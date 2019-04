La Ventana (11/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro las tres en Canarias Máxima expectación internacional a esta hora en Londres ante la Corte de Magistrados de Westminster acaba de declarar ante los jueces Julian Assange después de su detención esta mañana a petición de Estados Unidos corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 00:19 buenas tardes y el juez de distrito Michael Snow no acaba de pronuncia a Julian Assange culpable del delito de no haberse entregado a la justicia británica el veintinueve de junio del dos mil doce violando así las condiciones de libertad provisional a San se había declarado inocente de este cargo cuando ha comparecido en la sala número uno de ese tribunal de Westminster no sacó pero qué pena acarreará la decisión del juez a Sans también ha sido informado de que Estados Unidos ha emitido una petición de extradición contra él acusándole de estar involucrado en una operación de piratería informática informática junto a Chelsea Manning un antiguo analista de los servicios de inteligencia del Ejército para hacerse con la clave de entrada del Departamento de Defensa un delito que de acuerdo con el comunicado de Ministerio de Defensa americano acarrearía una pena de cinco años de cárcel

Voz 1667 01:08 gracias Begoña Cayetana Álvarez de Toledo descalifica a los jóvenes que han intentado boicotear su acto de esta mañana en la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido en el informativo Hora catorce aquí en la SER la candidata popular al Congreso no ha ahorrado descalificativos al hablar de estos estudiantes

Voz 2 01:24 lo que aconsejamos que contra hemos llegado adiós grupo unos ciento cincuenta años datos totalitarios subvencionados unos pijos reaccionarios que pretendían digamos secuestrar la universidad para sus propios fines ideológicos y eso no es aceptable y entonces pretendían hacerlo de manera violenta agrediendo bloqueando la entrada lo que hicimos que ninguna manera Simons que íbamos central como era nuestro derecho en defensa de la democracia y la libertad

Voz 1667 01:51 la campaña oficialmente comienza esta próxima medianoche devuelta a la crónica internacional miles de personas protestan hasta ahora contra el Ejército sudanés que ha forzado la caída de uno de los mayores genocidas de la historia Se trata de Omar al Bashir responsable de los crímenes de Darfur en el poder de Sudán desde hace tres décadas corresponsal Nuria Tesón

Voz 3 02:13 después de cuatro meses de protestas y varios días de acampada frente al Ministerio de Defensa el ejército a través de la televisión estatal anunció que haría un comunicado inminente El ministro de Defensa UVF ha declarado la suspensión de la Constitución el estado de emergencia durante los próximos tres meses dos años de transición en los que un consejo encabezado por él gobernara además se han abierto las cárceles para liberar a los presos políticos pero el anuncio no ha sentado bien a los sudaneses que siguen demandando un Gobierno civil no están dispuestos a abandonar las calles desde los sindicatos exige la no intervención del Ejército en las redes sociales advierten que si han tumbado un dictador pueden tumbar a otro

Voz 1915 02:58 la Comunidad no va a romper el acuerdo que mantiene con la residencia Los Nogales tras la investigación abierta por el maltrato a varios ancianos la Consejería defiende el funcionamiento de los controles y asegura que no conocía las denuncias la oposición en cambio habla de dejación de funciones con un problema general que es la falta de personal de medios en la residencias Raúl Camargo diputado de Podemos

Voz 4 03:16 el Gobierno tiene las actas de inspección de esa residencia y tiene por tanto la posibilidad de conocer cuáles eran los problemas que venían ocurriendo en ella desde hace mucho tiempo por lo tanto queremos que están llenando ganar tiempo y no responder a un problema que ayer saltó en en esta residencia Los Nogales de Hortaleza pero que nosotros ya venimos denunciando hace mucho tiempo su problema general

Voz 1915 03:36 la policía ha detenido en Valencia al presunto autor del asesinato de un feriante en las fiestas de Parla del año pasado

Voz 0313 03:41 el arrestado es un joven de veinticinco años con antecedentes

Voz 1915 03:44 policiales SER Madrid Sur David Callejo en la

Voz 1554 03:46 localidad valenciana de Alzira ha sido localizado este joven de veinticinco años principal sospechoso del asesinato de un hombre en Parla el pasado mes de junio

Voz 5 03:54 durante las fiestas patronales del agua la víctima de cuarenta

Voz 1554 03:57 hay ocho años fue tiroteada y acuchillada por un encapuchado mientras regentaba una atracción infantil en el recinto ferial el principal sospechoso al que las primeras investigaciones situaban empadronado en Getafe y de etnia gitana ya estaba en busca y captura entonces ya seguido huido de la justicia desde esa fecha según la Jefatura Superior de Policía de Madrid este pasado martes era localizado en la provincia de Valencia ya ha pasado a disposición judicial

Voz 1915 04:22 ya en la capital se ha probado aprobado nuevo protocolo de emergencias meteorológicas para el parque del Retiro que amplía los criterios para establecer su cierre no sólo en función del viento la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés

Voz 0795 04:31 en condiciones de normalidad el alerta se produciría en una racha de velocidad de viento del sesenta y cinco Si partimos de unas condiciones más extremas o de un periodos muy lluviosos o de alta temperatura

Voz 0411 04:48 esa misma alerta se produciría a los cincuenta y cinco kilómetros por hora de racha de viento catorce grados en el centro de Madrid

hola buenas tardes ahora que faltan apenas unas horas para el comienzo de la campaña electoral bueno para que sigue la campaña electoral en les propongo tres cosas primera básica fundamental desear que incidentes como el de esta mañana la Universidad Autónoma de Barcelona con un intento de boicot a la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo no vuelvan a repetirse segundo pedir bueno pedir o incluso exigir el mayor número de debates posible entre los candidatos porqués de pura salud democrática porque es un derecho que tenemos y debemos reclamar como potenciales votantes y tercera cosa les invito a hacer un poquito de memoria poniendo el foco en el que pienso que es el gran hecho diferencial de estas elecciones que es la recomposición de la derecha la reflexión no es mía en la tomo prestada dice lo siguiente el mil novecientos noventa y seis el año en que el Partido Popular liderado por Aznar ganó los socialistas por un mínimo margen de votos la derecha quería ser de centro no estaba de moda ser conservador menos aún purista eh porque los puristas no levantan o no levantaban entonces mayorías dos décadas después la derecha que se presenta a las elecciones este dos mil diecinueve quiere ser de derechas sin complejos ni sordina por qué se preguntaran pues porque en esta campaña y en estos tiempos añado yo no está bien visto ser moderado porque es un término que se asimila que remite a a ser blando esta es la tesis con la que arranca un reportaje de análisis que va a publicar el próximo domingo el País Semanal y me temo que es una tesis bastante acertada sobre todo si traducimos los conceptos e si el sin complejos entiende como licencia para insultar y descalificar a troche y moche a todo lo que se mueva yo creo que vamos mal la moderación se presenta como una flojera de principios y en la antesala de la cobardía o la tradición o la rendición incluso pues todavía peor yo creo fines mi modesta opinión hay que este país necesita otro aire no otros modales pero ahora mismo la hegemonía social sí parece asociada al a por ellos sean quiénes sean ellos lo que falta ver lo que falta ver si esa aparente hegemonía se impone también en las urnas o se queda en el fragor de las tertulias y los mítines con gran pregunta por cierto la España de verdad es como las tertulias y los mítines o no el veintiocho de abril saldremos de dudas bienvenidos a La Ventana

Voz 9 13:20 he hablado con con Jesús Rodríguez pienso

Voz 0313 13:22 buenas tardes qué tal compañero cómo estás muchísimo incluso Aznar ha hablado

Voz 0458 13:27 incluso a Aznar y además ha sido de los que ha volado y se a la cara con entrecomillado digo no ha revisado absolutamente nada de lo que lo que dijo que ha sido en ese aspecto muy valiente en la portada elevemos no es como como Lincoln no como si ese es el gran padre de la derecha volviendo a dirigir va muy bien

Voz 0313 13:44 soy muy sincero e cuando dice no no yo estoy absolutamente de jefe de Rajoy pero en fin no en su momento no no voy a que no voy a cargar algo que de alguna forma hice yo acaso nombre yo no es sólo reconoce abiertamente

Voz 0458 13:57 ciertamente bueno y la derecha era un invento la derecha que hemos tenido hasta hace hasta hace un año era era un intento de de Aznar no recogiendo todo lo que había tras el franquismo los restos de UCD eh

Voz 10 14:10 de las fuerzas de Fuerza Nueva

Voz 0458 14:12 la Alianza Popular de Fraga las derechas regionalistas pegando

Voz 11 14:16 todo es bajo el etéreo

Voz 0458 14:19 en nombre de centro reformista pone un lazo oí ganando elecciones Corella no que con

Voz 0313 14:24 ilusión ha sacado tú después de estas dos décadas con ese viaje con tanta diferencia año noventa y seis el Partido Popular quería ser de centro hoy la derecha las tres que se presentan a las elecciones quieren ser de derecha derecha pura y dura sin que nadie tenga ninguna duda cuál es tu opinión como conclusión han sido las claves para ese viaje todos explica por el proceso hay otros elementos

Voz 0458 14:46 bueno yo lo que estaba soterrado yo creo que que pensábamos que la extrema derecha la derecha más dura había desaparecido y simplemente estaba domesticada no estaba agazapada pero estaba presente estaba presente y en no tanto con siglas políticas sino de en en en decenas de asociaciones organizaciones ONGs la Conferencia Episcopal en en mil dar es cabreados porque habían ascendido con Felipe González en grupos anti aborto en grupos de víctimas del terrorismo o sea yo creo que ha bien en medios de comunicación muy ultras que han que han sido el CAM sido el banderín de enganche para toda esta gente no estaban lo que se les veía poco y como no tenían otra cosa que votar pos votaban al Partido Popular inventado por Aznar el año ochenta y nueve no como producto multiuso

Voz 0313 15:34 esos dices producto multiusos para ganar elecciones

Voz 0458 15:36 claro era un producto muy práctico de ahí incluso andar dice que la ideología cuál es la ideología bueno pues constitucionalista

Voz 0313 15:44 ya no relato no no pedían

Voz 0458 15:46 en él se limitó a recoger todo lo que había la derecha fue su teoría que ya había sido de Fraga y en parte de la UCD de recoger todo lo que había la derecha del del Partido Socialista unificar lo oí bueno hicieron una o una alternativa de gobierno alce a Felipe González que era una a una máquina de ganar elecciones de liderazgo social y no tenía y no tenía rival ya Aznar que era un tipo con menos carisma con menos presencia comeros inteligencia social pero con mucha inteligencia política recogió todo eso eso Josué férreo mando con cascos como número dos que era un tipo duro y que ganó elecciones ganó dos dos dos elecciones seguidas no las segundas mayores bruta cree impensable en España que en un país que pasa entonces es pensar que el Partido Socialista nunca iba a desaparecer ha sacado la conclusión

Voz 0313 16:38 con todo el trabajo de este de este reportaje que dentro de no sé cuánto tiempo X da igual esto será reversible quiero decir que habrá una reunificación de la derecha en unas siglas como está proponiendo Cayetana Álvarez de Toledo si que eso será posible

Voz 0458 16:52 bueno yo creo viendo un poco el proceso de Podemos que es Partido Socialista está absorbiendo esa esa hemorragia de una parte es una parte importante por lo menos las encuestas pues puede ser que esto se que estos e inventos e políticos de la derecha que que ha llegado más tarde que la izquierda se sigue arrasó Se Serra absorba Aznar destacó está seguro de que se puede de que se pueda resolver Vox lo ven como una escisión de del PP yo no estoy no tengo tan claro que sea en estos momentos simplemente una escisión del PP broca tomó naturaleza propia es un Frankenstein que que ya vive al margen del PP y Ciudadanos también bueno piensan que que que es un gran parte de su voto procede del PP también se puede reabsorber

Voz 9 17:37 ya pero oye Francino hay una pregunta a Jesús en su en su reportaje que me parece más probable que que esa tesis esa aspiración de volver a ser una sola ya derecha y es que en vez de tres sean cuatro eh cuenta Jesús hombre eso es que hay un malestar en junio

Voz 0313 17:54 claro por el por el Congreso que acabó con la victoria de Casado claro claro

Voz 9 17:58 la actuación cansado y con quién se está envolviendo hoy acompañando en estas elecciones perfiles que están muy lejos de esa imagen de solvencia de partido de gobierno en el que la ideología efectivamente no era tan importante sino nuestra eficacia económica bueno sí ha casado leva tan mal como auguran algunas encuestas que eso está por ver porque el propio Tezanos dijo aquí

Voz 12 18:22 ayer que más gracioso su empeño imaginemos

Voz 9 18:26 lo que ocurre bueno hay un PP que quedó derrotado en el congreso que aupó a Casado y que puede pedir que ha llegado nuestro turno el experimento Casado haciendo un tipo de discurso muy pegado muy copia prácticamente del de Vox no nos funciona tenemos que volver a la esencia de un partido más como el que aspiro a crear Aznar en su momento más más centrado así que en vez de contar con la reunificación de la derecha piensa veloz

Voz 5 18:57 plato en vez de tres con con cuatro

Voz 1667 19:00 gran es es que los suicidios políticos son muy malos no porque ahora estoy pensando a cuarenta años de las primeras elecciones el suicidio que que hizo UCD de lo que sí se produce esa nueva reconstrucción tardarán cuarenta años en volver a retomar los juicios políticos siempre son muy malos

Voz 0458 19:16 indudablemente UCD

Voz 1667 19:18 te batallando entre las

Voz 0458 19:21 ETA familias las derechas hay muchas derechas y al final no lo han presentado como se partió multiuso pero dentro de la de Ainhoa neoliberales hay democristianos los diferentes era diferente de la edad y entonces sucede fue la muestra de que todo se puede al garete de hecho en estos momentos cuando habla con Vox of conciudadanos va principalmente con Vox piensan que que que que el PP puede desaparecer

Voz 1025 19:43 eh

Voz 0458 19:44 que se que tan constreñido por por su derecha izquierda que no tenga razón de ser frente a ese planteamiento hablan de la de la fuerza como partido del partido el Partido Popular que es el partido más importante de este país tiene una estructura territorial te municipal sigue teniendo mucho poder y es decir que no es tan fácil la desaparición como sucede lo al final fue fue un partido de conveniencia al fútbol eso sí que fue un partido multiuso creado que que recorre el recorrido que reunía desde las derechas provinciales

Voz 5 20:15 hasta hasta casi la socialdemocracia nueva de cómo Bush Bustelo en aquel momento también Convergencia estaba muy estructurada

Voz 13 20:21 sí fíjate lo cambian el día para

Voz 0313 20:24 otros elementos muy interesantes en este reportaje de Jesús Rodríguez El País Semanal y algo que que está bien pues para tener todos los datos en la en la cabeza y analizar ese una parte del origen de del box actual no quiero un partido que se llama la defensa de la nación española dará es que estaba encabezado por Abascal que es Abascal quién llama a la puerta de Vox dice oye que quiero entrar además serán unos centenares a unos miles de de militantes además repartidos por España muy jóvenes y tal Bono no le hicieron ascos a que entrara al revés le abrieron la puerta donde esta noche una posición realmente envidiable en términos de de de altura política pero es que Jesús hay un párrafo al guió yo quiero compartir con los oyentes porque parece que apunta una cosa muy interesante alguien pensará que inquietante pero vamos en cocas muy interesante dice cuando entran los integrantes de danés en en Vox dice convirtieron a esa formación política que era en su génesis bueno pues una copia conservadora del PP es verdad una especie de decisión de salida hacia la derecha lo convirtieron en algo diferente en un gazpacho de militantes de los viejos y nuevos grupúsculos de extrema derecha mezclados con nacionalistas españoles anti abortistas neoconservadores ultra católicos sindicalistas corruptos Manos Limpias creacionistas teóricos de la conspiración 11M militares enfadados por la política de ascensos aficionados a la caza de los toros islamófobo y negacionistas del Holocausto bajo el control castrense dice de Abascal Ortega Enrique Cabanas Rocío Monasterio representa el ala ultra religiosa y anti feminista ya que iba la conclusión su cuestión ya no era tanto ganar elecciones sino cambiar España que yo creo que está efectivamente en el fondo del debate de la discusión de esta campaña que comienza hoy me parece interesantísimo apuntarlo

Voz 0458 22:09 yo creo que hay una guerra cultural eso sí sí yo creo que hay que darlo simplemente hechos de izquierdas yo creo que hay una visión del mundo detrás de todo esto la vida esa yo siempre a partir de a partir del 11M a partir de dos mil cuatro está claro que para el ala más dura de del Partido Popular eso sí un golpe de Estado ha sido como son que es un cambio de régimen de esa llegó de de de de forma ilegal al Gobierno y que tiene una hoja de ruta Zapatero acordada con con con con ETA

Voz 0313 22:38 eso es lo cuentas ahora y que cuentas en el reportaje lo sigue pensando de verdad Mayor Oreja

Voz 9 22:43 en estos términos bueno es

Voz 0458 22:45 sí claramente

Voz 9 22:48 claramente ya no solamente él Casado el otro día dijo que a mí me dejó que todavía hay muchas cosas por aclarar es decir ese ensayo que fue el 11M de la de una fábrica de News de noticias falsas de propaganda interesada tóxica efectivamente está en en en el inicio de cómo se articula la indignación ante la sensación de que les habían robado pero nunca acusaron a Aznar de de lo que había cometido que fue una mentira y una infamia con el resto de los dos españoles sin embargo ayudaron a conspirar a crear todas estas teorías conspiratorias contra

Voz 0313 23:25 pues mira acabas acabas a utilizar el término indignación que ha estado y está muy presente en la política española de de estos últimos años ya aparece en una novela que hoy sale a la venta y que creo que conecta que es oportunísimo que conecta con el arranque lo que Rage con que sigue la la campaña electoral esta novela el candidato está escrita por Antonio J Rodríguez destripar desde la ficción pero en fin con una cantidad de referente de la de la de la realidad enormes lo que diríamos que es de la nueva política nueva para para lo bueno iba psíquicamente para lo malo el protagonista de la historia es un profesor de de política sea más Simon Soria que está un poquito harto de de de su curro de su carrera que está arrinconado por sus ideas dentro de la facultad que es una cosa que ocurre también y que les reclutan como asesor de un partido que eso también pasa no bueno de este hombre ascendiendo no quiero hacer tampoco en fin más expolios de la cuenta pero él mismo acaba convirtiéndose en candidato y de ahí el título de la de la novela Antonio José Rodríguez buenas tardes

Voz 14 24:28 muy buenas tardes qué tal qué tal cómo estás amigo un placer estar con vosotros

Voz 0313 24:32 no no no no te tiene que haber falta referencia se para para urdir la trama de tu novela

Voz 14 24:38 nos aclaró que en los últimos tiempos y cada vez más en la política está llena de historias corregirlo de de thrillers dentro de lo que todos los partidos y que de alguna forma a constituyen una materia prima interesante para cualquier persona interesada en contar historias

Voz 0313 24:56 con cómo definirías a tu candidato a a a Simón Soria es alguien al que votarías

Voz 14 25:03 y de probablemente dependa de quién es el resto se deja de de Dexter haría me despertaba por lo que de él se cuenta en el en el libro que no deja de ser un perfil árbol este personaje yo

Voz 0313 25:21 bueno hay hay tú hablas en la novela casi de como de dos grandes categorías de políticos actuales no los que se apoyan sobre todo en la telegenia iros del escándalo permanente Suu su día a día hay is su modo de vida y además la formación a la que asesora Simón Soria se llama Partido de la democracia que defiende a ver si lo digo bien una suerte de de liberalismo extremo de izquierda no

Voz 14 25:44 mira antes en el programa suavizado hablando de excluido del centro hacia hacia la derecha

Voz 0313 25:51 sí experimentado

Voz 14 25:54 en qué partidos políticos españoles y en ese sentido el libro toda director casi contraria que es como partido de centro las delicias de de renovación y dirige la dirección contraria intenta capitalizar y recibos quitar el concepto de lo que de lo que entendemos por una filosofía política oral

Voz 0313 26:15 ya hay muchas muchas puñaladas muchos codazos muchas tradiciones para llegar a ser candidato

Voz 14 26:21 evidentemente la política en sí mismo cada vez más parecido a un thriller financiero y político por por así decirlo eh y en ese sentido sí hay hay muchos puntos es verdad que últimamente he asistido no ocultó la en la realidad supera a la ficción es decir no puede hacer las noticias en los telediarios una serie de noticias Puerta asegura que una novelas sonaría en casa

Voz 1667 26:55 la política está facilitando mucho trabajo a la ficción también incluso al humor no ayer

Voz 0934 27:00 la la escena de la pancarta que pretendían es dejar en la calle Génova así como eslogan valor seguro Ski Se va en la fachada la verdad es que podría haber sido una noticia El Mundo Today perfectamente casi sin tocar y bueno lo hemos tenido de verdad

Voz 9 27:15 oye pero te has inspirada en hechos reales Antonio como dicen también las grandes ficciones inspirada en hechos reales

Voz 14 27:22 hombre de alguna forma sí pero como digo y pasta yo también soy periodista de formación yo que basta abrir un periódico canalla Ibero ver según qué tipo de titulares para saber qué tirando es carrete hay una novela no

Voz 5 27:39 a la pregunta de hoy en día sería te has podido evadir de los hechos

Voz 14 27:45 pues pues es muy difícil porque porque efectivamente estamos dentro de la política se parece casi una especie hizo de estuviésemos en diciendo por por por qué no como deslizantes asistimos a un buen toro de la política los candidatos políticos son tiene muchos de ellos al es súper preparados con los cuales la campaña de alguna forma acaba estando al al al ejercicio de poder decir cosas lo que ocurre es pues es otra de alguna forma porque vivimos en un Estado de campaña electoral casi permanentes

Voz 0313 28:26 me gusta que lo de mediáticos detrás de animales que aprovechó para anunciarles que la novela candidato se presenta esta tarde en la librería La Buena Vida en Madrid a las siete y media la presenta Pablo Simón que coincidencia como como te no hablarás tú ya ya te lo digo

Voz 14 28:43 cuatro presentados

Voz 0313 28:46 Mario J Rodríguez muchísimas gracias compañero

Voz 14 28:48 muchas gracias por vuestro tiempo un abrazo

Voz 15 28:51 la causa

Voz 1667 28:54 no

Voz 17 29:06 pido pido

Voz 0313 35:51 ayer a esta hora aquí en La Ventana nos asombraba vamos si disfrutábamos bueno disfruté mucho e Isaías Roberto no sé vosotros con la primera fotografía de un agujero negro comentando con Hall con expertos todas las teorías que rodean estos inmensos campos gravitatorio es que están diseminados con el Universo y que son capaces de tragarse cualquier cosa que tengan relativamente cerca bueno hoy la cosa no va de agujeros negros pero sí de un misterio del que sánscrito bastante literatura incluso se ha hecho cine que ha generado debate científico muy serio además Ike va más allá de que más allá de alguna exageración interesada y muy obvia mantiene algunos interrogantes abierto estoy hablando el triángulo de las Bermudas Triángulo famoso de las Bermudas saben de qué estamos hablando no área del Atlántico entre las islas Bermudas Puerto Rico y Florida donde han desaparecido barcos y aviones no tantos o no más que en otras partes del mundo pero

Voz 12 36:41 en circunstancias digamos que

Voz 0313 36:44 poquito raras el episodio más sonado ocurrió en mil novecientos cuarenta y cinco cuando una escuadrilla entera de aviones de combate se esfumó sin dejar rastro ahí empezó bueno ahí se reforzó la la leyenda o lo que sea sobre este triángulo de las Bermudas pero es que además en este caso la existencia de un telegrama supuestamente enviado por uno de los aviadores días después del accidente que fuera bueno pues la añade una dosis de de suspense y emoción que tarde o temprano tenían que desembocar en un libro hoy lo presentamos este libro en La Ventana se titula Vuelo diecinueve y lo ha escrito alguien muy muy conocido por todos los oyentes de la Cadena SER habrá que preguntarle porqué no porque es conocido sino porque la escrito con

Voz 13 37:27 buenas tardes qué tal estás Carlos nombre en La Ventana ya estas horas pero encantado de la vida y además con esta historia

Voz 1025 37:35 es una historia que te ha picado bueno cuando típico médico hace un montón me picó yo quizás hasta vosotros conozca es el libro a mediados de los setenta salió el libro firmado por no haberle y seis las que por cierto no sé si os acordáis que ese señor fue el que citó rico luego con los cursos de inglés si serán los incluso

Voz 5 37:54 lo que sea pero ya se había hecho

Voz 0313 37:57 el rico ya se habría hecho con el libro decía

Voz 5 37:59 a los cursos de inglés les pillaron en algún renuncio en el libro eh bueno sí bueno dos testimonio que bueno que no es real pero el tipo pero es verdad

Voz 0313 38:10 en cuanto a la cuando era muy joven y a mí

Voz 1025 38:12 como no sé cómo ganas de soñador me quedé con esa historia que luego se reforzó porque os acordaréis que unos años después tuvo contados se inició Steven Spielberg la primera secuencia de Encuentros en la tercera fase es precisamente el desierto de Sodoma con los cinco aviones y los tipos preguntándole pero qué es esto y lo dicen no el diecinueve el vuelo diecinueve como muy bien dices desaparece el cinco de diciembre mil novecientos cuarenta y cinco es un vuelo de entrenamiento cuatro digamos alumnos y un instructor realmente eran catorce hombres cinco aviones el volaron muy fácil había que volar hasta las Bahamas Un poco antes de Bini soltaban unas bombas seguían el vuelo giraban hacia el norte y volvían hacia lo está haciendo un triángulo y regresó a la base el está a veinte minutos de Miami

Voz 1667 39:03 sí

Voz 1025 39:04 eh desaparecieron pero cuando te que desaparecieron esa misma noche salió otro otros aviones a buscarle Estados Unidos montó la búsqueda más grande de la historia que se ha hecho hasta día de hoy trescientos aviones y cuarenta barcos viendo esa misma noche desaparece otro avión en total el día cinco de diciembre mil novecientos cuarenta y cinco escasos cuatros meses terminada la Segunda Guerra Mundial desaparece en veintisiete hombres y seis aviones problema a partir de aquí que nos ha sabido nada de ellos pero veintiún días después aparece un telegrama

Voz 0313 39:36 así empieza la novela llevaba demasiado

Voz 1604 39:38 dedos en ese lote medio aturdido sin entender qué había sucedido realmente en qué momento huir se había convertido en un buen plan Llor pago en esa estaba harto triste y casi sin número dónde están todas maldita seda qué narices ocurrió los periódicos de las últimas semanas estaban tirados por el suelo de la habitación un cuartucho donde la cama crujía y la Sábana solía limpio lo único agradable de ese lugar las paredes habían sido pintadas de verde turquesa descorrido con rastros de mosquitos aplastados las ventanas de madera apenas podían abrirse sino se hacía un esfuerzo sobrehumano las había deformado la humedad en el techo un ventilador batía sus palas y giraba lentamente con un zumbido machacón de las tres bombillas que había sólo dos alumno

Voz 1 40:26 Nadal no había baño sólo un lavado

Voz 1604 40:29 no sé que tocaba salir al pasillo cada vez que tenía que ir al váter uno para toda la segunda planta era un motel de dos pisos y por fortuna no se había cruzado con nadie Jobs tenía miedo de que le pudieran reconocer su foto salía publicada en la prensa junto a muchas otras célebres de la cama y dio cuatro pasos hasta una pequeña butaca marrón que estaba en la esquina junto a la ventana cogió uno de los periódicos locales en primera página cuatro columnas se informaba de una noticia que les incumplía el vuelo diecinueve desaparece sin dejar rastro cinco aviones a Benger y catorce hombres han sido engullidos por el banco catorce no sólo trece sigo aquí vivo muy vivo Conesa siguió leyendo una interesante

Voz 0171 41:16 con que pasa que vamos a ver vamos a el telegrama existió el telegrama existe os voy a contar el ochenta por ciento el libro es es irreal yo tuve que ficción partes porque hay hay partes muy difíciles de demostrar con papeles mi primer trabajo fue pedir gracias a la ley que existe en Estados Unidos de cincuenta años después que te abran los expedientes pedir el informe de quinientas páginas que se redactó en la investigación y las entrevistas que se hicieron a posteriori de la desaparición del vuelo

Voz 1025 41:48 esas quinientas páginas se cuenta muchas cosas de las que hay en el libro el libro supuestamente como muy bien decías es el primer gran vuelo desaparecido el triángulo las bermudas pero pero es que mi búsqueda inicial no fue del Vuelo diecinueve yo busqué claro está

Voz 5 42:04 claro yo seguía esa mi sorpresa

Voz 1025 42:06 a fue que existía el telegrama que es el único que tiene una tumba su nombre en el cementerio de Arlington el cementerio más importante militar de Estados Unidos no hay nadie

Voz 5 42:17 nadie ha pagado esa tumba el noreste

Voz 1025 42:19 cito de la familia lo que puedas contar

Voz 5 42:22 bueno cuenta hasta donde quiere te contaré pero te voy a hacer es pero el pero lo que puedas contar

Voz 0313 42:26 ah bueno cuál es la teoría es decir a ver qué pasa no había embarcado y no volaba en esas cuadrilla ese día ese hombre

Voz 1025 42:34 luego agrava el único que no voló eran cada avión llevaba tres hombres el único que no bolero voló fue Costner Un un cabo porque tenía había sido herido hayan Yanguas durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico tenía un ataque sinusitis y no lo dejan volar despegan todos despegan tarde a las dos y diez de la tarde cuando tenían que haber despegado veinticinco minutos antes por problemas de mal tiempo entrará el frente frío más grandes de invierno se encuentran con problemas de radio con problemas de brújula con un problema que no voy a desvelar que tiene el líder del grupo un problema que hoy en día es muy común cuando hablamos de veteranos de guerra pero que terminar la Segunda Guerra Mundial era era desconocido no se no se tocaba eh son pasan muchas cosas en el aire porque pensaba que ellos están volando durante casi seis horas seis horas intentando encontrar el camino de vuelta sin poder conectarse con la base por los programas de radio sí que se conectan con otro piloto que está en el aire que es el que intenta ayudarles orientarles sí que consiguen hablar con por gay como una de las bases para intentar ir a rescatarles y luego hay un punto espectacular y es que por una razón que desconozco y que en el inicio de investigación pero que vais a entender si la hice el libro en tierra se toman un montón de malas decisiones no una ni dos ni tres

Voz 0313 44:03 Jean monto taller Ponseti me estás alterando el ritmo Cardio

Voz 5 44:06 la cosa no te puedes dejar a sí porque ya me voy libro pero hombre metiese Paul pagaron esa yo respondo esa está vivo y está muerto a la vez

Voz 1025 44:18 a ver si te entiendo bien Paul Conesa hoy en día estará muerto porque tendría que tener

Voz 9 44:24 el año ha estado vivo mientras estaba su tumba en Arlington

Voz 0458 44:29 yo creo yo

Voz 5 44:36 la tumba feliz uno no es una cosa cada cinco

Voz 1025 44:39 diciembre yo asistí este último no otra vez a la ceremonia ceremonia recordando a estos hombres el aeropuerto el tiene un monumento recordando al bulo diecinueve Estados Unidos sigue sin reconocer si ha encontrado algo del Vuelo diecinueve me vais a decir hoy ya te has vuelto loco es no no os prometo que tienen puesta por varios investigadores es pues un esas esas o como diría es como casi por obligación por ley tienen que decir sí han encontrado algo identificarlo bueno la Marina de los Estados Unidos a día de hoy a día de hoy es que yo acabe el libro hace nada IR va a día de hoy no reconoce que tenga

Voz 5 45:25 la suficientes para decir si el vuelo diciendo

Voz 9 45:27 todo indica que están encubriendo algo también vale

Voz 5 45:30 porque allí el pasado aunque haya pasado todo está le

Voz 0313 45:36 como si es que cayeron

Voz 1025 45:38 sí es que que ayer caer cayeron entrevistas está caer callejero

Voz 13 45:43 a yo te voy a reventar todas las constructoras el concepto y extraterrestres hablamos con extraterrestres terrestres

Voz 1025 45:58 mucho calor claro la terrestre con la explicación de lo que es

Voz 1667 46:01 con este vuelo es más extraterrestre lo más intra terrestre

Voz 1025 46:04 es más terrestre

Voz 29 46:07 entre Kim atrás y que hipótesis maneja estuvo quiero decir sin hacer spoiler como para que ese personaje Si cayó en otro sitio por ejemplo si esa fuera la causa

Voz 1826 46:16 hubiera optado por seguir oficialmente muerto

Voz 13 46:20 no te voy a ayudar pero te voy a ayudar y me vas un poquito te voy a traer hasta mil no

Voz 0458 46:24 entonces planteáis esto una entrevista Rice mil no

Voz 1025 46:29 cientos cuarenta y cinco pasa a todos pensad que esto pasa el cinco de diciembre cuarenta y cinco dos días después el siete de diciembre Estados Unidos está recordando a toda página en todo en todo el país el cuarto aniversario del bombardeo de Pearl Harbour bueno pues la única cosa que va en la portada incluyendo el New York Times junto al recuerdo de Pearl Harbor cuatro años después el bombardeo lo importante que fue para Estados Unidos que entró la Segunda Guerra Mundial era el vuelo diecinueve a la gente no se explicaba cómo podían desaparecer veintisiete tíos y seis aviones y que nadie supiera nada bueno os voy a dos fechas posteriores una que la tendré que buscar vosotros quién me esté escuchando del libro mil novecientos sesenta es clave esa fecha y la otra es mil novecientos ochenta y seis y aquí os voy os voy a llevar a un accidente al más grande de la NASA

Voz 5 47:13 el transbordador espacial no efectivamente está

Voz 29 47:16 ya ya ya era el Challenger que tenga que ver una cosa

Voz 1025 47:19 la Nasa organiza la búsqueda más grande que ha hecho jamás para reconstruir el Challenger y saber por qué está ya ve

Voz 5 47:27 ya en esa búsqueda

Voz 1025 47:29 me parece un avión en esa búsqueda aparece una no lo sacan del agua pero no son capaces de identificarlo Nos cuanto más porque eso la viene del libro pero el lío es tan grande que la NASA mal identifica inicialmente ese vuelo ese avión que sacan de la que ayer que un avión vuelo diciendo y a posteriori si alguien les dice oiga mire donde se mire los cálculos que están hechos

Voz 0313 47:56 las corrientes toda la corriente va vamos

Voz 1025 47:59 a ver si no tenemos un avión del Vuelo diecinueve porque John Mayer que es uno de los hombres que por décadas ha estado investigando que murió precisamente me ayudó un montón y murió en octubre del año pasado antes de que viera el libro terminado John Mayer sacó ese avión de la dijo no tengo los números de que tengo que entender en el avión pero este avión era el FT ciento diecisiete uno de los

Voz 5 48:22 cinco como pagan las casas de apuestas que algún día sepamos la verdad yo yo creo

Voz 1025 48:27 que si le hice el bolo diecinueve vais a ver a Brando no sé si os vais a gastar mucho de inédita puesta sólo Weiss ahorrar probablemente porque vais a saber algo que que a mí me ha ido sorprendiendo a mi camino porque claro mi camino era buscar a Jospin Conesa Jamie camino me llamó entró muchas historias hola

Voz 0313 48:48 a una pregunta Ponseti estéril este libro se va a vender en Estados Unidos

Voz 1025 48:51 este libro sale en julio en Estados Unidos y vamos a ver qué pasa inicialmente sale en Miami vamos a ver si en el camino te te cuento que diga vamos que cuando he estado pidiendo información tengo que darle las gracias a la embajada americana que me ha ayudado muchísimo no sólo en Madrid sino también porque me ha permitido hablar con pilotos de combate que me han ayudado a entender cómo funcionaba porque yo no soy piloto tenía que entender por qué toman una serie de decisiones en el aire qué pasa si si en esas decisiones estaban en el aire os voy a poner un caso y no quiero desvelar nada alguien sea motiva qué pasa si alguien decide en pleno vuelo desertar como como se considera eso sí eso pudo pasar

Voz 5 49:38 el vuelo ya ves porque hay muchos documentos no sé si va a desaparecer tú de camina a Miami

Voz 13 49:44 cuidado con lo que me que me hagan desaparecer en Málaga

Voz 0313 49:50 oye Ponseti quédate con nosotros igual que si que pero Jesús Rodríguez Aragón seis ahí a Robert sirvió porque vamos a seguir hablando de libros vale desde otra óptica por otra razón pero que conecta con nuestra polémicas de esta tarde

Voz 7 50:05 la polémica

Voz 1667 50:08 pues la polémica la siguiente en la escuela pública de Barcelona ha decidido retirar de su biblioteca infantil doscientos libros que consideran tóxicos porque reproducen patrones sexistas entre ellos esta Caperucita Roja La Bella Durmiente e incluso la leyenda de Sant Jordi aunque también han retirado libros actuales que reflejan estereotipos que pueden llevar a los niños niñas de hasta seis años ha naturalizado actitudes machistas de momento esta escuela en esta escuela la Biblioteca de Primaria no ha sido sometida a drenaje seguramente se nos escapa algo en esta historia porque aunque parezca buena idea exigiera a los nuevos autores una mirada nueva e inclusiva en sus textos chirría un poco sin embargo limpiar una biblioteca de libros clásicos aun asumiendo la carga sexista de buena parte de esos textos escritos en otro tiempo entendiendo que en esas edades tempranas los más pequeños no deban beber nada de manera crítica

Voz 5 51:02 creíamos hasta ahora que la educación consistía precisamente

Voz 1667 51:04 en eso en acompañarlos para que aprendan a desentrañar lo que de bueno y de malo tiene el mundo en el que les ha tocado vivir con toda la carga de su herencia y con esa perspectiva hombre quizás no sea necesario comerse de nuevo a Caperucita Roja y hasta es posible que un buen texto clásico de Los tres cerditos sea más pedagógico que un mal relato de los cuatro cerditos y cerdita

Voz 12 51:29 a ver que esto sólo es un debate a ver bien va lo regular

Voz 9 51:32 mira es una idea gloriosa es un auténtico fomento de la lectura no tienes más que prohibir o esconder un Líbano para animar a la lectura Gabo porque a mi madre

Voz 5 51:43 mi secuestro segundo sexta de Simone de Beauvoir os podéis imaginar cómo cómo luché por encontrarlo posar dentro naturalmente

Voz 9 51:55 es impresionante pero estoy segura que habrá un montón de niños que cuando de repente encuentren los cerditos o La Bella durmiente solo qué tal descubrirán algo que les parecerá profundamente sugerente porque no hay nada mejor que quitárselo de las manos para que levante es despierte si se hace sus

Voz 0458 52:12 pues acogernos un avión irnos al Triángulo de las Bermudas y desaparecer no creo que que es el mundo no está loco no entrar en una situación

Voz 5 52:22 tanto el otro de despropósito entonces yo creo que nos vamos todo sea

Voz 0313 52:27 no yo te voy a decir algo que a lo mejor

Voz 1025 52:29 no tendría que contar que te lo voy a contar que ha sido esta mañana desayunando con Mamen dicho mira la barbaridad del día hemos estado los dos viendo la noticia y no dábamos crédito y la otra Mead llevado a Fahrenheit cuatrocientos cincuenta y uno me me he visto mundo con nombres libros te acuerdas de la película es que llamaban los libros que cada uno se aprendía un libro para luego repetir repetirse claro he vuelto a ver que ponían los libros a quemar no he dicho pero pero de verdad que a un niño hay que quitarle que la posibilidad de formarse de pensar lo que quiera en la vida hay de crear de de soñar

Voz 5 53:04 no soñar de verdad son tan malos los libros de verdad el problema en este país son los libros Robert es una barbaridad osea donde ponemos aquí

Voz 1826 53:10 te donde para darnos toda la literatura quiero decir toda la historia está llena de machismo si por lo tanto la literatura ha creado de la ciencia ficción pues lo que ha plasmado es lo la sociedad en cada momento la pulsión pensamiento la foro entonces donde donde lo paramos la literatura el Siglo de Oro todo el Quijote todo es machista ellas

Voz 5 53:29 bueno yo sola yo ya me expresaba solamente como ponen el contrapunto

Voz 1667 53:36 en en que estos libros se refiere a la biblioteca para niños de cero a seis años es decir entre en realidad de tres a seis años que es cuando pueden leer no y ahí es únicamente donde se podría haber el matiz pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes es decir el matice estaría en acompañar especialmente a niños ya estás líneas para decir fijaron las cosas que es eso

Voz 9 53:55 como una lectura crítica que a ver si te das de un colegio que que propicie esa lectura crítica de textos antiguos que representa un mundo diferente rural y además en muchas cosas todavía es muy vigente

Voz 0313 54:12 si no que se los quiten y luego además hay caminos intermedios porque hemos intentado hablar con los responsables del cole que lo han querido vamos a hablar con la directora ha dicho muy amablemente mira mejor que no porque además no nos gusta el tratamiento que ha dado la noticia bueno no sé por eso queríamos hablar porque a ver el el el fondo de lo que se pretende yo creo que lo entendemos todos

Voz 9 54:30 claro pero para eso para conseguir ese fondo

Voz 0313 54:33 tendemos todos que es en fin un mundo más igualitario más justo notan discriminatorio de tal igual hay caminos intermedios y a lo mejor el que vamos a contar a continuación puede ser un no lo sé Belén cauces buenas tardes

Voz 1025 54:43 sí

Voz 14 54:43 hola buenas tardes excelentes cofundadora del habitual

Voz 0313 54:45 cuatro tuercas en su día hablamos de esto que voy a contar de la colección de cuentos Érase dos veces que es la colección de libros infantiles que le da la vuelta a los clásicos para romper estereotipos que esto suena vía yo quería preguntarte de entrada Belén por enlazar con la polémica hoy es retirar lo de lo de prohibir a Tip personalmente como opinión que que te parece

Voz 14 55:06 mira a mí todo lo que sea prohibir no me gusta por definición es sí que estoy de acuerdo en que es mejor acompañar acompañan esta lectura crítica absolutamente yo ya te digo que Dios me parece la vía porque realmente creo que se consigue el efecto contrario lo que queremos es acabar con el machismo más pues se puede hacer de otra manera mucho más más se más cariñosa quizá

Voz 0313 55:29 oye como es por ejemplo para que los oyentes era una idea como es Caperucita Roja en en en vuestra edición se dos veces

Voz 14 55:37 pues irá en nuestra colección la dos veces lo que hace es despojar de sexismo a los cuentos clásicos Caperucita en la tradición oral es cuento en su contexto histórico lo que no sé lo que a aprendí a las niñas como tenían su primera menstruación esta Caperucita Roja lo que simboliza

Voz 0313 55:55 tuvieran

Voz 14 55:57 Nuestros dábamos la vuelta porque realmente lo que lo que creemos que quién tiene que tener cuidado no es la línea sino lo que hay que educar es para que no existan depredadores esas un poco

Voz 0313 56:09 oye y en qué momento Belén porque fuisteis Belén Pablo y Pablo Macías diseñadores gráficos los dos en qué momento decidirse animaros a a atreverse con esta colección en qué momento y por qué

Voz 14 56:19 pues mira eh lamentablemente lo que llega del clásico porque clásico ha sido muchísimas presiones lo que llegan los niños y las niñas son las versiones más y entonces él muestra Historia comienza aquella tarde lluviosa de domingo en la que yo decido ponerle a mi hija pequeña Letta La Cenicienta

Voz 5 56:37 ya claro a revisitar la