde les son los Castro fuego Valerio tal vez o no

Voz 1671 25:14 pues no lo sabemos lo que desde luego que es por donde pasan ellos no crece la hierba eso no hay demasiadas dudas así que vamos a Vic es lo pero tampoco hay que intentar encarnar a cada lado personajes lo que yo creo más bien es que son concepciones distintas del poder yo no sé si va a haber ocasión de poner algún corte cito sobre

Voz 3 25:30 sí yo mira uno por ejemplo donde

Voz 0313 25:33 la seria amenaza meñique que eso sería un poco lo que comentabas tú antes del juego de poder de Llotja amenazó tú me responde a tú me provoca si tal esto de las élites cínicas a lo que te referías vamos a escuchar Loba

Voz 18 25:47 cuando hay chicos y chicas el la hay casas estas situaciones embarazosas este hay ese provoca hermanos y hermanas se desarrolla cierto afecto cuando ese afecto acaba conociendo se bueno es una situación embarazosa repuntes va a ser una familia

Voz 0313 26:04 eso es solicita Nunes

Voz 18 26:06 simple y ahora pienso yo el conocimiento es poder verás pretenda

Voz 27 26:23 sí a ver si podéis tiempo lejos de vuestras boletas secuestrados putas para localizar de anillas estar unos quedaría muy agradecido

Voz 33 26:53 pero el pobre meñique que quería malvas después de esto pues ahí tenemos al Villarejo de Juego de Tronos sino un poco diciendo yo tengo información

Voz 1671 27:01 nacimiento y eso me da poder la otra le dice no te olvides que al final el poder es lo que nace de los fusiles de los cañones crecía Mao es decir quién tiene poder de vida y muerte es quien tiene la espada y la espada la tengo yo eso es una concepción totalmente obesidad una descarnada del sistema político y por lo tanto la instancia última que manda es quien controla la fuerza y eso es una visión posible pero Paris la Araña y es más sutil plantea otra visión un poco diferente sobre lo que es el poder

Voz 29 27:30 os gustan los hijos porque estoy a punto de oir uno tres grandes hombres se sientan ningún salón Rey un sacerdote católico frente a dicho encuentro un delito nazis de paja una cada uno cero son Press quiere que Mattia los temas

Voz 18 27:49 depende del mercenario así

Voz 29 27:52 sí lo tiene corona a mi favor te los tíos tiene un mes para poder sobre la vida y la muerte pero si estas mercenario que manda porque fingir hemos que los reyes tienen Tóful poder cuando existan perdió la cabeza quién fue realmente responsable EFE el parto UCO otra persona no me gustan los acertijos el poder reside donde los hombres creen que reside es un truco una sombra en la pared un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande

Voz 3 28:30 buenísimo maravilla porque demuestra otra

Voz 1671 28:33 Nos basamos en la legitimidad cual creemos que es el poder justo una sombra que se proyecta sobre nuestra sociedad y por lo tanto nosotros décimos bien es verdad Pedro Sánchez podrá tener mucho poco moderno no sabemos es un hombre penúltima instancia no mandan los militares no manda quien contó a los fusiles sino quién consideramos el gobernante legítimo y eso se proyecta en un halo en el cual todos vivimos en algo que es inventado que es imaginado que es decir que estas son las reglas de juego y que nosotros las respetamos y por lo tanto que el poder religioso el poder político tiene un papel en nuestras Miki

Voz 33 29:03 ya es lo que os espero el sábado dieciocho lo digo porque yo sabía que yo esté escuchando esto has de ir espantar

Voz 3 29:13 de decir una cosa

Voz 10 29:15 yo no voy a me siento estúpida porque nunca había sacado tantas concluye

Voz 33 29:21 es decir yo he sacado toallitas hemos invitado sacado la conclusión Trini también

Voz 3 29:29 esto hay que decirlo

Voz 10 29:32 ahora sí claro mi pregunta sobre si ves realidad política no es que tú ves tú ves cosas que no existe

Voz 3 29:37 aparte es que lo que está haciendo Pablo es un poco ejemplificar lo que nosotros queremos con estas series no a veces las series que está genial que las entrevistemos con mero entretenimiento nos pasamos el rato nos divertimos Nos gusta este personaje al otro pero aparte en toda esta marabunta de series que hay mucho es como de una manera a peinar Iber que más no con como hablan las es la sociedad cómo nos podemos sentir representados que reflejan de de los días actuales y idea de otros temas no yo creo que bueno pues el caso de dejó unos cuarenta estación que está haciendo Pablo pues es un buen ejemplo para tendremos más como con Black Mirror o como con la fascinación por el mal no que hay en muchas desde mira de eso

Voz 0313 30:14 ya de eso vamos a hablar dentro de un ratito en La Ventana de la filosofía

Voz 3 30:16 a día de la fascinación por el mal por los milicianos pues ese pues esa es una de las

Voz 0313 30:20 además vamos a tener el viernes a siete

Voz 3 30:23 Dios no estaba preparado esto pues nada me ha venido

Voz 0313 30:26 este es un festival más

Voz 3 30:28 más más para público que para la industria o o lo habéis pensado así o como como a ver nosotros hay mucha gente la industria que que que va a venir no es un es un festival al uso de competición y de de alfombra roja para para los actores de sus hay hay hay hay muchos no este es un festival planteábamos hacer algo diferente e que no íbamos que no digo que seamos únicos pero bueno igual es menos abundante este tipo de eventos y entonces lo que queremos sobre todo es recrear esas conversaciones no que tiene mucha gente en sus casas en sus casas las conversaciones filas y plantear sobre todo otras tesis entonces queremos que el público sea muy participativo y que descubra nuevas caras el público es muy importante aquí por lo tanto si es un es un festival para seguir

Voz 10 31:08 bueno él no lo va a decir lo voy a decir este primer festival que se hace en Valencia que es mi ciudad como bien sabéis es el más importante y el más bonito que va a ver a lo largo de toda la compañía empeño sea bonito y muy muy interesante si te va bien distinto estilo iba a ser el primer es el primero pero va a haber más esperemos que sí pienso es decir esa es la idea es que la gente se divierta que la gente descubra cosas claro

Voz 3 31:35 intercambien opiniones ideas nosotros bueno voy a ser un poco Poole hacemos un podcast aquí en pocas horas en Podium podcast que es laboratorio de es

Voz 10 31:45 en La Ser en las eh

Voz 3 31:47 ya que tiene un poco el origen en eso en tratar de traer a invitados diferentes no para que nos hablen de filósofos hemos tenido científicos que criminólogos un poco la idea que hemos querido trasladar ahora con este primera edición The love de series es lo mismo no traerá gente diferente aunque por supuesto habrá guionistas ahora directores Nos gusta mucho que ven a los creadores todos que es bueno

Voz 10 32:08 para decirte no no no no guarden acto

Voz 3 32:11 a lo mejor no pasa nada no pasa nada tiene muchos sitios a los que los guionistas Barambio en sitios y a mí me parece súper entonces Johnny inventadas contadas por ejemplo totalmente de acuerdo no visto votos Juan todavía de

Voz 10 32:25 la tienes claro me encanta vota tú has visto

Voz 3 32:27 la diente mira hay otra de otro de los vamos que empieza el jueves no la campaña electoral en nosotros queríamos entrar en campaña y entonces hemos invitado no aún guionista inglés que Roger Drew que es uno de los guionistas de Zico it que es una serie inglesa que yo sonreía muy bien de la política es estupenda Mishima además el Brexit un poco más pero sí sí pues ya están saturados que ya chistes posibles pues te vamos a juntar con guionista de Juan no para ver cómo se política y a ver cómo lo hacemos nosotros hipotecas aquí por favor

Voz 10 33:00 alude vamos a decirlo Diego San José tiene sarampión entonces es el invitado para hablar con este señor y tenemos que darle que se recupere

Voz 33 33:09 para que nadie se augura Mariola según dice se ha nadie

Voz 10 33:14 de no porque ya está es para que darle besos desde Hunger esposa nos dio a estar estupendo para charlar y nos va a contar partes vota Juan

Voz 3 33:25 estás estupenda y en España no se hacen muchas es políticas y a mí me gustaría que se tratase con que es una hubiésemos reír no de la política como lo hacen los ingleses J Juan a Pedro vota

Voz 1671 33:35 SER para para recomendarles también una serie súper divertida que muy desconocida en España Parks recrea yo creo que esa no era con la política qué tal cómo es tu vendan una concejala que reparte los cuernos por hacer cosas todo les sale mal y todos son desastres y entra en es muy representativo de lo que es la política un montón de gente con buenas intervenciones que está todo el rato tropezando

Voz 0313 33:55 de acuerdo con Diego Pablo Simón Mikel Labastida Mariola Cubells muchísimas gracias a los tres palos

Voz 53 39:26 tiempo avisando hoy por fin hemos empezado a notarlo un gran seísmo ha llegado para darnos muchas alegrías y ese el seísmo de Línea Directa

Voz 12 39:34 porque línea directa se ha vuelto a superar y por primera vez te da

Voz 53 39:36 seis meses gratis en tus seguro de coche increíble no has escuchado bien seis meses gratis en tu seguro de coche llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once es muy fácil nueve cero dos un dos tres cero once consumo

Voz 1671 39:49 la condiciones el línea directa punto com una campaña Bankinter

Voz 3 39:52 eh

Voz 54 40:00 contra las

Voz 0313 40:35 dos apuntes muy concretos antes de seguir adelante la filosofía plantea dudas plantea preguntas la radio permite interactuar con la suma de estos dos elementos Pepe Rubio buenas tardes buenas tardes con la suma de estas dos elementos abrimos nuestra Ventana de hoy de la filosofía porque venimos de dos propuestas de oyentes precisamente el pasado jueves a las cuatro

Voz 36 40:55 la tocamos dos temas que llegaron muy llegaron mucho a los oyente uno tiene que ver con un reportaje de El País Semanal sobre el narco gallego sí sí hizo y el otro con el anuncio de HBO de una serie sobre Jesús Gil que se titulará el pionero durante la emisión Recino primero la llamada de Mariano de bolos de Barcelona cuando la conversación iba sobre el narco nos hacía este planteamiento

Voz 55 41:13 a mí me buscó una cuestión que desde hace ya mucho tiempo bueno yo percibo como una contradicción en la cual quizás una admiración a una facilidad por quedar fascinado de manera un poco ambigua excesiva por personajes que por otra parte dentro del mundo normal consideraremos que bueno que no son un absoluto recomendables no que hay un paralelismo dentro de la producción de lo que es el audiovisual la ficción bueno las grandes películas las del padrino a lo mejor es una especie de de vía de escape no es decir

Voz 36 41:46 se refería al tiempo informativo que dedicamos a las mafias y su correlación en la ficción pero luego entrevistamos a Enric Vox director de la nueva serie de HBO que prepara sobre Jesús Gil no llamo Eva de Segovia no llegó a conocer a su abuelo porque murió en el derrumbe de un restaurante Los Ángeles San Rafael en mil novecientos sesenta y nueve que fue construido por el empresario soriano y allí murió con cincuenta y siete personas más que Gil fue juzgado en su momento pero también indultado

Voz 56 42:11 es que a mí la sensación que me dio cuando cuando esta persona de HBO llamó es que una vez más desde los medios de comunicación van a dulcificar la figura de este personaje parece que hemos tenido que aguantar Iber le en muchas ocasiones como él salía antiguamente en el jacuzzi en no sé qué bueno a éste se le ha permitido de todo aquí en Segovia pues todavía duele

Voz 36 42:38 los dos oyente cuestiona la fascinación por lo que ellos consideran villano pero para entender lo mejor nada como recordar las palabras de Pablo Escobar dijo en una entrevista en ese programa demoledor con la serie en

Voz 57 42:50 yo no me opongo que sí cuenten esas historias relacionadas con mi padre no interesa tanto como que fascina la historia lo que importa es que está generando en los jóvenes el deseo de convertirse narcotraficantes y ahí es cuando yo me opongo a que el contenido de esas series sea exclusivamente en la glorificación de la actividad

Voz 13 43:24 el temor al Barça andan

Voz 0313 43:42 abrimos micrófonos en Radio Club Tenerife para saludar a Sara Reyes Ara buenas tardes raras actuaron Filosofía en la Universidad de San Cristóbal de La Laguna e integrante del grupo de investigación repensar la filosofía haber antes de hablar de la fascinación por el mal por los malos por los villanos que son muchos y diversos igual de haremos empezar por definir o por concretar y que entendemos formal no porque una cosa es Jesús Gil la otra Pablo Escobar hay cosas muy distintas ahí no Sara

Voz 52 44:10 claro yo creo que eso es importante porque bueno desde la filosofía

Voz 32 44:15 también tenemos que hablar en sentido Maze conceptual el no por supuesto que para cada persona existe lo malo para mí lo son para cada persona es malo en ese sentido podríamos hablar de un mal en minúsculas no el mal

Voz 52 44:30 que hasta ser conocido pues puede llamarse mal simplemente hasta que después por ejemplo podemos saber que estamos hablando de una enfermedad que estamos hablando de un daño concreto que sale fuera de lo que la superstición nos puede hacer entender como como malo y luego por otro lado es quizás el más de que estamos hablando en cuanto a la fascinación y sería una especie de mal Nayud escuelas no aquel que parece estar escrito en las estrellas aquel que de alguna manera Dostoyevski también nos hablaba que estaba en el corazón humano ese un mal el como más difuso más en nube no hay sí es verdad que podríamos centrarnos en otra categoría una categoría filosófica más trascendental y que quizás que se podría abordar vez de desde otra óptica no que no es la óptica de lo malo para mí del año de lo pequeño y en esa sí que podría entrar pues lo inalcanzable la sombra lo oculto que por otro lado también podríamos encontrar en rinconcito

Voz 0313 45:34 ha citado a a Dostoievski que defiende que el males es consustancial al ser humano y esto entra en en controversia con con Rousseau por ejemplo y su su Emilio dice que todos somos buenos por naturaleza pero la sociedad a la que corrompe

Voz 52 45:47 claro pero yo que sí creo que hay un tercero en discordia que sería otro filósofo del siglo XVII Spinoza

Voz 0313 45:54 sí que viene algo tan contra intuitivo como

Voz 52 45:56 el mal es tanto como el bien fíjate que el mal eh este filósofo lo contempla como carencia de es decir cuando estamos hablando del mal estamos hablando de la falta de algo y entonces en ese sentido el bien por en sentido comparativos sería tanto como él mal donde nos ubicamos ahí pues un espacio moral y luego más allá en un espacio ético

Voz 0313 46:19 pero es más atractivo para lo bueno o para lo malo el concepto de de maldad o el villano en sí mismo la figura

Voz 52 46:27 claro el más atractivo porque de alguna manera June tenía una teoría sobre las sombras no sobre nuestras propias sombras y que en este sentido viene bien porque cuáles son nuestras sombras en el fondo es si caminamos hacia adentro sospechas

Voz 32 46:43 hemos cuáles son aquellas que no

Voz 52 46:46 a resuenan parecidas a otra sombra que sí que se manifiestan como maldad en otros serios humanos parece que no no no asoma el vértigo de nosotros mismos no hay un vértigo que que no da pavor pero al mismo tiempo no fascina de nosotros

Voz 0313 47:05 esta mañana Pepe cuando preparaba vamos esta entrevista me decía oye que descubierto un filósofo alemán que asegura que el origen del mal está la libertad digo fuimos perdón perdón me lo puede explicar un tal Shelley verdad

Voz 52 47:17 bueno sí

Voz 0313 47:18 esto no es un poco contradictorio

Voz 52 47:21 no sería contradictoria a ver si el concepto de libertad un el concepto máximo no del que podemos estar hablando digamos que si el mal es subterráneo en toda la filosofía con todos sus afluentes lo es por algo y lo es para dilucidar qué es la libertad incluso más que es la felicidad vuelvo otra de Spinoza cuando él dice que es tan excelso como raro llegar a ser felices no en contra posición y puede ser exactamente una contradicción pensar que el mal es producto de la libertad pero claro no es contradictorio si pensamos que actuando libremente algo podemos hacer que el resto les parezca mal hay un hay un concepto aquí que central para para entender lo que es el deseo el deseo no es bueno ni malo en términos absolutos desear cualquier cosa no es bueno ni malo luego lo pasamos por la razón y efectivamente el también por las emociones no pero bueno desear un daño en principio no puede ser condenable uno puede llevar ese deseo negativo la cabeza y contemplarlo como una pasión triste incluso como una de potenciación

Voz 0313 48:30 claro ir desde nuestra libertad podemos decidir ser pues no se piadosos o crueles desde nuestra propia libertad no tomamos esa decisión

Voz 52 48:38 claro ahí está el sentido crítico de lo que es nuestra propia libertad porque que ser piadoso ahí y no podríamos universalizar

Voz 0313 48:46 ya

Voz 52 48:48 entonces claro efectivamente tanto hay una hay unas cartas muy bonitas entre este filósofo que estoy citando a constantemente Baruch Spinoza ir un calvinista que se llamaba obliguen ver en el que es Le dice pero bueno entonces si usted dice que el mal es tanto como el bien inicie el males carencia dónde queda la responsabilidad dónde queda la virtud dónde queda la piedad y el filósofo le contesta bueno si usted a pasos de conocimiento ICV viste de la superstición probablemente llegará a la conclusión de que el bien es más cómodo es mejor que el mal porque es cooperativos

Voz 36 49:27 si hay una cosa que que que a mí me me llamó la atención es cuando el el mal los malos tienen poder por ejemplo en la colleja a mi compañero Roberto Sánchez ha probablemente haría el ridículo ante todo mi compañero y la empresa me un expediente poco se espera si yo era la colleja pero si alguien muy poderoso igual la gente

Voz 42 49:45 haya o ríe ríe la gracia no entonces me refiero al ex

Voz 36 49:50 al personaje como Escobar o Jesús aquí lo gente así canción muy poderosos a los que le reímos la gracia no entonces hay algunos llevábamos camisetas no