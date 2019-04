La Ventana (11/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias primeras valoraciones de Baltasar Garzón que es uno de los abogados de Julian Assange tras el arresto esta mañana del fundador de Wikileaks recordemos en la embajada ecuatoriana en Londres Garzón teme que Assange se enfrente a partir de ahora a una suma de acusaciones

Voz 0269 00:22 de no es lo único que va de mil no ha vencido el inicio me imagino que desde se encarezca dado que los cargos eh aquí en todo caso este es un cargo menor ir que no hay al menos ninguna garantía de que pueda estar asegurada su integridad es claramente una

Voz 2 00:49 que sean políticas persecución política no sabemos

Voz 0313 00:51 ya veremos pero una de las causas que se retoma es la que ese archivo en Suecia en dos mil diecisiete en Prince

Voz 1715 00:57 vio nada tiene que ver con la política Pedro Blanco no hechos año estaba acusado en ese país de un delito de violación como decías el caso se cerró en dos mil diecisiete ahora la Fiscalía ha recibido una petición para que ese caso se reabra de momento Juliana Sánchez ha sido condenado ya por incumplir las condiciones de su puesta en libertad en el dos mil doce podría ser condenado a una pena de hasta doce meses de cárcel todavía el Reino Unido Theresa May Jeremy Corbijn han mantenido una reunión breve esta tarde en el Parlamento Gobierno y Partido Laborista retoman hoy las negociaciones para buscar un acuerdo bilateral sobre el Brexit un pacto que la primera ministra considera más que desear

Voz 1880 01:29 de hecho las acciones a las que nos enfrentamos son escasas y el calendario está claro creo que ahora debemos darnos prisa en nuestros esfuerzos por hallar un consenso sobre un acuerdo que redunde en el interés nacional doy la bienvenida al diálogo con la oposición de estos días y que continuaremos hoy pactar con la oposición no es la práctica habitual en la política británica pero si queremos lograr un acuerdo exitoso vamos a requerir un compromiso por ambas partes

Voz 1715 01:58 aquí en España la ministra de Política Territorial ha condenado a través de Twitter el acoso a la candidata del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo que ha sufrido esta mañana en su llegada a la Universidad Autónoma de Barcelona Un grupo de jóvenes ha intentado impedir que accediera al lugar en el que se iba a celebrar un debate político Cayetana Álvarez Toledo ha pasado hoy por Hora catorce

Voz 1715 02:28 datos de turismo del primer trimestre del año la patronal del sector alerta de la caída de actividad en algunos de los destinos de sol y playa Carlos Sevilla

Voz 1715 03:17 por qué el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido dejar en suspenso la aportación anual al circuito de Montmeló hasta que no se en las supuestas irregularidades contables detectadas en una auditoría Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 03:27 lo ha anunciado el primer teniente de alcalde Gerardo pisar heló a través de las redes sociales el Ayuntamiento tenía que aportar este año un millón y medio de euros al circuito de Montmeló pero no lo hará hasta que se aclaren las presuntas irregularidades que habría detectado una auditoría según ha publicado El Mundo en las cuentas de dos mil diecisiete Se habrían pagado más de medio millón de euros en complementos salariales considerados irregulares el Gobierno de Ada Colau ya había reducido su aportación en los últimos años el circuito hará un comunicado público sobre la auditoría esta misma tarde

Voz 1715 03:58 deportes Toni López saldrán los onces

Voz 6 04:01 de Villarreal Valencia juegan desde las nueve la ida de cuartos de final de Europa League habrá que estar pendientes de los veintidós elegidos porque ambos equipos tienen varias novedades y varias bajas también se juegan hoy el Arsenal Nápoles Benfica Inter de Frankfurt Slavia de Praga Chelsea todo en el Carrusel deportivo con Dani Garrido por ser más ganas al punto com aplicaciones móviles en el polideportivo primer día del Master de Augusta de golf con tres de los cuatro españoles ya en marcha el mejor por ahora John rands por delante de Sergio García ir echemos en unos minutos empieza el turno de Rafa Cabrera Bello halterofilia Lidia Valentín hasta ahora su quinto título europeo

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 17 07:52 ya

son las siete y ocho minutos de la tarde las seis y ocho en Canarias yo hasta ahora estoy especialmente contento hoy porque vamos a tener oportunidad de hablar sobre el trabajo de algunos colegas a unos compañeros de de primera división en algunos temas que están ahí sobre la mesa que hemos tratado y abordado muchas veces pero a los que siempre se le puede dar otra vuelta de tuerca miren el drama de los naufragios en el Mediterráneo la crisis humanitaria en Venezuela el feminismo visto a través de los ojos un fotógrafo y un nombre propio el del colombiano Darío Arizmendi han sido distinguidos hoy hace muy poquito rato con los premios Ortega y Gasset estos premios no son unos galardones cualquiera reconoce el periodismo comprometido valiente de de de profundidad que aunque a veces no lo creamos existe se sigue practicando a pesar de todas las dificultades el trabajo ganador en la categoría de mejor historia o investigación periodística ha sido para los muertos que habitan los muertos que me habitan de la revista cinco W lo firman el fotógrafo Eduardo Ponce es el periodista Agus Morales al que hemos invitado a asomarse a la ventana Agus buenas tardes buenas tardes oye de enhorabuena Agus de verdad felicidades el corazón eh

Voz 1185 09:22 muchas gracias Carla además así te pillamos

Voz 0313 09:25 Tristán enseguida contaremos porqué pero algún oyente recordará que con Agus hablamos hace una semana para el mes de marzo no para para dar detalles de este de este proyecto de este de esta idea de cinco vedad vale que es una manera de de Ager otro periodismo Iker a un sueño que se ha encontrado con el respaldo de de bastante gente como probador para que pueda seguir existiendo quería preguntar a los oyentes este reportaje los muertos que me habitan que ha merecido el premio Ortega y Gasset que es lo que cuenta Agus

Voz 1185 09:55 bueno este esta crónica es una cita desde desde Túnez y en las personas que bueno que mueven mediterráneas en concreto en una figura el Estado tunecino que lo que hace es enterrar los cables que llegan a las costas tunecinas entonces yo lo que me llamó la atención fue precisamente en un contexto de cuál ya ni siquiera nadie piensan lo vi

Voz 3 10:17 a eso de las capas para llegar a Europa

Voz 1185 10:20 que había una persona que que estaba pensando en los muertos no y entonces lo que hicimos el fotógrafo Educom yo fue recorrer Túnez Si hablar con él muchos días con muchas ocasiones y a partir de su historia contar en lo que es un pacto sino de de la migración hacia Europa contar qué está pasando con esas células que que que

Voz 0313 10:41 les va a Europa como es como es chance Dean Agus cómo cómo es esta persona cuéntanos

Voz 1185 10:47 pues es un voluntarios de la Cruz Roja es una persona conocida él y además creo que es interesante periodístico ya se han hecho muchas estrellas subrayen no pero al mismo sitio su figura no porque él estaba poniendo también fondos para su que en el primer periodo conocidos en el cual el el el entorno a la que llegaban esos eso obsesionada con con tu trabajo muy muy atormentada muy jovial también porque no dio todas las facilidades la verdad e impresoras ver como él se sabe que está obsesionado con con la muerte de de esas personas con con darles contarles dignidad yo creo que a través de de de de su son juegos creo que es más fácil contar esa historia el dolor que para la Europa del siglo XXI

Voz 0313 11:38 fíjate ellos que recuerdo que el día que hablamos aquí en La Ventana Agus Éste es uno de los ejemplos que que pusimos y que ya comentamos con algo de detalle porque como cómo enfoca un tema tan fin tan próximo tan tan actual al que tampoco solución se está dando lo recuerdo de hecho el jurado en su fallo dice abro comillas que el reportaje golpea la emoción del lector en un tema de actualidad como es el del drama de los naufragios en el Mediterráneo a través de un enfoque distinto añade reúne todas las cualidades del buen periodismo tiene una sensibilidad especial está maravillosamente escrito que son piropos Agus más que merecidos de verdad

Voz 1185 12:17 no sé si tan merecidos yo no yo lo agradezco mucho otra pero sí que creo que es interesante lo que comentabas al mal la mirada al final de Periodismo es una es una mirada es una una inspección en cuanto a la migración creo que que que es necesario o ya no sólo vuelve a la obvia sino es presentar a esas personas que que que que llegan a Europa como lo que son personas de hecho el de este esta crónica es es parte de un proyecto que sea

Voz 0313 12:44 sí lo hacemos

Voz 1185 12:45 el proyecto Isabel de caballo con el con el colectivo Ruido Photo

Voz 0313 12:49 se educó potencia ruido foto

Voz 1185 12:51 es lo que busca precisamente eso a raíces y el para qué para completar ese problema pero sobre todo para para que no nos quedemos con que con que esas personas que que se oyen muchas desde de la violencia son de una una herida sino que tiene una historia detrás y que y que hay que contarla

Voz 0313 13:07 yo te además esta misma semana los oyentes lo recordarán también hemos tenido oportunidad de entrevistar aquí en La Ventana a un personaje interesantísimo un ghanés que se llama Ousmane Umar que acaba de publicar un libro Viaje al país de los blancos donde narra con detalle su odisea su aventura desde los trece años cuando saltó a Níger en la primera etapa de su viaje para llegar a España y sus reflexiones eran interesantísimas estremecedoras también mira al oeste

Voz 18 13:33 este año es que hasta ni si GER donde empieza el desierto de Sáhara tuviera tuvieran mala suerte de caer en manos de traficantes de inmigrantes les dijeron que en tres días llegaríamos fue horrible pero que realmente íbamos peor que una lata de sardinas no pierde el caso es que nuestra abandonaron después de cinco horas en cierto son cuarenta y seis personas y cuanto sobrevivieron sólo seis conseguimos llegar el destino final después de tres semanas S

Voz 0313 14:06 pero a parte de de la crónica Agus sería la parte más del relato no hay una reflexión de fondo que no sé si compartidas pero me gustaría que escuchadas por parte de Guzmán en el sentido de de las vivencias y las peripecias de uno y el sufrimiento de todos ya verás bueno

Voz 18 14:21 no yo creo que razones para estar mal hay millones creo que lo más importante está a pesar de todo ser capaz de levantar cada mañana con la ilusión de que mañana estará mejor las vivencias concretas nada ni en cambio lo que es la crueldad las torturas de este viaje pertenecen a todo el continente africano esto es la única forma de dar voz a las desgracias que ocurren en camino

Voz 0313 14:51 importantes resulta contar las cosas eh

Voz 1185 14:55 claro que sí hizo además precisamente aumentaba pues ese dolor no que que que había muchas personas que intentarán buscar una vida mejor al final pero también que es importante contar la la la parte humana esto tanto por ejemplo en su caso todo el trayecto que hizo esa energía no que que que hay detrás de de de desatención en este caso de de del mes con la subida creo los prisa tenemos que hacer un poco de autocrítica nos ha sentido no y cuando hemos visto por ejemplo que que a nuestra a nuestras costas diriman eh en muchas ocasiones Manoteras y lo que vemos simplemente muchas veces simplemente unos una especie de puntos lejanos no que además la fotografiar son las claves en el que no consiguen eso acercarlo a a a la gente de tomates pues mucha gente no tengo relación de empatía con esas personas y creo que en sentido seleccionando hemos enfoque si no dar forma de hacer periodismo que que que hablen de estas personas

Voz 0313 15:46 sí señor hoy en la última que comentado al al comienzo de nuestra conversación que tenemos Piran Pakistán donde estar estás con

Voz 1933 15:53 quiénes misma

Voz 1185 15:55 pues mira es una vía precisamente que hablamos sobre los enfoques periodísticos misma es una estudiante de Ciencias Políticas de de Barcelona en su familia paquistaní estamos acompañando a la a Pakistán porque ella sólo ha estado una vez porque está cuando tenía un año por tanto él no no ha estado aquí con con uso de razón ahí la acompañamos en este descubrimiento que va a hacer sobre su sobre su familia no yo esto también yo creo que es otra forma de de de de contar en este caso otro tipo o tipo de profesor diferentes lo que también es la forma de te has quedado salido de una forma diferente hay que ir Quique permite que que que a esta persona como patria

Voz 0313 16:37 muy bien Agustín Morales Agus director de la revista cinco doble premio Ortega y Gasset de Periodismo felicidades compañero de verdad

Voz 1185 16:45 muchas gracias Carlas un abrazo

Voz 19 16:48 la en Gemma

Voz 0313 17:39 perdió sorteo de periodismo recordamos a trabajos relacionados con el drama de los refugiados en el Mediterráneo la crisis humanitaria de Venezuela a un nombre propio a Darío Arizmendi veterano periodista colombiano compañero y al mismo visto decía antes con los ojos en fotógrafo

Voz 1826 17:56 la imagen ya verán que el premio al Mejor fotografía Nos va resulta a todos muy próxima muy cercanas si es una imagen captada por Vincent es de la agencia Reuters es el trabajo seleccionado el de una de las imágenes más icónicas del ocho AM de del pasado año de dos mil dieciocho es una imagen donde SBS muestra una marea de mujeres formando un trío anglo cada una de ellas con sus manos alzadas eh fue durante una manifestación en favor de la igualdad en Bilbao Bilbao sí porque eh Vincent pues es inglés pero vienen Guernica desde hace veinticinco años es una fotografía que fue publicada en El País y en otros medios internacionales como The New York Times el jurado en este caso ha ensalzado el empuje y la fuerza de una imagen que refleja la protesta de las mujeres en España

Voz 0313 18:41 que condensa el gran año de lucha por la igualdad de derechos viejo felicidades

Voz 1 18:55 ah

Voz 21 19:08 eh

Voz 0313 19:27 me encanta hablar de los trabajos de de compañero Roberto esta tarde no hemos hecho nada a primera hora de programa con Jesús Rodríguez a propósito de ese reportaje sobre la nueva vieja derecha en El País Semanal hilo de poder rematar con los premios Ortega y Gasset es una auténtica sobre todo cuando son de esa calidad de esa profundidad tenemos que invitar un día Darío Arizmendi al que conocemos con lo que hemos hablado más de una ocasión y que tiene un montón de Historia así de de batallas prohibido el Premio a la Trayectoria tiene la ventana abierta sin ninguna duda son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 22 20:05 la Ventana de Madrid

Voz 0827 20:07 Javier

Voz 0867 20:07 la sal la idea no es nueva pero el Ayuntamiento la retoma en plena guerra del taxi con las uvas DC Carmena quiere que la nueva ordenanza del taxi contemple vestir a los taxistas de uniforme o al menos siguiendo unos mínimos criterios estéticos

Voz 18 20:21 no hace falta el uniforme es un atraso osea cada uno puede como quiera siempre y cuando que vaya bien vayas decentes

Voz 23 20:27 sí que hubiera o no un uniforme como tal pero sí una prenda que que lleváramos todos por igual

Voz 0313 20:32 yo estoy de acuerdo con un cambio de imagen drásticamente a ir

Voz 24 20:38 a veces es una buena medida sí

Voz 0827 20:41 lo único que hay más

Voz 24 20:43 temas que también se de feria donde

Voz 0867 20:47 vamos a la calle esta tarde y hemos hablado con los taxistas el sector secunda mayoritariamente la idea que partió recordó es de los propios profesionales del taxi aunque su preocupación es otra el Ayuntamiento quiere reforzar los controles sobre la súbete ceden su futura regulación y anuncia cambios en la ordenanza del taxi para adaptarla el reglamento aprobado esta semana por la Comunidad de Madrid y que el sector recordemos quiere llevar a los tribunales el conflicto entre taxis trece y administraciones continua

Voz 13 21:17 buenas tardes a todos la Comunidad de Madrid da un paso adelante mantiene los contratos con las residencias de Los Nogales

Voz 0867 21:23 pero mueve ficha para sancionar a esta residencias tras los datos y los vídeos que avanzó ayer la SER y en los que se maltrataba a dos ancianas por parte de los empleados de Los Nogales de Hortaleza

Voz 26 21:35 no

Voz 0867 21:45 ves insultos agresiones servicio ya lo habrán visto nuestra web Teresa Rubio qué tal muy buenas tardes bueno hay un movimiento importante en la Comunidad de Madrid ha iniciado hoy una doble vía sancionadora la primera de manera inmediata además mañana mismo si la va a presentar a la dirección de la residencia

Voz 1933 22:01 bueno lo primero recordar contar que la Consejería por fin reconoce que sí hubo una denuncia lo reconoce ahora todos estos días cuando desde ayer nos decía que no hiciera una inspección no encontraron nada extraño a partir a raíz de la visita de los inspectores esta mañana la Consejería de Política sociales ha decidido tan las siguientes acciones ha incoado un procedimiento sancionador en el que se propone una sanción económica contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta seiscientos mil euros Además tras comprobar que la dirección del centro había ocultado a la Consejería las denuncias y quejas de los familiares de los residentes va a proponer una inhabilitación de su directora para el desempeño de funciones relacionadas con los servicios sociales por un plazo de cinco años en ambos casos estas propuestas estarán lógicamente supeditadas a la resolución judicial en curso igualmente y también como consecuencia de la visita realizada por los técnicos se va a proponer una multa de setenta y ocho mil seiscientos veintidós euros por una infracción muy grave que está titulada bajo el epígrafe de eficiencia o desatención en la prestación del servicio que provoque una situación de peligro grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los usuarios de no encajaba precisamente

Voz 0867 23:19 entre la versión de el hijo de la mujer fallecida tiene residencia hiló que contaba la propia Comunidad de Madrid que insistía decía que no había recibido ninguna denuncia pues finalmente hoy sí hoy está reconociendo que ya existe esa denuncia que la recibieron que realizaron una inspección en el centro pero que no encontraron nada extraño y hoy además Teresa hemos escuchado por primera vez a la empresa a la empresa que le ha puesto voz a lo que defendía ayer mediante comunicado ellos aseguran que tampoco sabían nada lo que no encaja con el relato del Familiar denunciante ni tampoco de un antiguo trabajador no hayan tratado además de de enviar un mensaje de calma al resto de residentes y de sus familiares

Voz 1933 23:54 bueno por lo menos ya hicieron algo que no hicieron ayer que es ponerse al teléfono para darnos su versión de los hechos y como dice es intentar tranquilizar al resto de usuarios de sus residencias tienen diez en la Comunidad de Madrid ellos aseguran no sabían nada de la denuncia contra estos tres trabajadores y que de hecho han decidido personarse como acusación particular en el caso dicen que en ningún momento el hijo de estancia anales trasladó una queja de malos tratos dos tampoco les enseño estos vídeos que les parecen deleznables ir repugnantes el subdirector del grupo José Manuel Rodríguez reconoce que es complicado saber lo que ocurre dentro de la exaltación del todo

Voz 27 24:29 Nos habitaciones eh no no sabemos nunca lo que puede ocurrir lo mismo que tú si tienes una persona cuidando a los hijos en casa e ir te vas a nosotros nos ha sorprendido tenemos cerca de mil ochocientos trabajadores y nunca en los treinta años que yo llevo trabajando aquí nunca en la vida hemos tenido un ingente de maltrato nunca

Voz 1933 24:46 los Nogales insiste en que los ancianos de sus residencias están bien atendidos sostiene que a esta residencia Los Nogales de Hortaleza trabajan doscientos setenta empleados para trescientos sesenta ancianos

Voz 0867 24:57 pueda aclarar algunas cuestiones Teresa eh han sido muchas las denuncias que hemos recogido durante meses y meses de problemas en la residencia que hemos contado adelante en residencias de la Comunidad de Madrid que tanto públicas como como concertadas y lo hemos contado aquí la antena de la SER digo quejas por falta de medios evidentemente hay un salto importante en este caso no hay una cosa que que que no no se producía sólo en esas denuncias en las que se hablaba de carencia de medios no es lo mismo que ocurre por ejemplo en un centro en el que ya se produce de manera deliberada un maltrato

Voz 1933 25:24 claro efectivamente no es comparable esta situación con ninguna de las que hemos contado hasta ahora aunque como dicen los trabajadores Javier con los que hemos hablado de las diferentes residencia estos últimos años ellos consideran que no están tratando los ancianos como se merecen por la falta de personal y por la falta de medios ha habido muchos empleados además que han puesto en peligro sus trabajos por denunciar situaciones de este tipo la última vez el pasado mes de enero hablamos con ocultó horas de la residencia pública de enfermos de Alzheimer que está en Vallecas y nos contaban esto

Voz 24 25:55 encuentras que tiene dieciocho abuelos tres pañales Kagan cinco aquí en cambias por sorteo el pliego de condiciones poni que la Comunidad a tres pañales por persona pero si necesita un abuelo cinco pañales esos dos pañales que es que necesita más el abuelo los tiene que poner la residencia

Voz 1933 26:13 bueno entonces reconocían que ellas mismas escondían material

Voz 24 26:17 porque claro si me han sobrado pañales porque lleva dos más veces al baño a los abuelos escondido dos pañales para poderlos usar en otro turno que me falten o dárselos a mi compañera para que no les falten con decir que escondemos pañales que escondemos material cosa que es que esto ya es tremendo

Voz 1933 26:33 bueno pues la empresa aprovecho esta denuncia para hacer un registro de taquillas claro en algunas encontraron un par de pañales en otras guantes para la limpieza o alguna esponja da lo mismo la cantidad de material que encontráramos la justificación que dieran las trabajadoras once de ellas recibieron una amonestación y finalmente la empresa despidió a tres Teresa Rubio gracias Nati

Voz 28 26:53 la Ventana de Madrid Javier casa

Voz 0867 26:56 al ciento veintisiete la fiscal contra los malos tras os ha confirmado esta mañana lo que anunciaba ya noche aquí en la SER que va a recurrir la decisión de la justicia de enviar el caso del hombre que ayudaban a morir a su esposa la semana pasada a un juzgado de Violencia de Género dice la fiscal Pilar Martínez Nájera que no es el lugar que hay pruebas documentales de que no se trata de de un maltrato que existen además no existe además una situación de dominio Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 27:21 buenas tardes por la verdad que esta mañana en la sede de la Fiscalía General del Estado en plena calle Fortuny hemos visto a Pilar Martínez Nájera seriamente enfadada preocupada y en algún momento indignada con esa resolución judicial que conocíamos en el día de ayer el Ministerio Público señala que la jueza de instrucción de Plaza de Castilla del Juzgado número veinticinco se ha equivocado al aplicar la ley no ha entendido dice la Fiscalía la resolución del Tribunal Supremo sobre los casos de violencia machista el alto Tribunal no ha fijado lo que dice la magistrada en su auto Pilar Martínez Nájera es la Fiscal de Sala contra la violencia macho

Voz 29 27:56 pero no basta simplemente la relación de que exista una relación con varón mujer sino que es necesario que esa relación ese contexto sea de dominación sea de abuso sea de discriminación yo creo que ahí ese matiz es el que no ha entendido el juez de instrucción

Voz 0089 28:12 el recurso va directamente Javier a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de apelación sean saltado la vía del recurso de reforma que es ante el propio juez difícil será que un juez que dice una cosa porque le presente su recurso vaya a cambiar ciento ochenta grados su orientación y se va a presentar antes de que los juzgados de violencia de género reciban el escrito de la jueza de Plaza de Castilla señalando esa inhibición la Fiscalía gana tiempo así pero la situación atención se va a enredar porque más pronto que tarde ya lo avisamos Se va a plantear una cuestión de competencias entre ambos jueces y eso sólo lo puede resolver otra vez la Audiencia aprobado

Voz 29 28:47 en cuece inhibe y tome una decisión al que lo recibe en este caso al juez de Violencia sobre la Mujer acepta la inhibición o la rechaza la rechazan todavía tenemos una cuestión de competencia que tiene que resolver el órgano superior que es la audiencia en este caso la Fiscalía va a recurrir el auto antes de que vaya al Juzgado de Violencia sobre la Mujer porque consideramos que es una cuestión clara y en consecuencia pues lo resolverá la Audiencia

Voz 0089 29:10 la Fiscalía ha aclarado en esta rueda de prensa que María José la fallecida comunicó de forma voluntaria hay pública a través de un vídeo que grabó Mediaset que deseaba morir esta es una circunstancia atenuante de la presunta responsabilidad penal de su marido cuando hablamos de delito de homicidio el suicidio asistido está contemplado dentro del concepto de homicidio la otra es la larga enfermedad sin cura ambas aparecen en el Código Penal ya lo hemos mencionado desde luego ambas Javier se cumplen en este caso

Voz 0867 29:37 gracias Alfonso ciento veintinueve en dos minutos les vamos a contar que somos más madrileños que hace un año y que esta ciudad es de todo menos un ejemplo de la España vacía

Voz 23 29:46 sí

Voz 0867 33:26 minutos España vacía da quiere

Voz 40 33:28 ser escuchada quiere ser atendida cree que debería ser menos no resta derechos

Voz 0867 33:38 hace un par de fines de semana poblaciones de todo el país se manifestaron aquí en Madrid en contra de la falta de medios y de infraestructuras en lo que se ha dado en llamar la España vacía da hoy hemos conocido los datos del padrón continuo somos seis millones seiscientos sesenta y dos mil madrileños ochenta y tres mil ochocientos setenta personas más que en la UE Dima entre Tomás Gómez it profesor de Sociología experto en población de la Universidad Rey Juan Carlos qué tal muy buenas tardes

Voz 0827 34:04 hola buenas

Voz 0867 34:06 ergo Madrid viendo las cuatro comunidades españolas en las que crece la población entre ellas Madrid uno tiene la sensación de que estamos no muy lejos de frenar ese éxodo de de del campo a la ciudad no que todavía en Madrid se comporta como un foco de atracción para gente de otras provincias y de otros países

Voz 3 34:22 y entre productores creer realmente el crecimiento ha sido recibido española porque salió bien con lo que sería la alineación hacinados

Voz 0867 34:33 estoy viendo los datos tren cuarenta y tres años de media de los españoles XXXVI de media entre los ciudadanos extranjeros visto lo visto la la la pirámide no es una nación a pirámide no incluso las grandes ciudades el envejecimiento no sólo es cosa de los pueblos por los datos que vemos en el padrón tampoco tiene familia entiendo aquí la gente la ciudad por por cuestiones laborales pero sobre todo por las dificultades económicas

Voz 1346 34:58 en efecto dificultades económicas lo que impide desarrollar Jarvis por tanto eso lo vemos claramente que mientras duró el ratón hacia el crecimiento la relación entre el nacidos de funciones era tiene que estar en el momento de que el crecimiento no eso es claro y el crecimiento por ejemplo donación de la Comunidad de Madrid se debe fundamentalmente al movimiento migratorio el campo firmados en este caso

Voz 0867 35:24 voy a eso revisando las tablas de población extranjera hay también los madrileños que vienen de fuera se instarán básicamente municipios grandes y de mayoría en municipios de más de cincuenta mil habitantes o de cien mil habitantes evidentemente entiendo que este es el lugar en el que pueden encontrar trabajo

Voz 1346 35:40 sí es los lugares que tiene más oportunidades el mismo el hecho de que crezcan estos municipios en el que han crecido la forma tiene ya me criticar

Voz 0867 35:50 es he puesto más goma Ariz profesor de Sociología de la Rey Juan Carlos muchas gracias por estar con nosotros

Voz 31 35:55 los de son otros Madrid Mercedes

Voz 0867 35:58 Madrid es una Comunidad más poblada pero en la que ha aumentado también la segregación por motivos económicos en las aulas es decir cada vez es mayor la concentración de los ricos en determinados colegios y de los niños de familias pobres en otros centros escolares así consta en un informe de Save the Children que sea presentado esta mañana Virginia Sarmiento

Voz 18 36:17 casi cuatro de cada diez escolares estudian ente

Voz 0821 36:19 centros con concentración de alumnos pobres en Madrid y en nuestra comunidad es en la que más ha crecido la segregación por motivos socio económicos Álvaro Ferrer David sí

Voz 41 36:27 le ha crecido un treinta y seis por ciento y eso coloca a la Comunidad de Madrid como el territorio después de Hungría con mayor segregación por origen social en las aulas la Comunidad de Madrid además duplica el número de centro quieto que la medida estatal

Voz 0821 36:39 entendemos por centros gueto aquellos en los que más de la mitad de los alumnos son pobres en cuanto a las consecuencias

Voz 0799 36:44 para ellos para tres de cada diez alumnos aumentaría hasta ocho coma tres punto la probabilidad de no repetir aumenta también las expectativa de cursar estudios superiores si eliminamos la segregación y además se desarrollarían más actitudes de aceptación de la diversidad de solidaridad hacia los que tienen menos recursos de los que son diferentes

Voz 0821 36:59 informe apunta hacia tres causas políticas claras la expansión de la escuela concertada y privada el planteamiento del bilingüismo y la libre elección por eso piden a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales una revisión

Voz 0867 37:14 no hay siete dos cuestiones de última hora de la política la primera tiene que ver con el recurso que presentó el Partido Popular ante la Junta Electoral por la proyección que llevó a cabo Podemos en la Plaza Mayor el pasado fin de semana bueno la Junta Central Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes y buenas tardes ya la la pelota a la junta provincial

Voz 0821 37:34 sí bueno el Partido Popular había presentado la demanda entre las dos instancias ante la Junta Electoral Central y ante la provincial ir la central acaba de decir que en la que se tiene que pronunciar sobre el fondo del asunto es la Junta Electoral Provincial la primera instancia así que tendremos que esperar a ver qué dice la provincial sobre la legalidad Olano legalidad de esos papeles de Bárcenas que se proyectaron en la Plaza Mayor en tiempos durante

Voz 42 37:59 un momento electoral porque le había

Voz 0821 38:02 pues porque se convocaban las elecciones generales en el veintiocho de abril entonces supuestamente no es legal difundir los papeles de Bárcenas ahí en en durante en tiempo electoral

Voz 0867 38:11 esta es vamos a ver qué es la primera cuestión de última hora la segunda tiene que ver con la izquierda fragmentada de Madrid que mañana puede estarlo un poquito menos Izquierda Unida y Podemos conscientes de la situación y el escenario político que hay aquí en la Comunidad de cara al veintiséis de mayo están cerrando ahora mismo los últimos flecos de lo que va a ser previsiblemente y salvo sorpresa una candidatura unitaria el plazo se agota ya no hay tiempo para hacer primarias así que a esta hora al menos el acuerdo es posible Nos dicen para concurrir de manera conjunta las urnas

Voz 0821 38:38 si el acuerdo está cerca pero no está cerrado en eso coinciden ambas partes ayer por la mañana mantuvieron una reunión que fue bien por la noche Izquierda Unida ofreció una nueva propuesta de confluencia que incluye la renuncia a las primarias Sol Sanz

Voz 43 38:49 lanzar una propuesta de confluencia Podemos en la cual planteamos representatividad equitativa en la lista conjunta a cambio nosotros hemos renunciado por nuestra parte tan todas las primarias a candidatura como a las de cabeza de lista

Voz 0821 39:05 los últimos flecos del acuerdo giran entorno a la representatividad Izquierda Unida ha solicitado los puestos dos seis nueve once y doce en la Asamblea pero podemos aún no ha respondido a Serra cabeza de lista en declaraciones a Europa Press han sido

Voz 44 39:16 pensando que todavía hay horas Si dos días para llegar a ese acuerdo y además creo que estamos a tiempo de no repetir lo que pasó hace cuatro años que es que por un escaño gobernase el Partido Popular y Cristina Cifuentes el

Voz 0821 39:31 el plazo para presentar la posible confluencia termina oficialmente a las doce de la noche de mañana

Voz 0867 39:36 pues remarcado estas dos últimas horas nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte

Voz 0313 41:20 vamos con el resumen de lo más destacado que ha ocurrido hasta el momento

Voz 0827 41:24 nada ayer día de GM cerramos la ventana agradeciendo a nuestros oyentes su cariño su lealtad bueno todas esas cosas

Voz 0313 41:32 ya especial Isaías siempre que aparecen los datos del Estudio General de Medios los comentábamos los celebramos y les agradecemos siempre siempre a los oyentes su apoyo su lealtad hoy va a ser una ex jefe

Voz 0827 41:43 pues si nos apoyan nos dan su lealtad pero no todos están contentos esta tarde los Especialistas secundarios han hablado con algunos que no parece muy partes

Voz 13 41:50 varios críticas constructivas sin insultos ni descalificaciones valen tenemos al teléfono sí

Voz 22 41:56 no no podía llamar hijos de perra entonces no fue perro íbamos a donante con tu queja vale haber escucho mucho a ver uno de agosto colaboradores sin Trajano creo que llama que hacer rap improvisado arcano arcano y bueno siempre están yo yo yo yo yo digo yo Varela que viene tanta egolatría es una falta de respeto a los oyentes los oyentes nos gusta que en nuestros problema no demuestro para lo que yo yo yo vale pues David tiene razón

Voz 0827 42:25 no vamos a trasladar claro

Voz 22 42:27 a la calle bueno bueno tranquilo e iba venga vamos a otro oyente que da tiempo hola uno no hombre en Rafita el otro día escuché como recriminaba a Carlos sino que todavía delante del micro repetían dejando de lado que el ex jefe debería tener un poquito más el respeto lo que me parece mal es que a ver si el presentadores también físico

Voz 50 42:50 la sociedad también hay oculte

Voz 0827 42:57 en la sociedad también hay una frase para marcar desde luego bueno es verdad que por fortuna también hay otros oyentes hay una pequeña por ejemplo que me toca muy de cerca se llama Claudia y acaba de nacer toma ya tendrá tiempo de escucharnos pero tenemos a otros oyentes que nos escucha ya como Karma casas Icomos Rosa Llorca aquí nos han contado con mucha pasión lo que sintieron al ver la última cena de Leonardo da Vinci

Voz 1185 43:19 es cuando estás aquí cara a cara no tienes más que al mirarla a los ojos y la boca hay decir que Monique estaban

Voz 51 43:27 a ver si nos provoca felicidad cierta connotación estén Galiana ir

Voz 1185 43:33 yo sólo puedo desear que mi última cena revivir estas sensaciones tan gratas y bebidas

Voz 0313 43:40 es una pintura desde luego cargada de misterio

Voz 0827 43:42 es que despiertan estas sensaciones en esta oyente

Voz 52 43:47 una

Voz 1 43:49 pero me habla

Voz 0827 43:50 lo de otros misterios por ejemplo el vuelo diecinueve un escuadrón de cinco bombarderos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas el cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco nuestro compañero José Antonio Ponseti ha escrito una novela muy interesante que recrea un episodio cargado de Mista

Voz 23 44:07 ese vuelo diecinueve como muy bien dice que es un vuelo de entrenamiento cuatro alumnos y un instructor eh desaparecieron pero cuando te digo desaparecieron problema a partir de aquí que no se ha sabido nada de ellos pero veintiún días después

Voz 0827 44:21 aparece de veintiún días después aparece un telegrama lo recibió la familia de uno de los presuntos desaparecidos Jobs pago en esa con un texto inquietante estoy muy vivo Ponseti ha seguido el rastro de esta persona

Voz 23 44:35 diría yo y mi sorpresa fue que existía el telegrama que es el único que tiene una tumba su nombre en el cementerio de Arlington el cementerio más importante militar de Estados Unidos no hay nadie nadie ha pagado esa tumba el ejército de la familia

Voz 0827 44:51 ha pasado ya mucho tiempo así que supone Ponseti que Conesa estará muerto pero le hemos preguntado si alguna vez ha estado vivo o muerto al mismo tiempo

Voz 23 45:00 Pau Donés Conesa hoy en día estará muerto porque tendría que tener pro

Voz 1715 45:04 tras diez años ha estado Diego a mientras estaba su tumba en Arlington

Voz 23 45:10 yo creo que ha sido muy feliz el que

Voz 0827 45:12 lo que ha sido muy feliz bueno más que explicaciones extraterrestres que era a las que será van a veces cuando se hablaba el triángulo de las Bermudas Ponseti cree que las explicaciones son más bien terrestres aunque Estados Unidos sigue después de medio siglo sin reconocer casi nada

Voz 23 45:29 Estados Unidos sigue sin reconocer si ha encontrado algo del Vuelo diecinueve a decir hoy ya te has vuelto loco es no no os prometo que tienen puesta por varios investigadores casi por obligación por ley tienen que decir si han encontrado algo identificarlo bueno la Marina de los Estados Unidos a día de hoy no reconoce que tenga pruebas suficientes para decir sí

Voz 0827 45:53 sí pero el vuelo diciendo estos son misterios del pasado también tenemos misterios del presente los ministerios de la política y de la política española nos preguntamos mucho últimamente sobre esta extrema derecha que ha florecido sin complejos en los últimos tiempos esta nueva vieja derecha a la que el periodista Jesús Rodríguez ha dedicado un reportaje que podremos leer en el próximo País Semanal Él lo tiene muy claro no es una derecha que ahora haya aparecido es una derecha que ya estaba

Voz 0867 46:32 pensábamos que la extrema derecha la derecha más dura había desaparecido y simplemente estaba domesticada no estaba agazapada pero está presentes en en decenas de asociaciones organizaciones ONGs la Conferencia Episcopal en el militares cabreados porque habían ascendido con Felipe González en grupos anti aborto grupos de víctimas del terrorismo en medios de comunicación muy ultras que han sido el banderín de enganche para toda esta gente no

Voz 0827 46:58 la cara de esa nueva derecha es vox desde luego que piensa Jesús que no es precisamente una exigió una escisión del PP o no sólo eso

Voz 0867 47:07 no tengo tan claro que sea en estos momentos simplemente una escisión del PP yo creo que ha tomado naturaleza propia es un Frankenstein que que ya vive al margen del PP

Voz 0827 47:15 ir de la vieja política la nueva retratada en la ficción en un libro que hoy sale a la venta también se titula candidato su autor Antonio J Rodríguez que cree que es que últimamente en cada página Un periódico puede brotar una novela

Voz 51 47:28 bueno abrir un periódico que vida Ibero ver según qué tipo de titulares para saber te tiras donde se dé carrete hay no veo ladrón la política está llena de historias corregirlo de de thriller dentro de lo que todos los partidos y que de alguna forma constituyeron una materia prima interesante para cualquier persona interesada en contar historias

Voz 0827 47:51 pues es verdad que a veces la realidad supera a la ficción ya veces los titulares del Mundo Today podrían ser meras transcripciones de otros titulares reales

Voz 28 48:00 cuelgan un cartel con la imagen de un líder político y hay un desprendimiento en la pared como diría Matías Prats eso es un líder de peso

Voz 54 48:07 éxito llega llega en la sede del PP intentaba colgar en la fachada de su sede en la calle Génova de Madrid el cartel con la foto de Casado y el lema valor seguro cuando se desprendió parte de la pared empezaron a caer cascotes y la policía tuvo que acordonar la zona para evitar daños

Voz 28 48:25 en cosas del valor seguro

Voz 0827 48:27 bueno parece una noticia El Mundo Today no lo es estas

Voz 1933 48:31 sí que son Noticias del Mundo Today estirarse empiezo a pronunciar discursos electorales en la intimidad por si acaso le están espiando dos policías que registran todas sus conversaciones privadas ya están convencidos de que hay que votar a Podemos en las próximas elecciones los buenos resultados del PSOE en los sondeos alivian a muchos votantes que ya no tendrán que ir a votar a Sánchez

Voz 50 48:56 de puta madre que vaya a ganar Sanchis porque me ponía en lo peor y me veía votando al PSOE cientos de españoles Albert la última encuesta

Voz 1933 49:06 vamos ahora con algunos titulares breves

Voz 50 49:09 las grabaciones de Villarejo ya superan a la Cadena Ser en la última oleada del EGM

Voz 0827 49:15 Álvaro cuál debe recibir buenas noticias cuando ya aunque parezca mentira hoy comienza la campaña electoral sí sí comienza con eso vuelven los mítines las caravanas la pegada de carteles algo que huele a otros tiempos no sabemos cómo será la campaña pero la lección desde luego es muy interesante esta campaña que arranca dentro de cuatro horas pues comienza con encuestas que no se creen ni quienes las hacen también con los candidatos sembrando el miedo

Voz 56 49:49 si hacemos el mapa de miedos estas elecciones

Voz 28 49:52 aldea votarías a Podemos pero luego el PSOE no llega votaría al PSOE queriendo un pacto con Podemos pero y si luego el PSOE pacta con Ciudadanos

Voz 56 50:02 votaría al PSOE queriendo el pacto confiado los Tracy pacta con los independentistas

Voz 28 50:06 ha ciudadanos pensando que pactará con el PSOE prólogo Pancho Villa y botas a voz pero eso beneficia al PSOE Pablo Casado Casado

Voz 7 50:19 habrá política en España

Voz 0827 50:22 al punto de comenzar la campaña electoral yo hoy con un suceso bueno tremendo un boicot de un acto de Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad de Barcelona poco después en Hora catorce nos contaba la candidata a diputada lo que le había pasado

Voz 3 50:38 hemos entrado a la universidad celebrar debates sobre Europa lo que ha pasado es que contamos llegado avión grupo unos ciento cincuenta niñatos totalitarios subvencionados unos pijos reaccionarios que pretendían digamos secuestrarle Universidad para sus propios fines ideológicos y eso no es aceptable

Voz 0313 50:56 cree que la democracia hecho

Voz 3 50:58 SER May les ponen un punto peligroso donde a la libertad básica y responde con agresiones

Voz 1933 51:04 fuera de España Julian Assange

Voz 0827 51:06 ha sido detenido el propio presidente de Ecuador el estaba en la embajada de Ecuador en Londres lo ha anunciado