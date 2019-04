La Ventana (12/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 tal y como les hemos contado hace unos minutos aquí en La Ventana la policía ha detenido en Madrid a un ex general del Ejército de Venezuela general diputado se llama Hugo Carvajal está acusado de narcotráfico por Estados Unidos Pedro Blanco sí hubo

Voz 1715 00:21 no fue general chavista pero también uno de los primeros militares de alto rango que anunció públicamente su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó

Voz 3 00:27 el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela Juan Guaidó Márquez a que ETA un soldado más puedas causa de la libertad

Voz 1715 00:37 esta es la voz de Hugo Carvajal el pasado veintiuno de febrero el general ha sido detenido a primera hora de la tarde las acusaciones de Estados Unidos son antiguas y en dos mil catorce fue arrestado en la isla caribeña de Aruba pero editó su extradición en Bruselas el grupo de Izquierda del Parlamento Europeo quiere que la comisión investigue las actividades de la policía patriótica en nuestro país vamos hasta allí corresponsal Griselda

Voz 0738 00:59 esto el Grupo de la Izquierda Europea cierra filas con Podemos y exige al comisario Franz Timerman que abra una investigación por vulneración de derechos democráticos fundamentales en España

Voz 4 01:12 contra nuestra democracia contra la democracia e europeo entendemos que todo eh cuestiones llenos no se han abierto investigaciones en otros países y doctora topar Piazzolla

Voz 1715 01:47 la organización no gubernamental Salvamento Marítimo humanitario ha renunciado a que su barco el Aita Mari regrese al Mediterráneo para trabajar en el rescate de inmigrantes el Gobierno lo había negado ya hace semanas el permiso para navegar y operar en esa zona San Sebastián Inés Pérez

Voz 5 02:01 Echávarri si cambio de planes en el Aita Mari el barco vasco a la espera de que el Ministerio de Fomento le otorgue permiso para prestar labores de socorro en el Mediterráneo Central ha puesto rumbo a Grecia allí en Lesbos desarrollará labores humanitarias con los inmigrantes a los que no pueda atender el Gobierno griego el barco abandonado esta mañana al puerto de Lisboa donde permanecía atracado allí en Portugal ha aprovechado para cambiar de tripulación para pedir el despacho para las islas del Egeo

Voz 0109 02:27 los deportes Toni López del Comité de Apelación ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid por Diego Costa ya ratificado los ocho partidos de sanción para delantero hispano brasileño ahora los rojiblancos pueden recurrir ante el TAD en los próximos quince días hábiles quedan siete partidos de Liga Santander mañana empieza la jornada XXXII precisamente jugar Atlético Madrid contra el Celta y con muchas bajas sobre todo en defensa también juega el Barça lo hace contra Huesca con la posible baja de Leo Messi en Segunda División empieza hoy la jornada treinta y cuatro ligando tres a las nueve con el Sporting de Gijón Granada

Voz 1715 02:58 lo de llegamos a las seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:04 si el Real Madrid

Voz 6 03:05 el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la figura de

Voz 1715 03:08 el fiscal de Sala Coordinadora de las personas con discapacidad mayores en situación de vulnerabilidad una figura con la que el Gobierno pretende actuar en casos como el de la residencia Los Nogales de Hortaleza investigada por maltrato a sus internos la ministra de Justicia Dolores de

Voz 0506 03:21 el coordinador de estos supuestos de modo y manera que pueden dar instrucciones recibir denuncias y sobre todo establecer una red de fiscales que puedan controlar situaciones como las que se produjo

Voz 1501 03:36 Don ayer y que además habían sido objeto

Voz 0506 03:39 de denuncias por los familiares aportando también en su caso en fin

Voz 0047 03:44 Cadel lo que había ocurrido la asociación de padres

Voz 1715 03:47 desde del Instituto Ciudad de Jaén de Usera piden que se respete la investigación del suicidio de uno de sus alumnos hoy El Mundo cuenta que nueve compañeros del menor que se suicidó han declarado ante la Policía que también fueron coaccionados y amenazados por la misma persona la Comunidad insiste en que no se trata de un caso de acoso escolar el presidente en funciones Pedro Rollán parece que no podemos escuchar al presidente en funciones a Pedro Rollán vamos con otro asunto el Ayuntamiento de la capital ya ha presentado alegaciones contra el expediente abierto al Consistorio por la Junta Electoral Central por la proyección del vídeo de Podemos en la fachada de la Casa de la Panadería la alcaldesa Manuela Carmena asegura que el Consistorio actuó de forma correcta

Voz 1410 04:28 no hay nada más que una apertura de expediente digamos que es que no dicen diga no es qué ha pasado entonces nosotros mandamos dos alegaciones si nada pues encantados de que haya árbitros esos viene muy bien desde en el en el deporte a la vida social y mucho más en las elecciones

Voz 1715 04:45 en cuanto al tiempo cielos despejados y temperaturas máximas que

Voz 0313 04:48 rondan los veinte grados en buena parte de la comunes

Voz 1715 04:51 dad a esta hora tenemos dieciocho grados en el centro de Madrid de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:03 en La Ventana siete seis en Canarias aquí en la SER

Voz 8 05:47 eso es costumbre al que desordenes las eh si vienes te digo yo pregunto eh si vienen a comer dime tú no estabas ya me la frase tú a montarla a eh con vidas me boda

Voz 9 06:06 los sábados a la una de la tarde una hora menos en Canarias y aquí es ser

Voz 7 06:11 nadie sabe nada no sabíais vasco ignorantes con Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 12 08:50 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos alargó las Sergio qué tal estás ahora bien tras rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde sean cuando te pones ancho triples que miro Daimiel mucha mandarinas que siga que sigan cayendo no tampoco

Voz 0313 09:03 está muy rica Marta sino me dices

Voz 12 09:05 contrario cuanto resto noticias

Voz 17 09:08 sí ya puedes ir con nuevo abandonó el vestuario del Real Madrid ante la mirada de Estado

Voz 9 09:14 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias hora hija no esto eh pero El Larguero con Yago de Vega sigue también en el Larguero punto es Cadena SER la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:32 son las seis nueve minutos de la tarde a las cinco y nueve en Canarias y acaba de ocurrir una cosa fantástica quiero compartir con todos los oyentes de La Ventana IM también Prado hace cuatro cinco seis horas estaban Canarias aviones y tal retraso no voy a llegar no voy a llegaron a llegar

Voz 1501 09:48 yo como llegaba aquí vive Javier buenas tardes buenas tardes pues se ha llegado porque en Madrid hay taxistas muy amable tengan la vida y el taxi por uno y ha venido el hombre sorteando a latigazos el tráfico de Canarias y dos ahora es así el avión ha salido dos horas y pedía a Tenerife pero nada es perfecto era Torres qué tal buenas pero ahora es que estaría sólo y tranquilo pues no no no no no no no no

Voz 0744 10:11 poder enseñarle algo a la gente no sabe lo que hacer

Voz 1501 10:13 viaje en Madrid Tenerife Tenerife Iñaki de la Torre

Voz 0313 10:18 bueno este fin de semana haber eso especial para para mucha gente porque vacaciones y de hecho habrá o unos cuantos y unas cuantas escuchándonos ahora desde desde el coche pero es especial también para la música en concreto

Voz 1501 10:30 porque mañana no sé si lo sabéis mañana se celebra

Voz 0313 10:33 en el Día Internacional de las tiendas de discos así el récord Store Day bueno que será digo yo una mezcla de reivindicación y nostalgia por de los discos hombres verá que los vinilos han ayudado a frenar la caída pero ahora mismo la venta digital estado del orden del del setenta por ciento Aún así esta mañana este mediodía aquí cerquita de la radio en en Madrid en la FNAC de Callao bueno la cola daba una vuelta o dos a la manzana para obtener un disco firmado de marea osea que se siguen comprando discos las proporcionan los porcentajes son lo que sea nosotros por ejemplo seguimos comprando discos y libros lo que hacemos cada viernes escoger uno destripar identificarlo escucharlo y disfrutarlo y compartirlo con con los oyentes hoy le toca alguien le toca alguien que defiende defiende mucho el valor de empezar de nuevo vamos lo defiende tanto que la puesto ese título al al disco al disco ya una canción Begin again

Voz 21 11:42 eh eh

Voz 0313 12:28 pero buenas tardes bueno hablar tarda cómo estás amigo pues muy contento al hombre oye cuando sido por última vez a una tienda de discos duros todo estamos hablando de la fiesta mañana

Voz 0047 12:37 pues la última vez fue pero no vale mucho porque bueno fui cuando salió el disco está perdido día en Barcelona medio hoy entre el momento en el flaca ver como están puestos aunque también va a mí lo que me gusta no no no lo lo iba a hacer era porque me está tenía diez minutos libres a mí lo que me gusta es la tienda de discos la la de siempre Grammy por el disco no que ya no existe pero pero sí que en Barcelona había una muy muy muy famosa muy pequeñita Discos Castelló estoy como es legendario pequeñita pero muy claro entonces apareció pues fue como ahí hubo una parte que

Voz 1501 13:11 de la Barcelona musical que se murió ese día pero tú compras discos vinilos o no vinilos de que todavía del disco físico pero estás buscando IP con la pregunta

Voz 0047 13:20 ya no es esa la pregunta es que si tienes para poner donde pueden claro porque ayer esto si yo sí tengo eh

Voz 0313 13:29 entonces nadie se tiene que usar pero yo

Voz 0047 13:31 actualmente ya al final a los coches que se venden ahora los ordenadores ya no quieren no tienen para discos yo creo que ahora mismo el disco es como como una especie de de de de souvenir no que como algo romántico que quieres tener cuando alguien cuando te gusta una banda

Voz 0313 13:54 esta canción sí puede ser poquito más desnuda sólo con la guitarrista y así tocamos otro palo y otro aire de de la misma eh uno cuando se levanta de nuevo cuando se ha caído porque sólo pido el cuerpo

Voz 0047 14:06 bueno hay muchos momentos en el que uno empieza de nuevo yo creo que en la vida que llevamos empezamos de nuevo casi cada día de ocho debemos darnos la oportunidad de empezar de nuevo cada vez que lo necesitemos en este caso es un poco una declaración de intenciones de de momento vital en el que me encuentro en el que realmente creo que estoy empezando una una nueva etapa llevaba un año produciendo el disco en el estudio y me iba repitiendo a mí mismo necesito volver a empezar al final este es el título

Voz 1619 14:37 otro con la música de esta canción además hay una hay

Voz 1501 14:40 es una cosa que seguramente levantarse a bailar es que lo de levantarse a bailar tiene una cosa muy bonita tú estás sentado en un sitio estas casi en un estado de pronto levantar de bailar es casi pasar a otro está

Voz 22 14:50 todo como cuando te levantas para nadar para tirarte a una piscina algo así no disipó a precio que tirarse al agua hay tirarse a la pista tienen algo algo parecido hay cosas que son universales una sonrisa

Voz 0047 15:00 la música bailar da igual que hables que te entiendes a Primera

Voz 0313 15:05 oye yo creo en fíjate es curioso yo muchas veces como tengo más amigos más Team digamos que miró mucho las letras de algunos amigos escriben ellos mismos Levante cuando escribes algo que la gente vea que lo Corea sino como seres anterior sentir uno cuando pone a bailar a la gente debe ser una sanción muy bonita nubes

Voz 1501 15:21 hay una cosa que has creado tu pone a la gente a bailara ser niños a pegar brincos

Voz 0047 15:25 la primera vez que tuve esa sensación fue que cuando sacamos el primer disco en el dos mil trece que se llama Happy Days el festival Cruïlla de Barcelona hacía un mes que había salió el disco nos dio la oportunidad de de ir a tocar en el festival para para nosotros en ese momento fue una una gran oportunidad y tocamos en un escenario muy pequeñito me acuerdo que detrás está daba Suez haciendo tú que estás escuchando Sue más que lo que estamos haciendo nosotros el poder que tenía nuestra obvio no llegaban a la gente empezó el concierto sentado eran los primeros con vientos que hacían que hacíamos y de repente tocamos una canción que se llama Carpe Diem el disco levantó una chica se levanta rondos y al final todo el concierto la gente de pie bailando la sensación que tuve en ese momento que yo pensaba que iba a hacer música para que la gente estuviera sentada no se me va a olvidar nunca desde ese día siempre la gente de pie pues en esto

Voz 0313 16:17 hemos

Voz 9 16:20 para bailar y para viajar para que se entere Sue

Voz 2 16:26 qué disuelta antes sí

Voz 0313 17:02 está muy bien en el disco de haber porque para los que tenemos el inglés en poder oxidado o directamente no sabemos mucho en todas las canciones de libreto provoca una frase que son que da pistas de por dónde va el aire de la canción y todo el relato del disco no está por ejemplo en el MIT Summer Nights es propone o proclama el sueño de un verano que dura descarnada así que eso es una cosa que compramos todos compraría todos estamos el truco los

Voz 1619 17:29 desde la verdad es que apoyamos de ir así es yo creo que también tiene el espíritu de que la música que hace Ramón es como conduce a Benjamín para bailar que directamente no quiere decir que es disfrute osea quiero decir todo el mundo todos los que unen por aquí Viena que disfrutemos consumo sí pero quiero decir que hay gente que lo tiene como primer objetivo en el mejor sentido de la palabra el sentido como los cómicos que lo que viene a que disfrutemos un rato ya la profundidad vendrá después del verano creo que simboliza eso que vamos a pasarlo bien porque es cuando toca pasarlo bien y no hay discusiones

Voz 9 17:58 eso

Voz 1619 17:59 esta canción del verano por ejemplo

Voz 0313 18:02 esto viene cada verano si sigue ya que que te corta no de tendencia que sí

Voz 1619 18:11 que es el camino acabasen la música disco que se pensó solamente para esto yo creo que Ramón ha decidido voy a hacer un disco de música disco mejor

Voz 0313 18:18 dicho yo nunca mejor voy disfrutar haciendo el disco Aramón que es es muy importante que a veces los partos se complica disfrutado ha habido momentos de todo para desgravar una masía además no va por ahí no llegamos

Voz 0047 18:28 cogemos todo el material del estudio lo llevamos a la masía para estar tranquilos tener todo el tiempo suficiente a ver y dentro de cuando dentro de las las alegrías vienen acompañadas de muchas frustraciones siempre entonces yo creo que van de la mano y la verdad es que ha sido un parto y me siento muy liberado ha sido una etapa de mi vida increíble musicalmente hablando pero han habido momentos de de de venirse abajo pero son necesarios para al final hacer tener el mejor

Voz 1501 18:58 que te lo pregunto porque he leído por ahí no se sino con una entrevista o alguna alguna declaración que hiciste que que en dos mil dieciocho has aprendido que la verdad puede ser dolorosa pero nos hace libres tiranías

Voz 0313 19:08 qué le ha pasado algo

Voz 1501 19:09 digo no sé si algo concreto o ha sido un proceso hoy en estos sube bajas que comentaba

Voz 0047 19:16 bueno yo creo que al final es la vida misma no la de cada uno que podría se podría hacer una película de la vida de cada uno este dos mil dieciocho ha sido un año para mí donde han sucedido muchos cambios en los que también he tenido que hacer que enfrentarme no a a ABC es el miedo este a veces de decir la verdad o de de o de aceptar muchas cosas no y por eso también en volver a empezar no porque ha sido un año donde dejado viejos fantasmas detrás atrás y empiezo de nuevo con con con la luz que a veces pensamos que perdemos no decir

Voz 2 19:54 no

Voz 1501 19:55 esta mañana escuchaba en el Hoy por hoy en que la noche ha hecho en Murcia Toni Garrido entrevistado a Nicolás Almagro al tenista que dice ser retirados después de dieciséis años de carrera

Voz 0313 20:03 y cuando le han aplaudido muchísimo la gente sigue en un momento dado dicho Nico Almagro dice mira yo agradezco mucho estos aplausos y agradezco mucho en estos años toda la gente que me ha criticado porque me han servido también para aprender y para hacerme ver cosas que a lo mejor no no tenía la cabeza hay Isère agradecido muchísimo yo eso enlaza mucho con lo que comentabas en caso de Nico Almagro lo pedía muchas veces las decir siguiendo PIN me gusta mucho lo de jugar alimenta el alma me gusta mucho la la vida siempre empieza hoy una yo estoy muy de acuerdo y me gusta todavía más esto podría servir como lema para toda la campaña electoral eres lo que haces no lo que dices que vas a hacer

Voz 2 21:26 la mala

Voz 0313 21:37 hay era un ataque U2 esta es verdad esta canción cantada por los hermanos esta canción yo no sé cómo con los circuitos esta canción o alguna de las hemos escuchado ya que no lo averías una radio sobre sí perfectamente verdad que te pregunto

Voz 1619 21:55 pues son músicas pensadas para la melodía hay para bailar qué es lo que necesita la música de una radio fórmula no gusta no nos guste luego la radiofórmula pero creo que pie todas las propiedades

Voz 0313 22:04 música de un español echan inglés bueno la pregunta recurrente que estando Benjamín no lo podemos obviar has pensado estás hay que ronda lo de pasarse al castellano en algún momento o si se lo pide el cuerpo te apetece o no vamos da igual

Voz 0047 22:16 la verdad es que después de estos últimos años coincidiendo en festivales con bandas como pues luego les habían sido Iván Ferreiro y empiezas a ver eh

Voz 0313 22:28 así en los directos delante de Iván eh que mira lo que dice después no no sabes qué te hablo no da igual no nos la bronquitis que ha tenido con Santiago Seron de Radio Futura directa era una mierda cuando hacía pero vamos yo no creo que fuera una crítica tampoco se ha montado un poco a la única vez que yo

Voz 22 22:43 Prada en el escenario fue una vez que cantó con Iván Ferreiro en Cap Roig

Voz 0047 22:47 de lo que contaba o como no no durante lo que se creó en ese momento bueno era era era el festival de Cap Roig súper festival mágicos tocamos una canción eran aparte era mi cumpleaños con nacieron con el conjunto y el tocaba evidentemente después y al final me sabía lo sacó al escenario para cantar el equilibrios imposibles se creó hay algo que bueno Ansari salir de escena

Voz 6 23:13 Ariana es la única que llora este año repitas en Cap Roig no están de Pedralbes ya con el Palau de la Música esa experiencia como viernes pasa brutal pero no se puede explicar ese tenía que aparte fue

Voz 0047 23:24 lo hicimos todo este concierto presentando todas estas camiones con una orquesta de veinte músicos de cuerda y una coral de sesenta niños

Voz 9 23:33 fue espectacular ya decir estudio grande Francino dejas hacerme jefe el momento su momento la canción

Voz 1619 23:45 porque es un ejemplo de de cómo trabaja Ramón este disco está hecho así como a mi me parece que es como se debe trabajar hemos empezado la campeón con él solamente cantando un bajo y una batería eso es todo lo que había en la canción que es la declaración de intenciones dice el esqueleto de la canción luego les va aumentando el número de arreglos la sofisticación todo eso entonces es cuando uno comprende la sofisticación pero si no cuando la desde el primer minuto hay diecisiete pistas sonando es un dolor de cabeza y creo que Ramón eso lo tienen mucha claridad no sé si lo hace

Voz 1501 24:11 aposta o lo

Voz 0047 24:13 bueno yo lo que he hecho lo que hago con mis discos es o no hacer ningún ejercicio de estilo no poner alguna barrera de estilo llevar las canciones al universo que yo creo que tiene que tener esa canción bueno en esta canción por ejemplo también pasan el directora estábamos hablando del Palau de la Música digo con la orquesta ahí está coral de niños la Coral de niñas estaba escondida Vima del escenario que hay una una especie donde antiguamente en el Palau de la Música suponía la coral

Voz 1501 24:42 sí de niñas estaban allí pero el público

Voz 0047 24:44 no lo veía porque estaban con el alud de repente empieza esta canción que está tan pequeñita con el bajo y la va a ir al final se iluminó la parte de atrás el levantaron los niños fue espetó

Voz 1501 24:55 hay arreglos que estropean yo lo los veo continuamente ahí sí que terminaban estropeando las canciones permitiéndole así convirtió borrando las casi haciéndola parecer la gracia

Voz 0047 25:06 producciones como vistes y como desnudas una canción dedicada en realidad la esencia de una canción es la misma

Voz 0313 25:13 si te gusta vestida desnuda si una canción

Voz 0047 25:16 te gusta desnudo efectivamente esa canción función

Voz 1501 25:18 la razón bueno creo que ves como vistió Ramón

Voz 0744 25:21 hace un par de discos una canción que era de Nina Simone verdad

Voz 1619 25:32 a estas su versión de cine arman el pecador que es un espiritual negro originalmente que Nina Simone grabó al principio de su carrera a principios de los sesenta

Voz 21 25:45 mucho

Voz 0744 25:50 dónde vas a ir corriendo dónde vas a escapar de pecador que realmente pues ya digo es una canción de Iglesia precisamente los espirituales si el gospel los tenía especialmente interiorizados Nina Simon porque ya desde muy pequeña y con ayuda económica de una señora acaudalada que habían su pueblo empezó a aprender a tocar el piano clásico por eso sus solos de piano como por ejemplo este de Loli realmente es un solo tocado como si fuera un divertimento de los que ya tocaba de del barroco cuando aprendía a piano dijo que era un cosas de bajen la que ya se inspiraba pero ella no sólo iba al colegio ya clase de piano sino que su madre que era pastor metodista la llevaban los domingos a la iglesia del pueblo ya otras muchas del condado a tocar el piano durante siete u ocho horas fíjate con cuatro años que tenía eran ceremonias que se llamaban de viento miento que son ceremonias al estilo de aquella que aparece en la película de los Blues Brothers en la que está James Brown haciendo de predicador

Voz 1619 27:14 eran unas maravillosas ceremonias donde esas hace avivarse el alma se hace a avivar también la fe cristiana y allí es como ella aprendió canciones de iglesia que cantaba todo el mundo en aquel momento era el modo de hacer que la gente ese aprendérselas enseñanzas de la Biblia si no sabía leer

Voz 21 27:32 tu sí sí

Voz 28 27:40 yo no

Voz 21 27:45 eh

Voz 0744 27:47 el mundo entero en sus manos claro es Dios el que tiene el mundo entero en sus manos ella cantaba todas estas canciones y a base de tocar tantas horas para el público es cómo aprendió a ganarse la vida a Simon unos cuantos años después pero cuando llegan los bares los dueños le pedían que cantara no solamente que tocar al piano y aunque ella no sabía cantar o eso creía ella se aprendía todos los éxitos del momento y los cantaba

Voz 11 28:06 por ejemplo después grabó en su carrera esté Suzanne

Voz 21 28:17 fechas claves para país no entiendo cuando eh

Voz 1619 28:30 porque ya estaba para entretener a la gente les decían usted no está para

Voz 0744 28:33 aquí para hacer de virtuosa el piano siguió haciéndolo toda su carrera grabar canciones famosas cerramos el círculo de nuevo con sin hermano que era una de esas canciones de misa que hablaba por cierto del éxodo de los judíos que cuando ella tocaba ya siendo famosa le evocaba el ambiente de aquellas ceremonias de adiestramiento que hemos visto antes de las iglesias y pedía a la gente que diera palmas durante minutos para invitarles a entrar en el trance con ella y con los músicos

Voz 9 29:07 que ya lo decía ella se puede ver en los vídeos un concierto mío es un verdadero trance espiritual no le faltaba razón Ramón Mira Bettino costumbre de incluir

Voz 0313 29:18 siempre en todos los discos uno unos meses un tributo un homenaje lo que sea en en otros y en este obispo de ahora en este que presentamos hoy en el en el de tiene que tiene una canción del grupo que se llamaba te Maitane mira cómo lo hará

Voz 18 29:51 no

Voz 0313 30:03 pero también lo podía cantar Nina Simone sí bueno pero bueno hoy estamos con Ramón miraré estamos presentando su disco La ventana y el compromiso como siempre en regalarnos dos temas en directo vamos con el primero cuando quiere no

Voz 18 30:35 hoy qué Nos ha

Voz 21 31:36 qué le edad que Kiev

Voz 18 32:02 eh

Voz 30 32:06 sí

Voz 18 32:12 es una ciudad eh

Voz 31 32:24 a mí

Voz 21 32:36 le Kiev

Voz 32 32:44 ah

Voz 18 33:25 perfiles Flight a eh

Voz 27 33:40 eh

Voz 33 33:43 puede que haga

Voz 21 33:47 eh Ana

Voz 31 34:11 fuera

Voz 21 34:19 Froome

Voz 32 34:30 esta

Voz 2 40:09 que está

Voz 0313 40:38 aquí seguimos como cada viernes en La Ventana de la música de la música en directo hoy estamos dando el último disco de Ramón Miravet aquello decía antes bueno lo comentaba el básicamente el gustazo que le dio presentar el disco la otra noche en el Palau de la Música en en Barcelona bueno comer gente que lo está preguntando por aquí que no sabemos este hombre tal pues la próxima semana el próximo fin de semana no estén del dieciocho al veintiuno va a estar en el festival San San de de de Benicàssim

Voz 1501 41:03 luego hay otros conciertos como ha comentado el de Caparrós echó el festival jardines de Pedralbes en Barcelona

Voz 0313 41:08 bueno queremos comentando Ramón este disco es nos conocemos hace tiempo este disco es bastante distinto de los de los de los anteriores es bastante distinto es es tiene tiene influencia días incluso más más más Popeye está más orquestado está más más más más acompañado todo eso es un proceso natural ha sido querido así surge como cómo va eso porque ellos han contado de todo a la hora de componer y de crear en un coche en soledad en la servilleta en tal cual es tu método tú tienes método o no

Voz 0047 41:38 la verdad es que no tengo ningún método de componer y me gusta mucho hacerlo paseando

Voz 1501 41:45 si sin instrumentos

Voz 0047 41:47 cuando me todo lo que hace al final cuando tú tocas un instrumento por ejemplo en mi caso pues la guitarra el piano tengo mis limitaciones no llegó hasta porque no estudiado nunca que no me gusta estudiar música me siento dramática paremos con la frase

Voz 0313 42:01 criado nunca música en uno luces puestas

Voz 0047 42:04 la manera

Voz 1501 42:06 ya sabes lo que decía Bukowski yo nunca estudió en la universidad pero la universidad me estudiar a mí

Voz 0313 42:11 sí

Voz 0047 42:11 la cosa es que la cosa es que cuando yo cuando está sin el instrumento esa limitación desaparece entonces cuando me gusta mucho componer paseando porque la cabeza va allí donde tú ah no tiene límites entonces ahí es donde puedo imaginarme una melodía puedo imaginarme qué es lo que hay al alrededor de todo esto y luego llegó a casa si los

Voz 1501 42:35 acuerdo y grabo decir es de todas formas para mí mi método favoritos el método me tomen todo que parecen trabalenguas pero es que pasan mucho en la música que es meterse en muchas cosas ella inventar cosas nuevas llevar por aquí por allá esto no lo he hecho no bueno yo soy tu disco está todo lo que todo el rato no

Voz 1619 42:51 de todas maneras Ramón acaba de resumir en dos frases que es el pop y el rock actual eso sea desde que se se conoce como poco como Roques del año cincuenta y seis que es no se música y me dedico a la música hay toco ese es el gran no sé cómo decir te gran paso democrático de la música del siglo XX que dijeran aquí no antes

Voz 0744 43:10 a ser para componer y para que me diga mucha gente no yo se me ha ocurrido esto lo disfrutamos todos juntos bien por disfruten

Voz 1501 43:18 porque que buenos son siempre los gatos callejeros no al final los Eric Clapton nunca han pasado por el Conservatorio igual es una casualidad pero es verdad que lo por ejemplo los grandes guitarristas casi todo dos son gente que aprendió allí en un garaje a Ramón ha sido gato callejero eh ya sí mucho Ramón ha sido gato callejero y como a otra mucha gente empezó tocando en la calle y se da la circunstancia de que estos días no hace mucho yace como una semana que le veo cuando salgo por la noche de la radio hay un tipo aquí abajo en la Gran Vía bueno yo estaba cantada una has visto llegar porque yo creo que se pone más tarde yo creo que se pone a eso de las siete seis y pico se empieza a poner ahora ahora estaba estaba pues vámonos a la Gran Vía vamos a hablar un poco de lo que es la música en la calle o músicos callejeros y lo que se aprende y demás Pepe Rubio buenas tardes

Voz 6 44:04 hola buenas tardes aquí estoy en el escenario de la calle que se ataca

Voz 0313 44:07 convirtiendo en el escenario de moda en la plataforma donde

Voz 6 44:09 eh llega a muchos artistas ahí tienes a Ramón sentado a tu lado anoche ganó la voz un artista que también surgió la calle si estoy aquí con polo teme como pero por lo teme

Voz 0313 44:20 por lo teme pueblo teme su nombre artístico

Voz 6 44:22 además Pau pero es pueblo teme está en redes sociales lo tenemos en Twitter en Instagram con poniendo arroba Polo teme lo podemos encontrar él está aquí porque el contacto con la gente me dice y además es verdad porque es que hay público es decir no paran de pasar chica que tararea en su canción chicas y chicos que tarareen canciones gente que se queda mirando hace corro es decir es un es un cantante de calle que tiene su su público pueblo teme Pau que estas aquí porque porque te porque ese contacto directo con la gente ver cómo cómo reacciona ante tu música

Voz 1 44:58 bueno también es una manera de una manera de darse a conocer porque te veo mucha gente cada día también es como mi lugar de ensayo porque al final Cabo me pasa aquí hay como una manera de entrenar mi voz y también de de transmitir a la gente de la música que es lo que me gusta hola buenas tardes buenas tardes

Voz 1501 45:19 hoy en un sitio a la de la radio no ha sido voluntario ha sido caso

Voz 1 45:23 las primarias del primar no es que en verano no sabía porque yo no llevo mucho tiempo Madrid

Voz 6 45:32 a ver de orígenes tiene orígenes eslovaco está en la calle por casualidad nació en Eslovaquia por casualidad no serio la historia que hay detrás pero Naciones global

Voz 1501 45:39 es el símbolo de Miravet se pone a tocar en un concierto no leve no deja que lo oiga su Suede ahora se pone a anunció tocara en la puerta de la radio oye cuéntanos un poquito Historia que como

Voz 0313 45:49 estás aquí si tienes idea de dedicarte esto de la música sí es algo temporal cuéntanos un poquito de dónde viene todo esto

Voz 1 45:56 bueno pues mi madre llevaba un coro de pequeño de niños entonces yo tocaba la guitarra en el coro y cantaba también entonces desde ahí empecé con la música porque mi madre estudio violín en tiene todo la carrera de violento Ocean siempre en en mi familia ha estado la música hay algo que osea crecido con ella toda medida Hoyo de artista artista Ramón Miravet te va saludar él estuvo también hace unos años en la calle ahora tiene compañía discográfica actúa hay la van las cosas bastante bien pero estuvo también es en ese momento saluda Le Ramona Pau con estas Pau

Voz 6 46:31 muy bien tú que te estás bien muy bien muy bien Jolín Nocilla me me estás haciendo recordar viejos tiempos la verdad es que sangró mucho que te haya

Voz 1 46:39 ella también tiene que es lo mejor y lo peor de tocar en las

Voz 0744 46:42 calle para los dos

Voz 0047 46:45 yo creo que lo mejor es es la libertad y la anarquía de tocar donde cuando lo que quieras eso yo creo que es lo mejor y el contacto directo con la gente salgo muy auténtico y lo peor al final es son todas las cosas que hay en por ejemplo la climatología la policía las ordenanzas incluso también las mafias también te tienes que llevar bien

Voz 1 47:06 hace Baute puede preguntar una cosa es un día en en un día normal de estos que yo te he visto cuánto cuánto dinero puede sacar no se te da para mantener un poquito sin me dan para mantenerme pero también es cierto que todo con mucho entonces eso también ayuda

Voz 44 47:24 ya en un día

Voz 1 47:26 bueno y a la media está en treinta cuarenta Pray es una referencia e tampoco es para Hacienda exigió al mar

Voz 1501 47:35 el iba iba a decir que en hacer que alguien dar un concierto hoy conseguir que alguien vaya se compre una entrada sesenta verlo tiene mérito pero que conseguir que alguien que va andando por la calle a otra cosa separe a escucharte siempre me ha parecido una cosa pero extraordinario no va a eso pero Paulo consigue de los hijos lo consigue lo digo porque es que lo visto estos días atrás y nos hemos tenido algún día lo tenía cántabra a Pablo Alborán bueno y hay gente no sólo versiones oye vamos a hacer una cosa Pau y podemos atracar los canta salgo y aparte de la gente que pase por la calle te escuchan en toda España por la ventana Nos cantas

Voz 1 48:10 algo sí sí claro provenga al lío que vas a cantar fue yo creo que una que te salga bien labora tiene un repertorio

Voz 9 48:23 cómo lo hago cuando quieras pero yo creo que mejor que pongan a PP técnico de solidario

Voz 1501 48:32 este hallazgo eh venga vamos

Voz 45 48:41 al

Voz 46 48:43 aunque aunque que yo Tetra lo que nos diga dónde cómo y cuando no pensaban

Voz 27 48:54 eh

Voz 46 48:58 tenía ganas de aquí soñar no sin lo que cuente le acaricia que hoy clausura

Voz 47 49:15 un

Voz 46 49:18 otro escribí

Voz 47 49:22 ha dado dime

Voz 46 49:26 vete tú solita en informática echado DM en directo

Voz 9 49:34 desde la calle de la Gran Vía de Madrid Pau

Voz 0313 49:38 músico callejero como lo fue en su tiempo Ramón Miravet como han sido un montón de gente ilustre de la música de este país ya han aprendido un montón no han contado además

Voz 6 49:49 mi niña

Voz 1280 49:50 si tú eres mi casa en la calle en las Ramblas de Barcelona nació el multicultural Daniel Carbonell Macaco que cuando el cuerpo se lo pide vuelve a sus orígenes

Voz 48 50:01 con unos cuantos amigos también músicos decidimos un poco volver a nuestros orígenes teníamos tres días libres y nos fuimos a la Mola Formentera en Ibiza también las Galias justo me llamaron oye que sabemos que estas por aquí dimos un concierto así ha improvisado que fue una una locura super bonita unas llaves en masías si es un poco como

Voz 6 50:21 el volver a las raíces ya la cosa esta de la improvisación de de que la cabeza tiene que ir rápida no en las de Valladolid se curtió Arizona Baby

Voz 49 50:30 y porque lo apuntó pues como sabes pues como persona que entretiene a otras personas y también como como músicos blancos

Voz 1280 50:48 su cantante Javier Vielba ahora mismo centrado en el proyecto Cory zonas empezó tocando la guitarra española la salida del instituto y la acústica de Erasmus en las calles de Edimburgo desde ese momento y hasta hoy que participan anualmente en encuentros de músicos callejeros las calles son para él un escenario a tener muy en cuenta

Voz 49 51:06 es una de nuestras primeras grandes aventuras como grupo pero cuando nos fuimos a tocar precisamente en un festival de música callejera en Grecia la isla de Corfú los fuimos con una furgoneta ir con unos amigos pues han podido muy hippie y entonces pues todo el camino desde Valladolid hasta Grecia pues lo hicimos como te digo furgoneta parando pues pues sirvió tocando en la calle pasando la gorra

Voz 1 51:29 es que tampoco han dejado

Voz 1280 51:30 calle a pesar de llenar escenarios en todo el mundo es el grupo la pegatina uno de sus componentes Rubén Sierra recuerda con especial cariño sus comienzos dentro de los trenes de cercanías

Voz 19 51:49 pero tanto como ocho vivir de pedir dinero en la calle de sobre todo superaron un día del técnico eso sí yo para ir a Barcelona pues lo que ha llegó tres meses trayecto de quince veinte minutos lo que hacía era es tocar dos campeones por vagón y cambiar pegatinas por por sonrisas

Voz 1280 52:10 sí de relacionarse con los músicos de la calle en Cataluña surgió una de las grandes oportunidades de su vida vinculada además con el cantante callejero por excelencia Manu Chao

Voz 19 52:20 concierto debajo de donde se recaudaba fondos para nunca Bay donde había muchísimos grupos callejero de acople rock y cuando acaba porque tocar pues va a correr dijo que si quería subiera al escenario no fue la primera vez donde donde pasé de de haber tocado a la calle a la primera vez que me subía a un escenario con con gente con público y encima con uno de denuncias favoritos pero yo era porque

Voz 9 52:43 mella visitando

Voz 2 52:46 a las calles de Barcelona también facilitar

Voz 1280 52:48 al cantante argentino Lucas Marciano su entrada en el mercado español

Voz 50 52:52 dos días antes de un vídeo de El Canto del Loco en la tele yo no conocía cante luego hacía aún me estaba tocando en la calle

Voz 51 52:59 el veinte veo un flaco de barba que estaba mirándome

Voz 0313 53:02 ha parecido al lobo que vi la tele

Voz 50 53:05 cuando terminamos David me encantó lo que dio ese llevó maquetas y todo y me dice Lucas dice Cinecittà necesita cualquier cosa millones te te pocha un cable porque me ha gustado lo verlas bueno perfecto hecho a los tres meses firmen contratos discográficos estaba sonando en todas las radios

Voz 1280 53:18 ha realizado giras callejeras de París a Transilvania y explica que cuando experimenta bloqueo creativo coge la guitarra soluciona en la calle lo mismo nos aseguraba la artista francesa Hat cada vez más popular en España se acaba de utilizar sexo no dejó un trabajo estable en un cabaret porque se sentía como una funcionaria de la canción para tocar en las calles de Montmeló también en la calle mientras estudiaba música en Berkeley el alcalde de Boston le invitó a actuar en su cumpleaños después de verla cantar

Voz 9 53:54 aquí para ganar un poco de dinero todo en la calle yo guitarrista argentino

Voz 1280 53:58 músicos que piden que no se persiga la calle sino que se fomente como un escenario único porque en ella se producen encuentros mágicos como el de la artista británica no

Voz 27 54:09 Juan Ramón Miravet hola sea Ramón hace dos años en la calle donde ambos queríamos me fui a beber par pactaron es comenzamos nuestro viaje para otros Carlos que era un sueño que remonte tenía pues muy especial atrapar una canción con Ramón algún iban a cantar él en el Palau de la Música estas no es adultos no ves que están dejaremos juntos esto es segura

Voz 1501 54:42 el nuevo desafía el espacio en una canción

Voz 1 54:58 no yo no he encontrado Laura Piñero que Cáritas

Voz 0313 55:01 queda Ramón no te hagas estas emocionado quieras diciendo no hablo de Macaco yo estuve con él ese verano en formen

Voz 0047 55:07 estas historias y la verdad es que nos fuimos Macaco yo igual no les queremos que es bajista de fundador de Ojos de Brujo y nos marchamos los tres hacer un verano de darlas de piratas bueno fue espectacular este en tres días dimos los los reyes de Mamón Formentera Ibiza la oye tú en mil personas en Italia James

Voz 1501 55:29 déjame que durante una cosa para explicar cómo cómo la es que la música y la música callejera también la música cambia el clima culturas por una calle Isaiah alguien tocando diseña cambian metro por metro de una cosa en mi retraso de dos horas y media en el aeropuerto de Tenerife cuando estaba todo el mundo ya muy enfadado porque claro ya sabes la gente pierde sus conexiones yemas habría un grupito de niñas de niñas de un colegio evidentemente que debían cantar en un Córdoba serán como quince veinte esta caída de ha puesto a cantar en un coro yo me he puesto a mirar a la gente y la gente es el IVA borrando la cara de enfado y sería ponen una sonrisa adiós ha sido momento Maravillas al que vivió precisamente explicando cómo la música lo cambia todo

Voz 2 56:11 sí

Voz 0313 56:12 los momentos maravillosas que hemos cada tarde cada semana aquí en la en la radio Santana y sobre todos los viernes con la música en directo hoy hemos compartido presentaciones guiso con Ramón Miravet al que despedimos con un regalo con otra canción en directo Ramón muchísimas gracias amigos suerte

Voz 0047 56:27 a vosotros por hacer la radio de siempre pero de verdad de Natasha

Voz 52 56:46 no

Voz 53 56:48 menciona

Voz 27 56:52 sí sí

Voz 53 56:57 la enseñando

Voz 54 57:00 yo estoy aquí

Voz 18 57:28 le has bien

Voz 52 57:47 en el suelo

Voz 18 58:03 anoche

Voz 54 58:07 quién

Voz 18 58:17 eh

Voz 55 58:20 el jazz viene qué harán

Voz 18 58:25 aquí

Voz 21 58:45 ah

Voz 11 59:09 buenas noches están el día provechoso pues ahora a descansar pues no sabe lo que ha pasado y oro

Voz 7 59:21 veinticinco Cadena SER

Voz 11 59:23 quizá

Voz 34 59:26 sigue las cadenas en giros sociales en Twitter arroba la guion bajo seis cadenas