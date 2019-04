La Ventana (10/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 1715 00:10 la Cadena SER ha tenido acceso a los vídeos grabados por el hijo de una de las ancianas de la residencia Los Nogales de Madrid la Fiscalía ha presentado una denuncia contra tres empleados de ese centro por maltrato a dos residentes Radio Madrid Enrique García

Voz 0464 00:26 según la Fiscalía les pegaban les retorcía en el pecho las amenazaban insultaban y les metía miedo con frase con frases como que iba a ir el demonio a por ellas la denuncia la puesto el hijo de una de las mujeres tras grabar en vídeo estos malos tratos durante días

Voz 3 00:39 sí

Voz 0464 00:58 el vídeo que pueden ver completo en no está en nuestra web la residencia dice que ha tenido conocimiento de la denuncia hasta mañana y que de los tres acusados dos ya no trabajan allí y el tercero ha sido despedido

Voz 1715 01:11 a todo esto el ambiente preelectoral ha terminado por malograr la reunión del Consejo Interterritorial de Salud Pedro Blanco en la que se debatió un plan de mejora de la atención primaria las comunidades del Partido Popular se han levantado de la mesa porque creen que el Gobierno busca una foto en vísperas de que se inicie la campaña María Manjavacas bueno

Voz 5 01:27 tardes buenas tardes los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han marchado de la Reunión han venido dicen aquí por lealtad institucional pero han visto prisas electorales sino quieren participar de esta foto algo que niega la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo que no entiende lo de las prisas electorales el aumenta la ausencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular

Voz 6 01:47 tengo que decir eh a continuación que lamento profundamente lamenta

Voz 7 01:54 muchos de los presentes la mayoría de los presentes la actitud de algunos consejeros

Voz 5 02:01 pese a que no lo refrendan seis comunidades del PP el plan ha salido adelante por mayoría es un marco de referencia para la atención primaria que entre otras cosas plantea un cupo de pacientes por médico y pediatra para no masificadas y las consultas y que la cita médica que no sea de urgencia se tramite como mucho con un plazo de cuarenta y ocho horas

Voz 1715 02:21 en Bruselas está en marcha la Cumbre Europea Theresa May acude a la capital comunicar comunitaria perdona es decir una nueva prórroga la duda sigue siendo si va a ser más su menos larga en esa cumbre participa el presidente español

Voz 8 02:32 lo que no queremos es una salida desordenada del Reino Unido no lo quieren los británicos por tanto es ese difícil equilibrio en esa intersección vamos a ver si a lo largo del día de hoy podemos encontrar las

Voz 1715 02:45 en Argelia de nuevo miles de personas han echado hoy a la calle ahora ya en una protesta contra el nuevo presidente del país además el jefe del ejército apoyado públicamente el periodo de transición que se ha abierto en Argelia

Voz 9 02:57 informa Sonia Moreno el Ejército acompañará la transición de Argelia será el garante de este periodo en confianza mutua con el pueblo anunció oficialmente Gaid Salah del viceministro de Defensa en un discurso en Orán tras empujar a Buteflika deja el poder y nombrar presidente interino a Ben Salah rechazado por los argelinos cree que la gente debe ser paciente y vigilante frente a la amenaza de esta fue

Voz 1915 03:17 hoy a pesar de ser miércoles los ciudadanos salieron

Voz 9 03:19 a la calle en muchas ciudades del país en Argel la policía volvió a reprimir a los manifestantes por segundo día consecutivo violentamente con cañones de agua gas lacrimógeno

Voz 1715 03:28 información del deporte José Antonio en dos horas comienzan los cuál

Voz 10 03:31 tras el final de este miércoles en la Champions el Barça en Manchester donde se enfrenta al United desde las nueve de esta noche con la posible participación de DVD ya con el alta médica aunque es el Barça se apunta a que el jugador no va a ser titular además de este Hoy se juega en Amsterdam el Ajax Juventus de Turín que comienza también a las nueve y que aquí en la Ser vamos a contar desde las ocho y cuarto

Voz 1933 03:49 en Carrusel Deportivo en Liga con respecto a la posible

Voz 10 03:52 son de Diego Costa hoy no habrá resolución por parte del Comité de Competición por lo que habrá que esperar a mañana para conocer una posible sanción al brasileño

Voz 16 05:25 pero llegó el rock psicodélico de la ley de Joy Division O'Neal guardará las pistas de baile con Happy Mondays o Stone Roses en lo musical John's Inglaterra haya una vaca es muy posible que nos ganen pero es distinto

Voz 17 05:38 en el fútbol entiende la Justicia aunque sea pues si cabe tiene que reza

Voz 16 05:42 ha resultado al Barça este miércoles desde las ocho y cuarto una hora menos en Canarias

Voz 17 05:47 estaba el condenarla buscando el pase cuenta Messi muy despacio

Voz 18 05:51 lo remató

Voz 16 06:07 en Figueres de información desde las nueve de Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 3 06:11 esto dial de ser madre Cadena SER

Voz 2 06:15 en La Ventana con Carles Francino

Voz 19 06:21 sin

Voz 2 06:28 ah

Voz 1715 07:11 que en Canarias lo hemos comentado hace un ratito con Santiago Niño Becerra cuando a contadas Roberto esa historia de la botella de whisky vendida por más de un millón de euros que no estado de hablamos de botella hay botellones decíamos un botellón y el otro botellón de lujo y el botellón de los otros bueno en España el tema del botellón el problema el fenómeno del botellón se intentó regular hace un tiempo hubo mucho debate mucha discusión incluso al Ministerio del Interior llegó a elaborar una especie de de anteproyecto pero como el asunto depende de las comunidades autónomas y con los temas problemáticas tampoco se acaban de tomar decisiones pues pasa lo que lo que pasa que sigue habiendo botellones en distintos lugares ya al que le toca pues normalmente no les gusta protesta además una variante del botellón fin digamos entre comida las tradicional son las barriadas o las playas universitarias bueno pues en una pedanía de Valencia está previsto que este próximo viernes se celebre una de esas paellas y los vecinos de apunta están de todo menos contentos Radio Valencia Inma Pardo buenas tardes hola qué tal buenas tardes iba a preguntarte porqué el porque me parece obvio pero es que hay precedentes no

Voz 0808 08:13 sí están asustados por la llegada de más de veinticinco mil jóvenes en estas playas universitarias el presidente de la Asociación de Vecinos Vicente Romeu dice que conocen ya las consecuencias de un evento así porque ya se ha celebrado en otras ocasiones en dos mil quince en dos mil dieciséis sufrieron dice daños materiales en cosechas en los campos esto es una zona de huerta daños en vehículos en las casas en jardinería en fin a pesar de que la promotora de este festival dice que iba a hablar con los vecinos más afectados ellos dicen que no lo han hecho de momento tampoco creen que vayan a duplicar las medidas de seguridad y limpieza por exigencia del Ayuntamiento

Voz 21 08:47 Nos oponemos a la ahora de disección del del evento porque tuvimos ya a malas experiencias dos mil dieciséis eh de que que el Consistorio Ibar pero hablar las niñas de no sé que que la organización no hablar con los vecinos mentira no la organización los vecinos esto es un problema administrativo el político

Voz 1715 09:08 hoy más los vecinos se han presentado una denuncia ante el juzgado de guardia hay alguna novedad cómo está el asunto eres tú

Voz 0808 09:13 Se todo de momento a la espera de la decisión judicial aunque es verdad que los organizadores llevan ya vendiendo entradas desde hace meses y son veinticinco mil jóvenes los que se esperan lo han denunciado y además lo han hecho basándose en esas pruebas de las anteriores fiestas la última se celebró también en otro municipio cercano de Moncada que de hecho esta vez ha rechazado será el anfitrión de esta fiesta

Voz 1715 09:33 decías los organizadores es una empresa a la que está detrás de una empresa privada no

Voz 0808 09:36 si el festival paellas universitarias justo hace apenas unas horas enviaba a los medios otro comunicado diciendo que los jóvenes valencianos no son animales como decían los representantes de los vecinos de la apunta es que el presidente de la Asociación de Vecinos llegó a decir que se trata de una manada desbocada de búfalos la que va a llegar a la apunta bueno en ese comunicado tienden de nuevo la mano a vecinos y vecinas ISE ponen también a disposición del Ayuntamiento de Valencia para buscar soluciones que no pasen por la prohibición tajante de este de este evento

Voz 1715 10:04 por cierto el Ayuntamiento que dice ante el pollo

Voz 0808 10:07 el alcalde Joan Ribó dice que la decisión está en manos de los juzgados que tienen que decidir si se puede llevar a cabo no ante la negativa del Ayuntamiento de Moncada devolverá acoger este festival eh el alcalde dice que Valencia buscó una alternativa para no dejar colgadas también a esas miles de personas que tienen una entrada pero que todo depende de los tribunales

Voz 3 10:25 no es total una otra parte no es todo el vecindario hay otra parte de los vecinos que han manifestado que no tenían ningún problema nosotros no tenemos ningún interés especial en este evento si el juez dice que no será que no Nancy los servicios municipales no lo consideran conveniente será que no también poseerá que notarlo

Voz 0808 10:45 así que bueno la decisión está ahora en manos de la juez de los servicios municipales la ciudad dice Ribó no tienen ningún interés en este evento pero serán los tribunales los que decidan finalmente

Voz 1715 10:53 muy bien y me apoya no vas contando un abrazo un abrazo de esto ocurre en Valencia pero en cualquier ciudad o muchas ciudades españolas nos podemos topar con historias muy parecidas el Madrid por ejemplo lo que sería el distrito Centro y calca prácticamente la historia que no comentaba nuestra compañera vamos a asomarnos esta tarde al barrio de Malasaña donde del botellón nunca nunca se marchó los vecinos lo aguantan prácticamente a diario no solo el fin de semana hay ventas ilegales ruido hay gritos alguna pelea también claro hace tiempo que se quejan aunque no les dado mucho caso la verdad Cristina del Casar buenas tardes

Voz 1915 11:28 hola buenas para ver cosas dado por hoy paseando por la zona

Voz 1715 11:31 pero que nos cuentes que los cuentes a los oyentes de La Ventana cómo viven los vecinos de Malasaña una noche de fiesta para que nos hagamos una idea

Voz 1915 11:37 bueno pues una noche en Malasaña es una noche de gritos de peleas de conciertos improvisados que se cuelan por los balcones de los vecinos pero bueno en fin lo mejor es que nos lo en ellos mismos

Voz 22 11:48 es una pesadilla la gente no es consciente de que esto es el centro de Madrid no es Magaluf la gente se queda fuera de los locales bebían

Voz 23 11:58 y fumando tocan los bongos bueno a veces montaban broncas y se enfadan y entonces hay unos gritos horrorosos o simplemente están de carcajada limpia hay pasan los de los camiones de basura que pueden pasar a las cinco de la mañana a las seis de la mañana entonces bueno es es que el conjunto es insufrible la verdad

Voz 1715 12:15 la comparación con Magaluf erróneamente dolorosa e hoy y que hacen cómo cómo luchan los vecinos contra contra estas noches de fiesta que pueden hacer lo que intentan hacer

Voz 1915 12:24 bueno pues la verdad los vecinos ya no saben qué hacer muchos de ellos salen al balcón pidiendo que continúen la fiesta en otra parte pero muchas veces tienen que recurrir a tirar cubos de agua o incluso a encararse con la gente no es la mejor solución lo saben pero están desesperados Bono eh en cuanto a las reacciones se encuentran de todo la verdad eh en muchas veces suelen ser amistosas pero según pasan las horas la gente ha bebido ya han llegado a tirar de Yellow a las ventanas e incluso adoquines

Voz 1715 12:53 a la asociación de vecinos está desde el pasado mes de noviembre es reuniéndose cada sábado en la plaza del Dos de Mayo para protestar para reivindicar para pedir cosas que cosas bueno

Voz 1915 13:05 el problema del botellón a que contar que se suma el problema de los pisos turísticos la venta ilegal de alcohol los after Ibon hablé con Jordi Gordon portavoz de SOS Malasaña hay esto fue lo que me contó

Voz 24 13:17 nocturno Botelho ruidos suciedad y aparte de eso pues tenemos una concentración de bares por encima de la media estamos por los seiscientos bares para una población de treinta y cinco mil habitantes es decir Estados tocamos aún prácticamente por cada cincuenta habitantes sino por cada quince hogares bares algunos casos ilegales que se montan bajo el eufemismo de barras de degustación y acaban convirtiéndolo en Bar S sea tenemos toda una serie de figuras bueno lo mismo que las apartamentos turísticos ilegales

Voz 25 13:44 lo mismo que que las pintadas lo mismo que el deterioro del de de todo de lo que es el modo

Voz 24 13:50 viario urbano del pavimento en fin

Voz 1915 13:53 muchísimas cosas Bono contra este estos problemas desde SOS Malasaña se han organizado en distintas comisiones de vecinos que se adaptan a cada una de estas problemáticas

Voz 1715 14:05 porque además desde el Ayuntamiento de Madrid hay que decir que se asignó una comisionada específica para Malasaña bueno que es un gesto porque la gestión del espacio urbano es algo muy complicado complejo ha cambiado algo desde entonces qué te han dicho los vecinos es suficiente o no

Voz 1915 14:17 no bueno los vecinos me han contado que ahora la policía atiende más a sus llamadas pero que no es suficiente las patrullas policiales dispersan el botellón de la plaza del Dos de Mayo pero éste no se disuelve tan sólo se traslada a las calles aledañas como San Andrés So Velarde lo que FIDE lo que pide al fin y al cabo es poder dormir poder descansar para ello lo que quieren hacer es un llamamiento a todas las fuerzas políticas buscando su compromiso por supuesto de la comunidad

Voz 1715 14:45 hay muchas gracias Cristina Artemio Baigorri buenas tardes

Voz 1884 14:49 buenas tardes premio sociólogo e investigador del Centro

Voz 1715 14:51 bueno del del botellón bueno estamos hablando el botellón y de idiomas cosas derivadas no pero pero porque sigue existiendo esta esta esta necesidad habrá una parte de necesidad hay una parte ya de tradición tal vez

Voz 1884 15:03 bueno lo que existe es la noche la la juventud fiesta Hall y hablábamos y dio llevamos con mala saña hay seiscientos usuarios seiscientos bares haciendo ruido amontonando gente y es que son los que generan más ruido que el propio botellón y más molestia todo ese complejo lo que existe es la noche el alcohol y los jóvenes y novio que se eterno y que en sociedades cuanto más ricas más abiertas pues más espacio eh tiene en ese sentido eh pues son son fenómenos muy distintos aunque estén dentro de un mismo paquete una cosa son esas fiestas en macrofiestas de primavera que que sean institucionalizado ya también hasta tal punto que pues como esa de Valencia o en Badajoz o en otros sitios han pasado incluso la iniciativa privada os hayáis

Voz 1715 15:54 sí sí montantes eran simplemente los estudios

Voz 1884 15:56 antes que antes de Semana Santa se juntaban a miles a meterse un mega botellón negra borrachera y ahora ya pues hay empresas detrás otra cosa es ese fenómeno del ocio nocturno tradicional unido a la turística ración de algunos barrios que genera pues ese problema que en Malasaña hay que alguien cientos de de de espacios urbanos en toda España y otra cosa es el botellón casi el botellón ahora mismo es lo menos problemático de todas estas cosas

Voz 1715 16:25 sí porque está concentrado en un lugar Ivan Basso menos organizado no Dupont

Voz 1884 16:29 exacto entonces en la práctica del botellón que ha quedado pues institucionalizada como preveíamos hace hace veinte años allí donde sea regulado que sirvió muy mal en en ese tiempo que se regulase como Extremadura algunas zonas de Andalucía pues ha quedado circunscrito a espacios que no molestan a los vecinos en principio mientras que allí donde ha sido perseguido como Barcelona o Bilbao o Madrid aparece por todos lados IS es uno de los iraquíes más problemático en ese sentido

Voz 1715 17:00 bueno pues esto es que esto me lo comentado a Cristina hace un momento antes de entrar en antena esto es como una gran manifestación cuando les aprieta es por un lado semana otro o no nos que desaparezca la la concentración la botellón X

Voz 1884 17:12 en absoluto entonces por eso eh hay una tendencia a una cierta tendencia

Voz 26 17:16 bueno a estigmatizar el botellón cuando

Voz 1884 17:19 todo pues efectivamente como vemos en este caso de Valencia que es una invasión en toda regla de un una pedanía de un de un pueblo el área metropolitana que es lógico que se resistan el me resulta surrealista que hay que usar todavía argumentos como el alcalde dice hay muchos vecinos que no me parece bien hombre

Voz 1715 17:37 pasar pasar la pelota al juzgado es con ya sé que es complicado de gestionar el espacio urbano eh y que hay que tomar decisiones pero bueno

Voz 1884 17:44 hoy que ya hay una hay una evidencia en España y bueno en en muchas grandes ciudades de el de la urbe global pero en España es muy evidente hay bastante connivencia tradicional entre los empresarios de la noche irán los poderes locales hay una no no no hay nunca una intervención dura y luego el tema de los jóvenes efectivamente también cualquier cosa que sea retorcer mínimamente la oreja

Voz 1915 18:11 podríamos decir pues tampoco se atreve nadie sí

Voz 1884 18:13 considera que es un a pesar de que ha significan tampoco en términos electorales ya sabemos que ni siquiera tiene intención de votar pero se les tiene tanto miedo todavía que tampoco se atreve digamos a regular a veces es preferible decir bueno está todo prohibido y al que pillemos pero luego no cepilla a nadie y luego aparecen por todos los sitios en vez de enfrentarse decir vamos a regular y tú vas a poder hacerlo

Voz 27 18:35 esto aquí esto haya eh

Voz 1884 18:37 eh etc entonces pero yo quiero dejar claro es esa diferencia que son problemas distintos si estás las macrofiestas otra cosa es los cascos y bueno amontonados de gente que otra cosa son los botellones muy bien

Voz 1715 18:52 Artemio Baigorri muchísimas gracias por este ratito en La Ventana adiós buenas tardes

Voz 28 18:59 quién soy y saben lo que se ha casado de ya Juan

Voz 29 19:20 se huy avión Naomi Campbell fue un buen más Corinto one was a buen sitio en Europa viene que en Costa ingresen parte este once desde inglés Kubot pues con One Pass que fuere Tea muchísimo que

Voz 30 19:38 que sobre Omic seis seis seis Xevi que Epi y no voy de pelo CP el Rey se sorprenden

Voz 0867 20:04 Casal saben Diaz Ayuso se echa en manos de los grupos provida propone que el concebido no nacido sea tenido en cuenta para solicitar el título de familia numerosa o para pedir una plaza escolar Ayuso da otra vuelta de tuerca una campaña electoral errática en la que de nuevo lanza una propuesta dispuso en la concreta por ejemplo no concreta qué pasaría si finalmente ese bebé nunca llegó

Voz 31 20:27 nacer para las familias queremos hacer un par de anuncios por ejemplo que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa au solicitar plaza escolar

Voz 32 20:43 hombre no hemos estoy a todavía pero la idea sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado pero yo creo que no lo tenemos claro yo creo que no yo creo que era el momento en el que una familia ya hombre a la hora de solicitar una plaza evidentemente no tenido a la hora de expedir el título los sopesar haré

Voz 0867 21:00 Pablo Casado ha avalado esta tarde que un concebido no nacido se considere miembro de la Familia

Voz 3 21:07 buenas tardes a todos la fiscalía investiga ya los malos tratos recibidos por dos ancianos de la residencia Los Nogales de Hortaleza

Voz 0867 21:30 Cameron puta los vídeos los pueden ver ya en nuestra web tres trabajadores que pegaban a los residentes les amenazaban insultaban y les causaba dolor físico retorciéndose es el cuello son imágenes muy duras que ya están como digo en nuestra página web en Cadena Ser punto com en una residencia concertada por la Comunidad de Madrid Teresa Rubio qué tal muy buenas tardes

Voz 1933 21:50 qué tal Javier son durísimas sede como a una de las ancianas que está sentada en una silla de ruedas le arrancan a la vez las tres capas de ropa que lleva lo hacen a lo bestia dándole un golpe en la cabeza gritándole ella se queja mira con cara asustada pero no sirve de nada y la deja un buen rato desnuda de cintura para arriba pero es que en un momento dado y esto es lo hacen a las dos residentes que viven en la misma habitual son cuadros están cambiando de retuercen los pezones también se ve como les pegan como una de ellas le quitan de forma brusca la dentadura postiza la amenazan con arrancarle la cabeza así muerde les frotan pañales por la cara Se ríen constantemente de ella que esperan golpes en la cabeza y las llaman gorras y cabrón as a la hora de pagar la luz les mete miedo diciéndoles antes de dejarlas acostadas Javier que va a venir el tema

Voz 0867 22:33 siete de la tarde veintidós minutos el hijo de una de las personas maltratadas está en comunicación con nosotros en La Ventana de Madrid Francisco qué tal muy buenas tardes bienvenido cómo estás

Voz 26 22:41 hola buenas tardes en qué momento sospecha is

Voz 0867 22:44 que algo raro estaba ocurriendo en este caso con tu madre no que a tu madre la están maltratando

Voz 1162 22:50 pues los del dos mil quince aproximadamente mayo que tomen decirte cuando ingresó en la residencia de Llera empieza a verle algunos hematomas dos a la altura de los brazos las muñecas veo que algún día aparece con una rodilla escuchada otro yo de veo que los tobillos también bastante pinchado uno de ellos el médico de la residencia me dice que eso debido a la artrosis

Voz 26 23:20 sí sí las cartas que

Voz 1162 23:23 así continuamente escribo a la directora de la Residencia de esta me contesta verbalmente y por escrito que ellos no tengan ningún anciano que eso es cosa de otros eso que lo considera ella pero que ellos en ningún momento bueno para pagar los ancianos cualquiera que hay mucho los residentes con las mismas características

Voz 0867 23:43 no dices que que os ponerse en contacto mediante carta con la dirección llegáis amantes

Voz 33 23:47 mira algún encuentro físico con ellos un encuentro verbal

Voz 1162 23:50 Costas directora me he reunido quizá más de veinte veces estos años yo bueno las quejas eran reiteradas por todos los familiares de los residentes hay un escrito dirigido a la Comunidad de Madrid no sé si son dos folios firmado por más de cien familiares de residentes de esta residencia se presentó en la Comunidad de Madrid creo que ayer perdía pidiendo me acuerdo de la calle sí sobre el Mayo

Voz 0867 24:22 Francisco hemos visto los vídeos algunos de esos vídeos que tenemos de a colgados en nuestra página web son muy duros los graba estilismo verdad

Voz 1162 24:30 lo vida si esto agravado forme a la víspera de que a través de los escritos no me hacen caso oí no desaparecen los graves lesiones pues y además me confirma que ellos no tratan a nadie para ver si yo llevo arrasó buena llevan ellos me veo en la obligación de la habitación de mi madre pues pone un teléfono móvil para comprobar la realidad no

Voz 0867 24:58 es no me decías que tu madre llegaba la residencia en el año dos mil quince cuánto tiempo estuvo allí

Voz 1162 25:03 sí tres años hasta que ha fallecido hasta julio del dos mil dieciocho

Voz 0867 25:09 me decías que también os habéis puesto en contacto con la Comunidad de Madrid recordemos que son plazas concertadas las de esta residencia que dicen

Voz 26 25:15 comunidad de Madrid

Voz 34 25:18 qué

Voz 1162 25:21 la Comunidad de Madrid se le han hecho eso estrictos pero no yo sólo iban firmadas por más de cien familiares de residentes con mucha más problemas a la residencia en cuanto a que la comida era malísima de catering de Alicante algunas veces observamos por ejemplo las etiquetas con fecha de caducidad pasó

Voz 26 25:42 para los puré

Voz 1162 25:45 así es caótico lo que pasa es que la supervivencia de residencias consiste en cerrar la puerta en que los familiares no estén en contacto con los ancianos que cuando los visten Mi cuando los acuestan me cuando les dan de comer cierren la puerta para que no haya pruebas de

Voz 26 26:05 no sé si no es indiscreción pagó

Voz 0867 26:10 vais por la residencia

Voz 1162 26:13 como la concertada pagábamos negros lo iban privado pagaban dos mil quinientos

Voz 0867 26:20 dos mil quinientos pagaban los que iban por privado el tema ya está manos de la Fiscalía como estamos contando tú crees que estos hechos son son aislados o sea que estos tres trabajadores de la residencia podrían ser los únicos que que realizarán estas practicas en estos centros el maltrato los a los residentes

Voz 1162 26:37 mucho menos yo también sé que hay maltrato por parte en esta residencia bastante personal por extrabajadores que se han puesto en contacto conmigo y me lo han confirmado

Voz 26 26:51 Francisco afectará si no te agradezco mucho y estuvo con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid

Voz 1162 26:57 la última en esa posición

Voz 18 27:00 la Ventana de Madrid Teresa Rubio

Voz 0867 27:04 bueno este es el relato que que nos cuenta Francisco que dice el grupo Los Nogales que dicen los propietarios de las residencias que dice la Comunidad de Madrid no porque la residencia creo que emitido esta tarde un comunicado un comunicado de prensa el que básicamente se refiere a los trabajadores a los que habría apartado de su puesto de trabajo dicen que han tenido conocimiento estaban

Voz 1933 27:23 Ana de la denuncia de la Fiscalía que de los tres empleados acusados de maltratar a estas dos ancianas dos ya no trabajan allí al tercero y el tercero ha sido despedido hoy la empresa quiere hacer público que los hechos que relata la Fiscalía les resultan deleznables y repugnantes muestra su consternación y la de sus empleados y se pone a disposición de la Fiscalía y el juzgado también anuncia que va a ejercer la acusación particular contra los denunciados la comunidad nos dicen que van a estar a la espera de que se resuelva judicialmente la denuncia y que una vez que se resuelva si se deriva algún tipo de responsabilidad por parte de los trabajadores son la empresa el Gobierno de la Comunidad de Madrid actuará con absoluta condena a partir de las nueve

Voz 0867 27:59 profundizar más en este asunto en Hora Veinticinco gracias Teresa Rubio CETI veintiocho y esto ocurrió la Puerta del Sol el lunes por la tarde una pelea entre un grupo de mendigos que acaba con dos agentes de la Policía Nacional separando a golpes a patadas a estas personas uno de ellos uno de los agentes ha sido expedientado por el golpe que le da precisamente uno de los agresores que participaba en esa pelea no y que se ven esa grabación que por cierto ha llegado a España desde de un diario británico que recibió ese vídeo Alfonso Ojea bueno la imagen también es muy dura a la gente como digo le han abierto ya un expediente no

Voz 1933 28:36 así es el expediente estaba Javier en marcha tiene inicialmente la

Voz 1715 28:40 edificación de informativo como todo expediente

Voz 1933 28:42 administrativo pero puede concluir parece que va concluir como expediente sancionador las imágenes han dado la vuelta al mundo tú lo decías por la difusión que ha realizado un tabloide británico pero en todo caso son imágenes durísimas no es misión de un agente ir lanzando patadas y menos los agentes de la UIP los antidisturbios que tienen expresamente prohibido lanzar patadas o dar cabezazos en su descargo el agente bajo investigación ha señalado que salió rápidamente de la furgoneta que estaba aparcada en la puerta del sol cuando unas mujeres rumanas le gritaron que estaban pegando una chica que la iban a matar dice que él salió la carrera sin coger ante su porra por lo que sólo pudo actuar para acabar con la pelea usando sus manos y sus piernas por cierto que igual que el vídeo muestra la pelea con más de cinco personas dándose terribles guantazos ninguna de ellas ha presentado denuncia

Voz 0867 29:33 gracias Alfonso VII y veintinueve el sector del taxi se siente traicionado traicionado por la Comunidad de Madrid por su nuevo Reglamento del Taxi traicionado por Manuela Carmena que ya les ha comunicado que en esta legislatura al menos no verá la luz el nuevo reglamento sobre la sube TC dos minutos y lo contamos

Voz 14 32:55 siete de la tarde y treinta y tres minutos ayer fue la Comunidad de Madrid

Voz 0867 32:59 la que aprobó el nuevo Reglamento del Taxi un nuevo marco que va a permitir a los taxistas fijar un precio cerrado o a las empresas por ejemplo comprar varias licencias de actuar como flotas Garrido lo presentaba así

Voz 0177 33:09 lo ha habido en cualquier caso un tiempo largo para poder presentar cualquier tipo de alegación en los otros hemos Fouché dos reglamento exclusivamente las aportaciones que nos han hecho llegar los profesionales del taxi creo que es un reglamento muy bueno para ellos por supuesto es un reglamento que no legisla contra nadie eso ya lo dijimos BP momento pero es un reglamento que les va a ayudar a ellos y estoy convencido muy

Voz 0867 33:31 entra nadie los taxistas creen que esta es su sentencia de muerte frente a las WC hoy como decimos se sienten doblemente traicionados por la comunidad ayer por el Ayuntamiento hoy porque les ha dicho que tampoco habrá esta legislatura una ordenanza sobre el funcionamiento de los avifauna Julio Sanz de la Federación Profesional de taxi qué tal muy buenas tardes

Voz 26 33:50 hola buenas tardes doblemente traicionados también por Carmina

Voz 27 33:54 bueno esperemos que por parte del Ayuntamiento no se consume otra tradición lo que tenemos claro es que el señor Garrido se ha ido haciendo daño a un sector que bueno que ha despreciado durante esa supuesta negociación que no la hubo cuando pedíamos una regulación de un modo de transporte que ahora mismo no figura en el ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid pues nos obsequia con un reglamento que no ha sido consensuado es totalmente falso no parte del acuerdo las asociaciones Illes habla representantes de la asociación mayoritaria de la Comunidad de Madrid y además es que no tocaba en periodo de descuento el partido que critica lo que trazo ahora nos obsequia con esto antes de marcharse a descansar a Europa después de flaco favor tenemos extra a miles de familias del taxi de Madrid la Comunidad de Madrid ha consumado la traición desde luego que te vamos a pagar el próximo día veintiséis y el veintiocho de mayo en las urnas yo estoy convencido pero espero deseo del Ayuntamiento de Madrid es el trabajo hecho y a expensas de que si ya no hay plenos en el mes de mayo esté todo listo todo previsto para que esa ordenanzas la regulación de las usted es la pongan en marcha lo antes lo antes posible sino pues tendremos que critica también al Gobierno

Voz 0867 35:08 pero señor Sanz claro entramos en periodo electoral efectivamente los plenos cesarán un chino hay una ordenanza que regule la súbete EC en el caso del Ayuntamiento de Madrid todo va a quedar paralizado a expensas de de que entre otro partido político gobernar al Ayuntamiento

Voz 27 35:25 sí así es por eso digo que es lo peor que eso está así no gana para sobresaltos en este caso y por eso te digo que cuando se pide una regulación de un modo de transporte que no se está literalmente robando todos los días por la mala praxis del trabajo y donde no existe ninguna regulación al casi de Madrid se le se le mete un reglamento que permite la constitución de empresas permite el taxi compartido en otros países ir y luego también esa posibilidad de precios tarifas más y más cuidado eh que no surtió cerrando son tarifas máximas con las considera innegociable empresa nosotros literalmente machacar nos a nosotros con la pérdida de calidad en el servicio que va a pagar inusual dijo eh

Voz 26 36:07 cuidado con eso señor Julio Sáenz la apertura

Voz 0867 36:09 las empresas para que puedan actuar como flotas con el taxi también en esto qué no

Voz 27 36:17 porque si en un sector de autónomos donde está constituido casi al cien por cien por autónomos que prevén al trabajo fijo y estable frente a lo que es una empresa el hecho permitir en el TAS si el en la introducción de esas empresas del entramado que algunos con la capacidad que tienen la ingeniería final mira para permitir que el trabajo que desarrolla un autónomo que lo viva que lo mantiene que ofrece un servicio de calidad sea ahora mismo rentable en base a la empresa es un ejemplo yo trabajo casi ideal y trabajó como digo si ahora mismo vale un trabajador empleado que luego sea el titular que pertenece a una empresa de estas personas ya Mary la el usuario Cuenca para recibir de ese servicio

Voz 26 37:01 pues Julio Sanz le agradezco mucho que haya estado con nosotros en La Ventana de Madrid un saludo hasta la próxima

Voz 27 37:05 vamos a otros siempre buenas tardes

Voz 0867 37:08 Brasilia treinta y siete una editorial utiliza el escudo de la aguilucho el escudo del que se apropió después el franquismo para enseñar la Constitución a alumnos de siete y ocho años en colegios bilingües de la Comunidad de Madrid la imagen aparece en uno de los ejercicios propuestos en uno de esos textos que que nadie parece haber supervisado la comunidad dice que son los centros los que compren eligen los libros Laura Gutiérrez

Voz 1275 37:29 son contenidos que ofrece la editorial Oxford University Press en la asignatura de esos el segundo de Primaria dirigido a niños de siete y ocho años estudia la monarquía el Parlamento y la Constitución y ahí aparece tanto en el libro de texto como en el contenido digital de esa asignatura sin ninguna explicación añadida la imagen del escudo del franquismo con el águila aunque el animal fue ligeramente retocado para esa Constitución de mil novecientos setenta y ocho desapareció definitivamente en mil novecientos ochenta y uno las familias se han quedado más que sorprendidas Camilo Gene de la FAPA Giner de los Ríos

Voz 0827 38:02 los aparece la imagen de la Constitución en

Voz 1046 38:05 la con el águila símbolo de un régimen dictatorial anterior sin ningún tipo de pregunta o explicación y que de alguna manera puede confundir a un alumnado tan sólo siete ocho años como si no supiéramos que ya en mil novecientos ochenta y uno hace treinta y ocho años fue democráticamente sustituido por el actual escudo heráldico

Voz 1275 38:25 la editorial reconoce al hacer que puede que no haya sido la imagen más afortunada que se va a retirar en las nuevas ediciones del libro La Consejería de Educación dice que no tiene ninguna responsabilidad en esto no quiere valorar si es un contenido adecuar

Voz 43 38:39 nosotros libro libros el próximo viernes veintiséis de abril si la fiebre una nueva edición de la Noche de los Libros en Madrid este año con más de quinientas actividades y centrada en la figura de Federico García Lorca nos lo cuenta Cristina del caso

Voz 1915 38:51 como cada año la sede central de esta fiesta será a la Real Casa de Correos como plato fuerte dos grandes nombres del panorama literario como son Fernando Aramburu Manuel Vilas von versarán sobre sus impresiones sobre el fenómeno editorial que ambos han vivido las bibliotecas públicas librerías museos y centros culturales se suman a esta está acogiendo encuentros lecturas y conferencias que protagonizarán seiscientos autores tanto internacionales como nacionales nombres de la talla de Ian Gibson Benjamín Prado Nieves Concostrina o Juan José Millás por primera vez la Noche de los Libros saldrá a la Puerta del Sol donde se reunirán músicos y poetas Martirio y Santiago Auserón rendirán homenaje a Federico García Lorca también lo hará Carmelo Gómez en la Residencia de Estudiantes ritmo de los años

Voz 1390 39:39 males y las plaza el hombre se olvida de su creador

Voz 1915 39:44 la Noche de los Libros se une así a la celebración del Año de Lorca

Voz 1390 39:48 con la misma intensidad en todos los planos de la vida que él mismo ritmo que tiene la hoja decida

Voz 2 40:04 la Ventana con Carles Francino

Voz 1715 41:35 ya especial Isaías siempre que aparecen los datos del Estudio General de Medios los comentábamos los celebramos y les agradecemos siempre siempre a los oyentes su apoyo su lealtad hoy va a ser una excepción pero además de eso que nos deja el día

Voz 0827 41:47 bueno pues nada estamos acostumbrados a observar y a compartir con estos oyentes desde esta ventana de la radio cosas sorprendentes día a día pero la verdad es que lo de hoy es de nota Hinault hablamos precisamente de agujeros negros

Voz 20 41:59 fíjate hasta ahora de lo anormal que los partidos perjudicados en las encuestas criticaran al CIS también últimamente había críticas profesional

Voz 47 42:06 Tales de otros sociólogos o analistas de encuestas pero hoy ha sucedido algo inesperado el presidente decís duda del sondeo

Voz 20 42:14 esto es más inhabitual

Voz 14 42:18 pues sí la verdad es que el CIS nuestra ofreció ayer los datos de su última macroencuesta yo y su presidente ha estado en la SER José Félix Tezanos yo he dicho que algunos de los datos no se los cree mucho ha puesto sordina sobre los resultados por el alto nivel de indecisos también por la volatilidad de lo que puede pasar de aquí al día veintiocho

Voz 33 42:36 los datos son los datos y los datos están obtenidos científicamente tienes una cosa alegre ahora yo veo los datos y a mí cosas que me llama un poco la atención por ejemplo yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto es una opinión personal yo también tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dice y eso puede ser un vuelco total a la situación porque hay una incertidumbre devoto de comportamiento electoral y luego hay cuatro partidos que tiene una proporción de voto muy similar entre sí lo hace muy pocos votos en el último momento puede llevar un escaño a uno y otro partido eso no vamos a saber hasta el mismo momento de las elecciones también es muy bonito porque claro poner mano de todos los ciudadanos el poder de decir

Voz 0827 43:16 pues era muy bonito pero la cosa tiene miga desde luego osea que dice el presidente decís que el CIS no Daniela porque si el PP no baja tanto

Voz 33 43:26 tiene voto oculto

Voz 47 43:34 no se espera un horizonte de gran

Voz 0827 43:37 Deza hombre

Voz 47 43:39 difícil es saber cuándo nos están informando cuando los están intoxicado o nos están diciendo

Voz 33 43:49 esto también lo deberían hacer los encuestadores preguntan a qué partido piensa votar seguro yo creo me voy a sacar las esto

Voz 0827 44:01 además el voto es secreto no sabemos si Vox tendrá un mejor resultado que el que señalaba ayer el CIS lo que sí que sabemos es que sus mensajes van calando entre cierto público y el efecto de Vox ha llegado incluso a las twiterías oye que a veces racismo se nos va de las manos

Voz 26 44:16 prueba que tiene la xenofobia a se los puede ir un pelín de las manos sobre el Twitter

Voz 3 44:21 qué tal tu amiga colombiano pues claro como es inmigrante legal de todo

Voz 26 44:30 vamos ahora asistirán todos verdad vamos con yo yo misma Irene que se define de una manera diga

Voz 3 44:35 no positiva he llegado a una edad en la que me da lo mismo ocho que ochenta los envidiosos les llaman Press bici

Voz 0827 44:42 bueno parar las encuestas también hay que tener buena vista como para capitanear un gran trasatlántico

Voz 48 44:50 en una hecho di

Voz 3 44:53 hace unos días en la presentación del lema

Voz 0827 44:55 el PSOE la ministra Celaá se acordó del Titanic le parecía todo precioso

Voz 49 45:01 es que pase eso es precioso es de Titanic es de Titanic es precioso padece

Voz 0827 45:07 bueno pues en realidad no todo fue tan precio tan precioso ministra y hoy nos lo han recordado muy oportunamente Nieves Concostrina nos lo ha recordado hoy porque el diez de abril de mil novecientos doce zarpó este crucero el más importante de la historia Un barco el Titanic era lo más de lo más salvo que tenía menos salvavidas que pasaje tenía pues solamente una capa bueno quiénes lanzaron el barco al amar lo que querían era batir

Voz 1626 45:38 los récords la compañía propietaria del Titanic se propuso batir dos plusmarcas la de velocidad y la de mayor número de pasajeros se trataba de ser noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo ya lo creo que lo fue el buque partió de Southampton con destino a Burgo en el norte de Francia todo perfecto durante tres días a las doce menos cuarto de la noche del catorce de abril el Titanic cruje en dos horas y media más tarde crujió mil quinientas diecisiete almas días después aún sepa abonaba por el Atlántico Norte un iceberg más alto que el Titanic con marcas de pintura el iceberg más grande más elegante y más majestuoso de la historia de la navegación

Voz 0827 46:22 pues eso que el Titanic se pegó un viaje hice pegó un buen viaje nosotros en La Ventana esta tarde pues también hemos viajado a nuestros orígenes al espacio hemos viajado directamente al cielo la verdad es que ya nos cuesta sorprendernos por algo pero claro cuando te cuentan que por primera vez en toda la historia de la humanidad han podido fotografiar un agujero negro la noticia te conmueve es una fotografía que han tardado diez años en lograr científicos trabajando conjuntamente desde varios países ir revelada la imagen pues nos contaba Javier Gregori que quedaría más o menos así se ve un enorme anillo de fe

Voz 0882 47:04 llego con una gran zona de sombra en el interior en el centro de de ese anillo ya lo viste la exagerada pero para que no entienda todo el mundo es como si lo hemos conseguido la primera fotografía real de un fantasma algo que hipotéticamente alguien puede suponer que exista pero que nunca se encontró una prueba pues en este momento tenemos ya una prueba tan gente real de cómo es un agujero negro

Voz 0827 47:25 el agujero negro tiene nombre casi de emisora de radio se llama m ochenta y siete Javier Armentia astrofísico director del Planetario de Pamplona Nos ha explicado que es un agujero negro y resulta que es un glotón

Voz 1390 47:39 es una región del espacio increíblemente sólo Tona no de forma inconmensurable podríamos decir es capaz de tragarse todo lo que tenga cerca hace este agujero negro que se ha sacado esta imagen se traga unos diez soles al año para que os hagáis idea no sigue aumentando de materia eso es lo que le pasa a todo lo que está cerca y gracias a eso podemos ver porque la materia que está cerca de ese gran agujero negro se va cayendo y caerá finalmente desaparecerán pero mientras tanto se calienta y emite luz no y esa luz que es es de formada por por la cercanía de ese enorme pozo gravitatorio pues es lo que lo que se puede llegar a ver

Voz 0827 48:14 la ciencia ficción y el cine han especulado siempre sobre si se podrá viajar a través de estos agujeros negros o no se lo hemos preguntado Armentia dice que por viajar se puede viajar ahora nos ponía un ejemplo muy clarito

Voz 1390 48:26 lo que sí sabemos es que a efectos prácticos cualquier astronauta que se cayera hacia un agujero negro sufriría un efecto de la gravedad que es lo que se suele llamar la espada realización de la astronauta que es mortal es decir los piense acercar mucho más rápido hace de agujero negro que la cabeza y acaba uno estirado los humanos llevamos bastante mal

Voz 0827 48:47 si tan mal que lo llevamos oye no lo teníamos previsto pero mira hay otros sitios para viajar que son mucho más seguros tampoco nos vamos a arriesgar

Voz 51 48:57 yo

Voz 0827 49:02 yo voy con el bioquímico Carlos López Otín hemos hecho un viaje por el tiempo y hemos hecho un viaje también interior hemos hablado de la felicidad bueno en realidad nos hemos preguntado lo que él se pregunta en su libro La vida en cuatro letras Si la felicidad o el dolor la enfermedad las llevamos los escritas en nuestros genes y nos ha dicho que si las llevamos escritas en esas cuatro letras la idea de Nina la hace de cientos Tina la jefe de Nina la T de tímida con esas cuatro letras se ha construido toda la vida que conocemos

Voz 52 49:34 con esas esa vocal vocales consonantes se con todas las historias de vida que hay en nuestro planeta que hubo que habrá porque todas las formas de vida desde las primeras bacterias que llegaron ah o qué es lo que mejoraron en el en el planeta social en el planeta de los me gusta eso sí en el planeta de los genes pues lo hicieron con este mismo código

Voz 0827 49:59 pero claro esas cuatro letras las llevaban escritas todos los seres que pueblan este mundo por nosotros somos distintos