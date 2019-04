La Ventana (11/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias

Voz 0889 00:06 ha declarado culpable a Julian Assange de un primer cargo después de que hoy fuera detenido en la embajada de Ecuador en Londres culpable por incumple

Voz 0230 00:15 los términos de la libertad condicional que le

Voz 0889 00:17 fue concedida en el año dos mil doce corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 00:22 buenas tardes así es Julian Assange pasará su primera noche fuera de la embajada de Ecuador en la cárcel así allí ha sido conducido tras la vista que ha tenido lugar en el tribunal de Westminster el juez Michael Snow le ha declarado culpable del delito de no haberse entregado a la Justicia en el dos mil doce violando así las condiciones de libertad provisional el juez ha dicho que el comportamiento de así es el de un narcisista que no es capaz de ir más allá de su propio interés el magistrado ha dejado la sentencia en manos de un tribunal de más alto rango el Tribunal de la Corona en Soda aquí en Londres que se pronunciará en una fecha aún por determinar en cuanto a la solicitud de extradición de Estados Unidos va a ser examinada por el Tribunal de Westminster el dos de mayo Assange comparecerá por vídeo desde la cárcel

vamos a seguir en el Reino Unido porque la primera ministra británica ha comparecido en el Parlamento para dar cuenta del acuerdo alcanzado ayer en Bruselas y que ha dicho Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes muchas ha defendido la importancia de alcanzar un acuerdo con el Partido Laborista horquillas ya se conoce el nuevo plazo concedido por la Unión Europea plazo que finaliza el treinta y uno de octubre

Voz 1880 01:22 de hecho hoy se inspiró las acciones a las que nos enfrentamos son escasas y el calendario está claro creo que ahora debemos darnos prisa en nuestros esfuerzos por hallar un consenso sobre un acuerdo que redunde en el interés nacional doy la bienvenida al diálogo con la oposición de estos días y que continuaremos hoy pactar con la oposición no es la práctica habitual en la política británica pero si queremos lograr un acuerdo exitoso vamos a requerir un compromiso por ambas partes

Voz 0527 02:07 la demanda es la ampliación de capital que se ejecutará mañana ha superado en veinte veces la oferta de nuevas acciones por un importe total de ciento cincuenta millones de euros PRISA informa que también mañana se formalizará la compra de ese veinticinco por ciento de Santillana ahora en manos de un fondo de inversión con esta operación Prisa controlará el cien por cien de la editorial esto indica le permitirá fortalecer su estrategia general va valor al accionista mejorar la generación de caja y optimizar la estructura de balance

Voz 1915 03:02 el Ayuntamiento de Madrid asegura que no tiene por qué notificara patrimonio la autorización otorgada Podemos para realizar la proyección el pasado sábado en la Plaza Mayor con los papeles de Bárcenas

Voz 0527 03:10 sobre el contenido de esas imágenes el Gobierno en Munich

Voz 1915 03:13 se dice que no puede hacer una censura previa la portavoz municipal Rita

Voz 3 03:16 entre el papel del Ayuntamiento es un papel secundario administrativo regulador autorizados que no entran y debe entrar en ningún caso en el contenido Kenny en este caso ni ningún otro puede emitir un partido político en las calles de Madrid

Voz 1915 03:30 la segregación por motivos económicos aumenta en los centros escolares de la Comunidad es la principal conclusión de un informe de Save the Children que se ha presentado esta mañana Virginia Sarmiento casi cuatro de cada diez escolares estudian en centros con concentración de alumnos pobres en Madrid y en nuestra comunidad es en la que más ha crecido la segregación por motivos socioeconómicos Álvaro Ferrer de Chile

Voz 4 03:49 de ha creció un treinta y seis por ciento y eso coloca a la Comunidad de Madrid como el territorio después de Hungría con mayor segregación por origen social en en las aulas la Comunidad de Madrid además duplica el número de centro quieto que la medida estatal

Voz 1915 04:01 entendemos por centros gueto aquellos en los que más de la mitad de los alumnos son pobres en cuanto a las consecuencias para ellos

Voz 5 04:06 para tres de cada diez alumnos aumentaría hasta ocho coma tres punto la probabilidad de no repetir aumenta también las expectativa de cursar estudios superiores si eliminamos la segregación

Voz 1915 04:15 informe apunta hacia tres causas políticas claras la expansión de la escuela concertada y privada el planteamiento del bilingüismo y la libre elección por eso piden a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales una revisión y hasta las seis de la tarde los trabajadores del Ramón y Cajal mantienen un encierro en el hospital para exigir la recuperación de la jornada de treinta y cinco horas denuncian además los recortes en personal y el continuo colapso en el servicio Javier cordones portavoz del sindicato

Voz 6 04:38 más grave indican las treinta y cinco horas y al correspondiente aumento de plantilla que serían tres mil doscientas personas que supondría descansos que no permitirían dar una mejor calidad asistencial los recursos están infrautilizados por ejemplo aquí habitualmente hay cámaras cerradas eso es lo que explica que haya colas

Voz 0527 04:54 los en las urgencias tenemos quince grados en el centro de Madrid

eso yo tu problema

Voz 2 09:40 eso yo tu problema

Voz 0527 10:00 el líder del Partido Socialista sobre espionaje sobre corrupción ninguna lección desde luego a este partido que presido yo tengo un abogado

López de las frases mal construidas verdad bueno voy aquí equipo oye lo digo por los foros grande por lo largo equipazo pero aquí pon también mira Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Nerea Aróstegui Marta este vez Lucía Taboada Susana Ruiz que bueno señor Seth aquí de las mucho ruido y pocas nueces y el presidente de Ecuador oye

Voz 0230 10:43 Moreno ha comunicado vamos a escuchar cómo ha comunicado que permitiría la detención de Giuliano por la policía británica tras siete años en la embajada británica adecuado

Voz 18 10:56 vete a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange

Voz 0230 11:00 no sería entregado en extradición a un país

Voz 18 11:02 en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte

Voz 0527 11:07 él no pueda sufrir torturas

Voz 0230 11:09 mi pena de muerte en la habitación Julia es buena es que no te la torturar mitómano matar toda una vez fiestas lo bueno ya se ve que la mala mala mala mala assange había dejado barba mucha mucha no para disimular su identidad porque llevaba siete años en la embajada no no tenía pérdida no podía darse el caso de que dijera Julián venimos a Portillo dijera no Julia es que yo soy el portero dejamos a Ecuador para dar un mensaje a caramba el gran Isaías

el gran Isaías tiene doble trabajo gracias al ministro de Fomento Luis Ábalos se queja

Voz 0230 12:14 del líder del Partido Popular Pablo Casado la verdad no se sabe por qué se queja porque parece que les favorece bastante los políticos deberían quejarse de los adversarios cuando lo hacen bien mira a propósito de esto hoy la candidato por Barcelona del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo tenía un acto en la Universidad Autónoma de Barcelona y unos adversarios han ido a increpar la para silenciarlo bueno con su intento de silenciar la el acto de Cayetana Álvarez de Toledo está todas partes es como lo de La vida de Brian de romanos de diez mil veces Cayetana no somos antifascistas digo no sobre todos sois ineficaces digamos bueno ahí vamos con avaló el caso es que Ábalos se queja de Casado dice que es muy radical en sus expresiones llama hooligan que ya requeriría mediación de gran Isaías por si podemos utilizar alguna palabra en español que no es tan fácil pero bueno es que trabaje tal pero más difícil es que el plural que Ábalos da de hooligan es Juli Nantes

Voz 19 13:19 puede entender que algún hooligan de la política lo haga nosotros tenemos muchos hooligans Santos Juliá

Voz 0230 13:25 las partes pero eso nunca

Voz 19 13:28 era el número claro yo solo

Voz 0230 13:30 nosotros tenemos mucho culminante el número uno

Voz 0527 13:36 no eso será precisamente una de las

Voz 0230 13:39 elecciones del veintiocho de abril también un líder comprensivo o un líder severo e hice el número uno no tiene que ser un hooligan bueno bueno bueno bueno los hooligans tienen que ser los segundos escalones lo líderes tienen que ser templados con un enfado muy digno no es el caso de Donald Trump por ejemplo en el caso del presidente de Brasil Bolsonaro que es un personaje lazo que nos estamos perdiendo porque estamos aquí todo el día con las cosas sin

Voz 2 14:03 por estas

Voz 0230 14:04 mala ha dicho Bolsonaro vamos a suponer que hay una invasión de Venezuela yo no tomaría la decisión de participar sólo consultaría

Voz 20 14:12 no supo aquí de tala obedece mía o de células a nado y después para nato para acelerar patatas tomates son fatos no cuesta dónde está

Voz 0230 14:24 de todo mundo Andoni mundo no voy a invadir yo sólo Venezuela claro un país que está aquí al lado ahora una demostración de cómo se pone énfasis en una frase Bolsonaro

Voz 21 14:34 que todos posibilitará sexto son todos posibilidad toda responsabilidad Roberto Carlos es Mourinho deje un poco personaje chiste eso

Voz 0230 14:46 también es el veintiocho de abril elegir líder tipo Antiguo Testamento con castigos Si diluvio es para los malos o líder Nuevo Testamento con comprensión mejilla aquí mejilla Payá hombre blandengue texto sí que sí

Voz 22 14:59 no

Voz 0230 15:02 sí

Voz 1610 15:05 sí twiterías

Voz 23 15:07 que venga la naturaleza da señales clarísimas que hay que saber interpretar residen Bill lo sabe yo hasta que no se tira el primer inglés pero un balcón de Mallorca no sólo con la ropa de verano

Voz 1610 15:17 es más hemos rápidamente otro tu diga si ahora con uno de esas deja qué razón que tienes el Twitter se Lucía

Voz 23 15:27 a lavar la ropa cuarenta minutos colgar la ropa diez minutos guardar la ropa de siete a diez días hábiles

Voz 1610 15:36 cuando quiere desviar la atención pero no te sale el tuit de afilado

Voz 23 15:40 papá te acuerdas de lo de la jugar claro que sí empezaba la música Joaquín Prat bajaba por las escaleras y decía

Voz 1610 15:46 ajuar

Voz 0230 15:49 Nati viniendo era papá

Voz 1610 15:54 vamos ahora con una conversación que han captado casas en grado medio

Voz 23 15:57 yo no No somos ni Romeo ni Julieta perdón haber marcado mal

Voz 1610 16:04 tenemos que ser honesto con nosotros mismos como evidencia con este tuit

Voz 23 16:06 el USA somos invencibles imbéciles eso

venga aldeanos de las twiterías a las noticias del Mundo Today

Voz 1981 16:22 Pablo Iglesias empieza a pronunciar discursos electorales en la intimidad por si acaso le están espiando pero las dos policías que registran todas sus conversaciones privadas ya están convencidos de que hay que votar a Podemos en las próximas elecciones este país necesita un cambio insiste Iglesias mientras Fried a los platos los buenos resultados del PSOE en los sondeos alivian a muchos votantes que ya no tendrán que ir a votar a Sánchez de puta madre que vaya a ganar Sánchez porque me ponía en lo peor y me veía votando al PSOE y de hecho cientos de españoles Albert la última encuesta el dentista sigue por encima del paro y el terrorismo en la lista de preocupaciones de los españoles a miles de familias sufren cada mes

Voz 0230 17:07 por culpa de este tema y no hay un solo candidato que se haya atrevido a solucionarlo Rivera propone un gran pacto de Estado para hacer frente a esta lacra pero no ha ofrecido ninguna solución concreta

Voz 1981 17:18 última hora Arman cuéntanos

Voz 1610 17:20 vox accede a participar en debates electorales pero sólo en la resistencia es el único espacio en el que sabemos que ese garantizan la pluralidad y el respeto

Voz 1981 17:29 muchas gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves Roncero se pasa al Barça por recomendación de su terapeuta las grabaciones de Villarejo ya superan a la Cadena Ser en la última oleada del EGM una azafata no deja salir a los pasajeros del avión hasta que no hayan llenado sus bolsas de vomitar cientos de personas rodean a un loco en un parque al confundir sus gritos con un mitin de Vox los libros de texto ceden empiezan a venderse con los bigotes ya dibujados en las fotos y la última encuesta del CIS son ocho páginas repitiendo la frase Pedro Sánchez el mejor oé oé oé Sánchez Sánchez a lo lo lo lo lo

Voz 25 18:22 mío Claudio

Voz 0230 18:36 este es el momento vamos a escuchar la obra en el que la primera ministra británica Theresa May en la pasada madrugada se dirige a Pepa

Voz 26 18:43 este un poco de todo

Voz 0527 18:47 con Pepa esta mañana en Hoy por hoy han bromeado sobre esto José Mari Calleja cómo estás buenos días veo que te ha nombrado tres

Voz 27 18:55 si ya existe

Voz 0230 18:59 es verdad lo hemos oído y además se dirigía a una periodista que se llama Pepa que acento inglés tan bueno tiene May dice

Voz 26 19:07 hola qué tal

Voz 0230 19:09 vamos a ver cómo se puede responder de manera más institucional

Voz 26 19:17 buenos días o más informal buenos días

Voz 1610 19:22 todo esto todos

Voz 0230 19:25 esto es porque esta madrugada ha sido cuando la Unión Europea ha tomado una decisión que consiste en aplazar la decisión

Voz 2 19:34 hoy

Voz 0230 19:40 bueno esto es algo que hacemos bastante en la Unión Europea siempre en la Unión Europea las decisiones se llevan hasta el último minuto cuando parece que ya no es posible el acuerdo se toma la decisión de aplazar la decisión en este caso se aplaza durante seis meses hasta finales de octubre incluso el presidente de la Comisión hay Juncker está contento porque la decisión tiene que ser antes del treinta y uno de octubre y él deja su puesto el uno de noviembre vamos a escuchar cómo lo cuenta él

Voz 0527 20:14 es

Voz 0230 20:23 Le gusta la decisión de llevarlo hasta hacerte Iguarán porque la gamba el trabajo ver al final de la frase entendemos que es una broma porque todos Herría de humor europeo es todo esto lo pones en un auto firme en Nebraska respecto a ver sufre pero el humor centroeuropeo es así hacen bromas eh

Voz 28 20:55 sobre patines

Voz 0230 20:57 la Unión Europea para tomar una decisión es buenísimo también hablando tonal tus Donald Tusk ya sabéis que tenemos un oyente que sostiene que habla como pitar salvo nosotros por esta rutina de estar complacido los oyente buscamos una vez a Peter Sellers hablando en inglés en el guardián que no es volvió a escribir oyente diciendo no a Peter Sellers pero en la Pantera Rosa

Voz 1610 21:23 entre Roger

Voz 0230 21:24 esto es lo que queda

Voz 1610 21:26 pues aquí desde enero Peter Sellers

Voz 29 21:29 pero en La pantera rosa haciendo de inspector

Voz 0230 21:31 eso porque hablan inglés con acento francés pues tenemos que decir que el oyente tiene razón como siempre no no sé pero pero vamos a escuchar a ver es donado estás diciendo que está satisfecho de este acuerdo flexible

Voz 26 21:45 eso extensiones Flex quiso darle una solución de este es Peter Sellers

Voz 0230 22:00 en La Pantera Rosa

Voz 1610 22:03 sí

Voz 0527 22:06 una frase corta de dos

Voz 26 22:09 es una frase corta

Voz 0230 22:11 por Clouseau guardias dicho tú

Voz 1610 22:14 ahora algo completamente algo

Voz 0230 22:16 netamente diferente tenía razón este oyente cuelgan un cartel con la imagen de un líder político ya hay un desprendimiento en la pared como diría Matías Prats eso es un líder de peso

Voz 30 22:26 el mismo día de ayuno en la sede del PP intentaba colgar en la fachada de su sede en la calle Génova de Madrid el cartel con la foto de Casado y el lema valor seguro cuando se desprendió parte de la pared empezaron a caer cascotes y la policía tuvo que acordonar la zona para evitar daños

Voz 0230 22:43 en cosas del valor seguro eh a ver el valor seguro que ha dicho y estas son sus palabras en una entrevista para El Confidencial habla sobre Pedro Sánchez que es la

Voz 31 22:53 Marte B de Zapatero es es es Zapatero Ubis y entonces igual que Zapatero evitará los debates para que el electorado socialista no se de cuenta de que es una auténtica ruina para sus intereses futuros

Voz 0230 23:06 ya es mala suerte precisamente hoy ha anunciado el PSOE que Pedro Sánchez acudirá al debate en Antena tres no al de Televisión Española quiere quiere ir al debate al que acude también Bosch material de Bosch en esta otra frase Pablo Casado indica que Pedro Sánchez es independiente

Voz 0527 23:22 esta lo que tenemos que decir es que quienquiera que no gobierne Sánchez que vota al Partido Popular y quien quiera que España siga unida que una su voto en torno al proyecto del Partido Popular

Voz 0230 23:33 este es un argumento que digamos que ha dicho Pablo Casado en otra frase la verdad equivocado frase la que decía Pablo Casado que si Pedro Sánchez puede pactar a la independencia con Torra es una de estas frases que no se entienden dices oye flojea haría desde el punto de vista de que si Sánchez quisiera la independencia de Cataluña porque no la pactado ayer

Voz 0527 23:50 dentro de mil años una obra tíos metidos solo Jíménes

Voz 0230 23:54 si consigue Casado es situar en los mismos Tele cinco segundos de sus frases las palabras Sánchez e independencia que la frase tenga lógica ya es mucho pedir en la política de ahora que es todo emocional Se trata más bien de generar miedo

Voz 32 24:10 todo se todos si hacemos el mapa de miedos estas elecciones

Voz 28 24:17 votarías a Podemos pero luego el PSOE no llega votaría al PSOE queriendo un pacto con Podemos pero y si luego el PSOE pacta conciudadano

Voz 33 24:26 votaría al PSOE queriendo el pacto con Ciudadanos

Voz 0230 24:29 pacta con los independentistas ciudadanos pensando que pactará con el PSOE y votos a voz pero eso beneficia al PSOE tampoco Casado no todos son miedo sea al final dice el fiscal John cuarenta por ciento de indecisos como no va a haberlos si votas a uno y a lo mejor pacta con tu peor enemigo gorra si por tu voto gana Vox tuvo todo el peso cierto por tuvo torcer rompe España

Voz 1610 25:05 jo que tendrás pesadillas toda la vida

Voz 0230 25:08 por tu voto fue todo es un problema para ciudadanos que una parte de sus votantes querría estar con el PSOE otra parte con el PP y con Vox y los que quieren estar con Vox no quieren estar con el PSOE de los que quieren está el PSOE no quiere estar con Vox y con Casado Albert Rivera están Campeche anote que Pablo Casado lo llama al señor Casado vamos a escucharlo

Voz 0527 25:27 como si hubiera dos el casado soltero que rectifique señor Casado tuvo un pequeño problema de sonido Rivera en un mitin en Mérida no escucha

Voz 0230 25:39 bien me vamos a escuchar ese incidente de sonido porque veréis que Albert Rivera lo escuchamos hasta el final acaba bromeando y riendo denigrar al conjunto españoles es el sonido paciencia es que no parezco Julio Iglesias entonces mira a ver hasta riendo más eh Albert Rivera no es tan común que un líder político Rías sonríen mucho pero no recordaremos muchas imágenes de líderes políticos riendo y ahora aquí

Voz 1322 26:07 bueno mientras pueda cantar Hey

Voz 23 26:15 la cantante podría ser que Rivero está intentando pagar

Voz 0230 26:17 el fuego de su enfado que lleva unos meses que parece que cada vez que hablaba estuviera diciendo

Voz 1610 26:22 se están volando aeropuerto

Voz 0230 26:25 y quizá ahora pues quiere presentarse una imagen más amable cachondo edito tenéis aquí M

Voz 35 26:31 yo doy pie yo doy pie

Voz 0230 26:33 verdad como Pablo Iglesias

Voz 0527 26:37 Pablo Iglesias trae propuesta rotundas bueno pues quiero responder con mucha claridad para bajar la factura de la luz

Voz 1610 26:44 hay que crear

Voz 0527 26:45 una nueva empresa pública de energía que compita de tú a tú con las grandes eléctricas privadas

Voz 0230 26:52 pactará el PSOE con Podemos pactar el PSOE conciudadano pactará el PSOE con los independentistas no le hará falta pactar porque arrasará no podrá pactar con nadie porque ganarán PP Ciudadanos y otra pregunta quién era el ladrón la respuesta la tienen heridas

Voz 36 27:11 esa es la pregunta que hicieron los agentes de la oficina del Sheriff de Washington cuando acudieron a la llamada de una mujer ella indicaba que había un ladrón en su casa que se había encerrado en el cuarto de baño y que podía haber las sombras por debajo de la puerta la patrulla acudió con una unidad canina en auxilio de la mujer los agentes explicaron que al entrar al domicilio escuchar un crujido en el baño y que hicieron varios llamamientos al escuchar algunos susurros optaron por romper la puerta central y quién estaba ahí es un robot de limpieza que estaba minuciosamente

Voz 2 27:41 el que susurraba a los robots

Voz 1610 27:55 Marta Mata alemana a crear un estilo este y ahora toca un poquito de Tele Marta Estévez a ver

Voz 15 28:02 ayer terminó la primera edición de la voz en Antena tres ya sí porque hasta ahora han llegado cinco y ahora este año ya estaba en Antena tres bueno su audiencia un dieciocho por ciento de algo más de dos millones de espectadores no ha sido la mejor final de todas

Voz 2 28:18 como nada

Voz 15 28:19 no no el ganadores Andrés Martín un madrileño del equipo de Pablo López que ha pasado decantan en el metro

Voz 0230 28:26 sí

Voz 15 28:27 a tener un contrato con una discográfica que es el premio por él Andrés canta así

Voz 38 28:47 sí

Voz 37 28:49 le

Voz 23 28:55 prensa yo metros que el metro está rascándose confundir cantar agudo con cantar gritando indiferente mira me has hecho la sección de la semana pasada cómo serán los otros

Voz 15 29:08 eh bueno yo este tal es lo han ganado otros años gente no se Rafa Blas uno que era muy rockero que cantaba pero luego en el dos mil doce Eso fue en el dos mil quince fue Antonio José un chico flamenco que era

Voz 25 29:26 Un

Voz 15 29:36 este todos los que han ganado es el que ha tenido algún disco que ha sabido sí sí

Voz 23 29:45 por ello es que estoy me me ha pagado en este momento pero muchas veces

Voz 15 29:48 no quiso está reservando para otro pero bueno si el año pasado ganó una chica jerezana Alba Gil que cantaba así que yo creo que casi nadie

Voz 39 29:57 Nadal ha sembrado la mejor de los cuatro no pero que cantaba estaba cogió por el cuello la sois peor

Voz 15 30:25 Iñaki se está reservando porque hoy termina Gran Hermano dúo de media aquí es de eso lo dejo aquí para el supervivientes del que todo el mundo

Voz 2 30:36 me saca son ya forjado a fuego algún día eh sí sí es verdad

Voz 42 33:00 toco tu boca detuvo voy dibujando la como si saliera de Nina no como si por primera vez tuvo que se reabriera basta cerrar los ojos para deshacer factor Dudi recomenzar hago nacer cada vez la boca que deseo la boca que Vima no elige si te dibuja en la cara una Bucay elegida entre todas

Voz 28 33:23 verán la libertad elegida por mí para dibujar recorren Nyman Manuel tu cada

Voz 42 33:28 Ike por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano de dibujar venidas de cerca enemigas cada vez más de cerca y entonces jugamos al ciclo que nos miramos cada vez más de cerca y los ojos ya las mandan se acercan entre sí

Voz 0230 33:48 se superponen dos ciclo pésimo

Voz 42 33:50 eran respirando confundidos las bocas encuentran y luchan tímidamente mordiéndose los labios apoyando apenas de la lengua en los dientes jugando en sus recintos donde un pesado va y viene con per funde viejo y un silencio entonces Mis manos buscan un Tiersen Tupelo acariciar lentamente la profundidad de Tupelo mientras nos Samos como si tuviéramos la boca llena de flores de peces de movimientos vivos de fragancia pura insignes Burdeos el dolor dulce hispanos hagamos en un breve y terrible absorber simultáneo de Adviento esa instantánea muerte Spain y hay una sola salida y un solo sabor a fruta madura yo que salto temblar concurran como una luz en el agua

Voz 11 34:42 Rayuela Julio Cortázar mil novecientos sesenta y tres Katelynas seis El Pla de escucha

Voz 1610 37:07 a su que hicimos caso un oyente que reclamaba esto no hemos contratado un señor que harán enlace entre nuestros oyentes y nosotros quiso señor muy serio y así nos ahorramos un posible vacas vacas flacas quiero que alguien te llevan para España sus críticas hacia nosotros hacia el programa sección pero por favor que sean respetuosas vale críticas constructivas sin insultos ni descalificaciones valen tenemos ya un oyente al teléfono si hola muy buenas tardes bueno lo primero el nombre David los hijos de perra vamos a Morante con tu queja vale a ver escucho muchas veces

Voz 48 37:48 sí Trajano creo que se llama que hace rap improvisado

Voz 1610 37:50 al Cano arcano y bueno

Voz 48 37:53 no todo es yo yo yo yo yo yo llevaba yo creo que viene tanta egolatría yo yo me mi conmigo no se batalla en una falta respeto a los oyera los oyentes nos gusta carece

Voz 1610 38:04 otros problemas no demuestro vale pues David tienes razón vamos a trasladar a la calle tranquilo a ya veremos venga vamos a otro oyente gracias David hola buenas tardes

Voz 48 38:20 Sala tu nombre María del alcohol

Voz 1610 38:22 el Lol que nos cuenta María

Voz 48 38:25 sí siempre Refree a tras técnicos de sonido como las Alicia general no

Voz 1610 38:31 sí sí es que me parece un poquito faltar especie

Voz 48 38:34 que soy son dos pero para es pues pueden ser diecisiete siete en las Alicia si las compras a granel altas hacer todas las niñas que se paralice la empresa trabajar en la radio

Voz 1610 38:44 el apellido

Voz 48 38:46 hay si Terol Express esclavizados

Voz 0841 38:49 sale más barato información son dos Alicia técnicos de sonido de de la Cadena SER tienes razón no les pagamos cero porque porque no lo necesitan vine aquí por hobby te digo los apellidos una es Alicia Koplowitz ir otros Alicia Keys

Voz 1610 39:04 a falta para vivir

Voz 48 39:09 da me este corte Alicia Koplowitz ocho me esta sintonía

Voz 1610 39:11 sí sí sí ha sido más muchas gracias por la crítica constructiva venga vamos a otro oyente queda tiempo hola uno tu nombre en Rafita Morales Pedrafita Morales

Voz 48 39:22 el otro día escuché como recriminaba Baixa a Carlos fino que todavía delante del micro repetidos

Voz 2 39:28 o lo que sea

Voz 48 39:33 ante dado que él es el jefe de un poquito más al respecto lo que me parece mal es que a ver si el presentador también

Voz 49 39:42 la sociedad hay fan sí hacernos creer que soy perfectos porque eso no oculte mismos fácil empatizar con vosotros seremos como personas no como bien yo saque

Voz 1610 39:59 la tuberculosis

Voz 48 40:02 está da la espalda y tal

Voz 1610 40:05 claro no come claro adiós Rafita Morales da tiempo por otra promete esta se de Defensor del oyente las quejas aquí hola buenas tardes buenas tardes ni tu nombre

Voz 48 40:22 hala a ver cuánta gente de etnia minoritaria tenéis ahí Nias minoritarias dijera cuántos colaboradores que sean JK Teresa café para más ahí tenéis cuando Capala punto inmigrante ilegal Adecco acogida Basora Baltanás es poco lo que les estoy transmitiendo a mi hijo que ahora mismo está aquí en el coche sentado aquí está en su si tan escuchando pensando Papa quita esto tarda Sansa

Voz 0527 41:00 me que me pone nervioso tarda

Voz 48 41:03 estoy ponerme un poco de Negra y Criminal que son más respetuoso

Voz 1610 41:06 eso es bueno pues esto contacto cumplimiento sí creo que es catártico el ex jugador del oyente desordenes si es así mejoramos oye sí sí seguro

Voz 1322 41:24 por plato moda poquito tranquilidad un tengo bastante tranquilidad me has internamiento gran parte de Internet al menos está obsesionada estos días con un hombre de más de cincuenta años llamada Weill y quiénes esta señora es preguntaré pues es un vagabundo chino que de un día para otro alcanzado la fama en la red de un día para otro también ha desaparecido sin dejar rastro te voy a meter para el principio ha sido popular en China por su retransmisiones en vivo eran vídeos de quince a treinta segundos en los que divagar hablaba sobre la vida sobre la filosofía bueno he pasado este fragmento por un viejo amigo de esta sección el traductor de Google y me he quedado igual que estaba la verdad son más capaces de dar

Voz 0230 42:08 el mismo dinero que un conductor vieja

Voz 1610 42:11 puede ganar dinero es bastante probable que no diga esto gracias esta tarde bueno detrás de los vídeos que les hicieron muy popular sabía un tipo delgado con el pelo desaliñado

Voz 1322 42:23 con barba con ropa sucia y Carlos se convirtió de un día para otro en el antihéroe que la gente buscando un país obsesionado con la imagen con la juventud se le empezó a llamar el gran maestro vagabundo centenares de personas acudían cada día la oficina abandonada en la que vivía

Voz 0527 42:37 buscando su iluminación

Voz 1322 42:39 para que veáis al alcance de su éxito una hoja con diez palabras escritas a mano porel se vendió una subasta por más de trece mil dólares una mujer que dijo ser su novia consiguió más de cuatrocientos mil seguidores en la red social TIC Talk en menos de una semana

Voz 0527 42:52 en China un joven que decía ser su hijo fue

Voz 1322 42:54 dado a muchos de los principales programas del país toda esta fama repentina pues empezado bien poco al gran vagabundo chino no podía ya casi dar un paso sin que cientos de personas le siguieran llegó a tomar medidas como por ejemplo cortarse el pelo vestirse contraje pero aún así les habían reconociendo por la calle hasta que el veinticinco de marzo desapareció sin dejarles

Voz 0527 43:14 nadie sabe dónde está ni a dónde ha huido

Voz 1322 43:17 aunque estoy segura de que algún internauta le va a encontrar porque tener en cuenta que en China hay ochocientos treinta millones de usuarios

Voz 1610 43:23 en Internet quisieron secuestro no creo eh yo creo que esto se comen del Vuelo diecinueve

Voz 11 43:33 dice ahora que la embajada de Londres queda vacía

Voz 1610 43:36 y por ahí dijo en una entrevista en marzo que no culpa a nadie pero vía Internet Internet no me ha traído más que problemas razón tiene razón pero sí

Voz 2 44:02 llegarían que Ventana

Voz 1610 44:13 sí sí claro es como unos de diez para ir para regresar por la puerta grande pues qué mejor animal

Voz 8 44:28 Mata subrayó bombo sacarla

Voz 0230 44:30 año poquito a poco

Voz 8 44:33 es

Voz 50 44:35 la tono válido el primero me lo me lo que luego hombre este mayor no

Voz 1610 44:46 son mono

Voz 1480 44:52 bueno que un equipo de científicos japoneses han concluido que los gatos reconocen su nombre esto es la pregunta que todos los dueños de gato se formula momento otro son capaces de discriminar su nombre entre muchas otras palabras sólo para que cuando no responden es porque se hacen los locos porque prefieren para los científicos realizaron un cuadro experimentos con gatos que vivían en hogares con o sin la compañía de otros ejemplares y también con datos que vivían Bibiana una cafetería para gatos estos locales donde uno puede tomar no son locales como los que pueden puedes tomar algo con un gatito las tardes bueno básicamente los científicos lo que hicieron es reproducir grabaciones de los dueños de los gatos diciendo cuatro palabras a azar cada quince segundos con la misma entonación y duración del nombre del gato sea decían cinco palabras cuatro de las cuales eran al azar la quinta era el nombre del gato todas en el mismo en el la misma entonación duración ir en una cadencia de tiempo vale tras escuchaban las palabras al azar los gatos no mostraban ningún interés pero cuando oyen su nombre la mayoría movían las orejas la cola a las patos la cabeza alguna incluso se levantaba los autores del estudio creen que los gatos reconocen su nombre porque es la expresión que los humanos les repiten más veces de además está asociada a recompensas como comida caricias y juegos pero qué pasa que los gatos no siempre vienen cuando les llamamos y los autores del estudio atribuyen este hecho a la naturaleza del propio animal dicen los gatos no han evolucionado para responder a las señales humanos se comunican con los humanos cuando ellos quieren son así usted no sólo para que sólo para que tengáis una referencia hay estudios que han concluido han demostrado que los perros entrenados tienen un vocabulario de hasta doscientas dentro doscientas trescientas palabras pese a examen reconocer trescientos como algunos seguramente los gatos también lo que pasa que no les sale

Voz 1610 46:53 que sacó

Voz 0230 46:57 bueno

Voz 1610 46:59 es mejor me decidí

Voz 51 47:02 oye los millennials eso

Voz 1480 47:04 ah sí

Voz 1610 47:07 me lo tuve los hubo separación de bienes y se quedó el gato Ángel Pava pero pero de verdad te haces influencer iba con un gato bajo el brazo eh bueno pero yo llevo sin internet por contraposición del chino a mí me hace falta Internet cuadernos de bitácora de de Mis días sin Internet

Voz 0230 47:28 qué llevas en Internet hace dos semanas

Voz 1610 47:30 que cuando te estoy quitando iba arriba pero no no me han pero te va va el cuaderno de bitácora

Voz 1915 47:37 día uno estoy jugando al FIFA Internet Acayro merezco conecto pierde el partido manojos claro

Voz 0527 47:44 intento llamar inmediatamente a la compañía me di cuenta de que tampoco tengo

Voz 1915 47:48 estoy aislado sólo el Robin en Robinson Crusoe los millennials nadie me oye esa noche dormía en el sofá día dos sigo incomunicado mis intento por establecer conexión con el mundo humano se limitan a comprar el pan un rayo de luz ilumina voy un estabas un oasis para un náufrago de la red me llegan mensajes de gente preguntando cómo estoy Si sigo vivo lo estoy pero dependo de pagar café caro la respuesta en la compañía es que espere día tres

Voz 0527 48:14 nunca creía que me pasaría he ido al baño sin móvil ciento setenta y tres Azulejos tiene vio años

Voz 1610 48:19 pues sí

Voz 0527 48:21 son día cuatro a estas alturas pienso que las cosas que me estoy perdiendo no voy a poder decir de un famoso que se muera mis para ir voy a ver pasar meses no pueda pasarme me Amis Cruces Cruces alguien que te gusta para un milenio día cinco Este de la biblioteca a los libros más moderno de la biblioteca ya ha aprendido que es un Cool Hunter Miles Davis fue el que acuñó el término culo no los había también he robado el término en Internet de la Biblioteca día seis me ha vuelto la línea al móvil ha sido una sorpresa tengo quince llamadas perdidas de mi madre y una invitación a un cumpleaños fue ayer me quedo en casa voy a Verne Félix a que no voy a estar los a que no es que no voy a jugar a la play a no que ahora todos los juegos on line estoy viendo la tele están haciendo cuchillos el día siete maravillas voy tirando los da de los data el móvil ahora mismo el náufrago de la red se ha construido su balsa está a flote pero a duras penas nadie sabe cuánto aguantará sigo sin noticias de la compañía día ocho llega a la orilla una botella en forma de mínimo dejó huella han jugado conmigo esa mierda no funciona

Voz 0230 49:29 estoy muy enfadado hay que ver qué

Voz 0527 49:32 el guapo está forjada juego a fue jarreros el día nueve uso Mi data los tuteo con la furia de alguien que no tiene nada que perder mención a Facua a la OCU arroba policía quiero ver Internet día diez no lo esperaba me han llamado creía que no pero si mañana tengo Internet me han dado de baja sin yo pedirlo pero administrativamente sigo siendo de Vodafone pero soy de Yoigo nadie entiende nada nadie sabe

Voz 0230 49:57 por qué estoy perdiendo juicio

Voz 0527 50:00 por qué guapas están las limitar me voy a hacer ya once voy a usurpar Internet a todos mis amigos los próximos tres días seré un okupa del wifi día catorce hoy es el día hoy vuelve Internet estoy más vivo que nunca hoy literalmente

Voz 1610 50:15 hoy ha regresado a la lista de miga

Voz 2 50:29 bien te diré

Voz 1610 50:51 estamos ya ante la de música A Coruña que De la Torre es un género en sí mismo no el dúo Aruba en España llamaron el Dudu las que pregunta pregunto lo que no tienen caras wikis para cuando Cruise el género de finales de los cincuenta muy bonito nacido

Voz 23 51:12 pues sencillamente de la gente que no tenía instrumentos por gente joven que quería a juntarse para cantar como habían aprendido la Iglesia pues hacían armonías hablamos de es hoy pero si hablamos de hoy porque dentro del Duggan como en cualquier desde conjunto coral que Montes de tres coristas de cuatro desierto de doscientos pues repartes las frecuencias a los agudos a los graves son los medios que canta cada uno no entonces en los grupos de Dubois pues por supuesto había un barítono que es lo que trae Goyo hoy para que oigáis

Voz 0527 51:37 tanto son dos elementos muy raros que hay en

Voz 23 51:40 el pop en el rock en toda la música digamos moderna que usan la frecuencia del barítono sea ya bastante grave que es un poco más grande que el tenor pero no tan grave como el bajo bueno lo vais a oír ahora eh a ver de qué os cuento toda esta Chapero veréis lo que voy es que sólo hay dos cosas que se utilicen en barítono habitualmente en la música que son el saxofón y una voz de barítono esto que ha empezado de los de los Kors tenía un una voz de barítono pero veréis vamos a empezar por el saxo barítono

Voz 52 52:05 ahora que lo reconozca is it de en que estaba

Voz 23 52:20 anda de Charlie Mingus Pedro

Voz 54 52:23 yo me vaso

Voz 52 52:29 los demás ya están un poco más agudos porque en los dos ganancias

Voz 23 52:36 un trío de vientos aún cuarteto de vientos de metal vamos lo que hace es es que distribuyen los trabajos las notas más grave las toca el barítono luego ya tienes un saxo tenor y luego el saxo alto y si tienes ya lo pones por eso todos quiero que sacáis un poco a la idea de la frecuencia para luego empezará a perseguir en que qué que tono suele tocar el el barítono por ejemplo una de las canciones más famosas de Elvis Presley empieza con un saxo barítono el saxo barítono se dedica digamos que a perseguir a la voz bueno más bien al bajo todo el rato

Voz 2 53:30 ahora más escucha escucha

Voz 23 53:44 no quiero que veis ahí es que resulta que toca tan grave un saxo barítono que resulta que tiene la misma el mismo trabajo que el bajo muchas veces que el bajo eléctrico o que el contrabando

Voz 2 53:54 estoy mal

Voz 23 54:01 lo mismo el contrabajo saxo tenor Nacho lo ha hecho oro oro este canta mejor que el de la voz un poquitín mejor cantaba da parte era todo por intuiciones y la premios la iglesia pero tenían muchísima interior otra canción en la que hay un saxo tenor Ike quiero que lo veáis por oposición también a cómo es un saxo perdón saxo barítono con un saxo tenor

Voz 2 54:41 a mitad de

Voz 23 54:54 es muy habitual sobre todo en la música negra es donde realmente se utilizaban con más habilidad los las

Voz 0527 55:00 los metales también porque la cosa venía de ellas que se

Voz 23 55:02 utilice el bajo barítono para perseguir en el mejor sentido al bajo al bajo eléctrico lo refuerza mucho es algo que ya digo que viene traída del jazz esa esa costumbre por ejemplo hay una canción muy famosa de los hay seis Brothers de los años sesenta que luego la grava como dos o tres veces más este Rod Stewart que se alojaron manifestó dijo corazón mío y ahí hay cierto momento en el que el saxo aunque os voy a hablar un poco porque se oye muy bajito se pone a a seguir al bajo pero sólo en cierto momento porque así lo refuerza por cierto era un hombre uno de cantaba a buenísimo era imposible seguirle por supuesto que rodea Stewart tuvo que bajarle la tonalidad a eso bueno otra cosa muy bonita es hoy lo en la voz por ejemplo en los Jordan es que era el grupo de gospel que eran blancos en realidad que acompañaban a Elvis Presley había un barítono fantástico es amaba Heuer Hawkins veréis cómo empieza al Faymann Chun porque es imposible hacer ese grave tan grave

Voz 55 56:45 no

Voz 23 56:56 no es bueno Pedro Blanco claro

Voz 0230 57:01 no

Voz 23 57:04 y otra muy bonita en el Elvis Presley primero no tiene ese Grammy después lo hacen veréis mira

Voz 2 57:09 The Rise

Voz 23 57:24 también me gusta mucho el barítono como lo distribuya en en el en el gospel el Golden Gate Quartet por ejemplo Qahtani un montón de barítonos porque es un casi una franquicia anda tocado todo el mundo misma fijos como cantaban Aldabe Down by the Riverside

Voz 2 57:40 más

Voz 23 57:48 ya hay una segunda parte donde me dejan casi hacer un solo mientras canta el cantante principal

Voz 2 58:00 como siempre destacando clase pues maravilloso

Voz 23 58:08 y luego también muy bonita hay esto lo puede tener sobre los negro también los blancos por ejemplo aquí en esta mesa está sentado un día con nosotros Kevin Johansen acuerdas es verdad y él es un barítono porque la voz bastante grave

Voz 56 58:18 la misma pueden que yo en que más o fondo

Voz 23 58:33 de buenos extendida muy bueno Kevin Johansen para mí es una maravilla bueno y por último lo he traído todo junto un barítono fantástico que os recomiendo del soul que era ni Rolls y que además está acompañado por un saxo barítono aquí con lo cual los dos juntos ya es una delicia

Voz 2 59:15 esto es hacer un agudo profesor de la gorra tapando a Mona

