La Ventana (12/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1715 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias pero es de los procesados en el juicio del uno de octubre en el juicio del proceso piden al Tribunal Supremo que les permita hacer campaña electoral en los descansos o antes de que empiecen las sesiones diarias del juicio Radio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 2 00:22 Sánchez piden poder ir a los actos de su candidatura Jones para Cataluña custodiados si fuera necesario por las Fuerzas de Seguridad del Estado solicitan asistir también a los debates electorales a los cuales sean invitados por los medios de comunicación en caso de que no se acceda a esta petición la defensa reclama que se les permita atender durante la campaña entrevistas grabara spots publicitarios y ofrecer ruedas de prensa en los recesos del medio día o bien antes de empezar las sesiones del juicio que se está celebrando en el Supremo como mínimo seis de las sesiones de la vista oral coincidirán con días de campaña

Voz 1715 00:55 a todo esto la campaña electoral de buenas a primeras va a acabar en los tribunales yeso porqué Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes pues porque el PSOE ha decidido ir un paso más allá y denunciar ante la Fiscalía la difusión en redes sociales de una imagen de Pedro Sánchez de sus hijas el PSOE va a denunciar al Partido Popular que ni la que esa imagen forme parte de su su campaña difundida hoy y titulada Viajes Falcon una campaña por la que le han preguntado después del Consejo de Ministros a la ministra portavoz Isabel

Voz 3 01:21 hombre no viene mal hacerse la reflexión de por qué en relación a este presidente de Gobierno específicamente se habla tanto de este tema y el relación a otros presidentes de gobierno no

Voz 1715 01:35 tres de las asociaciones más importantes dedicadas a la seguridad vial piden a los partidos políticos un pacto de Estado hoy han presentado casi un centenar de medidas con las que en su opinión se conseguiría una reducción drástica del número de víctimas María Manjavacas

Voz 0064 01:47 ochenta y seis medidas plantean la primera que se quiera una Agencia Estatal de Seguridad Vial después piden mejor atención sanitaria y que ese reconsideren los psicotécnicos para los conductores mayores de setenta años con más limitaciones cuando sea necesario en el capítulo de infraestructuras reclaman más dinero trescientos millones de euros de los presupuestos del Estado para mejorar la calzada señalización de las carreteras y sugieren al Gobierno un nuevo Plan PIVE para renovar el parque de coches más seguros más ecológicos y con limitadores inteligentes de velocidad todo en aras de meter la seguridad vial en el debate político con un pacto de Estado que evite tanta siniestralidad el último dato cerrado actualizado en dos mil diecisiete en España murieron casi dos mil personas cinco fallecidos al día casi diez mil resultaron heridas

Voz 1715 02:31 deportes Toni López mañana empieza la jornada treinta

Voz 4 02:34 Liga Santander una Liga prácticamente sentenciada a favor del Barça que mañana juegan Huesca y lo más seguros que sea sin Messi que recibió un golpe el pasado miércoles en Champions por de hecho ha dicho que es posible que Rot en Atlético de Madrid después recibirá al Celta con sólo catorce jugadores disponibles de la primera plantilla jugarán como centrales Neuquén Montero y en el Madrid que juega el lunes parte médico de Sergio Ramos lesión de grado uno en el sóleo de su pierna izquierda hoy en segunda empieza la jornada treinta y cuatro a las nueve Sporting Granada

Voz 1715 03:00 cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 0064 03:07 Madrid contará con doce nuevos fiscales y diez nuevas unidades judiciales lo ha aprobado el Consejo de Ministros esta mañana en el caso de Madrid la Fiscalía venía tiempo pidiendo un refuerzo para afrontar el incremento de trabajo Alfonso Ojea

Voz 0089 03:18 a la capital en efecto tendrá diez unidades judiciales que se suman a las ya existentes refuerza de esta manera con una más Móstoles y también Torrejón de Ardoz por primera vez desde el año dos mil quince La plantilla del Ministerio Público de la Fiscalía se incrementa de manera considerable en la comunidad madrileña el desglose de nuevos fiscales pasa por la capital con siete nuevas plazas y otras cinco más para el resto de la región es la respuesta según el Ejecutivo central según Moncloa a la necesidad de incrementar la protección de los derechos de la ciudadanía en Madrid una comunidad cuyo sistema regional de Justicia está sobrecargado por la altísima tasa de litio Gisela litigiosidad algo normal si tenemos en cuenta que sólo existe una autonomía que incluye la capital del Estado lo que significa por ejemplo que las grandes empresas presenten aquí en la capital sus demandas por acoger

Voz 0064 04:06 su sede social gracias Alfonso y María Paz García Vera ha sido nombrada delegada del Gobierno en Madrid García Vera hasta ahora subdelegada del Gobierno sustituye en el cargo a José Manuel Rodríguez Uribes que debe dejar su puesto en la delegación al ir en el número tres de la lista del PSOE a las elecciones autonómicas del próximo veintiséis de mayo nuevos problemas en el hospital de La Paz la rotura de una tubería de agua caliente ha provocado la caída de parte del techo de los locales sindicales del centro los trabajadores hablan de falta de mantenimiento Esther Quiñones es portavoz de Comisiones Obreras

Voz 5 04:34 mira surgido en otro sitio del hospital como puede ser una hospitalización a una urgencia eso le cae a un paciente e a un paciente a un familiar a un usuario en CIM del Hospital hubiera causado daños que estaríamos hoy saliendo las noticias en Primera

a diecisiete grados en el centro de Madrid de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 11 05:54 sin prisas la vida suena de otro modo

Voz 12 05:57 bien sea de otro modo el día

Voz 0867 06:01 Nos ponemos en moto hora25 sin prisas lo que nos conviene Cadena Ser punto com

Voz 11 06:08 está sin prisas Cadena SER

Voz 18 08:53 gazares Ruth nuevo escándalo en relación a las cloacas de arriba holgazanes sabía es que la vieja déficit yo trabajaba para el comisario Villarejo es Gaza detalles no hay cloacas todo dolor inmenso de la precisar social fue Benita financiara con dinero de Irán y Venezuela un burdo montaje para desacreditar a

son las cinco y diez Las cuatro y diez en Canarias

Voz 0827 10:07 la tiempo no lo sé

Voz 23 10:12 no he tenido que usted me habla muy mal

Voz 11 10:20 es como poner a competir dos

Voz 24 10:21 delitos vamos a vender droga sí pero ya de paso vamos a de abastecer vamos a The baste CERT de agua Doña David Sánchez

Voz 25 10:29 Sánchez hacer aún más su orgullo que sentimos Isidoro trabajan

Voz 11 10:32 es un partido de locos se desmoronaba

Voz 26 10:34 que desvelaba Navas amarillos para conseguir tres

Voz 0827 10:37 goles en treinta minutos pero casi peor ha sido la desdén

Voz 24 10:39 en su respuesta de Casado ambos se comportan como niños repartiéndose en la

Voz 0827 10:43 Puerta de la escuela unos camareros con los camareros que

Voz 24 10:45 no han sacado de la tiempo después de esa entrevista de yo

Voz 27 10:48 Diego le al Papa que están viendo ahora mismo él

Voz 11 10:51 además el candidato Unidas Podemos

Voz 28 10:53 Pablo Iglesias muy buenas noches y otros siguen en activo sin haber rendido cuentas y manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los fondos y cuerpos de seguridad del estado de los cuerpos de seguridad del Estado

Voz 11 11:04 su objetivo para dos mil veinte nosotros creemos

Voz 29 11:07 ser un país líder Lanuza Montané ambiente líder en la lucha contra el medio ambiente

Voz 24 11:11 podemos cometer errores iban los errores

Voz 30 11:15 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 9 11:23 con espías de unidad de vigilancia

Voz 1715 11:32 el informe quinientos ochenta y cinco

Voz 0827 11:35 después de una hora espléndida hablando de Concilia que conciliación que por cierto tiene una variante lingüística o cuando hablaba una oyente Beatriz utilizaba el verbo corresponsabilizar me he dado cuenta de cómo ha evolucionado la lengua no porque ya teníamos algún verbo que podría haber servido como el de colaborar lo que pague cuando los hombres decíamos no yo colaboro en casa es Amanita ya ayudo Hinault no colaborar es trabajar codo con codo podría haber servido pero bueno hemos tenido que crear otro bueno desde hace diecisiete horas casi doce minutos España está oficialmente en campaña electoral es una época dura para los políticos y para los periodistas que siguen las caravanas de los partidos estrés ansiedad cansancio físico y alguna nueva dolencia como la que ha confesado padecer Andoni Ortuzar

Voz 31 12:17 yo creo que es una tortilla creo que es una tortilla premonitoria porque no me deja mirar a la derecha una tortilla Gloria

Voz 0827 12:26 que podría ser una dolencia que se produce cuando te caes de culo porque el otro es Ortí cólico hasta ahora e o aunque poco usado tortilla Coll y si tortilla Police o Otto hortícola articulistas y tal y no te hortícola eso sí sí sí

Voz 1715 12:43 esto no llegó de donde no llegó es francés tiene

Voz 0827 12:45 derechos de autor Leo que fue un escritor francés François Rabelais el que con construyó esta palabra en mil quinientos treinta y cinco a partir del latín Gollum que es cuello que torcido osea cuello torcido eh lo otro sería a lo de Ortuzar que es te articulista buenos noticia destacada de la semana ha sido el macro barómetro del CIS que ni el presidente del cree

Voz 32 13:08 yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto es una opinión personal tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dice y eso puede ser un vuelco total a la situación

Voz 0827 13:18 bueno es verdad que hay muchos indecisos pero esta unidad de vigilancia está en disposición de ofrecer una razón por la que los datos de la encuesta del CIS no son fiables ya advertimos de que lo que vamos a contar puede poner los pelos de punta o la carne de gallina o los pelos de gallina como dicen en Radio Villena

Voz 9 13:35 es un entran entre la madre y el hijo que yo aconsejo aconsejo que acudan porque pone los pelos de gallina pone los pelos de allí

Voz 0827 13:43 Ana bueno lo que queríamos contar es que los encuestadores del CIS preguntaron a los potenciales electores que iban a votar no el veintiocho de abril sino el veintiocho de marzo Se lo escucharon decir al propio Tezanos José Joaquín Ramírez José Javier Simón

Voz 32 13:59 si mañana hubiera elecciones a quién votaría usted preguntamos el día veintiocho de marzo el día veintiocho de marzo a quién va a votar usted

Voz 0827 14:07 claro sí preguntaron qué van a votar el día veintiocho de marzo entonces la encuesta del CIS ya no sirve absolutamente para efecto de folk es decir que el PSOE ganó las elecciones el veintiocho de marzo veremos qué es lo que pasa el veintiocho de abril pero muchos en el CIS estarán cantando ahora con Sabina

Voz 12 14:22 a quién de abril

Voz 0827 14:25 en fin el CIS tendrá que ajustar sus pronósticos alguna o quizás esté pensando en alicates o en tenazas para ajustar los datos desde el Centro de Investigaciones Sociológicas

Voz 4 14:37 y quizás por eso alguno llamó a Tezanos pedazos el vigilante

Voz 0827 14:41 es Juanma Vidal como aceptar la selección

Voz 1715 14:44 es lo que he hecho es intentar crear me varios perfiles políticos para saber cuál es con el que se liga más en Tinder que me perfidia tan brillante e está la cocina de José Félix frenazos minutos tras

Voz 0827 14:57 Tezanos Tezanos fue el que estuvo atenaza su primo de momento no aunque claro oye siempre es mejor llamar tenazas a Tezanos que decir que el ministro Ábalos es un irresponsable el pobre esto lo escucho en Hora catorce Alfonso Sanz

Voz 33 15:11 en el PSOE el ministro responde perdone ministro irresponsables el ministro respondió

Voz 11 15:17 el ministro responsable de organización José Luis Ábalos

Voz 0827 15:20 ay ya contiene las cooperativas que a veces nos juegan malas pasadas pero bueno Ábalos Nos disculpara porque él mismo también seguí hablando precisamente de responsabilidad nos dice Mario Suárez

Voz 34 15:32 solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación IS nivel de responsabilidad IS nivel de responsabilidad de irresponsabilidad

Voz 0827 15:40 se inhabilita para España se confundía entre responsabilidad irresponsabilidad ya Ábalos nos lo envía también a la unidad el equipo de todo por la radio es que está que no para este hombre el caso

Voz 4 15:51 es galo se queja de Casado Illes

Voz 0827 15:54 hooligan que ya requerirían mediación de gran Isaí

Voz 4 15:56 es por si podemos utilizar alguna palabra en español que no es tan fácil no es tan fácil pero bueno es que trabaje donde pero más difícil es que el plural que Ábalos da de hooligan es Juli Nantes

Voz 35 16:08 puede entender que algún hooligan de la política lo haga nosotros tenemos muchos hooligan Tarso muchos hooligans

Voz 0827 16:15 bueno pues Salou viva para empezar ni eh porque Ábalos no dice Juliá antes como dice Toni que dicen sino que dice hooligan quizás por la influencia de los Gallifa antes que algunos vimos cuando teníamos edad esa sería la primera tarea después la alternativa de hooligan pues sería hincha violento y por ejemplo ya la duda sobre el plural efectivamente no sería ni Julián antes ni antes sería sencillamente hooligans e se le añade una ese además porque la palabra Nos llegó así del inglés y así está en el Diccionario bueno oye que estamos ya metidos en campaña que comienza el juego de la conquista del voto

Voz 36 16:53 yo

Voz 11 16:57 iremos en este arranque de K

Voz 0827 16:58 Doña partidos muy seguros de sí mismos John Neve Larra por ejemplo de Podemos hablaba así de su líder Pablo Iglesias ideas voluntades que este hombre concita lo escuchó con un cierto estremecimiento Mario Suárez

Voz 37 17:10 no porque sea él sino porque representa las aspiraciones y la voluntad de miles de millones de personas en nuestro país de miles de millones de personas en nuestro país

Voz 0827 17:20 sí bueno esto no es así eso no no tantos no esta semana hemos sabido que España ha superado ya los cuarenta y siete millones de habitantes que son muchos pero hombre no miles de millones de personas quizás cuando haya elecciones planetarias Gundy vicepresidente Pablo Iglesias a lo mejor podría ser bueno ya sabemos que a veces con la emoción se nos van las cifras incluso nos pasa con otras más pequeñas Enrique Caña por ejemplo me envía o a través de Twitter lo que escucho en Carrusel deportivo tras un gol del Gran Yago Aspas carrera

Voz 38 17:54 el partido no Paula

Voz 39 17:58 si levantaba ya hoy pedía también a la afición que arropan a su equipo marca su gol número X catorce y número de catorce

Voz 0827 18:06 es decir catorce que sería el veinticuatro más Nos bueno nuestra compañera Paula Montes se lo tomó con deportividad ir respondía esta denuncia con un tuit en el que asumía el error decía el denunciante sin nosotros y sin vosotros Isaías no tendría unidad de vigilancia y la verdad es que Paula tiene toda la razón un beso para Paula bueno desván las cifras Hablando de goles también cuando hablamos en épocas como ésta de promesas y compromisos políticos los partidos tendrán que aplicarse desde luego porque todas pueden palidecer sí1 escucha las subidas salariales a los policías nacionales que aprobó en su tiempo el ministro del Interior Zoido Cándida Altagracia lo escucho en un boletín de Radio Nacional de España

Voz 1715 18:44 con el entonces ministro de Interior a la cabeza Juan Ignacio Zoido se aprobó la subida media de salario de los policías nacionales en quinientos sesenta y un millones de euros quinientos sesenta y un millones de euros perdón quinientos sesenta y uno euros

Voz 0827 18:55 bueno hay una pequeña diferencia desde luego pactar una subida de quinientos sesenta y un millones de euros para cada policía habría sido una fantasmal aunque para fantasmas la de Eduardo Madina en uno de esos errores sobre el orden de los factores en las frases lo escucharon Mario a Julián Vega como si no hubiera ganado Bos en esos cerebros como sí

Voz 1715 19:17 todo eso no fuera ya porque Vox existes como

Voz 0827 19:19 no hay un hay un castillo en el fantasma hay un hay un castillo en el frontal pues bueno hay fantasmas del grandes son de orden les cabría un castillo pero más bien sería al contrario hay un fantasma en el castillo no es que queramos insistir contestarnos pero es que aparte de lo del veintinueve de marzo se irá tan lazos algo de lo que dijo en su entrevista con Pepa Bueno es también objeto de vigilancia por parte de Sara Marcos es una redundancia muy sutil pero es una redundancia

Voz 32 19:46 en primer lugar a la volatilidad y en segundo lugar al hecho de que estas elecciones son ese tipo de elecciones que Seaman crucial eso coyunturales Ci que estamos entregó a encrucijada de caminos que estamos entre la encrucijada de caminos entonces la gente lo piensa mucho

Voz 0827 19:58 no estamos entre una encrucijada de caminos como su propio nombre indica podríamos decir porque encrucijada ya es ese lugar donde se cruzan dos o más caminos e con decir encrucijada es más que suficiente incluso cuando metafóricamente nos referimos a una situación difícil en la que no se sabe qué conducta a seguir que es lo que creemos Se refería Tezanos bueno y corregimos con la mejor voluntad de mejorar en esta unidad de vigilancia aunque a veces tenemos la sensación de que propiciaríamos extender el error hace quince días entró en la UVI el verbo

Voz 4 20:32 a ir eventualmente ha estado cobrando también un dinero privado por espionaje por espionaje a personas como Miguel se hacer espionaje

Voz 0827 20:41 personas bueno es Pienaar ya dijimos que teníamos un verbo más corto pues esta semana nos envían los compañeros de Radio Galicia este espionaje del presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Antena tres con Susana Griso

Voz 11 20:54 lamentablemente cuál tiene más información que yo yo no lo sé

Voz 12 20:58 Espionaje Nara

Voz 11 21:00 ahora

Voz 0827 21:02 no me parece lamentable nos quedamos con la duda de que a lo mejor pueda venir del gallego pero bueno reiteramos en todo caso que en castellano con espiar es más que suficiente bueno casi mejor

Voz 18 21:13 lo si es posible

Voz 0827 21:19 aparte parte del Juego de Tronos electoral la madrugada del domingo al lunes estrena la última temporada de Juego de Tronos la serie ha sido rodada también en algunas localizaciones españolas que nosotros rizando el rizo hemos localizado mal nos lo dicen David Lorente y Roberto Maris Tegui por esto que escucharon en el concurso de Itu

Voz 4 21:38 han rodado en el castillo de Almodóvar del Río Córdoba en el castillo de Zafra en Badajoz en Badajoz y en el castillo de butrón en Vizcaya en cuál de estos tres no han rodado bueno

Voz 0827 21:51 lo que sí que es verdad es que Zafra está en Badajoz pero el castillo de Zafra el que ha servido de escenario para esas zonas es otro y está

Voz 11 21:59 en Guadalajara

Voz 0827 22:04 y esta semana hemos mirado al cielo por partida doble por el agujero negro m ochenta y siete que ha sido fotografiado por primera vez en la historia por el cometa que un Papa decidió ex comulgar aún comentarios sobre la pieza de Nieves Concostrina en donde al Lecter que es un perfil de Twitter a encontrar una vigilancia para ti Francino puede considerarse que un cometa es un artefacto el cometa

Voz 0867 22:28 pasó de la excomunión afortunadamente sigue su camino porque si llega a caer en Constantinopla se van a acercar Gara no sólo los turcos

Voz 1715 22:39 de eso no cabe ninguna duda cómo caiga un día un artefacto de esos algún artefacto de esos aquí no se salva nunca mejor dicho los está Albany Dios el cometa un artefacto de

Voz 0827 22:48 esos bueno vamos a ver artefacto etimológico mentes algo hecho con arte aunque haya perdido el sentido de la palabra ya a partir de ahí pues esta palabra ha evolucionado para nombrar máquinas y aparatos construidos para un determinado fin un avión sería un artefacto volador por ejemplo también es una carga explosiva y esto te podría salvar Francino sería un artefacto también cuan cualquier objeto de cierto tamaño es decir un objeto un poquito grande pero nos dice el diccionario que es un término despectivo es verdad creemos que oye no tiene nada contra él natal claro ni nada salvo que nos caiga encima así que efectivamente la vigilancia yo creo que tenía sentido buena las declaraciones de policías en el juicio del Profés un agente no sabía cómo denominar a el aparato artefacto que usan las personas mayores para ayudarse a andar

Voz 40 23:38 niños lo vi pero personas mayores y que había allí e incluso alguno estaba con el no sé como se denomina una especie de de artilugio que se utiliza para que las personas mayores puedan puedan andar

Voz 0827 23:50 vamos a ver si los ancianos iban con el tiqui taca incluidos creo que no necesitaban ningún aparatos para moverse los hombres se estaban en muy buena forma yo creo que él quería decir taca taca taca ta que es ese andador metálico con asiento con lo que decías en las patas pero que utilizan los niños para aprender a andar no lo utilizan los ancianos para el otro aparato el otro artefacto sería la palabra precisa el andador es el armazón con patas generalmente rematadas con ruedas Nos dice el diccionario para que los niños aprendan a andar también pero tan bien para ayudar a desplazarse a personas que tienen dificultad para ello por ejemplo los ancianos sobre objetos y artefactos Juanfran López se pregunta si los objetos pueden ser violentos o más bien violentos son los que los utilizan

Voz 4 24:35 ha tenido como protagonistas son los aficionados violentos en la previa por parte de la Juventus han sido detenidos en un metro de Ámsterdam han provocado disturbios con martillos han sido descubiertos con objetivos violentos cubiertos con objetivos violentos

Voz 0827 24:49 han sido descubiertos con Oker tíos creemos que quería decir objetos violentos bueno no los violento serían las malas personas que los utilizan dan para algo indebido íbamos con otras dudas Constantino blanco nos pregunta si es correcto decir pobre sima en decir en lugar de paupérrima por esto que escuchó también en Carrusel

Voz 41 25:09 otra el fondo Ice en el en el larguero plenamente si Modric tiene que seguir en el equipo ya con la que tiene nuestra presenta partidos hay que darle pues un entorno que favorezca pues nada una entrada pobre Mishima pobre Mishima muy muy muy pobre

Voz 0827 25:21 muy muy muy pobre pobre Mishima bueno pues tenemos que salvar a Dani Garrido con el permiso de Constantino porque el diccionario de la lengua recoge tanto el superlativo paupérrimo de raíz culta y latina como él de populismo construida a partir ya de la adjetivo castellano pobre sucede lo mismo con fortísimo y fuerte pésimo novísimo Ximo Níger ritmo integrismo ligeramente que la Academia la Academia ha abierto la mano con alguna excepción por ejemplo mísero eh cuyo único superlativo de momento registrado es misa a ritmo enough miseria Ximo ahora habrá que decir de momento no porque de momento no bueno estas dobles alternativas se dan en nuestro idioma también en algunos verbos pero no en todos ojo eh Ramón Alcarria Calixto Sosa Gustavo Piqueras y Fernando Martínez denuncian este a pero que construimos irregularmente regular sino la psicología que hay detrás de las pero zonas que dicen que se lo cree a veces cuando vemos a alguien que dice

Voz 1715 26:22 a mí me hicieron los extraterrestres a mí

Voz 0827 26:25 me anunciaron no o no no primero porque de momento no hay extraterrestres eh y en segundo lugar porque el pretérito correcto sería adujeron eh como de conducir condujeron a Carmen Álvarez de suscita dudas semejantes esta conjugación del verbo desmembrar que ha escuchado esta misma mañana aquí en la SER a la vicepresidenta a Carmen Calvo

Voz 1594 26:44 es un fenómeno que ya estaba presente en otros países

Voz 20 26:46 que España parecía que se salvaba entrecomilla ya está aquí está aquí se le desmembrar desmembrar al Partido Popular

Voz 0827 26:54 Se le espera suele desmembrar os es miembro nos pregunta cómo nos propone también Carmen bueno pues son válidas ambas alternativas en el presente de indicativo y en el presente de sus contiguo tanto desmembrar como miembra y una vigilancia muy parecida a la que nos envió hace unos días Esteban López sobre este tema

Voz 42 27:16 hay miente que él cree que es cine

Voz 0827 27:18 mente los sindicatos siguen insistiendo en la necesidad de garantizar un empleo que no se cimienten no se cimienten

Voz 4 27:24 moralidad son algunos de los argumentos en peligro no

Voz 0827 27:27 es decir miente bueno pues hemos salvado a Carmen Calvo y tenemos que salvar a José Antonio Marcos porque este verbo admite también una doble conjugación en los dos presidentes el indicativo yo a su contiguo es decir cimiento o cimentó cimienten OCI mente eh alguien podría pensar que lo que sucede con cimentar ocurre también con el verbo mentar no ha olvidado eh no diremos yo aumento sino yo miento fijaos que sería muy práctica en este caso la conjugación irregular en el verbo mentar para evitar dudas por ejemplo si yo te digo un libro Francino te digo que te miento mucho en ese libro pues sería casi mejor que te meto mucho en ese libro pero de momento esa doble conjugación en este caso no está admitida

Voz 8 28:10 sí

Voz 43 28:12 sí digamos

Voz 0827 28:15 con el latín ya sabemos que con frecuencia tropezamos con este idioma esta semana Carlos Matallana se queja de que los periodistas usemos la locución alma máter para referirnos a cualquiera que impulsa algo cuando alma máter realidad es otra cosa es tiempo

Voz 1715 28:30 de Hatay como todos tuvo un tubo

Voz 1 28:33 por tuvo un alma máter tuvo un alma máter que se llama Mamadou Diarra

Voz 0827 28:36 tuvo un alma máter bueno la verdad es que con afán inclusivo inverso en ocasiones también decimos hasta alma váter

Voz 1715 28:43 desde ahí nos está escuchando Daniel Guerrero promotor de esta iniciativa podríamos decir que alma pater alma máter de de la Fundación Cris Contra el Cáncer

Voz 0827 28:53 bueno pues tenemos material pater tenemos máter Hipatia tiene razón Carlos hay que decírselo tiene razón Carlos en qué alma máter en su sentido etimológico hace referencia solamente a la universidad como madre que alimenta en sentido metafórico siempre usado en femenino sería la alma máter de la madre que nos parió si la madre que nos parió o la madre que nos nutre no ahora dicho lo cual la Fundéu nos dice que Osama eh que aunque el Diccionario panhispánico de dudas desaconseja por ser impropio emplear alma mater para eso para referirse a una persona que da vida o da impulso algo es una acepción habitual en el periodismo es una acepción extendida y en ese sentido además lo recogen otros diccionarios de uso

Voz 1715 29:37 Peter no dice nada del patio de momento no

Voz 0827 29:39 dije podríamos decir pero si lo dice

Voz 1715 29:42 no no no lo entre comillas pero es fatal

Voz 44 29:46 tú

Voz 0827 29:51 bueno íbamos acabando porque mucha gente estará en estos momentos en las carreteras camino de las vacaciones de Semana Santa pendientes del tiempo mirando al cielo porque estamos teniendo una primavera movidita muy variable en el frío volvió después de una especie de verano imprevisto con calor en algunos sitios Lluïsa Sala Fang se pregunten nos pregunta si el calor Se puede decir también la calor

Voz 45 30:13 el último concierto que acepté fuer de Joaquín Sabina a finales de septiembre en el Estadio Olímpico de Sevilla hijo de acuerdo que tenemos una calor tremendas pero como siempre Joaquín Sabina y supuso inscritos

Voz 11 30:25 triunfaron a pesar de la

Voz 0827 30:27 una calor dice nuestro oyente una calor subraya también Dani bueno hay que recordar tiene razón la vigilante calor en castellano sustantivo masculino pero ojo el diccionario Nos aclara que toma forma femenina en Andalucía y en algunos lugares de América así que mira este hombre que era andaluz lo pronuncia pronuncia correctamente bueno por foto tuna la predicción del tiempo se va afinando poco a poco y la forma de difundirlas se precisa al máximo qué tiempos aquellos en los que a falta de satélites sólo nos quedaba el refranero IS en el refranero de ha buscado esta semana Ignacio Barrón dichos y refranes relacionados con el tiempo

Voz 4 31:06 la sabiduría popular ha generado muchos refranes relacionados con el clima pero cuenta yo cierto en estos días

Voz 0867 31:12 los tiene algún rigor científico

Voz 46 31:19 pues hay algunos que no eso de que cuando marzo mayo fea no tiene ninguna base no es más que una casualidad que se pueda dar a veces lo mismo ocurre con silla la bien por enero bien lloverá en febrero aunque el colmo lo encontramos en Estados Unidos y Canadá donde se fían de suena marmota ve su sombra o no para decretar la llegada de la primavera

Voz 1715 31:36 miles de personas adelantos el culo esperando para adorar

Voz 46 31:41 en cambio otros sí que tienen fundamento por ejemplo cuando trajo gol abajo hace enfriar el carajo es debido a las presiones que se generan por las masas de aire frío que hacen que las aves tengan que volar cerca del sol también es cierto que hasta el cuarenta de mayo no conviene quitarse ensayo ya que en el interior de España la temperatura sigue bajando mucho por las noches hasta mediados de junio la reina

Voz 11 32:03 ahora que estamos en primavera ya se sabe lo que es que la sangre altera esto se debe a que el aumento de luz del sol hace que el cuerpo se cree temas melatonina que activa otras diez hormonas entre ellas la oxitocina y la serotonina que la primavera trae amor y felicidad aunque también es cierto que el polen y alergias pero hoy no puede llover a gusto de todos de abril pero muchos de estos refranes hasta los que tienen base científica

Voz 47 32:29 todo podrían variar por culpa del cambio climático la temperatura sube en épocas en las que no debería hacerlo cada vez que llueve menos podrá dejarles es cierto eso de que en abril aguas mil sin ir más lejos así que cuando lleva o haga malo entre comillas tirar de refranero pone al mal tiempo buena cara

Voz 11 32:48 pues esas siempre es una

Voz 0827 32:49 la buena fórmula y bueno voy a terminar a esta unidad de vigilancia haciendo vigilancia de mí mismo porque es que es una palabra tan extraña que es que me resultaba imposible pronunciarlo decía que torácico Solís tiene otra forma de pronunciación heridos extendida que sería Tort Tiko Lis sería la brújula hito Ortí Coli tortilla tortilla goles hortícola sería correr la más extendida hito Ortiz también la reflexión es más peligrosa e inglés entidad es que me costaba yo lo veía digo co producida esto y Collins no me salía la palabra pero bueno para llenos de más tropas Tico Alice vamos a ir acabando hasta aquí la unidad Lancia recuerden la dirección de correo V V arroba Cadena Ser punto com nos vamos de vacaciones habrá una unidad de vigilancia resumen la próxima semana el próximo viernes

Voz 1715 33:36 para que no te echen de menos si yo regresaré dentro de

Voz 0827 33:39 de quince días ya saben si en aluminio igualado

Voz 11 33:42 mucho

Voz 1715 33:44 no volverá a ocurrir un poquito menos de quince días no

Voz 0827 33:49 sí sí sí fue en un poquito antes por favor después hablarás de conciliar el descanso es mucho adiós

Voz 1715 37:56 Mona León Siminiani buenas tardes buenas tardes no Saras pasar mucho miedo poco miedo hoy normas bastante normal de miedo a ser buena ya que estamos en precios de cero a diez un seis seis

Voz 1594 38:07 setenta y cinco bueno que busca como saben

Voz 11 38:13 el viejo u

Voz 1715 38:28 hola gente que va del coche escuchando por que no se despiste que cuidadito estamos rozando el notable en quién dijo miedo que nos trae soy mora

Voz 1594 38:38 pues hoy vengo con la tercera entrega de la quinta temporada de Negra y Criminal que desde ayer está ya disponible

Voz 55 38:43 Podium podcast punto com en algo sí en iTunes y esta vez vengo con ficción

Voz 1594 38:47 con ficción con Edgar Allan Poe nada menos nosotros ya habíamos hecho un Poe criminal la caída de la casa Usher y otro de atraerá

Voz 20 38:56 pero apela que era tela entre sí era tenga ese sí era un ocho y pico de miedo pero aquí

Voz 1594 39:02 nos hemos decantado por un relato menos conocido al menos no tan conocido se llama fuiste tú

Voz 1715 39:08 sí pues es es ya ya

Voz 1594 39:10 escuchar partes y es un rato curioso este yo lo considera una especie de cuento bisagra que Poe que es archifamoso como todos sabemos por sus creaciones más góticas y románticas lúgubres titula Casaus Verbo Verbo tantas tantas otras estaba también muy interesado en lo que luego sería la novela policial o de investigación pura de hecho de él es el famoso Auguste Dupin o Auguste Dupin que aparece por primera vez para resolver los crímenes de la rumor que considerado el primer relato policial aunque también tengo que decir que que hay tantos primeros relatos policiales creo sinceramente dual cada vez es de esta época es el primero bueno esto les hemos llamado fuiste tú aunque las traducciones al español se suele traducir como tú eres el hombre a mí me parecía más sonoro lo de fuiste tú porque hace referencia a una cita bíblica en la que profeta Natan usa esta expresión para acusar al Rey David de haber conspirado para asesinar a orillas tomó

Voz 0827 40:01 toma el enredo

Voz 1594 40:03 el marido de Betzabe David quiere casarse con ella al parecer Poe se basó en esta cita para escribir este relato así que bueno ya podemos imaginar un poco de qué va el tema

Voz 1715 40:12 una historia eterna si sin embargo aquí la trama no

Voz 1594 40:14 va de conseguir una mujer el relato de Poe comienza con una desaparición estamos en el siglo XIX en una villa llamada Raquel Voro

Voz 22 40:23 míster Word uno de los ciudadanos más ricos y respetables del Vecindario había desaparecido hacía varios Cíes en unas circunstancias que dieron pie a sospechar que se trataba de un crimen preparado mi cabello enseguida signos pasará fuera mucho tiempo no solo yo volveré esta misma noche bien sujeto había les alforjas esta vez a los no quiere tener ningún percance claros era sábado por la mañana Golf y salga temprano la ciudad se encontraba a unas quince millas de distancia como decía tenía la intención de volver por la noche sin embargo doce horas después de su partida su caballo podría

Voz 11 41:04 sin el las alforjas calor sus había sujetado con correas a la grupa que ha pasado además el animal está cubierto de barro

Voz 22 41:17 estas circunstancias como es natural provocaron mucha alarma entre los amigos del desaparecido cuando se descubrió el domingo por la mañana que todavía y no había aparecido todo el vecindario sí levantó masa para ir a buscarle el primero más activo en esta búsqueda fue el amigo íntimo de Mestres salvo Wallström Charles

Voz 56 41:42 el Gobierno como todo el mundo le llamaba el bizcocho

Voz 1715 41:50 esto tiene mala pinta para el tal pero permite en segundo porque tenemos noticia de última hora la información tiene en la SER siempre prioridad de paso Ana Terradillos bueno

Voz 18 42:00 tardes

Voz 57 42:01 qué tal buenas tardes cómo estás salmantino noticia relacionada con Venezuela si porque han detenido a las tres y media de esta tarde aquí en Madrid a un general militar venezolano hoy con una ciudad siempre suele a EEUU aquí en España que se llama Hugo Pérez eh Carvajal tenía una orden de detención por un delito de narcotráfico atizado por Estados Unidos Podemos confirmar hasta ahora que Chile es detenido aquí Madrid este militar dirigió la inteligencia sin dar durante más de diez años durante los gobiernos Hugo Chávez después trabajó como duro hizo cargo de lo que se conoce como la Dirección General de la inteligencia militar que y aquí en España entre muy ligado a largo cabello Carvajal público hace como cosa de dos meses en su cuenta de Twitter con Hacienda Guaidó como presidente encargado de Venezuela llamando dictador a Nicolás Maduro desde entonces ha sido digamos una especie de referencia allí perece de la ante la posibilidad de que diese digamos unir a muchos militares en esa visión que de repente encomendó el ex jefe de inteligencia de vez me pedía Maduro casado así asumiese su responsabilidad

Voz 1594 43:06 descubrió que estaba sufriendo una bici

Voz 57 43:08 es humanitaria además te diría que las fuerzas militares están infiltradas por los cubanos todos en esta junta la que como te cuento fue una verdadera bomba allí en Venezuela en EEUU ahora suele decir aquí Madrid consta que eso mi hija lleva aquí residiendo varios meses punto con familia de de prestar bajar y esa es la noticia que podemos

Voz 1594 43:28 el aquí y ahora mismo confiesa no ser detenido

Voz 57 43:31 lo Pérez Carvajal o militar muy importante de Venezuela por una orden de extradición de Estados Unidos EEUU ha pedido su extradición a la espera de lo que decida el juez que es probable que esa extradición evidentemente se puede autorizar

Voz 1715 43:44 noticia de última hora que acabamos a contarles aquí en La Ser en La Ventana un abrazo Ana

Voz 18 43:48 hasta luego

Voz 1715 43:59 regresamos a la atmósfera de la ficción sonora del miedo del terror de los de los ratos de suspense y estamos con Edgar Allan Poe fuiste tú tal Nabás con una mala pinta hay un mal futuro que en fin que no te cuento bueno el bar Nabás banal

Voz 1594 44:15 a ver si esta sólo desaparecido pero sí la verdad es que muy bien no suena lo que escuchábamos antes de esta última hora Los vecinos del pueblo se ponen a buscar a este Hidalgo por todos lados y Charlie Goode fue lo que en inglés quiere decir buen tipo por cierto parece realmente afectado por la desaparición de su amigo Charlie es un vecino relativamente nuevo en el pueblo pero que ha entrado muy bien Enel en poco tiempo se ha ganado la simpatía y el respeto de todos tiene muy buen talante como se dice en alguna ocasión habla siempre muy juiciosa mente apunta también que las mujeres de la villa estarían dispuestas a hacer cualquier cosa por él y el broche de toda esta feliz vencía vecindad es su estrecha amistad precisamente con Mister satélites y el desaparecido

Voz 20 44:58 de ahí su preocupación

Voz 57 45:04 dijo Charles lo encontraremos

Voz 9 45:06 los llora

Voz 8 45:14 sí

Voz 22 45:17 su consternación era comprensible los dos caballeros vivían uno al lado del otro hoy en poco hicieron muy buenos lazos el pueblo había asimilado como como un pez figura del viejo Charlie saliendo de su casa nada tarde hacer en dirección a la del señor Worth donde ambos compinches cenaban y daban buena cuenta de gran cantidad de vino

Voz 59 45:35 el auto es que el viento

Voz 1 45:40 no puedo

Voz 9 45:41 día quien tras otro Siberia

Voz 59 45:46 buenos a rechazar este claro dos eras capaz de hacer es el empero sólo una Davis en la siguiente

Voz 22 45:58 en verdad parecía alegrar de ver cómo su viejo amigo separaron pasó toda su exquisito con las Select selectos las alegrías cambios uno disfruta ocasionar por nosotros mismos

Voz 59 46:12 ves que pierdes Charlie sin lugar a dudas el amigo campechano encontrada en Hilla te gusta sopla del Vito de este modo sino coge regalarte un maldito se no por fue por mi querido bar Navas podría hacer algo decidido mañana mismo a debido a la ciudad de un barril doble del mejor vino que pueda conseguirse y te lo regala haré creo que el balance sea acabo liberal una estrategia tanto porque te llegará uno de estos días cuando menos duelo Hesperia

Voz 11 46:52 pues es todo un regalo cuantas libras puede costar un barril así

Voz 59 46:57 hemos de los cincuenta mil verbal Flores hoy dar el doble

Voz 22 47:08 no me lo esta pequeña escena sólo para mostrar la compenetración mutua tan profunda que existía entre ambos amigos así el oyente comprenderá la tristeza tan honda que sintió el viejo Charlie ante la desaparición de son

Voz 12 47:21 bueno amigo

Voz 1715 47:33 hombre buenos seguidos parecen pero buenos amigos del juego es también el vino también lo comparten casi todo sí la verdad es que no me quieren imaginar los litros que tienen que cada

Voz 1594 47:43 por ahí pero bueno claramente en otros tiempos el hecho es que a día de hoy el ultra generoso y sigue desaparecido y la búsqueda prosigue por parte de todos estos buenos vecinos siguen las huellas del caballo que les va a dar después de dar algunas vueltas les va a llevar a una charca apartada del pueblo allí ven señales de lucha y marcas que indican que un cuerpo mucho más grande que el de un hombre ha sido arrastrado hacia las zarzas seguramente el del caballo en el caballo vago que volvió a su casa herido con recordemos pero no encuentran nada más Charlie entonces propone dragar la charca puesto que todos han llevado Palace esperando encontrar un cadáver así que se ponen manos a la obra y la Dragan con cierta facilidad y entonces en el fondo de la charca

Voz 11 48:33 parece de terciopelo negro señor pero está muy desgarrado

Voz 9 48:36 el es de Mister Perifé haberle Villamor lo puesto el viernes cuando vino a cenar con su tío es cierto

Voz 61 48:42 yo le vi pasar en su cambio le cuando volvía la ciudad llevaba

Voz 9 48:45 puesto un chaleco de ser acorralar Burdeos parte mirarnos ojos Moira llevaba este mismo chaleco tengamos la calma por favor la noche del viernes yo mismo estuve presente en la cena entre Mister Tenerife

Voz 1 48:58 el bueno de Bernat con todo el dolor de mi corazón

Voz 9 49:02 de de reconocer que el chaleco que llevaba puesto entonces era este mismo de terciopelo negro lo sabía

Voz 1 49:15 no ya está completamente seguro de que llevaba ese chaleco hijo Charlie me temo que si querido Moira que aseguro que daría mi brazo derecho porque si fuera así

Voz 9 49:40 llevamos tras ellos antes al pobre Mister pericia

Voz 11 49:44 el viejo Charlie se guardó el objeto en un bolsillo azzurra una masa vociferante consciente justicia esto no pinta nada bien para mí estar os está complicando como entró muchos datos primero quiénes es el PEN y favores

Voz 1594 49:59 pues nada menos que el sobrino de Mister el desaparecido su único heredero con lo cual te puedes imaginar que efectivamente esto no pinta nada bien para el tal Feder Si a esto le unimos que todo el mundo sabe que Penafeta es además un tanto vividor y que en los últimos años esencialmente se ha dedicado a gastarse el dinero de su tío noches de farra pues lo ecuación sale rápidamente así que como ya hemos oído un poco cómo se las gastan los vecinos de este pueblo van todos en manada presumiblemente Aline Charles por suerte Charlie va tras ellos para tratar de aplacar un poco los ánimos y menos mal

Voz 1 50:34 los lo vieron con esto que ha ocurrido con el que Benítez cuantos mira

Voz 9 50:48 su tío desapareció ayer por la mañana y no hemos vuelto sabía que esto ocurriría tarde o temprano se llame un caballo lo mismo iré a buscarle no usted cómo se ve Esther penitentes que hemos encontrado en una charca escondido a este chaleco que sirvan estoy equivocado le pertenece a usted si también también hemos encontrado huellas de que su caballo fue arrastrado violentamente tiene algo que decir en su defensa

Voz 1 51:21 la Copa Liga es el culpable

Voz 9 51:25 no se preocupe no escaparán conozco de sobra el amor propio de Mister Bean dice que hará frente a las sospechas que se ciernen sobre él como heredero de Ben Barnes

Voz 1 51:40 eh

Voz 9 51:44 no hubo mucho de que éste fuera el móvil del crimen porque tengo entendido que Mister shuttle Word Chile de cerebro a usted hace un año la verdad es que me amenaza con ello pero no llegó a tenerlo igual

Voz 1 52:03 realmente las cosas empezaron a tomar un cariz para amistad

Voz 9 52:08 sigo sin creer que el caballero sea capaz de semejante atrocidad tengo algo que creo que disipará algunos dudas

Voz 63 52:16 dijo Chati sacó de su bolsillo el objeto que había encontrado junto al hacha de suya está la bajo una navaja española con las iniciales planifican empuñadura la hoja manchada de sangre

Voz 1 52:28 sí yo por la cara de una nube de escribir

Voz 9 52:44 a la autoridad percibí vamos asesino Scarlett que ha salido bien