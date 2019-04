La Ventana (12/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 la directora de la residencia del grupo Los Nogales de Madrid investigada como saben por el maltrato a algunos de sus residentes ha escrito una carta a los empleados y que dice Pedro Blanco pues en esa carta defiende el trabajo del personal del centro pese es lo que dice a la falta de escrúpulos de algunos trabajadores de Radio Madrid Teresa Rubio

Voz 1933 00:25 no se trata de un comunicado interno destinado a los trabajadores la directora que se enfrenta a una posible inhabilitación de cinco años afirma que en esa residencia importan las personas y que en esa línea seguirá el gran equipo que allí trabaja les pide

Voz 0564 00:38 los empleados que su entrega y vocación por los maya

Voz 1933 00:40 eres no se vea enturbiada por la falta de escrúpulos de una persona en relación a los episodios de maltrato y agradece las muestras de apoyo y cariño recibidas por compañeros de los diferentes centros Los Nogales tiene diez residencias en la Comunidad de Madrid también el comité de empresa ha escrito un comunicado en el que condena a lo sucedido y pide respeto para la gran labor de sus profesionales

Voz 0313 01:01 este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio contra el creador de la web series John Kiss un portal que permitía acceder a contenidos audiovisuales pirateados la Fiscalía ha aumentado la petición de pena Radio Murcia Paqui Pérez

Voz 0673 01:12 el fiscal del mayor caso de piratería de España que se juzga en Murcia ha pedido en la última sesión de la vista

Voz 0564 01:18 oral tres años de cárcel para cada uno de los quad

Voz 0673 01:20 acusados frente a los dos que solicitaba inicialmente también pide que sean condenados a pagar una indemnización de ciento sesenta y siete millones de euros a las productoras que resultaron perjudicadas por las descargas presuntamente ilegales de sus filmes a través de las web series yonquis películas yonquis las defensas de los acusados reiteran su solicitud de absolución al señalar que aquellos desconocían que era ilegal la inserción en esas webs de enlaces que remitían a las películas protegidas por los derechos de propiedad intelectual

Voz 1715 01:50 en Argelia octavo viernes de protesta en las calles del país los convocantes de estas movilizaciones mantienen el pulso al Gobierno pese al anuncio de elecciones para el próximo mes de julio informa Sonia me

Voz 3 01:59 bueno a pesar de todos los obstáculos establecidos por la gendarmería para evitar que los argelinos salieron a la calle octavo viernes los ciudadanos volvieron a protestar llenando las calles del centro de Argel y las de muchas otras ciudades del país para exigir la marcha de los gobernantes relacionados con el anterior sistema de Buteflika desde antes de las diez de la mañana se empezaron a concentrar Ciudadanos en el corazón de Argel las miles de personas consiguieron que la policía se retirara del edificio de Correos sin embargo en la plaza de Odín los antidisturbios utilizaron los cañones de agua a pesar de que los ciudadanos protestaban de manera pacífica Depor detenerlo

Voz 4 02:31 hoy no tenemos partido de Primera se que empieza la jornada treinta y cuatro de Liga un dos tres a las nueve con el Sporting Granada mañana vuelve la Liga Santander en su jornada XXXII a destacar el Huesca Barça

Voz 1933 02:40 sin Messi Rakitic Piqué ni Busquets

Voz 4 02:43 la convocatoria azulgrana y el Atlético Celta los rojiblancos que con muchas bajas han conocido hoy que el Comité de Apelación ha ratificado la sanción de ocho partidos a Diego Costa y ahora sólo podrá recurrir alta

La Ventana de la cultura y el ocio

Voz 5 03:10 la Ventana con Carles Francino La Ventana de la cultura y el ocio

Voz 6 03:22 el resto lo hizo

Voz 0313 03:37 Emma Pérez Pérez buenas tardes buenas tardes ver este fin de semana particulares especial porque para algunos para bastantes empiezan las vacaciones de Semana Santa así que habrá que hilar fino con la de las recomendaciones por dónde empezamos

Voz 0564 03:48 hoy en Barcelona en el fotografíen

Voz 8 03:55 venga la Fundación Mapfre

Voz 0313 04:05 hola dedica hasta mediados del mes de mayo una exposición a Berenice Abbott la fotógrafa norteamericana del siglo pasado que no sé quién era francamente

Voz 0564 04:13 ver era moderna audaz es el título de la muestra sobre esta mujer vanguardista revolucionaria que rompió cuantos moldes le pusieron por delante y que logró ganarse la vida modestamente eso sí con la fotografía aunque hasta lograrlo hizo de todo fue incluso cobrador del frac nacía en un pueblo de Ohio pero acabó en Nueva York donde conoció el mundo al que quería pertenecer además desde finales de los años cincuenta colaboró con el Instituto de Tecnología de Massachusetts desarrolla una importantísima fotografía científica ha sido bien tratada por la historia ha tenido el reconocimiento que merece ser preguntado a Estrella de Diego catedrática de Arte Contemporánea de la Universidad Complutense y comisaria de esta exposición

Voz 9 04:49 bueno yo creo que se exageradas y digo que ninguna de las mujeres que hoy en día estamos visitando ha tenido el reconocimiento que se merecen claro que

Voz 10 04:57 no fue conocida en su época pero por ejemplo su muy caro

Voz 9 05:00 nacida series sobre Nueva York es curioso que se hacían siempre libros sobre esa serie pero se querían mostraron rascacielos los editores querían eliminar los lugares de lo conflictivo no las zonas pobres a Lem etcétera etcétera yo creo que no ácidos suficientemente cuidada probablemente porque nunca ninguna mujer realmente suficientemente cuidado

Voz 0313 05:29 y cómo eran sus fotos Emma donde nunca mejor dicho dónde pone el foco

Voz 0564 05:33 son fotografías muy documentales lo son su retrato sus imágenes que inmortalizaron los cambios de la ciudad de Nueva York lo son también las fotografías de experimentos de ciencia fue un artista moderna lo era su mirada nos contaba Estrella de Diego que miraba las cosas antes de que ocurrieran fue una mujer que fue transgresora en su oficio pero también en su vida personal mandó a hacer puñetas todas las convenciones sociales

Voz 9 05:53 ella pertenecía a la comunidad LGTB y más pertenecer digamos a lo no convencional casi una fuera de la ley con sus amigos y amigas fuera de la ley era seguramente más que una opción sexual también un modo de combatir el Status Quo o no lo que había que ser O'Shea ella era una joven de americana que de repente se va Nueva York hay conoce todo lo que está pasando en el dile ir gustaban siempre son los desplazados los fuera de la ley

Voz 11 06:30 gran no no le venga K

Voz 0313 06:46 yo creo que vamos a enviar a nuestra invitada de Barcelona la UVI todo el Status Quo pero aparte de eso Roberto saldremos de Barcelona

Voz 12 06:53 para sí y para irnos por ejemplo al ambigú de El Pavón Teatro Kamikaze que acoge hasta principios del próximo mes la la otra mujer un concierto es un espectáculo que tiene su origen en la fascinación de su director de Pablo Easyjet por fin así

Voz 0564 07:06 bueno si llega a la vez un concierto y una obra de teatro todo el repertorio es de Nina Simone la protagonistas una actriz que está ensayando el personaje protagonista de La Gaviota de Chéjov que también se llama Nina una actriz que se acaba de separar y ese día decide no abrir el bar en el que trabaja por falta de ánimo necesita estar sola y cantar ya acaba cantando a Nina Simone canción tras canción a Pablo le hemos preguntado de qué manera Nina Simone ha marcado su vida

Voz 13 07:29 yo soy muy fan de Nina Simone me gusta mucho el Shas es desde que la conocí me me me impactó mucho por el por el por los Raga no por lo singular porque modos de también tan particular que tiene de decantar por el timbre de su voz IP sobre todo por el modo en el que interpreta cada canción Nina que en general son en la mayoría de las canciones de su repertorio son versiones y a mí lo que me encanta de esas como justamente como cómo se apropia de los materiales como genera con cara con cada nueva canción un encuentro que hace que uno descubre o redescubre a esa canción como si fuera nueva no

Voz 14 08:29 la

Voz 5 08:35 tras estos muy reconocible

Voz 0313 08:36 el Lliure de Gracia en Barcelona acaba de estrenar como Grec como los griegos una obra que dirige Josep Maria Mestres

Voz 15 08:41 por notando Vittek catequesis con sus fascistas yo voy respira tranquilidad que al regional era le ha puesto insisto es como que esto como la mala que

Voz 0313 08:52 que cuenta la obra y quién la interpretó además y cuenta con

Voz 0564 08:54 el reparto excepcional Pablo de Erkki Marsé harán haga Sílvia Bel y Pep Cruz una obra que es una actualización del mito de Edipo llevada a los suburbios del Londres de los años de Margaret Thatcher como es un texto del dramaturgo británico Stephen Bercow estrenado en mil novecientos ochenta el protagonista Xevi un chico de clase baja que desafía todas las normas que no se conforma con ser quién tiene que ser pasa incluso de los tabús más esenciales de nuestra sociedad hemos hablado con el director con Josep Maria Mestres

Voz 10 09:20 estamos hablando de una tragedia sin castigo injusticia poética esto es la que se convierte en algo absolutamente transgresor innovador no sólo para su época sino también ahora en estos momentos el Tebas en Londres donde sucede la obra de Arco es según palabras del mismo autor común vertederos la acción moral y física donde donde hay una falta de oportunidades donde dice

Voz 16 09:46 como si los dioses están muy lejos au están muertos

Voz 0313 09:54 en el caso de este director de Josep Maria Mestres sería un ejemplo de que la sigue la consigue no porque intentó dos veces este montaje no lo consiguió a la tercera va la vencida

Voz 0564 10:03 así nos contó que cada vez que se acercaba al texto éste había cambiado se había ido adaptando a la realidad del momento que es lo que tiene un buen texto dramático que nunca deja de hablarnos de temas que nos atañen el Teatre allí escribe en el programa de mano de la obra que uno de los padres de la iglesia cristiana decía que Homero maleducada al pueblo con sus mitos porque la gente los entendía de manera literal al pie de la letra le preguntamos por ello al al director

Voz 16 10:26 de necesidades no es nada respetuoso para con la Iglesia cristiana va mucho más allá todavía de de Homero o lo que no esta es la grandeza y la peligrosidad de un texto como éste que para hacer un símil fueron unos de uno en uno de los noventas de la obra los personajes luchan con palabras sin sin tocarse con palabras sólo uno de ellos muere uno mata al otro con palabras el autor quiere hacernos jugará esta creernos este mundo metafórico en que las palabras sean peligrosas

Voz 0313 11:16 esto que suena jazz verdad es es muy es Parisi

Voz 0564 11:20 buena te lo cuento esta italiano Roberto Tall al que suena que será este fin de semana uno de los protagonistas de la segunda edición del ex mujer Jo Jazz Festival que celebra si en Madrid hasta el próximo domingo el escenario principal es el teatro María Guerrero y hay actuaciones anexas en los hoteles Oli son conciertos con aforos muy reducidos para recrear un ambiente íntimo que es la manera ideal de escuchar este tipo de jazz ya el cofundador del festival pues le hemos preguntado lo que nos pedías tú que es el ex muchas

Voz 18 11:45 si les días es una variante del jazz tradicional tiendas en Estados Unidos y la es el jazz tradicional que vimos parten explicación pero es mucho más lúdico Iza es también a ritmos como esto en el banquillo y eso sombra desconocido aquí en España estamos intentando impulsar iniciativas que estamos desarrollando en los conciertos unos quinientos

Voz 0313 12:19 luego diremos en nuestra agenda de la cultura y el ocio más música más conciertos para este fin de semana pero de momento nos vamos a Sevilla

Voz 19 12:32 eso es

Voz 0313 12:39 Sevilla porque en el Museo Casa de la Ciencia puede verse la exposición con una de astrónoma

Voz 0564 12:44 este ha sido la semana de los agujeros negros y esta muestra nos acerca a las muchas demasiado desconocidas aportaciones de las mujeres a la ciencia especialmente a la astronomía a lo largo de la historia cuenta por ejemplo con piezas originales de la película agua la de Alejandro Amenábar que recogía la vida de Hipatia de Alejandría astrónoma matemática y física del siglo IV con áreas trono más nos acerca también a la labor de científicas como Caroline Herschel que descubrió ocho cometas hace tres siglos con sus propios telescopios o haber a Rubin la astrónoma estadounidense que en el siglo XX descubrió la materia oscura hemos hablado con Eulalia Pérez profesora de investigación en el CSIC y comisaria de la muestra porque la historia de la ciencia ha olvidado algunas de sus protagonistas

Voz 20 13:24 la pregunta del millón no pues por qué no aparecen las historias de la ciencia porque se ha pensado tradicionalmente que la ciencia era cosa de de hombres y no se ha prestado atención a todo lo que han hecho ellas tuvimos muchos problemas en seleccionar las porque

Voz 21 13:37 de la estaba mía ha sido un campo muy bueno

Voz 20 13:39 no para las mujeres porque como hasta ahora hasta que se fundan los grandes observatorios Se ese era algo era una actividad muy artesanal pues muchas estudiaban con sus padres los ayudaban se producen incluso el fenómeno de que algunas de ellas con los los antes a sus padres de su padre para poder seguir haciendo astronomía no

Voz 0313 14:04 los vamos al cine Roberto porque la próxima

Voz 12 14:07 nos adelantarán al miércoles pero todavía hoy llegan las novedades el viernes

Voz 22 14:11 eh

Voz 23 14:14 sí

Voz 24 14:18 hoy por ejemplo es el turno de la comida

Voz 12 14:19 la gamberra de Carlos Terol lo dejo cuando quiera es la comedia en la que aparecen Ernesto Sevilla David Verdaguer Carlos Antón

Voz 25 14:26 el veintitrés por ciento de los profesores

Voz 0564 14:28 varios cobra menos de quinientos euros James

Voz 5 14:32 toda la vida estudiando esto esto es un complemento vitamínico potencial la concentración para el estudio

Voz 0564 14:42 los tres actores dan vida a tres amigos profesores universitarios a los que la crisis ha dejado en el paro y encuentran por accidente la solución a sus problemas de liquidez traficar con una sustancia que uno de ellos llevaba tiempo investigando en el laboratorio un complejo vitamínico que permite desfasadas sin tener efectos secundarios una película que habla también de la precariedad laboral desde el punto de vista de la tan cacareada generación más preparada de nuestra historia y que lo ha pasado tan mal hemos hablado con el director con Carlos Theron

Voz 16 15:09 habla sobre todo de esta generación de de

Voz 10 15:12 de gente que

Voz 16 15:14 hizo su parte del trato no cuando eres joven dice mira estudiado mucho sí sí estudios y tres fuerzas cuando termines los estudios tendrás una carrera universitaria que te permitan tirar a un buen trabajo

Voz 26 15:27 hoy tendrá su cultura pero cuando llega el momento de

Voz 16 15:30 salir al mercado laboral la crisis en los llevó por delante y el el trabajo se ha convertido en una cosa muy muy diferente de lo que había prometido

Voz 0313 15:38 que esto sería como Resacón en Las Vegas pero a la española

Voz 0564 15:41 tiene rasgos en común si en este caso estamos son amigos no que hipotecaron su juventud para estudiar y prosperar y ahora pues se toman la revancha porque no han recibido ninguna recompensa es una comedia decíamos pero que nos habla de un drama de una estafa generacional a Terol le hemos preguntado si la crisis es paradójicamente materia prima infinita para la comedia

Voz 16 15:59 normalmente la comedia consiste en coger a tus personajes y ponerle en situaciones horribles espantosas hacerle disputadas para que a ver cómo se desenvuelven entonces en este caso la crisis por sí misma ya nos ha puesto el campo de juego los personajes creyendo que va a tener un futuro de repente ese encuentro consignada trabajando con un como profesores con un contrato precario esto es ya si tienes cierta perspectiva genera una tragedia con una vueltecita de tuerca es una comedia

Voz 2 16:31 mira

Voz 0867 16:35 tú a tú a tú

Voz 2 16:37 yo no

Voz 0564 16:38 a los recomendaciones de libros para el fin de semana llegado éstas deban al hemos pedido un título Abel Cutillas de la librería Calders de Barcelona

Voz 27 16:46 el libro que os recomiendo es una novela relativa porque es una nueva traducción una traducción al catalán de roble terca de Georgia ahí me las traducciones de Casas este libro en concreto narra un poco la relación entre un padre y una hija el recuerdo de la relación entre un padre y una hija en un viaje en barco la gracia del libro aparte de cómo está adscrito como describe a la distancia entre un padre y una hija de la autora es una autora maravilloso tiene una capacidad increíble para para describir esto con el con el tono seco con la con las frases cortas

Voz 2 17:28 no faltaba esto no

Voz 0313 17:31 la niños cielo el que suena es Luis

Voz 0564 17:34 es toda una institución en argentinas escritor músico y cantante este fin de semana presenta su espectáculo Una que sepamos en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid son dos conciertos con canciones juegos y chistes sobre el día a día de las familias con niños ya les hemos preguntado como a los niños como espectadores como público

Voz 0867 17:50 me sentí en los dos sentidos

Voz 28 17:52 hables expectantes ingenuos les gusta aludía a veces tienen pudo demostrar que les gusta porque no saben si son muy bonitos y muestran que les gustas muy ingenuos no necesitan grandes parafernalia necesitan que hable del mundo de que ellos ven que viven de los que le da la así sensación de poder de ilusión los míos son muy vitales es un público agradecí Simon

Voz 8 18:20 entre

Voz 0313 18:27 vamos cerrando ya nuestra agenda de la cultura y el ocio como cada viernes con lista de algunos conciertos para este fin de semana

Voz 0564 18:33 si los que fueran son Fangoria que estarán mañana en el Center de Madrid es seguimos con y ZAL que están esta noche en Barcelona y mañana en Valencia y terminamos con la maravillosa orquesta del alcohol la moda que este fin de semana se alejan de las giras convencionales Zidane cuatro conciertos acústicos gratuitos en pueblos de Burgos hoy en frías mañana en Villadiego hoy Valle de Valdivieso el domingo a la una y media en Hontoria del Pinar o ala

Voz 2 19:10 vengo del uno quiere ha escrito

la Ventana tu madre

Voz 0867 20:03 Javier Casas caravanas electorales procesiones y madrileños a la carrera hoy se cruzan en el asfalto arrastrando la maleta los que van de un lado al otro buscando el voto y los que se marchan para disfrutar de unos días de descanso Viernes de Dolores en la carretera cómo marchan las cosas ahora mismo en las salidas de Madrid Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga qué tal buenas tardes

Voz 1993 20:38 muy buenas tardes pues a esta hora paso lento tan solo y afortunadamente la A dos a la altura de Torrejón de Ardoz eso sí en ambos sentidos tanto de entrada como de salida en Barcelona lo complicado a esta hora la AP siete a la altura de Cerdanyola del Vallès en sentido Yi tirón hay precisamente en Girona también van a encontrar muy complicada la hace sesenta y cinco a su paso por Jean Villa es en ambos sentidos por último en Murcia muy pendientes de un accidente en la A treinta en Archidona hacia la capital murciana

Voz 0867 21:07 paso lento gracias Patricia mucha precaución estos días estamos en uno de los puentes más complicados de todo el año con más de quince millones de desplazamientos días complicados en las carreteras pero también en el aeropuerto

Voz 1973 21:18 en ninguno de los viajeros esperaba hoy que hubiesen tres controles con una filas que literalmente ocupaban la terminal entera así que hemos estado esperando en la cola más de cuarenta minutos han cerrado la puerta en las narices eh bueno básicamente en los manda

Voz 29 21:31 ha dado últimos a la cola y estuvimos como un ahoga que os cincuenta minutos uno algo así no lo que vamos y venimos el vuelo

Voz 30 21:43 próximamente hora y media eh y eso me ha impedido llegar llegado incluso a tiempo pero la empresa Ryanair decido salir puntual

Voz 0867 21:51 los pasajeros de Barajas se han encontrado esta mañana con un pequeño contratiempo al inicio de sus vacaciones la huelga de los agentes de seguridad que controlan los accesos a las terminales soledad de Risco portavoz del comité de huelga del Sindicato Autónomo de Trabajadores de seguridad qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana bueno la situación de ustedes en Barajas se que no es para nada fácil cuántas horas pueden llegar a trabajar ustedes en un solo día

Voz 31 22:16 pues vamos a trabajar doce horas también vas a doce horas

Voz 0867 22:18 jornadas muy largas pero luego claro también está el estrés porque es cierto no que que volaron llegar a tiempo a un vuelo genera mucha mucha tensión y son muchas las personas que pasan a diario por esos controles por esos accesos y entiendo que hay momentos de mucha crispación verdad

Voz 31 22:34 sí la verdad que sí porque tienes que tener una capacidad atenciones de escáner que te exigen unos procedimientos que son incómodo para los pasajeros que cumplir porque lo exige AENA y luego además estima tiene queda una vieja a los pasajeros para que no pueda perder los aviones

Voz 0867 22:49 bueno que reclama is porque claro hay mucha gente y lo hemos escuchado ya que se quejaba esta mañana de las colas pero hay un motivo y además hay un motivo de peso

Voz 31 22:57 sí vamos a ver yo primero aquí que queríamos pedir disculpas a todos los pasajeros porque he por desgracia lo que está empezando yo no deberían pasarlo pero claro somos un colectivo que también tenemos derecho a reivindicar he a reivindicar nuestra propuesta no lo que necesitamos para poder trabajar mejor y sólo las reivindicaciones hay varias reivindicaciones una económica que es el tema El está de íntegro que estábamos hablando todo los visitantes de hace diecinueve años eh que no quieren quitar llegue a acuerdos momento que se firmó diez visado aplica ya el dieciocho es lo que ha hecho ha sido dividir más a la plantilla a quitarle los pluses de escáner que ya no lo cobra todo el mundo con lo cual él está creando un problema entre la plantilla pues de manera económica también operativa porque lo que hace es que afecta a las dotaciones con el escáner y acabamos pagando sentados en defensa de Smashing porque tenemos esta sentados escupieron plan seguridad y además por niños diez luego la sellar el pasajero

Voz 0867 23:49 en cuanto podéis ganaron de media aproximadamente

Voz 31 23:53 de media novecientos y poco euros

Voz 0867 23:56 yo creo que por pagar tenéis que pagar incluso hasta el parking del aeropuerto cada vez que acudir al trabajo

Voz 31 24:02 exactamente lo tenemos que pagar todos los meses además entramos a las dos a las cuatro de la mañana con lo cual no se exige el coche paraba el vehículo para poder venir ya tienes que pagar el parking y además a los turnos de las cuatro de la mañana levantando la entonces la marihuana ya las tres que a un problema que sueños evidentemente nadie cuando estuvo ella se incorporó a contrabajo nekanes evidentemente la capacidad atención en lo pueden ser buena porque vamos con sueño que tienes es que lo ves bien el y al final teníamos ponía Diego la seguridad de los pasajeros

Voz 0867 24:33 qué responsabilidad puede tener o tienen este conflicto AENA si es que tiene alguna o o no sé si está mediando para para que se resuelva

Voz 31 24:40 pues AENA al principio hemos comunicado que íbamos a la huelga porque es parte implicada en todo esto lo llevamos para el problema ya desde dos mil quince que empezaron a a pagar cada vigilante les sale de una forma de acuerdo de Fomento se ya compró asegura la empresa anterior tuvimos problemas y ahora con no está solucionado porque claro AENA hasta crear un sobrecoste que les carente íntegro que teníamos todos y la empresa no lo puede asumir con lo cual estas creado un problema en que nosotros no podemos saber las rotaciones fue asaltada afectando económicamente también claro

Voz 1679 25:13 pero claro que se tiene que sentar porque si ellos no

Voz 31 25:16 no la aplica no la aumentan o no hay ese sobrecoste no las

Voz 1933 25:19 m Louis donde está ahora mismo ni cualquier otra empresa

Voz 31 25:22 no va a poder solucionar el conflicto es necesario que nos sentemos Luna era los otros

Voz 0867 25:26 lo habitual que ocurre con las contratas y Soledad Risco cuánto nos queda de de de paro de cuánto queda de huelga

Voz 31 25:33 hola buenas indefinida hasta que no nos sentemos con ellos si tomamos alguna medida de media para para que se sumara soluciona estos porque es duro para nosotros nosotros la huelga cuando hay tantos pasajeros en cualquier día

Voz 26 25:46 mal eh

Voz 31 25:47 cuál el hoy a nosotros estamos sin comer sin desayunar sólo dependemos de nuestras comidas con los pasajeros a esta situación viviendo más los pasajeros y cuanto antes mejor

Voz 1933 25:57 claro que se absolvió al conflicto porque

Voz 31 26:00 alargarlo más saben dónde está la situación y luego ya la voluntad de ellos ya veremos

Voz 0867 26:04 Soledad Risco pidamos paciencia a los pasajeros comprensión y si alguien tiene que coger un vuelo que lo tenga en cuenta

Voz 26 26:10 es algo un poquito antes excusa lo de muy buenas tardes maremoto muchas gracias

Voz 32 26:15 ah sí

Voz 33 26:19 sí Tintín y seis Jordi

Voz 0867 26:21 Carbó meteorólogo de la SER qué tal muy buenas tardes a ver si nos escuchan Jordi Carbó pero muy buenas tardes ahora que estamos en Madrid pero yo voy a pedir un pronóstico ahora te escucho perfectamente te decía que te voy a pedir un pronóstico mucho más general porque se alguna certeza tenemos es que muchos de los que se escuchan este viernes se está viendo ahora mismo a Levante Andalucía o a Galicia y estaba ser una una semana santa creo muy regular

Voz 0978 26:50 tenemos la coincidencia de que cae en el mes de abril en abril aguas mil pero venga vamos a dar quizá más

Voz 0313 26:55 buenas noticias de las que cabría esperar podríamos decir

Voz 0978 26:58 es la Semana Santa en dos partes una primera la que ya se está viviendo hoy que por suerte con la operación salida en marcha no va a generar demasiados problemas seguimos insistiendo como decíamos en anteriores crónicas de medio día atención sobre todo en carreteras de Zaragoza de Tarragona Castellón porque quien cierzo a ratos sopla con fuerza lo hará esta mañana pero después irá desapareciendo pero en general si las próximas horas es cuando ponéis en marcha no hay complicaciones derivadas de la meteorología que tengan que tener protagonismo el fin de semana en general va ser soleado con buenas temperaturas algo de frío durante las noches pero en el conjunto del país por ejemplo mañana máximas de veinte a veinticinco grados y sobre todo el domingo que es cuando más van a subir incluso tendremos sensación de ambiente cálido pero tampoco va a durar demasiado esto de hecho mañana por la tarde primeras tormentas en Galicia en Asturias tormentas es decir lloviendo poco rato se repetirían el domingo a partir del lunes entre el lunes y el martes

Voz 0564 27:50 sí que las formen

Voz 0978 27:52 se podrían extender a más puntos del país pero igualmente gran parte de la del tiempo tanto el lunes como el martes seguirá haciendo sol otro cantar ya a partir del miércoles porque esas tormentas que no se han ido acompañando prácticamente toda la primera quincena del mes de abril a reaparecer pero insistimos de nuevo en el hecho de que serán tormentas nada de temporales de lluvia persistentes que son que fastidian al final unas vacaciones programadas sino que serán momentos de chubascos pero muchos más en los que no lloverá eso sí es muy probable que el día de operación retorno tengamos que estar muy presente en en esto muy presente no porque obra granizo habrá fuertes rachas de viento pero vaya que si buscamos otra parte positiva en el si tenía pensado airosa buscar la nieve por ejemplo en los Pirineos va a nevar otra vez muchas estaciones de esquí muchos pensaban que sería imposible no con una Semana Santa tan tarde pues es una opción que es bastante viable porque se va a mantener bastante la calidad de la nieve así pues resumiendo hasta el miércoles más o menos lo iremos capeando en casi todo el país con más sol que nubes después ya la lotería de las tormentas que acabarán afectando a la mayor parte de la Península

Voz 0867 28:53 gracias Jordi Carbó son las siete de la tarde y veintinueve minutos

Voz 35 29:03 que sigue a La Ventana en la red

Voz 2 29:06 sociales noventa

Voz 35 29:09 Ana quien días Istok La Ventana

en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 29:21 si soy yo el héroe de mi propia vida aussie otro cualquiera me reemplazará lo dirán éxtasis

Voz 25 29:26 páginas si para empezar mi historia desde el principio diré que nazi

Voz 1594 29:30 según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche Nicosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente feliz teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente para el primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente Otones dados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche doble tarea ahora de la primera de las predicciones pues esta historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje por haber sido defraudado pues alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a su lado

Voz 36 30:27 y David Copperfield Chance Dickens mil ochocientos cincuenta

Voz 0313 30:32 la Reina se el discurso

Voz 37 30:36 hay una hacer que los escucha enteras

Voz 0867 32:01 siete de la tarde y treinta y dos minutos sobre el caso de la residencia Los Nogales hoy la serle esa contado el contenido de las cartas que remitió la dirección del centro con las denuncias los malos tratos que recibían allí los residentes malos tratos que quedan reflejados en los vídeos que grabó el hijo de una de ellas Teresa Rubio qué tal muy buenas tardes hola qué tal decía el subdirector de Los Nogales ayer que no le constaba ninguna queja pero lo cierto es que las cartas las tenemos y las cartas son muy claras

Voz 1933 32:27 claras fechadas entre dos mil diecisiete y principios de dos mil dieciocho y con sello oficial del centro lo que indica que sí fueron recibidas por la dirección en ellas Francisco jo asegura que en diferentes ocasiones cuando iba a visitar a su madre se encontraba con heridas en la nariz labios rodilla muñeca además de varios hematomas o hinchazón es en una de ellas llegó a pedir a la directora que revise las imágenes de las cámaras de seguridad para averiguar qué está pasando le dicen que no que no pueden hacerlo por la Ley de Protección de Datos Isère resisten a identificar a los o es sobre los que recaen las sospechas alegando cambios de turnos y libranzas del personal una y otra vez le aseguran que las heridas pueden haber sido provocadas por la propio anciana o por la pulsera de localización que llevan todos los internos por escrito y hasta en cuatro ocasiones el centro se resiste investigar los indicios de los que siendo

Voz 0867 33:16 la Comunidad de Madrid insiste en que todas esas denuncias se ocultaron y que no fue hasta ayer cuando conocieron las quejas Pedro Rollán presidente en funciones se confirma porque en el día de ayer según

Voz 41 33:26 estuvo una nueva inspección en donde se pudo verificar quién es el libro de registro no estaba contemplada algunas quejas que sí que estaban en otros cajones ir los técnicos que efectuaron la inspección pudieron verificar que sabía roto que es había ocultado información a la comunidad

Voz 0867 33:43 lo cierto es que el relato que hace Francisco el hijo de la mujer maltratada en Los Nogales suma el respaldo no sólo de las contradicciones internas de la dirección de esta residencia sino también el del testimonio de más extrabajadores que confirman lo que allí pasaba Elizabeth ha estado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid con Elena Jiménez

Voz 42 33:58 hubo una pero cuando te iban te avisaban predecían tiene que estar todo esto porque tal vez va a ser una impresión por aquí pero miraban de lejos mira habían unos que se lo dábamos por la cintura para que no se viera se ponía así tapadillo para que no se viera que estaba atado y cuando comía muchas veces se porque teníamos claro que en tras la comida

Voz 26 34:19 como a un bebé pero a lo bestia sangre entrábamos IDC

Voz 42 34:25 no es normal esto es normal no te asuste le echábamos agua para que trasladaran muchos de la escupían el plato hizo lo teníamos que volver a dar

Voz 0867 34:33 tremendo Teresa esta tarde hemos conocido una carta interna que envía la directora de Los Nogales en la que defiende el trabajo de su equipo es la manda a sus trabajadores señalando con el dedo eso sí a las manzanas podridas no

Voz 1933 34:45 si se trata de un comunicado interno como decías destinado a los trabajadores la directora que se enfrenta a una posible inhabilitación de cinco años afirma que en esa residencia importan las personas que en esa línea seguirá el gran equipo que allí trabaja les pide a los empleados que su entrega y vocación por los mayores no se vea enturbiada por la falta de escrúpulos de alguna persona en relación a los episodios de maltrato y agradece las muestras de apoyo y cariño recibidas por compañeros de los diferencia de los diferentes centros Los Nogales Javier tiene diez residencias en la Comunidad de Madrid también el comité presa adscrito a un comunicado en el que condena lo sucedido y pide respeto para la gran labor de sus profesionales

Voz 0867 35:21 gracias Teresa Rubio la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han decidido precisamente proponer a los partidos políticos metidos ya en campaña medidas que eviten situaciones como esta entre otras cosas que se pueda exigir a los empleados el certificado de penales y que los familiares tengan más acceso a los centros información de mayor unido

Voz 0259 35:40 buenas tardes Cristina a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales les alarma que haya hasta tres trabajadores implicados en los malos tratos de la residencia de Los Nogales por eso van a proponer a los partidos políticos medidas urgentes La

Voz 0313 35:53 primera una reforma legal para que a estos eh

Voz 0259 35:55 empleados se les exija lo mismo que para prevenir los abusos sexuales se les exige a los que trabajan con menores José Manuel Ramírez ex presidente

Voz 43 36:04 el certificado no también para personas vulnerables se trataría de que estas tres personas en el caso de ser condenadas por un juez sobre los delitos que manifiestamente se ven en el vídeo no pudieran volver a trabajar nunca jamás en un centro donde vivieran o convivía eran personas grandes dependientes

Voz 0259 36:29 ya hay dos demandas que consideran fundamentales dirigidas a la patronal de residencias una que las direcciones gestionen adecuadamente las quejas y reclamaciones de los usuarios también de los trabajadores la segunda que los centros sean más abiertos que se permita a las familias estar más tiempo presentes acompañar a los ancianos en la comida

Voz 1973 36:47 la escena por ejemplo no sólo durante

La Ventana de Madrid

Voz 5 36:53 Javier Casal

Voz 0867 36:54 el XXXVII queda en apenas cuatro horas antes de medianoche debe haber un acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida y anticapitalistas para presentarse de manera conjunta a las próximas autonómicas de mayo el acuerdo estaba cerca supuestamente sólo quedaban unos flecos y algunas fuentes de ambas formaciones decían que podría haber quedado resuelto hoy por la mañana pero no las cosas no están al menos de momento resueltas ni cerradas no Carolina Gomez qué tal muy buenas

Voz 0393 37:18 qué tal buenas tardes los representantes de Izquierda Unida llevan toda la tarde esperando una reunión con Podemos que podría estar produciéndose en estos momentos la formación morada no ha aclarado todavía si acepta la última propuesta de Izquierda Unida que ha renunciado a las primarias a cambio de los puestos dos seis nueve once y doce puestos que teóricamente son de salida el plazo para presentar confluencias ante la junta electoral para las elecciones autonómicas termina a las once y cincuenta y nueve de esta noche así que quedan como dices poco más de cuatro horas para que anuncien el acuerdo o la ruptura

Voz 1933 37:46 la definitiva las negociaciones in extremis son producto

Voz 0393 37:49 esto de la alarma generada en amplios sectores de la izquierda madrileña que temen que la sopa de siglas vuelva a apuntalar a la derecha en el poder las consecuencias de esa atomización se vieron en las últimas autonómicas en dos mil quince los más de ciento treinta mil votos que consiguió el poeta Luis García Montero se fueron a la basura por qué no alcanzó el umbral del cinco por ciento para obtener representación parlamentaria Cristina Cifuentes gobernó por un solo voto de diferencia gracias al apoyo de Ci U

Voz 0867 38:12 planas Carmena abre la boca y se manifiesta sobre el expediente sancionador abierto al Ayuntamiento por la Junta Electoral Provincial por la proyección del vídeo de Podemos en la fachada de la Casa de la Panadería un asunto que se ha torcido el Ayuntamiento de Madrid desde el principio con silencio primero con versiones contradictorias después Icon el citado expediente sancionador que después se abrió el Ayuntamiento ha presentado ya sus alegaciones Virginia Sarmiento

Voz 0259 38:34 la Junta Electoral Provincial entiende que el Ayuntamiento podría haber menoscabado el principio de neutralidad favoreciendo a una opción política y por tanto la proyección puede violar la ley electoral la alcaldesa insiste en que todavía no se puede hablar de sanciones ya que la apertura de expediente es sólo un primer paso Manuela Carmena La

Voz 1410 38:49 Junta Electoral puede hacer dos cosas o decir esto no tiene interés ninguno o puede tener interés vamos a ver qué ha pasado entonces estamos en ese momento abierto el procedimiento todos hemos mandado sus alegaciones en las que yo creo que queda claro que hemos actuado correctamente pero estamos siempre a disposición de lo que diga el finalmente la Junta

Voz 0259 39:09 por eso dice estar encantada con el arbitraje propio de una cita electoral nada

Voz 1410 39:13 pues encantados de que haya árbitros esos deberes muy bien desde en el en el deporte al la vida social y mucho más en las elecciones

Voz 0259 39:20 también hay abierto un expediente contra Podemos como promotor de la acción que también choca con la ley electoral

Voz 45 40:03 cuitas diré para que nos pongan una alarma porque la semana que viene Semana Santa para cuatro días que nos vamos fuera quiero irme tranquilo lo quiero estar pensando sino gana entrar a robar haya meterán

La Ventana con las tranquila

Voz 2 41:12 Paco Nadal

Voz 0313 41:22 hoy tenemos a Paco Nadal en La Ventana de los viajes tenemos a Paco en Oslo pero no es destino final sino camino de otro Paco buenas tardes

Voz 1679 41:32 hola qué tal muy buenas tardes juega pues si como bien dices estoy pero de paso hacia dónde vas pues mira he llegado hace poquito voy con un grupo de viajeros de del país El País viajes enmienda volamos en las Islas Svalbard que son un archipiélago que está mil kilómetros al norte del Cabo Norte es decir muy al norte vamos a divide y una gran experiencia les espera un barco una goleta de madera de mil novecientos con el que hemos creado para hacer una navegación por ahí por el Ártico la contaré la semana que viene me pidiera por ahí así que vuelve a contar en directo desde allí

Voz 0313 42:08 vais a ver naturaleza animales ballenas focas

Voz 1679 42:11 pues sí mucha naturaleza osos polares bosques

Voz 0313 42:14 ha hablado con ellos e pues mira

Voz 1679 42:16 sitio yo estaba ya un par de veces donde tienes que salir armado a es el único sitio de Europa que no están no están en las armas sino que es obligatorio salir corona porque te puede parecer un oso polar donde menos te lo esperas no es tontería no pero sí ballenas focas en fin mucha vida ártica eh allí ya la primavera está llegando pero todavía queda mucho hielo muchos glaciares ocho iceberg espero que tengamos un atraer hacía muy muy ártica muy Arctic eso vamos buscando

Voz 0313 42:44 muy bien pues la semana próxima nos lo cuentas pero hoy aprovechamos para responder a alguna de las consultas que nos han llegado a buen viaje arroba Cadena Ser punto

Voz 48 42:53 modelo no

Voz 0313 43:05 de norte a sur destino África está música nos orienta Juan buenas tardes cuando tienes previsto un viaje a África ya que país

Voz 26 43:14 en las vacaciones que uno tiene habitualmente en agosto no queda otro remedio

Voz 21 43:18 sí hemos pensado viajar a Etiopía

Voz 26 43:20 ya sobre todo porque les interesa mucho su aspecto cultural queremos que vuelva a lo que hemos leído Etiopía pues tiene mucho que ver muchas parte rural y nos gusta mucho el tema iba tribus hizo estas cosas lo tiene también mucho paisaje pero aún queda enfocó cortó el tema de animales sino de las muchísima rabia a África para no yo vivir y entonces cuántos días tenéis Juan pues tenemos unos veinticinco días o es demostrar si bien se pues a lo mejor había secuencias hacer nosotros conseguimos aconseja a Paco de hacer un salto a Kenia pues para aprovechar bienestar animal veinticinco días Safari pues me parece la realidad lo que tenga que fantástico

Voz 1679 44:06 sí pero de veinticinco animales a no ser que fuera del naturalista dicen te ve feliz de Rodríguez de la Fuente

Voz 26 44:13 no se cansa o no suele ser el caso

Voz 1679 44:15 yo creo que la elección muy buena a ver la fecha no es la mejor sabes que sea una época de lluvias pero sí bueno tiene vacas dime de agosto pues tiene que viajar en agosto pero Etiopía es un destino fabuloso creo que es muy buena elección es ibais tantos días podéis verlo bien porque sabéis que Etiopía tiene dos mundos muy marcados el norte la Live la dar tenéis creerlo las iglesias Trogloditas de la libélula en fin eso me imagino que ya habéis leído bastante y luego tiene otra parte más sabana más tribal que es el sur de que está bien

Voz 22 44:48 hay que verlo también ahí

Voz 1679 44:51 algunas tribus que sueña demasiado turística de lo que bueno cincuenta en la los disparos que hace siete con un euro porque la foto que haces pero también hay que verlo pero es verdad que es un África muy particular en África muy diferente no hay animales allí no yo te diría Si en Kenia están muy bien pero Masai Mara está bien pero como me imagino que tendré que coger un avión por Etiopía a Kenia por carreteras está chungo norte de Etiopía no es una zona muy segura yo ya que os ponéis yo lo cogería Tanzania Sancho claro está es el siguiente paso es el país de abajo

Voz 49 45:27 lo más es como debe

Voz 1679 45:30 no hay vuelos de Addis Abeba es una muy buena

Voz 49 45:34 tamaña que como yo mira yo

Voz 1679 45:36 depende si queréis ir un par de días sólo muy bueno mira de Nairo novio llevan armas ahí ya está si hacer un safari de tres cuatro días les recomendaría el ser en Getty es mucho más aymara es simplemente la exquisita norte serán Getty saben que es en en Tanzania mucho más grandes mucho más variado mucho más intenso vais a encontrar masai también y para un safari es mucho mejor ser en qué

Voz 26 46:01 si ya tienes la combinación Juan Etiopía Tanzania que lo disfrutéis amigo gracias Paco venga

Voz 0313 46:07 el adiós tal vez lo dejamos África va la música no lo de antes es un león desde México escuchamos la consulta de Guillermo relacionada con África

Voz 26 46:23 hola Paco quiero preguntar si miedo

Voz 31 46:28 sí yo me tengo que vacunar ya que conozco Marruecos Túnez Egipto silbado África de Soto

Voz 26 46:37 lo mío

Voz 31 46:40 este año alguno de estos países que tú me recomienda que esté libre de vacuno te mando un fuerte abrazo dando un saludo de la Ciudad de México que también tiene muchos fans esperando con mucho gusto criado

Voz 1679 46:57 Bush

Voz 0313 47:00 pues venga

Voz 1679 47:02 el hacer oír desde Méjico sabes que es un paisaje adoro al que voy mucho y del que siempre me he sentido muy muy a gusto muy querido a de esta lista que me he dicho Eden vacunas en África es un tema complicado porque es que hay mucha África que mucha temporada yo te diría que si no quieres verte y quiere verlo una feria muy auténtica de vacunarse estamos hablando pues bueno por ejemplo la profilaxis de la mala área la malaria que te referidas a eso hay un país por lo que me dice Si ya visita bastantes que tendrías que dije pues bueno en pues Juana allí en temporada así que claro hay mucha diferencia de temporada de lluvias posibilidades de mosquitos que en temporada seca entonces yo te diría que pues buena en temporada seca que es agosto y septiembre muy bien hasta principios de octubre ahí no tienes que vacunar cede nada no es una zona de malaria yo siempre que he ido a esa zona no me he puesto tengo la vacuna de la fiebre amarilla desde hace siglos pero no he tomado especiales precauciones para ir a esa época pues bueno las cataratas Victoria que está

Voz 8 48:01 en el tiempo

Voz 50 48:10 Roberto tenemos más si José también adscrito a buen viaje arroba Cadena Ser punto com preguntando por un país un destino que desde luego está muy solicitado en auge

Voz 12 48:18 que cuando hemos hablado de él de Vietnam se ha hablado de su belleza natural es un país precioso de la amabilidad

Voz 0313 48:25 sus gentes de los templos he cogido que es eso lo que va buscando José José buenas tardes

Voz 49 48:30 hola buenas tardes hola hola José que que buena idea ir a Vietnam a ver cuenta

Voz 21 48:36 la verdad que sí lo veo que es un destino bastante completo y quería preguntarte tengo la el itinerario un poco fijo bueno entró por al país al aeropuerto de Dana porque a poco más económico

Voz 49 48:49 después hago una ruta como

Voz 21 48:52 circular por así decirlo para volver otra vez a Dana IMI idea es buenos ah pasan hoy Chi Min Min being si hay algo así y que no me pueda perder que no haya metido de esta entre el itinerario segundo si hay algún aunque sé que no es una zona de Un sino de playa igualmente dos o tres días Si quiero parar pues en alguna zona cercana a la los sitios a lo que voy a visitar que me corre me recomienda es que esté la mejor

Voz 49 49:20 haya o que haya una buena una buena zona de un tranquilito no José Bono está tranquilo que al final siempre se busca se cuando chotis cuántos días va a ir

Voz 21 49:30 fue concretamente son catorce reales que quitando la vida abuelo o la revuelta Kaiser en casi dos días

Voz 1679 49:39 apetece apetece luego es que hacer poquito hombre y me ha dicho

Voz 21 49:41 perdona que se me olvidaba perdona que te cortado no te quiere acortar más por el la zona SUR en el delta del Mekong por si hay algún mercado o alguna zona aunque está alejada que conozca que diga que no sea tan turísticas que he leído mucho mucho y yo no quiero el típico paseo cuando yo soy de Sevilla el típico pasa lo mejor que te lleven aves Plame cinco a tal sitio hoy este ahí mirando no se algo más

Voz 1679 50:04 sí me han dicho Hanoi está bien Sapa también Jalón Nin being por supuesto pasa pasa web

Voz 49 50:10 tenía pensado si han perdón Holland es dónde dónde voy a estar el mayor tiempo hace tres noches alquilar una una moto al norte porque me han dicho que hay un paso pasando hay un paso ahí como puerto de montaña no sé poco a poco los es porque lo leí un poco por blogs que está bastante bien y tenía pensado bien moto no sé si si aconsejable