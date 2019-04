La Ventana (11/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

juicio por el uno de octubre durante toda la tarde en el Supremo se están escuchando los testimonios de agentes de la Policía Nacional que continúan describiendo el comportamiento de los Mossos d'Esquadra durante esa jornada Alberto Pozas buenas tardes

Voz 3 00:30 se dirigió a la masa con un megáfono o micrófono diciéndoles lo siguiente los Mossos nos acaban de informar de que tengamos cuidado que en la zona hay vehículos de paisano de la Policía

Voz 0055 00:42 un agente acaba de explicar Carlas cómo atendieron a un hombre que tuvo un infarto en plena intervención en uno de los colegios

qué más contamos hasta ahora Pedro Blanco bueno pues las consecuencias financieras las inmediatas de la nueva prórroga del Brexit que impulsado hoy algunos títulos en la Bolsa por ejemplo en el Ibex treinta y cinco Yahoo que la matriz británica de Iberia ha ganado casi un seis por ciento es la mayor subida del día doctora el Fondo Monetario Internacional ha comparecido esta tarde en rueda de prensa después de la reunión de primavera de ese organismo

Voz 1626 01:11 hecho que Cheney sí

sí ha reconocido que la prórroga para el Brexit es una buena noticia porque una ruptura sin acuerdo ha dicho habría sido una noticia terrible sin embargo la dar asume que este nuevo plazo no resuelve la situación sino que la pospone los expertos del Real Automóvil Club cuestionan el plan de la Fiscalía Especial de Seguridad Vial para promover que la policía investigue las llamadas de teléfono de aquellos conductores que se han visto implicados en un accidente nos lo cuenta María

Voz 1915 01:40 aja vacas no es la solución dice el RACE sí comparten que el móvil es factor de riesgo pero dicen que es complicadísima la vía judicial porque hay muchos factores que intervienen en un accidente aunque uno sí sea el teléfono Antonio Lucas ex director de Seguridad Vial

Voz 4 01:54 doble hacer judicialmente que el teléfono móvil ha sido en la causa principal en un accidente es complicado ya que intervienen otros factores desde RACE apostamos más por la prevención la concienciación y la tecnología para reducir el riesgo de distraernos volante

Voz 1590 02:06 la distracción la mayoría de veces por el móvil

Voz 1915 02:09 es la principal causa de muerte en carretera por delante de la velocidad y el alcohol

en el Reino Unido el fundador de Wikileaks Julian Assange ha comparecido hoy ya ante un primer juez después de ser detenido esta mañana en la embajada de Ecuador en el Reino Unido y ha sido condenado por incumplir los términos de la libertad condicional que le fue concedida en él

año dos mil doce la sentencia en todo caso seco

conocerá más adelante vamos con la información del deporte Toni López

Voz 5 02:31 a partir de las nueve de Carrusel Deportivo por ser más cadenaser punto com aplicaciones móviles con la ida de cuartos de final de la Europa League especial atención obviamente al Villarreal Valencia Adolfo español con varias bajas en ambos también con el Arsenal Nápoles el Benfica entre el Slavia de Praga Chelsea además en golf en el Masters de Augusta bomberos españoles en liza ya están con sus primeros golpes Sergio García y el vasco Jon

vamos con el deporte hemos llegado a las seis y tres minutos las cinco y tres minutos en Canarias

Voz 1915 03:02 la Fiscalía pide que se revoque la decisión de enviar al Juzgado de Violencia de Género el caso del hombre que hay dos mujer enferma morir tanto la fiscal como la defensa de Ángel Hernández el marido de María José Carrasco van a recurrir la decisión de la jueza entienden que hay pruebas documentales que certifican que no se trata de un caso de violencia contra la mujer Pilar Martínez nada era es la Fiscal de Sala contra la violencia de género pero no basta

Voz 6 03:22 Clemente la relación de que exista una relación varón mujer sino que es necesario que esas relaciones ese contexto sea de dominación sea de abuso sea de discriminación yo creo que ahí ese matiz es el que no ha entendido el juez de instrucción

Voz 1915 03:35 los trabajadores del Samur el servicio de Emergencias del Ayuntamiento de la capital recuperarán la jornada de treinta y cinco horas semanales una reivindicación de la plantilla que venía pidiendo igualdad con el resto de trabajadores municipales la portavoz del Gobierno Rita Maestre bueno pues parece que no podemos escuchar ese corte de Rita Maestre en esa rueda de prensa tras la junta de gobierno el Ayuntamiento ha anunciado que trabaja ya en nuevas ordenanzas para regular el taxi y los CTC el consistorio la solicitó

Voz 0313 04:04 dado el acceso a la plataforma de datos del Ministerio

Voz 1915 04:07 aumento para controlar si se cumple la norma de que lo hace procedentes de otras comunidades autónomas no suponga nunca más del veinte por ciento de los que circulan por Madrid la delegada de Medio Ambiente inmovilidad Inés Sabanés

Voz 0795 04:18 que hemos avanzado todo lo que nos ha sido posible tener en cuenta que para nuestra ordenanza en el marco de la ordenanza era uno u otro en función de que la Comunidad de Madrid regulará o no osea Si la Comunidad regulada era un modelo de decreto sino regulaba como finalmente fue es otro vamos a llevarlo

Voz 1626 04:41 en breve aprobación inicial en Junta de Gobierno

Voz 1915 04:46 en cuanto al tiempo cielos nublados en buena parte de la comunidad aunque no se esperan lluvias han subido las temperaturas con máximas de hasta diecisiete

Voz 0313 04:53 eh grados en algunos puntos de la región a esta hora tenemos quince en el centro de Madrid

Voz 15 07:29 hola qué tal está

Voz 16 07:31 muy preocupada mi negocio no está yendo como es

Voz 2 07:35 pues yo no doy abasto

Voz 17 07:36 este que puse mi anunció en la radio en poco tiempo todo

Voz 18 07:39 ciudad me conoce estos es no parar a sí mismo

Voz 17 07:42 pues deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negó

Voz 13 07:49 punto es tu negocio a despegar apuntarían a ser publicidad

Voz 18 07:56 aprendimos juntos te presenta experiencias de aprendizaje diseñadas para que padres y profesores ayuden a sus hijos y alumnos a desarrollar capacidades cómo hablar en público gestionar sus emociones o resolver conflictos entra ahora en BBVA aprendemos juntos punto com y accede gratis a los materiales aprendemos juntos un proyecto de educación de BBVA con la colaboración de Santillana y el país

Voz 19 08:20 hemos inculca fue una alarma visigótica

Voz 1590 08:22 el niño llamamos se nos ponemos una alarma

Voz 18 08:25 eso

Voz 20 08:25 pues para vivir tranquilos ya no sólo por los robos que también ahora te vas cuatro días de casa y cuando regresa sería metidos

Voz 1590 08:32 gente a vivir

Voz 21 08:34 hemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 1590 08:45 en BP que otra repostage te lleva más lejos

Voz 17 08:48 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar ICANN hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 22 08:56 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 23 09:06 este jueves desde las nueve una hora menos

Voz 2 09:11 Villarreal

Voz 1 09:20 Deportivo Dani Garrido Cadena SER

Voz 24 09:24 hola soy Sara Carbonero y quiero pedirte ayuda para los niños de Yemen allí a los niños que no los mata la guerra los mata el hambre cada diez minutos muere un niño por falta de alimentos por favor hazte socio de UNICEF en el novecientos novecientos siete quinientos treinta o en UNICEF ayuda a punto es los niños indefensos de Yemen te necesitan

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:51 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias a esta hora tenemos todas las tardes ya lo saben en una cita con con Nieves Concostrina hay su particular revisión de la historia ella sola contarnos episodios de de de personas concretas no Roberto personas personas personas ya Agea Porro yo que sé descubrimiento una aventura

Voz 25 10:08 una batalla un reinado un invento también hoy no hoy hoy no hoy la protagonista de acontece que no es poco es una piedra

Voz 26 10:22 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:38 qué hace una semana pasó por este foro el famoso héroe escocés William Wallace S que uniera pre crear ni se parecía medios recordarán que a William Wallace le hizo cachito es el rey inglés para que sus colegas revoltosos tomaran nota o que en aquel siglo XIII Escocia quedaba bajo dominio de Inglaterra sí o sí pero el Rey hizo algo más despojó a los escoceses del mayor de sus símbolos lo quedó la Piedra del Destino pues bien esa pieza era fue robada en pleno siglo XX y el once de abril de mil novecientos cincuenta y uno Inglaterra la recupero no se pierda la historia del Pedró lo que tiene guasa el Rey de Inglaterra Eduardo I Trofeo a William Wallace para fastidiar aún más a los escoceses les quitó la Piedra del Destino o piedra de la coronación es un bloque rectangular de ciento cincuenta kilos sobre el que eran coronados los reyes de Escocia y cuya historia es un guión digno de premio dicen que sobre esa piedra tenía apoyada la cabeza el patriarca judío Jacob cuando tuvo su famoso sueño de la escalera ya saben la escalera de Jacob por donde se supone que los Angeles bajaban y subían del cielo toda la vida creyendo que los Angeles iban y venían volando con sus alitas y resulta que no que usaban Escalera imposible contar aquí como esa piedra que hizo de almohada deja ko llegó a Escocia pero el caso es que el rey inglés se la birló a los escoceses para Chinchilla les todavía más hizo fabricarse su trono para encajar la piedra justo debajo de las siempre como diciendo sobre vuestra piedra pongo yo me esperen de inglés y en ese mismo trono sean corona durante siete siglos los reyes británicos

Voz 13 12:59 pero a finales de mil novecientos

Voz 1626 13:01 los cincuenta cuatro universitarios escoceses entraron en la abadía de Westminster hice llevaron la piedra tras pasear la por varios Pau acabaron dejándola en una iglesia escocesa creyendo que allí la protegería pero el cura dijo mía déjate que yo no quiero líos llamó a la poli y aquel once de abril los ingleses recuperaron la piedra la devolvieron a Westminster ahora la tienen prestada los escoceses pero con la condición de que la devuelvan cuando haya que coronar al próximo Rey británico pero ya les digo yo que no va a hacer falta la reina de Inglaterra no se va a morir nunca

hombre igual nunca igual lo de casi casi nunca resultó exagerado pero hay que ver lo que aguanta hoy el pobre Carlos esperando eh yo ahora en La Ventana Radio oliendo

Voz 2 13:52 violento una mitad particular

Voz 27 13:54 ahora el bar

Voz 0313 14:34 a ver vamos por partes Madonna es noticia estos días porque va a actuar que no competir en el próximo festival de Eurovisión en Israel y también porque hace unas semanas se produjo y además de forma bastante sonada sonora su ruptura sentimental con con Portugal y con fundamentalmente con Lisboa fiestas una pista muy clara de dónde tenemos esta semana a Elvira Roberto esta Arbor allí pero yo creo que anda por Portugal

Voz 0545 15:02 buenas tardes te has ido allí

Voz 0313 15:04 con Antonio a a esperar que llegue el fin del mundo

Voz 0545 15:09 es una buena agita y sirve para hacer un poco

Voz 2 15:13 llega a la última novela de andaría está muy bien Roberto

Voz 0136 15:19 estos son bien las ganancias

Voz 11 15:23 pues sí aquí estoy en Lisboa allí es verdad que

Voz 0545 15:28 yo siempre lo dije que Madonna no duraría mucho tiempo Lisboa porque yo creo que no es una ciudad para celebridades están acostumbradas a otro tipo de ciudades no sea yo de Lisboa es maravilloso para venir como turista pero luego para vivir todos los días un ella te exige un poco co de un poco de esfuerzo es decir no es Nueva York no es una ciudad americana donde todo lo que quieres lo tienes al momento hay que mover las piernas y hay que bajar muchas cuestas eso forma parte de su encanto pero yo creo que Madonna vivienda en Lisboa necesitaba mucha gente trabajando para ella porque sino es es imposible no estará haciendo esfuerzo físico todos los días estaba escuchando el sarampión yo no he sido nunca muy de Madonna la verdad pero ni como icono ni como músicos pero ordena es que lo que hacen las canciones que al final acaban hablando de nosotros sí porque esta canción me sitúa en un momento de mi vida en la radio precisamente no

Voz 0313 16:52 hoy Elvira la ruptura se ha producido pero algo habrá ocurrido los últimos tiempos porque no hace tanto en febrero Madonna declaraba públicamente su amor a a Lisboa illa illa sus tres EFE Fátima el Benfica donde jugaba uno de sus chavales Alfaro una música dice que él había atrapado se sacó cuál ha sido el determinante al final para que para que sea laboral

Voz 0545 17:11 yo creo que en el fondo es no satisfacer todos tu capricho digo que al final al mejor la excusa ha sido una pero

Voz 0313 17:20 el vídeo no caballo todo lo desvió

Voz 0545 17:23 yo estaba grabando un videoclip y y en y Cintra yo creo que no era en Lisboa y quiso meter un caballo en un lugar histórico y obviamente para eso tienes que pedir un permiso no lo había pedido luego nos concedieron Ia acabo diciendo algo que salió a la luz pública que es tanto quedado yo por por este país sobre esta ciudad y mira cómo me lo devuelven no y eso es feo el solfeo porque todos tenemos que estar en los sitios porque los amamos sí la verdad es que por muy famoso que seas nadie te debe nadie debe nada y desde luego ésta es ya digo esto es una ciudad que hay que amar tal y como es y no es una ciudad con todo lo los servicios inmediatos que tienen las ciudades americanas para la gente que tiene mucho dinero es una es una cosa completamente diferente yo creo que al final las cuestiones de turismo se tienen que dilucidar veo solo necesitan un tiempo no Lisboa acabará siendo una ciudad para la gente que ama este tipo de ciudad portuguesa que tiene tanto encanto melancólico literario pero no pero pero no es una ciudad además donde yo qué sé

Voz 0313 18:39 aterriza uno es está la como la de

Voz 0545 18:42 la mente y que están abiertos los sitios las veinticuatro horas que puede suceder en Nueva York aquí la gente de cansa cierra a la hora de comer cosa las costumbres que yo considero desanima sino y aquí hay que esperar para las cosas porque el ritmo es completamente diferente el tiempo no vale lo mismo aquí que los Estados Unidos

Voz 0313 19:05 pues eso me parece la me parece una noticia la verdad a mí particularmente desde luego

Voz 0545 19:10 exacto tienes que no se tiene que ejercitar la paciencia pero al mismo tiempo es algo que en muchos casos te da paz te permite volver a un a un no sea un a unos años en los que el tiempo era algo más

Voz 0313 19:25 el ritmo oye Elvira una pregunta esto no nos un balance en una cuenta resultados pero en los dos años más o menos

Voz 1715 19:31 dado Madonna en en en Lisboa en Portugal quién ha dado más a quién en Portugal Lisboa Madonna o al revés como menos como no sé cómo se mide eso tampoco siempre

Voz 0545 19:42 que ha sacado el nombre de siempre queda en Lisboa delante de los portugueses había como una especie de ironía sabes siendo en realidad hay algo de incredulidad en todo esto bueno qué coño Pino qué coño Madonna no

Voz 1590 20:00 yo creo que en que nos

Voz 0545 20:02 eso yo creo que no darle darle no le ha dado nada sea el sitio en el que sospechaba que era un hotel que se cerró que cerró absolutamente para ella

Voz 0313 20:12 para si para ella hay para todos

Voz 0545 20:15 su servicio que está en una calle preciosa que sea mal arrugadas las verdes era una calle ya muy famosa para la gente que ama Lisboa porque él estaba situada situaba Eça de Queiroz a una de sus novela Sol o la novela qué sería en España algo nuestra oferta pinta no que esos Maya entonces eh esa calle ya era ya era famosa hice desde luego los muchachos de instituto las conocían porque es la novela que uno tiene que leerse por nariz es portugués para aprobar el Bachillerato no entonces y no no creo que haya yo ya además hay hay gente que amado Lisboa celebridad puesto antes no si estaba antes que Madonna yo estaba antes por ejemplo John Malkovich que es un hombre que Amador Lisboa pero es una celebridad como más discreto

Voz 1715 21:12 hola estoy viendo el perdón al esté viendo a John Malkovich en una serie que es Billy Jones haciendo de un oligarca ruso corrupto turbio con una barba hay un acento que dan miedo es buenísimo

Voz 0545 21:26 eh que hombre yo sin levantar la voz da miedo

Voz 1715 21:28 sí

Voz 0545 21:29 yo te propongo que cuando se estrenó la segunda parte del joven Papa

Voz 0313 21:34 si donde tiene más a nuestro si Javier Javier Cámara pues nos cuente cómo son las

Voz 0545 21:39 escenas que tiene con John Malkovich porque yo yo suelo yo se lo preguntaba Javier como es porque claro Javier es ya un actor internacional pero oye hacer una escena con John Malkovich Empar siendo actor es debe ser una cosa increíble que cómo me ha contado cosas muy bonitas de actuar con con actores que son como lo máximo a nivel interpretativo creo que tiene que venir unidad programa para decir que es de uno

Voz 0313 22:06 quiero es quiérase encargada tú eh venga osea que te Galatto venga a otra cosa mariposa otra

Voz 29 22:13 m es monda y bajó

Voz 0313 22:37 vamos a seguir en en Portugal ya que Elvira Lindo está no se hablaba de del joven Papa de esta serie que comentaremos un día con Javier Cámara que Netflix y acaba de estrenar una una serie documental de bastante éxito además según parece que cuenta una historia que ocurrió en Portugal hace un montón de años en dos mil en dos mil siete el tres de mayo de ese año de un apartamento de alquiler vacacional en en Praia de Luz en el Algarve desapareció seguramente lo recordarán todos los oyentes mientras dormía bueno él desapareció Madeleine McCann una niña de cuatro años e hija de una pareja inglesa una pareja joven eh bueno no ha parecido no se sabe lo que ocurrió y ha habido un montón de vaivenes en la investigación que ahora este documental analiza en todo caso McCann se ha convertido en un fenómeno

Voz 2 23:29 sí

Voz 30 23:31 pero que lo hicieran películas nadie nadie a Wall fumen

Voz 0313 23:40 trabajaron miles de casos y en el de Madeleine he visto las peores cosas que

Voz 2 23:45 a ver un un ser humano

Voz 0313 23:47 que esto este episodio volviera este secuestro fue más allá de un de un suceso local no las cosas esas globales que decimos ahí tenemos un ejemplo de cómo empezar exactamente ya además es que Podemos

Voz 0545 23:59 los recordar yo creo que este este tipo de sucesos que uno puede recordar lo que pensó entonces no eh primero el horror de ver un una niña desaparecida pero al poco tiempo si una una pena horrible pero al al poco tiempo esa culpabilizar acción Keith que se hizo de los padres por él al al final es lo que te queda porque eso es terrible no sea la la difamación o en este caso estuvieron también imputados no pero al final han sido difamado constantemente que es lo que queda en tu memoria tu memoria y no no no en tu memoria no queda que finalmente quedaron sin ningún tipo de de cargos y libres si sabes sino que queda bueno serían los padres no pero bueno es que te has manchados claro aquí este este caso uno se pregunta por qué tuvo una repercusión que no hacen no han tenido otros casos de niños desaparecidos no qué porción hemos visto ayer vi que el caso el niño pintor en Málaga tiene tiene nuevos datos

Voz 2 25:09 así los yo fíjate

Voz 0545 25:11 qué les diría a su familia que ha recibido últimamente alguna información imprecisa en Siria por favor no los a Caixa la prensa o no porque esta estas cosas lo que te enseña a este caso es que hay que controlar muy bien lo que ceda a los medios de comunicación vosotros os acordaréis que los los padres si algo hicieron mal en el caso fue abusar de su exposición pública sin duda igual en algo

Voz 0313 25:37 momento fue por por desesperación y luego ya no sabes por qué entras en la rueda entras en una rueda tampoco sabes muy bien cómo cómo salir y además otra cosa esta fila presión mediática que de la que tú hablas Elvira y la exposición La sobres pues tiene todo eso también lo que lo que acaba provocando en el documental lo cuenta es en que se cometan errores en la investigación se al pobre comisario que llevaba que estaba al frente Le Le atizado han por todos lados

Voz 0545 26:02 sí bueno yo fíjate que viendo estos ocho capítulos que es que no es ni uno ni dos

Voz 0313 26:07 no soy un ratito que son

Voz 0545 26:09 ocho capítulos de documental viendo en lo comentan pienso que el comisario que es se hizo muy muy celebra Se llamaba Gonzalo Amaral eso hizo súper célebre no solamente en Portugal claro Si no en Inglaterra o porque los padres eran ingleses no tampoco actuado bien quiero decir que también eh

Voz 0313 26:29 actuó bastante regular bastante exactamente

Voz 0545 26:33 yo creo que la policía portuguesa sintió mucha presión por hacer las cosas bien se trataba de un matrimonio inglés de clase media alta los dos médicos eran son guapos estas cosas parece que no cuentan pero sí que cuenta que había desaparecido un niño en un pueblo portugués un año antes no había tenido la repercusión que tuvo el caso McCann no entonces es que intervino hasta el Gobierno británico y el yo creo que el comisario sintió muchísima sesión enseguida tuvieron que dar como noticias de que algo estaba ocurriendo para empezar detuvieron a un tipo que se llamaba Robert Marat que era un pobre señor que se había prestado era inglés porque era una escolanía hay que imaginar una colonia inglesa como ocurre también en muchas zonas de playa española que los ingleses vienen a España pero no se mezclan con los españoles pues esto era prototípico de eso es decir que una colonia donde todo el mundo habla inglés no entonces este señor Robert Mara se prestó bondadosa me ve a servir de traductor entre los padres la prensa hay la policía portuguesa etcétera y alguien cayó en la cuenta de que es sospechoso

Voz 0313 27:51 que viven muy cerca que además responde Phil del depredador sexual que sí tiene demasiado interés por las redes sociales que tendrá en los ordenadores se llevaron unos ordenadores que no se sabe muy bien qué es lo que se borró dejó de borrarse no sea que la investigación estuvo trufada de

Voz 0545 28:09 claro es que tú y tú imagínate es exacto que que en en estos casos cuando se tiene a la prensa tan cerca y cuando se interpretan todos los movimientos te puedas parecer igual de imagen te puedes parecer sospechoso este tipo de repente que que realmente tiene una un aspecto de pobre señor y de ideas pues te de agobiado ha superado por las circunstancias de ser difamado como pedófilo hoy como secuestrado en toda la prensa del mundo que hay que ponerse en su piel para saberlo que sufrió finalmente la prensa los tabloides ingleses le indemnizar On pero no así los portugueses no

Voz 0313 28:54 sí habría que destacar Elvira sobretodo el papel no de una agencia en sí aunque es mito o tres la famosa agencia de investigación de Barcelona el papel que tiene sobre todo un investigador que después

Voz 0545 29:05 el por desavenencias con el director del mito

Voz 0313 29:07 tres pero fue este investigador quiero decir que después por desavenencias apartada del caso por unas declaraciones muy sensacionalistas que hizo a la prensa el propio dueño de Método tres pero el papel de este investigador que es clave para llevarnos por el camino por el que no había ido a la policía y que es la investigación más seria que se hace de este caso y que es la que la que yo creo que aclara que los padres no tienen ninguna

Voz 0545 29:31 bueno claro es que es que al final las policías empeño en buscar las pruebas para para acusar a los padres y lo que hicieron fue dejar a un lado la propia investigación de la desaparición de la niña lo cual resulta increíble no cosas también que yo creo que son y es muy fantasiosas no porque es verdad que los perros y todos lo sabemos pueden aportar muchas pruebas a una investigación pero no puede exceder todo al olfato de los animal les yo creo que hay que ceder muchas más cosas a los datos de la sensatez humana no era muy difícil imaginar que unos padres pues por torpeza o hubieran medicado más a una niña para que no para que se durmiera y lo hubieran matado involuntariamente la hubieran sacado de allí se lo hubieran llevado primero a un congelador luego enterrarla hubieran tenido de cómplices a todos sus amigos realmente es una historia pero eso complicado usada para que sea eso verdad ahora fíjate que yo con todo esto hay algo que sacas de ahí algunas enseñanzas es que tiene que hacer uno cuando se ve inmerso en un caso de este tipo tener a alguien que responda en la prensa sin más a parte Darse de todo eso contestar personalmente porque los Mc Cann si os acordáis se pasearon por todo el mundo fueron a ver hasta al Papa

Voz 0313 31:06 estuvieron aquí en alguna televisión en España también reconocemos bueno en el documental

Voz 2 31:10 España que estuvo en Cannes sale el fragmento

Voz 0313 31:13 esto de una entrevista que estaba grabando Jordi González creo recordar que era para la noria de el poder una pregunta que cree inapropiada el padre se levanta la entrevista medias no

Voz 0545 31:22 claro porque ya de alguna manera lo que te están diciendo bueno lo está bien que los periodistas seamos preguntó en el recibos pero no somos la policía no es es es una

Voz 0313 31:34 en una entrevista nunca tiene que ser un interrogatorio

Voz 0545 31:37 no claro claro no es un interrogatorio no tienes por qué intimidar además yo creo que en este caso lo que te inspiraban esos padres era más compasión qué otra cosa ya digo hay hay otra cosa que me que me hace pensar porque sabéis que de repente Netflix son otros otros canales esta ronda de género documental están apostando por el documental no pero hay que tener cuidado también con esto porque y y yo creo que han los documentalistas han tenido la suerte de hace unos años de reabrir casos porque realmente han recubierto cosas gracias a la investigación y periodística pero no siempre hay que no siempre que esperar eso de un documental no

Voz 31 32:28 y entonces hay veces que

Voz 0545 32:30 modifican los tiempos como si fuera la ficción yo sólo encuentro muy tramposo decir que tú en cuando estás narrando un asesinato en una película de ficción tú puedes hacer todo lo posible para que el espectador este pegado a la silla pero no me parece honesto si lo haces contando las

Voz 2 32:48 es documental y ficción deberían ser términos antagónicos absoluta

Voz 0313 33:13 Elvira Lindo ha sido un placer como siempre que disfrutes mucho

Voz 2 33:16 muchísimo que disfrutéis de Portugal bueno jazz cuento la semana que viene todo mucho detalle muchos besos

Voz 32 33:30 no

Voz 2 39:09 un grupo de jóvenes

Voz 31 39:11 cinco grupos de activistas que viajaremos por quince países total en cinco caravanas diferentes justo ahora que que viernes y que ha incrementado pues la extrema derecha ya está muy coordinada Hay un poco como hacer unos no de oposición porque eso no no somos políticos tampoco como un frente común y organizarnos para estar que reivindicar consigue importantes como serían dar libertad de circulación de personas los derechos fundamentales en Europa a empezar por París pasar por Lyon Marcel seguía bajando para el sur de Francia infectan que son pueblo autogestionado en el sur de Francia y luego bajar en Asia en salas de Barcelona y subir para el norte de España Bilbao Santiago de Compostela y finalmente pues en Portugal a aporto Aveiro y Lisboa saque es un plan ambicioso porque es un total de doce días así que poca pausa pero iremos a todos estos sitios ocupa lo que pasa alrededor y siempre he querido dentro de lo que sea me siento con las consideras de actuar no yo creo que empezó en pocas entereza nosotras a partir de los dieciséis años porque estuvo implicada que llegaba pero hispana en el Parlamento Europeo de Jóvenes a partir de allí fue como que me había todo un mundo de este de tener amigos en Europa de conocer a es diferentes los ciento como que es mi deber como ciudadana poder un poco ni que se ha concienciado de que hay cosas importantes que se tienen en Europa y que es importante que tocamos acción dentro lo que podamos como algo que he hablado mucho con con la gente de mi alrededor que podrían ser potencialmente pues perfiles similares de de jóvenes que hemos estudiado

Voz 0545 40:49 total que dicen esto me dicen

Voz 31 40:52 no no sirve de nada o yo creo que bueno es importante saber que tenemos que sacar el máximo de plena cooperación europea hay que al final tenemos muchos más beneficios de los que de los que creemos la gente debe tomar conciencia aunque también debería decir que no sólo es importante votar al final cómo ejercen la democracia Itu Utrecht como ciudadano no vienen sólo de votar en unas elecciones sino que vienen de decir activo cada día de de conocer ideas hacer tus trecho

Voz 2 41:19 Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad novelar con Miquel del Pozo

Voz 0313 41:46 hola Miguel buenas tardes cómo estás ya saben que cada quince días aquí en La Ventana abrimos efectivamente la La Ventana de Alarte para desmenuzar para destripar para de codificar alguna obra relevante por el motivo que sea como de costumbre intentamos viajar intentamos dibujar un contexto hoy viajamos hasta Italia

Voz 41 42:06 Milán Convento de Santa Maria delle Crack

Voz 0136 42:10 llegamos con tiempo a la plaza que hay delante de la iglesia y esperamos pacientemente la hora para poder entra hace más de seis meses que reservamos las entradas por internet

Voz 1626 42:19 queremos llegar tan la primavera se hace presente los árboles

Voz 0136 42:24 el claustro que da acceso a la sala objeto

Voz 1626 42:26 de nuestra visita estamos entrando

Voz 0136 42:29 en el refectorio la sala donde durante siglos comieron los frailes del convento cuando entramos todas las miradas se dirigen rápidamente a la misma para ir hacia una gran pintura que cubre todo el ancho de la sala se encuentra muy deteriorada se han desprendido muchos fragmentos pero las figuras son visibles drama que representan sigue presente y llevamos con nosotros el libro El enigma del alud de Cessna autobús para leer un pasaje del texto delante de la pintura el fresco ha dejado de existir y sin embargo existe las palabras acaban de ser pronunciadas uno de vosotros me traicionaron si acaba de suceder hispano

Voz 47 43:09 damos explotan en el aire como un juicio terrible un presagio de pasión y de muerte entre esos doce hombres en sus manos tendidas asaltadas que reposan que señalan

Voz 0136 43:19 esto no es una pared piensas no como las otras tres paredes entre las que te encuentras pues lo que ven tus ojos no sucede sobre una pared sino en una sala un espacio preconcebido imaginario unido de un modo imposible al espacio real en que nos encontramos mirando el cuadro estamos en el refectorio de Santa Maria delle y estamos mirando la Última Cena pintada por Leonardo David sí si acaba de suceder la pintura tiene más de cinco siglos de antigüedad y sin embargo sigue viva

Voz 48 43:54 no

Voz 0313 43:57 sigue viva Miguel eso es verdad pero déjame que empecemos con una previa porque está tan deteriorada hay otras pinturas de la misma época que no no no no lo parecen tanto no porque Leonardo intentó algo

Voz 1590 44:07 no no había hecho nadie antes el quiso conseguir con la técnica del fresco el acabado de la pintura al óleo quiso poner óleo en la pintura al fresco eso no lo había hecho nadie Lole te permite unos detalles una unas transparencias unos brillos y además le permitía algo muy importante para Leonardo quiera seguir modificando la pintura el fresco tienes que trabajar por jornadas lo que pintas un día ya no lo puedes modificar cambio Leonardo se inventó una técnica una técnica nueva para poder pintar sobre un muro pero con con las características del de la pintura al óleo obtuvo un resultado maravilloso extraordinario porque lo consiguió los que lo vieron los primeros que lo vieron quedaron impresionados el Rey de Francia cuando la vio dijo hay que arrancar la llevaremos era una pintura la ordinaria pero a los veinte años empezó a deteriorarse empezó a caer poco a poco se fue fueron apareciendo los desperfectos pero sólo lo podía saber porque como se comporta un material a lo largo del tiempo de larga duración al cabo de veinte treinta cincuenta años no lo sabes cuando la plicas por primera vez hasta que no han pasado los primeros veinte años hay Pérez antes y no hay precedentes Leonardo estaba haciendo algo que no que no se había hecho

Voz 0313 45:12 cómo es la tarea de de de de conservación tiene que ser trabajo

Voz 1590 45:18 la agro porque cuando algunas fotos que hay de alta resolución que puedes ver los detalles es que está todo fragmentado casi trocito trocitos con la reconstrucción de una pintura que sea caído literalmente

Voz 0313 45:28 o sea la primera conclusión a la primera constatación es que la Última Cena pintada de maneras muy distintas no a lo largo de toda la historia del arte

Voz 1590 45:36 claro imaginemos el reto de un pintor le encargan la Última Cena

Voz 0313 45:39 se tiene que representar una escena con con los

Voz 1590 45:41 detalles de una cena que ocurrió hace siglos y que conocemos por un texto pero el texto da muy pocos detalles a los detalles del texto hay que siguieron al pie de la letra porque es el texto sagrado hay que creérselo pero lo que no dice el texto hay que imaginarlo hay que inventarlo lo primero cómo era la mesa doce apóstoles más más Cristo como se sentaron a lo primero que piensas es una mesa rectangular claro seis y seis a cada lado Cristo presidiendo

Voz 0313 46:05 os redonda o redonda

Voz 1590 46:08 eh hay pinturas respiras pinturas Se representan así pero claro tiene un problema si Cristo está a presidiendo la mesa está hablado de la pintura queda cómo escorado al personaje principal pierde protagonizó pierde protagonismo entonces lo sientan en el centro pero siempre hay el problema que hay seis apóstoles que están dando la espalda al espectador Si están sentados y nosotros vemos la mesa nos quedan de espaldas y en este caso que además todos eran santos todos tenían que llevar aureola el avión gran problema porque la aureola que quedaba frente a la cara Giotto lo representa si vemos que la aurora la tienen pegada la nariz por eso la tradición optó por representar una mesa muy alargada donde todos se sientan al mismo lado que no es como nos sentaremos pero es la mejor forma de ver la escena y además servía para identificar a Judas porque Judas que era era el único que sentaba al otro lado del lado

Voz 0313 46:53 horario ese sería la mesa presidencial de un banquete con más personas

Voz 1590 46:56 más personas eso sí si él podría ser una meta

Voz 0313 46:59 la presidencia es es la idea de mesa presidencial

Voz 1590 47:01 no una reunión de doce hombres y Cristo que están sentados alrededor de la mesa sino una mesa que preside que mira hacia los espectadores que somos nosotros que estamos viendo

Voz 0313 47:11 aquí en casi todas las pinturas que tienes hoy aquí sobre la mesa has comentado la de Giotto pero tienes otras también las puedes comentar las que son si hay

Voz 1590 47:18 le de ducho que también está en una mesa o Lorenzo de Mónaco que es los primeros que hace esta mesa esta mesa alargada que veía

Voz 0313 47:24 casi todas las pinturas aparece un apóstol que está que está dormido

Voz 1590 47:29 en toda así que está junto a Cristo que está junto a Cristo

Voz 0313 47:31 a pesar de quiénes si es Juan es Juan estado

Voz 1590 47:34 viendo os sobre el pecho de Cristo o directamente sobre sobre la mesa ese es el problema que os decía antes de hay que seguir el texto al pie de la letra que dice el texto que dicen los Evangelios que Juan estaba tumbado recriminado junto a Cristo

Voz 0545 47:47 sí claro tumbados declinado

Voz 1590 47:49 perpetrarlo pues se decidió que tumbados que estaba tumbado sobre la mesa recriminado que se había dormido y así aparece en casi todas las pinturas pero lo más probable es que el texto lo que nos esté diciendo pensemos en la época de la Última Cena es que Juan estaba reclamado pero todos estaban reclamados como que mi a los romanos todos tumbados

Voz 0313 48:08 es verdad seguramente en el Clínic todo el mundo

Voz 1590 48:10 estaba tumbado seguramente todos estaban tumbados Juan era el que estaba al lado de Cristo Java cuando dices tumbado junto a Cristo es que el estaba junto a Cristo pero que estaba tumbado

Voz 49 48:48 ah

Voz 50 48:53 y un montón de preguntas relacionadas con detalles de de de la

Voz 0313 48:57 no quiero preguntarte por ejemplo por el papel de las manos pero hablando de manos

Voz 2 49:02 por qué Pedrero llevaba un cuchillo en la mano muchísima mascado

Voz 1590 49:06 muchas muchas interpretaciones es un cuchillo muy muy visible y además Pedro tiene la posición del brazo muy extraña

Voz 0313 49:13 lo empuña de una manera que no parece que sea para cortar

Voz 1590 49:15 no no no lo empuñando una forma para que nosotros lo veamos tiene la mano girada porque nosotros tenemos que verlo es un atributo Pedro lleva al cuchillo porque es el atributo con el que se representan la última cena en las otras últimas cenas que estamos viendo también Pedro aparece con un cuchillo el cuchillo hace referencia a que pasará después estamos ya

Voz 2 49:33 la historia es el momento de la Última Cena pero luego es cuando

Voz 1590 49:37 el mente Judas entrega a Cristo cuando del beso y los soldados quieran a pesarle en ese momento Pedro sacará un cuchillo para intentar evitarlo ese cuchillo la cena alude a lo que pasa

Voz 51 49:47 ahora lo que pasa es que pasará después de pasar y las manos qué papel juegan las manos de los personajes son de nuestra pintura

Voz 2 49:53 son manos parlantes reveses es una real

Voz 1590 49:56 don de las palabras de Cristo es son unas ondas expansivas de las expresiones de todos ellos uno que es las dirija al pecho dice yo no yo no te voy a traicionar otros que las abren los brazos exclamando el escritor alemán Get cuando vio la pintura dijo esta pintura sólo sólo podría estar en Italia que hablan con las manos que son tan expresivos realmente Leonardo recomendaba al al joven pintor que fuera mirar cómo se espesa un mudo porque un mudo tiene que hablar con los gestos y un pintor tiene que hacer hablar a figuras mudas y eso es un poco lo que vemos cada figura expresa sus sentimientos con las manos

Voz 51 50:29 los rostros y aunque antes mencionadas un poco de pasada Si Judas está sentado junto a los otros apóstoles cómo podemos identifica reside buenas a I

Voz 1590 50:37 claro que el atributo tradicional de Judas es una bolsa con el Morelos claro eso siempre aparecía también cuando estaba al otro lado pero Leonardo que lo sienta a con los otros apóstoles no lo identifica sino es fijamos en la mano también hay un personaje que lleva esa bolsa con el dinero y además hay otro detalle que ha desaparecido con la con la pintura que ha caído pero en el gesto cuando visto pronunciar palabras Judas se mueve y tira el tarro de la sal se veía las Al Qaeda justo justo delante de él

Voz 52 51:06 muy

Voz 0313 51:21 hace tiempo que decidimos que la Ventana de técnicas del pozo compartiera sus sus explicaciones sí y sus vivencias Suu su sentimiento a la hora de enfrentarse a una obra con algunos oyentes que hayan tenido la misma oportunidad hoy casualmente tenemos dos llamadas mira una de Benidorm Alicante no sé si el hecho de que exista un vuelo directo a Milán tendrá alguna cosa que ver pero bueno eso es lo importante Rosa Llorca buenas tardes

Voz 53 51:47 hola buenas tardes que está Carme casos buenas tardes qué tal hola han nada esperada en el carné qué tal qué tal molde volver no no no no se conocen entre ustedes no no no no fue todo

Voz 0313 52:01 Nos ha cuando cuando vio cuando has visto a la Última Cena y cuántas veces ha sido más de una que no los eh

Voz 1438 52:08 bueno lo has visto dos veces pero la segunda después de la primera experiencia casi no quise mía sumarme más paradas no que no se me borrara el recuerdo de la primera es que la primera aunque ha pasado muchísimo tiempo se me ha quedado grabada porque

Voz 54 52:26 me he me hicieron

Voz 1438 52:28 los extraordinario de de subirme a la cuán cuando estaban restaurando los en el año noventa yendo del verano del noventa

Voz 0313 52:38 es un buen regalo eh

Voz 1438 52:40 fue una sorpresa vamos totalmente inesperada

Voz 1590 52:44 eso tiene que ser extraordinario porque poder ver los detalles a primer plano poder estar en un andamio verde de cerca ver cómo veía Leonardo cuando lo estaba pintando tenía que ser algo maravilloso

Voz 0313 52:55 no hay aún aquí le ocurre cuando se encuentra en ese trance le tiemblan las piernas emociona de verdad

Voz 1438 53:03 las piernas tiemblan todo el rato luego no sabes qué hacer porque no me lo acabo de creer de hecho cuando volví eran no yo estaba cuarto estaba estudiando ustedes cuando volví curso lo comentaba Mis compañeros o no se limitan hice lo creía ya te insisten y que casi no puse la mano por respeto yo no me puedo ir de aquí si no no pero te confundían muchísimo respeto pensar que estabas ahí delante no estábamos delante de ningún recuerdo que estaba todo o esperar un andamio entonces estaban actuando precisamente en la parte de la derecha

Voz 0313 53:53 sí justo

Voz 1438 53:55 es un rato estábamos pues entonces son hace que nos llevaba y luego pues el padre de los niños que cuidaba porque me veo per a Italia a atender el italiano está persona trabajaba en Olivetti Kerala la empresa que estaba

Voz 2 54:15 yo sufrí mucho vi a todos pero pero sabemos lo que él ni muchísimo más caro

Voz 1438 54:22 sí si es que salvamos mi mi en la lotería vamos bien

Voz 0313 54:26 a mí me imagino imagino que Carme Casas lo del andamio no pero pero pero el recuerdo de la primera vez sería especial también no

Voz 1438 54:32 sí sí desde el suelo pero claro las dimensiones de la obra aunque son grandiosas mide ocho metros político de altura y aunque sea en el suelo pues es sobrecogedor la este

Voz 53 54:44 ciencia y conmociona eso fue que arma pues la primera vez hace diez años ha ido cambiando

Voz 1438 54:52 sí y la segunda también sí sí la la segunda yo creo que al Rey alrededor de cinco siete años sí

Voz 53 54:57 ya dos veces hemos intentamos una tercera

Voz 1438 55:00 a ver pero ya no había entradas esto tiene que cogerse con mucha antelación

Voz 53 55:04 así mismo se claro claro

Voz 1438 55:08 bueno también en hay una pinacoteca en Milán que vale muy muy bien la pena eh visitarla la pinacoteca abriera entonces sino no hay ocasión sino hay suerte y puede entrar a ver la Última Cena desde luego en la te caes extraordinarias

Voz 53 55:24 también la afición afición por el arte

Voz 0313 55:26 de cuánto de dónde le viene Puede Si te pregunta