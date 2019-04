La Ventana (15/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias

Voz 1071 00:07 el candidato del Partido Popular Pablo Casado recupera la inmigración como argumento de campaña acusa a Pedro Sánchez de haber disparado el número de inmigrantes sin papeles y añade que el efecto llamada que el alienta

Voz 3 00:17 pone en riesgo los servicios sociales en nuestro país que a España han llegado un ciento setenta por ciento más de inmigrantes irregulares durante el Gobierno de Sánchez

Voz 4 00:27 la peor oleada inmigratoria ilegal

Voz 3 00:30 desde la crisis de los cayucos en Canarias también en época curiosamente del Partido Socialista con Rodríguez Zapatero otra apelación demagógica hay buenista que es utilizada por las mafias para delinquir sin embargo que pone en riesgo de sostenibilidad nuestros servicios sociales y también la seguridad de nuestras fuerzas policiales

Voz 1071 00:50 Albert Rivera ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio después de los altercados durante el acto que organizó ayer su partido en Rentería en Podemos hay más diligentes que acusan a ciudadanos de ir a reventar dicen la convivencia sonidos de Albert Rivera la portavoz adjunta de Unidos Podemos que es John m Larra

Voz 0706 01:04 pocas una fiscalidad que tiene sus funciones si ayer vio como muchos españoles algunos delitos de odio o a unos amenazas que se dijeron algunas eh agresiones audaces que le tiraron algunas personas pues que lo que lo juzguen en todo caso que que tomen medidas no

Voz 5 01:18 el señor Rivera no estaba buscando votos de los vascos y de las vascas haciendo campaña allí sino que estaba efectivamente intentando incendiar la convivencia para rascar votos en otros lugares

Voz 1071 01:28 el Tribunal Supremo retoma esta hora el juicio al ex donde un mando de la Guardia Civil ha señalado esta mañana al mayor de los Mossos a Josep Lluís Trapero dice que fue imprescindible para que se celebrara el uno de octubre en donde observamos que la figura del mayor Trapero

Voz 6 01:40 es imprescindible la estrategia eh

Voz 7 01:43 independentista hay porque lo decimos hay un correo

Voz 6 01:45 el día veintitrés a las veintí

Voz 3 01:49 una veintiséis horas el señor César traslada una serie de reflexiones al señor fui decenas de

Voz 1071 01:54 antiguos ministros de Exteriores han pedido a la Unión Europea una política propia en el conflicto entre Israel y Palestina lo piden mientras están filtrando detalles del plan de Donald Trump de la Casa Blanca para esta zona del planeta información de Álvaro Zamarreño

Voz 0116 02:06 el enfoque basado en buscar dos estados cambia por el de ofrecer a los palestinos bajo ocupación una autonomía pero no soberanía y además condicionar su mejora social y económica a que ellos sí reconozcan al Estado que de facto existe y les ocupa Israel el plan lleva meses de retraso y no inspira ninguna confianza en el lado palestino por eso los cuarenta ex responsables de la política exterior europea incluidos varios primeros ministros ministros como Javier Solana otro dicen que el actual

Voz 7 02:32 el Gobierno estadounidense ha abandonado el consenso

Voz 0116 02:35 de décadas para el proceso de paz ha escuchado sólo a uno de los lados en temas como Jerusalén escucha con indiferencia la continua expansión de los asentamientos ya castigado a los palestinos por ejemplo quitándoles los fondos de la UNRWA Nos deslizándose hacia un solo Estado pero con derechos diferentes para unos y otros Naciones Unidas ya llamó estaba

Voz 1826 02:53 Hyde en uno de sus informes ya muerto Diego Gal

Voz 1071 02:55 el director y crítico de cine histórico director del Festival de San Sebastián ha fallecido hoy en su casa de Madrid a los setenta y dos años cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 2 03:06 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:08 Íñigo Henríquez de Luna carga contra la dirección del Partido Popular y contra el candidato a la alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida por no contar con él para las listas del PP a las elecciones municipales Enrique de Luna ha anunciado su dimisión a través de las redes sociales deja su acta de concejal y se da de baja del partido después de que la formación la haya apartado porque no da el perfil del nuevo PP

Voz 1071 03:26 carga directamente contra Pablo Casado son declaraciones a

Voz 1915 03:29 de Madrid a mí no me parece que esta sea la moneda mejor

Voz 0801 03:31 me tratarme después de tantos años de haber trabajado lealmente por el partido sinceramente creo que el presidente mi partido lo menos que podía haber hecho es es contestarme la llamada no o quizás haberme llamado mucho antes no porque yo no soy sinceramente perdonan ese exceso de falsa modestia yo no yo no soy una persona cualquiera yo tenía una responsabilidad muy importantes en el Partido Popular y creo sinceramente que me merecía otro trato

Voz 1915 03:53 la última reaccionar a esta salida ha sido la candidata del PP a la comunidad Isabel Diaz Ayuso asegura que responde al proceso de renovación

Voz 8 04:00 ha sido siempre además un buen político un gran concejal y yo creo que bueno muchas veces en estas etapas hay renovación pero eso no quita para que se cuente con la gente de todas formas en puestos al futuro todo el mundo es muy bueno y el Partido Popular ha tenido siempre un gran banquillo pero también entiendo que en todas las listas en todas partes también está habiendo una renovación del Partido Popular

Voz 1915 04:21 nuevo caso de violencia machista en Madrid la Policía detenido en Hortaleza a un hombre por golpear a su mujer en plena calle y en presencia de los hijos de la víctima y de la propia Policía Alfonso

Voz 0089 04:30 la bofetada la madre delante de sus de sus dos hijos así fue la escena la pasada noche en la madrileña plaza de Santos de la Humoso en pleno barrio de Hortaleza Los agentes de la Policía Municipal que llegaron al lugar alertados porque se estaba produciendo una reyerta comprobaron cómo una pareja

Voz 1826 04:44 con sus hijos discutía los funcionarios intentaron mediar pero ella recibió un golpe en la cara el agresor ha sido automáticamente detenido tenemos veintidós grados en el centro de Madrid

Voz 1071 05:02 es todo por el momento la información sigue en La Ventana con Roberto Sánchez y en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 2 05:07 cadena SER servicios informativos

Voz 9 05:22 en la Cadena SER La ventana

Voz 1826 05:46 a las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes les hablamos desde la España vacía desde Madrid se Semana Santa les hablamos desde esté en Madrid en parte vacío respecta a población censada lleno de turistas de muchos turistas incluso algún guiri como Michael Robinson Michael qué tal buenas tardes y estoy muy bien tú eres guiri población censada

Voz 1546 06:15 he aquí de Madrid desde hace muchos años

Voz 1826 06:17 qué qué haces por aquí en Semana Santa porque te has quedado en Semana Santa

Voz 1546 06:20 el Madrid para dejarte solo solos

Voz 1826 06:22 ay pero aparte de eso poco

Voz 1546 06:25 tengo que hacer bando hemos estado preparando acento Robinson un espacio de aquel yo algo muy interesante aunque te lo digo yo si preparándome para no someter este programa sino un mañana amigo de Barcelona para el partido de fútbol entre Barcelona y Manchester United y acabas de llegar de Sevilla prácticamente

Voz 10 06:42 sí sí sí sí sí y además eh

Voz 1546 06:45 tengo mucho interés en los quién nos va a contar a continuación

Voz 1826 06:48 sí porque tú tienes coartada no tu durante el partido estaba retransmitía

Voz 1546 06:51 no sí sí sí sí no no fue imitador pro momento no estaba porque claro uno yo tengo tantos imitadores ahora en cafeterías en cualquier lado vital a alguien poder ver me ha acusado de haber sido unos autores de algún otro robo

Voz 1826 07:06 no pero ahí además del sonido e imágenes que testifica que te vas allí y en el estadio vamos a algo que se refiere Michael Robinson es que bueno desde luego el sábado no fue un buen día para para los béticos todo para algunos béticos es de sobra conocido tres dos ante el eterno rival en el derbi ante el Sevilla pero es que además y esto no es algo que haya ocurrido por primera vez sino que recordamos por ejemplo los casos de y este Benzema de Jordi Alba hasta de Boateng atiende en sus tiempos de futbolista había ocurrido eso que entraran a robar en casa de algún compañero tuyo de algún rival durante

Voz 1546 07:41 la hora del encuentro es si esto no es cosa que es mentira que cuando yo en jóvenes jugamos afinando de acopio lo en Roma contra Roma inminentes estamos jugando a vino intento de robo en nuestro nuestra habitaciones en el hotel a menos mal que la agudeza de del parte nuestro gerente habían dejado guardaespaldas y gente vigilante nuestros propios habitaciones mientras jugamos poquito aquellos tiempos tenía fan de bueno tiene fama de ser un lugar donde la gente pues de vez en cuando papá artículos no a mí me preguntaban cuando yo vivía aquí o existe Annecy volvían mucho al Liverpool que si para visitar mi radio casete no pero es es cierto de que cuando estamos jugando la final copia Europa aficionados intentaba entrar en nuestro habitaciones mientras jugamos bueno pues esto

Voz 1826 08:32 es lo que ocurrió durante el desarrollo del partido ya saben ustedes en casa de Joaquín y de William Carvalho Xantia Ortega a Radio Sevilla qué tal buenas tardes

Voz 1870 08:40 qué tal Roberto muy buena yo también tengo coartada

Voz 1826 08:43 apartado amigo avalado Michael haber minuto dejó de resultado que ese sabe hay detenidos qué ocurre

Voz 1870 08:48 en este momento todavía no hay detenidos siempre te recordamos que no organización donde vive Joaquín que se manera dejará fue una localidad muy cercana a Sevilla en Camas que también está aún más cerca que Mariano F donde William Carvalho entraron a la hora del derbi derribando la puerta de casa de Joaquín saltó rápidamente la alarma no tuvieron tiempo los cacos de llevarse nada de importancia afortunadamente no estaba la fan mira a la mujer y las hijas ir en el caso de William Carvalho igual de lo mismo todavía no se sabe nada aunque ya están tanto la Policía Judicial investigando el asunto también la Policía Nacional en el asunto de William Carvalho no es la primera vez que pasa aquí algunos jugadores que han sufrido también estas circunstancias no en un momento tan señalaba me refiero a la celebración de un partido de derbi pero había pasado ya alguna situación así de momento de momento no hay detenidos

Voz 1826 09:37 sí que recordemos en cuanto a los antecedentes ahora estábamos recordando algún caso muy sonado reciente pero en dos mil ocho

Voz 4 09:44 fue la plantilla de Nervión la sevillista la

Voz 1826 09:48 la que fue víctima de hasta siete integrantes fueron los que

Voz 1870 09:51 que en aquel tiempo en la urbanización cercana a la ciudad deportiva el Sevilla siempre coincidiendo con partidos eso sí en los últimos tiempo también ha habido alguna cuestión vinculada a robos con jugadores del Sevilla uno más que otro que ha sufrido hasta dos robos me hablaban de este asunto en el caso de Banega en la temporada pasada pero dentro de esto la la circunstancia que son grabaciones de urbanizaciones de alto standing de lujo donde además de en estas domicilios

Voz 1826 10:15 también se roban en otros porque se supone que son Casa com

Voz 1870 10:18 dos cosas de valor dentro bueno pues

Voz 1826 10:20 iremos pendiente se aparte del chascarrillo y aparte de la broma desde luego está la la seriedad de el del asunto Michael tienes alguna duda ya te queda todo claro el punto de la investigación es bueno

Voz 10 10:32 sí sí está viene y feliz pues

Voz 1546 10:35 a los jugadores pues no perdieron nada de de de valor no menos que los tres puntos que está en juego no sacarle escocido muchísimo lo sabe Santi

Voz 1826 10:47 eh Ortega Radio Sevilla muchísimas gracias gracias Roberto Gracia buenas tardes

Voz 1546 10:51 estar

Voz 11 10:53 a mí me pero

Voz 12 11:03 en Cueza no mayo

Voz 11 11:07 eso es lo que vamos a hablar ahora

Voz 1826 11:08 desde luego podríamos decir sin lugar a dudas que es un personaje es un personaje de película desde la semana pasada conocemos tú has visto hasta un par de películas me estabas comentando antes Michael que que abordan el asunto que tienen como como protagonista

Voz 1546 11:22 sí los retrasos como un genio mal morado no o un hombre tremendamente vanidoso no que no lograba a la gente que no estaban al mismo nivel intelectual Kiel no iría yo pienso que mucha gente pueda agradecer acaba de cese el trabajo que hace otros no obstante quién no le pueden ni ver no entonces despierta amor y odio Popov misma dos esto sí

Voz 1826 11:50 desde luego no deja a nadie indiferente las últimas imágenes que que hemos visto ya de ya digo las que abrirían el tercer capítulo la siguiente película donde sería protagonista de Julian Assange Julian Assange desaliñado envejecido que pisaba la calle el pasado jueves por primera vez vacía después de siete años abandonaba la fuerza el edificio de la embajada de Ecuador en Londres del que había hecho su refugio su cuartel general su casa en definitiva durante todo este tiempo bueno pues una empresa de seguridad gaditana es la que se ha ocupado de protegerlo durante durante todo ese encierro dónde registraba todos sus movimientos todo lo que hacía desde sus reuniones a quién recibía o como sus comportamientos por ejemplo generaban las quejas de los trabajadores de de la embajada cosas que hemos ido sabiendo ir descubriendo el común de los mortales en los últimos en los últimos días bueno todo lo que ha ocurrido lo cuenta el periodista además lo cuenta muy bien con mucha precisión José Manuel Abad compañero de del país en un reportaje un amplio reportaje que que publica hoy este diario José Manuel qué tal buenas tardes oye por cierto en qué estado ha salido Julian Assange

Voz 7 13:01 pues a mí me ha sorprendido mucho la imágenes como lo ve porque claro cualquiera se puede hacer una idea de cómo afecta un encierro siete años a una persona pero las últimas imágenes que había visto yo del dentro de la de la embajada pueblos mostraban todo

Voz 4 13:14 día digamos léxico divertido

Voz 7 13:19 Duque una una apariencia de relajación total entonces verlo así salir arrastrado con ese con ese pelo desaliñado sabes colabora gritando no que es como perder un poco el autocontrol me sorprendió mucho y lo primero llamó la atención es

Voz 13 13:33 quién gritar por sacarlo de un encierro

Voz 7 13:37 sólo que esta persona no quiere salir de su encierro siete años que es una de las cosas que más nos llama la atención de este caso no que es una prisión buscada este caso un refugio

Voz 1826 13:45 es una prisión a la vez los llevan desde luego muchísimas cosas la atención sobre este caso a ver si quieres nos quedamos en el la anécdota en principio pero la anécdota que da lugar por ejemplo a que tú hayas podido realizar este reportaje en el que llevan mucho tiempo trabajando y es el hecho de de que la empresa de seguro la gaditana se hiciera cargo de de ese trabajo porque la empresa de seguridad

Voz 7 14:07 es es algo es algo muy interesante Roberto porque realmente cuando este señor se meta en la embajada yo creo que pilla a los a los funcionarios bastante descolocados yo creo que ellos ellos son gente que está ahí pues para resolver papeles y para poner tapones de tampones los documentos entonces repente pues este señor con lo de los ERE más buscados y más mediáticos de todo el mundo no resulta fácil fácil gestionar eso no lo que ocurre es que una empresa de seguridad diferente a esta gaditana que tenía buenos contactos con el Gobierno de Ecuador necesitaba a alguien una empresa con sede europea para facilitar la entrada y salida de su trabajador del Reino Unido eso que ahora está es tenemos en riesgo no y en ese caso pues contacta con esta empresa que gaditana como tú bien dices Usama UC Global que es una empresa de servicios de seguridad también de defensa es una empresa realmente Strauss interesante ciclo de mercenarios es decir son militares con finalidad privada es de las pocas que hay en España es de Serrano

Voz 1826 15:08 el reportaje en realidad es una historia de espionaje y contraespionaje

Voz 7 15:12 sí sí sí sí yo creo que eso es lo que ha marcado la estancia de estos años allí dentro

Voz 1826 15:18 él estaba obsesionado porque el espiar totalmente

Voz 7 15:21 cuánto algo que que lo recogemos en el reportaje a mí llamó mucho la atención la obsesión por el espionaje era total en todo el mundo cabe entonces en un momento dado este señor está en una embajada que es con piso un piso grande trescientos metros cuadrado pero lo deja de ser un piso entonces tiene una avería en la red en la el la el cuarto de baño le dice que llamar un fontanero sí sí pero si el fontanero que nos traen es un espía si es un británico del MI6 sir empiezan con ese tipo S

Voz 1826 15:47 hacia el factor español aquí claro porque

Voz 7 15:49 Fuentes acuerdan con uno de los compañeros que ha prestado servicio allí como guardia seguridad a un año antes sabía de fontanería este señor está en su pueblo de Valencia tan tranquilo después de su etapa allí había estado cuatro meses y medio trabajando como guardia Suria no había terminado muy bien tengo que decir ir dicen oye te llamamos porque tenemos esto puede venir a hacernos esta copa

Voz 4 16:08 sí me dice pues si no va a salir

Voz 1826 16:11 dato pero si no baratos no salió la factura se eleva a cuatro mil cuatro mil más

Voz 7 16:16 de cuatro mil euros estoy y cuatro días que os cuento esto porque tiene ver con la obsesión primero por parte de quién le encarga eso pero también el propio Julian Assange porque una de las cosas que más le gustaba era dejar el agua de la ducha corriendo pero él decía que de esa manera siento especial las posible muchas es decir hay una obsesión absoluta por parte de todo el mundo que estaba Rolo los guardias lo funcionarios Assange todos juntos

Voz 1546 16:38 realmente estado peor que en una cárcel no porque está él está en pocos metros cuadrados menos en una cárcel puede ser patio no quiso hacer un poco de ejercicio pero este hombre no habría expirado estado en la calle en aire libre en sí sí

Voz 7 16:53 así es mira lo más cerca captado de la calle han sido momentos juego momento ha sido no cuando salía dar la rueda de prensa en el pequeño va al concierto que todo hemos visto en la tele en un momento que recogemos también reportaje que además demuestra hasta qué punto había una obsesión una tensión grande conforme pasaba el tiempo Ellis como tú has dicho cuando hemos empezado hablar hizo de la embajada su casa entonces durante mucho tiempo pues allí pululaban entraba como Pedro por su casa nunca mejor dicho Lady Gaga Yoko Ono John Cusack un montón de amigos

Voz 1826 17:20 que iban a visitarlo eran a visitarlo

Voz 7 17:22 quien celebraba reuniones allí porque también en el cuartel general de utilizan muy importante tienes también los sábados los fines de semana para eso necesitaba una autorización especial pero él muchas de sesenta con la autoridad suficiente para decir bueno hoy sábado no avisado pero mañana va a venir tal y tal persona que era era entonces el guardia de seguridad le decía pero que aquí hay un procedimiento que pedirá autorización al embajador no podemos abrir el el domingo la embajada pues para llegar aquí una una ordinaria y eso lleva a que allá Garrone muy fuertes esa escena se recoge en uno de los vídeos que hemos publicado con el reportaje es un momento que a mí me parece tremendo que cuando ya está muy enfadada está muy caliente la situación el guardia abre la puerta a puerta no es cualquier puerta a un lado está Ecuador otro lado esta Reino Unido es sólo el tranco y Laporta es sólo eso y ahí momento en que se ve cómo los policía británico Ken no pueden entrar salvo que haya un motivo muy muy alarmante sea apuestan en el mismo tranco de la puerta está detrás se esconde detrás de la puerta y empieza a grabar con la cámara para que quede constancia de la tensión del momento grave ni que el que sea puesto no pero eso lo más cerca que es una de la de la calle él no puede salir no quiere salir

Voz 1826 18:29 sea es que durante todo este tiempo no ha hecho más que crear no sé si todos los días pero un montón de de conflictos lo en lo personal como en relación con con la gente que estaba vigilando problemas conflictos de seguridad esto ha tenido mucho que ver en el desenlace de que conocemos

Voz 7 18:45 yo yo no sé fíjate en no sé si el desenlace o el hecho de de que él fue sexto

Voz 1826 18:50 arte de muerte tan incómodas de la decisión política que la hay

Voz 7 18:52 claro yo lo que pasa que fíjate creo que él desde el primer momento ya tuvo momentos de de de encontronazo grande con la con la embajada con los funcionarios con los guardia de seguridad sin duda alguna pero yo creo que hubo una época en que se le perdonaba todo porque yo creo que era realmente el niño bonito de la administración de Rafael Correa era una presa importante que se había cobrado no de orgullo patrio contra Estados Unidos que es el gran enemigo de Assange puede disfrutó de esa especie de no sé cómo decirlo no pero de de época Dora dentro de lo terrible que una situación así al principio él tuvo encontronazos de muy en empezar al final ya ha sido terrible final ya es que él ha estado sin poder no lo podía visitar nadie sale cerraron el grifo eso pensando que es para el que le corten Internet pero

Voz 1546 19:37 también es cierto una cosa eh

Voz 7 19:39 no creo que es un buen una táctica muy buena poner para tratar mal a los que hay para cuidarte no a mi me parece me parece realmente muy muy mala idea porque realmente tú depende de ello muchos momentos porque lo actuado con ellos con desprecio

Voz 1826 19:55 no actúa géneros es otra

Voz 7 19:58 él con alguno de ellos con bastantes entre ellos lo que yo he recogido lo ha tratado mal con otros los ha tratado bien a mí me decían que él es como su gato dices como su gato queda lo que él quiere cuando quiere entonces un gato veces te deja que lo acaricies se pone se pone cariñoso tierno y otro momentos sin venir a cuento te pegó un zarpazo pues eso es lo que me decían de él no lo que pasa es que sur su cambio de estado de ánimo de pasar de estar tranquila al otro pues a veces eran eran tremendos no como hemos visto

Voz 1546 20:25 es éste es un nuevo problema para el Renault

Voz 7 20:28 en el Reino Unido no tiene problemas que hablaba mucho allí

Voz 1546 20:30 eso sí sí sí

Voz 1826 20:33 sí lo deja el Brexit buenos sí pero sí sí

Voz 1546 20:35 ahora además es nuevo ha pues discusión entre el Partido Laborista el Gobierno porque el laborista no están pavor para que luego el Reino Unido extradita a Julian Assange pero a ninguna se bien Suecia o bien el Estados Unidos sin embargo no tienda o tiene mucha más gente en el partido conservador que si la labor para extraditarlo no y eso es un problema porque no soy historia recién estoy hablando ya no de tres años retos casos de hackers que han entrado en el sistema del Pentágono a ir Estados Unidos han perdido del Reino en el exterior innovan hecho debido a las severas condenas que tiene el Estados Unidos sobre ese tipo de delito no han extraditado a esos dos individuos por lo tanto ya hay precedente entonces ahora que hace con quizás el prófugo más famoso del mundo es un problema sí sí sí sí romántica

Voz 1826 21:43 Nos diciendo antes comentado ahora no sé qué es lo que hemos comentado aquí delante del micrófono o antes entre nosotros antes de de de entrar pero desde luego sí que Michael parece que ponía el acento en que no deja indiferente a nadie el personaje dentro de alguna de Julian Assange

Voz 13 21:58 que que genera filias y fobias no

Voz 1826 22:02 quizá un poquito más de lo segundo un poquito más de lo que generaba hasta el jueves quiero decir ver la imagen Iber conocer todo lo que hemos conocido entre otras cosas tú interesante reportaje no sé si ayudó a desmoronarse el mito que mucha gente podía tener a lo mejor situado

Voz 7 22:17 está claro que no lo sé la verdad yo no tengo una conclusión clara al respecto eso no no sé decirte yo creo que que hay que hacerse una idea para empezar qué es lo que tener a una persona si te año encerrado en un espacio de treinta por diez metros lo primero a mí me resulta imposible ponerme en esa situación doce creo que eso lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de juzgarlo no ir por otro lado pues no no sé cómo cómo reaccionaría uno no sé si somos capaces de ponernos en esa en ese lugar en ese espacio y multiplicar lo por siete a no se sabe parece muy difícil yo es algo que siempre quise tener en cuenta a la hora de recoger los testimonios

Voz 1826 22:52 lo que yo veo que lo has tenido quiero decir sin hacer esa ese análisis con la perspectiva del tiempo de cómo no es lo mismo No somos nadie para juzgar a nadie a mí a Julian Assange nadie pero para leer los gestos para leer algún episodio es diferente a hacerlo en los primeros días que en los últimos tiempos donde eso es evidente que por esas razones y cualquier otra que nosotros no vamos a entrar aquí a hacer ninguna evaluación psicotécnica de ningún tipo pero es evidente que emocionalmente ha ido deteriorándose como mínimo

Voz 7 23:19 y eso sin duda alguna ha sido así el último mes ser mucho mucho peor a mí me escribía una persona que estaba muy cerca del mucho tiempo que a él lo que le llama la atención que este señor que a un tipo muy alto apuesto como bueno como una especie de de de de espíritu zen que es muy atractivo derepente lo voy a que empezaba arrastrar los pies ya m esa imagen se me quedó muy claro a decir lo que es una persona que no puede recorrer grandes distancias que al final va haciendo que sus pies que su paso sean cada vez más cortos no una imagen yo me me quedo

Voz 1546 23:48 el hilo

Voz 7 23:49 pero humaniza a un poco también

Voz 1546 23:51 es no obstante esta pues tiene su miga porque por un lado alguien puede más

Voz 10 23:57 que nada que es una especie de de de mártir y ese fue esto

Voz 1546 24:02 quitado bien a Suecia económico cuela porque bien archivado el caso brevemente entonces supuesto me iría

Voz 7 24:09 claro de Suecia sencillamente porque yo no entiendo que primero pues Active ese caso ese caso no prospera luego lo reactiva la la la Fiscalía sueca con una especie de intención poco políticas enteramente luego eso vuelve a decaer yo no lo sé lo que ahora veremos formalmente sí reactivan esos casos de nuevo pero ahora va a aparecer algún poco instrumental ahí estará alerta otro Chelsea Manning fue perdonado todo por Barack Obama justo cuando salía de la Casa Blanca

Voz 1546 24:38 y luego está el caso pendiente en en Moscú con Android Bond son terceros a es ahora mismo pues el mundo está a la espera qué va a pasar con los bloggers como hacen un gran labor social son unos chivatos que pone más miedo en la sociedad

Voz 1826 25:01 si no te atreves tú José Manuel a vaticinar qué es lo que lo que no tengo la menor idea

Voz 7 25:07 pero con la reflexión que decía Michael yo lo que pienso que está gente ha hecho parte del servicio pero no noto el servicio diré lo que han hecho es bueno pues facilitar a la prensa o publicar una cantidad ingente de documento pero el trabajo los puristas realmente sería analizar hasta qué punto lo momento son pertinente quiso están contrastado porque si no corremos

Voz 4 25:25 el riesgo de caer en manos de alguien que que no está haciendo un control digamos analítico de periodístico de ese de ese contenido aquí emo

Voz 1826 25:34 hemos hecho eso un recorrido por alguno de los momentos muy interesantes de este reportaje muy interesante como digo enhorabuena José Hierro que pueden ver completo puede leer en el en el país gracias a vosotros buenas tardes

Voz 11 25:52 Nava en K O H o no

Voz 14 26:16 ndez

Voz 15 26:21 sí a eh

Voz 5 26:33 bien bien este seísmo

Voz 0867 26:36 ver ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro

Voz 16 26:42 coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 0867 26:45 consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 16 26:47 llevan quitar soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch ítalo instalamos gratis

Voz 17 26:55 guiada cargado

Voz 18 26:57 repara pide cita a hincar las punto es promoción válida

Voz 1546 27:00 hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 16 27:03 quieres reconciliarse con el mundo

Voz 0867 27:06 para el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 19 27:14 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduque que enseñó no

Voz 1826 27:17 valores que respete el medio ambiente a pienso

Voz 0867 27:20 luego actuó ya disponible en la web en la de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 1546 27:26 consigo el mejor precio de cada compañía

Voz 2 27:28 elección del mejor entre los mejores IS es el mejor mejor

Voz 1546 27:32 yo esto lo hace cualquiera pero yo sí rastreador punto com

Voz 20 27:36 sí

Voz 16 27:42 ha sido un Ein Roussel

Voz 2 27:46 es este desde las ocho y media una hora menos en Canarias Leganés Real Madrid el martes desde las ocho y cuarto la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Fútbol Club Barcelona el jueves será de Kuerten resurrección desde las nueve ocho en Canarias vial de vuelta de cuartos en la Europa League Valencia Villarreal

Voz 16 28:32 que ha de ser la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 2 28:41 no estoy dispuesto a sostener que la haber nacido en un hospicio sea la circunstancia más afortunada que puede acontecer a un ser humano sigue decir que en este caso particular fue lo mejor que pudo haberle ocurrido a Oliver Twist

Voz 21 29:00 es el caso que se tuvieron grandes dificultades para introducir a Olivera que tomase sobre si las tareas de respirar práctica molesta pero que la costumbre ha hecho necesaria para nuestra cómoda existencia durante un reto permaneció bloqueando sobre un colchón Cillo te borra suspendido de manera harto inestable entre este punto y el otro que tu doblemente inclinada la balanza en favor de este último ahora bien si durante su deterioro hubiese estado Oliver rodeado de solicitas abuelas anhelos astillas es que estas nodrizas doctores de honda sabiduría

Voz 2 29:37 inevitablemente en Lence hubiera muerto más compró había sino una pobre vieja bastante aturdida por el inusitado uso de la cerveza el médico de la parroquia que desempeñaba estas funciones por contrata Oliver y la naturaleza pudieron dilucidar la cuestión por sexo

Voz 21 29:59 el resultado fue que mediante algunos esfuerzos o de respiro estornudo procedió cierro los huéspedes del hospicio el hecho de la guía

Voz 22 30:10 vistas sobre la parroquia

Voz 21 30:14 lanzando todo lo agudo que lógicamente podía esperarse de un infante que sólo poseía ese utiliza como accesorio que es la voz desde que espacio de tiempo no superior a tres minutos el cuarto

Voz 12 30:29 Oliver Twist Dickens mil ochocientos treinta y ocho

Voz 21 30:34 cadena SER el Pla Cetinski escucha

Voz 16 30:38 cuenta con la SER pase lo que pase cambiar la forma de conducir lanzando un coche cien por cien eléctrico equipado con la última tecnología

Voz 0867 30:51 puede parecer difícil pero lo difíciles que no aprovechas las ayudas de Nissan y del Gobierno para conseguir tu Nissan Leaf el eléctrico más vendido en el mundo tener un Nissan Leaf cien por cien eléctrico nunca había sido tan Fathi informa ten tu concepto

Voz 16 31:04 que Darío Nissan Innovation de Pixar

Voz 13 31:07 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 23 31:13 claro

Voz 2 31:14 ha ido

Voz 23 31:17 no in muy eu ha es de una da la felicidad

Voz 1826 32:02 son las cuatro y treinta y dos las tres y treinta y dos en Canarias estamos en esta primera hora tomando como cada lunes tomando café aquí con con Michael Robinson Michael tute ya sé que no te sueles mover pero has bajado a las profundidades del metro de Madrid alguna ocasión siga algunos bueno porque Francino una aún ninguna si yo

Voz 25 32:19 sí pero sólo una cohesión que me mucha prisa en un atasco en un taxi para ir ver a Sara Baras bailar y esto es algo imposible entonces me aventuré en el metro

Voz 1826 32:33 Jeremy llega llega hasta bueno pues ver a Sara Baras llegar a tiempo eso justificó para Michael el sol entrar en el metro de Madrid pero aparte de eso esta mañana hemos leído en en Facebook una entrada de nuestro compañero compañero de La Ventana de la Cadena SER Pepe Rubio que que empieza así dice el metro de Madrid cumple cien años en dos mil diecinueve El Haski cien años más joven esa es la ética en redes en el cartel de la foto estación de O'Donnell línea seis se compara el cartel de la foto que él inmortaliza en ese en ese momento es un cartel de la campaña de publicidad de los cien años del Metro de Madrid con la campaña con la que está enorgulleció en el metro de Madrid de haber dado ese salto histórico de haber avanzado tanto bueno pues ahí se compara a un señor leyendo el periódico de hace un siglo con otro que está informando hoy a través de de una Tablet Hasta ahí todo bien pero es que en la foto actual la foto de dos mil diecinueve aparecía una señora en silla de ruedas es dice escribe Pepe Rubio es como los personajes de segundo plano de las viñetas de Ibáñez la idea es imagino dar una imagen moderna de accesibilidad bueno pues quién mira la foto que ha subido nuestro compañero a Facebook quién mira la foto desde su silla de ruedas es mi sobrino dice tiene cinco años una discapacidad por emitir Legia no lo ha pasado precisamente bien ni él ni la familia intentando acceder a ese metro moderno y a muchos otros edificios y a muchos otros museos por ejemplo como uno de referencia como es el Real Madrid eh aquí en la en la capital para Antonio Moreno es el pan de de de Juan Diego de cinco años Juan Antonio qué tal buenas tardes hola buenas tardes habéis estado de visita entonces en Madrid este fin de semana no

Voz 26 34:24 eh sí hemos estado todo el fin de semana en Madrid

Voz 4 34:27 traer la odisea empieza ya la primera en el primer encuentro en la llegada

Voz 1826 34:34 a la estación del AVE

Voz 26 34:37 sí bueno cuando llegan a la red no tienen un espacio reservado para carro para minusválido a no ser que que saques digamos el billete como minusválido pero tampoco reconoce a un niño o minusválido quiero decir Osàcar billete de minusválido o billete de niño

Voz 4 34:57 ya niño claro que lo del Metro de Madrid

Voz 1826 35:02 yo sé que tú te lo imaginaba lo son más o menos porque claro cien años pues por mucho que se haya rebozado por mucho que se haya intentado hacer accesible lo único que claro resulta entre paradójico por no decir obsceno otra cosa encontrarse después con ese con ese cartel en el que se saca pecho de la modernización del metro de Madrid encontrarse lo en esa estación con dos escaleras empinadas la escalera mecánica y la de cemento por las que tuvisteis que hacer lo indecible para poder bajar no

Voz 26 35:32 sí claro obviamente cumple cien años hay para la más moderna hay para más antigua y la moderna ya así que existe en ascensores pero la antigua no concede Palomeras este lo podía haber puesto en honor de la moderna

Voz 1826 35:47 ya ya yo yo cada día me dentro con ese mismo cartel en una estación que no tiene ascensor tampoco se es decir que no parece que no han hecho ningún tipo de selección ningún tipo de criba al poner el el cartel que puede ser desde luego hiriente tomárselo así como os lo tomasteis vosotros buscáis alternativas para subir para bajar escaleras buscaba otras estaciones o como lo hiciste con Antón

Voz 26 36:14 eh no bueno íbamos tres parejas entonces lo que hacemos es que con el carrito a pulso o en la escalera mecánica que también paradójicamente tiene

Voz 27 36:24 es un cartelito que te prohibe montar

Voz 26 36:27 Carro en las escaleras mecánicas

Voz 1826 36:29 los hippies

Voz 26 36:32 entonces de o lo coge a pulso o lo coge a pulso ellos no tiene no tiene otra

Voz 1546 36:37 Juan Antonio esto es algo que ocurre en la aun sin en Málaga mismo donde desde Málaga o es especialmente a aquí en Madrid

Voz 26 36:49 no yo creo que toda la ciudad de aquí todavía en metro estamos esperando que determine de de lanzarse y obviamente se las obras más modernas pues lo que decía antes de la estación ella viene más preparada pero en general te encuentras mucho en muchas dificultades para moverte por la ciudad

Voz 1546 37:07 sí vecinos solamente un metro sino ir al cine o ir a cualquier lado in cafetería eso o en cualquier lado piensas que estamos más o menos dando la espalda a gente que tienen dificultades de movilidad

Voz 26 37:22 y y creo que puede estar mucho mejor tanto aspecto digamos de me mandatario donde político Neue de ayuntamientos

Voz 1826 37:32 sí tanto como físico claro Juan Antonio va vamos a ejemplos concretos como decíamos Éste el del metro pero en realidad eso está en contraposición con el lugar del que venía que era de ver un partido de baloncesto en el antiguo Palacio de los Deportes ahora el Bicing Center que por lo que he leído de nuestro compañero Ése sí que podríamos considerarlo como un modelo de accesibilidad

Voz 26 37:54 sí la verdad es que sí que hay zonas de acceso obviamente para para personas con movilidad reducida hay lo único que tuvimos que hacer buscar a una persona para que no indicara por dónde entrar esta misma no llevó a cabo para minusválido nos dejó el carro allí no dejó de de acceder a nuestras localidades sin carro y sin solamente con con el peque

Voz 1826 38:21 sigo leyendo el post de Pepe Rubio que dice pero este fin de semana no ha sido la única barrera que ha tenido que superar veníamos de lo del metro le encanta el fútbol y el Real Madrid sus padres les regalaron el Tour del Bernabéu incluía panorámica del estadio desde las gradas más altas Museo del Real de rodaba etcétera que se pudo hacer realidad de todo lo que tenía previsto en ese recorrido Juan Antonio

Voz 26 38:42 bueno él todo que que hicimos con

Voz 1826 38:44 eso

Voz 26 38:46 porque ninguno nos dijeron de abajo que que sí que pudiéramos acceder con el carro siempre y cuando nosotros hacemos el carro

Voz 27 38:53 como Clemente no sé

Voz 26 38:55 se les no hay una consigna para poder acceder con el niño en brazos en andador de también nos han dado entonces ahí lo que suplicio fue que las escaleras del palco que quizás Michael lo conozca algo son muy estrecha es muy empinada por ejemplo entonces para hacer con un carro que pesa unos dieciocho kilos y otros dieciséis kilo del Miño pue

Voz 1826 39:20 pero bastante decide el niño decíamos tiene cinco años verdad él él se da cuenta quiero decir es cómo es consciente de todo eso os dice la baliza de alguna forma Juan Antonio

Voz 26 39:35 no no de momento tampoco será cuenta porque el también muy inteligente entonces pues intentar no moverse mucho dolor y te dice Pepa como ta o o no

Voz 1826 39:49 reseñadas en polvo se da cuenta del esfuerzo que tienes que hacer es donde no vaya ascensor tiene que haber músculo

Voz 26 39:55 claro claro ahí ahí no hay otra

Voz 1826 39:58 ya ya pero aparte de eso os lo habéis pasado bien en Madrid el no había estado en el Bernabéu me imagino que no había estado tampoco Center imagino que aparte de el esfuerzo que ha supuesto

Voz 13 40:11 el siglo pasado de maravilla

Voz 26 40:13 claro el el sábado pasado ha ido solo también vamos a que nos vayamos pasado más lo que no sorprendió mucho eso que un estadio una entidad de Real Madrid y no el Bernabéu eh con la la capacidad que tiene el Madrid tanto económica como como a nivel el

Voz 28 40:32 o de conocimiento no de lo conoce todo

Voz 26 40:35 mundo de todo la verdad es que deja mucho que desear

Voz 27 40:38 pues que que tú llegues hacer el Tour y te digan no

Voz 26 40:41 sí sí lo hacía normalmente puede entrenar museo ir a atienda creo que era más ese a vestuarios también

Voz 1826 40:48 a ver si para aproximar la remodelación no Michael a ver si para la próxima modernización del Bernabéu

Voz 1546 40:52 ya que habido sombras

Voz 29 40:55 sí

Voz 30 40:57 ha sido lo ponen en la rampa no sé eso sí oye porque porque

Voz 1826 41:02 tú dijo para ir al colegio tiene algún tipo de problema va a un colegio donde se le ponga un poquito más fácil eso es también una guerra de Mario

Voz 26 41:10 el diario eso hay ello aquí en educación Andalucía un lado te hacen una evaluación primaria para niños con necesidades especiales muy idónea en el colegio donde este de los profesionales te demandados cuál es entonces a Juan de uno mandaron colegio que el que hay aquí supuestamente especializado de la única la único el problema que no se dio cuenta Nares que tiene tres plantas el año que viene suben en la primera planta he tengo viendo cómo poder hacerlo porque claro él quiere subir a la primera planta L baja el año que viene a Primaria ahí necesita subir

Voz 27 41:47 minuto

Voz 26 41:49 ahí con un ascenso lo ponen si no pero

Voz 29 41:52 a la altura que estamos todavía no sabemos nada más

Voz 1546 41:54 yo yo no me di cuenta de la dificultad que tienen que iba en de ruedas hasta que un buen día cuando Canal Plus estuvo en Torre Picasso un lugar muy moderno en la Castellana

Voz 1826 42:06 muy alto me había operado de rodilla

Voz 1546 42:09 domingo estuve con muletas a que ver con los pectorales como como Schwarzenegger a tener que subir y bajar escaleras para alguien consigue Lincoln un problema de inmovilidad era un odisea era algo tremendo que previamente nunca me he dado cuenta claro por qué que no está siempre pensando en aquel yo peluqueros cuando dice más solidario en esos esos sentidos evidencia propia es cierto que es un pensamiento secundario lamento decirlo cuando realmente debe tener una una prioridad porque la vida insisto es mucho más difícil cuando tienes ruedas no

Voz 1826 42:46 para Antonio ya ya lo mismo

Voz 26 42:49 los pero eran eso era simplemente por ejemplo si hay un ascensor claro una parada de metro no que si lleva una maletita que pesa cinco kilos que hable la puede subir una escalera mecánica no te suban el ascensor deja que otros lo suba que lo utilice el que lo necesite o de un aparcamiento de minusválido bueno par minuto es que por minuto quiere decir que yo tengo a mi hijo en brazo el andador doscientos metros Hong el embarazo

Voz 1826 43:15 entonces sí ahí como muy paro como eh muchos otros ámbitos en muchas facetas de la vida también hay parte que corresponde a la conciencia que tengamos todos y cada uno de de nosotros Juan Antonio ya estáis de vuelta en Málaga entonces

Voz 26 43:30 sí ya estamos muy bien sea como anoche

Voz 1826 43:33 muy bien un abrazo muy fuerte Juan Antonio muchas gracias a ustedes

Voz 26 43:38 hacia hasta luego

Voz 16 43:47 cambiar la forma de conducir lanzando un coche cien por cien eléctrico equipado con la última tecnología

Voz 0867 43:52 al parecer difícil pero lo difíciles que no aprovechen las ayudas de Nissan y del Gobierno para conseguir tu Nissan Leaf el eléctrico más vendido en el mundo tener un Nissan Leaf cien por cien eléctrico nunca había sido tan Fathi informa te en tu concepto

Voz 16 44:04 en Darío Nissan Innovation de Pixar

Voz 31 44:09 hola qué tal estás

Voz 32 44:11 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómoda

Voz 0116 44:15 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio cien poco tiempo

Voz 1826 44:18 tú te mi conoce esto no para

Voz 2 44:22 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegar hasta al cliente que necesitas para Túnez

Voz 1826 44:27 no

Voz 33 44:28 un tren ser publicidad punto es y a Youtube

Voz 1826 44:30 me conoció a despegar

Voz 33 44:32 apuntarían a ser publicidad punto tres

Voz 0137 44:37 hola Nuri que tan a Semana Santa habla vea pues muy mal nos robaron en Carso al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo como fue pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada los desvalijaron la casa entera

Voz 34 44:51 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 13 45:02 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 36 45:08 como tú cada día tú diste hechos

Voz 1826 45:24 estamos en esta semana de la torrija Santa Semana Santa is es el luce desde luego por cierto en el otro día por la redacción una de nuestras compañeras Aróstegui fue haciendo una encuesta no es el CIS pero fue una encuesta ha sido alcance entre los compañeros sobre si preferimos el Xisco chic el Brown ni o la torrija ganó ampliamente la la torrija imaginemos por la cercanía tú con qué te queda

Voz 37 45:46 el Xisca y con el chico vital que tiene galletas

Voz 1546 45:49 por debajo

Voz 1826 45:51 pero vamos que tú no le hace ascos a al azúcar

Voz 25 45:53 bueno pues no soy muy a no te gusta mucho once no no no no

Voz 1546 45:58 hay mucho es cierto que el Xisco hay una excepción según el restaurante según la receta también estoy muy a algún lado pero normalmente no tuvo tanto azúcar tú sabes tú tienes alguna idea de cuándo

Voz 1826 46:14 azúcar puede tener una torrija por término medio que me atrevería a es decir no sé cuánto azúcar podría tener una una torrija

Voz 38 46:23 los pocos eh y pidió

Voz 1546 46:26 por qué

Voz 1826 46:28 seis son quince quince terrenos de de azúcar hay que hacer mucha bicicleta eh para quemar la torrija bueno esto lo sabemos gracias a sin azúcar punto o RG este es un proyecto que pretende mostrar mediante la fotografía porque es un proyecto que apela a una cuestión de salud pero lo hace a través de una forma artística pretende mostrar la cantidad azúcar libre que tienen en su composición muchos de los alimentos que tomamos cada día no lo que es evidente como una torrija sino otros muchos donde los podríamos llevar donde Nos llevamos de hecho mucha sorpresa cuánto azúcar debemos comer cada día una barrita energética tiene azúcar hay alimentos salados con azúcar por ejemplo el jamón york

Voz 1546 47:08 jamón tiene no bueno sólo que me preguntara supongo que los después que sí

Voz 1826 47:14 si estamos que no sospechamos que no pero es Antonio Rodríguez Estrada es creador de azúcar punto o RG que además acaba de publicar un libro donde recoge fotografías que ilustra muy bien todo esto de lo que estamos hablando Antonio qué tal buenas tardes

Voz 27 47:30 hola muy buenas tardes qué tal por empezar con mimo

Voz 1826 47:32 lo último así que bueno el jamón dulce jamón york es dulce porque tiene azúcar

Voz 27 47:39 bueno lo utilizan los fabricantes para que ese con ser un poquito mejor partida el sabor dulce permite que sea un conservante y de tal forma que muchos productos que no son muy dulces al paladar sí que llevan azúcar Navidad esta forma cuando le buenos ingredientes encontramos el azúcar en sismos productos más de los que piensa

Voz 1826 47:59 claro oye en esto de los azúcares hay hay muchos tipos no hay muchas familias no imagino que no todos son malos y después cuando me hables de de la maldad la perversión del azúcar me gustaría también que me dijera por qué ahora de repente nos hemos dado cuenta de que esta mala el azúcar

Voz 27 48:14 mira no no tenemos que pensar como el azúcar es malo no lo que hay que pensar que el problema del azúcar su abuso no de tal forma que se nosotros tomamos algo con con con azúcar por ejemplo que hablábamos ahora pues si si lo tomamos de forma excepcional áridas tomamos una pues no pasa nada el problema está en el consumo diario de azúcar bien productos que quieren que no sé si nosotros empezábamos al día por ejemplo con como café con con azúcar bueno puede parecer poco pese la compañía low con galletas zumo de naranja Un yogur pues son pasado no a medio mundo de Salud establece el quite de seis Terrón es diarias que son más

Voz 1546 48:52 claro que nada los que imaginaba Michael que tenía una torrija a una pregunta es como digo como he dicho antes que no suele tomar algo de azúcar por ejemplo cuando tome mimbre fresco tomar a cero Aíto lo que sí diga perder mi mujer dice bueno esto de la Sacra esto lo quise ponen hay es casi peor que el azúcar

Voz 27 49:18 a ver los locales provinciales e son seguros en el sentido que que no por tomarlo no no vamos a enfermar lo que sí que es verdad que hace que el el dulce B sea altere tal de tal forma que lumbral por si nosotros estamos acostumbrados a tomar refrescos sino sólo refrescos sino el la cantidad vinculantes que hay muchos productos al final cambiamos nuestra percepción de los sabores dulces vinos puede apetecer sabores dulces a diario no hay gente quince tengo mono de azúcar no

Voz 1826 49:48 a tomar algo

Voz 27 49:51 lo por por el consumo del antes de forma constante

Voz 1546 49:53 Díaz de poner un impuesto como ha hecho en el Reino Unido han puesto un impuesto sobre el azúcar como las bebidas y las cosas que tiene azúcar tienen que pagarlo impuesto

Voz 27 50:09 sí en algunos países y está poniendo en México por ejemplo o como se está poniendo en en otros países como en el Reino han ido in parece como resultado la gente cuando le toca ser felices Trust que esto es un poquito más caro voy ahí tocó con menos a tocar no y qué tal forma que abrir los ojos y darte cuenta que estos pueblos puta que llevan el impuesto productos menos saludables y que está forma la gente que reducen su consumo

Voz 1826 50:39 oye en el etiquetado está claro que nos tendrían que advertir de que eso lleva azúcar hay alguna forma de hecho se enmascara de alguna manera