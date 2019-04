La Ventana (10/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro las tres en Canarias la noticia hasta ahora es una imagen una imagen inédita cuya captura supone un importante avance para la ciencia astronómica Se trata de la primera fotografía que el ser humano logra captar de un agujero negro Javier Gregori buena

solamente la primera imagen de un agujero negro sino también el primer fotograma de una gran película que está por rodar porque el EH Te va a seguir observando este y otros agujeros negros poco a poco vamos a ir comprendiendo un poquito mejor cómo se comporta la materia en estas regiones tan cercanas a las fronteras del espacio y el tiempo

en este histórico proyecto han trabajado doscientos astrónomos algunos de ellos españoles y será utilizado tres enorme radiotelescopio

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes eh si pusiéramos en fila india todo lo que nos preocupa en la vida lo que nos interesa lo que nos gusta lo que nos importa es el amor la salud el trabajo el dinero la familia a los amigos la cultura la comida el deporte al final al final de todo que es lo que aparece qué es lo que andamos buscando Isaías Roberto buenas tardes qué tal buenas tardes bienvenido andamos buscando al final de todo pues yo creo que la paz nosotros mismos y con nuestro entorno por ejemplo yo lo di

Voz 0827 06:05 de otra manera mirarme cada día al espejo y reconocer mi

Voz 8 06:09 John

Voz 0827 06:10 yo lo digo siempre me juegas bien recibirá bien Ajmal Hinault recibidas bien yo creo que buscamos

Voz 0313 06:16 sí se puede resumir así la felicidad pero claro luego surge la siguiente pregunta y eso exactamente qué es la felicidad es una suma de momentos es un concepto abstracto un estado de ánimo una utopía un arte algo que llevamos en los genes ya que se puede entrenar o no existe un país ya lo saben que es que es Bután que en lugar de medir su Producto Interior Bruto mide la felicidad de sus habitantes incluso la uno dispone ahí hace un tiempo de un un ránking de la felicidad donde por cierto España no aparece demasiado bien situada pero bueno hoy afrontaremos el tema desde una mirada muy particular que es la de la ciencia y más concretamente la de un bioquímico que lleva un montón de años investigando la enfermedad y el envejecimiento y que por cierto importante dispone de un documento valioso como un tesoro un ejemplar de Cien años de soledad firmado por el propio García Márquez donde cambió la última palabra para desearle cien años no de soledad Sina de felicidad enseguida les saludaremos pero aprovecho la referencia temporal para decirles también simplemente recordarles que en la SER no llevamos tantos años de liderazgo no no son cien años son sólo veintiséis consecutivos y esto lo ha refrendado hoy con sus datos el EGM que es del Estudio General de Medios donde otras cadenas han obtenido también un muy buen resultado lo que nos lleva a confirmar que en España se hace buena radio que la competencia es fuerte y además muy sana enhorabuena a todos y a todas muchísimas gracias a ustedes a vosotros a los oyentes no volverse loco con las Vico Arias ni con las que no lo son tanto es también un buen camino para ser más felices bienvenidos a La Ventana

Voz 10 07:53 no qué reliquias

Voz 0313 10:44 Carlos López Otín buenas tardes bienvenido a La Ventana muy buenas tardes cómo nuestras Carlos viene a presentarnos la vida en cuatro letras pero quería entrarle por la música al porque al final de este libro que es muy recomendable por muchas razones se incluye también la de la música porque al final hay una play list donde aparece esta canción de de Luz Casal yo quería preguntarte si has necesitado la música para explicar lo que explicas en esta en esta historia en este libro y que es la música en tu vida

Voz 0725 11:12 en el libro surge de la soledad y silencio extremos era tal la el silencio que pensé que a medida que iba escribiendo sus páginas necesitaba que hubiera algún sonido entonces pues fui a la a las tierras de los recuerdos a ver qué es lo que quedaba por allí aunque no había mucho porque era un momento difícil para mí

Voz 0313 11:34 yo encontré música

Voz 0725 11:37 que han sido referentes en mi vida y así van

Voz 0313 11:40 esta canción que te recuerdan esta canción I

Voz 0725 11:42 recuerda muchísimo a Luz Casal claro que la conocía

Voz 8 11:46 personalmente aunque claro llevaba muchos años escuchando lo que pasa que ella vive en Asturias

Voz 0725 11:51 vivía la conocida aquí en una conferencia en el Círculo de Bellas Artes y tuve la sensación de de que era alguien tan extraordinario que merecía la pena tener la oportunidad de compartir algo más con ella y entonces hemos tenido algunas veces la opción de ella cantar y yo hablar rodar alguna echar la científica Hay una persona realmente Esther

Voz 0313 12:16 Fernando dos rentrando esta tarde a propósito de la vida en cuatro letras e iremos intentando profundizar en en caminos no conduzca no o que nos faciliten ya veremos lo da la felicidad pero la música los libros el cine el teatro es decir en resumen la cultura la culturas un camino hacia la felicidad

Voz 0725 12:35 en absoluto de hecho yo quiero para mi que es

Voz 0313 12:37 hay gente que lo pierde estamos no lo sabe una deliciosa no

Voz 0725 12:41 no es una de las grandísimas esperanzas para que la sociedad mejore la ciencia es una forma de cultura es no entender que la ciencia es una forma fundamental de la cultura es un grave error en este libro no hay ninguna separación entre

Voz 8 12:56 la música la filosofía la literatura yo por ejemplo a Gabriel García Márquez lo lo nombró en el libro como un novelista molecular porque él fue capaz de anticipar con muchísimos muchísimos años lo que ahora mismo es la técnica que probablemente cambie el destino de la humanidad en el futuro que es la las técnicas de dicción génica por la que las cuatro letras de la vida se pueden cambiar corregir sobre todo algún error entre los tres mil millones de piezas que construyen nuestros

Voz 0313 13:27 no vamos a repasar esas cuatro letras para que los oyentes están hablando de harina

Voz 11 13:33 fe de Ci toxinas E G de IT de

Voz 0313 13:38 termina y revelaron que el origen de la vida se inscribe en el ADN mediante un código molecular de estos cuatro componentes

Voz 8 13:44 en las cuatro letras no son las de la palabra vida que son dos vocales y dos consonantes sino hace high tech que son las iniciales de estas moléculas que has mención dado que es una vocal tres consonantes Icon esas esa vocal y tres consonantes se construyen todas las historias de vida que hay en nuestro planeta que hubo que habrá porque todas las formas de vida desde las primeras bacterias que llegaron a la o qué es lo que me mejoraron en el en el planeta social en el planeta

Voz 0313 14:15 me gusta esto

Voz 8 14:18 la neta de los genes pues lo hicieron con este mismo código cuatro letras que funcionaron perfectamente que todas las especies vivas no sólo los humanos sino los vegetales cualquiera tiene estas mismas cuatro letras con una característica maravillosa porque estas cuatro letras sirven para explicar los dos primeros grandes misterios de la vida el primero el de la herencia algo que nos ha preocupado yo desde muchísimos años y que ha sido causa de muchísimos disgustos para la especie humana y al final era algo tan simple como que la ha ya de Nina empareja con la t il hace con Lage con lo cual si tenemos en una un una doble hélice dos moléculas formando el mensaje genético el genoma se separan las dos hebras cuando aquí tenemos una en una hebra simplemente hace falta añade añadieron frente a una sirve de molde para otra luego a partir de una molécula se generan los la herencia es así de simple un abrazo entre dos moléculas que abraza el pasado y el futuro

Voz 0313 15:21 este es uno y el otro secreto del segundo es

Voz 8 15:24 si esto es así ya es común para todos los seres vivos del planeta porque nosotros somos humanos y otros son guisantes y otros elefantes

Voz 0725 15:32 esa es la gran pregunta es muy fácil de responder

Voz 8 15:35 están hechos con las cuatro letras el lo que nos diferenciamos unos de otros es

Voz 12 15:39 en el orden Jendel número en

Voz 8 15:42 que se colocan estas cuatro letras en una larga tira como diría Gerardo Diego la vida es un largo verso interminable lo que no estoy seguro si era capaz de calibrar la dimensión de este largo verso porque en nuestro caso la dimensión son tres mil millones de letras colocadas en un orden específico que nos hace ser humanos pero entre nosotros dos pese a que tenemos el mismo no

Voz 0313 16:03 hombre si la misma edad si la misma edad no lo sé exactamente la misma edad eh

Voz 8 16:08 entonces tenemos unos cuatro o cinco millones de diferencias en nuestros genomas

Voz 0725 16:13 pues nada no es nada pero con estos cuatro cinco millones

Voz 8 16:17 encías somos distintos por fuera esto es la nada porque son unas pocas diferencias pero somos diferentes en cuanto a nuestras actitudes para que estamos preparados Gent cómicamente nuestra susceptibilidades a enfermedades luego este es el primer lenguaje genómica con el viaje al centro de la vida a este es el primero que hay que considerar importante pues tenemos que leer lo tenemos que aprender y en nuestro laboratorio hemos leído muchos genomas en este viaje al centro de la vida pero sobre todo para viajar al centro de la enfermedad

Voz 0313 16:50 yo estoy seguro es que que muchos oyentes de La Ventana ahora y hace un ratito cuando hemos perdido estarán pensando que hace un bioquímico como tú escribiendo un libro como éste la respuesta o parte de la respuesta yo creo que seleccionando un párrafo alguno muy concretos de la vida en cuatro letras puede responder por ejemplo este

Voz 12 17:09 siempre pensé que era mucho más difícil entender el universo que en nuestra propia vida pese a que Albert Einstein afirmó que lo más incomprensible del universo es que es comprensible sin duda no deja de admite Carme el hecho de que los físicos habían demostrado con asombrosa precisión que nuestro mundo comenzó hace trece mil ochocientos millones de años todo sucedió después de una gran explosión el famoso Big Bang tras la cual se produjeron una serie de acontecimientos especiales y espaciales que condujeron a la formación de galaxias espirales varios miles de milenios más tarde en uno de los brazos de una de estas galaxias primigenias

Voz 0624 17:51 es se condensó una estrella que hoy llamamos Sol y a cuyo alrededor comenzaron a girar varios astros con el tiempo y ante la aparente indiferencia del cosmos el planeta Tierra uno de estos astros viajeros que parece una mota de polvo suspendida en un rayo de sol se transformó en un lugar de vida inteligente en donde hoy tratamos de sobrevivir y hasta aspiramos a ser felices

Voz 13 18:18 no no que era era mejorar la

Voz 0313 18:33 Jack Johnson puede ayudarnos a hacer un poquito más felices pero además de él porque yo tres días preguntas planteadas que bonita

Voz 0725 18:41 la magia de la voz de escuchas estoy realmente en el Cosmos hace casi catorce mil millones de años y también en el amanecer de la vida hace tres mil ochocientos sólo tres mil ochocientos millones de años es el universo es un puzzle infinito sí pero como decía esta voz tan extraordinaria is escribe en el libro lo más incomprensibles que es incomprensible de la vida sucede lo mismo respecto a la pregunta

Voz 0313 19:08 para mí pues la felicidad

Voz 0725 19:10 es lograr la armonía molecular si es posible

Voz 8 19:13 de cada día mejor no

Voz 0725 19:16 sí a la felicidad se lleva sin dolor

Voz 0313 19:18 lo digo porque hace yo creo que hace hace una semana conocimos el caso de una persona en el mundo habrá más pero éste sí está al menos datado científicamente que como consecuencia de una bueno parece que fueron un par de mutaciones genéticas no sufre dolor Ike eso abría un camino para que nosotros en el futuro pues no pudiéramos sentir dolor pero se puede es es bueno vivir sin dolor no seríamos indolentes en el sentido peyorativo que tiene tercero

Voz 0725 19:44 en el libro por qué

Voz 8 19:46 libro por primera vez presenta una

Voz 0725 19:49 adecuación de la felicidad pero no basado en parámetros emocionales y psicológicos no un sustrato más

Voz 8 19:56 diría que este es primero podemos decir felicidad sea equiparado filosóficamente con ausencia de enfermedad desde que dijo si uno no tiene enfermedades casi seguro que tienen ganado el noventa por ciento de la felicidad ya no pero en el libro reto esta idea buscando uno de mis pacientes que luego ha sido mis discípulos a mi vaso este niño niño porque desde los doce años estaba condenado

Voz 14 20:23 ah

Voz 8 20:23 va a morir sin embargo cada día era el último pero pasaba al siguiente al siguiente ya ha llegado a la universidad ha estudiado y finalmente ha venido a como a investigar a nuestro laboratorio y ha sido coautor de hace tres semanas o cuatro de un quizás el trabajo más importante de mi sesenta años de vida que es corregir esta una letra entre tres mil millones para volver a restaurar la armonía molecular en un genoma el nació con una mutación se puede corregir en modelos experimentales y observar que es suficiente para para devolver una mayor esperanza de vida y esto cuando él finalmente ha sido coautor del trabajo porque he investigado directamente en su propia enfermedad yo creo que eso recorrer un círculo perfecto de ciencia y humanidad y en ese sentido pues para mí es un ejemplo de buena armonía molecular otras cosas que puedan ser la felicidad pues en el en el trabajo en el artículo pues discuten el libro discuto casos de por ejemplo felicidades ausencia demasiado antes que dolor primera ausencia de miedo nosotros porque existe el miedo dentro de nosotros porque está escrito en el genoma hay porqué porque aquellos que tuvieron miedo mucho miedo hace cien mil años son los que sobrevivieron es esos genes esas variantes de susceptibilidad a tener miedo mucho miedo quedaron escritas en el genoma ya han venido pasando pero ahora la evolución cultural que es infinitamente más rápida que la evolución biológica que es lentísimo en la Cultural es horizontal rapidísima que es lo que trae como consecuencia que ahora hay más miedo del que necesitamos

Voz 0313 22:03 ya que el mundo exterior ya no están aquí

Voz 8 22:05 sí aunque a veces nos lo parece además

Voz 0313 22:08 más el el digamos en la documentación histórica de lo que es toda esta teoría la citar un ejemplo concreto que aparece en el libro de Carlos es Abderramán III de Córdoba siempre Reino durante cincuenta años pero él midió a la felicidad en total catorce días un porcentaje un poquito así no

Voz 8 22:25 de este fue el primer humano que cuantificó que se atrevió a cuantificar la felicidad y el hombre más feliz del mundo y lo documenta eh porque lo documental muchos niveles incluyendo la cultura un templo de gobernante de porque potenció desde Córdoba iba dio la cultura al resto de Europa en la música y la poesía fue el derecho muchas cosas no bueno pues este tipo de sensaciones la que hace que el libro tenga catorce capítulos que haya catorce consejos para la felicidad pensemos que si hay es que lo máximo que vamos a tener son catorce días de felicidad hay que apurar se ya hay que disfrutarlos

Voz 0827 23:02 no nos vamos yo tengo la conciencia seguramente como K de lo que más nos diferencia del resto de los seres que pueblan el planeta es precisamente la conciencia porque supongo que seres muy parecidos a nosotros se hace muchos años pues también tuvieron sensaciones parecidas a la cirugía alguien estar pero no eran conscientes es lo verlo no nosotros somos conscientes de vivir la felicidad también el dolor

Voz 8 23:26 a esto se ella el miedo al dolor esto yo creo que Borges lo sintetiza va muy bien diciendo esta aspiración que tiene ahora especialmente los más ricos y las sociedades más avanzadas de la inmortalidad decía ser inmortal no es baladí menos el hombre todos lo son porque ignora la muerte de todos los seres vivos son porque ignoran la muerte esto me parece tiene una profundidad extraordinaria es muy en sintonía con lo que tú dices

Voz 0313 23:52 creíamos debiera si en realidad sin saber que tenemos fin

Voz 8 23:55 esa es una manera no es una manera de afrontarlo pero ya que no somos así pues vamos a intentar mejorar no en en nuestra capacidad de tener emociones por eso el libro y va creciendo ya al final propone que tal vez la evolución actual de la inteligencia artificial va encaminada a la creación de organismos híbridos a corto plazo e híbridos entre un soporte biológico lo que quede de nosotros es un soporte mecánico y al final habrá una competencia o competición entre las dos formas si finalmente lo más probable es que triunfen las máquinas

Voz 0313 24:35 yo estoy ahora el Homo sapiens dos puntos

Voz 8 24:37 pero el hombre más feliz o mujer más feliz del mundo entonces será un robot no queremos que pase

Voz 0313 24:43 yo no querría como no querría pues hay que

Voz 14 24:46 empezar a estudiar un poco y pensar y en el caso la manera de articular lo quizás de una manera Román de una forma romántica o o de una forma con fantasía poniéndole fantasía la ciencia es construir una nueva especie que me invento el nombre que le llamo homo sapiens sentían el hombre no sapiens sapiens que sabe que sabe el hombre que sabe qué siente

Voz 8 25:10 yo como sabe que siente quiere sentir más para eso sí tienen que evolucionar al dos punto cero pues que evolucione Homo sapiens se entiende dos punto cero

Voz 0313 25:20 todo sea conseguir esa armonía molecular claro

Voz 8 25:22 lo que tendrá es eso pues más emoción más emoción positiva y tratar de eliminar emociones negativas y esto como la felicidad se demuestra en el libro que tiene un sustrato material obviamente sometido a las al ambiente eso son lenguajes

Voz 0313 25:39 ya al azar ya que no no no no

Voz 8 25:44 eh un capítulo aquella a Gaza harta ya hay un capítulo entero dedicadas a estamos sometidos a las puertas de la zaga no tal vez el azar en un mundo absolutamente organizado mecanizado con el trigo de las máquinas el azar ya no existirá pero tampoco existirá ni la poesía ni las emociones profundas como sentimos ahora ni la incertidumbre ni el miedo ni el dolor pero tampoco el amor entonces hay que tener cuidado

Voz 15 26:13 oye Carlos la las editoriales han han descubierto que hay un boom de la literatura de la felicidad no no hay más que ir a cualquier ese estación de metro de autobuses y asomar te por la avería de turno para ver que el sesenta por ciento setenta por ciento de los libros se dedican a eso entiendo que esto es no es un manual no novedad ganadas libro libro no SES para mejorar a nosotros mismos que es un poco la literatura sobre la felicidad que hay que le da estoy harta de Pinker no ha que los ángeles que llevamos dentro demostrar con datos estadísticas mejorar

Voz 8 26:48 eh cómo mejorar nosotros muchas gracias Trumbo gracias John porque es una lectura perfecta este es un libro escrito por alguien que está trabajando en un laboratorio últimamente con muchas dificultades pero es un libro científico basado en ejemplos concretos enfermos concretos la espera hacia derivada de nuestro laboratorio haber descifrado centenares de genomas de pacientes con cáncer haber descubierto distintas enfermedades hereditarias son enfermedades de nuevo todos ellos van apareciendo en el libro como ejemplos de de lo que nos gustaría controlar y dominar no ha sido feliz escribiendo el libro bueno este libro empieza diciendo éste es un libro de autoayuda pero a la a la inversa es de auto ayuda para las

Voz 0313 27:33 el autor

Voz 15 27:36 daros diera con sí pero también se puede ser feliz en la soledad silencio

Voz 8 27:40 la mente lo malo quizás es que me he vuelto ahora demasiado adicto a la soledad es el primero

Voz 16 27:45 que esto genera adicción has conseguido escribir el único libro de autoayuda autoayuda para otros gracias acería no sé cuando uno compra ya un libro para allí

Voz 0725 27:55 darse ya no es auto ayuda gracias Isaías se tu tu amor por el lenguaje es extraordinario pero pues ésta es una es un poco

Voz 0313 28:03 quisquilloso también no no no está bien

Voz 0725 28:06 está bien está muy bien

Voz 0313 28:08 no no me gustaría que terminábamos esta por cierto está aquí al ámbito nuestro periodista científico Javier Guerrero y Javier buenas tardes porque hoy vamos a contar nueve pues ya lo visto es él

Voz 15 28:21 pero sobre todo hablándole astronomía I de

Voz 0313 28:24 pues Javier los agujeros volvió a contarnos hoy detalles luego volará de la primera fotografía de un agujero negro si hoy pobre lo hemos acribillado a preguntas en nuestra ignorancia supina pero todos yo siendo un agujero negro me decía no no es eso no es exactamente eso pero son preguntas que el flojo que la gente se puede plantear cuando oímos hablar de conceptos de estos muy potentes que no suenan pero que no entendemos está bien que alguien los codifica no

Voz 8 28:50 pero tiene tantas realidad en el libro se discute

Voz 0313 28:53 efectivamente la sepuede

Voz 8 28:55 la luz que a muchos les puede parecer increíble pero también se puede pesar un agujero negro y sin embargo no se puede pesar el sufrimiento humano esto lo dice de Manolo Vilas en Ordesa un libro que una vez estéis aquí

Voz 0725 29:07 es durísimo es sí sí sí

Voz 11 29:09 eh sí es buenísimo pero sí sí

Voz 0313 29:12 es duro es duro es duro no es duro pero pero pero también es un libro de ayuda claro pero pero

Voz 8 29:18 pues eso podemos llegar a medir diez al menos cuarenta y cuatro que es el tiempo de plan que es un suspiro tan mínimo que es inconcebible que pueda existir sin embargo lo que nos ocupa todos los días no podemos hay que Avan zar en la capacidad de sentir emociones y eso pues en el mundo actual

Voz 0313 29:39 que yo no quería que te escaparan de esta conversación sin contar el episodio de la epidemia de risa ocurrió que descubriste en un viaje a Zanzíbar elocuentes y debe que es una cosa bueno a día de hoy sabemos porqué

Voz 8 29:51 no no creo que se sepa nunca porque entonces no se analista molecular mente no esto es alumnas no primero se bueno yo forma parte de uno de mis días de los catorce días el número cinco probablemente fue este viaje a Zanzíbar un viaje familiar y de repente hay armonía externa se crea todo bonito todo maravilloso un colores azules por todos los sitios y de pronto en medio de todo aquello te das cuenta de que la felicidad puede ser contagiosa la felicidad es contagiosa la primera prueba aclara es que en en una escuela de de Zanzíbar de Tanzania en concreto que pues hubo una epidemia de risa duró unos cuantos meses y al final casi como llego desapareció o no pero después treinta años después en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Yale se han hecho estudios en los que se demuestra lo que del sentido común nos dice no si vivimos en un ambiente positivo y rodeado de gente con positividad más contentos y más felices si es lo contrario pues es es es muy difícil que lo estemos no esto dicho de otra manera es que la felicidad contagiosa y se contagia porque tienen un suspiro

Voz 0313 31:12 contrario también era tristezas con todo lo contrario también

Voz 8 31:15 entonces bueno a ver si mejoramos como especie

Voz 0313 31:18 Carlos López Otín la vida en cuatro letras muchísimas gracias por este rato en La Ventana estábamos nosotros par

Voz 8 31:23 a mí también eh muchas gracias a todos un placer

Voz 0313 31:25 la otra entrega de la Play les

Voz 0725 31:28 no

Voz 17 31:30 a las tasas

Voz 18 31:38 los llama No te olvides nunca no es desde un lenguaje actual joven de una cantautora aquí estoy muy joven votantes ahora está dividiendo en París bueno poco conocida

Voz 8 31:50 todavía pero ahora ya en España empieza ya

Voz 18 31:53 Nos recuerda que no nos olvidemos de los momentos buenos no de una manera muy simple muy sencilla y maravillosa un abrazo a vosotros gracias

Voz 17 32:08 eh

Voz 19 32:11 eh

Voz 10 32:15 Aubry de sí si eso eso sí aquí

Voz 23 34:08 los niños fin excepto uno no tener dining Xavier que van a crecer

Voz 6 34:13 y lo supo de la siguiente manera cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre supongo que debía estar encantado ahora ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó

Voz 0313 34:33 hará siempre indómito

Voz 6 34:35 lo hablaron más del asunto pero desde entonces supo que tenía que crecer siempre se sabe eso a partir de los dos años los dos años marcan el principio del fin

Voz 24 34:48 Peter Pan James Barrie mil novecientos once

Voz 0313 38:11 aquí seguimos en La Ventana de lo prometido es deuda hemos comentado hace unos minutos con Carlos López

Voz 15 38:16 sí por cierto qué delicia de de de conversación

Voz 0313 38:19 para para una clase de toda una mañana toda una tarde Le habíamos anunciado que vamos a hablar de la primera fotografía no sé si es exactamente así Javier la primera fotografía de un agujero negro es el agujero negro no se puede ver cómo se puede fotografía

Voz 0882 38:32 eso ha fotografiado la sombra del agujero negro de hecho es lo que estamos viendo es exactamente la asomara gravitatorias lo que sea fotografiado exactamente es pero

Voz 31 38:42 los como una estamos diciendo que es una

Voz 0313 38:46 el juego es el punto de

Voz 0882 38:48 de no retorno a partir de ahí se lo traga absolutamente todo pero en ese punto todavía deja escapar radiación que es la que han captado estos ocho enormes radiotelescopios porque fíjate para captar este tipo

Voz 31 38:59 la pequeña vaya visitaba un telescopio

Voz 0882 39:01 el tamaño de la Tierra esto es imposible pero sí la idea sitúa unes ocho radiotelescopios muy potentes situados en puntos estratégicos de la tierra los conectan en los sincronizadas con relojes atómicos para que consigan la misma pues pueden actuar casi como si tuvieran el tamaño de de la mismísima tierra no han trabajado durante diez años doscientos científicos de un montón de países prácticamente toda la comunidad internacional grandes potencias entre ellos por suerte también españoles Illes eso como decías la fotografía pues se ve un enorme anillo de fuego con una gran zona de sombra en el interior en el centro de de ese anillo se puede ver en la web por supuesto de de la Cadena SER y vale la pena bueno José Luis Gómez es uno de los investigadores que ha participado en este proyecto histórico trabaja el Instituto de Astrofísica de cara de Andalucía iros decía esto tras obtener esta imagen histórica esto no ha sido de ningún tipo de observación sino que

Voz 32 40:00 realmente la imagen de un ochenta y siete convirtiendo a los agujeros negros de un concepto matemático que hace cien años Einstein usual si idearon en sus mentes en algo tangible real algo que podemos observar y analizar con observaciones astronómicas en el futuro

Voz 0882 40:18 yo no hubiese la exagerada pero para que nos entienda todo el mundo es como si lo hemos conseguido la primera fotografía real de un fantasma

Voz 0313 40:24 reacio no estas ya ya ya ya

Voz 0882 40:26 construcciones de Fábregas no algo que hipotéticamente alguien puede suponer que exista pero que nunca se encontró una prueba pues en este momento tenemos ya una prueba tan gente real de cómo es realmente un agujero negro

Voz 0313 40:38 ya hemos conseguido la fotografía de un agujero negro cualquiera o no seleccionado existe un mapa agujeros negros sabemos más o menos donde están cuántos hay

Voz 0882 40:46 hombre hemos ido a por uno de los más grandes porque hay de muchos tamaños hemos ido a uno de los más grandes que se llama m ochenta y siete me decía un compañero en la relación que habrá que cambiarle el nombre a partir de ahora está situado en el centro de la galaxia vecina Burgoa tiene una masa de seis mil quinientos millones de veces mayor a la de nuestro Sol está a cincuenta y cinco millones de años luz de la Tierra

Voz 0313 41:09 ya me pierdo para qué sirve todo esto pues mira

Voz 0882 41:12 por eso le he preguntado Antxon Alberdi que también trabaja el Instituto de Astrofísica de Andalucía decía para qué sirve todo esto pues este es el Nos decía el primer fotograma de la próxima película del espacio

Voz 2 41:22 que no es solamente la primera imagen de un agujero negro sino también al primer fotograma de una gran película que está por rodar porque LHC va a seguir observando es eh y otros agujeros negros poco a poco vamos a ir comprendiendo un poquito mejor cómo se comporta la materia en estas regiones tan cercanas a las fronteras del espacio y el tiempo las fronteras de el universo mismo

Voz 0313 41:44 sólo el entusiasmo de los científicos se nota en el tono de voz

Voz 0882 41:46 sí porque además es de los dos genes Un proyecto internacional fíjate radiotelescopios que están en Estados Unidos en Chile en la Antártida aquí en España en Sierra Nevada en Japón en China y una rueda de prensa Carles que yo nunca había visto nada igual ni siquiera los tiempos de los buenos tiempos de la NASA que arrancó una rueda de prensa simultánea en seis grandes capitales del mundo Bruselas Washington Taipei Shanghai Tokio Japón Santiago de Chile a la misma hora un montón de científicos yo creo que cuando los seres humanos nos ponemos en plan Star Trek somos capaces de no pelearnos no discutir no matarnos unos a otros explorar la gran frontera que nos queda que es el espacio

Voz 0827 42:26 yo propongo nombrar a este primer agujero negro con las siglas sería pan hemos fotografiado el pan no el primer agujero negro en M ochenta y siete que quedan poquito frío no goza además lo ves y te quedas como pagas

Voz 0725 42:41 qué lección de política esto no sí señor sí señor lo acaba de decir Javier si se pero es que además Javier estaba haciendo les pregunta pero cuál es el agujero negro y él hemos sido claro porque esto es la humanidad está detrás de esto eso esa si eso es así

Voz 33 42:58 Javier Armentia buenas tardes qué tal muy buenas tardes

Voz 0313 43:01 Javier Armentia en la conocen todos los oyentes de La Ventana de la Cadena Ser en general es astrofísicos director del Planetario de de Pamplona hoy teníamos que hablar contigo para que nos acaben no hay desata

Voz 1933 43:12 ahora a cerrar el círculo de consignar la importancia de

Voz 0313 43:15 de este avance nos puedes contar por cierto nos podrías explicar a todos nosotros a los oyentes a los que estamos aquí a ver si lo entendemos que es exactamente un agujero negro pues grabitatorio enorme que se lo traga todo vale allá hay que vaciar pero qué es exactamente para que podamos entenderlo

Voz 34 43:31 bueno es una región de una región del espacio increíblemente Tona no de forma inconmensurable podíamos decir es capaz de tragarse todo lo que tenga cerca eh este este agujero negro que se ha sacado esta imagen se traga unos unos diez soles al año es buena para que os hagáis idea no sirve aumentando de materia

Voz 0313 43:51 a nosotros nos engulle si estuviéramos demás

Voz 34 43:53 con cerca sin duda eso es lo que le pasa a todo lo que está cerca y gracias a eso podemos ver porque la materia que está cerca de ese gran agujero negro se va cayendo caerán finalmente desaparecerá pero mientras tanto se calienta emite luz no y esa luz que es de formada por por la cercanía de ese enorme pozo gravitatorio pues eso es lo que lo que se puede al haber no a un agujero negro sigue siendo un eh antes antes no comentabais no es una especie de bestia de la imaginación creada por las teorías de la física de Albert Einstein hace Mango más de un siglo y que y que en esencia es bueno imaginaros que tenéis algo en la mano y lo han seis para arriba no la gravedad en la tierra lo que qué haces esas llaves ese bolígrafo que tenías lo devuelve a la tierra por la fuerza de la gravedad no si lanzamos una una bala muy rápida podríamos ponerla en órbita podíamos escapar es lo que con dos cohetes no en el caso de un agujero negro por muy rápido que lanzamos cualquier cosa incluso aunque fuera la velocidad de la luz volvería a caer no IS el concierto intuitivo que hay cien le pareció una especie de anomalía tonta de las matemáticas pero que eso Anfil el pijo no no esto es esto real tiene que haber de estos objetos y aunque habíamos tenido evidencias indirectas con las ondas gravitacionales en el año dos mil dieciséis encontramos la prueba de que de que se podían chocar un agujero negro contra otro lo cierto es que esta es la primera vez y por eso yo creo que la importancia de esta noticia en que vemos esa imagen ojo una imagen que ha costado muchísimo tiempo eh pensemos que esto se observó durante durante varios días en el mes de abril de dos mil diecisiete fueron varios PETA bytes de de información que seguido procesando hasta hoy odio tener esa imagen que nos han enseñado no

Voz 0313 45:36 pero pero por seguir con con las preguntas así

Voz 35 45:39 muy muy básicas

Voz 0313 45:41 de de de curiosidad osea sí si se siete traga un agujero negro tú vas a otro universo a otra dimensión sea la tierra no existiría en otro universo o explotaría no sé

Voz 34 45:52 bueno este es este entras aquí en uno de los grandes podríamos decir debates científicos que tendrán lugar a lo largo de este siglo que vienen tenido lugar ya desde hace años y que desde luego a los aficionados al género de la ciencia ficción que pase no es decir uno piensa que de la imagen que hemos visto hoy de del agujero negro de ochenta y siete no recuerda en cierto modo sea Gargantua del interestelar de de de de Nolan no porque porque además es uno de los grandes teóricos de los agujeros negros que fue que es usaron fue quién imaginó ese ese agujero negro que aparece en la en la película lo donde se sumerge Macías vascones

Voz 0313 46:28 ahí está la musiquita de fondo

Voz 34 46:31 pues lo que pasa es que la física no es no es como las pelis de Hollywood pero me gustaría que fuera entonces yo no entonces no sabemos lo que sí sabemos es que cabría la posibilidad de que ese agujero negro no fuera una rotura del todo del espacio de tiempo y que nos permitirán salir al otro sitio eso que llaman los agujeros de gusano no ha pero no sabemos de su existencia todavía son entidades en este caso sí teóricas y lo que sí sabemos es que han a efectos prácticos cualquier astronauta que si cayera encima un agujero negro sufriría un efecto de la gravedad que es lo que se suele llamar la espada del astronauta que inmortal es decir los piense acercar mucho más rápido hace de agujero negro que la cabeza Iggy acaba uno estirado hecho un espagueti cosa que los humanos llevamos bastante mala

Voz 15 47:13 oye Javier eh Einstein resiste después de todo esto todas esas teorías intuitiva es en su momento de la distorsión espacio tiempo la relatividad todavía resiste

Voz 34 47:26 pues hoy este este año celebramos precisamente el primer siglo de la primera gran prueba que es el hizo Einstein aunque fuese Cleese solar que del año mil novecientos diecinueve se observó permitió comprobar la curvatura de la luz que es fundamental para para para observar estos agujeros negros no desde entonces la teoría de Einstein Si hay dos sometiendo a todas las pruebas posibles Il ha superado todas con con matrícula de honor sin embargo yo estoy seguro que mañana todavía en los medios de los periódicos dirán Einstein tenía razón no como como si bien lo dudara no

Voz 0313 48:00 muy bien Javier Armentia quiere salvo Robert iba bastante no no no mi duda es si es insaciable y no para de tragarse todo lo que tiene alrededor no sé a qué velocidad lo hace porque siempre tendrá algo alrededor y en algún momento llegaremos allí no

Voz 34 48:14 bueno precisamente ha crecido hasta ese ese agujero negro en súper masivo como el título de la canción de mios ha crecido tanto es porque a lo largo de su historia se ha ido comiendo debate varias galaxias de hecho que tenía por ahí cerca osea que que realmente es un es un dragón y de hecho una peli Se llamaba Gargantua ese agujero negro porque la idea es un poco ese ese ante tragaron de Rabelais no pero pero bueno la verdad es que podrían acabar con la materia alrededor pero como las galaxias tienen muchísimas estrellas mucho así polvo pues parece que siguen teniendo comida durante muchísimo tiempo

Voz 0313 48:51 pues bien Javier muchísimas gracias amigo y al otro Javier Gregori ha sido un placer hora al día

Voz 34 48:56 el saludo hoy tenemos una

Voz 0313 48:58 hoy ha plantea una polémica que hoy indirectamente tiene que decir esto porque es lo de la fe y la razón en la fe son compatibles sean compatibles ahora lo comentamos

Voz 0827 49:16 nación Ferrer Guardia ha publicado un informe sobre laicidad en el año dos mil dieciocho con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas y del Instituto Nacional de Estadística en el estudio se constata que hace sus ritos sedes hinchan de manera imparable en España casi uno de cada tres ciudadanos se declaran ateos agnósticos o no creyentes el triple que en mil novecientos ochenta antes de ayer y la cifra ese dispara al cincuenta por ciento los más jóvenes de dieciocho a veinticuatro años los datos pueden resultar sorprendentes pero yo creo que no lo son tanto es lo que tiene la libertad hace sólo cuarenta años que nuestro país con la Constitución acabó con un régimen en el que la religión católica no era opción sino imposición muy propia además de quién lo encarnaba ahí se consideraba ungido por la gracia de Dios una libro además sustentada en una mayor forma son conocimientos científicos que proporciona respuestas que antes sólo caían del cielo sólo venían de la religión y quién sabe un alejamiento a lo mejor azuzado por la actitud de una iglesia tan estricta con el feligrés tan laxa veces con sus ovejas descarriadas quizás España no haya dejado de ser católica como proclamó en mil novecientos treinta y uno Manuel Azaña pero lo cierto es que celebrar la Semana Santa y la Navidad ya no forma parte del ADN de todo español como proclamó hace unos meses el inefable Secretario General del PP Teodoro García Egea y al que no le guste pues como él mismo dijo se tendrá que aguantar

Voz 21 50:46 de Ana Martínez buenas tardes

Voz 33 50:49 buenas tardes Carlos qué tal saludamos a la profesora de Historia Moderna

Voz 0313 50:52 hay antropología de la Universidad a Distancia Madrid experta en cristianismo judaísmo yo quería empezar con el lío que tenemos hoy entre el libro de Carlos López Otín lo de la vida en cuatro letra los agujeros negros y ahora está este estudio vamos a ver la religión y la ciencia son incompatibles sí o no

Voz 33 51:08 son compatibles una de las principales preocupaciones de las humanidades de ser humano desde la Prehistoria ácido buscar la tendencia a buscar perdurar y por tanto el diálogo entre la fe y la cultura si a partir del Concilio Vaticano II se inventó esa fórmula de la laicidad escolar que la Iglesia está contenta el estado en cierto modo también y que supone un término promedio entre la secularización del laicismo es decir aquello de edad para empezar lo que es el pesar y a Dios lo que es lo que pasa es que en una sociedad tecnológica como es la que tenemos el atraer a los jóvenes hacia un credo hacia una religión hay que hacerse también eh con un lenguaje interactivo no se pueden poner formas y límites cuando vamos en cierto modo a ya la infantil distracción del mundo

Voz 0313 52:04 entre las causas por cierto este es un fenómeno exclusivo de España o este descenso digamos de de seguidores de de de partidarios es un es un proceso general María

Voz 33 52:16 digamos que en España se está percibiendo más en los últimos lustros pero también porque como decía Isaías pues Seaman tratado la religión en la dictadura franquista porque bueno la profesora Laura Lara yo en los el último libro breviario de Historia de España publicado en edad decimos que el término que más ha sufrido a lo largo del siglo veinte es el propio concepto de España al que se lo ha zarandeado pero en segundo lugar la religión porque el nacionalcatolicismo y el momento en el que Franco entraba bajó pero Iglesias no se debería haber consentido una cosa y otra cosa es el estadista que en este caso había llegado al poder a través del golpe de la guerra de las urnas

Voz 0827 53:00 bien María de todas las maneras usted ha dicho que son términos compatibles es decir el mayor conocimiento con la fe en en algo sobrenatural desde luego son términos compatibles lo que pasa es que antes digamos que era un matrimonio indisoluble y ahora hay mucha gente que precisamente esas respuestas que antes solamente nos daba la religión o las religiones bueno pues las encuentran sencillamente encuentran explicaciones en la ciencia digamos que para el ser humano para algunos seres humanos llevando es necesario precisamente tener una creencia religiosa

Voz 33 53:32 es verdad porque a día de hoy muchos movimientos que a lo largo de milenios han costado gran esfuerzo pues hoy parece que están a un clic de la pantalla decía Miguel Delibes que si el cielo español es alto es porque lo han levantado los campesinos de tanto mirar lo claro cuándo tenías que sembrar y esperar que lloviera que hiciera buen tiempo que hubiera son para que la cosecha llegara había muchas incertidumbres recurría a la religión hoy que el ser humano parece que con una palanca maneja el universo bueno pues quizá tengamos que pensar en aquello que comentaba Isaac Newton el padre de la ley de la gravedad de tantas cosas que afirmaba que la ciencia le ayudaba a tener experiencias místicas de la naturaleza alquimia religión espiritualidad sin duda estoy convencida que los planes de estudio de jóvenes sobre todo de niños y adolescentes flaquean hoy en que nos enseña la Historia de las Religiones ojo que no quiere decir que sea una catequesis para nada sino educar en el libre pensamiento pero hoy se corre el riesgo de que una persona joven caiga en un acepta traigan la hija caiga en cultos satánicos precisamente por no conocer el acervo cultural quede deberíamos y romanos hasta el budismo pasando por el Islam el judaísmo y el cristianismo traen como mensaje de paz la religiones a pesar de que identifique hemos la religión con la guerra porque la instrumentalizado