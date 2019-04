La Ventana (12/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro las tres en Canarias ha empezado la escapada desde hace una hora está en marcha la operación salida de Semana Santa en las carreteras esperan quince millones y medio de desplazamientos ya hay problemas DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1437 01:42 no sé si haga ir al inca no sé si hay demasiado analizar hay gente que busca problemas y cuando se buscan problemas se encuentran las imágenes que se vieron de brazos alzados no representan a gente de este país en cambio hay gente

Voz 1781 01:55 de qué se hace fotos junto a personas que alzan el brazo en un saludo fascista Casio fascista

Voz 1667 01:59 por cierto el Partido Socialista anuncia otro recurso más contra la campaña del PP contra Sánchez titulada Viaje es Falcón además del anunciado recurso a la Junta Electoral Central llevarán el caso ante la Fiscalía para aclarar si hay delito en la utilización de la imagen de las hijas del presidente por ser menores de edad la diócesis de Cartagena denunciar un caso de abusos sexuales a un menor cometido en un seminario del Obispado Los hechos se remontan a dos mil diez Murcia Ana González El obispo de

Voz 0138 02:24 la diócesis de Cartagena José Manuel Lorca Planes ha denunciado ante la Fiscalía los presuntos abusos sexuales de un profesor de religión cuando era seminarista mayor de edad sobre un menor en un centro religioso de Murcia puesto que en la actualidad el presunto agresor es un seglar profesor de Religión Celia apartado hasta el esclarecimiento de estos hechos sin menoscabar dice el obispado su derecho a la presunción de inocencia Se trata del segundo caso que pone en conocimiento el obispado ante el Ministerio Fiscal en menos de un mes

Voz 1915 03:00 la residencia de Los Nogales no Hortaleza conocía las denuncias de malos tratos a dos internas los documentos a los que ha tenido acceso la SER demuestran que el hijo de una de ellas presentó quejas por escrito desde luego

Voz 1065 03:11 no regional aseguran que el centro les ocurre

Voz 1915 03:13 todo esas denuncias y que no fue hasta ayer cuando se realizó una nueva inspección cuando tuvo constancia de ellas el presidente en funciones

Voz 3 03:19 Pedro Rollán se confirma porque en el día D

Voz 4 03:22 ayer se efectuó una nueva inspección en donde se les solicitaron por una parte lo que son los libros que es donde consta el registro de las reclamaciones denuncias irse pudo verificar quién es el libro de registro no estaba contemplada algunas quejas que sí que estaban en otros cajones ir los técnicos que efectuaron la inspección pudieron verificar que sabía roto que es había ocultado información a la Comunidad de Madrid

Voz 1915 03:46 día de colas y esperas en el aeropuerto de Barajas por la huelga indefinida que han empezado esta medianoche los trabajadores de seguridad la plantilla reclama medidas de conciliación familiar mejoras en el descanso y en la formación una serie de pluses y recuperar la antigüedad pérdida por la acumulación de contratos sitúan buena parte de la responsabilidad en AENA a la que acusan además de no haber informando de la protestan y a las compañías aéreas ni a los usuarios Jordi Montejo es portavoz de antes Sampe el sindicato convocante

Voz 0953 04:12 ya en la sexta poniendo siempre de lado no tenemos no es como si esto no fuera con ellos está cargando a las a las empresas de seguridad en las empresas de todos los servicios cuando en realidad deberían ser ellos los que los que estuviera un poco diciendo que a ver qué es lo que está pasando aquí están cada vez recortando más en las plicas hay que al final asfixian a las a las empresas y las empresas que asfixian a los trabajadores

Voz 1915 04:34 en Podemos Izquierda Unida siguen tratando de llegar a un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones autonómicas del próximo veintiséis de mayo fuentes de ambas formaciones aseguran que el pacto está cerca que quedan por cerrar algunos flecos sobre la representatividad de algunos puestos en esta confluencia aunque esta medianoche termina el plazo

Voz 1437 04:50 para presentar las candidaturas en cuanto al tiempo

Voz 1915 04:53 cielos despejados y temperaturas máximas en torno a los veinte grados en buena parte de la comunidad hasta ahora tenemos diecisiete

es todo más información a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino

las cuatro en Canarias en la SER

Voz 1 10:01 sí

Voz 1065 10:49 Maika Ávila buenas tardes hola qué tal buenas tardes subtítulo de conciliar

Voz 0313 10:52 que es del engaño de la conciliación al can

Voz 1065 10:55 Nos nos han engañado os han engañado

Voz 1437 10:57 no yo creo que en parte ya de nuestra generación claro en nuestras madres como se quedaron en casa muchas de ellas yo nací en el setenta y siete entonces mi madre no sólo se quedó en casa sino que tuvo tres hijos no pudo estudiar por ser mujer yo cuando le preguntaba mamá peer to se hubiese estudiado que quería saber sido de mayor me dice

Voz 5 11:16 yo hija un hombre

Voz 1437 11:18 decir yo quería haber tenido la oportunidad a mí me inculcó que tenía que ser independiente económicamente para realizar me luego a mí me dio por ser madre porque yo luego lo elegía así dije costase ahora que él ya había visto a mi madre pues eso estar en su casa no renunciar no también mucho a su vida aportar la vida no por por sus hijos sí por su marido hoy por su casa hay por su familia yo digo ignora quién cuida de mi hija yo estoy trabajando y ahora quién que que que que hacemos ahora no ve por qué me siento tan mal si tengo que volver no sé qué quiero hacer no sé si quiero ser sólo madre no sé si sólo quiero ser trabajadora en los años noventa Nos pusimos la mayor parte de las mujeres a a trabajar y fue precisamente el que aprobó la primera ley de conciliación es verdad familiar curiosamente así que no es engaño yo claro ese engaño pero luego después de reflexionar y de escribir el libro al final somos víctimas de un contexto social no con lo cual ahora sí que digo venga vale tenemos esto ya cómo cómo podemos hacer para para estar mejor no

Voz 0313 12:22 es una de las número ahora hablaremos de los detalles del libro una de las muchas voces que se pueden escuchar y que aparece una de las miradas distintas es una psicóloga de gran prestigio que es María Jesús Álava irá un titular pero en este dos dice es verdad que las leyes han cambiado pero hoy es más difícil conciliar que hace quince años

Voz 1437 12:39 sí ahí llegaba el tema de la crisis de cómo hemos salido de la crisis y de el trabajo precario que tenemos tan tan brutal porque no se sostiene el el el sistema laboral es decir no nos están diciendo por un lado que tengamos más hijos para que paguen las John es pero sí tengo tenemos cinco hijos iban a estar en paro y además no puedo tener mi uno porque no puedo pagar el alquiler a lo mejor deberíamos de haber dicho el doble engaño no porque yo hablo de generación pero ostrás que que escribirá o qué dirán los que ahora tienen

Voz 0313 13:08 se enfocara enfocar el debate hacia hacia el último lugar donde donde interesa por cierto incorporamos a los hombres que han sonreído los bueno a Rafa escuchado ahí

Voz 1065 13:16 ahí de Roberto les he visto Rafa Isaías Roberto buenas tardes olas bueno estás concentrado cuando has contado

Voz 0313 13:21 anécdota de tu madre tu que quería serio hombre eh yo hombre por cierto que Rafa Vila Sanjuán director del laboratorio ideas del Instituto de sólo global acaba de regresar de Venezuela Rafa ir en un ratito vamos a hablar de que te has encontrado por ahí a interesar mucho muchísimo concilia Rafa

Voz 1781 13:37 pues mira yo lo estaba pensando porque al hilo de la canción de Paul Simon

Voz 1065 13:41 sí sí sí sí

Voz 1781 13:44 no es muy conciliadora no porque seguida de Madrid con hijo y el padre dónde anda no yo creo que cuando hablaba Maika cuando me cuestiono y me estaba cuestionando ahora mismo quién ha tenido que sufrir algún retroceso en su carrera profesional por cuenta de los hijos te aseguro que yo no que mi mujer probablemente si es más si ese es curioso porque una de las entrevista

Voz 1437 14:05 desde el libro esa Leila Guerreiro sabrá muy bien de hablar digo bueno y entonces esto de la conciliación en Latinoamérica como dice claro es que no se habla de esto directamente hay un claro el problema de del aborto es tan complejo pues ni siquiera se habla de conciliación en estos países pero si me comentaba que las parejas jóvenes que ya da talleres de periodismo a parejas jóvenes sí que dice que hay una corresponsabilidad bastante bastante real así que yo soy optimista e no sé lo que vamos a seguir hablando en los próximos minutos pero no quiero ser derrotista en todo caso

Voz 0313 14:37 no derrotista en hoy además una una virtud que yo quiero glosar desde este libro y que más a mí me reconforta en un país donde lo que está de moda es el chiste famoso aquel de vascos de para qué vamos perder tiempo hablando si lo podemos resolver a hostias que alguien que alguien plantee un problema desde todos los ángulos y con todas las miradas civiles sin a prioris sin juzgar a nadie me parece que está muy bien porque lo que lo que sobrevuela sobre todo este asunto en todo este asunto es además la la capacidad de libertad de cada persona o de cada pareja es decir no está bien y mal quedarte más día en función de las leyes más días más meses o más semanas sí con tus hijos o ir antes a trabajar o llevarles más o menos a la guardería no hay un traje a medida hay debate hay muchas sensibilidades y lo que seguramente toca es afianzar un marco general que permita tomar esas decisiones sin tantos apuros como ahora que te estás jugando la vida laboral o Teresa o o la vida personal no hay porque conciliar no sólo eh acompasar los tiempos laborales de los padres con la existencia de los hijos es mucho más básicamente conciliar lo dice el libro es vivir a gusto es sentirse bien y no andar todo el día como pollos sin cabeza

Voz 1437 15:45 lo dicho si si es que es justo eso que comentaba en la presentación el otro día de libros me llamó mucho la atención porque bueno pues yo creo que subyace pero yo no lo había formulado no lo no lo había no le había puesto palabras si tú lo hiciste el otro día sí que me sentí muy identificada porque eso está en el sustrato de de de todo el libro lo que dijo también a Leonor Watling en la presentación que dijo es que ahora no que me tengo que ir porque es que no cuando estás así en una reunión o estás tomando té es que me tengo que ir porque tengo que lo dice dice decía Leonor y lo decimos desde un lugar de dolor de de un lugar de pena pues tras pues a lo mejor que también es porque no sentimos juzgados todo el rato no esto no sé a mí no me gusta mucho

Voz 0827 16:26 es decir que una yo creo que también porque somos contradictorios no es decir son contradictorios quienes tienen que decidir qué hacen leyes formalmente impecables pero que si después no se aplican pues quedan en papel mojado yo creo que a nosotros también individualmente pues estamos sometidos a estas contradicciones por un lado queremos que el mundo función de veinticuatro horas pero después si para funcionar el mundo Veinticuatro Horas tenemos que trabajar doce hemos hecho un pan como unas hostias no entonces queremos que todo funcione a nuestra medida y después es imposible hacernos un traje a nuestra medida por qué hemos caído en esa trampa creo yo

Voz 6 17:01 pero deberíamos hacer el cambio claramente porque una persona que está en una empresa no puede seguir teniendo el mismo horario anual lo mejor durante diez años con su momento vital cambiar cinco hablamos celos de hijos es que hay personas que no pueden tener perro porque no pueden ir a su casa sacarlo a mediodía en fin lo que incorporará hijo con un perro que son pero que tienes

Voz 1781 17:19 tienen ocuparon su exacto si no podré Julia y todo eso sí que también tiene que tener conciliación no ve yo creo que hay una cosa fundamental sí que es que las personas que tenemos alguna responsabilidad en la medida que tenemos seamos los que primeros intentemos ejemplos en este sentido yo recuerdo un episodio que a mí me abre unos ojos de una manera tremenda sobre el papel de la mujer en el trabajo en el año dos mil cuando era secretario general de una organización humanitaria no piensas que todo el mundo compartimos unos valores muy progresistas y todo eso me vino mi que era mi jefa de gabinete entonces a decirme entre sollozos que se había vuelto a quedar embarazadas no ese momento dije caramba si para entrar aquí ha tenido que

Voz 0313 17:56 claro pasar esa barrera hasta medio sollozando

Voz 1781 17:58 algo tendremos que cambiar porque esto no dudo mal esto lo más normal del mundo quedarse embarazada pero el problema ya no sólo de las mujeres no no no no en absoluto eh

Voz 0313 18:06 tras una pelea de mujeres y de hombres y que queremos ilustrar además con historias con experiencias les recuerdo el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy hablamos de conciliación y la primera historia la ponemos nosotros y además es una historia con nombre propio y muy conoce todo eh sitúa en monos gala de los Goya la última edición el Reino la película ganadora triunfadora discursos muy interesantes bueno algunas sobre papel de la mujer otros sobre la inclusión de personas con discapacidad por el éxito de de Campeones pero un momento delicioso importantísimo emotivo de la gala Roberto Fernández uno de los galardonados en la categoría de Mejor Sonido concretamente por por el Reino junto con Alfonso Raposo da las gracias al equipo palabras de inhabitual ETA trata de repente Sally dice es que esta ha sido mi película más difícil

Voz 7 18:54 para mí es la película más difícil que he hecho hasta la fecha porque es la primera que hecho siendo padre pared padres de dos mellizos increíbles que me han cambiado la vida pero que me han hecho darme de bruces con una realidad que es la conciliación muchos aquí sois padres y madres sabes de lo que hablo creo que sabéis y compartir es que tenemos un reto un reto pendiente como sociedad porque si nuestros hijos son el futuro y queremos un futuro mejor creo que todavía hay que cambiar muchas cosas para que eso sea posible afortunadamente yo en ese camino he tenido muchísima ayuda la de mis padres pilares Roberto la hermana Ana y la de Carme yo sólo puedo decirte gracias gracias gracias por entender y compartir cada minuto que dedico a este oficio al que tanto amo eh

Voz 8 19:48 Roberto Fernández buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1065 19:51 gracias a ti

Voz 9 19:54 bueno me daba al al escuchar el discurso la verdad estaba muy emocionado en ese momento a la cortarme que se pueda llegar a volver a verlo me está volviendo emocional

Voz 1065 20:02 lo lo lo primero lo más importa

Voz 0313 20:05 ante cómo están los mellizos

Voz 9 20:07 por eso está muy bien tienen ahora mismo los dos años y medio están en los terribles dos que todos los padres y madres cada me refiero ya ser dados de repente se han convertido en sí

Voz 1437 20:18 para lo bueno y para lo malo está muy divertidos

Voz 9 20:20 pero para mí me gusta decidieron muy terrorista

Voz 1065 20:24 oye Roberto cómo concilia es ahora en el día a día

Voz 9 20:28 pues bueno de Pacheta pasito intentando intentando buscar una una fórmula que funcione con mi pareja que funcione conmigo y que funcione con ellos que que bueno que nadie te la da y que consiste básicamente en organizarnos muy bien en compartir en compartieran la pareja que agenda de trabajo tenemos la tienen los niños de intentando organizarnos casi como si fueran Nos una pyme es como si fuéramos una pequeña empresa extranjera

Voz 1437 20:55 es muy bien medido de todos modos me contaste los lunes y los tal no no va no está

Voz 1065 20:59 si el programa Un planning

Voz 9 21:02 pero hasta nombre programado y tenemos la ayuda de la familia eso de que hace falta la tribu para la crianza es cierto es una verdad como un templo oí tenemos la suerte de contar con todos los abuelos es sanos con ganas y también los hermanos y bueno digamos que la ayuda de la Familia y estar muy bien organizados

Voz 1065 21:21 muy bien organizados y es muy difícil no porque con todo ese plan y nada más que se caiga un poquito una pieza que con una pieza ya se tambalea todo es muy importante

Voz 0313 21:30 lo que he dicho Roberto de de la tribu eso el nombre psicólogo Alvaro Bilbao lo cuenta también el libro en en en el Concilia que pero claro la tribuna lo forman sólo los hermanos tíos de Tanos de que está el panadero está al médico está al charcutería estaban montó el portero si está hay un montón de personas por ahí que forman parte de este concepto de de tribu moderna que hacen posible en mayor medida la la la conciliación Roberta cuéntanos una cosa ahora que no nos oye nadie sí en en en ese proceso que tú describisteis como en fin como como jodido del del rodaje y montaje de la peli del reino cuando las pasaba canutas o pedías marchar aquí no sé qué cuántas miradas de comprensión o de incomprensión te encontraste quién ganó

Voz 9 22:15 bueno a mí me parecerá poco injusto decir que ganó la incomprensión digamos que es más un clima en el que te notas incómodo y tiene que haber pues bueno con un sentimiento subjetivo y también con una realidad es decir esas miradas existen pero yo creo que nadie se atreve a decirte una mala palabra o a ponerlo o a ponerlo de forma oral pero si tienes esa sensación no que que yo creo que sobre todo los muchas madres están experimentado hablaba también muchos padres que tiene que ver con que cuando no tienes la sensación de que no está dando el cien por cien en tu trabajo hizo eres consciente ya lo sufre es de por sí pero también lo notas no lo notas en el ambiente

Voz 1065 22:53 más miradas de ellas uno de ellos

Voz 9 22:56 más miradas de ellos también es verdad que mi profesión nunca me como que el ser el sonido es todavía mayoritariamente masculina hay hay pocas mujeres en el mundo del sonido oí digamos que son entorno en el que

Voz 1065 23:09 en la radio no la radio Soma en la radio somos las mujeres del sonido al menos aquí La Ventana Tarna seguro

Voz 9 23:16 esta buena afortunado así afortunadamente eso más y yo también conozco conozco a muchas mujeres en el mundo de la radio en la audiovisual cada vez son más eh ya ya algunas excelentes pero pero bueno todavía está todavía por por por establecerse un poco más el cambio

Voz 0313 23:32 pues y Rafa perdón

Voz 1781 23:34 existe por lo que por lo que contamos y por lo que estamos viendo tanto en el libro con lo dice Roberto no existe una una conciliación entre lo que es lo legal y la cultura y eso tendría que empezar se ha juntado un poquito no es decir los e incluso suena raro que ahora se amplía el permiso de paternidad decir bueno pues es la única forma en la que realmente todo el mundo se metan en en el mismo saco no

Voz 9 23:54 sí además yo creo que evidentemente hay que hacer reformas que plantea que hay que trabajar menos horas ya no sólo por la paternidad como apuntabais en el inicio del programa la conciliación no es exclusiva del que quiere ser madre opaco hay que reformar cosas evidentemente pero es mucho más importante el cambio de mentalidad es decir tenemos que estar convencidos de que queremos cambiar eso de que queremos no pasarnos toda en toda nuestra vida trabajando que hay muchas cosas de las que disfrutar en en en sociedad soledad en familia

Voz 10 24:24 ah ya como cada uno decida

Voz 9 24:27 el cambio principales de mentalidad tiene que ser que tenemos pendiente preverlo

Voz 0313 24:32 es una de las personas que aparecen en el libro concilia aquí lo dice el trabajo debe ser un medio de vida nunca un sistema de esclavitud Roberto Fernández muchísimas gracias promete ratito en La Ventana

Voz 1065 24:42 nada gracias a vosotros a la familia gracias bueno en un ratito vídeos que yo creo que es que todas las

Voz 0827 24:50 leyes por ejemplo se deberían hacer con una perspectiva conciliación porque es que por ejemplo cuando estamos hablando de los puentes que tenemos en en España estamos hablando de conciliación cuando estamos hablando de las vacaciones escolares estamos hablando conciliación porque está muy bien que en el primer año de vida te den cuatro seis ocho o dieciséis da lo mismo semanas no pero es que después la vida continúa después ese chaval o esa chavala va a tener vacaciones escolares de dos meses y medio cuando el padre y la madre van a tener solamente un mes de vacaciones si es que tienen un mes de vacaciones y eso hay que apañar lo de alguna manera hay que dar una solución y no se puede digamos dejar en manos de los individuos que resuelvan el problema habrá que dar un marco consistente para que esas cosas para claro

Voz 0313 25:31 exacto cuando habla de conciliación hablo por lo menos de tres cosas de la transferencia de rentas es decir de dinerito de corresponsabilidad de horarios de iré Marco coral ir tratando de coordinar esas tres cosas iremos mejor tenemos los trabajadores en estos momentos en España un treinta y cinco horas semanales pero hay que habrá quien hace treinta y cinco horas semanales flexibilizar ya hay que cambiar instancias hay que hacer muchas cosas Bono hoy lo que queremos son historias que experiencias de los oyentes relacionadas con el tema de la conciliación a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta las escuchamos en unos minutos ya

Voz 3 26:04 justo ahora que se acercan esos días de descanso

Voz 24 34:54 eh ah

Voz 1065 35:23 y tú cómo concilia su nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Madrid Beatriz buenas tardes

Voz 25 35:29 hola buenas tardes bienvenida Beatriz qué tal pues nada muy bien me parece un tema super interesante el que estáis tratando de la conciliación claro en yo bueno a mi caso yo soy una una profesional licenciada tengo doble licenciada muy bueno en mi marido y yo desde el momento que decimos tener hijos posee a sus fuimos corresponsables asumimos que era cosa de dos y además tenemos la ventaja de que ambos trabajamos en grandes empresas con lo cual bueno decidimos estar en el día a día de nuestros hijos por en este caso fui yo la que la que cogí la reducción de jornada un poco por lo que hablabais antes porque a veces la la ley y la cultura no está Villada eh pero queríamos estar el día a día a nuestros hijos en mi empresa nunca se cuestionó por cogerme reducción y siempre ha sido apoyada tres creo que somos muy afortunados también tenemos a los abuelos

Voz 1437 36:20 habría que ver si se lo coge la reducción si también la empresa lo que igual no lo sé

Voz 25 36:24 eso es eso dice estar totalmente totalmente claro de hecho yo me genera muchas dudas estas bajas es de paternidad y casi dieciséis semanas a ver qué va a pasar yo lo tengo tengo muchas dudas eh la ley es una cosa lo que se vaya a ser la practica aseguran esto sea otra eh pero bueno yo yo creo que ahora ya no te dicen ni como como profesional como madre como persona que intenta conciliar y además como mujer creo que tenemos que que intentarlo que no nos podemos quedar en casa así que bueno que la vida no yo lo tengo asumido pero soy relativamente optimista intento conciliar mi día a día como profesional porque me me niego a que sea distinto e intento estar dentro es lectores día a día de mis hijos eso es todo y no es fácil pero pero tenemos que hacerlo

Voz 1065 37:14 muy bien Beatriz muchísimas gracias saltamos de Madrid Bilbao Gorka buenas tardes hola

Voz 8 37:18 buenas tardes bona tarda qué el Gorka cómo estás bien

Voz 1065 37:21 en Bilbao en Bilbao tocaría arratsalde on no sé cómo estoy desavenencias con mucha gracia claro que sea amigo dime dime

Voz 8 37:33 bueno a los Concilia que buscó Cilia castañas no aquí si los si los empresarios a los jefes los mandos no han es muy difícil que apoyen la conciliación es terriblemente complicado aunque y sobre todo que lo vean con buenos ojos no yo no lo he hecho porque

Voz 9 37:50 es decir partimos

Voz 8 37:53 si si partimos desde ese punto de partida pero bueno yo iba un poquitín más allá que sobre todo ahora que estamos en época electoral donde se empiezan a enseñar muchas programas y demás Si bueno tan tan la tan manida querida reforma laboral y una una pregunta para todos los tertulianos por qué no se incentiva porque por ejemplo en nuestro caso las vacaciones nosotros cuadrados las vacaciones con el cuadrante deberían eh de mi hija no extrae y han en base a las vacaciones que tiene ella pues nosotros lo decimos bueno pues estos días unos tú estos días eso yo bueno nosotros bueno pues íbamos a unos años en los que nuestras vacaciones consiste en bueno cuando cogemos cuando tenemos llegado fuera de la época estival pues podemos ser unos un un viaje juntos pues nos vamos juntos pero donde bueno pues toca ella la temporada yo trata emparedado de nuestro acabamos las manos en el sitio donde vayamos de las votaciones Si usted

Voz 1781 38:49 como cada una con su trabajo y le pasa el papel blanco con las tareas sí

Voz 8 38:55 ella me dejan los recados yo lo dejo los recargos bueno ella así vamos

Voz 27 38:59 entonces yo lo que mi propuesta es por qué por qué no incentiva la la excedencia en este caso estival porque cuando se Quercus vivir tres meses de vacaciones de los críos y porqué no incentivan eso por qué

Voz 8 39:14 no se promueve bueno se vía reducciones fiscales además que que el trabajador cuota sin ningún problema cogerse una excedencia estival que no va no va llevar al caos a ninguna empresa hice podría dar bueno pues acceso a eso a esos jóvenes que no entiendes no tienen acceso al mercado

Voz 1065 39:33 al en verano están fuera de estudios que

Voz 8 39:36 pueden empezar a conectar con el sistema laboral con el mercado laboral con una con un trabajo con con unos deberes bueno voy al final

Voz 1065 39:46 la entraba al mercado juvenil Toño al

Voz 8 39:49 acceso de trabajo a sentir

Voz 1065 39:51 no hay nada como Open y luego pensar y luego

Voz 8 39:54 hay muchos hay hay muchos empresarios que luego contratando a gente desde la contratan bueno sí sí esto es que pueda coger un mes por delante y por detrás bueno pues para el sol y con el con el lema oficial del puesto de trabajo pero a lo que voy es ese podrían los empresarios pueden encontrar valerosos que voy diciendo mira este chaval pues que bueno que

Voz 1065 40:15 sí sí exenciones para muy bien

Voz 8 40:17 oye pues pues éste lo puedo estar aquí

Voz 6 40:20 es una idea es una idea muy interesante plantear varios pájaros y sobre todo que si pensamos que es un poco el objetivo del libro que ya si pensamos acto lo discutimos y seguro que sale mucho

Voz 0827 40:31 los para para empezar a pensar hay que ver el problema es decir hay que ver que eso es un problema es un problema que los chavales este año dos meses y medio de vacaciones o tres algunos y que los padres tengan solamente uno si llegan entonces cuando ya

Voz 1065 40:42 problema pues la idea porque está muy bien se puede lanzamos

Voz 0827 40:45 hola alargaron alargar el calendario escolar se puede a lo mejor financiar en los convenios colectivos igual que se negocian otras cosas pues financiar campamentos de verano es decir puedes hacer un montón de cosas pero primero tienes que detectar el problema porque si no lo ves

Voz 1781 40:59 voluntad política mira primero a subvenciones para formación dual esto es formación dual es decir sería una forma de formación dual un contrato de relevo sería bonito

Voz 0313 41:08 ha de relevo temporal bebo una excedencia le paró hay que hacer números Permira propuestas concretas en el libro de Mayka en Concilia que la psicóloga Rosa yo B dice que tiene dice yo tengo la fórmula de conciliación dice el Estado tendría que valorar lo que vale la guardería de un niño hice ese cálculo aproximado Inés salieron que cada ocho niños tiene una cuidadora esa persona cobra unos dos mil euros luego están los costes generales de luz calefacción etcétera etcétera es decir mantener a un niño en una guardería pública cuesta menos de dos mil euros el Estado es la propuesta eh tendría que coger a los padres si decirle mire aquí tienes tu un cheque dos mil euros por chaval vamos a poner todas las guarderías España públicas y privadas a dos mil euros tú decides o pagas los dos mil a la guardería que te sale gratis te quedas dejas de trabajar imagínate eh esas una propuesta concreta más historias más experiencias más vivencias nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Mencía Marisa buenas tardes

Voz 1065 42:06 hola buenos esperada que te Bono y tú tú cómo consigue tú cómo concilia saber

Voz 25 42:11 pues es es muy sencillo me hago doscientos kilómetros todos los días a trabajar

Voz 1065 42:15 perdón me he cambiado

Voz 25 42:17 hago doscientos kilómetros para ir a trabajar

Voz 1065 42:20 cientos enseguida al vuelta queda complejos

Voz 25 42:31 bueno en la capital vivíamos antes y desde que nos bueno tuvimos volvimos a al pueblo

Voz 1065 42:37 la conspiración que es pues bueno pues eso eh

Voz 25 42:39 eh salía de casa muy muy muy temprano la empresa te ayuda si te ayuda porque puede reducir te pues le poco más de la ayuda así luego también las empresas tienen que ayudar mucho pero en cosas que no están recogidas en la ley que tengo que ir a llevarla al médico tengo que dar estas cuestiones vale no están contigo

Voz 1065 42:57 nada hace un poco entre nosotros

Voz 25 43:00 los que ha bueno pues si te vas tres horas luego hay muchas cosas que que no están contempladas que son conciliación y luego que es condición para nosotros pues bueno y dos bomberos trabajan Catalunya sea más costillas Ashton la vida desde bares

Voz 1065 43:12 casa claro

Voz 25 43:14 los bomberos de bien bien montado pero que conciliar pues bueno volver a vivir a un pueblo rural maravilloso e ir denunciará muchas cosas caletas económica irregular a muchas cosas de de de carrera profesional porque estudias estudias en un punto de crear un hijo si tienes que renunciar a ciertas

Voz 1437 43:34 claro que le vas a decir a tu hija trabaja a no

Voz 25 43:40 a todo esto que también quiero lanzar un mensaje de que mi hija Adele casi tres años concibe hoy soy mama lactante todavía casi tres años Shake que el esfuerzo que hacemos es muy grande que le voy a decir a mi hija que estudie que que

Voz 10 43:54 su puesto que que que haga lo que quiera pero que estudie

Voz 25 43:57 y que no abandone nunca la carrera y que esté dispuesta a renunciar a algunas cosas continuar trabajando y creando con Diego es una balanza denuncias alguna

Voz 1065 44:06 situaciones por una crianza con apego

Voz 25 44:08 la mujer dio incluso decidir claro

Voz 0313 44:11 a jerarquizar priorizar una cosa u otra conciliar deberán sonó

Voz 25 44:15 mí me pega no me han frenado nada todo lo cuento a ver si que a lo mejor cambiar un poco el puesto no tiene tanta responsabilidad pero oye

Voz 1065 44:21 más productiva y más responsabilidad que tengo

Voz 25 44:23 siendo madre trabajadora hay currando tuvo Curro creo que que que vale mucho vale muchísimo

Voz 0313 44:29 el otro día en la en el acto de presentación del libro de de Maika se me acercó un señor Gijón

Voz 3 44:34 no recuerdo su nombre me dijo dice mire yo trabajo en común

Voz 0313 44:36 en Madrid tenemos una partida creo recordar que me dijo de unos cuatro millones de euros para que se puedan solicitar ayudas a empresas que reduzcan horario a trabajadores trabajadoras que quieran conciliar dice inocuos cubrimos porque no no no se piden o porque no se sabe o por lo que sea no bueno tal vez hubiera puesto aprovechamos la oportunidad para decirlo en la cumbre de Madrid una partida de cuatro millones euros esperando

Voz 1065 44:58 para que se pueda ayudar a empresas

Voz 0313 45:01 flexibilizar horarios de gente que quiere que quiere conciliar oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1065 45:07 tú como concilios Patricia buenas tardes grancanario

Voz 10 45:10 no era muy buenas tardes a todos pues sí muy bien yo soy novata yo tengo un bebé de siete meses en muchísimas gracias y gracias mamá mayor con cuarenta y cuatro años y ahí iba yo quiero desde aquí aprovechando el espacio un dar un gran aplauso a las abuelas

Voz 1065 45:30 a Dios gracias a mi madre

Voz 10 45:36 mi madre es que ya la novela en la que conciliar la que me ayuda la que ha sido la perdona

Voz 1065 45:44 a mí me quieras porque es porque sin tu madre no podría trabajar me imagino claro

Voz 8 45:49 sí

Voz 10 45:50 sí claro mi hija además corre también esos diez horas acaba de cambiar de trabajo y la conversación que yo he tenido suerte he podido reducir mirada en horario evidentemente no es luego de casa a las siete de la mañana llego a las tres de la tarde además Madrid bastante también iría además en nosotros aunque vivimos tengan Canarios somos ni parejas antes ellos soy de Madrid por lo tanto no teníamos el apoyo familiar así que llama mi madre dice mamá me ayudas en esta aventura que vamos a empezar

Voz 1065 46:15 me dijo pues tu madre ha vendido desde Madrid entiendo

Voz 10 46:18 mi madre está viviendo conmigo y a nuestro lado además sea muy bien con mi pareja hijos predilectos y así una cosa mi madre está encantada es la mujer más feliz del mundo no sabéis como le ha rejuvenecido estar con Luca por la mañana yo proclamado más besos en ocho meses también toda mi vida soy feliz feliz marras llama Palmira

Voz 1065 46:41 se llama

Voz 10 46:43 es es mi conciliación e espero que tengo mala suerte tanto ella como Luca disfrutar disfrutar el uno tiene cada uno es nula pero mucho tiempo eh vamos a dichos oiga que suele acabo de empezar en esta en esta Navidad con con Luca no uno que esperar el futuro pero ahora creo que está haciendo en regalos para los dos

Voz 1065 47:01 muchísimas gracias Patricia me parece que ha dado un titular para el segundo libro que es Vigo también conciliación se llama Palmira

Voz 1437 47:07 es que el otro día esto es el titular de un libro

Voz 1065 47:09 artículo de lo que ese día a día la presentación

Voz 1437 47:12 me varias personas que me dijeron os tras el te la conciliación de los abuelos hay que hacer algo bueno que lo escriba a los abuelos que seguro que tienen cosas muy interesantes que bueno sí sí sí

Voz 1065 47:22 los dos jefes de la tribu de todas maneras

Voz 1437 47:24 no yo estamos hablando mucho de conciliación y no dejó de sentirme muy privilegiada de poder hablar de este tema cuando hay tantos que no pueden hablar y digo porque siempre cuando hay un problema hay eslabones no en la última parte siempre es la más débil entonces las las las personas cuidadoras que vienen inmigrantes las a España lleva muchos años aquí y en algunos casos sin sin papeles y mostrarse no supo encajar no pueden hablar ni o no al rey tan ricamente hoy es que yo Concilio yo no no no es que están a lo mejor cuidando a a tu hijo a tu bebé esa han dejado a su hijo ahí es de donde procedan originarias de Latinoamérica o de o de India o de o de donde sea y hay que escucharlas también no hay que hay que ver sus somos muy gordo y forma parte de esta conciliación de la que hablamos no

Voz 0313 48:17 sí que es se quede escribes Maika es otro bucle perverso del sentimiento de culpa que es verdad es decir tú te vas de casa con lo cual ya cuando tú niño tu niña tiene una edad todavía muy temprana te vas a trabajar decides trabajar pero además eso te cuesta dinero ese dinero por una persona que tal vez ha dejado su hijo en su país Cindy te sientes mal por ello joder levantando

Voz 1065 48:38 multas a todo al final salir de ahí me complicado claro

Voz 1437 48:40 claro y a esas personas suelen de cobrar poco dinero y suelen estar en una situación de precariedad así que bueno no nombre está muy bien pero que seamos conscientes de que la conciliación también incluye este tipo de cara

Voz 1065 48:52 sí y otras cosas Hipatia dice los trabajadores no sólo tienen hijos hay que conciliar de muchas otras maneras los problemas que me pusieron a mí por ejemplo para reducir la jornada por cuidado de mi madre fueron épicos Silvia nos cuenta que su instinto maternal lo despertó a su sobrina lo mató su trabajo y el día a día de sus compañeros con sus hijos lo que veía en su entorno interesa dice cuatro años con mi hija adolescente enferma Mi carrera profesional devastada asumiendo yo solo a lo largo de las dos y ahora mismo pues he tenido que optar por ser autónoma dice ella como única solución pienso mi jubilación y la verdad es que se me paraliza el El Mundo

Voz 0313 49:29 venga Última llamada a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta hay muchas esperando pero ya no siento el tiempo es lo que es desde Sevilla o desde Huelva no lo sé Juanma bueno está

Voz 28 49:36 tardes hola qué tal lo buen hacer de Sevilla pero trabajes en Huelva no soy un Garitano que deben viñetas muy encantado de saludar a Ci una todo día

Voz 26 49:49 cuenta que hola qué tal qué nos cuentas Juanma de cómo

Voz 1065 49:52 Cilia saber pues no no lo concibió no confirma

Voz 26 49:54 sí porque bueno yo buena como el pan como yo soy un personas a mí también yo trabajo gracias

Voz 8 50:01 sí trabajan en una empresa determinada

Voz 26 50:05 yo tengo horario de mañana y tarde desde el jueves pues lo tienes como estoy solamente de mañana de ocho a tres pero el jueves yo entro a las ocho de la mañana de modo que salgo de casa a las siete

Voz 8 50:17 sí despertando las seis y cuarto