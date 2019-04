La Ventana (09/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en casa

Voz 1715 00:02 Arias vamos a acercarnos en primer lugar hasta París la primera ministra británica Se reúne a esta hora con el presidente francés en su minigira europea antes de la cumbre de mañana Victoria García hola buenas

Voz 1460 00:17 ves buenas tardes según la presidencia francesa una extensión de un año para que los británicos pergeñó en el Brexit es demasiado tiempo y no debe producirse una negociación sobre la relación futura de la Unión Europea con el Reino Unido mientras Gran Bretaña siga formando parte de esa unión el Gobierno francés considera que deben ser los veintisiete Estados miembros los que decidan si el Reino Unido cumple con sus compromisos adquiridos Hinault la Comisión Europea hay desde luego que los británicos no puedan vetar o decidir sobre el presupuesto comunitario o la elección de la próxima Comisión incluso si toman parte en las próximas elecciones europeas

Voz 1715 00:54 sí vamos a visitar Bruselas Halle Bruselas porque he terminado la Cumbre Unión Europea china que deja más palabras que decisiones concretas las dos partes quieren fortalecer los vínculos comerciales en plena negociación entre Estados Unidos yp Pekín en Bruselas Griselda Pastor buenas

Voz 0738 01:08 es una muy buenas tardes hemos seguido la rueda de prensa a través de la interpretación del Consejo Europeo pero el primer ministro chino ha asegurado a Tusk ya Juncker que está dispuesto a abrir el mercado a las empresas europeas que quiere de los problemas como bomba para colaborar a un mundo más estable en referencia a la actitud de trama aunque el problema es que mañana tienen Croacia otra cita con dieciséis países de la Europa del Este y los Balcanes todos miembros o candidatos a poder serlo para seguir fijando su relación comercial un problema que seguirá pendiente al menos todo un año hasta que Alemania propone dice una reunión cumbre a veintisiete

Voz 1715 01:43 en Argelia centenares de estudiantes han vuelto a manifestarse este martes en la capital del país en la que ha sido la primera movilización estudiantil tras la renuncia de Buteflika a la presidencia nos lo va a contar Swayze nadie

Voz 0744 01:54 por séptimo martes consecutivo las plataformas estudiantiles han vuelto a convocar a los manifestantes para salir a las calles de Argel las consignas principalmente han estado dirigidas hacia el nuevo jefe de Estado Abdelkader Ben Salah quién asumido el cargo después de que hasta cinco partidos de la oposición renunciaran a presentar un candidato que suceda Buteflika

Voz 1606 02:12 a sólo los policías que no

Voz 0744 02:15 incrementado notablemente su presencia ha respondido con una dureza sin precedentes dispersando a los manifestantes con gases lacrimógenos y mangueras de agua los estudiantes también han denunciado la violencia física hay varios insultos por parte de los agentes antidisturbios algo que califican de incomprensible argumentan puesto que llevan haciendo lo mismo desde el pasado mes de febrero

Voz 2 02:36 la Champions cuartos de final el Barcelona realiza a esta hora su último entrenamiento antes de jugar mañana el partido de ida ante el Manchester United en Old Trafford en la previa habla Ernesto Valverde el técnico azulgrana

Voz 0588 02:47 estamos confiados es verdad que este año hemos respondido sobre todo en los momentos fuertes de tanto en liga como en Champions con con buenas actuaciones esperamos no pocas mañana repetirlo no es una garantía pero si nos da cierta confianza

Voz 2 03:02 hoy a partir de las nueve de la noche Liverpool Oporto y Tottenham Manchester City mañana también se juega el Ajax Juventus de Turín y en baloncesto empieza la final de la Eurocup desde las ocho y media se juega en la Fonteta el primero de los tres partidos entre Valencia Basket y Alba de Berlín

Voz 3 05:56 qué

Voz 1715 06:41 abierto a La Ventana con un tema que conecta directamente con la educación recuerda la obra de teatro jauría funciones especiales para alumnos de de Institutos de Bachillerato idea bate posterior cualquier asunto que tenga que ver

Voz 1787 06:54 con la educación nos interesa es Prior

Voz 1715 06:57 Dario ya que darle cobertura hace cosa de tres meses comentado

Voz 15 07:01 hemos aquí en La Ventana un proyecto que tenía in mente

Voz 1715 07:03 comunidad de Madrid e uno de los elementos para combatir el problema muy grave sin duda del del acoso escolar que consistía en en en prever sanciones alguna incluso grave como de cinco días expulsión para alumnos que conozcan

Voz 1787 07:17 denuncien no denuncien casos de bullying

Voz 1715 07:19 por eso que era entonces un un proyecto una idea que estuvimos debatiendo ahora se ha convertido en realidad así que has puesto en contacto con Carmen Morillas con aquí hablamos en aquel momento que dice presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Giner de los Ríos Carmen buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal Carmen cómo va eso yo recuerdo aquel día que hablamos que no estaban ustedes nada contentos con esta idea no que hablaban de que jo es que estoy igual era poco criminalizar a los chavales no sé si ha habido algún cambio en el texto si siguen pensando lo mismo que nos puede contar Carme

Voz 1 07:53 fue según tenemos entendido el texto sigue sigue igual igual a nosotros desde un principio a ver si valoramos positivamente algunos aspectos de nuevo decreto

Voz 16 08:03 yo he que había mejorado pero

Voz 1 08:05 eso no quiere decir que que estemos de acuerdo ni mucho menos con el texto definitivo nosotros de hecho votamos en contra hoy presentamos un voto particular al respecto

Voz 1715 08:16 vamos a ver si nos aclaramos un poquito saludamos a Isabel Serrano Isabel buenas tardes

Voz 16 08:20 hola buenas tardes sabré les asesora de lo aconseje

Voz 1715 08:23 la en de la que de Madrid ha participado en la elaboración de este proyecto yo quería preguntarle si con respecto al al texto original ha habido algún cambio habido alguna modificación sobre todo en este tiempo en estos meses idea antes que venía el debate que ya los eh han podido hablar con todos los sectores como se ha llegado a esta a esta decisión Isabel

Voz 16 08:42 si miran lo primero el éxtasis que han sufrido bastantes cambios desde desde que se publicó en el portal de transparencia que es el texto que conocí precisamente porque ha modificado fuerza respecto a los y han participado otros sectores llevamos desde que se aprobó en dos mil dieciséis el plan de lucha contra la Comunidad de Madrid llevamos justo un año y medio que te creo departamental en el seno del Consejo Escolar donde está una de las páginas de los ríos que ha participado en los principales sindicatos representantes de los directores de centros públicos de centros privados también un representante de la Dirección General de partir de Secundaria experto

Voz 1715 09:32 sí

Voz 16 09:35 año y medio en el que se han ido consensuando la mayor parte de los aspectos sí que es cierto que justo en ese punto yo he habido un poco de desacuerdo pero yo creo que casi todos llevamos al final al convencimiento de que es que este punto que el resultado luego es porque todos tenemos el deber de auxilio y realmente hemos añadido como un deber comunicar cualquier miembro de la comunidad educativa cuando sea testigo un simplemente tenga conocimiento porque les hayan dicho que alguna coral comunicarlo inmediatamente a las familias o a los agua al equipo directivo y puesto que es un deber luego tiene una sanción

Voz 1715 10:19 llegó

Voz 16 10:21 va desde quedarse hundían siempre creo todo expulsarle de una clase o a hacer trabajos recepción a la más grave que que es pulsar el centro

Voz 1715 10:34 pues ya que hay una hay una hay una gradación digamos de sanciones en función del del episodio concreto no entiendo esto Isabel

Voz 16 10:41 si alguien más allá una gran exhibición ya hay que tener en cuenta circunstancias atenuantes ya adelantó como es el Estado el desarrollo evolutivo como es eso equilibrio social emocional ahí hay mil el el decreto es preventivo el decreto invitan a la reflexión y tienen que dar plenamente educativo está para aprender evidente tiene sanciones pero está para aprender

Voz 1715 11:09 ya Carmen le les sirven estas explicaciones porque lo que menos comenta

Voz 17 11:13 del hombre desde luego pues tiene un un un punto de algún punto no tiene

Voz 1715 11:17 muchos de sentido común en el sentido de que estábamos todos todas de acuerdo en que el acoso escolar es un problema que hay que arbitrar todos los mecanismos posibles para para prevenirlo hoy para para combatirlo es verdad

Voz 17 11:28 hago las circunstancias en un alumno pues vete a saber si a lo mejor una situación como o de miedo de au

Voz 1715 11:36 o timidez o de lo que sea a veces le impide manifestarse en ese sentido no pero por lo que ha dicho Isabel Serrano usted se quedaría más o menos satisfecha o todavía está ahí discrepo

Voz 16 11:47 nosotros pensamos que este decreto

Voz 1 11:49 los todavía debe trabajarse mucho más que aún sigue predominando el enfoque reactivo sancionador nosotros apostamos pues a nosotros además señalamos si es que estuvimos insistiendo en que para el desarrollo de un modelo productivo y digo pero el mezclaban procedimiento desvirtuando poco el carácter de de lo mismo pero bueno eh yo imagino que pues esto hay que seguir trabajando lo ir bueno en lo que si vemos que cuando a un al alumnado se les sanciona E incluso con la expulsión cinco días por no decir algo que en teoría ha visto también es algo que que habría que que mirase porque seguramente no diga por miedo y es algo de

Voz 16 12:35 lo que hay que trabajar hay que trabajar en cuanto

Voz 1 12:37 vivencia y a todos estos a todos estos procesos que antes he mencionado donde proactivo Si relativos

Voz 1715 12:46 la norma sí sí adelante adelante no yo me retiro justo claro que sí

Voz 16 12:52 ver me quedo siempre lo ha sido todo el ser el de el decreto es justamente lo has dicho restaura curativo lo hay medidas correctoras todo es para que el alumno reflexione y evidentemente se trabaja para que el decreto que dentro del Plan de convivencia es obligatorio trabajar justo no la inteligencia emocional la clasificación para que lo saludo consciente del de verte tiene ir el poder que tienen comunicando cuando algo tienen el poder de solucionarlo de pararlo se indica histórico también a Villa vigilar servicio de los alumnos que cualquiera de ellos cuando vea cualquier indicativo de que un chaval lo está pasando mal que lo comunique porque

Voz 1715 13:45 guarde

Voz 16 13:46 comunicar ya se saber de manera selectiva que lo está pasando intensos tanto en el decreto que cuando lo le tirado mal bueno saber que como madre y como

Voz 1715 13:58 el representante de que yo también soy madre

Voz 16 14:00 él decía brazo estar de acuerdo en que estamos en el mismo camino ya hecho veto completamente amigable con el alumnado y amigable con las familias y con el único interés de ir todos juntos Carmen

Voz 1 14:17 a ver ese nosotros de la Federación desde la Giner nos llama especialmente la atención lo establecido en el artículo treinta y cinco en el cuadro en el punto uno Se habla de respecto de la omisión de comunicar determinadas situaciones de violencia entre iguales las que puedan ser testigos eh ese capítulo e nosotros entendemos que la actuación debería hacerse en otra dirección era una perspectiva preventiva retroactiva creando las condiciones para que no haya lugar a situaciones de acoso de todas formas esto ha llegado hoy nosotros volveremos a mirar otra vez eh todo lo que se ha terminado de redactar lo de a modificar e para ver si se ha tenido en cuenta nuestro voto particular que se acerca a la veintena de hojas entonces lo volveremos a revistas lo miraremos bien porque a nosotros bueno pues eso que no nos ha llegado pero lo realizaremos aquí y entonces vuelve te vas a través otra vez a trabajar sobre el tema al presupuesto porque estamos muy interesados porque somos somos parte de la comunidad educativa

Voz 16 15:23 sí hay muchas cosas que habéis puesto que están reflejadas todas tienen la misma dirección aquí es cierto lo que has dicho me fallan artículo porque se ha modificado pero lo hemos metido como de verlo el alumnos lo hemos metido también como imprescindible que figuran en las normas de convivencia versión tiene el plan de convivencia educar a los niños ponen a que sean conscientes de que deben de comunicar aquellos actos que él ir a saber que la sanción es muy leve es reconstructiva y que bueno lo llaman tienen pero figura medida correctora

Voz 1715 16:00 un debate muy interesante y que además se mantenga en estos términos de parece todavía mejor Isabel Serrano Carmen Morillas muchísimas gracias a las dos de verdad

Voz 16 16:08 muchas gracias gracias tarde

Voz 18 16:11 a eso

Voz 1715 16:18 y esto que vamos a contarles a continuación están la misma línea un poco de de la prevención de bullying del acoso escolar colaboro y de la violencia en general no la Obra Social la Caixa acaba de premiar en su quinta edición de los Premios a la Innovación social a una ONG que se llama impávido por su trabajo con adolescentes para prevenir y atajar la violencia Laura Chaparro buenas tardes muy buenas tardes la horas técnica en inserción social del proyecto valorar arte de esta de esta ONG en qué consiste exactamente este proyecto que lleva el nombre de de de valorar de Laura

Voz 19 16:49 pues valorar T es un programa cuyo objetivo es la prevención detección y detección precoz de la violencia en todas son menos manifestaciones ya sea violencia de género machistas familiar escolar y además también venimos detectamos otro tipo de conducta autodestructiva que tienen los adolescentes como El Bulli en el ciberbullying del que estabais hablando adicciones a las redes sociales lo videojuego el problema ahora actual qué tal con el sexting no sólo prevenir sino también detectamos todas estas conducta por intentamos ayudarlos por las consecuencias que vienen claro si han sufrido abusos han sufrido violencia vamos a tener un tipo de consecuencia u otra entonces los ayudamos a través del programa valorar te con prevención y también como nombre propio a través del arte como lo hemos con dinamita con tres Escénica Musicales dándole valor al adolescente y también para que sepa cómo enfrentar toda esta situación

Voz 1715 17:49 es un trabajo enfocado a a familias en situación especialmente complicada de de de de riesgo de o de exclusión no de lo que sea

Voz 19 17:56 bueno no ONG trabaja justamente con familias en riesgo de exclusión social y pobreza pero el programa valorar Te ayudamos a lo adolescente diferentes formas porque ayudamos a estos chicos en nuestra sede de una manera semanal también trabajamos con los padres de estos adolescentes pero también tenemos intervención en los colegios nosotros vamos a diferentes tipos de colegios desde público concertado o privado de cualquier situación y los Class el el adolescente en ese momento le damos ahí nuestros propios talleres así que llegamos a a un público muy diferente

Voz 1715 18:33 cuánto tiempo llevan trabajando Laura

Voz 19 18:35 pues valorar como justamente has dicho acaba de ganar el premio en Granada que llevamos tres años pero el nacionalmente empezó este programa en el año dos mil doce

Voz 1715 18:46 quién un cálculo por curiosidad de de a cuántos chavales pueden haber ayudado ya

Voz 19 18:50 pues actualmente estamos ayudando unos novecientos adolescentes

Voz 16 18:55 unos trescientos padre

Voz 1715 18:57 muy bien pues felicidades por el trabajo y por el premio Laura Chaparro de cara para el proyecto valor arte un abrazo eh

Voz 19 19:04 un abrazo

Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 1715 19:58 Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 4 20:05 la carpa plegable de tres por tres metros por sólo treinta y nueve con noventa y cinco euros venga a tu tienda vírico de por precios bajos todos los días

Voz 21 20:14 bravas So calamares Zimmer

Voz 1315 20:17 Ical de tiendas de museo

Voz 21 20:19 los o aparcamiento público

Voz 22 20:23 el centro de Madrid ha cambiado pero a mejor ti tienes setenta aparcamientos hizo seis mil plazas para aprovecharlo cumpliendo con la normativa de movilidad sin multas

Voz 1787 20:37 hasta un cincuenta por ciento en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante revisión

Voz 23 20:43 que el auto y llega te veinte euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante

Voz 1787 20:50 condiciones en horario punto es Nour auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 0867 20:58 adiós a la tregua de los noventa días la Comunidad de Madrid aprueba el decreto por el que los propietarios de las viviendas turísticas tendrán que tener un permiso desde el primer día de actividad es decir desde el mismo día en el que hagan negocio con la vivienda tendrán que tener su permiso en regla y cumplir con los requisitos que imponga en cada caso la legislación

Voz 0177 21:17 los propietarios de la vivienda deben dar de alta la misma ante la comunidad desde el primer día que se ponga a disposición de los turistas una ratio de personas también alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de esa vivienda será obligatorio remitir Policía Nacional o Guardia Civil la identidad de las personas que se encuentren alojadas La Ventana de Madrid

Voz 0867 21:38 Javier Casal a esta hora los vecinos de centro de Lavapiés el barrio de Las Letras se manifiestan contra la turística acción que está transformando estos barrios en tiempo récord cansados de maletas por las calles de problemas de convivencia y de una situación que ha obligado a mí los vecinos a dejar el centro y marcharse a las afueras Elena Jiménez Plaza de Jacinto Benavente bueno con acogido los vecinos este nuevo decreto que fulmina los noventa días de libre actividad de estos apartamentos buenas tardes

Voz 1315 22:03 hola qué tal muy buenas tardes pues de momento a la espera a la espera de ver la letra pequeña de momento pues lo que siguen mostrando su enfado por esos apartamentos turísticos ahora han empezado a marchar desde esa plaza de Jacinto Benavente por la calle Huertas son un grupo de vecinos no muy numeroso pero sí muy enfadados y que ya han empezado a corear lo que supone tener en sus edificios en sus barrios viviendas turísticas se han venido por ejemplo con carros de la compra con maletas o en bata de esas de estar en casa para simbolizar que si las viviendas turísticas no desaparecen tendrán que marcharse ellos de sus edificios en un rincón de la plaza de Jacinto Benavente hace unos minutos varias vecinas de las letras e incluso de Chamberí hablaban de lo que les implica tener ese tipo de viviendas

Voz 14 22:44 en sus casas constantemente trasiego de personas que no conoces de nada pero lo peor de todo es los ruidos todo el ruido que se genera en invierno y en verano he perdido

Voz 24 23:03 muchísimos vecinos que subidón alquiler tuvimos un barrio donde ya no quedan familias no hay niños el tema de los propietarios una persona se compró un piso hace veinte o treinta años paga una hipoteca paga una reforma multa que ahora están una pacto hotel

Voz 1315 23:22 bueno esta protesta se ha puesto en marcha por esta calle de Huertas vamos ahí por el barrio de Las Letras hasta acabar en la plaza de Lavapiés y uno de los vecinos por ejemplo portaba también un pollo de mentira de plástico y un pescado de papel para simbolizar que no sólo tienen problemas con sus casas sino que se quedan sin sus comercios de todas las

Voz 0867 23:39 en gracias Elena la vivienda grandes edificación dos asuntos que estarán presentes en esta campaña electoral infinita en la que vivimos ya desde hace semanas un periodo que todavía nos deparaba otra sorpresa un tercer presidente en cuatro años de legislatura pero Rollán futuro presidente de la Comunidad de Madrid bienvenido enhorabuena

Voz 1787 24:00 muy buenas tardes todavía no ha tenido lugar yo creo que no me figuro será el próximo el próximo jueves cuando el presidente de Madrid Ángel Garrido comunique a la presidenta del Parlamento regional Paloma Adrados tal circunstancia al al efecto de formar parte de la candidatura al Parlamento Europeo y bueno pues seguiremos trabajando como hemos hecho a lo largo de toda la legislatura desde diferentes responsabilidades en pro de que cada día los madrileños vivan un poquitito

Voz 0867 24:28 con el proceso ahora entiendo que el próximo jueves Garrido firma su su renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid que entonces tiene que haber un acto de investidura aunque no sea en la Asamblea de Madrid no se harán cargo no

Voz 1787 24:42 no es necesario formalizar porque en el momento en el que con la última remodelación del Gobierno el presidente me nombró vicepresidente yo tengo delegadas ya todas las competencias de Ángel Garrido en el momento en el que él por cualquier razón Él tiene que salir a un viaje institucional un fin de semana por poner un ejemplo su mera ausencia ya me permite dentro de la Comunidad de Madrid pues asumir todas las competencias

Voz 0744 25:06 eso sí siendo perfectamente conocedor en una condición

Voz 1787 25:08 muy particular como es en funciones no sólo yo sino también todo el Gobierno

Voz 0867 25:13 la he visto emocionado Le he visto también Ángel Garrido muy emocionado que presentaba usted decía esto se queda en buenas manos este barco llevar a buen puerto bueno que ha pasado de puertas para adentro este es un secreto de del Consejo de Gobierno seguro se puede se puede desvelar cómo ha sido la despedida de barrido dentro

Voz 1787 25:29 bueno yo tengo que decir una cosa y es que

Voz 0867 25:32 eh eh

Voz 1787 25:33 al inicio de la legislatura yo venía de un municipio tenía alguna relación con algunos compañeros de partido pero con otros que ni siquiera eran del Partido Popular pues la relación era prácticamente inexistente y a lo largo de la legislatura con con quién sin ningún lugar a dudas he tenido oportunidad de forjar de descubrir a una persona un compañero extraordinario ha sido con Ángel bueno pues perdemos un presidente pero yo gano un amigo que creo que ganar un amigo en política es todo uno

Voz 0867 26:02 eso no me ha contado cómo ha sido dentro la despedida guarda usted bien los secretos que se guardan en el Consejo de Gobierno Clara Serra portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid qué tal bienvenida cómo estás y bueno no sé qué le dice a un futuro presidente bueno pues no

Voz 25 26:18 la suerte de presupuesto en cualquier caso que bueno a nivel político si el señor Rollán sigue haciendo lo que ha hecho hasta ahora pues nosotros tendremos objeciones el señor Rollán ha sido responsable de algunos de los grandes retos de la Comunidad de Madrid que son por ejemplo el transporte la vivienda las infraestructuras y que ha sido consejero hasta hasta el dos mil diecisiete y también de Medio Ambiente ya a nuestro juicio es lo que ha hecho más bien lo que no ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid Partido Popular estos años pues ha sido crucial justamente en transporte hay tendemos al metro y todos los problemas que hemos comentado en tantos programas aquí tenemos la vivienda que no sea cometido el programa el problema de la vivienda que hubo una Ley de Vivienda que llegó a la a la Asamblea de Madrid Iker no sale adelante por los votos en contra el Partido Popular de Ciudadanos la cuestión del medio ambiente no salimos de esta legislatura con más contaminación de en ese sentido pues sigue el señor Rollán cambia ciento ochenta grados lo que ha hecho hasta ahora pues pues lo hará sin duda habían pero en nuestra opinión ha dejado sin hacer deberes importantes de esta legislatura

Voz 1787 27:24 evidentemente no somos compañeros de filas si tenemos visiones distintas de la realidad del Madrid el día a día yo creo que sin lugar a dudas han podido quedar cosas por hacer pero el que hoy más de un millón de jóvenes estén beneficiando desde el minuto uno de la legislatura del abono transporte ha puesto de manifiesto el compromiso de este Gobierno con el transporte público en materia de vivienda no fuimos capaces de sacar adelante la nueva ley de suelo que yo creo que habría sido algo muy importante principalmente desde el minuto uno hay que reconocer Podemos Partido Socialista se desmarcaron ellos entendían un modelo completamente distinto del nuestro penas

Voz 1715 27:58 esa vamos que Ciudadanos nos iba a ir acompañando

Voz 1787 28:00 en el camino hasta que cuando se acercó a la fecha de la recta final de legislatura antepusieron e Ignacio Aguado y su equipo su interés partidista al interés general desde nuestro desde nuestro punto de vista en materia de vivienda asumimos el compromiso de entregar mil doscientas viviendas íbamos casi por dos mil ochocientas materia también de Medio Ambiente yo creo que donde hoy se está respirando nadie le de peor calidad es en la ciudad de Madrid sin embargo en la región sí que es estar respirando un mejor aire pero en cualquier caso desde las diferencias desde las diferencias en lo que las visiones cada uno de nosotros podemos tener estos casi tres meses aproximadamente legislatura yo creo que lo que tienen que servir es para que no se produzca un parón de ningún tipo hoy ha sido en Consejo de Gobierno creo que muy importante de San hablando de los decretos cuestiones es que yo creo que van a mejorar el día a día de los madrileños durante todos y cada uno de estos meses lo que tenemos que trabajar desde el Gobierno como hemos venido haciendo a lo largo de la presente legislatura es en ir superando obstáculos y permitir que cada día los madrileños tengan más oportuno

Voz 0867 29:05 es muy rápido porque en efecto el último Consejo de Gobierno de Ángel Garrido ha venido plagado por una por una lluvia de decretos no nos va a dar tiempo analizar todos pero sí tuvo el foco en el nuevo Reglamento del Taxi que va a permitir por ejemplo imponer tarifas fijas compartir vehículo digamos que se acerca mucho al modelo actual de la súbete EC el sector del taxi que no ha recibido nada bien Clara Serra Ésta es la medida que sea aprobado y es la medida que necesita el sector del taxi

Voz 1787 29:33 bueno

Voz 25 29:33 no parece que cuente con el apoyo del sector del taxi y en cualquier caso es una medida electoralista que sale después de que el Gobierno tuviera muchos muchos meses para sentarse y hacer las cosas bien y hacer las cosas bien es obviamente contando con el sector del taxi lo vemos más pues como una medida de campaña electoral hacer a última hora lo que no sea abordado de los últimos cuatro años pues dice mucho de lo que sí

Voz 0867 29:56 venga rectoral no parece que para favorecer el sector del taxi que ha sido siempre un sector bastante próximo al Partido Popular

Voz 25 30:02 bueno al sector del taxi sale desoyó durante meses como el propio sector del taxi estuvo denunciando no ir porque parece ser que el decreto sale también sin su aprobación sin su apoyo no

Voz 26 30:14 bueno yo creo que en este sentido sí

Voz 1787 30:17 ha sido la propia Federación Profesional del Taxi también la Asociación Gremial los que sin ir más lejos esta semana nos han reclamado al Gobierno autonómico que sacáramos adelante este decreto por decreto muy importante que va a permitir dar oportunidades al sector del taxi para ser más competitivo para ser más eficiente y por lo tanto para tener un mayor volumen de negocio sobre tuvo una cosa muy importante que los usuarios del transporte bien sea DVD acceso de taxis vean cómo Se está produciendo una revolución tranquila en el mundo del taxi porque no debemos olvidar el despliegue tan importe una llamada a la moderna

Voz 0867 30:51 situación del sector lo pregunto sin ningún lugar a dudas

Voz 1787 30:54 sin ningún lugar a dudas yo creo que es la principal baza y el principal valor que tiene el sector del taxi es que son profesionales extraordinariamente formados que conocen hasta el último rincón ya está la última calle de toda la geografía madrileña en el que con tan sólo elevar la mirada ves a muy poca distancia un taxi por lo tanto esa cercanía y esa proximidad lo es su principal valor yo creo que en este sentido y además el propio presidente de Madrid Ángel Garrido y ha destacado que vamos a lanzar una campaña en pro del fomento del uso de la confianza en el sector del taxi se va a producir estoy convencido sin ningún lugar a dudas esa revolución también destacar algo que yo creo que es muy importante y el que hoy los usuarios tengan la certeza de cuál va a ser la tarifa máxima de tener un precio cerrado que se pueda también mediante la figura de la Pray contratación hacer utilización compartida de los desplazamientos van a ser nuevos instrumentos que posiblemente hoy no estaban siendo atendidos y sin embargo la sociedad del siglo XXI

Voz 25 31:56 dicho que hay que afrontar de manera integral las necesidades de movilidad de la Región de Madrid que está también es una asignatura pendiente de todas maneras insisto hacer ahora a última hora a sacar una batería de decretos después de no haber hecho nada porque a nuestro juicio lo que caracteriza a esta legislatura es una inacción por parte del Gobierno pues eh nos parece que tiene más que ver con lo electoral quiero recordar que la Asamblea de Madrid está paralizada porque vamos a una campaña electoral íbamos a una campaña electoral y por tanto se considera que el debate parlamentario puede estar de alguna manera interferido pues por los intereses que hay en juego cuando vamos a una campaña electoral en la que competimos no y en ese sentido pues nos parece que las el Partido Popular va a utilizar estos decretos para para hacer su propia

Voz 0867 32:40 si tengo que ir a publicidad siete de la tarde y treinta y dos minutos

Voz 1787 32:43 eh

Voz 0867 34:48 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos la encuesta del CIS se refiere a las generales pero salvando las distancias desde luego si se puede marcar la línea o por lo menos esta encuesta que hemos conocido hoy servir como termómetro de lo que puede ocurrir aquí en Madrid el veintiséis de mayo Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes bueno el PP cae cae bastante vox entra en el Congreso pero no con tanta fuerza como se esperaba inicialmente en el caso de Madrid al menos no un dato que se contradice con la encuesta específica para la Comunidad que hizo el pasado lunes Telemadrid

Voz 0393 35:17 y quedaba daba como tercera fuerza política en la Asamblea el CIS entrevistado en Madrid a seiscientos noventa y cinco personas así que es una muestra interés ante el comportamiento de los electores madrileños según la proyección de escaños por provincias el PSOE ganaría las elecciones generales en Madrid de los treinta y siete diputados que se reparten los socialistas obtendrían entre doce y trece escaños frente a los siete que tienen ahora el Partido Popular sería segunda fuerza política le ocurre como en el resto de España que se desploma de los quince escaños actuales obtendría como mucho nueve ciudadanos y Unidos Podemos o Unidas Podemos se disputarían el tercer puesto con siete escaños los naranjas suman un diputado y las de Iglesias perderían entre uno y dos Vox como dices entraría en el Congreso por Madrid con tres o cuatro escaños y eso es menos de lo que esperan pese a que en dos mil dieciséis no llegaron ni al cero con cuarenta y ocho por ciento de los votos la formación de Abascal cuenta con tener en Madrid un fuerte respaldo y por eso están organizando grandes mítines de campaña en ciudades como Móstoles

Voz 0867 36:09 gracias Carolina Pedro Rollán buen varapalo

Voz 1787 36:12 yo el PP hasta el rabo todo esto es una encuesta sin duda yo creo que en este sentido bueno si me permites yo creo que también me merece la pena señalar que quizás hoy el CIS no goza de mayor reputación ni tampoco de su mejor credibilidad el señor Tezanos yo creo que ya cualquier día de éstos le van a dar media docena de estrellas Michelin porque la cocina que tiene el CIS lleva todo tipo de aditivos y por encima de todo en cualquier caso pero es cierto es todos todas las encuestas querido publicando unos al margen del resto de medios nacionales

Voz 0867 36:51 recogen ese descenso del Partido Popular en esto Tezanos habrá más

Voz 1787 36:53 ha ido la mano pero pero eso es algo que no pueden bien reflejan el resto de eso es algo que no podemos obviar que en estos momentos pues no parece que vayamos a repetir los resultados de las últimas elecciones generales practicamente todas y cada una de las encuestas lo que determinan es justamente una una bajada ahora bien posiblemente esta sean sin ningún lugar a dudas unas de las elecciones más importantes porque hay un número muy importante un número muy elevado de indecisos que van a tomar su decisión de elegir su sentido de voto los últimos días las últimas debates quizás los últimos momentos por lo tanto va a ser unas elecciones súper interesantes desde el punto de vista de análisis yo estoy en recortando guardando las diferentes encuestas que se publican para luego cuando tenga lugar la próxima cita yo no tengamos oportunidad de verificar idea de conocer también cuál es el grado de concreción de las

Voz 0867 37:50 llama la atención es el dato que obtiene podemos claro en este caso tampoco podemos extrapolar a Madrid porque la izquierda y luego acude a las urnas dividida Podemos por otro lado así que tampoco el dato va ser especialmente extrapolable no Clara Serra

Voz 25 38:03 pues yo creo que todavía es pronto y que hay que tener mucha cautela

Voz 1481 38:09 pero efectivamente estoy de acuerdo con con

Voz 25 38:13 Rollán en que una de las cosas más importantes es que hay un cuarenta y dos por ciento de indecisos eso quiere decir que cuatro de cada diez españoles españolas no han decidido su voto y que está muy abierto en mi opinión hay hay posibilidades de formar varios Gobiernos algunas posibilidades no podrían hacer retroceder Deco décadas con algunas formaciones de gobiernos otras podrían ayudar a afrontar los retos que tenemos pero desde luego si la gente se queda en casa y esto ya lo vimos en Andalucía pues pues ha de haber un gobierno del trío de Colón de ese PP Ciudadanos vox de la mano lo que sí que me parece muy llamativo y muy interesante es que también lo que dice el CIS esto lleva pasando muchas veces es que hay más indecisas que indecisos hay un cuarenta y cinco por ciento de mujeres que no han decidido su voto frente a un treinta y ocho por ciento de hombres y lo que también dice el CIS y esto también se repite es que los temas que les preocupan a los hombres Jerez no son los mismos por ejemplo Cataluña es un tema que preocupa mucho más a los hombres sin embargo a las mujeres les preocupa por ejemplo la sanidad muchísimo la violencia machista muchísimo más que antes por cierto ha subido a pesar de que algunos quieren récord ridiculizar este tema como o burlarse de él y hacer discursos desde la extrema derecha contra contra este problema a las mujeres que lo sufren en carne propia les preocupa un montón cómo se va a pagar los alquileres de la gente joven etc etc sino hay partidos que le ofrecen a las mujeres certezas las mujeres

Voz 0867 39:35 a última hora innovan a Pedro Rollán gracias y hasta la próxima

Voz 1787 39:41 hacer como siempre es un placer ni a ustedes ya saben mañana

Voz 0867 39:44 estamos de vuelta como siempre en las emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid desde las siete y veinte La Ventana hasta mañana adiós

Voz 1715 41:40 recta final de la Ventana al tiempo que dedicado habitualmente a que a repasar lo que queda del día

Voz 1 41:45 no

Voz 1715 41:51 nos ha dejado hasta el momento sobre todo este martes buena

Voz 0827 41:53 dándonos gusta mucho observar la realidad también nos gusta meternos en el cine y en el teatro Joy nos hemos metido en el teatro para observar la realidad la de una jauría

Voz 35 42:03 sí sí sí

Voz 0827 42:10 habría que es un montaje de Miguel del Arco que se puede ver en el Pavón Kamikaze aquí en Madrid un montaje a partir de las transcripciones del juicio a la manada

Voz 36 42:19 en caso concreto sucede que este caso se convierte en una sesión después por lo que sucede en la calle por lo que sucede durante el juicio y creo que son casos específicos que vienen a cambiar radicalmente la sociedad

Voz 0827 42:31 esta violación múltiple fue un caso que removió estómagos y conciencias como ha removido también a los protagonistas de la obra teatral Raúl Prieto es uno de ellos

Voz 37 42:41 pues un peligro a ver este tipo de fenómenos como algo que que es ajeno a nosotros porque estamos en una bueno en una sociedad en la que todos como todos formamos parte de de de las cosas que ocurren de alguna forma somos corresponsables hay que hay que indagar en en en esa en esa responsabilidad no separarse porque me parece que es muy cobarde también

Voz 0827 43:05 María Hervás tiene el papel más duro más difícil en la obra es un trabajo que nos ha dicho le ha cambiado a pesar de tener ya un discurso armado antes de hacer esta obra

Voz 0733 43:15 este relato que Cela víctima en ese momento que lo poco que tengo la suerte de interpretarlo nos deja muy claro la educación patriarcal en la que todos nos hemos criado no sobre todo en la mella que dejan la mujer generalmente la mujer cuando es víctima de de un agresión la primera cosa que se le viene a la mente va al corazón es la

Voz 1715 43:35 culpa no eso no es así tengo un discurso armados

Voz 0733 43:38 pero esta obra me ha desbaratado sentado la cabeza y el corazón y todo le debo jauría el sesenta por ciento del discurso feminista que tengo a día de hoy

Voz 0827 43:49 eh

Voz 12 43:52 habría es una obra muy potente

Voz 0827 43:54 por semana además representan esta obra ante jóvenes escolares y después se produce un debate con los chicos y las chicas que han visto jauría que expresan sus miedos fíjate si no llegábamos

Voz 1481 44:06 eso estar que incluso amigas me ha dicho pues yo me hago pasar por un hombre me pongo la capucha de la sudadera me recojo el pelo y hago que soy un hombre

Voz 0827 44:15 eso no debería ser así chicas que después confiesan sus experiencias personales y dramáticas

Voz 38 44:22 yo he sufrido agresiones sexuales durante seis años te sientes culpable muchísimo porque no sabes cómo decirlo así que otra persona te crea es muy duro que niñas y mujeres tienen que pasar por todo esto y que no tenga a nadie que te diga Mali cuéntame qué ha pasado porque yo si te cree

Voz 0827 44:55 son testimonios que grabó Sonia Ballesteros nuestra compañera testimonios tras los cuales pues algún chico se mueve a manifestarse ante los otros de esta manera yo como

Voz 0744 45:05 hombre me siento avergonzado de que a día de hoy sigan pasando todas estas situaciones y particularmente crea pedir disculpas a todas esas mujeres que en algún momento de su vida haya pasado por esta situación y quería animar a todos que si en algún momento ve en qué está pasando esto que denuncien porque creo que entre todos tenemos que colaborar intentar cambiar toda esta situación

Voz 0827 45:26 es curioso porque a veces al ver la maldad en ocasiones esa maldad nos fascina ideal

Voz 1787 45:31 hemos hablado hoy en La Ventana de la filosofía con Sara

Voz 0827 45:34 es doctora en Filosofía en la Universidad de La Laguna y miembro del Grupo de Investigación repensar la filosofía

Voz 39 45:40 cuáles son nuestras sombras en el fondo y caminamos hacia adentro sospechamos cuáles son y aquellas que no resuenan parecida a otras sombras que sí que se manifiestan como maldad en otro serios humano parece que no asoma el vértigo de nosotros mismos no hay un vértigo que no da pavor pero al mismo tiempo fascina de nosotros

Voz 0827 46:03 yo otra historia tremenda bien distinta nos ha conmovido en los últimos días

Voz 41 46:10 la historia de Ángel Hernández el hombre que ayudó a suicidarse a su mujer

Voz 0827 46:14 María José Carrasco que podría llegar al teatro también cualquier día ayer vimos a este hombre en el intermedio vimos los momentos siguientes al instante en el que Ángel ayudó a María José Bono hizo después habló con él yo hoy nos ha contado con qué personas encontró

Voz 42 46:30 señor con una determinación a la altura de la determinación de María José de su mujer con muchísima calma con una capacidad de controlar sus sentimientos yo notaba como el en algunos momentos le podía

Voz 1715 46:43 cimiento pero rápidamente volvía a lo que estaba

Voz 42 46:46 a su intención y a lo que dijo que va a ser la dedicación del resto de su vida que se consigue aprobar la ley de eutanasia en este país tiene que ser fácil dar ese paso ir ahí vamos a la pregunta que yo siempre me hago quién es nadie para decirle a esta pareja o esta mujer cómo debe vivir su vida cómo debe vivir su enfermedad

Voz 41 47:09 sí Ángel Di María José no han sido los primeros desde la historia

Voz 0827 47:13 Ramón Sampedro que conocimos ya hace veintiún años pero desde luego lo que ha hecho Ángel ha removido conciencias ya situado en la agenda política en esta precampaña el debate sobre la eutanasia y sobre la actividad política hoy pues nos ha traído una una macro encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas al PSOE parece que no le va mal pero

Voz 3 47:35 es un triunfo para Pedro Sánchez pero eso

Voz 26 47:42 no se sabe si es bueno o es malo para Pedro Sánchez porque si se percibe que el triunfo es seguro habrá gente que diga por yo no voto otros dirán que sí que sí pero esto de las encuestas siempre pues

Voz 0827 47:58 siempre es un lío así que veremos qué es lo que sucede el veintiocho de abril que es la gran encuesta porque ya se sabe que en la vida en las encuestas políticas también en la historia un Oscar dan la lana y otros se llevan la fama hoy hemos hablado de la el descubrimiento de la desembocadura del Mississippi que ya habían descubierto antes pues españoles como Hernando de Soto

Voz 32 48:18 o pan filo Narváez o Alvar Núñez

Voz 0827 48:21 cabeza de Vaca

Voz 3 48:27 pero resulta que su descubridor francés la sal el que llevó el nueve de abril de mil

Voz 0827 48:32 seiscientos ochenta y dos que pasa por ser el descubridor de la desembocadura de este inmenso río también de su grandísimo delta origen del estado de Luisa Luisiana es la historia que hoy nos ha contado Nieves Concostrina

Voz 1626 48:46 el francés desembocó con el Río tras navegar lo desde el sur del lago Michigan se quedó pasmado

Voz 0827 48:52 cuando comprobó la anchura de aquel Delta

Voz 1626 48:54 cuatrocientos kilómetros de ancho sigue grande aquello que la sal tomó posesión del territorio en nombre de Luis XIV y aquella basta extensión pasó a ser el estado de Luisiana en su honor al rey francés por cierto que el descubrimiento le pareció muy inútil porque a Luis XIV sacándole de su lazos sus pelucas y su Versalles ahora parece mentira que un río que miden su nacimiento menos de cuatro metros de ancho y cubre hasta las rodillas se anime tanto en su recorrido hasta alcanzar un ancho

Voz 0827 49:22 mira de kilómetro y medio sigue miope

Voz 1626 49:25 en una orilla novela otra

Voz 0827 49:29 pues es lo que tienen los ríos y hablando de aventuras hoy hemos hablado por partida doble de Juego de Tronos seguro que será una de las protagonistas del Festival de series que se ha organizado en Valencia y en el que no solamente verán estos productos sino que además participarán personajes que los analizarán desde diferentes ópticas como el politólogo Pablo Simón que encuentra conexiones entre estas series que vemos en televisión por ejemplo

Voz 1671 49:59 esa política ese claro las series lo que hacen también un poco es ejemplifica el esperpento amplifican determinados factores no y en nuestra serie política que en nuestra política tiene un poco de Juego de Tronos tiene un poco de la la oeste tiene un poco de Borja porque también al final nos gusto Nos guste a partir del veintiocho de abril va a tener que jugarse a buscar pactos y acuerdos y por lo tanto esto también va a ser interesante

Voz 0827 50:20 iba a ser interesante también verán desde el veintiocho el catorce de abril el estreno de la octava ahí de la última temporada de Juego de Tronos hoy han llamado varios oyentes para hablar con los Especialistas secundarios para recomendar esta serie nos quedamos con esta llamada

Voz 1606 50:35 cuál es tu nombre amigo o amiga Ramona Liza José Ramón Solís fan de Juego de Tronos supongo no

Voz 19 50:40 no muy dejó de pero no más que de Mis hijos y no quiero ahora que nadie vaya a pensar que no soy buena más o que a ver a mis hijos pero bueno ya me dijo lo quiero con toda mi Damian seguro seguro pero que hubiera preferido tener dos hijos tener dos dragones muy sí

Voz 1606 50:57 una cosa por qué deberíamos ver de Juego de Tronos aquí no paro

Voz 19 51:00 que mientras me dejó detrás no olvidar olvidaré todos los problemas mundanos y de los sinsabores de la vida como el trabajo el dinero sobre todo de los de los de los hijos

Voz 1606 51:11 pues bien aunque los quiera