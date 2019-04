La Ventana (10/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias vamos a acercarnos en directo a Bruselas a esta hora comienza la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno a los que Theresa May le vuelve a pedir una nueva prórroga para el Brexit que yo no sé Griselda Pastor se van a dar o no buenas tardes

Voz 0313 09:51 sencilla oye nuestro paseo diario por la historia volvemos a conectar la vida real con el cine que que tanto se inspira en ella claro como el miércoles además ronda por aquí Carlos Boyero hoy les hablamos el nombre de un barco irá una de las películas más premiadas y taquilleras de todos los tiempos esta tarde les hablamos de la odisea de la tragedia del Titanic

Voz 17 10:13 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:29 no no saben que la última superviviente del Titanic se murió hace diez años en dos mil nueve ella ni se acordaba del naufragio porque era un bebé de nueve semanas pero ya está no queda ningún pasajero de aquel barquito que el diez de abril de mil novecientos doce zarpó del puerto de Southampton al sur de Inglaterra prensa y fotógrafos no perdían ripio de alemán que de cientos de personas en el más gigantesco e indestructible trasatlántico jamás construido el Titanic iniciaba su viaje inaugural complicaciones inmigrantes y con Leonardo Di Caprio era el barco más lujoso el más rápido el más grande era lo más de lo más de lo más en todo lo único que no tenía además eran botes salvavidas para que sea aquello no había Dios que lo hundiera la compañía propietaria del Titanic se propuso batir dos plusmarcas la de velocidad y la de mayor número de pasajeros había que llegar a Nueva York más rápido que nadie y con el pasaje hasta los topes incluso se robaron viajeros a otros buques para cumplir este segundo objetivo en total dos mil doscientas veinticuatro personas Se trataba de ser noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo ya lo creo que lo fue el Titanic que no ha dejado de ser noticia incluso desde hace más de un siglo el buque partió de Southampton con destino a Burgo en el norte de Francia de allí a Kingston en Irlanda tras esta segunda escala comenzó la fiesta y la verdadera travesía de aquel majestuoso transatlántico todo perfecto durante tres días solo atentos por si en el Atlántico Norte aparecía alguno de los témpanos que anunciaba el radio Telégrafo el capitán Edward John Smith ordenó desviar el curso del Titanic un poco hacia el sur dobló la vigilancia y se fue a dormir tranquilo tampoco podría hacer mucho daño a que el color son pedrusco de hielo flotando en el mar a las doce menos cuarto de la noche del catorce de abril el Titanic crujió dos horas y media más tarde crujió mil quinientas diecisiete almas días después aún sepa abonaba por el Atlántico Norte un iceberg más alto que el Titanic Icon marcas de pintura que el iceberg más grande más elegante y más majestuoso de la historia de la navegación y sin prisas por llegar a ninguna parte

Voz 21 13:25 las prisas prisas ya lo dice el refrán nunca son buenas consejeras y aunque no

Voz 0089 13:29 ese caso

Voz 21 13:30 el hundimiento del Titanic hubo también otros otros factores que provocaron la

Voz 20 13:34 la desgracia Illa una película que pasen verdad

Voz 22 13:43 sí

Voz 23 13:45 tú eres con

Voz 1678 13:52 Carlos Boyero buenas tardes

Voz 0313 13:54 la se lo dábamos un poquito antes de del protocolo habitual tenía que estamos hablando de la historia del Titanic de la película oye que han pasado ya pasó con más de veinte años eh el de titanio

Voz 1678 14:03 tiene el noventa y siete

Voz 0313 14:06 vaya veintidós adaptamos ventiló metidos no hagan número XXII nadie

Voz 1678 14:10 fíjate que yo no la echado de mis Oscar once

Voz 0313 14:15 esto que bueno

Voz 1678 14:17 la pasada bien hombre vale

Voz 20 14:22 pero no

Voz 1678 14:23 no es que se volvieron muy loco al personal con ella diciendo que era la mejor película de la historia

Voz 0313 14:28 eso se dice también con los Barça Madrid partió del siglo VII de somos muy pesado con esto

Voz 1678 14:34 sí por su eso que es un espectáculo ahí está una de las actrices que más me gusta

Voz 0089 14:40 que es Kate Winslet que explica Antonio

Voz 0313 14:43 no no hace tanto la verdad sobre la historia de la

Voz 0089 14:45 de la película sobre el final que reconoció la aquella había sitio para los dos así sexy quiso

Voz 1678 14:53 las licencias que te permite el cine no

Voz 24 14:56 pero bueno la la

Voz 1678 14:59 vi bien pero no es una película que me suscite una especie

Voz 20 15:04 las emoción

Voz 0089 15:07 ya sé que fue la más taquillera no James Cameron siempre lo creo que vale vale humedades

Voz 0313 15:12 además no Avatar no no no

Voz 0089 15:14 no yo creo que no es que este hombre compite consigo mismo siempre

Voz 1678 15:18 sí bueno no no no pero cada una de sus películas es la primera Avatar recaudó más tienes tu roza ir la segunda Titanic luego Terminator debía de dar un pastón también Terminator era suya a canción te gusta ser indio buenos bonita dramas

Voz 20 15:59 entonces ya persigue el tercer grado de la historia de amor de Titanic funciona para todo

Voz 1678 16:06 para mí funcionan las historias de amor que me que me conmueve no que hacen que me identifique con ellas si me preguntas por historias de amor pues de citaría películas que irán y eso que es Johnny Guitar por ejemplo un western de OCDE

Voz 0313 16:23 sí la recuerdo en un lugar solitario

Voz 1678 16:26 no es una historia de amor me acuerdo más de esas que la por cierto Johnny Guitar tiene el diálogo más romántico de la historia del cine no no miénteme dime que si si no hubiera vuelto te hubieras muerto de pena todo este tiempo ha estado pensando en mí como yo de miénteme no hay trece pero en eso son las historias de amor que que me gusta

Voz 25 17:01 sí eh

Voz 27 17:21 y sí

Voz 1678 17:29 cada miércoles tenemos una cita con un señor que

Voz 29 17:32 es una historia de amor muy bonito hay que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma a alguien que se define con una palabra

Voz 30 17:52 es un tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no las obras Carlos Boyero

Voz 0313 18:11 efectivamente aquí seguimos con Carlos Boyero vamos ya con un estrenó un estreno del del próximo miércoles en plena Semana Santa curiosamente gracias a Dios una película francesa ganadora del Gran Premio del Jurado del Festival de Berlín que cuenta la historia bueno sobre un caso real de abusos sexuales a niños en la diócesis de Lyon

Voz 1678 18:31 es una pena

Voz 31 18:33 se cuya ya que el año con más

Voz 0313 18:38 protagonistas un hombre en Padre de familia que decide denunciar al al sacerdote que había abusado de él cuando era boy scout al enterarse de que sigue trabajando con él

Voz 31 18:47 se le llama Alexandre que soy padre de cinco hijos hace un mes descubrí por casualidad que el padre pena había regresado Lyon

Voz 32 18:56 sí lo sé

Voz 1678 18:57 porque este hombre con directores France sábados por

Voz 0313 19:00 claro está Perico el abono el tema es no puede ser más actual

Voz 1678 19:03 que nuestros desgraciada pasos atrás dado muchísimo tiempo no esta infamia en en hacerse actual no hubo aunque va a seguir coleando la movida porque la tampoco vamos el Papa dice que tolerancia cero con con estas historias Si pero yo creo que hay un hay bastante de farsa en en ellos a que los los culpables eso bien porque ha prescrito sumó

Voz 33 19:34 eh

Voz 1678 19:36 sus crímenes y me atrevería a hablar de crímenes los sonó mataran nadie lo sólo dejaron a gente jodida de por vida no

Voz 24 19:44 pues no van a no van a ir año no van a estar delante de un tribunal

Voz 1678 19:50 It dudo incluso que los expulsen de la Iglesia es hemos descubierto que en las viejas épocas casos de pederastia al que eran que lo sabía todo el mundo pues la la historia consistía en cambiar los de de Palm Nokia no que dejaran de foguearse a los niños del lugar para encontrar para encontrar nuevas víctimas no que esto es lo que cuenta François lo son es una que a mí me parece interesante y con qué porque cuenta la la historia de gente muy instalada de gente muy católica o la vamos hay algún ateo pero vamos que de repente pues a sus cuarenta años se plantean que no pueden seguir con ese secreto y que que tienen que contar su verdad resulta que está verdad es la de muchos niños no críos que eran scouts en un en un un Zapatero religioso no un depredador saque admite ante ellos que efectivamente es real lo que está en contando pero que no pide perdón y que el arzobispo de de Lyon pues bueno va como ocultando esa basura esta gente yendo p'alante te repito son eso es lo que más me sorprende que son gente instalados la mayoría hay algún marginado a alguien que le hicieron polvo y que pues eso que a sus treinta y tantos años es un drogadictas incurre

Voz 0313 21:31 hace un mes al arzobispo de León eh

Voz 1869 21:34 eh le han condenado por ocultas

Voz 1678 21:36 hasta ahora mes de que no dimitió pero va pero lo hace

Voz 0313 21:40 hasta que no se resuelva la apelación a la sentencia pero

Voz 1678 21:43 digamos que tiene la condena ya que es todo muy estado muy turbio muy muy sórdido no pero está está muy bien que se que se hagan películas en todos los sitios pero por ejemplo a mí me gusta más una americana

Voz 0313 22:00 el formidable que sea más Puebla buenísimo

Voz 1678 22:02 Boris la vistes yo creo que fue las investigaciones del Boston Globe con que que la cosa empezó por un por un caso de de pedofilia Hay pero descubrieron que había miles y que la diócesis en Boston lo había ocultado a Conesa con esa maniobra de mover a otro lado a los a los culpables aquella era muy cine americano del bueno se que a me parece que cuando es bueno es inmejorable con un guión unos diálogos y unos actores no sí sí sí esta gracias a Dios me parece me parece interesante y me parece

Voz 34 22:42 eh creíble y me parece

Voz 1678 22:46 estremecedor lo lo que cuenta no lo bonitos no lo bonito lo lo justo lo necesario sería que que toda esta mierda bueno es imposible que saliera a la luz y que los culpables pagaran por su delito aunque lo cometieran hace mucho tiempo no hoy

Voz 0313 23:07 pero es que hablemos un poquito de series wagneriana

Voz 35 23:14 cómo cómo cómo

Voz 0313 23:24 ayer estuvimos aquí en La Ventana en La Ventana de la tele con Mariola hablando de series que empieza mañana en en Valencia y tuvimos una conversación muy interesante con con su director y con el politólogo Pablo Simón sobre juegos una teoría cuántica facultativa sobre Juego de Tronos sí que faltan dos días hacia el bonito es el domingo por la noche pero no sé hay que verlos capítulo a capítulo no

Voz 1678 23:48 no se puede ver todos juntos yo creo que capítulo

Voz 0313 23:51 bueno pues yo al menos pero estar será bueno eso serán Juego de Tronos pero lo que está sonando es la banda sonora de de gigantes en bueno ya se pueden ver los los seis episodios de la segunda temporada eh yo ya los he visto Losert y quiero que tú también Historia es de unos hermano unos hermanos en fin con un padre que sus hermanos Guerrero que en esta segunda temporada tienen que unirse a pesar de sus diferencias que son notables para superar el momento pues muy complicado su historia la verdad

Voz 1 24:32 estaba acordando quería

Voz 36 24:35 eh

Voz 1 24:42 que no puedo la vida durante quince años

Voz 36 24:49 la nariz busquen más

Voz 20 24:53 lo hemos comentado en alguna otra ocasión suaves los diálogos montar dirigida por Enrique Urbizu

Voz 0313 24:59 la madre y los tres hermanos Daniel Grao Isaac Ferry Elena Garro librados van a mi juicio es tan fantástica

Voz 1678 25:06 si no hay hay otra que a mí me me gustan mucho no sé como se llama en la que interpreta a la cría de dieciséis años que es la a la hija de que tiene un portal

Voz 0313 25:18 a un mismo es oyes Sofía Oria se toma antes si accede hija de Thomas no Carmen si se les ve en esta segunda temporada adquiere un protagonismo

Voz 1678 25:28 Mónaco es notable digamos el yo no sé vamos

Voz 0313 25:31 se supone que han muerto no sé si va a tener continua

Voz 1678 25:34 mira esto pero con la niña está me huelo que la movida se puede prolongar porque le le sobra

Voz 34 25:42 carácter y audacia

Voz 1678 25:46 puede ser malísima yo creo puede su

Voz 0313 25:48 sin acuerdo para otra temporada

Voz 1678 25:50 la rodaron dos finales

Voz 0313 25:52 ha cerrado si yo otro más abierto

Voz 1678 25:56 me saca este finales kamikaze absolutamente encanta muy en plan Peckinpah se Grupo salvaje sí sí sí sí sí sí es bueno que estos acabado pero vamos a por todas no que lo cual es muy consecuente con lo que ha sido la la ida de de estos hermanos que son Terry que se quiere matar entre creo finalmente quieren matar a todo el mundo es como la que al mismo tiempo tienen ese vínculo fortísimo no antes los seis episodios los dirige Urbizo bueno también me gustan sobre todo los los dos primeros me parecen excelentes no luego hay momentos en que ocurría en la primera temporada también si ellos que que es es todo como tan tan duro tan intenso tan alto puedes sí sí a a mitad de la primera sí sí a mí también se pero lleva lleva la marca de de un tío que

Voz 34 27:02 que dirige cine

Voz 1678 27:05 admirablemente vamos fíjate que dicho dirige cine fíjate dirige serias es una una serie yo no no sé si Urbizo había trabajado alguna vez en en series pero vamos está claro Ximo si me dijeran y si no supiera el nombre ni hubiera visto los títulos de crédito y mejorarán quién puede ser el director de esto que que contestara pues Urbizo Enrique Urbizu sí tiene su punto gigantes creo que tiene ni una calidad viene de la verdad que sí

Voz 0313 27:40 ya te apañan mejor conducida

Voz 1678 27:42 sí pero hoy tiene tienes teléfono ya si ya pero desde desde ayer porque luego novedad la movida me dieron una tengo otra vez Nokia es que creían que no existía pero Szeemann me han cosa herido un hombre de rastro había un par pero la clave había cambiado ya hay no me la dieron entonces hasta ayer no hasta ayer no ha conseguido ponerlo en marcha y ahora tengo que meter todos los teléfonos no tengo teléfonos entonces la gente que no que me llamen ellos para darme o mandarme por escrito porque perdido todos los teléfonos de de mi vida

Voz 0313 28:23 sí allanamiento que hicimos hace una semana en antena por si alguien encontraba o Nokia en la zona de Cuatro Caminos y tal no no no no

Voz 0089 28:30 pareció pero si quiere decir que algún oyente llamó a la redacción para ofrecer un Nokia como el que tienes tú ahora de segunda que

Voz 1678 28:37 joder la misma tarde muchísimas gracias de verdad a esos desconocidos no pero no es no es que fíjate la lo de laten es un desastre quedarte sin los teléfonos de toda tu vida sin mensajes particulares algunos con alto valor nacional no pero es un desastre a nivel de profesional sentimental familiar el saque dices qué horror no

Voz 37 29:08 pero hoy sigue sin tener ningún respaldo ahora en la nube Ny

Voz 1678 29:11 bueno eso de la nube no lo que estoy haciendo es escribirlos en una libreta todos a mano no sé si me vuelven a me vuelve a desaparecer es de el el teléfono o menos Ana respaldo tuyo al que nadie nadie un Nokia bueno de bueno pero no es lo puedes perder como la otra vez sí sí pues pero vamos ya que me he hecho mayor voy a ser una persona prudente me voy a cubrir escribiendo pero eso los amigos gente que no habló con ella que ese sorprenderán pues que me llamen porque es que no tengo ningún teléfono de nadie que que me lo manden por eso de cómo se llama mensaje escrito no

Voz 0313 29:46 es este un SMS eso

Voz 1678 29:48 es el ese es él es el SMS es eso me explico cada día es más fuerte

Voz 0313 30:31 lío mensaje Santiago Niño Becerra con el que luego vamos a hacer números como cada semana enlazando con lo del Titanic hizo el Titanic era que no llevaba doble casco y que estaba compuesto de chapas remata

Voz 1678 30:44 es así y que por eso se hundió del consumidor palmo tanta gente pero tú y Santiago también sabe del Titanic de barcos de barcos

Voz 0089 30:58 o es que parece que el capitán se ha demostrado que se enterró en que había que pasar por ahí cuando le diré si hay alternativas

Voz 0313 31:04 no no no quería una prepotencia lo que tienen Hendrix en La Ventana del final ver

Voz 1678 31:09 pues que es un tipo que murió con veintisiete años yo creo que era imposible aunque hubiera vivido cien sacarle sonidos más prodigiosos a una guitarra yo creo que es probablemente el mejor guitarrista que ha asistido a la historia del no siempre tiene sentido y luego la voz era muy notica financian concretamente Heil yo me pare

Voz 20 31:37 EFE Un un clásico y echar de menos a diligente

Voz 25 32:10 sí

Voz 1678 33:09 es un amigo que paséis una feliz semana salir

Voz 0313 33:14 también

Voz 1678 33:15 muchas gracias venga a la vuelta

Voz 0313 40:55 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carlas que estás amigo qué tal Santiago Robert hola a los dejaba Boyero Patti difuso con lo del Titanic dice joder pues Santiago también sabes llevar consigo también sabe también todo de barcos

Voz 1869 41:08 hoy es co yo creo que a partir de ahí ya empiezo existe

Voz 52 41:11 cambio del sistema de sino muy cerca del sistema de construcción es que la chapa remachar teníamos problemas menor doble casco que permite que que quise abunda mucho más despacio no obstante algún tiempo o no que es que es que la nieve es lo ha explicado muy bien qué era un mastodonte dice que hay dice ver

Voz 0089 41:30 tú lo tienes que saber de barcos porque toda la economía hay que reflotar la tantas veces no oye Santiago haber en un país como el nuestro con de ahora mismo

Voz 0313 41:40 tres millones de de parados en España

Voz 0089 41:43 existen más de ciento veinte mil

Voz 0313 41:45 antes de empleo bueno qué puestos de trabajo que no están cubiertos no tiene explicación esta paradoja lo normal sería que mayor tasa de paro menor número de vacantes no así a sus ya había sido o no sería normal

Voz 1869 41:56 esto a ver es que esto ha cambiado en primer lugar en pruebas son son vacantes que son bastante especiales eso no no es un señor que que ponga muchos aves sí son son puestos de trabajo muy concretas por ejemplo por ejemplo no se intenta buscar un soldador y va a costar especializado intenta buscar un un especialista en en tubería de alta presión y te va a costar decir esto tiene que ver mucho con eh cómo se ha enfocado la enseñanza en España y por otra para enseñanza universitaria hay de formación profesional ir a los que están dispuestas a hacer las empresas a ver la patronal hace hoy Fomento en fin todos los las patronales Uncle dado de que las la enseñanza eh profesional y universitaria no está en línea con las necesidades de las empresas estoy de acuerdo porque yo estoy en la universidad que parte de razón tiene pero por otra parte lo que nunca dicen lo que nunca jamás dicen es que España es uno de los países de Europa que tiene una tasa más baja de formación por parte de las empresas es decir las empresas tienen que formar a sus trabajadores tienen se pueden pedir un ingeniero que bueno me parece muy bien pero si tiene que volar derecho torcido eso eso eso tiene que ser y no sé si me explico estuviera que unos días

Voz 0313 43:20 presidente de Indra Fernando Abril Martorell en un acto con empresarios dijo que su compañía había dejado el último año ochocientos puestos de trabajo por cubrir porque no encontraban los perfiles adecuados cuáles serían las causas de esto es bueno en parte

Voz 1869 43:34 sí en parte es esto en parte es lo que decíamos y en segundo lugar también hay otra cosa que esto tampoco se dice nunca a ver Carlas Roberto un ejemplo real Reale el responsable de control de calidad en una empresa tres años de experiencia ingeniero doctor inglés perfecto veinticuatro mil quinientos euros al año yo entonces a ver esta persona tiene recibe ofertas así será larga se fuera al extranjero se va de España había salido un millón de personas se entonces prueba fortuna en otro sitio entonces claro ese puesto con gritos posible que no se cubra a no sé lo que incrementa mejoren las condiciones

Voz 0313 44:17 pues ya tenemos un problema de subempleo a veces por un lado un problema de sobre cualificación por otro y entre medias

Voz 1869 44:24 entre medias lo que tenemos son personas que están trabajando más horas de las legales posibles remunera

Voz 0313 44:30 ya

Voz 1869 44:32 pensemos pensemos que si un cuatro personas están trabajando a la semana diez horas más de las que les toca es como si estuvieran trabajando por una persona sana cuatro entonces entonces claro entonces

Voz 0313 44:47 a nivel de responsabilidad empresarial momento no pequeño menor pero lo que podemos hacer leyes y aprobar normas y todo pero aquí hago yo

Voz 1869 44:57 yo personalmente personalmente pienso que esa medida que ha tomado el Gobierno de hacer ficha en las empresas

Voz 0313 45:02 pues yo creo que esto

Voz 1869 45:04 puede que algunos casos concretos lo resuelva pero pero la mayoría de los casos yo pienso que no se esto no resuelve oye pero incluso desde el punto de vista empresas

Voz 0089 45:12 dial tú crees que contratar a una persona podría dotar a la empresa de mayor productividad podría ser más productivo porque la carga de trabajo depende del trabajo ya lo sé pero a lo mejor la carga de trabajo se reparte mejor así de esa manera hay puede ser no

Voz 1869 45:26 pende de los casos Si yo yo por ejemplo lo digo sinceramente yo he visto restaurants quién lo camareros y camareras no andan vuelan literalmente no no es una broma e inunda unidos es obvio que hay hace falta más personal es lo vio pero pero bueno claro sino lo contratas evidentemente pues en fin tiene unos costes menores ahora en otros casos Roberto no es un tema de personal otros casos son tema de inversión hace falta inversión en una máquina en un proceso es buena organización no sé hace bueno pues porque el valor añadido de lo de lo producido no no sí o no lo justifica o no quiere hacerlo entonces claro aquí tenemos un problema

Voz 0313 46:09 he estado con todo esto que estamos hablando y vamos a ver en la última encuesta del CIS más allá de previsiones electorales Cardona vamos a a repetir se confirma confirma que la primera preocupación de los españoles es el paro el paro que tenemos aquí en el nivel que hasta ahora mismo dice el Fondo Monetario Internacional que se va a seguir reduciendo pero cuando esté seguramente el año próximo del orden del del catorce por ciento ya no va a bajar más que no nos invita entre comillas a como darnos en ese nivel en ese porcentaje de paro estructural pero un catorce por ciento es mucho no Santiago

Voz 1869 46:46 no pero es que esto es Roberto tenemos que hablar de otra cosa si hablamos de esto son las previsiones de crecimiento económico y ese año que viene ese año que viene el Fondo Monetario Internacional dice que España va a crecer el uno coma nueve por ciento al siguiente en uno coma siete al siguiente el uno coma siete en dos mil veinticuatro el uno coma seis ese es decir que ese porcentaje del catorce por ciento quitemos supongamos una décima como tú has dicho se va a convertir en un nivel de paro estructural a partir del cual no será poder bajar lo que sí que se va a poder en todo caso será sube emplear a la a las personas de recordemos recordemos porque a veces se olvida que una paz a nivel estadístico una persona que trabaje cinco horas a la semana por ejemplo no está en paro

Voz 0313 47:34 ya

Voz 1869 47:36 y eso teniendo en cuenta que la tasa de actividad en España es muy baja es decir ser cincuenta y ocho por ciento en Dinamarca es del setenta

Voz 0313 47:43 cuánto tenemos es subempleo más o menos un

Voz 1869 47:46 claro ese es otro problema en España no se calcula oficialmente extraoficialmente estimaciones que se han hecho oscila entre el quince y el diecisiete por ciento

Voz 0089 47:56 ha sido otro catorce estamos aquel treinta exacto no

Voz 1869 47:58 no no esto no cuidado si ya vale vale no son en realidad este quince por ciento puede equivaler de a un a un paro real del cinco seis es decir que estaremos alrededor de el ver del veinte Grosjean y habría en todo caso que restar las personas que trabajan en negro y sumar las horas de más que no se remunera que no se contabilizan explico si es decir que el nivel de paro real en España actualmente yo me atrevería decir te ronda el veinte veintiuno por ciento

Voz 0089 48:30 vi esta cadena de crecimiento que decías en previsión

Voz 37 48:33 bueno con nueve uno consiste uno con siete todo esto

Voz 0089 48:35 decías porque Se estima que a partir del dos es cuando se crea

Voz 1869 48:38 la empleo Si bueno claro pero es que Roberto otra vez osea que es empleo una persona que trabaja cinco horas a la semana una que trabaja diez una que trabaja veinte claro a ver empleo empleo y ahora teniendo en cuenta que en España el despido es prácticamente gratuito y que por otra parte de la ley permite contratar y despedir con una facilidad enorme haber empleo Se puede por ejemplo fíjate en Semana Santa Semana Santa titulares en España puede se pueden crear doscientos mil empleos Si bueno claro pero cuanto más dura

Voz 1678 49:12 sí sí

Voz 1869 49:13 claro va va a durar quince días entre entonces a ver

Voz 0313 49:17 lo de lo eso ahora es qué pasa con Santiago y a veces lo pienso escuchándote con el paisaje que que que dibujos tú nos lleva a la conclusión de que con el modelo productivo que tenemos ahora en nuestro país el que tenemos ahora si dentro de veinte años cambia cojonudo pero con el modelo que tiene Nos ahora sobran sobran entre comillas dos millones y pico personas del mercado laboral no

Voz 1869 49:40 Bush pongamos el género

Voz 0313 49:43 sí pero sí todas las comidas del mundo claro sí

Voz 1869 49:45 pero pongamos en muchas comidas pero si eso Carlas es decir un desempleo estructural del catorce por ciento significa eso significa que si la población activa son unos diecinueve millones con la tasa actividad que tiene española es baja eh pues bueno el catorce por ciento diecinueve sobre los vamos sobre eso y dos millones es una cosas y yo Santiago no

Voz 0313 50:07 no se puede hacer algo no sé si es una tendencia es una inercia inevitable esta

Voz 1869 50:13 y Carlas claro aquí aquí han pasado varias cosas en primer lugar en primer lugar que España es un el modelo productivo español recordáis que hace unos cinco seis años se hablaba mucho nivel incluso sindical del modelo productivo español no sé si os acordáis no se habla de esto España tiene un un un empleo que en gran medida depende del exterior por ejemplo el automóvil el diez por ciento del PIB depende del automóvil claro es si mañana Volkswagen decide cerrar la Landaben en Pamplona la cierres acabó Punto pelota pagan lo tiene que pagar ese larga en segundo lugar mucho empleo estacional el turismo es el catorce quince por ciento del producto interior bruto claro si resulta que a los alemanes les está irse Marruecos en vez de venir a España bueno pues adiós muy buenas por eso hay el miedo que hay con el Brexit y bueno bueno vamos a ver como tal

Voz 0313 51:09 sí sí

Voz 1869 51:10 pues yo creo yo en esto mirar ya por donde Carles y pienso que no para pasar absolutamente nada porque el Reino Unido el Reino Unido tiene una enormidad a perder Europa tiene otra enormidad perder yo estoy absoluta con absolutamente convencido que se va a llegar a un acuerdo lo que pasa es que el chispa no sé que que desde los va a llegar hasta el último segundo del último minuto del último día

Voz 0313 51:34 los que están ahora reunidos en Bruselas el Gobierno eh Pepa una prórroga a ver de cuánto pero que es que ha pedido otra prórroga Theresa May

Voz 1869 51:42 si no ya ya aclara que en principio está treinta de junio pero pero bueno yo yo pienso que esto estoy vamos va a acabar bien

Voz 0089 51:50 yo creo y mientras tanto ya estamos en esa situación de suspense me alegra mucho escucha

Voz 0313 51:54 la Santiago frecuentó

Voz 1869 51:57 a ver mientras tanto bueno pues hay que sobre todo yo pienso que lo que no hay que hacer es crear mismo por ejemplo hoy en clase una luna pregunta o qué va a pasar con los erasmus pues nada qué va a pasar vamos a ver el el Erasmus el programa Erasmus símbolos los programas de más éxito que ha hecho que ha hecho Europa en todas

Voz 0313 52:19 sin duda sin duda bueno entonces aquí

Voz 1869 52:22 conviene que cargarse el programa Erasmus se programan a sus va a seguir de lo que pasa es que es están yo creo que esto es peligroso e se están creando falsas expectativas y se están creando historias de miedo que que no llevan a ninguna

Voz 0313 52:36 bueno hemos volado en alguna otra ocasión contigo o de la acumulación de productos de todo tipo en previsión de un Brexit si desde el papel higiénico a los medicamentos todo eso está ocurriendo hace semanas eh

Voz 1869 52:49 por qué si sobre todo en el Reino Unido pero sí claro claro claro porque tampoco aquí el Gobierno está hablando yo en mi opinión por lo que leo eh no es tampoco está hablando con demasiada claridad y nadie se atrevía a decir que vamos a ver iguales equivoque resulta que hacemos una muralla en el Canal de la Mancha eh pero pero vamos yo yo sinceramente pienso que esto va a Asturias para dar muy bien diferente esto es el mundo

Voz 0313 53:13 al revés enormemente nosotros intentamos pero esto no crees que a lo mejor es que es un poco es un poco al revés Francia

Voz 1869 53:21 no

Voz 0313 53:22 ojalá tenga razón no nos hicieron si tiene lógica lo que dice es lo que pasa es que la lógica y el sentido común el actuación política a veces últimamente más veces pues no no no acaban de concordar no cuadra no concilian

Voz 1869 53:33 delante delante de los asuntos de una importancia gigantesca es decir las reglas siempre es la misma a quién conviene un desastre si hay alguien que convive un desastre cuidado eh entonces sí entonces es posible que el desastre

Voz 0313 53:48 pues que en el caso del Brexit no conviene a nadie

Voz 1869 53:50 a nadie todo el verdadero todo el mundo tiene que perder y es decir yo a ver yo yo estoy dando una conferencia no hace mucho en en en Canarias están asustados en Canarias bueno pero yo les dije digo digo a ver digo lo que tienes que que que estar preocupados es si la renta disponible de los británicos trabajar pero si la renta disponible no baja de momento a pesar del Brexit de todas las opciones están creándose ni el desempleo ha crecido ni el PIB ha bajado hombre yo creo que este es un datos centrémonos en los datos no escuchemos historias de miedo no es en mi opinión eh

Voz 0313 54:27 vale pues terminemos con datos una botella de whisky un millón trescientos mil euros

Voz 1678 54:32 y lo que significa

Voz 1869 54:35 bueno significa que cada copa de una botella de whisky bien servida pues sacar copas cada copa cien mil euros y a ver si ya es un Mc Allan de mil novecientos veintiséis parte de la como perdona

Voz 0089 54:48 la propina aparte el relato tira paredes sí sí evidentemente claro que

Voz 1869 54:51 pero a ver esto esto precisamente bellamente lo lo hemos sacado en clase el tema es cielo saca un alumno a ver parece una salvajada verdad gastarse una botella de whisky un millón trescientos personas

Voz 0313 55:03 en una subasta en Christie's no

Voz 1869 55:06 ahora bien imaginemos por ejemplo que vamos a firmar estamos firmando un contrato de dos mil millones de euros y resulta que la persona con la cual estamos firmando sabemos que le encanta el whisky hoy no no no no le invitaría a estos una cosa

Voz 1678 55:21 mito o dos

Voz 1869 55:24 hasta tres ya es decir es que todo depende o sea un un un restaurante recuerdo que hace hace como unos y seis años una cosa así se subastaron unas botellas no recuerdo quiera creo queda mucho mucho José Emilio pero no estoy seguro cuatro botellas de vino de de mil setecientos noventa y se pagaron casi un millón de libras por estas estas botellas y quién las compró las compró un un restauran de Singapur para ponerlas tres posicional entrar es decir es que todo depende

Voz 0313 55:56 es una inversión no en este caso de caso clara mi barca en lo que fuere no sin embargo dentro de unos minutos después de las noticias de las siete vamos a hablar del botellón aquí en La Ventana esas salas del voto

Voz 0689 56:07 Don que sigue existiendo y sigue existiendo entre otras cosas sin fin y al margen de otras consideraciones psicológicas sociológicas o sociales sigue existiendo porque

Voz 0313 56:17 es más barato reunirse unos cuantos comprarla botellas de vernos admite a la calle que poder consumirla en casa o en un claro hasta ahora ante nos movemos en otros estos claro pero estos dos extremos estos dos extremos

Voz 1869 56:29 pero pero fijaros por un lado tenemos el botellón eh por otro lado tenemos el el este de un millón trescientos mil euros

Voz 0313 56:36 el otro botellón